Tác giả chiến lược Mỹ áp thuế toàn cầu: Stephen Miran, nguyên là Giám đốc chiến lược của quỹ đầu cơ Hudson Management và hiện là Chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế tại Bạch Ốc. Miran soạn ra chiến lược áp thuế toàn cầu, thực tế là để Mỹ xù tiền nợ khắp thế giới.

(4.4.2025) - Bí ẩn của việc Trump áp thuế với toàn cầu, kể cả các đảo không người, kể cả nơi hàng Mỹ thặng dư thương mại (như ở Tây Ban Nha): kế hoạch Stephen Miran để Mỹ xù nợ toàn cầu

- Boston: dân Việt la làng vì thuế 46% của Trump

- TQ áp thuế 34% vào hàng Mỹ. TQ cấm cửa 6 hãng nông nghiệp Mỹ. TQ phạt thêm 27 công ty Mỹ. TQ siết xuất cảng 7 loại đất hiếm (TQ hiện đang chiếm 90% sản lượng tinh chế toàn cầu của 17 loại đất hiếm quan trọng)

- Trump áp thuế vào gió biển: Quần đảo Heard và McDonalds không người ở, vào Đảo Cocos với dân số chỉ 544 người, vào đảo Tokelau (nơi không có sân bay, bến cảng)

- TQ áp thuế Mỹ: Giá dầu thô liền giảm hơn 8%

- Tesla Inc. giảm hơn 5% trước giờ mở cửa

- Trump thức dậy, gõ: chính sách Trump sẽ không bao giờ thay đổi. Thị trường toàn cầu sụt giá

- Ngành xe hơi rung và lắc: Volkswagen tăng giá xe, Stellantis (chủ sở hữu Jeep, Ram, Dodge và Chrysler) tạm ngừng sản xuất ở Mexico và Canada. Ferrari tăng giá một số xe lên 10%.

- Thống đốc xin quốc tế miễn thuế với hàng từ California

- Cổ phiếu Mỹ sụt giá vì TQ áp thuế trả đũa

- Dân quyền NCLA kiện Trump vì áp thuế TQ, là vượt quyền Quốc Hội Mỹ, đảo ngược phân quyền của Hiến pháp

- Trump áp thuế toàn cầu, làm nông dân Mỹ thê thảm vì 80% phân bón kali phải nhập từ Canada

- Mexico không phạt thuế Mỹ, nhưng lên kế hoạch đổ chất thải vào sông để làm bẩn các bờ biển du lịch ở San Diego của Mỹ.

- Mỹ thêm 228.000 việc làm vào tháng 3

- Trump và Putin sẽ nổi giận: Ukraine được lời hứa tất yếu vào NATO từ Tổng Thư Ký NATO

- Trump đổi trực thăng tại Sân bay Quốc tế Miami vì chiếc trực thăng Marine One xẹp vỏ trên phi đạo

- Sau khi Thượng viện bỏ phiếu hủy thuế quan của Trump đối với Canada, ra dự luật nhằmhạn chế quyền áp thuế của Trump vì thuế chỉ hại cho dân

- Trump vô cớ cách chức Tướng Timothy Haugh 2 vị trí: Tư lệnh An ninh Quốc gia (NSA), Tư lệnh Không gian mạng Hoa Kỳ (US Cyber Command). Quốc hội chỉ trích Trump.

- Thủ tướng Đan Mạch nói thẳng với Trump: Đừng chơi trò sáp nhập.

- Pháp kêu gọi các công ty châu Âu tạm dừng kế hoạch đầu tư vào Mỹ

- Mỹ thê thảm: chỉ số chứng khoán giảm tới 6%, mất khoảng 3,1 nghìn tỷ đô giá trị thị trường

- Canada áp thuế 25% đối với xe nhập Mỹ

- Thủ tướng Canada: Trump hại kinh tế toàn cầu.

- Trump: Musk sắp ra đi, nhưng có quyền ở lại

- IMF: thuế quan của Trump hại toàn cầu

- Chữ ký của Trump đã khai tử quốc gia Lesotho ở Châu Phi: nơi 90% việc làm là may dệt gia công

- Tạp chí The Economist: Trump thuế quan điên khủng, vô nghĩa, lừa dối, tàn phá kinh tế Mỹ và thế giới

- Trump: các trường K-12 phải xóa các hoạt động đa dạng, công bằng và hòa nhập để lãnh tài trợ liên bang (các hoạt động tiếng Việt, cộng đồng Việt sẽ bị cấm?).

- Công thức tính thuế của Trump bị chỉ trích là dỏm, mơ hồ, sai sót, vì đòi công thức công bằng sai

- Thẩm phán Mary McElroy: dóng băng 2 tuần lệnh Trump hủy bỏ 11 tỷ đô do Quốc hội phê duyệt để gửi các chính quyền y tế tiểu bang

- Trump sa thải 3 quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia sau khi gặp, được bà trùm thuyết âm mưu cực hữu Laura Loomer xúi

- Chống lại Trump ngày bạo loạn 6/1/2021, cựu Phó Tổng Thống Mike Pence được vinh danh với Giải thưởng "John F. Kennedy Profile in Courage Award"

- Yale Budget Lab: dân nghèo California bi thảm vì Trump, sẽ lạm phát cao, kinh tế trì trệ và thất nghiệp cao. Thu nhập sẽ giảm 4%, giá quần áo có thể tăng 8%, hàng chợ sẽ tăng 2,8%

- Người khuyết tật thê thảm vì Trump: sa thải, hủy bỏ dịch vụ phiên dịch ký hiệu cho người khiếm thính.

- Kansas: 1 linh mục Công giáo bị bắn chết

- Myanmar: chính quyền ngừng bắn đơn phương 3 tuần để cấp cứu, hỗ trợ nhân đạo động đất

- Quận Cam: 2 ông gốc Á lừa 35.000 đô, bị bắt.

- HỎI 1: Người giàu sống thọ hơn người nghèo, và người giàu Mỹ lại chết sớm hơn người giàu Châu Âu? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Thể dục ngày cuối tuần cũng có lợi cho sức khỏe, không nhất thiết tập hàng ngày? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-4/4/2025) ⦿ ---- Tại thị trấn yên tĩnh Seneca, Kansas, một giáo xứ thanh bình đã trở thành hiện trường của một thảm kịch khi một linh mục Công giáo được yêu mến đã bị bắn chết, khiến cộng đồng bàng hoàng tìm kiếm câu trả lời, AP đưa tin. Theo báo cáo, Cha Arul Carasala đã bị một người đàn ông lớn tuổi tiếp cận vào chiều thứ năm và bắn cha ba phát. Nghi phạm đã bị bắt giữ. Carasala đã phục vụ với tư cách là linh mục tại Nhà thờ Công giáo Saints Peter and Paul ở Seneca từ năm 2011 và là thành viên của Tổng giáo phận Kansas từ năm 2004. Được thụ phong linh mục tại Ấn Độ vào năm 1994, ông đã trở thành công dân Hoa Kỳ vào năm 2011.

"Tôi vô cùng đau buồn khi chia sẻ tin tức bi thảm về cái chết của Cha Arul Carasala, người đã bị bắn chết vào đầu ngày hôm nay", Tổng giám mục Joseph Naumann cho biết trong một tuyên bố. "Hành động bạo lực vô nghĩa này đã khiến chúng ta đau buồn vì mất đi một linh mục, một nhà lãnh đạo và một người bạn được yêu mến". Naumann xác nhận rằng không có mối đe dọa nào đang diễn ra đối với cộng đồng, nhưng các quan chức giáo xứ cho biết họ vẫn chưa biết danh tính hoặc động cơ của nghi phạm xả súng. Fox 4 KC cho biết nghi phạm là một người đàn ông Oklahoma 66 tuổi. "Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho thủ phạm, để Chúa có thể chạm đến và biến đổi trái tim anh ta", Naumann nói trong tuyên bố của mình, theo KCTV 5.

⦿ ---- Bí ẩn của việc Tổng Thống Trump áp thuế quan đối với khắp thế giới, kể cả các đảo không người, kể cả nơi hàng Mỹ xuất cảng nhiều hơn là nhập cảng từ đó (như Tây Ban Nha), chủ yếu là để Mỹ xù nợ, sụt giá đồng đôla, và để thống trị quân sự, điều bất khả vì không ai tin nữa. Bài phân tích này dịch theo báo El Mundo: Không ai biết chiến lược của Tổng thống Trump là gì, nhưng chiến lược duy nhất có thể là điên khùng và nguy hiểm: nó nằm trong một tài liệu dài 41 trang do nhà phân tích Stephen Miran viết. Đó là tuyên bố về cuộc chiến thương mại toàn cầu. Chống lại mọi thứ và mọi người. Thế giới là kẻ thù của Donald Trump.

Một ví dụ điển hình là Tây Ban Nha, một quốc gia có thâm hụt thương mại với Hoa Kỳ, nghĩa là Tây Ban Nha nhập hàng Mỹ nhiều hơn xuất cảng sang Hoa Kỳ. Đây cũng là một sự khác biệt đáng kể, với hơn 10,013 tỷ euro nghiêng về phía Mỹ, thì Trump áp thuế 39% đối với Tây Ban Nha, một quốc gia mà hàng Mỹ được bán vào nhiều hơn 10.000 triệu đô la so với hàng Tây Ban Nha vào Mỹ là ý nghĩa gì?

Thuế quan của Trump ảnh hưởng đến những người bạn của Hoa Kỳ nhiều hơn là kẻ thù của họ. Nga, Belarus, Cuba và Bắc Hàn - bốn quốc gia không được biết đến với sự cởi mở dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả thương mại, hoặc quyền tự do hành động mà họ dành cho các công ty Hoa Kỳ - chỉ nhận được mức thuế tối thiểu là 10%. Toàn bộ phạm vi ảnh hưởng của Trung Quốc, mà Hoa Kỳ đã ve vãn để kiềm chế siêu cường châu Á mới, phải đối mặt với đòn thuế quan tồi tệ nhất. Hai quốc gia trong lịch sử đã chống lại Bắc Kinh - và chính xác là hai quốc gia cuối cùng mà Trung Quốc xâm lược vào năm 1979 và 1951 - Việt Nam và Hàn Quốc, phải đối mặt với mức thuế quan 46% và 25%. Ba quốc gia chịu ảnh hưởng của Trung Quốc - Campuchia, Lào và Myanmar - phải đối mặt với mức thuế quan lần lượt là 49%, 48% và 44%.

Với chính sách này, Trump đang xác nhận những nghi ngờ tồi tệ nhất về Washington, được tóm tắt trong câu tục ngữ cũ rằng "trở thành kẻ thù của Hoa Kỳ là nguy hiểm, nhưng trở thành bạn bè có thể gây tử vong", được quy cho những nhân vật khác nhau - nhưng là những người am hiểu đất nước này - chẳng hạn như cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger, Nhà nghiên cứu Ả Rập Bernard Lewis và cựu Hoàng hậu Iran, Farah Diba.

Điều này đặc biệt đúng ở các quốc gia đang phát triển, như Việt Nam, nơi Hoa Kỳ đã biến thành điểm đến lý tưởng cho các công ty chuyển nhà máy của họ ra khỏi Trung Quốc trong hơn một thập niên. Đây là cách Apple, công ty đã mở quan hệ đối tác đầu tiên tại Việt Nam cách đây chín năm bốn tháng, lên kế hoạch sản xuất 20% sản lượng đồng hồ và máy tính bảng toàn cầu của mình tại đây trong năm nay và 65% sản lượng tai nghe. Cũng chính Apple đã chứng kiến ​​gần một phần tư nghìn tỷ euro vốn hóa thị trường của mình biến mất vào giữa phiên giao dịch ngày hôm qua, Thứ Năm.

Sự mất mát, sụt giá thị trường của Apple thật tàn khốc. Nhưng không gì sánh được với những gì đang chờ đợi Việt Nam, một quốc gia có 100 triệu dân với GDP bình quân đầu người chỉ hơn 10% so với Tây Ban Nha. Khoảng 30% nền kinh tế của Việt Nam phụ thuộc trực tiếp hoặc gián tiếp vào xuất cảng sang Hoa Kỳ. Những gì ở thế giới phát triển có thể có nghĩa là thất nghiệp, nghèo đói hoặc suy thoái, ở các nước đang phát triển có nghĩa là đói nghèo.

