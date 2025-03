- Putin ra điều kiện: ngưng gửi Ukraine vũ khí - Trump lộ ý sẽ ép Ukraine nhường Nga bán đảo Crimea, nhà máy điện nguyên tử Zaporizhzhya, sẽ đưa bản đồ ra LHQ chứng thực - Putin: Hầu hết các nước châu Âu đã mất chủ quyền, suy sụp kinh tế, không trừng phảt kinh tế Nga nổi

Hình trên: Bán đảo Cirmea là thiên đường du lịch của Ukraine, bị quân Nga chiếm từ 2014. Dự kiến Trump sẽ công nhận nơi này là lãnh thổ Nga, và Putin muốn đưa ra LHQ công nhận đây là đất Nga.

.

- HỌA SĨ HỒ THÀNH ĐỨC (1940-2025) RA ĐI

.

QUẬN CAM (VB-18/3/2025) ⦿ ---- Cổ phiếu của Tesla Inc. đã giảm hơn 3% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa thị trường vào sáng thứ Ba, khi các đối thủ cạnh tranh tại Trung Quốc của hãng xe này công bố thông báo mới. Công ty xe điện Trung Quốc Zeekr nói với CNBC rằng họ sẽ triển khai miễn phí các khả năng hỗ trợ người lái tiên tiến cho khách hàng địa phương. Giám đốc điều hành Zeekr Andy An đã nêu chi tiết rằng hệ thống sẽ cho phép khách hàng ngồi lại trong khi xe tự lái gần như hoàn toàn từ điểm này đến điểm khác, nhưng họ sẽ phải giữ tay trên vô lăng.

.

Ông cũng đề cập rằng cần phải có sự chấp thuận của cơ quan quản lý. Trong khi đó, BYD Auto Co., Ltd. gần đây đã công bố công nghệ "Super e-Platform" có thể cung cấp tốc độ sạc lên tới 1.000 kW, gấp đôi công suất của bộ siêu nạp V4 của Tesla. BYD cũng chia sẻ kế hoạch đầu tư vào việc tạo ra 4.000 bộ sạc nhanh mới trên khắp Trung Quốc. Cổ phiếu của Tesla đã giảm 3,11% vào lúc 7:44 giờ sáng theo giờ miền Đông, xuống còn 230,60 đô la một chiếc.

.

⦿ ---- Guangzhou Xiaopeng Motors Technology Co. Ltd. (Xpeng) đã báo cáo vào thứ Ba rằng doanh thu của công ty trong quý IV năm tài chính 2024 đạt 16,1 tỷ nhân dân tệ (2,2 tỷ đô la), tăng vọt 23,4% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn một chút so với kỳ vọng.

.

Lỗ ròng của nhà sản xuất xe Trung Quốc trong quý được báo cáo là 1,3 tỷ nhân dân tệ (180 triệu đô la), giảm 1,48% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lỗ ròng pha loãng trên mỗi cổ phiếu ký quỹ của Mỹ (ADS) là 1,4 nhân dân tệ (0,19 đô la). Tổng số xe giao của công ty đạt 91.507, tăng 52,1% so với cùng kỳ năm trước. Cổ phiếu của Xpeng tăng 3,14% vào lúc 6:12 sáng theo giờ miền Đông trên Sàn giao dịch chứng khoán New York trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa, được bán với giá 25,32 đô la một cổ phiếu.

.

⦿ ---- Điện thoại di động: Xiaomi Corp. đã công bố trong báo cáo thu nhập quý 4 rằng doanh thu của công ty đã tăng 49% so với cùng kỳ năm trước, đạt 109 tỷ nhân dân tệ (15,1 tỷ đô la), vượt qua kỳ vọng và vượt mốc 100 tỷ nhân dân tệ lần đầu tiên trong lịch sử công ty. Lợi nhuận tăng vọt 90,4% lên 9 tỷ nhân dân tệ (1,2 tỷ đô la).

.

Trong cả năm 2024, Xiaomi đạt doanh thu 365,9 tỷ nhân dân tệ (50,6 tỷ đô la), tăng 35% so với năm 2023. Thu nhập tăng 34,9% trong năm, lên 23,6 tỷ nhân dân tệ (3,3 tỷ đô la). Mảng điện thoại thông minh và trí tuệ nhân tạo của công ty đã ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu hàng năm là 22,9% lên 333,2 tỷ nhân dân tệ (46,1 tỷ đô la). Số lượng điện thoại thông minh được xuất xưởng đã tăng 15,7% so với năm 2023 lên 168,5 triệu chiếc, đạt 13,8% thị phần toàn cầu. Số lượng người dùng hoạt động toàn cầu đạt mức cao kỷ lục là 702,3 triệu, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước.

.

⦿ ---- Phục chức cho 24.000 công chức: Chính quyền Trump đã khôi phục lại ít nhất 24.000 nhân viên trong ngành quản chế liên bang đã bị sa thải trong nỗ lực thu hẹp chính phủ của tổng thống, theo hồ sơ trong một trong hai vụ án mà thẩm phán liên bang phán quyết việc chấm dứt hợp đồng là bất hợp pháp. Hồ sơ được nộp lên tòa án liên bang ở Maryland vào cuối ngày thứ Hai bao gồm 18 cơ quan và đánh dấu bản kê khai toàn diện nhất cho đến nay về các vụ sa thải hàng loạt trong những tháng gần đây, mà chính quyền đã nhiều lần từ chối cung cấp chi tiết.

.

Theo tuyên bố của các viên chức tại các cơ quan, hầu hết những nhân viên được khôi phục hợp đồng đều được cho nghỉ hành chính có lương. Những người khác được khôi phục hoàn toàn có lương hoặc được khôi phục hợp đồng không lương nếu họ đã nghỉ không lương trước khi bị sa thải, theo hồ sơ. Chính quyền đang phải đối mặt với một loạt các thách thức pháp lý về nhiều vấn đề, bao gồm nỗ lực đang diễn ra do cố vấn của Trump là Elon Musk dẫn đầu nhằm cắt giảm lực lượng lao động liên bang.

.

⦿ ---- Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết hôm thứ Ba rằng mỗi quốc gia bị Hoa Kỳ hạn chế thương mại "sẽ nhận được một con số thuế quan" vào ngày 2 tháng 4, khi chúng có hiệu lực. Ông cho biết thuế quan có thể thấp đối với một số quốc gia, đồng thời nói thêm rằng "15% quốc gia sẽ chiếm phần lớn" các khoản thuế áp đặt.

.

Phát biểu với Fox Business, Bessent cho biết sẽ "ngớ ngẩn" khi yêu cầu chính quyền Trump đảm bảo rằng sẽ không có suy thoái, mặc dù ông khẳng định nền kinh tế cơ bản đang lành mạnh và "không có lý do gì" để mong đợi suy thoái. Ông nói thêm rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã yêu cầu ông "xem xét lại" chế độ trừng phạt, với lý do rằng nó đang "làm suy yếu vị thế dự trữ của đồng đô la".

.

⦿ ---- Hợp tác kinh doanh Mỹ-Nga. Tổng giám đốc điều hành Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev, người mà Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây đã bổ nhiệm làm đặc phái viên của nước này về hợp tác kinh tế và đầu tư quốc tế, đã tiết lộ vào thứ Ba rằng một cuộc gặp với tỷ phú và doanh nhân người Mỹ Elon Musk sẽ diễn ra "trong tương lai gần".

.

Phát biểu với các nhà báo bên lề cuộc họp thường niên của Liên minh các nhà công nghiệp và doanh nhân Nga (RSPP), Dmitriev tuyên bố rằng Musk là "một nhà lãnh đạo độc nhất vô nhị, tận tụy đưa nhân loại tiến lên phía trước". Ông nói thêm rằng ông đã nói chuyện với người đứng đầu Roscosmos Dmitry Bakanov về khả năng hợp tác không gian với Hoa Kỳ, và đặc biệt là về các chuyến bay đến Sao Hỏa. Trong khi đó, khi thảo luận về vấn đề các công ty từ Hoa Kỳ quay trở lại Nga, Dmitriev lưu ý rằng điều này có thể khó khăn, vì "nhiều thị trường ngách đã có người tham gia". Tuy nhiên, ông nói thêm rằng các công ty Hoa Kỳ có thể tạo ra các liên doanh với các doanh nghiệp Nga.

.

⦿ ---- Putin ra điều kiện: ngưng gửi vũ khí tới Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn các đồng minh của Ukraine ngừng gửi vũ khí cho nước này như một điều kiện tiên quyết cho lệnh ngừng bắn, theo một báo cáo được công bố vào thứ Ba. Hai nguồn tin của Nga cho biết "mục tiêu tối thiểu" của Nga là đình chỉ viện trợ quân sự của Hoa Kỳ.

