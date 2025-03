Màn hình trang đầu của Đài RFA hôm nay, Thứ Sáu. Đài RFA chuyên về các thông tin nhân quyền trong nhiều thứ tiếng Châu Á đang bị chính quyền Trump suy tính dẹp tiệm để tiết kiệm (vì sự thật không đẻ ra tiền?). Chưa thấy Dân Biểu Derek Trần lên tiếng.

- Đài RFA có thể bị chính quyền Trump đóng cửa

- Hội nghị may dệt Mỹ: Ngành thời trang VN sẽ lãnh búa thuế quan của Trump nặng hơn TQ.

- Ngân hàng J.P. Morgan: Mỹ có thể suy thoái kinh tế năm nay. Ủy ban NBER hồi hộp đọc các chỉ số xem Mỹ suy thoái chưa.

- Khoa học gia rủ nhau thất nghiệp: Đại học Johns Hopkins bắt đầu sa thải hơn 2.000 nhân viên tại 44 quốc gia sau khi Trump cắt 800 triệu đô la tiền tài trợ

- Nông dân la trời, bị Trump chận tiền Biden tài trợ chống khí hậu tác hậi, liền nộp đơn kiện

- Hãng tin Newsmax (vì nói phiếu Trump chuyển thành phiếu Biden năm 2020) nộp 40 triệu đô để thương lượng đơn kiện của công ty Smartmatic

- Thăm dò mới của SSRS: 54% nói Trump làm hại vị trí Mỹ toàn cầu, 30% nói Trump làm Mỹ mạnh hơn.

- CBS kiểm tin: Trump bịa đặt đủ thứ về Canada khi áp thuế. Thực tế sữa Mỹ vào Canada zero thuế nhưng Trump nói 200% (con số quá hạn ngạch), gỗ Mỹ vào Canada zero thuế nhưng Trump nói là cao không tưởng tượng, Trump nói Mỹ thâm hụt 200 tỷ đô với Canada nhưng nếu Mỹ ngưng nhập dầu thô thì ngược lại, không lẽ Canada tặng dầu miễn phí; Trump nói ma túy Canada vào Mỹ nhưng thế giới chỉ có Bắc Hàn ngăn được ma túy thôi.

- PTT Vance thú nhận khó đoán tương lai, khi được hỏi Mỹ có thể sắp suy thoái kinh tế

- TNSCộng Hòa Markwayne Mullin bênh Trump: cuộc chiến áp thuế chỉ ngắn hạn, lâu dài Mỹ có lợi

- Trump sẽ tăng lệnh trừng phạt kinh tế Nga để ép hòa bình tại Ukraine.

- Bộ trưởng Thương mại Mỹ: áp thuế xe nhập là để kéo các xưởng sản xuất xe về lại Mỹ.

- Đức: 4 xe Tesla bị đốt cháy trong một buổi sáng. Lượng xe Tesla ở Đức bán giảm 76% trong năm nay so cùng kỳ năm ngoái.

- Phim tài liệu giải Oscar bị Thị trưởng Miami Beach tấn công, đòi trục xuất rạp chiếu ra khỏi thành phố

- Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer: sẽ ủng hộ dự luật ngân sách Cộng Hòa để khỏi đóng cửa chính phủ

- Meta (hãng mẹ của Facebook) được phép ngăn chặn 1 cựu nhân viên in cuốn hồi ký tiết lộ bí mật ông chủ Facebook: sách được in nhưng cấm quảng bá.

- Đài Loan nộp chính quyền Trump tiền 100 tỷ đô xây nhà máy để bảo kê (không chắc quân đội Mỹ sẽ cứu). Nhiều người Đài Loan phản đối bán TSMC vì áp lực chính trị.

- Tình báo Đức: nguồn gốc dịch COVID có lẽ từ phòng thí nghiệm bay ra (CIA cũng đã nói thế)

- FBI điều tra nhiều hội từ thiện, bất vụ lợi nhận tài trợ về khí hậu thời Biden. FBI bị 3 hội kiện ra tòa.

- Khán giả Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy la ó phản đối khi PTT Vance dẫn vợ tới nghe nhạc

- Thẩm phán James Bredar yêu cầu Trump phải tuyển dụng lại hàng chục nghìn công chức bị sa thải trong nhiều Bộ, vì đuổi sai luật. Hạn chót: 1 giờ chiều ngày 17/3/2025 phục chức.

- Trump: Kim Jong Un hòa hợp với tôi tuyệt vời

- Trump nói với TTK Khối NATO: Mỹ sẽ sáp nhập Greenland vì an ninh quốc tế

- Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio họp G7, tới Canada, bị đón bằng thảm đỏ nhỏ hơn bình thường

- Zelensky: Putin chưa chịu ngừng bắn 30 ngày

- Nga cấm cửa Đặc sứ Mỹ Keith Kellogg vì thân Ukraine

- Ukraine: sẽ không đóng băng tác chiến với Nga khi Nga chưa đồng ý ngừng bắn

- Trump dự tính tăng lệnh phạt với các lĩnh vực dầu mỏ, khí đốt và ngân hàng của Nga

- Tổng thống Ba Lan xin Trump gắn vũ khí nguyên tử của Mỹ ở Ba Lan để chặn đường Nga

- Thẩm phán William J. Alsup phán: Trump phải tuyển dụng lại hàng nghìn công chức thử việc bị sa thải

- Thư ký báo chí Bạch Ốc lên án thẩm phán cho phục hồi hàng nghìn công chức liên bang là "vô lý và vi hiến".

- Các Bộ trưởng Tư pháp đảng Dân chủ tại 20 tiểu bang và thủ đô xin tòa cấm Trump giải thể Bộ Giáo Dục

- Đại học USC ở California tăng học phí hơn 3.000 đô la cho năm học sắp tới, đẩy tổng chi phí tham dự gần 100.000 đô. Dân Chủ muốn học phí rẻ hơn, Cộng Hòa muốn đại học cấm cửa "woke"

- Tân bộ trưởng quốc phòng Mỹ gỡ Ban quân pháp để lính Mỹ tự do hơn ở chiến trường (Nhân quyền báo động: Mỹ miễn truy tố tội ác chiến tranh)

- Trump xin Tòa án Tối cao Hoa Kỳ cho chấm dứt quyền công dân tự động cho người sinh ở Mỹ

- Cảnh sát Ireland điều tra về phá hoại và treo cờ Palestine ở sân golf của Trump

- ECB và Ngân hàng Pháp: thuế Trump áp đặt vào Châu Âu sẽ mang lại "thảm kịch" cho kinh tế Mỹ

- Bộ DOGE của Musk đề xuất sa thải 20% nhân viên Sở Thuế IRS trước ngày 15 tháng 5 (tức là cắt 6.800 nhân viên (trước đó đã sa thải 6.700 người)

- Các hãng xuất cảng vừa và nhỏ của Nam Hàn thê thảm vì Trump áp thuế 25% vượt ra ngoài các sản phẩm thép và nhôm thô

- BOK: Trump đánh thuế quan, kinh tế Nam Hàn cơ nguy tăng trưởng giảm còn 1,4% trong 2 năm liên tiếp.

- Denver lại cháy phi cơ: 12 người nhập viện cấp cứu. Phi hành đoàn 6 người và 172 hành khách tuột máng di tản

- Tới phiên Tesla la làng: gửi thư không chữ ký báo động thuế quan của Trump sẽ làm bầm dập Tesla

- Kinh hoàng: Chỉ số S&P 500 đã giảm hơn 10% so với mức đóng cửa kỷ lục tháng trước. Dự đoán bất ổn kinh tế Mỹ.

- 2 cô gái Hoa Lục lấy chồng Đài Loan hô hào vũ lực thống nhất với các bác Mao-Tập, bị thu hồi giấy phép cư trú

- Bà Michelle Obama lập mạng phát thanh podcast, tâm sự là hôn nhân có lúc trục trặc

- Dân số nhập cư tại Mỹ hiện là 47,8 triệu người (14,3%) thấp hơn kỷ lục thiết lập vào năm 1890 là 14,8%. Tỷ lệ sinh thấp hơn tỷ lệ nhập cư.

- Quận Cam: xe xuống suối, trực thăng cứu tài xế

- Quận Cam: xe tông gốc cây, tài xế 78 tuổi chết

- HỎI 1: Ngắm nhìn thiên nhiên có thể giúp mọi người giảm bớt cảm giác đau đớn? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Uống nước ngọt sẽ nhiều cơ nguy dính ung thư miệng? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-25/8/2024) ⦿ ---- Hôm qua lại cháy phi cơ: 12 người đã được đưa đến bệnh viện sau khi một máy bay của American Airlines hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Denver vào thứ Năm và bốc cháy, khiến các máng trượt phải được triển khai để hành khách có thể thả trôi ra nhanh chóng. Tất cả những người được đưa đến bệnh viện đều bị thương nhẹ, theo bài đăng trên nền tảng xã hội X của Sân bay Quốc tế Denver.

Chuyến bay 1006, đang trên đường từ Sân bay Colorado Springs đến Dallas Fort Worth, đã chuyển hướng đến Denver và hạ cánh an toàn vào khoảng 5:15 chiều sau khi phi hành đoàn báo cáo về rung động của động cơ. Trong khi lăn bánh đến cổng, một động cơ trên chiếc Boeing 737-800 đã bốc cháy, AP đưa tin. FAA cho biết hành khách đã thoát ra bằng máng trượt. Chuyến bay đã gặp sự trục trặc liên quan đến động cơ sau khi lăn bánh đến cổng. Hãng hàng không cho biết 172 hành khách và sáu thành viên phi hành đoàn đã được đưa đến nhà ga.

⦿ ---- Các nhà hoạt động nhân quyền hồi hộp. Nói toàn sự thật. Mà sự thật lại không đẻ ra tiền. Thế là nhiều người không ưa, phải đóng cửa thôi. Bản tin Politico loan tin rằng Đài Á Châu Tự Do RFA đang bị chính quyền Trump suy tính đóng cửa. Đang lộ ra mối đe dọa của DOGE đối với Đài phát thanh Châu Á Tự do. Các nhà lập pháp chỉ trích động thái của DOGE đối với Đài phát thanh Châu Á Tự do: ‘Một món quà cho ĐCSTQ’ nếu Trump đóng cửa RFA.

Đài phát thanh Châu Á Tự do — đài phát thanh do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ, phát tin tức bằng ngôn ngữ địa phương đến những người dân sống dưới chế độ độc tài trên khắp Châu Á — hiện đang nằm trong tầm ngắm của Bộ Hiệu quả Chính phủ của Elon Musk. Tuần này, có thông tin cho biết các nhân viên của DOGE đã điều tra hoạt động của cơ quan giám sát RFA và các kênh truyền thông khu vực tương tự khác.

Nhân viên DOGE đã thực hiện các bước để cắt giảm nguồn tài trợ của quốc hội cho RFA — một công cụ quan trọng của chính phủ Hoa Kỳ nhằm chống lại sự kiểm duyệt và ảnh hưởng của Bắc Kinh ở nước ngoài — theo 2 người quen thuộc với các hoạt động cắt giảm chi phí tại cơ quan này đã nói với China Watcher của Politico. Những người tiết lộ được cho ẩn danh do tính nhạy cảm của vấn đề.

"DOGE đã áp dụng lệnh đóng băng tài trợ trong 30 ngày cho RFA và các cơ quan truyền thông AGM khác và đang tìm cách thực hiện lệnh này vĩnh viễn", một trong hai người đó cho biết. Lệnh đóng băng tài trợ đó trùng với nỗ lực đang diễn ra của nhân viên DOGE trong cơ quan này nhằm thống kê các hợp đồng và khoản tài trợ duy trì RFA nhằm xác định "cách thức có thể cắt giảm chúng", người thứ hai cho biết.

RFA đặt mục tiêu cung cấp "tin tức và thông tin trong nước không bị kiểm duyệt" cho các quốc gia bao gồm Trung Quốc, Tây Tạng, Bắc Hàn, Việt Nam, Campuchia, Lào và Miến Điện. Và Bắc Kinh ghét điều đó. “Trong 28 năm qua, RFA chưa bao giờ ngừng bịa đặt, tấn công và bôi nhọ Trung Quốc”, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin vào năm 2023.

Các nhà lập pháp Dân chủ đang tập hợp để bảo vệ nền tảng truyền thông từng đoạt giải thưởng này. “Radio Free Asia đã cung cấp một nền tảng tự do ngôn luận hiếm hoi bên trong một số chế độ độc tài thách thức nhất thế giới”, Thượng nghị sĩ Chris Coons (D-Del.) cho biết.

Raja Krishnamoorthi (D-Ill.), thành viên cấp cao của Ủy ban Chọn lọc Hạ viện về Trung Quốc, cảnh báo rằng việc đóng cửa RFA sẽ làm tổn hại đến quyền lực mềm của Hoa Kỳ ở nước ngoài. “Cắt giảm tài trợ cho RFA sẽ là một món quà cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, nơi Bắc Kinh đã đổ hàng tỷ đô la vào việc định hình lại bối cảnh truyền thông để phục vụ cho lợi ích độc tài của mình”, Krishnamoorthi cho biết.

Và ngay cả một số người ủng hộ nền tảng truyền thông của Đảng Cộng hòa cũng lên tiếng. “Việc cắt giảm Đài phát thanh Châu Á Tự do và các nền tảng khác của Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ là đi ngược lại các nguyên tắc tự do mà quốc gia chúng ta đã xây dựng và nhường đòn bẩy cho Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và các chế độ khác”, Dân biểu Young Kim (Đảng Cộng hòa-California), chủ tịch Ủy ban Chọn lọc Hạ viện về Đông Á và Thái Bình Dương, cho biết.

Kim không phải là người duy nhất trong đảng Cộng hòa có quan điểm như vậy. RFA “phát đi một số báo cáo minh bạch duy nhất từ ​​hầu hết các quốc gia ở Đông Nam Á, nơi các chiến dịch thông tin sai lệch của ĐCSTQ là mạnh nhất”, Dân biểu Michael McCaul (Đảng Cộng hòa-Texas), cựu chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, cho biết. Chưa thấy Dân Biểu Derek Trần lên tiếng.

Màn hình trang đầu của Đài RFA hôm nay, Thứ Sáu. Đài RFA chuyên về các thông tin nhân quyền trong nhiều thứ tiếng Châu Á đang bị chính quyền Trump suy tính dẹp tiệm để tiết kiệm (vì sự thật không đẻ ra tiền?).

⦿ ---- Meta (hãng mẹ của Facebook) đã thành công trong việc ngăn chặn một cựu nhân viên quảng bá một cuốn hồi ký gây chấn động. Hôm thứ Tư, một trọng tài viên khẩn cấp đã cấm Sarah Wynn-Williams, cựu giám đốc chính sách công toàn cầu của Facebook, quảng bá hoặc phân phối cuốn Careless People, theo CNBC đưa tin. Meta đã theo đuổi trọng tài sau khi cuốn sách được xuất bản vào tuần trước, với lý do Wynn-Williams đã vi phạm hợp đồng không bôi nhọ mà bà đã ký với công ty, theo tờ New York Times đưa tin. Trọng tài viên đã cấm Wynn-Williams "khuếch đại thêm bất kỳ bình luận nào mang tính chê bai, chỉ trích hoặc gây bất lợi".

Một phát ngôn viên của McMillan, công ty mẹ của nhà xuất bản Flatiron Books, cho biết phán quyết này không ảnh hưởng đến doanh số bán hoặc hoạt động quảng bá cuốn sách của nhà xuất bản. "Chúng tôi kinh hoàng trước chiến thuật của Meta nhằm làm im lặng tác giả của chúng tôi thông qua việc sử dụng điều khoản không bôi nhọ trong thỏa thuận thôi việc", người phát ngôn cho biết. "Cuốn sách đã trải qua quá trình biên tập và thẩm định kỹ lưỡng, và chúng tôi vẫn cam kết xuất bản những cuốn sách quan trọng như thế này".

Wynn-Williams, cựu nhà ngoại giao người New Zealand, làm việc cho Facebook từ năm 2011 đến năm 2018. Bà đã làm việc chặt chẽ với Mark Zuckerberg, cùng nhiều giám đốc điều hành cấp cao khác, và cáo buộc rằng công ty đã "bắt tay" với chính phủ Trung Quốc về các cách kiểm duyệt nội dung. Wynn-Williams là một trong những cựu nhân viên cấp cao nhất chỉ trích Meta. Bà cho biết bà tin rằng mình bị sa thải để trả đũa vì đã báo cáo về hành vi quấy rối tình dục của ông sếp Joel Kaplan, hiện là giám đốc phụ trách các vấn đề toàn cầu của Meta, theo NBC News đưa tin.

Tựa đề đầy đủ của cuốn sách là "Careless People: A Cautionary Tale of Power, Greed, and Lost Idealism." Jennifer Szalai viết trong bài đánh giá của tờ New York Times rằng "cuốn sách này thực sự buồn cười và gây sốc: một bức chân dung xấu xí, chi tiết về một trong những công ty quyền lực nhất thế giới". "Những gì Wynn-Williams tiết lộ chắc chắn sẽ khiến các ông chủ cũ của bà tức giận. Bà không chỉ có tài kể chuyện để kể một câu chuyện hấp dẫn mà còn truyền tải được nội dung".

Trong cuốn sách, Zuckerberg "hóa ra là một gã đàn ông to lớn đang mắc phải chứng hiệu ứng Dunning-Kruger nghiêm trọng, khi mọi người đánh giá quá cao khả năng nhận thức của chính mình", Steven Poole viết trên tờ Guardian. "Các đồng nghiệp của anh đã nịnh để anh thắng trong các trò chơi cờ bàn (board games). Anh ta (Zuckerberg) gọi những chính trị gia không thân thiện với Facebook là 'kẻ thù' và chỉ thị cho nhóm của mình gây áp lực để 'kéo họ về phe mình'. Anh ta đổ lỗi cho phụ tá của mình khi anh ta quên hộ chiếu của chính mình".

Meta cho biết những cáo buộc trong cuốn sách là phóng đại hoặc hoàn toàn sai sự thật, tờ NY Times đưa tin. Người phát ngôn của công ty Andy Stone cho biết trong một tuyên bố rằng cuốn sách chứa "một sự kết hợp giữa những tuyên bố lỗi thời và đã được báo cáo trước đó về công ty và những lời buộc tội sai sự thật về các giám đốc điều hành của chúng tôi". Ông cho biết Wynn-Williams đã bị sa thải vì hiệu suất kém và "đưa ra những cáo buộc quấy rối sai lệch và vô căn cứ".

⦿ ---- Nghệ thuật là cái xa xỉ đối với lòng căm thù chủng tộc và ước mơ chiếm đất. Thị trưởng Miami Beach đang cố gắng trục xuất một rạp chiếu phim độc lập vì đã chiếu bộ phim tài liệu hay nhất của giải Oscar năm nay. Thị trưởng Steven Meiner cho biết "No Other Land", bộ phim nói về tình trạng chính phủ Israel cưỡng bức di tản người Palestine ở Bờ Tây (West Bank), là "một cuộc tấn công tuyên truyền sai lệch một chiều vào người Do Thái" không phù hợp với các giá trị của thành phố, tờ Guardian đưa tin.

Ông đã đề xuất hủy hợp đồng thuê rạp O Cinema và rút 40.000 đô la tiền tài trợ cho rạp chiếu phim nghệ thuật này. Những người ủng hộ quyền tự do ngôn luận đã hứa sẽ phản đối động thái này, và các ủy viên thành phố sẽ bỏ phiếu vào tuần tới. "Nếu Tu chính án thứ nhất không có nghĩa là rạp chiếu phim có thể chiếu một bộ phim đoạt giải Oscar, thì có điều gì đó thực sự sai trái", Adam Steinbaugh, một luật sư tại Quỹ Quyền và Biểu đạt Cá nhân (Foundation for Individual Rights and Expression), cho biết.

Giám đốc điều hành của O Cinema, Vivian Marthel, ban đầu đã đồng ý không chiếu bộ phim này, với lý do lo ngại về lời lẽ bài Do Thái, nhưng sau đó bà đã thay đổi quyết định, Axios đưa tin. Bà cho biết đó "không phải là tuyên bố về sự liên kết chính trị" mà là "sự tái khẳng định táo bạo về niềm tin cơ bản của chúng tôi rằng mọi tiếng nói đều xứng đáng được lắng nghe, ngay cả khi, và có lẽ đặc biệt là khi nó thách thức chúng tôi".

Ủy viên thành phố Kristen Rosen Gonzalez cho biết hôm thứ Tư rằng bà đồng ý với đánh giá của Meiner về bộ phim nhưng bà phản đối các đề xuất [trục xuất rạp hát ra khỏi thành phố] của ông, tờ Miami Herald đưa tin. Bà đã trích dẫn "cam kết lâu dài của rạp chiếu phim đối với cộng đồng Do Thái"—và nguy cơ "các cuộc chiến pháp lý tốn kém".

Bộ phim cũng đề cập đến tình bạn khó tìm giữa hai đạo diễn của phim, nhà hoạt động người Palestine Basel Adra và nhà báo người Israel Yuval Abraham, theo tờ Herald đưa tin. "Chúng tôi đã thực hiện bộ phim này, người Palestine và người Israel, bởi vì khi chúng tôi đoàn kết, tiếng nói của chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn", Abraham nói trong bài phát biểu nhận giải tại lễ trao giải Oscar.

⦿ ---- Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Hoa Kỳ Chuck Schumer đã thông báo với các đồng nghiệp Dân chủ rằng ông sẽ ủng hộ dự luật tài trợ sáu tháng do Đảng Cộng hòa lãnh đạo để ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa vì nếu không sẽ quá rủi ro. "Tôi sẽ bỏ phiếu để giữ cho chính phủ mở cửa chứ không phải đóng cửa", Schumer nói trong một nhượng bộ lớn trên sàn Thượng viện, đồng thời nói thêm rằng trong trường hợp đóng cửa, Trump có thể quyết định "chọn lọc những bộ phận nào của chính phủ để mở cửa trở lại trong trường hợp đóng cửa kéo dài".

"Mặc dù dự luật CR rất tệ, nhưng khả năng đóng cửa sẽ gây ra hậu quả cho nước Mỹ còn tệ hơn nhiều", ông nói. "Nói tóm lại, việc đóng cửa sẽ trao cho Donald Trump, Elon Musk và DOGE chìa khóa của thành phố, tiểu bang và đất nước", ông nói thêm.

⦿ ---- Phun ra những tuyên bố sai sự thật về máy bỏ phiếu về kết quả bầu cử 2020 (nói phiếu bầu Trump bị máy chuyển thành bầu Biden) đã khiến hang tin Newsmax thiệt hại 40 triệu đô la. Công ty đã chịu đền để giải quyết một vụ kiện phỉ báng từ công ty công nghệ bỏ phiếu Smartmatic vài ngày trước khi phiên tòa dự kiến ​​bắt đầu vào năm ngoái, nhưng quy mô của thỏa thuận giải quyết không được công khai cho đến khi Newsmax nộp hồ sơ lên ​​cơ quan quản lý vào tháng này, theo NBC News đưa tin. Hồ sơ nêu rõ rằng Newsmax đã đồng ý trả cho Smartmatic 40 triệu đô la, trong đó 20 triệu đô la đã được thanh toán.

Hồ sơ nêu rõ rằng công ty tin rằng thỏa thuận giải quyết sẽ "loại bỏ các chi phí pháp lý trong tương lai mà Công ty dự kiến ​​sẽ phải chịu liên quan đến vụ kiện này, có thể bao gồm các hành động pháp lý phúc thẩm tốn kém và các vấn đề khác". Người dẫn chương trình và khách mời của Newsmax đã khuếch đại các tuyên bố gian lận bầu cử của Tổng thống Trump khi đó sau khi ông Trump thua cuộc bầu cử năm 2020 trước Joe Biden, theo báo Deadline đưa tin.

Theo vụ kiện phỉ báng mà Smartmatic đệ trình vào năm 2021, hàng chục báo cáo của Newsmax tuyên bố rằng công ty là một phần của "âm mưu tội phạm" và "công nghệ và phần mềm của công ty đã được sử dụng để chuyển phiếu bầu từ cựu Tổng thống Trump sang Tổng thống Biden hiện tại". Sau khi thương lượng giải quyết, Newsmax thừa nhận rằng tòa án đã phát hiện ra cáo buộc rằng kết quả bầu cử "bằng cách nào đó đã bị Smartmatic thay đổi hoặc thao túng là sai sự thật/không đúng sự thật".

Công ty máy bầu Smartmatic đã giải quyết một vụ kiện tương tự chống lại đài truyền hình One America News vào năm ngoái với các điều khoản chưa được tiết lộ, NBC đưa tin. Công ty hiện đang tập trung vào một vụ kiện chống lại Fox News. "Chúng tôi mong muốn trình bày bằng chứng của mình trước bồi thẩm đoàn và cuối cùng có cơ hội buộc Fox phải chịu trách nhiệm về các hành động có hại của mình", theo J. Erik Connolly, luật sư của Smartmatic, cho biết hôm thứ Năm. (Vào năm 2023, Fox đã đồng ý trả cho công ty máy bầu phiếu Dominion Voting Machines 787,5 triệu đô la để giải quyết một vụ kiện phỉ báng, cũng vì bịa đặt chuyện phiếu bầu Trump chuyển thành phiều bầu Biden.)

⦿ ---- Thêm cuộc thăm dò mới: Trump làm hỏng mọi thứ của Mỹ. Phần lớn công dân Hoa Kỳ không hài lòng với chính sách đối ngoại của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, theo cuộc thăm dò mới nhất của CNN do SSRS thực hiện vào thứ Sáu cho thấy: chưa tới 1/3 đồng ý tổng quát với Trump.

Khi được hỏi về các quyết định chính sách đối ngoại của Trump, 54% người tham gia cho biết chúng đang làm tổn hại đến vị thế của Hoa Kỳ trên thế giới, trong khi 30% cho biết chúng giúp ích cho vị thế đó. Ngoài ra, 50% số người được hỏi coi cách tiếp cận của Trump đối với cuộc chiến giữa Nga và Ukraine là "xấu" đối với Washington, trong khi 29% cho biết cách tiếp cận này là "tốt" đối với Hoa Kỳ.

Khi được hỏi liệu họ có thấy cách tiếp cận của Trump đối với cuộc chiến ở Ukraine dẫn đến "hòa bình lâu dài" hay không, 59% trả lời là "không quá/hoàn toàn không có khả năng", trong khi 41% nói rằng "rất/khá có khả năng".

⦿ ---- Khoa học gia rủ nhau thất nghiệp: Đại học Johns Hopkins đã bắt đầu sa thải hơn 2.000 nhân viên tại 44 quốc gia sau khi mất khoảng 800 triệu đô la tiền tài trợ liên bang dưới thời chính quyền Trump. Gần 1/2 tổng doanh thu của trường năm ngoái đến từ các quỹ liên bang, bao gồm 365 triệu đô la từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID, hiện đang bị giải thể, theo tờ New York Times. Trường đại học cho biết họ đã nhận được các khoản tài trợ của liên bang cho các nỗ lực "chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh, chống lại bệnh tật, cung cấp nước uống sạch và thúc đẩy vô số nỗ lực cứu mạng sống quan trọng khác trên toàn thế giới".

Với số tiền hiện đã hết, trường đại học buộc phải cắt giảm 1.975 vị trí tại 44 quốc gia và 247 vị trí tại Hoa Kỳ. Theo một tuyên bố, 78 chuyên gia trong nước và 29 chuyên gia quốc tế khác sẽ bị tạm nghỉ việc. Đây là đợt sa thải nhiều nhất trong lịch sử của trường đại học, "một trong những trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu của đất nước", theo tờ NY Times. Đây là nơi phát minh ra phương pháp hồi sức tim phổi và tạo ra hệ thống lọc nước, theo tờ Washington Post. Những chuyên bị ảnh hưởng đến từ Trường Y tế Công cộng (School of Public Health), trường y của trường và tổ chức phi lợi nhuận về y tế công cộng, Jhpiego, trường đại học cho biết.

Điều này có nghĩa là các nghiên cứu có thể bị chấm dứt và các phòng thí nghiệm có thể đóng cửa. Trường đại học hiện đang tiến hành 600 thử nghiệm lâm sàng. Richard Chaisson, người đang lãnh đạo nỗ lực chống lại sự lây lan của bệnh lao, cho biết "xét nghiệm chẩn đoán hiện đại cùng với các xét nghiệm thử nghiệm có thể giúp cứu sống hàng nghìn người" "hiện đã bị tắt", theo WP. Trường đại học, nơi nhận được 1 tỷ đô la tiền tài trợ hàng năm từ Viện Y tế Quốc gia, cũng sẽ mất hơn 200 triệu đô la mỗi năm nếu chính quyền Trump thành công trong việc cắt giảm tiền nghiên cứu của NIH, theo Post. Johns Hopkins là một phần của vụ kiện liên bang thách thức các khoản cắt giảm đã lên kế hoạch. (Ghi chú: Trong các năm thời dịch COVID-19, phóng viên Việt Báo mỗi ngày đều vào trang web của đại học này để dịch theo các bản tin về dịch.)

⦿ ---- Nông dân la trời, nộp đơn kiện: Nông dân và các nhóm bảo vệ môi trường đang kiện chính quyền Trump về quyết định tạm dừng các khoản tài trợ thuộc luật khí hậu, thuế và chăm sóc sức khỏe của đảng Dân chủ. Họ đang phản đối việc đóng băng các khoản tài trợ, bao gồm cả các khoản tài trợ thuộc chương trình trị giá 300 triệu đô la nhằm giúp nông dân lắp đặt năng lượng tái tạo hoặc nâng cấp hiệu quả năng lượng.

Vụ kiện cho biết những người nông dân đã mua hàng và ký hợp đồng với các đơn vị lắp đặt liên quan đến chương trình — số tiền họ sẽ không thể lấy lại được. Theo đơn kiện, hai nguyên đơn, Butterbee Farm và One Acre Farm, đã hoàn thành toàn bộ các dự án năng lượng mặt trời và hiện sẽ phải trả hàng chục nghìn đô la mà chính phủ đã hứa trước đó. Đơn kiện cho biết "Gánh nặng tài chính lớn và bất ngờ như vậy có thể khiến tương lai tài chính của các trang trại Nguyên đơn gặp rủi ro".

Vào tháng 1, Bạch Ốc đã chỉ đạo các cơ quan liên bang tạm dừng các khoản tiền đến từ Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) — đạo luật cung cấp hàng tỷ đô la tiền .trợ cấp cho các dự án thân thiện với khí hậu. Sau lệnh đóng băng chi tiêu, một loạt các chương trình và dự án đã bị trì hoãn, khiến các bên nhận tài trợ không thể tiếp cận được nguồn tiền của liên bang.

⦿ ---- Khi được hỏi liệu ông có thể tiên đoán sẽ không có suy thoái kinh tế hay không, Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance đã trả lời ngắn gọn trong một cuộc phỏng vấn của Fox News rằng "bạn không bao giờ có thể dự đoán được tương lai", tuy nhiên, ông lưu ý rằng nền kinh tế đang mạnh.

"Các yếu tố cơ bản của nền kinh tế hiện khá mạnh", Vance cho biết thêm rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ khiến nền kinh tế "mạnh hơn trong dài hạn" bằng cách "khuyến khích nhiều doanh nghiệp đầu tư vào người lao động Mỹ, bằng cách đưa một số chuỗi cung ứng quan trọng trở lại". Vance cũng cho biết thuế quan của Trump là cách tổng thống Hoa Kỳ "chống trả về mặt kinh tế" trước nhiều năm "bất công" của một số đồng minh Hoa Kỳ, bao gồm cả Liên minh Châu Âu.

Chuyển sang Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), Vance cho biết cách để cắt giảm chi tiêu của cơ quan này vĩnh viễn sẽ là thông qua một gói cắt giảm. "Vì vậy, rất nhiều khoản cắt giảm chi tiêu mà chúng ta đã thấy từ DOGE... Thực tế là để Quốc hội cắt giảm chi tiêu vĩnh viễn, điều đó xảy ra thông qua luật pháp, đó là điều chúng tôi đang làm việc với Quốc hội ngay bây giờ", ông nói thêm.

⦿ ---- Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Markwayne Mullin (R-Okla.) thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn với CNN hôm thứ Tư rằng cuộc chiến thuế quan leo thang của Tổng thống Trump sẽ tác động đến người tiêu dùng Mỹ — và ông cho biết Trump cũng hiểu được chi phí ngắn hạn của nỗ lực thúc đẩy "công bằng" kinh tế của ông.

"Thuế quan là một loại thuế và nó sẽ được chuyển cho người tiêu dùng, nhưng nó cũng cho phép chúng ta có thị trường mở", ông nói với Kaitlan Collins của CNN. "Đó là điều mà tổng thống, một doanh nhân, hiểu rõ hoàn toàn. Mọi người đều biết điều đó." Mullin khuyên nên kiên nhẫn để các chính sách của Trump có hiệu quả như mong muốn, ngay cả khi chúng tạm thời tương đương với giá cả cao hơn.

.

.

.

Các hạn chế nghiêm ngặt hơn diễn ra sau bình luận của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rằng ông đang "mạnh mẽ" xem xét các lệnh trừng phạt "quy mô lớn" đối với Nga do hoạt động của nước này chống lại Ukraine trên chiến trường. Những nỗ lực này được cho là nhằm thuyết phục Nga chấp nhận đề xuất ngừng bắn trong 30 ngày mà Ukraine đã đồng ý trong các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ tại Jeddah.

⦿ ---- Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ không lùi bước trong việc áp thuế quan lớn đối với các đối tác thương mại của Hoa Kỳ trên toàn thế giới, ngay cả khi cổ phiếu đóng cửa ở mức thấp hơn vào hôm thứ năm và người Mỹ lo ngại về một cuộc suy thoái tiềm tàng. Thuế quan đánh qua lại giữa Mỹ và Canada, giữa Mỹ và Liên Âu đã gây ra sự bất ổn khiến cổ phiếu Hoa Kỳ giảm khi đóng cửa thị trường và làm gia tăng lo ngại về một cuộc suy thoái. Nhà kinh tế trưởng của J.P. Morgan cho biết hôm thứ Tư rằng có 40% khả năng xảy ra suy thoái ở Hoa Kỳ vào năm 2025, tức là năm nay.

Cổ phiếu lại giảm vào thứ Năm, khi Chỉ số S&P 500 rơi vào vùng điều chỉnh - ít nhất 10% so với mức cao kỷ lục - một tuần sau khi Nasdaq cũng làm như vậy. Cả hai chỉ số và Dow Jones đều giảm ít nhất 1,3%. Mọi người đang hoảng loạn về suy thoái. Ai tuyên bố rằng khi nào Hoa Kỳ bước vào suy thoái?

Tám nhà kinh tế phục vụ trong Ủy ban Xác định Chu kỳ Kinh doanh (Business Cycle Dating Committee), trong một tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận không liên kết với chính phủ liên bang được gọi là Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia (NBER), đưa ra quyết định về thời điểm nền kinh tế của một quốc gia rơi vào suy thoái. Họ được bổ nhiệm bởi chủ tịch NBER, James Poterba, người đã giữ chức vụ này từ năm 2008, sau khi tham khảo ý kiến ​​của các chủ tịch ủy ban và ban giám đốc của tổ chức phi lợi nhuận. Hiện , ủy ban đã trở thành nguồn thông tin chính thức để xác định suy thoái.

⦿ ---- Trump đã bịa đặt đủ thứ về Canada, theo bản kiểm chứng để xác thực tin tức của Đài CBS News. Tổng thống Trump đã đưa ra một số tuyên bố không chính xác về Canada trong tuần qua khi ông áp đặt mức thuế quan mới đối với quốc gia này và quảng cáo kế hoạch tăng thuế nhiều hơn nữa. Vào sáng thứ Tư, ông Trump đã áp đặt mức thuế chung 25% đối với thép và nhôm nước ngoài, tác động đáng kể đến Canada, nhà cung cấp nước ngoài lớn nhất các kim loại này cho Hoa Kỳ. Một mức thuế bổ sung 25% đối với hầu hết các mặt hàng của Canada sẽ có hiệu lực vào ngày 2 tháng 4.

Trong các cuộc phỏng vấn và bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump đã phóng đại quy mô thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ với Canada và lượng fentanyl đi qua biên giới phía bắc. Tổng thống cũng đã trình bày sai lệch về mức thuế của Canada đối với các sản phẩm từ sữa và gỗ của Hoa Kỳ.

---- SỮA: Tuyên bố gây hiểu lầm của Trump rằng Canada áp thuế trên 200% đối với các sản phẩm từ sữa của Hoa Kỳ. Tổng thống Trump phát biểu ngày 7 tháng 3: "Tại Canada, chúng tôi thấy rằng họ đang tính phí chúng tôi hơn 200% đối với các sản phẩm từ sữa… Và khi tôi rời đi, chúng tôi đã giải quyết ổn thỏa vấn đề đó, nhưng dưới thời Biden, họ vẫn tiếp tục tăng thuế."

Chi tiết: Tổng thống Trump đã ám chỉ rằng Canada đã áp thuế không công bằng trên 200% đối với các sản phẩm từ sữa của Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ của Tổng thống Biden, nhưng mức thuế này vẫn không thay đổi kể từ trước khi Biden nhậm chức.

Thực tế, Canada cho miễn thuế sản phẩm sữa: Thuế trên 200% đối với các sản phẩm từ sữa của Hoa Kỳ chỉ được áp dụng nếu lượng xuất cảng sữa của Hoa Kỳ vượt quá một số giới hạn miễn thuế hàng năm nhất định và các nhà sản xuất sữa của Hoa Kỳ cho biết họ chưa bao giờ vượt quá các giới hạn này.

Ngoài ra, các mức thuế này đã được đàm phán trong Hiệp định Hoa Kỳ-Mexico-Canada, mà ông Trump đã ký trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Danh sách thuế quan được Canada công bố cho năm 2020 và 2025 cho thấy mức thuế đối với các sản phẩm từ sữa của Hoa Kỳ vẫn không thay đổi kể từ khi kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên của ông cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ của Tổng thống Biden. Ví dụ, cả hai danh sách đều hiển thị cùng một mức thuế quan là 245,5% đối với bất kỳ sản phẩm pho mát nào vượt quá giới hạn miễn thuế.

Đại sứ Canada tại Hoa Kỳ Kirsten Hillman nói với CBS News rằng thuế quan đối với sữa được áp dụng để "bảo vệ nông dân và gia đình của chúng tôi". Canada là nước nhập sữa lớn thứ hai của Hoa Kỳ, mua khoảng 1,1 tỷ đô la vào năm 2024. Theo dữ liệu thương mại từ Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ, Hoa Kỳ đã bán lượng sữa cho Canada gấp đôi lượng mà Canada bán cho Hoa Kỳ vào năm ngoái.

---- GỖ XẺ: Tuyên bố gây hiểu lầm của Trump rằng Canada có "thuế quan cực kỳ cao" đối với gỗ xẻ (lumber) trong khi Hoa Kỳ chỉ tính "một phần nhỏ của mức thuế đó". Tổng thống Trump đã nói vào ngày 7 tháng 3: "Họ có mức thuế quan cực kỳ cao, sẽ sớm công bố con số chính xác về gỗ xẻ. Vì vậy, họ bán gỗ xẻ cho chúng ta, họ có mức thuế quan cực kỳ cao. Họ khiến chúng ta không thể bán gỗ xẻ hoặc các sản phẩm từ sữa vào Canada, nhưng con số của chúng ta chỉ là một phần nhỏ của con số đó, gần như không tồn tại."

Chi tiết: Vào ngày 4 tháng 3, Canada đã áp dụng mức thuế quan 25% đối với gỗ xẻ mềm từ Hoa Kỳ, một mức thuế cao so với lịch sử gần đây. Nhưng ông Trump không đề cập đến việc các mức thuế này là một phần trong phản ứng của Canada đối với mức thuế 25% đối với hầu hết hàng hóa của Canada, bao gồm cả gỗ xẻ, mà chính quyền Trump ban đầu công bố vào đầu tháng 3, hiện dự kiến ​​sẽ có hiệu lực vào ngày 2 tháng 4.

Trước khi có sự leo thang thương mại này, Canada đã áp dụng mức thuế bằng 0 (zero) đối với gỗ xẻ mềm của Hoa Kỳ trong nhiều năm, theo Dustin Jalbert, một nhà kinh tế cấp cao tại Fastmarkets, người phụ trách các sản phẩm gỗ. "Chắc chắn là hiện tại đã có thuế quan được áp dụng, nhưng điều đó không xảy ra trước khi cuộc chiến thương mại nổ ra. Đây là hành động trả đũa đối với những gì Hoa Kỳ đã kích động, nếu bạn muốn, vào đầu tháng 3", Jalbert cho biết. Hoa Kỳ trước đây đã áp thuế đối với gỗ xẻ mềm nhập khẩu, với mức thuế đối với gỗ xẻ Canada tăng từ 8% lên 14,5% vào năm 2024.

---- THÂM HỦT 200 TỶ: Tuyên bố sai sự thật của Trump rằng Hoa Kỳ có thâm hụt thương mại 200 tỷ đô la với Canada. Tổng thống Trump đã nói vào ngày 13 tháng 3: "Trong trường hợp của Canada, chúng tôi đang chi 200 tỷ đô la một năm để trợ cấp cho Canada." Và vào ngày 26 tháng 2, ông nói: "Thuế quan sẽ khiến họ không thể bán gỗ xẻ hoặc bất kỳ thứ gì khác vào Hoa Kỳ. Và tất cả những gì tôi yêu cầu là hòa vốn hoặc lỗ một chút, nhưng không mất 200 tỷ đô la."

Chi tiết: Ông Trump đã nhiều lần phóng đại thâm hụt thương mại Hoa Kỳ-Canada, tuyên bố rằng con số này lên tới 200 tỷ đô la. Trên thực tế, thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ của Hoa Kỳ với Canada vào năm 2024 đã gần đạt 35,7 tỷ đô la, theo dữ liệu thương mại mới nhất do Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ công bố vào ngày 6 tháng 3. Thâm hụt thương mại đó đã thu hẹp từ 40,6 tỷ đô la vào năm 2023. Chỉ tính riêng hàng hóa, Hoa Kỳ đã mua thêm 70,6 tỷ đô la hàng hóa từ Canada so với số hàng bán ra vào năm 2024, giảm so với mức 72,3 tỷ đô la vào năm 2023.

Theo Julian Karaguesian, giảng viên khoa kinh tế tại Đại học McGill, động lực chính dẫn đến thâm hụt với Canada là Hoa Kỳ mua rất nhiều dầu thô từ quốc gia này. "Nhiều nhà kinh tế Canada cho rằng nếu bạn loại bỏ năng lượng, Canada sẽ thâm hụt một khoản nhỏ với Hoa Kỳ", Karaguesian cho biết.

---- FENTANYL: Tuyên bố gây hiểu lầm của Trump rằng một lượng lớn fentanyl đến từ Canada. Tổng thống Trump đã nói trong bài phát biểu trước Quốc hội vào ngày 4 tháng 3: "Trong ba tháng qua, người ta đã nói rất nhiều về Mexico và Canada, nhưng chúng ta đang có thâm hụt rất lớn với cả hai quốc gia này. Nhưng quan trọng hơn, họ đã cho phép fentanyl xâm nhập vào đất nước chúng ta ở mức độ chưa từng thấy trước đây, giết chết hàng trăm nghìn công dân của chúng ta".

Chi tiết: Ông Trump đã viện dẫn việc Canada không ngăn chặn được dòng chảy ma túy bất hợp pháp là lý do để áp thuế, nói rằng fentanyl đã đến từ quốc gia này "ở mức độ chưa từng thấy trước đây". Ông tuyên bố, "Lượng fentanyl đi qua Canada là rất lớn". Tuy nhiên, ông Trump đã phóng đại số lượng fentanyl đi qua biên giới phía bắc. Năm 2024, Cơ quan Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ đã thu giữ 43 pound fentanyl tại biên giới Hoa Kỳ-Canada, chiếm khoảng 0,2% tổng số fentanyl bị CBP thu giữ trong năm đó. Ngược lại, khoảng 21.100 pound — khoảng 96,6% tổng số — đã bị thu giữ tại biên giới phía nam. Thực tế, nếu dân Mỹ không phê ma túy, thì sẽ không có ma túy nào vào được. Đàn áp n bạo như Trung Quốc và VN với án tử hình mà không ngăn nổi ma túy, huống gì là Mỹ-Canada.

⦿ ---- Ai nói toàn cầu hóa là xu hướng mới? Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick nhấn mạnh vào hôm thứ Sáu về tầm quan trọng của ngành xe hơi đối với ngành sản xuất của Hoa Kỳ, nói rằng việc áp thuế đối với xe nhập từ mọi khu vực có thể là một cách tiếp cận "công bằng" để bảo vệ sản xuất trong nước. Nói trên Fox Business, Lutnick đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của xe trong cơ sở công nghiệp của quốc gia, nhấn mạnh nhu cầu sản xuất xe hơi quy mô lớn để duy trì tăng trưởng kinh tế và khả năng cạnh tranh. Bình luận của ông được đưa ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận đang diễn ra về chính sách thương mại và tác động của chúng đối với bối cảnh sản xuất của Hoa Kỳ.

Đầu năm nay, Tổng thống Donald Trump đã xác nhận mức thuế 25% đối với xe và các mặt hàng nhập khác từ Liên minh châu Âu, với lý do là các hoạt động thương mại không công bằng. Mức thuế này dự kiến ​​sẽ có hiệu lực vào khoảng ngày 2 tháng 4. Các nhà sản xuất xe đã phản ứng khác nhau, với Ferrari tuyên bố công ty "sẵn sàng" áp dụng mức thuế này, trong khi BMW có kế hoạch hấp thụ chi phí cho các mẫu xe được sản xuất tại Mexico để giảm thiểu tác động.

⦿ ---- Bốn chiếc xe Tesla đã bị đốt cháy ở Đức và cảnh sát cho biết không thể loại trừ "động cơ chính trị". Cảnh sát đã báo cáo về chiếc xe đầu tiên bị cháy ở một quận phía đông Berlin vào sáng sớm thứ sáu. Khoảng nửa giờ sau, một người qua đường nhìn thấy một chiếc Tesla khác bốc cháy ở quận phía tây Steglitz. Ngay sau đó, hai chiếc xe khác được phát hiện bốc cháy trên một con phố chỉ cách đó vài phút đi bộ. Một số xe khác bên cạnh những chiếc Tesla cũng bị hư hỏng. Số liệu chính thức cho thấy doanh số bán hàng của thương hiệu này tại Đức đã giảm hơn 76% so với cùng kỳ năm ngoái, ngay cả khi thị trường xe điện nói chung đang có dấu hiệu phục hồi.

⦿ ---- Sẽ tới một lúc Trump nói với Đài Loan như nói với Ukraine: quý vị không có lá bài nào cả. Thế là, bây giờ Đài Loan nộp tiền bảo kê trước. Đó là một buổi lễ bất ngờ tại Nhà Trắng do Tổng thống Donald Trump chủ trì để công bố khoản đầu tư 100 tỷ đô la từ công ty mà ông gọi là công ty mạnh nhất thế giới, Công ty Sản xuất Bán dẫn Đài Loan (TSMC: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company).

Nhưng cách đó gần 8.000 dặm, tâm trạng không hề vui mừng. Thay vào đó, thông báo gây sốc tuần trước đã làm dấy lên nỗi sợ hãi ở Đài Loan về việc mất đi viên ngọc quý của mình, ngành công nghiệp bán dẫn hàng đầu thế giới, vào tay Hoa Kỳ do áp lực chính trị. Cựu Tổng thống của nền dân chủ đảo quốc Mã Anh Cửu (Ma Ying-jeou) đã cáo buộc Đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP) cầm quyền "bán TSMC" cho Trump như một "phí bảo kê".

"Đây là một cuộc khủng hoảng an ninh quốc gia lớn", Mã, một thành viên của Quốc dân đảng đối lập (KMT), đã viết trên trang Facebook của mình vào ngày 4 tháng 3, ngay sau lễ ký kết tại Nhà Trắng. Nó sẽ "có tác động tiêu cực đáng kể đến lòng tin của người dân, quan hệ xuyên eo biển và vị thế địa chính trị trong tương lai của Đài Loan".

Ngành thời trang VN sẽ lãnh búa thuế quan nặng hơn TQ

Để trấn an công chúng, Tổng thống Đài Loan Lai Ching-te đã xuất hiện cùng với Tổng giám đốc điều hành TSMC CC Wei vào tuần trước tại văn phòng tổng thống Đài Bắc, nói rằng khoản đầu tư của công ty vào Hoa Kỳ sẽ không làm suy yếu cam kết và kế hoạch mở rộng tại cơ sở trong nước của mình. TSMC sản xuất hơn 90% vi mạch tiên tiến trên thế giới, cung cấp năng lượng cho mọi thứ từ điện thoại thông minh và trí tuệ nhân tạo đến vũ khí. Đó là lý do tại sao nhiều người ở Đài Loan tin rằng sự phụ thuộc toàn cầu vào chất bán dẫn của họ đóng vai trò như một "lá chắn silicon", một biện pháp ngăn chặn cuộc xâm lược tiềm tàng của Trung Quốc.Đài Loan dựa vào sự hỗ trợ về quân sự và chính trị của Hoa Kỳ. Theo Đạo luật quan hệ với Đài Loan, Hoa Kỳ có nghĩa vụ pháp lý phải cung cấp cho Đài Loan các phương tiện để tự vệ trước một cuộc tấn công có thể xảy ra của Trung Quốc. Nhưng những lời lẽ gần đây của Trump đã gây ra sự bất ổn cho tương lai quan hệ Mỹ-Đài Loan. Ông đã nhiều lần cáo buộc Đài Loan "đánh cắp" ngành công nghiệp bán dẫn của Hoa Kỳ, một tuyên bố bị phản đối rộng rãi, trong khi nói thẳng rằng Đài Loan nên trả tiền cho Hoa Kỳ để được "bảo vệ".Đối với nhiều người trên hòn đảo tự quản này, cụm từ "Ukraine hôm nay, Đài Loan ngày mai" ngày càng được nhắc đến nhiều hơn trong những tuần gần đây khi họ chứng kiến ​​Trump đảo lộn chính sách lâu đời của Hoa Kỳ bằng cách sử dụng lời lẽ của Điện Kremlin và làm ấm lòng Moscow, trong khi xa lánh các đồng minh truyền thống của châu Âu và Kyiv. Người Đài Loan thấy sự tương đồng giữa nền dân chủ của họ và Ukraine, khi cả hai đều phải đối mặt với các mối đe dọa hiện hữu từ những người hàng xóm hung hăng, bành trướng.⦿ ---- Cơ quan tình báo Đức đồng bộ với CIA về nguồn gốc của COVID: Cả hai đều cho rằng có khả năng nó bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc. Sau khi phân tích riêng, cơ quan tình báo nước ngoài BND của Đức cho rằng có 80% đến 90% khả năng virus vô tình rò rỉ từ Viện Virus học Vũ Hán, trích dẫn các báo cáo của phương tiện truyền thông Đức. Đánh giá kết luận rằng các nhà nghiên cứu ở đó đã tiến hành các thí nghiệm rủi ro trong đó virus từ tự nhiên bị thao túng, theo DW.com.Theo BND, những thí nghiệm đó, kết hợp với các biện pháp an ninh lỏng lẻo, có khả năng dẫn đến rò rỉ vô tình. Phân tích của họ được tiến hành vào năm 2020 nhưng chỉ mới được công khai. Chính phủ Trung Quốc liên tục phủ nhận các cáo buộc. Diễn biến này diễn ra sau khi CIA kết luận vào tháng 1 rằng "có nhiều khả năng" virus này đến từ một phòng thí nghiệm hơn là từ động vật.⦿ ---- Các nguồn tin cho biết FBI, dưới sự chỉ đạo của chính quyền Trump, đang tiến hành hình sự hóa các tổ chức đã nhận được các khoản tài trợ về khí hậu thời Biden. Trong hồ sơ nộp lên tòa án hôm thứ Tư, Citibank cho biết FBI, Cơ quan Bảo vệ Môi trường và Bộ Tài chính đã yêu cầu đóng băng tài khoản của một số tổ chức phi lợi nhuận và cơ quan chính quyền tiểu bang, một động thái mà ngân hàng đã thực hiện vào tháng trước. Ba trong số các tổ chức phi lợi nhuận hiện đang kiện ngân hàng, yêu cầu giải ngân số tiền này, TechCrunch đưa tin.Citibank cho biết trong hồ sơ nộp của mình rằng chính phủ liên bang đã nói với họ rằng Quỹ Giảm khí thải nhà kính của EPA, nơi các khoản tài trợ được trao, là đối tượng của một "cuộc điều tra hình sự đang diễn ra", MSNBC đưa tin. Quỹ trị giá 27 tỷ đô la được tạo ra theo Đạo luật Giảm lạm phát, được Quốc hội thông qua vào năm 2022 và Citibank được chọn để quản lý các khoản tiền này. Nhưng người quản lý mới của EPA gần đây đã thông báo rằng 20 tỷ đô la tiền tài trợ từ quỹ đã bị chấm dứt và kêu gọi trả lại ngay lập tức tất cả các khoản tiền đã giải ngân.Theo Citibank, FBI đã nói với ngân hàng rằng có "'thông tin đáng tin cậy' về các hành vi vi phạm hình sự có thể xảy ra" bao gồm gian lận chuyển tiền và âm mưu lừa đảo Hoa Kỳ. Citibank cho biết họ đã được yêu cầu đóng băng các tài khoản bao gồm Habitat for Humanity, United Way, Quỹ năng lượng sạch Colorado và Sở thuế và tài chính tiểu bang New York.⦿ ---- Một đám đông tụ tập tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy (John F. Kennedy Center for the Performing Arts) vào hôm thứ năm không mấy vui vẻ khi thấy Phó tổng thống hiện diện trong số khán giả. Khi JD Vance và vợ ông, Usha, ngồi vào ghế ban công để xem buổi biểu diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia, tiếng la ó và la hét lớn nổ ra và kéo dài hơn 30 giây, tờ Washington Post đưa tin. Tuy nhiên, Vance vẫn vẫy tay chào đám đông và mỉm cười. Những người phản ứng la ó hàm ý rằng họ phản đối chuyện Tổng thống Trump đã giải tán hội đồng quản lý của Trung tâm Kennedy.⦿ ---- Một thẩm phán liên bang thứ nhì đã ra phán lệnh vào hôm thứ năm yêu cầu chính quyền của Tổng thống Trump phải tuyển dụng lại hàng chục nghìn nhân viên thử việc đã bị sa thải trong các đợt sa thải hàng loạt tại nhiều cơ quan, tạm thời làm chậm quá trình cắt giảm nhân sự mạnh mẽ của tổng thống đối với chính quyền liên bang. Cả hai thẩm phán đều phát hiện ra các vấn đề pháp lý riêng biệt với cách thức thực hiện các đợt sa thải hàng loạt và ra lệnh cho những nhân viên này ít nhất phải được đưa trở lại làm việc tạm thời. Chính quyền Trump đã kháng cáo phán quyết đầu tiên từ một thẩm phán quận của Hoa Kỳ tại San Francisco (California).Vài giờ sau đó, tại Baltimore (tiểu bang Maryland), Thẩm phán quận của Hoa Kỳ James Bredar phát hiện ra rằng chính quyền Trump đã không tuân thủ các luật được đặt ra cho việc sa thải hàng loạt, bao gồm cả thông báo trước 60 ngày. Bredar, người được Tổng thống Obama bổ nhiệm, đã ra lệnh tạm dừng việc sa thải và lực lượng lao động phải trở lại trạng thái bình thường trước khi các đợt sa thải bắt đầu.Ông Bredar đứng về phía gần hai chục tiểu bang đã đệ đơn kiện cáo buộc việc sa thải hàng loạt là bất hợp pháp và đã ảnh hưởng đến chính quyền tiểu bang khi họ cố gắng giúp đỡ những người đột nhiên mất việc. Bạch Ốc đã không trả lời ngay email yêu cầu bình luận về phán quyết của Bredar. NBC News đưa tin, thẩm phán đã ấn định thời hạn là 1 giờ chiều ngày 17 tháng 3/2025 theo giờ miền Đông để các nhân viên được phục chức.⦿ ---- Một thẩm phán liên bang đã ra lệnh cho chính phủ Trump phải tuyển dụng lại hàng nghìn công chức thử việc bị sa thải, tờ New York Times đưa tin. Thẩm phán William J. Alsup của Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận phía Bắc California cho biết các vụ sa thải hàng loạt là "trò lừa đảo" và ra lệnh cho các bộ Cựu chiến binh, Nông nghiệp, Quốc phòng, Năng lượng và Nội vụ phục hồi chức vụ cho bất kỳ nhân viên nào bị ảnh hưởng. Alsup cáo buộc chính phủ, thông qua Văn phòng Quản lý Nhân sự, đã sa thải những nhân viên này với lý do sai trái là hiệu suất kém như một phần của sáng kiến cắt giảm chi phí mới."Thật đáng buồn khi chính phủ của chúng ta sa thải một số nhân viên giỏi và nói rằng dựa trên hiệu suất khi họ biết rõ rằng đó là lời nói dối", ông nói. "Đó là trò lừa đảo để cố gắng tránh các yêu cầu theo luật định". Phán quyết này là thách thức lớn nhất cho đến nay đối với những nỗ lực của Trump nhằm thu hẹp quy mô chính phủ, theo tờ Washington Post. Alsup dường như đặc biệt tức giận vì giám đốc OPM mới Charles Ezell đã không làm chứng trước tòa như thẩm phán đã ra lệnh."Ông sẽ không đưa những người này đến đây để thẩm vấn chéo", thẩm phán nói với một luật sư của Bộ Tư pháp vào thứ năm. "Ông sợ làm như vậy, bởi vì ... điều đó sẽ tiết lộ sự thật.". Lệnh của Alsup bắt nguồn từ một vụ kiện do một liên minh công đoàn lao động đệ trình, theo AP. Số lượng nhân viên bị ảnh hưởng chính xác vẫn chưa rõ ràng ngay lập tức. Cũng không rõ liệu chính quyền Trump có dự định tuân thủ hay không.⦿ ---- Bản tin này dịch theo Fashion Dive:. Là một ngành công nghiệp phụ thuộc nhiều vào hàng nhập cảng, các bên liên quan đến thời trang đang chuẩn bị cho một làn sóng thuế quan được đề xuất và có khả năng áp dụng đối với các quốc gia mà ngành này nhập khẩu. Trump đã đề xuất nhiều chính sách thuế quan khác nhau có thể tác động đến lợi nhuận của ngành thời trang và các công ty đang phản ứng tương ứng.Mặc dù Trung Quốc vẫn là quốc gia cung cấp hàng đầu cho ngành, nhưng "Chúng tôi đều lo lắng về Việt Nam", Nasim Fussell, phó chủ tịch cấp cao của Lot Sixteen, một công ty truyền thông và vận động hành lang có trụ sở tại Washington, D.C., cho biết. Fussell đã phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh điều hành của Hiệp hội may mặc và giày dép Hoa Kỳ vào tuần trước về chính sách thương mại trong vòng 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai của Trump.Việt Nam là nhà cung cấp hàng may mặc và giày dép lớn thứ hai sau Trung Quốc và việc tăng thuế quan của Hoa Kỳ có thể trở thành một trở ngại lớn. "Những gì chúng ta vừa thấy... với mức thuế quan rất cao đối với hai đối tác thương mại gần nhất của chúng ta là Canada và Mexico, những quốc gia có thỏa thuận thương mại lâu dài với chúng ta, thật không may cho thấy rằng hiện tại, chúng ta không thực sự cảm thấy an toàn ở bất cứ nơi nào bạn đến", Fussell cho biết.Trong những năm gần đây, Việt Nam đã trở thành một trong những nguồn cung chính cho ngành may mặc và giày dép, và để đáp lại, quốc gia này đã cải thiện cơ sở hạ tầng với đường bộ, đường sắt, cảng để phục vụ các nhà máy, David Swartz, nhà phân tích vốn chủ sở hữu cấp cao của Morningstar Research Services cho biết. Mức lương ở Việt Nam thấp hơn ở Trung Quốc và một số nhà sản xuất có trụ sở tại Trung Quốc đã mở nhà máy tại quốc gia này, Swartz cho biết.Nếu Trump tái đắc cử vào năm 2020, Fussell cho biết rất có thể tổng thống sẽ áp dụng thuế quan đối với Việt Nam theo hướng áp dụng đối với Trung Quốc vào thời điểm đó. Bây giờ vẫn chưa biết liệu chính quyền sẽ áp dụng cách tiếp cận thuế quan có đi có lại đối với quốc gia này hay áp dụng thuế theo cách khác. Fussell cho biết "Dù họ làm thế nào, tôi cũng rất tin tưởng rằng họ đang hướng đến Việt Nam".Trong khi các công ty thời trang đã đa dạng hóa chuỗi cung ứng của mình khỏi Trung Quốc, nhiều công ty đã chuyển sang Việt Nam như một địa điểm cung ứng chính, bao gồm cả Nike và On. Fussell cho biết các công ty thời trang có thể đang tìm kiếm các lựa chọn nguồn cung ứng khác biệt hơn ở Đông Nam Á hoặc Châu Mỹ. "Nhưng cuối cùng, ai an toàn?" Fussell không phải là người duy nhất gióng lên hồi chuông cảnh báo cho ngành thời trang về tác động tiềm tàng của thuế quan đối với Việt Nam.⦿ ---- Trump: Kim Jong Un tuyệt vời. Tổng thống Donald Trump một lần nữa lại ca ngợi cái mà ông gọi là "mối quan hệ tuyệt vời" của mình với nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un trong cuộc họp tại Phòng Bầu dục với Tổng thư ký NATO Mark Rutte hôm Thứ Năm, ám chỉ rằng ông sẽ sẵn sàng tái lập các cuộc đàm phán với nhà lãnh đạo Bắc Hàn.Khi được hỏi liệu ông có dự định tái lập mối quan hệ thân thiện mà ông đã có trong nhiệm kỳ đầu tiên với nhà lãnh đạo Bắc Hàn hay không, Trump trả lời các phóng viên: "Vâng, tôi sẽ làm vậy. Tôi đã có mối quan hệ tuyệt vời với Kim Jong và Bắc Hàn". Ông nói thêm, "Chúng tôi đã đến Singapore, nơi chúng tôi gặp nhau, chúng tôi đã đến Việt Nam, chúng tôi đã gặp nhau, chúng tôi đã thực sự hòa hợp. Chúng tôi đã có một mối quan hệ rất tốt và chúng tôi vẫn vậy".⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bày tỏ vào thứ năm rằng ông tin rằng "việc sáp nhập Greenland [vào Hoa Kỳ] sẽ xảy ra". Phát biểu tại Phòng Bầu dục trong cuộc họp với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte, Trump tuyên bố rằng chính quyền của ông đã "giải quyết vấn đề với Đan Mạch và Greenland" và nhấn mạnh rằng "chúng ta sẽ phải đạt được một thỏa thuận" vì điều này là cần thiết cho "an ninh quốc tế".Rutte từ chối nói trực tiếp về việc Hoa Kỳ đòi sáp nhập Greenland, nơi tự trị nhưng thuộc lãnh thổ Đan Mạch, nhưng tuyên bố rằng "điều quan trọng là khu vực đó của thế giới phải được an toàn" vì Trung Quốc sử dụng các tuyến đường đó ở Vòng Bắc Cực.⦿ ---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio chuẩn bị phải đối mặt với sự tiếp đón có khả năng thù địch từ những người đồng cấp của mình tại cuộc họp của các Bộ trưởng Ngoại giao G7 tuần này, và điều đó có thể thấy rõ qua tấm thảm đỏ nhỏ (nhỏ hơn kích thước bình thường đặt nơi cuối thang phi cơ) được trải ra để vinh danh ông. Rubio đã đến Hội nghị thượng đỉnh G7 tại thị trấn La Malbaie đẹp như tranh vẽ của Quebec trên Sông St. Lawrence, và người Canada - hiện đang trong cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ do Trump - đã trải một tấm thảm đỏ mà họ nghĩ là hoàn hảo cho một trong những thành viên trong nhóm của Trump.Có thể thấy tấm thảm nhỏ trong các bức ảnh chào đón ông khi ông bước xuống cầu thang máy bay. Trong hai ngày tới, Rubio sẽ tham gia các cuộc đàm phán với các nhà ngoại giao hàng đầu từ Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý và Nhật Bản - tất cả các quốc gia đều đang choáng váng vì các chính sách của tân tổng thống Hoa Kỳ.Bộ trưởng Ngoại giao Canada Mélanie Joly, người sẽ gặp riêng từng người tham gia với tư cách là người chủ trì chính thức, tuyên bố rằng "trong mọi cuộc họp, tôi sẽ nêu vấn đề thuế quan để phối hợp phản ứng với người châu Âu và gây áp lực lên người Mỹ. Điều duy nhất không thay đổi trong cuộc chiến thương mại không thể biện minh này có vẻ là lời nói của Tổng thống Trump về việc sáp nhập đất nước Canada chúng tôi thông qua sự cưỡng ép kinh tế. Hôm qua [Thứ Tư], ông ta gọi biên giới của chúng ta là một ranh giới hư cấu và lặp lại lời lẽ thiếu tôn trọng của mình về tiểu bang thứ 51".⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin trì hoãn lệnh ngừng bắn 30 ngày do Hoa Kỳ đề xuất trong cuộc chiến tranh Ukraine sau khi nhà lãnh đạo Nga bày tỏ "sự dè dặt" về thỏa thuận tiềm năng. Trong bài phát biểu đêm thứ Năm, Zelensky chỉ trích phản ứng "rất dễ đoán, rất thao túng" của Putin."Tất nhiên, Putin sợ nói trực tiếp với Tổng thống Trump rằng ông ta muốn tiếp tục cuộc chiến này, rằng ông ta muốn giết người Ukraine", ông nói. Zelensky cáo buộc nhà lãnh đạo Nga kéo dài các cuộc đàm phán thay vì từ chối hoàn toàn thỏa thuận. Ông nhắc lại rằng Ukraine "sẵn sàng làm việc nhanh nhất có thể, mang tính xây dựng nhất có thể" với Hoa Kỳ và Châu Âu để củng cố một thỏa thuận.⦿ ---- Điện Kremlin không muốn Đặc phái viên Hoa Kỳ về Ukraine và Nga Keith Kellogg có mặt tại các cuộc đàm phán hòa bình ở Ukraine, theo NBC News đưa tin hôm thứ Năm, trích dẫn lời một quan chức Mỹ và một quan chức Nga. Theo nguồn tin của Nga, Moscow coi Kellogg là "quá gần gũi với Ukraine" và tin rằng ông "không phải là kiểu người của chúng tôi, không phải là người có tầm cỡ mà chúng tôi đang tìm kiếm".Kellogg đã không có mặt trong các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Nga tại Saudi Arabia vào tháng 2 và không đến Nga để đàm phán ngừng bắn, thay vào đó Bạch Ốc cử Đặc phái viên của mình đến Trung Đông Steve Witkoff để đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong khi đó, Kellogg đã tham gia các cuộc đàm phán với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.⦿ ---- Trưởng Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky Andriy Yermak nhấn mạnh vào thứ năm rằng đất nước của ông sẽ "không tham gia vào một cuộc xung đột đóng băng" với Nga. "[C]ác đối tác của chúng tôi từ Hoa Kỳ cũng phản đối kịch bản như vậy. Chúng tôi phản đối Minsk 3 và châu Âu sẽ được đưa vào tiến trình hòa bình", Yermak nhấn mạnh trong bài đăng trên Telegram. Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bày tỏ hy vọng rằng Nga sẽ đồng ý ngừng bắn trong 30 ngày với Ukraine.⦿ ---- Chính quyền Trump có kế hoạch tăng cường lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với các lĩnh vực dầu mỏ, khí đốt và ngân hàng của Nga bằng cách chặn quyền truy cập của họ vào các hệ thống thanh toán của Hoa Kỳ, CBS News đưa tin vào thứ năm, trích dẫn bốn người quen thuộc với các kế hoạch. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã để cho lệnh miễn trừ 60 ngày của chính quyền Biden hết hiệu lực vào hôm qua, Thứ Tư, điều đó có nghĩa là các ngân hàng Nga sẽ không còn có thể sử dụng các hệ thống thanh toán của Hoa Kỳ cho các giao dịch năng lượng lớn, khiến các quốc gia khác khó mua dầu của Nga hơn.Các hạn chế nghiêm ngặt hơn diễn ra sau bình luận của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rằng ông đang "mạnh mẽ" xem xét các lệnh trừng phạt "quy mô lớn" đối với Nga do hoạt động của nước này chống lại Ukraine trên chiến trường. Những nỗ lực này được cho là nhằm thuyết phục Nga chấp nhận đề xuất ngừng bắn trong 30 ngày mà Ukraine đã đồng ý trong các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ tại Jeddah.⦿ ---- Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda muốn vũ khí nguyên tử của Hoa Kỳ trên đất Ba Lan để giúp chống lại sự xâm lược trong tương lai của Nga. "Tôi nghĩ rằng không chỉ thời điểm đã đến, mà còn an toàn hơn nếu những vũ khí đó đã ở đây", Duda nói với tờ Financial Times. Đề xuất của ông chắc chắn sẽ khiến Moscow tức giận, khơi dậy lại những căng thẳng thời Chiến tranh Lạnh khi Ba Lan là nơi có đầu đạn hạt nhân của Liên Xô.Duda đang trông cậy vào Tổng thống Donald Trump để đưa ra quyết định, nhớ lại cách Nga dễ dàng di chuyển vũ khí hạt nhân của mình đến Belarus. "Nga thậm chí không ngần ngại... Họ không xin phép bất kỳ ai", ông lưu ý. Trong khi Duda bác bỏ việc Ba Lan phát triển kho vũ khí của riêng mình là một nỗ lực kéo dài hàng thập niên, ông cũng cởi mở với ý tưởng của Pháp về việc sử dụng vũ khí của mình như một "chiếc dù hạt nhân" để bảo vệ các đồng minh ở châu Âu. Khi Ba Lan điều hướng bàn cờ hạt nhân này, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào động thái tiếp theo của Trump.⦿ ---- Thư ký báo chí Bạch Ốc Karoline Leavitt hôm thứ Năm đã gọi lệnh của một thẩm phán liên bang phục hồi hàng nghìn công nhân liên bang là "vô lý và vi hiến". Leavitt nói: "Một thẩm phán duy nhất đang cố gắng chiếm đoạt quyền tuyển dụng và sa thải của nhánh hành pháp một cách vi hiến. Tổng thống có thẩm quyền thực hiện quyền lực của toàn bộ nhánh hành pháp - các thẩm phán tòa án quận đơn lẻ không thể lạm dụng quyền lực của toàn bộ ngành tư pháp để cản trở chương trình nghị sự của Tổng thống. Nếu một thẩm phán tòa án quận liên bang muốn có quyền hành pháp, họ có thể tự mình ra tranh cử Tổng thống."Leavitt cho biết trong một tuyên bố rằng chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ "ngay lập tức phản đối" quyết định này. Trước đó, Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ William Alsup đã ban hành lệnh sơ bộ yêu cầu các bộ Cựu chiến binh, Nông nghiệp, Quốc phòng, Năng lượng, Nội vụ và Tài chính "ngay lập tức" tuyển dụng lại những nhân viên đã bị sa thải và lưu ý rằng lệnh này sau đó có thể mở rộng sang nhiều cơ quan hơn.⦿ ---- Các Bộ trưởng Tư pháp đảng Dân chủ tại 20 tiểu bang và thủ đô Washington, DC, đang đưa chính quyền Trump ra tòa vì các đợt sa thải hàng loạt khiến lực lượng lao động của Bộ Giáo dục giảm xuống còn khoảng một nửa so với tháng 1. Vụ kiện, lưu ý rằng Tổng thống Trump và Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon đã "tuyên bố rõ ràng và nhiều lần" rằng họ có kế hoạch giải thể bộ này, cáo buộc chính quyền cố gắng chiếm đoạt quyền lực của Quốc hội, theo tờ The Hill đưa tin. Vụ kiện đang tìm kiếm lệnh của tòa án để chặn "các chính sách giải thể" bộ này."Thiệt hại to lớn" cho hệ thống giáo dục. "Việc cắt giảm biên chế lớn này (RIF: reduction in force) tương đương với việc vô hiệu hóa các chức năng quan trọng theo luật định của Bộ, gây ra thiệt hại to lớn cho các Tiểu bang Nguyên đơn và hệ thống giáo dục của họ", đơn kiện đệ trình lên tòa án liên bang tại Massachusetts vào thứ năm nêu rõ.Các khoản cắt giảm "không được hỗ trợ bởi lý lẽ". Việc cắt giảm nhân sự "không được hỗ trợ bởi bất kỳ lý do thực tế hoặc quyết định cụ thể nào về cách loại bỏ sự lãng phí được cho là có trong Bộ—thay vào đó, RIF là một phần không thể thiếu trong sự phản đối của Tổng thống Trump và Bộ trưởng McMahon đối với toàn bộ sự tồn tại của Bộ Giáo dục", đơn kiện nêu rõ."Thiếu thận trọng và bất hợp pháp". Nhóm này do Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James lãnh đạo, theo tờ New York Times đưa tin. Việc sa thải một nửa lực lượng lao động của bộ "sẽ gây tổn hại đến học sinh trên khắp New York và cả nước, đặc biệt là học sinh có thu nhập thấp và những người khuyết tật phụ thuộc vào nguồn tài trợ của liên bang", bà cho biết trong một tuyên bố. "Nỗ lực vô lý này nhằm bỏ rơi học sinh và tước đi quyền được hưởng nền giáo dục chất lượng là thiếu thận trọng và bất hợp pháp".Các tiểu bang. Liên minh cũng bao gồm các Bộ trưởng Tư pháp của Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, Oregon, Rhode Island, Washington, Wisconsin và Vermont. Bộ trưởng Tư pháp Colorado Phil Weiser cho biết việc "giải thể" bộ này "rõ ràng là vi hiến, vì chỉ Quốc hội mới có thể hợp pháp giải thể bộ mà họ đã thành lập hoặc đóng cửa các dịch vụ mà họ yêu cầu chính phủ liên bang tài trợ", tờ Colorado Sun đưa tin.⦿ ---- Hôm thứ Tư, Đại học Nam California (University of Southern California) đã tăng học phí hơn 3.000 đô la cho năm học sắp tới, đẩy tổng chi phí tham dự lên gần 100.000 đô la. Theo trang web Chi phí tham dự của trường, đối với năm học 2025-2026, học phí sẽ đắt hơn 3.356 đô la so với chu kỳ 2024-2025. Hồi năm 2024, Báo U.S. News and World Report đã xếp hạng cơ sở danh tiếng ở Nam California này là trường đắt đỏ nhất cả nước.Theo trường đại học, hơn 2/3 sinh viên đại học nhận được một số hình thức hỗ trợ tài chính, bao gồm các khoản trợ cấp dựa trên nhu cầu, học bổng thành tích, các khoản vay và các chương trình làm việc và học tập liên bang. Sự gia tăng này diễn ra khi niềm tin vào giáo dục đại học — do nợ tăng và chia rẽ chính trị ngày càng sâu sắc — giảm xuống mức thấp kỷ lục.Một cuộc khảo sát của Gallup năm 2023 cho thấy chỉ có 36% người Mỹ tin tưởng vào giáo dục đại học, giảm mạnh so với mức 57% vào năm 2015. "Có sự chia rẽ ngày càng tăng giữa niềm tin của đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ vào giáo dục đại học", báo cáo cho biết. "Cuộc thăm dò trước đây của Gallup cho thấy đảng Dân chủ bày tỏ lo ngại về chi phí, trong khi đảng Cộng hòa ghi nhận lo ngại về chính trị trong giáo dục đại học".Đảng Cộng hòa từ lâu đã đổ lỗi cho các trường đại học là nơi khởi nguồn cho một số vấn đề chiến tranh văn hóa "thức tỉnh" (woke) mà giờ đây họ đang phải chịu sự trừng phạt, bao gồm các sáng kiến về đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) cũng như các khuôn khổ học thuật như lý thuyết chủng tộc phê phán (critical race theory: còn gọi là CRT, nói rằng guồng máy kinh tế Mỹ thiết kế cho thượng dẳng da trắng Ky tô giáo, vì chuyện đơn giản như vay tiền mua nhà của người da đen, da đỏ cũng khó hơn da trắng...). Đó cũng là lý do Trump muốn giải thể Bộ Giáo Dục để các tiểu bang Cộng Hòa sẽ uốn nắn trẻ em dễ hơn.⦿ ---- Tân bộ trưởng quốc phòng Pete Hegseth có kế hoạch cải tổ cơ bản hệ thống pháp lý của quân đội để trao cho binh lính nhiều quyền tự do hơn trên chiến trường, theo báo Guardian. Hegseth đã thực hiện bước đầu tiên vào tháng trước bằng cách sa thải các sĩ quan pháp lý hàng đầu của Lục quân, Không quân và Hải quân—các thẩm phán biện hộ chung cho các nhánh tương ứng của họ. Theo Military.com, quân đoàn JAG, như tên gọi của nó, "có trách nhiệm đảm bảo Bộ luật thống nhất về công lý quân sự (Uniform Code of Military Justice) được các chỉ huy tuân thủ".Báo The Guardian hiện có thông tin chi tiết về phần tiếp theo, với việc Hegseth giao cho luật sư riêng của mình—cựu sĩ quan hải quân Tom Parlatore—giám sát việc cải tổ JAG. Hegseth chưa bao giờ che giấu sự khinh thường của mình đối với các luật sư quân đội, gọi họ là "jagoffs" trong cuốn sách The War on Warriors xuất bản năm 2024 của mình. Về cơ bản, ông coi họ là những người không hiểu thực tế chiến tranh, khi chiến binh "đưa ra những quyết định khó khăn ở tiền tuyến." Theo Hegseth, hạn chế của JAG đã dẫn đến thất bại trên chiến trường ở Iraq và Afghanistan. Nhưng Hafiz Rashid viết trên New Republic rằng Hegseth chống lại quân đoàn JAG nghĩa là chấp nhận cho "lính Mỹ phạm tội ác chiến tranh".⦿ ---- Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã yêu cầu Tòa án Tối cao Hoa Kỳ (SCOTUS) vào thứ năm cho phép ông thực hiện kế hoạch chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh sau khi ba tòa kháng án liên bang bác bỏ các đơn kháng cáo.Các đơn kháng cáo khẩn cấp tuyên bố rằng các tòa án cấp dưới đã đi "quá xa" trong các đợt tiêm chủng trên toàn quốc của họ nhằm ngăn chặn chính sách của Trump và yêu cầu hạn chế tác động của các lệnh đó."Các lệnh cấm phổ quát đã đạt đến mức độ dịch bệnh kể từ khi chính quyền hiện tại bắt đầu", Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã nói với SCOTUS trong các đơn kháng cáo, đồng thời nói thêm rằng các lệnh cấm "cấm thực thi Lệnh hành pháp Ngày 1 ở bất kỳ đâu trên cả nước, đối với 'hàng trăm nghìn' cá nhân không xác định 'không phải hầu tòa hoặc không được tòa án xác định'".⦿ ---- Cảnh sát Ireland đang điều tra về hành vi phá hoại hình sự tại khu nghỉ dưỡng chơi golf Doonbeg của Tổng thống Donald Trump tại Ireland sau khi một số bãi cỏ xanh bị đào lên và cờ Palestine được cắm vào đêm thứ Ba. Cảnh sát tin rằng có ít nhất ba người tham gia vào vụ phá hoại, xảy ra ngay khi nhà lãnh đạo Ireland, được gọi là Taoiseach, gặp Trump tại Bạch Ốc để kỷ niệm Ngày Thánh Patrick.Người phát ngôn của khách sạn nói với tờ The Irish Times: "Đây là một hành động trẻ con, tội phạm nhưng đội ngũ tuyệt vời tại Trump Doonbeg sẽ đảm bảo rằng nó không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh... Chúng tôi có sân golf tuyệt vời nhất trên thế giới và chúng tôi rất tự hào về thành công to lớn này và chúng tôi mong chờ một mùa giải tuyệt vời sắp tới".Đầu tháng này, khu nghỉ dưỡng chơi golf Turnberry của Trump ở Scotland đã bị các nhà hoạt động nhắm mục tiêu, họ viết dòng chữ 'Gaza Is Not For Sale' (Gaza không phải để bán) bằng những chữ cái rất lớn trên bãi cỏ và làm hỏng các bãi cỏ xanh.⦿ ---- Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Thống đốc Ngân hàng Pháp Francois Villeroy de Galhau tuyên bố hôm thứ Năm rằng mức thuế mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump áp dụng đối với nhiều mặt hàng nhập cảng sẽ mang lại "thảm kịch" cho nền kinh tế Hoa Kỳ.Phát biểu tại một hội thảo kinh tế tại đại sứ quán Đức ở Paris, Villeroy lưu ý rằng động thái này cũng sẽ tác động tiêu cực đến sản lượng toàn cầu. Những phát biểu của ông được đưa ra sau khi Trump đe dọa sẽ áp mức thuế mới 200% đối với rượu nhập khẩu từ Liên minh châu Âu.⦿ ---- Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), do doanh nhân tỷ phú Elon Musk điều hành, đã đề xuất sa thải khoảng 20% nhân viên của Sở Thuế vụ Nội địa (IRS) trước ngày 15 tháng 5, CNN đưa tin vào thứ năm. Nếu được áp dụng, quyết định này sẽ ảnh hưởng đến khoảng 6.800 nhân viên và có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của IRS và những người nộp thuế tự nguyện."Tùy thuộc vào cách chúng tôi thực hiện những khoản cắt giảm này, nó có thể làm giảm đáng kể doanh thu, giảm đáng kể dịch vụ khách hàng", một nguồn tin nói với CNN. "Nếu chúng tôi không kiểm toán nhiều, điều đó sẽ ảnh hưởng đến thiện chí nộp thuế trung thực của mọi người ngay từ đầu". Trước đó, 6.700 người đã bị IRS sa thải, trong khi 4.700 người đồng ý tham gia chương trình tự nguyện nghỉ việc để đổi lấy tiền bồi thường của Trump.⦿ ---- Các công ty xuất cảng vừa và nhỏ của Nam Hàn dự kiến sẽ phải gánh chịu gánh nặng của mức thuế mới do Hoa Kỳ áp đặt. Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã mở rộng mức thuế 25% vượt ra ngoài các sản phẩm thép và nhôm thô để áp dụng cho 253 mặt hàng phái sinh, bao gồm bu lông, đai ốc, lò xo, phụ tùng xe hơi và linh kiện thiết bị. Một quan chức chính phủ Nam Hàn cho biết các công ty không chứng minh được hàm lượng thép trong hàng xuất cảng của mình có thể phải chịu thuế đối với tổng giá trị sản phẩm.Tại một cuộc họp khẩn cấp do Liên đoàn các doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc và Bộ các doanh nghiệp vừa và nhỏ và khởi nghiệp (Ministry of SMEs and Startups) tổ chức vào ngày 12 tháng 3, các nhà lãnh đạo ngành đã lên tiếng lo ngại. Yoo Kyung-yeon, Tổng giám đốc điều hành của GJ Aluminium cho biết: “Chúng tôi đang trong quá trình hoàn tất thỏa thuận xuất cảng trị giá 5 triệu đô la với một công ty của Hoa Kỳ, nhưng mức thuế quan đã làm phức tạp các cuộc đàm phán”.⦿ ---- Ngân hàng Hàn Quốc (BOK: Bank of Korea) cho biết vào ngày 13/3 rằng một cuộc chiến thương mại đang rình rập có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng hàng năm của Nam Hàn tới 0,4 điểm phần trăm vào năm tới, có khả năng khiến tốc độ tăng trưởng giảm xuống còn 1,4%. Ngân hàng trung ương cũng cảnh báo rằng căng thẳng leo thang giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể làm đồng đô la mạnh lên và làm suy yếu đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, làm tăng nguy cơ dòng vốn nước ngoài chảy ra khỏi Hàn Quốc.Chính sách thuế quan của chính quyền Trump đã được áp dụng sớm hơn và với cường độ lớn hơn dự kiến trước đây, khuếch đại tác động của nó đối với nền kinh tế toàn cầu và trong nước, BOK đã vạch ra ba kịch bản có thể xảy ra: cơ sở, lạc quan và bi quan. BOK ước tính tốc độ tăng trưởng của Nam Hàn sẽ thấp hơn 0,1 và 0,2 điểm phần trăm cho năm 2025 và 2026 so với dự báo tháng 11/2024 của BOK theo kịch bản cơ sở: tăng trưởng ở mức 1,5% cho năm 2025 và 1,8% cho năm 2026.Kịch bản lạc quan giả định rằng Hoa Kỳ sẽ dần dần hạ thuế quan đối với tất cả các quốc gia trong suốt năm 2026, bao gồm cả thuế đối với Trung Quốc. Trong trường hợp này, tăng trưởng của Nam Hàn trong năm 2025 và 2026 sẽ cao hơn 0,1 và 0,3 điểm phần trăm so với kịch bản cơ sở.Trong trường hợp xấu nhất, Hoa Kỳ sẽ tăng thuế đối với các quốc gia thâm hụt thương mại lớn, bao gồm cả Trung Quốc, vào cuối năm 2025 và duy trì mức thuế này trong suốt năm sau, trong khi các nền kinh tế lớn sẽ trả đũa bằng các biện pháp đối phó mạnh mẽ. BOK dự báo tốc độ tăng trưởng của Nam Hàn có thể giảm 0,1 và 0,4 điểm phần trăm trong năm 2025 và 2026, có khả năng khiến mức tăng trưởng giảm xuống còn 1,4% trong hai năm liên tiếp.⦿ ---- Tới phiên Tesla la làng: Công ty sản xuất xe điện (EV) Tesla Inc. đã gửi một lá thư không chữ ký cho Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer, bày tỏ lo ngại về tác động của thuế quan của Tổng thống Donald Trump có thể dẫn đến các biện pháp trả đũa, tờ Financial Times đưa tin hôm thứ Năm.Trong thư, hãng sản xuất xe này cho biết các công ty xuất cảng của Hoa Kỳ "phải chịu tác động không cân xứng khi các quốc gia khác phản ứng với các hành động thương mại của Hoa Kỳ", đồng thời chỉ ra rằng "các hành động thương mại trước đây" của Hoa Kỳ đã gây ra "phản ứng ngay lập tức từ các quốc gia bị nhắm mục tiêu, bao gồm cả việc tăng thuế đối với xe điện nhập cảng vào các quốc gia đó".Báo cáo lưu ý rằng lá thư được gửi mà không có chữ ký vì "không ai trong công ty muốn bị sa thải vì đã gửi nó" do mối quan hệ thân thiết giữa Trump và CEO Elon Musk. Kể từ khi nhậm chức tổng thống, Trump đã công bố kế hoạch áp thuế đối với xe nhập từ nhiều khu vực, bao gồm Liên minh Châu Âu, Mexico và Canada.⦿ ---- Kinh hoàng: Chỉ số thị trường S&P 500 đã giảm xuống vùng điều chỉnh vào thứ năm, giảm xuống dưới một mốc quan trọng mang tính biểu tượng trong bối cảnh các nhà đầu tư lo lắng về chính sách thương mại và lạm phát. Chỉ số chứng khoán được nhiều người theo dõi đóng cửa ở mức 5.521,52, giảm hơn 10% so với mức đóng cửa kỷ lục của tháng trước. Điều chỉnh được định nghĩa là mức giảm ít nhất 10% so với mức đỉnh.Trong khi đó, Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm hơn 1%, trong khi chỉ số tổng hợp Nasdaq thiên về công nghệ kết thúc phiên giao dịch thấp hơn 2%. Các công ty bán lẻ đang theo dõi việc triển khai thuế quan của Trump. Một loạt các công ty đã cắt giảm kỳ vọng của họ trong năm nay, dự đoán sự bất ổn kinh tế và áp lực thuế quan có thể làm giảm chi tiêu của người tiêu dùng.⦿ ---- Gái Hoa Lục lấy chồng Đài Loan hô hào vũ lực thống nhất với các bác Mao-Tập: Hai người có sức ảnh hưởng Trung Quốc kết hôn với công dân Đài Loan đang bị Cơ quan Di trú Quốc gia điều tra vì cáo buộc kêu gọi Trung Quốc sáp nhập Đài Loan. Cơ quan di trú Đài Loan hôm thứ Ba đã thu hồi giấy phép cư trú dựa trên người phụ thuộc của người có sức ảnh hưởng Trung Quốc Liu Zhenya sau khi cô này lên mạng xã hội ủng hộ việc sử dụng vũ lực để sáp nhập Đài Loan. Hôm thứ Năm, hai người có sức ảnh hưởng Trung Quốc khác là Enqi và Xiaowei cũng bị báo cáo vì những hành vi tương tự, theo CNA.NIA cho biết họ đã nhận được báo cáo rằng Liu đã "công khai ủng hộ thống nhất bằng vũ lực quân sự" với Đài Loan trên các tài khoản mạng xã hội của cô. Cơ quan này cho biết mặc dù tôn trọng quyền tự do ngôn luận, nhưng những phát biểu của Liu gây ra rủi ro cho an ninh quốc gia và ổn định xã hội và đã thu hồi giấy phép cư trú của cô vì vi phạm Đạo luật xuyên eo biển.Tương tự, vợ chồng người Trung Quốc Enqi và Xiaowei cũng có liên quan đến các vụ việc liên quan. Enqi đã lan truyền những phát biểu ủng hộ việc thống nhất Trung Quốc trên tài khoản Douyin của cô, tuyên bố rằng "việc thống nhất đất nước là không thể ngăn cản". Xiaowei cũng đăng nội dung trên Douyin, phất cờ quốc gia Trung Quốc và tuyên bố rằng "Đài Loan là một phần của Trung Quốc".Cả hai đều đã được báo cáo với NIA và các cơ quan có liên quan khác. Cả Enqi và Xiaowei đều được thông báo tham dự các cuộc phỏng vấn tại NIA để trình bày tuyên bố của họ. Enqi đã hoàn thành cuộc phỏng vấn của mình và NIA đang tiến hành điều tra và tham vấn với các cơ quan có liên quan để thảo luận về các hành động tiếp theo. Đối với Xiaowei, NIA đã ban hành thông báo phỏng vấn.⦿ ---- Bà Michelle Obama đã chia sẻ về những khó khăn trong hôn nhân với cựu tổng thống. Cựu Đệ nhất phu nhân đã trở lại với công chúng vào ngày cuối cùng của lễ hội South by Southwest tại Austin, Texas. Sự kiện này diễn ra sau một thời gian bà giữ im lặng, khi Barack Obama một mình tham dự các sự kiện công khai gần đây. Michelle và anh trai bà, Craig Robinson, đã bắt đầu một loạt phát thanh podcast hàng tuần mới, có sự góp mặt của một khách mời đặc biệt đến từ thế giới giải trí, thể thao, sức khỏe và kinh doanh."IMO with Michelle Obama & Craig Robinson" sẽ đề cập đến các chủ đề về cuộc sống hàng ngày. Tên của podcast, "IMO", là tiếng lóng có nghĩa là "theo ý kiến của tôi". Trong tập đầu tiên của mình, Michelle đã chia sẻ một số hiểu biết sâu sắc về cuộc sống khi kết hôn với Tổng thống Hoa Kỳ. Barack là tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ và đã phục vụ trong hai nhiệm kỳ từ năm 2009 đến năm 2017. Podcast này xuất hiện khi có tin đồn lan truyền về những xung khắc trong gia đình Obama sau khi Barack Obama tham dự tang lễ cấp nhà nước của Jimmy Carter vào ngày 9 tháng 1 một mình tại Washington DC. Michelle cũng không theo Barack Obama tham dự lễ nhậm chức của Donald Trump vào ngày 20 tháng 1.⦿ ---- Theo Viện Chính sách Di cư, một nhóm nghiên cứu phi đảng phái, toàn bộ mức tăng trưởng dân số ròng của Hoa Kỳ từ năm 2022 đến năm 2023 là do nhập cư. Đây là lần đầu tiên dòng dân số đổ vào từ nhập cư vượt qua số ca sinh của người bản xứ kể từ khi Cục Điều tra Dân số bắt đầu thu thập dữ liệu về ngày sinh vào năm 1850, theo bản tóm tắt mới nhất của tổ chức về số liệu thống kê thường được yêu cầu về nhập cư.Dân số nhập cư của Hoa Kỳ đã tăng 1,6 triệu người trong giai đoạn đó—tăng 3,6 phần trăm và là mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ năm 2010. Dân số nhập cư của Hoa Kỳ hiện là 47,8 triệu người hoặc 14,3 phần trăm tổng dân số, gần với kỷ lục được thiết lập vào năm 1890 là 14,8 phần trăm.Theo Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia, tỷ lệ sinh của Hoa Kỳ gần đây đã đạt mức thấp kỷ lục. Tổng thống Donald Trump đã đưa an ninh biên giới và nhập cư trái phép trở thành một phần quan trọng trong nền tảng chính sách của chính quyền ông. Báo cáo của viện lưu ý rằng phần lớn người nhập cư, khoảng 73 phần trăm, có tư cách pháp lý vĩnh viễn.⦿ ---- Quận Cam: xe phóng xuống suối. Một người bám vào một cái cây sau khi chiếc xe thể thao đa dụng của anh bị kẹt trong dòng nước chảy xiết đã được lính cứu hỏa đưa đến nơi an toàn bằng trực thăng vào thứ năm tại San Juan Capistrano. Chiếc SUV bị kẹt vào một cái cây gần đường Trabuco Creek và Rosenbaum ở phía nam Quận Cam. Con lạch đầy nước chảy xiết sau nhiều giờ mưa liên tục ở Nam California. Cứu hỏa đã thòng dây một lính cứu hộ xuống từ trực thăng để đưa người đàn ông đến nơi an toàn. Anh không bị thương nghiêm trọng.⦿ ---- Quận Cam: Một tài xế 78 tuổi đã tử vong khi chiếc xe bán tải của ông đâm vào một cái cây vào thứ năm tại Quận Cam. Cảnh sát Garden Grove đã được điều động vào khoảng 4:55 sáng thứ năm đến khu 13200 của Đường Chapman liên quan đến các báo cáo về một vụ tai nạn xe đơn lẻ. Họ tìm thấy chiếc xe bán tải và tài xế, người đã bất tỉnh trong xe, được xác định là James Eads đến từ Orange, đã được tuyên bố tử vong tại hiện trường. Ông là người duy nhất ngồi trong chiếc Toyota Tundra màu trắng đời 2000. Không có dấu hiệu nào cho thấy rượu hoặc ma túy là yếu tố gây ra vụ tai nạn.⦿ ---- HỎI 1: Ngắm nhìn thiên nhiên có thể giúp mọi người giảm bớt cảm giác đau đớn?ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu chụp ảnh thần kinh mới đã tiết lộ rằng việc ngắm nhìn thiên nhiên có thể giúp mọi người giảm bớt cảm giác đau đớn, bằng cách giảm hoạt động của não liên quan đến nhận thức về cơn đau. Được công bố trên tạp chí Nature Communications và do một nhóm nghiên cứu từ Đại học Vienna và Đại học Exeter dẫn đầu, nghiên cứu này cung cấp nền tảng đầy hứa hẹn cho các loại phương pháp điều trị đau không dùng thuốc mới. Bài báo có tựa đề "Tiếp xúc với thiên nhiên gây ra tác dụng giảm đau bằng cách tác động lên quá trình xử lý thần kinh liên quan đến cảm giác đau". Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Uống nước ngọt sẽ nhiều cơ nguy dính ung thư miệng?ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu được công bố hôm thứ Năm cho thấy những phụ nữ uống ít nhất một loại đồ uống có đường mỗi ngày có nguy cơ mắc ung thư miệng cao hơn gần năm lần so với những người chủ yếu tránh đồ uống có đường. Nghiên cứu của Đại học Washington được đưa ra khi các trường hợp ung thư khoang miệng đang gia tăng ở mức "báo động" ở những bệnh nhân chủ yếu là người trẻ tuổi, không hút thuốc, không uống rượu mà không có bất kỳ yếu tố nguy cơ nào khác có thể xác định được. Chi tiết: