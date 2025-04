Giúp Đón Nhận Cái Chết

Chấp nhận Cái Chết- Khi một người chết, điều nên làm trước tiên là không làm gì hết.

Đừng cuống lên gọi y-tá. Không nhắc điện thoại. Hít vào thật sâu và thể hiện khoảng khắc sáng suốt nhất.

Đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất bên giường của người thân yêu khi họ đang di chuyển ra khỏi thế giới.Trong khoảnh khác họ thở hơi cuối cùng, đó là sự thiêng liêng kinh ngạc trong không gian .Chiếc màn giữa hai thế giới được vén lên.

Chúng ta không hề được sửa soạn, được huấn luyện để đối diện với cái chết như thế nào, nên đôi khi chúng ta bắt đầu phản ứng hoảng loạn: “Họ chết rồi”

Chúng ta biết họ sắp chết, nên cái chết đến với họ không phải là ngạc nhiên. Đấy không phải là một vấn đề phải giải quyết. Điều đó rất buồn, nhưng không phải làm mình phải hoảng loạn.

Bất cứ chuyện gì là nguyên nhân cái chết của họ, thở vào thật sâu, ngưng lại, và thật sự đối diện với sự việc đang sẩy ra. Nếu ở nhà mình, hãy đun nước và pha một chén trà.

Ngồi cạnh giường (người chết) đối diện với những điều quen biết trong phòng. Chuyện gì đang xẩy ra cho bạn? Chuyện gì sẽ xảy ra cho họ? Những người đang có mặt ở đây có thể hỗ trợ lẫn nhau. Cho tất cả trở nên tốt đẹp và kỳ diệu.

Lắng đọng cho linh hồn bạn có dịp thích nghi, bởi vì dù chúng ta có chuẩn bị thế nào chăng nữa, cái chết vẫn là một cái shock. Nếu chúng ta hốt hoảng “phản ứng” gọi ngay 911, hoặc gọi “hospice”, chúng ta sẽ không bao giờ còn cơ hội thấu hiểu được biến cố ghê gớm này.

Hãy tự cho mình 5, 10 hay 15 phút (tĩnh lặng) cứ như thế. Bạn sẽ không bao giờ có những giây phút này nữa, nếu bạn không tự cho mình bây giờ.

Cuối cùng, làm một điều nhỏ nhất bạn có thể làm. Gọi một người bạn nghĩ cần gọi nhất. Liên hệ với một hệ thống nào cần liên hệ nhất, nhưng nhớ hạn chế tối đa việc cần liên hệ. Hãy thực tế, thực tế,thực tế, và từ từ, bởi vì đây chính là thời điểm dễ nhất cho linh hồn và thể xác tách rời nhau.

Thể xác mình có thể từng bước một đi về phía trước, đôi khi linh hồn mình không theo kịp.Nếu bạn có cơ hội yên lặng và hiện diện, nắm lấy. Chấp nhận và thích nghi với những gì đang sẩy ra. Rồi, giống như một chiếc tàu hỏa bắt đầu chuyển bánh và mọi việc sẽ sẩy ra khi cái chết tiến tới. Bạn đã chuẩn bị sẵn sàng.

Bạn không có cơ hội để nắm lấy hơi thở mình đâu. Bạn phải làm ngay lúc này.

Hiện diện trong khoảnh khắc ngay sau khi chết là một phần thưởng ngoại hạng cho chính bạn, đó cũng là phần thưởng cho người đang cùng với bạn, và phần thưởng cho người vừa qua đời.Họ nhẹ như một hơi thở chỉ mỏng bằng sợi tóc. Họ vừa mới bắt đầu một hành trình vào một thế gới không có thể xác. Nếu bạn giữ được một khoảng không tĩnh lặng chung quanh xác họ và cả trong phòng, họ sẽ du nhập vào bằng một lối đẹp hơn nữa. Đó là một dịch vụ cho cả hai phía của bức màn sinh tử.

tmt- Phỏng Dịch

Credit for the beautiful words ~ Sarah Kerr, Ritual Healing Practitioner and Death Doula, Death doula

Beautiful art by Columbus Community Deathcare



#alwayswithlove #dying #death