(24.3.2025) - Tư bản Mỹ rủ nhau chuyển tiền vô các ngân hàng Thụy Sĩ, vì sợ Trump chơi đòn bẩn

- Zelensky: có gián điệp Putin trong Tòa Bạch Ốc, trong khi cả Trump và Putin đều nói dối về trận chiến Kursk.

- Phòng thủ trước: TQ thực hiện Luật chống quốc tế trừng phạt, có thể sẽ đóng băng tài sản, cấm nhập cảnh, cưỡng chế bất kỳ ai thúc đẩy kiện "chống TQ" ở nước ngoài

- Thủ tướng Anh, Trump nói về kinh tế Mỹ-Anh

- Anh: dự kiến cắt giảm 15% chi phí hành chính chính phủ và cắt 10.000 công chức

- TQ: không muốn tham gia phái bộ gìn giữ hòa bình Ukraine

- Ukraine tấn công vào đất Nga, nổ 4 trực thăng quân sự trị giá 88 triệu USD

- Walmart thú nhận rằng thuế quan của Trump hại cho dân Mỹ vì TQ từ chối ép các hãng TQ hạ giá thêm

- Các chuyên gia Mỹ lo sợ hành vi của Trump: Tập Cận Bình bơm tiền vào Châu Mỹ Latinh, giúp xây các cơ sở hạ tầng, trong khi Trump đóng băng tất cả tài trợ Mỹ

- Tòa Hiến pháp Đại Hàn phục chức Thủ tướng Han Duck Soo vào ghế Quyền Tổng Thống.

- Thẩm phán Boardman đcấm Bộ Giáo dục, Bộ Tài chính và Phòng Quản lý Nhân sự tiết lộ thông tin 2 triệu người đối với DOGE

- Các chuyên gia an ninh lo sợ TQ, Nga có thể tuyển các công chức Mỹ bị Trump sa thải làm mật báo viên

- Các cựu chiến binh kinh hoàng vì các đợt sa thải hàng ngàn người ở Bộ Cựu chiến binh: Cộng Hòa cơ nguy mất ủng hộ

- Trump chửi mắng 1 diễn viên Hollywood là chó

- Canada bầu cử sớm để đối phó với Trump: cách nào để Trump không tiếp quản Canada làm tiểu bang thứ 51 của Mỹ

- Trump lại lên mạng chửi mắng Thẩm phán James Boasberg là cực tả vì ông này dự hội nghị liên hệ Chương trình Học bổng Tư pháp của Viện Rodel

- Trump ghen tỵ với ảnh chân dung của Obama, nói họa sĩ cố ý vẽ Trump xấu hơn vẽ Obama.

- Hyundai đầu tư 20 tỷ đô vào Hoa Kỳ

- Apple bơm 100 triệu đô vào quỹ năng lượng sạch TQ

- Kinh tế tăng tốc khu vực tiền Euro.

- Cháy rừng ở 2 tiểu bang North Carolina và South Carolina, dân phải di tản, lửa phá hủy nhiều nhà cửa.

- Các thầy bàn kinh tế lên TV phân tích: kinh tế Mỹ nhiều phần sẽ suy thoái, nên lợi dụng mua cổ phiếu giá rẻ lúc này

- Trump tái khẳng định ủng hộ Thẩm phán Brad Schimel tranh cử vào Tòa Tối cao Wisconsin.

- Bà Usha Vance (vợ Phó Tổng Thống Vance) sẽ đến thăm Greenland dể "tìm hiểu về di sản Greenland" bất kể chính phủ Đan Mạch và Greenland không hề mời.

- Chỉ vì Trump thù màu da đen. Đại tá phi công da đen James H. Harvey III, 101 tuổi, nói sẽ nói thẳng với Trump rằng Trump là kỳ thị da đen

- Cổ phiếu Tesla sụt giá, thương vụ giảm cả ngắn hạn và lâu dài

- BMW 3 Series sẽ có giá tăng thêm hơn 10.000 đô/xe vào giá bán vì thuế quan của Trump. BMW sẽ tự gánh chịu tới ngày 1/5

- Cựu "ông trùm chip" Nhật Akira Amari: Mỹ không thể tự cung ứng chất bán dẫn hoàn toàn độc lập vì cần các đối tác như Nhật, Đài Loan, Hoà Lan, Bỉ, Nam Hàn

- Nhật Bản: dân số già, co cụm, 14,9% người đang có con, 32,1% nói họ không có con nhưng muốn có con. Nhưng 52% cho biết không có con và không muốn có con vì nghèo.

- Nhật Bản: 1 xe buýt đâm vào gốc cây, tài xết chết, hơn 20 hành khách bị thương

- Đài Loan: điều tra vụ trộm 18 bức tượng đồng 18 vị La Hán, mỗi tượng giá 30.280 đô

- New Mexico: bắt 2 người trong vụ xả súng chết 3 thiếu niên, 15 người bị thương

- Texas: truy nã 2 người trong vụ nổ súng làm 6 người bị thương, treo giải 5.000 đô cho người mật báo

- HỎI 1: Nếu bạn ăn xoài nhiều, sẽ giảm bệnh tiểu đường loại 2? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: LHQ báo động cúm gia cầm lên mức lịch sử toàn cầu, giết gà hàng trăm triệu con ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-24/3/2025) ⦿ ---- Hyundai Motor Group dự kiến ​​sẽ công bố khoản đầu tư 20 tỷ đô la vào Hoa Kỳ tại Bạch Ốc cùng với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào cuối ngày hôm nay, phóng viên Seema Mody của CNBC tiết lộ vào thứ Hai trên tài khoản X, trích dẫn một nguồn tin quen thuộc với các kế hoạch.

.

Theo báo cáo, nhà sản xuất xe Nam Hàn sẽ đầu tư 5 tỷ đô la trong tổng số 20 tỷ đô la vào một cơ sở sản xuất để sản xuất thép chất lượng cao cho các loại xe được sản xuất tại Hoa Kỳ. Việc Hyundai tăng cường đầu tư vào Hoa Kỳ diễn ra khi họ tìm cách tránh những tác động của cuộc chiến thương mại sắp tới, khi Trump tuyên bố rằng mức thuế 25% đối với tất cả các loại xe được sản xuất bên ngoài Hoa Kỳ sẽ có hiệu lực vào ngày 2 tháng 4.

.

⦿ ---- CEO của Apple Inc. Tim Cook đã công bố vào thứ Hai trong một bài đăng trên Weibo rằng công ty sẽ đầu tư 720 triệu nhân dân tệ (khoảng 100 triệu đô la) vào một quỹ năng lượng sạch tại Trung Quốc. "Hai phần ba chuỗi cung ứng của chúng tôi tại đây hiện đang sử dụng năng lượng tái tạo và điều này sẽ giúp thúc đẩy mục tiêu sử dụng 100% năng lượng tái tạo vào năm 2030", Cook viết. Trong một thông cáo báo chí riêng, công ty nêu chi tiết rằng quỹ này nhằm mục đích "bổ sung khoảng 550.000 megawatt giờ công suất gió và mặt trời vào lưới điện của Trung Quốc mỗi năm", với con số dự kiến ​​sẽ tăng lên.

.

Quỹ này dự kiến ​​sẽ phát huy thành công của Quỹ năng lượng sạch Trung Quốc đầu tiên được ra mắt vào năm 2018. "Các nhà cung cấp của chúng tôi tại Trung Quốc đang thúc đẩy những tiến bộ đẳng cấp thế giới trong sản xuất thông minh và xanh. Với việc ra mắt Quỹ năng lượng sạch Trung Quốc thứ hai, chúng tôi tự hào được tăng cường hợp tác với các nhà cung cấp trên khắp Trung Quốc để thúc đẩy đổi mới", Giám đốc điều hành Apple Jeff Williams bình luận.

.

⦿ ---- Kinh tế tăng tốc khu vực tiền Euro. Chỉ số đầu ra PMI tổng hợp của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone Composite PMI), đo lường hoạt động kinh doanh dịch vụ và sản xuất trong khu vực, đạt mức 50,4 vào tháng 3, tăng so với mức 50,2 của tháng 2 và đạt mức cao nhất trong 7 tháng, theo báo cáo sơ bộ do S&P Global và Hamburg Commercial Bank (HCOB) công bố vào thứ Hai.

.

Chỉ số hoạt động kinh doanh PMI dịch vụ Flash đạt mức 50,4 vào tháng 3, giảm 0,2 điểm chỉ số so với mức của tháng 2 và đạt mức thấp nhất trong 4 tháng. PMI sản xuất của Khu vực đồng tiền chung châu Âu Flash đạt mức cao nhất trong 26 tháng là 48,7.

.

