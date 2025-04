Hình trên: Hàng chục nghìn người đã biểu tình ở Los Angeles vào hôm thứ Bảy để nghe Thượng nghị sĩ Bernie Sanders và Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez chỉ trích các chính sách của chính quyền Trump và bất bình đẳng thu nhập.

(13.4.2025) - Ấn Độ, VN hưởng lợi hơn 20% so với TQ

- Kế hoạch y tế của Trump lộ ra: Tư doanh hóa Medicare, và thuốc có toa sẽ đắt hơn.

- California trả lời Trump: từ chối thi hành lệnh xóa sổ DEI trong các học khu, vì DEI để bênh vực các sắc dân thiểu số, người giới tính thứ 3, người khuyết tật

- Nhiều luật sư của Trump xin nghỉ, vì phải tuyên thệ trước Thẩm phán là họ sẽ nói sự thật

- Nhiều hãng bán lẻ Mỹ khai phá sản, vì nhiều nguồn hàng phần lớn là từ Mexico, TQ

- Los Angeles: biểu tình lớn chống Trump hại kinh tế

- Cộng hòa thú nhận: Trump áp thuế quan, làm giá tăng, hại kinh tế, sẽ làm Cộng hòa mất nhiều ghế năm 2026

- Bộ trưởng Giáo dục Mỹ đọc diễn văn, bảo học trò học AI, nhầm chữ AI (trí tuệ nhân tạo) với A-1 (nước sốt)

- Thêm cú động đất 5,5 độ ở miền trung Myanmar

- Anh: hy vọng "giảm" rào thuế quan với Mỹ

- Các giáo sư Đại học Harvard kiện Trump vì hăm dọa cắt tiền tài trợ liên bang, phá hoại quyền tự do học thuật và tự do ngôn luận

- Lạnh cẳng, Trump cho miễn thuế quan đối ứng với thiết bị điện tử, điện thoại thông minh, máy tính xách tay và chip. Apple, Samsung, Nvidia hưởng lợi.

- Báo WSJ: Cần phải đưa Trump ra luận tội để lột chức, về tội phá hoại kinh tế Mỹ

- Sau khi tắt Đài VOA, Đài Á Châu Tự Do, Đài Châu Âu Tự Do, bây giờ là tắt đài nói tiếng Ả rập của chính phủ Mỹ.

- Phe đối lập tố chính phủ Panama nhượng bộ để quân Mỹ "chiếm đóng ngụy trang" lấy cớ để "bảo vệ" Kênh đào Panama.

- Mức thuế 25% đối với xe nhập cảng sẽ làm giảm lượng bán xe hàng triệu chiếc, làm bốc hơi 100 tỷ đô cho ngành sản xuất xe, làm tăng giá xe

- Trump muốn tìm dấu mốc 1 triệu người bị trục xuất trong năm đầu tiên

- New Zealand sẵn sàng đón người Mỹ muốn vào định cư, đem tiền vào đầu tư

- Bắt 1 cậu 17 tuổi ở Wisconsin sùng mộ Hitler đã giết cha mẹ để giúp tài trợ cho một âm mưu ám sát TT Trump

- Đưa lính về biên giới phía nam, lập căn cứ, có thể là trại tạm giam di dân lậu.

- Các tiểu bang điểm môi trường cao nhất: 1. Vermont; 2. Hawaii; 3. New York; 4. Maryland; 5. Maine; 6. Minnesota; 7. California; 8. Massachusetts; 9. Washington; 10. Connecticut.

- Các tiểu bang điểm môi trường thấp nhất: 50. West Virginia; 49. Louisiana; 48. Kentucky; 47. Alabama; 46. Mississippi; 45. Oklahoma; 44. Wyoming; 43. Alaska; 42. Texas; 41. Arkansas.

- HỎI 1: Nhân loại làm đa dạng sinh học toàn cầu giảm 20%? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Hơn 3 triệu trẻ em tử vong do nhiễm trùng liên quan đến kháng thuốc kháng sinh (antimicrobial resistance) vào năm 2022? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-13/4/2025) ⦿ ---- Vào hôm thứ sáu, California đã bất chấp lệnh của chính quyền Trump yêu cầu chứng nhận rằng 1.000 khu học chánh của tiểu bang đã chấm dứt mọi chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) mặc dù liên bang đe dọa sẽ cắt giảm hàng tỷ đô la tiền tài trợ cho giáo dục nếu tiểu bang không tuân thủ.

Bộ Giáo dục Hoa Kỳ đã cho các tiểu bang thời hạn đến ngày 24 tháng 4 để thu thập chứng nhận từ mọi khu học chánh trên toàn quốc — xác nhận rằng mọi nỗ lực DEI đã bị loại bỏ, vì họ cho rằng các chương trình như vậy là một hình thức phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc và vi phạm luật dân quyền.

(GHI CHÚ: trong khi Trump gọi DEI là phân biệt chủng tộc, thực ra xóa bỏ DEI là mục đích đề cao thượng đẳng da trắng. Vì đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) là khuôn khổ tổ chức nhằm thúc đẩy sự đối xử công bằng và sự tham gia đầy đủ của tất cả mọi người, đặc biệt là các nhóm trước đây không được đại diện đầy đủ hoặc bị phân biệt đối xử dựa trên căn cước (màu da, đồng tính...) hoặc khuyết tật.)

Trong một lá thư gửi đến các giám đốc khu học chánh vào thứ sáu, Bộ Giáo dục California, hay CDE, đã bảo vệ tính hợp pháp của các nỗ lực DEI. "Không có điều gì trong luật tiểu bang hoặc liên bang ... cấm các khái niệm rộng về 'đa dạng', 'công bằng' hoặc 'hòa nhập'", Phó giám đốc David Schapira đã viết trong lá thư gửi đến các khu học chánh, văn phòng giáo dục quận và trường bán công.

CDE cũng đã gửi một lá thư cho Bộ Giáo dục Hoa Kỳ về quyết định không tuân thủ — và cho biết yêu cầu của liên bang là mơ hồ. "Cũng không rõ [cơ quan liên bang] muốn điều chỉnh chương trình hoặc hoạt động cụ thể nào bằng chứng nhận này, mặc dù yêu cầu chứng nhận có tham chiếu đến 'một số hoạt động DEI nhất định' hoặc 'DEI bất hợp pháp'. Nó không định nghĩa như vậy..."

Mặc dù nguồn tài trợ của liên bang cho giáo dục rất khó tính toán và đến qua nhiều kênh, một số thống kê đưa ra con số là 16,3 tỷ đô la mỗi năm ở California — bao gồm tiền cho bữa ăn tại trường, học sinh khuyết tật và các chương trình Head Start giáo dục sớm. Khu học chánh thống nhất Los Angeles ước tính rằng họ nhận được khoảng 1,26 tỷ đô la mỗi năm, ít hơn 10% ngân sách hàng năm của mình.

Mười sáu tiểu bang đang cố gắng tuân thủ lệnh này, bao gồm New Hampshire, North Carolina và Texas. Mười tiểu bang khác đã từ chối — bao gồm New York, Wisconsin và Oregon, theo một công cụ theo dõi từng tiểu bang do trang tin Education Week biên soạn.

Quyết định của California đã được báo trước trong một lá thư gửi cho các nhà lãnh đạo trường học vào ngày 4 tháng 4, lưu ý rằng các khu học chánh thường xuyên và theo thông lệ khẳng định rằng họ đang tuân thủ luật liên bang và "đã nộp những đảm bảo như vậy" và việc tuân thủ được "giám sát hàng năm thông qua ... nhiều cơ chế kế toán".

