Hình trên: Trump phóng video, tự nhận cố tình làm sụp đổ thị trường chứng khoán để tái cấu trúc nhiều ngàn tỷ nợ với chi phí rất rẻ.

.

(5.4.2025) - Trump phóng video, tự nhận cố tình làm sụp thị trường chứng khoán để tái cấu trúc nhiều ngàn tỷ USD nợ với chi phí rất rẻ

- Trump: vừa điện đàm với Tô Lâm, VN chấp nhận hàng Mỹ vào VN với zero thuế quan để Trump xóa thuế 46%. Cổ phiếu Nike, Lululemon và American Eagle tăng vọt tức khắc (vì có cơ xưởng ở VN)

- Nông trại Mỹ thiệt hại: Giá hợp đồng tương lai của đậu nành giảm 3,7%

- Cựu Bộ trưởng Tài chính Larry Summers: Trump nói về thuế quan chỉ 1 giờ, làm thị trường chứng khoán mất 3 nghìn tỷ đô, và các gia đình Mỹ sẽ mất 300.000 USD/năm.

- Trump cân nhắc dùng tiền bán đất liên bang để giảm khoản nợ 36 nghìn tỷ đô

- Thượng viện OK dự luật Trump muốn: giảm chi xài, đồng thời cắt giảm thuế hàng ngàn tỷ đô la

- Quốc tế: Tập Cận Bình hưởng lợi vì Mỹ tự cô lập.

- Hồng Kông: chưa phản ứng về thuế mới của Mỹ

- Hơn 150 nhóm hôm nay sẽ tổ chức hơn 1.200 cuộc biểu tình chống Trump

- Mỹ cân nhắc cắt 90.000 quân nhân đang tại ngũ, để sẽ chỉ còn 360.000 quân nhân Mỹ

- Ngoại trưởng Mỹ sốt ruột, hối thúc Nga ngưng bắn: trễ sẽ bị phạt thêm.

- TNS Bernie Sanders: Bạch Ốc nói về gian lận và lãng phí An sinh xã hội là cớ để cắt giảm phúc lợi và tư nhân hóa

- Tòa Tối cao cho TRump tạm ngưng 65 triệu đô tiền trợ cấp giáo dục

- 500 công ty luật và 300 thẩm phán đã nghỉ hưu nộp tòa 2 bản tóm tắt: lên án lệnh của Trump truy bức hãng luật Perkins Coie (vì từng làm việc cho đảng Dân Chủ)

- Đảng Cộng hòa cân nhắc tạo ra một mức thuế suất mới cho người kiếm hơn 1 triệu đô để Trump có tiền miễn thuế tiền boa (tip) như đã hứa

- Amazon ra Dự án Kuiper, phóng 3.200 vệ tinh để cung cấp Internet toàn cầu, cho mạng Starlink của Elon Musk về vườn

- Công ty Berkshire Hathaway: Warren Buffett không hề ủng hộ thuế quan như Trump bịa đặt

- Tòa Anh: Trump phải trả 821.000 đô cho công ty đứng sau hồ sơ Steele vì Trump kiện vô lý

- Ngân hàng JPMorgan báo động: 60% rủi ro suy thoái kinh tế ở cả Mỹ và toàn cầu vì Trump áp thuế

- Thẩm phán ra lệnh: chính quyền Trump phải đưa 1 người từ nhà tù El Salvador về Mỹ vì trục xuất nhầm

- Biểu tình ở thủ đô bên ngoài trụ sở Bộ Giáo dục, phản đối Trump xóa sổ Bộ này

- Kamala Harris Hội nghị LWDS: Tôi đã nói trước bầu cử và bây giờ cả nước thấy Trump làm đúng tệ hại như thế, thực tế Trump áp thuế bán hàng 20% vào dân Mỹ, làm gia đình Mỹ mất 4.000 đô/năm

- Trump đã đạt được thỏa thuận để tách TikTok thành hãng Mỹ, nhưng TQ chận lại sau khi Trump áp thuế TQ. Trump ký lệnh thêm 75 ngày thương thuyết mua TikTok

- TNS Cộng Hòa Ted Cruz (Chủ tịch Ủy ban Thương mại Thượng viện): Trump áp thuế làm hại dân Mỹ, sẽ làm Cộng Hòa thua trong bầu cử 2026

- Trump giận dữ sau khi TQ tuyên bố trả đòn áp thuế 34% toàn bộ hàng Mỹ. TQ bảo đừng bắt nạt, vô ích. Chứng khoán Mỹ trong ngày giảm thê thảm.

- Bị Trump đòi giảm lãi suất, Chủ tịch Fed (Ngân hàng Trung ương Mỹ) từ chối, nói chưa phải lúc

- Quận Cam: 1 xe SUV cháy ở Disneyland, lan ra 3 xe khác và 1 trần nhà

- HỎI 1: Kháng sinh điều trị cho trẻ sơ sinh vài tuần đầu đời sẽ làm yếu phản ứng miễn dịch? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Sống sót hậu ung thư đổi sang nếp sống lành mạnh sẽ giảm rủi ro tử vong? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-5/4/2025) ⦿ ---- Nông trại Mỹ thiệt hại: Giá hợp đồng tương lai (futures contracts) tháng trước của đậu nành đã giảm 3,7% vào thứ Sáu, đánh dấu mức giảm phần trăm hàng ngày lớn nhất của mặt hàng này kể từ tháng 6 năm 2023. Giá đậu nành đã giảm từ khoảng 15 đô la một thùng bushel (tương đương một giạ) hai năm trước xuống còn khoảng 10 đô la. Điều kiện thời tiết thuận lợi ở các nước sản xuất đậu nành lớn, bao gồm Hoa Kỳ và Brazil, đã dẫn đến vụ mùa bội thu và nguồn cung tăng.

.

Tính đến thứ Sáu, giá đậu nành tương lai hàng hóa trên Sàn giao dịch Chicago đang giao dịch ở mức khoảng 9,73 đô la một thùng bushel. Giá đậu nành giảm vào thứ Sáu khi Trung Quốc tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế bổ sung 34% đối với tất cả hàng hóa của Mỹ, bắt đầu từ ngày 10 tháng 4, để đáp trả mức thuế 34% của Tổng thống Donald Trump đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc được công bố vào đầu tuần này. Bắc Kinh đã áp thuế từ 10% đến 15% đối với khoảng 21 tỷ đô la giá trị nhập khẩu nông sản từ Hoa Kỳ. Các mức thuế đó đã có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 3.

.

⦿ ---- Cựu Bộ trưởng Tài chính Larry Summers đã trở thành một trong những người chỉ trích gay gắt nhất về thuế quan "Ngày Giải phóng" của Tổng thống Trump. Nhà kinh tế học này cho biết có lẽ chưa bao giờ xảy ra nhiều thiệt hại về kinh tế như vậy và các gia đình sẽ phải chịu thiệt hại 300.000 đô la mỗi năm. Cựu Bộ trưởng Tài chính Larry Summers cho biết thuế quan của Tổng thống Trump sẽ là một thảm họa đối với các gia đình và có thể khiến họ mất hàng trăm nghìn đô la mỗi năm.

.

Summers, người đứng đầu Bộ Tài chính dưới thời cựu Tổng thống Clinton, đã chỉ trích gay gắt cái gọi là thuế quan "Ngày Giải phóng" của Trump. "Thuế quan của Trump là loại thuế đắt đỏ và tàn bạo nhất mà Hoa Kỳ theo đuổi trong nhiều thập niên", ông viết. Trong một bài đăng sau đó, Summers cho biết chính sách này sẽ khiến các gia đình Mỹ phải trả giá đắt.

.

“Chưa bao giờ một giờ diễn thuyết của Tổng thống lại khiến nhiều người mất mát đến vậy. Thị trường tiếp tục biến động sau dòng tweet trước của tôi. Ước tính tốt nhất về tổn thất từ ​​chính sách thuế quan hiện nay là gần 30 nghìn tỷ đô la hoặc 300.000 đô la cho mỗi gia đình bốn người”, ông viết trong một bài đăng trên X.

.

Summers giải thích thêm trong một cuộc phỏng vấn với CNN rằng chưa từng có hành động của tổng thống nào lại gây ra sự sụp đổ lớn như vậy trên thị trường chứng khoán. Ông nói thêm rằng thông thường, sự suy thoái nghiêm trọng của thị trường chứng khoán như vậy là do các yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như đại dịch vi-rút corona năm 2020.

.

“Hành động này đã khiến thị trường chứng khoán mất 3 nghìn tỷ đô la do hậu quả của một giờ Tổng Thống diễn thuyết. Thị trường chứng khoán chỉ phản ánh một phần của nền kinh tế. Vì vậy, nếu bạn lấy tổng số tiền lỗ, suy rộng ra từ thị trường chứng khoán, thì con số đó gần 30 nghìn tỷ đô la. Con số này gây thiệt hại nhiều hơn bất kỳ chính sách kinh tế nào mà bất kỳ tổng thống nào theo đuổi trong thời gian gần đây - có lẽ là trong lịch sử Hoa Kỳ”, ông nói.

.

