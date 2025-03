Trump nhấn mạnh: Mỹ sẽ sáp nhập Greenland vì "hòa bình thế giới". - Tòa ra lệnh tạm: cấm Trump giải thể Đài VOA, tạm cấm cắt quỹ Đài RFA. - Đài Á Châu Tự Do RFA: sẽ dẹp tiệm ngày 30/4 nếu các tòa không ngăn cản Trump - Hậu động đất: 1.002 người chết

Texas: bão, lụt, 4 người chết. Những cơn bão lớn và lượng mưa lịch sử dọc biên giới Texas-Mexico đã khiến ít nhất bốn người thiệt mạng và hàng trăm người được giải cứu.

(29.3.2025) - Trump nhấn mạnh: Mỹ sẽ sáp nhập Greenland vì "hòa bình thế giới".

- Tòa ra lệnh tạm: cấm Trump giải thể Đài VOA, tạm cấm cắt quỹ Đài RFA.

- Hậu động đất: 1.002 người chết (Sở địa lý Mỹ ước tính lẽ ra 10.000 người chết). Sập 2.900 tòa nhà, 30 con đường và 7 cây cầu. Nga, Hồng Kông, Đài Loan, TQ, New Zealand và Nam Hàn gửi lính cứu hộ tới giúp Myanmar. TQ gửi 13 triệu USD.

- Cuộc thánh chiến không ngừng: Thập tự chinh trong trường công Mỹ ra Tòa Tối Cao tháng 4

- Trump đòi các hãng Pháp phải ngưng chính sách DEI (đa dạng, công bằng và hòa nhập)

- Giám đốc về vaccine ở FDA từ chức sau lá thư gửi Bộ trưởng: Bộ trưởng phun toàn lời nói dối về vaccine

- Dấu hiệu kinh tế suy thoái: Newsweek báo động 5 chỉ số chính dẫn tới khả năng suy thoái kinh tế.

- Lại suýt đụng nhau: 136 hành khách Delta Air Lines kinh hoàng suýt đụng chiến đấu cơ

- Trump im lặng: Nga liên tục tấn công các cơ sở năng lượng ở Ukraine, bất chấp thỏa thuận với Mỹ, tiến quân giành đất

- Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth bị chỉ trích vì dẫn vợ vào họp cấp cao với các tướng lãnh quốc tế

- Bộ quốc phòng Mỹ cắt 76.000 nhân viên dân sự.

- Trump dịu giọng: điện đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney "có hiệu quả" và "đồng ý về nhiều vấn đề".

- Zelensky: Trump nói viện trợ Mỹ cấp Ukraine từ 2022 là khoản Biden cho Ukraine vay để trả bằng khoáng sản, nhưng Ukraine bác bỏ rằng viện trợ không phải vay

- Zelensky: sẽ không ký hiệp ước khoáng sản với Mỹ nếu Ukraine bị cấm gia nhập Liên Âu

- TTK/LHQ bác bỏ lời Putin đề xuất chính phủ lâm thời tại Ukraine với bảo trợ của LHQ.

- Lính NATO chỉ vào Ukraine nếu có ngừng bắn rõ ràng được cả hai bên tôn trọng, sẽ vào với cờ LHQ, có thể đóng quân ở toàn bộ biên giới Nga-Ukraine

- Thăm dò mới của Leger: 20% người Mỹ muốn tiểu bang của mình ly khai khỏi liên bang để gia nhập Canada.

- Trump: Mỹ sẽ giúp cứu trợ trận động đất ở Myanmar và Thái Lan (nhưng USAID đã bị giải tán, chưa rõ ai sẽ làm gì)

- Cộng hòa Hạ viện ra dự luật: nhập cư vào Mỹ lậu sẽ vĩnh viễn không có quốc tịch Mỹ

- Bill Gates: trong 10 năm tới, robot sẽ thay thế giáo viên, y tá và gia sư.

- Hãng Wedbush Securities: thuế 25% của Trump sẽ làm bốc hơi 100 tỷ đô/năm từ túi người dân Mỹ (tính lẻ, thì 5.000 đến 10.000 đô tăng giá/xe)

- Vì Trump gây chiến thương mại với Canada: Mỹ sẽ thiếu giấy vệ sinh lần nữa

- Thẩm phán John Bates đóng băng lệnh của Trump tấn công hãng luật Jenner & Block (vì liên hệ Công tố đặc biệt Robert Mueller)

- Công ty luật Skadden đầu hàng Trump, chấp nhận nộp Trump 100 triệu đô dịch vụ pháp lý miễn phí

- Thủ Tướng Nhật ra trước Quốc Hội: không hiểu nổi Trump suy nghĩ gì. Nhật bi đát vì 1/10 dân Nhật làm việc liên hệ tới kỹ nghệ xe

- Trump giảm án cho nhà sáng lập Ozy Media, Carlos Watson, và ân xá cho Trevor Milton. Cả 2 đều có tội lừa đảo các nhà đầu tư.

- Mỹ: nếu TQ xâm lược Đài Loan, sân bay và hải cảng Guam sẽ bị TQ bắn tên lửa đầu tiên

- HỎI 1: Nghiên cứu của Lyft: cảnh sát ưa kỳ thị màu da? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Bệnh tim có thể góp phần gây ra tình trạng teo não như ở chứng mất trí nhớ? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-29/3/2025) ⦿ ---- Chính quyền quân sự Myanmar đã cho phép hàng trăm nhân viên cứu hộ nước ngoài vào hôm thứ Bảy sau khi một trận động đất giết chết hơn 1.000 người, thảm họa thiên nhiên chết chóc nhất tấn công đất nước nghèo đói và bị chiến tranh tàn phá này trong nhiều năm. Trận động đất mạnh 7,7 độ richter hôm thứ Sáu, một trong những trận động đất lớn nhất làm rung chuyển quốc gia Đông Nam Á này trong thế kỷ qua, đã làm tê liệt các sân bay, cầu và đường cao tốc trong bối cảnh cuộc nội chiến đã tàn phá nền kinh tế và khiến hàng triệu người phải di dời.

Số người chết ở Myanmar đã tăng lên 1.002, chính quyền quân sự cho biết hôm thứ Bảy. Tại nước láng giềng Thái Lan, nơi trận động đất làm rung chuyển các tòa nhà và làm sập một tòa nhà chọc trời đang được xây dựng tại thủ đô Bangkok, ít nhất chín người đã thiệt mạng. Người ta cũng cảm nhận được rung chuyển ở Bangladesh, Việt Nam và Trung Quốc. Cả Liên hợp quốc và Hoa Kỳ đều cho biết họ sẽ cung cấp hỗ trợ.

Đánh giá ban đầu của Chính phủ đoàn kết quốc gia đối lập Myanmar cho biết ít nhất 2.900 tòa nhà, 30 con đường và bảy cây cầu đã bị hư hại do trận động đất. Tháp kiểm soát tại sân bay ở Naypyitaw, thủ đô được xây dựng có mục đích của Myanmar, đã sụp đổ, khiến nó không thể hoạt động, theo một người hiểu biết về tình hình nói với Reuters.

Con số ước tính theo lý thuyết cao gấp 10 lần: Số người chết ước tính từ trận động đất mạnh 7,7 độ richter hôm thứ Sáu có tâm chấn ở Myanmar, nhưng cũng gây ra thương vong ở các nước láng giềng, có khả năng lên tới ít nhất 10.000 người, theo mô hình của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. Tâm chấn của trận động đất chỉ cách Mandalay, thành phố lớn thứ hai của đất nước bị chiến tranh tàn phá, nơi có dân số ước tính là 1,5 triệu người, 10 dặm.

⦿ ---- Trung Quốc sẽ cung cấp cho Myanmar 100 triệu nhân dân tệ (13,77 triệu đô la) để cứu trợ sau trận động đất tàn khốc có cường độ 7,7 độ richter, đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar thông báo hôm thứ Bảy. Theo yêu cầu của Myanmar, chính phủ Trung Quốc đã phê duyệt gói viện trợ, bao gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như lều, chăn, bộ dụng cụ y tế, thực phẩm và nước.

Theo đại sứ quán, hai đội cứu hộ cũng đã được triển khai để giúp đỡ đất nước này, với nhóm đầu tiên đã đến Yangon để bắt đầu các nỗ lực cứu trợ. Tuy nhiên, lô hàng viện trợ đầu tiên dự kiến ​​sẽ đến nước này vào thứ Hai. Trong khi đó, phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin rằng Chủ tịch Tập Cận Bình đã gửi lời chia buồn tới thủ lĩnh quân sự của Myanmar Min Aung Hlaing.

⦿ ---- Trong khi đó, Bộ Tình trạng khẩn cấp của Nga cho biết 120 nhân viên cứu hộ đã được cử đến để giúp tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt trong đống đổ nát và hỗ trợ dọn dẹp. Hồng Kông sẽ cử một đội cứu hộ đến Myanmar, và Cơ quan Cứu hỏa Quốc gia Đài Loan cho biết một đội cứu hộ gồm 120 người đã sẵn sàng để triển khai. Đội này bao gồm nhân viên cứu hộ, bác sĩ, y tá, bác sĩ thú y, sáu chú chó tìm kiếm và cứu hộ, cùng 15 tấn thiết bị.

Video dài 1:33 phút, RFA ghi lời Trump hứa giúp cứu trợ:



https://www.youtube.com/watch?v=Qfp-wRPCU0o

New Zealand và Nam Hàn cũng được báo cáo là đang hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ, bao gồm 2 triệu đô la viện trợ nhân đạo được hứa từ Nam Hàn. Trận động đất cũng được cảm nhận ở một số khu vực của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, mặc dù thương vong không đáng kể. Theo các nhà chức trách, hai người ở Ruili bị thương nhẹ và 847 ngôi nhà bị hư hại. Một số tòa nhà cao tầng và nhà cũ ở khu vực thành thị cũng bị hư hại một phần, nhưng nguồn cung cấp điện, nước, đường dây giao thông và liên lạc đã được khôi phục.

⦿ ---- Tòa ra lệnh tạm: cấm Trump giải thể Đài VOA, cấm cắt quỹ Đài RFA. Làm TQ, VN, Bắc Hàn mừng hụt. Một thẩm phán liên bang đã tạm thời ngăn chặn chính quyền của Tổng thống Trump giải thể kênh tin tức do chính phủ tài trợ Voice of America (VOA), ngăn chặn việc sa thải hơn 1.200 phóng viên và nhân viên khác được nghỉ phép có lương vào đầu tháng này cho đến nay. Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ J. Paul Oetken đã ban hành lệnh cấm tạm thời vào thứ Sáu, cấm Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ (USAGM), đơn vị giám sát VOA, giải thể mạng lưới phát sóng quốc tế này và các chương trình phát thanh được kết nối của VOA.

"Vì Bị đơn không đưa ra lý do đầy đủ đằng sau những thay đổi toàn diện đối với USAGM và dường như không xem xét bất kỳ vấn đề nào về sự phụ thuộc khi đóng cửa cơ quan này, nên họ có khả năng đã vi phạm Mục 706(2)(A) của APA. Do đó, Nguyên đơn đã hoàn thành nghĩa vụ thiết lập khả năng thành công về mặt bản chất", Oetken cho biết trong ý kiến ​​dài 22 trang.

Lệnh của Thứ Sáu cũng cấm USAGM cắt giảm quỹ dành cho Radio Free Europe/Radio Liberty và Radio Free Asia. Vào thứ năm, chính quyền Trump cho biết trong các tài liệu của tòa án rằng họ đã tiếp tục tài trợ cho Radio Free Europe/Radio Liberty và Quỹ Công nghệ Mở để đáp lại một vụ kiện khác.

"Chúng tôi tự hào được đứng cùng các nhà báo và nhân viên truyền thông đã lên tiếng cảnh báo và phản kháng", Chủ tịch NewsGuild-CWA Jon Schleuss cho biết trong một tuyên bố. "Phán quyết này là lời khiển trách mạnh mẽ đối với một chính quyền đã thể hiện sự coi thường quyền tự do báo chí và pháp quyền".

Vụ kiện ban đầu, do các công đoàn, Phóng viên không biên giới (RSF) và một số ít phóng viên của VOA dẫn đầu, đã được đệ trình vào tuần trước, lập luận rằng việc đóng cửa kênh truyền hình này đã vi phạm nhiều luật. Họ yêu cầu tòa án khôi phục hoàn toàn VOA, kênh đã ngừng phát sóng kể từ khi các phóng viên và nhân viên khác được nghỉ phép có lương vào đầu tháng này.

Trump và những người Cộng hòa khác đã chỉ trích VOA trong một thời gian, tuyên bố rằng kênh truyền hình này thiên vị những người bảo thủ trong phạm vi đưa tin của mình, được phát sóng bằng gần 50 ngôn ngữ.

Oetken đã viết trong lệnh vào thứ Sáu rằng "việc giữ lại các khoản tiền do quốc hội cấp và đóng cửa một cơ quan do quốc hội thành lập không thể được hiểu là thực hiện theo nhiệm vụ hiến pháp này".

Tuy nhiên, chính quyền Trump quyết tâm bịt miệng các nhà báo Đài VOA: Nhân viên VOA đã nhận được một email “Fork in the Road” mới vào thứ Sáu, không lâu trước phán quyết của thẩm phán. Theo một bản sao email đã được báo The Hill và một người khác quen thuộc với cơ quan này xem xét, email này đề nghị người lao động “tự nguyện chuyển khỏi dịch vụ liên bang thông qua Chương trình từ chức hoãn lại [DRP: Deferred Resignation Program],” cho đến ngày 9 tháng 4.

“Những nhân viên chọn tham gia DRP sẽ được hưởng toàn bộ lương và phúc lợi và sẽ được miễn các yêu cầu làm việc trực tiếp cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2025, trừ khi họ chọn nghỉ sớm hơn”, email thứ sáu từ một liên hệ nhân sự có đoạn viết như thế.

“Nếu bạn quyết định nộp đơn xin DRP, vui lòng nhập từ ‘Từ chức – Tên hợp pháp đầy đủ của bạn’ vào dòng chủ đề của email và gửi đến hrcustomerservice@usagm.gov. Bạn có thể gửi yêu cầu của mình từ địa chỉ email công việc hoặc địa chỉ email cá nhân”, các nhân viên được thông báo trong email.

⦿ ---- Trump đã sắp xếp một ngày 30 tháng 4 cho Đài Á Châu Tự Do RFA: Theo Reuters, Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm thứ Sáu rằng họ sẽ đóng cửa vào cuối tháng 4 nếu tòa án không ngăn cản chính quyền Trump cắt nguồn tài trợ. Cơ quan này, hiện đang trong cuộc chiến pháp lý với chính quyền nhằm duy trì hoạt động, đã đệ đơn xin chính phủ ngưng lệnh chấm dứt tài trợ và đảm bảo tiếp cận được các khoản tiền do Quốc hội phân bổ.

"Đơn xin nhấn mạnh đến tác hại không thể khắc phục được đối với hoạt động của RFA, danh tiếng của RFA và khả năng bảo vệ các nhà báo đưa tin từ một số khu vực nguy hiểm nhất trên thế giới", cơ quan này cho biết trong một tuyên bố. "Nếu không có sự can thiệp của tòa án, RFA dự kiến ​​sẽ đóng cửa hoàn toàn vào cuối tháng 4".

RFA cho biết họ đã cho 75% nhân viên tại Hoa Kỳ nghỉ phép và đình chỉ hơn 90% các nhà báo tự do của mình. Cơ quan này đã phát sóng trên khắp Châu Á kể từ năm 1996. Các nhà hoạt động vì quyền cho biết các phóng viên đa ngôn ngữ của họ cung cấp tin tức đáng tin cậy ở các quốc gia độc tài, nâng cao nhận thức về hoàn cảnh khó khăn của các nhóm thiểu số bị áp bức như người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Trung Quốc. Nó tiếp cận hơn 60 triệu người mỗi tuần.

⦿ ---- Cuộc thánh chiến không ngừng: Nên dạy Hồi giáo hay Ấn Độ giáo trong trường công Hoa Kỳ? Không phải câu hỏi đó: vấn đề trước tòa là: Có một cuộc Thập tự chinh đang diễn ra trên khắp Hoa Kỳ về vai trò của tôn giáo trong đời sống công cộng, và Ryan Walters là trung tâm của cuộc chiến đó. Là viên chức được bầu của Oklahoma phụ trách giáo dục công, đảng viên Cộng hòa bảo thủ và là người theo đạo Thiên chúa thẳng thắn này đã đi đầu trong việc khuyến khích sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa chính phủ và tôn giáo khi nói đến một trong những nơi gây tranh cãi nhất: trường công.

Walters cho biết trong một cuộc phỏng vấn tại văn phòng của ông ở Oklahoma City, "Tôi muốn học trò hiểu được sự vĩ đại của nước Mỹ. Tôi muốn chúng hiểu được sự đặc biệt của nước Mỹ. Tôi muốn chúng có quyền tự do thể hiện đức tin tôn giáo của mình trong trường học. Tôi tin rằng điều đó đã hoàn toàn bị xóa bỏ khỏi hệ thống trường học của chúng ta".

Dưới sự giám sát của Walters, tiểu bang đã phê duyệt trường công lập ảo đầu tiên dành cho tôn giáo, một động thái khiêu khích hiện đang được Tòa án Tối cao xem xét, nơi sẽ nghe các lập luận bằng miệng về tính hợp hiến của động thái này vào tháng tới. Ông cũng đề xuất đưa Kinh thánh vào trường học, một động thái gần đây đã bị Tòa án Tối cao tiểu bang chặn lại, và đang tìm cách đưa thêm nhiều chủ đề liên quan đến Cơ đốc giáo vào chương trình giảng dạy, bao gồm thông tin về Mười Điều Răn.

Trọng tâm của vụ kiện trường tôn giáo và những vụ kiện tương tự là Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp — và hai điều khoản về quyền tự do tôn giáo đang mâu thuẫn với nhau. Đó là điều khoản thành lập, cấm chính phủ xác nhận một tôn giáo này hơn tôn giáo khác hoặc thành lập nhà thờ riêng, và điều khoản tự do thực hành, nêu rằng mọi người đều có quyền bày tỏ tín ngưỡng tôn giáo của riêng mình.

Nhiều thế hệ trẻ em đã được dạy ở trường về cách Thomas Jefferson nói trong một bức thư năm 1802 rằng có "một bức tường ngăn cách giữa nhà thờ và nhà nước". Trước đây, Tòa án Tối cao đã diễn giải quan điểm đó một cách rộng rãi và các quan chức chính phủ, bao gồm cả những người điều hành trường công, cũng đã làm theo. Bất kỳ hành động nào có khả năng được hiểu là dấu hiệu cho thấy chính phủ ủng hộ tôn giáo phần lớn đều bị cấm. Bây giờ, vụ án trường tôn giáo ở Oklahoma có thể thay đổi sự hiểu biết lâu nay về Tu chính án thứ nhất trên khắp Hoa Kỳ.

Walters và những người khác như ông tin rằng Tòa án Tối cao đã sai trong quá khứ. Họ chỉ ra rằng bản thân Tu chính án thứ nhất không nói gì về "bức tường ngăn cách" và tập trung nhiều hơn vào các quyền của họ theo điều khoản tự do thực hành. Đối với Tòa án Tối cao, hiện tại tòa có đa số bảo thủ 6-3 ủng hộ mạnh mẽ các quyền tôn giáo và trong một loạt các quyết định gần đây đã củng cố điều khoản tự do thực hành, đôi khi gây tổn hại đến điều khoản thành lập.

Đáng chú ý là Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Gentner Drummond, một người Cộng hòa, phản đối mạnh mẽ kế hoạch trường tôn giáo, đến mức ông đã đệ đơn kiện riêng của mình chống lại kế hoạch này, đây chính là lý do dẫn đến sự can thiệp của Tòa án Tối cao. Theo ông, trường công phải tách rời tôn giáo, bất kể đạo nào. "Chúng ta xứng đáng được trung thực về mặt trí tuệ trong vấn đề này. Vấn đề nằm ở sự nhồi sọ tôn giáo", ông nói trong một cuộc phỏng vấn.

Thống đốc [Oklahoma] Kevin Stitt và Tổng Giám đốc Giáo dục tiểu bang Ryan Walters ủng hộ "quyền tự do tôn giáo và quyền lựa chọn trường học." Thống đốc Stitt bác bỏ vụ kiện của Drummond, trong khi Drummond cảnh báo rằng việc cho phép một trường tôn giáo đặc quyền có thể tạo ra tiền lệ yêu cầu tiểu bang phải tài trợ cho tất cả các trường tôn giáo, bao gồm cả những trường có hệ tư tưởng cực đoan.

Drummond đồng ý rằng các nỗ lực cho phép cầu nguyện trong trường học có thể là mục tiêu tiếp theo trong chương trình nghị sự nếu Tòa án Tối cao chấp thuận đề xuất của trường. "Tòa án Tối cao có thể quyết định mức độ mà họ muốn tiến hành", Drummond cho biết.

Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã lên lịch phiên điều trần vào ngày 30 tháng 4/2025 trong vụ án liên quan đến các trường công lập dạy đạo đầu tiên của quốc gia: Mùa hè năm ngoái, tòa án tối cao của Oklahoma đã ra phán quyết chống lại Trường Công giáo St. Isidore of Seville, tuyên bố rằng trường này sẽ vi phạm Tu chính án thứ nhất. Tuy nhiên, giáo phận Công giáo và Thống đốc Kevin Stitt cho rằng việc không cho phép trường công lập sẽ xâm phạm quyền tự do tôn giáo của họ.

Bất kể điều gì xảy ra trong vụ kiện Oklahoma, nhiều vụ kiện về quyền tôn giáo liên quan đến điều khoản thành lập đang ở phía trước. Vụ kiện tụng đã được tiến hành về một đạo luật ở Louisiana yêu cầu các trường công phải trưng bày Mười Điều Răn. Một thẩm phán liên bang đã chặn biện pháp này.

Trong khi đó, Tòa án Tối cao sẽ nghe các lập luận vào ngày 22 tháng 4 trong một vụ kiện khác liên quan đến tôn giáo và trường học, khi tòa thụ lý một khiếu nại do phụ huynh của học sinh tiểu học ở Maryland đưa ra, những người phản đối vì lý do tôn giáo đối với những cuốn sách có trong lớp học có chứa thông tin về các vấn đề LGBTQ. Tháng tư hiển nhiên là nhức nhối.

⦿ ---- Chính quyền Trump đã ra lệnh cho một số công ty Pháp có hợp đồng với chính phủ Hoa Kỳ tuân thủ lệnh hành pháp của ông cấm các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập, nhấn mạnh phạm vi ngoài lãnh thổ của các chính sách của Hoa Kỳ và tác động tiềm tàng của chúng đối với các hoạt động của công ty châu Âu. Các công ty đã bị yêu cầu xác nhận việc tuân thủ của họ trong một bảng câu hỏi có tiêu đề "Chứng nhận về việc tuân thủ Luật chống phân biệt đối xử liên bang hiện hành". Hãng Reuters đã thấy một bản sao của bảng câu hỏi.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng kinh tế và chính trị gia tăng giữa Hoa Kỳ và châu Âu sau cuộc bầu cử của Donald Trump trên nền tảng "Nước Mỹ trên hết". Nó cũng đặt ra câu hỏi về những thay đổi thực tế mà các công ty bị nhắm mục tiêu có thể cần thực hiện, do các cách tiếp cận khác nhau giữa Hoa Kỳ và Pháp.

Các công ty Hoa Kỳ đã áp dụng các chính sách Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập, theo dõi dữ liệu về chủng tộc và dân tộc và đặt ra các mục tiêu về đa dạng. Ở Pháp, cách tiếp cận thế tục hạn chế các hoạt động như vậy, với luật hạn chế việc thu thập dữ liệu và các nỗ lực của công ty tập trung nhiều hơn vào giới tính và hoàn cảnh kinh tế xã hội.

Các tài liệu này cũng sẽ làm dấy lên mối lo ngại trong các phòng họp của hội đồng quản trị châu Âu rằng chính quyền Trump đang mở rộng cuộc chiến chống lại các chính sách DEI ở nước ngoài, vào thời điểm các hành động của Trump về thuế quan và quan hệ an ninh đã làm đảo lộn quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Nhật báo kinh doanh của Pháp Les Echos, nơi đầu tiên đưa tin về yêu cầu này vào cuối ngày thứ Sáu, cho biết yêu cầu này đã được đại sứ quán Hoa Kỳ tại Paris gửi đến các công ty. "Chúng tôi thông báo với các bạn rằng Sắc lệnh hành pháp 14173, Chấm dứt phân biệt đối xử bất hợp pháp và khôi phục các cơ hội dựa trên năng lực, do Tổng thống Trump ký, áp dụng cho tất cả các nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ của Chính phủ Hoa Kỳ, bất kể quốc tịch và quốc gia mà họ hoạt động", theo một bản sao mà tờ báo Pháp Le Figaro đăng trên trang web của mình.

⦿ ---- Tiến sĩ Peter Marks, người quản lý vắc-xin hàng đầu của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA, đã từ chức, một viên chức tại Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh cho biết hôm thứ Sáu. "Nếu Peter Marks không muốn ủng hộ việc khôi phục khoa học theo tiêu chuẩn vàng và thúc đẩy tính minh bạch triệt để, thì ông ấy không có vị trí nào tại FDA dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Bộ trưởng Kennedy", một phát ngôn viên tại HHS cho biết.

Một người quen thuộc với vấn đề này nói với NBC News rằng Marks đã bị buộc phải rời khỏi vị trí của mình. Trong một lá thư từ chức gửi cho Quyền Ủy viên FDA Sara Brenner, Marks đã viết rằng việc làm suy yếu niềm tin vào vắc-xin là "vô trách nhiệm, gây hại cho sức khỏe cộng đồng và là mối nguy hiểm rõ ràng đối với sức khỏe, sự an toàn và an ninh của quốc gia chúng ta".

Ông cho biết rằng ông đã sẵn sàng làm việc với Kennedy (Bộ trưởng Y tế) để giải quyết mọi lo ngại về tính an toàn và minh bạch của vắc-xin. "Tuy nhiên, rõ ràng là bộ trưởng không mong muốn sự thật và minh bạch, mà thay vào đó, ông ấy muốn xác nhận một cách phục tùng thông tin sai lệch và lời nói dối của ông", Marks viết.

Marks đã lãnh đạo Trung tâm Đánh giá và Nghiên cứu Sinh học của FDA, hay CBER, kể từ năm 2016. Bộ phận này chịu trách nhiệm đảm bảo tính an toàn và hiệu quả của một số sản phẩm y tế, bao gồm cả vắc-xin. Marks đã giúp dẫn dắt đất nước Hoa Kỳ vượt qua đại dịch Covid, đóng vai trò quan trọng trong việc cấp phép cho các loại vắc-xin Covid đầu tiên vào cuối năm 2020, đầu tiên là từ Pfizer-BioNTech và sau đó là Moderna. Ông đã giúp khởi động Chiến dịch Warp Speed, quan hệ đối tác công-tư đầu tiên của chính quyền Trump nhằm phát triển nhanh chóng các loại vắc-xin.

⦿ ---- Texas: bão, lụt, 4 người chết. Những cơn bão lớn và lượng mưa lịch sử dọc biên giới Texas-Mexico đã khiến ít nhất bốn người thiệt mạng và hàng trăm người được giải cứu khỏi những ngôi nhà và phương tiện bị ngập lụt. Các đội cứu hộ tiếp tục ứng phó khi mực nước bắt đầu rút và đánh giá thiệt hại bắt đầu trên cả hai quốc gia. Khi nước lũ dâng cao khắp Thung lũng Rio Grande, các đội cứu hộ đã phản ứng với hàng trăm cuộc gọi khẩn cấp trong khi người dân phải đối mặt với tình hình xấu đi nhanh chóng ở cả Texas và miền bắc Mexico.

Về phía Hoa Kỳ, chính quyền ở Quận Hidalgo xác nhận ít nhất ba người tử vong. Harlingen, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong khu vực, đã ghi nhận lượng mưa hơn 21 inch trong vài ngày — tổng lượng mưa kỷ lục đối với thung lũng trũng thấp này. Người dân báo cáo rằng họ bị mắc kẹt trong nhà, nhiều người đang chờ được giúp đỡ khi nước lũ dâng cao đến thắt lưng.

.

Hơn 640 quân nhân đã được triển khai trên khắp các khu vực bị ảnh hưởng ở Mexico để hỗ trợ công tác cứu hộ và phục hồi. Mất điện xảy ra trên diện rộng, mặc dù chính quyền cho biết điện đã được khôi phục ở một số khu phố khi nước lũ rút.





Quay trở lại Texas, tác động cũng nghiêm trọng không kém. Tại thành phố Alamo, đội cứu hỏa đã thực hiện hơn 100 cuộc giải cứu trên mặt nước, nhiều cuộc liên quan đến cư dân bị mắc kẹt trong xe hoặc nhà bị ngập lụt, theo Cảnh sát trưởng R.C. Flores. Tại Weslaco gần đó, Thị trưởng Adrian Gonzalez đã báo cáo thêm hàng chục cuộc giải cứu sau khi lượng mưa khoảng 14 inch làm ngập hệ thống thoát nước.





Hàng nghìn cư dân trên khắp khu vực bị mất điện. Các trường học, cao đẳng và thậm chí cả Sân bay quốc tế Valley ở Harlingen đã đóng cửa vào thứ Sáu, làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày và làm phức tạp thêm các nỗ lực cứu hộ. Cơn bão cũng gây ra thiệt hại lớn cho ngành nông nghiệp và chăn nuôi trong khu vực, nơi nổi tiếng với đất nông nghiệp màu mỡ. Ủy viên Nông nghiệp Texas Sid Miller cho biết thiệt hại có thể "đáng kể", mặc dù vẫn đang chờ đánh giá đầy đủ.

⦿ ---- Dấu hiệu kinh tế suy thoái: Với sự đóng góp của các nhà kinh tế Hoa Kỳ, Newsweek đã xác định năm chỉ số chính mà các chuyên gia đang theo dõi để đánh giá khả năng suy thoái kinh tế. Niềm tin của người tiêu dùng: Nhà kinh tế Gary Hufbauer nói với Newsweek rằng các biện pháp về niềm tin của người tiêu dùng là một trong những thước đo quan trọng nhất về phúc lợi kinh tế của đất nước.

Sự lạc quan về tình trạng của nền kinh tế và tài chính cá nhân của một người được chuyển thành chi tiêu của người tiêu dùng, ước tính chiếm hơn hai phần ba tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia. "Sự thay đổi trong cảm nhận về bối cảnh kinh tế thường là điềm báo về những điều sắp xảy ra và báo trước sự suy giảm trong chi tiêu của người tiêu dùng và đầu tư kinh doanh", theo Jeffrey Roach của LPL Financial.

Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng mới nhất của Conference Board, có thể nói là thước đo được tham khảo phổ biến nhất, đã giảm 7,2 điểm trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 3. Chỉ số này, thấp hơn kỳ vọng, đánh dấu tháng thứ tư liên tiếp giảm và đưa chỉ số xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2021, khi đất nước vẫn đang vật lộn với đại dịch COVID.

Chỉ số kỳ vọng, đánh giá dự báo của người tiêu dùng về điều kiện kinh tế trong ngắn hạn, đã giảm xuống 65,2, mức thấp nhất trong 12 năm và dưới ngưỡng 80 điểm mà Conference Board cho biết "thường báo hiệu một cuộc suy thoái sắp tới".

Kết quả sơ bộ của Chỉ số niềm tin của người tiêu dùng được theo dõi rộng rãi của Đại học Michigan cũng cho thấy sự sụt giảm mạnh mẽ trong sự lạc quan về kinh tế của người Mỹ vào tháng 3. Tâm lý người tiêu dùng, đánh giá hiện tại về điều kiện kinh tế và kỳ vọng của người tiêu dùng đối với tương lai đã xấu đi trên tất cả các liên kết chính trị và nhiều khía cạnh của nền kinh tế, với mức giảm sau là hơn 15 phần trăm so với tháng 2.

Thanh toán trễ thẻ tín dụng và tỷ lệ vỡ nợ: Hufbauer cũng trích dẫn những khó khăn trong việc trả nợ thẻ tín dụng như một tín hiệu cảnh báo cho nền kinh tế. Nợ thẻ tín dụng của Hoa Kỳ đã đạt mức kỷ lục 1,2 nghìn tỷ đô la trong quý IV năm 2024, hiện chiếm khoảng 6 phần trăm trong tổng số 18 nghìn tỷ đô la nợ của Hoa Kỳ, theo Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York. Báo cáo của ngân hàng cho thấy mức độ nợ quá hạn nghiêm trọng - được định nghĩa là thanh toán trễ hơn 90 ngày - đã tăng nhẹ trong quý và hiện cao gấp đôi mức vào đầu năm 2022.

Theo Fitch Ratings, tỷ lệ vỡ nợ tín dụng tư nhân đã tăng lên 5,7 phần trăm trong giai đoạn 12 tháng kết thúc vào tháng 2, so với 5,0 phần trăm vào tháng 1. Sự gia tăng của các dịch vụ mua ngay trả sau như Klarna, được chuyên gia tài chính cá nhân George Kamel gọi là "thẻ tín dụng mới - không cần nhựa", cũng được chỉ ra là một dấu hiệu cho thấy cuộc đấu tranh nợ nần ngày càng gia tăng của Hoa Kỳ.

Chỉ số Bất ổn trong kinh doanh: Các nhà kinh tế cũng chỉ ra sự bất ổn ngày càng tăng trong kinh doanh và sự bất ổn trong kinh doanh nhỏ là một dấu hiệu đáng lo ngại cho nền kinh tế. Chỉ số bất ổn của Liên đoàn doanh nghiệp độc lập quốc gia (NFIB) đã tăng 4 điểm lên 104 vào tháng 2, mức cao thứ hai kể từ khi chỉ số này bắt đầu vào năm 1973.

Tỷ lệ phần trăm người được hỏi tin rằng đây là thời điểm tốt để mở rộng hoạt động kinh doanh của họ đã giảm mạnh nhất hàng tháng kể từ tháng 4 năm 2020. Trong khi đó, tỷ lệ phần trăm ròng của chủ sở hữu kỳ vọng cải thiện kinh tế đã giảm 10 điểm từ tháng 1 xuống còn 37%. Chi phí lao động, được xác định là vấn đề cấp bách nhất đối với chủ doanh nghiệp, đã tăng 3 điểm lên 12%, chỉ kém 1 điểm so với mức cao kỷ lục của cuộc khảo sát là 13% được thiết lập vào tháng 12 năm 2021..

"Bất ổn đang ở mức cao và gia tăng trên các kinh doanh nơi Phố chính, và vì nhiều lý do", Bill Dunkelberg, Nhà kinh tế trưởng của NFIB cho biết. Theo báo cáo tháng 3 của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta, trong khi kỳ vọng tăng trưởng doanh số trong năm tới đã tăng nhẹ trong những tháng gần đây, thì hiện tại các doanh nghiệp "vẫn không chắc chắn hơn về tăng trưởng doanh số trong tương lai so với trước đại dịch".

Chỉ số bất ổn chính sách thương mại: Cũng như sự bất ổn liên quan đến các điều kiện kinh doanh trong tương lai, sự lo lắng liên quan cụ thể đến các chính sách thương mại của chính quyền mới đã tăng đáng kể vào năm 2025. Sự biến động của thị trường chứng khoán đã được thúc đẩy bởi danh sách thuế quan ngày càng tăng của Trump và việc thực hiện dừng lại-khởi động của họ, khiến các doanh nghiệp và nhà phân tích đặt câu hỏi về hướng đi của chính sách thương mại của Hoa Kỳ và những tác động tiềm ẩn của điều này.

Theo Cục Dự trữ Liên bang St. Louis, sự bất ổn về chính sách kinh tế và sự bất ổn xung quanh chính sách thương mại nói riêng đã gia tăng trong những tháng gần đây lên mức chưa từng thấy kể từ năm 2019, khi cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang diễn ra gay gắt.

Chỉ số Kỳ vọng lạm phát: Theo Đại học Michigan, kỳ vọng lạm phát trong năm tới đã tăng từ 4,3 phần trăm vào tháng 2 lên 4,9 phần trăm vào tháng 3. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022 và là tháng thứ ba liên tiếp "tăng bất thường" 0,5 điểm phần trăm trở lên.

Báo cáo gần đây nhất của Hội đồng Hội nghị cũng phát hiện ra rằng kỳ vọng lạm phát trung bình trong 12 tháng đã tăng từ 5,8 phần trăm lên 6,2 phần trăm trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 3, mà chuyên gia kinh tế cấp cao Stephanie Guichard cho biết phản ánh mối lo ngại dai dẳng của người tiêu dùng "về giá cao đối với các mặt hàng thiết yếu trong gia đình như trứng và tác động của thuế quan".

Theo một cuộc khảo sát gần đây với 1.000 người do công ty quản lý tài sản và bảo hiểm nhân thọ Allianz Life thực hiện, 71 phần trăm người Mỹ tin rằng lạm phát sẽ trở nên tồi tệ hơn trong 12 tháng tới, tăng từ 60 phần trăm trong quý IV năm 2024.

⦿ ---- Hai phi cơ suýt đụng nhau: Hành khách trên chuyến bay của Delta Air Lines từ khu vực thủ đô DC đến Minneapolis đã có một cú suýt đụng vào hôm thứ Sáu: NBC News đưa tin rằng Chuyến bay 2983, chở 136 người, cất cánh vào khoảng 3 giờ chiều giờ địa phương từ Sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington và vừa tránh được một vụ va chạm với một máy bay phản lực T-38 của Không quân. CNN lưu ý rằng các máy bay ở rất gần nhau đến nỗi chuông báo động buồng lái trên máy bay Delta bắt đầu kêu.

.

Dữ liệu theo dõi được CNN trích dẫn cho thấy một máy bay phản lực T-38 của Không quân đã lướt qua máy bay Airbus A319 của Delta với tốc độ hơn 350 dặm/giờ, ở độ cao 800 feet. "Khi khởi hành ... có thực sự có một máy bay cách chúng tôi khoảng 500 feet (152 mét) khi chúng tôi rời khỏi [sân bay] không?", phi công của máy bay Delta đã hỏi kiểm soát không lưu, theo âm thanh trên trang web LiveATC. "Có", nhân viên ATC trả lời. Phi công của Delta cũng lưu ý rằng chuyến bay của họ đã nhận được cảnh báo "cảnh báo giải quyết" trong buồng lái. CBS News lưu ý rằng không rõ hai máy bay đã đến gần nhau đến mức nào. Không có báo cáo nào về thương vong.⦿ ---- Trump im lặng: Lực lượng quân sự Nga tiếp tục tấn công các cơ sở năng lượng ở Ukraine, bất chấp các thỏa thuận với Hoa Kỳ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có thể sẽ không có kế hoạch thực hiện các biện pháp bổ sung, theo Tiến sĩ khoa học chính trị Andrii Horodnytskyi, bình luận trên kênh YouTube của RBC-Ukraine."Cho đến nay, tôi không thấy bất kỳ động thái nào từ Hoa Kỳ. Chúng tôi hiểu rằng khi Trump được thông báo rằng Nga đang tấn công Ukraine, nhắm vào các cơ sở năng lượng và có thể cần thắt chặt một số lệnh trừng phạt, ông Trump trả lời rằng đã có quá nhiều lệnh trừng phạt Nga. Có lẽ chúng ta nên dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt vì có thể họ đã bị gây sức ép quá mức và không thể suy nghĩ sáng suốt vì điều đó", nhà khoa học chính trị giải thích.Horodnytsky lưu ý rằng Hoa Kỳ khó có thể thực hiện bất kỳ hành động nào cho Ukraine trong tình huống này. "Chúng tôi hoàn toàn hiểu rằng chừng nào không có lệnh ngừng bắn, Trump sẽ né tránh, nói rằng, 'Chúng ta hãy thúc đẩy đến cùng, hãy kiên trì thêm một chút nữa.' Rốt cuộc, Ukraine đang bị tấn công, không phải Hoa Kỳ. Họ thoải mái với điều này — Ukraine đã bị tấn công trước đây, và bây giờ lại bị tấn công lần nữa", ông nói thêm.Ông cũng chỉ ra rằng Nga đang tận dụng tối đa điều này. "Họ hiểu rằng họ đang làm khá tốt và thực sự đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine", chuyên gia kết luận. Nga tiếp tục tấn công Ukraine. Đầu năm nay, tổng thống Hoa Kỳ đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong cuộc điện đàm, họ đã thảo luận về lệnh ngừng bắn ở Ukraine và việc bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng. Cụ thể, Putin đã đồng ý cấm vận 30 ngày đối với các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng của Ukraine.Cũng cần lưu ý rằng Kyiv, ngược lại, đã đồng ý trong các cuộc đàm phán gần đây nhất về lệnh ngừng bắn ở Biển Đen và lệnh ngừng bắn năng lượng với Nga. Tuy nhiên, Moscow chỉ đồng ý với thỏa thuận ngừng bắn về năng lượng. Về Biển Đen, Điện Kremlin bắt đầu yêu cầu phương Tây trước tiên phải dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt. Bất chấp những thỏa thuận này, Nga vẫn tiếp tục các cuộc tấn công hàng ngày vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Và Trump vẫn im lặng.⦿ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, người đang phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ về cách xử lý các chi tiết của một cuộc tấn công quân sự, đã đưa vợ mình, một cựu chuyên gia sản xuất của Fox News, đến hai cuộc họp với các đối tác quân sự nước ngoài, nơi thông tin nhạy cảm được thảo luận, theo nhiều người có mặt hoặc biết về các cuộc thảo luận.Một trong những cuộc họp, một cuộc thảo luận cấp cao tại Pentagon vào ngày 6 tháng 3 giữa Hegseth và Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey, diễn ra vào thời điểm nhạy cảm đối với liên minh xuyên Đại Tây Dương, một ngày sau khi Hoa Kỳ tuyên bố đã cắt đứt chia sẻ thông tin tình báo quân sự với Ukraine. Nhóm họp tại Pentagon, bao gồm Đô đốc Tony Radakin, người đứng đầu lực lượng vũ trang Anh, đã thảo luận về lý do của Hoa Kỳ đằng sau quyết định đó, cũng như sự hợp tác quân sự trong tương lai giữa hai đồng minh, theo những người quen thuộc với cuộc họp.Theo các viên chức quốc phòng và những người quen thuộc với cuộc họp, một thư ký có thể mời bất kỳ ai đến họp với những người đồng cấp đang thăm, nhưng danh sách người tham dự thường được giới hạn cẩn thận đối với những người cần có mặt và những người tham dự thường được yêu cầu phải có giấy phép an ninh do tính chất tế nhị của các cuộc thảo luận.Vợ của Hegseth, Jennifer Hegseth, không phải là nhân viên của Bộ Quốc phòng, các viên chức quốc phòng cho biết. Vợ của các viên chức cấp cao thường có giấy phép an ninh cấp thấp, nhưng một phát ngôn viên của Pentagon từ chối cho biết liệu Jennifer có giấy phép hay không. Jennifer đã không trả lời yêu cầu bình luận.“Khi bạn họp với các bộ trưởng hoặc quan chức cấp cao của NATO, những cuộc họp đó hầu như luôn bao gồm các cuộc trò chuyện nhạy cảm về an ninh”, Chuck Hagel, cựu bộ trưởng quốc phòng Cộng hòa dưới thời Tổng thống Barack Obama, cho biết. “Nếu bạn định thảo luận về các vấn đề an ninh quốc gia tuyệt mật, bạn phải rất chọn lọc. Người mà bạn mời có liên quan như thế nào?”Đối với vợ của một bộ trưởng, việc có mặt trong những cuộc trò chuyện như vậy, Hagel cho biết: “Điều đó gửi một thông điệp đến bộ phận: Tại sao bộ trưởng lại làm như vậy? Điều đó khiến nhân viên cảnh giác về những gì cần nói và nói với ai. Điều đó đưa ra một vấn đề mà bạn không cần phải giới thiệu”.⦿ ---- Bộ quốc phòng cắt 76.000 nhân viên dân sự. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth đã ký một bản ghi nhớ nhằm mục đích cắt giảm lực lượng lao động dân sự của Bộ Quốc phòng khi chính phủ liên bang tìm cách cắt giảm chi tiêu. "Hiệu ứng ròng sẽ là giảm số lượng các vị trí toàn thời gian tương đương dân sự", Bộ Quốc phòng cho biết trong một tuyên bố vào sáng thứ Bảy, trích dẫn bản ghi nhớ mà Hegseth đã ký một ngày trước đó.Bộ Quốc phòng đã công bố kế hoạch vào tháng 2 để sa thải từ 5% đến 8% lực lượng lao động dân sự của mình, với Hegseth xác nhận quyết tâm tham gia chiến dịch cắt giảm lực lượng lao động liên bang của Tổng thống Donald Trump. Bộ hiện đang sử dụng khoảng 950.000 dân sự, cho thấy việc cắt giảm có thể ảnh hưởng đến 76.000 người.Theo tuyên bố, bản ghi nhớ của thứ Sáu không nêu rõ tỷ lệ phần trăm mục tiêu cho việc sa thải tại bộ này. Trong bản ghi nhớ, Hegseth kêu gọi thực hiện chương trình từ chức hoãn lại và cung cấp chế độ nghỉ hưu sớm tự nguyện cho những nhân viên dân sự đủ điều kiện. Ông cũng yêu cầu các nhà lãnh đạo Bộ Quốc phòng cung cấp cho ông "biểu đồ tổ chức tương lai được đề xuất" của các bộ phận của họ trước ngày 11 tháng 4.⦿ ---- Trump dịu giọng: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Thủ tướng Canada Mark Carney đã có cuộc điện đàm đầu tiên. Cả hai đều mô tả cuộc trò chuyện là "có hiệu quả". Hai nhà lãnh đạo đã nói chuyện qua điện thoại vào thứ Sáu theo yêu cầu của Washington. Trump cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội, "Đó là một cuộc gọi cực kỳ hiệu quả, chúng tôi đồng ý về nhiều vấn đề". Ông nói thêm rằng ông sẽ gặp Carney ngay sau cuộc tổng tuyển cử của Canada dự kiến ​​diễn ra vào ngày 28 tháng 4.Carney nói với các phóng viên rằng ông đồng ý với Trump, nói rằng cuộc gọi "rất hiệu quả". Ông nói thêm rằng đó là một "cuộc gọi rất thân thiện, có ý nghĩa". Ottawa cho biết Carney và Trump đã đồng ý tổ chức các cuộc thảo luận toàn diện với sự tham gia của các bộ trưởng từ các quốc gia của họ để "giải quyết các mối quan tâm trước mắt". Các cuộc đàm phán dự kiến ​​sẽ tập trung vào thuế quan, trong số các vấn đề khác.Carney được cho là đã thông báo với Trump rằng chính phủ của ông sẽ áp dụng thuế quan trả đũa nếu Hoa Kỳ công bố thuế quan có đi có lại và các hành động thương mại khác vào ngày 2 tháng 4. Trump đã nhiều lần đề xuất Canada nên trở thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Ông gọi cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau là "thống đốc". Nhưng rõ ràng ông đang có lập trường mềm mỏng hơn với Carney khi gọi ông là Thủ tướng và Mark trong các bài đăng trên mạng xã hội.⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố hôm thứ Sáu rằng Kiev từ chối công nhận viện trợ quân sự do Hoa Kỳ cung cấp là khoản vay. "Chúng tôi biết ơn sự hỗ trợ này, nhưng [viện trợ quân sự của Hoa Kỳ] không phải là khoản vay và chúng tôi sẽ không cho phép điều đó", nhà lãnh đạo nhấn mạnh khi thảo luận về dự thảo mới của thỏa thuận khoáng sản mà Washington đề xuất. Ông tiết lộ phiên bản mới nhất của thỏa thuận này "hoàn toàn khác với tài liệu khung trước đó" được chia sẻ trong các giai đoạn đàm phán trước đó.Tuy nhiên, Zelensky nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xem xét kỹ lưỡng dự thảo, lưu ý rằng nhóm pháp lý của ông hiện phải phân tích và so sánh tài liệu mới nhất với tất cả các thỏa thuận trước đó được đề xuất trong suốt các cuộc đàm phán.⦿ ---- Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã khẳng định sự ủng hộ của tổ chức này đối với chính quyền Kiev vào thứ sáu sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất xem xét khả năng thành lập một chính phủ lâm thời tại Ukraine dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc. "Ukraine có một chính phủ hợp pháp và rõ ràng là điều đó phải được tôn trọng", Guterres trả lời các phóng viên khi được hỏi về vấn đề này.Putin tuyên bố rằng nhiệm kỳ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hết hạn và đặt câu hỏi về tính hợp pháp của ông, trong khi Kiev trả lời rằng các cuộc bầu cử là không thể trong thời gian thiết quân luật và nhiệm kỳ của ông vẫn tiếp tục theo hiến pháp Ukraine. Ukraine cũng sẽ không ký thỏa thuận khoáng sản với Hoa Kỳ nếu điều này đe dọa đến việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu EU, theo Zelensky cho biết vào ngày 28 tháng 3.Những phát biểu của Zelensky được đưa ra một ngày sau khi thông tin chi tiết về dự thảo mới được cho là của một thỏa thuận khoáng sản giữa Kyiv và Washington xuất hiện. Tờ Financial Times đưa tin vào ngày 27 tháng 3 rằng phiên bản mới nhất của thỏa thuận do Hoa Kỳ đề xuất bao gồm các điều khoản sẽ cấp cho Washington quyền kiểm soát nhiều chưa từng có đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Ukraine thông qua một quỹ đầu tư chung.Tờ báo trực tuyến Yevropeiska Pravda của Ukraine đưa tin rằng thỏa thuận này có thể mâu thuẫn với việc Ukraine gia nhập EU do những hạn chế nghiêm trọng ảnh hưởng đến chủ quyền kinh tế của Ukraine. "Hiến pháp Ukraine nêu rõ rằng lộ trình của chúng tôi là hướng tới EU", Zelensky nói với các phóng viên. "Không có điều gì có thể đe dọa đến việc Ukraine gia nhập EU có thể được chấp nhận".⦿ ---- Các nhà lãnh đạo châu Âu đang đàm phán về việc triển khai quân đội ở Ukraine. Điều này có thể có lợi, nhưng chỉ trong những điều kiện cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO Đô đốc Giuseppe Cavo Dragone cho biết trong một cuộc phỏng vấn với RBC-Ukraine."Trước hết, một lệnh ngừng bắn rõ ràng được cả hai bên tôn trọng. Sau đó, một nhiệm vụ mạnh mẽ, tốt nhất là dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc. Cuối cùng, một lực lượng đáng tin cậy, đa quốc gia và có thể không chỉ là lực lượng châu Âu, có khả năng hiện diện đáng kể trên toàn bộ biên giới Nga-Ukraine", Dragone cho biết.Theo quan điểm của ông, sự đảm bảo an ninh chính cho Ukraine sẽ vẫn là Lực lượng vũ trang của nước này, vì trong ba năm chiến tranh, nhờ khả năng phục hồi và sự hỗ trợ mà họ nhận được, họ đã đạt đến mức hiệu quả cực kỳ cao và tiếp tục được củng cố.Dragone nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ quan trọng từ một số quốc gia dưới hình thức cung cấp vũ khí, đào tạo và khả năng tương tác. Điều này sẽ giúp xây dựng lại những gì đã bị chiến tranh tàn phá và tổ chức lại Lực lượng vũ trang của Ukraine để cung cấp mọi biện pháp răn đe cần thiết chống lại các cuộc xâm lược mới tiềm tàng."Điều cần thiết sau chiến tranh là hòa bình phải bền vững - đây không thể là Minsk 3. Nga không được sử dụng lệnh ngừng bắn để tập hợp lại và không bao giờ được cố gắng chiếm một inch vuông đất của Ukraine nữa. Đó chính xác là lý do tại sao các đồng minh NATO đã cung cấp cho Ukraine rất nhiều hỗ trợ. Điều này quan trọng đối với an ninh của Ukraine, nhưng còn hơn thế nữa. Đây là vấn đề an ninh trên khắp châu Âu và trên toàn thế giới", Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO cho biết thêm.Ý tưởng gửi một đội quân đến Ukraine đã được thảo luận trong một cuộc họp tại Paris vào ngày 27 tháng 3, có sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Sau hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo từ một số quốc gia, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề xuất gửi lực lượng răn đe đến Ukraine. Macron tin rằng họ nên được triển khai không phải ở tiền tuyến mà ở các địa điểm chiến lược.⦿ ---- Một trong năm (1/5) người Mỹ cho biết họ muốn tiểu bang của mình ly khai trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Hoa Kỳ và Canada. Một cuộc thăm dò mới của Leger cho thấy 20 phần trăm người Mỹ cho biết họ muốn tiểu bang của mình gia nhập Canada và ly khai khỏi liên bang.Căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Canada tiếp tục leo thang trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump áp đặt mức thuế quan mới. Trump cũng khiến người Canada tức giận khi nói rằng ông muốn biến đất nước này thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Khi căng thẳng gia tăng, cuộc thăm dò của Leger cho thấy một số người Mỹ muốn là người Canada hơn là thành viên của Hoa Kỳ.Trong khi một số ít, 9 phần trăm, người Canada cho biết họ nghĩ rằng Canada có khả năng gia nhập Hoa Kỳ, thì 20 phần trăm người Mỹ trong cuộc thăm dò cho biết họ muốn tiểu bang của mình ly khai khỏi Hoa Kỳ và trở thành một phần của nước láng giềng phía bắc, theo báo cáo mới của Leger.⦿ ---- Tổng thống Donald Trump cho biết hôm thứ Sáu rằng Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ ứng phó với trận động đất chết người ở Đông Nam Á. Nhưng tác động của việc chính quyền của ông cắt giảm sâu viện trợ nước ngoài thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID và Bộ Ngoại giao có thể sẽ bị thử thách trong bất kỳ phản ứng nào đối với thảm họa thiên nhiên lớn đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai của ông.Sarah Charles, cựu quan chức cấp cao của USAID, người giám sát các nhóm ứng phó thảm họa và công tác nhân đạo nói chung dưới thời chính quyền Biden, cho biết hệ thống hiện đang "trong tình trạng hỗn loạn", không có người hoặc nguồn lực để nhanh chóng đưa những người sống sót ra khỏi các tòa nhà bị sập và cứu sống họ.Một trận động đất mạnh đã làm rung chuyển Myanmar và nước láng giềng Thái Lan vào thứ Sáu, khiến ít nhất 150 người thiệt mạng, trong khi dự kiến có thể 10.000 người chết và bị thương, và chôn vùi những người khác dưới đống đổ nát của các tòa nhà cao tầng. Khi được các phóng viên ở Washington hỏi về trận động đất, Trump cho biết: "Chúng tôi sẽ hỗ trợ. Chúng tôi đã cảnh báo người dân rồi. Vâng, những gì đã xảy ra thật khủng khiếp."Tại Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Tammy Bruce nói với các phóng viên rằng chính quyền sẽ sử dụng các yêu cầu hỗ trợ và báo cáo từ khu vực để định hình phản ứng của mình đối với trận động đất. “USAID đã duy trì một nhóm chuyên gia về thảm họa có khả năng ứng phó nếu thảm họa xảy ra”, Bruce cho biết. “Các nhóm chuyên gia này cung cấp hỗ trợ ngay lập tức, bao gồm thực phẩm và nước uống an toàn, cần thiết để cứu sống người sau thảm họa”. Mặc dù bị cắt giảm, “không có tác động nào đến khả năng thực hiện các nhiệm vụ đó của chúng tôi”, Bruce cho biết.⦿ ---- Hãy hình dung Tập Cận Bình tuyên bố rằng TQ cần chiếm Việt Nam để ổn định hòa bình thế giới: Trump nói thế với Greenland. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của Greenland đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ, tuyên bố rằng đất nước Hoa Kỳ "không thể thiếu nó" và cần nó vì "hòa bình thế giới"."Nếu bạn nhìn vào Greenland ngay bây giờ, nếu bạn nhìn vào các tuyến đường thủy, bạn sẽ thấy tàu thuyền Trung Quốc và Nga ở khắp mọi nơi, và chúng ta sẽ không thể làm được điều đó, chúng ta không trông cậy vào Đan Mạch hay bất kỳ ai khác để giải quyết tình hình đó", Trump nói. Ông lập luận rằng việc Hoa Kỳ mua lại Greenland sẽ vì lợi ích của an ninh quốc tế.Tổng thống lưu ý thêm rằng "vũ khí hiện đại" làm cho Greenland trở nên quan trọng. Ông cho biết Phó Tổng thống JD Vance và vợ là Usha, những người hiện đang đến thăm vùng lãnh thổ Bắc Cực này, sẽ đại diện tốt cho đất nước.⦿ ---- Bốn đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện đã đưa ra dự luật cấm tất cả những người nhập cư vào Hoa Kỳ bất hợp pháp không bao giờ được cấp quyền công dân hợp pháp. Dân biểu Florida Cory Mills đã đưa ra Đạo luật Không cấp quyền công dân cho Người xâm lược nước ngoài (No Citizenship for Alien Invaders Act ) vào thứ năm. Những người đồng bảo trợ dự luật bao gồm Dân biểu Oklahoma Josh Brecheen, Dân biểu Maryland Andy Harris và Dân biểu Florida Anna Paulina Luna.Dự luật được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Trump vẫn tiếp tục các biện pháp thực thi luật nhập cư bất hợp pháp, bao gồm cả các mối đe dọa đáng gờm hơn đối với các quốc gia, bao gồm cả các đồng minh lâu năm của Hoa Kỳ, để ngăn chặn tình trạng nhập cảnh bất hợp pháp vào các tiểu bang.Theo Trung tâm nghiên cứu Pew, dân số nhập cư trái phép tại Hoa Kỳ đã tăng từ 10,5 triệu lên 11 triệu vào năm 2022—ước tính gần đây nhất dựa trên dữ liệu từ Khảo sát cộng đồng Hoa Kỳ năm 2022. Sự gia tăng đó đã đảo ngược xu hướng từ năm 2007 đến năm 2019; tuy nhiên, tổng số người nhập cư trái phép sống tại Hoa Kỳ vào năm 2022 đã thấp hơn mức đỉnh điểm là 12,2 triệu vào năm 2007.Nhắc đến dữ liệu của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, Pew cho biết hơn 22 triệu người nhập cư trái phép sống trong 6,3 triệu hộ gia đình tại Hoa Kỳ, chiếm khoảng 4,8 phần trăm trong số 130 triệu hộ gia đình trên toàn quốc. Trong khoảng 86% các hộ gia đình nói trên, chủ hộ hoặc vợ/chồng của họ là người nhập cư trái phép. Gần 70% các hộ gia đình có "tình trạng hỗn hợp" hoặc có cả cư dân hợp pháp và bất hợp pháp.⦿ ---- Nhà đồng sáng lập Microsoft Bill Gates đã đưa ra một dự đoán lạnh người về sự tiến bộ của AI trong một thập niênt ới. Ngồi trên ghế The Tonight Show trong một cuộc phỏng vấn với Jimmy Fallon trên NBC, Gates cho biết những tiến bộ đáng kể trong trí tuệ nhân tạo sẽ cắt giảm đáng kể nhu cầu con người tham gia vào nhiều hoạt động thông thường, bao gồm cả y học và giáo dục. Và ông dự đoán rằng những thay đổi mạnh mẽ này sẽ diễn ra trong thập niên này.Gates đã mở rộng tầm nhìn của mình về một kỷ nguyên mới mà ông gọi là "trí thông minh miễn phí" trong một cuộc thảo luận vào tháng trước với Arthur Brooks, một giáo sư Harvard nổi tiếng với nghiên cứu về hạnh phúc của mình. Trong bài luận của mình, Gates dự đoán rằng AI sẽ ngày càng len lỏi vào cuộc sống hàng ngày, thậm chí đến mức có thể thay thế giáo viên, y tá và gia sư.Gates chỉ ra rằng hiện tại, chuyên môn trong các lĩnh vực như y học và giáo dục là "hiếm", phụ thuộc vào "một bác sĩ giỏi" hoặc "một giáo viên giỏi". Tuy nhiên, những năm tiến bộ sắp tới của AI sẽ có nghĩa là "lời khuyên y khoa tuyệt vời [và] sự hướng dẫn tuyệt vời" sẽ sẵn sàng cung cấp cho công chúng mà không mất phí, biến kiến thức và dịch vụ thành thứ gì đó hàng ngày thay vì đặc biệt.⦿ ---- Bốc hơi 100 tỷ đô/năm từ túi người dân Mỹ: Theo nhà phân tích Dan Ives của Wedbush, mức thuế xe hơi 25% của Trump sẽ gây ra "sự hỗn loạn thực sự", nhưng chính quyền Trump lập luận rằng họ đang xây dựng lại một ngành công nghiệp mà Hoa Kỳ đã phung phí trong nhiều thập niên qua thông qua các chính sách thương mại sai lầm. Dan Ives đã có một cụm từ để mô tả mức thuế trừng phạt 25% của Tổng thống Donald Trump đối với xe nhập cảng - ông gọi đó là "thông báo về thuế quan được nghe thấy trên toàn thế giới".

Nhà phân tích của Wedbush Securities cảnh báo sẽ không có ai được tha trong Carmageddon sắp tới, nhất là người Mỹ. Theo tính toán của ông, thiệt hại chung dự kiến đối với người tiêu dùng Hoa Kỳ dao động trong khoảng 100 tỷ đô la mỗi năm khi các nhà sản xuất xe chuyển toàn bộ gánh nặng chi phí sang người mua.

Ives ước tính chi phí có thể dễ dàng tăng thêm từ 5.000 đến 10.000 đô la cho mỗi chiếc xe, tùy thuộc vào việc đó là thương hiệu bình dân hay cao cấp. Ông tiếp tục: "Theo quan điểm của chúng tôi, không ai là người chiến thắng trong mức thuế quan này".

.

⦿ ---- Mỹ sẽ thiếu giấy vệ sinh lần nữa: Năm năm sau khi giấy vệ sinh toàn cầu bị thiếu hụt khi đại dịch do vi-rút corona bắt đầu, mức thuế mà Tổng thống Trump đề xuất đối với gỗ xẻ Canada có thể khiến các cửa hàng tại Hoa Kỳ phải vật lộn để dự trữ thêm một lần nữa. Bloomberg đưa tin, chính quyền Trump đã đe dọa sẽ tăng thuế đối với gỗ xẻ mềm của Canada lên 27% ngay từ ngày 2 tháng 4 và có thể lên tới 50% vào một ngày không xác định. Điều đó có thể ảnh hưởng lớn đến nguồn cung bột giấy kraft gỗ mềm tẩy trắng phía bắc (NBSK), một loại vật liệu có nguồn gốc từ dăm gỗ được sử dụng để làm giấy vệ sinh và khăn giấy.

Năm ngoái, Hoa Kỳ đã nhập 2 triệu tấn NBSK của Canada, theo Brian McClay, chủ tịch của Trusted Providers of Global Pulp Market Information, nói với Bloomberg, lưu ý rằng bột giấy Canada được đánh giá cao về giấy vệ sinh. McClay cho biết: "Một số nhà máy này ở Hoa Kỳ, một số sản phẩm mang thương hiệu lớn, không chỉ muốn bột giấy gỗ mềm từ Canada mà còn muốn bột giấy gỗ mềm từ nhà máy cụ thể này — họ đã sử dụng nó trong 30 năm và họ sẽ không thay đổi".

Đầu tháng này, Jean-François Samray, Tổng giám đốc điều hành Hội đồng Công nghiệp Lâm nghiệp Quebec, đã nói với Global News rằng Hoa Kỳ "còn lâu mới tự cung tự cấp" về gỗ xẻ mềm. Ông nói thêm rằng mức thuế mà Trump đề xuất có thể khiến người Mỹ hoảng loạn mua giấy vệ sinh như khi đại dịch bùng phát. "Vâng", ông nói, "chúng ta đã từng chứng kiến điều đó trước đây". Ngay cả mối đe dọa về mức thuế mới cao cũng có thể ảnh hưởng đến nguồn cung hàng hóa như giấy vệ sinh, các chuyên gia cho biết.

Tuy nhiên, vào thứ Sáu, Trump đã nói trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng ông đã có “một cuộc gọi cực kỳ hiệu quả” với Thủ tướng Canada Mark Carney. Không nêu rõ quyết định cuối cùng về cách ông sẽ áp dụng thuế gỗ mới, Trump cho biết ông sẽ gặp Carney sau cuộc bầu cử của Canada vào ngày 28 tháng 4 để “làm việc về các yếu tố Chính trị, Kinh doanh và tất cả các yếu tố khác sẽ mang lại lợi ích cho cả Hoa Kỳ và Canada”.

⦿ ---- Thẩm phán liên bang Hoa Kỳ John Bates đã đóng băng một số phần trong lệnh hành pháp của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhằm vào Jenner & Block, một trong hai công ty luật có liên quan đến cuộc điều tra của Cố vấn đặc biệt Robert Mueller về Trump.

Lệnh cấm tạm thời của Bates tạm dừng một số phần trong lệnh hành pháp của Trump, trong đó chỉ thị các cơ quan chấm dứt mọi hợp đồng với công ty và khách hàng của công ty, cùng với việc hạn chế quyền tiếp cận của công ty luật với các quan chức và tòa nhà liên bang.

⦿ ---- Thêm 1 công ty luật đầu hàng Trump, và chấp nhận nộp Trump 100 triệu đô dịch vụ pháp lý miễn phí: Một công ty luật quốc tế nổi tiếng đã đạt được thỏa thuận với Tổng thống Trump vào thứ sáu để dành ít nhất 100 triệu đô la cho các dịch vụ pháp lý miễn phí và xem xét lại các hoạt động tuyển dụng của mình, tránh một sắc lệnh hành pháp trừng phạt giống như những sắc lệnh nhắm vào gần nửa tá các tổ chức pháp lý lớn khác trong những tuần gần đây. Thỏa thuận với Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom được công bố vài giờ sau khi hai công ty luật khác kiện lên tòa án liên bang về các sắc lệnh hành pháp đe dọa đình chỉ quyền tiếp cận an ninh của luật sư và quyền ra vào các tòa nhà liên bang của họ, AP đưa tin.

Các cách tiếp cận trái ngược nhau phản ánh sự chia rẽ trong cộng đồng pháp lý về việc nên đấu tranh hay đàm phán khi Trump tìm cách giành được những nhượng bộ lớn từ một số công ty luật quan trọng nhất thế giới và trong một số trường hợp là trừng phạt họ vì mối quan hệ của họ với các công tố viên đã điều tra ông trước đây. Bên cạnh Skadden Arps, một công ty khác, Paul Weiss, đã đạt được thỏa thuận với Bạch Ốc, một thỏa thuận đã gây ra phản ứng dữ dội vào tuần trước từ các luật sư cho rằng sự đầu hàng này đã tạo ra tiền lệ xấu. Trong một thông điệp gửi đến công ty của mình, đối tác quản lý của Skadden Arps, Jeremy London cho biết công ty đã biết được trong những ngày gần đây rằng chính quyền Trump có ý định ban hành một sắc lệnh hành pháp nhắm vào công ty vì công việc pháp lý miễn phí và các sáng kiến về đa dạng, công bằng và hòa nhập của công ty.

London cho biết công ty đã đàm phán với chính quyền với hy vọng ngăn chặn một sắc lệnh hành pháp. "Chúng tôi đã ký kết thỏa thuận mà Tổng thống công bố hôm nay vì khi đối mặt với các phương án thay thế, rõ ràng đó là con đường tốt nhất để bảo vệ khách hàng, nhân viên và Công ty của chúng tôi", ông viết trong thông điệp mà AP có được.

Hai công ty đã kiện vào thứ Sáu, Jenner & Block và WilmerHale, cho biết trong các khiếu nại của họ rằng các sắc lệnh này tương đương với một cuộc tấn công chưa từng có vào hệ thống pháp luật và đại diện cho một hình thức trả đũa vi hiến của tổng thống. "Hiến pháp của chúng ta, từ trên xuống dưới, cấm các nỗ lực của chính phủ nhằm trừng phạt công dân và luật sư dựa trên khách hàng mà họ đại diện, quan điểm mà họ ủng hộ, ý kiến mà họ bày tỏ và những người mà họ giao du", đơn khiếu nại từ hãng luật Jenner & Block cho biết.

⦿ ---- Thủ Tướng Nhật ra trước Quốc Hội: không hiểu nổi Trump suy nghĩ gì. Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba cho biết hôm thứ Sáu rằng quan điểm của Donald Trump về thuế quan là "khó hiểu" sau khi tổng thống Hoa Kỳ công bố mức thuế 25 phần trăm đối với xe và phụ tùng nhập cảng. Vài tuần sau khi Ishiba và Trump có cuộc đàm phán có vẻ thân thiện, các mức thuế đã giáng một đòn mạnh vào Nhật Bản, một trong những đồng minh kinh tế và chiến lược thân cận nhất của Washington. Cổ phiếu xe Nhật Bản đã giảm trong ngày thứ nhì liền vào thứ Sáu.

"Những gì Tổng thống Trump muốn nói là có cả bạn và thù và bạn có thể khó khăn hơn. Điều này rất khó hiểu", Ishiba cho biết trong phiên họp của ủy ban lập pháp. Khi công bố mức thuế xe mới - dự kiến áp dụng vào tuần tới - Trump đã nói trong tuần này tại Bạch Ốc rằng các đối tác thương mại của Hoa Kỳ đã "lấy đi việc làm của chúng ta, lấy đi của cải của chúng ta, lấy đi rất nhiều thứ. Họ đã lấy đi rất nhiều thứ khỏi đất nước chúng ta, cả bạn và thù. Và thành thật mà nói, bạn thường tệ hơn nhiều so với kẻ thù." (Hàm ý: Trump muốn nói trước giờ các Tổng Thống Mỹ, các kinh tế gia Mỹ, kể cả giải Nobel Kinh Tế đều ngu hơn Trump?)

Đối với Nhật Bản, Ishiba cảnh báo: "Tác động của việc này đối với nền kinh tế Nhật Bản sẽ cực kỳ đáng kể. Sẽ chẳng có lợi ích gì khi lao vào một cuộc chiến lớn vì nó. Chúng tôi sẽ giải thích một cách hợp lý (với Washington). Vấn đề là khiến họ hiểu rằng việc áp đặt mức thuế quan cao như vậy đối với Nhật Bản sẽ không mang lại lợi ích đặc biệt nào cho Hoa Kỳ".

Cứ 10 việc làm tại Nhật Bản thì có một việc liên quan đến ngành công nghiệp xe. Ishiba cho biết hôm thứ Năm rằng Nhật Bản đang xem xét một phản ứng "thích hợp" đối với mức thuế quan này. "Chúng tôi tin rằng các biện pháp hiện tại và các hạn chế thương mại rộng rãi khác của chính phủ Hoa Kỳ có thể có tác động đáng kể đến mối quan hệ kinh tế giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ, cũng như đến nền kinh tế toàn cầu và hệ thống thương mại đa phương", người phát ngôn của chính phủ Yoshimasa Hayashi cho biết.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã giảm án cho nhà sáng lập Ozy Media, Carlos Watson, ngay trước khi ông này phải ra hầu tòa vì bản án kéo dài gần một thập niên vì tội lừa đảo các nhà đầu tư và trình bày sai lệch tình hình tài chính của công ty. Ngoài ra, Trump đã ân xá cho Trevor Milton, nhà sáng lập công ty xe tải điện Nikola, người đã bị kết án hơn hai năm vì tội lừa đảo các nhà đầu tư.

⦿ ---- Các quan chức quốc phòng Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng nếu Trung Quốc tiến hành xâm lược Đài Loan, Guam sẽ là "mục tiêu chính của các cuộc tấn công bằng tên lửa của Trung Quốc", theo tờ Washington Times. Điều này sẽ bao gồm các sân bay và cảng của Guam, nơi có máy bay ném bom, máy bay chiến đấu, máy bay không người lái do thám và tàu hải quân. Tờ báo trích dẫn lời một quan chức quốc phòng Hoa Kỳ cho biết dựa trên các cuộc họp báo tình báo tuần này, Guam sẽ là mục tiêu của tên lửa TQ trong giai đoạn đầu của một chiến dịch chiếm Đài Loan.

Guam, lãnh thổ cực tây của Hoa Kỳ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, là nơi đồn trú của khoảng 6.400 quân nhân Hoa Kỳ. Mỹ đang đầu tư 241,91 tỷ Đài tệ (7,3 tỷ đô la Mỹ) vào việc xây dựng quân sự trên đảo, với các dự án kéo dài đến năm 2028. Để chống lại các cuộc tấn công tên lửa tiềm tàng của Trung Quốc, Không quân Hoa Kỳ đã áp dụng chiến lược triển khai chiến đấu nhanh nhẹn, phân tán máy bay chiến đấu trên một mạng lưới các sân bay khu vực nhỏ hơn.

⦿ ---- HỎI 1: Nghiên cứu của Lyft: cảnh sát ưa kỳ thị màu da?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nhóm các nhà nghiên cứu quản lý liên kết với một số tổ chức tại Hoa Kỳ đã phát hiện ra rằng tài xế Lyft thiểu số ở Florida có nhiều khả năng bị dừng xe và bị phạt vì chạy quá tốc độ và bị phạt nặng hơn tài xế da trắng. Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Science, nhóm đã phân tích dữ liệu của hơn 200.000 tài xế Lyft làm việc tại Florida trong những năm từ 2017 đến 2020. Chi tiết:

https://phys.org/news/2025-03-lyft-drivers-reveals-racial-profiling.html

.

.

https://www.upi.com/Health_News/2025/03/27/netherlands-heart-disease-brain-shrinkage-study/3231743085704/

.