Và, đối với Trung Quốc, đây là cơ hội để TQ mở rộng ảnh hưởng của mình. Với đòn giáng kinh tế mà Việt Nam sắp phải gánh chịu, liệu quốc gia này có thể tiếp tục phản đối chủ nghĩa bành trướng của Bắc Kinh ở Biển Đông, nơi chiếm toàn bộ bờ biển của họ hay không? Trung Quốc, quốc gia đã chiếm quần đảo Hoàng Sa từ Việt Nam vào những năm bảy mươi, có thể cung cấp cho Hà Nội các thỏa thuận hợp tác kinh tế mà họ cần để duy trì tăng trưởng kinh tế.

Những thỏa thuận mà Trung Quốc đề xuất cho chư hầu rất là hà khắc. Năm 2017, khi Sri Lanka không thể trả nợ cho Trung Quốc, họ đã phải giao cảng Hambantota trong 99 năm. Phó Tổng thống Hoa Kỳ khi đó dưới thời Donald Trump, Mike Pence, đã nói rằng Bắc Kinh đã thực hiện "ngoại giao nợ" với Colombo. Nếu phương án thay thế là phương Tây, Sri Lanka phải suy nghĩ về điều đó, đặc biệt là sau khi Hoa Kỳ áp dụng mức thuế 44% với Sri Lanka.

Không ai biết chiến lược đó là gì. Nhưng chiến lược khả thi duy nhất là điên khùng, nguy hiểm và không thực tế. Nó nằm trong một tài liệu dài 41 trang được viết vào tháng 11, sau chiến thắng của Trump và có thể truy cập trực tuyến, có tựa đề Hướng dẫn sử dụng để tái cấu trúc Hệ thống thương mại thế giới (User Guide to Restructuring the World Trade System: https://www.hudsonbaycapital.com/documents/FG/hudsonbay/research/638199_A_Users_Guide_to_Restructuring_the_Global_Trading_System.pdf). Tác giả của nó là Stephen Miran, khi đó là Giám đốc chiến lược của quỹ đầu cơ Hudson Management và hiện là Chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế tại Bạch Ốc, một dạng nhóm chuyên gia tư vấn cho Chính quyền Hoa Kỳ.

Stephen Miran, nguyên là Giám đốc chiến lược của quỹ đầu cơ Hudson Management và hiện là Chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế tại Bạch Ốc. Miran soạn ra chiến lược áp thuế toàn cầu, thực tế là để Mỹ xù tiền nợ khắp thế giới.

Lý thuyết của Miran có thể được tóm tắt như sau. Đồng đô la quá mạnh, gây hại cho xuất cảng của Hoa Kỳ. Nhưng vì đồng đô la là đồng tiền dự trữ của thế giới và trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ - thường được gọi là trái phiếu kho bạc - là công cụ tài chính thống trị trên Trái đất (trên thực tế, sở hữu trái phiếu kho bạc cũng giống như sở hữu tiền mặt, xét đến tính thanh khoản của thị trường đó), nên đồng đô la gần như không thể suy yếu. Đây là một quan điểm kỳ lạ vì cho đến nay, quan điểm phổ biến vẫn cho rằng đồng đô la là một "đặc quyền quá đáng", như Bộ trưởng Kinh tế Pháp khi đó và là Tổng thống tương lai của Pháp, Valerie Giscard d'Estaing, đã nói vào những năm sáu mươi. Với nhu cầu về đô la trên toàn thế giới, Hoa Kỳ có thể vay nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác mà không phải trải qua cuộc khủng hoảng nợ và có thể sản xuất nhiều đô la hơn mức lành mạnh cho nền kinh tế của mình vì sẽ luôn có nhu cầu về trái phiếu kho bạc và đô la xanh bên ngoài biên giới của mình.

Bất kể thế nào, Miran tin rằng đồng đô la bị định giá quá cao. Vì vậy, để phá giá nó, ông đề xuất như sau. Đầu tiên, thuế quan. Sau đó, buộc các nước G-7 phải đồng ý đánh giá cao đồng tiền của họ so với đồng đô la. Đây là những gì ông gọi là Thỏa thuận Mar-a-Lago để ám chỉ đến Hiệp định Plaza, được đặt theo tên của khách sạn New York (mà Trump là chủ sở hữu một phần) nơi Ronald Reagan đã đạt được chính xác điều đó vào năm 1985, mặc dù vào thời điểm đó, đồng đô la đã giảm quá nhiều và hai năm sau đó đã phải đảo ngược một phần lộ trình với Hiệp định Louvre, một khách sạn khác, lần này là ở Paris.

Vấn đề là nếu đồng đô la mất giá, hơn ba mươi nghìn tỷ euro trong trái phiếu kho bạc sẽ mất giá so với các loại tiền tệ khác. Điều này có thể gây ra một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và ngược lại, buộc Hoa Kỳ phải quay lại toàn bộ quá trình. Vậy giải pháp của Miran là gì?

Rất đơn giản: các tiểu bang và ngân hàng trung ương của phần còn lại của thế giới đổi trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ hiện tại của họ lấy những trái phiếu mới phát hành. Tuy nhiên, những trái phiếu mới này sẽ có hai điểm khác biệt nhỏ. Một: chúng sẽ không có thời hạn tối đa là 30 năm, mà là một trăm năm hoặc... vĩnh viễn. Nói cách khác, lãi suất mà Hoa Kỳ phải trả sẽ thấp hơn và tiền gốc sẽ mất nhiều thời gian hơn để được trả, nếu nó được trả. Nhưng vẫn còn một lựa chọn khác: trái phiếu sẽ không trả lãi. Nó thực sự là một món quà cho Hoa Kỳ. Để đổi lấy điều gì? Miran không ngại: để đổi lấy quyền tiếp cận thị trường Hoa Kỳ và cả sự bảo vệ quân sự. Nhà kinh tế học dường như không nhận ra rằng, sau thuế quan, Afghanistan và giờ là Ukraine, không ai tin tưởng Hoa Kỳ về khả năng tiếp cận thị trường hoặc bảo vệ quân sự.

Kế hoạch này có nhiều cạm bẫy hơn cả phim cao bồi viễn tây spaghetti. Việc đổi nợ 30 năm lấy nợ 100 năm có một cái tên rất đơn giản: vỡ nợ. Hoa Kỳ chưa bao giờ làm điều này và một nền kinh tế có đồng tiền dự trữ không thể làm được, mặc dù trong chiến dịch tranh cử năm 2016, Donald Trump đã đề xuất với các cố vấn của mình rằng Washington nên ngừng trả nợ. Cố gắng hạ giá đồng đô la và ngăn chặn vốn rời khỏi đất nước là tìm kiếm điều không thể. Trên thực tế, lý thuyết kinh tế - như Miran giải thích trong bài viết của mình - chỉ ra rằng khi một quốc gia áp đặt thuế quan, đồng tiền của quốc gia đó sẽ tăng giá, nhưng hiện tại đồng đô la đang giảm giá. Kinh tế học không phải là khoa học chính xác.

Trên thực tế, kế hoạch của Miran là một cách trực tiếp để áp đặt sự thống trị đối với nền kinh tế thế giới, trong đó phần còn lại của thế giới trả tiền cho Hoa Kỳ để đổi lấy việc có thể bán hàng cho họ và có chiếc ô phòng thủ của họ. Một kế hoạch vừa mạo hiểm vừa táo bạo. Một điều mà Thị trường chứng khoán Wall Street và Thành phố London đã nâng lên thành một văn bản thiêng liêng giải thích những gì Trump muốn làm. Và vì lý do đó, nó khiến họ sợ hãi.

Những người khác, như Rogé Karma, trên tạp chí The Atlantic, đã mô tả nó là "QAnon với thuế quan", ám chỉ đến lý thuyết điên khùng lan truyền trên internet trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump và cố gắng giải thích tất cả các chính sách của tổng thống như một phần của "cuộc chiến bí mật" chống lại một băng đảng ấu dâm ăn thịt người thống trị thế giới, bao gồm Hillary Clinton, Đức Giáo hoàng Francis, Thủ tướng Đức Angela Merkel và chủ sở hữu của Facebook, WhatsApp và Instagram, Mark Zuckerberg, người đã có mặt tại Bạch Ốc vào thứ Tư trong cuộc họp với Trump trước khi ông công bố thuế quan của mình.

⦿ ---- Ngành xe hơi rung và lắc: Sau khi Tổng thống Trump áp dụng thuế quan "Ngày giải phóng", Volkswagen đang áp dụng một khoản phí mới cho các loại xe của mình. Nhà sản xuất xe Đức đã thông báo với các đại lý của mình rằng vào cuối tháng này, một khoản phí nhập cảng sẽ được thêm vào giá xe bán ra tại Hoa Kỳ. Tờ New York Times gọi đây là "một trong những ví dụ đầu tiên và rõ ràng nhất" về cách các nhà sản xuất xe sẽ ứng phó với mức thuế 25% của Trump đối với xe nhập vào Mỹ, có hiệu lực vào thứ năm, và phụ tùng xe, có hiệu lực vào tháng tới.

VW cũng đã thông báo với các đại lý rằng họ đã dừng vận chuyển xe bằng đường sắt từ Mexico đến Hoa Kỳ và sẽ tạm thời giữ những chiếc xe đến từ châu Âu tại cảng, theo báo cáo của Wall Street Journal. "Chúng tôi muốn minh bạch về việc vượt qua thời điểm bất ổn này", nhà sản xuất xe VW cho biết trong thông báo gửi đến các đại lý.

Một số nhà sản xuất xe khác dự kiến: Stellantis (chủ sở hữu Jeep, Ram, Dodge và Chrysler) đang tạm thời ngừng sản xuất tại hai nhà máy ở Mexico và Canada.

Mercedes-Benz đang cân nhắc việc ngừng nhập những chiếc xe rẻ nhất của mình, theo báo cáo của Car and Driver.

BMW sẽ chi trả thuế quan cho những chiếc xe được sản xuất tại Mexico, nhưng chỉ đến tháng sau (tháng 5/2025).

Hãng xe Ferrari đã tăng giá một số xe của mình lên 10%.

Hai hãng xe Ford và Nissan thực sự đang giảm giá một số xe, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại, và các hãng xe Genesis, Hyundai và General Motors vẫn chưa công bố bất kỳ thay đổi nào, cho tới sáng Thứ .

⦿ ---- TQ áp thuế 34% vào hàng Mỹ, thêm 27 hãng Mỹ vào danh sách phạt, siết xuất cảng đất hiếm. Trung Quốc đã đáp trả thuế quan "có đi có lại" của Tổng thống Trump bằng mức thuế quan lớn đối với hàng nhập cảng từ Hoa Kỳ. Hãng thông tấn nhà nước Xinhua cho biết hôm thứ Sáu rằng Trung Quốc sẽ áp dụng thêm thuế quan 34% đối với tất cả hàng nhập từ Hoa Kỳ - tương đương với mức thuế quan mới mà Trump công bố hôm thứ Tư - bắt đầu từ thứ Năm. Theo AP, cổ phiếu ở châu Âu và châu Á, vốn đã giảm vào thứ Sáu, tiếp tục trượt dốc sau thông báo này. Hợp đồng tương lai cổ phiếu tại Hoa Kỳ giảm mạnh, với hợp đồng tương lai Dow Jones giảm hơn 1.000 điểm.

Reuters đưa tin Trung Quốc cũng công bố các biện pháp kiểm soát mới đối với xuất cảng khoáng sản đất hiếm sang Hoa Kỳ, có hiệu lực ngay lập tức. "Mục đích của việc chính phủ Trung Quốc thực hiện các biện pháp kiểm soát xuất cảng đối với các mặt hàng có liên quan theo luật định là để bảo vệ tốt hơn an ninh và lợi ích quốc gia, đồng thời thực hiện các nghĩa vụ quốc tế như không phổ biến vũ khí hạt nhân", Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố.

Trong một bài bình luận riêng trước thông báo, Xinhua cảnh báo rằng thuế quan "có đi có lại" sẽ chỉ dẫn đến tổn thất có đi có lại. "Thực tiễn bắt nạt trắng trợn của Washington cho thấy sự lo lắng và bồn chồn ngày càng tăng của chính quyền Hoa Kỳ liên quan đến việc duy trì vị thế vượt trội của mình trong một thế giới ngày càng toàn cầu hóa", bài viết cho biết. "Tuy nhiên, thật nực cười khi Hoa Kỳ lựa chọn chủ nghĩa bảo hộ thay vì nắm bắt xu hướng của thời đại. Chơi 'lá bài thuế quan' là một trò chơi "thua-thua" và cũng gây tổn hại cho chính Hoa Kỳ".

⦿ ---- Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã thu hồi giấy phép xuất cảng của sáu công ty từ Hoa Kỳ vào thứ Sáu nhằm bảo vệ "sức khỏe của người tiêu dùng Trung Quốc" và bảo vệ ngành chăn nuôi quốc gia của nước này. "Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và an toàn sản xuất chăn nuôi, và theo luật pháp Trung Quốc có liên quan và các quy định có liên quan của WTO, cơ quan chức năng Trung Quốc đã quyết định đình chỉ việc đủ điều kiện nhập cảng Cao lương (hạt Sorghum, còn gọi là bo bo, dùng làm thực phẩm gia súc hay nấu rượu) của công ty Hoa Kỳ C&D (USA) INC, và việc đủ điều kiện nhập khẩu thịt gia cầm và bột xương của các công ty bao gồm American Proteins, Inc, Mountaire Farms of Delaware, Inc và DARLING INGREDIENTS INC", chính quyền cho biết trong một tuyên bố. Biện pháp này được áp dụng vì phát hiện thấy hàm lượng zearalenone và tổng số nấm mốc quá mức tại hải quan trong cao lương, gia cầm và thịt xương nhập khẩu từ Hoa Kỳ.

AP đưa tin Trung Quốc cũng cho biết họ sẽ thêm 27 công ty Hoa Kỳ vào danh sách các công ty phải chịu lệnh trừng phạt thương mại hoặc kiểm soát xuất cảng. Bộ Thương mại Trung Quốc hôm thứ Sáu thông báo đã thêm 11 công ty từ Hoa Kỳ vào danh sách các thực thể không đáng tin cậy và đưa thêm 16 thực thể có trụ sở tại Hoa Kỳ vào danh sách kiểm soát xuất cảng. Ngoài ra, Bắc Kinh quyết định cấm xuất cảng các mặt hàng có mục đích sử dụng kép cho 16 thực thể của Hoa Kỳ, đồng thời cho biết thêm rằng hành vi của họ "có thể gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Trung Quốc".

⦿ ---- Tesla Inc. đã giảm hơn 5% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa vào thứ Sáu sau khi Trung Quốc công bố mức thuế 34% đối với hàng hóa nhập cảng từ Hoa Kỳ. Trung Quốc là thị trường lớn thứ hai của Tesla sau Hoa Kỳ và biện pháp này có khả năng ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của công ty, vốn đã giảm mạnh trong quý đầu tiên của năm 2025. Cổ phiếu của Tesla đã giảm 5,43% vào lúc 6:42 giờ sáng theo giờ miền Đông, bán với giá 253,01 đô la.

⦿ ---- Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết hôm thứ Sáu rằng họ sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất cảng đối với một số mặt hàng liên quan đến đất hiếm. Các biện pháp này áp dụng cho bảy loại đất hiếm trung bình và nặng, bao gồm samarium, gadolinium, terbium, dysprosium, lutetium, scandium và yttrium, và có hiệu lực ngay lập tức.

Các biện pháp mới toàn diện này được đưa ra khi Bắc Kinh trả đũa Hoa Kỳ vì áp dụng mức thuế mới 34% đối với hàng hóa nhập cảng từ Trung Quốc. Đồng thời, Trung Quốc áp dụng lệnh trừng phạt đối với 11 công ty mới của Hoa Kỳ liên quan đến việc bán vũ khí cho Đài Loan và cấm xuất khẩu các mặt hàng sử dụng kép cho 16 thực thể có trụ sở tại Hoa Kỳ, với lý do có nguy cơ tiềm ẩn đối với an ninh quốc gia của nước này. Trung Quốc chiếm 90% sản lượng tinh chế toàn cầu của 17 loại khoáng sản đất hiếm quan trọng, có tầm quan trọng sống còn đối với ngành sản xuất toàn cầu.

⦿ ---- Giá dầu thô đã giảm hơn 8% vào thứ Sáu sau khi Trung Quốc công bố mức thuế mới áp dụng cho hàng hóa của Hoa Kỳ. Điều này đã làm leo thang cuộc chiến thương mại toàn cầu do chính sách bảo hộ mạnh mẽ của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gây ra vào đầu tuần này.

Đợt bán tháo sâu hơn sau khi khối các nước xuất cảng dầu OPEC+ thúc đẩy kế hoạch tăng sản lượng vào tháng 5. Goldman Sachs đã cắt giảm dự báo giá dầu năm 2025, với lý do rủi ro suy thoái gia tăng và áp lực cung tăng trong bối cảnh môi trường thương mại ngày càng xấu đi. Tính đến 8:21 giờ sáng theo giờ miền Đông, giá dầu thô West Texas Intermediate đã giảm 8,27% xuống còn 62 đô la một thùng, trong khi giá dầu thô Brent giảm 7,53% xuống còn 65,3 đô la. Cả hai đều đang trên đà đạt mức đóng cửa thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2021.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã gửi một thông điệp tới các nhà đầu tư đang tìm cách đến Hoa Kỳ, tuyên bố rằng "chính sách của ông sẽ không bao giờ thay đổi". Bình luận của ông được đưa ra trong bối cảnh thị trường bán tháo hàng loạt do thuế quan trả đũa của Trung Quốc đối với tất cả hàng hóa của Hoa Kỳ. "Đây là thời điểm tuyệt vời để làm giàu, giàu hơn bao giờ hết", Trump viết trên TruthSocial.

Trong khi đó, thị trường ở châu Âu tiếp tục xu hướng giảm với thị trường chứng khoán Đức quốc DAX và Sàn giao dịch chứng khoán Thụy Sĩ giảm mạnh 5%. Giá dầu lao dốc 8%, làm dấy lên thêm lo ngại về khả năng suy thoái kinh tế toàn cầu.

⦿ ---- Thống đốc California Gavin Newsom đang có kế hoạch yêu cầu các nước ngoài miễn thuế trả đũa đối với các sản phẩm được sản xuất tại California đối với Hoa Kỳ, theo báo cáo của Fox News Digital vào thứ Sáu. Báo cáo cho biết thông báo của Newsom có ​​thể được đưa ra sớm nhất là vào buổi chiều hôm nay, Thứ Sáu, giờ địa phương.

Cuộc chiến thương mại đang diễn ra đã làm dấy lên mối lo ngại của chính quyền tiểu bang về việc ngành công nghiệp hạt hạnh nhân (almond) của California sẽ chịu tác động của các biện pháp trả đũa thuế quan do các quốc gia như Trung Quốc áp đặt đối với Hoa Kỳ.

⦿ ---- Cổ phiếu tại Hoa Kỳ tiếp tục xu hướng giảm vào thứ Sáu với Dow Jones mất hơn 1.400 điểm trong phiên giao dịch trước giờ thị trường mở cửa vì các nhà đầu tư dường như lo ngại về chính sách thương mại của Tổng thống Donald Trump và tác động của chúng đối với các mối quan hệ thương mại toàn cầu. Trước đó, Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp trả đũa bằng cách áp thuế 34% đối với hàng xuất cảng của Hoa Kỳ.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 3,49% hoặc 1.424 điểm vào lúc 7:53 giờ sáng theo giờ miền Đông. Nasdaq 100 giảm 3,62% hoặc 669 điểm. S&P 500 giảm 3,46%. Đồng euro tăng 0,12% so với đồng đô la vào lúc 7:54 giờ sáng theo giờ miền Đông, giao dịch ở mức 1,10678 đô la.

⦿ ---- Liên minh Tự do Dân sự Mới (NCLA: New Civil Liberties Alliance), tự mô tả mình là một nhóm dân quyền phi lợi nhuận "bảo vệ các quyền tự do theo hiến pháp khỏi sự vi phạm của Nhà nước Hành chính", đã kiện chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về thuế quan áp đặt đối với Trung Quốc.

Đại diện cho một công ty có trụ sở tại Florida, liên minh cáo buộc trong vụ kiện của mình rằng Trump không có thẩm quyền áp đặt các mức thuế quan đó theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), lập luận rằng Quốc hội đã ban hành luật này "để chống lại các trường hợp khẩn cấp bên ngoài, không phải để cấp cho các tổng thống một tấm chi phiếu trắng để viết chính sách kinh tế trong nước". Vụ kiện yêu cầu một thẩm phán tuyên bố thuế quan của Trump đối với Trung Quốc là bất hợp pháp và chặn việc thực hiện chúng.

"Bằng cách viện dẫn quyền hạn khẩn cấp để áp đặt thuế quan toàn diện đối với hàng nhập cảng từ Trung Quốc mà luật không cho phép, Tổng thống Trump đã lạm dụng quyền lực đó, chiếm đoạt quyền kiểm soát thuế quan của Quốc hội và làm đảo lộn sự phân chia quyền lực của Hiến pháp", cố vấn tố tụng cấp cao của NCLA Andrew Morris cho biết.

⦿ ---- Báo cáo việc làm mới đã được công bố và phản ánh việc tuyển dụng mạnh hơn nhiều so với dự kiến. Tuy nhiên, tác động của dữ liệu ngày thứ Sáu đối với thị trường đang bị lu mờ bởi cuộc chiến thương mại mới bắt đầu sau khi Tổng thống Trump áp thuế. Các nhà tuyển dụng đã bổ sung thêm 228.000 việc làm vào tháng 3, tăng so với con số đã điều chỉnh là 117.000 của tháng trước và cao hơn nhiều so với kỳ vọng là 140.000, theo CNBC đưa tin. Tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 4,1% lên 4,2%, theo AP cho biết là đã được dự kiến. Nhìn chung, các con số này là dấu hiệu cho thấy thị trường lao động vẫn mạnh mẽ bất chấp sự bất ổn về kinh tế và biến động thị trường.

⦿ ---- Các mối đe dọa về thuế quan của Tổng thống Donald Trump khiến những người nông dân trồng trọt ở Mỹ phải đối mặt với tình hình bấp bênh. Vào đầu tháng 3, Trump đã áp thuế 25% đối với hàng nhập từ Canada và Mexico (10% đối với các sản phẩm năng lượng, khoáng sản quan trọng và kali) không tuân thủ Hiệp định Hoa Kỳ-Mexico-Canada (USMCA). Nhiều thông báo và mối đe dọa về thuế quan khác đã được đưa ra kể từ đó, nhưng kali là một sản phẩm đặc biệt được nông dân quan tâm.

Kali là thành phần phân bón chính được những người trồng trọt ở Hoa Kỳ sử dụng rộng rãi và khoảng 80% lượng kali nhập cảng đến từ Canada, theo dữ liệu của chính phủ. Canada sản xuất nhiều kali hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Việc áp thuế đối với sản phẩm nông nghiệp này có khả năng khiến các chuyên gia lo ngại rằng nông dân sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn về tài chính hơn nữa, điều này có thể dẫn đến chi phí cho người tiêu dùng tăng lên.

Kali rất quan trọng đối với nông dân Hoa Kỳ vì nó thúc đẩy sự phát triển của cây trồng, tăng cường khả năng kháng bệnh và cải thiện hiệu quả sử dụng nước, tất cả đều góp phần nâng cao năng suất cây trồng. Đối với nông dân, điều này có thể chuyển thành vụ thu hoạch lớn hơn và lợi nhuận được cải thiện. Kali không chỉ quan trọng đối với việc trồng trọt mà còn là nền tảng cho thành công kinh tế của ngành nông nghiệp Hoa Kỳ. Việc tăng giá nhập kali thông qua thuế quan có thể làm giảm nhu cầu về kali, điều này có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng, dẫn đến năng suất thấp hơn và cuối cùng ảnh hưởng đến giá các sản phẩm nông nghiệp.

Vì những loại cây trồng này rất cần thiết cho nguồn cung cấp thức ăn chăn nuôi và thực phẩm cho con người, nên giá có thể tăng khi nhu cầu vượt xa nguồn cung giảm. Người mua sắm có thể thấy chi phí cao hơn khi thanh toán cho các sản phẩm họ mua hàng ngày. Ngành nông nghiệp đã phải đối mặt với những thách thức về tài chính trước khi chính quyền Trump đe dọa áp thuế.

Theo một cuộc khảo sát do McKinsey & Company công bố vào năm 2022, 80% nông dân Hoa Kỳ xếp hạng chi phí đầu vào tăng cao — bao gồm phân bón, nhân công và bảo vệ mùa màng — là rủi ro hàng đầu đối với lợi nhuận.

⦿ ---- Mexico không phạt thuế Mỹ, nhưng lên kế hoạch đổ chất thải vào sông để làm bẩn các bờ biểu San Diego của Mỹ. Tin này của Fox News: Mexico dự kiến ​​sẽ đổ khoảng 400 triệu gallon nước thải vào Sông Tijuana, phần lớn có khả năng sẽ chảy vào Hoa Kỳ, một vấn đề đã tồn tại hàng thập niên và gây ra hậu quả về môi trường cho các bãi biển và cộng đồng, các quan chức cho biết. Các đội dự kiến ​​sẽ bảo trì hệ thống cống rãnh ở Tijuana, nằm bên kia biên giới với San Diego, nơi tiếp tục là bãi thải ô nhiễm của Mexico, Giám sát viên San Diego Jim Desmond nói với Fox News Digital.

"Mỗi lần bảo trì được thực hiện ở phía bên kia biên giới của họ, thay vì chuyển hướng (nước thải) đến một nhà máy xử lý, nước chỉ chảy vào sông, các rãnh và cuối cùng chảy vào Hoa Kỳ và ra đại dương", ông nói. "Họ đổ (nước thải) vào mương thoát nước lớn gọi là Sông Tijuana chảy xuống dốc, và thật không may, dốc xuống là Hoa Kỳ", ông nói thêm.

Desmond cho biết thay vì chuyển hướng nước thải, Mexico đã quyết định biến nó thành vấn đề của Hoa Kỳ. Chất thải độc hại và nước thải chảy từ Sông Tijuana đã tồn tại trong nhiều thập niên, vì phần lớn chất thải này tràn xuống hạ lưu vào Hoa Kỳ, dẫn đến việc đóng cửa bãi biển.

Vào thứ Ba, Lee Zeldin, người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA), cho biết ông có kế hoạch đến thăm biên giới ở San Diego để giải quyết các vấn đề liên quan đến "nước thải Mexico kinh tởm" chảy vào Hoa Kỳ.

⦿ ---- Trump và Putin sẽ nổi giận: Ukraine được lời hứa tất yếu vào NATO từ Tổng Thư Ký NATO: Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh vào thứ sáu rằng con đường gia nhập liên minh NATO của Ukraine là "không thể đảo ngược", như đã được các quốc gia thành viên đồng thuận trong hội nghị thượng đỉnh ở Washington năm ngoái. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh NATO chưa bao giờ hứa với Ukraine rằng tư cách thành viên sẽ là một phần của thỏa thuận hòa bình với Nga.

Vào tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth ước tính rằng sẽ không "thực tế" khi mong đợi Ukraine sẽ gia nhập NATO như một phần của thỏa thuận đã đàm phán, điều này được Đức đồng tình.

⦿ ---- Donald Trump buộc phải đổi trực thăng tại Sân bay Quốc tế Miami sau khi chiếc Marine One đầu tiên của ông bị xẹp lốp trên đường băng. Đoạn phim đăng lên mạng xã hội cho thấy tổng thống, đội chiếc mũ MAGA màu đỏ, di chuyển từ trực thăng này sang trực thăng khác để bay đến câu lạc bộ chơi gôn Doral của mình, nơi Trump sẽ xuất hiện cho một sự kiện chơi gôn LIV.

Theo nhóm báo chí tại hiện trường, sau khi hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Miami, Trump bước xuống lúc 4:55 giờ chiều, chỉ dừng lại để giơ nắm đấm chào báo chí. Ông lên Marine One lúc 4:56 giờ chiều, tuy nhiên chuyến bay không bao giờ cất cánh. Lốp của chiếc trực thăng đầu tiên bị xẹp có thể được phát hiện khi nó vẫn nằm trên đường băng. Theo NBC News, sau một chút chậm trễ, Trump đã lên một chiếc trực thăng khác và hạ cánh tại Doral lúc 5:35 chiều. Ông dự kiến ​​sẽ có bài phát biểu tại một bữa tối trước Giải đấu Golf LIV, diễn ra tại câu lạc bộ vào cuối tuần này.

⦿ ---- Hậu quả từ các mức thuế quan mới mang tính hung hăng của Tổng thống Donald Trump đã thúc đẩy Quốc hội Mỹ hành động, với ngày càng nhiều đảng viên Cộng hòa tham gia cùng đảng Dân chủ để bày tỏ sự quan tâm đến việc sử dụng quyền lực của họ để kiềm chế ông. Sau khi Thượng viện do đảng Cộng hòa lãnh đạo đưa ra lời khiển trách hiếm hoi đối với Trump vào thứ Tư bằng cách bỏ phiếu hủy bỏ thuế quan của ông đối với Canada, các nhà lập pháp ở cả hai viện đang cân nhắc các bước bổ sung để kiềm chế ông.

Các thượng nghị sĩ đang để mắt đến các cơ chế khác để hủy bỏ các mức thuế quan hiện tại của Trump trong khi hạn chế khả năng áp đặt các mức thuế mới của ông. Và đảng Dân chủ tại Hạ viện đang tìm cách buộc phải bỏ phiếu hủy bỏ thuế quan của Canada, đưa ra những lời thăm dò để thu hút sự ủng hộ từ đảng Cộng hòa.

Những nỗ lực này có rào cản lớn để thành công vì bất kỳ nghị quyết nào nhằm hủy bỏ thuế quan của Trump hoặc luật mới ảnh hưởng đến quyền hạn của ông đều phải vượt qua được quyền phủ quyết của tổng thống. Nhưng mức độ ủng hộ trong Quốc hội có thể ảnh hưởng đến phép tính chính trị của tổng thống xung quanh việc sử dụng thuế đối với hàng nhập vào Hoa Kỳ làm trọng tâm trong chương trình nghị sự của mình.

Thượng nghị sĩ Chuck Grassley, R-Iowa, một đồng minh của Trump, người đứng thứ ba trong danh sách ứng cử tổng thống, đã đệ trình một dự luật với Thượng nghị sĩ Maria Cantwell, D-Wash., vào thứ năm, dự luật này sẽ tái khẳng định thẩm quyền của Quốc hội và áp đặt các hạn chế đối với quyền áp thuế của tổng thống.

Dự luật có tên là Đạo luật Rà soát Thương mại năm 2025 ( Trade Review Act of 2025), sẽ yêu cầu tổng thống phải thông báo cho Quốc hội về các mức thuế mới trong vòng 48 giờ kể từ khi áp dụng, đồng thời nêu lý do và phân tích về tác động đối với người tiêu dùng và doanh nghiệp Hoa Kỳ. Sau đó, Quốc hội sẽ có 60 ngày để phê duyệt. Nếu không, các mức thuế sẽ hết hạn sau thời hạn đó.

"Trong thời gian quá dài, Quốc hội đã ủy quyền rõ ràng cho nhánh hành pháp để quản lý thương mại giữa các tiểu bang và nước ngoài", Grassley cho biết trong một tuyên bố. "Tiếp nối những nỗ lực trước đây của tôi với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Tài chính, tôi sẽ tham gia cùng Thượng nghị sĩ Cantwell để giới thiệu Đạo luật Rà soát Thương mại lưỡng đảng năm 2025 nhằm tái khẳng định vai trò hiến định của Quốc hội và đảm bảo Quốc hội có tiếng nói trong chính sách thương mại".

Thượng nghị sĩ Thom Tillis, R-N.C., đã khen ngợi Grassley về dự luật này vì "ông ấy tin rằng chúng ta là một nhánh bình đẳng". Ông cho biết ông sẽ bỏ phiếu cho dự luật này, mặc dù không rõ liệu dự luật này có được đưa ra Thượng viện hay không. "Tôi thích việc xem xét của quốc hội. ... Về mặt thương mại, đây là một ví dụ điển hình", Tillis cho biết. "Tôi sẽ ủng hộ Grassley nếu dự luật này được bỏ phiếu".

Dự luật Cantwell-Grassley được đưa ra một ngày sau khi Thượng viện bỏ phiếu 51-48 để hủy bỏ thuế quan của Trump đối với các sản phẩm của Canada. Cùng với tất cả 47 đảng viên Dân chủ thông qua dự luật này là các Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Susan Collins của Maine; Lisa Murkowski của Alaska; và Rand Paul và Mitch McConnell của Kentucky.

Thượng nghị sĩ Tim Kaine, D-Va., tác giả của nghị quyết, cho biết ông đang tìm cách phát huy thành công đó bằng nhiều nghị quyết hơn nữa để chặn thuế quan của Trump, đồng thời xem xét các lựa chọn của mình về những gì có thể tiến triển nhanh nhất. "Sẽ có một sự đau khổ kinh tế lớn ở đất nước này" nếu Quốc hội không hủy bỏ thuế quan, Kaine cảnh báo. "Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ với nền kinh tế mạnh nhất thế giới. … Trong hai tháng, với cưa máy và thuế quan, ông đã biến nó thành một nền kinh tế với đèn đỏ nhấp nháy và dấu hỏi. Chúng ta phải sử dụng các công cụ có trong tay để khiến ông ấy quay ngoắt lại".

⦿ ---- Tướng Timothy Haugh, người đứng đầu Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA: National Security Agency) và Bộ Tư lệnh Không gian mạng Hoa Kỳ (US Cyber Command), đã đột ngột bị Trump cách chức vào thứ Năm, theo các đảng viên Dân chủ trong các ủy ban tình báo—và nhà hoạt động cực hữu Laura Loomer. "Giám đốc NSA Tim Haugh và phó của ông là Wendy Noble đã không trung thành với Tổng thống Trump. Đó là lý do tại sao họ bị sa thải", Loomer cho biết trong một bài đăng trên X vào sáng thứ Sáu. "Với thực tế là NSA được cho là cơ quan tình báo quyền lực nhất thế giới, chúng tôi không thể để một ứng cử viên của Biden nắm giữ vị trí đó", bà nói.

Cuộc họp của Loomer với Trump: Tờ New York Times, trích dẫn một "quan chức Hoa Kỳ được thông báo về vấn đề này", đưa tin rằng Loomer đã kêu gọi sa thải Haugh trong một cuộc họp tại Phòng Bầu dục với Tổng thống Trump. Cuộc họp này được cho là cũng dẫn đến việc sa thải các quan chức an ninh quốc gia cấp cao khác.

Lý do: "Là người được Biden bổ nhiệm, Tướng Haugh không có vị trí nào trong chính quyền Trump vì ông được Tướng Milley CHỌN CHÍNH TAY, người bị Tổng thống Trump cáo buộc phạm tội phản quốc", Loomer cho biết trong bài đăng của bà trên X. The Times đưa tin rằng các quan chức chính quyền cũng cho rằng Haugh không loại bỏ các chương trình đa dạng đủ nhanh. Với tư cách là chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Milley sẽ có vai trò trong việc lựa chọn người được đề cử để lãnh đạo Bộ Tư lệnh Không gian mạng. Loomer mô tả Noble là "người được Obama yêu mến" của Haugh.

Lên án từ Hạ Viện: Đảng Dân chủ cho biết chính quyền cần giải thích lý do tại sao người đứng đầu các cơ quan gián điệp và an ninh mạng lại bị sa thải. "Tôi biết Tướng Haugh là một nhà lãnh đạo trung thực và thẳng thắn, người tuân thủ luật pháp và đặt an ninh quốc gia lên hàng đầu", Dân biểu Jim Himes, đảng viên Dân chủ hàng đầu tại Ủy ban Tình báo Hạ viện cho biết. "Tôi e rằng đó chính xác là những phẩm chất có thể dẫn đến việc ông bị sa thải trong chính quyền này".

Lên án từ Thượng viện: "Tướng Haugh đã phục vụ đất nước chúng ta trong quân phục, với danh dự và sự khác biệt, trong hơn 30 năm", Thượng nghị sĩ Mark Warner, đảng viên Dân chủ hàng đầu tại Ủy ban Tình báo Thượng viện, cho biết trong một tuyên bố, theo AP. "Vào thời điểm Hoa Kỳ đang phải đối mặt với các mối đe dọa mạng chưa từng có ... thì việc sa thải ông ấy có thể khiến người Mỹ an toàn hơn không?" Ông cho biết thật "kinh ngạc" khi Trump sa thải giám đốc NSA "phi đảng phái, giàu kinh nghiệm" trong khi không "bắt bất kỳ thành viên nào trong nhóm của mình phải chịu trách nhiệm về việc rò rỉ thông tin mật trên một ứng dụng nhắn tin thương mại—ngay cả khi ông ấy rõ ràng nhận chỉ đạo về nhân sự về an ninh quốc gia từ một nhà lý thuyết âm mưu mất uy tín tại Phòng Bầu dục".

Công thức tính thuế

⦿ ---- Tổng thống Donald Trump đã sa thải ít nhất ba quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia trong tuần này sau khi nhà hoạt động cực hữu Laura Loomer gặp tổng thống và bày tỏ sự không hài lòng với một số quan chức trong nhóm an ninh quốc gia của ông, ba người quen thuộc với vấn đề này nói với NBC News. Trong số những người bị sa thải có các quan chức cấp cao Brian Walsh, Thomas Boodry và David Feith, các nguồn tin cho biết.Walsh trước đây từng là phụ tá hàng đầu của Marco Rubio tại Ủy ban Tình báo Thượng viện. Boodry trước đây là giám đốc lập pháp cho cố vấn an ninh quốc gia Michael Waltz khi ông còn ở Quốc hội và Feith làm việc cho Bộ Ngoại giao trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump.Loomer đã gặp Trump tại Phòng Bầu dục vào chiều thứ Tư trong một cuộc họp có sự tham dự của Waltz và Phó Tổng thống JD Vance, theo 2 người biết về cuộc họp nói với NBC News. Theo một trong những người này, Loomer đã thúc ép Trump sa thải các thành viên trong đội ngũ an ninh quốc gia của mình và Waltz đã bảo vệ họ. Không rõ Loomer có nêu cụ thể tên Walsh, Boodry hay Feith hay không.Một người cũng cho biết Dân biểu Scott Perry, R-Pa., một thành viên của Nhóm Tự do Hạ viện bảo thủ, đã có mặt tại cuộc họp. Loomer đã xác nhận cuộc họp trong một tuyên bố với NBC News, gọi đó là "vinh dự" khi được chia sẻ với Trump nghiên cứu của bà về nhân viên và cho biết "việc thẩm tra chặt chẽ" là cần thiết vì lợi ích của an ninh quốc gia.Tờ New York Times là tờ đầu tiên đưa tin rằng Loomer đã yêu cầu Trump sa thải các thành viên trong nhóm an ninh quốc gia của ông trong cuộc họp. Việc Loomer tiếp cận Trump đã trở thành điểm nóng nội bộ trong chiến dịch tranh cử năm ngoái. Các trợ lý và cố vấn không phải lúc nào cũng thành công trong việc bảo vệ ông khỏi người có ảnh hưởng trên mạng xã hội cực hữu này.⦿ ---- Nói thẳng với Trump: Đừng chơi trò sáp nhập. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã gửi một thông điệp tới Hoa Kỳ vào thứ năm bằng cả tiếng Đan Mạch và tiếng Anh, nói rằng "bạn không thể sáp nhập các quốc gia khác, ngay cả với những lập luận về an ninh quốc gia".Phát biểu trong chuyến thăm thủ đô Nuuk của hòn đảo, Frederiksen đã chỉ ra một "cuộc đối thoại chặt chẽ" giữa Greenland và đất liền Đan Mạch, nhấn mạnh rằng hai bên sẽ cùng nhau thảo luận tất cả các mối quan tâm liên quan. Bà lưu ý vấn đề mang tính chất quốc tế "về trật tự thế giới mà chúng ta đã cùng nhau xây dựng và trên khắp Đại Tây Dương". Hơn nữa, Frederiksen nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ luôn có thể tin tưởng Đan Mạch là đồng minh ở Bắc Cực. Những phát biểu của Frederiksen được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có vẻ như có kế hoạch sáp nhập Greenland.⦿ ---- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Năm đã kêu gọi các công ty châu Âu tạm dừng kế hoạch đầu tư vào Hoa Kỳ sau khi Tổng thống Donald Trump công bố mức thuế toàn cầu áp dụng cho hàng nhập khẩu của Mỹ. Macron đã đưa ra lời kêu gọi này trong cuộc họp với các đại diện ngành công nghiệp Pháp."Tôi nghĩ điều quan trọng, và đó là tất cả công việc phải được thực hiện theo từng lĩnh vực, là các khoản đầu tư sắp tới hoặc các khoản đầu tư được công bố trong những tuần gần đây nên bị tạm dừng cho đến khi mọi thứ được làm rõ với Hoa Kỳ", ông nói. Nhà lãnh đạo Pháp cho biết vẫn chưa có phản ứng nào bị loại trừ và đề xuất sử dụng cơ chế chống cưỡng chế, các phản ứng nhắm vào các dịch vụ kỹ thuật số và xem xét các cơ chế tài trợ của nền kinh tế Hoa Kỳ.Ông cũng tuyên bố rằng phản ứng đối với các mức thuế quan có đi có lại sẽ lớn hơn so với phản ứng trả đũa trước đó đối với thuế thép và nhôm của Hoa Kỳ. Macron mô tả các mức thuế quan này là tàn bạo và vô căn cứ, gây sốc cho thương mại quốc tế và rằng châu Âu phải phản ứng theo từng ngành.⦿ ---- Thị trường chiều Thứ Năm thê thảm: Thị trường Hoa Kỳ đã phải chịu mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2020, khi các nhà đầu tư vật lộn với mối đe dọa rằng kế hoạch thuế quan mới của Tổng thống Trump sẽ gây ra sự trả đũa toàn cầu và gây tổn hại đến nền kinh tế.Các chỉ số chứng khoán chính đã giảm tới 6% vào thứ năm. Cổ phiếu đã mất khoảng 3,1 nghìn tỷ đô la giá trị thị trường, mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2020. Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán (Stock-index futures) tiếp tục giảm xuống vào tối thứ năm.Chỉ số công nghiệp Dow giảm 1679 điểm, tương đương 4%. Nasdaq thiên về công nghệ, vốn thúc đẩy thị trường tăng cao trong nhiều năm, đã giảm 6%, bị kéo xuống thấp hơn do sự sụt giảm lớn của Nvidia, Apple và Amazon.com. S&P 500, giảm 4,8% và các chuẩn mực khác đã phải chịu mức giảm mạnh nhất kể từ những ngày đầu của đại dịch Covid-19.Trong khi đó, đồng đô la lao dốc, với Chỉ số đô la WSJ chịu mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2023. Mức giảm 1,3% đã đưa đồng bạc xanh xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10, một dấu hiệu cho thấy sự bất an về triển vọng tăng trưởng và lo ngại rằng dòng tiền chảy vào nước này sẽ bị cắt giảm mạnh. Đồng đô la đã giảm hơn 1% so với đồng euro, đồng yên Nhật và đồng franc Thụy Sĩ.Hàng chục cổ phiếu nổi tiếng đã ghi nhận mức giảm hai chữ số, bao gồm HP, Nike và Target. Stellantis cũng giảm mạnh. Nhà sản xuất xe Jeep cho biết họ đang tạm dừng sản xuất tại các nhà máy lắp ráp xe ở Mexico và Canada.Sự hỗn loạn lan rộng ra ngoài thị trường chứng khoán, với giá dầu giảm hơn 6% và các nhà đầu tư bán vàng sau khi vàng tăng mạnh trong năm qua lên mức kỷ lục mới. Kỳ vọng lạm phát tăng, nhưng cũng lo ngại rằng thuế quan sẽ đẩy nền kinh tế vào suy thoái, khiến các nhà đầu tư tìm đến nơi an toàn là trái phiếu kho bạc.Cho đến nay, các nhà giao dịch cho biết, việc bán ra diễn ra có trật tự và mặc dù quy mô thuế quan của Hoa Kỳ gây sốc, nhưng ít nhà đầu tư nào ngạc nhiên khi thấy cổ phiếu giảm sau khi tăng trong hai năm qua. Tuy nhiên, sự sụt giảm này khiến thị trường tài chính rơi vào một trong những giai đoạn bấp bênh nhất trong những năm gần đây, vì thuế quan và phản ứng quốc tế thử thách niềm tin của các nhà đầu tư vốn gắn bó với cổ phiếu.⦿ ---- Thủ tướng Canada Mark Carney đã tuyên bố vào thứ năm rằng đất nước của ông sẽ áp dụng mức thuế 25% đối với xe nhập từ Hoa Kỳ không tuân thủ thỏa thuận thương mại USMCA, "phù hợp với cách tiếp cận của Hoa Kỳ".Carney nhấn mạnh rằng các biện pháp "được hiệu chỉnh và nhắm mục tiêu cẩn thận", bao gồm cả các mức thuế đối phó trước đó của Ottawa, đã được thực hiện "một cách miễn cưỡng" và nhấn mạnh rằng Canada đang tìm cách đưa ra các biện pháp sẽ có "tác động tối đa" đối với Hoa Kỳ nhưng tác động "tối thiểu" đối với Canada. Ông chỉ ra rằng mức thuế sẽ không ảnh hưởng đến các bộ phận xe và nội dung xe từ Mexico.Thủ tướng Canada nhấn mạnh rằng, do cách tiếp cận hiện tại của Hoa Kỳ, Canada sẵn sàng "đóng vai trò lãnh đạo" và tìm cách củng cố mối quan hệ thương mại với "các đối tác đáng tin cậy".⦿ ---- Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết hôm thứ Năm rằng mức thuế quan mới nhất do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump áp đặt sẽ "phá vỡ" nền kinh tế toàn cầu. Carney nhấn mạnh rằng mức thuế quan qua lại mới nhất không ảnh hưởng đến Canada, nhưng chỉ ra rằng đất nước của ông đã bị đánh thuế ba nhóm, bao gồm cả thuế đối với ngành công nghiệp xe, thép và nhôm. Còn nhiều điều nữa... Nhà lãnh đạo Canada gọi các biện pháp của Trump là "vô lý, không có cơ sở" và theo đánh giá của ông là "sai lầm".Thủ tướng Canada Mark Carney và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có cuộc điện đàm vào thứ năm để thảo luận về tác động của mức thuế quan mới áp đặt của Hoa Kỳ và cuộc khủng hoảng thương mại toàn cầu. "Chúng tôi đã đồng thuận tăng cường mối quan hệ thương mại đa dạng giữa Canada và Đức", Carney cho biết trong một bài đăng trên nền tảng xã hội X. "Khi chúng ta đối mặt với cuộc khủng hoảng do mức thuế quan của Tổng thống [Donald] Trump gây ra, các đối tác thương mại đáng tin cậy trở nên quan trọng hơn bao giờ hết", ông nói thêm.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết hôm thứ Năm rằng tỷ phú Elon Musk có thể rời khỏi vai trò cố vấn của mình trong chính phủ trong vài tháng nữa, nhưng nhấn mạnh rằng ông có thể ở lại "bao lâu tùy thích". Phát biểu với các phóng viên trên Không lực Một, Trump tuyên bố rằng các nỗ lực cải thiện hiệu quả của chính phủ sẽ tiếp tục ngay cả sau khi Musk rời đi.Hơn nữa, người đứng đầu nhà nước tiết lộ rằng ông đã có các cuộc đàm phán với các nhà sản xuất xe lớn của Hoa Kỳ sau khi áp dụng mức thuế 25% đối với tất cả các loại xe không phải do Hoa Kỳ sản xuất, nhưng không tiết lộ chi tiết về các cuộc đàm phán.⦿ ---- Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cho biết thuế quan của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gây ra "rủi ro đáng kể cho triển vọng toàn cầu trong thời điểm tăng trưởng chậm chạp". Georgieva cho biết trong một tuyên bố ngắn: "Điều quan trọng là phải tránh các bước có thể gây tổn hại thêm cho nền kinh tế thế giới. Chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ và các đối tác thương mại của mình hợp tác mang tính xây dựng để giải quyết căng thẳng thương mại và giảm bớt sự bất ổn".⦿ ---- Chữ ký của Trump đã khai tử một quốc gia ở Châu Phi: Theo một nhà phân tích kinh tế, mức thuế thương mại có đi có lại 50 phần trăm mà Tổng thống Donald Trump áp đặt lên Lesotho sẽ giết chết vương quốc nhỏ bé ở miền Nam châu Phi mà ông đã chế giễu vào tháng trước, NBC đưa tin. Đây là mức thuế cao nhất mà Trump áp đặt trong chuỗi thuế quan mới tàn nhẫn của ông đối với các đối tác thương mại toàn cầu vào thứ Tư.Lesotho, mà vào tháng 3, Trump mô tả là một quốc gia "chưa ai từng nghe đến", là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) chỉ hơn 2 tỷ đô la một chút. Nước này có thặng dư thương mại đáng kể với Hoa Kỳ, chủ yếu là kim cương và hàng dệt may như quần jean Levi's. Trên thực tế, tổng kim ngạch xuất cảng của nước này sang Hoa Kỳ là 237 triệu đô la vào năm 2024, chiếm hơn 10 phần trăm GDP của nước này.40.000 công nhân trong ngành dệt may ở Lesotho chiếm khoảng 90 phần trăm việc làm sản xuất và xuất cảng. “Sau đó, bạn sẽ có những nhà bán lẻ đang bán thực phẩm. Và sau đó, bạn sẽ có những chủ sở hữu bất động sản nhà ở đang cho thuê nhà cho công nhân. Vì vậy, điều này có nghĩa là nếu việc đóng cửa các nhà máy xảy ra, ngành công nghiệp sẽ chết và sẽ có những hiệu ứng nhân lên”, Tổng giám đốc điều hành của Lesotho Private Sector Foundation Thabo Qhesi cho biết, NBC đưa tin. “Vì vậy, Lesotho sẽ chết, có thể nói như vậy”.⦿ ---- Tạp chí The Economist đã đăng một bài chỉ trích gay gắt về "Cơn điên khùng của Vua Donald" trong bài viết trang bìa mới nhất của mình, chỉ trích thuế quan "Ngày giải phóng" của tổng thống là "hoàn toàn vô nghĩa" và "hoàn toàn bị lừa dối". Cùng ngày Trump bay đến Florida để nghỉ ngơi sau khi chính sách thuế quan của ông khiến nền kinh tế Hoa Kỳ lao dốc, tạp chí này đã ca ngợi khoảnh khắc này là "nước Mỹ hoàn toàn từ bỏ trật tự thương mại thế giới và chấp nhận chủ nghĩa bảo hộ". Họ lập luận rằng "danh mục những điều ngu ngốc" của chính quyền sẽ gây tổn hại cho người tiêu dùng Hoa Kỳ, làm giảm sự cạnh tranh và gây tổn hại đến thương mại toàn cầu, đồng thời chỉ trích sự nắm bắt "thảm hại" của Trump về các vấn đề kỹ thuật và thiếu hiểu biết về lịch sử thuế quan và các ứng dụng của chúng.Bài viết kết luận rằng trong khi các chính sách của Trump là liều lĩnh và dựa trên các lý thuyết kinh tế "ảo tưởng", thế giới có thể hạn chế hậu quả bằng cách theo đuổi sự hội nhập sâu sắc hơn giữa họ và loại Hoa Kỳ ra khỏi bức tranh - mặc dù họ thừa nhận điều này sẽ mất thời gian. "Không thể tránh khỏi sự tàn phá mà ông Trump đã gây ra, nhưng điều đó không có nghĩa là sự ngu ngốc của ông ta nhất định sẽ chiến thắng", tạp chí kết luận.⦿ ---- Mỹ theo công thức áp thuế nào? Đó là bài toán dỏm, theo các kinh tế gia. Bạch Ốc viết:Dịch: "Hãy xem xét một môi trường mà Hoa Kỳ đánh thuế suất τ_i đối với quốc gia i và ∆τ_i phản ánh sự thay đổi trong thuế suất. Giả sử ε<0 biểu thị độ co giãn của hàng nhập cảng theo giá nhập cảng, giả sử φ>0 biểu thị sự truyền qua từ thuế quan sang giá nhập cảng, giả sử m_i>0 biểu thị tổng lượng hàng nhập cảng từ quốc gia i và giả sử x_i>0 biểu thị tổng lượng hàng xuất cảng. Khi đó, lượng hàng nhập cảng giảm do thay đổi thuế quan bằng ∆τ_i*ε*φ*m_i<0."Nhưng thực tế rút gọn là: "Thâm hụt thương mại của quốc gia này chia cho lượng hàng xuất cảng sang Hoa Kỳ nhân với 1/2. Vậy là xong." Báo New York Times đưa ra ví dụ: Hoa Kỳ mua nhiều hàng hóa từ Trung Quốc hơn là bán ra, dẫn đến thâm hụt là 295 tỷ đô la. Tổng lượng hàng Trung Quốc xuất càng sang Hoa Kỳ là 440 tỷ đô la. Chia 295 cho 440 sẽ cho kết quả là 67% và một nửa trong số đó sẽ cho kết quả là mức thuế quan 34% áp dụng đối với quốc gia này.Nhà báo tài chính James Surowiecki dường như là một trong những người đầu tiên giải được câu đố trong một dòng tweet. "Họ chỉ lấy thâm hụt thương mại của chúng ta với quốc gia đó và chia cho lượng hàng xuất cảng của quốc gia đó sang chúng ta", ông viết, đồng thời nói thêm rằng theo quan điểm của ông, công thức này là "vô nghĩa".Với cú sốc gây ra cho nền kinh tế toàn cầu, Axios thấy thật đáng kinh ngạc khi một "công thức đơn giản đến ngạc nhiên" như vậy lại là nguyên nhân đằng sau tất cả. Hơn nữa, công thức này đi kèm với những hàm ý: "Nó ngụ ý ít lối thoát hơn cho các quốc gia tìm kiếm sự giảm thuế quan, và do đó ít có khả năng giảm leo thang hơn", bài đăng viết. "Nếu thuế quan được áp dụng mà không quan tâm đến các chi tiết về chính sách và hoàn cảnh kinh tế của từng quốc gia, thì còn gì để đàm phán?"Nhưng trong một dấu hiệu cho thấy tất cả những điều này mơ hồ như thế nào, CNBC đã trò chuyện với một chuyên gia đưa ra kết luận hoàn toàn ngược lại về các cuộc đàm phán: "Tất cả những gì tôi có thể nói là sự mơ hồ xung quanh các con số thuế quan có thể tạo thêm một số sự linh hoạt trong việc thực hiện các thỏa thuận, nhưng nó có thể phải trả giá bằng uy tín của Hoa Kỳ", theo Rob Subbaraman của Nomura.Giáo sư kinh doanh của NYU, Nouriel Roubini đã tweet rằng công thức này "hoàn toàn sai sót vì nó cho rằng cán cân thương mại công bằng duy nhất là bằng không", theo Business Insider.Một bài viết trên tờ New York Times cho rằng các yếu tố này phức tạp đến mức Bạch Ốc đã sử dụng một số kỹ thuật đảo ngược để đạt được mục tiêu mong muốn. Emily Kilcrease, giám đốc Chương trình Năng lượng, Kinh tế và An ninh tại Trung tâm An ninh Hoa Kỳ Mới, cho biết: "Với mong muốn đưa ra điều gì đó một cách nhanh chóng, có vẻ như những gì họ đã làm là đưa ra một giải pháp gần đúng, phù hợp với các mục tiêu chính sách của họ".⦿ ---- Một thẩm phán liên bang hôm thứ Năm đã ra lệnh đóng băng hai tuần đối với kế hoạch của chính quyền Trump nhằm hủy bỏ hơn 11 tỷ đô la do Quốc hội phê duyệt để gửi các chính quyền y tế tiểu bang và địa phương tài trợ cho các dự án y tế công cộng. Lệnh cấm được một nhóm gồm 23 tiểu bang và thủ đô DC đệ đơn kiện Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh tuần này, theo tờ The Hill đưa tin, với lý do rằng chính quyền liên bang không có thẩm quyền hủy bỏ khoản tài trợ đã phân bổ, đặc biệt là khi các tiểu bang đã dựa vào các cam kết để thiết lập các chương trình y tế thiết yếu."Khả năng thành công về mặt bản chất là cực kỳ cao", Thẩm phán Mary McElroy của tòa án liên bang tại Rhode Island cho biết hôm thứ Năm. Thẩm phán McElroy, người được Tổng thống Trump bổ nhiệm, nói thêm rằng "hồ sơ rất đồ sộ ... với những cáo buộc về tác hại không thể khắc phục" có thể xảy ra nếu khoản tài trợ không được thông qua. Theo AP, khoản tiền này đã được phê duyệt trong thời gian đại dịch, chủ yếu dành cho các chương trình liên quan đến COVID và các nỗ lực về sức khỏe tâm thần và sử dụng chất gây nghiện.Vụ kiện cho biết việc mất nguồn tài trợ sẽ gây hậu quả tàn khốc cho cơ sở hạ tầng y tế công cộng của quốc gia và khiến các tiểu bang "có nguy cơ cao hơn về các đại dịch trong tương lai và sự lây lan của các căn bệnh có thể phòng ngừa được". HHS cho biết nguồn tài trợ này không còn cần thiết nữa vì đại dịch đã kết thúc.⦿ ---- Một dấu hiệu cho thấy: các hoạt động liên hệ tới sắc tộc hay ngôn ngữ thiểu số (như tiếng Việt) sẽ bị cấm ở các trường công từ mẫu giáo tới lớp 12. Để nhận được tiền liên bang, chính quyền Trump ra lệnh cho các trường K-12 chứng nhận rằng họ đang tuân thủ luật dân quyền liên bang và xóa bỏ các hoạt động đa dạng, công bằng và hòa nhập.Một thông báo được Bộ Giáo dục gửi vào thứ năm cho các tiểu bang và trường học 10 ngày để ký và trả lại giấy chứng nhận. Đây là động thái leo thang mới nhất chống lại các chính sách DEI, dường như trao cho chính quyền Cộng hòa một đòn bẩy mới để chấm dứt tiền liên bang."Hỗ trợ tài chính liên bang là một đặc quyền, không phải là quyền", Craig Trainor, quyền phụ tá bộ trưởng về dân quyền, cho biết trong một tuyên bố. Ông cho biết nhiều trường đã phớt lờ các nghĩa vụ pháp lý của mình, "bao gồm cả việc sử dụng các chương trình DEI để phân biệt đối xử với một nhóm người Mỹ để ưu ái một nhóm khác".Giấy chứng nhận yêu cầu các nhà lãnh đạo tiểu bang và trường học ký "lời nhắc nhở về nghĩa vụ pháp lý" thừa nhận rằng tiền liên bang của họ có điều kiện là phải tuân thủ luật dân quyền liên bang. Nó cũng yêu cầu tuân thủ một số trang phân tích pháp lý do chính quyền viết."Việc sử dụng một số hoạt động DEI nhất định có thể vi phạm luật liên bang", chính quyền viết trong giấy chứng nhận, đồng thời nói thêm rằng các chương trình có lợi cho một chủng tộc này hơn chủng tộc khác là bất hợp pháp.

Các trường học và tiểu bang sử dụng các hoạt động DEI bất hợp pháp có thể phải đối mặt với việc mất tiền của liên bang, bao gồm các khoản trợ cấp và hợp đồng, và có thể phải chịu trách nhiệm theo Đạo luật Khiếu nại Sai trái (False Claims Act), theo chứng nhận. Nó đặc biệt đe dọa đến nguồn tài trợ của Đạo luật Title I, vốn gửi hàng tỷ đô la mỗi năm cho các trường học của Hoa Kỳ và nhắm vào các khu vực có thu nhập thấp. Bộ đã ra lệnh cho các văn phòng giáo dục tiểu bang ký chứng nhận và thu thập chứng nhận từ các hệ thống trường học.

⦿ ---- Chống lại Trump ngày bạo loạn 6/1/2021, cựu Phó Tổng Thống Mike Pence được vinh danh: Cựu Phó Tổng thống Mike Pence sẽ nhận Giải thưởng Hồ sơ Dũng cảm John F. Kennedy (John F. Kennedy Profile in Courage Award) vì đã từ chối tham gia vào nỗ lực bám ghế của Tổng thống Donald Trump sau khi thua cuộc bầu cử năm 2020, theo gia đình Kennedy thông báo hôm thứ Năm.

Giải thưởng này ghi nhận Pence "vì đã đặt cuộc sống và sự nghiệp của mình vào thế nguy hiểm để đảm bảo việc chuyển giao quyền lực tổng thống theo hiến pháp vào ngày 6 tháng 1 năm 2021", Thư viện và Bảo tàng Tổng thống John F. Kennedy cho biết. Trump đã gây sức ép buộc Pence từ chối kết quả bầu cử từ các tiểu bang dao động, nơi tổng thống Cộng hòa đã tuyên bố sai sự thật rằng cuộc bỏ phiếu bị gian lận. Pence đã từ chối, nói rằng ông không có thẩm quyền như vậy.

Khi một đám đông những người ủng hộ Trump xông vào Điện Capitol, một số người đã hô vang rằng họ muốn "treo cổ Mike Pence". Pence đã được các mật vụ đưa đi, tránh được cuộc đối đầu với những kẻ bạo loạn.

“Mike Pence không đủ can đảm để làm những gì đáng lẽ phải làm để bảo vệ Đất nước và Hiến pháp của chúng ta, trao cho các Tiểu bang cơ hội chứng nhận một tập hợp sự kiện đã được sửa đổi, chứ không phải những sự kiện gian lận hoặc không chính xác mà họ được yêu cầu chứng nhận trước đó”, Trump lúc đó viết trên Twitter, khi những kẻ bạo loạn di chuyển qua Điện Capitol và Pence đang ẩn náu cùng gia đình, trợ lý và lực lượng an ninh bên trong tòa nhà.

Pence đã từ chối lời khuyên của Cơ quan Mật vụ rằng ông nên rời khỏi Điện Capitol, ông đã ở lại để tiếp tục nghi lễ chứng nhận chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden sau khi những kẻ bạo loạn đã được giải tán. Hai năm trước, Pence cho biết “những lời nói liều lĩnh của Trump đã gây nguy hiểm cho gia đình tôi”.

⦿ ---- Thuế qua lại đánh trên nhiều đảo không người: "Thuế quan qua lại" mạnh mẽ và sâu rộng của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã được ký có hiệu lực vào thứ Tư, áp dụng cho hơn 180 quốc gia, từ các đối tác thương mại lớn đến các đảo xa xôi. Trump đặt mức thuế cơ sở là 10% đối với hàng hóa nhập khẩu vào Hoa Kỳ trên toàn diện. Các đối tác thương mại chính đã hấp thụ một số mức thuế quan cao nhất từ 34% đối với Trung Quốc, 20% đối với Liên minh châu Âu, 46% đối với Việt Nam và 32% đối với Đài Loan.

Trump và Bạch Ốc đã chia sẻ một loạt biểu đồ trên phương tiện truyền thông xã hội nêu chi tiết về mức thuế áp dụng cho từng quốc gia bị ảnh hưởng. Đáng chú ý, gần cuối danh sách là một loạt các hòn đảo xa xôi không có người ở của Úc, các vùng lãnh thổ ngoài khơi và thậm chí là một căn cứ quân sự.

--- Quần đảo Heard và McDonalds (Heard and McDonalds Islands): Một lãnh thổ bên ngoài của Úc, Quần đảo Heard và McDonalds, nằm cách Perth ở Tây Úc 4.100 km và cách Nam Cực 1.700 km. Lãnh thổ này được coi là một trong những địa điểm xa xôi nhất trên trái đất với "hệ sinh thái đảo nguyên sơ hiếm có", theo Công ước Di sản Thế giới của UNESCO, và là nơi sinh sống của một số loài bao gồm chim bay, chim cánh cụt, hải cẩu và động vật không xương sống. Để đến được các đảo này, phải đi thuyền trong hai tuần từ Perth — nghĩa là rất hiếm khi có người đến thăm. Mặc dù không có hoạt động kinh tế, Quần đảo Heard và McDonalds đã bị đánh thuế 10% vào thứ Tư.

--- Đảo Norfolk và Đảo Cocos (Norfolk Island and Cocos Island): Một số lãnh thổ khác của Úc đã bị đánh thuế, bao gồm Đảo Norfolk với dân số gần 2.000 người; Đảo Cocos với dân số chỉ 544 người và Đảo Christmas với dân số 1.692 người. Đảo Norfolk đã bị đánh thuế cao nhất là 29% — mặc dù Úc chỉ phải đối mặt với mức thuế 10%. Theo CIA, Hoa Kỳ là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của nước này, với 31% hàng xuất cảng của nước này hướng đến Hoa Kỳ. Trong khi đó, Đảo Cocos và Đảo Christmas đang phải đối mặt với mức thuế 10%.

"Đảo Norfolk đã phải chịu mức thuế 29%. Tôi không chắc chắn lắm rằng Đảo Norfolk, xét về khía cạnh này, có phải là đối thủ cạnh tranh thương mại với nền kinh tế khổng lồ của Hoa Kỳ hay không, nhưng điều đó chỉ cho thấy và minh họa cho thực tế rằng không nơi nào trên trái đất này an toàn trước điều này", Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết, theo tờ The Guardian.

--- Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh (British Indian Ocean Territory): Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh là một lãnh thổ hải ngoại của Anh không có dân số thường trú, nhưng hòn đảo lớn nhất của lãnh thổ này, Diego Garcia, có một cơ sở quân sự chung của Anh-Hoa Kỳ với khoảng 4.000 người sinh sống — chủ yếu là quân nhân. Lãnh thổ này là một nước xuất khẩu cá lớn, với Hoa Kỳ là điểm đến hàng đầu, theo Đài quan sát về sự phức tạp của nền kinh tế. Lãnh thổ này đã bị đánh thuế 10%.

--- Réunion: Một lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở Ấn Độ Dương, Réunion, đang phải đối mặt với mức thuế khổng lồ lên tới 37%, trong khi Liên Âu đã phải chịu mức thuế 20%. Theo dữ liệu mới nhất, Réunion có dân số khoảng 882.000 người.

--- Tokelau: Tokelau, một lãnh thổ phụ thuộc của New Zealand ở Nam Thái Bình Dương, có dân số chỉ hơn 1.600 người, theo CIA — và đang phải đối mặt với mức thuế 10%. Khu vực này bao gồm ba đảo san hô — Fakaofo, Atafu và Nukunonu — và không phải là nơi dễ tiếp cận, không có bến cảng, cảng hoặc sân bay. Du khách sẽ phải đi tàu từ Samoa, có chuyến khởi hành hai tuần một lần và thực hiện chuyến hành trình kéo dài khoảng 24 đến 36 giờ.

⦿ ---- Bản tin đài WGBH từ Boston. Các mức thuế mới của Tổng thống Donald Trump khiến một số chủ doanh nghiệp địa phương lo lắng. Tại Dorchester, nơi có cộng đồng người Việt đông đảo, khách hàng đã xếp hàng dài để mua bánh mì tại Nhà hàng và Tiệm bánh Ba Lẹ vào thứ năm. Chủ cửa hàng Jennifer Nguyen, một người Việt Nam di cư, cho biết thành công của cửa hàng cô là nhờ các nguyên liệu chính hãng được nhập từ quê nhà. Khi cô nhìn thấy mức thuế mới đối với các sản phẩm của Việt Nam, cô không thể ngủ được.

“Mọi người gần như khóc. Thuế là 46%. Tôi không nghĩ là dễ để trang trải. Không ai có thể tính toán được mức thuế đó”, cô nói. Nguyen chuyển đến Boston vào năm 1982 và cô đang chuẩn bị kỷ niệm 30 năm kinh doanh tại Dorchester Avenue. Cô tự hào vì luôn giữ giá cả phải chăng và sản phẩm của mình là chính hãng. “Họ [khách hàng] đến để mua một chiếc bánh sandwich hoặc thứ gì đó dưới 12 đô la, để họ có thể mang đi làm và còn lại một ít tiền cho gia đình”, cô nói.

Các doanh nghiệp bán buôn lớn hơn ở Boston cũng đang dự đoán tác động của mức thuế. Kế hoạch của Trump kêu gọi áp thuế hai chữ số đối với các sản phẩm trên khắp các quốc gia châu Á.

Doris Wong sở hữu công ty bán buôn thực phẩm Food-Pak Express tại biên giới Roxbury và Dorchester. Họ cung cấp thiết bị và nguyên liệu cho các nhà hàng châu Á trên khắp New England, phần lớn là hàng nhập cảng. Bà cho biết thuế quan là tin xấu đối với doanh nghiệp của bà và khách hàng của bà.

"Khi thuế quan lên tới 10, 20, 25, 40%, giá cả sẽ tăng quá cao", bà nói. "Điều này sẽ ảnh hưởng đến nhà hàng, và sau đó giá cả sẽ tăng cao hơn. Và sau đó người tiêu dùng sẽ nói, 'Ồ, tôi không đủ khả năng để ra ngoài ăn nữa.' Vì vậy, nó sẽ ảnh hưởng đến họ". Wong cho biết bà đã làm công việc này trong nhiều năm và hy vọng sẽ vượt qua được những tác động của việc tăng thuế quan.

“Chúng tôi hiểu rằng đây là điều cần phải làm theo một nghĩa nào đó để giúp nền kinh tế”, bà nói, “nhưng đồng thời, chúng tôi hy vọng rằng thuế quan sẽ không quá cao và đây chỉ là vấn đề tạm thời — vì dù thế nào đi nữa, cộng đồng người Châu Á vẫn cần sản phẩm này”. Wong bày tỏ sự tin tưởng rằng doanh nghiệp của bà có thể vượt qua. “Tôi nghĩ rằng chúng ta đang ở thời điểm lạm phát quá cao và mọi thứ sẽ giảm xuống”, bà nói. “Nó phải được thiết lập lại”.

Nhưng Nguyen lo lắng về tác động sẽ như thế nào ở đây, và đối với bạn bè và gia đình ở Việt Nam. “Tôi yêu khách hàng của mình, tôi yêu khu phố, tôi yêu cộng đồng”, cô nói. “Tôi muốn tiếp tục kinh doanh”.

⦿ ---- Nhiều nhà kinh tế cảnh báo hành động áp thuế của Trump có thể khiến người tiêu dùng California phải trả nhiều tiền hơn cho nhiều nhu cầu thiết yếu, chẳng hạn như thực phẩm, quần áo và năng lượng. Và những tác động đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng nhất đến những người Mỹ có thu nhập thấp, theo một phân tích mới từ Phòng thí nghiệm Ngân sách Yale (Yale Budget Lab) cho thấy.

Thuế quan qua lại, dao động từ 10% đến 46%, sẽ có hiệu lực từ ngày 9 tháng 4. Theo Olu Sonola, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu kinh tế Hoa Kỳ tại Fitch Ratings, mức thuế quan trung bình mà Hoa Kỳ áp dụng sẽ tăng lên khoảng 22% từ 2,5% hồi năm 2024. Đó là mức thuế quan cao nhất kể từ năm 1909.

Sonola nói với AP rằng "Nhiều quốc gia có khả năng sẽ rơi vào suy thoái. Bạn có thể loại bỏ hầu hết các dự báo nếu mức thuế quan này vẫn duy trì trong một thời gian dài". Các doanh nghiệp Hoa Kỳ có khả năng sẽ chuyển chi phí tăng thêm cho người tiêu dùng, làm dấy lên nỗi lo về suy thoái hoặc "lạm phát đình trệ", sự kết hợp của lạm phát cao, tăng trưởng kinh tế trì trệ và tỷ lệ thất nghiệp cao chưa từng thấy kể từ những năm 70.

Nghiên cứu của Phòng thí nghiệm Ngân sách Yale cho thấy những người Mỹ có thu nhập thấp sẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất vì họ chi tiêu nhiều hơn vào thu nhập của mình. Cụ thể, các hộ gia đình có thu nhập khả dụng trung bình khoảng 43.000 đô la — một trong những hộ có thu nhập khả dụng thấp nhất cả nước — sẽ thấy thu nhập khả dụng của họ giảm 2,3% với mức thuế quan mới và giảm 4% với tất cả các mức thuế quan năm 2025, nghiên cứu của Yale cho biết.

Nghiên cứu cho thấy rằng ở California, thuế quan có thể có tác động tàn phá đến nhiều người: thu nhập hộ gia đình trung bình ở California tính đến năm 2023 là 96.334 đô la. Theo nghiên cứu, những người Mỹ giàu nhất — những người có thu nhập khả dụng từ 500.000 đô la trở lên — sẽ thấy thu nhập khả dụng giảm 0,9% đối với mức thuế quan mới và giảm 1,6% nói chung.

Các nhà nghiên cứu của Yale cho biết giá quần áo có thể tăng 8% do mức thuế quan của hôm thứ Tư và 17% đối với tất cả các mức thuế quan của Hoa Kỳ. Giá thực phẩm cũng bị ảnh hưởng không cân xứng bởi mức thuế quan và sẽ tăng thêm 1,6%, tương đương với mức lạm phát trong 12 tháng qua đối với giá thực phẩm tạp hóa. Giá thực phẩm tạp hóa dự kiến sẽ tăng 2,8% tổng thể so với tất cả các hành động áp thuế quan năm 2025, trong đó sản phẩm tươi sống tăng 4% tổng thể.

Theo nghiên cứu, mức thuế quan của hôm thứ Tư không ảnh hưởng nhiều đến giá xe hơi, nhưng giá đã tăng khoảng 8,4% do các mức thuế quan trước đó, dẫn đến mức tăng trung bình 4.000 đô la đối với giá niêm yết của xe mới.

⦿ ---- Người khuyết tật thê thảm vì Trump: Trong nhiều năm, các cuộc họp báo của Bạch Ốc đều có phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu dành cho người khiếm thính. Không còn nữa. Các nhóm vận động cho biết phiên dịch viên đã vắng mặt đáng kể trong các cuộc họp báo của chính quyền Trump. Phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu Hoa Kỳ từng xuất hiện trên kênh YouTube của Bạch Ốc cũng đã biến mất. Một trang web của Bạch Ốc về khả năng tiếp cận cũng đã ngừng hoạt động.

Từ việc dừng các chương trình đa dạng có lợi cho người khuyết tật đến việc cắt giảm nhân sự tại Bộ Cựu chiến binh, chính quyền Trump đã thực hiện một loạt hành động gây hại cho những người khuyết tật hoặc mắc các bệnh mãn tính. Nhiều thập kỷ đạt được những thành quả khó khăn có nguy cơ bị hủy hoại do cắt giảm các chương trình liên bang, đóng băng tài trợ nghiên cứu và lệnh cấm của Bạch Ốc đối với các hoạt động hỗ trợ sự đa dạng.

Các nhóm vận động đang phản kháng, tạo tiền đề cho nhiều năm kiện tụng và các cuộc chiến chính sách y tế. Một số nhà lãnh đạo tại các tổ chức phục vụ người khuyết tật không muốn công khai chỉ trích các hành động của Bạch Ốc vì lo ngại nhóm của họ có thể trở thành mục tiêu trả thù của chính quyền, đặc biệt là nếu họ dựa vào nguồn tài trợ hoặc trợ cấp của liên bang.

“Việc làm im lặng phe đối lập khá là đáng sợ”, Michael Rembis, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khuyết tật tại Đại học Tiểu bang New York-Buffalo cho biết. “Việc phủ nhận nhân tính và tiếng nói của người khuyết tật, cũng như các hành động chống lại người khuyết tật về mặt loại bỏ hoặc phá hủy cơ sở hạ tầng cốt lõi, có liên quan trực tiếp đến ngôn ngữ phân biệt đối xử với người khuyết tật mà chính quyền sử dụng. Tất cả đều là một phần của nỗi sợ hãi và sự căm ghét lớn hơn đối với những người không giống mình”.

⦿ ---- Chính quyền quân sự cầm quyền của Myanmar đã tuyên bố lệnh ngừng bắn đơn phương kéo dài ba tuần để hỗ trợ nỗ lực nhân đạo và tái thiết sau năm ngày xảy ra trận động đất tàn khốc khiến ít nhất 3.085 người thiệt mạng và khiến thành phố lớn thứ hai của đất nước này trở thành đống đổ nát. Hội đồng Quản lý Nhà nước của chính phủ cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư rằng họ sẽ tạm dừng cuộc tấn công quân sự chống lại các nhóm phiến quân cho đến ngày 22 tháng 4.

Những người cai trị quân sự của đất nước đã đưa ra cành ô liu sau khi quốc tế lên án quyết định tiếp tục không kích vào các mục tiêu của phiến quân, bao gồm cả ở Tỉnh Sagaing, nơi có tâm chấn của trận động đất mạnh 7,7 độ richter hôm thứ Sáu, và Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên "ưu tiên các nỗ lực cứu trợ động đất".

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đưa ra lời kêu gọi này vào thứ Tư, vài giờ sau khi lực lượng chính phủ Myanmar nổ súng vào đoàn xe của Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc đang chuyển thiết bị và vật tư cứu trợ thiên tai tại Bang Shan ở phía đông đất nước. Bộ này cho biết không có nhân viên cứu hộ nào bị thương và nhiệm vụ của họ vẫn tiếp tục mà không bị cản trở sau vụ việc.

Quân nổi dậy Giải phóng Quốc gia Ta'ang cho biết quân đội chính quyền đã nổ súng bằng súng máy vào đoàn xe gồm chín xe khi đoàn xe đang trên đường đến Mandalay vào thứ Ba -- nhưng chính phủ cho biết tất cả chỉ là hiểu lầm và khẳng định quân đội đã bắn chỉ thiên và chỉ sau khi đoàn xe phớt lờ lệnh dừng lại.

Một phát ngôn viên của chính phủ dường như đổ lỗi cho đoàn Chữ thập đỏ Trung Quốc vì đã không thông báo cho chính phủ về các hoạt động của đoàn, nói rằng các tổ chức quốc tế phải thông báo cho Naypyidaw về sự hiện diện của họ. Những người nổi dậy đảm bảo an ninh cho đoàn xe khẳng định họ đã thông báo trước cho hội đồng quân sự về tuyến đường sẽ đến Mandalay.

Nhà lãnh đạo quân sự của đất nước Min Aung Hlaing dự kiến sẽ họp vào thứ Năm với các nhà lãnh đạo khu vực tại một hội nghị thượng đỉnh cách đó 800 dặm tại Bangkok, Thái Lan, nơi vẫn đang phục hồi sau tác động của trận động đất ở thủ đô, nơi có ít nhất 22 người thiệt mạng, 15 người trong số họ là công nhân xây dựng bị kẹt trong vụ sập một tòa nhà chọc trời chưa hoàn thành.

Không rõ liệu Min có tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người đồng cấp của mình tại hội nghị thượng đỉnh bảy quốc gia hay không trong bối cảnh Liên Hợp Quốc báo cáo rằng hơn 1,7 triệu người ở Mandalay không có điện hoặc nước sạch.

Theo Liên Hợp Quốc, bệnh tiêu chảy nghiêm trọng và các bệnh liên quan đến nhiệt độ tăng cao trong bối cảnh các nỗ lực nhân đạo đang bị cản trở bởi các cơn dư chấn đang diễn ra và tình trạng thiếu hụt nguồn lực trầm trọng. Tổ chức Bác sĩ không biên giới nói với CNN rằng tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nước sạch là một vấn đề đặc biệt, cả về số lượng và chất lượng, ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất cũng như trên toàn quốc.

"Việc thiếu nước đang tạo ra vấn đề về khả năng sống sót ngay lập tức, nhưng cũng có thể tạo ra vấn đề về dịch bệnh trong tương lai mà chúng ta chắc chắn muốn tránh", Điều phối viên thực địa của MSF Mikhael De Souza cho biết.

Người phát ngôn của Tổng thư ký Stephane Dujarric cho biết hôm thứ Tư rằng 45.000 người dân ở trong và xung quanh Naypyitaw đã nhận được nước uống sau khi hoạt động vận chuyển nước bằng xe tải bắt đầu ở khu vực thủ đô, nhưng sự hỗ trợ này chỉ đến được một phần nhỏ trong số hơn 300.000 người cần nước.

⦿ ---- Quận Cam: 2 ông gốc Á lừa đảo, bị bắt. Hai người đàn ông đã bị bắt sau khi một cư dân Newport Beach báo cáo rằng mình bị lừa đảo 35.000 đô la sau khi nhận được một email lừa đảo, các nhà chức trách cho biết hôm thứ Năm. Cư dân San Gabriel Haisong Shi, 52 tuổi và cư dân Costa Mesa Wei Xiong Chen, 25 tuổi, đã bị bắt vì tội trộm cắp lớn, cố gắng trộm cắp lớn và âm mưu thực hiện hành vi trộm cắp lớn, theo Sở Cảnh sát Newport Beach.

Hai người này đã gửi một email lừa đảo cho nạn nhân, nói rằng cô đã thực hiện một giao dịch mua bằng thẻ tín dụng lớn. Theo cảnh sát, email có chứa một số điện thoại hướng dẫn nạn nhân gọi điện nếu giao dịch mua được cho là không đúng. Khi gọi đến số điện thoại đó, những nghi phạm cho biết họ sẽ hoàn lại tiền mua hàng, nhưng "vô tình" gửi một số tiền lớn vào tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Nạn nhân được hướng dẫn đến ngân hàng, rút tiền gửi và đưa cho một cộng sự đã sắp xếp để gặp nạn nhân.

Theo cảnh sát, sau khi hai nghi phạm lừa đảo nạn nhân, chúng đã gọi điện cho cô vào ngày hôm sau để cố gắng lừa cô thêm tiền. Tuy nhiên, nỗ lực tiếp theo đã bị ngăn chặn bởi các thám tử từ Sở Cảnh sát Newport Beach, những người đã đảm nhận vai trò "nạn nhân".

⦿ ---- HỎI 1: Người giàu sống thọ hơn người nghèo, và người giàu Mỹ lại chết sớm hơn người giàu Châu Âu?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu của các nhà nghiên cứu tại Trường Y tế Công cộng thuộc Đại học Brown phát hiện ra rằng người Mỹ có tỷ lệ sống sót thấp hơn người châu Âu ở mọi mức độ giàu có và các yếu tố chi tiết dẫn đến sự chênh lệch này. So sánh mức độ giàu có và tỷ lệ sống sót ở Hoa Kỳ với châu Âu, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng trong khoảng thời gian 10 năm, người Mỹ ở mọi mức độ giàu có có nhiều khả năng tử vong hơn so với người châu Âu. Những phát hiện này đã được trình bày chi tiết trong một nghiên cứu mới trên Tạp chí Y học New England do một nhóm do các nhà nghiên cứu tại Trường Y tế Công cộng thuộc Đại học Brown đứng đầu. Phân tích đã so sánh dữ liệu từ hơn 73.000 người lớn ở Hoa Kỳ và các khu vực khác nhau của châu Âu có độ tuổi từ 50 đến 85 vào năm 2010 để xác định mức độ giàu có ảnh hưởng như thế nào đến khả năng tử vong của một người. Kết quả cho thấy những người giàu có hơn có xu hướng sống lâu hơn những người ít giàu có hơn, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, nơi khoảng cách giữa người giàu và người nghèo lớn hơn nhiều so với ở châu Âu. Chi tiết:

.

.

https://www.upi.com/Health_News/2025/04/03/exercise-weekend-warriors-study/9421743688814/

.