(8.4.2025) - Larry Fink (CEO công ty đầu tư BlackRock): hầu hết các CEO nói rằng Mỹ có lẽ đang suy thoái kinh tế - VN sẽ mua thêm hàng Mỹ, bao gồm sản phẩm quốc phòng và an ninh - VN xoa dịu Mỹ: nhưng viễn ảnh là VN bị siết giữa 2 gọng kềm Trump và Tập đều cùng tàn bạo - Đảng Dân chủ tại Hạ viện sẽ tập trung bứng ghế 35 Dân Biểu Cộng Hòa có vẻ rung rinh năm 2026

- Bộ trưởng Tài chính Anh: thuế quan do Mỹ áp đặt sẽ tiếp tục tác động lớn đến nền kinh tế thế giới

- Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Thủ tướng TQ điện đàm: hợp tác thương mại song phương

- Hãng xe Ford tại Anh sợ thuế quan hại lâu dài

- Airbus SE sẽ hợp tác với Amazon, nối Internet trên chuyến bay

- Các hãng xe châu Âu lo ngại về thuế quan

- Các hãng đầu tư TQ tăng lượng cổ phiếu nắm giữ để giữ vững hoạt động trơn tru của thị trường chứng khoán.

- Thủ tướng Singapore: nín thở qua sông, chưa rõ suy thoái có xảy ra hay không.

- Fed tiên liệu lạm phát, giá tăng.

- Thị trường Châu Á lạc quan vì TQ trả đũa Mỹ

- Các đại gia tài trợ Cộng Hòa áp lực các nhà lập pháp Cộng hòa chống lại thuế quan của Trump

- Bộ trưởng Tài chính Mỹ: TQ trả đũa Mỹ về thuế quan là sai lầm lớn. Trump sẽ đích thân đàm phán với các đối tác thương mại về thuế quan.

- Mỹ sẽ phạt di dân bị trục xuất mà chưa đi lên tới 998 đô/ngày, và sẽ tịch biên tài sản

- Giáo hội Công giáo Mỹ: "ly dị" với Trump

- Quân đội Ukraine bắt 2 công dân TQ đang chiến đấu giúp Nga, và thấy nhiều người TQ trong lực lượng Nga

- Trump tính tấn công bằng máy bay không người lái vào các băng đảng ma túy Mexico

- Mỹ tính rút 10.000 quân ra khỏi Đông Âu

- Nhà truyền thông Stephen A. Smith: có thể sẽ ứng cử Tổng Thống 2028

- Bộ trưởng Thương mại Mỹ: muốn hãng Mỹ rút khỏi TQ để hàng triệu thợ TQ mất việc, về Mỹ mở hãng với robot làm với giá rẻ

- Canada: không nói giỡn, sẵn sàng đáp trả các kế hoạch áp thuế để Mỹ thấy đau đớn

- Volkswagen đang đậu 37.000 xe tại các hải cảng Mỹ, chờ dán nhãn tăng giá vì thuế quan

- Trump nhắc lại: muốn trục xuất dân Palestine để Mỹ giữ Gaza

- Tòa Tối cao cho Trump thực thi Đạo luật Kẻ thù Người nước ngoài

- Bộ Tư Pháp thú nhận Bộ trục xuất nhầm 1 người qua nhà tù El Salvador, Chánh án Tòa án Tối cao John Roberts tạm thời chặn lệnh tòa dưới: chưa cần đón người tù oan về Mỹ

- Phó Đô đốc Hải quân Mỹ Shoshana Chatfield trong ủy ban Tư lệnh quân sự NATO bị Trump cách chức trong chiến dịch thanh trừng

- Trump đón tiếp, khen ngợi đội bóng rổ Los Angeles Dodgers và chế giễu 2 thượng nghị sĩ Dân chủ của California (nhưng 2 TNS vắng mặt)

- Viện NIH: sa thải ào ạt đã làm chậm lại cuộc nghiên cứu ung thư đầy hứa hẹn

- Kinh tế gia Brent Neiman: Trump áp thuế quan, nói là dựa vào nghiên cứu của tôi, nhưng Trump hiểu sai bài toán kinh tế tôi viết

- Trump muốn có diễn binh ngày 14/6 (sinh nhật thứ 79 của Trump và là 250 năm thành lập Quân đội Mỹ)

- Trump: hù dọa sẽ áp thuế bổ sung 50% trừ khi TQ gỡ bỏ thuế trả đũa trước ngày 8 tháng 4.

- Các sàn chứng khoán lớn tiếp tục sụt giá

- Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent: TQ tự cô lập vì trả đũa thuế quan Mỹ

- Apple chuyển nhiều hoạt động sản xuất iPhone hơn từ TQ sang Ấn Độ để giảm chi phí thuế quan

- Trump: sẽ sử dụng quyền phủ quyết để chặn dự luật do các thượng nghị sĩ đề xuất đòi hạn chế thẩm quyền tổng thống về áp thuế

- Peter Navarro (Cố vấn của Trump): WTO đã hỏng, nên Mỹ phải áp thuế

- Trump: Liên Âu phải mua năng lượng từ Mỹ

- Phòng Thương mại Hoa Kỳ (USCC) cân nhắc kiện chính quyền Trump đã áp thuế quan sai luật

- CEO quỹ đầu cơ, tỷ phú Bill Ackman, xin Trump hoãn thuế quan qua lại trong 90 ngày để đàm phán

- Tin giả: Trump hoãn thuế quan 90 ngày.

- Nam Hàn bơm 68,12 tỷ đô để cứu các công ty.

- Tòa kháng án phán Trump sa thải sai luật 2 ủy viên của 2 Hội đồng giám sát lao động, phải phục chức lại

- Trump: xét lại vụ hãng thép Nhật mua U.S. Steel

- Đài Loan: vì Trump áp thuế, cá tôm phải bơi xứ khác

- Sự lạc quan của các doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ đã giảm vào tháng 3

- 10 lính Bắc Hàn vượt lằn ranh, bị bắn cảnh cáo

- Trump: ít nhất 23 ngày chơi golf kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ 2, tháng 2 tới 9 lần đi chơi golf, tháng 3 tới 8 lần đi chơi golf

- TNS Cộng Hòa Markwayne Mullin nói lời ông nói cần bạo lực đối với nhà báo viết tin giả chỉ là giỡn thôi

- Nghệ sĩ hài độc thoại bị Bạch Ốc cấm cửa vì nói giỡn phe Trump là lũ sát nhân được Hội PEN America mời diễn hài

- Hãng Shopify: nhân viên phải chứng minh lý do tại sao những việc họ làm "không thể hoàn thành bằng AI"

- Đại học Pepperdine: tăng lương tối thiểu cho ngành thức ăn nhanh ở California lên 20 đô/giờ làm mất 23.100 việc làm trong khi ngành thức ăn nhanh toàn quốc tăng 0,8% nhân sự

- Tennessee: Trốn cảnh sát lại lên mạng thách thức cảnh sát tìm bắt, liền bị dò ra, tóm cổ.

- Nevada: bị bắt vì nuôi 7 con cọp trong nhà

- Một phụ nữ thì thầm "Giúp tôi" với 1 tài xế Amazon đang giao hàng, cảnh sát xông vào cứu, bắt kẻ hành hung cô này

- HỎI 1: Phụ nữ theo chế độ ăn uống lành mạnh sống lâu hơn, nghiên cứu quốc gia Úc cho thấy? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Có tới 1/3 gặp chứng "misokinesia" -- cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ khi nhìn thấy những chuyển động nhỏ và lặp đi lặp lại của người khác, chẳng hạn như nhìn thấy ai đó vô thức ngọ nguậy tay hoặc chân? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-8/4/2025) ⦿ ---- Sự lạc quan của các doanh nghiệp nhỏ tại Hoa Kỳ đã giảm vào tháng 3, theo Liên đoàn Doanh nghiệp Độc lập Quốc gia (NFIB) cho biết trong một báo cáo vào thứ Ba 8/4/2025. Chỉ số lạc quan (optimism index) đã giảm 3,3 điểm vào tháng 3 xuống còn 97,4, thấp hơn mức trung bình 51 năm là 98. Con số này cũng thấp hơn kỳ vọng của thị trường. Trong khi đó, Chỉ số Bất định (Uncertainty Index) đã giảm tám điểm so với mức cao thứ hai được ghi nhận vào tháng 2 xuống còn 96.

Tỷ lệ phần trăm ròng của chủ sở hữu kỳ vọng điều kiện tốt hơn đã giảm 16 điểm xuống còn 21%, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 12 năm 2020. Mối lo ngại về thuế đã tăng lên 18%, mức cao nhất kể từ cuối năm 2021, chỉ sau chất lượng lao động là 19%. Kỳ vọng về doanh số giảm 11 điểm xuống còn 3%, trong khi mức tăng giá giảm nhẹ xuống còn 26%. Tuy nhiên, 30% vẫn có kế hoạch tăng giá vào tháng 3, đánh dấu mức cao nhất trong một năm.

⦿ ---- Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết hôm thứ Ba rằng khoảng 10 binh lính Bắc Hàn đã vượt qua Đường phân định quân sự, tiến vào khu phi quân sự. Quân đội cho biết thêm rằng họ đã ngay lập tức phát sóng cảnh báo và bắn cảnh cáo, và binh lính Bắc Hàn đã di chuyển về lãnh thổ của Bắc Hàn. "Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ các động thái của quân đội Bắc Hàn và thực hiện các biện pháp cần thiết theo các quy trình tác chiến", quân đội cho biết thêm.

⦿ ---- Theo tin Reuters: Việt Nam sẽ mua thêm hàng hóa của Mỹ, bao gồm các sản phẩm quốc phòng và an ninh, và đã yêu cầu hoãn 45 ngày việc áp thuế của Hoa Kỳ, theo Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết trong một tuyên bố được đưa ra vào cuối ngày thứ Hai. Việt Nam cũng sẽ tìm cách giao hàng nhanh hơn các máy bay thương mại mà các hãng hàng không Việt Nam đã đặt hàng từ Hoa Kỳ, theo ông Chính cho biết tại một cuộc họp nội các vào cuối ngày thứ Hai.

Quốc gia Đông Nam Á này, một cơ sở sản xuất khu vực lớn của nhiều công ty phương Tây, năm ngoái đã có thặng dư thương mại hơn 123 tỷ đô la với Hoa Kỳ, thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước này. Ông Chính cho biết Việt Nam đã yêu cầu Hoa Kỳ hoãn mức thuế quan 46% mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố vào tuần trước để có thời gian đàm phán.

Việt Nam đang tìm cách "đàm phán với phía Hoa Kỳ để có được hoạt động thương mại cân bằng và bền vững, phù hợp với lợi ích của cả hai bên", tuyên bố cho biết. Vào thứ sáu, Trump và nhà lãnh đạo Việt Nam Tô Lâm đã đồng thuận thảo luận về một thỏa thuận xóa bỏ thuế quan, cả hai nhà lãnh đạo đều cho biết sau cuộc điện đàm mà Trump nói là "rất hiệu quả".

Trong tuyên bố hôm thứ hai, Chinh cho biết Việt Nam sẽ xem xét các vấn đề như chính sách tiền tệ, tỷ giá hối đoái, rào cản phi thuế quan và đảm bảo nguồn gốc chính xác của hàng hóa.

Kể từ khi lệnh cấm vận vũ khí được dỡ bỏ vào năm 2016, xuất cảng quốc phòng của Hoa Kỳ sang Việt Nam phần lớn chỉ giới hạn ở tàu tuần duyên và máy bay huấn luyện. Các nguồn tin cho biết năm ngoái đã có các cuộc đàm phán về việc bán máy bay vận tải quân sự Lockheed Martin C-130 Hercules cho Hà Nội.

⦿ ---- Bản tin này của báo The Guradian. Việt Nam đã cố gắng xoa dịu Donald Trump: thuế quan đối với hàng hóa của Hoa Kỳ đã được giảm; các quy định đã được thông qua để cho phép SpaceX của Elon Musk phóng Starlink tại quốc gia này. Thủ tướng Phạm Minh Chính thậm chí đã nói đùa vào tháng 1 rằng ông sẽ vui vẻ "chơi golf cả ngày" tại nhà riêng Mar-a-Lago của Trump ở Florida nếu điều đó có thể "mang lại lợi ích cho đất nước và người dân của tôi".

Các chiến lược này dường như không hiệu quả. Trump đã áp dụng mức thuế quan bất thường 46% đối với Việt Nam, đe dọa phá hủy các kế hoạch tăng trưởng kinh tế của nước này và làm suy yếu mối quan hệ giữa hai nước. Mức thuế quan này đã gây ra làn sóng chấn động khắp Việt Nam, một cường quốc sản xuất nơi Trump luôn được lòng dân, và trên khắp Đông Nam Á.

Trên khắp khu vực, nơi phụ thuộc rất nhiều vào xuất cảng, Trump đang áp dụng các mức thuế trừng phạt tương tự, bao gồm cả ở Campuchia (49%), Lào (48%), Thái Lan (36%), Indonesia (32%), Malaysia (24%), Brunei (24%), Philippines (17%) và Singapore (10%).

Kevin Chen, cộng tác viên nghiên cứu của chương trình Hoa Kỳ tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam, Singapore, cho biết thông báo này đã làm tổn hại đến danh tiếng của Hoa Kỳ như một đối tác đáng tin cậy trong khu vực. Chen cho biết cách tiếp cận của chính quyền Trump là "đơn phương, cưỡng ép và làm suy yếu hệ thống thương mại mà các quốc gia trong khu vực này đã thịnh vượng".

Đông Nam Á là một khu vực có tầm quan trọng chiến lược đối với Hoa Kỳ, đặc biệt là trong bối cảnh cạnh tranh của Washington với Trung Quốc và căng thẳng ở Biển Đông. Việt Nam và Hoa Kỳ đã trở nên gần gũi hơn dưới thời người tiền nhiệm của Trump, Joe Biden, với việc hai nước nâng cấp quan hệ đối tác của họ. Trump được biết đến là rất được yêu mến ở Việt Nam, nơi các cuốn sách của ông được dịch sang tiếng Việt và ông đã giành được sự tôn trọng với tư cách là một doanh nhân và một chính trị gia cứng rắn với Trung Quốc.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Đông Nam Á đã bị phá hoại trong những tháng gần đây. Thông báo về thuế quan xuất hiện sau khi cắt giảm USAID và các chương trình hỗ trợ nước ngoài khác, làm dừng các dự án cứu sinh trên khắp khu vực. Hình ảnh của nước Mỹ cũng bị tổn hại trong những năm gần đây ở các quốc gia bao gồm Malaysia và Indonesia, nơi có đa số dân theo đạo Hồi, do Washington ủng hộ Israel trong cuộc chiến ở Gaza. Các công ty Hoa Kỳ đã bị tẩy chay trong thời gian dài ở cả hai quốc gia này.

Trung Quốc dự kiến ​​sẽ cố gắng tận dụng sự hỗn loạn này. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến ​​sẽ thăm Việt Nam, Malaysia và Campuchia vào tháng này và "có thể sẽ tận dụng cơ hội này để miêu tả Trung Quốc là một đối tác kiên định và đáng tin cậy, trái ngược với Hoa Kỳ", Chen cho biết. Một loạt các thỏa thuận kinh tế dự kiến ​​sẽ được ký kết giữa Trung Quốc và các quốc gia đó vào cuối chuyến thăm của ông.

Về lâu dài, các nhà phân tích cho rằng liệu Trung Quốc có thể tận dụng sự thất vọng ở Đông Nam Á hay không thì không đơn giản, đặc biệt là khi Bắc Kinh có nguy cơ bị cuốn vào một cuộc chiến thương mại ngày càng tồi tệ với đối thủ siêu cường của mình. Trump đã đe dọa Trung Quốc sẽ áp thêm 50% thuế quan, điều này sẽ làm trầm trọng thêm những khó khăn kinh tế vốn đã ảnh hưởng đến động lực giữa Trung Quốc và các nước láng giềng Đông Nam Á.

Peter Mumford, giám đốc thực hành khu vực Đông Nam Á tại Eurasia Group, cho biết khu vực này đang "vật lộn với làn sóng hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc và tình hình sẽ còn phức tạp hơn nữa". Nguồn cung quá mức hàng hóa giá rẻ, từ quần áo đến thép, đã gây thiệt hại cho các doanh nghiệp nhỏ và góp phần khiến hàng trăm nhà máy ở Thái Lan phải đóng cửa.

Các nhà phân tích cho biết các nhà lãnh đạo Đông Nam Á sẽ tìm cách đa dạng hóa bằng cách hướng đến châu Âu hoặc Nhật Bản, đồng thời cũng phải vật lộn để đàm phán với Trump. Không rõ các quốc gia như Việt Nam có thể đưa ra đề nghị gì để xoa dịu Washington. Thặng dư thương mại của Việt Nam với Hoa Kỳ đã vượt quá 123 tỷ đô la, một con số tăng nhanh trong những năm gần đây khi các công ty chuyển đến đó từ Trung Quốc để né tránh thuế quan do chính quyền Trump trước đó áp đặt.

“Trump có thể sẽ thúc đẩy Việt Nam cam kết mua nhiều hàng hóa và dịch vụ của Mỹ hơn nữa. Vì Việt Nam được coi là cầu nối để Trung Quốc lách thuế quan của Mỹ, nên chính quyền Trump cũng có thể yêu cầu Việt Nam hạn chế việc trung chuyển hàng hóa Trung Quốc”, Phan Dung, cán bộ nghiên cứu của Chương trình Nghiên cứu Việt Nam tại Viện ISEAS – Yusof Ishak, Singapore cho biết.

Việt Nam đã nỗ lực hết sức để đàm phán nhằm thuyết phục Hoa Kỳ giảm thuế quan, Khang Vũ, một học giả thỉnh giảng tại khoa khoa học chính trị của Đại học Boston cho biết. Nhưng ông nói thêm rằng thuế quan của Hoa Kỳ sẽ “làm tổn hại đến thiện chí của chính phủ Việt Nam đối với chính quyền Trump”.

Ông cho biết thuế quan của Trump đối với hàng hóa Việt Nam cho thấy với Hà Nội rằng, bất chấp mọi điều Washington đã nói về tầm quan trọng của Việt Nam trong khu vực, thì quan hệ đối tác của họ là “không thể thiếu”.

Các quốc gia trong khu vực sẽ thận trọng khi nghiêng quá nhiều về phía Trung Quốc, vốn đã là đối tác thương mại lớn nhất Đông Nam Á. Trước đây, Hoa Kỳ đã đóng vai trò là đối trọng trong khu vực. "Sự khác biệt lớn nhất lần này", Chen nói, "là họ sẽ cần phải tính đến một Hoa Kỳ có khả năng không thân thiện, nếu không muốn nói là thù địch cũng như một Trung Quốc quyết đoán".

⦿ ---- Đảng Dân chủ tại Hạ viện đang tìm cách nhắm vào tranh ghế Dân biểu của những người Cộng hòa đương nhiệm ở các khu vực dao động – cũng như một số đồng minh của Trump mà đảng Dân chủ cho rằng có thể đánh bại mặc dù họ đã giành chiến thắng lớn vào năm 2024. Nhánh vận động tranh cử quốc hội của đảng Dân Chủ đã công bố danh sách 35 mục tiêu Cộng Hòa cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 vào sáng thứ Ba và nổi bật chao đảo có 12 người đương nhiệm từ các tiểu bang dao động mà Tổng thống Donald Trump đã giành chiến thắng sít sao trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Danh sách này phản ánh một đảng Dân chủ lạc quan hy vọng tận dụng sự thất vọng của cơ sở đối với Trump, một phần được thể hiện qua các cuộc biểu tình trên toàn quốc vào thứ Bảy. Đảng cũng đang đi lên từ các cuộc bầu cử đặc biệt vào tuần trước tại Florida và Wisconsin, nơi các ứng cử viên của họ đã làm tốt hơn nhiều so với năm 2024.

Đảng Cộng hòa hiện đang kiểm soát Hạ viện, Thượng viện và chức tổng thống. Nhưng, theo truyền thống thì, đảng nào đang giữ Bạch Ốc thường chịu thiệt hại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đầu tiên của quốc hội sau khi nhậm chức, bất kể tổng thống là đảng viên Cộng hòa hay Dân chủ. Tỷ lệ chấp thuận của Trump đang bị ảnh hưởng khi thuế quan toàn diện của ông khiến thị trường chứng khoán lao dốc.

"Những người Cộng hòa tại Hạ viện đang chạy trốn nỗi sợ hãi, và họ nên như vậy", Chủ tịch Ủy ban Chiến dịch Quốc hội Dân chủ, Dân biểu Suzan DelBene cho biết trong một tuyên bố. "Họ đang làm suy yếu nền kinh tế, cắt giảm Medicaid, bỏ rơi các cựu chiến binh của chúng ta và khiến mọi thứ trở nên đắt đỏ hơn. Tóm lại, họ đã đánh mất lòng tin của các cử tri và điều đó sẽ khiến họ mất đi đa số phiếu bầu".

Danh sách mục tiêu của mỗi bên là chỉ báo về các khu vực quốc hội mà các nhánh vận động tranh cử của các đảng sẽ nhắm đến bằng tiền của đảng, nguồn tiền này đến từ cả các nhà tài trợ bên ngoài và các ủy ban gây quỹ cho các thành viên hiện tại của Quốc hội.

Mặc dù đảng Dân chủ có thể có lợi thế trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ do sự thay đổi lịch sử giữa các đảng, nhưng họ nắm giữ ít ghế chéo hơn so với đảng Cộng hòa: Có 13 đảng viên Dân chủ đại diện cho các quận mà Trump đã giành chiến thắng vào năm 2024, trong khi chỉ có ba đảng viên Cộng hòa nắm giữ các quận mà cựu ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Kamala Harris đã giành chiến thắng.

Tại Hạ viện bị chia rẽ sít sao, đảng Dân chủ sẽ cần phải lật ngược ba quận của Hạ viện, trong khi vẫn giữ lại tất cả các ghế hiện tại của họ, để giành quyền kiểm soát viện này.

Vào tháng 3, bộ phận vận động tranh cử của đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã công bố danh sách mục tiêu gồm 26 ghế mà đảng Dân chủ nắm giữ mà Cộng Hòa hy vọng sẽ giành được.

Dân Biểu Andy Barr, R-Ky., người sẽ rời ghế của mình để tranh cử vào Thượng viện thay thế cho lãnh đạo lâu năm của GOP, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử gần đây nhất của mình với gần 30% - nhưng đảng Dân chủ đang hy vọng rằng chiếc ghế trống và thành công của Thống đốc đảng Dân chủ Andy Beshear trong khu vực sẽ giúp ích cho sự gia tăng lớn này.

⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian đã chỉ trích Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance vào hôm thứ Ba vì những bình luận của ông về thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn tuần trước, Vance cho biết Hoa Kỳ vay tiền "từ những người nông dân Trung Quốc để mua những thứ mà những người nông dân Trung Quốc đó sản xuất". Lin trả lời rằng thật "ngạc nhiên và buồn khi nghe những lời lẽ thiếu hiểu biết và vô lễ như vậy từ vị phó tổng thống này".

Lin nói thêm rằng Trung Quốc sẽ "tiếp tục thực hiện các biện pháp kiên quyết và mạnh mẽ để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi" sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đe dọa sẽ áp dụng mức thuế quan 50% khác đối với hàng xuất cảng của Trung Quốc. Ông lưu ý rằng hành động của Washington không phản ánh "ý chí đàm phán nghiêm túc" để giải quyết tranh chấp thương mại và đề xuất rằng họ nên thể hiện "sự bình đẳng, tôn trọng và có đi có lại" đối với Bắc Kinh.

⦿ ---- Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves cho biết hôm thứ Ba rằng thuế quan do Hoa Kỳ áp đặt "sẽ tiếp tục có tác động to lớn đến nền kinh tế thế giới" như được phản ánh trong các phản ứng hỗn loạn của thị trường toàn cầu. Bà cho biết bà đã nhận được sự đảm bảo từ Thống đốc Ngân hàng Anh Andrew Bailey rằng các thị trường Anh đang hoạt động hiệu quả và hệ thống ngân hàng có khả năng phục hồi.

Reeves nhấn mạnh rằng ưu tiên của chính phủ vẫn là đảm bảo một thỏa thuận với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, bà nói thêm rằng Vương quốc Anh sẽ đưa ra quyết định vì lợi ích quốc gia, "được củng cố bằng sự ổn định của các quy tắc tài chính không thể thương lượng của chúng tôi". Bà nhắc lại rằng "không có gì là không thể" và Vương quốc Anh sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi thuế quan. Bà nói với Hạ viện rằng Vương quốc Anh cũng đang hợp tác với các đồng minh để giảm rào cản thương mại trên toàn thế giới và đa dạng hóa các mối quan hệ kinh tế của mình.

⦿ ---- Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường (Li Qiang) đã có cuộc điện đàm "mang tính xây dựng" vào thứ Ba để thảo luận về thuế quan của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và sự hợp tác giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu. Trong cuộc điện đàm, Von der Leyen đã thúc giục một "giải pháp đàm phán" cho cuộc chiến thương mại, tránh "leo thang hơn nữa".

Ủy ban châu Âu cũng tuyên bố trong bản thông báo cuộc gọi rằng Von der Leyen đã nhấn mạnh "vai trò quan trọng của Trung Quốc trong việc giải quyết tình trạng chuyển hướng thương mại có thể xảy ra do thuế quan, đặc biệt là trong các lĩnh vực đã bị ảnh hưởng bởi tình trạng dư thừa năng lực toàn cầu". Bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của "các giải pháp mang tính cấu trúc" để cân bằng lại quan hệ thương mại song phương và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp EU tiếp cận thị trường Trung Quốc. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về sự hợp tác song phương giữa EU và Trung Quốc liên quan đến chương trình nghị sự khí hậu quốc tế và quá trình chuyển đổi công nghiệp sang năng lượng sạch.

⦿ ---- Lisa Brankin (Tổng giám đốc Ford of Britain, hãng xe Ford tại Anh) đã bày tỏ lo ngại vào thứ Ba về tác động của cuộc chiến thương mại đang diễn ra tại Hoa Kỳ đối với niềm tin của người tiêu dùng, điều này có thể ảnh hưởng đến nhu cầu mua xe mới. Phát biểu trên Chương trình Today của Radio 4, Brankin lưu ý rằng việc áp dụng mức thuế quan mới của Hoa Kỳ đã làm dấy lên lo ngại trong các doanh nghiệp, với nhiều người lo ngại về những tác động lâu dài.

Trong khi các hoạt động của Ford tại Châu Âu phần lớn được bảo vệ khỏi các mức thuế quan này do sản xuất tại địa phương, Brankin nhấn mạnh rằng việc duy trì niềm tin của khách hàng vẫn là một thách thức chính. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo nhu cầu của khách hàng vẫn mạnh mẽ bất chấp những bất ổn kinh tế này.

⦿ ---- Airbus SE đã công bố vào thứ Ba rằng họ sẽ hợp tác với Amazon.com Inc. về kết nối Internet trên chuyến bay thông qua các vệ tinh quỹ đạo Trái đất thấp Project Kuiper của Amazon. Hãng công nghệ Amazon cho biết họ có kế hoạch thành lập một chòm vệ tinh gồm hơn 3.200 vệ tinh, với lần phóng đầu tiên dự kiến ​​vào thứ Tư.

Airbus cho biết dịch vụ Internet của Amazon sẽ cung cấp tốc độ đường truyền xuống lên tới một gigabit mỗi giây để "giúp các hãng hàng không đáp ứng được kỳ vọng ngày càng tăng của hành khách". Nhà sản xuất máy bay này không cung cấp mốc thời gian triển khai, trong khi Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ yêu cầu Amazon triển khai chòm vệ tinh này trước ngày 30 tháng 7 năm 2029.

⦿ ---- Các đại diện của ngành công nghiệp xe châu Âu đã họp vào hôm thứ Ba với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen để bày tỏ mối quan ngại của họ và nêu bật các phản ứng tiềm tàng đối với thuế quan của Hoa Kỳ. Theo tuyên bố của Ủy ban châu Âu, những người tham gia đã bày tỏ mối quan ngại về tác động của các khoản thuế đối với thương mại quốc tế. Họ nhấn mạnh đến sự không chắc chắn mà các biện pháp này tạo ra đối với các chuỗi cung ứng tích hợp. Cuối cùng, những người tham gia đã thúc giục ủy ban thực hiện chương trình nghị sự về khả năng cạnh tranh của mình, đặc biệt là bằng cách đẩy nhanh các biện pháp được nêu trong Kế hoạch hành động về xe.

⦿ ---- Thủ tướng Singapore Lawrence Wong phát biểu với quốc hội rằng mức thuế quan phổ cập 10% mới do Hoa Kỳ áp đặt có vẻ không thể thương lượng và gây ra những rủi ro nghiêm trọng cho nền kinh tế phụ thuộc vào thương mại của Singapore. "Có vẻ như mức thuế quan phổ cập 10% không thể thương lượng. Đây có vẻ là mức thuế quan tối thiểu cố định, bất kể cán cân thương mại của một quốc gia hay các thỏa thuận thương mại hiện có", ông nói. Chính phủ Singapore có thể điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng cho năm 2025, hiện ở mức 1% đến 3%, mặc dù Wong cho biết vẫn chưa rõ liệu suy thoái có xảy ra sau đó hay không.

⦿ ---- Ngân hàng Trung ương Mỹ cũng tiên liệu lạm phát, giá tăng. Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago Austan Goolsbee cho biết một cuộc xung đột thương mại toàn cầu lớn có thể đẩy lạm phát lên cao hơn. Ông chỉ ra một kịch bản gần như chưa từng có trong đó dữ liệu kinh tế mạnh mẽ của Hoa Kỳ tồn tại song song với sự bất ổn lan rộng. Goolsbee cho biết Fed tiếp tục theo dõi dữ liệu, nhưng cũng lắng nghe sự lo lắng ngày càng tăng của công chúng. Ông cảnh báo rằng thuế quan cao, đặc biệt là nếu gặp phải các biện pháp đối phó, có thể đẩy giá lên cao.

Goolsbee nói thêm rằng sự thay đổi toàn cầu trong hành vi thương mại cũng có thể thay đổi cách người tiêu dùng phản ứng. Ông cho biết "Nếu điều này phát triển thành kỷ nguyên thương mại toàn cầu và [các quốc gia] kiềm chế áp đặt thuế quan đáng kể lên nhau, thì sẽ không có tác động tiêu cực này".

⦿ ---- Musk can, xin đừng tăng áp thuế TQ, nhưng Trump không nghe. Tỷ phú Elon Musk, hiện là cố vấn cấp cao của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, đã cố gắng ngăn chặn kế hoạch thuế quan mới nhất của nguyên thủ quốc gia bằng cách đưa ra lời kêu gọi cá nhân với ông Trump, theo tờ The Washington Post đưa tin, trích dẫn các nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán.

Vào cuối tuần, Musk được cho là đã liên hệ trực tiếp với Trump để đảo ngược một kế hoạch mới về việc áp thuế toàn diện đối với hàng nhập từ Trung Quốc. Bất chấp sự can thiệp, Trump vẫn tiến hành và vào thứ Hai đã đe dọa sẽ tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc lên 50%, sau mức tăng 34% được công bố vào tuần trước.

⦿ ---- Chuản bị chiến tranh thương mại: Một số công ty đầu tư do nhà nước nắm giữ của Trung Quốc đã cam kết vào hôm thứ Ba sẽ tăng lượng cổ phiếu nắm giữ, trong nỗ lực ổn định thị trường chứng khoán trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang giữa Bắc Kinh và Washington.

China Reform Holdings Corp. cho biết sẽ tăng lượng cổ phiếu nắm giữ tại các công ty nhà nước, công ty công nghệ và quỹ giao dịch trên sàn (ETF) với khoản đầu tư 80 tỷ nhân dân tệ (10,95 tỷ đô la). China Chengtong Holdings Group thông báo rằng họ có kế hoạch tăng lượng cổ phiếu nắm giữ và ETF, trong khi China Electronics Technology Group Corporation cũng công bố các kế hoạch tương tự.

Các thông báo được đưa ra sau khi quỹ nhà nước Central Huijin Investment Ltd. tuyên bố sẽ tăng lượng cổ phiếu nắm giữ để "kiên quyết duy trì hoạt động trơn tru" của thị trường chứng khoán. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) cho biết vào thứ Ba rằng họ "ủng hộ mạnh mẽ" Central Huijin Investment tăng lượng cổ phiếu nắm giữ tại các quỹ cổ phiếu và hứa sẽ cung cấp "hỗ trợ cho vay lại dồi dào" khi cần thiết.

⦿ ---- TQ nói với Trump: TQ sẽ chiến đấu tới cùng trong cuộc chiến thương mại. Thị trường chứng khoán vùng Châu Á - Thái Bình Dương tăng vào thứ Ba khi Trung Quốc tái khẳng định sẽ "chiến đấu đến cùng" sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tái khẳng định lời đe dọa áp thuế 50% đối với hàng hóa Trung Quốc.

"Lời đe dọa tăng thuế quan đối với Trung Quốc của phía Hoa Kỳ là một sai lầm chồng chất một sai lầm, một lần nữa phơi bày bản chất bắt chẹt của phía Hoa Kỳ", Bộ thương mại Trung Quốc cho biết vào thứ Ba, theo Reuters. "Nếu Hoa Kỳ khăng khăng theo cách của riêng mình, Trung Quốc sẽ chiến đấu đến cùng".

Theo tờ Wall Street Journal, Trung Quốc đã thực hiện hai động thái khác để báo hiệu một "cuộc chiến kéo dài": Họ đã củng cố sự hỗ trợ cho thị trường chứng khoán của chính mình sau sự sụt giảm mạnh vào thứ Hai và phá giá đồng nhân dân tệ so với đô la.

⦿ ---- Thị trường Châu Á lạc quan: Nhật Bản đã bổ nhiệm Ryosei Akazawa làm nhà đàm phán thương mại hàng đầu của mình tại Hoa Kỳ và các báo cáo cho biết Bắc Kinh đang chuẩn bị các biện pháp đối phó và tiếp tục tuyên bố sẽ trả đũa mạnh mẽ, nâng cao tâm lý khu vực.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng vọt 5,20% vào lúc 7:09 sáng CET. Kospi của Nam Hàn tăng 0,26%. Hang Seng của Hồng Kông tăng 1,32% cùng lúc. Tại Trung Quốc đại lục, Shanghai Composite tăng 0,68% trong khi Shenzhen Composite tăng 0,19% cùng lúc. S&P/ASX 200 của Úc tăng 1,90%. Đồng đô la mất 0,10% so với đồng yên Nhật lúc 7:09 sáng CET, bán ở mức 147,6760.

⦿ ---- TQ tung ra 6 biện pháp chống đỡ chiến tranh thương mại. Các nhà chức trách Trung Quốc đã chuẩn bị ít nhất sáu biện pháp để đáp trả các mối đe dọa áp thuế mới được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đưa ra, theo truyền thông Trung Quốc đưa tin hôm thứ Ba, trích dẫn một tài khoản WeChat có liên kết với hãng thông tấn nhà nước Xinhua.

Theo báo cáo, các nhà chức trách đã quyết định cấm phim ảnh Hoa Kỳ vào Trung Quốc, điều tra các lợi ích về sở hữu trí tuệ mà các công ty Hoa Kỳ có được khi kinh doanh tại Trung Quốc và thực hiện các động thái trả đũa trong lĩnh vực thương mại dịch vụ. Ngoài ra, quốc gia châu Á này sẽ tăng đáng kể thuế đối với các sản phẩm nông nghiệp của Hoa Kỳ, cấm nhập khẩu gia cầm của Hoa Kỳ và dừng hợp tác song phương về các vấn đề liên quan đến fentanyl.

Tuy nhiên, báo cáo không nêu chi tiết thời điểm các nhà chức trách Trung Quốc dự kiến ​​sẽ chính thức công bố các biện pháp đối phó này. Trước đó, Trump đã đe dọa Trung Quốc sẽ áp thêm 50% thuế nếu Bắc Kinh không xóa bỏ các mức thuế trả đũa đã áp đặt trước đó vào ngày 8 tháng 4.

⦿ ---- TQ ra độc chiêu: cắt cánh siêu phi cơ F-47 của Mỹ trước khi bay. Các hạn chế xuất cảng mà Trung Quốc áp đặt đối với hoạt động xuất cảng nguyên tố đất hiếm sang Hoa Kỳ bao gồm các nguồn tài nguyên quan trọng cho thiết bị điện tử hàng không, có thể giáng một đòn mạnh vào kế hoạch của Hoa Kỳ về một máy bay phản lực thế hệ thứ sáu. Bắc Kinh đã phản ứng với động thái áp thuế 34% của Tổng thống Donald Trump bằng cách hạn chế khoáng sản khai thác cũng như nam châm vĩnh cửu và các sản phẩm hoàn thiện khác.

Các nguồn tin trong ngành cho Reuters biết rằng động thái của Bắc Kinh gây lo ngại cho một số nhà sản xuất hàng không vũ trụ của Hoa Kỳ vì họ chỉ lấy nguồn từ Trung Quốc để sử dụng trong thiết bị điện tử hàng không. Động thái trả đũa của Trung Quốc diễn ra chỉ hai tuần sau khi Trump tuyên bố rằng Boeing đã bảo bảo hợp đồng phát triển F-47 được thiết kế để thay thế F-22 Raptor và trở thành xương sống của phi đội thế hệ tiếp theo của Không quân Hoa Kỳ. Newsweek đã liên hệ với Bạch Ốc để xin bình luận.

Trung Quốc sản xuất khoảng 90% đất hiếm trên thế giới, một nhóm gồm 17 nguyên tố được sử dụng trong các ngành công nghiệp quốc phòng, xe điện, năng lượng và điện tử. Tức giận trước quyết định tăng thuế đối với hầu hết các sản phẩm của Trung Quốc lên 54% của Trump, Bắc Kinh đã công bố kiểm soát các nguồn tài nguyên này như một phần của gói thuế quan rộng hơn và các hạn chế đối với công ty.

Là nhà cung cấp đất hiếm chính của Hoa Kỳ, động thái của Trung Quốc cho thấy họ đã chuẩn bị vũ khí hóa sự thống trị của mình đối với hoạt động khai thác và chế biến các khoáng sản quan trọng và cách đối đầu với Trump có thể gây ra rủi ro cho chương trình Thống trị Không quân Thế hệ Tiếp theo (NGAD) của Hoa Kỳ nhằm phát triển máy bay chiến đấu trong tương lai.

⦿ ---- Các nhà tài trợ Cộng Hòa từ thị trường chứng khoán Wall Street đang gây sức ép buộc các nhà lập pháp Cộng hòa phản đối cách tiếp cận thuế quan của Tổng thống Hoa Kỳ Trump, theo báo Axios đưa tin. Trong các cuộc trò chuyện kín vào cuối tuần, một số nhà tài trợ đã bày tỏ lo ngại về hậu quả kinh tế và kêu gọi các nhà lãnh đạo Cộng Hòa vào cuộc.

Dân biểu Mike Simpson nói với Axios rằng một số đảng viên Cộng hòa có thể nêu trực tiếp mối quan ngại với Trump, đồng thời nói thêm rằng theo kinh nghiệm của ông, "họ đã lắng nghe". Mặc dù các nhà lập pháp đã nói chuyện với cơ quan truyền thông này đã tránh nêu tên các nhà tài trợ, nhưng một số người đã thừa nhận sự lo lắng ngày càng tăng sau nhiều ngày thị trường biến động. Trước đó, Trump đã cảnh báo rằng ông sẽ phủ quyết một dự luật lưỡng đảng nhằm hạn chế thẩm quyền thương mại của mình.

⦿ ---- Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết hôm thứ Ba rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ đích thân tham gia đàm phán với các đối tác thương mại về thuế quan. Ông nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán này được thúc đẩy bởi "các cuộc gọi đến ồ ạt" từ các quốc gia bị áp thuế quan, chứ không phải bởi sự bán tháo của thị trường.

Bessent nói với CNBC rằng đã có các cuộc thảo luận trong chính quyền về việc các quốc gia nào nên được ưu tiên và Hoa Kỳ có thể kết thúc "các thỏa thuận tốt nếu có các đề xuất chắc chắn". Ông nói thêm rằng "mọi thứ đều nằm trên bàn" liên quan đến thuế giá trị gia tăng (VAT) của Liên minh châu Âu, mà Hoa Kỳ coi là "rào cản phi thuế quan".

⦿ ---- Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent tuyên bố hôm thứ Ba rằng quyết định leo thang chiến tranh thương mại của Trung Quốc bằng cách áp thuế trả đũa 34% đối với hàng hóa của Hoa Kỳ là một "sai lầm lớn". Bessent nói với CNBC trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi nghĩ đó là một sai lầm lớn, sự leo thang này của Trung Quốc, bởi vì họ đang chơi trò chơi trong khi cầm 2 lá bài hai nút. Chúng ta mất gì khi Trung Quốc tăng thuế đối với chúng ta? Chúng ta chỉ xuất khẩu cho họ một phần năm những gì họ xuất khẩu cho chúng ta, vì vậy đó là một nước đi thua đối với họ."

Trước đó, Trung Quốc đã tuyên bố sẽ "chiến đấu đến cùng" và công bố một số biện pháp để đáp trả lời đe dọa của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về việc áp thuế thương mại mới 50% đối với hàng hóa của Trung Quốc ngoài mức thuế đáp trả 34%, dự kiến ​​có hiệu lực vào ngày mai.

⦿ ---- Larry Fink (Tổng giám đốc điều hành công ty đầu tư tài BlackRock) cho biết hôm thứ Hai rằng hầu hết các tổng giám đốc điều hành khác mà ông trò chuyện đều tin rằng Hoa Kỳ đã rơi vào suy thoái, nhưng gọi thời điểm này là "cơ hội mua" cho những người có thể duy trì khoản đầu tư của mình trong dài hạn.

Phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế New York (Economic Club of New York), Fink cho biết "nền kinh tế đang suy yếu khi chúng ta nói chuyện" và "hầu hết các tổng giám đốc điều hành mà tôi trò chuyện đều nói rằng chúng ta có thể đang trong thời kỳ suy thoái ngay lúc này". Ông nói thêm rằng lạm phát có thể sẽ vẫn ở mức cao, điều này sẽ làm giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang sớm cắt giảm lãi suất.

⦿ ---- Quân đội Ukraine đã bắt giữ hai công dân Trung Quốc mà họ cho là đã chiến đấu với quân đội Nga, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết hôm thứ Ba. Những công dân Trung Quốc này đã bị bắt ở khu vực Donetsk phía đông và đang bị lực lượng an ninh Ukraine giam giữ, Zelenskyy cho biết trong một bài đăng trên Telegram, nhưng không đưa ra bằng chứng. Ông nói thêm rằng thông tin tình báo cho thấy có "nhiều công dân Trung Quốc hơn đáng kể trong các đơn vị của kẻ chiếm đóng so với hai người".

.

.

.

⦿ ---- Theo báo The New Republic: "Trump Exposes Own Kindergarten-Level Understanding of Economics" (Trump hiển lộ kiến ​​thức kinh tế học của mình ở cấp độ mẫu giáo). Trump muốn dùng thuế quan để lấp đầy thặng dư thương mại là hiểu biết kiểu trẻ em mẫu giáo. Tổng thống Donald Trump cho biết ông hy vọng xóa bỏ thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ với các nước khác—nhưng bất kỳ ai hiểu về kinh tế đều biết rằng điều đó sẽ không tốt. Các nhà kinh tế cho rằng thâm hụt thương mại không phải là điều xấu về bản chất, vì Hoa Kỳ đơn giản là không thể và không nên làm mọi thứ.

Việc Trump khăng khăng rằng Hoa Kỳ đang bị lợi dụng đã phản bội sự hiểu lầm cơ bản về kinh tế vốn được xây dựng trên sự không thích các quốc gia khác và mong muốn trở thành người làm thỏa thuận chịu trách nhiệm cho một trật tự thế giới mới. Trump cảnh báo rằng đó sẽ là điều "tồi tệ nhất" đối với Trung Quốc. Vào năm 2024, Hoa Kỳ đã thâm hụt thương mại 295,4 tỷ đô la với Trung Quốc. Trump cho biết Trung Quốc sẽ cần "giải quyết thặng dư" của họ trước khi ông sẵn sàng đạt được thỏa thuận về thuế quan.

Tổng thống dự đoán rằng "thuế quan qua lại" của ông sẽ tăng 1 nghìn tỷ đô la trong năm tới và "hàng nghìn" công ty sẽ chuyển hoạt động sản xuất sang Hoa Kỳ. (Ghi chú: Việt Nam thặng dư thương mại 123 tỷ USD đối với Mỹ năm 2024. Nghĩa là, VN xuất cảng vào Mỹ nhiều hơn nhập cảng từ Mỹ tới nhiều như thế. Nhưng đòi hỏi VN phải mua tới hơn 100 tỷ USD từ Mỹ là phi lý.)

Trung Quốc đã công bố vào thứ Sáu rằng họ sẽ áp dụng mức thuế quan 34 phần trăm đối với hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ để đáp trả mức thuế quan "qua lại" mới là 34 phần trăm của Trump, được áp dụng sau hai đợt thuế quan 10 phần trăm đã được công bố vào tháng trước.

Thông báo về "thuế quan qua lại" của Trump vào tuần trước đã khiến thị trường chứng khoán Hoa Kỳ lao dốc đến ngày tồi tệ nhất kể từ năm 2020 và các tổ chức tài chính lớn đã cập nhật dự báo suy thoái của họ cho năm 2025. Nhưng Trump chỉ so sánh sự hỗn loạn tài chính với một bệnh nhân uống "thuốc" của họ.

Trump đã bị chế giễu rộng rãi vì kế hoạch lố bịch của mình nhằm xóa bỏ thâm hụt thương mại. Tahra Jirari, giám đốc phân tích kinh tế tại Phòng Tiến bộ (Chamber of Progress), đã viết trên X Sunday rằng "thâm hụt thương mại không phải là 'tổn thất', nó chỉ có nghĩa là chúng ta nhập cảng nhiều hơn xuất cảng. Các quốc gia thâm hụt thương mại vì đủ loại lý do lành mạnh (như nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ). 'Hòa vốn' không phải là cách thương mại toàn cầu hoạt động".

Tổng biên tập của Zeteo News, Mehdi Hasan đã viết trên X Sunday rằng Trump là "một kẻ ngu ngốc mà chúng ta chưa từng thấy trong đời. Wharton hẳn phải rất xấu hổ".

Jonah Goldberg, tổng biên tập của The Dispatch, đã viết trong một bài đăng trên X Monday rằng "Những người ủng hộ Trump một cách mù quáng bảo vệ một người đàn ông đơn phương phá hỏng nền kinh tế và trật tự toàn cầu do Hoa Kỳ lãnh đạo vì ông ta là một thiên tài. Và hóa ra - như đã thấy trong nhiều thập niên - ông ta chỉ không biết mình đang nói gì".

⦿ ---- Chính quyền Trump có kế hoạch phạt những người di cư theo lệnh trục xuất lên tới 998 đô/ngày nếu họ không rời khỏi Hoa Kỳ và sẽ tịch thu tài sản của họ nếu họ không trả tiền, theo các tài liệu mà Reuters đã xem xét. Tiền phạt này bắt nguồn từ luật năm 1996 được thực thi lần đầu tiên vào năm 2018, trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Một quan chức cấp cao của Trump cho biết chính quyền Trump có kế hoạch áp dụng các hình phạt có hiệu lực hồi tố trong tối đa năm năm, có thể dẫn đến khoản tiền phạt hơn 1 triệu đô la, yêu cầu giấu tên để thảo luận về các kế hoạch không công khai.

Theo các email của chính phủ mà Reuters đã xem xét, chính quyền Trump cũng đang cân nhắc tịch thu tài sản của những người nhập cư không nộp tiền phạt. Để trả lời các câu hỏi của Reuters, người phát ngôn Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ Tricia McLaughlin cho biết trong một tuyên bố rằng những người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ nên sử dụng một ứng dụng di động trước đây được gọi là CBP One - được đổi tên thành CBP Home dưới thời Trump - để "tự trục xuất và rời khỏi đất nước ngay bây giờ".

McLaughlin nói: "Nếu họ không làm vậy, họ sẽ phải đối mặt với hậu quả. Điều này bao gồm khoản tiền phạt 998 đô/ngày cho mỗi ngày người nhập cư bất hợp pháp ở lại quá hạn lệnh trục xuất cuối cùng của họ". Trump đã khởi động một cuộc đàn áp nhập cư toàn diện sau khi nhậm chức vào tháng 1, thử nghiệm các giới hạn của luật pháp Hoa Kỳ để tăng cường bắt giữ và trục xuất. Các khoản tiền phạt theo kế hoạch nhắm vào khoảng 1,4 triệu người di cư đã bị một thẩm phán di trú ra lệnh trục xuất.

⦿ ---- Giáo hội Cộng giáo Hoa Kỳ tuyên bố "ly dị" trong quan hệ đối tác với chính quyền Trump. Các nhà lãnh đạo Công giáo Hoa Kỳ đang chấm dứt quan hệ đối tác 50 năm của nhà thờ với chính quyền liên bang và tìm kiếm những cách mới để giúp đỡ người tị nạn. Tổng giám mục Timothy P. Broglio, chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, đã thông báo về sự thay đổi này trong một thông cáo báo chí và chuyên mục của tờ Washington Post vào thứ Hai, lập luận rằng chính quyền Trump đã ép buộc giáo hội của ông phải hành động.

"Quyết định của các giám mục được đưa ra sau khi chính quyền liên bang đình chỉ các thỏa thuận hợp tác của chúng tôi nhằm tái định cư người tị nạn. Việc cắt giảm mạnh các chương trình này buộc chúng tôi phải xem xét lại cách tốt nhất để phục vụ nhu cầu của những người anh chị em đang tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn khỏi bạo lực và đàn áp", ông viết cho tờ The Washington Post.

Như Tổng giám mục Broglio đã lưu ý, Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ đã chao đảo kể từ khi Tổng thống Donald Trump đóng băng nguồn tài trợ liên bang cho các chương trình tái định cư người tị nạn sau khi nhậm chức vào tháng 1. Các nhà lãnh đạo Công giáo đang đấu tranh chống lại lệnh đó tại tòa án, nhưng họ đã xác định rằng họ không đủ khả năng duy trì các chương trình tị nạn hiện tại của mình trong bối cảnh bất ổn về mặt pháp lý.

“Công việc này không thể duy trì ở mức độ hiện tại hoặc ở hình thức hiện tại chỉ với nguồn lực của nhà thờ. Tôi đã cầu nguyện cho những người tị nạn bị ảnh hưởng, nhưng tôi cũng muốn anh chị em cùng tôi cầu nguyện cho nhiều nhân viên tận tụy đã vô tư thực hiện công việc này,” Đức Tổng Giám mục Broglio nói. Điều bi hài: nhiều giáo dân gốc Việt lại là MAGA thứ gộc.

⦿ ---- Chính quyền Trump đang cân nhắc việc tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các băng đảng ma túy Mexico để ngăn chặn việc buôn bán ma túy qua biên giới Hoa Kỳ-Mexico, theo NBC đưa tin vào thứ Ba, trích dẫn lời của sáu quan chức quân đội, thực thi pháp luật và tình báo Hoa Kỳ hiện tại và trước đây.

Theo báo cáo, Mỹ vẫn chưa đưa ra bất kỳ quyết định chắc chắn nào về việc chống lại các băng đảng ma túy và các cuộc thảo luận về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tiềm năng vẫn đang trong giai đoạn đầu. Báo cáo cũng lưu ý rằng một hành động bí mật đơn phương mà không có sự đồng ý của Mexico không bị loại trừ là một lựa chọn "biện pháp cuối cùng". Một trong những cựu quan chức được trích dẫn trong báo cáo tuyên bố rằng chính quyền Mỹ đang "tìm cách xây dựng một mục tiêu", có thể bao gồm các hoạt động của băng đảng, phương tiện và nhà kho. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio trước đây đã gọi các băng đảng ma túy là "mối đe dọa" và thúc giục tiến triển hơn nữa về vấn đề buôn bán ma túy.

⦿ ---- Các quan chức cấp cao của Pentagon đang cân nhắc một kế hoạch rút tới 10.000 quân ra khỏi Đông Âu, theo NBC News đưa tin hôm thứ Hai, trích dẫn lời sáu quan chức nắm rõ các cuộc thảo luận. Các đơn vị đang được đề cập nằm trong số 20.000 quân mà cựu Tổng thống Joe Biden đã triển khai vào năm 2022 để tăng cường phòng thủ tại các quốc gia giáp biên giới với Ukraine sau cuộc xâm lược của Nga.

Theo các nguồn tin, trong khi con số chính xác vẫn đang được xem xét, thì bản dự thảo kế hoạch có thể rút tới một nửa số quân tiếp viện đó. Các báo cáo xuất hiện khi các nhà lãnh đạo châu Âu thúc đẩy tăng ngân sách quốc phòng và thúc đẩy các kế hoạch cho một lực lượng quân sự tự chủ hơn, giảm sự phụ thuộc vào NATO và Hoa Kỳ.

⦿ ---- Nhà truyền thông Stephen A. Smith một lần nữa ám chỉ đến việc tranh cử tổng thống, lần này là năm 2028. Người dẫn chương trình ESPN First Take đã từng tán tỉnh chính trị trong quá khứ, đáng chú ý là khi nói rằng ông có thể đánh bại nhiều đảng viên Dân chủ kỳ cựu, nhưng luôn đóng cửa trước mọi động thái chính trị thực sự. Nhưng khi phát biểu tại một sự kiện của Hiệp hội Phát thanh Truyền hình Quốc gia ở Las Vegas, người đàn ông 57 tuổi này cho biết ông "không có lựa chọn nào khác ngoài việc nghiêm túc hơn về vấn đề này" trong những tuần gần đây.

"Tôi đã được những người ở Đồi Capitol tiếp cận. Tôi đã được những người là quan chức được bầu tại chức tiếp cận... mọi người đã thực sự, nghiêm túc hỏi tôi về điều đó", ông nói, khẳng định lại rằng ông thực sự "không có mong muốn" trở thành một chính trị gia. "Nhưng tôi đã quyết định rằng tôi sẽ không đóng cánh cửa đó nữa. Tôi sẽ giữ các lựa chọn của mình mở. Tôi sẽ xem xét khả năng đó", ông nói thêm.

Đưa ra một mốc thời gian, ông nói thêm: “Nếu đến vào cuối năm 2026, 2027, khi tôi nhìn vào đất nước này và nghĩ rằng nó là một mớ hỗn độn tuyệt đối và có lý do chính đáng để tin rằng… rằng tôi thực sự có cơ hội chính đáng để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Tôi sẽ không loại trừ điều đó.” Smith đang được xem là người độc lập, không chính thức ở đảng nào.

⦿ ---- Bộ trưởng Howard Lutnick cho biết ông hy vọng thuế quan của Trump sẽ sa thải hàng triệu công nhân Trung Quốc đang vặn những con ốc nhỏ xíu để sản xuất iPhone để các điện thoại này có thể được lắp ráp tại Hoa Kỳ bằng robot. Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick nhắc lại quan điểm của Bạch Ốc rằng thuế quan là một biện pháp cần thiết để khuyến khích các công ty thành lập cơ sở sản xuất tại Hoa Kỳ. Các quan chức Nội các đã nhiều lần tuyên bố rằng họ muốn thấy hoạt động sản xuất hàng tiêu dùng quay trở lại Hoa Kỳ.

Lutnick đã trích dẫn iPhone của Apple làm ví dụ về một sản phẩm mà ông muốn thấy được sản xuất tại Hoa Kỳ. Trong chính quyền Trump đầu tiên, Apple đã tránh được thuế quan sẽ đánh vào iPhone được sản xuất tại Trung Quốc. Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cho biết thuế quan mà Tổng thống Donald Trump áp đặt gần đây, khiến thị trường toàn cầu chao đảo, là cần thiết để khuyến khích các công ty lớn bắt đầu sản xuất sản phẩm của họ tại Hoa Kỳ. Trong số các sản phẩm mà Lutnick hy vọng sẽ được sản xuất tại Hoa Kỳ có iPhone của Apple.

Lutnick hôm Chủ Nhật nói về ước mơ của ông trong một cuộc phỏng vấn với chương trình Face the Nation của CBS. “Sản xuất iPhone tại Mỹ sẽ được tự động hóa”. Lutnick than phiền: “Chúng ta không sản xuất thuốc Tây ở đất nước này nữa. Chúng ta không đóng tàu nữa. Chúng ta không có đủ thép và nhôm để chiến đấu, đúng không? Tất cả các chất bán dẫn của chúng ta đều được sản xuất ở nước ngoài”.

Phần lớn các nhà máy sản xuất của Apple đều nằm ở Châu Á. Trong một thời gian dài, Trung Quốc là trung tâm sản xuất cốt lõi của Apple, nơi họ sản xuất cả máy tính và điện thoại. (Nhà Trắng đã áp thuế 54% đối với hàng hóa Trung Quốc. Vào sáng thứ Hai, Trump đã đe dọa sẽ áp thuế 50% mới đối với Trung Quốc nếu nước này không xóa bỏ thuế trả đũa đối với hàng hóa của Mỹ.) Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Apple đã dành thời gian đa dạng hóa chuỗi cung ứng của mình trên khắp khu vực để ít phụ thuộc hơn vào Trung Quốc. Apple hiện cũng có các hoạt động sản xuất lớn tại Ấn Độ và Việt Nam. Trung Quốc, Việt Nam và Ấn Độ đều phải chịu chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ. Do Apple dễ bị tổn thương trước thuế quan của Trump, cổ phiếu của công ty đã bị ảnh hưởng kể từ thông báo của Rose Garden. Giá cổ phiếu của Apple đã giảm 20% kể từ thứ Tư.

Việc bà bị sa thải là động thái mới nhất làm rung chuyển Pentagon, sau vụ cách chức Tướng Timothy Haugh, người đứng đầu Cơ quan An ninh Quốc gia và Bộ Tư lệnh Không gian mạng Hoa Kỳ vào thứ Năm. Trong khi đó, Lầu Năm Góc vẫn chưa đưa ra tuyên bố nào liên quan đến việc sa thải Chatfield tại thời điểm có bản tin này.⦿ ---- Canada không nói giỡn: Để đáp trả các kế hoạch áp thuế của Tổng thống Donald Trump nhắm vào hàng hóa Canada, Thủ hiến của Ontario là Doug Ford đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng. “Nếu họ muốn cố gắng tiêu diệt Ontario, tôi sẽ làm mọi cách, bao gồm cả việc cắt nguồn năng lượng của họ — với nụ cười trên môi”, Ford tuyên bố trong một hội nghị khai thác mỏ ở Toronto vào hôm thứ Hai. “Họ dựa vào nguồn năng lượng của chúng ta, họ cần phải cảm thấy đau đớn. Họ muốn tấn công chúng ta dữ dội ư? Chúng ta sẽ đáp trả mạnh gấp đôi”.Trump tuyên bố hoãn một tháng mức thuế 25% đối với hàng nhập từ Mexico và Canada theo thỏa thuận thương mại tự do USMCA. "Thị trường đang nói rất to và rõ ràng, thị trường sẽ lao dốc nhanh hơn đội xe trượt tuyết của Mỹ", ông cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn gần đây với CNN.Ngay cả một số người ủng hộ Trump cũng đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về hậu quả kinh tế. Nhà kinh tế học Peter Schiff, người đã ủng hộ Trump trong cuộc bầu cử, đã chỉ trích lập trường của tổng thống về thâm hụt thương mại, gọi đó là "hoàn toàn sai lầm". Ông lập luận rằng nếu không có hàng nhập cảng từ Canada, giá cả "sẽ tăng cao" đối với người tiêu dùng Hoa Kỳ.⦿ ---- Xe nằm ở các hải cảng Mỹ: Nhà sản xuất xe lớn thứ hai thế giới có động thái mạnh mẽ khi dừng nhập cảng xe vào Hoa Kỳ. Volkswagen đang đậu 37.000 chiếc xe tại các hải cảng của Hoa Kỳ trong bối cảnh bất ổn về thuế quan. Quyết định giữ lại lô hàng của VW nhấn mạnh hiệu ứng lan tỏa tác động đến thị trường xe toàn cầu. Nhưng Audi lại nằm ngay trong tầm ngắm của thuế quan của Trump.Mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu hạng sang này, SUV Q5, có nhà máy lắp ráp cuối cùng tại Mexico và hầu như mọi chiếc xe khác trong dòng xe hạng sang của thương hiệu này đều được vận chuyển từ Châu Âu, khiến toàn bộ dòng xe của hãng đều đủ điều kiện chịu thuế quan.⦿ ---- Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai đã nhắc lại mong muốn của ông về quyền kiểm soát của Hoa Kỳ đối với Gaza, gọi vùng đất Palestine này là "một bất động sản quan trọng đáng kinh ngạc". Trump phát biểu tại Bạch Ốc cùng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu: "Có một lực lượng hòa bình như Hoa Kỳ ở đó, kiểm soát và sở hữu Dải Gaza sẽ là một điều tốt."Trump một lần nữa đề xuất di dời dân số Gaza và tuyên bố rằng "nhiều quốc gia" sẽ tiếp nhận 2,1 triệu người Palestine bị trục xuất. Israel đã chiếm Gaza trong Chiến tranh Sáu ngày năm 1967 và chiếm đóng nơi này trong gần 40 năm .⦿ ---- Tòa án Tối cao hôm thứ Hai đã cho phép Tổng thống Donald Trump thực thi Đạo luật Kẻ thù Người nước ngoài (Alien Enemies Act) ngay bây giờ, trao cho Trump một chiến thắng quan trọng sẽ cho phép các viên chức nhập cư dựa vào thẩm quyền toàn diện trong thời chiến để nhanh chóng trục xuất những thành viên băng đảng bị cáo buộc.Phán quyết chưa ký trong vụ án, đơn kháng cáo khẩn cấp được theo dõi chặt chẽ nhất đang chờ Tòa án Tối cao, cho phép Trump viện dẫn luật năm 1798 để đẩy nhanh việc trục xuất trong khi vụ kiện về việc sử dụng đạo luật này diễn ra ở các tòa án cấp dưới. Roberts đã ban hành lệnh hoãn khẩn cấp đối với lệnh này vào chiều Thứ Hai."ĐƯỢC RA LỆNH rằng lệnh ngày 4 tháng 4 năm 2025 của Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận Maryland, vụ án số 8:25-cv-951, sẽ được hoãn lại cho đến khi có lệnh tiếp theo của người ký tên bên dưới hoặc của Tòa án", lệnh của Chánh án Tối cao Roberts cho biết.Tổng luật sư [của Bộ tư pháp] John Sauer lập luận rằng Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Paula Xinis đã vượt quá thẩm quyền của mình khi ra lệnh trả lại Garcia về Mỹ, dù là Bộ tư pháp trục xuất nhầm. Chính quyền Trump đã thừa nhận rằng việc trục xuất là một "lỗi thủ tục hành chính".⦿ ---- Tổng thống Trump khen ngợi đội bóng rổ Los Angeles Dodgers và chế giễu hai thượng nghị sĩ Dân chủ của California khi ông chào đón đội vô địch Giải World Series 2024 đến Bạch Ốc hôm thứ Hai. Tổng thống đã bắt tay các cầu thủ bao gồm Shohei Ohtani, tờ Guardian đưa tin. "Anh ấy trông giống như một ngôi sao điện ảnh", Trump nói. "Tôi nói cho các bạn biết là anh ấy có tương lai tốt đẹp". "Là người da đen ở Mỹ trong tình huống như thế này, thật khó khăn. Bất kể tôi chọn gì, cũng sẽ có người tức giận. Sẽ có người đưa ra ý kiến". Các quan chức của đội Dodgers đã thăm dò ý kiến các thành viên trong đội trước khi chấp nhận lời mời của Trump đến Bạch Ốc, tờ Athletic đưa tin.⦿ ---- Việc sa thải đã làm chậm lại cuộc nghiên cứu ung thư đầy hứa hẹn của Hoa Kỳ. Nhà nghiên cứu của NIH (Viện Y Tế Quốc Gia) cho biết việc điều trị đã bị trì hoãn đối với những bệnh nhân "không còn nhiều tháng nữa". Nhà nghiên cứu ung thư của Viện Y tế Quốc gia Steven Rosenberg cho biết tình hình chính trị bất ổn đang bắt đầu ảnh hưởng đến công việc của ông, trì hoãn các liệu pháp thử nghiệm đối với những bệnh nhân không còn nhiều thời gian nữa.Rosenberg nói với tờ Washington Post rằng ngay cả trước khi sa thải hàng loạt vào tuần trước, việc sa thải các nhà khoa học lành nghề vẫn đang trong thời gian thử việc đã trì hoãn việc điều trị cho hai bệnh nhân. "Chúng tôi đang chứng kiến sự mở rộng đầu tiên của liệu pháp tế bào với TIL vào các loại ung thư rắn thông thường", Rosenberg cho biết trong một thông cáo báo chí của NIH. "Chúng tôi thấy một vết nứt nhỏ trên bức tường rắn của ung thư bằng cách sử dụng liệu pháp miễn dịch dựa trên tế bào cho các loại ung thư rắn thông thường và chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có cách để mở vết nứt đó xa hơn nữa", ông nói.Các nhà khoa học bị sa thải đã tham gia vào việc phát triển các liệu pháp tế bào cá nhân hóa cho bệnh nhân. Rosenberg nói với WP rằng việc sa thải cũng làm chậm quá trình mua vật tư và ông không biết liệu chín nhà khoa học trong nhóm của ông có được gia hạn hợp đồng hay không. "Nếu không, điều đó sẽ khiến chúng tôi chậm trễ hơn nữa", Rosenberg nói. "Chúng tôi đã phải làm chậm công việc của mình và trì hoãn việc điều trị cho một số bệnh nhân".⦿ ---- Một chuyên gia của Bộ Tài chính được Donald Trump trích dẫn để bảo vệ thuế quan của mình đã gửi một thông điệp tới tổng thống: "Họ đã sai". Đầu tiên, ông Trump đã sai khi tuyên bố rằng mức thuế quan của mình sẽ xóa bỏ thâm hụt thương mại với các đối tác thương mại, Neiman viết."Sự mất cân bằng thương mại giữa hai quốc gia có thể xuất hiện vì nhiều lý do không liên quan gì đến chủ nghĩa bảo hộ", ông viết. "Người Mỹ chi nhiều tiền hơn cho quần áo sản xuất tại Sri Lanka so với người Sri Lanka chi cho dược phẩm và tua bin khí của Mỹ. Vậy thì sao? Mô hình đó phản ánh sự khác biệt về tài nguyên thiên nhiên, lợi thế so sánh và trình độ phát triển. Các con số thâm hụt không gợi ý, chứ đừng nói đến việc chứng minh, sự cạnh tranh không lành mạnh".Ông tiếp tục, "Để lập luận, chúng ta hãy trao cho Tổng thống Trump mục tiêu xóa bỏ mọi thâm hụt thương mại, bất kể điều đó có tàn phá đến mức nào. Liệu những mức thuế quan có đi có lại này có thành công không? Một lần nữa, không. Chúng tôi phát hiện ra rằng mức thuế, chẳng hạn, 20% khiến các nhà nhập cảng trong nước phải trả thêm gần 19%. Điều này thể hiện mức chuyển tiếp vào giá nhập cảng khoảng 95%, đây là giá trị mà tôi sẽ đưa vào công thức thuế quan của chính phủ. Nói một cách đơn giản, điều đó ngụ ý rằng giá phải trả cho hàng nhập cảng của Hoa Kỳ sẽ tăng gần bằng mức thuế quan.“Văn phòng thương mại của chính quyền trích dẫn công trình của chúng tôi, nhưng đề cập đến một kết quả khác với bài báo, trong đó phát hiện ra mức chuyển tiếp thấp vào giá niêm yết tại hai nhà bán lẻ. Sau đó, chính quyền Trump đưa mức thuế 25% vào công thức của mình. 25% đến từ đâu? Nó có liên quan đến công trình của chúng tôi không? Tôi không biết.” Ông kết luận, “Tôi thực sự muốn chính sách và phương pháp luận này bị loại bỏ hoàn toàn.”⦿ ---- Tổng thống Trump muốn giám sát một cuộc diễn binh ở thủ đô Washington DC trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Trump được cho là đã tìm kiếm cuộc diễn binh đầu tiên sau khi chứng kiến một cuộc diễn binh trong chuyến thăm Pháp, mặc dù những người chỉ trích ở Hoa Kỳ—bao gồm cả Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham—đã lên tiếng lo ngại về một cuộc diễn binh "kiểu Liên Xô".⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã cảnh báo Trung Quốc thông qua nền tảng Truth Social vào thứ Hai rằng ông sẽ áp thuế bổ sung 50% trừ khi Bắc Kinh gỡ bỏ các khoản thuế trả đũa trước ngày 8 tháng 4."Do đó, nếu Trung Quốc không rút lại mức tăng 34% [thuế đối với hàng Mỹ] so với các hành vi lạm dụng thương mại lâu dài của họ trước ngày mai, ngày 8 tháng 4, Hoa Kỳ sẽ áp thuế BỔ SUNG 50% đối với Trung Quốc, có hiệu lực từ ngày 9 tháng 4", ông viết.Hôm Chủ Nhật, Trump đã nhắc lại rằng Hoa Kỳ sẽ không thảo luận về thuế quan với Trung Quốc cho đến khi tình trạng mất cân bằng thương mại trị giá 1 nghìn tỷ đô la được "giải quyết" sau khi cường quốc châu Á này đáp trả bằng cách áp thuế 34% đối với các sản phẩm của Mỹ.⦿ ---- Các sàn giao dịch chứng khoán lớn tiếp tục lao dốc vào thứ Hai sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chia sẻ những bình luận mới liên quan đến chính sách thương mại đối ngoại của ông. Hôm Thứ Hai, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đe dọa sẽ áp dụng thêm thuế quan đối với Bắc Kinh nếu nước này thực hiện các biện pháp đối phó của mình.Trong khi đó, khi nói về Nhật Bản, Bessent nhấn mạnh rằng Nhật Bản vẫn là một trong những đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ, đồng thời nói thêm rằng ông mong đợi "sự hợp tác hiệu quả sắp tới của chúng ta liên quan đến thuế quan, rào cản thương mại phi thuế quan, vấn đề tiền tệ và trợ cấp của chính phủ".Quan chức Hoa Kỳ đã ca ngợi chính phủ Nhật Bản vì đã tiếp cận và không phản ứng vội vàng với các mức thuế quan có đi có lại. Trong một diễn biến gần đây, Trump đã cảnh báo về việc áp thêm thuế đối với Trung Quốc trừ khi quốc gia này xóa bỏ các mức thuế trả đũa được công bố sau tuyên bố thuế quan của Hoa Kỳ vào ngày 2 tháng 4.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói sẽ sử dụng quyền phủ quyết của mình để chặn một dự luật do các thượng nghị sĩ Maria Cantwell và Chuck Grassley đề xuất, dự luật này sẽ hạn chế thẩm quyền của tổng thống trong việc áp thuế quan theo cách đơn phương, theo báo Axios đưa tin vào thứ Hai, trích dẫn một tuyên bố của Bạch Ốc mà họ có được."Chính quyền Trump đang ban hành các chính sách đặt nước Mỹ lên hàng đầu trong thương mại bằng cách mở ra cơ hội tiếp cận thị trường mới cho nông dân Hoa Kỳ, tăng lương cho người lao động Hoa Kỳ, theo đuổi thương mại có đi có lại và đưa hoạt động sản xuất thiết yếu đối với an ninh quốc gia của chúng ta trở lại... Một nguồn tin nói với Axios rằng Trump đã "bực bội" khi dự luật được đưa ra.⦿ ---- Cố vấn cấp cao về Thương mại và Sản xuất của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Peter Navarro, đã ca ngợi quyết định áp dụng thuế quan có đi có lại của nguyên thủ quốc gia, nhấn mạnh rằng quyết định này sẽ "sửa chữa một hệ thống đã hỏng".Trong một bài viết cho tờ Financial Times, Navarro cho biết "cuộc tái cấu trúc đã trễ quá hạn này sẽ giúp cả nền kinh tế Hoa Kỳ và toàn cầu trở nên kiên cường và thịnh vượng hơn bằng cách khôi phục sự công bằng và cân bằng cho một hệ thống chống lại Hoa Kỳ". Ông tiếp tục đổ lỗi cho quy tắc "quốc gia được ưu đãi nhất" (MFN) của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về sự mất cân bằng hiện tại, chỉ ra rằng trong khi mức thuế MFN trung bình của Hoa Kỳ là 3,3%, thì mức thuế của Trung Quốc là 7,5%. Vị quan chức Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng tất cả những điều này "không phải là cuộc đàm phán" mà là "tình trạng khẩn cấp quốc gia" đối với Washington.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhấn mạnh hôm thứ Hai rằng Liên minh châu Âu EU không có lựa chọn nào khác ngoài việc "mua năng lượng từ chúng ta" mặc dù họ "cứng rắn" và "rất tệ với chúng ta" liên quan đến thương mại với quốc gia Bắc Mỹ này, điều này đã thúc đẩy ông áp dụng mức thuế 20% đối với hàng xuất cảng của khối EU.Phát biểu tại một cuộc họp báo tại Phòng Bầu dục cùng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Trump nhấn mạnh rằng "chúng ta có nhiều năng lượng hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới". Ông cũng cho biết mức thuế mà ông áp đặt sẽ giảm thâm hụt 350 tỷ đô la mà đất nước ông đang phải gánh chịu với EU. Ông cũng bác bỏ ý tưởng đằng sau khối này là "độc quyền" chống lại Hoa Kỳ. CNBC đã rút lại bài viết trước đó vào thứ Hai cho rằng Giám đốc NEC Bạch Ốc Kevin Hassett ám chỉ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang cân nhắc việc đình chỉ thuế quan trong 90 ngày, với Trung Quốc là ngoại lệ. "Tin giả", hãng truyền thông này tuyên bố, trích lời Thư ký báo chí Bạch Ốc Karoline Leavitt. Cổ phiếu Hoa Kỳ đã nhanh chóng đảo ngược đà phục hồi, xóa bỏ các đợt tăng và chuyển mạnh sang vùng giảm sau khi tiêu đề hoãn áp thuế được cho là của Hassett bị vạch trần là tin giả.⦿ ---- Nam Hàn bơm tiền để cứu nguy các công ty. Chính phủ Nam Hàn Qhôm thứ Hai cho biết sẽ cung cấp tới 68,12 tỷ đô la tiền thanh khoản khẩn cấp và các biện pháp ổn định thị trường khác cho các công ty trong nước bị ảnh hưởng bởi thuế quan của Hoa Kỳ và trong bối cảnh cổ phiếu lao dốc. Trump đã áp thuế 25% đối với hàng hóa của Nam Hàn. Bộ trưởng Thương mại Nam Hàn Cheong In-kyo có kế hoạch đến Washington vào hôm nay, thứ Ba để đàm phán thuế quan với các quan chức chính quyền Hoa Kỳ. "Chúng tôi đang trong tình thế nghiêm trọng khi các công ty Nam Hàn xuất cảng sang hoặc hoạt động tại Hoa Kỳ dự kiến sẽ gặp khó khăn do thuế quan trả đũa được công bố vào ngày 2 tháng 4, cũng như thuế đối với thép, nhôm, xe và phụ tùng xe", Cheong cho biết trong một thông cáo báo chí.⦿ ---- Phòng Thương mại Hoa Kỳ (USCC) đang cân nhắc kiện chính quyền của Tổng thống Donald Trump để ngăn chặn mức thuế quan mới của nguyên thủ quốc gia đối với hàng xuất cảng của các quốc gia khác có hiệu lực vào thứ Tư, theo tạp chí Fortune đưa tin hôm thứ Hai, trích dẫn lời của hai người quen thuộc với vấn đề này.Theo các nguồn tin, phòng thương mại đang bị một số thành viên lớn nhất của mình thúc đẩy thực hiện động thái như vậy, điều này làm dấy lên câu hỏi về tác động của các mức thuế đối với doanh nghiệp của họ. Một tòa kháng án tại thủ đô Hoa Kỳ đã đưa ra phán quyết 7-4 trong các vụ kiện do hai người phụ nữ bị sa thải riêng biệt khỏi các cơ quan đều giải quyết các vấn đề lao động, bao gồm một vụ kiện có vai trò quan trọng đối với lực lượng lao động liên bang mà Trump đang hướng tới việc cắt giảm mạnh. Lệnh này phần lớn dựa trên phán quyết của Tòa án Tối cao cách đây 90 năm được gọi là Humphrey's Executor, trong đó phát hiện ra rằng tổng thống không thể sa thải các thành viên hội đồng quản trị độc lập mà không có lý do.Nhưng phán quyết này từ lâu đã khiến các nhà lý thuyết pháp lý bảo thủ tức giận vì họ cho rằng phán quyết này hạn chế quyền lực của tổng thống một cách sai trái, và các chuyên gia cho biết đa số bảo thủ hiện tại tại Tòa án Tối cao có thể sẵn sàng lật ngược phán quyết này. Phán quyết này đảo ngược, ít nhất là cho đến nay, phán quyết của hội đồng gồm ba thẩm phán từ cùng Tòa Kháng án Hoa Kỳ cho Quận Columbia (thủ đô). Các luật sư của Wilcox cho biết Trump không thể sa thải cô mà không cần thông báo, không cần điều trần hoặc xác định bất kỳ "hành vi bỏ bê nhiệm vụ hoặc hành vi sai trái nào trong khi tại nhiệm" của cô. Họ lập luận rằng "con đường duy nhất để giành chiến thắng" của chính quyền là thuyết phục Tòa án Tối cao Hoa Kỳ "áp dụng quan điểm mở rộng hơn về quyền lực của tổng thống".⦿ ---- Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai đã ra lệnh xem xét lại đề xuất mua U.S. Steel của Nippon Steel. Trong một sắc lệnh hành pháp, Trump đã chỉ đạo Ủy ban Đầu tư Nước ngoài tại Hoa Kỳ "tiến hành xem xét việc mua lại U.S. Steel của bên mua để hỗ trợ tôi xác định liệu hành động tiếp theo trong vấn đề này có phù hợp hay không". Trump đưa ra khuyến nghị từ CIFUS trong vòng 45 ngày "liệu bất kỳ biện pháp nào do các bên đề xuất có đủ để giảm thiểu mọi rủi ro an ninh quốc gia hay không". Hou cho biết một trong những đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Đài Loan trên thị trường xuất cảng cá vược là Trung Quốc, quốc gia phải đối mặt với mức thuế 54% từ Hoa Kỳ.Theo Bộ Nông nghiệp, Đài Loan đã xuất cảng 4.618 tấn cá vược đông lạnh trị giá 215,8 triệu Đài tệ (6,52 triệu đô la Mỹ) vào năm 2024. Trong đó, hơn 3.050 tấn được xuất sang Úc và 1.197 tấn được xuất sang Hoa Kỳ.Số liệu thống kê của Bộ cũng cho thấy Đài Loan đã xuất khẩu 16.859 tấn cá rô phi đông lạnh vào năm 2024, trong đó 13.257 tấn được xuất sang Hoa Kỳ và 1.253 tấn được xuất sang Úc. Hou cho biết nhu cầu cá rô phi giảm của Hoa Kỳ về lâu dài sẽ gây ra mối đe dọa lớn hơn đối với ngành thủy sản của Đài Loan.Hou cho biết Đài Loan có nhiều đối thủ cạnh tranh trên thị trường xuất cảng cá rô phi, bao gồm Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam, Indonesia và Brazil. Sau đó, ông đã dành nhiều giờ chơi golf ở West Palm Beach vào thứ sáu và cho biết ông đã giành chiến thắng trong trận đấu vòng hai của giải vô địch câu lạc bộ cao cấp tại Jupiter vào thứ bảy. Chiến thắng vào thứ bảy đã đưa tổng thống tiến vào vòng chung kết vào Chủ Nhật, nơi ông kết thúc chuyến đi đến cả ba sân golf Florida của mình.Trong suốt nhiệm kỳ thứ hai của mình, Trump đã đến thăm các câu lạc bộ golf Florida của mình tại Doral, Miami, West Palm Beach và Jupiter, Florida, cũng như câu lạc bộ của ông tại Bedminster, New Jersey.Các sân golf của Trump là nơi gặp gỡ chung của ông và các nhân vật chính trị và phi chính trị. Trong video được đăng vào sáng thứ Bảy, Mullin đang ở Điện Capitol và kể lại cảnh một phóng viên đã bắn và giết chết Dân biểu William Taulbee tại đó vào năm 1890, một năm sau khi Taulbee rời nhiệm sở."Chúng ta có thể nói rất nhiều về các phóng viên về những câu chuyện họ viết, nhưng tôi cá là họ sẽ viết ít câu chuyện sai sự thật hơn nhiều — như Tổng thống Trump nói, 'tin giả' — nếu chúng ta vẫn có thể giải quyết những bất đồng của mình theo cách đó", Mullin nói.Sau khi tờ Oklahoman đăng một câu chuyện về những bình luận của mình, Mullin đã chỉ trích việc đăng bài trên X và cho biết ông đã nói đùa. "Trong khi bạn đang nói về điều đó, đừng quên tôi cũng ĐÙA về việc đưa hình phạt đánh roi trở lại để giải quyết các tranh chấp chính trị", Mullin viết. "Cảm ơn các bạn đã xem video của tôi". Chủ tịch WHCA Eugene Daniels cho biết trong một tuyên bố liên quan đến việc sa thải Ruffin rằng ông muốn "đảm bảo rằng trọng tâm không phải là chính trị chia rẽ mà hoàn toàn là trao giải thưởng cho các đồng nghiệp của chúng tôi vì công việc xuất sắc của họ".Cô Ruffin sẽ thay thế vị trí của người diễn hài cũ Seth Meyers, người dẫn chương trình cho buổi dạ tiệc của PEN năm ngoái. “Tôi đã mất việc vì tôi đã ở đây nói những điều nhảm nhí,” Ruffin nói trong chương trình Have I Got News for You của CNN vào cuối tuần. “Và tôi nghĩ rằng việc tôi mất việc là một điều tốt vì tôi sẽ xuất hiện ở đó và hành động hết mình.” PEN cũng thông báo rằng Hiệu trưởng Đại học Wesleyan (và là người chỉ trích Trump nhiệt thành) Michael Roth sẽ nhận được giải thưởng vì “cam kết kiên định của ông trong việc bảo vệ quyền tự do học thuật, bảo vệ quyền biểu tình và chống lại những nỗ lực [Trump] bịt miệng giới bất đồng chính kiến trong giáo dục đại học.”⦿ ---- Tổng giám đốc điều hành của Shopify, Tobi Lutke đang thay đổi cách tiếp cận của công ty mình đối với việc tuyển dụng nhân viên trong thời đại trí tuệ nhân tạo AI. Ông cho biết thêm, công ty này bán phần mềm trực tuyến giúp các nhà bán lẻ trực tuyến quản lý doanh số và vận hành hoạt động của họ và sẽ đưa việc sử dụng AI vào đánh giá hiệu suất.⦿ ---- Nghiên cứu mới do Đại học Pepperdine công bố đang cố gắng giải quyết cuộc tranh luận về việc liệu việc tăng lương tối thiểu cho công nhân thức ăn nhanh ở California lên 20 đô la một giờ có làm mất việc làm hay không. Nghiên cứu được công bố vào ngày 1 tháng 4 trùng với lễ kỷ niệm một năm của luật AB 1228, cho biết ngành này đã chứng kiến sự sụt giảm "đáng kể" của hơn 23.100 việc làm. Đồng thời, các nhà nghiên cứu cho biết việc làm trong ngành thức ăn nhanh đã tăng 0,8% trên toàn quốc."Dữ liệu mới này sẽ là lời cảnh tỉnh cho các nhà hoạch định chính sách", Christopher Thornberg, đối tác sáng lập tại Beacon Economics, một nhóm nghiên cứu tư nhân hợp tác với Trường Chính sách Công của Pepperdine, cho biết. "Trốn tránh cảnh sát không phải là trò chơi—việc phớt lờ luật pháp sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng". Các bức ảnh trên mạng xã hội của Bart đã bị xóa; KTLA đưa tin rằng TikTok là nơi Bart đăng thử thách của mình với cảnh sát.Vụ Bart bị truy nã có liên quan đến lệnh bắt giữ liên quan đến hành vi tấn công gia đình. Theo FOX13, lệnh bắt giữ đó được đưa ra sau khi Bart bị cáo buộc xuất hiện tại nơi làm việc của bạn gái cũ, chửi thề cô, lấy ví của cô (và ném thẻ debit ghi nợ của cô xuống rãnh nước) và tịch thu chìa khóa xe thuê mà cô đang lái. Cuộc điều tra về vụ việc bị cáo buộc đó vẫn đang tiếp tục.⦿ ---- Một người đàn ông 71 tuổi ở Nevada đã bị bắt vào tuần trước sau khi các viên chức tìm thấy bảy con cọp trong nhà của ông mà ông tuyên bố là "động vật hỗ trợ tinh thần" mà ông "giải cứu" khỏi không ai khác ngoài chính Joe Exotic. Ông không những từ chối mà còn kiện họ và yêu cầu bồi thường thiệt hại hơn 1 triệu đô la, cáo buộc quận đã "cố ý can thiệp" vào "công việc kinh doanh và cuộc sống riêng tư" của họ và gây ra đau khổ về mặt tinh thần.⦿ ---- Một người đàn ông Florida đã bị bắt vì tội bạo lực gia đình sau khi một người phụ nữ thì thầm "Giúp tôi" với một tài xế Amazon đang giao hàng, các nhà chức trách cho biết. Một bản tuyên thệ bắt giữ của Cảnh sát Quận Indian River nêu rõ rằng tài xế đã liên lạc với các nhân viên điều phối khẩn cấp, những người đã đến nhà và phát hiện người phụ nữ đang ngồi trên hiên trước với Frank Mandolini, 43 tuổi, WPTV đưa tin.Bản tường trình tuyên thệ nêu rõ rằng người phụ nữ "có vẻ đau khổ và có vết đỏ rõ ràng trên cổ", USA Today đưa tin. Người phụ nữ nói với các điều tra viên rằng cô đã ly hôn với Mandolini bảy năm trước nhưng họ vẫn sống chung. Phụ nữ Úc ăn chủ yếu theo Hướng dẫn chế độ ăn uống của Úc (Australian Dietary Guidelines) hoặc chế độ ăn theo phong cách Địa Trung Hải có khả năng sống đến giữa đến cuối tuổi 70 cao hơn 40% so với những người có chế độ ăn uống kém hơn, theo phân tích lớn nhất của quốc gia về dữ liệu chế độ ăn uống dài hạn của phụ nữ được công bố trên Tạp chí The Journal of Nutrition. Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Có tới 1/3 gặp chứng "misokinesia" -- cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ khi nhìn thấy những chuyển động nhỏ và lặp đi lặp lại của người khác, chẳng hạn như nhìn thấy ai đó vô thức ngọ nguậy tay hoặc chân?ĐÁP 2: Đúng vậy. Cảm giác căng thẳng do nhìn thấy người khác bồn chồn là một hiện tượng tâm lý cực kỳ phổ biến, ảnh hưởng đến một trong ba người. Được gọi là misokinesia – có nghĩa là 'ghét chuyển động' – hiện tượng kỳ lạ này ít được các nhà khoa học nghiên cứu cho đến những năm gần đây, nhưng đã được ghi nhận trong bối cảnh của một tình trạng liên quan, misophonia: một rối loạn khiến mọi người trở nên khó chịu khi nghe một số âm thanh lặp đi lặp lại. Misokinesia có phần tương tự, nhưng các tác nhân gây ra thường liên quan nhiều hơn đến thị giác, thay vì âm thanh, các nhà nghiên cứu cho biết."[Misokinesia] được định nghĩa là phản ứng tình cảm hoặc cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ khi nhìn thấy những chuyển động nhỏ và lặp đi lặp lại của người khác, chẳng hạn như nhìn thấy ai đó vô thức ngọ nguậy tay hoặc chân", một nhóm các nhà nghiên cứu, do tác giả đầu tiên và nhà tâm lý học Sumeet Jaswal, khi đó đang làm việc tại Đại học British Columbia (UBC) ở Canada, giải thích trong một nghiên cứu được công bố vào năm 2021. Chi tiết: