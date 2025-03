Kyodo: kế hoạch áp thuế của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có thể làm giảm sản lượng thép thô hàng năm của Nhật Bản xuống mức thấp nhất trong hơn nửa thế kỷ do nhu cầu về xe và các sản phẩm thép giảm.

(25.3.2025) - Đại học George Washington: Trump cắt giảm Medicaid và trợ cấp thực phẩm sẽ tàn phá nền kinh tế 50 tiểu bang, nặng nhất là CA, NY, TX, PA, FL... làm mất 1 triệu việc làm trong ngành y tế, nông nghiệp và thực phẩm, mất thuế 1,8 tỷ đô trong năm 2026

- Báo nguy: sản lượng thép thô Nhật Bản sẽ xuống mức thấp nhất trong hơn 1/2 thế kỷ vì Trump áp thuế

- Zelensky: Trum nổi giận khi thấyhình ảnh bi thảm Ukraine nên không chú tâm món quà Zelensky tặng, là đai vô địch quyền Anh thế giới

- Trump thú nhận: vì Putin muốn hòa bình Ukraine

- Viện KIIS: 79% dân Ukraine không chấp nhận yêu cầu ngừng bắn của Nga (ngưng tuyển mộ binh sĩ, ngừng cấp vũ khí cho Ukraine, không bảo đảm an ninh cho Ukraine)

- Khôi phục quan hệ kinh doanh Mỹ-Nga bắt đầu

- Các nhà nước độc tài mừng vì VOA, RFA đóng cửa: bị mất thị thực, nhiều nhà báo sẽ về VN, TQ, Myanmar và sẽ vào tù

- New York Times lên án Trump đe dọa các nhà báo vì đưa tin về Elon Musk dự kiến họp với Bộ Quốc phòng về kế hoạch Mỹ tấn công TQ.

- Sau khi 1 nhà báo vô tình tình cờ vào một cuộc hội thoại ở mạng Signal về kế hoạch chiến tranh giữa tình báo và quốc phòng Mỹ: Chính phủ Trump dìm tin. Nhà báo Jeffrey Goldberg: chính Bộ trưởng Hegseth đã nhắn tin về kế hoạch chiến tranh.

- Các dân cử Dân chủ nhắc lại những tuyên bố cũ của các sếp an ninh của chính quyền Trump moi móc chuyện email của Hillary Clinton và bây giờ lộ mật trên mạng Signal thì im lặng

- Thượng Viện sẽ nêu thắc mắc với Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth vụ kế hoạch chiến tranh Yemen lộ ra trên hội thoại mạng Signal

- Khi phi công quên hộ chiếu (passport), 1 phi cơ United Airlines đã bay 2 giờ đến TQ phải quay lại Mỹ

- Hãng Waymo chạy taxi robot tại thủ đô từ 2026, hiện đã chạy taxi robot tại Phoenix, Los Angeles, Vùng Vịnh San Francisco và Austin (TX)

- Canada: Toronto rút tiền tài trợ công cho xe Tesla của Elon Musk.

- Châu Âu chọn 47 dự án tăng nguồn cung nguyên liệu thô 13 nước EU, ​​vốn đầu tư là 22,5 tỷ euro.

- Thủ tướng Đan Mạch chỉ trích Mỹ áp lực đòi chiếm Greenland khi liên tục đưa quan chức Mỹ thăm đảo này

- Thượng viện Texas thông qua các dự luật sẽ đưa 10 Điều Răn Ky tô giáo vào trường công, cho phụ huynh kiểm soát sách trẻ em đọc, cho hướng dẫn cầu nguyện tập thể và cấm đa dạng DEI từ mẫu giáo đến lớp 12.

- Colorado: Tranh chân dung của Trump tại Điện Capitol tiểu bang bị gỡ xuống dù là do Cộng Hòa đặt vẽ

- Putin tặng Trump 1 tranh vẽ chân dung Trump. Witkoff nói Trump nhìn tranh xúc động, nói là "tuyệt đẹp".

- Trong khi 2 tiểu bang Carolina cháy rừng thê thảm, Trump đòi xóa sổ cơ quan cứu hộ thiên tai FEMA.

- Tổng giám đốc Bưu điện Louis DeJoy từ chức

- Nhà báo Anh Andrew Neil (từng là Chủ biên Chính trị 25 năm của BBC) nói: Trump ép Zelensky đầu hàng Putin.

- Zelensky trả lời báo Mỹ về khoảnh khắc bị Trump, Vance hạ nhục: khi đó tôi thấy họ nói giọng Putin, nhưng tôi bảo vệ phẩm giá Ukraine

- TNS Cộng Hòa John Curtis thú nhận: tụi mình đã chơi trò bất lương khi hứa không cắt tiền An sinh Xã hội

- Cộng Hòa lạnh cẳng: 1 ghế Dân Biểu Florida tuần sau bầu cử có dấu hiệu ứng cử viên Dân Chủ thắng phiếu.

- Trump và Musk nói rằng gian lận tràn khắp Sở An Sinh Xã Hội SSA nhưng chưa dò ra có ai gian lận

- Hoà Lan muốn tăng quân số từ 75.000 quân lên ít nhất 100.000 quân vào năm 2030.

- TQ thúc giục các nước giữ thị trường mở cửa, cảnh báo hạn chế thương mại sẽ làm toàn cầu bất ổn hơn.

- Trump kháng cáo khẩn cấp lên Tòa Tối cao xin dừng phán quyết tòa dưới buộc tuyển dụng lại khoảng 16.000 nhân viên

- Trump: thuế xe sẽ ra sớm, rồi thuế thuốc

- Trump nói mí mí: dân Greenland "muốn điều gì đó xảy ra" (hàm ý muốn sáp nhập vào Mỹ)

- Trump: sẽ áp thuế 25% đối với bất kỳ nước nào mua dầu hoặc khí đốt từ Venezuela

- Trump: Hyundai chi 21 tỷ đô, mở 2 xưởng ở Mỹ

- Alina Habba (cố vấn của Trump) được cử làm Luật sư Hoa Kỳ tạm cho Quận New Jersey.

- Bắt 1 MAGA lái SUV tông vào cuộc biểu tình chống MAGA ở Florida

- Cựu chiến binh Jose Vasquez kinh hoàng vì Bộ Quốc Phòng tẩy xóa di sản chiến binh da den, da đỏ (và có thể cả da vàng)

- Texas: tìm thấy "thiết bị gây cháy" tại một đại lý Tesla, gỡ bỏ kịp

- Donald Trump Jr. vào nhóm bán lẻ vũ khí trực tuyến GrabAGrun trên mạng

- Công ty xét nghiệm DNA 23andMe nộp đơn xin bảo hộ phá sản

- Maria Shriver (gia tộc Kennedy) viết sách, kể về hôn nhân tan vỡ với tài tử Arnold Schwarzenegger (cũng là Thống đốc Calif.)

- Năm 2024: có 1.215 cô dâu Việt ly hôn chồng Nam Hàn, tăng 8,3%; trong khi có 771 hôn nhân giữa gái Hàn và trai VN, trong đó 728 cô tái hôn, nghi là gái VN nhập tịch xong, liền bỏ trai Hàn để lấy chồng cũ ở VN.

- Colorado: Khai thuế gian cho cả ngàn khách hàng, Thuận Bùi lãnh án tù 3 năm.

- HỎI 1: Nghiên cứu mới có thể làm tắt những cơn đau viêm khớp? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Bạn nên ăn chậm: Ăn nhanh sẽ hại thân, làm béo phì? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-25/3/2025) ⦿ ---- Trong khi Trump tìm cách cắt giảm Medicaid và trợ cấp thực phẩm dân nghèo để có tiền giảm thuế cho các tỷ phú, một bản nghiên cứu mới cho thấy các siêu thị địa phương sẽ thê thảm vì dân sẽ không tiêu xài, và việc làm sẽ mất nhiều hơn dự toán. Một báo cáo mới cho biết, các đề xuất cắt giảm Medicaid và trợ cấp thực phẩm sẽ tàn phá nền kinh tế của các tiểu bang, dẫn đến dự kiến ​​mất một triệu việc làm và 8,8 tỷ đô la tiền thuế của tiểu bang và địa phương chỉ riêng trong năm 2026. Tin này của tạp chí kinh tế Barron's.

Quốc hội đã thông qua một nghị quyết ngân sách do Đảng Cộng hòa lãnh đạo, kêu gọi cắt giảm ít nhất 880 tỷ đô la cho Medicaid trong thập niên tới và 230 tỷ đô la cho SNAP, chương trình dinh dưỡng bổ sung. Mặc dù các chi tiết vẫn chưa được hoàn thiện, nhưng nếu được thực hiện, những khoản cắt giảm lớn như vậy sẽ có hiệu ứng lan tỏa trên toàn bộ nền kinh tế, theo một báo cáo mới từ Quỹ Khối thịnh vượng chung và Trường Y tế Công cộng Milken Institute thuộc Đại học George Washington.

Medicaid cung cấp bảo hiểm y tế cho người Mỹ có thu nhập thấp và cũng tài trợ cho dịch vụ chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt về thu nhập và tài sản. Khoảng hai phần ba nguồn tài trợ cho Medicaid đến từ chính phủ liên bang, phần còn lại đến từ các tiểu bang. Các phúc lợi SNAP do chính phủ liên bang tài trợ.

Các đề xuất cắt giảm Medicaid sẽ dẫn đến việc xóa bỏ 477.000 việc làm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trên toàn bộ 50 tiểu bang vào năm 2026, trong đó California, New York, Texas, Pennsylvania và Florida là những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, theo báo cáo dự đoán. Các bệnh viện, viện dưỡng lão và phòng khám bác sĩ sẽ cắt giảm nhân viên để ứng phó với tình trạng doanh thu Medicaid giảm. Báo cáo phát hiện thêm 411.000 việc làm khác sẽ bị cắt giảm trong các doanh nghiệp khác khi tổn thất lan rộng khắp nền kinh tế của tiểu bang. Theo báo cáo, những tổn thất này sẽ khiến doanh thu thuế của các tiểu bang và địa phương giảm 7 tỷ đô la vào năm 2026.

Các đề xuất cắt giảm SNAP sẽ dẫn đến việc mất 143.000 việc làm trên toàn quốc vào năm 2026, với 78.000 việc làm trong các lĩnh vực liên quan đến thực phẩm như nông nghiệp và sản xuất thực phẩm, và 65.000 việc làm trong các ngành khác bị ảnh hưởng do chi tiêu của người tiêu dùng giảm, báo cáo phát hiện. Những khoản lỗ này sẽ dẫn đến việc giảm 1,8 tỷ đô la doanh thu thuế của tiểu bang và địa phương vào năm 2026.

"Các chương trình Medicaid và SNAP không chỉ được thiết kế để tăng cường sức khỏe và dinh dưỡng của cá nhân mà còn hỗ trợ phúc lợi kinh tế của cộng đồng và doanh nghiệp trên toàn quốc", Leighton Ku, tác giả chính của nghiên cứu và là giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Y tế, đồng thời là giáo sư về chính sách và quản lý y tế tại Trường Y tế Công cộng Milken Institute thuộc Đại học George Washington cho biết. "Những khoản cắt giảm lớn như vậy sẽ không vô hại. Trên thực tế, những khoản cắt giảm mạnh như vậy sẽ gây tổn hại đến hàng triệu gia đình và cũng gây ra tình trạng bất ổn kinh tế lan rộng và mất việc làm nghiêm trọng".

Nghị quyết ngân sách của Hạ viện Hoa Kỳ bao gồm các khoản cắt giảm cung cấp một bản thiết kế cho cái gọi là dự luật hòa giải mà các nhà lập pháp muốn thông qua trong những tháng tới, dự luật này sẽ gia hạn các khoản cắt giảm thuế năm 2017 mà Quốc hội đã thông qua trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Các khoản cắt giảm chi tiêu của liên bang là cần thiết để bù đắp chi phí gia hạn các khoản giảm thuế.

Nghị quyết của Hạ viện không kêu gọi cắt giảm Medicaid hoặc hỗ trợ thực phẩm một cách rõ ràng. Thay vào đó, nghị quyết chỉ đạo hai ủy ban Hạ viện có thẩm quyền đối với các chương trình tìm ra khoản cắt giảm tổng cộng 1 nghìn tỷ đô la—điều này sẽ không thể thực hiện được nếu không cắt giảm Medicaid, theo các chuyên gia ngân sách.

⦿ ---- Khi phi công quên hộ chiếu (passport). Một chuyến bay của United Airlines đến Trung Quốc đã buộc phải quay lại và quay trở lại Hoa Kỳ khi phát hiện ra rằng một trong những phi công đã quên hộ chiếu. Khoảng 257 hành khách và 13 phi hành đoàn đã bay được hai giờ trên chuyến bay 198 của United, cất cánh từ Sân bay quốc tế Los Angeles lúc 2 giờ chiều thứ Bảy, khi phi công "bực bội" thừa nhận lỗi của mình về hệ thống PA. Chiếc Boeing 787 sau đó đã được chuyển hướng đến San Francisco.

Hành khách Yang Shuhan nói với CNN rằng cô nghe thấy "giọng nói rất bực bội" của phi công qua hệ thống liên lạc nội bộ, nói rằng anh ta "quên hộ chiếu". Một phi hành đoàn thay thế đã đưa máy bay đến đích là Thượng Hải, chậm sáu giờ so với lịch trình. Shukor Yusof, người sáng lập công ty tư vấn tập trung vào hàng không Endau Analytics, cho biết sai lầm này cấu thành "thiếu kỷ luật". "Phi công không mang theo hộ chiếu trên máy bay", United cho biết trong một tuyên bố. "Chúng tôi đã sắp xếp một phi hành đoàn mới đưa khách hàng của chúng tôi đến đích vào tối hôm đó. Khách hàng được cung cấp phiếu ăn và tiền bồi thường".

⦿ ---- Waymo LLC đã công bố vào thứ Ba rằng họ có kế hoạch bắt đầu cung cấp dịch vụ taxi robot tại Washington, DC, vào năm tới. "Waymo One đang biến việc lái xe hoàn toàn tự động thành hiện thực cho hàng triệu người trên khắp Hoa Kỳ", đồng giám đốc điều hành Tekedra Mawakana cho biết. "Chúng tôi rất vui mừng khi mang đến sự thoải mái, nhất quán và an toàn của Waymo One cho người dân Washington, những người làm việc và vui chơi tại thành phố này mỗi ngày, và hàng triệu người từ khắp nơi trên thế giới đi du lịch đến Quận này mỗi năm", bà nói thêm.

.

Công ty xe tự lái của Alpahabet Inc. tuyên bố rằng họ đang "đặt nền móng" cho dịch vụ gọi xe tự động trong khi vẫn duy trì sự hợp tác chặt chẽ với các nhà hoạch định chính sách để thiết lập các quy định cần thiết cho hoạt động mà không cần tài xế là con người tại Quận này. Công ty đã cung cấp dịch vụ taxi robot tại Phoenix, Los Angeles, Vùng Vịnh San Francisco và Austin, Texas.

⦿ ---- Thành phố Toronto của Canada đã quyết định rút tiền tài trợ công cho xe Tesla của Elon Musk. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã kêu gọi sáp nhập Canada vào làm tiểu bang 51 của Hoa Kỳ, trong khi Trump tuyên bố đánh thuế đối với các sản phẩm của Canada. Ở Toronto, sẽ không còn taxi, không còn xe cho thuê, không còn dịch vụ đi chung xe Tesla nữa; viện trợ tài chính sẽ chấm dứt đối với công ty do Elon Musk lãnh đạo.

Thành phố Toronto trước đó đã khuyến khích đưa xe điện được mua vào làm xe cho thuê để giảm khí thải, nhưng phản ứng dữ dội chống lại Tesla đã được xác nhận. Quyết định này được đưa ra để đáp lại CEO của Tesla, Elon Musk, người hiện là một trong những cố vấn cá nhân chính của Trump và muốn Canada trở thành tiểu bang thứ 51 bổ sung, điều này đặc biệt không được ưa chuộng đối với một quốc gia độc lập và có chủ quyền.

⦿ ---- Ủy ban Châu Âu (EC) đã chọn 47 dự án để tăng cường nguồn cung nguyên liệu thô của lục địa, với dự kiến ​​vốn đầu tư là 22,5 tỷ euro. Trong tuyên bố hôm thứ Ba, EC cho biết các dự án sẽ trải rộng trên 13 quốc gia EU, bao gồm Tây Ban Nha, Pháp, Đức và Thụy Điển, và nhằm mục đích giảm sự phụ thuộc vào các nguồn bên ngoài.

Các dự án này bao gồm khai thác, chế biến, tái chế và thay thế các nguyên liệu chính như lithium, coban, magiê và niken. Là một phần của Đạo luật Nguyên liệu thô quan trọng của EU, sáng kiến ​​này nhắm mục tiêu đáp ứng 10% nhu cầu khai thác của khối, 40% công suất chế biến và 25% tái chế của khối vào năm 2030.

"Các dự án này cũng sẽ được hưởng lợi từ các điều khoản cấp phép hợp lý hóa, để đảm bảo khả năng dự đoán cho những người thúc đẩy dự án trong khi vẫn bảo vệ các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị. Theo CRMA, quy trình cấp phép sẽ không quá 27 tháng đối với các dự án khai thác và 15 tháng đối với các dự án khác. Hiện tại, quy trình cấp phép có thể kéo dài từ năm đến 10 năm", tài liệu cho biết.

⦿ ---- Hãy hình dung rằng Trung Quốc đòi chiếm Trường Sa của Việt Nam. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen hôm thứ Ba đã chỉ trích Hoa Kỳ vì đã gây "áp lực không thể chấp nhận được" lên Đan Mạch và Greenland khi các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ chuẩn bị đến hòn đảo Bắc Cực này vào cuối tuần này.

Frederiksen coi các chuyến thăm này là một hình thức tiếp tục gây áp lực của Hoa Kỳ lên Đan Mạch sau những bình luận của Tổng thống Donald Trump rằng Greenland nên trở thành một phần của đất nước ông. "Bạn không thể có một chuyến thăm riêng tư với các đại diện chính thức từ một quốc gia khác", bà nói với TV 2.

"Nhưng rõ ràng là khi bạn thực hiện một chuyến thăm như thế này và các chính trị gia Greenland tuyên bố rõ ràng rằng họ không muốn chuyến thăm, bạn không thể hiểu đó là sự tôn trọng", bà kết luận, đồng thời nhấn mạnh rằng Đan Mạch và Greenland có sự ủng hộ của các quốc gia Bắc Âu khác và Liên minh châu Âu.

⦿ ---- Zelensky tiết lộ có thể nguyên nhân Trump nổi giận với Zelensky trong buổi họp là vì hình ảnh bi thảm người dân Ukraine do Zelensky đưa ra sớm hơn là món quà về môn võ quyền Anh tặng Trump. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiết lộ lựa chọn quà tặng có thể đã gây ra cuộc đối đầu bom tấn của ông với Donald Trump. Cuộc gặp giữa hai đồng minh tại Bạch Ốc vào tháng 2 đã nhanh chóng trở thành một cuộc tranh cãi gay gắt trước giới truyền thông thế giới.

Bây giờ, một tháng sau cuộc đụng độ dữ dội làm tổn hại đến mối quan hệ giữa hai nước, Zelensky đã suy ngẫm về những gì có thể đã khiến tổng thống Hoa Kỳ nổi giận trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Time. Zelensky đã mang theo đai vô địch hạng nặng thế giới của người bạn mình, võ sĩ quyền Anh người Ukraine Oleksandr Usyk, để tặng cho Trump, người hâm mộ quyền Anh.

Nhưng thay vào đó, tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên được trao một loạt ảnh ghê rợn, cho thấy các tù nhân chiến tranh Ukraine "gầy gò kinh khủng" sau thời gian bị Nga giam cầm. "Thật khó khăn", Trump nói khi lấy những bức ảnh từ Zelensky và bắt đầu lướt qua chúng.

Trong cuộc phỏng vấn với Zelensky, Time đưa tin các quan chức Hoa Kỳ tin rằng những bức ảnh đó đánh dấu thời điểm cuộc họp đi vào "xu hướng đi xuống" khi Trump nghĩ rằng Hoa Kỳ đang bị đổ lỗi cho việc tra tấn tù nhân Ukraine. Tuy nhiên, Zelensky không hối hận khi giao những bức ảnh trước khi cố gắng kêu gọi lòng nhân đạo của Trump. Ông nói với Time: "Ông ấy có gia đình, người thân, con cái. Ông ấy phải cảm nhận được những điều mà mọi người đều cảm thấy. "Những gì tôi muốn thể hiện là các giá trị của tôi. Nhưng sau đó, cuộc trò chuyện lại đi theo một hướng khác".

Trump nghiêng người và lắc ngón tay khi nói với nhà lãnh đạo của một quốc gia đang bị Nga tấn công: "Ông đang chơi bài, ông đang đánh cược bằng mạng sống của hàng triệu người".

Trong cuộc họp, phó tổng thống JD Vance ám chỉ Trump đã "tham gia vào hoạt động ngoại giao" với tổng thống Nga Vladimir Putin, một bình luận mà Zelensky phản đối, lưu ý đến lịch sử nhiều năm của các thỏa thuận hòa bình mà Nga đã vi phạm. Sau đó, ông Zelensky đã gây sức ép với phó tổng thống: "JD, ông đang nói đến loại hình ngoại giao nào vậy? Ý ông là gì?"

Vance sau đó cáo buộc tổng thống Ukraine là "thiếu tôn trọng" khi đến Phòng Bầu dục để "cố gắng kiện tụng vấn đề này trước giới truyền thông Mỹ". Đó là lúc Zelensky hỏi liệu phó tổng thống đã từng đến Ukraine chưa và khăng khăng yêu cầu ông đến thăm.

Vance không trực tiếp nói rằng ông chưa bao giờ đặt chân đến đất nước đang bị chiến tranh tàn phá này, mà thay vào đó trả lời: "Tôi thực sự đã xem và thấy những câu chuyện và tôi biết điều gì xảy ra là ông đưa mọi người đi, ông đưa họ đi tham quan tuyên truyền, thưa ngài Tổng thống".

Trump, được Vance ủng hộ, nói với nhà lãnh đạo thời chiến: "Hiện tại, ông không ở trong một vị thế tốt. Ông không ở trong một vị thế tốt. Hiện tại, ông không có lá bài nào với chúng tôi".

Zelensky sau đó đã đưa ra một nhánh ô liu cho Trump rằng ông "hối hận" về cuộc đối đầu tại Phòng Bầu dục. "Cuộc gặp của chúng tôi tại Washington, tại Nhà Trắng đã không diễn ra theo cách mà nó được cho là. Thật đáng tiếc khi nó lại diễn ra theo cách này", Zelensky nói. "Đã đến lúc phải làm cho mọi thứ trở nên đúng đắn. Chúng tôi muốn sự hợp tác và giao tiếp trong tương lai mang tính xây dựng.”

Zelensky nói thêm rằng ông đã sẵn sàng làm việc dưới “sự lãnh đạo mạnh mẽ” của Trump để đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Khi được hỏi điều gì đã xảy ra với chiếc thắt lưng [vô địch hạng nặng thế giới quyền Anh], Zelensky trả lời: “Tôi không biết. Có thể nó vẫn còn ở đó.” Ông đã để lại nó trên bàn trong cuộc hỗn chiến sau cuộc trao đổi dữ dội.

Theo Time, nhân viên Bạch Ốc đã tìm thấy chiếc thắt lưng và mang nó đến phòng ăn riêng của Trump, nơi “kỷ vật của ngoại giao thất bại” nằm cùng với những món đồ lưu niệm khác bao gồm máy nhắn tin vàng của Benjamin Netanyahu và bức chân dung Trump bằng dầu của Vladimir Putin tặng Trump.

⦿ ---- Trump thú nhận quyền lực Putin... Tổng thống Donald Trump thậm chí còn không phủ nhận rằng chính quyền của ông đã chịu ảnh hưởng từ Nga. Trong cuộc họp Nội các hôm thứ Hai, Trump đã được yêu cầu trả lời các tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy trên tạp chí Time, trong đó ông Zelensky ám chỉ rằng các thành viên Bạch Ốc của Trump đã chịu ảnh hưởng từ Moscow [gián điệp Nga gài vào Bạch Ốc]. Thay vì phủ nhận thẳng thừng, Trump đã né tránh câu hỏi.

"Oh, có lẽ họ [ám chỉ: nhân viên Bạch Ốc] đã bị ảnh hưởng để giải quyết vấn đề này vì Ukraine muốn giải quyết, tôi nghĩ họ phải giải quyết, và Nga muốn giải quyết. Và tôi nghĩ nếu tôi không phải là tổng thống thì điều này sẽ không bao giờ xảy ra", Trump nói. (nguyên văn câu Trump thú nhận: Well, probably they have been influenced to get this thing settled because Ukraine wants to see it settled...).

Trong cuộc phỏng vấn với Time, Zelenskiy kể lại rằng, giữa lúc Hoa Kỳ cắt giảm viện trợ quân sự và tình báo quan trọng cho Kyiv vào đầu tháng này, Trump đã nhắc lại một câu chuyện từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng lực lượng Nga đã bao vây hàng nghìn quân Ukraine ở Kursk.

"Đó là lời nói dối", Zelenskiy nói, nhưng Trump đã sẵn sàng khuếch đại câu chuyện đó. Zelenskiy cho rằng đó là một phần trong mô hình giữa các quan chức Hoa Kỳ khi nhắc lại Putin thay vì tin vào thông tin tình báo của chính họ [tình báo Mỹ]. "Tôi tin rằng Nga đã xoay sở để gây ảnh hưởng đến một số người trong nhóm Bạch Ốc thông qua thông tin", Zelenskiy nói với Time. "Tín hiệu của họ đối với người Mỹ là người Ukraine không muốn chấm dứt chiến tranh và cần phải làm gì đó để buộc họ phải làm như vậy".

Tuần trước, sau khi đồng ý ngừng bắn một phần với Nga, Zelenskiy đã chia sẻ một số bức ảnh về các cuộc không kích liên tục của Nga vào Ukraine. "Các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, bất chấp các tuyên bố tuyên truyền của họ, vẫn không dừng lại", ông viết.

Khi các quan chức Nga và Hoa Kỳ ngồi lại để đàm phán một vòng mới về lệnh ngừng bắn một phần vào thứ Hai, Nga đã phát động một loạt các cuộc không kích vào thành phố Sumy của Ukraine, khiến 74 người bị thương, trong đó có 13 trẻ em. Và Trump luôn luôn đổ tội cho Ukraine và Zelensky hiếu chiến, gây ra chiến tranh khi quân Nga tổngx âm lược Ukraine. Bây giờ Trump thú nhận: Bạch Ốc sốt ruột muốn thu xếp.

⦿ ---- Phần lớn người dân Ukraine — 79% — coi yêu cầu ngừng bắn của Nga là hoàn toàn không thể chấp nhận được, theo một cuộc khảo sát do Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv (KIIS) thực hiện. Khảo sát cho thấy 16% số người được hỏi sẵn sàng chấp nhận các điều kiện của Nga, mặc dù đối với 14% trong số họ, đây sẽ là một lựa chọn khó khăn.

KIIS đã hỏi những người được hỏi liệu họ có thấy các yêu cầu của Nga — bao gồm chấm dứt tuyển mộ binh sĩ, ngừng cung cấp vũ khí của phương Tây cho Ukraine và ngừng hỗ trợ tình báo của phương Tây cho Ukraine — là có thể chấp nhận được hay không. Kết quả cho thấy phần lớn người dân từ chối các điều kiện này trên khắp các khu vực của Ukraine: 80-81% ở phía tây, trung tâm và phía nam, và 64% ở phía đông.

Cuộc khảo sát cũng đưa ra cho những người được hỏi nhiều lựa chọn đảm bảo an ninh khác nhau, bao gồm cả lệnh ngừng bắn mà không có bất kỳ đảm bảo an ninh nào. Nếu lệnh ngừng bắn diễn ra mà không có bất kỳ đảm bảo an ninh nào, 62% người dân Ukraine cho biết họ sẽ kiên quyết phản đối. Trong khi đó, 32% cho biết họ sẽ sẵn sàng ủng hộ, mặc dù phần lớn là không nhiệt tình.

Nếu Ukraine nhận được ít nhất một số đảm bảo an ninh, hơn một nửa người Ukraine cho biết họ sẽ miễn cưỡng ủng hộ lệnh ngừng bắn. Cuộc khảo sát cho thấy có ít sự khác biệt trong sự ủng hộ của công chúng giữa các loại đảm bảo khác nhau. Cụ thể, lệnh ngừng bắn kèm theo việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình phương Tây được 60% số người được hỏi ủng hộ, trong khi 34% kiên quyết phản đối. Trong trường hợp tư cách thành viên NATO là một đảm bảo an ninh, 58% ủng hộ lệnh ngừng bắn, trong khi 32% phản đối.

⦿ ---- Quá trình khôi phục quan hệ kinh doanh giữa Hoa Kỳ và Nga đã bắt đầu, người đứng đầu Ngân hàng VTB, Andrei Kostin, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CNN, Interfax viết vào ngày 25 tháng 3. Kostin đã vẽ nên một bức tranh về tương lai, nơi mà bất chấp mọi khó khăn, quan hệ Nga-Mỹ bằng cách nào đó có thể được xây dựng lại.

"Có lẽ còn quá sớm để đưa ra bất kỳ dự đoán nào vì chúng ta mới chỉ đang ở giai đoạn đầu của một quá trình khá dài", ông tuyên bố. "Trong những năm gần đây, quan hệ giữa Nga và Mỹ phần lớn đã bị phá hủy. Do đó, việc khôi phục quan hệ sẽ mất thời gian. Nhưng tôi tin rằng chúng ta chắc chắn đang thấy những ý định tốt đẹp - và đồng thời cũng chân thành - từ Tổng thống Trump, cũng như mong muốn giúp Nga giải quyết vấn đề này và khôi phục quan hệ Nga-Mỹ của ông. Và nếu có thiện chí, cơ hội sẽ xuất hiện." Nói về sự trở lại của các công ty phương Tây, người đứng đầu VTB tuyên bố rằng quá trình này "sẽ bắt đầu ngay bây giờ".

⦿ ---- Các nhà nước độc tài vui mừng vì VOA, RFA đóng cửa. Theo Báo The Guardian sáng Thứ Ba. Những người lao động nước ngoài tại các cơ quan truyền thông do chính phủ Hoa Kỳ hậu thuẫn bị chính quyền Trump cắt giảm cho biết họ phải đối mặt với việc bị trục xuất về nước, nơi một số người có nguy cơ bị bỏ tù hoặc tử vong dưới tay các chính quyền độc tài.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Một nhân viên của VOA yêu cầu giấu tên vì sợ bị trả thù, đã nói với tờ Guardian: "Việc lừa dối những người đã làm việc cho họ và giúp đỡ họ khiến tôi nhớ đến những gì đã xảy ra với các phiên dịch viên người Afghanistan". Sau khi Hoa Kỳ rút quân khỏi Afghanistan vào năm 2021, các phiên dịch viên người Afghanistan cho quân đội Hoa Kỳ đã bị bỏ lại phía sau, bị mắc kẹt và gặp nguy hiểm trong khi cố gắng xin thị thực đặc biệt để trốn sang Hoa Kỳ.

.

.

.

.

.

.

.



Chủ tịch cho biết nhu cầu về các sản phẩm thép giảm do thuế nhập cảng cao hơn có thể buộc các nhà sản xuất thép Nhật Bản phải cắt giảm năng lực sản xuất trong nước. Nippon Steel đang tiếp tục đàm phán với chính phủ Hoa Kỳ về kế hoạch mua lại United States Steel Corp., Imai nói với các phóng viên sau cuộc họp báo. Nhà sản xuất thép Nhật Bản gần đây đã đệ đơn kiện chính phủ Hoa Kỳ sau khi chính phủ này chặn đề xuất sáp nhập vì lý do an ninh quốc gia. "Thỏa thuận này góp phần củng cố ngành công nghiệp thép Hoa Kỳ, hay ngành sản xuất, thông qua đầu tư. Chúng tôi đang bắt đầu chia sẻ cùng quan điểm", Imai nói về các cuộc đàm phán với chính phủ Hoa Kỳ.

⦿ ---- Tổng biên tập tờ Atlantic là Jeffrey Goldberg, người đã đưa tin về việc vô tình được thêm vào một nhóm trò chuyện mạng do các quan chức Hoa Kỳ sử dụng để thảo luận về thông tin nhạy cảm về các cuộc tấn công quân sự vào Yemen, đã bác bỏ tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth rằng "không ai nhắn tin về kế hoạch chiến tranh".

"Không, đó là lời nói dối. Ông ấy [Hegseth] đã nhắn tin về kế hoạch chiến tranh. Ông ấy [Hegseth] đã nhắn tin về các kế hoạch tấn công — khi nào các mục tiêu sẽ bị nhắm tới, cách thức chúng sẽ bị nhắm tới, ai đang ở các mục tiêu, khi nào chuỗi các cuộc tấn công tiếp theo sẽ diễn ra", Goldberg trả lời CNN để đáp lại bình luận của Hegseth. Ông cho biết ông không đưa các kế hoạch cụ thể vào bài viết của mình vì ông nghĩ rằng nó "quá bí mật, quá kỹ thuật" và việc công bố thông tin đó có thể gây nguy hiểm cho quân nhân Hoa Kỳ. "Điều vì lợi ích công cộng là họ đang chạy một kế hoạch chiến tranh trên một ứng dụng nhắn tin và thậm chí không biết ai được mời tham gia cuộc trò chuyện", Goldberg nói.

⦿ ---- Sau tiết lộ bất thường rằng một nhà báo vô tình bị cuốn vào một cuộc trò chuyện nhóm về kế hoạch chiến tranh của Hoa Kỳ, câu hỏi lớn ở DC vào thứ Ba là liệu cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz có giữ được công việc của mình hay không, theo báo Politico đưa tin. Cho đến nay, Bạch Ốc vẫn công khai ủng hộ ông sau khi có vẻ như Waltz đã vô tình mời biên tập viên của Atlantic là Jeffrey Goldberg tham gia vào cuộc trò chuyện nhóm Signal về một cuộc tấn công sắp tới vào Houthis. Nghĩa là, một nhà báo bất ngờ được đưa vào nhóm thảo luận về kế hoạch chiến tranh ở Trung Đông (vi phạm luật về bí mật quân sự).

Hậu quả lộ bí mật: Đằng sau hậu trường là một vấn đề khác. "Một nửa trong số họ (đang) nói rằng ông ấy sẽ không bao giờ sống sót hoặc không nên sống sót", một quan chức chính quyền cấp cao nói với hãng tin này, mô tả các cuộc thảo luận nội bộ giữa các nhân viên. Ít nhất hai trợ lý cho biết ý tưởng Waltz từ chức đang được tiến hành.

Một lần nữa, vi phạm luật vẫn bao che nhau: báo Axios nắm bắt được sự bất chấp giữa những người trong cuộc. "Chúng tôi không quan tâm đến những gì phương tiện truyền thông nói", trích lời một cố vấn của Trump nói. "Chúng tôi có thể dễ dàng xử lý những gì có thể giết chết bất kỳ chính quyền nào khác". Bài viết lưu ý rằng Tổng thống Trump cũng thích thách thức những yêu cầu của những người chỉ trích ông. Một kịch bản có thể xảy ra là Waltz đề nghị từ chức và Trump từ chối.

'Làm lạnh xương sống tôi đi:' Goldberg không công bố bất kỳ chi tiết nào về kế hoạch chiến tranh nhưng đã viết về chúng một cách chung chung, tờ New York Times lưu ý. Cuộc trò chuyện có sự tham gia của bộ trưởng quốc phòng Pete Hegseth, người đã đăng "chi tiết hoạt động của các cuộc không kích sắp tới vào Yemen" vào ngày 15 tháng 3, ông viết. Các cuộc không kích sau đó đã diễn ra. Goldberg nói với tờ NY Times rằng "cho đến văn bản Hegseth vào thứ Bảy, chủ yếu là tin nhắn về thủ tục và chính sách. Sau đó, nó trở thành kế hoạch chiến tranh, và thành thật mà nói, điều đó khiến tôi lạnh sống lưng".

Hegseth kiện Goldberg: Hegseth đã nói chuyện với các nhà báo vào thứ Hai và gọi Goldberg là một nhà báo "gian dối và mất uy tín nghiêm trọng", theo Axios. "Tôi đã nghe cách nó được mô tả", ông nói. "Không ai nhắn tin về kế hoạch chiến tranh. Và đó là tất cả những gì tôi phải nói về điều đó". Goldberg trả lời: "Ông ấy có thể nói rằng đó không phải là một kế hoạch chiến tranh, mà là một bản tường trình từng phút về những gì sắp xảy ra, được tổ chức bởi CENTCOM ... và [chia sẻ] với một nhóm các nhà lãnh đạo dân sự".

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

⦿ ---- Một bức chân dung của Tổng thống Trump tại Điện Capitol Colorado mà Trump cho là "cố ý bóp méo" sẽ được gỡ xuống và cất vào kho, tờ Denver Post đưa tin. Jarrett Freedman, phát ngôn viên của các nhà lập pháp tiểu bang Dân chủ, cho biết các nhà lãnh đạo Cộng hòa đã yêu cầu gỡ xuống. "Nếu Cộng Hòa muốn dành thời gian và tiền bạc để quyết định bức chân dung nào của Trump sẽ được treo tại Điện Capitol, thì tùy họ", Freedman nói. Bức chân dung được công bố vào năm 2019 sau khi một chiến dịch gây quỹ do Đảng Cộng hòa lãnh đạo đã huy động được gần 11.000 đô la. Tại sao tấm chân dung do Cộng Hòa thuê vẽ lại bị Trump căm thù? Bởi vì họa sĩ vẽ tấm này cũng là người vẽ chân dung Obama?⦿ ---- Putin tặng Trump một tranh chân dung, Bạch Ốc nói tuyệt vời. Điện Kremlin đã xác minh vào thứ Hai rằng bức chân dung của Donald Trump, do Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt vẽ, đã được trao tặng cho cựu tổng thống Hoa Kỳ. Theo người phát ngôn của Putin, Dmitry Peskov, bức tranh đã được tặng cho đặc phái viên của Trump, Steve Witkoff, tại Moscow vào đầu tháng này. Peskov đã xác nhận điều này khi trả lời câu hỏi của một nhà báo nhưng đã chọn không giải thích thêm.Sự tồn tại của món quà lần đầu tiên được đưa ra ánh sáng trong một cuộc phỏng vấn giữa Witkoff và cựu người dẫn chương trình Fox News Tucker Carlson vào tuần trước. Trong cuộc trò chuyện của họ, Witkoff đã đề cập rằng Trump "rõ ràng đã xúc động" trước bức chân dung, mô tả nó là "tuyệt đẹp".Cuộc gặp giữa Witkoff và Putin diễn ra sau các cuộc thảo luận với các quan chức Nga về những nỗ lực chấm dứt xung đột ở Ukraine. Vào thứ Hai, các cuộc đàm phán ngừng bắn vẫn tiếp tục ở Ả Rập Saudi, có sự tham gia của các quan chức Hoa Kỳ và những người đồng cấp Nga của họ, một ngày sau cuộc họp với các đại diện của Ukraine. Năm 2021, Putin đã tặng Tổng thống lúc bấy giờ là Joe Biden một hộp viết sơn mài trị giá 12.000 đô la và một cây bút trong cuộc gặp của họ tại một hội nghị thượng đỉnh ở Geneva, Thụy Sĩ. Quay trở lại năm 2013, ông Putin được cho là đã tặng cho Tổng thống Barack Obama những chiếc đĩa sứ và tách cà phê espresso.Đây cũng không phải là lần đầu tiên Putin gửi ảnh chân dung của một nhà lãnh đạo Hoa Kỳ. Có thông tin cho rằng, vào năm 2014, tổng thống Nga đã gửi cho George H.W. Bush một bức ảnh chân dung của cựu tổng thống này vào sinh nhật lần thứ 90 của ông.⦿ ---- Trong khi 2 tiểu bang Carolina cháy rừng thê thảm, chi1nh quyền Trump lại thúc đẩy xóa sổ cơ quan phòng hộ thiên tai FEMA. Chính quyền Trump có kế hoạch khai tử Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang cứu trợ thiên tai FEMA, theo Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem được cho là đã nói trong cuộc họp Nội các vào thứ Hai. Không rõ chính quyền sẽ xóa bỏ cơ quan này như thế nào, vì nó được luật định cho phép, nhưng động thái này diễn ra sau nhiều tháng Trump chỉ trích cơ quan khẩn cấp này.Trong khi đó, các Dân Biểu Jared Moskowitz (D) và Byron Donalds (R) đã đưa ra luật lưỡng đảng để biến FEMA thành một cơ quan độc lập, cấp Nội các. Một số đảng viên Cộng hòa cho biết họ phản đối những nỗ lực xóa bỏ cơ quan khẩn cấp này. "FEMA không thể biến mất", Thượng nghị sĩ John Kennedy của Louisiana cho biết vào tháng 2. "Tôi nghĩ nhiệm vụ đầu tiên của chính phủ liên bang là bảo vệ người dân và tài sản".⦿ ---- Tổng giám đốc Bưu điện Louis DeJoy, người đã có kế hoạch ở lại cho đến khi có người kế nhiệm, thay vào đó đã rời nhiệm sở vào hôm thứ Hai. DeJoy, người đã nộp đơn xin nghỉ việc vào tháng trước sau năm năm tại vị và tái cấu trúc cơ quan, đã yêu cầu hội đồng quản trị của Bưu điện tìm người thay thế mình. Người Ukraine rất tình cảm, và khi nói đến ý thức về phẩm giá, tự do, dân chủ của chúng tôi, người dân của chúng tôi sẽ đứng lên và đoàn kết", Zelensky trả lời.Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm rằng ông hy vọng cuộc họp tại Bạch Ốc sẽ xác nhận sự lâu dài của liên minh Ukraine-Mỹ. Như ông thừa nhận, trong một khoảnh khắc, điều này đã bị nghi ngờ. "Vào thời điểm đó, có một cảm giác rằng chúng ta không phải là đồng minh", ông nói thêm.Zelensky cáo buộc một số người Mỹ tin vào lời đảm bảo của Vladimir Putin hơn là vào các báo cáo tình báo của chính họ. "Tôi tin rằng Nga đã xoay xở để tác động đến một số người trong Bạch Ốc thông qua thông tin. Cuộc họp báo chung theo kế hoạch của Trump và Zelensky đã bị hủy bỏ và cả hai bên đều không ký thỏa thuận khoáng sản đất hiếm đã công bố .⦿ ---- Nhà báo Anh nói: Trump ép Zelensky đầu hàng Putin. Nhà báo Anh quốc Andrew Neil (từng là Chủ biên Chính trị 25 năm của BBC) đã gọi một trong những quan chức cấp cao của Donald Trump là "tay sai của Điện Kremlin" vì những bình luận ca ngợi Vladimir Putin của ông. Phát thanh viên kỳ cựu này cho biết đặc phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff "không biết gì về những gì ông ta đang nói" khi nói đến cuộc chiến ở Ukraine. Witkoff cho biết tổng thống Nga "không phải là người xấu" trong một cuộc phỏng vấn với phát thanh viên cánh hữu Hoa Kỳ Tucker Carlson.Phát biểu trên Đài phát thanh Times Radio, Neil cho biết cuộc phỏng vấn là "điều xảy ra khi bạn có hai kẻ ngốc bên cạnh một chiếc micro và không ai trong số họ biết họ đang nói về điều gì. Ông nói thêm: ”[Witkoff] mô tả Putin là ‘không phải là một kẻ xấu’. Ông ấy nên nói chuyện với gia đình của những người đã bị côn đồ của Putin giết hại hoặc bị côn đồ của ông ta nhốt vào trại lao động khổ sai.”

Neil cũng cáo buộc Bạch Ốc và Điện Kremlin cố gắng áp đặt một thỏa thuận hòa bình để chấm dứt chiến tranh mà không có bất kỳ sự đóng góp nào từ Ukraine hoặc Châu Âu. “Tôi nghĩ rằng sẽ rất nguy hiểm khi bạn có đại diện hàng đầu của tổng thống nói như thể ông ta là tay sai của Điện Kremlin,” phát thanh viên kỳ cựu này cho biết. “Tôi không tin tưởng chút nào về các cuộc đàm phán hòa bình này, bởi vì bạn có thể gọi chúng là các cuộc đàm phán hòa bình nhưng tôi nghĩ từ thích hợp có thể là đầu hàng.”

⦿ ---- Trump và Musk nói rằng gian lận tràn khắp Sở An Sinh Xã Hội SSA. Nhưng bây giờ vẫn chưa đưa ra chứng cớ nào về 1 chi phiếu gian lận gửi cho 1 ai sai trái, sau nhiều tuần lễ điều tra. Một số ví dụ lớn nhất về chi tiêu lãng phí bị cáo buộc do Musk và DOGE đưa ra cho đến nay đã bị thổi phồng hoặc không chính xác. Khẳng định của Musk rằng hàng chục triệu người đã chết trên 100 tuổi đang nhận được trợ cấp An sinh Xã hội là sai lệch đến mức người đứng đầu cơ quan này, người đã được thăng chức vì sẵn sàng hợp tác với DOGE, phải dập tắt. "Những cá nhân này không nhất thiết phải nhận được trợ cấp", quyền ủy viên An sinh Xã hội Lee Dudek cho biết.

Việc Musk tập trung mạnh mẽ vào An sinh Xã hội dường như là trọng tâm trong lời hứa cắt giảm 2 nghìn tỷ đô la từ ngân sách liên bang của ông. Cơ quan này phân phối 1,6 nghìn tỷ đô la tiền phúc lợi mỗi năm, chiếm khoảng 20 phần trăm tổng chi tiêu của liên bang. Quy mô rộng lớn của nó dường như mang lại nhiều cơ hội để loại bỏ lãng phí và gian lận cho những người cho rằng những vấn đề như vậy đang tràn lan trong chính phủ.

Nhưng theo báo cáo năm ngoái của tổng thanh tra của cơ quan, chưa đến 1 phần trăm các khoản thanh toán của An sinh xã hội trong những năm gần đây được xác định là không đúng - thường là kết quả của sự giám sát ngẫu nhiên hoặc thay đổi tình trạng phúc lợi. Con số đó tương đương khoảng 9 tỷ đô la một năm và hơn hai phần ba các khoản thanh toán nhầm lẫn cuối cùng đã được thu hồi. Một cuộc kiểm toán khác của cơ quan, chỉ xem xét các khoản thanh toán cho người lao động đã nghỉ hưu, người sống sót và người khuyết tật, đã phát hiện ra rằng gian lận được liệt kê là nguyên nhân gây ra chỉ 3 phần trăm các khoản thanh toán phúc lợi không đúng.

Mặc dù có rất nhiều tiền chảy qua, An sinh xã hội đã không lọt vào danh sách năm 2024 của Văn phòng Trách nhiệm Giải trình của Chính phủ, cơ quan giám sát phi đảng phái của nhánh lập pháp, nêu chi tiết 16 cơ quan có tỷ lệ thanh toán không đúng ít nhất là 10 phần trăm. Báo cáo đó còn phát hiện ra rằng 80 phần trăm tất cả các khoản thanh toán không đúng quy định chỉ liên quan đến năm chương trình của chính phủ, bao gồm Medicare và Medicaid — nhưng không phải An sinh xã hội.

“Những tuyên bố hoang đường mà họ đưa ra — tôi chưa từng thấy điều gì giống như thế này,” Kathleen Romig, cựu chuyên gia phân tích và cố vấn cấp cao tại cơ quan này, cho biết về DOGE và Musk.

An sinh xã hội là một trong những cơ quan được giám sát và kiểm toán chặt chẽ nhất trong chính phủ, với Văn phòng Tổng thanh tra gồm 500 người thường xuyên điều tra. Cơ quan này trả tiền cho các kiểm toán viên bên ngoài để kiểm tra sổ sách của mình. Quốc hội thẩm vấn các quan chức của cơ quan. Năm ngoái, trọng tâm chính trong các phiên điều trần của quốc hội do GOP dẫn đầu không phải là lãng phí hay gian lận — mà là về việc An sinh xã hội quá tích cực trong việc thu hồi các khoản thanh toán phúc lợi quá mức ngoài ý muốn.

Các điều tra viên tội phạm thuộc văn phòng Tổng thanh tra An sinh xã hội thường điều tra các vụ án liên quan đến gian lận khuyết tật hoặc che giấu cái chết của người thân để tiếp tục nhận trợ cấp. Tổng thanh tra cũng giám sát các vấn đề có vẻ nhỏ nhặt, chẳng hạn như việc sử dụng sai thẻ tín dụng của chính phủ. "Nó được theo dõi cực kỳ chặt chẽ", Nancy Altman, chủ tịch của Social Security Works, một nhóm vận động tìm cách mở rộng phạm vi bảo hiểm, cho biết.

⦿ ---- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoà Lan, Gijs Tuinman, đã nói với các nghị sĩ vào thứ Hai rằng bộ sẽ gửi một cuộc khảo sát tự nguyện tới tất cả cư dân trong độ tuổi từ 18 đến 27 để đánh giá mức độ quan tâm đến việc gia nhập quân đội. Sáng kiến này là một phần của chiến lược rộng lớn hơn nhằm mở rộng lực lượng vũ trang lên ít nhất 100.000 quân vào năm 2030.

Tuinman nhấn mạnh rằng động thái này không phải là quay trở lại chế độ nghĩa vụ bắt buộc đã kết thúc vào năm 1997. Thay vào đó, cuộc khảo sát nhằm mục đích thông tin cho những người trẻ tuổi và giúp họ phù hợp với các kỹ năng của mình với các vai trò trong quân đội. "Nhu cầu về sự sẵn sàng nhanh chóng của một lực lượng như vậy đã trở nên rõ ràng kể từ khi Nga xâm lược Ukraine", ông nói. Hiện tại, quân đội Hoà Lan bao gồm khoảng 75.000 quân, bao gồm 8.000 quân dự bị.

⦿ ---- Trung Quốc đã thúc giục các nước giữ cho thị trường của họ mở cửa, cảnh báo rằng các hạn chế gia tăng có thể khiến thương mại toàn cầu trở nên bất ổn hơn. Lời hù dọa này được đưa ra khi Hoa Kỳ chuẩn bị áp dụng thuế quan mới đối với các đối tác thương mại của mình, bao gồm cả Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc đã bày tỏ lo ngại về xu hướng chia rẽ kinh tế ngày càng gia tăng giữa các quốc gia, điều này có thể gây tổn hại đến các doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Trong một diễn đàn kinh doanh lớn ở Bắc Kinh, nhà lãnh đạo cấp cao đã nói về tầm quan trọng của thương mại tự do. Ông cho biết trong thời điểm khó khăn, các quốc gia nên hợp tác với nhau thay vì đóng cửa. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp từ nhiều công ty quốc tế lớn đã tham dự sự kiện này, thể hiện sự quan tâm của họ đối với thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, có ít CEO người Mỹ tham dự hơn so với những năm trước, một dấu hiệu cho thấy căng thẳng đang diễn ra giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Chính phủ Trung Quốc đang chuẩn bị cho những cú sốc kinh tế có thể xảy ra khi mức thuế quan mới của Hoa Kỳ sắp được áp dụng. Chính quyền Hoa Kỳ đã tuyên bố sẽ áp thêm thuế đối với hàng nhập từ các quốc gia có lệnh hạn chế thương mại đối với hàng hóa của Hoa Kỳ. Trung Quốc là một trong những quốc gia có khả năng bị ảnh hưởng. Để ứng phó, họ đã áp thêm thuế đối với một số sản phẩm nông nghiệp của Hoa Kỳ.

⦿ ---- Cộng Hòa thú nhận: tụi mình chơi trò bất lương. Cảnh báo về cắt giảm An sinh xã hội do Đảng Cộng hòa đưa ra: 'Chúng ta đã không lương thiện." Đôi khi được gọi là "đường ray thứ ba" (third rail) - một chính sách công không thể đụng chạm do sự phổ biến áp đảo của nó - An sinh xã hội được hàng chục triệu người Mỹ tin tưởng. Ước tính có 53 triệu người về hưu - khoảng 16 phần trăm dân số - đang nhận các khoản thanh toán hàng tháng vào cuối năm 2024. Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng ông không có kế hoạch cắt giảm các chế độ phúc lợi An sinh xã hội. Nhưng chương trình này đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng phá sản đang rình rập có thể khiến các chế độ phúc lợi tự động bị cắt giảm trong những năm tới.

Thượng nghị sĩ Utah John Curtis cho biết các chính trị gia đã "không lương thiện" về tương lai của An sinh xã hội trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình Meet the Press của NBC vào ngày 23 tháng 3. "Chúng ta không lương thiện khi nhìn vào mắt mọi người và nói rằng chúng ta sẽ không động đến nó. Nếu chúng ta không động đến nó, nó sẽ tự động động đến chính nó", Curtis nói với người điều phối Kristen Welker. "Bạn biết điều đó, đúng không? Điều đó không lương thiện với người dân Mỹ, và tôi nghĩ đó là một trong những lý do khiến họ không tin tưởng chúng ta, khi chúng ta nói điều mà họ biết là không đúng sự thật."

Viết trên X, TNS Curtis làm rõ rằng ông đang nói về các vấn đề về khả năng thanh toán sắp xảy ra của An sinh xã hội. Chương trình này đang phải đối mặt với tình trạng cạn kiệt quỹ tín thác của chương trình Bảo hiểm tuổi già, người sống sót và khuyết tật (OASDI), giúp củng cố các quyền lợi cùng với việc đánh thuế thường xuyên vào lực lượng lao động.

Stephen Kates, nhà phân tích tài chính chính của RetireGuide.com, trước đây đã nói với Newsweek: "Trung bình, người Mỹ phụ thuộc vào các chế độ phúc lợi An sinh xã hội cho gần 40 phần trăm thu nhập hưu trí của họ. Nếu không có biện pháp nào được thực hiện để giải quyết tình trạng thiếu hụt, thì mức giảm 20 phần trăm phúc lợi dự kiến sẽ ảnh hưởng đáng kể đến khả năng duy trì lối sống của nhiều người đã nghỉ hưu."

⦿ ---- Cộng Hòa lạnh cẳng: 1 ghế Dân Biểu Florida tuần sau bầu cử có nhiều dấu hiệu sẽ cho ứng cử viên Dân Chủ thắng phiếu. Một cuộc bầu cử đặc biệt tại khu vực quốc hội thứ sáu của Florida sẽ diễn ra chỉ sau hơn một tuần nữa và phóng viên Jake Sherman của Punchbowl News đưa tin rằng đảng Cộng hòa không tự tin về điều này như họ nên làm.

Khu vực đang được đề cập, trước đây do cố vấn an ninh quốc gia của Trump là Mike Waltz đại diện, đã ủng hộ Tổng thống Donald Trump với 30 điểm phần trăm vào mùa thu năm ngoái.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

https://www.bbc.com/news/articles/clynp17k23po

⦿ ---- HỎI 2: Bạn nên ăn chậm: Ăn nhanh sẽ hại thân, làm béo phì?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Các chuyên gia có xu hướng tập trung vào các loại thực phẩm bạn có thể ăn để cải thiện sức khỏe. Nhưng tốc độ bạn ăn tối cũng quan trọng không kém. Ăn quá nhanh cũng có những rủi ro—hãy nghĩ đến thức ăn bị mắc kẹt và khả năng ăn quá nhiều trước khi não bảo bạn dừng lại. Nếu bạn là kiểu người có thể thường xuyên ăn hết bữa sáng, bữa trưa hoặc bữa tối trong vòng chưa đầy 20-30 phút, thì bạn đang ăn quá nhanh. Leslie Heinberg, tại Trung tâm Sức khỏe Hành vi thuộc Phòng khám Cleveland, cho biết: "Phải mất khoảng 20 phút để dạ dày truyền đạt thông tin đến não thông qua một loạt các tín hiệu hormone rằng nó đã no."Vì vậy, khi mọi người ăn nhanh, họ có thể bỏ lỡ những tín hiệu này và rất dễ ăn quá no." Một số nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng những người ăn nhanh có nguy cơ béo phì cao nhất, trong khi những người ăn chậm nhất lại ít có khả năng bị béo phì nhất. Chi tiết:

.

.