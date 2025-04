Hàng triệu người biểu tình chống Trump và Musk trên 50 tiểu bang và toàn cầu.

(6.4.2025) - Báo WSJ: VN kinh hoàng vì thuế 46% của Trump, nhiều hãng khẩn cấp tìm thị trường mới trong khi hy vọng VN sẽ thương lượng được với Trump

- Hàng triệu người biểu tình chống Trump và Musk trên 50 tiểu bang và toàn cầu. DB Al Green nói trong cuộc biểu tình ở thủ đô: sẽ ra hồ sơ luận tội Trump trong 30 ngày tới

- Đức suy tính đòi Mỹ trả về 1.200 tấn vàng dự trữ Đức gửi ở New York vì thấy bất an

- 3 viên chức USAID đang giám sát động đất Myanmar nhận email sa thải từ Bộ Ngoại Giao Mỹ

- Nhiều tỷ phú công nghệ Mỹ thú nhận họ ân hận: bơm tiền giúp Trump thắng cử là sai lầm lớn. Trong 2 ngày, cổ phiếu Apple giảm 16%, Meta giảm 14% và Amazon giảm 13%.

- Đức: thuế quan qua lại của Trump là "cuộc tấn công lớn nhất vào thương mại toàn cầu kể từ Thế chiến II"

- Chống đỡ đòn thuế của Trump: Nam Hàn bơm 2 tỷ đô cứu kỹ nghệ xe; Anh thêm nhiều hỗ trợ hơn cho các hãng Anh

- Đức Giáo hoàng Francis sức khỏe đỡ lại, xuất hiện trước công chúng sau nhiều tuần nằm viện

- Erez Reuveni, Phó phòng Di trú của Bộ Tư pháp, và ông sếp August Flentje bị Bộ trưởng Tư pháp lột chức vì khi Thẩm phán hỏi vì sao chưa đưa người bị trục xuất nhầm vào nhà tù El Slvador về Mỹ lại nói rằng cũng chẳng biết vì sao. Bộ Tư Pháp kháng cáo: Thẩm phán không có quyền đòi Bộ điều chỉnh các sai lầm của Bộ.

- Ngoại trưởng Mỹ: thu hồi tất cả thị thực đã cấp cho người South Sudan

- Trump liên tục 3 ngày chơi golf, xài tiền công cho sân golf, trong khi thị trường chứng khoán bốc hơi

- Thẩm phán Angel Kelley cấm Trump vĩnh viễn không được hạn chế tài trợ cho Viện Y tế Quốc gia NIH (Trump sẽ kháng cáo)

- Sức khỏe TT Biden suy kém trong năm 2024, các phụ tá lo sợ Biden chết khi tại nhiệm

- SpaceX: thêm 28 vệ tinh internet Starlink vô quỹ đạo.

- Cựu DB Cộng Hòa Dave Jolly nói với MSNBC: Cộng Hòa cơ nguy mất từ 30 tới 40 ghế năm 2026.

- Trump quậy chứng khoán: Chủ tịch Danh dự Hạ viện Nancy Pelosi mất 23 triệu đô kể từ đầu năm

- Obama kêu gọi các đại học và công ty luật chống lại đe dọa từ Trump, "Hãy tưởng tượng, tôi sẽ bị Cộng Hòa chống dữ dội nếu tôi làm như Trump, nếu tôi trả thù các hãng luật, nếu tôi cấm đài Fox, nếu tôi trục xuất sinh viên biểu tình... Họ bây giờ im lặng"

- Tiểu bang New York nói với Trump rằng New York bất chấp Trump hủ dọa cắt tiền, vẫn sẽ không chấm dứt các hoạt động đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) trong trường công

- Elon Musk: cần "thuế quan bằng không" (zero-tariff) giữa Mỹ và Châu Âu. Musk tố cáo văn bằng Harvard của Peter Navarro (cố vấn của Trump) vô dụng

- TQ: đã đến lúc Mỹ phải ngừng làm điều sai trái, ngừng bắt nạt, phải tham vấn bình đẳng

- Xe Jaguar và Land Rover của Anh tạm dừng vào Mỹ

- Sở Thời tiết Quốc gia có tỷ lệ bỏ trống 20% sau khi Trump sa thải hàng loạt

- Viện Cato Institute: Trump ra công thức tính thuế sai để áp thuế quốc tế. TQ có thế 3%, nhưng Trump nói là 67%.

- Chuối và quả bơ vào Mỹ là hầu hết từ Mexico, Guatemala sẽ tăng giá. Giày dép sẽ lên giá cho dân Mỹ.

- Quận Cam: truy nã 1 phụ nữ chôm đồ bằng nụ hôn

- Tây Ban Nha: biểu tình vì giá nhà cao trên trời.

- HỎI 1: Virginia được vinh danh là tiểu bang đứng đầu về khả năng sống sót sau cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Xem màn hình TV, phone nhiều sẽ làm các bé gái vị thành niên mất đi giấc ngủ rất cần thiết và làm tăng nguy cơ mắc chứng trầm cảm? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-6/4/2025) ⦿ ---- Đức Giáo hoàng Francis đã bất ngờ xuất hiện tại Quảng trường Thánh Peter ở Vatican vào Chủ Nhật sau nhiều tuần nằm viện vì bệnh viêm phổi kép (double pneumonia). Đức Giáo hoàng 88 tuổi đã chào đón đám đông từ xe lăn, trong lần xuất hiện trước công chúng đầu tiên của ngài sau khi xuất viện cách đây hai tuần.

"Chúc mọi người một ngày Chủ Nhật tốt lành. Cảm ơn mọi người rất nhiều", ngài nói ngắn gọn. Cuộc khủng hoảng sức khỏe mới nhất của Đức Giáo hoàng trước đây được mô tả là "nghiêm trọng", nhưng Đức Giáo hoàng đã hồi phục.

⦿ ---- Nhiều tỷ phú công nghệ Hoa Kỳ thú nhận họ ân hận. Các giám đốc điều hành công nghệ và những người trong cuộc tại Thung lũng Silicon đang xét lại việc đặt cược tất cả vào Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2024, cá cược rằng ông sẽ là người tuyệt vời cho ngành công nghiệp và giờ đây họ phát hiện ra điều ngược lại.

Theo một bản tin từ tờ Washington Post, có rất nhiều hy vọng rằng kế hoạch Trump bãi bỏ các quy định và tránh xa các vụ kiện chống độc quyền của tổng thống sẽ là một lợi ích cho ngành công nghệ nhưng sau 75 ngày tại nhiệm, việc ông Trump tập trung vào thuế quan không chỉ tác động đến năng lực sản xuất phức tạp của họ mà còn có tác động tàn phá đến giá trị cổ phiếu của họ.

Như Will Oremus, Naomi Nix và Gerrit De Vynck của tờ WP đã viết, những gì từng là sự phấn khích đã chuyển thành sự hối tiếc ngày càng tăng: "Vẫn còn hy vọng ở Thung lũng Silicon rằng Trump sẽ bãi bỏ quy định trong nước, thúc đẩy nền kinh tế khởi nghiệp bằng cách cho phép nhiều vụ sáp nhập hơn và sử dụng thuế quan như một công cụ để chống lại nỗ lực đánh thuế và quản lý các công ty công nghệ của Mỹ của các nước ngoài. Nhưng trong những tháng đầu hỗn loạn của chính quyền ông, những công ty khổng lồ về công nghệ đã đầu tư để làm thân với ông vẫn chưa thấy được lợi nhuận như vậy. Những người trong ngành và quan sát viên bày tỏ mối lo ngại ngày càng tăng rằng chính quyền này có thể không quan tâm đến lợi ích của mình sau cùng."

Một nhà vận động hành lang công nghệ thừa nhận, "Chúng tôi không phải là nạn nhân đáng thương." Lưu ý rằng các CEO công nghệ đã ném hàng triệu đô la vào Trump để giúp ông đắc cử và tài trợ cho lễ nhậm chức của ông với hy vọng lấy lòng ông, giờ đây họ thấy rằng họ là thiệt hại ngoài dự kiến ​​trong cuộc chiến thương mại rộng khắp của ông Trump.

"Trong hai ngày sau khi thuế quan của Trump được công bố, cổ phiếu của Apple đã giảm 16%, Meta giảm 14% và Amazon giảm 13%. Theo ước tính từ Chỉ số tỷ phú của Bloomberg, CEO Tesla Elon Musk đã mất 110 tỷ đô la từ giá trị tài sản ròng của mình cho đến nay trong năm nay, người sáng lập Amazon Jeff Bezos mất 37,6 tỷ đô la và CEO Meta Mark Zuckerberg mất 18,6 tỷ đô la. Bezos là chủ sở hữu của The Washington Post", báo cáo nêu rõ.

Theo Sean Murphy, phó chủ tịch điều hành phụ trách chính sách tại nhóm vận động hành lang Information Technology Industry Council (ITI), không chỉ giá trị cổ phiếu bị suy yếu mà cả chi phí liên quan đến "chuỗi cung ứng cho các nhà sản xuất thiết bị như Apple" và cơ sở hạ tầng kết cấu cũng bị ảnh hưởng, khiến chi phí tăng vọt do thuế quan đối với thép và nhôm.

Murphy cho biết thêm rằng ngành công nghiệp này muốn thấy thuế quan "được đảo ngược nhanh nhất có thể" và sau đó thừa nhận, "Chúng tôi muốn khép lại chương này".

⦿ ---- Đại sứ Đức tại Vương quốc Anh Miguel Berger nói với Sky News vào hôm Chủ Nhật rằng mức thuế quan qua lại gần đây nhất do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố là "cuộc tấn công lớn nhất vào thương mại toàn cầu kể từ Thế chiến II".

"Chúng ta có thể cười về nó [mức thuế quan] nhưng nó thật tàn khốc", Berger bình luận, đồng thời nói thêm rằng thế giới sẽ phải "tìm cách giải quyết vấn đề này". Berger tiết lộ rằng các bộ trưởng thương mại từ Liên minh châu Âu đã thảo luận về phản ứng tiềm tàng của khối đối với mức thuế quan của Hoa Kỳ vào cuối tuần, trước cuộc họp vào thứ Hai. Ông nêu chi tiết rằng mặc dù EU quyết định phản ứng với mức thuế thép và nhôm, nhưng họ vẫn muốn "cho các cuộc đàm phán thêm thời gian".

⦿ ---- Thủ tướng Vương quốc Anh Keir Starmer sẽ công bố nhiều hỗ trợ hơn cho các doanh nghiệp của đất nước vào tuần tới, theo lời Tổng thư ký Bộ Tài chính Darren Jones trả lời Sky News vào Chủ Nhật. "Keir đã nói rõ rằng ông ấy không hài lòng về thuế quan", Jones nhấn mạnh, nhắc lại rằng London sẽ trả lời Washington theo "cách bình tĩnh và điềm đạm".

Trong một bài viết cho tờ The Telegraph, Starmer cho biết "thế giới như chúng ta từng biết đã biến mất", đồng thời nói thêm rằng "chúng ta phải vươn lên để đón nhận thời điểm này". Ông nhắc lại rằng không có bên nào chiến thắng trong một cuộc chiến thương mại, nhấn mạnh rằng hậu quả đối với nền kinh tế toàn cầu có thể "rất sâu sắc".

⦿ ---- Bộ Kinh tế và Tài chính Nam Hàn đã công bố kế hoạch bơm 3 nghìn tỷ won (2 tỷ đô la) tiền viện trợ khẩn cấp cho ngành công nghiệp xe của nước này sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump áp thuế 25% đối với xe sản xuất ở nước ngoài, Yonhap đưa tin. "Khoản hỗ trợ tài chính có thể lên tới khoảng 3 nghìn tỷ won, mặc dù con số chính xác vẫn chưa được chốt", bộ này tuyên bố, đồng thời cho biết thêm rằng số tiền này sẽ được phân bổ thông qua các tổ chức cho vay do nhà nước điều hành như Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (KDB).

Một số tổ chức cho vay chính sách, cũng như KDB, đã công bố rằng họ sẽ cung cấp tới 248 nghìn tỷ won trong năm nay để hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua tình hình toàn cầu đang xấu đi. Ngoài ra, chính phủ đã công bố kế hoạch thành lập một quỹ chiến lược trị giá 50 nghìn tỷ won trong năm năm tới để hỗ trợ các công nghệ di động trong tương lai.

⦿ ---- Bản tin này là của báo Wall Street Journal: Đối với Ha Pham, người điều hành một mạng lưới các nhà máy may dệt sử dụng 500 công nhân Việt Nam, nước Mỹ là nơi kinh doanh tốt. Hoa Kỳ chiếm phần lớn doanh số bán hàng của cô, và thuế quan đầu tiên của Tổng thống Trump đối với Trung Quốc đã thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển nhiều hoạt động sản xuất hơn ra khỏi Trung Quốc và đến các nhà máy như nhà máy của cô. Điều đó đã thúc đẩy doanh thu của cô tăng tới 20% mỗi năm.

Vì vậy, khi Trump ra lệnh áp thuế 46% đối với hàng hóa Việt Nam, có hiệu lực vào thứ Tư, điều đó đã khiến cô phải thực hiện một nhiệm vụ cấp tốc để tìm kiếm thị trường khách hàng mới ở châu Âu và những nơi khác. "Bản thân mức thuế quan này là vô lý", Pham, người có các nhà máy sản xuất hàng hóa cuối cùng được đưa đến Levi's, Target và các thương hiệu khác của Hoa Kỳ, cho biết. "Người Mỹ sẽ không được hưởng lợi gì cả".

Kế hoạch của Trump đe dọa sẽ đảo lộn một trong những câu chuyện trở lại vĩ đại của lịch sử hiện đại: sự phục hồi mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam sau Chiến tranh Việt Nam, kết thúc vào tháng này cách đây 50 năm. Hoa Kỳ, chỉ là một chú thích nhỏ trong hoạt động thương mại của Việt Nam vào đầu thế kỷ này, đã trở thành khách hàng lớn nhất của quốc gia này, nhập 137 tỷ đô la hàng hóa Việt Nam vào năm ngoái, theo Cục Thống kê Dân số.

Thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ với Việt Nam - cơ sở cho mức thuế quan của Trump - chỉ đứng thứ ba sau Trung Quốc và Mexico. Điều đó đã góp phần biến Hà Nội thành một trung tâm thương mại toàn cầu nhộn nhịp. Có các tiệm McDonald's và Starbucks ở hai bên đường đối diện nhau. Những ông trùm kinh doanh lướt trên những con đường hiện đại bằng xe thể thao đa dụng chạy điện, đi ngang qua các biển quảng cáo kỹ thuật số nhấp nháy quảng cáo bia.

Có một vài manh mối cho thấy đây không phải là một thành phố của Hoa Kỳ. Một là đàn xe máy, thường giữ thăng bằng với cây trồng trong chậu hoặc gà sống, chạy qua đèn đỏ. Một manh mối khác: những con phố và ngõ hẻm được trang trí bằng lá cờ búa liềm của Đảng Cộng sản cầm quyền. Không chỉ tiền của Hoa Kỳ được chào đón ở Việt Nam. Bản thân người Mỹ cũng vậy. “Được yêu mến và chào đón ở hầu hết mọi nơi”, theo lời Ted Osius, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, người đã làm việc tại đất nước này từ những năm 1990s, cho biết.

Quán mì nhỏ nơi ngôi sao truyền hình quá cố Anthony Bourdain dùng bữa tối với Tổng thống Barack Obama vào năm 2016 kỷ niệm sự kiện này bằng cách trưng bày bàn ghế họ dùng sau lớp kính, giống như một cuộc triển lãm trong bảo tàng. Sau chuyến đi, các cửa hàng tiện lợi Circle K rải rác tại các thành phố của Việt Nam bắt đầu bán nam châm có hình Obama giơ ngón tay cái lên với món thịt heo nướng mà ông đã ăn, được gọi là bún chả.

Đối với khách du lịch Mỹ ở Việt Nam, rủi ro lớn nhất là giao tiếp bằng mắt với thanh thiếu niên Việt Nam tại các địa điểm du lịch như Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Họ có thể mất 10 phút cho những học sinh háo hức được học tiếng Anh miễn phí. “Một phần là do tò mò, một phần là cơ hội để thực hành tiếng Anh”, David McCaskey, một sinh viên tại Đại học California, Riverside (UCR) đang theo học chương trình Tiến sĩ về lịch sử môi trường tại Việt Nam, cho biết.

Sau khi căng thẳng Mỹ-Trung bùng phát trong chính quyền Trump đầu tiên và Trump áp đặt đợt thuế quan đầu tiên đối với hàng hóa Trung Quốc, các nhà cung cấp cho các công ty như Nike và Apple đã tăng gấp đôi đầu tư vào Việt Nam để tránh thuế quan. Các doanh nghiệp nước ngoài nhận thấy các quan chức Việt Nam ủng hộ doanh nghiệp và mong muốn thúc đẩy các dự án sản xuất. Và với việc Hà Nội cảnh giác với việc Trung Quốc trở nên quá mạnh, lập trường địa chính trị của Việt Nam phù hợp với Washington.

Lao động ở Việt Nam rẻ hơn ở Trung Quốc và vì hai nước là láng giềng nên việc vận chuyển các bộ phận cần thiết của Trung Quốc rất dễ dàng. Dân số trẻ của Việt Nam khoảng 100 triệu người có nghĩa là nước này có nhiều công nhân sẵn sàng làm việc vất vả tại các nhà máy hơn hầu hết các quốc gia khác—mặc dù ngay cả khi đó, vẫn khó có thể tìm đủ số lượng công nhân có kỹ năng phù hợp. Hiện tại, thặng dư thương mại tăng vọt của Việt Nam với Hoa Kỳ đã đưa nước này vào tầm ngắm của những người như Trump.

Kể từ khi mở cửa vào năm 2019, nhà máy của Christina Chen ở miền bắc Việt Nam đã sản xuất ra nhiều bàn ghế nội thất—gần như tất cả đều dành cho thị trường Mỹ. Bà cho biết kể từ khi Trump công bố mức thuế quan, bà đã dành quá nhiều thời gian để đàm phán với khách hàng về đơn đặt hàng của họ đến nỗi bà bị đau họng. "Đây là điều chúng ta không thể đánh bại ngay cả với sản phẩm tốt nhất và giá tốt nhất", Chen, một giám đốc điều hành người Đài Loan có doanh nghiệp sản xuất đồ nội thất từ ​​gỗ keo địa phương cho biết. Bà cho biết nếu không có sự hoãn lại, "mọi người đều biết khối lượng sẽ giảm mạnh".

Sau khi mức thuế quan được Trump công bố, Michel Bertsch, một công dân Bỉ điều hành một doanh nghiệp sản xuất cũi trẻ em và ghế ăn trẻ em tại Việt Nam, đã gặp những người châu Âu khác tại một buổi tiệc chiêu đãi dành cho gia đình hoàng gia Bỉ, những người đang có chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam. Ngay cả sự lộng lẫy của hoàng gia cũng không thể làm dịu bầu không khí.

"Mọi người rất lo lắng, sốc", Bertsch cho biết. "Không ai ngờ mức thuế quan lại cao đến vậy". Ông cho biết ông dự đoán người Mỹ sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho các sản phẩm của mình và nhu cầu sẽ giảm. (Ghi chú: Để dễ hiểu, chúng ta có thể lấy ví dụ. Thùng mì gói giá 10 USD, áo dài cũng 10 USD bán ở Bolsa, Quận Cam, với 20 USD, bạn có thể mua cả thùng mì gói và 1 áo dài. Sau thuế quan 46%, thùng mì và áo dài sẽ có giá khoảng 15 USD mổi thứ. Với 20 USD, bạn chỉ có thể mua hoặc thùng mì gói, hoặc áo dài, không thể mua cả hai. Kinh tế trong VN sẽ thê thảm.)

Các chủ nhà máy cho biết họ sẽ phải vật lộn để tìm người mua khác cho các sản phẩm của mình, một phần vì các đối thủ cạnh tranh Trung Quốc sẽ cố gắng cắt giảm các giao dịch với cùng những người mua châu Âu. Các nhà lãnh đạo Việt Nam đã cố gắng đưa mình vào vị thế đàm phán về thuế quan ngay cả trước khi chúng được công bố. Khi một phái đoàn gồm khoảng 60 doanh nghiệp Mỹ bao gồm đại diện của Amazon, Coca-Cola và Ford Motor đến thăm VN vào tháng trước, họ đã có một cuộc gặp hiếm hoi với nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Tô Lâm.

"Ông ấy đã có một số thông điệp rất rõ ràng mà ông muốn truyền tải về mong muốn hợp tác với khu vực tư nhân của Việt Nam", đặc biệt là các doanh nghiệp Hoa Kỳ, Osius, cựu đại sứ, người dẫn đầu phái đoàn cho biết. Việt Nam cũng cho biết gần đây rằng họ đã chấp thuận nối mạng Starlink, nhà cung cấp internet vệ tinh của Elon Musk, cố vấn của Trump. Hà Nội đã cắt giảm thuế đối với hàng hóa của Hoa Kỳ, bao gồm cả xe và khí đốt tự nhiên, và cam kết mua thêm máy bay và sản phẩm nông nghiệp của Hoa Kỳ.

Các động thái này dường như đã có tác động ban đầu. Hai ngày sau khi công bố mức thuế quan, Trump cho biết ông đã có một cuộc điện đàm "rất hiệu quả" với Lam vào thứ Sáu để đạt được một thỏa thuận. Hiện tại, Việt Nam đang hồi hộp chờ đợi tin tức về tiến triển. Phó thủ tướng của quốc gia này sẽ bay đến Hoa Kỳ vào Chủ Nhật, và các doanh nhân đang suy đoán về những lời hứa tiếp theo mà Hà Nội có thể đưa ra cho Trump.

Được phỏng vấn vào cuối tuần này, các nhà xuất khẩu gốm sứ có trụ sở tại Hà Nội bán bình trang trí và các mặt hàng khác cho các công ty Hoa Kỳ bao gồm Walmart cho biết họ tin tưởng rằng mức thuế 46% sẽ được đàm phán giảm xuống. "Mọi thứ sẽ sớm ổn thỏa", một nhà xuất khẩu, Thanh-Tam Pham cho biết.

Tại một khu công nghiệp nhộn nhịp gần sân bay Hà Nội, Đỗ Thị Loan vừa kết thúc ca may của mình tại Vit Garment, nơi cô kiếm được khoảng 310 đô la một tháng. Sau khi mua một túi cam và ổi, cô cho biết nỗi lo về thuế quan vẫn chưa ảnh hưởng đến xưởng sản xuất của cô. Chi phí lao động thấp hơn là một trong những lý do khiến Pham, giám đốc điều hành ngành may mặc, thấy thuế quan của Hoa Kỳ và kế hoạch khôi phục ngành sản xuất của Hoa Kỳ của Trump là vô lý. "Nếu bạn muốn chuyển sản xuất sang Hoa Kỳ 100%, giá sẽ cao ngất trời", Pham cho biết.

⦿ ---- Chính quyền Trump đã sa thải ba nhân viên tại Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) vào hôm qua, thứ Sáu khi họ đang ở Myanmar để đánh giá thiệt hại do trận động đất gây ra và báo cáo về những cách mà Hoa Kỳ có thể giúp đỡ, theo tờ The New York Times, trích dẫn lời của ba người biết về vụ sa thải. Ba nhân viên cứu trợ đã nhận được email sa thải được gửi riêng cho họ vào thứ Sáu, chỉ vài ngày sau khi đến đất nước này, tờ NY Times đưa tin. Những nhân viên này đang ở thành phố Mandalay, nơi đã bị chôn vùi trong đống đổ nát, khi họ nhận được email.

Tờ NY Times đưa tin rằng các nhân viên của USAID đã biết về vụ sa thải trong một cuộc họp vào thứ Sáu của Văn phòng Hỗ trợ Nhân đạo (Bureau for Humanitarian Assistance), văn phòng đã gửi một email cho các nhân viên vào tối thứ Sáu nói rằng tình hình "vẫn còn nhiều thách thức và không chắc chắn". Các vụ sa thải được báo cáo xảy ra khi chính quyền Trump có kế hoạch giải thể hoàn toàn cơ quan USAID và tiếp quản chức năng của cơ quan này trong Bộ Ngoại giao.

Vào ngày 28 tháng 3, cơ quan này đã thông báo cho những nhân viên còn lại rằng họ sẽ bị chấm dứt hợp đồng vào ngày 1 tháng 7, khi tất cả các chức năng còn lại của USAID được thiết lập để sáp nhập với Bộ Ngoại giao, hoặc trước ngày 2 tháng 9, khi các hoạt động của cơ quan này sẽ được thu hẹp đáng kể hoặc chuyển giao cho Bộ Ngoại giao. Nhóm nhân viên thứ hai của USAID sẽ chịu trách nhiệm "thu hẹp" cơ quan này. Trump đã mô tả USAID là một cơ quan đầy rẫy gian lận và đã nỗ lực giải thể cơ quan này nhanh chóng trong vài tuần đầu nhậm chức.

⦿ ---- Một luật sư của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Erez Reuveni đã bị đình chỉ công tác vô thời hạn sau khi ông bày tỏ sự thất vọng vì không thể trả lời các câu hỏi quan trọng do Thẩm phán đưa ra về một vụ trục xuất nhầm. Reuveni, một luật sư di trú đã tranh luận về vụ việc của chính phủ trong vụ trục xuất nhầm Kilmar Armando Abrego Garcia, người đã bị gửi về quê hương El Salvador do lỗi hành chính, bất chấp lệnh của tòa án tuyên bố rằng ông không nên bị trục xuất.

Các nguồn tin cho biết Erez Reuveni, quyền phó giám đốc Văn phòng Tố tụng Di trú, đã bị cho nghỉ việc vì "không nhiệt tình đấu tranh" cho lợi ích của chính phủ. Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi cho biết trong một tuyên bố vào thứ Bảy: "Theo chỉ đạo của tôi, mọi luật sư của Bộ Tư pháp đều phải nhiệt tình đấu tranh thay mặt cho Hoa Kỳ. Bất kỳ luật sư nào không tuân thủ chỉ thị này sẽ phải chịu hậu quả".

August Flentje, người giám sát của Reuveni, đã bị các viên chức tại Main Justice cho nghỉ việc hành chính vào thứ Bảy vì "không giám sát cấp dưới", theo các nguồn tin. Trong phiên điều trần hôm thứ Sáu, Reuveni liên tục phản kháng khi bị thẩm phán Paula Xinis của Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận Maryland chất vấn về các chi tiết liên quan đến việc trục xuất Abrego Garcia -- và lý do tại sao chính quyền tuyên bố rằng họ không thể tạo điều kiện cho ông trở về Hoa Kỳ.

Tại một thời điểm trong phiên điều trần, Reuveni đã được Xinis hỏi rằng các nhân viên thực thi pháp luật đã bắt giữ Abrego Garcia theo thẩm quyền nào. Thẩm phán cũng hỏi tại sao Bộ tư pháp không yêu cầu chính phủ El Salvador trả về Mỹ Abrego Garcia, người bị trục xuất nhầm. Reuveni cho biết ông thất vọng vì không có câu trả lời nào cho những câu hỏi đó. "Thưa thẩm phán, câu trả lời của tôi cho nhiều câu hỏi này sẽ rất khó chịu, và tôi cũng thất vọng vì tôi không có câu trả lời nào cho ngài về nhiều câu hỏi này", Reuveni nói.

