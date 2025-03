Thương Hại Thay Đất Nước - “Pity the Nation”

Thi sĩ Lawrence Ferlinghetti sinh năm 1919, nay đã hơn 100 tuổi. Ông là người đồng sáng lập tiệm sách City Lights, một điểm đến không thể bỏ Thi sĩ Lawrence Ferlinghetti sinh năm 1919, nay đã hơn 100 tuổi. Ông là người đồng sáng lập tiệm sách City Lights, một điểm đến không thể bỏqua ở San Francisco cho những ai yêu văn chương và văn học. Bài “Pity the Nation” được ông viết năm 2007, dựa theo bài “Pity the Nation” của Khalil Gibran. Bản dịch Việt ngữ của Ian Bùi.





oOo





Thương Hại Thay Đất Nước





Thương hại thay đất nước nhân dân là cừu Bị kẻ chăn dẫn đi lạc lối





Thương hại thay đất nước lãnh đạo nói dối Người quân tử miệng bị bịt câm Bọn kỳ cuồng ác tâm phát sóng





Thương hại thay đất nước không cất tiếng Trừ phi ca tụng kẻ xâm lăng Vinh danh những thằng ăn hiếp Chỉ muốn thống trị loài người Bằng vũ lực và đàn áp





Thương hại thay đất nước không được biết Ngôn ngữ nào ngoài ngôn ngữ mình Văn hoá nào ngoài văn hoá mình





Thương hại thay đất nước mỗi hơi thở là tiền Ngủ giấc mê của kẻ quá no nê





Thương hại thay đất nước, Thương hại thay con người Dân quyền bị bào mòn Tự quyết xói rụng rơi





Quê hương ơi, nước mắt nào sôi Khi tự do nổi trôi cùng đất nước!





bản dịch của ianbui ngày 2020.09







oOo





“Pity The Nation”

(After Khalil Gibran)





Pity the nation whose people are sheep And whose shepherds mislead them





Pity the nation whose leaders are liars Whose sages are silenced And whose bigots haunt the airwaves





Pity the nation that raises not its voice Except to praise conquerors And acclaim the bully as hero And aims to rule the world By force and by torture





Pity the nation that knows No other language but its own And no other culture but its own





Pity the nation whose breath is money And sleeps the sleep of the too well fed





Pity the nation oh pity the people who allow their rights to erode and their freedoms to be washed away



My country, tears of thee Sweet land of liberty!