⦿ ---- Các đảng viên Cộng hòa tại Thượng viện đã làm việc cật lực suốt đêm Thứ Sáu và sáng sớm Thứ Bảy để phê duyệt khuôn khổ cắt giảm chi tiêu và đồng thời giảm thuế trị giá hàng nghìn tỷ đô la, vượt qua sự phản đối của đảng Dân chủ đối với cái mà Tổng thống Trump gọi là "dự luật lớn, đẹp" đóng vai trò trung tâm trong chương trình nghị sự của ông. Cuộc bỏ phiếu, với tỷ lệ 51-48, chủ yếu diễn ra theo đường lối của đảng, nhưng có sự phản đối gay gắt từ hai đảng viên Cộng hòa nổi tiếng: Thượng nghị sĩ Susan Collins của Maine và Rand Paul của Kentucky.

.

Sự kiện này diễn ra khi nền kinh tế đang chao đảo sau khi mức thuế quan mới của Trump khiến cổ phiếu lao dốc và các chuyên gia cảnh báo về chi phí tăng cao đối với người tiêu dùng và mối đe dọa về một cuộc suy thoái tiềm tàng, theo AP. Nhưng, với sự chấp thuận của Trump, các nhà lãnh đạo Cộng Hòa đã giữ vững lập trường. Việc phê duyệt mở đường cho đảng Cộng hòa trong những tháng tới để cố gắng thông qua dự luật cắt giảm thuế thông qua cả hai viện của Quốc hội bất chấp sự phản đối của đảng Dân chủ, giống như họ đã làm trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump với sự kiểm soát của đảng thống nhất tại Washington.

.

Đảng Dân chủ có ý định thực hiện nỗ lực này một cách đau đớn nhất có thể về mặt chính trị, với hành động đối với khoảng hai chục sửa đổi đối với gói mà các thượng nghị sĩ Cộng Hòa sẽ phải bảo vệ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm tới. Trong số đó có các đề xuất cấm giảm thuế cho những người siêu giàu; chấm dứt thuế quan của Trump; cắt giảm nỗ lực của ông nhằm thu hẹp chính phủ liên bang; và bảo vệ Medicaid, An sinh xã hội và các dịch vụ khác.

.

Tất cả đều thất bại, mặc dù một sửa đổi của Cộng Hòa nhằm bảo vệ Medicare và Medicaid đã được thông qua. Đảng Dân chủ cáo buộc đảng Cộng Hòa đã đặt nền móng cho việc cắt giảm các chương trình an toàn quan trọng để giúp chi trả cho khoản cắt giảm thuế trị giá hơn 5 nghìn tỷ đô la mà họ cho là có lợi cho người giàu một cách không cân xứng. "Các chính sách của Trump là một thảm họa", theo lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cho biết, cũng như Bộ Hiệu quả Chính phủ của Elon Musk, ông nói thêm.

.

Đảng Cộng hòa đóng khung công việc của họ là ngăn chặn việc tăng thuế đối với hầu hết các gia đình Mỹ, lập luận rằng trừ khi Quốc hội hành động, các khoản cắt giảm thuế cá nhân và thuế bất động sản mà các nhà lập pháp Cộng Hòa thông qua vào năm 2017 sẽ hết hạn vào cuối năm nay.

.

Gói của Thượng viện kéo theo các ưu tiên khác của Cộng Hòa, bao gồm 175 tỷ đô la để hỗ trợ nỗ lực trục xuất hàng loạt của Trump, hiện đang thiếu tiền, và thêm 175 tỷ đô la cho Pentagon để xây dựng quân đội, từ một nỗ lực ngân sách trước đó. Khung này hiện được chuyển đến Hạ viện, nơi Chủ tịch Mike Johnson có thể đưa ra để bỏ phiếu sớm nhất vào tuần tới khi ông làm việc hướng tới một sản phẩm cuối cùng vào Ngày lễ tưởng niệm.

.

⦿ ---- Hôm nay là hàng trăm, có thể là cả ngàn, cuộc biểu tình khắp Hoa Kỳ: Những người phản đối Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk có kế hoạch tập hợp trên khắp Hoa Kỳ vào thứ Bảy để phản đối hành động của chính quyền về việc cắt giảm biên chế chính phủ, nền kinh tế, nhân quyền và các vấn đề khác.

.

Hơn 150 nhóm đã lên kế hoạch tổ chức hơn 1.200 cuộc biểu tình "Hands Off!", bao gồm các tổ chức dân quyền, công đoàn lao động, những người ủng hộ LBGTQ+, cựu chiến binh và các nhà hoạt động bầu cử. Các cuộc biểu tình được lên kế hoạch tại National Mall ở Washington, D.C., các tòa nhà quốc hội tiểu bang và các địa điểm khác ở tất cả 50 tiểu bang.

.

Những người biểu tình đang chỉ trích các động thái của chính quyền Trump nhằm sa thải hàng chục nghìn nhân viên liên bang, đóng cửa các văn phòng thực địa của Cơ quan An sinh Xã hội, đóng cửa toàn bộ các cơ quan, trục xuất người nhập cư, thu hẹp các biện pháp bảo vệ người chuyển giới và cắt giảm ngân sách liên bang cho các chương trình y tế.

.

Bạch Ốc dựng rào, cảnh sát tăng cường i phó biểu tình.

.

Musk, một cố vấn của Trump sở hữu Tesla, SpaceX và nền tảng truyền thông xã hội X, đã đóng vai trò quan trọng trong việc cắt giảm biên chế chính phủ với tư cách là người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ mới thành lập. Ông cho biết mình đang tiết kiệm được hàng tỷ đô la cho người nộp thuế.

.

Những người tổ chức cho biết họ hy vọng các cuộc biểu tình vào thứ Bảy sẽ là cuộc biểu tình lớn nhất kể từ khi Trump trở lại nhiệm sở vào tháng 1/2025. Tổng thống Donald Trump cho biết các chính sách thương mại của ông sẽ không bao giờ thay đổi mặc dù đã khiến nền kinh tế toàn cầu rơi vào tình trạng hỗn loạn khi công bố thuế quan đối với hàng nhập cảng nước ngoài.

.

⦿ ---- Quân đội Hoa Kỳ đang âm thầm cân nhắc cắt giảm tới 90.000 quân đang tại ngũ — một sự cắt giảm lớn có thể khiến lực lượng này chỉ còn 360.000 quân, theo báo Military.com. Động thái này diễn ra khi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth thúc đẩy cắt giảm 8% ngân sách của Bộ và khi quân đội chuyển trọng tâm khỏi châu Âu và các nhiệm vụ chống khủng bố.

.

Các khoản cắt giảm tiềm năng phù hợp với mục tiêu của các nhà lãnh đạo quốc phòng là tái cấu trúc Quân đội thành một lực lượng nhỏ hơn, nhanh hơn và công nghệ cao hơn, phù hợp hơn cho các cuộc chiến trong tương lai, đặc biệt là ở Thái Bình Dương, nơi Trung Quốc được coi là mối đe dọa ngày càng tăng.

.

"Chúng tôi đang xây dựng thêm sức mạnh chiến đấu trong khi cắt giảm biên chế và chi phí chung. Sức mạnh cuối cùng thậm chí có thể tăng lên", người phát ngôn của Quân đội Cynthia Smith viết trong email gửi cho Fox News Digital. "Đây sẽ là một Quân đội tinh gọn hơn, nguy hiểm hơn và lớn hơn".

.

Không có thêm bối cảnh nào được Quân đội đưa ra trong email gửi cho Fox News Digital về vấn đề này. Mặc dù chưa có con số chính thức nào được xác nhận, nhưng theo các cuộc thảo luận nội bộ từ báo cáo của Military.com, có khả năng quân số sẽ bị cắt giảm từ 450.000 quân đang tại ngũ xuống còn từ 360.000 đến 420.000 quân.

.

⦿ ---- Ngoại trưởng Mỹ sốt ruột, hối thúc Nga ngưng bắn, trễ sẽ bị phạt thêm. Thời gian đang cạn dần để Nga chứng minh với Hoa Kỳ rằng họ không trì hoãn và có ý định đàm phán một thỏa thuận hòa bình với Ukraine, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết hôm thứ Sáu tại trụ sở NATO. "Chúng ta sẽ sớm biết, trong vài tuần chứ không phải vài tháng, liệu Nga có nghiêm túc về hòa bình hay không", ông nói và nói thêm rằng nếu không, các thành viên của Quốc hội sẽ có các lệnh trừng phạt mới sẵn sàng áp đặt đối với Nga, tờ New York Times đưa tin. Rubio cho biết nếu không đạt được tiến triển, chính quyền Trump sẽ không "có thể ngăn chặn" thêm các lệnh trừng phạt nữa.

.

Theo tờ Guardian, giọng điệu của Rubio đối với Ukraine dường như đã dịu đi. Ông đối chiếu thái độ của Nga với thái độ của các nhà lãnh đạo Ukraine, nói rằng phía Ukraine "đã thể hiện sự sẵn sàng tham gia, chẳng hạn, vào một lệnh ngừng bắn hoàn toàn". Rubio đưa ra những bình luận này tại Brussels sau cuộc họp kéo dài hai ngày của các bộ trưởng NATO. Đánh giá của ông dường như phản ánh tình cảm ngày càng tăng trong chính quyền Trump rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin không đàm phán một cách thiện chí, theo tờ NY Times. Đó không chỉ là niềm tin của chính quyền Biden mà còn là quan điểm của Rubio trong nhiệm kỳ của ông tại Thượng viện.

.

⦿ ---- Bernie Sanders gọi những cáo buộc của Bạch Ốc về gian lận và lãng phí An sinh xã hội là 'một bước mở đầu không chỉ cho việc cắt giảm phúc lợi mà còn cho việc tư nhân hóa'. Liệu thông tin sai lệch về An sinh xã hội có mở đường cho việc tư nhân hóa không? Đó là cách Bernie Sanders nhìn vấn đề.

.

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders của Vermont nói với CNN rằng việc Trump và Musk nói dối về An sinh xã hội "là bước mở đầu không chỉ cho việc cắt giảm phúc lợi mà còn cho việc tư nhân hóa chính An sinh xã hội". Bằng cách khiến hệ thống có vẻ như không hoạt động, thì "tại sao ai đó lại muốn ủng hộ nó?"

.

DOGE đặt mục tiêu cắt giảm 12% lực lượng lao động của Cục An sinh xã hội (SSA), giảm số lượng nhân viên từ 57.000 xuống còn 50.000. Theo Cơ quan điều hành chính phủ, họ cũng đang hợp nhất 10 văn phòng khu vực xuống còn bốn và đóng cửa 45 văn phòng thực địa trên khắp cả nước.

.

Một email bị rò rỉ từ quyền ủy viên của SSA Leland Dudek, được báo The Bulwark công bố, đã làm dấy lên những lo ngại mới về việc tư nhân hóa. Email gửi cho nhân viên ngày 1 tháng 3 nêu rõ họ cần "tái thiết hoạt động của SSA bằng cách hợp lý hóa các hoạt động" và "gia công các chức năng không cần thiết cho các chuyên gia trong ngành".

.

Vào cuối tháng 2, Musk đã nói với người dẫn chương trình podcast Joe Rogan rằng An sinh xã hội là "chương trình lừa gạt kiểu Ponzi lớn nhất mọi thời đại" và cáo buộc chương trình này gian lận và lạm dụng. Tổng thống Donald Trump đã nhắc lại lời khẳng định sai lầm của Musk rằng hàng triệu người đã chết đang nhận được chi phiếu An sinh xã hội. Nhưng Trump và Musk không đưa cụ thể ai gian lận ra truy tố hay làm bằng chứng.

.

Dưới thời chính quyền Biden, Văn phòng Tổng thanh tra của SSA đã tiến hành kiểm toán An sinh xã hội đối với các khoản thanh toán từ năm 2015 đến năm 2022 và phát hiện ra rằng hầu hết các khoản thanh toán không đúng đều là thanh toán quá mức — không phải thanh toán cho người Mỹ đã chết.

.

Văn phòng đã phát hiện ra 72 tỷ đô la trong các khoản thanh toán không đúng, nhưng mặc dù nghe có vẻ nhiều, nhưng con số này chỉ chiếm chưa đến 1% tổng số phúc lợi được phân phối trong bảy năm.

.

"Vậy tại sao bạn lại nói dối nhiều như vậy về An sinh xã hội? Tại sao bạn lại làm cho nó trông giống như một hệ thống bị hỏng và không hoạt động?" TNS Sanders hỏi trong cuộc phỏng vấn với CNN. "Lý do là để mọi người mất niềm tin vào hệ thống, và sau đó bạn có thể giao nó cho Thị trường Wall ."

.

⦿ ---- Chính quyền Trump đã giành chiến thắng tại Tòa án Tối cao vào hôm thứ Sáu khi phán quyết 5-4 cho phép Trump đình chỉ 65 triệu đô la tiền trợ cấp giáo dục (mà tiền này nhằm giải quyết tình trạng thiếu giáo viên). Chính phủ lập luận rằng số tiền đào tạo giáo viên sẽ được chuyển cho các chương trình thúc đẩy các sáng kiến ​​về đa dạng, công bằng và hòa nhập, tờ Washington Post đưa tin. Các khoản trợ cấp được sử dụng để giúp bố trí giáo viên ở các khu vực nghèo và nông thôn trong khi tuyển dụng lực lượng lao động phản ánh cộng đồng, theo tờ New York Times.

.

Chính quyền đã đệ đơn kháng cáo khẩn cấp sau khi các tòa án cấp dưới chặn nỗ lực đình chỉ các khoản trợ cấp của chính quyền. Tòa án Tối cao đã bác bỏ hai đơn kháng cáo khẩn cấp đầu tiên của chính quyền với lý do các tòa án cấp dưới đang chặn chương trình nghị sự của Tổng thống Trump một cách không đúng mực, theo AP. Chánh án John Roberts không đồng tình, cùng với ba thẩm phán do các tổng thống Dân chủ bổ nhiệm. Thẩm phán Elena Kagan đã viết rằng một sự can thiệp khẩn cấp là không hợp lý. Bà cho biết "Không có chỗ nào trong các văn bản của Chính phủ bảo vệ cho tính hợp pháp của việc hủy bỏ các khoản trợ cấp giáo dục đang được tranh chấp ở đây".

.

Tám tiểu bang bị ảnh hưởng cho rằng các chương trình, Đối tác chất lượng giáo viên và Hỗ trợ phát triển nhà giáo dục hiệu quả (Teacher Quality Partnership và Supporting Effective Educator Development), bao gồm chương trình đào tạo giáo viên, thường là toán, khoa học và giáo dục đặc biệt, và cải thiện việc giữ chân giáo viên. Vụ kiện của họ vẫn tiếp tục. Nếu các tiểu bang thắng, ý kiến ​​của đa số cho biết, theo tờ Washington Post, "họ có thể thu hồi bất kỳ khoản tiền nào bị giữ lại một cách sai trái thông qua vụ kiện tại một diễn đàn thích hợp. Và nếu [các tiểu bang] thay vào đó từ chối duy trì các chương trình hoạt động, thì bất kỳ tổn hại không thể khắc phục nào sau đó sẽ do chính họ gây ra."

.

⦿ ---- Tập Cận Bình hưởng lợi: Khi áp dụng thuế quan toàn cầu, Tổng thống Donald Trump đã thề sẽ tái thiết thế giới để mang lại lợi ích cho người lao động Hoa Kỳ. Nhưng, phía hưởng lợi có thể là quốc gia mà ông Trump coi là đối thủ chính -- Trung Quốc. Nền kinh tế lớn nhất châu Á đã nhanh chóng áp dụng mức thuế tương tự đối với Hoa Kỳ và tuyên bố sẽ áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất cảng đối với các nguyên tố đất hiếm quan trọng trong công nghệ tiêu dùng và y tế.

.

Không giống như nhiệm kỳ đầu tiên, lần này Trump không chỉ tấn công Trung Quốc mà còn tấn công vào toàn bộ thế giới -- bao gồm cả các đồng minh của Hoa Kỳ, những nước lâu nay ủng hộ lập trường cứng rắn của Washington đối với Bắc Kinh. Vài ngày trước thông báo về mức thuế "Ngày giải phóng" của Trump, Trung Quốc đã có động thái khôi phục các cuộc đàm phán thương mại tự do bị đình trệ với Nhật Bản và Nam Hàn, cả hai đều là đồng minh của Hoa Kỳ có hiệp ước ràng buộc với sự hoài nghi sâu sắc về Bắc Kinh.

.

"Nếu chủ nghĩa đơn phương của Trump tiếp tục, tôi hy vọng Bắc Kinh sẽ ve vãn các thủ đô này một cách quyết liệt hơn, định vị mình là mỏ neo kinh tế vững chắc hơn trong khu vực", Lizzi Lee, một thành viên về kinh tế Trung Quốc tại Trung tâm Center for China Analysis của Viện Asia Society Policy Institute, cho biết. Bà nói: "Trung Quốc đang đóng khung thuế quan của Trump như bằng chứng cho thấy sự suy yếu của Hoa Kỳ -- dùng đến chủ nghĩa bảo hộ, bắt nạt các đồng minh và rút lui khỏi các chuẩn mực toàn cầu."

.

Yun Sun, một thành viên cấp cao tại Trung tâm Stimson Center, cho biết bà đã mong đợi Trung Quốc sẽ "lạnh lùng hơn một chút" khi phản ứng với thuế quan của Trump nhưng cho biết Bắc Kinh không tỏ ra lo lắng như trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. "Tôi nghĩ rằng người Trung Quốc coi đây là cơ hội và tin rằng Hoa Kỳ đang tích cực tự làm suy yếu chính mình", bà nói.

.

"Có một số bên bị tổn thương vốn là đồng minh vững chắc và trung thành của Hoa Kỳ", bà nói thêm. "Giờ đây, lòng tin của họ vào cách tiếp cận mà Hoa Kỳ đang thực hiện trên toàn thế giới -- tôi không nói là tan vỡ -- nhưng ít nhất là đang nghi ngờ".

.

Trong khi cả các nhà hoạch định chính sách của Trump và Biden đều xác định Trung Quốc là đối thủ hàng đầu của Hoa Kỳ, Lee, thuộc Viện Chính sách Xã hội Châu Á, cho biết Trump về cơ bản coi Chủ tịch Tập Cận Bình "không phải là kẻ xấu, mà là một người ngang hàng -- một người mạnh mẽ khác. Đối với Trump, chiến tranh kinh tế không phải là về kinh tế hay thậm chí là thị trường chứng khoán -- mà là về sự thống trị và sức mạnh."

.

⦿ ---- Hồng Kông vẫn có suy tính khác với Trung Hoa lục địa. Bộ trưởng Tài chính Hồng Kông Paul Chan cho biết khu vực lập pháp này sẽ không phản ứng bằng các biện pháp đối phó với mức thuế mới của Hoa Kỳ đối với hàng nhập cảng từ Trung Quốc.

.

Phát biểu tại một hội thảo vào thứ Bảy, Chan cho biết chính phủ Hồng Kông vẫn cam kết mở cửa thương mại. Ông lưu ý rằng chính phủ phản đối động thái của Washington nhưng nhấn mạnh rằng việc ủng hộ một hệ thống thương mại dựa trên luật lệ là chìa khóa. Bình luận của ông được đưa ra sau khi Hoa Kỳ gần đây áp dụng mức thuế 34% đối với hàng hóa Trung Quốc, khiến Bắc Kinh áp dụng mức thuế tương tự đối với các sản phẩm của Mỹ.

.

⦿ ---- Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc sử dụng số tiền thu được từ việc bán đất liên bang để giảm khoản nợ 36 nghìn tỷ đô la của quốc gia. Tuy nhiên, theo POLITICO, động thái này đang nhận được sự phản đối gay gắt từ phía đảng Dân chủ tại Thượng viện. Một Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, Mike Lee đã đưa ra một gợi ý về động thái của chính quyền trong một bài đăng trên tài khoản X chính thức của ông vào thứ Bảy.

.

Theo ông, "Đảng Dân chủ đã cố gắng ngăn chặn bất kỳ khoản tiền nào trong số đó được sử dụng để giảm khoản nợ 36 nghìn tỷ đô la của chúng ta, Chúng tôi đã ngăn chặn họ". Có những báo cáo chỉ ra rằng đảng Cộng hòa tại Quốc hội cũng đang cân nhắc việc bán một số đất công để trả cho dự luật chương trình nghị sự trong nước của Trump.

.

Chủ tịch Ủy ban Tài nguyên thiên nhiên Hạ viện Bruce Westerman cũng cho biết một khái niệm đang được xem xét sẽ liên quan đến việc bán một số đất xung quanh các thành phố phía Tây hoặc các công viên quốc gia để xây dựng thêm nhà ở. Các chuyên gia đã nêu lên lo ngại rằng việc bán đất có thể gây ra một làn sóng phản đối dữ dội từ cả đảng Dân chủ và các nhóm ủng hộ đất công.

.

⦿ ---- Donald Trump thừa nhận rằng ông đã "cố tình làm sụp đổ thị trường chứng khoán" sau khi chia sẻ một video "hoang dã" trên nền tảng Truth Social của mình vào hôm thứ sáu. Đoạn clip mà Trump đăng tải mà không có bình luận nào tiết lộ cách tổng thống đã làm thị trường chứng khoán giảm 20% nhưng "cố tình làm vậy". Người dẫn chuyện trong đoạn video, dài hơn một phút một chút và có một số hình ảnh của Trump, tuyên bố ông đang chơi một "trò chơi bí mật" nhằm mục đích đẩy thêm tiền mặt vào kho bạc.

.

Đoạn video cho rằng động thái này sẽ "buộc Fed phải cắt giảm lãi suất vào tháng 5", sau đó sẽ tạo cơ hội cho Fed "tái cấp vốn hàng nghìn tỷ nợ với chi phí rất rẻ". Người dẫn chuyện cũng cho rằng động thái này sẽ làm suy yếu đồng đô la và giảm lãi suất thế chấp. Đoạn clip gọi cách tiếp cận này là "nước cờ hoang dã" (wild chess move) nhưng nói thêm rằng "nó đang hiệu quả", bất chấp những gì nhiều nhà kinh tế tin tưởng.

.

Động thái này diễn ra sau khi Trump bị suy sụp tinh thần trong một khoảnh khắc lú lẫn khi phát biểu gần một giờ vào thứ tư, làm dấy lên nỗi lo ngại về sức khỏe sau một khoảnh khắc kỳ lạ khác. Đoạn clip tiếp tục gọi mức thuế quan mới áp đặt của Trump là "vở kịch thiên tài" vì nó "buộc các công ty phải xây dựng cơ xưởng tại Hoa Kỳ" và "thúc đẩy nông dân bán nhiều sản phẩm của họ hơn tại Hoa Kỳ", khiến giá cả giảm xuống. Đoạn video kết thúc bằng cách ám chỉ rằng Trump đang "lấy của người giàu trong ngắn hạn" và trao của cải cho tầng lớp trung lưu.

.

Đánh giá này hoàn toàn trái ngược với đánh giá của các nhà kinh tế hàng đầu cho rằng mức thuế quan của Trump có thể gây ra lạm phát và suy thoái. Đánh giá này khiến thị trường chứng khoán Hoa Kỳ lao dốc hôm qua xuống mức tồi tệ nhất kể từ đại dịch COVID-19.

.

Trung Quốc đã làm tăng khả năng xảy ra thêm những hậu quả tồi tệ hơn nữa khi áp dụng mức thuế trả đũa 34% đối với tất cả hàng hóa nhập cảng từ Hoa Kỳ, có hiệu lực từ ngày 10 tháng 4. Động thái này được đưa ra để đáp trả việc Tổng thống Trump áp đặt các khoản thuế nặng nề tương tự đối với Trung Quốc. Thông báo này đã khiến thị trường một lần nữa lao dốc, với Chỉ số FTSE 100 tại London giảm mạnh 3,8% khi bắt đầu giao dịch.

.

Các nhà kinh tế cho biết mức thuế quan này tệ hơn dự kiến, khiến các nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu của các công ty mà họ cảm thấy sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi mức thuế đánh vào doanh nghiệp. Chi phí này có khả năng sẽ ảnh hưởng đến người tiêu dùng trong nhiều trường hợp. Nếu giá cả tăng cao dẫn đến chi tiêu của người tiêu dùng giảm, điều này có thể dẫn đến sản xuất hàng hóa ít hơn và làm đình trệ tăng trưởng kinh tế hoặc khiến tăng trưởng kinh tế suy giảm.

.

Xét cho cùng, chi tiêu của người tiêu dùng chiếm khoảng 70% hoạt động kinh tế của Hoa Kỳ. "Đây là một bước ngoặt, không chỉ đối với nền kinh tế Hoa Kỳ mà còn đối với nền kinh tế toàn cầu", Olu Sonola, người đứng đầu Bộ phận Nghiên cứu Kinh tế Hoa Kỳ tại Fitch Ratings, khẳng định trong một tuyên bố. "Nhiều quốc gia có thể sẽ rơi vào suy thoái."

.

Xem video dài 4:11 phút của Tạp Chí Forbes về lời Trump tự nhận cố ý làm thị trường chứng khoán sụp đổ bằng nước cờ hoang dã:



https://www.youtube.com/watch?v=7OVM_Nsp04o

.

⦿ ---- Các luật gia lên tiếng, bảo Trump đừng trù dập các hãng luật. Hàng trăm công ty luật và cựu thẩm phán đã ký vào bản tóm tắt của người bạn của tòa án để ủng hộ hãng luật Perkins Coie khi công ty luật này thách thức lệnh hành pháp của Tổng thống Trump nhắm vào công ty này. Hơn 500 công ty luật và 300 thẩm phán đã nghỉ hưu đã yêu cầu được phép nộp hai bản tóm tắt amicus lên án lệnh của Trump tước quyền miễn trừ an ninh và cắt đứt quan hệ chính phủ với công ty luật lớn này, trước đây từng làm việc cho đảng Dân chủ.

.

"Mặc dù chúng tôi không coi nhẹ bước đi này, nhưng cam kết lâu dài của chúng tôi trong việc bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống pháp luật Hoa Kỳ không cho chúng tôi lựa chọn nào khác ngoài việc cùng nhau phản đối (lệnh hành pháp) đang được tranh chấp trong vụ kiện tụng này", theo lời Donald Verrilli, cựu tổng cố vấn dưới thời Tổng thống Obama, đã viết trong bản tóm tắt của các công ty luật.

.

Bản tóm tắt yêu cầu Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Beryl Howell, người đang giám sát vụ kiện Perkins Coie, quyết định vụ kiện có lợi cho công ty luật và chặn vô thời hạn lệnh của Trump. Một số công ty luật lớn đã ký vào bản tóm tắt, mặc dù Covington & Burling, WilmerHale và Jenner & Block — những công ty khác bị Trump nhắm đến trong các sắc lệnh hành pháp — đã ký. Các công ty Arnold & Palmer và Freshfields LLP cũng đã ký vào bản tóm tắt.

.

Gupta Wessler LLP, với người sáng lập là Deepak Gupta, người đang dẫn đầu nhiều thách thức đối với các hành động hành pháp của Trump, cũng đã ký vào bản tóm tắt. Bản tóm tắt amicus do các thẩm phán ký, những người "có quan điểm khác nhau về các vấn đề chính trị và xã hội", lập luận rằng đại diện pháp lý nhiệt tình là "yếu tố không thể thiếu của pháp quyền".

.

"Bản văn Amici chia sẻ lợi ích trong việc đảm bảo cả bản chất và hình thức của công lý trong quá trình giải quyết tranh chấp", bản tóm tắt của họ viết. "Điều này đòi hỏi — luôn luôn — phải bảo vệ quyền tự do của luật sư để biện hộ cho khách hàng của họ một cách thẳng thắn và nhiệt tình, do đó cung cấp cho thẩm phán hồ sơ pháp lý và thực tế đầy đủ cần thiết để giải quyết công bằng".

.

Việc Trump đàn áp các công ty luật lớn đã gây ra báo động trong toàn ngành luật, nhưng Big Law đã chia rẽ về cách ứng phó. Trong khi Perkins Coie, WilmerHale và Jenner & Block, mỗi bên đều đã kiện các sắc lệnh hành pháp của Trump chống lại họ, thì các công ty luật Paul, Weiss; Skadden Arps; Willkie Farr & Gallagher; và Milbank đã đạt được thỏa thuận nhượng bộ Trump. Các thỏa thuận này cam kết sẽ làm việc miễn phí cho các mục đích do chính quyền và các thỏa thuận khác bảo trợ.

Trong vụ kiện do Perkins Coie đưa lên, một thẩm phán liên bang đã tạm thời chặn một số phần trong sắc lệnh hành pháp của Trump được thực thi. Chính quyền không được ngăn cản nhân viên Perkins Coie vào các tòa nhà của chính phủ liên bang cũng như không được yêu cầu các nhà thầu của chính phủ tiết lộ nếu họ làm ăn với công ty này.Howell, người đã ban hành lệnh cấm tạm thời, cho biết vào thời điểm đó rằng sắc lệnh hành pháp của Trump chống lại Perkins Coie có khả năng vi phạm Tu chính án thứ nhất vì trả đũa quyền tự do ngôn luận được bảo vệ và có khả năng vi phạm các biện pháp bảo vệ theo đúng thủ tục tố tụng. "Cơ quan tư pháp nên hành động quyết tâm — ngay bây giờ — để đảm bảo rằng việc lạm dụng quyền hành pháp này chấm dứt", Verrilli đã viết thay mặt cho các công ty luật.⦿ ---- Đảng Cộng hòa đang cân nhắc tạo ra một mức thuế suất mới cho những người kiếm được 1 triệu đô la trở lên để bù đắp một phần chi phí cho hóa đơn thuế của họ, Bloomberg đưa tin, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này. Theo báo cáo, mức thuế suất cao nhất mới có thể vào khoảng 39% đến 40%, mặc dù các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra. Bloomberg viết rằng "Bằng cách tăng thuế đối với người Mỹ có thu nhập cao, [Đảng Cộng hòa] sẽ có nhiều doanh thu hơn để bù đắp chi phí cho một số đề xuất trong chiến dịch tranh cử của Trump".Một phân tích gần đây từ Quỹ Peter G. Peterson cho thấy, nếu không cắt giảm chi tiêu hoặc tăng thuế, danh mục các đề xuất cắt giảm thuế do Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa đưa ra có thể làm tăng thêm 9 nghìn tỷ đô la vào thâm hụt của quốc gia trong thập niên tới.Tuần trước, Axios đưa tin rằng chính quyền Trump có thể cho phép tăng thuế suất thuế của những người Mỹ giàu nhất để đổi lấy việc cắt giảm thuế đối với tiền boa, điều mà tổng thống đã hứa.Hiện nay, thuế suất liên bang được chia thành bảy mức dựa trên mức thu nhập: 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% và 37%. Đạo luật cắt giảm thuế và việc làm, được Trump ký thành luật trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, đã hạ mức thuế suất biên cao nhất từ 39,6% xuống 37%, mức thuế hiện tại.Vào năm 2025, mức thuế suất cao nhất là 37% được áp dụng cho thu nhập trên 626.350 đô la đối với người nộp đơn độc thân hoặc 751.600 đô la đối với cặp vợ chồng. Mặc dù chưa có gì chắc chắn, khả năng tăng thuế đối với người giàu đánh dấu sự thay đổi lớn so với chuẩn mực của Đảng Cộng hòa — một đảng từ lâu đã phản đối việc tăng thuế. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy việc tăng thuế suất đối với những người có thu nhập cao sẽ được ủng hộ về mặt chính trị, ngay cả đối với một bộ phận lớn đảng viên Cộng hòa.Theo Pew Research, khoảng 6 trong số 10 người Mỹ (58%) cho biết nên tăng thuế suất đối với thu nhập hộ gia đình trên 400.000 đô la. Hầu hết đảng viên Dân chủ (74%) ủng hộ ý tưởng này, trong khi đảng viên Cộng hòa lại chia rẽ hơn. Phần lớn những người trả lời của đảng Cộng hòa (43%) ủng hộ, trong khi 28% cho rằng mức thuế suất nên giữ nguyên và 27% muốn mức thuế suất này giảm xuống.⦿ ---- Jeff Bezos là một trong những cái tên nổi tiếng nhất thế giới, nhờ 27 năm ông bỏ ra để biến Amazon từ bán sách trực tuyến thành một hãng khổng lồ bán lẻ như ngày nay. Bezos đã từ chức CEO và chuyển sự chú ý của mình sang các vì sao. Hiện ông sở hữu Blue Origin, một công ty công nghệ vũ trụ đang gây sốt trên các bản tin gần đây sau khi thông báo rằng phi hành đoàn của tàu vũ trụ New Shepard trong sứ mệnh thứ 31 sẽ toàn là phụ nữ, bao gồm những người nổi tiếng như Katy Perry, Lauren Sánchez, Gayle King, Aisha Bowe, AMANDA NGUYEN và Kerianne Flynn.Mặc dù Bezos đã chuyển sự chú ý của mình sang doanh nghiệp mới hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là Amazon không có kế hoạch bay vào không gian của riêng mình. Công ty đã đưa ra thông báo gần đây tiết lộ những kế hoạch lớn có thể tác động lớn đến SpaceX của Elon Musk và cụ thể hơn là mạng lưới Starlink của ông. Trong bài đăng ngày 2 tháng 4 trên trang web chính thức của mình, Amazon đã thông báo rằng Dự án Kuiper, mạng vệ tinh băng thông rộng của họ, sẽ được phóng lần đầu tiên vào thứ Tư, ngày 9 tháng 4."Phi thuyền có tên "KA-01" theo tên Kuiper Atlas 1, sẽ được phóng trên tên lửa Atlas V của United Launch Alliance (ULA) từ Trạm Không gian Cape Canaveral, Florida và triển khai 27 vệ tinh ở độ cao 280 dặm (450 km) so với Trái đất", bài đăng cho biết. Amazon cũng tiết lộ thêm thông tin chi tiết về các kế hoạch tương lai của mình cho hệ thống vệ tinh."Hệ thống vệ tinh thế hệ đầu tiên của chúng tôi sẽ bao gồm hơn 3.200 vệ tinh quỹ đạo Trái đất thấp tiên tiến và chúng tôi đã đảm bảo hơn 80 lần phóng để triển khai chòm sao ban đầu đó, mỗi lần sẽ bổ sung thêm hàng chục vệ tinh vào mạng", bài đăng cho biết. "Nhiệm vụ KA-01 chỉ là bước đầu tiên trong quá trình đó".Amazon cho biết Dự án Kuiper dự kiến sẽ cung cấp internet tốc độ cao, độ trễ thấp cho khách hàng vào cuối năm nay. Dự án Kuiper sẽ là mối đe dọa đối với Starlink: Khi Starlink của Elon Musk lần đầu tiên bắt đầu gửi các vệ tinh thử nghiệm của mình lên vũ trụ vào năm 2018, không có doanh nghiệp lớn nào khác tham gia vào không gian internet vệ tinh, tạo ra không gian rộng rãi cho Musk thực hiện những cải tiến mang tính đột phá.Tính đến tháng 9 năm 2024, Starlink đã thiết lập hơn 7.000 vệ tinh trên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp và có kế hoạch triển khai thêm 12.000 vệ tinh nữa. Năm ngoái, Starlink thông báo rằng nhờ những nỗ lực của mình, hơn 4 triệu người hiện có thể truy cập internet tốc độ cao trên hơn 100 quốc gia.Bây giờ khi Dự án Kuiper đang thực hiện lần ra mắt lớn đầu tiên, Starlink không còn là công ty duy nhất trong lĩnh vực này nữa. Tất nhiên, Musk có một khởi đầu đáng kể. Tuy nhiên, các kế hoạch của Dự án Kuiper có nghĩa là lần đầu tiên, Starlink sẽ có đối thủ cạnh tranh lớn. Và nếu Amazon đã chứng minh được điều gì đó theo thời gian với hoạt động kinh doanh bán lẻ của mình, thì đó là chậm mà chắc hoàn toàn có thể giành chiến thắng trong cuộc đua.⦿ ---- Hàng trăm sinh viên đại học và trung học đại diện cho các hội sinh viên từ một số trường lớn nhất tại khu vực thủ đô Washington, D.C., đã tập hợp bên ngoài Bộ Giáo dục vào thứ Sáu để phản đối việc chính quyền xóa sổ cơ quan này. Cuộc biểu tình "Hands Off Our Schools" có hơn 500 sinh viên tham gia, người này cho biết thêm rằng cuộc biểu tình đã nỗ lực tăng quy mô giấy phép để có thể tiếp nhận hơn 1.000 người tham gia.Cuộc biểu tình được tổ chức bởi các hội sinh viên đại diện cho hơn 130.000 sinh viên tại một số đại học trong khu vực, bao gồm Đại học Georgetown, Đại học Hoa Kỳ và Đại học Howard, cũng như dọc theo hành lang Liên tiểu bang 95 lên đến Đại học Temple. Theo thông cáo của những người tổ chức, liên minh này là "liên minh lịch sử" phản đối "cuộc tấn công vào giáo dục", bao gồm quyền tự do ngôn luận trong khuôn viên trường và các chương trình hỗ trợ tài chính cho sinh viên.Liên minh này có danh sách bốn yêu cầu đối với các nhà lãnh đạo quốc hội: bảo tồn và củng cố Bộ giáo dục; bảo đảm tất cả sinh viên được bảo vệ; phản đối các hành động chống lại sự đa dạng, công bằng và hòa nhập hạn chế quyền tự chủ của lớp học; và ngưng tấn công các học sinh và học giả vì họ bày tỏ quan điểm chính trị của mình."Các sắc lệnh hành pháp gần đây làm suy yếu nền tảng của quốc gia chúng ta và hạn chế cơ hội cho giới trẻ thuộc mọi hoàn cảnh được học tập và phát huy hết tiềm năng của mình", những người tổ chức đã viết trong một tuyên bố. "Bằng cách khiến không gian giáo dục trở nên hạn chế và không chào đón hơn, các chính sách này sẽ để lại những tác động lâu dài và có hại cho thế hệ của chúng ta và những thế hệ sau".⦿ ---- Kamala Harris đã phản hồi về mức thuế "Ngày giải phóng" của Donald Trump, nói rằng đây là điều "chúng tôi biết sẽ xảy ra" sau những cảnh báo liên tục của bà về "thuế bán hàng quốc gia". Trong một trong số ít lần xuất hiện trước công chúng kể từ khi thua cuộc bầu cử vào tháng 11 năm 2024, Harris đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ hàng đầu được định nghĩa (Leading Women Defined Summit) tại California vào tối thứ năm và lên tiếng về sự hỗn loạn xảy ra trong nhiệm kỳ thứ hai của Trump.Cựu phó tổng thống cho biết: "Có một cảm giác sợ hãi đang lan tỏa trong đất nước chúng ta và tôi hiểu điều đó nhưng chúng ta thấy mọi người im lặng, chúng ta thấy các tổ chức im lặng, chúng ta thấy những người đầu hàng trước những mối đe dọa rõ ràng là vi hiến. Đây là những điều mà chúng ta đang chứng kiến, mỗi ngày trong vài tháng qua ở đất nước chúng ta và điều đó dễ hiểu là tạo ra cảm giác sợ hãi lớn".Những phát biểu của bà được đưa ra chỉ một ngày sau khi Trump công bố mức thuế tối thiểu là 10% đối với hàng nhập cảng và mức thuế cao hơn nhiều đối với các sản phẩm từ một số quốc gia như Trung Quốc và Liên Âu EU - làm dấy lên nỗi lo suy thoái trong bối cảnh thị trường chứng khoán giảm mạnh nhất trong nhiều năm."Có nhiều điều mà chúng tôi biết sẽ xảy ra, nhiều điều - Tôi sẽ không nói rằng tôi đã nói với bạn như vậy", Harris tiếp tục khi đám đông xung quanh bà bùng nổ trong tiếng reo hò và tiếng cười. "Tôi đã thề là tôi sẽ không nói điều đó", bà nói thêm. Sau các mức thuế gây tranh cãi của Trump, cảnh quay Harris cảnh báo về các chính sách kinh tế của ông trong thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử năm 2024 đã xuất hiện trở lại và lan truyền trên mạng xã hội."Thuế quan đối với tất cả hàng nhập cảng mà ông ấy mô tả về cơ bản sẽ là thuế bán hàng 20% đối với nhu cầu thiết yếu của người lao động Mỹ trung bình, gia đình Mỹ trung bình với tổng chi phí gần 4.000 đô la một năm - đó không phải là vấn đề nhỏ", bà cảnh báo trong một đoạn clip.Trong một đoạn clip khác, Harris cho biết: "Ông ấy muốn áp đặt thứ mà về cơ bản là thuế bán hàng quốc gia đối với các sản phẩm hàng ngày và nhu cầu thiết yếu mà chúng ta nhập từ các quốc gia khác, điều này sẽ tàn phá người Mỹ. Điều đó sẽ có nghĩa là giá cả tăng cao đối với hầu hết mọi nhu cầu hàng ngày của bạn".Đề cập đến tác động của mức thuế quan toàn diện của mình vào thứ năm, Trump cho biết: "Tôi nghĩ mọi thứ đang diễn ra rất tốt". Trước khi bay đến một trong những câu lạc bộ chơi gôn của mình ở Florida, ông nói thêm: "Các thị trường sẽ bùng nổ, cổ phiếu sẽ bùng nổ, đất nước sẽ bùng nổ".Nhưng điều đó còn lâu mới xảy ra với thực tế hiện tại. Các công ty Hoa Kỳ đã mất hàng nghìn tỷ đô la giá trị vào thứ năm khi hầu như mọi lĩnh vực đều chịu tổn thất lớn khi thị trường tài chính Hoa Kỳ đóng cửa với mức giảm lớn nhất trong một ngày kể từ khi COVID-19 làm tê liệt nền kinh tế toàn cầu cách đây năm năm.Các ngân hàng, công ty bán lẻ, quần áo, hãng hàng không và công ty công nghệ nằm trong số những công ty bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với người tiêu dùng dự kiến sẽ cắt giảm chi tiêu nếu thuế quan dẫn đến giá hàng hóa và dịch vụ tăng cao. Nhiều nhà kinh tế gọi mức thuế quan này tệ hơn nhiều so với dự kiến và các nhà đầu tư đã bán tháo cổ phiếu của các công ty mà họ dự đoán sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ loại thuế kinh doanh này.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố trên Truth Social vào thứ Sáu rằng ông đã có cuộc gọi điện đàm "rất hiệu quả" với Tô Lâm, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo Trump, Tô Lâm bày tỏ mong muốn của đất nước ông trong việc hạ thuế quan xuống mức 0 (zero), trong khi chờ đợi một thỏa thuận thương mại với Washington.Trump đã thay mặt Hoa Kỳ cảm ơn ông Tô Lâm và cho biết ông mong sớm được gặp mặt. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi các biện pháp ngày 2 tháng 4 của Trump, áp dụng mức thuế quan có đi có lại 46% đối với Bạch Ốc, tính toán mức thuế 90% của Việt Nam đối với hàng hóa của Mỹ. (Ghi chú: VN không hề tính thuế 90% đối với hàng Mỹ; con số 90% là sai, do một công thức sai của Bạch Ốc, đánh thuế cả các đảo hoang thế giới).Tuyên bố của Trump về cuộc gọi với Tô Lâm đã giúp thúc đẩy cổ phiếu của các thương hiệu quần áo Nike, Lululemon và American Eagle — tất cả đều có hoạt động sản xuất lớn tại Việt Nam — khi tất cả các chỉ số chính đều giảm mạnh trong ngày thứ hai liên tiếp."Vừa có một cuộc gọi rất hiệu quả với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, người đã nói với tôi rằng Việt Nam muốn cắt giảm Thuế quan xuống mức KHÔNG nếu họ có thể đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ", Trump đăng trên Truth Social. "Tôi đã thay mặt đất nước cảm ơn ông ấy và nói rằng tôi mong muốn có một cuộc gặp trong tương lai gần".Phó thủ tướng Việt Nam Hồ Đức Phớc đã yêu cầu chính quyền Trump hoãn việc áp dụng thuế quan toàn cầu trong tối đa ba tháng, tờ báo tiếng Anh Vietnam News đưa tin. Thủ tướng Phạm Minh Chính trước đó đã đề nghị "chơi golf cả ngày" với tổng thống Hoa Kỳ để giải quyết mọi tranh chấp thương mại.Hà Nội sẽ bị áp thuế 46% vào ngày 9 tháng 4 trừ khi có sự can thiệp vào phút chót — mức thuế cao thứ sáu mà Trump áp đặt. Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, thương mại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam có giá trị khoảng 149,6 tỷ đô la vào năm ngoái — với tổng kim ngạch xuất cảng là 13,1 tỷ đô la và kim ngạch nhập cảng là 136,6 tỷ đô la. Bao gồm sản xuất đồ chơi, đồ nội thất và hàng may mặc, chẳng hạn như On và Skechers.Việt Nam là nhà cung cấp giày Nike và Adidas lớn nhất trên toàn cầu — và gần một phần ba lượng giày dép nhập cảng của Hoa Kỳ đến từ quốc gia này vào năm 2023, theo nhóm thương mại Footwear Distributors and Retailers of America. Các hãng may mặc như Abercrombie & Fitch, Gap và Victoria's Secret cũng chứng kiến cổ phiếu tăng tới 8% trở lên sau thông báo của Trump.⦿ ---- Trump chỉ bịa đặt. Công ty Berkshire Hathaway đã phủ nhận vào thứ sáu rằng CEO tỷ phú Warren Buffett đã lên tiếng ủng hộ mức thuế quan mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump áp dụng trong tuần này. "Hiện tại, có những bản tin lan truyền trên mạng xã hội (bao gồm X, Facebook và Tik Tok) liên quan đến những bình luận được cho là của Warren E. Buffett. Tất cả những bản tin như vậy đều là sai sự thật", công ty tuyên bố. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Trump đăng một video tuyên bố rằng Buffett nói rằng tổng thống "đang thực hiện những động thái kinh tế tốt nhất mà ông từng thấy trong hơn 50 năm qua".⦿ ---- Tổng thống Trump hôm thứ Sáu cho biết đang ký một sắc lệnh hành pháp để duy trì hoạt động của TikTok tại Hoa Kỳ thêm 75 ngày nữa nhằm cho chính quyền của ông thêm thời gian đàm phán một thỏa thuận đưa nền tảng truyền thông xã hội này về dưới quyền sở hữu của Hoa Kỳ. Quốc hội đã ra lệnh rằng nền tảng này phải được thoái vốn khỏi Trung Quốc trước ngày 19 tháng 1 hoặc bị cấm tại Hoa Kỳ vì lý do an ninh quốc gia, nhưng Trump đã đơn phương gia hạn thời hạn đến cuối tuần này, khi ông tìm cách đàm phán một thỏa thuận để duy trì hoạt động của nền tảng này. Gần đây, Trump đã xem xét một loạt các đề nghị từ các doanh nghiệp Hoa Kỳ muốn mua một phần của trang web truyền thông xã hội phổ biến này, nhưng ByteDance của Trung Quốc, công ty sở hữu TikTok và thuật toán được nắm giữ chặt chẽ của nền tảng này, đã khẳng định rằng nền tảng này không phải để bán."Chính quyền của tôi đã làm việc rất chăm chỉ để đạt được Thỏa thuận CỨU TIKTOK và chúng tôi đã đạt được tiến bộ to lớn", Trump đăng trên nền tảng truyền thông xã hội của mình, theo AP. "Thỏa thuận này đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn nữa để đảm bảo tất cả các phê duyệt cần thiết đều được ký kết, đó là lý do tại sao tôi ký một Sắc lệnh hành pháp để duy trì hoạt động của TikTok thêm 75 ngày nữa". Trump nói thêm: "Chúng tôi mong muốn được hợp tác với TikTok và Trung Quốc để hoàn tất Thỏa thuận". TikTok, có trụ sở chính tại Singapore và Los Angeles, đã nói rằng họ ưu tiên sự an toàn của người dùng và Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã nói rằng chính phủ Trung Quốc chưa bao giờ và sẽ không yêu cầu các công ty "thu thập hoặc cung cấp dữ liệu, thông tin hoặc tình báo" được lưu giữ ở nước ngoài.

Việc gia hạn diễn ra vào thời điểm người Mỹ thậm chí còn chia rẽ hơn về việc phải làm gì với TikTok so với hai năm trước. Một cuộc khảo sát gần đây của Trung tâm nghiên cứu Pew cho thấy khoảng một phần ba người Mỹ cho biết họ ủng hộ lệnh cấm TikTok, giảm so với mức 50% vào tháng 3 năm 2023. Khoảng một phần ba cho biết họ sẽ phản đối lệnh cấm và một tỷ lệ phần trăm tương tự cho biết họ không chắc chắn. (Amazon được cho là đang cân nhắc mua lại nền tảng này.)

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đạt được thỏa thuận để tách hoạt động của TikTok tại Hoa Kỳ thành một công ty mới có trụ sở tại Hoa Kỳ, nhưng thỏa thuận đã đổ vỡ sau thông báo về mức thuế quan qua lại của ông, theo hãng tin Associated Press đưa tin vào thứ Sáu, trích dẫn một người quen thuộc với các cuộc đàm phán.

.

Theo báo cáo, thực thể mới này sẽ chủ yếu do các nhà đầu tư Hoa Kỳ sở hữu và quản lý, trong khi ByteDance sẽ giữ lại cổ phần thiểu số. Tuy nhiên, sau khi Trump công bố mức thuế thương mại mới, bao gồm mức áp thuế 34% đối với Trung Quốc, đại diện của ByteDance được cho là đã thông báo với Bạch Ốc rằng Trung Quốc sẽ không còn chấp thuận thỏa thuận cho đến khi hai nước đàm phán về thuế quan. Sớm hơn hôm Thứ Sáu, Trump đã thông báo rằng ông sẽ ký một sắc lệnh hành pháp gia hạn thời hạn cho thỏa thuận TikTok thêm 75 ngày, tuyên bố rằng "tiến triển to lớn" đã đạt được.

.

⦿ ---- Chủ tịch Ủy ban Thương mại Thượng viện Hoa Kỳ Ted Cruz bày tỏ lo ngại về mức thuế quan mới nhất do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump áp đặt, nói rằng ông Cruz "không phải là người hâm mộ" thuế quan. "Nếu chúng ta rơi vào tình huống 30 ngày nữa, 60 ngày nữa, 90 ngày nữa, với mức thuế quan khổng lồ của Mỹ và mức thuế quan khổng lồ đối với hàng hóa Mỹ ở mọi quốc gia khác trên thế giới, thì đó là một kết quả tồi tệ", Cruz tuyên bố trong podcast của mình được phát hành vào thứ Sáu, bày tỏ lo ngại về việc các quốc gia khác trả đũa Washington.

.

Cruz, người đã chạy đua với Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa năm 2016 nhưng sau đó đã ủng hộ ông trước cuộc bầu cử năm 2024, đã cảnh báo rằng Đảng Cộng hòa có thể chịu thiệt hại trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026 do mức thuế quan và tác động của chúng đối với nền kinh tế. "Nếu chúng ta rơi vào suy thoái, đặc biệt là suy thoái tồi tệ, thì năm 2026 rất có thể sẽ là một cuộc tắm máu về mặt chính trị", ông chỉ ra.

.

⦿ ---- Donald Trump đã có phản ứng giận dữ trước thông tin Trung Quốc trả đũa cuộc chiến thương mại của ông bằng cách áp thuế 34 phần trăm đối với tất cả hàng hóa nhập vào TQ từ Hoa Kỳ. "TRUNG QUỐC ĐÃ CHƠI SAI, HỌ HOẢNG SỢ - MỘT ĐIỀU MÀ HỌ KHÔNG THỂ LÀM!", tổng thống đăng trên nền tảng Truth Social của mình vào sáng thứ Sáu.

.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết mức thuế của họ sẽ có hiệu lực vào ngày 10 tháng 4 - một ngày sau khi mức thuế 34% của Trump đối với hàng nhập cảng của Trung Quốc vào Hoa Kỳ có hiệu lực. Bắc Kinh lên án các biện pháp của Trump là "một động thái bắt nạt đơn phương điển hình" của chính phủ Hoa Kỳ và cho biết động thái này "không tuân thủ các quy tắc thương mại quốc tế và gây tổn hại nghiêm trọng đến các quyền và lợi ích hợp pháp của Trung Quốc".

.

Sự hỗn loạn trên thị trường toàn cầu tiếp tục diễn ra vào thứ Sáu khi cuộc chiến thương mại của Trump leo thang, với S&P 500 giảm 2,5% trong phiên giao dịch đầu ngày. Sự sụt giảm này diễn ra sau khi chỉ số chuẩn của Hoa Kỳ hôm thứ Năm chứng kiến mức giảm trong một ngày tồi tệ nhất kể từ đại dịch COVID năm 2020.

.

⦿ ---- Trên nguyên tắc, Ngân hàng Trung ương luôn luôn độc lập, không nhận lệnh Tổng Thống, nhưng Trump cứ muốn can thiệp để bí mật mua bán cổ phiếu kiếm lời. Chủ tịch Fed là Jerome Powell đã cân nhắc về thuế quan của Tổng thống Trump vào thứ Sáu, nói rằng ngân hàng trung ương lo ngại về tác động của chúng đối với lạm phát nhưng chưa sẵn sàng thực hiện động thái về lãi suất.

.

"Chúng ta đang ở vị thế tốt để chờ đợi sự rõ ràng hơn trước khi xem xét bất kỳ điều chỉnh nào đối với lập trường chính sách của mình", Powell nói với các nhà báo kinh doanh, theo CNBC. "Còn quá sớm để nói về con đường phù hợp cho chính sách tiền tệ".

.

Tuy nhiên, Powell đã lên tiếng lo ngại khi thị trường chứng khoán trên toàn thế giới phải đối mặt với tình trạng hỗn loạn. "Mặc dù sự không chắc chắn vẫn còn cao, nhưng hiện tại đã rõ ràng rằng mức tăng thuế quan sẽ lớn hơn đáng kể so với dự kiến", ông nói, theo Wall Street Journal, đồng thời nói thêm rằng "rất có khả năng" thuế quan sẽ dẫn đến "ít nhất là lạm phát tăng tạm thời".

.

Bình luận của Powell được đưa ra ngay sau khi Trump thúc giục Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất. "Đây sẽ là thời điểm HOÀN HẢO để Chủ tịch Fed Jerome Powell cắt giảm lãi suất", tổng thống Trump viết trên Truth Social. Ông phàn nàn rằng Powell "luôn chậm trễ" trong các đợt cắt giảm như vậy và nói với ông ấy, bằng chữ in hoa, "hãy ngừng chơi trò chính trị".

.

Người đứng đầu Fed cho rằng ngân hàng trung ương sẽ không hành động cho đến khi rõ ràng liệu Hoa Kỳ đang xem xét một sự kiện tạm thời về lạm phát hay một loại lạm phát cố hữu hơn. "Nghĩa vụ của chúng tôi là ... đảm bảo rằng mức giá tăng một lần không trở thành vấn đề lạm phát đang diễn ra", ông nói, theo AP. Những bình luận này dường như không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Thị trường chứng khoán Wall . Chỉ số Dow tiếp tục giao dịch trong sắc đỏ và giảm hơn 1.400 điểm vào giữa trưa.

.

⦿ ---- Một thẩm phán Anh đã ra phán quyết vào thứ năm rằng Tổng thống Trump phải trả cho công ty đứng sau hồ sơ Steele khét tiếng 821.000 đô la, theo Reuters đưa tin. Trump, người mà các luật sư của ông cho biết "những tuyên bố gây sốc và tai tiếng" trong hồ sơ là sai sự thật, đã cáo buộc Orbis Business Intelligence vi phạm quyền bảo vệ dữ liệu, nhưng một tòa án đã bác bỏ vụ kiện vào năm ngoái và ra lệnh cho Trump phải trả chi phí của Orbis.

.

Trump không được phép có đại diện tại phiên điều trần tuần này vì ông đã không thanh toán 385.000 đô la theo lệnh tòa hồi năm ngoái. Thẩm phán cho biết vào thứ năm rằng con số chi phí pháp lý của Orbis là "hợp lý và tương xứng", theo báo cáo của Guardian. Một luật sư của Orbis mô tả Trump là một "người kiện tụng hung hăng" "có tiền sử theo đuổi các cuộc trả thù bằng pháp lý."

.

⦿ ---- Tổng thống Trump gọi thứ Tư là "Ngày Giải phóng" khi ông ban hành thuế quan "có đi có lại" đối với nhiều quốc gia trên toàn cầu, nhưng giờ đây ngân hàng JPMorgan đang cảnh báo rằng rủi ro suy thoái vừa leo thang mạnh mẽ. Trong một lưu ý vào thứ Năm, các chiến lược gia của công ty khổng lồ của Thị trường Wall Street, do Bruce Kasman đứng đầu, cho biết rủi ro suy thoái ở cả Hoa Kỳ và toàn cầu vào thời điểm nào đó trong năm nay đã tăng từ 40% lên 60%, với "các chính sách gây rối loạn của Hoa Kỳ" được coi là "rủi ro lớn nhất đối với triển vọng toàn cầu", Reuters đưa tin.

.

"Hậu quả của đợt tăng thuế này có thể sẽ được khuếch đại thông qua hành động trả đũa, sự suy giảm trong tâm lý kinh doanh của Hoa Kỳ và sự gián đoạn chuỗi cung ứng", lưu ý cho biết. Các công ty môi giới khác là Barclays và Deutsche Bank đã đưa ra cảnh báo của riêng họ về một cuộc suy thoái sắp xảy ra nếu chính quyền Trump không nới lỏng thuế quan. Paul Donovan, nhà kinh tế trưởng tại UBS Global Wealth Management, cũng bày tỏ mối quan ngại tương tự, nói với CNN rằng vào đầu năm 2025, nền kinh tế Hoa Kỳ "đang ở trong tình trạng rất tốt", nhưng "nếu những mức thuế quan này tiếp tục như hiện tại, [nền kinh tế] có thể sẽ rơi vào suy thoái".

.

"Hoa Kỳ không hắt hơi, Hoa Kỳ đang chặt đứt một trong những tay chân của mình", Donovan nói thêm. JPMorgan cũng lưu ý rằng giá cả sẽ tăng vọt đối với người tiêu dùng Hoa Kỳ, dự đoán Chỉ số giá tiêu dùng sẽ tăng thêm 2% trong năm nay.

.

⦿ ---- Một thẩm phán liên bang hôm thứ Sáu đã ra lệnh cho chính quyền Trump sắp xếp để một người đàn ông Maryland trở về Hoa Kỳ sau khi anh ta bị trục xuất nhầm đến một nhà tù khét tiếng ở El Salvador. Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ đã trục xuất Kilmar Abrego Garcia vào tháng trước mặc dù một thẩm phán di trú đã ra phán quyết năm 2019 bảo vệ anh ta khỏi bị trục xuất về quê hương El Salvador, nơi anh ta có khả năng phải đối mặt với sự đàn áp của các băng đảng địa phương, AP đưa tin. Trước khi đưa ra phán quyết của mình, Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Paula Xinis đã mô tả việc trục xuất Abrego Garcia là "một hành vi bất hợp pháp".

.

Xinis đã đặt câu hỏi tại sao Abrego Garcia lại bị đưa đến nhà tù ở El Salvador, nơi mà các nhà quan sát cho rằng tràn lan các vụ vi phạm nhân quyền. "Tại sao anh ta lại ở đó, trong số tất cả những nơi khác?", thẩm phán hỏi. Phán quyết của thẩm phán được đưa ra ngay sau khi vợ của Abrego Garcia tham gia cùng hàng chục người ủng hộ tại một cuộc biểu tình ở Hyattsville, Maryland, để kêu gọi chồng cô trở về ngay lập tức.

.

Jennifer Vasquez Sura, một công dân Hoa Kỳ, đã không nói chuyện với Abrego Garcia kể từ khi anh ta được đưa đến El Salvador vào tháng trước và bị giam giữ. Cô kêu gọi những người ủng hộ tiếp tục đấu tranh cho chồng cô "và tất cả những người nhà Kilmar ngoài kia, những người vẫn đang chờ được lắng nghe câu chuyện của họ". Chiến dịch đoàn tụ hai người sẽ chuyển đến một phòng xử án ở Greenbelt, Maryland, một vùng ngoại ô của Washington, DC.

.

Bạch Ốc đã đưa Kilmar Abrego Garcia, 29 tuổi, vào danh sách thành viên băng đảng MS-13 và khẳng định rằng các tòa án Hoa Kỳ không có thẩm quyền đối với vấn đề này vì công dân Salvador này không còn ở Hoa Kỳ nữa. Các luật sư của Abrego Garcia đã phản bác rằng không có bằng chứng nào cho thấy anh ta thuộc MS-13. Lời cáo buộc này dựa trên tuyên bố của một người cung cấp thông tin mật vào năm 2019 rằng Abrego Garcia là thành viên của một chi nhánh ở New York, nơi anh ta chưa từng sống.

.

Bạch Ốc mô tả việc trục xuất Abrego Garcia là một "lỗi hành chính". Luật sư của anh ta, Simon Sandoval-Moshenberg, cho biết anh ta có giấy phép từ Bộ An ninh Nội địa để làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ. Anh ta làm việc như một người học việc về kim loại tấm và đang theo đuổi giấy phép thợ lành nghề của mình.

.

⦿ ---- Một chiếc SUV đã bốc cháy vào sáng thứ sáu tại một bãi đậu xe của Disneyland ở Quận Cam. Vụ cháy được báo cáo vào lúc 9:47 sáng thứ sáu tại bãi đậu xe Pixar Pals, một tòa nhà phục vụ khu nghỉ dưỡng Disneyland ở Anaheim, gần Disneyland Drive và phía bắc Magic Way. Một video về vụ cháy đã được đăng lên X lúc 10:27 sáng thứ sáu cho thấy ít nhất một chiếc xe bị ngọn lửa bao trùm hoàn toàn, khói đen bốc lên nghi ngút, trong khi ngọn lửa màu cam sáng liếm lên trần nhà của tòa nhà.

.

Theo Trung sĩ cảnh sát Anaheim Jacob Gallacher, chiếc xe cháy ban đầu là một chiếc Toyota RAV4. Ít nhất ba chiếc xe đã bị hư hại trong vụ cháy trước khi lính cứu hỏa của Sở Cứu hỏa Anaheim dập tắt ngọn lửa. Nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra.

.

⦿ ---- HỎI 1: Kháng sinh điều trị cho trẻ sơ sinh vài tuần đầu đời sẽ làm yếu phản ứng miễn dịch?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu gần đây của Úc được công bố trên tạp chí Nature cho thấy trẻ sơ sinh được điều trị bằng kháng sinh trong vài tuần đầu đời có phản ứng miễn dịch yếu hơn với vắc-xin do lượng Bifidobacterium - một loài vi khuẩn sống trong đường tiêu hóa của con người - giảm. Việc bổ sung Bifidobacterium vào hệ vi sinh đường ruột bằng các chất bổ sung probiotic như Infloran đã cho thấy kết quả khả quan trong việc phục hồi phản ứng miễn dịch. Chi tiết:

https://medicalxpress.com/news/2025-04-exposure-antibiotics-newborn-impair-immune.html

.

⦿ ---- HỎI 2: Sống sót hậu ung thư đổi sang nếp sống lành mạnh sẽ giảm rủi ro tử vong?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Những người sống sót sau ung thư có thể giảm nguy cơ tử vong liên tục bằng cách tuân thủ các hướng dẫn về chế độ ăn uống và tập thể dục do Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ khuyến nghị, một nghiên cứu mới cho thấy. Những người sống sót sau ung thư liên quan đến béo phì không hút thuốc có nguy cơ tử vong chung thấp hơn nếu họ áp dụng các khuyến nghị về lối sống của ACS sau khi điều trị, theo những phát hiện được công bố vào thứ năm trên Tạp chí của Viện Ung thư Quốc gia. Kết quả cho thấy họ cũng có nguy cơ tử vong thấp hơn do các bệnh liên quan đến tim hoặc do ung thư sau đó. Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2025/04/04/diet-exercise-cancer-survivors-study/9081743778636/

.

.