⦿ ---- Tư doanh hóa Medicare, và thuốc có toa sẽ đắt hơn. Giữa các thông báo quan trọng về Medicare Advantage, thuế dược phẩm sắp tới và bài phát biểu đầu tiên của BS Mehmet Oz trước nhân viên của mình tại Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid (Center for Medicare and Medicaid Services), chúng ta bắt đầu có cái nhìn rõ ràng hơn về chương trình nghị sự chăm sóc sức khỏe mới. Các chương trình Medicare tư nhân đang nhận được khoản lợi nhuận bất ngờ.

Các công ty bảo hiểm y tế lớn đã chứng kiến ​​cổ phiếu của họ tăng vọt vào đầu tuần này, sau khi các quan chức chính quyền tuyên bố họ sẽ tăng tỷ lệ thanh toán chuẩn cho các chương trình Medicare Advantage thêm 5,1% trong năm nay — mức tăng lớn nhất trong một thập niên và cao hơn gấp đôi so với mức tăng đầu tiên do chính quyền Biden đề xuất. Theo CMS, sự gia tăng này có nghĩa là các công ty bảo hiểm sẽ bỏ túi 25 tỷ đô la tiền doanh thu bổ sung.

Chính quyền Trump được cho là sẽ thân thiện hơn với các chương trình Medicare Advantage, đặc biệt là sau khi bổ nhiệm Tiến sĩ Oz, người có thành tích lâu dài trong việc quảng bá các chương trình tư nhân trên chương trình của mình, làm người đứng đầu CMS. Các khoản thanh toán mới được cho là đã được hoàn tất mà không có ý kiến ​​đóng góp của bác sĩ nổi tiếng này — ông chỉ được Thượng viện xác nhận vào cuối tuần trước. Nhưng cả hai đều có thể thúc đẩy lợi nhuận của các công ty bảo hiểm y tế và giúp họ thanh toán các quyền lợi bổ sung để thu hút bệnh nhân.

Sự gia tăng này cũng có thể làm trầm trọng thêm mối lo ngại về việc thanh toán quá mức Medicare Advantage, vốn đã được dự kiến ​​sẽ khiến chính phủ phải trả hơn 1 nghìn tỷ đô la trong thập niên tới. Theo chính quyền, tỷ lệ chuẩn được thúc đẩy cao hơn do ước tính cập nhật về chi phí Medicare Fee-for-Service, vốn là cơ sở cho công thức mà chính phủ sử dụng để bồi thường cho các công ty bảo hiểm tư nhân bán các gói Advantage. Nhưng nhà phân tích David Windley của Jeffries cho rằng vẫn còn một số vấn đề chính trị. "Chúng tôi tin rằng chính quyền Trump bóp méo cán cân về vấn đề này" (We maintain the Trump admin had its finger on the scale = Trump gian lận), ông viết trong một lưu ý gửi cho khách hàng.

Thuế quan thuốc theo toa sẽ sớm được áp dụng. Nghĩa là tăng giá thuốc. Trump có thể đã lùi bước trước vòng thuế quan "có đi có lại" đáng kinh ngạc của mình, nhưng các nhà sản xuất thuốc trên thế giới vẫn còn nhiều điều phải lo lắng khi nói đến thương mại. Vào thứ Ba, tổng thống cho biết ông sẽ áp dụng thuế nhập cảng "lớn" mới đối với dược phẩm "rất sớm".

“Và khi họ [các hãng dược] nghe điều đó, [các nhà máy ] họ sẽ rời khỏi Trung Quốc. Họ sẽ rời khỏi những nơi khác vì họ phải bán — hầu hết sản phẩm của họ được bán ở đây, và họ sẽ mở nhà máy của họ ở khắp mọi nơi,” ông Trump nói với đám đông tại một bữa tối cho Ủy ban Quốc hội Cộng hòa Quốc gia.

⦿ ---- Nhà phân tích Rachel Maddow cho biết nhiều luật sư của Trump đang xin nghỉ việc vì họ bị mắc kẹt giữa việc bảo vệ ông hoặc phải nói dối sau khi tuyên thệ trước các Thẩm phán. Rachel Maddow đã chỉ ra câu hỏi mà nhiều luật sư được giao nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống Trump và chính quyền của ông tại tòa án đang phải đối mặt ngay lúc này: Trump hay sự thật?

"Trong nhiều tuần nay, chúng ta đã thấy mô hình này xuất hiện", người dẫn chương trình "Rachel Maddow Show" đã quan sát vào tối thứ Năm. "Bạn có các luật sư đại diện cho chính quyền Trump đang bị buộc phải trình bày các lập luận không trung thực hoặc không có ý nghĩa tại tòa án". Maddow lưu ý rằng mô hình này đã dẫn đến "các luật sư của chính quyền Trump về cơ bản bị từng thẩm phán ghim vào bức tường phía sau của phòng xử án".

Chính quyền Trump đã nhiều lần bị buộc phải bảo vệ các hành động và sắc lệnh hành pháp của Trump tại tòa án liên bang kể từ khi nhậm chức vào tháng 1. Maddow cho biết, điều này thường khiến những người bảo vệ pháp lý của họ rơi vào tình thế khó khăn. "Bạn phải trung thực với thẩm phán. Bạn phải trung thực với tòa án", cô giải thích. “Nhưng việc trung thực trong chính quyền này bị coi là phản bội Donald Trump. Vậy những luật sư này phải làm gì?”

Maddow tiếp tục, “Trong trường hợp này, bạn chỉ cần làm điều đúng đắn, đúng không? Bạn nhiệt tình đại diện cho khách hàng của mình, đúng vậy, nhưng bạn luôn nói sự thật… Nếu bạn thú nhận sự thật với tư cách là luật sư của chính quyền Trump, bạn sẽ bị Bộ Tư Pháp của Trump sa thải vì điều đó.”

“Tất cả các luật sư của Bộ Tư pháp đang chứng kiến ​​mô hình đó xuất hiện đều ngồi đó suy nghĩ, ‘Tôi có muốn nói dối thẩm phán và do đó sẽ bị trục xuất khỏi nghề luật không? Hay tôi muốn không nói dối thẩm phán và bị sa thải khỏi chính quyền Trump?” cô nói thêm. “Tất cả họ đều nghỉ việc.” Người dẫn chương trình của MSNBC tiếp tục lưu ý rằng ít nhất một nửa số luật sư tuyến đầu tại Văn phòng Bộ trưởng Bộ tư pháp, những người có nhiệm vụ bảo vệ chính quyền Tổng thống Trump trước Tòa án Tối cao, đã nghỉ việc hoặc tuyên bố ý định nghỉ việc.

“Chúng ta hiện đang chứng kiến ​​tình hình không thể chấp nhận này đi đến kết luận toán học tự nhiên theo cách khá kịch tính,” Maddow đưa tin. “Ít nhất một nửa số luật sư có nhiệm vụ bảo vệ Donald Trump tại Tòa án Tối cao, phần lớn văn phòng có trách nhiệm đó, [đã] nghỉ việc hoặc [sắp] nghỉ việc. Điều đó có vẻ như là một dấu hiệu xấu về những gì chính quyền này đang làm.”

⦿ ---- Các chuyên gia cho biết Ấn Độ và Việt Nam đang nổi lên như những bên hưởng lợi rõ ràng từ việc điều chỉnh thuế quan gần đây của chính quyền Trump đối với các thiết bị điện tử tiêu dùng, khi Washington dỡ bỏ thuế quan đối ứng đối với các mặt hàng như điện thoại thông minh, máy tính xách tay và máy tính bảng — trong khi vẫn giữ nguyên mức thuế cao đối với hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc.

Trung Quốc vẫn phải chịu mức thuế 20% đối với iPhone, máy tính xách tay, máy tính bảng và đồng hồ thông minh. Chỉ có các mức thuế đối ứng được gỡ bỏ đối với hàng hóa Trung Quốc. Ngược lại, Ấn Độ được hưởng mức thuế bằng 0 đối với tất cả điện thoại thông minh, bao gồm iPhone, máy tính xách tay và máy tính bảng xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Tương tự như vậy, Việt Nam không phải chịu mức thuế nào đối với điện thoại thông minh Samsung và các thiết bị điện tử lớn khác được vận chuyển đến người tiêu dùng Hoa Kỳ.

Theo phân tích của Hiệp hội Điện tử và Di động Ấn Độ (ICEA), điều này giúp Ấn Độ và Việt Nam có lợi thế về giá 20% so với các sản phẩm do Trung Quốc sản xuất tại thị trường Hoa Kỳ. ICEA đại diện cho Apple, Foxconn, Xiaomi, Dixon và Lava.

Tuy nhiên, các sản phẩm âm thanh như tai nghe và AirPods vẫn nằm ngoài phạm vi miễn trừ. Những sản phẩm này vẫn phải chịu mức thuế hơn 100% khi xuất cảng từ Trung Quốc, trong khi Ấn Độ và Việt Nam sẽ được hưởng mức thuế nhẹ hơn là 10%.

Pankaj Mohindroo, Chủ tịch Hiệp hội Điện tử và Di động Ấn Độ (ICEA), hoan nghênh sự phát triển này và cho biết, “Hết thuế quan đối với điện thoại thông minh và các sản phẩm khác. Bây giờ, sẽ không có sự gián đoạn đặc biệt nào. Đã đến lúc thiết lập năng lực… xu hướng dài hạn chống lại Trung Quốc sẽ vẫn mạnh mẽ. Nhưng cú sốc đáng kinh ngạc của vài tuần qua tự nó là một sự kiện kiến ​​tạo và việc sắp xếp lại chắc chắn sẽ diễn ra mà không có quá nhiều sự chia rẽ trong nhóm của chúng tôi”.

Chính quyền Trump đã miễn thuế quan đối với điện thoại thông minh, máy tính và các thiết bị điện tử quan trọng khác khỏi mức thuế quan đối ứng mới áp đặt, mang lại sự cứu trợ đáng kể - nếu có thể là trong thời gian ngắn - cho các gã khổng lồ công nghệ toàn cầu như Apple Inc. và Nvidia Corp.

⦿ ---- Nhiều công ty bán lẻ sụp tiệm. Bạn đã nghe về các nhà bán lẻ gặp khó khăn như Forever 21 và Joann. Không có gì bí mật khi một trong hai chuỗi cửa hàng này đều có vấn đề. Trong trường hợp của Forever 21, sự suy giảm của trung tâm mua sắm trên đường phố, cùng với sự cạnh tranh gia tăng từ các nhà bán lẻ trực tuyến, là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều khó khăn của công ty. Đối với Joann, nguyên nhân chính là do các lựa chọn thương mại điện tử rẻ hơn và chi phí cao để vận hành các cửa hàng truyền thống cho một nhóm đối tượng khách hàng tốt.

Và bây giờ, tác động về thuế quan cao khiến hầu hết mọi nhà bán lẻ phụ thuộc vào hàng hóa nhập cảng hoảng loạn, những công ty khác cũng đang rủ nhau khai phá sản. Công ty nội thất lớn đóng cửa: Trường hợp của Progressive Furniture, một công ty chi nhánh giá cả phải chăng của Sauder Woodworking, là nhà sản xuất đồ nội thất lớn thứ bảy của Hoa Kỳ.

Progressive Furniture sản xuất các sản phẩm cho các công ty bán lẻ lớn như Walmart, Home Depot và Target. Nhưng khi Trump đề xuất mức thuế quan khắc nghiệt đối với một số quốc gia mà Progressive Furniture phụ thuộc nhiều vào sản xuất — như Trung Quốc và Mexico — công ty thấy không thể tiếp tục. Công ty sẽ đóng cửa hoàn toàn vào cuối năm 2025 và sa thải toàn bộ 30 công nhân.

"Quyết định này không được đưa ra một cách dễ dàng và chúng tôi hiểu tác động của nó đối với nhân viên, khách hàng và đối tác của chúng tôi", chủ tịch Dan Kendrick cho biết. "Chúng tôi cam kết hỗ trợ nhân viên của mình trong quá trình chuyển đổi này và sẽ hỗ trợ khi có thể để giúp họ tìm kiếm những cơ hội mới".

Ông cho biết tình hình kinh tế gần đây là lý do khiến Progressive gặp khó khăn liên tục. "Rõ ràng là tình hình kinh doanh đã trở nên khó khăn trong vài năm qua, nhưng việc đóng cửa nhà cung cấp chính của chúng tôi tại Mexico đã gây ra tác động lớn", Kendrick nói thêm. "Nhà máy này cung cấp 60% sản phẩm của chúng tôi".

⦿ ---- Los Angeles: biểu tình lớn chống Trump. Hàng nghìn người tập trung tại Công viên Grand Park của LA để nghe Thượng nghị sĩ liên bang Bernie Sander và Dân Biểu AOC (Alexandria Ocasio-Cortez) chỉ trích các chính sách của Trump và bất bình đẳng thu nhập, đưa ra những lời kêu gọi táo bạo về sự thay đổi.

Hàng chục nghìn người đã tập trung tại Công viên Grand Park Gloria Molina ở trung tâm thành phố Los Angeles vào thứ Bảy để nghe Thượng nghị sĩ Bernie Sanders và Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez dẫn đầu một cuộc biểu tình chỉ trích các chính sách của chính quyền Trump và bất bình đẳng thu nhập.

TNS Sanders, I-Vermont, đã gọi chiến dịch biểu tình chống Trump trên toàn quốc là chuyến lưu diễn "Fighting Oligarchy: Where We Go From Here" (Chóng Bọn Tư Bản Đầu Sỏ: Nơi Chúng Ta Đi Từ Đây. Cùng với Dân Biểu Ocasio-Cortez, D-New York, họ đã chỉ trích Tổng thống Donald Trump và tỷ phú công nghệ Elon Musk, cố vấn hàng đầu của Trump và là người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ, và chỉ trích nhiều chính sách của chính phủ về nhập cư, chi tiêu và các vấn đề khác.

"Không phải `Bernie', mà là bạn!" Sanders nói với đám đông, những người chào đón ông xuất hiện trên sân khấu bằng những tiếng hô quen thuộc "Bernie! Bernie!"

"Chúng ta sẽ làm cuộc cách mạng của mình với niềm vui! Chúng ta sẽ hát và nhảy để giành chiến thắng trước sự thù hận và chia rẽ", Sanders nói, "Sự hiện diện của các bạn ở đây hôm nay khiến Donald Trump và Elon Musk rất lo lắng".

"Chúng ta đang sống trong thời điểm mà một số ít tỷ phú kiểm soát đời sống kinh tế và chính trị của đất nước chúng ta ... với một tổng thống không hiểu gì về Hiến pháp Hoa Kỳ", vị thượng nghị sĩ 83 tuổi này cáo buộc.

"Trên khắp đất nước này, ở Vermont, California, trên khắp đất nước này, chúng ta đang gặp vấn đề nghiêm trọng với chứng nghiện ma túy, nghiện rượu và các hình thức nghiện khác. Nhưng theo ý kiến ​​trung thực của tôi, cuộc khủng hoảng nghiện ngập nghiêm trọng nhất mà chúng ta phải đối mặt là sự nghiện ngập của giới tư bản đầu sỏ đối với lòng tham. Họ có hàng tỷ đô la (và) vẫn chưa đủ: Họ cần nhiều hơn nữa. Và nếu họ phải giẫm đạp lên người nghèo, người khuyết tật và tầng lớp lao động, thì đó là những gì họ sẽ làm trừ khi chúng ta ngăn chặn họ và chúng ta sẽ ngăn chặn họ", ông nói.

Đối lập với những thành tựu mà người da đen, phụ nữ và cộng đồng đồng tính đạt được tại Hoa Kỳ kể từ những năm 1960, Sanders lập luận rằng nạn phân biệt đối xử về kinh tế vẫn chưa được giải quyết, nhấn mạnh rằng "quyền kinh tế là quyền con người".

DB Ocasio-Cortez chỉ trích nhiều yếu tố trong cuộc đàn áp nhập cư của Trump và trích dẫn những gì bà gọi là hai nỗ lực gần đây của các viên chức nhập cư liên bang nhằm vào các cơ sở của Los Angeles Unified "nhằm vào các trường học".

Bà ca ngợi đội ngũ nhân viên và nhân viên nhà trường "đã lên tiếng khi họ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Và chính các giáo viên và hiệu trưởng đã kiên cường và nói 'Không' để bảo vệ con em mình khi lẽ ra có thể dễ dàng hơn khi nói đồng ý vì sợ hãi. Các bạn đã bảo vệ họ tại L.A., bởi vì sẽ không bao giờ chỉ có các tổ chức và viên chức duy trì nền dân chủ của chúng ta. Sẽ luôn luôn là người dân, quần chúng từ chối tuân thủ các chế độ độc tài".

Cuộc biểu tình bắt đầu vào sáng thứ Bảy với các bài phát biểu của các quan chức được bầu và các nhà lãnh đạo công đoàn xen kẽ với các buổi biểu diễn âm nhạc của các ca sĩ kiêm nhạc sĩ huyền thoại Joan Baez và Neil Young, cùng với Indigo de Souza, The Red Pears, Raise Gospel Choir, Jeff Rosenstock và Maggie Rogers.

Dân Biểu Ocasio-Cortez nói trong cuộc biểu tình.

"Chúng ta ở đây hôm nay vì chúng ta đang sống trong thời kỳ nguy hiểm. Chúng ta đang chứng kiến ​​đất nước mình rơi vào chế độ đầu sỏ phát xít ngay trước mắt chúng ta", Nghị viên Hội đồng Los Angeles Eunisses Hernandez cho biết. "Quyền tự do ngôn luận, quyền đối với cơ thể của chúng ta, toàn bộ tương lai của chúng ta -- tất cả đều đang bị tấn công.

"Nhưng tôi cần bạn hiểu rõ một điều: Điều này không xảy ra trong một sớm một chiều. Nếu bạn nghĩ Trump và Elon chỉ búng tay và bắt đầu phá hủy nền Dân chủ của chúng ta, tôi cần bạn thức tỉnh", bà tiếp tục. "Họ không phá vỡ hệ thống: Họ đang vận hành nó chính xác như thiết kế. Chính quyền này và sự hỗn loạn mà họ gây ra là sản phẩm của nhiều thập kỷ chính sách bảo vệ lợi nhuận của công ty hơn là con người."

Dân Biểu Jimmy Gomez, D-Los Angeles, và Dân Biểu Pramila Jayapal, D-Washington, và Dân Biểu Ro Khanna, D-San Francisco, cũng đã ra phát biểu trước đám đông.

⦿ ---- Các nhà lập pháp đảng Cộng hòa cho biết có khả năng cao là cuộc chiến thương mại của Tổng thống Trump sẽ phản tác dụng đối với đảng Cộng hòa về mặt chính trị vào năm 2026, vì giá cả tăng và tăng trưởng giảm. Nhiều nhà lập pháp đảng Cộng hòa coi thuế quan là một đợt tăng thuế đối với người tiêu dùng Hoa Kỳ và một số lưu ý rằng hai lần gần đây nhất Quốc hội ban hành lệnh tăng thuế theo quy mô thuế quan gần đây của Trump, đảng của tổng thống đã bị xóa sổ trong cuộc bầu cử tiếp theo.

"Trong các cuộc bầu cử toàn quốc, bạn có thể quay trở lại năm 1982 khi tôi nghĩ rằng có khoảng 26 ghế quốc hội đã bị mất [về phía đảng Cộng hòa]", Thượng nghị sĩ Thom Tillis (R-N.C.), người sẽ là mục tiêu hàng đầu của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm tới, cho biết. "Không nghi ngờ gì nữa, nếu chúng ta có những cuộc thảo luận tương tự về thuế quan vào tháng 2 năm 2026, thì tất cả các chỉ số sẽ là 'sai hướng'", Tillis nói.

Ông cho biết Trump cần phải đạt được các thỏa thuận thương mại có lợi vào tháng 2 năm sau, nếu không thì đảng Cộng hòa có thể phải trả giá đắt về mặt chính trị. Tillis cho biết: "Họ có khoảng 10 tháng để khép lại chuyện này và nói rằng, 'Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà', nếu không thì bạn sẽ bắt đầu thấy những trở ngại chính trị".

Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã bày tỏ sự nhẹ nhõm khi Trump tuyên bố sẽ bãi bỏ mức thuế quan trả đũa mạnh mà ông đã áp dụng đối với hầu hết các quốc gia trong thời hạn 90 ngày, nhưng họ cho biết mối nguy hiểm chính trị vẫn chưa qua, lưu ý rằng Trump đã áp mức thuế 145 phần trăm đối với Trung Quốc và Trung Quốc đã trả đũa bằng mức thuế 125 phần trăm đối với hàng nhập khẩu của Hoa Kỳ.

Trong khi thị trường chứng khoán tăng vọt sau khi Trump tuyên bố tạm dừng trong 90 ngày đối với hầu hết các mức tăng thuế quan mạnh nhất, thì chúng lại giảm mạnh trở lại vào thứ Năm trong bối cảnh lo lắng dai dẳng về hướng đi của nền kinh tế Hoa Kỳ. Vào thứ Sáu, thị trường đã lấy lại một số khoản lỗ đó.

Các nhà lập pháp thấy rằng đợt bán tháo trên thị trường trái phiếu đặc biệt đáng lo ngại vì nó có ý nghĩa đối với nền kinh tế nói chung. Lợi suất (yields) trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm và 30 năm đã tăng vọt trong tuần này, đạt mức cao tới 4,59 phần trăm và 4,88 phần trăm, gây áp lực tăng lên chi phí vay cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Thuế quan là mối lo ngại đặc biệt ở các tiểu bang nông nghiệp. “Điều này không tốt cho nông dân của tôi”, Thượng nghị sĩ Mike Rounds (Đảng Cộng hòa-South Dakota) cho biết vào tuần trước về sự hỗn loạn trên thị trường chứng khoán, hàng hóa và trái phiếu. Rounds, người sẽ tái tranh cử vào năm tới, cho biết, “Chúng tôi có rất nhiều người phụ thuộc vào khả năng bán hàng hóa của mình trên khắp thế giới”.

Trung Quốc, mục tiêu thuế quan lớn nhất của Trump và đã đáp trả bằng thuế quan của riêng mình đối với hàng hóa của Hoa Kỳ, đã nhập 1,4 tỷ đô la hàng hóa từ South Dakota vào năm 2022, năm cuối cùng có dữ liệu. Con số này chiếm 28 phần trăm hàng hóa được sản xuất tại Tiểu bang này.