⦿ ---- Nhưng Bộ Tư Pháp nói Thẩm phán không có quyền buộc Bộ điều chỉnh các sai lầm của Bộ. Một thẩm phán liên bang không có thẩm quyền ra lệnh cho chính quyền Trump đem về Mỹ một người đàn ông Maryland bị trục xuất nhầm từ Hoa Kỳ đến một nhà tù khét tiếng ở El Salvador, theo lời các luật sư của chính phủ lập luận vào thứ Bảy khi họ thúc giục tòa kháng ánđình chỉ phán quyết.

Vào hôm thứ Sáu, Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Paula Xinis đã ra lệnh cho chính quyền "tạo điều kiện và thực hiện" việc đưa Kilmar Abrego Garcia trở về Hoa Kỳ vào đêm muộn thứ Hai. Các luật sư của Bộ Tư pháp đã yêu cầu Tòa Kháng án Liên bang Hoa Kỳ số 4 ngay lập tức tạm dừng lệnh của thẩm phán Xinis.

"Một lệnh của tòa án buộc Cơ quan Hành pháp phải tham gia với một thế lực nước ngoài theo một cách nhất định, chứ đừng nói đến việc buộc một quốc gia có chủ quyền nước ngoài phải thực hiện một hành động nhất định, là không thể chấp nhận được về mặt hiến pháp", họ viết.

Tòa Kháng án đã yêu cầu các luật sư của anh Abrego Garcia trả lời đơn của chính phủ trước chiều Chủ Nhật. Abrego Garcia, công dân Salvador 29 tuổi, đã bị bắt tại Maryland và bị trục xuất vào tháng trước mặc dù một thẩm phán di trú đã ra phán quyết năm 2019 bảo vệ anh khỏi việc bị trục xuất về El Salvador, nơi anh có khả năng phải đối mặt với sự đàn áp của các băng đảng địa phương.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Marco Rubio tuyên bố rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang thu hồi tất cả thị thực do người mang hộ chiếu South Sudan nắm giữ. "Đã đến lúc Chính phủ Chuyển tiếp South Sudan phải ngừng lợi dụng Hoa Kỳ. Việc thực thi luật nhập cư của quốc gia chúng ta có tầm quan trọng cực kỳ lớn đối với an ninh quốc gia và an toàn công cộng của Hoa Kỳ", tuyên bố của Bộ Ngoại giao cho biết.

Tuyên bố cũng nói thêm rằng "vì chính phủ chuyển tiếp South Sudan đã không tôn trọng đầy đủ nguyên tắc này, có hiệu lực ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang thực hiện các hành động để thu hồi tất cả thị thực do người mang hộ chiếu mà người South Sudan nắm giữ". Ngoài ra, Bộ Ngoại giao đã làm rõ rằng họ sẽ chuẩn bị xem xét lại các hành động này khi South Sudan hợp tác đầy đủ. Lý do chính, vì chính phủ South Sudan không chịu đón nhận người bị Hoa Kỳ trục xuất về.

Bộ An ninh Nội địa cho biết vào tháng 9 năm 2023, có khoảng 133 người South Sudan ở Hoa Kỳ theo chương trình TPS cho tạm cư trú, với 140 người khác đủ điều kiện để nộp đơn. Nhưng Trump đã bắt đầu đảo ngược các chỉ định TPS, thu hồi quyền bảo vệ vào tháng 1 đối với hơn 600.000 người Venezuela. Tuần này, một thẩm phán liên bang đã hoãn quyết định đó sau khi đặt câu hỏi về tuyên bố của chính phủ rằng phần lớn người Venezuela ở Hoa Kỳ là tội phạm.

⦿ ---- Dân biểu Al Green (D-Texas) cho biết ông sẽ đưa ra các điều khoản luận tội Tổng thống Trump trong 30 ngày tới, nói với những người biểu tình tại một cuộc biểu tình chống Trump ở Washington rằng ông Trump không "xứng đáng" giữ chức vụ hành pháp.

"Chúng ta cần một Thượng viện sẽ kết tội ông ta lần này, và tôi muốn các bạn biết rằng, từ tận đáy lòng mình, tôi hiểu rằng ông ta là một siêu quyền lực Goliath. Ông ta là một Goliath. Ông ta kiểm soát các tướng lĩnh trong quân đội. Ông ta kiểm soát Bộ Tư pháp. Ông ta kiểm soát Đảng Cộng hòa, nhưng các bạn của tôi, các bạn của tôi, đối với mỗi Goliath, có một David," Green nói khi phát biểu trước những người biểu tình tại cuộc biểu tình "Hands Off!" ở D.C. vào thứ Bảy.

“Và tôi muốn ngài biết, thưa ngài Tổng thống, tên David này sẽ mang theo các điều khoản luận tội chống lại ngài trong vòng 30 ngày tới. Trong vòng 30 ngày tới, tôi sẽ mang theo các điều khoản luận tội. Tôi sẽ đến với ngài. Thưa ngài Tổng thống, tên David này sẽ đến với ngài,” Dân biểu đảng viên Dân chủ Texas nói.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã dành trọn ngày thứ Bảy tại Câu lạc bộ Golf Quốc gia Trump ở Jupiter, đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp ông đến thăm một trong những bất động sản của mình ở Florida, theo CNN.

Các điểm dừng chân gần đây của ông bao gồm bữa tối thứ Năm gắn liền với loạt trận LIV Golf tại khu nghỉ dưỡng Doral của ông và buổi xuất hiện vào thứ Sáu tại Mar-a-Lago, nơi ông cũng chơi golf tại Câu lạc bộ Golf Quốc tế Trump gần đó trước khi tham dự một buổi gây quỹ của MAGA, Inc. Các chuyến đi diễn ra sau khi ông công bố mức thuế quan có đi có lại mới đối với các quốc gia trên thế giới, khiến một số quốc gia bị ảnh hưởng phải có biện pháp trả đũa.

Giữa cảnh hỗn loạn do quyết định phát động chiến tranh thương mại toàn cầu và khiến thị trường chứng khoán lao dốc, Tổng thống Donald Trump đã có một chiến thắng cá nhân sau khi giành chiến thắng trong một vòng golf tại sân golf của chính mình. Vào hôm thứ Bảy, Trump đã giành chiến thắng trong trận đấu vòng hai tại Giải vô địch câu lạc bộ dành cho người cao tuổi (Senior Club Championship) được tổ chức tại Câu lạc bộ golf quốc gia Trump của chính ông ở Jupiter, Florida, điều này có nghĩa là ông sẽ tiến vào Vòng vô địch được tổ chức vào Chủ Nhật.

áo cáo gần đây nhất của Văn phòng Trách nhiệm Giải trình của Chính phủ (GAO: Government Accountability Office) đã kiểm toán vào năm 2019 rằng các cơ quan liên bang đã chi trung bình 13,6 triệu đô la cho mỗi chuyến đi trong số bốn chuyến đi của Trump đến Mar-a-Lago mà họ đã kiểm toán trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông tại nhiệm, với một phần số tiền đó được chuyển thẳng vào túi của Trump vì đó là sân golf của ông.

Năm 2017, ông Trump đã dành bốn trong bảy tuần đầu tiên ngay sau lễ nhậm chức để chơi golf ở Florida; năm nay, 2025, con số đó, bốn trong bảy tuần đầu, đã lên tới sáu. Noah Bookbinder, chủ tịch của nhóm giám sát Công dân vì Trách nhiệm và Đạo đức tại Washington (Crew), nơi đã thống kê hơn 500 chuyến thăm nhiệm kỳ đầu tiên của Trump đến các bất động sản mà ông sở hữu, cho biết mô hình này đã lặp lại ở nhiệm k2y thứ .

⦿ ---- Hàng triệu người đã tham gia các cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Donald Trump và Elon Musk trên khắp 50 tiểu bang và toàn cầu vào hôm thứ Bảy, do một phong trào ủng hộ dân chủ tổ chức để phản ứng lại cái mà họ gọi là "cuộc tiếp quản thù địch" và tấn công vào các quyền và tự do của người Mỹ.

Hơn 1.400 cuộc biểu tình quần chúng "Hands Off!" đã được tổ chức tại các tòa nhà quốc hội tiểu bang, các tòa nhà liên bang, văn phòng quốc hội, trụ sở An sinh xã hội, công viên và tòa thị chính trên khắp cả nước - bất cứ nơi nào "chúng tôi có thể đảm bảo rằng họ nghe thấy chúng tôi", những người tổ chức cho biết. "Hands Off!" yêu cầu "chấm dứt việc giành giật quyền lực của các tỷ phú này".

"Cho dù bạn có bị kích động bởi các cuộc tấn công vào nền dân chủ của chúng ta, việc cắt giảm việc làm, xâm phạm quyền riêng tư hay cuộc tấn công vào các dịch vụ công của chúng ta - thì khoảnh khắc này là dành cho bạn", tờ rơi sự kiện nêu rõ. "Chúng tôi đang tiến hành xây dựng một sự phản đối toàn quốc, rõ ràng và lớn lao đối với cuộc khủng hoảng này".

Gần 600.000 người đã ghi danh tham dự các sự kiện, một số sự kiện diễn ra tại các thành phố lớn như London và Paris, theo Indivisible, một trong những tổ chức dẫn đầu phong trào này hợp tác với liên minh toàn quốc bao gồm các tổ chức dân quyền, cựu chiến binh, nhóm quyền phụ nữ, công đoàn lao động và những người ủng hộ LGBTQ+.

Những người tổ chức cho biết họ có ba yêu cầu: "chấm dứt việc các tỷ phú thâu tóm và nạn tham nhũng tràn lan của chính quyền Trump; chấm dứt việc cắt giảm quỹ liên bang cho Medicaid, An sinh xã hội và các chương trình khác mà người lao động dựa vào; và chấm dứt các cuộc tấn công vào người nhập cư, người chuyển giới và các cộng đồng khác".

CNN đã liên hệ với Bạch Ốc để xin một tuyên bố. Trong cuộc biểu tình Hands Off! tại Washington, DC, nhiều dân biểu đã lên bục phát biểu về chính quyền Trump, bao gồm cả Dân biểu đảng Dân chủ Jamie Raskin của Maryland, người cho biết sẽ không có tương lai với một tổng thống có "kiểu chính trị của nhà độc tài Mussolini và kiểu kinh tế của Herbert Hoover".

“Những người sáng lập đất nước của chúng ta đã viết một bản Hiến pháp không bắt đầu bằng ‘Chúng ta là những kẻ độc tài,’ phần mở đầu nói rằng ‘Chúng ta là những người dân,’” Raskin phát biểu trước đám đông hàng ngàn người tụ tập tại Đài tưởng niệm Washington, giơ cao những tấm biển lên án chính quyền. “Không một người có đạo đức nào muốn một nhà độc tài phá hoại nền kinh tế, người biết giá của mọi thứ và không biết giá trị của bất cứ thứ gì.”

⦿ ---- Một thẩm phán liên bang tại Massachusetts đã ban hành lệnh trong tuần này, cấm Bạch Ốc vĩnh viễn không hạn chế tài trợ cho Viện Y tế Quốc gia (National Institutes of Health). Thẩm phán Tòa án Quận Angel Kelley đã ban hành lệnh này, sau khi trước đó đã ban hành lệnh cấm tạm thời cấm chính quyền của Tổng thống Donald Trump không được hạn chế tài trợ cho cơ quan nghiên cứu y khoa.Các luật sư chính phủ Hoa Kỳ đã yêu cầu Kelley đưa ra quyết định đó trong một hồ sơ, tạo tiền đề cho việc kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn. Viện NIH trực thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh và là cơ quan chính chịu trách nhiệm về nghiên cứu y tế công cộng. Ban đầu, thẩm phán đã ban hành lệnh tạm thời vào ngày 5 tháng 3. Phán quyết của hôm thứ sáu khôi phục hàng tỷ đô la tiền tài trợ trong thời gian chờ kháng cáo dự kiến ​​từ chính phủ liên bang.Vào tháng 2, chính quyền Trump đã công bố kế hoạch hạn chế cách các khoản tài trợ của NIH cho các tổ chức nghiên cứu, bao gồm cả bệnh viện, có thể được sử dụng cho các khía cạnh nghiên cứu phi khoa học, chẳng hạn như bảo trì cơ sở. Chính phủ lập luận rằng động thái này sẽ hướng nhiều tiền hơn vào nghiên cứu khoa học thực tế, trong khi các bệnh viện cho biết động thái này sẽ buộc họ phải chi trả các chi phí mới và kìm hãm các nghiên cứu và phát minh y học.⦿ ---- Nhà báo Nicole Russell viết trên tờ USA TODAY: Trong nhiều tháng đầu năm 2024, những người bảo thủ như tôi đã cố gắng gióng lên hồi chuông cảnh báo về sức khỏe thể chất và tinh thần suy yếu của Tổng thống Joe Biden. Rõ ràng là ông Biden không khỏe. Tuy nhiên, đảng Dân chủ và phần lớn các phương tiện truyền thông lâu đời đã phớt lờ thực tế đó.Bây giờ, câu chuyện đã thay đổi đáng kể. Các nhà báo đang xuất bản sách và bài báo không chỉ nêu chi tiết về tình trạng sức khỏe kém của Biden mà còn cả một vụ che đậy được dàn dựng bên trong Bạch Ốc của Biden. Theo một trong những cuốn sách, ngay cả một trong những cựu trợ lý thân cận nhất của Biden hiện cũng thừa nhận rằng vị tổng tư lệnh đã "lãng trí" vào năm ngoái khi ông cố gắng tái tranh cử.Tuần trước, Politico đưa tin rằng ít nhất bốn cuốn sách sẽ được xuất bản trong vài tuần tới, cung cấp thông tin chi tiết mới về tình trạng sức khỏe suy yếu của Biden và cách Bạch Ốc che đậy tình hình. Một trong những cuốn sách đó, "Fight: Inside the Wildest Battle for the White House," của Jonathan Allen của NBC News và Amie Parnes của The Hill, bao gồm những chi tiết đáng kinh ngạc về sức khỏe kém của Biden khi ông vẫn còn tại nhiệm.Cuốn sách "Fight" đó tiết lộ rằng các phụ tá của Phó Tổng thống Kamala Harris rất lo lắng về sức khỏe của Tổng thống Biden đến mức họ "đã lập chiến lược xung quanh khả năng Biden có thể qua đời khi đang tại nhiệm". Các tác giả báo cáo rằng Jamal Simmons, giám đốc truyền thông của phó tổng thống, đã lập ra một "danh sách" gồm các thẩm phán liên bang có thể tuyên thệ nhậm chức cho Harris lên nhậm chức Tổng thống nếu Biden qua đời.⦿ ---- SpaceX tiết lộ vào Chủ Nhật trong một bài đăng trên X rằng tên lửa Falcon 9 của họ đã đưa các vệ tinh Starlink mới lên quỹ đạo. Vụ phóng diễn ra vào đêm Thứ Bảy, lúc 11:07 tối giờ địa phương, từ Tổ hợp Phóng Cape Canaveral 40. Tên lửa mang theo 28 vệ tinh internet Starlink. Đây là nhiệm vụ thứ 19 của tầng đầu tiên của tên lửa, với các nhiệm vụ trước đó bao gồm 14 vụ phóng liên quan đến Starlink.⦿ ---- Đức đang cân nhắc khả năng đòi Mỹ trả về lượng vàng dự trữ khổng lồ của mình từ một kho tiền ở New York. Sáng kiến ​​này có liên quan đến những lo ngại về chính sách của Donald Trump, tờ Telegraph đưa tin. Trong nhiều thập niên, Berlin đã gửi 1.200 tấn vàng dự trữ của mình — lớn thứ hai trên thế giới, sau dự trữ của Hoa Kỳ — được cất giữ sâu dưới lòng đất tại Cục Dự trữ Liên bang ở Manhattan.Hiện tại, các thành viên cấp cao của Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo bảo thủ (CDU), đảng sẽ lãnh đạo chính phủ tiếp theo của Đức, đang thảo luận về khả năng chuyển vàng ra khỏi New York do lo ngại rằng Washington có thể không còn là đối tác đáng tin cậy nữa. "Tất nhiên, câu hỏi này lại nảy sinh", Marco Wanderwitz, cựu bộ trưởng chính phủ Đức, người đã từ chức khỏi ghế của mình tại Bundestag đại diện cho CDU trong năm nay, cho biết.Marcus Ferber, một thành viên của Nghị viện châu Âu từ CDU, cũng tuyên bố rằng ông ủng hộ việc cho phép các quan chức Đức đích thân kiểm tra các thỏi vàng. "Tôi yêu cầu kiểm tra thường xuyên dự trữ vàng của Đức. Các đại diện chính thức của Bundesbank phải đích thân đếm các thỏi vàng và ghi lại kết quả", ông nói.

Michael Yeager, một thành viên của Hiệp hội Người nộp thuế Châu Âu, cho biết sẽ tốt hơn nếu "mang toàn bộ dự trữ vàng của Đức về đến Frankfurt hoặc ít nhất là đến Châu Âu càng nhanh càng tốt".

Đức trở nên giàu có sau Thế chiến II, khi xuất cảng tăng vọt, dẫn đến cán cân thương mại tích cực đáng kể với các quốc gia khác. Các khoản thặng dư này đã được chuyển đổi thành vàng theo hệ thống Bretton Woods. Giá trị ước tính của dự trữ Manhattan của Đức là 113 tỷ euro (96 tỷ đô la), chiếm 30% tổng lượng vàng nắm giữ của quốc gia này.

Trước khi chính quyền Trump áp thuế, việc lưu trữ vàng của Đức trong kho tiền của Hoa Kỳ được coi là một biện pháp hợp lý, vì nó cung cấp khả năng tiếp cận thanh khoản đô la trong trường hợp suy thoái kinh tế nghiêm trọng.

⦿ ---- Chủ tịch Danh dự Hạ viện Nancy Pelosi được cho là một trong số hàng triệu người Mỹ có danh mục đầu tư chứng khoán bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt bán tháo mạnh trên thị trường sau khi Tổng thống Donald Trump công bố mức thuế quan mới. Các khoản lỗ được báo cáo của Pelosi đáng chú ý theo nghĩa là các nhà giao dịch nghiệp dư thường cố gắng bắt chước thành công của bà.

Một trong những người theo dõi thành công đó, đồng sáng lập Quiver Quantitative Chris Kardatzke, cho biết DB Pelosi không miễn nhiễm với sự đổ máu của thị trường để kết thúc tuần giao dịch trong các bình luận với tờ Daily Mail. Dow đã giảm hơn 1.600 điểm vào thứ Năm và giảm thêm 2.200 điểm vào thứ Sáu trong bối cảnh bất ổn về mức thuế quan mới được Trump công bố đối với các đồng minh và đối thủ của đất nước.

Theo Kardatzke, Pelosi đã mất khoảng 7 triệu đô la trong đợt bán tháo, điều này đã ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến các cổ phiếu công nghệ. Tính đến các khoản lỗ phát sinh vào thứ Năm và thứ Sáu, Kardatzke cho biết, tổng giá trị tài sản ròng của Pelosi "hiện đã giảm khoảng 23 triệu đô la kể từ đầu năm". Ông nói thêm, “Theo ước tính danh mục đầu tư trực tiếp của chúng tôi, Apple hiện là cổ phiếu nắm giữ lớn nhất của Pelosi”. Thứ sáu, cổ phiếu Apple đóng cửa giảm 7,29 phần trăm.

Pelosi Tracker của Quiver cung cấp cho các nhà giao dịch nghiệp dư cái nhìn sâu sắc về hoạt động thị trường của Pelosi, trong những năm gần đây, bà đã đầu tư mạnh vào các công ty như Nvidia, Google, Microsoft và Tesla. Công ty của Kardatzke ước tính giá trị tài sản ròng của Pelosi vẫn ở mức 239,78 triệu đô la - ngay cả sau những khoản lỗ đã xóa sổ hàng nghìn tỷ đô la vốn hóa thị trường vào cuối tuần.

Quiver báo cáo rằng giao dịch cuối cùng của Pelosi được thực hiện vào ngày 14 tháng 1, khi bà mua từ 250.000 đến 500.000 đô la quyền chọn mua của Amazon. Người phụ nữ 84 tuổi này được cho là đã mua 50 quyền chọn mua với giá thực hiện là 150 đô la. Các quyền chọn này sẽ hết hạn vào ngày 16 tháng 1 năm sau.

Giá trị tài sản ròng và hoạt động đầu tư của Pelosi đã khiến bà trở thành nhân vật trung tâm trong các cuộc tranh luận về việc liệu các quan chức được bầu có nên được phép giao dịch cổ phiếu trong khi đang tại nhiệm hay không.

⦿ ---- Cựu tổng thống Barack Obama kêu gọi các trường đại học và công ty luật đứng lên chống lại sự đe dọa từ chính quyền của Tổng thống Donald Trump và thúc giục người dân Mỹ chuẩn bị "có thể hy sinh" để ủng hộ các giá trị dân chủ. Trong bài phát biểu vào tối thứ Năm tại Đại học Hamilton College ở Clinton, New York, Obama cũng cáo buộc chính phủ Trump đang phá hủy trật tự quốc tế được tạo ra sau Thế chiến II.

Obama đã vẽ nên bức tranh về một môi trường chính trị hậu chiến, trong đó những bất đồng đã xảy ra trong sự tôn trọng chung đối với một số quy tắc và chuẩn mực nhất định, chẳng hạn như quyền tự do ngôn luận và một nền tư pháp độc lập, mà ông cho biết hiện đang bị xói mòn. "Tất cả chúng ta phải cùng nhau sửa chữa điều này", ông nói, bao gồm "công dân, người bình thường nói rằng không, điều đó không đúng".

Cựu tổng thống cho biết ông không đồng tình với một số chính sách kinh tế của Trump như thuế quan mới trên diện rộng, nhưng ông "lo ngại sâu sắc hơn về một chính phủ liên bang đe dọa các trường đại học nếu họ không từ bỏ quyền tự do ngôn luận của sinh viên".

Obama kêu gọi các trường đại học chuẩn bị sẵn sàng để mất nguồn tài trợ của chính phủ để bảo vệ quyền tự do học thuật và các giá trị cốt lõi khác, hoặc rút tiền tài trợ của họ — mặc dù đôi khi tiền tài trợ được tài trợ với các hạn chế từ các nhà tài trợ về cách chi tiêu số tiền đó.

"Nếu bạn là một trường đại học, bạn có thể phải tìm ra, chúng ta có thực sự làm đúng không? Chúng ta có thực sự vi phạm các giá trị của chính mình, quy tắc của chính mình, vi phạm luật pháp theo một cách nào đó không?" ông nói. "Nếu không, và bạn chỉ đang bị đe dọa, thì bạn nên có thể nói rằng, đó là lý do tại sao chúng ta nhận được khoản tài trợ lớn này."

Tháng trước, chính quyền Trump đã cắt giảm 400 triệu đô la tiền tài trợ và tiền tài trợ của liên bang từ Đại học Columbia. Chính quyền cho biết họ có thể khôi phục lại số tiền này sau khi Columbia thực hiện các thay đổi chính sách liên quan đến các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine trong khuôn viên trường vào năm ngoái, chẳng hạn như đưa vào các nhân viên an ninh mới có quyền bắt giữ, cấm các cuộc biểu tình trong các tòa nhà học thuật và xem xét lại các chương trình giáo dục tập trung vào Trung Đông.

Chính phủ liên bang cũng đang xem xét lại hàng tỷ đô la tiền tài trợ của liên bang cho Đại học Harvard và đã tạm dừng các khoản tài trợ cho Đại học Princeton. Bộ Giáo dục cho biết họ đang điều tra 60 trường đại học và cao đẳng về cáo buộc bài Do Thái trong các cuộc biểu tình của sinh viên — chủ yếu là trong nhiệm kỳ của cựu tổng thống Joe Biden — lên án sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với Israel khi nước này tiến hành chiến tranh ở Gaza.

Chính quyền Trump cũng đã trục xuất hoặc đang cố gắng trục xuất một số sinh viên và học giả tham gia vào hoạt động ủng hộ người Palestine không có quốc tịch Hoa Kỳ. Bộ Giáo dục đã yêu cầu một số trường cung cấp tên và quốc tịch của những sinh viên bị nghi ngờ bài Do Thái, một bước đi rất bất thường trong các cuộc điều tra về quyền công dân.

Obama không đề cập cụ thể đến các cuộc biểu tình hoặc xung đột trong khuôn viên trường ở Trung Đông trong bài phát biểu của mình, nhưng cho biết, "Trong hầu hết cuộc đời của chúng ta, thật dễ dàng để nói rằng bạn là người tiến bộ hoặc nói rằng bạn ủng hộ công lý xã hội hoặc nói rằng bạn ủng hộ quyền tự do ngôn luận và không phải trả giá cho điều đó. Bây giờ chúng ta đang ở một trong những thời điểm mà, bạn biết không? Chỉ nói rằng bạn ủng hộ điều gì đó là chưa đủ; bạn thực sự có thể phải làm điều gì đó."

Obama cho biết sẽ có sự phản đối dữ dội từ đảng Cộng hòa nếu ông tìm cách trừng phạt các công ty luật không thích Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng. Trump đã sử dụng các sắc lệnh hành pháp để tấn công tài chính vào các công ty luật có liên quan đến các luật sư tham gia vào các cuộc điều tra và vụ án chống lại ông hoặc những người đã đại diện cho các kẻ thù chính trị của ông như Hillary Clinton. "Thật không thể tưởng tượng được rằng các đảng hiện đang im lặng lại có thể dung thứ cho hành vi như vậy từ tôi hoặc một nhóm những người tiền nhiệm của tôi", Obama nói.

"Hãy tưởng tượng nếu tôi đã làm bất kỳ điều nào trong số này. Hãy tưởng tượng nếu tôi đã rút giấy chứng nhận của Fox News khỏi đoàn báo chí Bạch Ốc", ông nói thêm, trong một ám chỉ rõ ràng đến lệnh cấm của chính quyền Trump đối với Associated Press tham gia các sự kiện chính thức, được đưa ra sau khi hãng thông tấn này tuyên bố sẽ tiếp tục sử dụng "Vịnh Mexico" thay vì tên mới của chính quyền dành cho lưu vực đại dương, "Vịnh Hoa Kỳ". Chính quyền của Obama đã ngăn Fox News phỏng vấn một quan chức trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông nhưng đã rút lại sau phản ứng dữ dội.

Ông kết thúc bài phát biểu của mình bằng cách ủng hộ các giá trị như khả năng phục hồi và tôn trọng người khác bất kể màu da, giới tính, khuynh hướng tình dục và tôn giáo. "Tôi biết rằng ngày nay, ý tưởng về sự hòa nhập bằng cách nào đó đã bị coi là bất hợp pháp, nhưng bạn biết không? Tôi tin vào điều đó", ông nói.

⦿ ---- Cộng Hòa cơ nguy mất từ 30 tới 40 ghế. "Một thông điệp gửi đến những người Cộng hòa: hãy cẩn thận", đó là lời khuyên của một nhà phân tích chính trị của MSNBC vào sáng thứ Bảy khi được hỏi về kết quả bầu cử ở Wisconsin và Florida tuần qua. Trong một lần xuất hiện trên chương trình "The Weekend" của MSNBC, nhà phân tích Dave Jolly, người trước đây từng là thành viên Cộng hòa tại Hạ viện đại diện cho Florida, đã được hỏi liệu hành động của Donald Trump và Elon Musk có "đánh thức con thú đang ngủ" là cử tri đoàn hay không.

Điều đó khiến Jolly đưa ra lời cảnh báo của mình cho các nhà lập pháp của Cộng hòa và giải thích với người đồng dẫn chương trình Alicia Menendez rằng, "Những gì Donald Trump đang làm với một Quốc hội Cộng hòa sụp đổ là không tốt cho người dân Mỹ, bất kể bạn đăng ký đảng nào".

"Ý tôi là, như anh mô tả, đây là những ghế màu đỏ hồng ngọc và ghế ở vùng Panhandle nói riêng, [Cựu Dân biểu Cộng hòa] Matt Gaetz có sự hiện diện của quân đội, nhưng cũng rất bảo thủ về mặt văn hóa –– anh biết đấy, chúng tôi thường nói đùa rằng đó là Alabama thấp hơn. Ý tôi là, đây là một quân đội an ninh quốc gia bảo thủ về mặt văn hóa, dựa trên cựu chiến binh và quận đó đã di chuyển khoảng 17 điểm." (Ghi chú: vùng Panhandle này ám chỉ phía Tây và Tây Bắc Florida.)

"Vì vậy, phép tính ở đây khá đơn giản", ông giải thích thêm. "Nếu chúng ta thấy các quận của đảng Dân chủ ở Florida di chuyển 15, 16, 17 điểm (phần trăm phiếu bầu), hãy tưởng tượng bây giờ nếu bạn là một đảng viên Cộng hòa đương nhiệm và một ghế năm điểm, một ghế bốn điểm, một ghế sáu điểm. Bạn sẽ rất sợ hãi. Và bạn biết đấy, hiện tại có khoảng 30 đến 40 thành viên Cộng hòa của Quốc hội, bởi vì bây giờ họ sẽ nhắm đến bạn tiếp theo."

⦿ ---- Các quan chức tiểu bang New York đã nói với chính quyền Trump rằng họ sẽ không tuân thủ các yêu cầu chấm dứt các hoạt động đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) trong các trường công, bất chấp các mối đe dọa của chính quyền về việc chấm dứt tài trợ giáo dục liên bang. Daniel Morton-Bentley, cố vấn và phó ủy viên của Sở Giáo dục tiểu bang, cho biết trong một lá thư có ngày thứ Sáu gửi cho Sở Giáo dục liên bang rằng các quan chức tiểu bang không tin rằng cơ quan liên bang có thẩm quyền đưa ra các yêu cầu như vậy.

"Chúng tôi hiểu rằng chính quyền hiện tại tìm cách kiểm duyệt bất kỳ điều gì mà họ cho là 'đa dạng, công bằng và hòa nhập'", ông viết. "Nhưng không có luật liên bang hoặc tiểu bang nào cấm các nguyên tắc của DEI". Morton-Bentley cũng viết rằng các quan chức tiểu bang "không biết" về bất kỳ thẩm quyền nào mà Sở Giáo dục liên bang có để yêu cầu các tiểu bang đồng ý với cách giải thích của mình về các quyết định của tòa án hoặc chấm dứt tài trợ mà không có quy trình hành chính chính thức.

Bộ Giáo dục Hoa Kỳ đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận qua email. Chính quyền Trump hôm thứ Năm đã ra lệnh cho các trường K-12 trên toàn quốc phải chứng nhận trong vòng 10 ngày rằng họ đang tuân thủ luật dân quyền liên bang và chấm dứt mọi hoạt động DEI phân biệt đối xử, như một điều kiện để nhận được tiền của liên bang. Nguồn tài trợ của liên bang chiếm khoảng 6% tổng nguồn tài trợ cho các trường K-12 của New York.

⦿ ---- Elon Musk hy vọng vào một hệ thống "thuế quan bằng không" (zero-tariff) giữa Hoa Kỳ và Châu Âu, hệ thống này sẽ tạo ra "khu vực thương mại tự do", ông cho biết vào thứ Bảy, vài ngày sau khi các khoản thuế do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump áp đặt khiến thị trường toàn cầu lao dốc. "Theo quan điểm của tôi, cả Châu Âu và Hoa Kỳ đều nên chuyển sang trạng thái thuế quan bằng không, tạo ra một khu vực thương mại tự do giữa Châu Âu và Bắc Mỹ", Musk nói với Phó Thủ tướng Ý Matteo Salvini.

Những phát biểu tại một cuộc họp của đảng Liên đoàn cánh hữu ở Florence trái ngược với việc Trump áp đặt thuế quan toàn cầu. Musk là cố vấn chủ chốt kể từ tháng 1 và trước đó là một nhà tài trợ chiến dịch lớn. Tổng thống đã nhiều lần cáo buộc Liên minh Châu Âu là không công bằng và cho biết khối này được thành lập để "làm hại" Hoa Kỳ. Phó tổng thống của ông, JD Vance, đã lên lớp người châu Âu vì "chạy trốn trong sợ hãi khỏi chính cử tri của họ" và cho biết các giá trị của Châu Âu đang khác xa so với Hoa Kỳ.

Hôm thứ Tư, Trump đã công bố mức thuế 20% đối với hàng hóa nhập vào Hoa Kỳ từ Liên minh châu Âu như một phần của danh sách các khoản thuế thương mại đối với hầu hết mọi quốc gia. Khối này đã tuyên bố họ muốn đàm phán một giải pháp nhưng sẵn sàng trả đũa bằng các biện pháp đối phó nếu cần, bao gồm cả thuế quan của riêng mình, đánh thuế các dịch vụ và nhắm vào các công ty công nghệ của Mỹ.

Trước đó vào thứ Bảy, Musk dường như đã chỉ trích Peter Navarro, một quan chức cấp cao của Bạch Ốc, người từ lâu đã thúc đẩy cách tiếp cận tối đa về thuế quan. Trong một loạt các phản hồi cho một bài đăng trên X, Musk ám chỉ rằng bằng cấp Harvard của Navarro là "một điều tồi tệ" và Navarro - một cựu giáo sư kinh tế từng phục vụ trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump - chưa bao giờ xây dựng bất cứ thứ gì.

⦿ ---- Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Guo Jiakun, đã tuyên bố rằng đã đến lúc Hoa Kỳ "ngừng làm điều sai trái". Theo Jiakun, "thị trường đã lên tiếng", sau khi thị trường Hoa Kỳ lao dốc sau khi Trung Quốc áp thuế trả đũa 34% đối với hàng của Hoa Kỳ.

"Bây giờ là lúc Hoa Kỳ chấm dứt các hành động sai trái và giải quyết những bất đồng với các đối tác thương mại thông qua tham vấn bình đẳng", Jiakun viết bằng tiếng Anh, trong một bài đăng trên Facebook kèm theo hình ảnh mô tả sự suy giảm của thị trường Hoa Kỳ vào thứ Sáu.

Trong khi đó, một số hiệp hội thương mại Trung Quốc - đại diện cho các ngành công nghiệp như chăm sóc sức khỏe, dệt may và điện tử - đã đưa ra tuyên bố kêu gọi đoàn kết trong việc theo đuổi các thị trường thay thế và cảnh báo rằng thuế quan sẽ làm trầm trọng thêm lạm phát trong nước Hoa Kỳ.

Vào thứ Tư, cựu Tổng thống Donald Trump đã công bố mức thuế bổ sung 34% đối với hàng hóa Trung Quốc, nâng tổng mức thuế áp dụng đối với Trung Quốc trong năm nay lên 54%. TQ nhanh chóng trả đũa bằng cách tuyên bố áp thêm 34% thuế đối với tất cả hàng hóa của Mỹ vào thứ sáu, cùng với lệnh hạn chế xuất khẩu một số nguyên tố đất hiếm.

⦿ ---- Xe Jaguar và Land Rover của Anh đang tạm dừng các chuyến hàng đến Hoa Kỳ vì họ đang nỗ lực giảm thiểu tác động của mức thuế 25% đối với xe nhập cảng do chính quyền Trump áp đặt. Jaguar Land Rover Automotive, một trong những nhà sản xuất xe lớn nhất của Anh, cho biết hôm thứ Bảy rằng việc tạm dừng sẽ diễn ra trong tháng này. "Hoa Kỳ là thị trường quan trọng đối với các thương hiệu xe sang của JLR", công ty cho biết trong một tuyên bố, theo AP. "Khi chúng tôi nỗ lực giải quyết các điều khoản giao dịch mới với các đối tác kinh doanh của mình, chúng tôi đang thực hiện một số hành động ngắn hạn, bao gồm tạm dừng giao hàng vào tháng 4, khi chúng tôi phát triển các kế hoạch trung hạn đến dài hạn của mình".

Ngành công nghiệp xe của Anh dự kiến ​​sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi mức thuế quan mới, diễn ra vào thời điểm các nhà sản xuất xe của Anh đang phải vật lộn với nhu cầu giảm sút trong nước và nhu cầu tái cơ cấu nhà máy của họ để chuyển sang xe điện. "Ngành công nghiệp này đã phải đối mặt với nhiều trở ngại và thông báo này được đưa ra vào thời điểm tồi tệ nhất có thể", Mike Hawes, Tổng giám đốc điều hành của Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh xe của Anh, cho biết vào tuần trước.

Theo SMMT, số lượng xe sản xuất tại Anh đã giảm 13,9%, xuống còn 779.584 xe vào năm ngoái. Hơn 77% trong số những chiếc xe đó được xuất khẩu. Các nhà sản xuất xe của Anh đã thực hiện các bước để giảm tác động tức thời của thuế quan bằng cách xây dựng kho dự trữ tại Hoa Kỳ trước khi mức tăng có hiệu lực. Số liệu của SMMT cho thấy xuất cảng sang Hoa Kỳ đã tăng 38,5% so với cùng kỳ năm trước vào tháng 12, 12,4% vào tháng 1 và 34,6% vào tháng 2.

⦿ ---- Sau khi chính quyền Trump cắt giảm việc làm, gần một nửa số văn phòng dự báo của Cơ quan Thời tiết Quốc gia có tỷ lệ bỏ trống 20%—gấp đôi so với chỉ một thập niên trước—khi thời tiết khắc nghiệt đang diễn ra trên khắp vùng trung tâm của quốc gia, theo dữ liệu mà AP thu thập được. Dữ liệu chi tiết về việc bỏ trống cho tất cả 122 văn phòng thời tiết cho thấy tám văn phòng đang thiếu hơn 35% nhân viên, bao gồm cả những văn phòng ở Arkansas, nơi có lốc xoáy và mưa như trút nước trong tuần này, theo số liệu thống kê do hơn một chục nhân viên của NWS cung cấp. Các chuyên gia cho biết tỷ lệ bỏ trống 20% ​​trở lên là do thiếu nhân sự nghiêm trọng và 55 trong số 122 địa điểm đạt đến mức đó.



Các văn phòng thời tiết đưa ra dự báo hàng ngày theo thông lệ, nhưng cũng đưa ra cảnh báo khẩn cấp theo từng phút trong các đợt bùng phát bão nguy hiểm như lốc xoáy đã giết chết bảy người trong tuần này và lũ lụt "thảm khốc" đang tiếp diễn trong suốt cuối tuần. Tuần này, cơ quan thời tiết đã ghi nhận ít nhất 75 cơn lốc xoáy và 1.277 báo cáo sơ bộ về thời tiết khắc nghiệt.

⦿ ---- Các nhà kinh tế học phản đối công thức thuế quan của Trump, cho rằng mức thuế này bị thổi phồng. Công thức cốt lõi trong thông báo về thuế quan của Tổng thống Donald Trump tiếp tục làm rung chuyển thị trường đang khiến các nhà kinh tế học bối rối, họ cho rằng công thức này dựa trên những giả định sai lầm. Các nhà kinh tế học cho rằng công thức của Trump dựa trên sự đánh giá thấp một số liệu quan trọng, dẫn đến mức thuế quan bị thổi phồng đối với các quốc gia.

Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, công thức hỗ trợ cho kế hoạch thuế quan "có đi có lại" toàn diện của Trump là thâm hụt thương mại của quốc gia đó với Hoa Kỳ, chia cho kim ngạch xuất cảng của quốc gia đó, sau đó chia đôi. Trump cũng áp dụng mức thuế cơ sở 10% đối với hầu hết mọi quốc gia. Ví dụ, Viện Cato Institute cho biết mức thuế quan trung bình theo trọng số thương mại năm 2023 từ Trung Quốc là 3%, nhưng chính quyền Trump lại cho biết là 67%.

⦿ ---- Giày sẽ lên giá cho dân Mỹ: Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, Hoa Kỳ là quốc gia nhập nhiềunhất thế giới với 3,2 nghìn tỷ đô la hàng hóa vào nước này vào năm 2022. Thuế quan dự kiến ​​sẽ có tác động rộng rãi đến các mặt hàng trong tủ đựng thức ăn, tủ quần áo, bàn trang điểm, tủ rượu, rương đựng đồ chơi, nhà để xe và các khía cạnh khác trong cuộc sống của người Mỹ. Nổi bật là giày dép.

Đây là thời điểm tốt để đi mua sắm nếu bạn cần một đôi giày chạy mới — hoặc bất kỳ đôi giày nào. Khoảng 99 phần trăm tất cả giày được bán tại Hoa Kỳ đều được nhập cảng, phần lớn đến từ Trung Quốc và Việt Nam, nơi phải đối mặt với mức thuế quan tương hỗ lần lượt là 34 phần trăm và 46 phần trăm. Theo Hiệp hội phân phối và bán lẻ giày dép Hoa Kỳ, một nhóm thương mại trong ngành, mỗi năm có khoảng 2,4 tỷ đôi giày — đủ cho bảy đôi một người — được nhập vào Hoa Kỳ. Nếu giày vào Mỹ với thuế quan zero, như VN cam kết, các chi phí phụ để làm đôi giày cũng tăng giá phần , như da, vải bố, đế cao su...

⦿ ---- Chuối và quả bơ sẽ tăng giá. Một lượng lớn trái cây và rau quả — đặc biệt là trái cây nhiệt đới và sản phẩm trái mùa — đến từ các đối tác thương mại. Mexico, nơi Trump áp thuế 25 phần trăm, là đối tác thương mại lớn nhất đối với các loại thực phẩm này, bao gồm 88 phần trăm quả bơ được tiêu thụ tại Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cũng là nước nhập cảng chuối hàng đầu, với 40 phần trăm đến từ Guatemala, nơi sẽ phải đối mặt với mức thuế 10 phần trăm.

⦿ ---- Một nụ hôn có thể làm bạn mất đồng hồ, dây chuyền: Cảnh sát ở Quận Cam đang truy tìm một người phụ nữ được cho là đã ăn cắp đồ trang sức trong khi hôn nạn nhân của mình. Theo Sở Cảnh sát Irvine, nghi phạm, Sirbu Lacramioara, 45 tuổi, bị truy nã vì tội làm mất tập trung nạn nhân để đánh cắp đồng hồ hoặc đồ trang sức.

Trong một vụ trộm gần đây, khi Lacramioara lấy cắp chiếc đồng hồ Rolex của nạn nhân, cô bị cáo buộc đã hôn tay nạn nhân trước khi bỏ trốn. Cảnh sát đã có thể xác định được danh tính của cô ta thông qua mẫu DNA mà cô ta để lại trên tay nạn nhân. Người phụ nữ này bị truy nã vì những tội ác tương tự đã xảy ra ở nhiều địa điểm trên khắp Hoa Kỳ. Bất kỳ ai biết tung tích của Lacramioara hoặc có thông tin về vụ án được yêu cầu gửi email đến jsanders@cityofirvine.org.

⦿ ---- Tây Ban Nha: biểu tình vì giá nhà cao trên trời. Người biểu tình đã trở lại đường phố khắp Tây Ban Nha vào thứ Bảy vì tức giận về chi phí nhà ở cao mà không có biện pháp khắc phục nào. Hàng nghìn người đã tuần hành tại thủ đô Madrid, cùng với Barcelona và hơn 30 thành phố khác trong một cuộc biểu tình do các nhà hoạt động nhà ở tổ chức và được các công đoàn lao động chính của Tây Ban Nha hậu thuẫn. Cuộc khủng hoảng nhà ở đã ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến Tây Ban Nha, nơi có truyền thống sở hữu nhà và nhà ở công cộng cho thuê rất ít.

Giá thuê nhà tăng cao do nhu cầu tăng cao. AP đưa tin, việc mua nhà đã trở nên quá sức đối với nhiều người, khi áp lực thị trường và tình trạng đầu cơ đẩy giá lên cao, đặc biệt là ở các thành phố lớn và vùng ven biển. Một thế hệ thanh niên cho biết họ phải ở với cha mẹ hoặc chi tiêu nhiều tiền chỉ để thuê một căn hộ, với rất ít cơ hội tiết kiệm đủ để một ngày nào đó mua được nhà. Chi phí nhà ở cao có nghĩa là ngay cả những người có công việc được trả lương cao theo truyền thống cũng phải vật lộn để kiếm sống.

Mari Sánchez, một luật sư 26 tuổi ở Madrid cho biết: "Tôi đang sống với bốn người và tôi vẫn dành 30 hoặc 40% tiền lương của mình để thuê nhà. Điều đó không cho phép tôi tiết kiệm. Điều đó không cho phép tôi làm bất cứ điều gì. Nó thậm chí không cho phép tôi mua một chiếc xe hơi." Tiền thuê nhà trung bình ở Tây Ban Nha đã tăng gần gấp đôi trong 10 năm qua và thu nhập không theo kịp.

.

.

https://www.fox5dc.com/news/virginia-ranked-most-likely-state-survive-alien-invasion-study-finds

⦿ ---- HỎI 2: Xem màn hình TV, phone nhiều sẽ làm các bé gái vị thành niên mất đi giấc ngủ rất cần thiết và làm tăng nguy cơ mắc chứng trầm cảm?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Bạn không thể khiến con gái tuổi teen của mình rời xa điện thoại thông minh, iPad hoặc máy tính xách tay? Một nghiên cứu mới của Thụy Điển cho biết điều này có thể khiến cô bé mất đi giấc ngủ rất cần thiết và làm tăng nguy cơ mắc chứng trầm cảm. Các nhà nghiên cứu đã báo cáo trên tạp chí PLOS Global Public Health vào thứ Tư rằng những thanh thiếu niên dành nhiều thời gian hơn cho màn hình có xu hướng ngủ kém hơn, cả về chất lượng và thời lượng giấc ngủ. Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã theo dõi hơn 4.800 học sinh Thụy Điển trong độ tuổi từ 12 đến 16, thu thập dữ liệu về giấc ngủ, các triệu chứng trầm cảm và thời gian sử dụng màn hình tại ba thời điểm khác nhau trong suốt một năm. Các triệu chứng trầm cảm ở trẻ em gái cao gấp đôi so với trẻ em trai, một sự khác biệt về giới tính đã được tìm thấy trong các nghiên cứu trước đó, các nhà nghiên cứu báo cáo. Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2025/04/03/sweden-screen-time-teenage-girls-depression-insomnia/2921743688830/

.

.