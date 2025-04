Quên ký tên vào sắc lệnh áp thuế, Trump gây kinh hoàng đang dính bệnh lãng trí. Donald Trump đã phải được 'dẫn trở lại' sân khấu sau khi 'quên' ký lệnh hành pháp của mình, làm dấy lên nỗi lo ngại về sức khỏe sau một khoảnh khắc kỳ lạ.

(3.4.2025) - Trump áp thuế 49% với Campuchia, 46% với Việt Nam, 34% đối với TQ. Trump áp thuế nặng nhất là các nước nghèo. Hãng Nike, Adidas có thể rời bỏ VN.

- CNN giải thích: VN không hề áp thuế 90% lên hàng Mỹ

- Quên ký tên vào lệnh áp thuế, Trump gây kinh hoàng đang dính bệnh lãng trí.

- Thủ tướng VN họp nội các khẩn cấp, đối phó

- Peter Baum (CEO của Baum Essex bản doanh ở New York) đã chuyển các nhà máy từ TQ vào VN, Ấn Độ, Campuchia từ 2019: Bây giờ Trump làm suy thoái toàn cầu và làm hãng Mỹ sập tiệm

- Báo WSJ: Thuế quan của Trump sẽ là lợi nhuận cho ngành vận động hành lang: các nước sẽ móc nối với gia đình Trump xin gặp, thương thuyết xin giảm thuế

- Các công ty cung cấp phụ tùng xe từ TQ nói: dân Mỹ phải gánh chịu mức thuế quan của Trump, vì các hãng này sẽ không vào Mỹ mở xưởng

- Trump thú nhận "rất tôn trọng" TQ và Tập Cận Bình trong khi nói áp thuế 25% đối với tất cả xe nhập vào Mỹ

- Tập Cận Bình ra chiêu trước: cấm và hoãn các giấy phép đối với các công ty TQ muốn đầu tư vào Mỹ.

- Cổ phiếu Mỹ sáng nay lao dốc ngay khi mở cửa

- Thượng viện thông qua nghị quyết cấm Trump áp thuế Canada vì chỉ hại dân Mỹ (dự kiến, Hạ Viện sẽ vâng lời Trump)

- Ủy ban Ngân sách Thượng viện đề xuất nghị quyết tăng tối đa là 5 nghìn tỷ đô la cho trần nợ và mức tăng thâm hụt ngân sách là 1,5 nghìn tỷ đô trong 10 năm tới.

- Hội Consumer Technology Association (Hiệp hội Công nghệ Tiêu dùng): Trump sẽ "thúc đẩy lạm phát" và "giết chết việc làm" dân Mỹ

- Cổ phiếu Apple Inc. giảm 7,31% vì 90% iPhone vẫn được lắp ráp tại TQ

- Sau áp thuế là sa thải: hãng xe Stellantis cho biết họ đã "tạm dừng sản xuất" tại một số nhà máy lắp ráp xe của Canada và Mexico

- Trump không áp thuế Nga, Cuba, Bắc Hàn, Belarus

- Tất cả công chức trong chương trình LIHEAP (giúp dân nghèo thanh toán hóa đơn sưởi ấm và làm mát)bị Trump đuổi

- Viết bài, nhận định Trump là Hoàng Đế La Mã, cựu tổng thống Costa Rica (người thắng giải Nobel Hòa Bình 1987) bị cấm vào Mỹ.

- Học viện Hải quân Mỹ quăng bỏ 400 cuốn sách về đa dạng, công bằng và hòa nhập

- DB Steve Israel lên án Bộ Quốc Phòng rút sách khỏi thư viện Học viện Hải quân về các đề tài sắc tộc, đa dạng: sẽ làm hại lính Mỹ vì sẽ không hiểu được dân nước khác, đạo khác

- Mỹ cấm toàn diện quan hệ lãng mạn hoặc sex giữa nhân viên chính phủ Mỹ và công dân TQ tại TQ

- Lên án Trump chà đạp tư pháp, Hiến pháp và luật pháp: 80 hội đoàn pháp lý báo động

- North Dakota: Gửi bạn gái đoạn phim sex, gõ nhầm tên người nhận là luật sư thành phố, Thị trưởng từ chức.

- TTK/NATO Mark Rutte: Hơn 20 tỷ euro giúp Ukraine trong ba tháng đầu năm 2025.

- Hãng luật Willkie Farr bị Trump trả thù, phải đầu hàng (và là hãng thứ 3 đầu hàng): chịu nạp 100 triệu đô dịch vụ pháp lý.

- Tới gần hạn cấm TikTok tại Mỹ, Trump hy vọng sắp xếp hãng Mỹ sẽ mua xong

- Chuyến bay American Airlines dự kiến 14 giờ thì tới Tokyo, nhưng bay được 12 giờ thì phải quay đầu trở lại Mỹ

- Tiêm vắc-xin zona (còn gọi là bệnh giời leo, hay thủy đậu: shingles) sẽ giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ

- California: Tòa phạt cựu Thị trưởng Rich Trần 6.900 đô, đòi Tran ra tòa chậm nhất là ngày 10 tháng 4/2025 vụ Thành phố Milpitas bị kiện

- HỎI 1: Yale: 1/5 người mắc chứng mất trí không nhận được sự chăm sóc giúp họ trong cuộc sống hàng ngày? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Hơn 1/3 dân Mỹ, tức 91 triệu người, không có tiền chi trả y tế? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-3/4/2025) ⦿ ---- Trump áp thuế 49% với Campuchia, 46% với Việt Nam, 34% đối với Trung Quốc, 20% đối với Liên Âu EU, 24% đối với Nhật Bản. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố hôm thứ Tư rằng các mức thuế sắp tới "sẽ không hoàn toàn có đi có lại". Tổng thống nói thêm, "Tôi có thể làm như vậy", gọi các mức thuế trả đũa sắp tới là "có đi có lại".

.

Theo biểu đồ mà tổng thống đưa ra, mức thuế 20% sẽ được áp dụng đối với Liên minh châu Âu. Ngoài ra, mức thuế 34% sẽ được áp dụng đối với Trung Quốc trong khi Việt Nam sẽ phải chịu mức thuế 46% đối với hàng xuất cảng của mình.

.

Ngoài ra, Hoa Kỳ sẽ áp mức thuế 24% đối với Nhật Bản và mức thuế có đi có lại 10% đối với Vương quốc Anh, cũng như các quốc gia như Ấn Độ, Singapore, Brazil và Nam Phi, cùng nhiều quốc gia khác.

.

Trước giờ, VN tính thuế hàng Mỹ nhập vào VN 90% (con số này khả vấn, xem giải thích ở Ghi chú), bây giờ VN bị Trump áp thuế 46%

.

⦿ ---- Trump áp thuế VN, văng miểng cho nhiều hãng Mỹ, theo CNBC: Các nhà bán lẻ và thương hiệu trước giờ đã chuyển sang Việt Nam để sản xuất hàng hóa từ giày thể thao đến ghế sofa trong khi chuyển một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Trong nhiều năm, VN đã trở thành lựa chọn thay thế phổ biến cho các công ty đang cố gắng tránh xung đột thương mại giữa Mỹ-TQ. Giờ đây, khi Tổng thống Donald Trump mở rộng mục tiêu thuế quan của mình, họ không còn có thể tránh né được nữa.

.

Trump cho biết ông sẽ áp thuế 46% đối với hàng nhập từ Việt Nam như một phần của làn sóng thuế toàn cầu mới được công bố vào thứ Tư. Điều đó có thể sớm làm tăng chi phí cho các tập đoàn lớn trong lĩnh vực may mặc, đồ nội thất và đồ chơi, và một số trong số họ có thể chuyển những khoản tăng đó cho người tiêu dùng dưới hình thức tăng giá. Thuế quan đối với Việt Nam có hiệu lực từ ngày 9 tháng 4.

.

Trung Quốc đã xuất cảng nhiều hàng hóa sang Hoa Kỳ hơn bất kỳ quốc gia nào khác trong hơn hai thập niên, nhưng Mexico đã vượt qua Trung Quốc để trở thành nguồn cung hàng đầu vào năm 2023. Trung Quốc hiện là nhà cung cấp lớn thứ hai cho Hoa Kỳ, chiếm 438,9 tỷ đô la giá trị hàng hóa vào năm 2024, theo dữ liệu của chính phủ từ Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ.

.

Đối với các công ty muốn đa dạng hóa các quốc gia mà họ dựa vào để sản xuất và giảm rủi ro từ xung đột thương mại với Trung Quốc, Việt Nam cũng đã trở thành một địa điểm phổ biến. Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, kim ngạch nhập cảng từ Việt Nam đã tăng lên 136,6 tỷ đô la vào năm 2024, tăng khoảng 19% so với năm 2023.

.

Trump áp thuế nặng nhất là các nước nghèo, nơi hãng Mỹ ưa vào mở xưởng vì lương thợ rẻ

.

Mặt khác, nhập cảng từ Trung Quốc chỉ tăng 2,8% từ năm 2023 đến năm 2024, theo dữ liệu của chính phủ. Nhập cảng từ Trung Quốc đã giảm khoảng 18% vào năm ngoái khi so sánh với năm 2022, khi Hoa Kỳ nhập 536,3 tỷ đô la hàng hóa từ quốc gia này.

.

Thuế quan sẽ ảnh hưởng đến các công ty vào thời điểm nhiều người tiêu dùng trở nên có ý thức về giá trị và có chọn lọc trong việc chi tiêu do lạm phát dai dẳng và lo ngại về nền kinh tế. Mặc dù hiện tại vẫn chưa rõ công ty nào sẽ tăng giá do thuế quan, nhưng các doanh nghiệp có thể không muốn gánh chịu chi phí cao hơn vì họ dự báo chi tiêu sẽ ảm đạm trong những tháng tới.

.

Các công ty dễ bị ảnh hưởng nhất bởi thuế quan của Việt Nam: Một số tên tuổi quen thuộc sẽ cảm thấy khó khăn do thuế quan của Việt Nam. Nike sản xuất khoảng một nửa số giày dép của mình tại Trung Quốc và Việt Nam, trong đó khoảng 25% đến từ Việt Nam. Một quan chức Bạch Ốc nói với CNBC rằng Trump sẽ áp dụng mức thuế 34% ngoài mức thuế 20% hiện hành đối với hàng nhập từ Trung Quốc, với mức thuế rõ ràng là 54%.

.

Thuế quan sẽ là một trở ngại khác đối với công ty khổng lồ giày thể thao và trang phục thể thao, vốn đã đưa ra dự báo đáng thất vọng cho quý hiện tại. Hướng dẫn đó, dự kiến doanh số giảm hai chữ số phần trăm trong giai đoạn ba tháng, bao gồm tác động ước tính từ thuế quan đối với hàng nhập từ Trung Quốc và Mexico.

.

Thuế quan mở rộng có thể làm đình trệ hoặc làm chậm nỗ lực của Nike nhằm hồi sinh thương hiệu và cải thiện doanh số dưới thời CEO mới Elliott Hill, một cựu chiến binh của công ty đã nắm quyền vào mùa thu năm ngoái. Cổ phiếu Nike đã giảm hơn 6% trong phiên giao dịch mở rộng vào thứ Tư.

.

Adidas và các công ty giày dép lớn khác cũng phụ thuộc rất nhiều vào Việt Nam. Hai công ty đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của CNBC. Theo dữ liệu toàn năm gần đây nhất có sẵn của Footwear Distributors and Retailers of America, một nhóm thương mại trong ngành, gần một phần ba lượng giày dép nhập vào Hoa Kỳ đến từ Việt Nam vào năm 2023.

.

Ví dụ, Steve Madden đã nói trong một cuộc gọi về thu nhập vào đầu tháng 11 rằng họ sẽ cắt giảm lượng hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ từ Trung Quốc tới 45% trong năm tới. Nhà sản xuất giày dép đã đưa ra thông báo đó chỉ vài ngày sau chiến thắng của Trump trong cuộc bầu cử tổng thống, sau lời hứa trong chiến dịch tranh cử của ông Trump về việc áp thuế quan cao đối với các quốc gia như Trung Quốc.

.

Tuy nhiên, một trong những quốc gia mà Steve Madden đã đẩy nhanh động thái chuyển hướng là Việt Nam, cùng với Campuchia, Mexico và Brazil, CEO Edward Rosenfeld cho biết tại thời điểm đó trong cuộc gọi về thu nhập.

.

Tính đến tháng này, Việt Nam là quốc gia lớn thứ hai về các nhà cung cấp cho công ty mẹ của Ugg và Hoka là Deckers Brands. Công ty có 68 đối tác chuỗi cung ứng tại Việt Nam, chỉ đứng sau 125 nhà cung cấp tại Trung Quốc. Cổ phiếu Deckers đã giảm gần 9% trong giao dịch mở rộng. Công ty đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

.

Trump làm suy thoái toàn cầu và sẽ làm hãng Mỹ sập tiệm:

VF Corporation, bao gồm các thương hiệu giày dép, quần áo và phụ kiện bao gồm The North Face, Timberland, Vans và Jansport, cũng phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc và Việt Nam. Khoảng 38% nhà cung cấp của công ty ở Trung Quốc và 17% ở Việt Nam, chiếm tới 55% mức độ tiếp xúc trên cả hai quốc gia, theo tiết lộ về sản xuất từ tháng 12.

.

Peter Baum là giám đốc tài chính và giám đốc điều hành của Baum Essex, một nhà sản xuất có trụ sở tại New York với giấy phép sản xuất sản phẩm cho các thương hiệu như Nautica, Betsey Johnson và Steve Madden. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của chính quyền Trump vào năm 2019, Baum đã chuyển các nhà máy từ Trung Quốc sang Philippines, Campuchia, Việt Nam và Ấn Độ.

.

Ông nói với CNBC vào thứ Tư rằng thuế quan qua lại sẽ gây thiệt hại lớn cho công ty của ông. "Đây là cách bạn bắt đầu một cuộc suy thoái toàn cầu. Sau 80 năm và năm thế hệ, Trump vừa khiến chúng tôi phá sản", Baum nói.

.

(GHI CHÚ: Chỗ này cần ghi chú, VN áp thuế với nhiều hàng nhập từ Mỹ (phần nhiều không cao tới 90%) là nhằm bảo vệ ngành sản xuất trong nước, vì một số hàng Mỹ nhập vào giá rẻ sẽ làm sập tiệm nhiều doanh nghiệp VN. Lý do nữa: VN áp thuế cao ở vài lĩnh vực, như xe hơi thì các hãng xe sẽ vào VN đầu tư thay vì nhập hoàn toàn. Các mặt hàng nhập VN được mức thuế thấp phải là hàng chiến lược, hoặc nhờ hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương, nhưng VN chưa có FTA với Mỹ mà chỉ mới ký một số FTA với ASEAN, Chile, Cuba, Nhật, Hàn, Úc...

.

Theo phân tích của nhiều báo trong VN và các chuyên gia kinh tế: Thông tin về việc Việt Nam áp thuế 90% lên hàng hóa Mỹ không phản ánh mức thuế thực tế mà Việt Nam đang áp dụng. Thay vào đó, con số 90% này được chính quyền Mỹ sử dụng như một phần của công thức tính thuế đối ứng. Cụ thể, Mỹ tính toán mức thuế đối ứng dựa trên thâm hụt thương mại song phương với công thức:

Thuế đối ứng = 1/2 × (Thâm hụt thương mại / Tổng giá trị xuất khẩu sang Mỹ)

Áp dụng công thức này cho Việt Nam:

• Xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ: 136,6 tỷ USD

• Nhập khẩu của Việt Nam từ Mỹ: 13,1 tỷ USD

• Thâm hụt thương mại: 123,5 tỷ USD

Tỷ lệ thâm hụt thương mại so với tổng giá trị xuất khẩu là khoảng 90% (123,5 tỷ USD / 136,6 tỷ USD). Do đó, Mỹ áp dụng mức thuế đối ứng bằng một nửa của 90%, tức là 46%.

Như vậy, con số 90% không phải là mức thuế mà Việt Nam thực sự áp dụng lên hàng Mỹ, mà là kết quả từ phương pháp tính toán của Mỹ dựa trên thâm hụt thương mại giữa hai nước.

.

Theo một số thống kê: Thuế nhập cảng rượu từ Mỹ có thể dao động từ 45-55%, cộng thêm thuế tiêu thụ đặc biệt (khoảng 65% với rượu mạnh); trong khi hàng điện tử, máy móc: Thường chịu thuế thấp hơn, từ 0-20%, tùy thuộc vào loại sản phẩm. Với nông sản (như thịt bò, gia cầm): Thuế suất thường từ 10-30%.

.

Các ngành xuất cảng chủ lực của Việt Nam sang Mỹ sẽ chịu tác động lớn từ mức thuế 46%, bao gồm: Điện tử (điện thoại, linh kiện): Samsung, Intel có nhà máy lớn tại Việt Nam; Dệt may: Áo quần, vải vóc chiếm tỷ trọng lớn trong kim ngạch xuất cảng; Giày dép: Nike, Adidas sản xuất nhiều tại Việt Nam; Đồ gỗ: Nội thất xuất sang Mỹ rất phổ biến; Nông sản: Thủy sản (tôm, cá), cà phê, hạt điều.

.

NGUY HẠI: Sản phẩm từ Việt Nam, như dệt may, giày dép, đồ gỗ và điện tử, sẽ trở nên đắt đỏ hơn tại thị trường Mỹ. Không cạnh tranh nổi với hàng nước khác. Mỹ là thị trường xuất cảng lớn nhất của Việt Nam, chiếm khoảng 90% xuất cảng và là 30% GDP (theo Straits Times). Việc áp thuế 46% có thể làm giảm kim ngạch xuất khẩu, hại đến tăng trưởng kinh tế VN. Theo CNBC, ngành sản xuất và chế biến có thể phải cắt giảm lao động do giảm đơn hàng từ Mỹ. Theo NBCNewYork, các công ty Việt Nam có thể phải tìm cách giảm giá thành sản phẩm để duy trì thị phần, dẫn đến việc giảm lợi nhuận hoặc tăng chi phí sản xuất.)

.

⦿ ---- CNN giải thích về chuyện có phải VN áp thuế hàng Mỹ tới 90%: Không. Chính quyền Trump đã sử dụng một công thức đơn giản: Lấy thâm hụt thương mại của mỗi quốc gia với Hoa Kỳ, chia cho giá trị xuất cảng của quốc gia đó sang Hoa Kỳ - và sau đó chia đôi con số này, như một cử chỉ "tử tế". Chúng ta hãy cùng xem xét từng bước một, sử dụng dữ liệu chính thức của Hoa Kỳ và ví dụ về Việt Nam, nơi mà Tổng thống Donald Trump tuyên bố đã áp dụng mức thuế 90% đối với hàng hóa của Hoa Kỳ và do đó sẽ phải chịu mức thuế "có đi có lại" là 46%.

.

Vào năm 2024, Việt Nam, một trung tâm sản xuất toàn cầu khổng lồ và đang phát triển, đã bán 136,6 tỷ đô la hàng hóa cho Hoa Kỳ. Vì người Mỹ muốn mua những thứ như giày Nike nhiều hơn nhiều so với người Việt Nam muốn mua những thứ như xe Ford, nên Hoa Kỳ đã bán ít hơn nhiều cho Việt Nam. Việt Nam chỉ mua 13,1 tỷ đô la hàng hóa từ Hoa Kỳ trong cùng năm đó.

.

Trừ 13,1 tỷ đô la khỏi 136,6 tỷ đô la, Việt Nam sẽ có thặng dư thương mại là 123,5 tỷ đô la với Hoa Kỳ. Nhưng thặng dư thương mại của một phía lại là thâm hụt thương mại của một phía khác – điều mà Trump đã nói rõ là ông thấy khó chấp nhận, giống như bị “lừa đảo”. Tiền trao cháo múc mà gọi là lừa đảo, bi hài.

.

Chia 123,5 tỷ đô la cho 136,6 tỷ đô la (giá trị xuất cảng của Việt Nam sang Hoa Kỳ) sẽ cho kết quả là 0,90 – hay nói cách khác là 90% theo tỷ lệ phần trăm. Trong một hành động được cho là “tử tế”, Trump đã gần như chia đôi con số này, nghĩa là Việt Nam “sẽ” hiện phải đối mặt với mức thuế quan là 46%.

.

Với một số ít ngoại lệ, Trump đã lặp lại phương pháp này cho tất cả các quốc gia trong biểu đồ thuế quan của mình. Để nói rõ hơn, các quốc gia này đang bị trừng phạt vì có thặng dư thương mại với Hoa Kỳ – không phải vì họ đã áp đặt “thuế quan” đối với hàng hóa được giao dịch với nền kinh tế lớn nhất thế giới.

.

⦿ ---- Việt Nam phản ứng? Bản tin Reuters ghi rằng Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã tổ chức một cuộc họp nội các khẩn cấp vào sáng thứ Năm, truyền thông nhà nước đưa tin, vài giờ sau khi chính quyền Trump tuyên bố Việt Nam sẽ bị Hoa Kỳ áp thuế 46% khi công bố một đợt áp thuế toàn cầu. Các nhà lãnh đạo của Bộ Thương mại sẽ trình bày báo cáo về tác động của thuế quan đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam và triển vọng tăng trưởng kinh tế của nước này, báo Tiền Phong đưa tin, trích dẫn một quan chức của bộ.

.

Bộ trưởng Thương mại Nguyễn Hồng Điền, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng và Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng nằm trong số những người tham dự, theo Vietnam News Agency đưa tin. Hoa Kỳ là thị trường xuất cảng lớn nhất của Việt Nam, một trung tâm công nghiệp phụ thuộc vào xuất cảng. Xuất cảng sang Hoa Kỳ trị giá 142 tỷ đô la vào năm ngoái, chiếm gần 30% tổng sản phẩm quốc nội của nước này. Thặng dư thương mại của Việt Nam với Hoa Kỳ đã vượt quá 123 tỷ đô la vào năm ngoái.

.

"Đây là cú sốc đối với nền kinh tế toàn cầu và đối với nền kinh tế Việt Nam", chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành, cựu Phó Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Việt Nam, cho biết. "Điều này sẽ tác động tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam", Thanh cho biết.

.

Reuters cũng ghi rằng Chỉ số chứng khoán chuẩn của Việt Nam đã giảm tới 5,3% trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Năm xuống còn 1.247 sau thông báo của Bạch Ốc. Hà Nội gần đây đã thực hiện một loạt các biện pháp để giảm thặng dư thương mại với Washington, bao gồm cắt giảm thuế quan đối với nhiều loại hàng hóa xuất cảng sang Hoa Kỳ.

.

⦿ ---- Sau áp thuế là sa thải: hãng xe Stellantis cho biết họ đã "tạm dừng sản xuất" tại một số nhà máy lắp ráp xe của Canada và Mexico do mức thuế mới được công bố và do đó, một số công nhân Hoa Kỳ cũng sẽ bị tạm thời sa thải. Stellantis cho biết 900 nhân viên làm việc theo giờ tại Hoa Kỳ, những người sản xuất hệ thống truyền động và dập cung cấp cho các nhà máy bị ảnh hưởng tại Canada và Mexico sẽ nằm trong số những người bị sa thải do sản lượng giảm do mức thuế gây ra.

.

Họ làm việc tại năm nhà máy khác nhau ở vùng Trung Tây — nhà máy Warren Stamping và Sterling Stamping ở Michigan, cũng như Nhà máy truyền động Indiana, Nhà máy truyền động Kokomo và Nhà máy đúc Kokomo, tất cả đều ở Kokomo, Indiana.

.

Tại Canada và Mexico: Nhà máy lắp ráp ở Windsor, Ontario, nơi sản xuất Chrysler Pacifica và Voyager, và Dodge Charge Daytona, sẽ đóng cửa trong hai tuần bắt đầu từ thứ Hai và nhà máy lắp ráp ở Toluca, Mexico, nơi sản xuất Jeep Compass và xe điện Wagoneer S, sẽ đóng cửa trong phần còn lại của tháng 4, cũng bắt đầu từ thứ Hai.

.

“Chúng tôi đang tiếp tục đánh giá tác động trung và dài hạn của các mức thuế này đối với hoạt động của mình, nhưng cũng đã quyết định thực hiện một số hành động ngay lập tức, bao gồm tạm dừng sản xuất tại một số nhà máy lắp ráp của chúng tôi tại Canada và Mexico”, Antonio Filosa, giám đốc điều hành của Stellantis tại Châu Mỹ, cho biết trong một bản ghi nhớ gửi cho nhân viên của Stellantis tại Bắc Mỹ. “Những hành động đó sẽ ảnh hưởng đến một số nhân viên tại một số cơ sở truyền động và dập của chúng tôi tại Hoa Kỳ hỗ trợ các hoạt động đó”.

.

⦿ ---- Các mức thuế quan mới rộng rãi do Tổng thống Trump công bố hôm thứ Tư áp đặt các hình phạt tài chính đối với hầu hết mọi quốc gia đáng chú ý. Tuy nhiên, Axios chỉ ra rằng có một quốc gia lớn không có trong danh sách này, đó là Nga. Bạch Ốc cho biết đây không phải là vấn đề thiên vị: Thư ký báo chí Karoline Leavitt cho biết các lệnh trừng phạt hiện tại đối với Nga đã "ngăn cản mọi hoạt động thương mại có ý nghĩa". Tuy nhiên, Axios chỉ ra rằng Hoa Kỳ giao thương với Nga nhiều hơn các quốc gia khác trong danh sách, bao gồm Mauritius hoặc Brunei.

.

Ba quốc gia khác: Cuba, Bắc Hàn và Belarus cũng không bị áp dụng các lệnh trừng phạt mới, với việc Leavitt một lần nữa trích dẫn các lệnh trừng phạt hoặc thuế quan hiện tại.

.

Canada, Mexico: Hai quốc gia Bắc Mỹ này được miễn thuế "Ngày giải phóng", nhưng họ vẫn phải chịu mức thuế 25% mà Trump đã áp dụng, theo USA Today.

.

Sản phẩm: Tổng thống cũng tuyên bố một số sản phẩm được miễn thuế theo chính sách thuế quan có đi có lại và tờ Wall Street Journal đưa tin rằng chúng bao gồm thép và nhôm, vốn đã phải chịu thuế quan; năng lượng (ví dụ như dầu từ Saudi Arabia); đồng, dược phẩm, chất bán dẫn và gỗ xẻ, mặc dù những mặt hàng này có thể phải chịu thuế quan trong tương lai; và vàng thỏi (bullion), bao gồm cả vàng thường.

.

⦿ ---- Quên ký tên vào sắc lệnh áp thuế, Trump gây kinh hoàng đang dính bệnh lãng trí. Donald Trump đã phải được 'dẫn trở lại' sân khấu sau bài phát biểu chào hàng thuế quan của mình sau khi 'quên' ký lệnh hành pháp của mình, làm dấy lên nỗi lo ngại về sức khỏe sau một khoảnh khắc kỳ lạ khác.

.

Tổng thống Hoa Kỳ đã bị suy nhược tinh thần trong một khoảnh khắc 'lú lẫn' khi phát biểu gần một giờ vào thứ Tư khi nói chuyện với khán giả được mời tại Vườn Hồng của Bạch Ốc về kế hoạch áp thuế đối với hàng chục đối tác thương mại của Hoa Kỳ. Ông đã sử dụng bài phát biểu 'Ngày giải phóng' của mình để phác thảo cách ông sẽ đưa ngành sản xuất trở lại đất nước bằng cách ký lệnh hành pháp gây tranh cãi của mình.

.

Tuy nhiên, sau khi tổng thống kết thúc bài phát biểu đầy nhiệt huyết của mình - nơi ông mô tả cách Hoa Kỳ đã bị 'cướp bóc, cướp bóc, hãm hiếp và cướp bóc bởi [các] quốc gia khác' - ông đã bỏ đi mà không ký vào tài liệu. Trong một video được chia sẻ trên mạng xã hội, Trump tỏ ra bối rối khi nói chuyện ngắn gọn với một quan chức. Sau đó, ông phải được dẫn trở lại bàn làm việc trên sân khấu, nơi cuối cùng ông đã ký lệnh.

.

Một người phát hiện ra đoạn clip trên X đã viết: "Trump có khoảnh khắc đầu tiên của Biden không nằm trong danh sách bingo của tôi cho năm 2025". Một người khác nói đùa: "Trump: "Nhiệm vụ đã hoàn thành!" Nhân viên: "Thưa ngài, ngài đã quên nhiệm vụ". Một người khác hỏi thêm: "Ông ấy có biết mình sẽ đi đâu không?" Trong khi một người khác tiếp tục: "Buddy đang ở một thiên hà khác".

.

Xem video hơn 4 phút dưới đây, từ thời điểm "mất trí" 2:25 phút, được nhắc quay lại để ký lúc 2:47 phút:



https://www.youtube.com/watch?v=hgt-0d6WJR8

.

Hay là: Xem video dài 39 giây đồng hồ, click vào để nghe âm thanh:

https://x.com/Acyn/status/1907538513102516260

.

.

⦿ ---- Thuế quan "Ngày giải phóng" của Tổng thống Donald Trump sẽ là một khoản lợi nhuận bất ngờ cho những người vận động hành lang ở vùng thủ đô đến nỗi ông cũng có thể gọi thông báo của mình là "Ngày mua thêm một du thuyền" cho đầm lầy Washington, D.C., theo ban biên tập của tờ Wall Street Journal đã viết trong một bài xã luận chỉ trích gay gắt.

.

Hôm thứ Tư, Trump đã công bố mức thuế trên hàng nhập cảng cơ bản là 10 phần trăm đối với các sản phẩm từ mọi quốc gia trên thế giới, sau đó đánh thuế các sản phẩm từ khoảng 60 quốc gia với mức thuế bổ sung từ 20 đến 49 phần trăm. Các công ty Hoa Kỳ phải trả thuế, với chi phí thường được chuyển cho người tiêu dùng. Để tránh những chi phí bổ sung khi kinh doanh và duy trì doanh số bán hàng mạnh mẽ, các công ty sẽ tìm cách miễn thuế, tờ Journal cảnh báo.

.

"Ông Trump đang nói rằng sẽ không có miễn thuế quan. Nhưng hãy xem lời hứa đó tan biến khi các chính trị gia, bao gồm cả ông Trump, coi các khoản miễn trừ là một cách để tận dụng các khoản đóng góp cho chiến dịch từ các doanh nghiệp. Ngày giải phóng là Ngày mua thêm một du thuyền cho đầm lầy", ban biên tập của tờ báo đã viết. Nghĩa là, chính phủ các nước bị thuế nặng (như VN) sẽ tới gõ cửa các công ty vận động hành lang (quen biết gia tộc Trump) để xin gặp, thuyết phục, và xin giảm thuế. Đây là cách những người xung quanh Trump kiếm tiền hợp pháp, lại được các chính phủ ngoại quốc biết ơn.

.

⦿ ---- Cổ phiếu Hoa Kỳ lao dốc ngay khi mở cửa phiên giao dịch sáng hôm thứ Năm sau khi Tổng thống Donald Trump làm rung chuyển thị trường toàn cầu bằng cách công bố mức thuế đối với hầu hết các mặt hàng nhập vào nước này. Chỉ số S&P 500 giảm 3,3%, Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 2,9% và Nasdaq thiên về công nghệ giảm 4,5%. Những biến động thị trường đó đã xóa sổ hàng nghìn tỷ đô la giá trị trong vài phút đầu giao dịch. Cổ phiếu bán lẻ nằm trong số những cổ phiếu bị ảnh hưởng nặng nề nhất, vì mức thuế của Trump đối với các quốc gia sản xuất và xuất càng lớn như Trung Quốc có thể lên tới 54%.

.

Cổ phiếu Lululemon giảm mạnh 10%, Nike giảm 11% và Ralph Lauren giảm khoảng 11,5%. Chỉ sau một đêm, mức thuế 25% của Trump đối với xe nhập cảng, được công bố vào tuần trước, cũng có hiệu lực. Mức thuế 25% đối với phụ tùng xe sản xuất ở nước ngoài sẽ được áp dụng chậm nhất là vào ngày 3 tháng 5, nghĩa là về cơ bản, bất kỳ chiếc xe nào được bán tại Hoa Kỳ đều sẽ phải chịu mức thuế vào thời điểm này vào tháng tới.

.

Thị trường đã bị đánh tơi tả khi Trump áp dụng thuế quan mới nhất. Hai thị trường S&P 500 và Nasdaq vừa ghi nhận quý tồi tệ nhất trong nhiều năm, chủ yếu là do sự bất ổn ngày càng tăng xung quanh tác động của các chính sách thương mại đang thay đổi của tổng thống.

.

Cổ phiếu Hoa Kỳ không phải là cổ phiếu duy nhất phải đối mặt với đợt bán tháo lớn. Trên toàn thế giới, chỉ số chứng khoán chính của Nhật Bản đã giảm 2,7% và Stoxx 600 của Châu Âu đã giảm hơn 2,2%. FTSE 100 của Vương quốc Anh đã chứng kiến ​​mức giảm khoảng 1,5% khi các thị trường Đức, Pháp và Ý đều giảm khoảng 3%.



⦿ ---- Thượng viện đã thông qua một nghị quyết vào tối thứ Tư nhằm ngăn chặn khả năng áp thuế đối với Canada của Tổng thống Trump, đưa ra lời khiển trách hiếm hoi chỉ vài giờ sau khi tổng thống công bố các kế hoạch toàn diện nhằm siết chặt thương mại quốc tế. Nghị quyết của Thượng viện, được thông qua với tỷ lệ phiếu bầu 51-48, sẽ chấm dứt tuyên bố tình trạng khẩn cấp của Trump về fentanyl, vốn là cơ sở cho việc áp thuế đối với Canada, AP đưa tin. Tất cả đảng viên Dân chủ và bốn đảng viên Cộng hòa đã bỏ phiếu đồng ý. Trước đó trong ngày, Trump đã công bố các lệnh áp thuế nhập cảng đối với một loạt các đối tác thương mại quốc tế, mặc dù hiện tại hàng nhập cảng của Canada được miễn thuế mới.

.

Cuối cùng, dự luật của Thượng viện có rất ít cơ hội được Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua và được Trump ký, nhưng nó cho thấy giới hạn của sự ủng hộ của đảng Cộng hòa đối với tầm nhìn của Trump về việc tái thiết nền kinh tế bằng cách hạn chế thương mại tự do. Nhiều nhà kinh tế cảnh báo rằng kế hoạch này có thể gây ra sự suy thoái kinh tế và các thượng nghị sĩ Cộng Hòa đã theo dõi với sự lo lắng khi Trump đảo lộn mối quan hệ của quốc gia với phần còn lại của thế giới. Trước đó vào thứ Tư, Trump đã vận động hành lang đảng Cộng hòa—Thượng nghị sĩ. Lisa Murkowski, Susan Collins, Mitch McConnell và Rand Paul—những người đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết trong một bài đăng trực tuyến, theo AP.

.

Để biện minh cho việc áp thuế, Trump lập luận kiểu vu khống rằng Canada chưa làm đủ để ngăn chặn ma túy bất hợp pháp xâm nhập vào Hoa Kỳ. Theo dữ liệu liên bang, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới đã tịch thu 43 pound fentanyl tại khu vực biên giới phía bắc (với Canada) trong năm tài chính 2024. Trong khi đó, tại biên giới phía nam (với Mexico), chính quyền đã tịch thu hơn 21.000 pound vào năm ngoái.

.

"Đây không phải là về fentanyl. Đây là về thuế quan. Đây là về thuế bán hàng quốc gia đối với các gia đình Mỹ", Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Tim Kaine, người khởi xướng nghị quyết, cho biết tại một cuộc họp báo hôm thứ Tư. Đảng Dân chủ lập luận rằng Trump đang sử dụng thuế quan để trả cho các khoản cắt giảm thuế có lợi cho người giàu nhưng sẽ khiến việc xây dựng nhà ở trở nên đắt đỏ hơn, phá vỡ các ngành công nghiệp và tăng giá các sản phẩm tạp hóa nhập cảng. Kaine chỉ ra nhôm nhập từ Canada được các doanh nghiệp từ thợ làm bánh đến thợ đóng tàu sử dụng.

.

⦿ ---- Người đứng đầu Hiệp hội Công nghệ Tiêu dùng (CTA: Consumer Technology Association) cảnh báo rằng thuế quan toàn diện của Tổng thống Trump sẽ "thúc đẩy lạm phát" và "giết chết việc làm", gây nguy cơ suy thoái ở Hoa Kỳ. Trump đã công bố danh sách thuế quan rộng rãi nhất của mình vào chiều thứ Tư, áp dụng mức thuế cơ bản 10 phần trăm đối với hàng nhập khẩu từ hầu hết các quốc gia nước ngoài, cùng với mức thuế lên tới 50 phần trăm đối với hàng chục quốc gia.

.

"Những mức thuế quan này sẽ làm tăng giá tiêu dùng và buộc các đối tác thương mại của chúng tôi phải trả đũa", Tổng giám đốc điều hành kiêm phó chủ tịch CTA Gary Shapiro cho biết trong một tuyên bố. "Người Mỹ sẽ trở nên nghèo hơn vì những mức thuế quan này. Đây sẽ không phải là thời kỳ hoàng kim — mà là sự trở lại của thảm họa kinh tế toàn cầu của thuế quan Smoot-Hawley của những năm 1930, gây tổn hại không cân xứng đến những người Mỹ có thu nhập thấp và chăm chỉ. Đừng nhầm lẫn: Người tiêu dùng, gia đình và người lao động Mỹ sẽ cảm thấy thực sự đau đớn và các nhà hoạch định chính sách được bầu ở Washington sẽ phải chịu trách nhiệm trước cử tri."

.

Các mức thuế quan mới nhất dự kiến ​​sẽ ảnh hưởng nặng nề đến ngành công nghệ. Các nhà phân tích tại Wedbush Securities gọi thông báo hôm thứ Tư là "tệ hơn cả kịch bản xấu nhất" đối với các nhà đầu tư công nghệ. Các công ty như Apple và Nvidia có khả năng sẽ cảm thấy khó khăn do mức thuế quan cao đối với Trung Quốc và Đài Loan, nơi đang phải đối mặt với mức thuế quan lần lượt là 34 phần trăm và 32 phần trăm. Các cổ phiếu công nghệ lớn, vốn đã có một năm đầy biến động cho đến nay, cũng lao dốc trong giao dịch ngoài giờ.

.

⦿ ---- Cổ phiếu Apple Inc. đã giảm mạnh 7% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa vào thứ năm, sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố mức thuế quan mới mạnh tay đối với hơn 180 quốc gia. Các biện pháp toàn diện này dự kiến ​​sẽ tác động đáng kể đến chuỗi cung ứng của Apple, vốn vẫn tập trung nhiều ở Trung Quốc. Bất chấp những nỗ lực gần đây nhằm đa dạng hóa, khoảng 90% iPhone vẫn được lắp ráp tại Trung Quốc, khiến Apple đặc biệt dễ bị tổn thương trước mức thuế quan mới 34% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc—thêm vào mức thuế hiện tại là 20%. Vào lúc 5:37 giờ sáng theo giờ miền Đông, cổ phiếu của Apple đã giảm 7,31% xuống còn 207,52 đô la.

.

⦿ ---- Nếu bạn đã từng tự sửa thắng xe hơi, thì bộ phận bạn mua rất có thể được sản xuất bởi nhà cung cấp phụ tùng xe Trung Quốc Judy Zhang. Công ty của Zhang, có trụ sở tại thành phố Thanh Đảo (Qingdao), miền đông Trung Quốc và cung cấp ống thắng cho hàng nghìn mẫu xe hơi tại Hoa Kỳ, nằm trong số những công ty bị áp thuế 25% của Hoa Kỳ đối với xe nhập cảng, bao gồm cả phụ tùng xe, có hiệu lực từ hôm nay.

.

Mức thuế này nằm ngoài mức thuế 25% được áp dụng trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, cộng với mức thuế 20% mà ông đã áp dụng đối với hàng nhập từ Trung Quốc kể từ khi trở lại nhiệm sở vào tháng 1. Hôm qua, Thứ Tư, Trump đã công bố mức thuế bổ sung 34% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc như một phần của mức thuế "có đi có lại" áp dụng đối với các quốc gia trên thế giới, nâng tổng mức thuế kết hợp đối với hàng hóa Trung Quốc lên ít nhất 54%.

.

Mặc dù Trump khẳng định rằng Trung Quốc, cùng với các quốc gia khác, sẽ trả tiền thuế quan của Hoa Kỳ, Zhang và các nhà cung cấp phụ tùng xe khác cho biết người tiêu dùng Mỹ nhiều khả năng sẽ phải gánh chịu mức thuế quan này và họ sẽ không đưa hoạt động sản xuất trong ngành của mình trở vào Hoa Kỳ.

.

⦿ ---- Tất cả công chức trong chương trình giúp người thu nhập thấp thanh toán hóa đơn sưởi ấm và làm mát đều đã bị chính quyền Trump sa thải. "Họ sa thải tất cả mọi người, không còn ai làm gì nữa", Mark Wolfe, giám đốc điều hành của một nhóm làm việc với chương trình này, cho biết theo tờ New York Times. Toàn bộ nhân viên của Chương trình hỗ trợ năng lượng cho gia đình thu nhập thấp (Low Income Home Energy Assistance Program), khoảng 25 người, đã bị sa thải vào thứ Ba như một phần trong kế hoạch cắt giảm hàng nghìn việc làm của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh trong tuần này.

.

LIHEAP sử dụng một công thức để quyết định số tiền gửi đến các tiểu bang, sau đó triển khai số tiền này để giúp duy trì tiện ích cho khoảng 6,2 triệu người thu nhập thấp và chống chịu thời tiết cho nhà ở. Khoảng 90% trong số 4,1 tỷ đô la mà Quốc hội đã phê duyệt cho chương trình cho năm tài chính 2025 đã được phân bổ cho các tiểu bang vào tháng 10 để hỗ trợ thanh toán hóa đơn sưởi ấm. Khoảng 378 triệu đô la còn lại để đáp ứng nhu cầu điều hòa không khí trong năm nay. Dân biểu đảng Dân chủ Jared Golden, người có khu vực bầu cử Maine đã bỏ phiếu cho Tổng thống Trump vào tháng 11, đã đăng, "'Hiệu quả' nào đạt được khi sa thải mọi người ở Maine có công việc là giúp người dân Maine mua dầu sưởi ấm khi trời lạnh?"

.

⦿ ---- Viết bài, nhận định Trump là Hoàng Đế La Mã, người thắng giải Nobel Hòa Bình 1987 bị cấm vào Mỹ. Người đoạt giải Nobel và là cựu tổng thống Costa Rica Oscar Arias cho biết Hoa Kỳ đã thu hồi thị thực của ông, và mặc dù ông không được đưa ra lý do, ông nghĩ rằng mình có thể biết lý do tại sao.

.

Arias, người đã thắng giải Nobel Hòa bình năm 1987 vì vai trò của ông trong việc chấm dứt các cuộc xung đột ở Trung Mỹ trong thập niên đó, cho biết quyết định này có thể được đưa ra vì trong thời gian làm tổng thống ở Costa Rica, ông đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan và thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, theo BBC đưa tin. Arias, 84 tuổi, cũng đã chỉ trích gay gắt Tổng thống Hoa Kỳ Trump và chính quyền của ông gần đây, so sánh POTUS với một "hoàng đế La Mã" trong một bài đăng trên mạng xã hội, theo CNN đưa tin."Tôi không biết liệu việc thu hồi thị thực của tôi có phải là sản phẩm của một hình thức trả đũa nào đó hay không, vì tôi nói những gì tôi nghĩ (và) viết những gì tôi nói", Arias phát biểu tại một cuộc họp báo hôm thứ Ba ở Costa Rica. "Nếu ai đó muốn dùng biện pháp trả đũa để làm tôi im lặng, thì rõ ràng là họ sẽ không làm tôi im lặng". Ông cho biết ông nhận được thông báo hủy thị thực qua một email "ngắn gọn" chỉ "vài dòng". Động thái này có nghĩa là ông không thể nhập cảnh vào Hoa Kỳ nữa.⦿ ---- Thay vì đốt sách, Trump chỉ cấm sách. Học viện Hải quân Hoa Kỳ đã xóa gần 400 cuốn sách thúc đẩy sự đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) khỏi thư viện của mình. Một phát ngôn viên của Hải quân đã xác nhận với The Hill rằng Học viện đã gỡ gần 400 cuốn sách khỏi bộ sưu tập Thư viện Nimitz "để đảm bảo tuân thủ mọi chỉ thị được nêu trong Sắc lệnh hành pháp do Tổng thống ban hành". Theo người phát ngôn, thư viện có khoảng 590.000 cuốn sách in, 322 cơ sở dữ liệu và hơn 5.000 tạp chí và báo. in.

"Sứ mệnh của Học viện Hải quân là phát triển các học viên về mặt đạo đức, tinh thần và thể chất để bồi dưỡng những nhà lãnh đạo đáng kính, tạo ra một nền văn hóa xuất sắc và chuẩn bị cho họ sự nghiệp phục vụ đất nước", người phát ngôn nói với The Hill. Bước đi này là nỗ lực mới nhất của chính quyền Trump nhằm xóa bỏ các chính sách, chương trình, bài đăng trên mạng xã hội và chương trình giảng dạy DEI trong các cơ quan và trường học liên bang.

.

Theo AP, Trường Võ Bị West Point và Không quân cũng đã hoàn tất việc xem xét chương trình giảng dạy của họ và sẵn sàng xem xét nội dung thư viện nếu được chỉ đạo. Hegseth và Pentagon gần đây đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội sau khi các nỗ lực xóa nội dung DEI dẫn đến việc xóa các anh hùng quân đội và các đề cập lịch sử khỏi các trang web và trang mạng xã hội của Bộ Quốc phòng.

.

⦿ ---- Nến cấm sách? Một Dân Biểu viết trên báo The Hill: DB Steve Israel đại diện cho New York tại Hạ viện trong tám nhiệm kỳ và là chủ tịch Ủy ban vận động tranh cử của đảng Dân chủ từ năm 2011 đến năm 2015. Bài viết như sau: Hải quân không thể đấu tranh cho tự do trong khi cấm sách.

.

Là thành viên của Ủy ban Quân vụ Hạ viện, tôi đã giải quyết vấn đề giáo dục quân sự chuyên nghiệp. Có thể vấn đề này không thu hút được nhiều sự chú ý, nhưng giáo dục được coi là vấn đề quan trọng từ các cấp cao nhất của Pentagon cho đến các căn cứ hoạt động xa xôi mà tôi đã đến thăm ở Iraq và Afghanistan. Chúng ta mài giũa hiệu quả của các chiến binh khi chúng ta phát triển các kỹ năng tư duy phản biện, ngôn ngữ, văn hóa và lịch sử của họ. Nhưng hiện tại chúng ta đang đi thụt lùi một cách nguy hiểm.

.

Tờ New York Times đưa tin rằng Học viện Hải quân Hoa Kỳ đang xác định những cuốn sách trong Thư viện Nimitz của trường có thể bị thu hồi khỏi lưu hành vì chúng liên quan đến cái gọi là sự đa dạng, công bằng và hòa nhập. Trong số 900 cuốn sách có khả năng vi phạm: tiểu sử của Jackie Robinson, "Tự truyện của Martin Luther King Jr." và "Einstein nói về chủng tộc và phân biệt chủng tộc."

.

Quân đội Trung Quốc đang mở rộng. Nga đang đe dọa châu Âu. Nhưng bạn có thể ngủ ngon hơn vào đêm nay khi biết rằng Hải quân đang bảo vệ những người đàn ông và phụ nữ của mình khỏi Jackie Robinson. Động thái này là một phần trong chiến dịch của chính quyền Trump nhằm thanh trừng các bảo tàng liên bang, phòng hòa nhạc và bây giờ là quân đội.

.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth — người có thể muốn tập trung vào các mối đe dọa gần nhà hơn, như cách ông truyền đạt các kế hoạch chiến tranh — đã ra lệnh đánh giá [sách]. Tôi đoán cuốn sách của chính ông, "The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free" (Cuộc chiến chống lại các chiến binh: Đằng sau sự phản bội của những người đàn ông giúp chúng ta được tự do), sẽ không lọt vào danh sách cắt giảm. Đây là một tựa sách thú vị, bởi vì hành động cấm sách lịch sử trong thư viện hải quân là sự phản bội đối với những người đàn ông và phụ nữ giúp chúng ta được tự do.

.

Sự trớ trêu trong động thái này rất lớn. Nhân danh tự do, chúng ta không được để các nhà lãnh đạo tương lai của mình làm những việc như, ồ, đọc những gì họ muốn đọc. Chúng ta phải đối xử với họ như những bông tuyết, giòn và nhạy cảm đến mức họ phải được bảo vệ khỏi những quan điểm xúc phạm của Robinson, King, Einstein và bất kỳ ai khác nằm trong danh sách đen của hai màu Xanh biển và Vàng. (Ghi chú: Navy Blue tượng trưng sức mạnh quân độ; Gold tượng trưng thịnh vượng.)

.

Những chiến binh của chúng ta cần áo giáp, không phải kiểm duyệt. Những người giỏi nhất trong số họ muốn xây dựng khả năng phục hồi trí tuệ của mình. Khi tôi đến thăm họ ở Iraq, Afghanistan và các học viện quân sự của chúng tôi tại quê nhà, nhiều người luôn nói với tôi rằng họ chiến đấu tốt hơn khi họ có thời gian không chỉ để huấn luyện mà còn để học. Để đọc.

.

Trong một chuyến thăm Iraq, tôi nhớ đã hỏi Tướng Ray Odierno rằng ông cần gì khi chỉ huy Tiểu đoàn Bộ binh số 3 ở Iraq. Bất cứ khi nào tôi hỏi câu hỏi đó, các nhà lãnh đạo quân sự thường trả lời bằng một danh sách các thiết bị và vũ khí chiến tranh. Câu trả lời của Odierno khiến tôi ngạc nhiên: nhiều người nói được nhiều ngôn ngữ nước ngoài, hiểu các nền văn hóa khác nhau và có kỹ năng để đối phó với nhiều phe phái khác nhau bị mắc kẹt trong các vùng xung đột.

.

Một lính thủy quân lục chiến sau đó đã giải thích với tôi lý do tại sao giáo dục quân sự lại quan trọng đến vậy: "Nếu bạn biết cách suy nghĩ, bạn nhận ra rằng bạn không cần phải phá cửa và bắt đầu bắn [vào dân địa phương]; đôi khi, bạn có thể tìm ra một cách an toàn hơn — cho chính mình".

.

Tôi cũng đã nói chuyện với một người lính đồn trú tại một căn cứ hoạt động xa xôi gần một ngôi làng tên là Musa Qala. Đơn vị của ông đang chuẩn bị tấn công một cứ điểm của Taliban vào ngày hôm sau. Giữa những tấm bản đồ và vũ khí hạng nặng bao quanh, ông nói, "Bất kỳ ai từng nghiên cứu về cách chiến tranh diễn ra ở Afghanistan đều biết một điều: Chúng ta sẽ chiếm ngôi làng vào ngày mai, và Taliban sẽ chiếm lại khi chúng ta rời đi". Đó chính xác là những gì đã xảy ra trên khắp Afghanistan.

.

Thay vì hỗ trợ các chiến binh của chúng ta bằng các thư viện sẽ cung cấp cho họ một câu chuyện lịch sử không tô vẽ, Pentagon đã quyết định tẩy trắng nó. Thay vì khuyến khích các kỹ năng tư duy phản biện, Hải quân đã quyết định làm chúng trở nên nhàm chán. Trong một thế giới đầy rẫy những mối đe dọa quân sự phức tạp và bất ổn; của chiến tranh mạng và cuộc chạy đua vũ trang trí tuệ nhân tạo; của những kẻ thù hiện hữu như Iran đang tiến gần đến việc phát triển đầu đạn hạt nhân; học thuyết Hegseth cho rằng không có gì đáng sợ ngoài mực trên các trang giấy, được đóng trên các giá sách trong thư viện của Hải quân. Trong cuộc chiến chống lại cái gọi là "văn hóa hủy bỏ", quân đội Hoa Kỳ đang hủy bỏ lịch sử.

.

Những người đàn ông và phụ nữ dũng cảm của lực lượng vũ trang của chúng ta nên nhận được tất cả các khóa đào tạo, nguồn lực, công nghệ và vũ khí mà họ cần để bảo vệ đất nước của chúng ta — bao gồm cả sách. Các nhà lãnh đạo quân sự của chúng ta nên tập trung vào việc giữ chúng ta an toàn khỏi Vladimir Putin, chứ không phải Jackie Robinson. Hegseth nên suy nghĩ thêm về tiêu đề cuốn sách của mình. Trong câu chuyện về "sự phản bội của những người đàn ông giữ chúng ta tự do", chính ông là người phản bội.

.

⦿ ---- Cấm cặp bồ lãng mạn, cấm cả tình dục. Chính phủ Hoa Kỳ đã ban hành lệnh cấm toàn diện đối với các mối quan hệ lãng mạn hoặc tình dục (romantic or sexual relationship) giữa nhân viên chính phủ Hoa Kỳ và công dân Trung Quốc tại Trung Quốc, một động thái chưa từng thấy kể từ Chiến tranh Lạnh, theo The Associated Press đưa tin.

.

Bốn cá nhân có hiểu biết trực tiếp về các quy tắc mới đã xác nhận với AP rằng chính sách này có hiệu lực vào tháng 1, ngay trước khi Đại sứ Hoa Kỳ Nicholas Burns rời nhiệm sở tại Bắc Kinh. Chính sách này áp dụng cho tất cả nhân viên ngoại giao Hoa Kỳ, thành viên gia đình và nhà thầu có giấy phép an ninh làm việc tại các cơ sở của Hoa Kỳ tại Trung Quốc đại lục và Hồng Kông.

.

Chỉ thị này mở rộng chính sách hạn chế hơn được đưa ra vào mùa hè năm ngoái, cấm các mối quan hệ giữa nhân viên Hoa Kỳ và nhân viên hỗ trợ Trung Quốc như lính canh. Theo AP đưa tin, quy định mở rộng này cấm các mối quan hệ thân mật với bất kỳ công dân Trung Quốc nào khi ở Trung Quốc. Newsweek đã liên hệ với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Bắc Kinh để xin bình luận. Bộ Ngoại giao cho biết họ không bình luận về các vấn đề nội bộ.

.

Cựu Đại sứ Burns, hiện là phó chủ tịch của công ty tư vấn The Cohen Group, đã không trả lời yêu cầu bình luận của AP. Chính sách này phản ánh mối lo ngại ngày càng gia tăng ở Washington về các hoạt động gián điệp và gây ảnh hưởng liên quan đến các cơ quan tình báo của Trung Quốc. Nó khôi phục lại các hạn chế thời Chiến tranh Lạnh vốn từng phổ biến trong thời kỳ căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Liên Xô, báo hiệu sự trở lại của sự cảnh giác cao độ đối với các chiến thuật tuyển dụng của nước ngoài.

.

Mặc dù một số cơ quan trước đây yêu cầu tiết lộ mối quan hệ thân mật trong các vị trí có rủi ro cao, nhưng lệnh không quan hệ tình dục tuyệt đối ở một quốc gia có ý nghĩa địa chính trị quan trọng như Trung Quốc đánh dấu một bước đi hiếm hoi. Chỉ thị này cũng cho thấy sự bất an ngày càng tăng trong số các nhà lập pháp. Hai nguồn tin nói với AP rằng ý tưởng này đã thu hút được sự chú ý sau khi các thành viên của Quốc hội thúc đẩy các quy tắc chặt chẽ hơn, với lý do là lỗ hổng gián điệp. Ủy ban Chọn lọc của Hạ viện về Đảng Cộng sản Trung Quốc đã từ chối bình luận.

.

Chính sách này áp dụng cho tất cả các phái bộ ngoại giao của Hoa Kỳ tại Trung Quốc đại lục—bao gồm Bắc Kinh, Quảng Châu, Thượng Hải, Thẩm Dương và Vũ Hán (Beijing, Guangzhou, Shanghai, Shenyang, and Wuhan)—cũng như lãnh sự quán tại Hồng Kông. Chính sách này không áp dụng cho nhân sự đồn trú bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc. Bất kỳ ai có mối quan hệ từ trước với công dân Trung Quốc đều có thể xin miễn trừ. Đơn xin bị từ chối có nghĩa là chấm dứt mối quan hệ hoặc hủy bỏ nhiệm vụ. Những người vi phạm phải đối mặt với việc trục xuất ngay lập tức khỏi Trung Quốc, các nguồn tin cho biết.

.

Chi tiết về những gì cấu thành nên "mối quan hệ lãng mạn hoặc tình dục" không được tiết lộ và chính sách này chưa được công bố hoặc thông báo chính thức. Các quan chức ngoại giao và tình báo đã đồn trú lâu năm tại Trung Quốc cho biết các chiến thuật bẫy mật ong - các kế hoạch quyến rũ mỹ nhân kế được sử dụng để làm gián điệp - vẫn là một chiến lược đã biết của Bắc Kinh. Các nhân viên Hoa Kỳ mới đến thường xuyên nhận được các cuộc họp an ninh với các nghiên cứu tình huống nêu bật những nỗ lực của tình báo Trung Quốc nhằm bẫy nhân viên Hoa Kỳ.

.

⦿ ---- Lên án Trump chà đạp tư pháp và luật pháp: Hàng chục hội đoàn pháp lý đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về cái mà họ gọi là "mối nguy hiểm chưa từng có về mặt hiến pháp" do chính quyền Trump và các cuộc tấn công của Quốc hội vào ngành tư pháp khi họ đang nỗ lực thực hiện một chương trình nghị sự thống nhất.

.

"Chúng tôi vô cùng lo ngại về những đề xuất toàn diện này và hành động của Tổng thống Trump, chính quyền của ông và các đồng minh trong quốc hội của ông nhằm đe dọa ngành tư pháp, phá bỏ luật pháp và biến nhánh hành pháp thành vũ khí", hơn 80 tổ chức quốc gia và địa phương đã viết trong một lá thư mà NBC News có được. "Những hành động độc đoán của chính quyền Trump đe dọa đến hệ thống kiểm tra và cân bằng đã bảo vệ nền dân chủ của chúng ta trong gần 250 năm qua".

.

Lá thư trích dẫn lời Phó Tổng thống JD Vance gợi ý vào tháng trước rằng các thẩm phán "không được phép" kiểm tra quyền lực của nhánh hành pháp, các cuộc tấn công của Trump và Elon Musk vào các thẩm phán liên bang đã ra phán quyết chống lại chính quyền, và lời nói của họ và các đồng minh trong quốc hội về khả năng luận tội tư pháp là ví dụ về "cuộc khủng hoảng hiến pháp từng bị coi là cường điệu".

.

“Tòa án của chúng ta là một biện pháp kiểm tra thiết yếu đối với tội phạm doanh nghiệp và một nhánh hành pháp ngày càng vô luật pháp — cũng như là sự bảo vệ cho những người dân thường,” theo lời Lisa Gilbert, đồng chủ tịch của Public Citizen và đồng chủ tịch của liên minh Not Above the Law gồm các nhóm đã ký vào bức thư cho biết. “Những nỗ lực liên tục của chính quyền Trump nhằm trả đũa các luật sư, thẩm phán và các chuyên gia pháp lý khác thách thức họ sẽ không được những người trong chúng ta vẫn cam kết đấu tranh cho công lý bình đẳng theo luật pháp dung thứ.”

.

Bức thư kêu gọi Quốc hội hành động và các luật sư tại các công ty luật lớn, một số trong số họ nằm trong số các mục tiêu của các sắc lệnh hành pháp của Trump, lên tiếng. Bức thư đề cập đến ba dự luật mà nó cho là đặc biệt đáng lo ngại, bao gồm các biện pháp tăng số lượng thẩm phán liên bang trên toàn quốc, giúp các quan chức liên bang dễ dàng chuyển các vụ án từ tòa án tiểu bang sang tòa án liên bang — nơi tổng thống có quyền ân xá — và một dự luật sẽ cấm các thẩm phán ban hành lệnh cấm trên toàn quốc.

.

Nếu nhánh lập pháp không thông qua, bức thư cảnh báo, “Công chúng Hoa Kỳ phải huy động để ngăn chặn việc giải thể các nhánh chính phủ bình đẳng.”

.

Các hội Public Citizen, Democracy Forward và Move On nằm trong số những bên ký vào bức thư này. Trong cuộc thăm dò của NBC News vào tháng trước, 43% cử tri đã đăng ký cho biết nhánh hành pháp có quá nhiều quyền lực, trong khi 28% cho biết nhánh tư pháp nắm giữ quá nhiều quyền lực và 18% cho biết Quốc hội có quá nhiều quyền lực.

.

⦿ ---- North Dakota: Gửi bạn gái đoạn phim sex, gõ nhầm tên người nhận, Thị trưởng từ chức. Một thị trưởng North Dakota đã từ chức hôm thứ Ba sau khi một đoạn video không phù hợp được gửi nhầm đến luật sư thành phố, gây ra sự thay đổi lớn trong ban lãnh đạo của một trong những thành phố lớn nhất tiểu bang. Thị trưởng Minot Tom Ross đã từ chức sau cuộc điều tra về cáo buộc ông đã gửi nhầm một đoạn video khiêu dâm cho Luật sư thành phố Stefanie Stalheim vào tháng 1, theo AP đưa tin.

.

Ross đã từ chức vào cùng ngày bản báo cáo điều tra được công khai. Ross cho biết vài phút sau khi thảo luận về vụ tự tử của một cảnh sát với Stalheim, ông đã vô tình gửi cho cô một đoạn video mà ông đã quay cho bạn gái mình. Ông cho biết ông không quen sử dụng iPhone vì ông thường sử dụng điện thoại Samsung, và tên của bạn gái ông và Stalheim đều được liệt kê dưới chữ cái "C", trong đó Stalheim được liệt kê trong điện thoại của ông là "Luật sư thành phố", USA Today đưa tin.

.

Vừa gửi xong, biết gửi nhầm người, Ross đã yêu cầu cô Stalheim xóa video, đừng xem và xin giữ bí mật, nhưng cô cho biết cô kinh hoàng vì đoạn video đó - cô nhờ một nhân viên phòng nhân sự xóa giùm cho Stalheim - và thế là lộ, nên đã nộp đơn khiếu nại chính thức. Bản Báo cáo phát hiện hành vi của Ross đã tạo ra một môi trường làm việc gây khó chịu cho Stalheim, người là cấp dưới trực tiếp của ông với một cuộc đánh giá hàng năm đang chờ xử lý.

.

Thị trưởng Ross cho biết trong một tuyên bố rằng ông chịu toàn bộ trách nhiệm và dành cho nữ luật sư thành phố Stalheim "sự tôn trọng tối đa". Hội đồng thành phố Minot có kế hoạch bổ nhiệm một thị trưởng mới từ trong hội đồng sau 15 ngày, đó là khoảng thời gian mà công dân có để nộp kiến ​​nghị lên lịch một cuộc bầu cử đặc biệt.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định hôm thứ Tư rằng ông "rất tôn trọng" Trung Quốc và nguyên thủ quốc gia Tập Cận Bình trong khi tuyên bố rằng thuế quan đối với Trung Quốc là cần thiết vì Bắc Kinh đối xử bất công với đất nước ông trong lĩnh vực thương mại. Trump khẳng định ông "đã lấy hàng trăm tỷ đô la từ Trung Quốc" trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, một chính sách mà Bắc Kinh đã cố gắng chấm dứt dưới thời Tổng thống Joe Biden, người mà Trump vu khống có "mối quan hệ đặc biệt" với quốc gia châu Á này. Trump đã áp dụng mức thuế phản thuế 34% đối với Trung Quốc và mức thuế 25% đối với tất cả xe được sản xuất bên ngoài Hoa Kỳ.

.

Trump cho biết ông sẽ áp thuế 25% đối với tất cả xe sản xuất ở nước ngoài. Thuế mới sẽ có hiệu lực vào nửa đêm Thứ Tư rạng sáng Thứ Năm. Đồng thời, ông tuyên bố áp dụng thuế quan tương hỗ toàn diện đối với Liên Âu, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và Vương quốc Anh.

.

⦿ ---- Tập Cận Bình ra chiêu trước: cấm và hoãn các giấy phép đối với các công ty TQ muốn đầu tư vào Mỹ. Trung Quốc được cho là đang đàn áp các công ty trong nước muốn kinh doanh tại Hoa Kỳ khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới chuẩn bị leo thang chiến tranh thương mại. Bloomberg News đưa tin, các cơ quan quản lý tại Bắc Kinh đã được yêu cầu trong những tuần gần đây hoãn việc cấp phép cho các công ty Trung Quốc muốn đầu tư vào Hoa Kỳ. Lý do nhằm mục đích tạo thêm đòn bẩy cho Trung Quốc trong các cuộc đàm phán sắp tới với chính quyền Trump.

.

Theo số liệu do Bloomberg News trích dẫn, các công ty Trung Quốc đã đầu tư 6,9 tỷ đô la vào Hoa Kỳ vào năm 2023. Tin cho biết động thái hạn chế đầu tư của Trung Quốc rất có thể sẽ không ảnh hưởng đến các cam kết hiện có từ các công ty ở đại lục cũng như không ảnh hưởng đến việc Trung Quốc mua và nắm giữ trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ và các công cụ tài chính khác.

.

Tuần trước, các cơ quan quản lý của Trung Quốc đã hoãn việc bán 23 tỷ đô la cho hàng chục cảng trên toàn thế giới — bao gồm hai cảng chính ở Kênh đào Panama — cho một nhóm do công ty quản lý tài sản Hoa Kỳ BlackRock đứng đầu.

.

CK Hutchison, tập đoàn có trụ sở tại Hồng Kông do tỷ phú 96 tuổi Lý Gia Thành (Li Ka-shing) kiểm soát, đã công bố kế hoạch bán 43 cơ sở cảng trên toàn cầu vào đầu tháng này — bao gồm các cảng quan trọng ở cả hai đầu Kênh đào Panama và gần Kênh đào Suez — với giá khoảng 22,8 tỷ đô la. Nhưng Cục Quản lý Thị trường Nhà nước Trung Quốc đã bất ngờ khởi xướng một cuộc điều tra vào thứ Sáu về các hành vi vi phạm tiềm ẩn đối với luật chống độc quyền của Trung Quốc, trên thực tế đã đình trệ thỏa thuận này.

.

⦿ ---- Ủy ban Ngân sách Thượng viện Hoa Kỳ đã đề xuất một nghị quyết dự kiến mức tăng tối đa là 5 nghìn tỷ đô la cho trần nợ và mức tăng thâm hụt ngân sách là 1,5 nghìn tỷ đô la trong 10 năm tới. Đáng chú ý, nghị quyết đề xuất mức tăng 150 tỷ đô la cho chi tiêu quân sự trong thập niên tới trong khi khuyến nghị một quỹ dự trữ nhằm tiết kiệm hơn 2 nghìn tỷ đô la chi tiêu của chính phủ. Nếu được thông qua, đề xuất này sẽ đặt mức trần 1,5 nghìn tỷ đô la cho các nhà soạn thảo thuế của Thượng viện.

.

"Hôm nay là một trong những bước quan trọng nhất hướng tới việc đảm bảo rằng đa số đảng Cộng hòa thực hiện lời hứa với người dân Hoa Kỳ rằng chúng ta sẽ bảo vệ biên giới, tăng cường an ninh quốc gia, thực hiện vĩnh viễn các biện pháp cắt giảm thuế của Tổng thống Trump và cắt giảm chi tiêu", Chủ tịch Ngân sách Thượng viện Lindsey Graham cho biết trong một tuyên bố.

.

⦿ ---- Tổng thư ký NATO Mark Rutte nhấn mạnh trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư rằng các đồng minh đã cam kết hỗ trợ an ninh hơn 20 tỷ euro cho Ukraine trong ba tháng đầu năm 2025. Ông nhấn mạnh rằng những thách thức về an ninh là "quá lớn" để bất kỳ quốc gia nào có thể tự mình gánh chịu, vì Nga không phải là mối đe dọa duy nhất đối với hòa bình, vì còn có Trung Quốc, Iran và Bắc Hàn. Rutte tiếp tục nói rằng việc duy trì hành tinh ở trạng thái ổn định là vì lợi ích của tất cả mọi người.

.

Người đứng đầu NATO đề cập rằng mặc dù Hoa Kỳ vẫn cam kết với liên minh và hiện không có kế hoạch rút lui, nhưng điều tự nhiên là họ muốn tập trung vào khu vực của riêng mình. Ông nói thêm rằng "người châu Âu cần hành động là hợp lý".

.

⦿ ---- Công ty luật thứ 3 đầu hàng Trump: chịu cống nạp 100 triệu đô dịch vụ pháp lý. Một công ty luật quốc tế lớn khác đã đạt được thỏa thuận với Tổng thống Trump để dành ít nhất 100 triệu đô la cho các dịch vụ pháp lý miễn phí cho các mục đích như hỗ trợ cựu chiến binh và chống lại chủ nghĩa bài Do Thái, theo Bạch Ốc và công ty luật đã công bố vào thứ Ba. Thỏa thuận này khiến Willkie Farr & Gallagher trở thành công ty luật thứ ba trong hai tuần qua đạt được thỏa thuận với Bạch Ốc để tránh lệnh trừng phạt, theo AP. Theo thỏa thuận, Willkie cũng đồng ý từ chối sử dụng các cân nhắc về tính đa dạng, công bằng và hòa nhập trong các quyết định tuyển dụng của mình và không từ chối đại diện cho bất kỳ khách hàng nào "vì quan điểm chính trị cá nhân của từng luật sư".

.

Nghị quyết này nhấn mạnh những cách tiếp cận khác nhau mà một số công ty luật ưu tú nhất thế giới đã thực hiện khi Trump muốn trừng phạt họ trong một số trường hợp vì mối quan hệ của họ với các công tố viên đã từng điều tra ông trước đây, cũng như mối quan hệ được cho là của họ với các mục đích không được chính quyền ủng hộ. Công ty này là trụ sở của Doug Emhoff, chồng của ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ năm 2024 Kamala Harris, và Timothy Heaphy, người là cố vấn điều tra chính của ủy ban Hạ viện đã điều tra vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 tại Điện Capitol Hoa Kỳ. Công ty cũng đại diện cho hai cựu nhân viên bầu cử Georgia trong vụ kiện phỉ báng thành công chống lại cựu Thị trưởng New York Rudy Giuliani.

.

Các nhà lãnh đạo của Willkie biết vào Chủ Nhật rằng họ sẽ là mục tiêu của một lệnh hành pháp giống như lệnh đã nhắm vào gần nửa tá các công ty lớn khác trong tháng qua, theo một email nội bộ từ ủy ban điều hành của công ty mà AP đã xem. Emhoff đã nói rõ trong nội bộ rằng ông không đồng ý với thỏa thuận này và nói với ban lãnh đạo công ty rằng họ nên đấu tranh, một nguồn tin cho biết. Thứ Sáu tuần trước, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom đã đồng ý cung cấp 100 triệu đô la dịch vụ pháp lý miễn phí để ngăn chặn một lệnh hành pháp, theo con đường của công ty Paul, Weiss, công ty đã đạt được thỏa thuận chỉ một tuần sau khi bị nhắm mục tiêu.

.

⦿ ---- Khi thời hạn chót để TikTok mua lại quyền sở hữu mới tại Hoa Kỳ hoặc phải đối mặt với lệnh cấm đang đến gần, Amazon đã đưa ra một lời đề nghị vào phút chót, những người trong cuộc cho biết với các hãng thông tấn bao gồm AP và New York Times. Các nguồn tin của NY Times cho biết Amazon đã đưa ra lời đề nghị trong một lá thư gửi cho Phó Tổng thống JD Vance và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, nhưng "nhiều bên tham gia vào các cuộc đàm phán" dường như không coi trọng lời đề nghị này. AP đưa tin Trump dự kiến sẽ gặp các quan chức cấp cao của Bạch Ốc vào thứ Tư để thảo luận về tương lai của TikTok.

.

Các nguồn tin của Times cho biết một thỏa thuận có thể đang được thảo luận sẽ chứng kiến các nhà đầu tư mới của Hoa Kỳ như Oracle và Blackstone tham gia; sẽ không có giao dịch bán chính thức nào đối với nền tảng này trong trường hợp đó, mặc dù không rõ liệu điều đó có được phép theo luật liên bang cấm TikTok tại Hoa Kỳ hay không trừ khi nó được công ty mẹ ByteDance của Trung Quốc bán ra. Luật đó đã được Tòa án Tối cao duy trì vào tháng 1 và dự kiến có hiệu lực vào tháng đó, nhưng Tổng thống Trump đã gia hạn thời hạn đến thứ Bảy và cho biết ông có thể gia hạn thêm một lần nữa, mặc dù ông hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận trước thời điểm đó.

.

Tỷ phú Frank McCourt đang dẫn đầu một tập đoàn nhằm mục đích mua TikTok và trao cho người dùng quyền kiểm soát dữ liệu của họ nhiều hơn. Các công ty và nhà đầu tư khác đã đề xuất giá thầu bao gồm Perplexity AI và một tập đoàn bao gồm Giám đốc điều hành Roblox David Baszucki và ngôi sao YouTube MrBeast, theo Engadget đưa tin.

.

⦿ ---- Trên chuyến bay dự kiến 14 giờ thì tới Tokyo, nhưng bay được 12 giờ thì phải quay đầu trở lại Hoa Kỳ: Một chuyến bay chuyển hướng lớn của American Airlines đã khiến một chiếc máy bay hướng đến Tokyo phải quay lại sau 12 giờ trong hành trình 14 giờ và quay trở lại Hoa Kỳ. Do sự trục trặc về bảo trì, hãng hàng không đã quyết định chuyển hướng Chuyến bay số AA167 đến Sân bay quốc tế Dallas Fort Worth vào thứ Hai, ngày 31 tháng 3—thay vì quay trở lại Sân bay JFK của New York, nơi nó cất cánh.

.

Dữ liệu từ Flight Aware cho thấy chiếc Boeing 787-9 đã bay qua toàn bộ Hoa Kỳ và đang ở trên Bắc Thái Bình Dương, ngoài khơi bờ biển Alaska, khi cuộc gọi được thực hiện để bảo các phi công quay lại và hướng đến Texas. Cuối cùng, nó đã hạ cánh xuống Sân bay Haneda Tokyo sau một chuyến bay kéo dài 13 giờ nữa vào thứ Ba. Một hành khách cho biết anh ta có mặt trên chuyến bay đã phàn nàn trên X. "Chi 2500 đô la một người cho hạng phổ thông cao cấp từ JFK đến Tokyo. @AmericanAir chuyển hướng chúng tôi đến DFW, đặt cho chúng tôi một phòng trên Super 8 và tặng chúng tôi phiếu ăn trị giá 12 đô la. Chuyện này sẽ không có kết thúc tốt đẹp", anh ta viết. American Airlines không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

.

⦿ ---- Vào cuối năm 2013, xứ Wales đã thay đổi chính sách vắc-xin zona (còn gọi là bệnh giời leo, hay bệnh thủy đậu: shingles): Những người sinh vào hoặc sau ngày 2 tháng 9 năm 1933 có thể tiêm vắc-xin Zostavax; những người sinh trước ngày đó thì không. The Guardian đưa tin rằng họ đã "tạo ra một thí nghiệm tự nhiên" và một thí nghiệm mà các nhà nghiên cứu cho biết hiện nay cho thấy vắc-xin thực sự làm giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ - tới 20%. Các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu hồ sơ sức khỏe của hơn 280.000 người lớn rơi vào cả hai bên ngưỡng sinh nhật, mà tờ New York Times đưa tin là do hạn chế về nguồn cung vắc-xin và vì người ta tin rằng nó không hiệu quả ở những người trên 80 tuổi. Tuy nhiên, "những cá nhân sinh ra chỉ 1 tuần trước ngày 2 tháng 9 năm 1933 không có khả năng khác biệt có hệ thống so với những người sinh ra sau đó 1 tuần", các tác giả đã viết.

.

Sau khi điều chỉnh theo thực tế là không có tỷ lệ tham gia 100% trong số những người đủ điều kiện tiêm vắc-xin, các nhà nghiên cứu xác định những người đã được tiêm vắc-xin có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ thấp hơn 20% trong bảy năm tiếp theo so với nhóm không tiêm. Hiệu ứng này mạnh nhất ở phụ nữ. The Guardian đưa tin nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature này tuân theo những dấu hiệu trước đó cho thấy vắc-xin zona có thể có tác dụng này, với các nhà nghiên cứu tại Oxford năm ngoái đã quan sát thấy tác động thậm chí còn lớn hơn ở những người đã tiêm Shingrix mới hơn (Zostavax đã phần lớn bị ngừng sử dụng để chuyển sang Shingrix có tác dụng lâu dài hơn, theo tờ NY Times); các nhà nghiên cứu cho biết nghiên cứu này cho thấy nhiều mối liên hệ trực tiếp hơn.

.

Về lý do tại sao vắc-xin có thể có tác động, tờ Guardian chia sẻ các lý thuyết: rằng vắc-xin làm giảm tình trạng viêm trong hệ thần kinh bằng cách ngăn chặn vi-rút gây bệnh thủy đậu ở trẻ em tái hoạt động hoặc rằng vắc-xin gây ra những thay đổi "rộng hơn" trong hệ thống miễn dịch giúp tăng cường khả năng bảo vệ. Dù bằng cách nào, như một nhà nghiên cứu về bệnh zona đã nói với tờ NY Times, "Nếu bạn có thể giảm 20% nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ, thì điều đó khá quan trọng trong bối cảnh sức khỏe cộng đồng, vì hiện tại chúng ta không có nhiều biện pháp khác có thể làm chậm sự khởi phát của chứng mất trí nhớ".

.

⦿ ---- California: Đã có thêm một phiên tòa nữa trong cuộc chiến pháp lý đang diễn ra giữa cựu Quản lý Thành phố Milpitas Steve McHarris và Thành phố Milpitas – và phiên tòa này có sự tham gia của cựu Thị trưởng Rich Tran… Trong phiên tòa ngày 27 tháng 3, Tòa án cấp cao của Quận Santa Clara đã phán quyết rằng Tran sẽ phải trả 6.900 đô la tiền phạt cho nguyên đơn, do Tran không ra hầu tòa để lấy lời khai trong vụ kiện McHarris vào tháng 12 năm 2024.

.

Lệnh tòa án cũng yêu cầu Tran phải ra hầu tòa chậm nhất là ngày 10 tháng 4 năm 2025. Năm 2023, McHarris đã đệ đơn kiện Thành phố Milpitas, với lý do chấm dứt hợp đồng sai trái khi hợp đồng của ông không được gia hạn. Trong vụ kiện, Rich Tran, người từng là Thị trưởng Milpitas từ năm 2016 đến năm 2022, được nhắc đến là đã đóng vai trò không thể thiếu trong việc tạo ra môi trường làm việc thù địch trong thời gian McHarris làm Quản lý Thành phố.

.

Vào năm 2024, lời khai của Tran – lời khai bằng miệng của một nhân chứng trước khi phiên tòa diễn ra – đã được bắt đầu nhưng không bao giờ hoàn thành. Tran rời Milpitas đi Việt Nam, nhưng dự kiến sẽ xuất hiện và hoàn thành lời khai của mình vào tháng 12/2024. Trong một cuộc phỏng vấn với báo The Beat vào đầu năm nay, Tran tuyên bố rằng lời khai chưa bao giờ được lên lịch, đó là lý do tại sao anh ta không thể thực hiện.

Vào tháng 1, McHarris đã đệ đơn kiện Thành phố, nêu rằng quá trình khám phá của họ đã bị cản trở do không thể tiếp tục lấy lời khai của Tran. Trong đơn kiện đó, có nêu rằng hoạt động của Tran trên mạng xã hội cho thấy anh ta đã ở trong thị trấn trong thời gian lấy lời khai. Nhưng luật sư của Thành phố Milpitas tuyên bố rằng Tran không phản hồi các nỗ lực lên lịch để ra tòa khai.

.

Nhưng tại phiên điều trần tuần trước, luật sư của Thành phố đã lập luận rằng Tran không phải là thân chủ của họ… “Tôi đã nói nhiều lần, tôi không đại diện cho Rich Trần. Tôi không thể đại diện cho anh ta,” luật sư của Milpitas, Nadia Bermudez, cho biết trong phiên điều trần. “Anh ta không nói chuyện với tôi. Tôi không đại diện cho anh ta. Tôi bối rối vì Thành phố không thể kiểm soát được ông Tran. Và vì thế, không nên trừng phạt thành phố vì ông ta từ chối ra hầu tòa.”

.

Tòa án đã hiểu, và do đó, khoản tiền phạt 6.900 đô la được chuyển cho Rich Tran. Thẩm phán cho biết, “Lệnh này sẽ được áp dụng cho ông Tran. Lệnh này và hành vi của Bị cáo có thể được thẩm phán xét xử xem xét và giải quyết. Đó là phán quyết cuối cùng của tòa án.”

.

Tran, người mà báo The Beat xác nhận hiện đang ở Thái Lan, đã đi khắp thế giới để làm việc kể từ mùa hè năm ngoái. Ông không còn liên kết với Thành phố Milpitas kể từ khi ông kết thúc nhiệm kỳ Thị trưởng vào cuối năm 2022. The Beat đã liên hệ với Tran để xin bình luận và ông cho biết ông đã liên hệ với tòa án, yêu cầu họ chấm dứt lệnh trừng phạt. Trong một tin nhắn gửi đến The Beat, ông viết, "Tôi hy vọng tòa án sẽ chấp nhận yêu cầu chấm dứt lệnh trừng phạt của tôi. Tôi đã thông báo cho nhóm luật sư nguyên đơn và bị đơn."

.

⦿ ---- HỎI 1: Yale: 1/5 người mắc chứng mất trí không nhận được sự chăm sóc giúp họ trong cuộc sống hàng ngày?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Khi dân số thế giới già đi nhanh chóng, một nghiên cứu mới do các nhà nghiên cứu tại Trường Y tế Công cộng Yale dẫn đầu phát hiện ra rằng những người mắc chứng mất trí đang phải vật lộn với tốc độ đáng báo động. Cảm giác tuyệt vọng gia tăng là một phát hiện bổ sung rằng tình trạng thiếu chăm sóc này đã kéo dài trong nhiều năm. Trên toàn cầu, ít nhất 1 trong 5 người mắc chứng mất trí không nhận được sự chăm sóc giúp họ trong cuộc sống hàng ngày, bất kể tình trạng giàu có hay phát triển của quốc gia họ, theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Aging. Tạp chí này cũng đã công bố một bản tóm tắt nghiên cứu liên quan do Chen chấp bút. Chi tiết:

https://medicalxpress.com/news/2025-04-people-dementia-global.html

.

⦿ ---- HỎI 2: Hơn 1/3 dân Mỹ, tức 91 triệu người, không có tiền chi trả y tế?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới cho biết tình trạng không có khả năng chi trả cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe đã đạt đến mức cao mới tại Hoa Kỳ. Hơn một phần ba người Mỹ -- ước tính khoảng 91 triệu người -- cho biết họ không đủ khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng nếu họ cần ngay hôm nay, theo Chỉ số khả năng chi trả chăm sóc sức khỏe West Health-Gallup mới nhất. Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2025/04/02/healthcare-costs-highest-ever-United-States/9421743604513/

.

.