"Diễn biến giá cả trong lĩnh vực dịch vụ, vốn đang được ECB giám sát chặt chẽ, sẽ được những người theo chủ nghĩa ôn hòa của cơ quan tiền tệ này đón nhận nồng nhiệt", Nhà kinh tế trưởng của HCOB Cyrus de la Rubia nhận xét. "Trong khi đó, trong lĩnh vực sản xuất, giá cả tăng đối với cả bán và mua vẫn ở mức vừa phải, nhờ vào chi phí năng lượng giảm. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều rủi ro trong tầm ngắm của ECB, chẳng hạn như thuế quan trả đũa tiềm tàng từ Hoa Kỳ", ông nói thêm.

.

⦿ ---- Các nhà tư bản Mỹ rủ nhau chuyểnt iền sang các ngân hàng Thụy Sĩ. Giới tinh hoa của nước Mỹ đang chạy đua để mở tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ và chuyển hàng trăm triệu đô la ra khỏi đất nước vì họ sợ bị Donald Trump nhắm đến. Lo sợ về những hạn chế tiềm tàng đối với việc chuyển tiền ra nước ngoài có nghĩa là các gia đình Dân chủ cực kỳ giàu có đang chuyển những khoản tiền mặt khổng lồ ra khỏi đất nước như một chính sách bảo hiểm chống lại chính quyền Cộng hòa.

.

Robert Paul, đồng giám đốc khách hàng tư nhân tại công ty quản lý tài sản London and Capital, cho biết: “Đây là những khoản tiền lớn. Chúng tôi đã có năm trường hợp trong ba hoặc bốn tuần qua và số tiền là 40 triệu đô la [31 triệu bảng Anh], 30 triệu đô la, 30 triệu đô la, 100 triệu đô la và 50 triệu đô la. Tôi hy vọng sẽ có ít nhất một lần nữa nếu không muốn nói là nhiều hơn nữa”.

.

Những khách hàng này đang rút tiền khỏi các tài khoản môi giới của Hoa Kỳ và mở tài khoản tại Thụy Sĩ, Jersey và Guernsey để gửi tiền mặt hoặc vào các cấu trúc ủy thác ở nước ngoài, ông Paul cho biết.

.

Ông nói thêm: “Về cơ bản, đây là vấn đề biên giới, có một số tiền không nằm trong nước bên trong Hoa Kỳ. Đã có nỗi sợ hãi xung quanh việc kiểm soát vốn và sự di chuyển của tiền. Lý do khiến nỗi sợ hãi gia tăng trong bốn tuần qua là vì lời lẽ đang thay đổi khá nhanh. Nhiều cuộc thảo luận xung quanh các bữa tiệc tối của những người siêu giàu. Mọi người nói rằng tôi lo lắng về điều này và có lẽ bạn nên lo lắng về điều này.”

.

Mặc dù ông Trump chưa trực tiếp thảo luận về việc áp đặt kiểm soát vốn, nhưng các nhà đầu tư đang lo sợ về việc hoạch định chính sách thất thường của tổng thống. David Lubin, của tổ chức nghiên cứu các vấn đề quốc tế Chatham House, cho biết chính quyền Trump có thể cân nhắc áp dụng kiểm soát vốn đối với tiền vào nước này như một phần trong chương trình nghị sự nhằm làm suy yếu đồng đô la và giải quyết thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ.

.

Judi Galst, giám đốc điều hành khách hàng cá nhân tại Henley & Partners ở New York, cho biết ít nhất một phần tư khách hàng của bà đang tìm hiểu về việc chuyển tiền ra khỏi Hoa Kỳ vì chính quyền mới. Một số đang xem xét các chiến lược di cư đầu tư, chẳng hạn như chương trình thị thực nhà đầu tư của New Zealand, nhưng những người khác "thực sự chỉ muốn mở tài khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ", bà Galst cho biết. "Tôi nghe rất nhiều về Thụy Sĩ và Liechtenstein. Tôi đã nói chuyện với một người nào đó tại một ngân hàng Thụy Sĩ và người đó nói với tôi rằng họ đã mở 12 tài khoản như thế này cho người Mỹ trong hai tuần qua", bà nói thêm.

.

⦿ ---- Phòng thủ trước khi bùng nổ chiến tranh: Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường (Li Qiang) đã ký lệnh mở rộng việc thực hiện Luật chống trừng phạt của nước ngoài (Law on Countering Foreign Sanctions), theo Hội đồng Nhà nước tiết lộ vào hôm nay thứ Hai. Quy định này không chỉ nhắm vào các chính phủ mà còn cả các thực thể và cá nhân nước ngoài bị coi là gây tổn hại đến chủ quyền của Trung Quốc.

.

Theo lệnh này, Bắc Kinh có thể đóng băng tài sản, cấm nhập cảnh và áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với bất kỳ ai thúc đẩy vụ kiện "chống Trung Quốc" ở nước ngoài, trong khi việc thực thi các phán quyết của nước ngoài như vậy trong nước bị nghiêm cấm. Các điều khoản này cũng trao quyền cho công dân và công ty Trung Quốc kiện bất kỳ ai giúp thực hiện các biện pháp phân biệt đối xử của nước ngoài. Các vụ kiện có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại và dừng thực thi. Tháng này, Bắc Kinh cảnh báo rằng họ sẽ thực hiện các biện pháp đối phó để đáp trả "thuế quan tùy tiện" do Hoa Kỳ áp đặt.

.

⦿ ---- Walmart nghĩ rằng họ có thể sử dụng sức mạnh to lớn của mình với tư cách là nhà bán lẻ lớn nhất nước Mỹ để khiến các nhà cung cấp Trung Quốc phải gánh chịu chi phí thuế quan của Tổng thống Donald Trump. Nhưng Walmart đã nhận được phản hồi mà họ không quen nghe: Không. Thomas Hoenig, một thành viên tại Trung tâm Mercatus thuộc Đại học George Mason và cựu chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Kansas City cho biết: “Điều này báo hiệu rằng chính phủ Trung Quốc đang nói rằng, ‘Chúng tôi sẽ không trả tiền cho mức thuế quan này. Người tiêu dùng Hoa Kỳ sẽ phải trả tiền cho nó.”

.

Số liệu chi tiêu yếu kém của người tiêu dùng đang làm gia tăng thêm mối lo ngại rằng nền kinh tế Hoa Kỳ đang chậm lại - và có lẽ đang hướng tới suy thoái. Trump đã áp thuế 20% — hoặc thuế đối với hàng hóa nhập cảng — đối với tất cả các sản phẩm có nguồn gốc từ Trung Quốc. Điều đó gây áp lực lên các nhà bán lẻ như Walmart, nơi nhập rất nhiều hàng hóa từ Trung Quốc và bán những mặt hàng đó với mức giá thấp nhất có thể cho người tiêu dùng Hoa Kỳ. Đổi lại, Walmart đã cố gắng gây áp lực buộc các nhà cung cấp Trung Quốc của mình phải giảm giá. Nhưng chính phủ Trung Quốc không chấp nhận. Phản ứng mạnh mẽ từ chính phủ Trung Quốc cho thấy các công ty Mỹ đang bị mắc kẹt giữa cuộc chiến thương mại leo thang giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.

.

⦿ ---- Trong khi Trump hung hăng đẩy Ukraine vào vòng tay Putin, Trump cũng tự cô lập trên trường thế giới bằng cách lộ ý xâm chiếm các nước khác: đòi Canada trở thành tiểu bang 51 của Mỹ, đòi tiếp quản Greenland. Tập Cận Bình lớn tiếng kêu gọi các nước đừng xen vào nội bộ nước khác, và lặng lẽ đặt chân vào Châu Mỹ Latinh. Ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Mỹ Latinh và Caribe trong vài năm qua đã khiến các chuyên gia lo ngại về tác động tiềm tàng ở Florida. Trong khi Trump cắt USAID, ngưng mọi viện trợ quốc tế, TQ đều đặn bơm tiền vào Châu Mỹ Latin.

.

Trung Quốc đã tăng cường quan hệ ở những khu vực này trong gần hai thập niên, bao gồm cả Panama, nơi các cuộc đấu thầu bao gồm một tuyến tàu cao tốc trị giá 4 tỷ đô la để nối Thành phố Panama với David và việc xây dựng cây cầu thứ tư trị giá 1,4 tỷ đô la bắc qua Kênh đào Panama, mà tổng thống Panama coi là "dự án cơ sở hạ tầng quan trọng thứ năm trong lịch sử Panama".

.

"Chắc chắn có những lo ngại về an ninh ở đó và có một số sự thật trong mối lo ngại rằng Trung Quốc đã tham gia rất nhiều vào việc xây dựng các cảng và cơ sở hạ tầng quan trọng ở nhiều nước đang phát triển, bao gồm cả Mỹ Latinh", Tiffany Compres, một luật sư trọng tài quốc tế, trước đây đã nói với Daily Express US khi nói về mối quan tâm của Trump trong việc tiếp quản Kênh đào Panama.

.

Hơn 20 quốc gia Mỹ Latinh và Caribe nằm trong Sáng kiến ​​​​Vành đai và Con đường của Bắc Kinh, một sáng kiến ​​toàn cầu nhằm tăng cường hợp tác thương mại và kinh tế trên khắp Châu Á và các khu vực khác trên thế giới, trong bối cảnh căng thẳng thương mại gia tăng với Hoa Kỳ.

.

Vincent Wang từ Đại học Adelphi ở New York đã cảnh báo về sự gia tăng sức mạnh của Trung Quốc trong khu vực, có khả năng lan sang các cuộc bầu cử chính trị ở Florida, Newsweek đưa tin.

"Một trong những thành tựu đáng chú ý nhất trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc trong những năm gần đây là sức mạnh và sự hiện diện ngày càng tăng của nhà nước cộng sản ở Mỹ Latinh và Caribe, một khu vực theo truyền thống được coi là sân sau của Mỹ. Điều này là do ảnh hưởng ngoại giao ngày càng tăng của Trung Quốc, khuynh hướng thiên tả của một số quốc gia và sự thờ ơ của Mỹ", Wang nói với Newsweek.

.

Theo Wang, Trung Quốc có thể sẵn sàng tham gia chính trường bầu cử của Mỹ, gây ra mối đe dọa "nghiêm trọng hơn" so với Liên Xô trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Trung Quốc đã đầu tư hơn 10 tỷ đô la vào sáu quốc gia Caribe trong giai đoạn 2005-2002, cụ thể là Guyana, Jamaica, Antigua và Barbuda, Trinidad và Tobago, Bahamas và Cuba, một Ủy ban Đối ngoại Hạ viện đã báo cáo.

Các khoản đầu tư này nhằm vào các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng, giao thông vận tải và du lịch khi mối quan hệ giữa các quốc gia được củng cố về cơ sở hạ tầng và quan hệ thương mại.

Tuy nhiên, một phát ngôn viên tại đại sứ quán Trung Quốc ở Washington D.C. đã bác bỏ những lời đe dọa như vậy, Newsweek đưa tin, đồng thời nói thêm rằng "không có tính toán địa chính trị nào" trong những mối quan hệ đang phát triển này.

.

"Sự hợp tác giữa Trung Quốc và các nước LAC đã giành được sự ủng hộ của người dân vì nó tôn trọng ý nguyện của người dân, đáp ứng nhu cầu của các nước trong khu vực và cung cấp các lựa chọn đáng tin cậy cùng triển vọng rộng lớn cho sự hồi sinh của khu vực", người phát ngôn nói với Newsweek. "Chúng tôi không quan tâm đến việc can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ quốc gia nào, bao gồm cả các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ".

.

⦿ ---- Tòa án Hiến pháp Đại Hàn hôm thứ Hai đã bác bỏ một động thái của quốc hội nhằm luận tội để truất phế Thủ tướng Han Duck Soo vì cáo buộc ông này ngầm chấp thuận lệnh thiết quân luật ngắn hạn của Tổng thống Yoon Suk Yeol vào đầu tháng 12. Han đã ngay lập tức được phục chức thủ tướng và chức quyền tổng thống. Quyền hạn của ông đã bị đình chỉ kể từ khi Quốc hội thông qua động thái luận tội ông vào ngày 27 tháng 12/2024, gần hai tuần sau khi thông qua động thái chống lại Yoon về tuyên bố thiết quân luật vào ngày 3 tháng 12/2024 của ông.

.

Sau khi trở lại văn phòng, Han đã bày tỏ sự đánh giá cao của mình đối với quyết định của tòa án và nói rằng, "Là quyền tổng thống, tôi sẽ cống hiến hết mình cho việc quản lý ổn định các vấn đề nhà nước theo Hiến pháp và luật pháp." Trong khi đó, Tòa án dự kiến ​​sẽ ra phán quyết về việc luận tội hay phục chức cho Yoon vào cuối tháng này.

.

⦿ ---- Vào hôm nay thứ Hai, một thẩm phán liên bang đã vô thời hạn chặn Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) tiếp cận kho dữ liệu cá nhân nhạy cảm từ ba cơ quan liên bang, rào cản mới nhất đối với nỗ lực tinh gọn bộ máy liên bang này. Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Deborah Boardman đã cấm Bộ Giáo dục (DOE), Bộ Tài chính và Văn phòng Quản lý Nhân sự (OPM) tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của khoảng 2 triệu nguyên đơn trong một vụ kiện thách thức quyền tiếp cận của DOGE đối với bất kỳ chi nhánh nào của ban cố vấn.

.

Bà lưu ý rằng Đạo luật Quyền riêng tư năm 1974 được ban hành để ngăn chặn việc tiết lộ trái phép thông tin cá nhân do chính phủ thu thập, trích dẫn mối quan ngại của Quốc hội vào thời điểm đó rằng một viên chức hoặc tổ chức duy nhất có thể tập hợp "mọi chi tiết về cuộc sống cá nhân của chúng ta" ngay lập tức.

.

"Những mối quan ngại đó vẫn nổi bật như ngày nay", thẩm phán đã viết trong một ý kiến ​​dài 68 trang. “Bất kể chương trình nghị sự DOGE của Tổng thống có quan trọng hay cấp bách đến đâu, các cơ quan liên bang phải thực hiện theo luật. Điều đó có thể đã không xảy ra trong trường hợp này.”

.

Sáu người Mỹ đã kiện Bộ Tài chính, Bộ Năng lượng và Văn phòng Quản lý Ngân sách về việc DOGE tiếp cận thông tin nhận dạng cá nhân mà họ đã cung cấp cho chính phủ trong khi thu thập các khoản trợ cấp cựu chiến binh, nộp đơn xin vay vốn sinh viên và làm việc với tư cách là nhân viên liên bang. Năm tổ chức công đoàn, có dữ liệu cá nhân của các thành viên cũng được lưu trữ trong các hệ thống mà DOGE đã truy cập, cũng đã tham gia vụ kiện. Tổng cộng, các nguyên đơn lên tới khoảng 2 triệu người.

.

Vụ kiện này là một trong hơn một chục vụ kiện đang chờ xử lý thách thức cấu trúc hoặc quyền truy cập của DOGE vào các hệ thống tại nhiều cơ quan liên bang khác nhau. Ông trùm công nghệ tỷ phú Elon Musk được cho là đang dẫn đầu các nỗ lực cắt giảm chi phí toàn diện, nhưng Bạch Ốc vẫn khẳng định rằng về mặt kỹ thuật, Musk không phải là một phần của DOGE, thay vào đó, ông đóng vai trò là cố vấn cấp cao cho tổng thống.

.

⦿ ---- Các đội cứu hỏa ở hai tiểu bang North Carolina và South Carolina đang tiếp tục chiến đấu với các vụ cháy rừng lớn đã thiêu rụi hàng trăm mẫu Anh, buộc nhiều ngàn dân phải di tản trong khi lửa phá hủy nhà cửa. Đám cháy Table Rock bùng phát vào thứ sáu đã lan rộng ra hơn 1.300 mẫu Anh mà không có biện pháp ngăn chặn, Ủy ban Lâm nghiệp Nam Carolina cho biết trong bản cập nhật vào đêm Chủ Nhật theo tin ở mạng X.

.

Các đội cứu hỏa bằng máy kéo và nhân công đang xây dựng các đường ranh giới để ngăn chặn đám cháy, Quận Pickens cho biết trong bản cập nhật trên trang web của mình. Các mảnh vỡ do Bão Helene để lại đã cản trở việc tiếp cận một số khu vực.

Một đám cháy rừng lớn khác đang bùng phát gần Persimmon Ridge ở Quận Greenville, South Carolina. Đám cháy bắt đầu vào thứ bảy và đã lan rộng ra hơn 800 mẫu Anh mà không có biện pháp ngăn chặn, ủy ban cho biết. Thống đốc South Carolina là Henry McMaster đã ban bố tình trạng khẩn cấp vào thứ bảy. Ủy ban Lâm nghiệp South Carolina cho biết không có báo cáo nào về thương vong trong các vụ cháy.

.

Ít nhất sáu máy bay sẽ được triển khai vào thứ hai để thực hiện nhiệm vụ thả nước xuống cả hai đám cháy. Các đám cháy khác bùng phát ở các vùng nông thôn của Quận Polk, North Carolina. Đám cháy Black Cove và Deep Woods hiện đang được kiểm soát ở mức 0% và đã thiêu rụi hơn một nghìn mẫu Anh, theo thông cáo báo chí vào Chủ Nhật. Mỗi đám cháy đã phá hủy một ngôi nhà và hai công trình. Đám cháy Fish Hook đã được kiểm soát 50% và lan rộng đến gần 200 mẫu Anh, thông cáo báo chí nêu rõ. Ba ngôi nhà đã bị phá hủy.

.

⦿ ---- Zelensky: có gián điệp Putin trong Tòa Bạch Ốc Hoa Kỳ, trong khi cả Trump và Putin đều nói dối về trận chiến Kursk. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chia sẻ niềm tin của ông rằng Moscow có thể tác động đến quan điểm của một số thành viên Bạch Ốc thông qua thông tin sai lệch, như một phần của "mô hình" rộng hơn. Nhà lãnh đạo này nói với Tạp chí Time rằng các quan chức Hoa Kỳ "đã bắt đầu tin lời Putin", ngay cả khi thông tin tình báo của chính Hoa Kỳ lại mâu thuẫn với lời Putin.

.

"Tôi tin rằng Nga đã xoay xở để tác động đến một số người trong nhóm Bạch Ốc thông qua thông tin", Zelensky nói, tuyên bố rằng điều này nhằm mục đích báo hiệu với Washington rằng người Ukraine không muốn chấm dứt chiến tranh và "cần phải làm gì đó để buộc họ". Zelensky đã nhắc đến Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, những người tuyên bố rằng hàng nghìn quân Ukraine ở Kursk đã bị lực lượng Nga bao vây. "Đó là lời nói dối", ông Zelensky nhấn mạnh.

.

⦿ ---- Người phát ngôn của Phố Downing (Phủ Thủ Tướng Anh) đã chia sẻ trong một tuyên bố vào thứ Hai rằng Thủ tướng Anh Keir Starmer đã có cuộc nói chuyện ngắn vào Chủ Nhật với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Trong cuộc gọi, hai người đã đề cập đến chủ đề "tiến triển" của "thỏa thuận thịnh vượng kinh tế" giữa London và Washington.

.

"Vương quốc Anh đang làm việc với Hoa Kỳ về một thỏa thuận thịnh vượng kinh tế, dựa trên sức mạnh chung của chúng ta về cam kết đối với an ninh kinh tế ... Vương quốc Anh sẽ chỉ thực hiện một thỏa thuận vì lợi ích quốc gia, phản ánh nhiệm vụ của chính phủ này là mang lại sự ổn định kinh tế cho người dân Anh", người phát ngôn nhận xét.

.

⦿ ---- Thủ tướng Anh Sir Keir Starmer cho biết hôm thứ Hai rằng chính phủ của ông đang xem xét cắt giảm chi tiêu ở nhiều bộ phận khác nhau trước khi công bố báo cáo tài chính vào thứ Tư. "Chúng tôi sẽ không thay đổi những điều cơ bản, nhưng chúng tôi sẽ xem xét trên diện rộng", ông nói với BBC Radio, nhấn mạnh những nỗ lực cải thiện hiệu quả.

.

Starmer nhấn mạnh nhu cầu chính phủ phải đồng hành cùng các doanh nghiệp trong việc áp dụng AI và công nghệ để đạt hiệu quả. "Tôi nghĩ về cơ bản, chúng tôi đang yêu cầu các doanh nghiệp trên khắp cả nước phải hiệu quả hơn, xem xét AI và công nghệ theo cách họ kinh doanh. Tôi muốn Chính phủ cũng có cùng thách thức đó, đó là tại sao chúng ta không thể hiệu quả hơn?" ông chỉ ra.

.

Những phát biểu của ông phù hợp với lời cam kết của Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves vào Chủ Nhật về việc cắt giảm 15% chi phí hành chính của chính phủ và cắt giảm 10.000 việc làm trong công chức. Reeves đã hứa rằng những biện pháp này sẽ củng cố nền kinh tế Anh và cải thiện mức sống.

.

⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun tuyên bố hôm thứ Hai rằng các báo cáo về việc Trung Quốc cân nhắc tham gia các phái bộ gìn giữ hòa bình của Ukraine là hoàn toàn sai sự thật. "Tôi muốn nhấn mạnh rằng thông tin này hoàn toàn sai sự thật", Guo nói, trả lời một báo cáo của Welt am Sonntag tuyên bố các nhà ngoại giao Trung Quốc đã thảo luận về khả năng này tại Brussels. Ông nhắc lại lập trường "nhất quán và rõ ràng" của Trung Quốc về Ukraine.

.

Tờ báo Đức trích dẫn các nguồn tin ngoại giao Liên Âu EU hôm Chủ Nhật cho rằng sự tham gia của Trung Quốc có thể khiến lực lượng gìn giữ hòa bình được Nga chấp nhận hơn. Tuy nhiên, các quan chức gọi vấn đề này là "nhạy cảm".

.

⦿ ---- Ukraine đã tấn công sâu vào phía sau phòng tuyến của kẻ thù để tiêu diệt bốn trực thăng công nghệ cao của Nga vào đêm trước các cuộc đàm phán ngừng bắn quan trọng. Các cuộc tấn công bằng tên lửa đã làm nổ tung bốn trực thăng quân sự trị giá 68 triệu bảng Anh (88 triệu USD) tại khu vực Belgorod. Cuộc tấn công diễn ra khi các nhà đàm phán Hoa Kỳ và Nga gặp nhau tại Saudi Arabia để cố gắng thống nhất các điều khoản cho lệnh ngừng bắn ở Ukraine.

.

Các cuộc đàm phán này diễn ra sau các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Ukraine vào Chủ Nhật, với các cuộc thảo luận tập trung vào lệnh ngừng bắn một phần để ngăn chặn các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Cơ quan tình báo quân sự GUR của Kyiv cho biết hai trực thăng Mi-8 và một cặp Ka-52 đã bị phá hủy trong đêm. Bốn trực thăng đang đậu trên đất Nga khi bị bắn trúng.

.

Ka52, còn gọi là Alligators, là trực thăng tấn công trong khi trực thăng Mi-8 được sử dụng để vận chuyển quân đội hoặc thiết bị. GUR cho biết trong một tuyên bố: 'Tất cả các trực thăng đều bị phá hủy bởi các cuộc tấn công bằng tên lửa vào hậu phương của kẻ thù. ‘Kẻ thù đã tạo ra một điểm xuất phát cho máy bay – một vị trí ngụy trang để máy bay di chuyển nhanh hoặc để tấn công bất ngờ vào Lực lượng An ninh và Quốc phòng Ukraine. Kẻ thù một lần nữa nghĩ rằng sâu trong hậu phương, chúng không thể tiếp cận được. Chúng tôi một lần nữa chứng minh rằng đối với Lực lượng Tác chiến Đặc biệt, không có gì là không thể tiếp cận được.’

.

⦿ ---- Trong khi Tổng thống Donald Trump và cố vấn cấp cao Elon Musk thúc đẩy kế hoạch cải tổ chính phủ liên bang, các chuyên gia an ninh quốc gia đang nêu lên mối lo ngại về việc sa thải hàng loạt nhân viên liên bang. Với hàng nghìn công chức rời bỏ vị trí của mình, nhiều người trong số họ có thông tin nội bộ và quyền truy cập vào thông tin nhạy cảm, thì các đối thủ nước ngoài như Nga và Trung Quốc có thể nắm bắt cơ hội để tuyển dụng họ làm người cung cấp thông tin. Đó là chưa kể tới nhân viên CIA và FBI bị Trump sa thải, nếu họ bị tình báo Nga, TQ mua chuộc làm việc thì tác động sẽ kinh khủng.

.

⦿ ---- Các cựu chiến binh đang cảm thấy gánh nặng từ các đợt cắt giảm liên bang của Trump, với việc sa thải tại Bộ Cựu chiến binh (VA) và các cơ quan khác ảnh hưởng đến những người chiếm gần 30% lực lượng lao động liên bang. Nhiều cựu chiến binh, những người đã bỏ phiếu áp đảo cho Trump trong cuộc bầu cử trước, hiện đang bày tỏ sự thất vọng khi tình trạng mất việc làm gia tăng và các dịch vụ thiết yếu bị đe dọa.

.

Tại các hội trường thị trấn trên khắp đất nước, các cựu chiến binh đã đối đầu với các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa, yêu cầu câu trả lời. "Hãy làm công việc của mình!" Jay Carey, một cựu chiến binh, hét lên với Dân biểu Chuck Edwards ở North Carolina. Trong khi đó, Dân biểu Dan Crenshaw, cựu lính SEAL của Hải quân, thừa nhận rằng ngay cả các nhà lập pháp Cộng hòa cũng đang phải vật lộn để theo kịp tốc độ sa thải nhanh chóng, thừa nhận rằng "Chúng ta đang học về vấn đề này với tốc độ ánh sáng".

.

Tranh chân dung rất đẹp, Trump vẫn phàn nàn nói là họa sĩ vẽ xấu hơn tấm vẽ Obama.

Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal, một đảng viên Dân chủ, cảnh báo rằng dịch vụ chăm sóc sức khỏe và phúc lợi của VA đang gặp rủi ro khi chính quyền Trump cắt giảm 80.000 việc làm. Trong khi các nhà lãnh đạo Cộng hòa tuyên bố rằng các công việc thiết yếu sẽ không bị cắt giảm, thì những câu chuyện về các cựu chiến binh bị sa thải lại cho thấy một câu chuyện khác. Zhou, một cựu chiến binh Lục quân, đã bị sa thải khỏi vai trò quản lý kho vật tư y tế tại một cơ sở VA ở Washington và bày tỏ sự thất vọng khi bị miêu tả là "vô năng hoặc lười biếng".Những người theo đảng Dân chủ, nhận thấy cơ hội, đã đưa ra luật để bảo vệ các cựu chiến binh khỏi tình trạng sa thải hàng loạt và đang sử dụng những câu chuyện của các cựu chiến binh trong các quảng cáo chiến dịch nhắm vào những người Cộng hòa đương nhiệm dễ bị tổn thương. Thượng nghị sĩ Tammy Duckworth, một cựu chiến binh Chiến tranh Iraq, cho biết các cựu chiến binh "phẫn nộ", trong khi Thượng nghị sĩ Ruben Gallego lưu ý rằng các cựu chiến binh "tức giận" và cảnh báo rằng việc cắt giảm có thể khiến đảng Cộng hòa mất đi sự ủng hộ quan trọng trong các cuộc bầu cử sắp tới.⦿ ---- Trump chửi mắng một nghệ sĩ nổi tiếng là chó. Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích nam diễn viên Hollywood George Clooney, gọi ông là "một 'ngôi sao' phim hạng hai và là một nhà bình luận chính trị thất bại"."Ông ta đã chiến đấu hết mình cho cuộc bầu cử của Sleepy Joe và sau đó, ngay sau cuộc tranh luận, đã đá ông ta như một con chó", Trump đã viết trên Truth Social vào Chủ Nhật sau khi Clooney xuất hiện trên chương trình 60 Minutes của CBS. "Sau đó, tôi cho rằng theo lệnh của phe Obama, đã thúc đẩy hết mình cho "Kamala", chỉ để sớm nhận ra rằng điều đó sẽ không hiệu quả".Clooney, một trong những người gây quỹ hàng đầu của Đảng Dân chủ, trong một bài viết ý kiến ​​được đăng vào ngày 10 tháng 7 năm ngoái trên tờ New York Times đã thúc giục Tổng thống khi đó là Joe Biden không nên tái tranh cử, viết rằng "chúng ta sẽ không giành chiến thắng vào tháng 11 với vị tổng thống này". Hai tuần sau, Biden tuyên bố ông sẽ bỏ cuộc đua. Clooney gọi động thái này là "hành động vị tha nhất mà bất kỳ ai từng làm kể từ George Washington". Tất cả những người chính trị tử tế, từ Tổng thống quá cố George Washington trở xuống đều bị Trump nhìn chưa tới nửa con mắt.⦿ ---- Canada bầu cử sớm để đối phó với Trump: Trong bối cảnh chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ và Tổng thống Trump nói về việc tiếp quản Canada, Thủ tướng Canada Mark Carney đã kêu gọi bầu cử sớm. Carney, người được Đảng Tự do (Liberal Party) bầu vào đầu tháng này, muốn cuộc bầu cử được tổ chức vào ngày 28/4 thay vì ngày 20/10 như ban đầu, NBC News đưa tin. Ông lập luận rằng ông cần một nhiệm vụ nhanh chóng để giải quyết những vấn đề cấp bách đó. "Chúng ta đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng quan trọng nhất trong cuộc đời mình vì những hành động thương mại vô lý của Tổng thống Trump và những lời đe dọa của ông đối với chủ quyền của chúng ta", Carney cho biết trong một cuộc họp báo hôm Chủ Nhật.Ngày sớm hơn có thể giúp Đảng Tự do tận dụng sự trỗi dậy của họ kể từ khi Trump nhậm chức, theo Washington Post. Carney cho biết ông đã yêu cầu Mary Simon, toàn quyền, giải tán Quốc hội và kêu gọi bầu cử và bà đã đồng ý. Điều đó cho phép chiến dịch tranh cử kéo dài 37 ngày, thời hạn tối thiểu theo luật định, mà Carney và lãnh đạo Đảng Bảo thủ (Conservative Party) Pierre Poilievre đã bắt đầu vào Chủ Nhật, theo AP. Kết quả bầu cử có thể phụ thuộc vào khả năng thuyết phục cử tri của các ứng cử viên rằng họ là những người phù hợp nhất để chống lại các kế hoạch của Trump muốn sáp nhập Canada vào Mỹ. Mặc dù Poilievre cho biết ông sẽ đứng lên chống lại Trump, Thủ hiến Alberta Danielle Smith, một đồng minh, đã nói trong một cuộc phỏng vấn rằng nhà lãnh đạo Đảng Bảo thủ sẽ "rất đồng bộ" với "hướng đi mới ở Hoa Kỳ"."Nội dung của cuộc phỏng vấn này là tin rất xấu đối với Đảng Bảo thủ vì nó củng cố câu chuyện của Đảng Tự do về Pierre Poilievre và sự gần gũi về mặt ý thức hệ được cho là của ông với Donald Trump", theo lời Daniel Béland, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học McGill ở Montreal cho biết. Đảng đối lập muốn tập trung vào hồ sơ của Justin Trudeau, người mà Carney thay thế. Lori Turnbull của Đại học Dalhousie cho rằng Đảng Bảo thủ phải điều chỉnh theo động thái của Trump, theo tờ Washington Post. "Họ cần phải thay đổi lớn vì vấn đề không còn là Trudeau nữa", Turnbull nói.⦿ ---- TRump lại vu khống các thẩm phán. Trump chỉ trích Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ James Boasberg trên Truth Social, tuyên bố rằng ông này đã mâu thuẫn và nên bị tước tư cách luật sư. Trump đã tham khảo một bản tin nêu chi tiết về việc Boasberg tham dự một hội nghị pháp lý do các tổ chức phản đối chính sách nhập cư của Trump tài trợ. Bản tin lưu ý rằng Boasberg nằm trong số 12 thẩm phán tại sự kiện này, trong đó có các phiên thảo luận về dân chủ và được tài trợ bởi các nhóm có liên hệ với các sáng kiến ​​chống Trump.Hội nghị là một phần của Chương trình Học bổng Tư pháp (Judicial Fellowship) của Viện Rodel, nhận được tài trợ từ các tổ chức đã ủng hộ các nhóm chỉ trích chính sách nhập cư của Trump. "Họ đã áp dụng LỆNH BỊT MIỆNG để tôi không thể nói về điều đó. Sai sót trong công lý", Trump nói. Trump nói như thế, trong khi trước giờ, Trump sa thải hàng loạt các viên chức giáms át nhân quyền và dân quyền trong chính phủ, đóng cửa các Đài VOA, RFA để bưng bít thông tin trên diện rộng. Trump ồn ào nhất nước.⦿ ---- Trump ghen tỵ với ảnh chân dung của Obama. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã lên tiếng bày tỏ sự không hài lòng với bức chân dung của ông được trưng bày tại Tòa nhà Quốc hội Tiểu bang Colorado, ông cho biết bức chân dung này "có chủ đích bóp méo". Trump viết trên Truth Social: "Không ai thích một bức ảnh hoặc bức tranh xấu về chính mình, nhưng bức tranh ở Colorado, tại Tòa nhà Quốc hội Tiểu bang, do Thống đốc dựng lên, cùng với tất cả các Tổng thống khác, đã bị bóp méo một cách có chủ đích đến mức mà ngay cả tôi, có lẽ, chưa từng thấy trước đây."Trump cho biết so với bức chân dung của ông, mà ông mô tả là "thực sự tệ nhất", thì bức chân dung của cựu Tổng thống Barack Obama là "tuyệt vời". Trump viết, rồi đăng một vài bức chân dung khác của mình ngay sau đó: "Dù sao đi nữa, tôi thà không có bức ảnh nào còn hơn có bức này, nhưng nhiều người ở Colorado đã gọi điện và viết thư để phàn nàn. Trên thực tế, họ thực sự tức giận về điều đó." Nhìn cho kỹ, chân dung Trump do họa sĩ Sarah Boardman vẽ không có gì để phàn nàn, tại sao Trump nổi giận? Hay chỉ vì họa sĩ này cũng vẽ cho Obama?⦿ ---- Các thầy bàn kinh tế sáng Chủ Nhật lại lên TV nói chuyện tổng kết hàng tuần, tất cả đồng ý rằng kinh tế nhiều phần sẽ suy thoái, một số nói sẽ có lợi để mua cổ phiếu giá rẻ lúc này, một số nói nên chuyển qua mua cổ phiếu Châu Âu. Cathie Wood của Ark Invest cảnh báo rằng nền kinh tế có thể sẽ hướng đến một hoặc hai quý tiêu cực trong bối cảnh "suy thoái liên tục" khi những lo ngại về an ninh việc làm thúc đẩy người Mỹ tiết kiệm tiền thay vì chi tiêu. Nhưng sự suy thoái sẽ giúp Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất và thiết lập chính quyền Trump để giảm thuế.Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc điều hành Ark Invest Cathie Wood tỏ ra bi quan về triển vọng ngắn hạn của nền kinh tế nhưng hy vọng Cục Dự trữ Liên bang và chính quyền Trump sẽ sớm hành động. Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg TV vào thứ Ba, bà cũng lưu ý rằng bà đã mua cổ phiếu Tesla và các tài sản liên quan đến tiền điện tử như Coinbase và Robinhood trong thời gian thị trường suy thoái.Cổ phiếu đã lao dốc kể từ giữa tháng 2 khi các nhà đầu tư lo ngại rằng mức thuế quan mạnh tay và việc cắt giảm lực lượng lao động của Tổng thống Donald Trump sẽ đẩy nền kinh tế vào suy thoái. Các nhà dự báo Thị trường Chứng khoán Wall Street đã tăng tỷ lệ suy thoái, một số người đưa ra tỷ lệ này vào khoảng 50%."Chúng tôi nghĩ rằng chúng ta đang trong thời kỳ suy thoái liên tục và chúng ta thực sự sẽ chứng kiến một số quý tiêu cực ở đây và đó là do tốc độ lưu thông tiền tệ đang sụp đổ", Wood nói với Bloomberg, ám chỉ đến sự suy thoái kinh tế ảnh hưởng đến các lĩnh vực khác nhau vào những thời điểm khác nhau.Fed giữ nguyên lãi suất trong khi các ngân hàng trung ương hạ dự báo tăng trưởng trong năm và nâng kỳ vọng lạm phát trong bối cảnh thuế quan tăng cao. Nhưng các nhà hoạch định chính sách cũng phần lớn duy trì quan điểm về hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay và giọng điệu ôn hòa của Chủ tịch Fed Jerome Powell trong cuộc họp báo của mình đã đảm bảo với một số người trên Phố Wall rằng "Fed put" vẫn có hiệu lực, nghĩa là lãi suất sẽ giảm nếu nền kinh tế xấu đi.Trong khi đó, Giám đốc điều hành DoubleLine Capital Jeffrey Gundlach nói với CNBC vào thứ năm rằng việc cắt giảm ngân sách của chính phủ liên bang sẽ làm suy yếu tăng trưởng kinh tế và cảnh báo khả năng suy thoái cao hơn so với suy nghĩ của hầu hết mọi người. "Tôi thực sự nghĩ rằng nó cao hơn 50% trong vài quý tới", Gundlach nói. "Tôi nghĩ rằng 50 đến 60 (phần trăm) là nơi tôi đang ở".Quan điểm ảm đạm hơn về nền kinh tế và cổ phiếu Hoa Kỳ, cùng với hiệu suất vượt trội tương đối ở các thị trường từng tụt hậu, đã làm xói mòn niềm tin vào cái gọi là chủ nghĩa ngoại lệ của Hoa Kỳ. Gundlach cho rằng có lẽ đã đến lúc các nhà đầu tư nên đa dạng hóa khỏi các tài sản của Hoa Kỳ, hướng đến châu Âu và các thị trường mới nổi.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tái khẳng định sự ủng hộ của mình vào Chủ Nhật đối với Brad Schimel, một thẩm phán tòa án quận Waukesha, trong cuộc đua giành vị trí tại Tòa án Tối cao Wisconsin. Trump viết trên Truth Social: "Tại Tiểu bang Wisconsin vĩ đại, một đảng viên Dân chủ cánh tả cấp tiến, người kiên quyết đưa những TỘI PHẠM cứng đầu, mà chúng ta đã trục xuất đến những nơi xa xôi, trở về Đất nước của chúng ta, cho phép nam giới tham gia các môn thể thao dành cho nữ, Biên giới mở, v.v., đang chạy đua với một đảng viên Cộng hòa mạnh mẽ, có lý lẽ thông thường, CHỈ GỌI HẮN LÀ BRAD, cho Tòa án Tối cao Wisconsin."Trump gọi cuộc bầu cử là "một cuộc đua thực sự lớn và quan trọng" có thể "liên quan nhiều đến tương lai của Đất nước chúng ta". Trump trước đó đã tuyên bố rằng đối thủ của Schimel, Susan Crawford, là "tiếng nói được chọn lọc của những người theo chủ nghĩa cánh tả đang tìm cách phá hủy Tiểu bang của các bạn và Đất nước của chúng ta".⦿ ---- Usha Vance (vợ củwa Phó Tổng Thống Vance) sẽ đến thăm Greenland vào tuần này, các phụ tá Bạch Ốc thông báo vào Chủ Nhật, để tham quan các di tích lịch sử và "tìm hiểu về di sản Greenland" tại một vùng lãnh thổ của Đan Mạch mà Tổng thống Trump đã nói rằng ông muốn Hoa Kỳ tiếp quản. Đệ nhị phu nhân sẽ đến đó vào thứ Năm để tham quan "các di tích lịch sử, tìm hiểu về di sản Greenland và tham dự Avannaata Qimussersu, cuộc đua xe trượt tuyết do chó kéo quốc gia của Greenland", CBS News đưa tin. Vợ của Phó Tổng thống JD Vance sẽ đi cùng một người con trai và các quan chức chính quyền. Chính phủ Đan Mạch đã điện tín rằng chuyến thăm không phải là ý tưởng của họ, cũng không phải của Greenland."Chuyến thăm của Hoa Kỳ không thể tách biệt khỏi các tuyên bố công khai đã được đưa ra", Thủ tướng Mette Frederiksen cho biết, theo tờ New York Times. "Trong vương quốc, chúng tôi muốn hợp tác với người Mỹ. Nhưng đó phải - và sẽ - là sự hợp tác dựa trên các giá trị cơ bản về chủ quyền và sự tôn trọng lẫn nhau giữa các quốc gia và dân tộc". Trump đã đề nghị mua Greenland trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình và đã đảm bảo với Quốc hội trong nhiệm kỳ thứ hai rằng "bằng cách này hay cách khác, chúng ta sẽ có được nó". Greenland đã nói rằng điều đó sẽ không xảy ra.Các quan chức nói với tờ NY Times rằng Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz sẽ tham quan một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ trong thời gian ở đó và Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright cũng có kế hoạch đến đó. Donald Trump Jr. đã đến thăm Greenland vào tháng 1. Theo AP, cuộc đua là một sự kiện lớn, có sự tham gia của khoảng 37 người điều khiển chó kéo và 444 chú chó. "Bà Vance và phái đoàn rất vui mừng được chứng kiến cuộc đua tuyệt vời này và tôn vinh văn hóa và sự đoàn kết của Greenland", tuyên bố của Bạch Ốc cho biết.⦿ ---- Chỉ vì Trump thù màu da đen. Với các thành viên của một đơn vị Không quân Da đen tiên phong qua đời ở độ tuổi cao, những nỗ lực để giữ đúng ký ức của họ vẫn tiếp tục mặc dù đôi khi có những lệnh gây nhầm lẫn từ Tổng thống Donald Trump khi ông thanh trừng các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập của liên bang. Đại tá James H. Harvey III, 101 tuổi, là một trong số ít phi công và phi hành đoàn hỗ trợ cuối cùng đã chứng minh rằng một đơn vị Da đen — Nhóm Chiến đấu cơ 332 của Không quân Tuskegee — có thể chiến đấu tốt như bất kỳ đơn vị nào khác trong Thế chiến II và những năm sau đó.Ông đã trở thành phi công máy bay phản lực Da đen đầu tiên trên không phận Hàn Quốc trong Chiến tranh Triều Tiên và được tặng thưởng sau 126 nhiệm vụ. Ông là một trong bốn Phi công Tuskegee giành chiến thắng tại Cuộc thi Pháo binh Không quân Hoa Kỳ đầu tiên vào năm 1949, tiền thân của trường "Top Gun" của Hải quân Hoa Kỳ ngày nay. "Họ nói rằng chúng tôi không có khả năng vận hành máy bay hoặc vận hành máy móc hạng nặng. Chúng tôi kém hơn người da trắng. Chúng tôi chẳng là gì cả", Harvey nói. "Vì vậy, chúng tôi đã cho họ thấy".Ngay sau lễ nhậm chức của Trump vào tháng 1, Không quân đã xóa các khóa đào tạo tân binh có bao gồm video về Phi công Tuskegee. Việc xóa bỏ đã gây ra sự phẫn nộ của lưỡng đảng và sự tức giận của Bạch Ốc về những gì Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth mô tả là "việc thực hiện ác ý" lệnh hành pháp của Trump. Không quân nhanh chóng đảo ngược quyết định.Khi công bố việc đảo ngược, Tham mưu trưởng Không quân, Tướng David Allvin cho biết trong một tuyên bố rằng việc xóa bỏ ban đầu là vì lực lượng này, giống như các cơ quan khác, phải hành động nhanh chóng để tuân thủ lệnh hành pháp của Trump mà "không có sự lấp lửng, không chậm trễ, không trì hoãn".Các video đã được trình chiếu cho quân đội như một phần của các khóa học DEI được thực hiện trong quá trình huấn luyện quân sự cơ bản. Một số bức ảnh của Phi công Tuskegee cũng nằm trong số hàng chục nghìn hình ảnh trong cơ sở dữ liệu của Pentagon được đánh dấu để xóa.“Tôi nghĩ rằng đã có tiến triển trong lĩnh vực đó, nhưng rõ ràng là không có", Harvey nói, người đổ lỗi cho Trump vì đã góp phần vào những gì ông coi là định kiến ngày càng tồi tệ ở Hoa Kỳ. “Tôi sẽ nói thẳng với ông ta. Không vấn đề gì", ông nói. “Tôi sẽ nói với ông ta, ‘Ông là một kẻ phân biệt chủng tộc,’ và xem ông ta phải nói gì về điều đó. Họ có thể làm gì tôi? Chỉ cần giết tôi, thế thôi.”Đơn vị Tuskegee Airmen được thành lập vào năm 1941 với tên gọi Phi đội Pursuit số 99 có trụ sở tại Viện Tuskegee ở Alabama. Phi đội 99 trở thành Nhóm chiến đấu cơ số 332, đến cuối chiến tranh đã phá hủy hoặc làm hư hại hơn 400 máy bay địch ở Bắc Phi và Châu Âu trong suốt cuộc chiến và đánh chìm một tàu khu trục Đức trong chiến đấu.Trong số 992 phi công Tuskegee được đào tạo thành phi công bắt đầu từ năm 1942, có 335 người đã được triển khai, 66 người đã tử trận và 32 người bị bắn hạ đã trở thành tù binh chiến tranh. Trong nhiều thập niên, những người da đen chiến thắng được liệt kê là "vô danh" và chiếc cúp của họ cũng bị mất.⦿ ---- Tesla và CEO gây tranh cãi Elon Musk tiếp tục nhận được tin xấu. Theo CNBC, cổ phiếu Tesla và doanh số toàn cầu đã giảm mạnh vào đầu năm 2025. Trong khi đó, doanh số bán xe điện mới nhìn chung đã giảm nhẹ từ tháng 1 đến tháng 2 nhưng tăng vào tháng 2 so với năm trước, như Cox Automotive đã đưa tin.Tháng 2 là tháng tồi tệ nhất của Tesla kể từ tháng 12 năm 2022, theo hãng tin này. Cổ phiếu đã giảm 28% vào tháng 2 sau khi doanh số giảm, đặc biệt là ở châu Âu. Theo NPR đưa tin, số lượng đăng ký xe Tesla mới, một số liệu được sử dụng để theo dõi doanh số bán hàng ở châu Âu, đã giảm 45% trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025.Doanh số bán xe Tesla trong tháng 2 đã giảm 76% tại Đức so với cùng kỳ năm ngoái. Trên thực tế, doanh số bán hàng đã giảm 41% vào năm 2024 so với năm 2023 và có vẻ như doanh số sẽ không sớm phục hồi tại đây, vì 94% trong số 100.000 người Đức tham gia một cuộc khảo sát gần đây cho biết họ sẽ không mua xe Tesla.Cổ phiếu Tesla tiếp tục giảm vào tháng 3, với tờ Investor's Business Daily đưa tin vào ngày 21 tháng 3 rằng cổ phiếu Tesla đã giảm hơn 19% vào tháng 3 và "đang trong tuần giảm thứ chín liên tiếp". Doanh số cũng bị ảnh hưởng lớn ở Úc, Trung Quốc và Hoa Kỳ. Thậm chí, chủ sở hữu xe Tesla tại Hoa Kỳ được cho là đang muốn chia tay xe của họ với tốc độ chưa từng có.⦿ ---- BMW 3 Series từng đứng đầu danh sách những chiếc xe cao cấp bán chạy nhất thế giới. Ngày nay, chiếc sedan thể thao này lại nằm trong danh sách kém hấp dẫn hơn: nạn nhân của thuế quan. Khoảng một chục mẫu xe sản xuất ở nước ngoài, bao gồm cả chiếc BMW 3 thể thao, giá cả phải chăng, đang bị vướng vào cuộc chiến thương mại của Tổng thống Trump. Nguyên nhân là do những chiếc sedan Đức được sản xuất tại một nhà máy ở Mexico không đáp ứng các quy tắc của hiệp định thương mại tự do Hoa Kỳ-Mexico-Canada đã giúp nhiều nhà sản xuất xe được hoãn lại một thời gian ngắn trước mức thuế quan mới 25% có hiệu lực vào đầu tháng 4.Cho đến gần đây, 3 Series chỉ phải chịu mức thuế 2,5% khi nhập vào Hoa Kỳ. BMW đã thông báo với các đại lý của mình rằng chiếc xe có giá niêm yết khoảng 47.000 đô la, hiện phải chịu mức thuế 27,5%, có khả năng tăng thêm hơn 10.000 đô la vào giá bán.Hiện tại, BMW sẽ không bắt khách hàng phải chịu thêm chi phí. Nhà sản xuất sẽ chịu hoàn toàn khoản thuế bổ sung 25% cho đến ngày 1 tháng 5, bộ phận Bắc Mỹ của BMW đã thông báo với các đại lý. Tom DeFelice III, đồng sở hữu Circle BMW tại Eatontown, N.J., cho biết cam kết chịu thuế của công ty là một sự nhẹ nhõm - ít nhất là trong một thời gian.⦿ ---- Hoa Kỳ không thể đạt được chuỗi cung ứng chất bán dẫn hoàn toàn độc lập vì họ cần các đối tác, bao gồm Đài Loan, để cung cấp các thành phần chính và nhân tài kỹ thuật, theo cựu "ông trùm chip" Nhật Bản Akira Amari phát biểu tại Đài Bắc. Trong bài phát biểu của mình tại Diễn đàn Yushan, Amari cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang hướng tới mục tiêu đạt được khả năng tự cung tự cấp hoàn toàn cho Hoa Kỳ trong ngành công nghiệp bán dẫn.Để đạt được mục tiêu đó, gần đây ông Trump đã thuyết phục Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), nhà sản xuất chip theo hợp đồng hàng đầu thế giới, cam kết thêm 100 tỷ đô la Mỹ trong vài năm tới để mở rộng hoạt động sản xuất chất bán dẫn tại Hoa Kỳ, Amari cho biết.Tuy nhiên, ngay cả khi đó, khả năng tự cung tự cấp của Hoa Kỳ vẫn là "bất khả thi. Các quốc gia đồng minh và có cùng chí hướng nên tập trung vào thế mạnh của mình để xây dựng một chuỗi cung ứng hoàn chỉnh thay vì đặt mọi thứ vào Hoa Kỳ", Amari cho biết dựa trên bản dịch bài phát biểu của mình. Ông cho biết Nhật Bản, Đài Loan, Hà Lan, Bỉ và thậm chí cả Nam Hàn đều mạnh về sản xuất và các nước ASEAN nổi tiếng với việc sản xuất các thành phần bán dẫn chất lượng cao. "Chúng ta cần kết hợp sức mạnh của các quốc gia trên khắp thế giới", ông nói.⦿ ---- Nhật Bản đang phải vật lộn để chống lại tình trạng dân số già hóa và suy giảm nhanh chóng. Một cuộc khảo sát mới cho thấy, nếu mọi thứ tiếp tục diễn biến theo chiều hướng như hiện nay, đất nước sẽ không thể trông chờ vào thế hệ trẻ để cứu vãn. Cuộc khảo sát do nhóm nghiên cứu do Suetomi Kaori của Đại học Nihon đứng đầu thực hiện đã thu thập phản hồi từ 4.000 người trẻ trực tuyến trên khắp cả nước, tất cả những người trả lời đều trong độ tuổi từ 15 đến 39. Nhóm đã tiến hành khảo sát từ ngày 13 đến ngày 27/2. Suetomi gần đây đã công bố kết quả qua ResearchMap.Cuộc khảo sát không chỉ nói về trẻ em. Với tiêu đề "Những thiếu thốn và thách thức mà thế hệ trẻ từ 15 đến 39 tuổi phải đối mặt - Và nhu cầu chính sách của họ là gì?", cuộc khảo sát đặt ra nhiều câu hỏi, chẳng hạn như những khó khăn kinh tế mà thế hệ trẻ Nhật Bản đã phải đối mặt trong năm qua. 27,1% báo cáo rằng họ không thể thực hiện chuyến đi mà họ muốn, trong khi 21,9% cho biết họ phải từ bỏ các kế hoạch với bạn bè. Đáng buồn thay, 11,2% báo cáo rằng có những lúc họ không đủ khả năng chi trả cho thức ăn.Nhưng số liệu thống kê thu hút nhiều sự chú ý nhất ở Nhật Bản hiện nay liên quan đến trẻ em. 14,9% số người được hỏi cho biết họ có con, trong khi 32,1% cho biết họ không có con nhưng muốn có con. Tuy nhiên, có tới 52% cho biết họ không có con và không muốn có con.Trong số những người trả lời rằng họ không muốn có con, tỷ lệ người trả lời có thu nhập dưới 2,99 triệu yên (20.020 đô la Mỹ) một năm và hộ gia đình có thu nhập dưới 3,99 triệu yên (26.716 đô la Mỹ) là 60%. Tuy nhiên, điều thú vị là con số đó giảm xuống còn dưới 40% đối với phụ nữ trong độ tuổi từ 30-34 và 35-39.⦿ ---- Nhật Bản: Một chiếc xe buýt đã chệch khỏi đường và đâm vào một khu rừng rậm vào đêm thứ Bảy tại Tỉnh Mie, khiến tài xế tử vong và hơn 20 hành khách bị thương, theo cảnh sát địa phương và lực lượng ứng phó khẩn cấp. Tai nạn xảy ra lúc 8:30 giờ tối trên Quốc lộ 42 khi xe buýt đêm do Seibu Kanko Co điều hành đang trên đường đến Saitama, phía bắc Tokyo, từ Nachikatsuura, một thị trấn trên bờ biển phía nam của Tỉnh Wakayama.Tổng cộng có 23 người trên xe, trong đó 22 người đã được đưa đến bệnh viện. Tài xế, Satoshi Hashizume, 57 tuổi, đến từ Kawagoe, Tỉnh Saitama, đã được xác nhận là đã tử vong, và 21 người còn lại bị thương nhẹ. Tài xế thay thế đang ngủ vào thời điểm xảy ra tai nạn, với phần đầu xe buýt bị hư hỏng nặng, các nhà chức trách cho biết.⦿ ---- Đài Loan: Cảnh sát ở Quận Bình Tây (Pingxi) của Tân Bắc (New Taipei) đang điều tra vụ trộm 18 bức tượng đồng mô tả các vị thánh Phật giáo được gọi là La Hán. Mỗi bức tượng là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo ban đầu được mang từ Hồng Kông và mỗi bức có giá trị hơn 1 triệu Đài tệ (30.280 đô la Mỹ), UDN đưa tin. Chủ đất, họ Lin (, đã báo cáo vụ trộm cách đây vài ngày sau khi phát hiện ra các bức tượng đã bị di dời khỏi một khu vực tư nhân gần lối vào Thác Thập Phần (Shifen Waterfall), một danh lam thắng cảnh nổi tiếng.Lin đổ lỗi cho Chính quyền thành phố Tân Bắc về vụ trộm, với lý do là tranh chấp đất đai kéo dài. Hơn một thập niên trước, chính quyền đã tịch thu đất trong khu vực để phát triển thành một điểm thu hút khách du lịch công cộng. Theo Lin, trước đây các bức tượng được đặt ở một khu vực an ninh hơn nhưng đã được di dời do bị tịch thu, khiến chúng dễ bị trộm hơn. Ông tuyên bố rằng vị trí hiện tại không được bảo vệ đầy đủ, khiến các bức tượng có giá trị trở thành mục tiêu dễ dàng. Chính quyền thành phố bày tỏ sự hối tiếc và cho biết cảnh sát sẽ tiến hành điều tra kỹ lưỡng về vụ mất tích.⦿ ---- New Mexico: Cảnh sát đã bắt giữ hai nghi phạm trong vụ xả súng hàng loạt hôm thứ Sáu tại một công viên ở Las Cruces, N.M. Tomas Rivas, 20 tuổi và một cậu bé 17 tuổi, tên được giấu kín vì cậu ta là trẻ vị thành niên, đã bị cáo buộc tội ba tội danh giết người vào Chủ Nhật vì vụ tấn công khiến ba thiếu niên thiệt mạng và 15 người bị thương, một số người trong số họ vẫn đang "chiến đấu giành giật sự sống" trong bệnh viện, cảnh sát cho biết.Cảnh sát đã tiết lộ tên của ba nạn nhân—Andrew Madrid, 16 tuổi; Jason Gomez, 18 tuổi; và Dominick Estrada, 19 tuổi—cũng như các chi tiết khác về vụ án, diễn ra giữa hai nhóm đối thủ tại một cuộc gặp xe hơi bất hợp pháp ở Young Park. "Chúng tôi biết rằng có một số loại ác ý giữa các nhóm này trước đêm qua. Họ đã có một số vấn đề trước đó và nó đã leo thang vào đêm qua", Cảnh sát trưởng Las Cruces Jeremy Story cho biết. Tờ New York Post đưa tin rằng khoảng 50 vỏ đạn đã được tìm thấy tại hiện trường, tất cả đều là từ súng ngắn. Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và cảnh sát dự kiến sẽ có thêm nhiều cáo buộc đối với 2 nghi can này trong những ngày tới.⦿ ---- Texas: Sở Cảnh sát Houston thông báo vào Chủ Nhật rằng 2 nghi phạm nam đã bị truy nã sau vụ nổ súng xảy ra sáng Chủ Nhật bên ngoài Latinas Sports Bar trong một trung tâm thương mại ở Houston, khiến sáu người bị thương, bốn người trong số đó bị thương nặng. Những nghi phạm này được nhìn thấy trong chiếc Toyota Corolla màu đen. Cảnh sát đã cung cấp hình ảnh của những nghi phạm này, đồng thời treo giải thưởng lên tới 5.000 đô la cho những người cung cấp thông tin.Phó Cảnh sát trưởng Houston James Skelton cho biết một nhân viên điều phối cảnh sát đã nhận được cuộc gọi vào khoảng 3:00 giờ sáng giờ địa phương về việc nhiều người bị bắn tại quán bar ở phía tây nam Houston. Skelton cho biết cảnh sát và lính cứu hỏa đã tìm thấy ba nạn nhân trưởng thành tại hiện trường vụ nổ súng, sau đó ba người khác đã đến bệnh viện.⦿ ---- HỎI 1: Nếu bạn ăn xoài nhiều, sẽ giảm bệnh tiểu đường loại 2?ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu gần đây cho thấy ăn một loại trái cây ngọt có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Nghiên cứu do National Mango Board tài trợ, được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Viện Illinois Institute of Technology và được công bố trên Nutrients trong tháng này. Ăn hai cốc xoài mỗi ngày giúp giảm đáng kể độ nhạy insulin và nồng độ insulin sau bốn tuần. Theo CDC, bệnh tiểu đường loại 2 ảnh hưởng đến khoảng 1 trong 10 người Mỹ và liên quan đến tình trạng kháng insulin; nghĩa là cơ thể không thể sử dụng insulin đúng cách, khiến đường tích tụ trong máu. Các nhà nghiên cứu đã phân tích cách ăn xoài tươi và cùng một lượng calo của đá Ý ảnh hưởng đến độ nhạy insulin và tình trạng viêm ở người lớn thừa cân và béo phì bị viêm mãn tính ở mức thấp. Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: LHQ báo động cúm gia cầm lên mức lịch sử toàn cầu, giết gà hàng trăm triệu con?ĐÁP 2: Đúng vậy. Một cơ quan y tế của Liên hợp quốc đã gọi sự lây lan của cúm gia cầm H5N1 là "chưa từng có" và kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới phối hợp ứng phó toàn cầu. Vào thứ Hai, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc đã trích dẫn hàng trăm triệu gia cầm bị mất trên toàn thế giới khi các chuyên gia y tế lo ngại về sự lây lan của cúm gia cầm H5N1 và sự lây lan của nó sang các loài động vật có vú khác, bao gồm cả bò. Chi tiết: