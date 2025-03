Đức Giáo hoàng Francis đã xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên vào Chủ Nhật. Ngài đã kêu gọi rằng hãy "ngay lập tức" chấm dứt các cuộc không kích của Israel vào Dải Gaza và tiếp tục các cuộc đàm phán ngừng bắn.

(23.3.2025) - Tập Cận Bình ra chiêu lặng lẽ: siết cổng, tăng giá gấp 6 lần loại đất hiếm Bismuth.

- CBO: Nợ của Mỹ có thể tăng trên 200% đối với GDP trong 2 thập niên nếu việc cắt giảm thuế của Trump trở thành vĩnh viễn

- Đức Giáo hoàng Francis xuất viện: Hãy chấm dứt dội bom vào Gaza và hãy họp ngừng bắn.

- Gaza: số người Palestine chết ên tới 50.021, với 113.274 người bị thương.

- Du lịch Mỹ có thể mất khoảng 64 tỷ đô doanh thu năm 2025 vì lượng du lịch quốc tế và trong nước giảm. Du khách ngoại sẽ giảm 5,1% vào năm 2025

- Nông trại Mỹ thiếu lao động phải thuê từ Guatemala vào: Bộ Nông Nghiệp đóng băng nguồn tài trợ vốn, nhiều nông trại cơ nguy phá sản

- Florida: cháy khu người Pháp, khách phải di tản khỏi Walt Disney World

- Có nhân viên Đài VOA nào bị Trump cưỡng ép về VN, TQ, Campuchia... hay không? Trump cho 30 ngày để các nhân viên VOA người Ukraine về nước

- Mỹ: cần lệnh ngừng bắn "rộng" ở Ukraine-Nga vào ngày 20/4 (Lễ Phục Sinh)

- Thụy Điển, Na Uy và Hoà Lan: Chính phủ Trump xù tiền 3 nước đã góp vào quỹ USAID.

- Pháp soạn sách 20 trang: cẩm nang chiến tranh cho toàn dân. Thụy Điển và Phần Lan đã soạn xong và đã phát cho toàn dân vì nghi sẽ bị Nga tấn công

- Steve Witkoff (đặc phái viên của Trump về Nga-Ukraine): Không quan trọng gì về chuyện Putin có muốn chiếm trọn châu Âu hay không.

- Nam Hàn: 4 người chết, 6 bị thương vì cháy rừng

- ISW: Sau khi tình báo Nga tuyên truyền rằng ước mơ dân chủ của Ukraine đã buộc quân Nga chinh phạt Ukraine, bây giờ, Nga nói Ukraine tấn công vào đất Nga là vì Ukraine muốn chiếm đất Nga

- Báo Fortune: Bốc hơi 1,4 tỷ đôla bí ẩn, Elon Musk không trả lời được khi trình bày bài toán về vốn Tesla và AI.

- Jessica Aber, 43 tuổi, cựu Luật sư Công tố Hoa Kỳ phía Đông Virginia (do Biden đề cử), chết bí ẩn

- Tỷ phú Bộ trưởng Thương mại của Trump: Mẹ vợ tôi 94 tuổi nếu không nhận chi phiếu tiền già tháng này cũng chẳng la hét gì, bọn la hét là bọn gian lận

- Nga nổi giận vì Đại sứ Canada thăm đài tưởng niệm Thế chiến II tại St. Petersburg, nhắc Hiệp ước Molotov-Ribbentrop (Liên Xô và Đức ký ngày 23/8/1939 cam kết không tấn công nhau để chia nhau xâm chiếm các nước nhỏ ở Châu Âu.)

- IRS: thuế sẽ mất 500 tỷ đô mùa này vì sa thải quá nhiều công chức và cắt nhiều kiểm toán viên

- Úc: kinh tế thế giới sẽ bất ổn vì Trump, nhưng Úc chuẩn bị kỹ để giữ ổn định.

- Cựu DB Cộng Hòa Adam Kinzinger bị Trump tước quyền miễn trừ an ninh: Trump tự rơi vào địa ngục của sân hận

- Trump đòi một nữ Thống đốc Dân Chủ quỳ gối sám hối vì dám phản đối: Thống đốc Janet Mills (tiểu bang Maine) bảo ra tòa mà cãi tiếp

- Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kiện Trump đóng cửa đài này phi pháp trong khi đài này được Quốc Hội giao nhiệm vụ loan tin vào nhiều nước không có tự do báo chí như TQ, VN, Nga, Bắc Hàn... Đài RFA chưa kiện Trump.

- Trump thanh trừng chế độ cũ: Nhiều luật sư sửa lại lý lịch, rút ngắn tiểu sử vì liên hệ tới các hồ sơ tội phạm của Trump (1 hãng luật phải cúng Trump 40 triệu USD)

- Nghề nhập lậu người vào Mỹ, vượt biên giới Mexico, tuyển người qua TikTok.

- Xả súng hàng loạt ở nhạc hội tiểu bang New Mexico, 3 người chết và 14 bị thương.

- HỎI 1: Xài nhiều ChatGPT thì sẽ tăng cô đơn và giảm tương tác xã hội? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Chế độ ăn uống lành mạnh sẽ giảm chứng ù tai? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-23/3/2025) ⦿ ---- Vượt một dấu mốc tử thần. Bộ Y tế do Hamas điều hành đã tiết lộ vào Chủ Nhật rằng tổng số người Palestine thiệt mạng ở Dải Gaza kể từ ngày 7 tháng 10 đã lên tới 50.021, với 113.274 người bị thương. Bộ này tuyên bố rằng ít nhất 41 người đã thiệt mạng và 61 người khác bị thương do các cuộc tấn công của Israel trong 24 giờ qua. Đầu tuần này, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên bố rằng đất nước của ông sẽ tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào Hamas sau khi các cuộc đàm phán về giai đoạn thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn thất bại.

⦿ ---- Đức Giáo hoàng Francis đã xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên vào Chủ Nhật trước khi được xuất viện, nơi ngài đã dành năm tuần lễ để hồi phục sau một đợt nhiễm trùng đường hô hấp nghiêm trọng. Vị giáo hoàng 88 tuổi vẫy tay chào từ ban công Bệnh viện Gemelli của Rome, nơi ngài đã nhập viện vào ngày 14 tháng 2 trong cuộc khủng hoảng sức khỏe lớn nhất trong 12 năm làm giáo hoàng của mình.

Ngài bị viêm phổi ở cả hai lá phổi và đã trải qua hai đợt "suy hô hấp cấp tính" trong quá trình hồi phục. Tuy nhiên, người đứng đầu nhóm y tế của Bệnh viện Gemelli, bác sĩ Sergio Alfieri, đã nói với các phóng viên hôm qua (Thứ Bảy) rằng giáo hoàng sẽ được xuất viện và trở về Santa Marta sau khi "có những cải thiện đáng kể". Và bây giờ đã được xuất viện.

⦿ ---- Đức Giáo hoàng Francis đã kêu gọi vào Chủ Nhật rằng hãy "ngay lập tức" chấm dứt các cuộc không kích của Israel vào Dải Gaza và tiếp tục các cuộc đàm phán ngừng bắn. "Tôi rất buồn khi Israel tiếp tục ném bom dữ dội vào Dải Gaza, với rất nhiều người chết và bị thương", vị giáo hoàng 88 tuổi đã viết trong lời cầu nguyện Angelus của mình, được công bố hôm nay trong lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng trước khi xuất viện, nơi ngài đang hồi phục sau một đợt nhiễm trùng đường hô hấp nghiêm trọng.

Đức Giáo hoàng cũng yêu cầu "hãy ngừng sử dụng vũ khí ngay lập tức và hãy tìm ra lòng can đảm để tiếp tục đối thoại để tất cả các con tin có thể được giải thoát và đạt được lệnh ngừng bắn dứt khoát", đồng thời nói thêm rằng tình hình nhân đạo ở Gaza "một lần nữa rất nghiêm trọng".



⦿ ---- Nợ của Hoa Kỳ có thể tăng vọt lên trên 200% đối với GDP trong hai thập niên nếu việc cắt giảm thuế của Trump trở thành vĩnh viễn, CBO cho biết — đưa nợ lên mức không bền vững. Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO: Congressional Budget Office) phi đảng phái ước tính tác động sẽ như thế nào nếu Đạo luật Cắt giảm Thuế và Việc làm (Tax Cuts and Jobs Act) được thực hiện vĩnh viễn. Văn phòng này phát hiện ra rằng nợ công của Hoa Kỳ có thể tăng vọt lên trên 200% lần đối với GDP vào năm 2047 và 250% vào năm 2054, với giả định rằng gánh nặng nợ cao hơn cũng gây thêm áp lực tăng lên chi phí đi vay. (Ghi chú dễ hiểu: thí dụ, làm ra 100 đôla, nhưng nợ tới 200 đôla và nợ tới 250 đôla.)

Theo ước tính mới từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội phi đảng phái, việc thực hiện cắt giảm thuế của Tổng thống Donald Trump sẽ khiến nợ công của Hoa Kỳ vượt quá 200% đối với GDP trong vài thập niên. Luật cắt thuế đó là chính sách kinh tế đặc trưng của Trump từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông sẽ hết hạn vào cuối năm nay, nhưng ông và những người Cộng hòa hàng đầu tại Thượng viện đã kêu gọi thực hiện vĩnh viễn. Tuy nhiên, một số người bảo thủ về tài chính đã phản đối, khiến một nhà lập pháp Cộng hòa phải yêu cầu CBO ước tính tác động của việc đó đối với nợ quốc gia.

Để đáp lại, CBO cho biết vào thứ Sáu rằng nếu Đạo luật cắt giảm thuế và việc làm được gia hạn vĩnh viễn và không có thay đổi nào khác đối với chính sách tài khóa, nợ công sẽ đạt 214% đối với GDP vào năm 2054. Và giả sử chi phí vay phải chịu thêm áp lực tăng trong bối cảnh tình hình tài khóa xấu đi, lên tới 1 điểm phần trăm, nợ sẽ đạt 204% GDP vào năm 2047 và vượt quá 250% vào năm 2054.

Tổng nợ của Hoa Kỳ là 36 nghìn tỷ đô la và nợ công là khoảng 29 nghìn tỷ đô la. Chi phí để trả nợ của Hoa Kỳ đã lên tới 1 nghìn tỷ đô la một năm, thậm chí còn cao hơn cả ngân sách của Pentagon, làm tăng thêm nợ. "Những tác động phản hồi kinh tế vĩ mô sẽ làm tăng thêm lãi suất và do đó, dẫn đến kết quả tài khóa thậm chí còn tệ hơn", Quỹ Peter G. Peterson cảnh báo. "Những phát hiện như vậy chứng minh tính nhạy cảm của tài chính quốc gia đối với chi phí vay".

Theo ước tính cơ sở hiện tại của CBO, giả định rằng việc cắt giảm thuế hết hạn - một kịch bản không thể xảy ra - nợ của Hoa Kỳ sẽ tăng lên 166% vào năm 2054 từ mức 99% hiện nay. Ngay cả dự báo đó cũng sẽ phá vỡ kỷ lục, vượt qua mức cao trước đó ngay sau Thế chiến II, trong khi nợ cũng sẽ tiếp tục tăng.

Bạch Ốc thanh minh thanh nga: Một quan chức Bạch Ốc nói với báo Fortune rằng các cải cách về phía cung của chính quyền Trump, chẳng hạn như sản xuất nhiều năng lượng hơn, bãi bỏ quy định và cắt giảm chi tiêu, sẽ thúc đẩy tăng trưởng và mở rộng cơ sở thuế. Báo cáo của CBO không đánh giá mức nợ dự kiến ​​sẽ bền vững như thế nào. Nhưng nếu vượt quá 200% so với GDP, thì sẽ vi phạm mức tối đa được nêu trong Mô hình Ngân sách Penn Wharton.

⦿ ---- Du lịch vào Mỹ năm ngoái tăng vọt, năm nay thê thảm. Chỉ trong vài tuần, triển vọng du lịch Hoa Kỳ đã trở nên u ám do một số quyết định chính sách của Tổng thống Donald Trump, khiến một số du khách nước ngoài tức giận và gây ra nỗi lo sợ về sự gia tăng giá cả và đồng đô la mạnh hơn. Theo báo cáo được công bố vào cuối tháng trước của Tourism Economics, lượng du khách nước ngoài đến Hoa Kỳ dự kiến ​​sẽ giảm 5,1 phần trăm vào năm 2025 so với năm ngoái, trái ngược với mức tăng dự kiến ​​trước đó là 8,8 phần trăm. Chi tiêu của họ dự kiến ​​sẽ giảm 10,9 phần trăm.

Kể từ khi báo cáo được công bố, "tình hình đã xấu đi hơn nữa" và kết quả có thể sẽ còn tồi tệ hơn, chủ tịch Tourism Economics Adam Sacks cho biết, trích dẫn "những tác động của thái độ phản đối Hoa Kỳ". Trong những tuần gần đây, chính quyền Trump đã áp thuế đối với Canada, Mexico và Trung Quốc -- và đe dọa sẽ áp thuế đối với Liên minh châu Âu. Một kế hoạch toàn diện nhằm hạn chế nhập cư đã được đẩy mạnh.

Các cơ quan chính phủ như Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ đã bị tàn phá, hàng nghìn công chức từ luật sư đến kiểm lâm đã bị sa thải, và Trump đã vạch ra các kế hoạch gây tranh cãi cho các cuộc chiến ở Ukraine và Gaza.

Viện Diễn đàn Du lịch Thế giới (World Tourism Forum Institute) cho biết sự kết hợp giữa các chính sách nhập cư nghiêm ngặt, đồng đô la mạnh và căng thẳng chính trị toàn cầu "có thể ảnh hưởng đáng kể" đến lượng khách quốc tế, "có khả năng định hình lại ngành du lịch của quốc gia trong nhiều năm tới".

Trong số cư dân của 16 quốc gia châu Âu và châu Á được YouGov khảo sát vào tháng 12, có 35% số người được hỏi cho biết họ ít có khả năng đến Hoa Kỳ dưới thời Trump, trong khi 22% có khả năng đến nhiều hơn. Theo Văn phòng Du lịch và Lữ hành Quốc gia (National Travel and Tourism Office), dự kiến ​​sẽ có khoảng 77,7 triệu khách du lịch nước ngoài vào năm 2024, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng hiện vẫn chưa có số liệu cuối cùng cho năm ngoái.

Khách du lịch từ Tây Âu -- chiếm 37% lượng du khách vào năm 2024 -- là những người có nhiều khả năng chọn các điểm đến khác, cùng với người Canada và người Mexico. Hiệp hội Du lịch Hoa Kỳ đã cảnh báo vào đầu tháng 2 rằng thuế quan hải quan sẽ ngăn cản người Canada, nhóm khách du lịch nước ngoài lớn nhất tại Hoa Kỳ với 20,4 triệu người vào năm 2024. Theo Thống kê Canada, số lượng người Canada trở về từ Hoa Kỳ đã giảm 23% vào tháng 2 so với cùng kỳ năm ngoái, đây là tháng giảm thứ hai liên tiếp.

Theo Tourism Economics, ngành du lịch có thể mất khoảng 64 tỷ đô la doanh thu vào năm 2025 do lượng du lịch quốc tế và trong nước giảm. Các chuyên gia cũng lo ngại về tác động của chính sách thắt chặt nhập cư đối với các sự kiện thể thao lớn do Hoa Kỳ tổ chức, chẳng hạn như Giải bóng đá thế giới FIFA World Cup (2026) và Thế vận hội mùa hè 2026 tại Los Angeles.

⦿ ---- Florida: Hàng trăm người đã buộc phải di tản khỏi Walt Disney World sau khi xảy ra hỏa hoạn. Có thể thấy khói đen dày đặc bốc lên trời trên công viên giải trí Epcot ở Orlando, Florida, vào chiều thứ Bảy. Đám cháy, xảy ra tại khu vực French Pavilion của công viên, được cho là bắt đầu từ một tủ lạnh đi bộ ở khu vực hậu trường. .

Hiện tại là kỳ nghỉ xuân ở Hoa Kỳ, một trong những tuần bận rộn nhất trong năm đối với công viên giải trí này. Đám cháy không lan sang khu vực dành cho khách nhưng nguyên nhân vẫn đang được điều tra, các nhà chức trách cho biết. Disney cho biết đám cháy đã được dập tắt vào khoảng 7:20 giờ tối bởi sở cứu hỏa của Khu giám sát du lịch Trung Florida. Nhà triển lãm Pháp của Epcot ngày càng trở nên nổi tiếng trong những năm gần đây nhờ có thêm chuyến đi theo chủ đề Ratatouille và các nhà hàng mới. Cháy vì lửa bếp bất cẩn, hay vì có ai thù người Pháp mà phóng hỏa?

⦿ ---- Có nhân viên Đài VOA nào bị Trump cưỡng ép về Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia... hay không? Các nhân viên người Ukraine của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ làm việc tại Hoa Kỳ theo thị thực lao động đã được cấp 30 ngày để rời khỏi Hoa Kỳ, theo cựu nhà báo của VOA Ostap Yarysh cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Bihus.Info được công bố vào ngày 20 tháng 3. Theo Yarysh, một số nhân viên từ các quốc gia độc tài phải đối mặt với các cáo buộc hình sự do công việc của họ với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, khiến họ không an toàn khi trở về quê nhà.

"Đối với những người từ các quốc gia độc tài, việc trở về nhà đặc biệt nguy hiểm ngay bây giờ vì họ bị coi là điệp viên, gián điệp hoặc kẻ phản bội của Hoa Kỳ làm việc cho kẻ thù", Yarysh cho biết. Vào ngày 14 tháng 3, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm xóa bỏ bảy cơ quan liên bang được coi là "không cần thiết". Trong số đó có Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ (USAGM), đơn vị giám sát các dự án của Đài Phát thanh Tự do và Đài Tiếng nói Hoa Kỳ.

Ngay sau đó, các nhân viên của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ tại Hoa Kỳ đã nhận được một email từ bộ phận nhân sự vào ngày 15 tháng 3 thông báo rằng họ đã bị cho nghỉ hành chính có hưởng lương.

⦿ ---- Bạch Ốc đang hướng tới một lệnh ngừng bắn "rộng rãi" trong cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine vào ngày 20 tháng 4, tức là Lễ Phục sinh cho cả người Công giáo và Chính thống giáo, mặc dù mốc thời gian có thể thay đổi, theo Bloomberg đưa tin vào ngày 23 tháng 3. Tin này nói Hoa Kỳ hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận vào Lễ Phục sinh nhưng thừa nhận rằng thời gian có thể thay đổi do có sự khác biệt đáng kể giữa lập trường của cả hai bên.

Chính quyền Trump cũng thừa nhận rằng lịch trình có thể thay đổi, trích dẫn sự khác biệt giữa hai bên. Trước đây, Nga đã yêu cầu các điều kiện cho một thỏa thuận trong tương lai, bao gồm cả việc ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tuy nhiên, theo Bloomberg, Bạch Ốc đã không đồng ý với bất kỳ hạn chế nào đối với các khoản hỗ trợ như vậy. Vào ngày mai 24 tháng 3, các cuộc đàm phán kỹ thuật riêng biệt giữa Hoa Kỳ, Ukraine và Nga sẽ được tổ chức tại Saudi Arabia để thảo luận về các đề xuất ngừng bắn.

⦿ ---- Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, lập luận rằng "không quan trọng" gì chuyện Tổng thống Nga Vladimir Putin có muốn chiếm trọn châu Âu hay không. Trên Fox News Sunday, Witkoff nói với người dẫn chương trình Shannon Bream rằng Putin "muốn hòa bình" ở Ukraine mặc dù có các cuộc tấn công qua đêm khiến ít nhất bảy người thiệt mạng.

"Bạn tin rằng ông ấy sẽ không tiến xa hơn hoặc có tham vọng hướng tới châu Âu", Bream lưu ý. "Tại sao bạn tin rằng ông ấy sẽ không tiến xa hơn? Nếu lần này ông ấy được trao tặng một số phần thưởng hoặc một số lãnh thổ?"

"Tôi không đứng về phe nào cả", Witkoff nhấn mạnh. "Bây giờ, tôi đã được hỏi ý kiến ​​của mình về động cơ của Tổng thống Putin ở quy mô lớn hơn. Và tôi chỉ nói rằng tôi không thấy ông ấy muốn chiếm toàn bộ châu Âu. Đây là tình hình rất khác so với Thế chiến thứ hai".

"Đối với tôi, nó chỉ là — nó chỉ là — tôi tin lời ông ấy theo nghĩa này", ông tiếp tục. "Vì vậy, và tôi nghĩ người châu Âu cũng đang bắt đầu tin vào điều đó. Nhưng điều đó không quan trọng. Vấn đề thực sự ở đây là chương trình nghị sự do Tổng thống Trump đề ra, ông ấy là sếp của tôi. Và tôi tuân thủ thực tế rằng chương trình nghị sự là ngừng giết chóc, ngừng tàn sát. Hãy chấm dứt chuyện này."

⦿ ---- Chính phủ Trump xù tiền 3 nước Châu Âu đã góp vào quỹ USAID. Ba đồng minh châu Âu đã cung cấp hàng triệu đô la mà Hoa Kỳ được cho là sẽ chi cho các quốc gia thu nhập thấp. Sau đó, chính quyền Trump và những người cắt giảm chính phủ của Elon Musk đã xóa sổ USAID. Các quan chức chính phủ từ Thụy Điển, Na Uy và Hoà Lan nói với AP rằng tổng số tiền 15 triệu đô la mà họ đóng góp cho công tác phát triển chung ở nước ngoài đã được gửi tại Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ trong nhiều tháng.

Sau khi chính quyền Trumpcắt giảm tài trợ của USAID và phần lớn các chương trình của tổ chức này, người châu Âu đã hỏi liệu tiền của họ có được chuyển cho các dự án như mong đợi hay được hoàn lại hay không. Im lặng. Họ không nhận được phản hồi nào. Julia Lindholm, phát ngôn viên của cơ quan phát triển quốc tế của chính phủ Thụy Điển cho biết: "Đây là mối quan tâm đối với chúng tôi, đặc biệt là khi chúng tôi muốn các tổ chức đối tác của mình được đền bù cho công sức mà họ đã bỏ ra cho các chương trình."

Tổng số tiền thực sự có thể lớn hơn. Các chính phủ nước ngoài khác cũng đã giao tiền cho USAID để phân phối trong một loạt các dự án phát triển chung tại thời điểm Tổng thống Donald Trump ra lệnh đóng băng tài trợ vào ngày 20 tháng 1, theo một quan chức trực tiếp hiểu rõ vấn đề này, người không được phép bình luận công khai và phát biểu với điều kiện giấu tên. Những lo lắng chỉ ra mức độ mà việc chính quyền mới đột ngột cắt đứt viện trợ nước ngoài và hủy bỏ các hợp đồng cho công tác nhân đạo và phát triển đang làm dấy lên câu hỏi về độ tin cậy tài chính của Washington.

⦿ ---- Pháp soạn cẩm nang chiến tranh cho toàn dân. Thụy Điển và Phần Lan đã soạn xong và đã phát cho toàn dân vì nghi sẽ bị Nga tấn công sau Ukraine. Chính phủ Pháp bắt đầu chuẩn bị các hướng dẫn sinh tồn cho mọi hộ gia đình trong biên giới của mình, với thông tin chi tiết về cách chuẩn bị cho những mối đe dọa "sắp xảy ra" như vậy, theo báo cáo của Guardian.

Nội dung: Cuốn sách nhỏ 20 trang sẽ chứa hướng dẫn ba hướng về cách bảo vệ bản thân và những người thân yêu khi đối mặt với thảm họa; những việc cần làm ngay lập tức nếu gặp rắc rối (bao gồm các số điện thoại khẩn cấp phù hợp để gọi và các đài phát thanh để điều chỉnh); và cách đăng ký để bảo vệ cộng đồng của một người, bao gồm cả việc tham gia vào các đội cứu hỏa địa phương hoặc các đơn vị dự bị.

Bộ dụng cụ sinh tồn: Sách hướng dẫn cũng sẽ đề xuất những vật dụng cần tích trữ, bao gồm nước, thực phẩm không dễ hỏng, thuốc men, đèn pin và pin, radio và các trò chơi như bài và cờ vua để giết thời gian. "Mục đích của cuốn sách hướng dẫn sinh tồn là khuyến khích người dân phát triển khả năng phục hồi của mình khi đối mặt với các cuộc khủng hoảng khác nhau", một đại diện của Thủ tướng Pháp Francois Bayrou nói với hãng tin này. Sau khi Bayrou chấp thuận, các quan chức hy vọng sẽ phân phối sách hướng dẫn sinh tồn này cho người dân Pháp trước mùa hè. CNN lưu ý rằng hướng dẫn tương tự đã được ban hành tại các quốc gia Bắc Âu là Thụy Điển và Phần Lan.

Bối cảnh: Tin tức về các kế hoạch của Pháp xuất hiện không lâu sau khi Tổng thống Emmanuel Macron đưa ra cảnh báo vào đầu tháng này về cách Pháp và châu Âu nên chuẩn bị cho một cuộc chiến có thể xảy ra với Nga, hiện vẫn đang trong cơn đau đớn vì cuộc xâm lược Ukraine. "Không ai có thể nói trước điều gì sẽ xảy ra trong những tháng hoặc những năm tới", Macron phát biểu hôm thứ Ba tại một căn cứ quân sự về việc đầu tư thêm vào quân trang để bảo vệ nước Pháp, theo tờ Guardian. "Điều tôi muốn là chúng ta phải sẵn sàng. Điều tôi muốn là chúng ta được bảo vệ."

⦿ ---- Tại Nam Hàn, ít nhất bốn người đã thiệt mạng và sáu người khác bị thương, trong khi khoảng 1.500 người đã phải di tản khi cháy rừng hoành hành, thiêu rụi 3.286,11 ha đất ở khu vực đông nam của đất nước, do gió mạnh, Yonhap đưa tin. Đám cháy bắt đầu cách Seoul khoảng 250 km về phía đông tại Quận Sancheong và nhanh chóng lan sang các khu vực khác. Trụ sở Phòng chống Thảm họa và An toàn Trung ương Nam Hàn báo cáo rằng sáu người bị thương đến từ Sancheong và năm nạn nhân bị thương được mô tả là nghiêm trọng.

Lee Han-kyung, phó giám đốc tháp kiểm soát thảm họa, đã yêu cầu lính cứu hỏa huy động mọi nguồn lực để nhanh chóng kiểm soát đám cháy. Ông nói thêm, "Cháy rừng đang lan nhanh ra các khu vực rộng lớn hơn do thời tiết khô hạn, đe dọa đến tính mạng của người dân" và cam kết sẽ nỗ lực hết sức để dập tắt chúng.

⦿ ---- Bạn đã nghe tình báo Nga tuyên truyền ở Châu Âu, Hoa Kỳ và tại Việt Nam: chính ước mơ dân chủ của Ukraine gây ra cuộc chiến để quân Nga chinh phạt Ukraine. Bây giờ, các quan chức Nga đang khuếch đại các tuyên bố về các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga để biện minh cho việc từ chối đàm phán hòa bình và tiếp tục chiến tranh, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW: Institute for the Study of War) đưa tin vào ngày 21 tháng 3.

Viện lưu ý rằng người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov đã sử dụng việc Ukraine phủ nhận sự liên quan đến vụ hỏa hoạn tại trạm phân phối khí đốt Sudzha để gây nghi ngờ về uy tín của Kyiv. Trong khi đó, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Ukraine vi phạm lệnh tạm dừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng vẫn chưa được hoàn thiện và cho rằng Hoa Kỳ chịu trách nhiệm kiểm soát các hành động của Ukraine.

Điện Kremlin đã làm sống lại những câu chuyện quen thuộc mô tả Ukraine là kẻ xâm lược và hành động dưới sự ảnh hưởng của phương Tây. Chính quyền Nga cũng cáo buộc lực lượng Ukraine nhắm vào các nhà máy điện hạt nhân của Nga và phạm tội ác chiến tranh đối với thường dân Nga. Vào ngày 21 tháng 3, Ủy ban Điều tra của Nga đã công bố bản tóm tắt các cuộc điều tra đang diễn ra về các cuộc tấn công bị cáo buộc của Ukraine vào Nhà máy điện hạt nhân Kursk và thường dân trong khu vực. Những tuyên bố này phù hợp với các nỗ lực trước đây của Điện Kremlin nhằm làm mất uy tín của Ukraine và làm suy yếu sự ủng hộ của phương Tây.

Các quan chức Nga liên tục sử dụng những lời buộc tội như vậy để đánh lạc hướng sự chú ý khỏi các hành động của chính Moscow. Các lực lượng Nga đã phạm nhiều tội ác chiến tranh ở Ukraine và đã quân sự hóa Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia bị chiếm đóng, gây nguy hiểm cho sự an toàn của nhà máy. Vào ngày 14 tháng 2, một máy bay không người lái Shahed của Nga đã tấn công vào cấu trúc ngăn chặn của Lò phản ứng số 4 của Chornobyl, làm dấy lên thêm lo ngại về việc Moscow coi thường an ninh hạt nhân.

Những lời buộc tội mới nhất của Điện Kremlin được đưa ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận giữa Ukraine và Hoa Kỳ về cơ sở hạ tầng năng lượng, bao gồm cả nhà máy điện do Nga chiếm đóng. Moscow có thể tìm cách khai thác những câu chuyện này để phá vỡ hoặc trì hoãn các cuộc đàm phán đó. Mô hình đổ lỗi cho Ukraine gây nguy hiểm cho các cơ sở hạt nhân có thể đóng vai trò là một chiến thuật để biện minh cho việc leo thang hơn nữa và gây áp lực lên các nhà lãnh đạo phương Tây.

Bằng cách tiếp tục coi Ukraine là một kẻ xâm lược liều lĩnh, Điện Kremlin muốn củng cố sự ủng hộ trong nước đối với cuộc chiến và chuyển sự chú ý của quốc tế khỏi các hành động quân sự của chính mình. ISW cho biết chiến lược này, được lặp lại trong suốt cuộc chiến tranh toàn diện, nhằm làm xói mòn sự ủng hộ toàn cầu dành cho Kyiv trong khi vẫn duy trì quyền kiểm soát đối với nhận thức của công chúng Nga về cuộc chiến.

⦿ ---- Bốc hơi 1,4 tỷ đôla bí ẩn, Elon Musk không trả lời được khi trình bày bài toán về vốn Tesla và AI. Tầm nhìn của Elon Musk về việc mở ra một thế giới lý tưởng được hỗ trợ bởi xe tự hành Tesla và robot hình người Optimus của công ty có thể sẽ cần một khoản tiền lớn. Tesla đã chi 6,3 tỷ đô la cho chi phí vốn trong nửa cuối năm ngoái, nhưng giá trị gộp của các tài sản có liên quan của công ty chỉ tăng 4,9 tỷ đô la. Những con số đó sẽ được tính cho các công ty trong nước không có bất kỳ đợt bán tài sản lớn hoặc suy giảm nào, nhưng Tesla có thể chịu ảnh hưởng của các yếu tố khác.

Tesla đang đặt cược lớn vào AI, nhưng các nhà đầu tư có thể có lý do để đặt câu hỏi về việc tiền sẽ đi đâu. Nếu không được giải thích, sự khác biệt 1,4 tỷ đô la giữa chi phí vốn của công ty và định giá tài sản mà tiền mặt đã được chi, lần đầu tiên được Financial Times đưa tin, có thể gây ra lo ngại về các biện pháp kiểm soát nội bộ tại gã khổng lồ xe điện của Elon Musk.

Tuy nhiên, một số chuyên gia kế toán cho biết có những lý do chính đáng cho sự khác biệt có thể không hiển thị trên báo cáo tài chính của Tesla. Tim Morrison, giáo sư kế toán tại Notre Dame và cựu đối tác kiểm toán tại Ernst & Young, cho biết bạn sẽ mong đợi những con số liên quan sẽ tăng lên đối với một công ty trong nước không có doanh số bán tài sản lớn hoặc suy giảm giá trị. Tất nhiên, Tesla bán xe trên toàn thế giới và có nhà máy tại ba châu lục. Hãng PwC đã kiểm toán báo cáo tài chính của Tesla kể từ năm 2005.

"Nếu họ đưa ra những con số không chính xác, thì đó sẽ là một dấu hiệu cảnh báo liên quan đến các biện pháp kiểm soát", Morrison, người chủ yếu làm việc với các công ty sản xuất đa quốc gia và chỉ đạo các cuộc thanh tra nội bộ để đánh giá chất lượng kiểm toán tại EY, cho biết.

Đây không phải là lần đầu tiên các hoạt động kế toán của Tesla bị nghi ngờ, Garrett Nelson, phó chủ tịch kiêm nhà phân tích vốn chủ sở hữu cấp cao tại CFRA Research, lưu ý. "Chúng ta sẽ phải xem liệu PwC hay công ty có đưa ra lời giải thích hay không", ông viết trong email gửi cho Fortune. Tesla và công ty Big Four đã không trả lời yêu cầu bình luận từ báo Fortune.

Cổ phiếu Tesla đã mất khoảng một nửa giá trị kể từ mức cao nhất sau bầu cử gần mốc 490 đô la vào tháng 12. Công ty đã mất gần 750 tỷ đô la vốn hóa thị trường trong bối cảnh doanh số bán hàng giảm mạnh và lo ngại rằng công việc của Musk với Bạch Ốc của Tổng thống Donald Trump đang làm tổn hại đến thương hiệu và khiến ông mất tập trung vào vai trò là CEO của Tesla.

Tuy nhiên, cổ phiếu đã tăng giá vào thứ Sáu, sau khi Musk tổ chức một cuộc họp toàn thể khẩn cấp với các nhân viên. Các nhà đầu tư lạc quan tin rằng Tesla sẽ không chỉ là một công ty lưu trữ pin và xe điện, trích dẫn tầm nhìn của Musk về việc sử dụng AI để mở ra một thế giới lý tưởng do robotaxi Tesla và robot hình người Optimus của công ty cung cấp.

⦿ ---- Jessica Aber, cựu Luật sư Công tố Hoa Kỳ của Quận phía Đông Virginia, được phát hiện đã chết vào sáng hôm qua, thứ Bảy, theo một báo cáo từ NBC Washington. Nguyên nhân và hoàn cảnh tử vong của bà vẫn đang được điều tra và chưa được Giám đốc Y khoa xác định, theo Sở Cảnh sát Alexandria. Aber được Tổng thống Joe Biden đề cử vào vị trí luật sư công tố Hoa Kỳ và được Thượng viện phê chuẩn vào năm 2021. Bà đã từ chức cách đây hai tháng, sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức.

Luật sư Hoa Kỳ hiện tại của Quận phía Đông Virginia, Erik S. Siebert, mô tả Aber là "một nhà lãnh đạo, người cố vấn và công tố viên vô song, và bà đơn giản là không thể thay thế với tư cách là một con người". Ông tiếp tục, "Chúng tôi vẫn vô cùng kinh ngạc trước những gì bà đã đạt được trong thời gian quá ngắn ngủi của mình trên thế giới này. Sự chuyên nghiệp, duyên dáng và sự nhạy bén về mặt pháp lý của bà đã đặt ra tiêu chuẩn. Mặc dù chúng tôi vô cùng đau buồn trước mất mát này, nhưng mỗi người chúng tôi ở Quận phía Đông Virginia sẽ noi gương bà và nỗ lực để sống theo tiêu chuẩn đó".

⦿ ---- Tập Cận Bình không nói, mà ra chiêu lặng lẽ: siết cổng, tăng giá gấp 6 lần một loại đất hiếm. Bismuth là một trong năm vật liệu được thêm vào danh sách xuất cảng có kiểm soát của Trung Quốc sau khi Trump áp dụng mức thuế nhập cảng ban đầu là 10% đối với hàng hóa Trung Quốc. Vào tháng 2, xuất cảng bismuth của Trung Quốc giảm mạnh, thắt chặt thị trường toàn cầu và khiến giá tăng gần gấp sáu lần.

Ghi chú:

Bloomberg lưu ý rằng Trung Quốc thống trị sản xuất nhiều vật liệu chiến lược bị cuốn vào cuộc cạnh tranh địa chính trị ngày càng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh. Vào ngày 20 tháng 3, Trump đã viện dẫn các quyền hạn khẩn cấp để khuyến khích tăng cường khai thác các khoáng sản quan trọng tại Hoa Kỳ, mở rộng các bước mà người tiền nhiệm Joe Biden đã thực hiện."Giá bismuth tăng nhanh trong 7 tuần qua làm nổi bật khả năng của TQ trong việc tác động đến dòng vật liệu quan trọng đối với an ninh quốc gia", Bloomberg đưa tin. "Theo Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, Trung Quốc sản xuất khoảng 80% bismuth tinh chế của thế giới, trong khi Hoa Kỳ đã không sản xuất loại này kể từ năm 2013. Hoa Kỳ lấy khoảng 2/3 lượng bismuth từ Châu Á".Theo dữ liệu từ cơ quan hải quan của nước này, lượng xuất cảng bismuth của Trung Quốc trong tháng 2 đã giảm xuống còn 458 tấn, ít hơn 1/2 so với khối lượng trung bình hàng tháng được ghi nhận vào năm ngoái. Trong khi đó, giá cơ sở toàn cầu đã tăng từ 6 đô la một pound trước khi Bắc Kinh hành động vào ngày 4 tháng 2 lên gần 35 đô la trong tuần này."Bismuth được sử dụng trong mọi thứ, từ lớp phủ xe hơi (coatings: pha sơn chống mưa, nắng, trầy) đến dược phẩm và hợp kim nhiệt độ thấp", báo này viết. "Nó đã được thêm vào danh sách mở rộng các vật liệu của Trung Quốc yêu cầu cấp phép xuất cảng chặt chẽ hơn, trong đó cũng bao gồm vonfram, molypden, indium và tellurium".Theo Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, nguồn bismuth trong nước đáng kể duy nhất ở Hoa Kỳ là hợp kim tái chế, chiếm từ 3% đến 10% nguồn cung trong năm năm qua. Mặc dù bismuth có thể được tìm thấy trong một số quặng chì, nhưng nhà máy luyện chì chính cuối cùng ở Hoa Kỳ đã đóng cửa hơn một thập niên trước.Như đã đưa tin trước đó, Nga đang tìm hiểu các dự án kim loại đất hiếm với các công ty Hoa Kỳ. Nhà độc tài Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẵn sàng cung cấp cho Hoa Kỳ kim loại đất hiếm từ các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng ở Ukraine. Đây cũng là lý do Trump đòi chia quyền khai thác các mỏ Ukraine.⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã chỉ trích vào thứ Bảy về những bình luận của Đại sứ Canada Sarah Tracy sau chuyến thăm đài tưởng niệm Thế chiến II tại St. Petersburg. Zakharova đã dán nhãn những phát biểu của Tracy là "báng bổ" vì đã đánh đồng trách nhiệm của Liên Xô trong cuộc chiến với trách nhiệm của Đức Quốc xã. Bà Tracy đã đặt hoa tại Nghĩa trang Piskaryovskoye và chia sẻ trên mạng xã hội rằng "lễ vật tốt nhất cho người chết là sự thật", ám chỉ đến cả tội ác của Đức Quốc xã và Hiệp ước Molotov-Ribbentrop.còn gọi là Hiệp ước Xô – Đức, hay Hiệp ước Molotov – Ribbentrop, hay Hiệp ước Hitler – Stalin có tên chính thức là Hiệp ước không xâm lược lẫn nhau giữa Đức và Liên Xô; được ký kết ngày 23 tháng 8 năm 1939 giữa Ngoại trưởng Vyacheslav Mikhailovich Molotov đại diện cho Liên Xô và Ngoại trưởng Joachim von Ribbentrop đại diện cho Đức Quốc xã. Lúc đó, Đức và Liên Xô cam kết không tấn công nhau để chia nhau xâm chiếm các nước nhỏ ở Châu Âu. )⦿ ---- Mỹ thu thuế sẽ mất 500 tỷ vì sa thải quá nhiều công chức: IRS đang chuẩn bị cho khoản doanh thu giảm 500 tỷ đô la vì ngày càng nhiều người nộp thuế có thể không nộp hồ sơ khai thuế sau khi Bộ Hiệu quả Chính phủ sa thải nhân viên. Hành vi của người nộp thuế đã thay đổi kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức và thực hiện các biện pháp cắt giảm liên bang toàn diện thông qua DOGE của Elon Musk. Do đó, IRS đã "nhận thấy sự gia tăng các cuộc trò chuyện trực tuyến từ những cá nhân tuyên bố ý định không nộp thuế trong năm nay", tờ Washington Post đưa tin, trích dẫn lời của ba người có hiểu biết về dự báo thuế.Tờ báo này cũng cho biết thêm rằng các cá nhân đã "đặt cược rằng các kiểm toán viên sẽ không kiểm tra tài khoản của họ" trong bối cảnh DOGE có kế hoạch cắt giảm gần 20 phần trăm quy mô của IRS vào ngày 15 tháng 5. Theo tờ báo, những người mới được tuyển dụng trong các dịch vụ thuế và các bộ phận thực thi đã bị nhắm mục tiêu và cơ quan này đã hủy bỏ các cuộc điều tra đối với các tập đoàn và người nộp thuế có giá trị cao. Theo dữ liệu của IRS, cơ quan này tuyển dụng tổng cộng khoảng 90.000 nhân viên trên khắp Hoa Kỳ.Các viên chức của Bộ Tài chính và IRS dự đoán rằng đến thời hạn chót là ngày 15 tháng 4, doanh thu thuế sẽ giảm hơn 10 phần trăm so với hồ sơ khai thuế năm 2024, tương đương với hơn 500 tỷ đô la doanh thu bị mất, theo tờ Post. Tờ báo cho biết họ đã trao đổi với các viên chức chia sẻ dữ liệu IRS không công khai. Để hiểu rõ hơn về con số 500 tỷ đô la, ngân sách quân sự của Hoa Kỳ là khoảng 820 tỷ đô la vào năm ngoái.Các chuyên gia đã cảnh báo về việc cắt giảm lực lượng lao động của IRS vào đầu tháng này. Các cựu ủy viên IRS cho biết điều đó sẽ khiến IRS "rối loạn chức năng" trong một bài xã luận trên tờ New York Times.Có những yếu tố khác góp phần vào khả năng sụt giảm thu thuế, bao gồm cả các vụ cháy rừng ở Los Angeles. Người nộp thuế ở những khu giàu có bị ảnh hưởng bởi cháy rừng có thể hoãn nộp hồ sơ cho đến tháng 10, Timur Taluy, CEO của dịch vụ khai thuế FileYourTaxes.com, nói. Một số người nộp thuế cũng có thể lựa chọn gia hạn nộp hồ sơ sáu tháng miễn phạt trong thời kỳ kinh tế bất ổn.⦿ ---- Úc: kinh tế thế giới sẽ bất ổn vì Trump, nhưng Úc hy vọng tự ổn định. Bộ trưởng Tài chính Úc Jim Chalmers đã cảnh báo rằng tác động của các chính sách mới của chính quyền Hoa Kỳ sẽ có tác động "động đất" lên nền kinh tế toàn cầu, trước thềm ngân sách quốc gia thứ tư của ông sẽ được công bố vào thứ Ba. Chalmers sẽ công bố khoản hỗ trợ chi phí sinh hoạt mới cho người Úc trong ngân sách vào tối thứ Ba, với các khoản trợ cấp cho hóa đơn tiền điện sẽ được gia hạn trong sáu tháng với chi phí là 1,8 tỷ đô la Úc (1,1 tỷ đô la) vào dòng cuối cùng của ngân sách.Nhìn chung, bộ trưởng tài chính cho biết ông đang mong đợi một sự thúc đẩy nhỏ về doanh thu trong bản thiết kế tài chính sắp tới nhưng sự hỗn loạn kinh tế toàn cầu do sự trở lại của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng đã "phủ bóng đen lên ngân sách này"."Đây là một thế giới hoàn toàn mới của sự bất ổn mà chúng ta đang phải đối mặt ở đây. Những thay đổi từ Hoa Kỳ không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng chúng là động đất", ông nói trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg tại Canberra vào Chủ Nhật. “Chúng ta có xung đột ở Trung Đông và Châu Âu. Chúng ta có bất ổn chính trị và chia rẽ trên toàn thế giới. Ngân sách được thiết kế không chỉ để ứng phó với tất cả những bất ổn đó mà còn để chúng ta có khả năng phục hồi tốt hơn trước những cú sốc bên ngoài đó”.Úc dự kiến sẽ tổ chức bầu cử chậm nhất vào ngày 17 tháng 5, với Thủ tướng Anthony Albanese dự kiến sẽ bắt đầu chiến dịch trong vòng vài tuần. Chính phủ Lao động trung tả của ông đang bám sát phe đối lập trong các cuộc thăm dò ý kiến, nhưng đã có một số cải thiện nhỏ trong những tháng gần đây khi cuộc bỏ phiếu đang đến gần.Với việc ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất lần đầu tiên sau bốn năm vào tháng 2, Chalmers cho biết nền kinh tế quốc gia đang "chuyển hướng" bất chấp áp lực toàn cầu. “Chúng ta đã giảm được lạm phát, tiền lương thực tế tăng và thu nhập đang tăng lên. Tỷ lệ thất nghiệp rất thấp theo tiêu chuẩn lịch sử. Chúng ta đã giảm được nợ, lãi suất đã bắt đầu giảm và hiện tại tăng trưởng cũng đang phục hồi vững chắc trong nền kinh tế của chúng ta, dẫn đầu là khu vực tư nhân”, Chalmers cho biết.Trong khi chính phủ Úc theo đuổi các chính sách ủng hộ công nghiệp và năng lượng xanh tương tự như chính quyền Biden trước đây ở Hoa Kỳ, Chalmers cho biết sẽ không có thông báo mới nào về các lĩnh vực đó trong ngân sách sắp tới.⦿ ---- Trump tự rơi vào địa ngục của sân hận, theo lời 1 cựu Dân biểu Cộng Hòa (nói nghe thiệt là triết lý Đông phương. Donald Trump đã phạm phải một lỗi "tự hiển lộ trong hầm lửa" khi ông cố gắng thu hồi quyền miễn trừ an ninh từ những kẻ thù chính trị của mình, một cựu nhà lập pháp đảng Cộng hòa cho biết hôm thứ Bảy. Dân Biểu Adam Kinzinger của Illinois, một đảng viên Cộng hòa đã nghỉ hưu từng phục vụ trong ủy ban ngày 6 tháng 1, cho biết ông đang thưởng thức tiệc nướng với bạn bè thì nghe tin quyền miễn trừ an ninh của mình đã bị thu hồi.Nhưng theo cựu dân biểu này, có một vấn đề. "Trong khi tôi đang tận hưởng bầu bạn với bạn bè, Trump lại run rẩy vì tức giận", Kinzinger viết trên Substack. "Có vẻ như Donald Trump lại làm điều đó một lần nữa—một động thái nhỏ nhen, phô trương được thiết kế để trừng phạt những kẻ thù mà ông cho là như vậy, bất kể thực tế ra sao. Có nhiều báo cáo cho biết ông ấy đã quyết định thu hồi quyền miễn trừ an ninh của tôi. Vấn đề duy nhất là gì? Tôi không có vấn đề gì cả".Kinzinger tiếp tục nói rằng, "Tôi đã nghỉ hưu khỏi quân đội cách đây một năm. Khi tôi rời khỏi Quốc hội, tôi đã bỏ lại những quyền hạn đi kèm với những vai trò đó. Tuy nhiên, trong thế giới của Trump - nơi mà sự khoa trương thay thế chính sách và sự trả thù lấn át lý trí - thì sự thật không quan trọng"."Việc thu hồi một quyền hạn mà tôi thậm chí không có là điều nực cười, nhưng cũng rất đáng để nói", ông nói thêm. "Đây là cách một kẻ muốn trở thành người mạnh mẽ hoạt động - bằng cách nhắm vào những kẻ thù chính trị, dù là thật hay tưởng tượng, mà không quan tâm đến tính hợp pháp. Ông ta đang thăm dò tình hình, xem mình có thể kiểm soát được bao nhiêu đối với các thể chế được thiết kế để phục vụ người dân, chứ không phải mối thù cá nhân của mình".Kinzinger cũng nói với độc giả của mình về những gì ông coi là bức tranh toàn cảnh. "Nếu ông ta sẵn sàng lạm dụng quyền lực một cách trắng trợn như vậy vì một điều tầm thường như vậy, hãy tưởng tượng xem ông ta sẽ làm gì tiếp theo. Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra khi danh sách kẻ thù của ông ta bao gồm các thẩm phán, nhà báo hoặc người Mỹ bình thường chỉ đơn giản là từ chối tham gia", theo Kinzinger. "Những lời đe dọa của Trump không làm tôi sợ. Những lời lăng mạ của ông ta không làm tôi im lặng. Nếu có, thì trò hề mới nhất này chỉ chứng minh điều mà chúng ta đã biết trong nhiều năm qua—ông ta tập trung vào việc trừng phạt những người chỉ trích hơn là bảo vệ đất nước."⦿ ---- Trump gây lộn không ngừng, đòi một nữ Thống đốc Dân Chủ quỳ gối sám hối, bị từ . Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ tiếp tục trừng phạt tiểu bang Maine cho đến khi thống đốc tiểu bang này đưa ra "lời xin lỗi chân thành" vì đã đứng lên phản đối ông về quyền của người chuyển giới và hứa sẽ không bao giờ "thách thức" ông nữa. Thống đốc Janet Mills đã trở nên nổi tiếng sau khi bà đứng lên đối đầu với Trump trong một cuộc trao đổi bằng lời lẽ gay gắt tại một cuộc họp của Hiệp hội Thống đốc Quốc gia vào tháng trước. Sau khi tổng thống lớn tiếng chỉ trích bà đã không tuân thủ lệnh hành pháp chống lại các vận động viên chuyển giới, bà Mills đã đáp trả, "Chúng ta sẽ gặp nhau tại tòa".Vào hôm qua thứ Bảy, Trump - người đã chỉ trích nhiều cơ quan liên bang ở Maine để trả đũa - đã lên Truth Social để yêu cầu Mills phải quỳ gối (grovel: quỳ gối, cũng có thể dịch là quỳ gối cúi đầu). Trump viết, “Chúng ta cần một lời xin lỗi chân thành từ chính Thống đốc và một tuyên bố rằng bà sẽ không bao giờ đưa ra thách thức phi pháp như vậy đối với Chính phủ Liên bang nữa, trước khi vụ việc này có thể được giải quyết.”Văn phòng của Mills đã không đưa ra phản hồi và không trả lời yêu cầu bình luận từ báo Daily Beast. Quyết định đứng lên phản đối Trump của Mills đã giúp thống đốc nhận được lời khen ngợi từ những người chỉ trích tổng thống. Cuộc trao đổi diễn ra vào ngày 21 tháng 2, bắt đầu khi Trump hỏi Mills liệu tiểu bang của bà có tuân thủ lệnh hành pháp của ông cấm các vận động viên chuyển giới nữ tham gia các đội thể thao phù hợp với giới tính của họ hay không. Các trường trung học ở Maine đã chỉ ra rằng họ sẽ không tuân theo lệnh cấm của Trump.Mills, một đảng viên Dân chủ, trả lời: "Tôi đang tuân thủ luật của tiểu bang và liên bang".Trump đáp trả bằng lời đe dọa: "Chúng tôi là luật liên bang. Tốt hơn là cô nên làm vậy vì cô sẽ không nhận được bất kỳ khoản tài trợ liên bang nào nếu không làm vậy"."Sẽ gặp ông ở tòa", Mills đáp trả.Sở giáo dục Maine đã phải đối mặt với cuộc điều tra từ văn phòng dân quyền của Bộ Giáo dục liên bang (DOE)—cuộc điều tra được tiến hành cùng ngày Mills đấu khẩu với tổng thống. DOE đã công bố vào thứ Tư rằng họ đã phát hiện ra rằng sở của tiểu bang đã vi phạm Quy định IX khi không yêu cầu các học khu của mình tuân thủ lệnh cấm của Trump. Maine đã được lệnh phải tuân thủ trong vòng 10 ngày hoặc phải đối mặt với mối đe dọa trả đũa pháp lý từ Bộ Tư pháp.⦿ ---- Bộ trưởng Thương mại của Trump đã gây ra một cuộc náo loạn với những phát biểu của mình về An sinh xã hội, sử dụng một trong những thành viên gia đình của mình trong câu chuyện của mình. Trong khi Cộng Hòa cố gắng xoa dịu nỗi sợ hãi của người Mỹ rằng các phúc lợi do Cơ quan An sinh xã hội chi trả đang bị cắt giảm, Bộ trưởng Thương mại Howard Ludnick đã xuất hiện vào thứ năm trên làn sóng podcast All-In để đưa ra một nhận xét bất ngờ về những người hưởng tiền già SS. "Giả sử An sinh xã hội không gửi chi phiếu của họ trong tháng này", Lutnick nói, theo Axios."Mẹ vợ tôi, năm nay 94 tuổi, bà ấy sẽ không gọi điện và chẳng phàn nàn. Bà ấy sẽ không làm vậy", Lutnick nói tiếp. "Bà ấy sẽ nghĩ rằng có điều gì đó không ổn, và bà ấy sẽ nhận được nó vào tháng tới". Trên thực tế, tỷ phú Ludnick, khẳng định rằng hầu hết những người lớn tuổi sẽ không gọi điện, vì "họ tin tưởng chính phủ" và sẽ vui vẻ bỏ qua một cú lỡ như vậy. Tuy nhiên, Lutnick có quan điểm rõ ràng về kiểu người sẽ gọi điện phàn nàn nếu khoản thanh toán An sinh xã hội của họ, thường là nguồn thu nhập duy nhất của nhiều người trong số 70 triệu người Mỹ nhận được trợ cấp hàng tháng, bị bỏ qua."Kẻ gian lận luôn tạo ra tiếng ồn lớn nhất, la hét, gào thét và phàn nàn", ông lưu ý trong podcast, đồng thời nói thêm, theo tờ The Hill: "Cách dễ nhất để tìm ra kẻ gian lận là dừng thanh toán và lắng nghe, bởi vì bất kỳ ai la hét đều là kẻ ăn cắp". Một phát ngôn viên của Bộ Thương mại nói với Axios rằng Lutnick "cam kết bảo vệ An sinh xã hội cho tất cả người Mỹ đủ điều kiện".⦿ ---- Một vụ kiện được đệ trình vào cuối ngày thứ Sáu cáo buộc chính quyền Trump đã đóng cửa Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA một cách bất hợp pháp và yêu cầu tòa án liên bang khôi phục kênh truyền thông đã cung cấp tin tức về Hoa Kỳ cho các quốc gia trên khắp thế giới trong nhiều thập niên—phủ sóng nhiều quốc gia không có tự do báo chí như TQ, VN, Nga, Bắc Hàn... Vụ kiện, được đệ trình lên Tòa án Quận Hoa Kỳ tại New York, do các phóng viên của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, Phóng viên Không biên giới và một số ít công đoàn đệ trình chống lại Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ (US Agency for Global Media) và Kari Lake, đại diện của Tổng thống Trump tại đó, theo AP đưa tin."Ở nhiều nơi trên thế giới, một nguồn tin tức khách quan quan trọng đã biến mất, và chỉ còn lại phương tiện truyền thông tin tức do nhà nước tài trợ bị kiểm duyệt để lấp đầy khoảng trống", vụ kiện cho biết. Lake đã mô tả cơ quan phát sóng này là một "cơ quan thối nát khổng lồ" cần phải bị phá bỏ và xây dựng lại, gọi đó là "gánh nặng cho người nộp thuế Hoa Kỳ—một rủi ro an ninh quốc gia đối với quốc gia" trong một bài đăng trên X. Đảng Cộng hòa đã phàn nàn rằng nguồn tin tức này bị nhiễm tuyên truyền cánh tả, một lập luận mà những người điều hành của cơ quan này cho biết là không có căn cứ thực tế.Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA có từ thời Thế chiến II với tư cách là nguồn tin tức khách quan, thường được phát sóng đến các quốc gia độc tài. Được Quốc hội tài trợ, đài này được bảo vệ bởi một điều lệ đảm bảo sản phẩm của đài này đạt tiêu chuẩn về tính nghiêm ngặt của báo chí. Vụ kiện cáo buộc rằng chính quyền Trump đã đóng cửa đài này một cách bất hợp pháp.Tại hoạt động chị em của VOA, Đài phát thanh RFA Á Châu Tự do, các đợt sa thải tạm không lương đã có hiệu lực vào thứ Sáu đối với khoảng 240 người tại văn phòng Washington, tương đương 75% số nhân viên, theo người phát ngôn Rohit Mahajan cho biết. Đài phát thanh Á Châu Tự do cũng đã có động thái hủy hợp đồng làm việc tự do với những người đã giúp cơ quan này thu thập tin tức ở nước ngoài và dự kiến sẽ đệ đơn kiện để duy trì nguồn tài trợ do quốc hội phân bổ, theo Mahajan cho biết.Đài phát thanh Châu Âu Tự do/Đài phát thanh Tự do (Radio Free Europe/Radio Liberty) đã đệ đơn kiện vào thứ Ba, theo AP, yêu cầu Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Washington buộc Cơ quan Truyền thông Toàn cầu thực hiện khoản thanh toán tiếp theo. Đài phát thanh Châu Âu Tự do/Đài phát thanh Tự do phát sóng tại 23 quốc gia trên khắp Châu Âu và Châu Á bằng 27 ngôn ngữ.⦿ ---- Trump thanh trừng chế độ cũ: Các luật sư sửa lại lý lịch, rút ngắn tiểu sử vì liên hệ tới các hồ sơ tội phạm của Trump, 1 hãng luật phải cúng Trump 40 triệu USD. Họ đã bị Trump hăm dọa trước. Bắt đầu từ tháng 10/2024 khi cuộc bầu cử tổng thống đến gần, bốn công ty luật lớn đã bắt đầu xóa các tài liệu tham khảo trên trang web của họ để làm việc mà luật sư của họ đã thực hiện trong cuộc điều tra của Công tố đặc biệt Robert Mueller về ảnh hưởng của Nga và khả năng phối hợp với chiến dịch của Donald Trump.Trang chuyên đề luật của báo Bloomberg Law đã tìm thấy các mục bị xóa khỏi tiểu sử của các luật sư bằng cách phân tích các trang web hiện tại và lưu trữ của công ty. Trump đã thể sẽ truy tố các luật sư và các công ty đã làm việc chống lại ông. Công ty luật Paul, Weiss, Rifkind, Garrison & Wharton, một trong bốn công ty, đã xóa một tài liệu tham khảo về công việc của Mueller trong tiểu sử của L. Rush Atkinson vào ngày 1 tháng 3, hai tuần trước khi Trump ban hành lệnh hành pháp hạn chế quyền truy cập của chính phủ vào công ty.Phải cống nạp mới êm: Sau đó, công ty đã đạt được một thỏa thuận với Trump, theo đó công ty sẽ cung cấp 40 triệu đô la dịch vụ pháp lý miễn phí để hỗ trợ chương trình nghị sự của tổng thống Trump. Luật sư Atkinson từng là phụ tá cố vấn đặc biệt của Mueller trước khi gia nhập công ty vào năm ngoái.LS WilmerHale, nơi Mueller là đối tác, đã xóa hoàn toàn trang tiểu sử của ông. Và nó đã đề cập đến dịch vụ tại văn phòng Công tố đặc biệt từ trang của một đối tác đã nghỉ hưu. LS Cooley đã bỏ một đoạn văn mô tả một đối tác là một trong những "phó tướng hàng đầu" của Mueller, theo Bloomberg.Hãng luật Davis Polk & Wardwell cũng đã xóa cuộc điều tra Mueller khỏi tiểu sử của một vài luật sư. Một cựu luật sư ân xá tại Bộ Tư pháp đã gọi các hành động xóa bỏ là hành động xoa dịu vào thời điểm các công ty nên bảo vệ quyền của luật sư của họ được làm việc trong các vụ án không được Trump ủng hộ. "Tôi nghĩ đó là một hiện tượng rất nguy hiểm", Liz Oyer nói.⦿ ---- Sau khi Donald Trump một lần nữa đắc cử tổng thống, Rebecca Carlson đã trông chờ năm nay sẽ thay đổi diện mạo cho trang trại rộng 1.300 mẫu Anh của bà ở phía bắc Michigan. Trang trại đã thuộc về gia đình bà qua nhiều thế hệ nhưng đã phải vật lộn trong nhiều năm qua trong bối cảnh giá nhiên liệu, phân bón và các chi phí hoạt động khác tăng cao. Sau đó, vào năm ngoái, thời tiết xấu đã xóa sổ phần lớn mùa màng của bà. Nhưng bà nghĩ rằng sự trở lại của Trump sẽ giúp đảo ngược tình hình.Carlson, một đảng viên Cộng hòa lâu năm và là người ủng hộ Trump, nói rằng giá anh đào (cherries), loại cây trồng chính của bà, đã tăng trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump sau khi các chính sách của ông cắt giảm sự cạnh tranh từ nước ngoài và bà hy vọng sẽ thấy sự thúc đẩy kinh tế tương tự vào thời điểm này. Thay vào đó, trang trại của bà đã bị cuốn vào lệnh đóng băng tài trợ rộng rãi của chính phủ, gây nguy hiểm cho khả năng thuê nhân công cần thiết cho vụ thu hoạch của mùa này. Bà có thể phải gánh khoản nợ 200.000 đô la nếu không thể tiếp cận được khoản tiền tài trợ đã được trao cho trang trại của mình.Cử tri ở các vùng nông thôn và phụ thuộc vào nông nghiệp là một trong những nhóm ủng hộ Trump kể từ khi ông lần đầu tiên xuất hiện trên chính trường cách đây một thập niên. Nhưng những ngày đầu của nhiệm kỳ thứ hai của ông đã mang đến rất nhiều rủi ro cho lĩnh vực kinh tế này. Các mức thuế mà Trump đề xuất có thể đẩy giá ngũ cốc và phân bón lên cao trong khi làm giảm nhu cầu ở nước ngoài đối với các sản phẩm nông nghiệp của Hoa Kỳ. Các cuộc đàn áp nhập cư có thể làm tê liệt lực lượng lao động nông nghiệp, nơi ước tính có tới 40% công nhân không có đủ giấy tờ hợp lệ để làm việc tại Hoa Kỳ.Trong khi đó, việc cắt giảm và đóng băng chi tiêu đã ảnh hưởng trực tiếp đến các chương trình do liên bang tài trợ cung cấp các khoản vay và trợ cấp cho nông dân. Trump đã thừa nhận sự ủng hộ của nông dân và nói về cách các chính sách của ông sẽ có lợi cho họ bằng cách giảm nhập cảng thực phẩm từ nước ngoài, điều này có thể làm tăng nhu cầu đối với một số sản phẩm do Hoa Kỳ trồng.Trong khi tình hình thuế quan vẫn đang diễn biến, Carlson cho biết bà không có nhiều thời gian để chờ đợi để giải quyết các vấn đề của mình. Trang trại của bà đã được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ trao tặng khoản tài trợ trị giá 400.000 đô la để giúp chi trả các chi phí liên quan đến việc thuê lao động theo mùa từ nước ngoài thông qua chương trình thị thực H-2A, chương trình mà nông dân đã sử dụng trong nhiều năm để thuê lao động nông nghiệp tạm thời.Bộ Nông Nghiệp USDA mô tả chương trình trên trang web của mình là một cách để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động tại các trang trại của Hoa Kỳ và giảm nhập cư bất hợp pháp. Chương trình được hỗ trợ bởi 65 triệu đô la tiền tài trợ từ Kế hoạch Cứu trợ Hoa Kỳ, một dự luật kích thích Covid được thông qua vào năm 2021.Nhưng hiện tại, nguồn tài trợ cho chương trình đó dường như đã bị đóng băng. Những người nông dân như Carlson không thể được hoàn trả các chi phí mà họ đã chi trả theo khoản tài trợ này và không có hướng dẫn chính thức nào từ USDA về việc liệu họ có được hoàn trả các chi phí trong tương lai hay không, Michael Marsh, người đứng đầu Hội đồng Nhà tuyển dụng Nông nghiệp Quốc gia, một nhóm thương mại làm việc với nhiều nông dân ngoại nhập sử dụng chương trình thị thực H-2A, cho biết. Marsh than thở, cho biết "Giống như bị kéo thảm ra khỏi chân vậy".Điều đó khiến nông dân phải vay tiền trong khi chờ được hoàn trả các khoản chi phí mà họ đã trả theo khoản trợ cấp. Và điều đó có nghĩa là họ không chắc chắn liệu có nên tiếp tục chịu thêm chi phí thuê công nhân từ nước ngoài hay không, Marsh cho biết. Marsh cho biết "Chúng tôi đang ở giữa mùa bận rộn khi chúng tôi trồng trọt hoặc cắt tỉa cây nho và cây cối, nơi chúng tôi thực sự cần công nhân ở đây. Nhưng bây giờ, bạn đã mất số tiền mà bạn đã lên kế hoạch để ở đó vì bạn".Carlson cũng không còn nhiều thời gian để đưa ra quyết định về việc có nên chi thêm tiền để đưa công nhân sang hay không. Đến ngày 5 tháng 4, bà được cho là đã mua vé máy bay cho những công nhân mà bà dự định thuê, những người được cho là sẽ đến vào tháng 5.

"Chúng ta đang ở thời điểm mà nếu chúng ta không nhận được khoản tài trợ này, có thể sẽ xảy ra vấn đề phá sản", bà nói. "Người nông dân Mỹ đang thất bại ngay lúc này vì bạn đang đóng băng nguồn tài trợ vốn được dùng để giúp đỡ người nông dân Mỹ".

Carlson đã có kế hoạch sử dụng tiền tài trợ của USDA để thuê 10 công nhân tạm thời từ Guatemala để giúp thu hoạch vụ mùa năm nay. Khoản tài trợ này sẽ giúp trả tiền nhà cho những công nhân cần thiết tại bất động sản của bà và lệ phí thị thực cùng vé máy bay để đưa những công nhân này đến và đi từ Hoa Kỳ. Đến ngày 5 tháng 4, bà được cho là đã mua vé máy bay cho những công nhân mà bà dự định thuê, những người dự kiến sẽ đến vào tháng 5.

"Chúng tôi đang ở thời điểm mà nếu không nhận được khoản tài trợ này, có thể sẽ xảy ra vấn đề phá sản", bà nói. "Người nông dân Mỹ đang thất bại ngay lúc này vì Bộ Nông Nghiệp đang đóng băng nguồn tài trợ vốn được dùng để giúp đỡ người nông dân Mỹ".

⦿ ---- Nghề nhập lậu người vào Mỹ, vượt qua biên giới Mexico, tuyển người qua TikTok. Các video chạy trên TikTok trong chớp mắt 30 giây. Những người di cư đi bộ ngụy trang qua địa hình sa mạc. Những chiếc xe địa hình gầm rú tiến đến hàng rào biên giới Hoa Kỳ-Mexico. Các gia đình có trẻ nhỏ đi qua các khe hở trên tường. Được lồng ghép bằng biểu tượng cảm xúc, các video do những kẻ buôn người đăng tải đưa ra một lời hứa đơn giản: Nếu bạn không có thị thực ở Hoa Kỳ, hãy tin chúng tôi - chúng tôi sẽ đưa bạn qua đó một cách an toàn. "Với sự giúp đỡ của Chúa, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để thực hiện ước mơ của người nước ngoài", một kẻ buôn người đầy sáng kiến đã viết.

Tiếp cận công nghệ cao: Khi các con đường hợp pháp đến Hoa Kỳ bị cắt đứt và các nhóm tội phạm đang kiếm được tiền từ hoạt động buôn người di cư, các ứng dụng truyền thông xã hội như TikTok đã trở thành một công cụ thiết yếu cho cả những kẻ buôn người và người di cư. Hàng trăm video được AP kiểm tra có những cọc tiền dày; những người vượt qua hàng rào biên giới; trực thăng và máy bay được cho là do những kẻ buôn người được gọi là chó sói (coyotes) sử dụng; những kẻ buôn người cắt xương rồng trong sa mạc để những người di cư uống nước; và thậm chí cả những vụ rau diếp có dòng chữ "Những cánh đồng của người Mỹ đã sẵn sàng!" Các video thường được lồng ghép vào nhạc miền Bắc Mexico sôi động với lời bài hát lãng mạn về việc trở thành kẻ buôn người.

"Trong lĩnh vực công việc này, bạn phải thay đổi chiến thuật", một phụ nữ tên Soary, một thành viên của mạng lưới đưa người di cư từ Ciudad Juarez đến El Paso, Texas, cho biết. "TikTok có mặt trên khắp thế giới". Soary, 24 tuổi, bắt đầu buôn người khi cô 19 tuổi, sử dụng xe tải của mình để đón những người di cư vừa vượt biên giới. Bất chấp những rủi ro liên quan, cô cho biết công việc này giúp cô kiếm được nhiều tiền hơn với tư cách là một bà mẹ đơn thân so với công việc nối tóc trước đây.

⦿ ---- Một vụ xả súng hàng loạt tại Young Park ở Las Cruces, tiểu bang New Mexico, đã khiến ba người chết và 14 người khác bị thương. Theo cảnh sát, vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 10 giờ tối giờ địa phương trong một cuộc tụ tập tại công viên công cộng, một địa điểm âm nhạc và giải trí nổi tiếng. Các nhà chức trách xác nhận những nạn nhân thiệt mạng là hai người đàn ông 19 tuổi và một cậu bé 16 tuổi. Những người bị thương, trong độ tuổi từ 16 đến 36, đã được điều trị tại các bệnh viện ở Las Cruces và Trung tâm Y tế Đại học ở El Paso.

⦿ ---- HỎI 1: Xài nhiều ChatGPT thì sẽ tăng cô đơn và giảm tương tác xã hội?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Theo nghiên cứu mới của OpenAI hợp tác với Viện Công nghệ Massachusetts, việc sử dụng nhiều hơn các chatbot như ChatGPT có thể dẫn đến tình trạng cô đơn gia tăng và ít thời gian giao lưu với người khác. Chi tiết:

⦿ ---- HỎI 2: Chế độ ăn uống lành mạnh sẽ giảm chứng ù tai?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Giảm âm lượng trên tai nghe hoặc đeo nút tai trong môi trường ồn ào được biết là có thể làm giảm nguy cơ mắc chứng ù tai ở một người. Hiện nay, nghiên cứu mới cho thấy rằng ăn nhiều trái cây và chất xơ hoặc uống nhiều sữa và cà phê cũng có thể ngăn chặn tiếng ù dai dẳng và khó chịu có thể khiến mọi người mất tập trung. Các nhà nghiên cứu đã báo cáo trên The BMJ rằng những thay đổi đơn giản trong chế độ ăn uống có vẻ như có thể làm giảm nguy cơ mắc chứng ù tai ở mọi người. Nhóm nghiên cứu do nhà nghiên cứu cấp cao Qinxiu Zhang thuộc Đại học Y học cổ truyền Thành Đô ở Tứ Xuyên, Trung Quốc dẫn đầu đã kết luận rằng "Các chiến lược dựa trên chế độ ăn uống để phòng ngừa chứng ù tai được dự đoán sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát chứng ù tai mãn tính". Chi tiết:

