(2.4.2025) - VN liên thủ thương mại quốc tế chống thuế quan của Trump - Thầy Minh Tuệ rời phà, vào lãnh thổ Indonesia - Gần 2.000 nhà khoa học, kỹ sư và nhà nghiên cứu ký thư ngỏ, xin Trump ngưng tấn công khoa học.

(2.4.2025) - Thầy Minh Tuệ rời phà, vào lãnh thổ Indonesia

- VN liên thủ thương mại quốc tế chống thuế quan của Trump: Lãnh đạo Liên Âu tới VN ngày 9/4, Tập tới VN ngày 14/4

- Gần 2.000 nhà khoa học, kỹ sư và nhà nghiên cứu ký thư ngỏ, xin Trump ngưng tấn công khoa học.

- Cộng Hòa kinh hoàng: Ứng cử viên Susan Crawford (đảng Dân chủ ủng hộ) được bầu vào Tòa Tối cao Wisconsin

- Florida: Cộng Hòa thắng 2 ghế Dân Biểu liên bang

- Elon Musk xù tiền cử tri Pennsylvania, bị kiện

- Nhật Bản: sẽ lạm phát vì thuế quan của Trump

- TNS Dân Chủ Cory Booker đứng nói lâu kỷ lục, suốt hơn 24 giờ, để kêu gọi Cộng Hòa đừng giảm thuế cho người giàu trong khi cắt trợ cấp dân nghèo (nhịn ăn, nhịn uống vài ngày để chuẩn bị khi nói chuyện sẽ không bước đi đâu hết, dù là đi tè). Cựu TT Obama cảm ơn, ca ngợi Booker.

- Lộ bí mật quân sự: Mike Waltz (cố vấn an ninh quốc gia của Trump) xài email Gmail

- Phe Trump trả thù: thẩm vấn gia đình cựu TT Biden và các cựu quan chức Bạch Ốc về các lệnh ân xá "bút tự động"

- Tin tặc vào mạng xã hội X, trộm lý lịch 2,8 tỷ người dùng

- Hungary có thể rút khỏi Tòa Hình sự Quốc tế ICC

- Putin cho phép Goldman Sachs Group Inc. bán một số cổ phiếu Nga

- Trump dịu giọng sau khi Iran cứng rắn: họp gián tiếp

- Ngân hàng Trung ương Châu Âu: thuế quan của Trump sẽ hại kinh tế toàn cầu.

- Hãng xe Stellantis cắt 350 người tại Ý.

- Cú đấm làm rung chuyển tháp không lưu thủ đô: giám sát viên không lưu đấm bạn, liền bị bắt.

- Thủ tướng Canada: Canada sẽ trả đũa thuế Mỹ

- Tìm ra xác người lính Mỹ thứ tư chết ở Litva

- Trump: thất vọng vì Putin câu giờ chuyện ngưng bắn

- Trung tướng Dan "Razin" Caine trình diện ủy ban Quân vụ Thượng viện cho chức Tham mưu trưởng Liên quân: bị Trump bịa chuyện vì Caine không hề đội nón MAGA cũng không hề nói với Trump là sẵn sàng giết người vì Trump

- Đại học Princeton: Trump ngưng tài trợ vài chục chương trình nghiên cứu. Trước đó Trump đã ngưng tài trợ nghiên cứu ở Đại học Harvard, Đại học Columbia, Đại học Pennsylvania

- Ford Motor bán xe điện đạt kỷ lục 73.623 xe, tăng 26%

- General Motors bán xe trong quý đầu tiên tại Mỹ tăng 17% tới 693.363 chiếc.

- Honda Motor bán 147.792 xe vào tháng 3 ở Mỹ, tăng 13,2%

- Toyota: tháng 3, bán được 231.335 xe, tăng 7,7%, bán xe điện EV tăng 44,1%, đạt 112.608 xe.

- Israel: xóa bỏ thuế hiện hành đối với sản phẩm nhập từ Mỹ

- Công ty gia vị bán lẻ Anjali's Cup nói không đưa hãng về Mỹ được vì làm từ các loại gia vị có nguồn gốc từ Việt Nam, Thái Lan, Châu Phi

- Iowa la làng: Yến mạch (oats) Canada tăng giá: 2 công ty mua yến mạch lớn nhất thế giới đang có hàng nghìn công nhân tại Iowa

- Dao kéo nhà bếp cũng tăng giá vì Trump

- Fitch Ratings: thị trường nhà ở sẽ chậm lại năm nay vì chủ nghĩa bảo hộ thương mại làm tăng giá vật liệu xây dựng, thiếu thợ vì giảm nhập cư

- Clarify Capital: 61% dân Mỹ ăn ít trứng hơn, 34% dân Mỹ đã ngừng mua trứng để chờ trứng hạ giá

- HỎI 1: Nhịn ăn gián đoạn 3 ngày/tuần sẽ giảm cân tự nhiên sau 1 năm? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Mỹ sẽ thiếu hụt 140.000 bác sĩ trên toàn quốc vào năm 2036? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-2/4/2025) ⦿ ---- Việt Nam liên thủ quốc tế chống thuế quan của Trump. Bản tin TRT Global ghi rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Liên Âu (EU) sẽ họp tại Việt Nam trong bối cảnh rủi ro thuế quan của Trump. Toàn bộ các nước Trung Quốc, EU và Việt Nam, tất cả đều bị chính quyền Trump áp thuế quan mới, đang nỗ lực tăng cường quan hệ kinh tế và tìm kiếm các cơ hội thương mại mới.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu sẽ đến thăm Việt Nam trong vài tuần tới trong một loạt hoạt động ngoại giao trong bối cảnh rủi ro ngày càng tăng từ thuế quan thương mại của Hoa Kỳ, các quan chức cho biết. Trung Quốc, EU và Việt Nam có thặng dư thương mại rất lớn với Hoa Kỳ và đều phải đối mặt với thuế quan mới từ chính quyền Donald Trump, với nhiều mức thuế quan hơn dự kiến ​​sẽ được công bố vào hôm nay, thứ Tư.

Hai quan chức Việt Nam có hiểu biết trực tiếp về các kế hoạch này cho biết với Reuters rằng Tập Cận Bình dự kiến ​​sẽ gặp các nhà lãnh đạo Việt Nam tại Hà Nội vào ngày 14 tháng 4, trong chuyến thăm thứ hai của ông tới đất nước này trong vòng chưa đầy 18 tháng. Theo hai nhà ngoại giao, chuyến thăm kéo dài nhiều ngày của Tập Cận Bình tới Việt Nam là một phần của chuyến đi rộng hơn tới Đông Nam Á, bao gồm Campuchia và Malaysia.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ không có thông tin nào để chia sẻ khi được hỏi về chuyến đi tại cuộc họp báo vào thứ Hai. Bộ Ngoại giao Việt Nam không trả lời yêu cầu bình luận. Nhưng cả hai nguồn tin từ Việt Nam đều cho biết trong số các vấn đề sẽ được thảo luận có tuyến đường sắt nối miền Bắc Việt Nam với Trung Quốc mà hai nước đã nhất trí phát triển để thúc đẩy kết nối và thương mại.

Một nguồn tin cho biết chuyến đi của Tập Cận Bình sẽ diễn ra trong bối cảnh "các nước lớn đang điều chỉnh chiến lược", lấy chính sách thay đổi của Trump làm thay đổi chính sách. Việt Nam cũng đang trong quá trình phê duyệt việc sử dụng máy bay COMAC của Trung Quốc, với một nguồn tin công nghiệp tại Việt Nam cho biết đèn xanh chính thức có thể trùng với chuyến thăm của Tập Cận Bình.

Điều đó có thể mở đường cho việc cho thuê và thậm chí có khả năng là mua máy bay phản lực thương mại của Trung Quốc của các hãng hàng không Việt Nam. Chỉ vài ngày trước chuyến thăm của Tập Cận Bình, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez sẽ gặp các nhà lãnh đạo Việt Nam vào ngày 9 tháng 4, tiếp theo là ủy viên thương mại EU Maros Sefcovic, theo các chương trình chính thức.

Các quan chức và nhà ngoại giao châu Âu cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đứng đầu Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng đang có kế hoạch thăm Hà Nội trong những tuần tiếp theo. "Làn sóng thuế quan và kiểm soát xuất cảng đang dâng cao... Chúng tôi muốn tạo ra những cơ hội mới để giao dịch và đầu tư với các đối tác đáng tin cậy", von der Leyen phát biểu với các quan chức cấp cao của khối ASEAN tại Việt Nam trong một thông điệp video khi họ họp vào tháng trước tại thủ đô Hà Nội.

⦿ ----

Thầy Minh Tuệ và các sư tu hạnh đầu đà đã đi phà chiều ngày 2 tháng 4/2025 từ Malaysia sang Indonesia. Hình trên là quý sư bước từ chiếc phà xuống bến cảng Sekupang, thị trấn Batam của Indonesia. Hình trên lấy từ YouTube của Phước Nghiêm (người trong hình, phía trái). Theo trang minhtuepath.org các sư (khoảng hơn 30 sư đi cùng Thầy Minh Tuệ) sẽ đi bộ 28 ngày trên đất nước Indonesia, dự kiến tới ngày 27/4 sẽ đi phà về lại Malysia hoặc đi tới Singapore. Lộ trình chính thức chưa được thông báo.

⦿ ---- Elon Musk lừa cử tri, bị lôi ra tòa: Một vụ kiện liên bang đã được đệ trình vào hôm qua, thứ Ba, tại Pennsylvania chống lại tỷ phú Elon Musk và ủy ban hành động chính trị của ông, cáo buộc họ không thực hiện lời hứa trả tiền cho chữ ký thỉnh nguyện trong chu kỳ bầu cử tổng thống năm 2024.

Vụ kiện, được đệ trình thay mặt cho một cư dân Pennsylvania chỉ được liệt kê là "John Doe", đề cập đến số tiền 100 đô la mà Musk hứa sẽ trả cho mỗi chữ ký của cử tri đã đăng ký, cộng với bất kỳ chữ ký giới thiệu nào mà họ nhận được, trên một bản kiến ​​nghị liên quan đến quyền tự do ngôn luận và quyền sở hữu súng. Vụ kiện, nhằm tìm kiếm tư cách hành động tập thể, cho biết Doe được nợ hơn 20.000 đô la cho các chữ ký mà ông đã kiếm được, AP đưa tin. Luật sư của Doe cho biết những người khác cũng có khiếu nại tương tự và có thể tham gia vụ kiện, tờ New York Times đưa tin.

"America PAC cam kết trả tiền cho mọi chữ ký thỉnh nguyện hợp lệ", PAC cho biết trong một tuyên bố. "Mặc dù chúng tôi vẫn chưa biết nguyên đơn 'John Doe' này là ai và không thể nói về hoàn cảnh cụ thể của họ, nhưng chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi cũng cam kết xóa bỏ gian lận và có quyền khấu trừ các khoản thanh toán cho những kẻ gian lận". PAC cho biết một số người ký đơn kiến ​​nghị "đã bị đánh dấu là thông tin không khớp" và cần phải điều tra thêm trước khi có thể gửi chi phiếu. Ban đầu, khoản thanh toán được hứa vào ngày 30 tháng 11/2024.

⦿ ---- Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kazuo Ueda cho biết hôm thứ Tư rằng thuế quan của Hoa Kỳ có thể đẩy lạm phát Nhật Bản tăng cao hơn trong ngắn hạn nhưng có thể gây áp lực giảm giá theo thời gian bằng cách làm chậm tăng trưởng kinh tế. Ông lưu ý rằng tác động chung sẽ phụ thuộc vào quy mô thuế quan và tác động của chúng đối với hoạt động thương mại.

Ueda cũng chỉ ra sự không chắc chắn về cách thuế quan có thể ảnh hưởng đến tâm lý của hộ gia đình và doanh nghiệp, cho biết các nhà hoạch định chính sách sẽ thảo luận về tác động của chúng tại các cuộc họp sắp tới của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Nhóm 20 Cường Quốc (G20). Những phát biểu của ông được đưa ra khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chuẩn bị áp thuế quan toàn diện đối với hàng nhập cảng, gọi hôm nay, ngày 2 tháng 4 là "ngày giải phóng".

⦿ ---- Gần 2.000 nhà khoa học, kỹ sư và nhà nghiên cứu đã viết một bức thư ngỏ gửi đến chính quyền của Tổng thống Donald Trump trong tuần này, kêu gọi chấm dứt "cuộc tấn công" vào khoa học. Bức thư được ký bởi các thành viên được bầu của Viện Hàn lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y học Quốc gia (National Academies of Sciences, Engineering and Medicine), một tổ chức được quốc hội cấp phép cung cấp các phân tích độc lập và giúp đưa ra các quyết định về chính sách công.

Nhóm này đã nêu rõ rằng những người ký tên đang bày tỏ quan điểm của riêng họ chứ không phải của Viện Hàn lâm Quốc gia hoặc các tổ chức của họ."Chúng tôi đang lên tiếng với tư cách là cá nhân. Chúng tôi thấy mối nguy hiểm thực sự trong thời điểm này", bức thư cho biết, một phần. "Chúng tôi có nhiều quan điểm chính trị khác nhau, nhưng chúng tôi đoàn kết với tư cách là các nhà nghiên cứu trong việc muốn bảo vệ cuộc điều tra khoa học độc lập. Chúng tôi gửi SOS này để đưa ra một cảnh báo rõ ràng: hoạt động khoa học của quốc gia đang bị tàn phá".

"Chúng tôi kêu gọi chính quyền chấm dứt cuộc tấn công toàn diện vào khoa học Hoa Kỳ và chúng tôi kêu gọi công chúng tham gia vào lời kêu gọi này", bức thư tiếp tục. Nhóm này đã kêu gọi chính quyền Trump hành động bao gồm chấm dứt tài trợ cho nghiên cứu, sa thải các nhà khoa học và xóa quyền truy cập dữ liệu của công chúng.

Gần đây, một số khoản tài trợ nghiên cứu đang hoạt động liên quan đến các nghiên cứu liên quan đến các vấn đề LGBTQ+, cũng như bản dạng giới tính và sự đa dạng, công bằng và hòa nhập, đã bị hủy bỏ tại Viện Y tế Quốc gia. Theo các lá thư chấm dứt hợp đồng được gửi đến các nhà nghiên cứu tại nhiều trường đại học khác nhau mà ABC News đã xem xét, các dự án đã bị hủy bỏ vì chúng không phục vụ cho "các ưu tiên" của chính quyền hiện tại.

Ngoài ra, đầu năm nay, nhân viên đã bị sa thải trên khắp Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh như một phần trong nỗ lực của Bộ Hiệu quả Chính phủ của Elon Musk nhằm thu hẹp quy mô của chính phủ liên bang. Đầu tháng này, HHS dường như cũng đã gỡ bỏ một trang web từ Văn phòng Tổng giám đốc Y khoa có chứa một lời khuyên về bạo lực súng đạn. Trong một tuyên bố với ABC News, HHS cho biết bộ này "và Văn phòng Tổng giám đốc Y khoa đang tuân thủ Sắc lệnh Hành pháp của Tổng thống Trump về Bảo vệ Quyền Tu chính án thứ Hai".

"Nếu doanh nghiệp nghiên cứu của đất nước chúng ta bị phá bỏ, chúng ta sẽ mất đi lợi thế khoa học của mình", bức thư viết tiếp. "Các quốc gia khác sẽ dẫn đầu trong việc phát triển các phương pháp điều trị bệnh mới, các nguồn năng lượng sạch và các công nghệ mới của tương lai. Dân số của họ sẽ khỏe mạnh hơn và nền kinh tế của họ sẽ vượt qua chúng ta về kinh doanh, quốc phòng, thu thập thông tin tình báo và giám sát sức khỏe của hành tinh. Thiệt hại đối với doanh nghiệp khoa học của quốc gia chúng ta có thể mất hàng thập kỷ để đảo ngược".

Bức thư được đưa ra khi các đợt sa thải bắt đầu tại HHS, bao gồm cả Viện Y tế Quốc gia, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm. Dự kiến ​​sẽ có tới 10.000 người mất việc trong đợt sa thải này, một con số có thể làm thay đổi đáng kể vai trò và năng lực của bộ. Đó là ngoài gần 10.000 người đã rời khỏi cơ quan trong vài tháng qua thông qua các đề nghị mua lại hoặc nghỉ hưu sớm.

⦿ ---- Cộng Hòa kinh hoàng: Ứng cử viên Susan Crawford được đảng Dân chủ ủng hộ đã được bầu vào Tòa án Tối cao Wisconsin trong cuộc bầu cử hôm qua, thứ Ba, đánh bại Brad Schimel của đảng Cộng hòa, người được người đàn ông giàu nhất thế giới, Elon Musk, chi tiền ủng hộ. Trong bài phát biểu chiến thắng vào tối thứ Ba, Crawford cho biết bà đã nhận được một cuộc gọi từ Schimel, thừa nhận thất bại trong cuộc đua.

Với 71% số phiếu bầu, Crawford đã sẵn sàng giành chiến thắng vào cuối thứ Ba, giành được 55,5% số phiếu bầu so với 44,5% của Schimel, theo kết quả không chính thức do tờ Milwaukee Journal Sentinel đưa tin. Chiến thắng này giúp bà có được một ghế trong nhiệm kỳ 10 năm tại Tòa án tối cao của tiểu bang, đồng thời duy trì đa số 4-3 theo chủ nghĩa cởi mở tự do.

"Tôi ở đây tối nay vì tôi đã dành cả cuộc đời để đấu tranh cho điều đúng đắn, đó là lý do tại sao tôi tham gia cuộc đua này -- để bảo vệ các quyền cơ bản và quyền tự do của tất cả người dân Wisconsin", Crawford nói với đám đông những người ủng hộ bà vào tối thứ Ba.

Bà Crawford tuyên bố chiến thắng.

Cuộc bầu cử hôm Thứ Ba vào Tòa án Tối cao Wisconsin, cùng với hai cuộc đua vào Hạ viện ở Florida, được coi là phép thử đầu tiên đối với chính quyền Trump. Tiền đổ vào cuộc đua, với Trung tâm Công lý Brennan gọi đây là cuộc bầu cử tư pháp tốn kém nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Gần 100 triệu đô la đã được chi cho cuộc đua, theo Trung tâm Brennan, nơi cho biết Shimel đã nhận được 53,3 triệu đô la tiền ủng hộ so với 45,1 triệu đô la của Crawford.

Musk -- cố vấn hàng đầu của Tổng thống Donald Trump -- mô tả cuộc đua là "vận mệnh của nhân loại" đang bị đe dọa, khi ông trao cho hai cử tri Wiscon mỗi người một tấm chi phiếu trị giá 1 triệu đô la vào tối thứ Sáu.

"Khi còn là một cô bé lớn lên ở Chippewa Falls, tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được mình sẽ đối đầu với người đàn ông giàu nhất thế giới vì công lý ở Wisconsin -- và chúng tôi đã chiến thắng", bà Crawford nói với đám đông reo hò.

Musk, người đang làm việc với Bộ Hiệu quả Chính phủ của chính quyền Trump, coi cuộc đua là cuộc đua có thể quyết định tương lai của các khu vực lập pháp ở Wisconsin. Musk cũng bày tỏ lo ngại rằng nếu Tòa án Tối cao đa số theo chủ nghĩa tự do vẫn giữ nguyên, về mặt lý thuyết, họ có thể cho phép các bản đồ ảnh hưởng đến các ghế của đảng Cộng hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ.

"Kết quả của điều đó có thể là Hạ viện chuyển sang Hạ viện Dân chủ và sau đó họ sẽ cố gắng ngăn chặn mọi cải cách chính phủ mà chúng tôi đang thực hiện và đang được thực hiện cho các bạn, người dân Hoa Kỳ", ông nói vào tối thứ Sáu, ám chỉ đến nhiều vụ kiện tụng đang diễn ra chống lại hành động của DOGE và chính quyền Trump.

"Những gì đang diễn ra vào thứ Ba là cuộc bỏ phiếu cho đảng nào kiểm soát Hạ viện Hoa Kỳ -- đó là lý do tại sao nó lại quan trọng như vậy", Musk giải thích vài ngày trước bầu cử. "Và bất kỳ đảng nào kiểm soát Hạ viện, ở một mức độ đáng kể, sẽ kiểm soát đất nước, sau đó sẽ điều hướng tiến trình của nền văn minh phương Tây".

Cuộc bầu cử sẽ lấp đầy ghế trống do thẩm phán theo chủ nghĩa tự do sắp mãn nhiệm Ann Walsh Bradley để lại. Những cuộc đua như vậy thường không thu hút được nhiều sự chú ý, nhưng do tiền bạc và sức nặng mà Musk và những người bảo thủ khác đặt vào đó, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Wisconsin vào đêm hôm qua, thứ Ba.

"Xin chúc mừng Thẩm phán Susan Crawford về chiến thắng của bà", cựu Tổng thống Barack Obama đã nói trên X sau chiến thắng của Crawford, "và xin chúc mừng người dân Wisconsin đã bầu một thẩm phán tin vào pháp quyền và bảo vệ quyền tự do của chúng ta".

"Xin chúc mừng Wisconsin đã bầu Susan Crawford", Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, I-Vt., đã nói trên X. "Nhờ sự tổ chức mạnh mẽ của cơ sở, các bạn đã đánh bại được người giàu nhất trên trái đất. Các bạn đã nêu gương cho phần còn lại của đất nước. Chúng ta có thể làm được".

Crawford là một thẩm phán của Tòa án Quận Dane, người đã nhận được sự ủng hộ của Đảng Dân chủ Wisconsin. Trong khi Schimel, cựu Bộ trưởng Tư pháp Cộng hòa của tiểu bang, là một thẩm phán của Tòa án Quận Waukesha.

⦿ ---- Cộng Hòa giữ được 2 ghế Dân Biểu liên bang ở Florida. Hai đảng viên Cộng hòa đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đặc biệt của Florida vào đêm Thứ Ba để mở rộng thế đa số mong manh của đảng Cộng hòa tại Hạ viện Hoa Kỳ. Đảng viên Cộng hòa Randy Fine sẽ tiếp quản ghế của cựu Dân biểu Mike Waltz, người mà ông đã bỏ trống để trở thành Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Donald Trump, và Giám đốc Tài chính Florida Jimmy Patronis sẽ thay thế cựu Dân biểu Cộng Hòa Matt Gaetz.

"Cả hai ghế tại Hạ viện Florida đều đã được ứng cử viên Cộng hòa giành chiến thắng, một cách áp đảo", Trump viết vào đêm Thứ Ba trong một bài đăng trên Truth Social. Fine, một thượng nghị sĩ tiểu bang của đảng Cộng hòa và cựu thành viên của Hạ viện Florida, đã giành chiến thắng trong cuộc đua vào Quận 6 của tiểu bang trước ứng cử viên Dân chủ Josh Weil, một nhân viên trường công đã gây quỹ vận động tranh cử nhiều hơn Fine gần 10 lần. Tháng trước, Weil thông báo rằng chiến dịch của ông đã huy động được gần 10 triệu đô la, trong khi Fine chỉ huy động được chưa đến 1 triệu đô la.

Vào đêm thứ Ba, Fine dẫn trước Weil với tỷ lệ 54% so với 46%. Trump đã giành chiến thắng ở quận, bao gồm cả Daytona Beach, với 30 điểm vào tháng 11. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của Trump, Fine đã chuyển sự ủng hộ của mình từ Thống đốc Florida Ron DeSantis sang Trump, điều này đã giúp ông nhận được sự ủng hộ của tổng thống. "Randy Fine chiến thắng!!!" Trump đã viết vào đêm thứ Ba trong một bài đăng trên Truth Social sau khi cuộc đua được công bố. "Chúc mừng Randy." Fine ghi nhận chiến thắng của Trump khi nói rằng, "Nhờ có ông, ngài Tổng thống. Tôi sẽ không làm ông thất vọng."

Trong khi đó ứng cử viên Cộng Hòa Patronis đã giành chiến thắng ở quận 1 của Florida vào đêm thứ Ba với tỷ lệ 57% so với 43% so với ứng cử viên Dân chủ Gay Valimont, người cũng đã chi tiêu nhiều hơn đối thủ của mình. Ghế này trước đây do Gaetz nắm giữ, người đã từ chức sau khi tổng thống chọn ông làm tổng chưởng lý. Trump đã giành chiến thắng ở khu vực 1 của Florida với 37 điểm trong cuộc bầu cử tổng thống.

⦿ ---- Bài phát biểu của Thượng nghị sĩ Dân Chủ Cory Booker tại Thượng viện chống lại chính quyền Trump đã phá vỡ kỷ lục gần bảy thập niên của cố Thượng nghị sĩ Strom Thurmond vào tối thứ Ba, khi đảng viên Dân chủ đến từ New Jersey vượt qua mốc 24 giờ để trở thành bài phát biểu dài nhất tại Thượng viện từ trước đến nay. TNS Booker, 55 tuổi, bắt đầu phát biểu vào thứ Hai lúc 7 giờ tối theo giờ miền Đông Hoa Kỳ. Ông vẫn phát biểu cho đến gần 8 giờ tối thứ Ba. Booker cho biết ông sẽ tiếp tục phát biểu để phá vỡ "hoạt động kinh doanh bình thường của Thượng viện Hoa Kỳ miễn là tôi còn sức khỏe".

Chuẩn bị để đứng nói hơn 24 giờ: nhịn ăn, nhịn uống vài ngày trước: Từ khi bắt đầu phát biểu và cho đến khi nhường lời, Booker không ăn và chỉ thỉnh thoảng nhấp một ngụm từ hai ly nước trên bàn làm việc. Ông không ngồi xuống, không rời khỏi phòng họp để đi vệ sinh và thậm chí không rời khỏi bàn làm việc của mình trên sàn Thượng viện.

"Tôi đứng lên tối nay vì tôi thực sự tin rằng đất nước chúng ta đang trong cơn khủng hoảng", ông bắt đầu vào thứ Hai. "Tôi đã đứng được liên tục mười hai giờ rồi, và tôi vẫn mạnh mẽ vì vị tổng thống này đã sai, và ông ấy đang vi phạm các nguyên tắc mà chúng ta trân trọng và các nguyên tắc trong văn bản này rất rõ ràng và dễ hiểu", Booker, cầm một bản Hiến pháp Hoa Kỳ, cho biết vào khoảng 7 giờ sáng theo giờ miền Đông Hoa Kỳ vào thứ Ba.

Hơn 24 giờ sau khi bắt đầu phát biểu, Booker tiếp tục tranh luận vào tối thứ Ba về "sự kiểm tra và cân bằng" đối với chính quyền hiện tại. "Thượng viện và Hạ viện nên kiểm tra và cân bằng đối với Tổng thống Hoa Kỳ", Booker nói, vẫn có vẻ tràn đầy năng lượng. "Chúng tôi để ông ấy làm những điều mà cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ nên cùng nhau nói là sai".

Đứng nói liên tục để cản trở một thủ tục Thượng Viện là điều hợp pháp. "Tôi chắc chắn đã bắt đầu bị chuột rút vì thiếu nước", Booker nói. Vài giờ sau khi bắt đầu nói, Booker thậm chí còn yêu cầu một nhân viên Thượng viện dọn ghế của mình để ông không muốn ngồi nữa. Tại sao? Bởi vì miễn là ông không rời khỏi phòng họp, không có thượng nghị sĩ nào khác có thể buộc ông phải ngừng phát biểu.

Trong suốt bài phát biểu dài của mình, Booker nhắm vào các chính sách của Tổng thống Donald Trump và cố vấn Bạch Ốc Elon Musk, nói rằng họ cho thấy "hoàn toàn coi thường pháp quyền, Hiến pháp và nhu cầu của người dân Mỹ". Ông nói, "Chỉ trong 71 ngày, tổng thống đã gây ra nhiều tổn hại cho sự an toàn, ổn định tài chính, nền tảng của nền dân chủ của chúng ta và mọi ý thức về sự đàng hoàng chung của người dân Mỹ", ông tiếp tục.

Lần cản trở dài nhất được ghi nhận là 24 giờ 18 phút vào năm 1957 của cố Thượng nghị sĩ Dân chủ Strom Thurmond, sau này là đảng viên Cộng hòa, của South Carolina để phản đối Đạo luật Dân quyền. Những gì Booker thực hiện không bắt đầu bằng một cuộc cản trở, nhắm vào luật pháp hoặc các hành vi chính thức khác. Nhưng hơn 24 giờ sau, lúc 7:18 tối, bài phát biểu của Booker đã trở thành bài phát biểu dài nhất từng được ghi nhận. Booker cũng đã vượt qua kỷ lục 21 giờ 19 phút do Thượng nghị sĩ Ted Cruz, R-Texas, nắm giữ vào năm 2013 trong cuộc đấu tranh vô ích của ông nhằm cắt giảm ngân sách cho Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng, hay còn gọi là "Obamacare".

Trong bài phát biểu dài của mình, Booker đã đề cập đến các chủ đề từ chăm sóc sức khỏe, An sinh xã hội đến nhập cư, kinh tế, giáo dục công, quyền tự do ngôn luận và các vấn đề chính sách đối ngoại, và ông đã đọc thư của các cử tri.

Thượng viện dự kiến ​​sẽ họp vào buổi trưa và được lên lịch bỏ phiếu xác nhận Matthew Whitaker, một cựu quan chức Bộ Tư pháp trong chính quyền đầu tiên của Trump, làm đại sứ Hoa Kỳ tại NATO.

Booker đã nghỉ giải lao một lúc vào khoảng 12:40 giờ chiều. EDT để nhường lời cho câu hỏi của Thượng nghị sĩ Ben Ray Lujan, D-N.M., một trong số nhiều đồng nghiệp khác tại Thượng viện làm điều tương tự.

"Tôi sẽ không phàn nàn", Booker nói vào khoảng 12:53 chiều khi Thượng nghị sĩ Sheldon Whitehouse, D-R.I., hỏi ông cảm thấy thế nào sau gần 17 giờ.

Vào sáng thứ Ba, Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer, D-N.Y., đã cảm ơn Booker "vì sự kiên cường, sức mạnh và sự thông minh tuyệt vời mà ông đã chỉ cho người dân Mỹ thấy những nguy hiểm to lớn mà họ phải đối mặt với chính quyền Trump-DOGE-Musk này".

"Chúng tôi đã chứng minh rằng tình trạng nghèo đói ở trẻ em là một lựa chọn chính sách, không phải là hiện thực tất yếu", Booker sau đó nói trong một cuộc trao đổi qua lại với một đồng nghiệp. "Tôi xin lỗi, việc giảm thuế cho những người Mỹ giàu có nhất là lãng phí", ông nói thêm vào khoảng 1:45 chiều, ám chỉ đến các đề xuất cắt giảm thuế trước đó của Trump, đồng thời nói thêm "chúng ta nên có một chính sách thuế phản ánh các giá trị của mình".

⦿ ---- Giữa lúc vụ xì căng đan Signalgate vẫn đang tiếp diễn, ba quan chức Hoa Kỳ đã lên tiếng cáo buộc cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump, Mike Waltz, và nhóm của ông đã sử dụng tài khoản Gmail cá nhân của ông để tiến hành công việc của chính phủ. Tờ Washington Post cũng đã xem xét các tài liệu, bao gồm cả email, để xác nhận cáo buộc của các quan chức. Gmail không an toàn như Signal và trong khi các nguồn tin cho biết thông tin mà ông sử dụng email đó không đặc biệt nhạy cảm, tờ WP lưu ý rằng nó bao gồm thông tin như lịch trình của Waltz vẫn có thể bị "khai thác". Tuy nhiên, ít nhất một phụ tá bị cáo buộc sử dụng Gmail để gửi thông tin quân sự nhạy cảm trong một email mà tờ WP đã xem xét.

Một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia cho biết ông không có bằng chứng nào cho thấy Waltz đã sử dụng Gmail như các nguồn tin mô tả và rằng ông "không và sẽ không gửi thông tin mật trên một tài khoản mở", nhưng trong một tuyên bố với Axios, ông thừa nhận Waltz đã "nhận được email và lời mời lịch trình từ các liên hệ cũ trên email cá nhân của mình" và sao chép email chính thức của mình "để đảm bảo tuân thủ việc lưu giữ hồ sơ".

Các nguồn tin của tờ WP cũng cáo buộc Waltz đã bắt đầu các cuộc trò chuyện Signal khác liên quan đến thông tin nhạy cảm. Với những câu chuyện như thế này xuất hiện, các nguồn tin cho tờ Washington Post và tờ Wall Street Journal biết Waltz đang mất đi sự ủng hộ của các thành viên trong chính quyền. Tuy nhiên, Tổng thống Trump vẫn khăng khăng rằng ông sẽ không sa thải Waltz.

⦿ ---- Phe Trump trả thù: Một luật sư biện lý Hoa Kỳ do Trump bổ nhiệm tại thủ đô D.C. đã âm thầm thẩm vấn gia đình cựu Tổng thống Joe Biden và các cựu quan chức Bạch Ốc của ông về các lệnh ân xá được ban hành trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ. Sau khi thuyết âm mưu về chữ ký của "bút tự động" (autopen) của Biden bắt đầu lan rộng và các câu hỏi về năng lực tinh thần của Biden lan truyền trong các nhóm MAGA, Ed Martin, một người ủng hộ Trump trung thành, đã gửi thư hai tháng trước cho các phụ tá Bạch Ốc của Biden và những người nhận được lệnh ân xá của ông, theo ba nguồn tin đã nói chuyện với The New York Times và một bản sao của một lá thư mà báo này có được.

Những người nhận được các lá thư được cho là bao gồm Jeffrey Zients, cựu chánh văn phòng của Biden và những người thân của cựu tổng thống, James Biden và Sara Biden. Mặc dù các lá thư là yêu cầu tự nguyện cung cấp thông tin liên quan đến năng lực của Biden, Martin có thể tiến tới một cuộc điều tra chính thức hơn. Một cựu quan chức của Biden cho biết Biden "đã đưa ra quyết định về các lệnh ân xá mà ông đã ban hành. Bất kỳ gợi ý nào ngược lại đều là sai sự thật và vô lý."

Bạch Ốc của Trump đã không trả lời yêu cầu bình luận của NY Times, trong khi văn phòng của Martin từ chối. Tổng thống Donald Trump trước đó đã bày tỏ sự nghi ngờ về lệnh ân xá vào phút chót của Biden, tuyên bố rằng chúng "vô hiệu" và "trống rỗng" trong một cuộc khủng hoảng của mạng Truth Social vào đêm khuya. "Các Văn bản ân xá cần thiết đã không được giải thích cho, hoặc được, Biden chấp thuận. Ông ấy không biết gì về chúng, và những người biết có thể đã phạm tội", Trump nói kiểu vu khống mà không đưa ra bằng chứng.

⦿ ---- Một cuộc tấn công lớn gần đây vào nền tảng truyền thông xã hội X được cho là đã tiết lộ thông tin cá nhân của khoảng 2,8 tỷ người dùng, như đã nêu trong bài đăng của một người dùng có tên ThinkingOne từ Breach Forums. Nếu được xác nhận, đây sẽ là vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất trong lịch sử các nền tảng truyền thông xã hội.

Người dùng đã công khai do công ty không phản hồi và không hoạt động liên quan đến tình hình. ThinkingOne tuyên bố rằng thông tin, lên tới khoảng 400 GB, đã được trích xuất trong quá trình sa thải hỗn loạn tại X. Người dùng này cũng tuyên bố rằng họ đã cố gắng liên hệ với công ty nhưng không nhận được phản hồi. Dữ liệu bị rò rỉ bao gồm siêu dữ liệu hồ sơ như ngày tạo tài khoản, ID người dùng, tên màn hình, mô tả hồ sơ, cài đặt vị trí, thông tin múi giờ, người theo dõi, v.v.⦿ ---- Hungary có khả năng sẽ rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) trong chuyến thăm sắp tới của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào tuần này, theo tờ The Times of Israel đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn các nguồn tin thân cận với vấn đề này. Netanyahu dự kiến ​​sẽ thảo luận với Thủ tướng Hungary Viktor Orban vào ngày mai, Thứ Năm. Orban trước đó đã bác bỏ lệnh bắt giữ của ICC đối với Netanyahu và gửi lời mời chính thức, đảm bảo ông không bị giam giữ trong chuyến thăm của mình.Đây là chuyến đi đầu tiên của Netanyahu tới châu Âu kể từ khi ICC ban hành lệnh bắt giữ ông và cựu bộ trưởng quốc phòng Yoav Gallant vào năm ngoái, với lý do cáo buộc tội ác chiến tranh ở Gaza. Là những bên ký kết Quy chế Rome, các quốc gia thành viên như Hungary thường được yêu cầu bắt giữ các cá nhân theo lệnh của ICC.⦿ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cho phép công ty tài chánh Goldman Sachs Group Inc. bán một số cổ phiếu Nga của mình, theo một sắc lệnh được công bố vào thứ Tư. Theo sắc lệnh, Balchug Capital sẽ là công ty mua cổ phiếu của nhiều công ty Nga khác nhau từ Goldman Sachs.Trong số các doanh nghiệp Nga có JSC Inter RAO UES, PJSC Gazprom, PJSC Rosneft Oil Company, Surgutneftegaz, Novatek PJSC, Novolipetsk Steel (NLMK), PJSC Rostelecom, PJSC Tatneft và PJSC Lukoil Oil Company.⦿ ---- Trump dịu giọng sau khi Iran cứng rắn: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang "nghiêm túc" cân nhắc đề xuất đàm phán nguyên tử gián tiếp của Iran, theo báo Axios đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn lời của hai quan chức Hoa Kỳ. Việc cân nhắc này diễn ra cùng lúc với việc Washington đang tăng cường lực lượng ở Trung Đông, vì tổng thống Hoa Kỳ cũng có khả năng quyết định tiến hành các cuộc tấn công quân sự. Mặc dù Trump đã tuyên bố rằng ông muốn có một thỏa thuận, nhưng ông đã đe dọa rằng "sẽ có ném bom" nếu không có thỏa thuận nào được đưa ra.Theo các quan chức, Mỹ vẫn đang dẫn đầu một "cuộc tranh luận nội bộ", vì chính phủ đang chia rẽ về việc liệu việc cố gắng đạt được thỏa thuận với Tehran có phải là "lãng phí thời gian" hay không. Một trong những quan chức đã đề cập rằng trong khi các cuộc đàm phán trực tiếp có thể mang lại kết quả tốt hơn, thì đề xuất đàm phán gián tiếp với Oman với tư cách là bên trung gian của Iran cũng không nằm ngoài cuộc thảo luận. Một quan chức cho biết: "Sau khi trao đổi thư từ, chúng tôi hiện đang tìm hiểu các bước tiếp theo để bắt đầu các cuộc đối thoại và xây dựng lòng tin với người Iran".⦿ ---- Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Christine Lagarde cho biết hôm thứ Tư rằng mức thuế quan sắp tới của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ không tốt cho nền kinh tế toàn cầu. "Chúng tôi không biết thỏa thuận sẽ như thế nào đối với phần còn lại của thế giới - nhưng điều chúng tôi biết là nó sẽ không tốt cho nền kinh tế toàn cầu", Lagarde cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Newstalk của Ireland, đồng thời nói thêm rằng không chắc chắn liệu Trump sẽ áp dụng mức thuế chung hay áp dụng theo ngành, nhưng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập trung vào "những gì chúng ta có thể làm trong nước".Chủ tịch ECB cũng tuyên bố rằng sự bất ổn gia tăng trong bối cảnh chiến tranh thương mại khiến các khoản đầu tư vào thị trường Hoa Kỳ "kém hấp dẫn" hơn và lưu ý rằng điều quan trọng là phải "dừng lại và giữ nguyên" cho đến khi có nhiều sự chắc chắn hơn.⦿ ---- Hãng xe Stellantis đã đồng ý vào thứ Tư với các công đoàn về việc cắt giảm 350 việc làm tự nguyện tại các nhà máy Pomigliano và Pratola Serra ở miền Nam nước Ý. Thỏa thuận này nhắm vào những nhân viên sắp nghỉ hưu và theo sau các kế hoạch đã công bố trước đó của công ty nhằm tinh giản hoạt động tại quốc gia này. Theo công đoàn Fiom, đơn vị không ký thỏa thuận, 300 vị trí sẽ bị cắt giảm tại cơ sở lắp ráp xe hơi Pomigliano và 50 vị trí tại cơ sở sản xuất động cơ Pratola Serra.⦿ ---- Một cú đấm làm rung chuyển tháp không lưu thủ đô: giám sát viên không lưu bị bắt. Một giám sát viên kiểm soát không lưu đã bị bắt vào thứ sáu sau khi bị cáo buộc tấn công một đồng nghiệp tại tháp kiểm soát ở Sân bay quốc gia Ronald Reagan. Damon Marsalis Gaines, 39 tuổi, đến từ Maryland, đã bị buộc tội tấn công và hành hung nhẹ, theo Cơ quan quản lý sân bay đô thị Washington. Anh bị cáo buộc đã đấm một đồng nghiệp vào thứ năm trong một cuộc cãi vã về hoạt động, nên các nhân viên khác trong tháp kiểm soát phải rời khỏi nhiệm vụ liên lạc với máy bay để khống chế Gaines, các nguồn tin cho biết với tờ Washington Post. Cơ quan quản lý sân bay chỉ đề cập đến "báo cáo về một sự kiện tại tháp kiểm soát ATC tại DCA".Cục Hàng không Liên bang, đơn vị quản lý hoạt động không lưu tại sân bay, đã từ chối cho biết nguyên nhân dẫn đến cú đấm, nhưng lưu ý rằng "nhân viên này đang nghỉ hành chính trong khi chúng tôi điều tra vấn đề", theo tờ New York Times. Hồ sơ trực tuyến cho thấy Gaines đã làm kiểm soát viên không lưu ít nhất là từ năm 2015, theo tờ Washington Post. Anh đã bị giam giữ tại Nhà tù Quận Arlington và được thả. Sự kiện này xảy ra sau một loạt các vụ đáng lo ngại tại Sân bay quốc gia Reagan, bao gồm vụ va chạm trên không vào tháng 1 khiến 67 người tử vong. Có một vụ va chạm giữa một máy bay thương mại và một máy bay phản lực của Không quân vào thứ sáu. Ngày hôm sau, một con diều đã đâm vào một máy bay đang hạ cánh.⦿ ---- Thủ tướng Canada Mark Carney đã nhắc lại vào thứ Ba rằng nếu Hoa Kỳ áp dụng thuế mới đối với các sản phẩm đến từ quốc gia này vào Thứ Tư 2/4, chính phủ Ottawa sẽ phản ứng. "Chúng tôi sẽ rất thận trọng về các biện pháp chúng tôi thực hiện để đấu tranh cho Canada. Chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp trả đũa nếu có thêm các biện pháp chống lại Canada vào thứ Tư", ông nhấn mạnh tại một cuộc họp báo. Ông tiếp tục nói rằng các nhà sản xuất và công nhân Canada sẽ không bị bất lợi so với công nhân Hoa Kỳ.⦿ ---- Đại học Princeton cho biết chính quyền Trump đang đình chỉ tài trợ cho các khoản tài trợ nghiên cứu, khiến nơi đây trở thành trường trong nhóm ưu tú Ivy League thứ tư bị tổng thống nhắm đến. Chris Eisgruber, hiệu trưởng Đại học Princeton, cho biết trong một email gửi cho sinh viên và nhân viên vào thứ Ba rằng trường New Jersey đã nhận được thông báo rằng các cơ quan của Hoa Kỳ đang chấm dứt "vài chục" khoản tài trợ nghiên cứu. Ông không nói rõ chúng có giá trị bao nhiêu. Eisgruber cho biết trong email rằng "Lý do đầy đủ cho hành động này vẫn chưa rõ ràng".Eisgruber cho biết các khoản tiền bị đình chỉ đến từ các cơ quan chính phủ, bao gồm Bộ Năng lượng, Bộ Quốc phòng và Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia. Vào thứ Hai, chính quyền đã mở một cuộc xem xét gần 9 tỷ đô la tiền tài trợ và hợp đồng liên bang của Đại học Harvard như một phần của cuộc điều tra về cách các trường xử lý vấn đề bài Do Thái trong các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine.Tháng trước, chính phủ đã hủy bỏ 400 triệu đô la tiền tài trợ và hợp đồng với Đại học Columbia cũng vì lo ngại về vấn đề bài Do Thái. Columbia đã đạt được thỏa thuận với chính quyền Trump bao gồm hạn chế đeo khẩu trang, trao quyền cho cảnh sát trong khuôn viên trường để bắt giữ và bổ nhiệm một phó hiệu phó cấp cao có thẩm quyền rộng rãi để giám sát khoa Nghiên cứu Trung Đông, Nam Á và Châu Phi. Tại Đại học Pennsylvania, Trump đã tạm dừng khoảng 175 triệu đô la tiền tài trợ của liên bang vì cho phép một vận động viên chuyển giới tham gia đội bơi nữ.Princeton là một trong 60 cơ sở giáo dục đại học được Bộ Giáo dục thông báo vào đầu tháng này rằng họ đang bị điều tra vì cáo buộc bài Do Thái và không bảo vệ sinh viên Do Thái trong khuôn viên trường. Eisgruber của Princeton cho biết trong email của mình rằng trường đại học sẽ tuân thủ luật pháp và cam kết chống lại chủ nghĩa bài Do Thái và các hình thức phân biệt đối xử khác.Ông cho biết "Princeton cũng sẽ bảo vệ mạnh mẽ quyền tự do học thuật và quyền được xét xử hợp pháp của trường đại học này". Eisgruber đã viết trong một bài luận vào tháng trước trên tạp chí Atlantic rằng mọi người Mỹ nên quan tâm đến cuộc tấn công của Trump vào các trường đại học như Columbia.“Hoa Kỳ là nơi có nhiều trường đại học nghiên cứu tốt nhất thế giới. Những trường đại học này đã đóng góp rất lớn cho sự thịnh vượng, sức khỏe và an ninh của nước Mỹ”, ông viết. “Cuộc tấn công gần đây của chính quyền Trump vào Đại học Columbia khiến tất cả những điều đó gặp rủi ro”.⦿ ---- Ford Motor Company đã báo cáo vào thứ Ba rằng doanh số bán lẻ tại Hoa Kỳ tăng 5% trong quý đầu tiên của năm 2025, được thúc đẩy bởi sự gia tăng vào tháng 3 và hiệu suất mạnh mẽ từ xe bán tải F-Series, xe điện và dòng xe Bronco. Theo báo cáo bán lẻ mới nhất, công ty đã bán được 190.389 xe tải F-Series, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là doanh số bán xe bán tải quý đầu tiên tốt nhất của thương hiệu trong hơn hai thập kỷ.Doanh số bán xe điện đạt kỷ lục 73.623 xe, tăng 26%, trong khi doanh số bán xe hybrid tăng vọt 33%. Mustang Mach-E dẫn đầu các mẫu xe điện với 11.607 xe được bán ra. Doanh số bán Bronco tăng vọt 35% lên 32.595 xe, giúp xe hiệu suất địa hình tăng 20%.⦿ ---- General Motors Company tiết lộ vào thứ Ba rằng doanh số bán xe trong quý đầu tiên của họ tại Hoa Kỳ đã tăng vọt 17% so với cùng kỳ năm trước lên 693.363 chiếc. Hãng cho biết doanh số bán xe điện trong giai đoạn được báo cáo đã tăng vọt 94% so với cùng kỳ năm trước, đạt 31.887 xe."Tăng trưởng doanh số của GM vượt xa mọi nhà sản xuất xe lớn khác và động lực thúc đẩy là danh mục đầu tư của chúng tôi", Phó chủ tịch điều hành của GM Rory Harvey bình luận. "Chúng tôi là công ty dẫn đầu ngành về xe tải và xe SUV nhỏ giá cả phải chăng, Cadillac đang phát triển đáng kể về xe sang và chúng tôi có danh mục đầu tư xe điện rộng nhất trong ngành", ông nói thêm.⦿ ---- American Honda Motor Co., Inc., một công ty con của Honda Motor Company, đã công bố vào thứ Ba rằng họ đã bán được 147.792 xe vào tháng 3, đánh dấu mức tăng 13,2% so với tháng trước. Tổng doanh số trong quý đầu tiên đạt 351.577 xe, phản ánh mức tăng 5,3% tính đến thời điểm hiện tại trong năm.Xe tải nhẹ của công ty đã lập kỷ lục hàng tháng mọi thời đại, đạt 108.466 xe được bán ra, tăng 26,1% so với tháng 2. Các mẫu xe điện, bao gồm xe hybrid và xe điện, cũng đạt được tháng 3 tốt nhất từ trước đến nay, với 45.831 xe được bán ra, tăng 89,1% so với tháng trước. Doanh số xe điện trong quý đầu tiên đạt 110.022 xe, tăng 77,7% so với cùng kỳ năm trước. "Kết quả bán hàng của chúng tôi tiếp tục phản ánh thế mạnh của các thương hiệu Honda và Acura với doanh số kỷ lục trong tháng 3 và quý 1 cho cả xe tải nhẹ và xe điện", Phó chủ tịch thương vụ tại American Honda Lance Woelfer cho biết.⦿ ---- Toyota Motor North America (TMNA) cho biết hôm thứ Ba rằng tổng doanh số bán hàng tại Hoa Kỳ đã tăng khiêm tốn 0,9% trong quý đầu tiên của năm 2025, đạt 507.269 xe. Trong khi đó, lượng xe điện (EV) giao hàng tăng vọt 39,6% trong quý được báo cáo, đạt 288.796 xe. Vào tháng 3, nhà sản xuất xe này đã bán được 231.335 xe, ghi nhận mức tăng hàng năm là 7,7%, trong khi doanh số bán xe EV tăng vọt 44,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 112.608 xe.Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc điều hành của TMNA, Mark Templin cho biết: "Chúng tôi tiếp tục chứng kiến doanh số bán hàng ổn định từ các thương hiệu Toyota và Lexus của mình một phần là nhờ vào mức tồn kho được cải thiện và các mẫu xe mới như Toyota 4Runner và Lexus LX hybrid".⦿ ---- Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã công bố vào thứ Ba trong tuyên bố rằng tất cả các mức thuế hiện hành đối với các sản phẩm nhập từ Hoa Kỳ sẽ được xóa bỏ. Quyết định này sẽ có hiệu lực ngay sau khi Ủy ban Tài chính phê duyệt và Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp Nir Barkat ký lệnh. "Hoa Kỳ là đồng minh thân cận nhất của Israel và cũng là đối tác thương mại quan trọng nhất của nước này", văn phòng thủ tướng lưu ý.Văn phòng nêu chi tiết rằng với Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Hoa Kỳ và Israel, có hiệu lực vào năm 1985, phần lớn các sản phẩm nhập khẩu từ Hoa Kỳ đã được miễn thuế vào Israel. Thông báo mới nhất sẽ ảnh hưởng đến một "số lượng rất hạn chế" các sản phẩm, chủ yếu trong danh mục nông nghiệp và thực phẩm. "Việc giảm thuế quan sẽ dẫn đến việc mở rộng hiệp định thương mại Israel-Hoa Kỳ và tăng cường quan hệ chiến lược giữa các quốc gia", tuyên bố viết.⦿ ---- Các giám đốc điều hành doanh nghiệp thực phẩm và tiêu dùng cho biết thuế quan đối với nhiều quốc gia sẽ gây áp lực lên biên lợi nhuận mỏng trong một nền kinh tế mà lạm phát đã tăng cao không giống như cuộc chiến thương mại 2017-2018."Tôi đang ở giai đoạn mà cuối cùng tôi có thể tăng tốc trong kinh doanh nhưng giờ tôi không biết liệu có khả thi để duy trì hoạt động kinh doanh hay không", Anjali Bhargava, người sáng lập công ty gia vị Anjali's Cup cho biết. "Thật đau lòng", chủ doanh nghiệp nhỏ cho biết.Hiệp hội Thương hiệu Tiêu dùng (Consumer Brands Association), một nhóm thương mại lớn trong ngành thực phẩm, cho biết các công ty thành viên của mình phần lớn ủng hộ "Nước Mỹ trên hết" và nhiều công ty sản xuất ở các vùng nông thôn của Hoa Kỳ, nhưng chuỗi cung ứng của họ mang tính toàn cầu, "đã cạn kiệt một cách đáng kinh ngạc" và với bất kỳ đợt tăng chi phí nào "sẽ không có nơi nào để hấp thụ".Vào thứ Ba, Trump cho biết kế hoạch thuế quan đã sẵn sàng và chính quyền cho biết thuế thương mại sẽ có hiệu lực "ngay lập tức". Anjali Bhargava, người sáng lập Anjali's Cup, công ty sản xuất các gói gia vị bán lẻ, cho biết: "Điều này thật đau lòng."Các loại hỗn hợp nghệ và trà chai lấy cảm hứng từ Ayurveda của Bhargava — được làm từ các loại gia vị có nguồn gốc từ Việt Nam, Thái Lan, Châu Phi và Nam Mỹ; trà và hạt tiêu từ Ấn Độ; safran từ Afghanistan; và bao bì thiếc bán lẻ đặc biệt được sản xuất tại Trung Quốc — được bán thông qua các nhà bán lẻ bao gồm Whole Foods, và có rất ít chỗ cho những thay đổi lớn về giá."Biên lợi nhuận của tôi rất mỏng", Bhargava cho biết. "Những người mà tôi đang làm việc cùng, những người nông dân nước ngoài độc lập đang đảm bảo vụ thu hoạch gia vị năm 2024 của họ, đây là những loại gia vị không được trồng ở quy mô mà tôi cần ở Hoa Kỳ".⦿ ---- Iowa thê thảm: Trong một lá thư gửi Bạch Ốc, Hiệp hội Thương hiệu Tiêu dùng (Consumer Brands Association), đại diện cho khoảng 90 thương hiệu biểu tượng như Coca-Cola, McCormick Spices và Clorox, đã viết rằng "phương pháp tiếp cận chung hiện tại để bảo vệ các nhà sản xuất trong nước" cần được điều chỉnh để phản ánh những hạn chế của chuỗi cung ứng và thực tế trên thị trường hàng hóa và nhập khẩu.Tom Madrecki, phó chủ tịch phụ trách các chiến dịch và dự án đặc biệt của Hiệp hội Thương hiệu Tiêu dùng, cho biết các công ty thành viên của hiệp hội là đơn vị sử dụng lao động lớn nhất trong lĩnh vực sản xuất trong nước, nhưng họ không thể sản xuất trước các sản phẩm trước khi áp dụng thuế quan do thực phẩm dễ hỏng và có xu hướng nhu cầu theo mùa. Các thành viên bao gồm General Mills, Colgate-Palmolive và Mondelez, và Madrecki cho biết nhiều người ủng hộ chính sách "Nước Mỹ trên hết" và sản xuất sản phẩm ở các vùng nông thôn của đất nước.

Madrecki cho biết "Không ai phản đối điều đó" về mục tiêu tăng cường sản xuất trong nước. "Vấn đề là chuỗi cung ứng đã cạn kiệt một cách đáng kinh ngạc, chi phí cao, chi phí nguyên liệu cao, lạm phát hàng tạp hóa liên tục và người tiêu dùng lo ngại. Không có biên lợi nhuận cho những sản phẩm này", ông nói. "Giá cả sẽ phải tăng hoặc các nhà sản xuất Hoa Kỳ sẽ phải chịu gánh nặng".

Yến mạch Canada (Canadian oats) là một ví dụ điển hình về thị trường hàng hóa, nơi thuế quan sẽ có tác động lớn đến các mặt hàng thực phẩm chủ lực. Loại ngũ cốc này được sử dụng trong nhiều loại ngũ cốc vì không có đủ yến mạch trong nước để đáp ứng nhu cầu. Canada là nhà sản xuất và xuất khẩu yến mạch lớn nhất thế giới và hơn 90% yến mạch được xay xát để làm thực phẩm tại Hoa Kỳ có nguồn gốc từ Canada. Madrecki cho biết điều kiện trồng trọt ở Canada tốt hơn và do diện tích trồng yến mạch ở Hoa Kỳ giảm từ những năm 1940, nên không còn hệ thống khả thi nào để trồng, lưu trữ và vận chuyển yến mạch Hoa Kỳ từ trang trại đến nhà máy ở quy mô cần thiết cho ngành công nghiệp thực phẩm nữa.

Nền kinh tế của Iowa sẽ phải đối mặt với một đòn giáng mạnh từ thuế quan đối với yến mạch Canada. "Hai trong số những công ty mua yến mạch lớn nhất thế giới là các công ty sản phẩm tiêu dùng của Hoa Kỳ, sử dụng hàng nghìn công nhân tại Cedar Rapids, Iowa", Madrecki cho biết. "Cả hai đều phụ thuộc vào yến mạch từ Canada để sản xuất các sản phẩm thực phẩm của họ tại đây".

⦿ ---- Dao kéo nhà bếp cũng tăng giá vì Trump: Hàng tiêu dùng như dao hiện đang phải đối mặt với đòn đánh thuế kép đối với sản xuất nước ngoài và thép nước ngoài. Eunice Byun, người đồng sáng lập công ty sản phẩm nhà bếp Material Kitchen cách đây bảy năm sau khi làm việc tại Goldman Sachs, bán sản phẩm của mình trực tuyến và tại các nhà bán lẻ như Container Store, Bloomingdales và Saks. Dao của Material Kitchen được sản xuất tại Trung Quốc, Nam Hàn và Ấn Độ.

"Với mức thuế của Trump, chúng tôi đã phải tăng giá dao bít tết (bộ 3 chiếc) từ 90 đô la lên 110 đô la", Byun cho biết. "Chúng tôi cũng có một sản phẩm mới từ Phần Lan hiện có thể bị đánh thuế. Đây là điều chúng tôi chưa bao giờ lên kế hoạch. Bây giờ chúng tôi sẽ phải xem điều đó ảnh hưởng đến giá cả như thế nào".

Để giảm bớt mức thuế của Trung Quốc, Byun đang tìm cách chuyển một số hoạt động sản xuất sang Canada, nhưng với cuộc chiến thương mại của Trump hiện đang diễn ra ở đó đã ngăn chặn kế hoạch đó. Byun cho biết đám mây bất ổn lớn nhất đối với doanh nghiệp của cô là quản lý hàng tồn kho. "Là một công ty đang phát triển, bạn chỉ cần một video lan truyền là hàng tồn kho của bạn sẽ bị bán hết. Đây là điều khó kiểm soát nhất. Chúng tôi đang đi đầu trong làn sóng này và chúng tôi cần làm rõ hơn về thuế quan là gì và khi nào các khu vực sẽ bị ảnh hưởng."

Ngắn hạn, việc bán sản phẩm trước là một lựa chọn nếu sản phẩm có thời hạn sử dụng. Tuy nhiên, về lâu dài, thời hạn áp dụng thuế quan cần được tính đến trong mọi doanh nghiệp. Bất kỳ mức thuế quan nào do Trump áp dụng đều có thể bị đảo ngược bởi chính quyền tiếp theo. Ví dụ, Tổng thống Biden đã dỡ bỏ thuế quan đối với thép và nhôm vào tháng 10 năm 2021. Nhưng câu hỏi về thời hạn áp dụng thuế quan là một vấn đề khác khiến các ngành công nghiệp phải cân nhắc những ưu và nhược điểm của việc thay đổi chuỗi cung ứng.

⦿ ---- Thư ký báo chí Bạch Ốc Karoline Leavitt xác nhận hôm thứ Ba rằng người lính Hoa Kỳ thứ tư trong nhóm bốn người mất tích trong một cuộc tập trận quân sự ở Litva đã được tìm thấy đã chết. "Tổng thống [Donald Trump], Bộ trưởng Quốc phòng [Pete Hegseth] và toàn thể Bạch Ốc đang cầu nguyện cho bạn bè và gia đình của các nạn nhân trong thời điểm không thể tưởng tượng này", bà phát biểu tại một cuộc họp báo.

"Đây là một lời nhắc nhở nghiêm khắc khác về sự hy sinh quên mình của những người lính nam và nữ dũng cảm của chúng ta, những người đã liều mạng sống của mình trên khắp thế giới mỗi ngày để giữ cho chúng ta được an toàn. Chúa phù hộ họ". Trước đó, ba thành viên khác của nhóm đã được tìm thấy đã chết. Vụ tai nạn hiện đang được điều tra.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bày tỏ sự thất vọng của mình với người đồng cấp Nga Vladimir Putin vì ông tin rằng Putin đang "chậm chạp trong các cuộc đàm phán ngừng bắn toàn diện", Fox News đưa tin vào thứ Ba, trích dẫn các nguồn tin. Trump đang cân nhắc việc thực thi các lệnh trừng phạt "hung hăng" sẽ ảnh hưởng đến "hạm đội bóng tối" của Nga, trong số những thứ khác. Các nguồn tin giải thích rằng việc thực thi các lệnh trừng phạt hiện đang ở mức "thấp", cụ thể hơn là "mức 3 trong số 10". Các nguồn tin tiếp tục nói rằng khoảng 70% doanh số bán dầu bất hợp pháp của Nga được thực hiện thông qua việc sử dụng "hạm đội bóng tối".

⦿ ---- Người được Tổng thống Trump lựa chọn làm chủ tịch tiếp theo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân đã phải đưa ra lời phủ nhận bất thường khi bắt đầu phiên điều trần phê chuẩn trước một hội đồng của Thượng viện vào thứ Ba. Trung tướng đã nghỉ hưu Dan "Razin" Caine đã nói với ủy ban Quân vụ rằng ông không đội mũ MAGA ở Iraq mặc dù Tổng thống Trump tuyên bố ngược lại, theo Politico đưa tin. "Trong 34 năm, tôi đã giữ lời tuyên thệ nhậm chức và cam kết của mình với nhiệm vụ của mình", Caine nói với Thượng nghị sĩ Cộng hòa Roger Wicker của Mississippi. "Và tôi chưa bao giờ đội bất kỳ món đồ chính trị nào".

Trump đã kể câu chuyện này nhiều lần trước công chúng, bao gồm cả tại hội nghị CPAC năm ngoái, theo một câu chuyện trước đó về vấn đề này trên Politico. "Tôi sẽ giết người vì ngài, thưa ngài", Trump trích lời vị tướng nói với ông vào năm 2018, khi Trump đến thăm Iraq. "Sau đó, ông ấy đội chiếc mũ Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại". Nếu đúng như vậy, điều đó sẽ gây ra vấn đề cho Caine khi đảm nhiệm vị trí quân sự cấp cao nhất của quốc gia, một vị trí có thể yêu cầu ông phải cung cấp "lời khuyên quân sự không tô vẽ" cho tổng thống, theo tờ New York Times.

Nhưng điều đó không đúng, Tướng Caine cho biết hôm thứ Ba. "Tôi đã quay lại và nghe những băng ghi âm đó, và tôi nghĩ rằng tổng thống thực sự đang nói về một người khác", ông nói với Thượng nghị sĩ Jack Reed của Rhode Island, đảng viên Dân chủ hàng đầu của hội đồng. "Và tôi chưa bao giờ mang hay mặc bất kỳ hàng hóa chính trị nào hoặc nói bất cứ điều gì có tác dụng như vậy".

⦿ ---- Fitch Ratings dự báo thị trường nhà ở Hoa Kỳ sẽ chậm lại vào năm 2025, do áp lực chi phí từ thuế quan cao hơn và các hạn chế về nhập cư. Cơ quan này nhấn mạnh vào thứ Ba rằng chủ nghĩa bảo hộ thương mại sẽ làm tăng giá các vật liệu xây dựng thiết yếu, trong khi tình trạng thiếu hụt lao động, trầm trọng hơn do các chính sách nhập cư, có khả năng đẩy chi phí lên cao.

"Những người lao động không phải công dân sinh ra ở nước ngoài chiếm tỷ lệ áp đảo trong các ngành nghề xây dựng chuyên ngành chính và các hạn chế về nhập cư có khả năng làm tăng chi phí lao động", cơ quan này cho biết. Những yếu tố này, kết hợp với tâm lý bi quan của người tiêu dùng và chủ thầu xây dựng, góp phần tạo nên triển vọng đầy thách thức đối với việc khởi công và hoàn thành nhà ở.

Vào tháng 2 năm 2025, việc khởi công nhà ở đã giảm 2,9% so với năm trước và mặc dù lượng nhà tồn kho đã được cải thiện, nhưng vẫn thấp hơn mức trước đại dịch. Tình trạng thiếu hụt này là do nhiều năm xây dựng không đủ và nguồn cung nhà hiện có hạn chế. Triển vọng năm 2025 cho thấy hoạt động trong lĩnh vực nhà ở sẽ đi ngang hoặc giảm khi những áp lực này tiếp tục gia tăng.

⦿ ---- Nghiên cứu cho thấy 61% dân Mỹ đang ăn ít trứng hơn, trong khi 34% người dân Hoa Kỳ đã ngừng mua trứng và sẽ không mua lại cho đến khi giá giảm xuống còn 5 đô la một hộp. Một nghiên cứu mới cho thấy khi giá trứng đạt mức cao kỷ lục, khoảng một phần ba người tiêu dùng Hoa Kỳ đã ngừng mua trứng để ứng phó với chi phí tăng cao.

Theo nghiên cứu từ Clarify Capital, 34% người Mỹ đã ngừng mua trứng vì giá trứng ngày càng đắt đỏ. Trung bình, những người tiêu dùng này cho biết họ sẽ không bắt đầu mua trứng trở lại cho đến khi giá giảm xuống còn 5 đô la hoặc thấp hơn cho một hộp. Báo cáo đã so sánh giá trứng trung bình trên tất cả các tiểu bang của Hoa Kỳ, nhận thấy mức tăng đáng kể vào năm 2018, khi giá trung bình là 1,49 đô la. Vào năm 2025, con số đó là khoảng 5,18 đô la.

Nghiên cứu phát hiện ra rằng gần 95% người Mỹ đã nhận thấy giá trứng tăng đáng kể, với những người mua sắm báo cáo mức giá trung bình mà họ cảm nhận được là 7 đô la một tá. Người Mỹ trung bình cho biết họ sẽ ngừng mua trứng khi giá lên tới 8 đô la một tá. Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng phần lớn người Mỹ (61%) đang ăn ít trứng hơn do chi phí tăng và 44% thấy mình sử dụng ít trứng hơn trong thói quen nấu nướng và nướng bánh của mình. Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng hơn hai trong số năm người Mỹ (42%) đã quan sát thấy những người mua sắm khác "hoảng loạn mua" trứng.

⦿ ---- HỎI 1: Nhịn ăn gián đoạn 3 ngày/tuần sẽ giảm cân tự nhiên sau 1 năm?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Nghiên cứu mới cho thấy rằng nhịn ăn gián đoạn chỉ ba ngày một tuần có thể giúp giảm cân nhiều hơn và cải thiện sức khỏe hơn là liên tục đếm calo. Các nhà nghiên cứu từ Trường Y khoa Đại học Colorado đã tuyển dụng 165 người lớn thừa cân hoặc béo phì cho nghiên cứu, được công bố vào thứ Hai trên tạp chí Annals of Internal Medicine. Những người tham gia được chỉ định ngẫu nhiên chế độ nhịn ăn gián đoạn 4:3 hoặc chế độ hạn chế calo hàng ngày truyền thống trong một năm. Trong ba ngày không liên tiếp mỗi tuần, nhóm nhịn ăn gián đoạn được yêu cầu cắt giảm lượng calo tiêu thụ xuống 80% so với lượng calo cần thiết để duy trì cân nặng. Trong bốn ngày còn lại, những người tham gia này có thể ăn chế độ ăn bình thường của mình, không hạn chế hoặc đếm calo, nhưng tập trung vào thực phẩm lành mạnh và kiểm soát khẩu phần. Trong khi đó, nhóm hạn chế calo phải giảm một phần ba lượng calo hàng ngày.

Cả hai nhóm đều tham gia vào một chương trình lối sống toàn diện nhằm thúc đẩy thay đổi hành vi. Chương trình này bao gồm việc đặt mục tiêu tập thể dục, tham dự các cuộc họp nhóm do chuyên gia dinh dưỡng chủ trì và nhận được sự hỗ trợ cá nhân. Sau 12 tháng, những người tham gia trong nhóm nhịn ăn 4:3 đã giảm trung bình 7,6% trọng lượng cơ thể — khoảng 17 pound — so với chỉ giảm 5% ở nhóm hạn chế calo. Ngoài ra, 58% những người trong nhóm nhịn ăn đã giảm được ít nhất 5% cân nặng, so với 47% ở nhóm hạn chế calo. Tỷ lệ bỏ cuộc cũng thấp hơn ở nhóm 4:3 là 19% so với 30% ở nhóm hạn chế calo. Chi tiết:

https://nypost.com/2025/04/01/health/3-day-diet-beats-daily-calorie-counting-for-weight-loss-study/

⦿ ---- HỎI 2: Mỹ sẽ thiếu hụt 140.000 bác sĩ trên toàn quốc vào năm 2036?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Người Mỹ ngày càng phải chờ đợi nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng để được hẹn gặp bác sĩ chuyên khoa chăm sóc sức khỏe. Đến năm 2050, số người lớn trên 85 tuổi dự kiến sẽ tăng gấp ba lần, điều này sẽ làm gia tăng thêm áp lực cho hệ thống chăm sóc sức khỏe vốn đã quá tải. Trung tâm Phân tích Lực lượng Lao động Y tế Quốc gia dự báo tình trạng thiếu hụt 140.000 bác sĩ trên toàn quốc vào năm 2036, với sự thiếu hụt này trải dài trên nhiều chuyên khoa, bao gồm chăm sóc ban đầu, sản khoa, tim mạch và lão khoa. Chi tiết:

https://www.upi.com/Voices/2025/03/31/doctor-shortage-specialists/3311743430967/

.