Một số đảng viên Cộng hòa cảnh báo rằng việc tăng thuế quan cũng nguy hiểm về mặt chính trị như việc tăng thuế, một điều tối kỵ trong đảng Cộng hòa ngày nay. “Thuế quan là một loại thuế đánh vào người tiêu dùng và tôi không thích việc tăng thuế đối với người tiêu dùng Hoa Kỳ”, Thượng nghị sĩ Ted Cruz (Đảng Cộng hòa-Texas) tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với Larry Kudlow của Fox Business.

Thượng nghị sĩ Rand Paul (R-Ky.) đang cảnh báo những người Cộng hòa khác rằng họ có thể phải đối mặt với thất bại thảm hại vào năm tới nếu họ không thay đổi lộ trình về thương mại, điều mà ông cho là có thể gây ra suy thoái kinh tế nghiêm trọng.⦿ ---- Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon có thể đã nghĩ đến một miếng bít tết ngon lành khi phát biểu tại một hội thảo vào đầu tuần này vì bà đã nhầm lẫn trí tuệ nhân tạo, còn được gọi là AI, với A1, cùng tên với thương hiệu nước sốt phổ biến này.Ba2 McMahon, 76 tuổi, đã nhầm lẫn vào ngày 8 tháng 4 khi phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh ASU+GSV, một sự kiện tập trung vào đổi mới giáo dục. Cựu giám đốc điều hành của World Wrestling Entertainment (WWE) ban đầu đã gọi đúng từ viết tắt của trí tuệ nhân tạo, nói rằng, "Bạn biết đấy, phát triển AI – ý tôi là, làm sao chúng ta có thể giáo dục với tốc độ ánh sáng nếu chúng ta không có công nghệ tốt nhất để làm điều đó?" (Đọc đúng AI)Mọi thứ trở nên khó khăn khi bài phát biểu của McMahon tiếp tục: "Một hệ thống trường học sẽ bắt đầu đảm bảo rằng học sinh lớp một, hoặc thậm chí là trẻ mẫu giáo, được dạy A1 vào mỗi năm. Đó là một điều tuyệt vời!" (Đọc sai thành A-1, một thứ nước sốt)"Trẻ em giống như miếng bọt biển. Chúng chỉ hấp thụ mọi thứ", bà nói thêm. "Cách đây không lâu, người ta đã nói rằng, 'Chúng ta sẽ có internet trong trường học của mình!' Bây giờ chúng ta hãy xem A1 và nó có thể hữu ích như thế nào." (Đọc sai thành A-1 lần thứ 2, một thứ nước sốt)⦿ ---- Một trận động đất mạnh 5,5 độ richter đã xảy ra vào sáng Chủ Nhật gần Meiktila, một thành phố nhỏ ở miền trung Myanmar, theo Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. Trận động đất xảy ra khi Myanmar đang tham gia vào các nỗ lực cứu trợ sau trận động đất mạnh 7,7 độ richter cũng tấn công khu vực trung tâm của đất nước vào ngày 28 tháng 3. Tâm chấn của trận động đất mới nhất nằm giữa Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar, nơi chịu thiệt hại và thương vong to lớn trong trận động đất tháng trước, và Naypyitaw, thủ đô, nơi một số văn phòng chính phủ sau đó đã bị hư hại.Không có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại lớn hoặc thương vong do trận động đất mới gây ra, một trong những trận dư chấn mạnh nhất trong số hàng trăm trận động đất sau trận động đất ngày 28 tháng 3. Tính đến thứ Sáu, số người chết vì trận động đất đó là 3.649, với 5.018 người bị thương, theo Thiếu tướng Zaw Min Tun, người phát ngôn của chính quyền quân sự Myanmar.⦿ ---- Bộ trưởng Thương mại và Kinh doanh Vương quốc Anh Jonathan Reynolds trả lời Sky News vào Chủ Nhật rằng ông hy vọng Anh có thể "giảm" rào cản thuế quan với Hoa Kỳ, vì ông "sẽ không bao giờ hài lòng" khi chúng vẫn còn hiệu lực. "Tôi không hài lòng với điều đó vì theo quan điểm của tôi, không có lý do chính đáng nào để áp dụng rào cản thuế quan giữa Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, thêm rào cản thuế quan nữa", Reynolds tuyên bố."Tôi nghĩ chúng ta có thể giảm những rào cản thương mại đó. Tôi nghĩ chúng ta có thể giúp các công ty Anh, các doanh nghiệp có trụ sở tại Anh, tiếp cận nhiều hơn với thị trường Hoa Kỳ theo cách có lợi cho họ", ông nói thêm. Ông lưu ý rằng ông không thể cung cấp mốc thời gian về thời điểm có thể đạt được thỏa thuận thương mại với Washington, nhưng cũng chỉ ra rằng ông tin rằng không bên nào muốn thấy Anh đáp trả bằng các biện pháp thuế quan trả đũa.⦿ ---- Căng thẳng đang bùng nổ ở Panama sau khi các nhà lãnh đạo phe đối lập cáo buộc Hoa Kỳ dàn dựng một "cuộc xâm lược ngụy trang" sau khi Tổng thống Donald Trump xác nhận rằng quân đội Hoa Kỳ đã được triển khai đến nước này để "bảo vệ" Kênh đào Panama.Vào tháng 1 năm 2025, trong lễ nhậm chức tổng thống lần thứ hai của mình, Trump đã tuyên thệ sẽ "lấy lại" Kênh đào Panama, làm dấy lên nỗi lo ngại về chủ nghĩa can thiệp của Hoa Kỳ vào Trung Mỹ. Lời lẽ hung hăng này xuất phát từ nhiều thập niên chủ quyền của Panama đối với kênh đào, được chuyển giao từ Hoa Kỳ sang Panama vào năm 1999 theo các hiệp ước Torrijos-Carter. Các hiệp ước này cũng cấm bất kỳ sự hiện diện quân sự hoặc căn cứ nước ngoài nào trong Panama, củng cố tính trung lập của quốc gia này.Bất chấp các thỏa thuận này, chính quyền Trump đã thúc đẩy sự hiện diện mở rộng của Hoa Kỳ, viện dẫn các mối quan ngại về an ninh quốc gia và ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Tuần này, những nhân vật đối lập ở Panama đã lên tiếng cảnh báo về cái mà họ gọi là một thỏa thuận bất hợp pháp và không minh bạch giữa chính phủ Panama và Hoa Kỳ, bao gồm quyền tiếp cận ba địa điểm quân sự cũ của Hoa Kỳ. Tranh cãi đã gia tăng sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đến thăm Panama và Trump thừa nhận vào thứ năm, ngày 10 tháng 4 rằng "rất nhiều quân nhân Hoa Kỳ" đã được gửi đến quốc gia này.Biên bản ghi nhớ chính thức (MOU) cho thấy quân đội Hoa Kỳ sẽ sử dụng Fort Sherman, Căn cứ Hải quân Rodman và Căn cứ Không quân Howard cho các hoạt động được mô tả là "nhân đạo" và "huấn luyện", mặc dù những người chỉ trích cho rằng các cơ sở này đáp ứng định nghĩa về căn cứ quân sự. Lãnh đạo phe đối lập Ricardo Lombana đã lên án thỏa thuận này là "cuộc xâm lược trá hình", chỉ ra sự thiếu giám sát của Panama trong các cơ sở đó."Đây là một cuộc xâm lược trá hình", Lombana nói. "Một cuộc xâm lược không cần nổ súng, nhưng có dùi cui và đe dọa". Một luật sư địa phương đã đệ đơn kiện Tổng thống José Raúl Mulino vì "tội ác chống lại nhân cách quốc tế của nhà nước", trong khi tổ chức giám sát chống tham nhũng Transparency International đang yêu cầu công khai đầy đủ mọi thỏa thuận và đàm phán với Hoa Kỳ.Các cuộc biểu tình dự kiến sẽ nổ ra vào cuối tuần khi người dân bày tỏ sự phẫn nộ về tính bí mật của chính phủ và những gì họ coi là vi phạm chủ quyền của Panama. Chính phủ khẳng định rằng thỏa thuận này không gây tổn hại đến nền độc lập quốc gia và chỉ mang tính chất tạm thời.⦿ ---- Cần phải đưa Trump ra luận tội để lột chức, theo một biên tập viên báo Wall Street Journal. Trong một bài viết được đăng vào cuối ngày thứ Sáu, một thành viên ban biên tập của tờ Wall Street Journal viết rằng sẽ "đáng mong muốn" khi đưa Donald Trump vào cuộc luận tội lần thứ ba để bù đắp cho thiệt hại mà ông đã gây ra cho nền kinh tế Hoa Kỳ với cuộc chiến thương mại "vô căn cứ" của mình.Theo nhà báo kỳ cựu Holman W. Jenkins Jr., những lời đe dọa về thuế quan lúc có lúc không của Trump gần như khiến người ta nghĩ rằng ông muốn bị luận tội, Jenkins viết rằng, "Một cuộc luận tội Trump trong tương lai dường như đã được đảm bảo vào sáng thứ Tư tuần trước. Bây giờ có vẻ như khả năng đó chỉ thấp hơn một chút. Thậm chí có thể khôi phục lại vị thế của Hoa Kỳ với các chủ nợ và đối tác thương mại là điều đáng mong muốn".Theo ông Jenkins, thành tựu lớn cuối cùng của tổng thống là được tái đắc cử vào năm 2024, và thiệt hại mà ông đã gây ra kể từ đó phủ nhận lời hứa về một "thời kỳ hoàng kim" của ông, vì vậy một cuộc luận tội "đã nằm trong kế hoạch".

"Không có sự đồng thuận hay thậm chí là liên minh đáng kể nào tồn tại để cố gắng tạo ra một 'thời kỳ hoàng kim' mới của Mỹ bằng thuế quan, dù sao thì cũng giống như yêu cầu một con gà đẻ ra một con sư tử cái. Ông ta đã phát minh ra nhiệm vụ này từ trực giác mơ hồ của chính mình", ông Jenkins cáo buộc.

Lưu ý rằng nhà sử học bảo thủ Niall Ferguson đã dán nhãn chính sách thương mại của Trump là "hoàn toàn khù khờ chậm trí", ông đã đóng góp, "Tôi sử dụng từ 'loạn thần kinh' để áp dụng rộng rãi hơn cho bất kỳ nhà lãnh đạo nào, những người không có sự hiểu biết rõ ràng về thời đại của mình, bịa ra một nhiệm vụ đầy tham vọng để đáp ứng cảm giác quan trọng sai lầm của mình".

"Không ai trong quỹ đạo của ông Trump thực sự chia sẻ niềm tin của ông vào hiệu quả kỳ diệu của thuế quan vì nó chỉ có ý nghĩa trong một thế giới không tồn tại, nơi các quốc gia khác không trả đũa", ông chỉ ra trước khi kết luận, "Những người sáng lập không bao giờ lường trước được thị trường tài chính nghìn tỷ đô la phản ứng tức thời như ngày nay. Tuy nhiên, những thị trường này phác họa rõ ràng kế hoạch kiểm tra và cân bằng của những người sáng lập, còn được gọi là phản hồi. Ông Trump, vẫn đủ tỉnh táo để đánh giá cao những gì tốt cho ông Trump, đã lắng nghe phản hồi của họ trong tuần này".

⦿ ---- Khi mức thuế 25% của Tổng thống Donald Trump đối với xe nhập cảng vẫn có hiệu lực mặc dù đã giảm thuế đối với các quốc gia khác trong tuần này, các nhà phân tích đang kỳ vọng những tác động toàn cầu to lớn đối với ngành công nghiệp xe hơi do các chính sách này.

Họ dự kiến sẽ thấy doanh số bán xe giảm hàng triệu chiếc, giá xe mới và xe đã qua sử dụng tăng cao hơn và chi phí tăng hơn 100 tỷ đô la cho ngành công nghiệp này, theo các báo cáo nghiên cứu thị trường và các nhà phân tích xe hơi.

Boston Consulting Group dự kiến thuế quan sẽ làm tăng thêm 110 tỷ đô la đến 160 tỷ đô la theo tỷ lệ chi phí hàng năm cho ngành, có thể ảnh hưởng đến 20% doanh thu thị trường xe mới của Hoa Kỳ, làm tăng chi phí sản xuất cho cả các nhà sản xuất trong và ngoài Hoa Kỳ.

Trung tâm Nghiên cứu Center for Automotive Research, một nhóm chuyên gia tư vấn phi lợi nhuận có trụ sở tại Michigan, tin rằng chi phí cho các nhà sản xuất xe riêng tại Hoa Kỳ sẽ tăng 107,7 tỷ đô la. Trong đó bao gồm 41,9 tỷ đô la cho các nhà sản xuất xe Detroit là General Motors, Ford Motor và công ty mẹ của Chrysler là Stellantis.

Cả hai phân tích đều tính đến mức thuế 25% đối với xe nhập cảng do Trump áp dụng vào ngày 3 tháng 4 cũng như các khoản thuế sắp tới có cùng mức đối với các bộ phận xe sẽ bắt đầu vào ngày 3 tháng 5.

Goldman Sachs cho rằng giá ròng của xe mới tại Hoa Kỳ sẽ tăng khoảng 2.000 đến 4.000 đô la trong khung thời gian từ sáu đến 12 tháng tới để phản ánh tốt hơn chi phí thuế quan.

⦿ ---- Sau khi Trump dóng cửa Đài VOA, Đài Á Châu Tự Do, Đài Châu Âu Tự Do, bây giờ là một đài nói tiếng Ả rập của chính phủ Mỹ. Người đứng đầu một kênh truyền hình tiếng Ả Rập do Hoa Kỳ tài trợ và kênh tin tức trực tuyến tuyên bố có 30 triệu khán giả ở Trung Đông và Bắc Phi đã sa thải hầu hết nhân viên và cắt giảm chương trình truyền hình vào hôm thứ Bảy, cáo buộc chính quyền Trump và Elon Musk đã "vô trách nhiệm và bất hợp pháp" cắt nguồn tài trợ.

Trong thông báo gửi đến các nhân viên tin tức của Al Hurra về việc sa thải họ, giám đốc Jeffrey Gedmin cho biết ông đã chịu thua về việc xin chính quyền Hoa Kỳ dỡ bỏ lệnh đóng băng trong thời gian sớm nhất để lấy tiền do quốc hội phê duyệt cho Al Hurra và các tổ chức chị em tiếng Ả Rập do Hoa Kỳ tài trợ.

Gedmin cáo buộc Kari Lake, người được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm vào cơ quan chính phủ Hoa Kỳ giám sát Al Hurra, Voice of America và các chương trình tin tức khác do Hoa Kỳ tài trợ ở nước ngoài, đã né tránh nỗ lực của ông trong việc nói chuyện với bà về việc xin đừng cắt nguồn tài trợ.

“Tôi phải kết luận rằng bà ấy cố tình cắt giảm số tiền chúng tôi cần để trả cho các bạn, đội ngũ nhân viên tận tụy và chăm chỉ của chúng tôi,” Gedmin nói trong các lá thư xin thôi việc mà The Associated Press có được và trích dẫn trên trang web của công ty mẹ của Al Hurra, Middle East Broadcasting Networks.

Mohamed al-Sabagh, một nhà báo người Ai Cập làm việc tại trang web tin tức Al Hurra ở Dubai, nói với AP rằng tất cả nhân viên trong trang web và kênh truyền hình đều nhận được email chấm dứt hợp đồng của họ.

Al-Hurra là cơ quan tin tức mới nhất do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ — sau Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, Đài Phát thanh Châu Âu Tự do/Đài Phát thanh Tự do, Đài Phát thanh Châu Á Tự do và các cơ quan khác — cắt giảm nhân viên và dịch vụ trong bối cảnh các cơ quan này cho biết động thái của chính quyền Trump và Bộ Hiệu quả Chính phủ của Musk là giữ lại khoản phân bổ cho quốc hội.

⦿ ---- Một nhóm giáo sư của Đại học Harvard đã kiện chính quyền Trump vào thứ sáu vì những lời đe dọa cắt hàng tỷ đô la tiền tài trợ liên bang cho tổ chức này, gọi tối hậu thư là "súng chĩa vào đầu" đối với trường đại học. Chi hội Harvard của Hiệp hội Giáo sư Đại học Hoa Kỳ (AAUP: American Association of University Professors) đã cáo buộc chính quyền vi phạm quyền tự do ngôn luận của họ, cũng như các quyền khác theo Tu chính án thứ nhất.

Vụ kiện có nội dung: "Hành động này thách thức việc sử dụng sai mục đích tiền tài trợ liên bang và quyền thực thi quyền công dân chưa từng có và bất hợp pháp của chính quyền Trump để phá hoại quyền tự do học thuật và quyền tự do ngôn luận trong khuôn viên trường đại học". Andrew Manuel Crespo, một giáo sư luật của Harvard và là cố vấn chung của chi hội Harvard của AAUP, cho biết trong một tuyên bố rằng "Giảng viên Harvard có quyền hiến định để nói, giảng dạy và tiến hành nghiên cứu mà không sợ rằng chính phủ sẽ trả đũa quan điểm của họ bằng cách hủy bỏ các khoản tài trợ".

AAUP đang tìm kiếm lệnh cấm tạm thời để ngăn chính quyền rút tiền của Harvard. Trước đó, chính quyền đã gửi một lá thư cho trường đại học tuyên bố rằng họ "về cơ bản đã không bảo vệ được sinh viên và giảng viên người Mỹ khỏi bạo lực bài Do Thái". Điều này phù hợp với lệnh hành pháp của Trump nhằm chống lại nạn bài Do Thái trong các trường đại học, mở rộng điều tra vào 60 trường, bao gồm cả những trường ưu tú như Đại học Columbia.

⦿ ---- Trump loại trừ một số thiết bị điện tử khỏi thuế quan. Điện thoại thông minh, máy tính xách tay và chip được hưởng lợi, mang lại lợi ích lớn cho những công ty như Apple, Samsung, Nvidia. Chính quyền Trump cho biết vào cuối ngày thứ Sáu rằng họ sẽ loại trừ các thiết bị điện tử như điện thoại thông minh và máy tính xách tay khỏi thuế quan "có đi có lại", một động thái có thể giúp giữ giá thấp cho các thiết bị điện tử tiêu dùng phổ biến thường không được sản xuất tại Hoa Kỳ. Nó cũng sẽ có lợi cho các công ty công nghệ lớn như Apple và Samsung và các nhà sản xuất chip như Nvidia, theo báo cáo của AP.

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ cho biết các mặt hàng như điện thoại thông minh, máy tính xách tay, ổ cứng, màn hình phẳng và một số chip sẽ đủ điều kiện được miễn thuế. Máy móc được sử dụng để sản xuất chất bán dẫn cũng bị loại trừ. Điều đó có nghĩa là chúng sẽ không phải chịu mức thuế 145% hiện tại đối với Trung Quốc hoặc mức thuế cơ sở 10% ở những nơi khác.

"Việc thiết lập sản xuất trong nước sẽ mất nhiều năm", Bloomberg lưu ý. Trước đó, Trump đã nói rằng ông sẽ xem xét miễn thuế cho một số công ty. Nhà phân tích Dan Ives của Wedbush cho biết trong một ghi chú nghiên cứu rằng động thái này "hiện đang tạo ra một đám mây đen khổng lồ bao phủ ngành công nghệ và áp lực mà các công ty công nghệ lớn của Hoa Kỳ phải đối mặt". Cả Bạch Ốc, Apple và Samsung đều không trả lời yêu cầu bình luận vào sáng thứ Bảy. Nvidia từ chối bình luận.

⦿ ---- Chính quyền tìm cách đạt được 1 cột mốc trục xuất. Mong muốn không chính thức là 1 triệu người bị trục xuất trong năm đầu tiên của Trump. Con số này vẫn chưa được công bố, vẫn là chủ đề thảo luận và lập kế hoạch riêng giữa các viên chức chính quyền. Nhưng tờ Washington Post đưa tin mục tiêu của họ đã trở thành trọng tâm trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống Trump: 1 triệu người bị trục xuất.

Tổng số hàng năm cao nhất cho đến nay là gần 400.000 người, khi Barack Obama làm tổng thống. Có tính đến dữ liệu có sẵn bao gồm tài trợ và nhân sự, và bao gồm cả thực tế là hầu hết những người nhập cư đều có quyền được ra tòa trước khi họ có thể bị trục xuất, hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng một triệu người có vẻ ngoài tầm với. Một trong những khả năng để tăng số lượng người bị trục xuất nhanh chóng là tìm cách trục xuất một số người vẫn ở Hoa Kỳ, mặc dù đã có lệnh trục xuất cuối cùng, vì quốc gia xuất xứ của họ không cho họ trở về. Có 1,4 triệu người trong danh mục đó. Nghĩa là, cần nước kia đón nhận họ.

Theo tờ WP, chính quyền đang đàm phán với tới 30 quốc gia để chấp nhận những người bị trục xuất không phải là công dân của họ. Chính quyền cho biết trong một hồ sơ tòa án gần đây rằng họ hy vọng sẽ gửi hàng nghìn người bị trục xuất đến các nước thứ ba. Mexico, Costa Rica và Panama đã tiếp nhận những người không phải công dân. Trump đã nói trong chiến dịch tranh cử của mình rằng ông muốn trục xuất hàng triệu người nhập cư, và Phó Tổng thống JD Vance năm ngoái đã đề xuất bắt đầu với 1 triệu người. Hiện có khoảng 11 triệu người nhập cư không có giấy tờ tại Hoa Kỳ.

⦿ ---- New Zealand đã mở rộng phạm vi chào đón một số người Mỹ quan tâm đến việc định cư. Đặc biệt chào đón những người Mỹ giàu có đang tìm kiếm khoản đầu tư, USA Today đưa tin. Ý tưởng này là thu hút "những công dân toàn cầu có thể mang ý tưởng và vốn tài chính vào đất nước", Dominic Jones, giám đốc điều hành của một công ty New Zealand hỗ trợ mọi người nộp đơn xin Chương trình thị thực Nhà đầu tư năng động Plus (Active Investor Plus Visa Program), cho biết. Chính phủ đã nới lỏng một số yêu cầu trong tháng này.

Theo trang web của chính phủ, những thay đổi bao gồm việc bỏ yêu cầu về tiếng Anh và giảm thời gian người nộp đơn cần dành ở đó xuống còn 21 ngày. Trang web cho biết "Những thay đổi này giúp thu hút đầu tư có giá trị cao, đơn giản hóa các thiết lập và khuyến khích mọi người đầu tư vào các loại hình đầu tư 'năng động'". Jones cho biết chính phủ muốn thấy đầu tư vào các doanh nghiệp địa phương để tạo ra việc làm.

Ông cho biết "Chúng tôi là một quốc gia lấy xuất cảng làm trọng tâm", "vì vậy họ đang rất cố gắng khuyến khích đầu tư bằng cách cân bằng lợi ích hữu hình ở phía bên kia cho New Zealand". New Zealand cũng nới lỏng các hạn chế về thị thực đối với du khách từ các quốc đảo Thái Bình Dương, theo Radio New Zealand đưa tin.

⦿ ---- Một cậu thiếu niên Wisconsin đã giết cha mẹ mình để giúp tài trợ cho một âm mưu ám sát Tổng thống Donald Trump, theo lệnh khám xét liên bang được công bố vào thứ sáu. Bản "tuyên ngôn" tự mô tả của Nikita Casap, 17 tuổi, phác thảo các kế hoạch ám sát tổng thống cũng như chế tạo bom và tổ chức các cuộc tấn công khủng bố. "Việc giết cha mẹ anh ta dường như là một nỗ lực để có được phương tiện tài chính và quyền tự chủ cần thiết để thực hiện kế hoạch của mình", lệnh khám xét cho biết.

Theo bản tuyên ngôn của anh ta, động cơ đằng sau âm mưu giết người là để bắt đầu một cuộc cách mạng chính trị ở Hoa Kỳ và "cứu chủng tộc da trắng" khỏi các chính trị gia "do người Do Thái kiểm soát". "Về lý do cụ thể là Trump, tôi nghĩ là rõ ràng. Bằng cách loại bỏ tổng thống và có thể sẽ là phó tổng thống, điều đó chắc chắn sẽ mang lại một số hỗn loạn", bản tuyên ngôn viết.

Các nhà điều tra cũng tìm thấy bằng chứng cho thấy Casap có liên quan đến nhóm tân phát xít ma quỷ "The Order of Nine Angles", tìm thấy hình ảnh của Hitler trên điện thoại của anh ta với dòng chữ: "HAIL HITLER HAIL THE WHITE RACE HAIL VICTORY." Casap bị cáo buộc tội giết cha mẹ mình tại nhà riêng ở Waukesha vào ngày 11 tháng 2 và ở lại cùng thi thể của họ trong 12 ngày trước khi trốn đến Kansas. Phiên tòa xét xử anh ta sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 5.

⦿ ---- Đưa lính về biên giới phía nam, lập căn cứ, có thể là trại tạm giam di dân lậu. Tổng thống Donald Trump có một kế hoạch mới để "bảo vệ" biên giới phía nam Hoa Kỳ—và bao gồm việc tăng đáng kể vai trò của quân đội trong an ninh biên giới. Trong một bản ghi nhớ được công bố vào cuối thứ Sáu, chính quyền đã vạch ra một kế hoạch để Bộ Quốc phòng tuyên bố quyền tài phán đối với một dải đất công nhỏ, được gọi là Khu bảo tồn Roosevelt, dọc theo biên giới như một phần của nỗ lực "cho phép các hoạt động quân sự" như xây dựng tường biên giới và bố trí thiết bị phát hiện và giám sát.

Khu bảo tồn Roosevelt là một dải đất hẹp dọc theo biên giới phía Hoa Kỳ, đi qua bốn tiểu bang—California, Arizona, New Mexico và Texas—và kéo dài gần 2000 dặm. Một phần ba dải đất này bao gồm đất của liên bang và bộ lạc, trong khi phần còn lại là đất tư nhân và đất của nhà nước. "Biên giới phía nam của chúng ta đang bị tấn công bởi nhiều mối đe dọa. Sự phức tạp của tình hình hiện tại đòi hỏi quân đội của chúng ta phải đóng vai trò trực tiếp hơn trong việc bảo vệ biên giới phía nam của chúng ta so với quá khứ gần đây."

Tờ Wall Street Journal đưa tin rằng động thái này đã được chuẩn bị trong nhiều tuần, bao gồm cả khả năng sử dụng khu vực này để tạm thời giam giữ những người di cư vượt biên trái phép. Lệnh của Trump vào tối thứ sáu không đề cập đến việc thành lập các cơ sở giam giữ tạm thời.

⦿ ---- Để phân loại những người yêu môi trường ra khỏi những người gây ô nhiễm, WalletHub đã xem xét mọi tiểu bang trong liên bang thông qua lăng kính của ba số liệu chính: chất lượng môi trường (những thứ như chất lượng không khí, nước và đất), hành vi thân thiện với môi trường (tòa nhà xanh trên đầu người, xe chạy bằng nhiên liệu thay thế trên đầu người, trang trại hữu cơ được chứng nhận trên đầu người, v.v.) và những đóng góp vào biến đổi khí hậu (lượng khí thải carbon dioxide trên đầu người, lượng khí thải mê-tan trên đầu người, v.v.). Với 100 điểm là tiểu bang có ý thức bảo vệ môi trường nhất.

Nhóm 10 tiểu bang xanh nhất, và điểm/:

1. Vermont, 74 điểm

2. Hawaii, 72,7

3. New York, 71,6

4. Maryland, 70

5. Maine, 70

6. Minnesota, 69,7

7. California, 69,2

8. Massachusetts, 69,2

9. Washington, 68,6

10. Connecticut, 68

Nhóm 10 tiểu bang ít xanh nhất:

41. Arkansas, 43.8

42. Texas, 42.5

43. Alaska, 42.1

44. Wyoming, 41.8

45. Oklahoma, 39.9

46. Mississippi, 39.3

47. Alabama, 38.1

48. Kentucky, 37

49. Louisiana, 26.5

50. West Virginia, 24.9

⦿ ---- HỎI 1: Nhân loại làm đa dạng sinh học toàn cầu giảm 20%?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Nghiên cứu của Thụy Sĩ phát hiện hoạt động của con người khiến đa dạng sinh học toàn cầu giảm 20%. Nghiên cứu cho thấy số lượng loài ở những địa điểm chịu ảnh hưởng của hoạt động của con người trung bình thấp hơn gần 20% so với những địa điểm không bị ảnh hưởng. Theo một nghiên cứu tổng hợp được công bố trên tạp chí Nature, hoạt động của con người đang gây ra sự suy giảm đa dạng sinh học toàn cầu. Chi tiết:

https://www.jpost.com/science/science-around-the-world/article-849665

⦿ ---- HỎI 2: Hơn 3 triệu trẻ em tử vong do nhiễm trùng liên quan đến kháng thuốc kháng sinh (antimicrobial resistance) vào năm 2022?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Hơn 3 triệu trẻ em tử vong do nhiễm trùng liên quan đến kháng thuốc kháng sinh (antimicrobial resistance) vào năm 2022, một nghiên cứu lớn cho thấy. Một nghiên cứu được trình bày tại ESCMID Global 2025 cho thấy hơn 3 triệu trẻ em trên toàn thế giới đã tử vong vào năm 2022 do các bệnh nhiễm trùng liên quan đến kháng thuốc kháng sinh (AMR: antimicrobial resistance). Nghiên cứu nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về các chiến lược khu vực và toàn cầu để kiểm soát AMR ở trẻ em, đặc biệt là ở những khu vực có gánh nặng cao như Đông Nam Á và Châu Phi. AMR gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với trẻ em, những đối tượng rất dễ bị nhiễm trùng. Việc tiếp cận các công thức kháng sinh mới thường bị hạn chế hơn nhiều đối với trẻ em do sự chậm trễ trong quá trình phát triển sản phẩm. Chi tiết:

https://medicalxpress.com/news/2025-04-million-children-died-antimicrobial-resistance.html

.