.

Các quan chức cấp cao giấu tên của châu Âu cho biết châu Âu "cực kỳ miễn cưỡng" đồng ý với yêu cầu của Putin, theo báo cáo của Bloomberg, lập luận rằng Nga có thể sử dụng lệnh ngừng bắn để tái vũ trang, trong khi Ukraine không thể nhận được vũ khí mới. Putin sẽ nói chuyện với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào cuối ngày hôm nay Thứ Ba và Điện Kremlin xác nhận rằng cuộc chiến ở Ukraine sẽ là một trong những chủ đề thảo luận.

.

⦿ ---- Mỹ nói chuyện với Ukraine về 1 nhà máy điện có thể sẽ nhường cho Nga vĩnh viễn. "Có một nhà máy điện trên biên giới Nga và Ukraine đang được thảo luận với người Ukraine". Trường phòng Báo chí Bạch Ốc Karoline Leavitt đang nhắc đến Nhà máy điện nguyên tử Zaporizhzhya, nằm ở thị trấn Energodar trên Sông Dnipro, trên biên giới của các tỉnh Dnipropetrovsk và Zaporizhzhya của Ukraine. Nhà máy này đã bị quân Nga chiếm đóng kể từ ngày 24/2/2022.

.

Leavitt tiếp tục giải thích về các cuộc thảo luận sắp tới của Tổng thống Donald Trump với Vladimir Putin, rằng "Ông Trump sẽ đề cập đến vấn đề này trong cuộc gọi với Putin vào ngày mai". Tuyên bố này phù hợp với một loạt các nhận xét từ các quan chức chính quyền Trump cho rằng Ukraine nên cân nhắc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga.

.

Những nhân vật chủ chốt trong nhóm của Trump đã ủng hộ các cuộc đàm phán sẽ nhượng lại các khu vực bị chiếm đóng cho Moscow, coi những hành động như vậy là cần thiết để đạt được hòa bình. Trump luôn nhấn mạnh cam kết chấm dứt xung đột thông qua các cuộc đàm phán trực tiếp với Putin, thường không đưa ra các cam kết rõ ràng về việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

.

Đồng thời, Nga đã sửa đổi hiến pháp của mình để khẳng định chủ quyền hoàn toàn đối với Tỉnh Zaporizhzhya, bao gồm các khu vực vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Nga duy trì rằng toàn bộ Tỉnh là một phần của Liên bang Nga, phủ nhận lập trường Ukraine rằng tất cả các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng phải được trả lại. Việc Mỹ gọi đường ranh giới Zaporizhzhya-Dnipro là "biên giới Nga" đánh dấu một sự thay đổi đáng chú ý.

.

⦿ ---- Nhường Nga thêm bán đảo Crimea: Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc liệu có nên công nhận Crimea là của Nga hay không như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Hai nguồn tin nói với Semafor rằng chính quyền đang cân nhắc công nhận Crimea - bán đảo ở Biển Đen mà Nga đã xâm chiếm năm 2014 - là lãnh thổ của Nga và thúc giục Liên Hợp Quốc làm như vậy.

.

"Yêu cầu như vậy sẽ khiến chính quyền Trump phù hợp với lập trường của Tổng thống Nga Vladimir Putin, người từ lâu coi Crimea là lãnh thổ của quốc gia mình", báo cáo cho biết. Trump dự kiến ​​sẽ nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào thứ Ba về lệnh ngừng bắn tiềm năng trong 30 ngày.

.

.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phản đối việc nhượng lại bất kỳ vùng đất nào như một phần của thỏa thuận với Nga. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã nói vào tuần trước rằng Zelensky sẽ xem xét điều đó. Theo New York Times, Rubio cho biết sự sẵn sàng nhượng lại lãnh thổ là điều bắt buộc trước cuộc họp. Trump đã nói với báo chí vào Chủ Nhật rằng các nhà đàm phán đã thảo luận về việc "phân chia một số tài sản nhất định".

.

⦿ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố hôm thứ Ba rằng "hầu hết các nước châu Âu đã mất chủ quyền" và họ đang phải đối mặt với các vấn đề kinh tế do đó. Ông nói thêm rằng "sự thống trị của phương Tây đang dần mất đi" và các trung tâm tăng trưởng khác đang trở nên nổi bật hơn.

.

Putin cũng chỉ trích các lệnh trừng phạt của phương Tây, cáo buộc rằng chúng là "cơ chế gây áp lực chiến lược có hệ thống" đối với Nga. Tuy nhiên, ngay cả khi chúng được dỡ bỏ, ông cho biết các đối thủ cạnh tranh của Nga "sẽ luôn cố gắng kiềm chế đất nước chúng ta, làm suy yếu năng lực kinh tế và công nghệ của nước này".

.

⦿ ---- Đức Giáo hoàng Francis, người vẫn đang ở Bệnh viện Gemelli, đã nhấn mạnh trong một lá thư được công bố vào thứ Ba rằng chiến tranh là "vô lý", đồng thời nói thêm rằng xã hội nên thúc đẩy "giải giáp Trái đất". Thư viết: "Trong khi chiến tranh chỉ tàn phá các cộng đồng và môi trường, mà không đưa ra giải pháp cho các cuộc xung đột, thì ngoại giao và các tổ chức quốc tế đang cần sức sống và uy tín mới."

.

Những lời của giáo hoàng được đưa ra khi các cuộc xung đột toàn cầu vẫn tiếp tục diễn ra. Trong khi Ukraine và Nga có khả năng tiến tới các cuộc đàm phán hòa bình, các cuộc không kích quân sự vẫn đang diễn ra. Ngoài ra, Israel đã tiếp tục các cuộc tấn công vào Gaza sau nhiều tuần không có giao tranh.

.

⦿ ---- Truyền thông nhà nước Trung Quốc hoan nghênh động thái cắt giảm ngân sách công của Donald Trump cho các cơ quan thông tấn Voice of America VOA và Radio Free Asia RFA, những cơ quan từ lâu đã đưa tin về các chế độ độc tài. Quyết định này ảnh hưởng đến hàng nghìn nhân viên - khoảng 1.300 nhân viên đã được cho nghỉ phép có lương chỉ riêng tại Voice Of America (VOA) kể từ lệnh hành pháp hôm thứ Sáu. Báo nhà nước Global Times của Bắc Kinh đã lên án VOA vì "thành tích kinh hoàng" trong việc đưa tin về Trung Quốc .

.

Các đài VOA, Radio Free Asia (RFA) và Radio Free Europe đã giành được sự ca ngợi và công nhận của quốc tế vì đã đưa tin ở những nơi mà quyền tự do báo chí bị hạn chế nghiêm trọng hoặc không tồn tại, từ Trung Quốc và Campuchia đến Nga và Bắc Hàn. Mặc dù chính quyền ở một số quốc gia này chặn các chương trình phát sóng - ví dụ như VOA bị cấm ở Trung Quốc - mọi người có thể nghe chúng trên đài phát thanh sóng ngắn hoặc vượt qua các hạn chế thông qua phần mềm VPN. Trong khi đó, RFA thường đưa tin về cuộc đàn áp nhân quyền ở TQ, Campuchia và Việt Nam.

.

⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ vào thứ Hai trong một bài đăng trên Telegram rằng một máy bay không người lái sản xuất trong nước có tầm bắn 3.000 km đã được thử nghiệm thành công. Hơn nữa, Zelensky cho biết Ukraine đã thử nghiệm thành công tên lửa tầm xa Long Neptune mới do nước này sản xuất. "Chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi hài lòng với kết quả phá hủy. Nhưng chúng tôi cần sản xuất nhiều tên lửa hơn, nhiều máy bay không người lái hơn và chúng tôi sẽ thảo luận về điều này với các đối tác của mình trong tuần này", ông nhấn mạnh.Ngoài ra, tổng thống nhấn mạnh rằng năng lực phòng thủ của Ukraine, cùng với các khoản đầu tư của các đồng minh châu Âu, đại diện cho "nền tảng vững chắc cho một kiến trúc an ninh mới chắc chắn sẽ được tạo ra trên lục địa của chúng tôi", nhấn mạnh rằng "kiến trúc an ninh cũ sẽ không còn hiệu quả" ở châu Âu.⦿ ---- Thủ tướng Canada Mark Carney đã thúc giục Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngừng bình luận về việc áp lực Canada trở thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Phát biểu trong cuộc họp với người đồng cấp Anh Sir Keir Starmer, Carney cảnh báo rằng những lời lẽ như vậy phải dừng lại trước khi các cuộc đàm phán song phương giữa Hoa Kỳ và Canada bắt đầu. Những phát biểu của Carney được đưa ra trong chuyến thăm Pháp và Vương quốc Anh của ông, sau khi Trump áp đặt một loạt thuế quan đối với một số hàng hóa từ Canada và Liên minh châu Âu.⦿ ---- Một luật sư của chính quyền Trump đã nhiều lần từ chối trả lời chi tiết các câu hỏi tại tòa vào cuối ngày thứ Hai về việc trục xuất người nhập cư vào cuối tuần, và một số câu trả lời mà ông đưa ra khiến thẩm phán không thể tin được. Tại một phiên tòa ở Washington, Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ James Boasberg đã hỏi luật sư của Bộ Tư pháp tại sao các máy bay chở người Venezuela mà chính quyền cho là thành viên băng đảng lại tiếp tục đến El Salvador, mặc dù Thẩm phán đã ra lệnh cho họ quay đầu.Abhishek Kambli lập luận rằng vì thẩm phán đã ra lệnh bằng lời nói nên không cần phải tuân theo—chỉ cần tuân theo các điều khoản trong lệnh bằng văn bản của ông, tờ New York Times đưa tin. "Tôi nghĩ đó là một sự cường điệu", Boasberg nói với ông. Trong cuộc trao đổi căng thẳng, Kambli đã nêu ra nhu cầu an ninh quốc gia và cái mà ông gọi là quyền lực rộng lớn của Tổng thống Trump trong việc trục xuất người nhập cư mà không cần xét xử hợp pháp theo Đạo luật Kẻ thù nước ngoài AEA, mà Trump đã viện dẫn vào cuối tuần, là lý do để không trả lời."Đây là những nhiệm vụ nhạy cảm, mang tính tác chiến của an ninh quốc gia", Kambli nói tại một thời điểm, theo AP. Cuối cùng, Boasberg bảo ông quay lại vào buổi trưa mai, thứ Ba với nhiều câu trả lời hơn. Trong khi phiên điều trần hôm thứ Hai đang diễn ra, Bộ Tư pháp đã yêu cầu tòa kháng án liên bang về Boasberg loại Thẩm phán này ra khỏi vụ án, theo CNBC, gọi hành động của ông là "hành vi thực hiện quyền tài phán không phù hợp".⦿ ---- Trả thù tới cùng: Tổng thống Trump cho biết hôm thứ Hai rằng ông sẽ chấm dứt "ngay lập tức" các đội cận vệ của Mật vụ giữ an ninh cho các con của Joe Biden, mà cựu tổng thống đã gia hạn cho đến tháng 7 ngay trước khi rời nhiệm sở vào tháng 1. Trump đã làm điều tương tự cho các con của mình khi ông rời nhiệm sở sau nhiệm kỳ đầu tiên. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Trump phản đối việc có những gì ông cho là 18 đặc vụ được giao cho đội bảo vệ Hunter Biden trong khi con trai của người tiền nhiệm của ông đang ở Nam Phi vào tuần này.Trump cho biết Ashley Biden có 13 đặc vụ bảo vệ cô và rằng cô cũng "sẽ bị xóa khỏi danh sách", AP đưa tin. Các cựu tổng thống và vợ/chồng của họ được Mật vụ bảo vệ trọn đời theo luật liên bang, nhưng sự bảo vệ dành cho các thành viên trong gia đình trực hệ của họ trên 16 tuổi thường kết thúc khi họ rời nhiệm sở.⦿ ---- Sở Giáo dục Oklahoma sẽ yêu cầu học sinh trung học tìm hiểu về "sự khác biệt" trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, bắt đầu bằng một loạt các khả năng phản ánh những tuyên bố bị bác bỏ của Tổng thống Trump về cuộc bỏ phiếu. Học sinh sẽ được hướng dẫn xác định các yếu tố bao gồm "việc dừng đột ngột việc kiểm phiếu tại một số thành phố được chọn ở các tiểu bang chiến trường quan trọng" và "rủi ro an ninh của việc bỏ phiếu qua thư", tờ New York Times đưa tin."Chúng tôi muốn học sinh tự suy nghĩ, chứ không phải bị nhồi nhét những lời tuyên truyền cánh tả", Giám đốc Sở Giáo dục Ryan Walters cho biết, theo tờ Washington Post. Phiên bản đầu tiên của chính sách giới hạn hướng dẫn của mình đối với học sinh trong việc xem xét các vấn đề liên quan đến cuộc bầu cử, theo KWTV. Một phiên bản mới, được tổ chức phi lợi nhuận NonDoc đưa tin, yêu cầu học sinh "xác định sự khác biệt trong kết quả bầu cử năm 2020".Sự thay đổi này được thực hiện sau khi thời gian lấy ý kiến công khai kết thúc. Đề xuất này được đưa ra tiếp theo cơ quan lập pháp của tiểu bang, nơi do đảng Cộng hòa kiểm soát. Dân biểu đảng Dân chủ John Waldron, một cựu giáo viên khoa học xã hội, cho biết ông là người bỏ phiếu chống. Văn phòng thống đốc đảng Cộng hòa gọi đề xuất này là sự đánh lạc hướng và không rõ Thống đốc Kevin Stitt có ủng hộ hay không.⦿ ---- Cổ phiếu của Tesla đã phải đối mặt với sự sụt giảm mạnh, mất khoảng 1/2 vốn hóa thị trường kể từ tháng 12/2024. Từng được định giá ở mức 1,54 nghìn tỷ đô la, Tesla hiện có giá trị 777 tỷ đô la. Sự sụt giảm này đã xóa sổ khoảng 800 tỷ đô la vốn hóa thị trường. Các nhà phân tích của ngân hàng JPMorgan đã giảm đáng kể mục tiêu giá của Tesla và cắt giảm dự báo giao xe vào đầu năm 2025 tới 8% so với năm trước.⦿ ---- Du khách từ Canada rủ nhau hủy chuyến sang Mỹ sau khi Tổng thống Trump áp thuế thương mại và lời đồn biến đất nước họ thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ sẽ làm giảm 20,5 tỷ đô la mà du khách Canada chi tiêu tại Hoa Kỳ mỗi năm, tờ New York Times đưa tin. "Đó là bắt nạt", Amy Gleiser đến từ Ontario, người có gia đình đã hủy kỳ nghỉ ở Myrtle Beach, Florida mất tiền đặt cọc chung cư và thay vào đó sẽ đến Bán đảo Yucatan, cho biết. "Đó là cảm giác của chúng tôi".Tại Palm Springs, California, một Nhà môi giới bất động sản đã nhận được email hủy một đặt phòng Airbnb trị giá 7.000 đô la, theo Business Insider. Một trong những công ty lữ hành lớn nhất Canada đã báo cáo rằng lượng đặt phòng đến Hoa Kỳ đã giảm 40% vào tháng trước so với tháng 2 trước đó. Flight Center Travel Group Canada cho biết đây là điều chưa từng có trong 30 năm qua, ngoại trừ trong thời gian đại dịch. Các doanh nghiệp và tổ chức cũng đã thay đổi kế hoạch của họ.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã phát biểu trên Truth Social rằng ông đang cho phép chính quyền của mình "ngay lập tức bắt đầu sản xuất Năng lượng bằng THAN SẠCH ĐẸP". Trump cho biết động thái này diễn ra sau "nhiều năm bị những kẻ cực đoan về môi trường, những kẻ điên khùng, những kẻ cấp tiến và côn đồ giam cầm, cho phép các quốc gia khác, đặc biệt là Trung Quốc, giành được lợi thế kinh tế to lớn so với chúng ta bằng cách mở cửa hàng trăm Nhà máy điện than".Trong một loạt bài đăng trên mạng xã hội vào tối nay, Trump cũng đã viết về cuộc gọi sắp tới của mình với Tổng thống Nga Vladimir Putin và tuyên bố rằng ông sẽ chấm dứt sự bảo vệ của Mật vụ đối với Hunter và Ashley Biden.⦿ ---- Các nước đồng minh hủy đơn đặt hàng máy bay F-35, loại máy bay chiến đấu có giá 2 nghìn tỷ đô la. Cho đến nay, nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump tại nhiệm được đánh dấu bằng sự thù địch với các quốc gia đồng minh. Chỉ trong hai tháng, Trump đã thể hiện thái độ thù địch với liên minh phòng thủ NATO trong khi vui vẻ theo đuổi một cuộc chiến thương mại với Canada và Mexico bằng cách áp đặt mức thuế quan hai chữ số đối với hai quốc gia mua hàng hóa lớn nhất của Hoa Kỳ vì những lý do ngụy biện chỉ để sau đó đồng ý tạm dừng, trước khi lặp lại chu kỳ này một lần nữa.Một tác dụng phụ của thái độ táo bạo, thiếu ngoại giao của Trump là một số quốc gia đồng minh có thể rút lui khỏi việc mua máy bay chiến đấu F-35 từ Hoa Kỳ, sự sỉ nhục mới nhất trong một chương trình đã trở thành một trò hề kéo dài nhiều năm."Máy bay F-35 Lightning II (F-35) là hệ thống vũ khí tham vọng và tốn kém nhất của Bộ Quốc phòng (DOD) và là máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của bộ này", theo báo cáo tháng 4 năm 2024 từ Văn phòng Trách nhiệm Giải trình của Chính phủ (GAO). "Tuy nhiên, chi phí dự kiến của DOD để duy trì F-35 tiếp tục tăng trong khi việc sử dụng máy bay theo kế hoạch giảm xuống". Mặc dù DOD có kế hoạch duy trì hoạt động của máy bay phản lực này đến năm 2088, nhưng ước tính chi phí để thực hiện là 2 nghìn tỷ đô la.Bất chấp thành tích đáng ngờ của F-35 và mức giá tăng vọt do người nộp thuế tài trợ, một số quốc gia đồng minh đã đồng ý mua chúng. Vào năm 2023, Canada đã đồng ý mua 88 chiếc F-35 với giá 19 tỷ đô la sau khi trước đó đã cam kết không mua. Vào tháng 4 năm 2024, tham mưu trưởng Không quân Bồ Đào Nha cho biết nước này sẽ chuyển đổi từ F-16 sang F-35 trong một quá trình ước tính tốn 5,5 tỷ euro (6 tỷ đô la).Tất cả dường như đang thay đổi. "Bồ Đào Nha đang chùn bước trong việc thay thế máy bay chiến đấu F-16 do Hoa Kỳ sản xuất bằng máy bay F-35 hiện đại hơn vì Donald Trump", Politico đưa tin vào tuần trước. Vào cuối tuần, CBC đưa tin Canada có thể sẽ làm theo: Bộ trưởng Quốc phòng Bill Blair cho biết đất nước của ông đang "xem xét các phương án thay thế khác" cho F-35.Và có thể không dừng lại ở đó. "Lời kêu gọi của Trump về việc chiếm Greenland từ Đan Mạch và biến Canada thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ đặt ra một 'thách thức thực sự' cho chương trình", Audrey Decker của DefenseOne đã viết vào tuần trước, trích dẫn lời một cựu quan chức quốc phòng, "vì cả hai nước đều sử dụng máy bay phản lực chiến đấu thế hệ thứ năm và dựa vào các phụ tùng thay thế và nâng cấp phần mềm của Hoa Kỳ".⦿ ---- New York: Cánh của một máy bay chở khách hạ cánh tại Sân bay quốc tế LaGuardia đã va vào bề mặt đường băng vào Chủ Nhật khi cố gắng "bay vòng" do phương pháp tiếp cận không ổn định. Không có ai thương tích và máy bay đã hạ cánh an toàn sau khi cánh trái va vào bề mặt đường băng vào khoảng 10:10 tối, theo Cục Hàng không Liên bang và một phát ngôn viên của sân bay cho biết hôm thứ Hai.Chuyến bay 4814 của Delta Connection chở 80 người và do Endeavor Air, một công ty con của Delta Air Lines, điều hành, Delta cho biết trong một tuyên bố. Chuyến bay này bay từ Jacksonville, Florida đến LaGuardia ở Thành phố New York. Việc "bay vòng" được thực hiện vì những gì FAA cho biết là phương pháp tiếp cận không ổn định. Chiếc máy bay là CRJ-900 với 76 hành khách, hai phi công và hai tiếp viên hàng không, Delta cho biết.⦿ ---- HỌA SĨ HỒ THÁNH ĐỨC RA ĐI

Họa sĩ Hồ Thành Đức (1940-2025)

.

Họa sĩ Hồ Thành Đức đã trút hơi thở cuối cùng lúc 6 giờ 30 phút sáng Thứ Hai, ngày 17 tháng Ba 2025 tại bệnh viện Kaiser, hưởng thọ 85 tuổi. Hải Dương, con gái họa sĩ Hồ Thành Đức, đã nhờ nhà báo Đinh Quang Anh Thái thông báo cho bằng hữu và những người yêu tranh Hồ Thành Đức biết, và ghi "Bây giờ anh đã thanh thản tái ngộ với chị Bé Ký nơi cõi vĩnh hằng."

.

Họa sĩ Hồ Thành Đức sanh ra ở Đà Nẵng năm 1940 và bị mồ côi lúc mới 2 tuổi. Với thời thơ ấu nghèo khó, ông đã chiến đấu với cuộc sống để trưởng thành trong một xứ sở bị tàn phá bởi chiến tranh, và tốt nghiệp khóa 2 Trường Mỹ Thuật Saigon, rồi sáng lập viên kiêm Giám đốc Hội Họa sĩ Trẻ VN từ 1968-1975, giáo sư hội họa Viện Đại Học Vạn hạnh Saigon, khoa trưởng hội họa thực hành Trường đại học Miền Nam VN, v..v..

.

Họa sĩ Hồ Thành Đức cùng với phu nhân là họa sĩ Bé Ký cùng gia đình định cư tại Hoa kỳ theo diện nhân đạo. Họa sĩ Hồ Thành Đức cũng còn là một nhà thơ nổi tiếng. Từ ngày định cư Hoa Kỳ đến nhiều năm sau, ông vẫn tiếp tục hăng say sáng tác cùng với Bé Ký. Cả hai họa sĩ Hồ Thành Đức và Bé Ký đã tổ chức cuộc triển lãm riêng và cùng với các họa sĩ khác ở Quận Cam, nhiều nơi ở Hoa Kỳ như Chicago, Hoston và một số quốc gia khác.

.

Tranh của Hồ Thành Đức, và vợ là hoạ sĩ Bé Ký, đã được nhiều nhà phê bình quốc tế giới thiệu và ca ngợi, và đặc biệt được hai báo Miền Nam California là Los Angeles Times và Orange County Register thường xuyên phỏng vấn, phân tích.

.

Tất cả các bức tranh trong tập "Hồ Thành Đức, Ấn Tượng Trong Đời Tôi - Impressions in My Life" đều sử dụng kỹ thuật mixed media (đa phương tiện) hoặc collage (cắt dán, đắp ráp). Các tranh đều có chất liệu lạ, texture phong phú và phức tạp, màu sắc đầy bất ngờ. Mặc dù hầu hết đề tài đều quen thuộc - thí dụ như khuôn mặt Đức Phật, các vị A La Hán ngồi thiền, hoa, thiếu nữ, bà cụ, tình nhân, phố, vân vân - nhưng tất cả đều hiện ra tươi mới với họa pháp của ông.

.

Đặc biệt, tác phẩm Vua Trên Sân Khấu của họa sĩ Hồ Thành Đức đang được lưu giữ tại Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật Smithsonian ở thủ đô Hoa Kỳ Washington DC. Tác phẩm Bức Chân Dung Của Mẹ được lưu giữ tại Viện Bảo Tàng Công Giáo Sàigòn và tác phẩm Chân Dung Thiếu Nữ lưu giữ tại Viện Bảo Tàng Hà Nội Việt Nam.

.

Dưới đây là trích đoạn bài thơ Bến Cũ Trăm Năm, mà họa sĩ Hồ Thành Đức nói: "Để tặng bạn bè ly tán khắp năm châu" đăng trên Việt Báo tháng 10/2005:

.

"Khi em về lại với tôi

Con mắt xưa thoáng chút bồi hồi

Tuyết trắng xứ người nay bạc tóc

Miệng mĩm cười! Cay đắng như vôi

...

Khi anh về lại với em

Cánh đồng xưa thơm mùa lúa mới

Con chim xanh không còn gầy ốm nữa

Nóc chùa xưa thay đổi nét hoa văn

...

Thôi thì trở lại với nhau

Đường xưa lối cũ nát nhàu nhớ thương

Con sông con sáo vấn vương

Trăm năm bến cũ còn thương con đò."

.

Ban biên tập Việt Báo thành kính chia buồn cùng tang gia, và cầu nguyện hương linh họa sĩ Hồ Thành Đức sớm về cõi an lành bên hương linh họa sĩ Bé Ký.