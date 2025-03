Hình trên: lối vào Kênh đào Panama: Tổng Thống Trump đã chỉ đạo quân đội Hoa Kỳ vạch ra các phương án tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Panama để đạt được mục tiêu "tái chiếm" Kênh đào Panama.

- Tin giờ chót: Nga từ chối ngừng bắn 30 ngày, nói cần lâu dài

- Trump ra lệnh đưa thêm quân Mỹ vào Kênh đào Panama (nơi đang có 200 lính Mỹ) để nếu không cho kiểm soát thì sẽ "tái chiếm" Kênh đào Panama

- Trump: sẽ áp thuế 200% với rượu Pháp và Liên Âu

- Canada điều tra: Tesla chơi cú lừa để chôm 43 triệu đô, ghi sổ bán 8.600 xe từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 1/2025

- Trump hại Walmart: TQ triệu tập các sếp Walmart cấm áp lực các hãng TQ ép giá xuống để bù mức thuế Trump áp đặt

- Reuters/Ipsos thăm dò: 70% nói Trump áp thuế làm tăng giá hàng chợ, 57% nói chính sách Trump gây bất ổn, 32% ủng hộ Trump tới cùng.

- Báo Mỹ phân tích: Giám đốc báo chí Bạch Ốc nói dối trắng trợn để bênh Trump.

- Dân Chủ ở Thượng Viện băn khoăn: Chính phủ liên bang sẽ đóng cửa vào nửa đêm thứ Sáu nếu không bỏ phiếu cho ngân sách Cộng Hòa soạn ra.

- 1 tàu chở hàng Bắc Hàn bị nghi buôn lậu than đâm vào 1 tàu Trung Quốc ở Biển Hoàng Hải

- Mark Carney sẽ nhậm chức Thủ tướng Canada vào Thứ Sáu: sẵn sàng họp với Trump khi thích hợp

- Đặc sứ Mỹ Steve Witkoff đã tới Moscow để hối thúc Nga đồng ngưng bắn với Ukraine

- Nga: chưa từng dọa nổ bom nguyên tử (thực tế, Putin ít nhất 2 lần trong năm 2022 dọa bom nguyên tử)

- Nga: đã đẩy lui quân Ukraine ra khỏi Kursk

- Trump dọa trừng phạt thảm khốc kinh tế Nga nếu không ký thỏa thuận ngừng bắn mà Mỹ và Ukraine đưa ra.

- Zelensky: Nga im lặng để kéo dài chiến tranh

- Putin: Nhiệm vụ Nga là "đánh bại kẻ thù [Ukraine]" ở khu vực Kursk "trong thời gian ngắn nhất có thể".

- Đức: mừng vì Ukraine đề nghị ngừng bắn 30 ngày với Nga, hy vọng Nga chấp nhận ngừng tấn công vào Ukraine.

- Pháp: ngừng bắn ở Ukraine "cần đi kèm đảm bảo an ninh".

- Trump hy vọng sắp hòa bình ở Ukraine và nếu Nga đồng ý ngừng bắn thì "họ sẽ không bao giờ quay trở lại chiến tranh nữa" (Trump nằm mơ)

- Bộ Nông nghiệp cắt chương trình 1 tỷ đô giúp trường học và bếp từ thiện mua thực phẩm từ nông dân. Bị phản đối: hại cả trẻ em học sinh và nông dân.

- Sở Bảo vệ Môi trường (EPA) xóa hàng chục biện pháp bảo vệ môi trường vì chống ô nhiễm không khí & nước chỉ tốn tiền, làm hại kinh doanh Mỹ. Dân Chủ: sức khỏe dân Mỹ sẽ thê thảm.

- Trump đón Thủ tướng Ireland, nói Liên Âu lập ra để chống Mỹ trong đó Ireland bóc lột Mỹ vì cho thuế nhẹ để đón các hãng dược Mỹ vào. Thủ tướng Ireland đáp: có 700 công ty Ireland đặt trụ sở ở Mỹ, tạo ra nhiều ngàn việc làm.

- Nhân quyền la làng: Trump đã nối lại việc giam các gia đình người nhập cư tại một trại giam ở Nam Texas, trong đó có 1 em bé 1 tuổi

- Thẩm phán Tanya Chutkan ra lệnh cho Elon Musk và Bộ DOGE nộp kế hoạch cắt giảm quy mô liên bang vì không có phép từ Quốc Hội

- Trump trả thù công ty luật Perkins Coie, cấm LS hãng này vào các tòa nhà liên bang để bít đường hoạt động. Thẩm phán quăng bỏ lệnh của Trump vì vi hiến.

- Thủ hiến Alberta (Canada) nói với Trump về 2 lối: thượng sách là Mỹ-Canada liên minh chống TQ, hạ sách là Mỹ và Canada đánh thuế quan lẫn nhau

- Trump đổi ý, không trục xuất dân Palestine ra khỏi Gaza; Hamas hoan nghênh dè dặt.

- Trump: hãng Apple Inc. bị Liên Âu đối xử rất tệ

- Bộ Nông nghiệp ngừng khoản tài trợ cho Đại học Maine sau khi thống đốc tiểu bang này từ chối lời Trump cấm cửa các vận động viên chuyển giới

- Rahm Emanuel (cựu chánh văn phòng của TT Obama) sẽ ứng cử Tổng Thống 2028.

- Hãng xe Đức BMW sẽ tạm chịu một thời gian gồng thuế quan đối với một số mẫu xe sản xuất tại Mexico

- Cổ phiếu Tesla đã giảm hơn 34% trong năm nay: 85% nhà đầu tư đổ lỗi cho Elon Musk quậy phá chính trị

- Nữ diễn viên Rosie O'Donnell dắt con 12 tuổi qua Ireland, rời bỏ Mỹ vì không ưa Trump

- Phe ủng hộ Trump không kiếm được ghế nào trong 31 ghế quốc hội: Trump muốn Greenland, nhưng Greenland không muốn Trump.

- TNS Jeanne Shaheen (Dân Chủ - NH), 78 tuổi, sẽ không tái tranh cử năm 2026, ghế này sẽ sóng gió

- Tài trợ 100.000 đô để dựng tượng mình ở Tòa thị chính San Francisco, Thống đốc Gavin Newsom bị chỉ trích

- Cổ phiếu iRobot Corporation giảm 36%

- Boston: Truong Nguyen thú tội gian lận hộ chiếu và trộm danh tính người chết, cơ nguy 10 năm tù và bị trục xuất

- HỎI 1: Các hệ thống AI được thiết kế để dự đoán khả năng tử vong của bệnh nhân nằm viện phần lớn không phát hiện ra tình trạng sức khỏe xấu đi? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Nghiên cứu chim hót mới biết: Nghe giọng nói có dò ra quá trình lão hóa để ngừa các bệnh liên hệ tuổi già? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-13/3/2025) ⦿ ---- Tin giờ chót: Cố vấn của tổng thống Nga, Yuri Ushakov, tuyên bố rằng lệnh ngừng bắn 30 ngày sẽ mang lại "một sự tạm dừng tạm thời" cho quân đội Ukraine củng cố. Nga vừa bác bỏ lệnh ngừng bắn do Hoa Kỳ đề xuất và được Ukraine chấp nhận để chấm dứt chiến tranh trong 30 ngày. Nhà đàm phán Nga Yuri Ushakov đã phát biểu trước khi gặp gỡ những người đồng cấp Mỹ và tuyên bố rằng Nga không muốn "một lệnh ngừng bắn tạm thời, mà là một giải pháp lâu dài", vì điều đó chỉ đóng vai trò là "thời gian nghỉ ngơi" cho quân đội Ukraine, chứ không phải là "một giải pháp hòa bình lâu dài". "Mục tiêu của chúng tôi là một giải pháp hòa bình lâu dài có tính đến lợi ích hợp pháp của đất nước chúng tôi", Yuri Ushakov, cố vấn quốc tế của Điện Kremlin, phát biểu trên kênh truyền hình Rossía 1.

⦿ ---- Chính phủ liên bang sẽ đóng cửa vào nửa đêm thứ Sáu trừ khi Quốc hội thông qua biện pháp chi tiêu trước thời điểm đó, và thời hạn này đang khiến các Thượng nghị sĩ Dân chủ rơi vào thế khó: Họ không muốn bỏ phiếu cho nghị quyết do Cộng Hòa soạn thảo trước mắt họ, nhưng họ lo ngại rằng phương án thay thế là kích hoạt một cuộc đóng cửa sẽ còn tệ hơn.

.

Báo Punchbowl News đưa tin rằng kịch bản có khả năng xảy ra nhất hiện nay là Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Charles Schumer sẽ chấp nhận một biện pháp giữ thể diện để ngăn chặn một cuộc đóng cửa. Ông sẽ yêu cầu bỏ phiếu về các sửa đổi, bao gồm một cuộc bỏ phiếu riêng về nghị quyết tiếp tục của chính đảng Dân chủ. "Đó là một vở kịch", hãng tin lưu ý, vì kế hoạch của đảng Dân chủ không có cơ hội được thông qua. Nhưng nó sẽ cho phép Schumer nói rằng đảng Dân chủ đang cố gắng chống trả.

.

Báo The Hill cũng đưa tin rằng các Thượng nghị sĩ Dân chủ đã nói riêng rằng họ sẽ không cho phép một cuộc đóng cửa xảy ra, nghĩa là cuối cùng họ sẽ phải bỏ phiếu ủng hộ kế hoạch kéo dài sáu tháng của đảng Cộng hòa—bất chấp áp lực từ phe cấp tiến của đảng. Theo Axios, "Schumer đang cân bằng giữa sự ghê tởm sâu sắc của mình đối với việc đóng cửa chính phủ với áp lực từ cơ sở Đảng Dân Chủ để hành động nhiều hơn để phản đối Trump".

.

Một nỗi sợ hãi trong số những người theo đảng Dân chủ là việc đóng cửa chính phủ sẽ khiến các nhân viên liên bang dễ bị tổn thương hơn trước Elon Musk và Bộ Hiệu quả Chính phủ, theo CNN. "Nếu chính phủ đóng cửa, Elon Musk sẽ cho phép mở cửa trở lại điều gì?" Thượng nghị sĩ Mark Kelly của Arizona hỏi. "Đó là mối quan tâm lớn của tôi. Elon và chính quyền này sẽ sa thải thêm bao nhiêu cựu chiến binh nữa? Vì vậy, không có lựa chọn nào tốt ở đây". TNS Angus King (độc lập) của Maine, người họp kín với đảng Dân chủ, gọi đó là "lựa chọn giữa hai phương án tồi tệ".

.

Thượng nghị sĩ Dân chủ John Fetterman của Pennsylvania đã nói sẽ công khai bỏ phiếu cho kế hoạch của Cộng Hòa, theo báo cáo của Washington Post. Fetterman cho biết việc đóng cửa chính phủ "hoàn toàn sẽ trừng phạt hàng triệu, hàng triệu người Mỹ", tuần này. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune cho biết biện pháp của Cộng Hòa, vốn đã được Hạ viện thông qua, là con đường duy nhất để giữ cho chính phủ mở cửa. "Câu hỏi liệu dự án có tiếp tục được tài trợ hay không tùy thuộc vào đảng Dân chủ", nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa cho biết.

.

⦿ ---- Một tàu chở hàng của Bắc Hàn bị nghi buôn lậu than được cho là đã đâm vào một tàu Trung Quốc ở Biển Hoàng Hải vào tháng trước, gần cảng Liên Vân Cảng (Lianyungang) và chìm, Yonhap đưa tin, trích dẫn một nguồn tin. Vụ va chạm được cho là đã khiến khoảng 20 người trong thủy thủ đoàn Bắc Hàn thiệt mạng, mặc dù không có quốc gia nào liên quan bình luận về vụ tai nạn. Người ta cho rằng tàu Bắc Hàn đã tắt hệ thống nhận dạng tự động (AIS) khiến nó đâm vào tàu Trung Quốc, khiến tàu này bị hư hại nhẹ. Một nỗ lực cứu hộ đã được các nhà chức trách Trung Quốc thực hiện, và chỉ có một số ít người Bắc Hàn được cứu.

.

⦿ ---- Thủ tướng Canada sắp nhậm chức Mark Carney sẽ tuyên thệ nhậm chức vào thứ Sáu sau khi Justin Trudeau chính thức từ chức, CBC đưa tin. Carney được bầu làm lãnh đạo Đảng Tự do Canada vào Chủ Nhật và phát biểu trong bài phát biểu chiến thắng rằng chính phủ của ông sẽ duy trì thuế quan trả đũa đối với hàng hóa của Mỹ có hiệu lực "cho đến khi người Mỹ tôn trọng chúng tôi". Người kế nhiệm Trudeau sau đó cho biết vào thứ Tư rằng ông sẵn sàng "ngồi lại" với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và thảo luận về thuế quan và thương mại "vào thời điểm thích hợp".

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết hôm thứ Năm rằng chính quyền của ông sẽ áp thuế 200% đối với rượu vang, rượu sâm panh và các loại đồ uống có cồn khác xuất cảng từ Pháp và các quốc gia khác thuộc Liên minh châu Âu (EU) nếu EU không xóa bỏ mức thuế 50% "ghê tởm" đối với rượu whisky của Hoa Kỳ.

.

Trong một bài đăng trên Truth Social, Trump gọi EU là "một trong những cơ quan đánh thuế và áp thuế thù địch và lạm dụng nhất trên thế giới" và lặp lại tuyên bố của mình rằng EU "được thành lập với mục đích duy nhất là lợi dụng Hoa Kỳ". Sau khi thuế thép và nhôm của Trump có hiệu lực vào hôm qua, Thứ Tư, EU đã công bố các biện pháp đối phó nhắm vào 26 tỷ euro hàng hóa của Hoa Kỳ.

.

⦿ ---- ‘Chỉ nói dối trắng trợn’: Karoline Leavitt (Thư ký báo chí của Trump) bị chế giễu và kiểm tra thực tế sau khi tuyên bố kỳ lạ về việc cắt giảm thuế... Đó là khởi đầu bài nhận định của Christian Boone trên báo Atlanta Black Star News. Bải báo viết: Giữa những lo ngại rằng thuế quan do Donald Trump áp đặt sẽ làm tăng chi phí hoạt động cho các doanh nghiệp, gây ra lạm phát lớn hơn và làm xói mòn thêm niềm tin của người tiêu dùng, chính quyền Trump vẫn tiếp tục khẳng định rằng chúng sẽ là một lợi ích cho tăng trưởng kinh tế.

.

Thư ký báo chí Bạch Ốc Karoline Leavitt đã đi xa hơn vào thứ Ba với tuyên bố của bà rằng thuế quan là “một khoản cắt giảm thuế cho người dân Mỹ”. Không đúng. Thuế quan là một hình thức đánh thuế đối với hàng nhập cảng của một quốc gia khác. Theo Quỹ Tax Foundation phi đảng phái, phi lợi nhuận, các nhà kinh tế học nhìn chung đồng ý rằng các rào cản thương mại như vậy làm tăng giá đối với người tiêu dùng và tác động tiêu cực đến nền kinh tế.

.

Leavitt đã trả lời một câu hỏi của Josh Boak, một phóng viên của The Associated Press. người đã hỏi tại sao tổng thống lại ưu tiên "tăng thuế dưới hình thức thuế quan" thay vì cắt giảm thuế mà ông đã hứa trong chiến dịch tranh cử. Leavitt đột ngột trả lời rằng tiền đề của Boak là "không đúng" và khẳng định tổng thống "không làm điều đó".

.

"Thực ra ông ấy không thực hiện tăng thuế", Leavitt nói. "Thuế quan là tăng thuế đối với các quốc gia nước ngoài, một lần nữa, đã lừa đảo chúng ta. Thuế quan là cắt giảm thuế cho người dân Mỹ và tổng thống là người ủng hộ mạnh mẽ việc cắt giảm thuế. Như bạn biết đấy, ông ấy đã vận động tranh cử không đánh thuế tiền boa, không đánh thuế giờ làm thêm, không đánh thuế phúc lợi An sinh xã hội. Ông ấy cam kết thực hiện cả ba điều đó và ông ấy hy vọng Quốc hội sẽ thông qua chúng vào cuối năm nay".

.

Boak đáp trả bằng một câu hỏi tiếp theo rõ ràng đã khiến Leavitt khó chịu. "Tôi xin lỗi, bạn đã bao giờ trả thuế chưa?" ông nói. "Vì tôi đã từng trả. Họ không tính thuế đối với các công ty nước ngoài. Họ tính thuế đối với những người nhập cảng". Leavitt, theo phong cách đặc trưng của Trump, đã biến vấn đề này thành của riêng bà với hy vọng thay đổi chủ đề.

.

“Và cuối cùng, khi chúng ta có thương mại công bằng và cân bằng — điều mà người dân Mỹ chưa từng thấy trong nhiều thập niên — như tôi đã nói lúc đầu,” Leavitt trả lời, “doanh thu sẽ duy trì ở đây, tiền lương sẽ tăng và đất nước chúng ta sẽ lại giàu có; và tôi nghĩ thật xúc phạm khi bạn cố gắng kiểm tra kiến ​​thức kinh tế của tôi và các quyết định mà vị tổng thống này đã đưa ra. Bây giờ tôi hối hận vì đã mời AP đặt câu hỏi cho tôi.”

.

Như nhà báo Aaron Rupar đã nói, “Karoline Leavitt đã đảo ngược thực tế, sau đó nổi giận với một phóng viên AP sau khi anh ta phản pháo.” Leavitt cũng bị chỉ trích vì khăng khăng rằng Canada đã “lừa gạt Hoa Kỳ và những người Mỹ chăm chỉ trong nhiều thập kỷ” rồi sau đó đưa ra một biểu đồ nghiệp dư để chứng minh quan điểm của mình. Bà cũng không thừa nhận rằng ông chủ của bà đã đàm phán hiệp định thương mại cuối cùng được ký kết giữa Hoa Kỳ và Canada, khi đó Trump trong nhiệm kỳ 1 đã nói rằng Mỹ hưởng lợi giao dịch thương mại với Canada vì Canada đã nhượng bộ Mỹ quá nhiều.

.

⦿ ---- Trump hại Walmart: Bắc Kinh đã triệu tập các giám đốc điều hành của Walmart vào đầu tuần này — một dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ các hãng bán lẻ trong bối cảnh lo ngại về thuế quan của Hoa Kỳ. Hôm thứ Ba, các nhà chức trách Trung Quốc đã triệu tập công ty bán lẻ này để họp, theo Yuyuan Tantian, một tài khoản mạng xã hội Weibo có liên kết với đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin.

.

Một phát ngôn viên của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết tại một cuộc họp báo vào thứ Năm rằng họ đã liên lạc với Walmart sau khi xem xét các báo cáo và phản hồi từ một số doanh nghiệp, theo CCTV. Walmart đã giải thích tình hình. Bài đăng của Yuyan Tantian cho biết các nhà chức trách, bao gồm cả Bộ Thương mại, đã tìm cách thảo luận về các báo cáo rằng Walmart đã yêu cầu các nhà cung cấp cắt giảm giá bán buôn để bù đắp cho mức thuế quan cao hơn của Hoa Kỳ.

.

Bài đăng trên mạng xã hội cho biết động thái như vậy sẽ tạo ra rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng và có thể "vi phạm các hợp đồng thương mại và phá vỡ trật tự giao dịch bình thường". Bài đăng cũng cảnh báo Walmart không được chuyển chi phí từ thuế quan cho các nhà cung cấp Trung Quốc của mình. Theo bài đăng, "Nếu Walmart vẫn khăng khăng làm như vậy, thì điều Walmart phải đối mặt không chỉ là một cuộc họp".

.

Cuộc họp của Bắc Kinh với Walmart nhấn mạnh mối quan ngại của các nhà lãnh đạo Trung Quốc về nền kinh tế, khi cuộc chiến thương mại của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đặt ra những thách thức mới. "Về cơ bản, Bắc Kinh đã cảnh báo rằng họ sẽ có hành động chống lại Walmart nếu các nhà cung cấp Trung Quốc bị ép phải chịu tác động của thuế quan", Vishnu Varathan, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu vĩ mô của Mizuho tại Châu Á không bao gồm Nhật Bản, viết trong một lưu ý vào thứ Năm.

.

Bắc Kinh "đang cảnh giác trước cuộc tấn công thuế quan của Hoa Kỳ vào biên lợi nhuận của các nhà sản xuất Trung Quốc", ông nói thêm. Diễn biến này cho thấy căng thẳng giữa nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm làm giảm tác động lạm phát từ thuế quan và nỗ lực của Trung Quốc nhằm ngăn chặn rủi ro giảm phát ngày càng trầm trọng, Varathan viết.

.

Vào thứ Tư, Hoa Kỳ bắt đầu áp dụng thêm thuế quan mới đối với tất cả các mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu. Vào ngày 4 tháng 3, chính quyền của Trump đã tăng gấp đôi thuế quan chung đối với hàng hóa Trung Quốc lên 20% ngoài các mức thuế hiện có. Walmart đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Business Insider ngoài giờ làm việc thông thường. Tuy nhiên, công ty đã xác nhận cuộc họp với Reuters và cho biết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp để "tìm ra cách tốt nhất để tiến lên trong thời điểm bất ổn này".

.

⦿ ---- Thêm một bản thăm dò: 70% nói Trump áp thuế làm tăng giá hàng chợ, 57% nói chính sách Trump gây bất ổn. Cuộc thăm dò mới của Reuters/Ipsos cho thấy 57% cử tri Hoa Kỳ, bao gồm khoảng 1/3 đảng viên Cộng hòa, cho rằng các chính sách của tổng thống là không vững chắc khi ông áp thuế đối với hàng nhập cảng vào nước này. Một phần ba, 32%, không đồng ý trong khi 11% không chắc chắn.

.

. Khoảng 44% số người được hỏi cho biết họ chấp thuận nhiệm kỳ tổng thống của Trump cho đến nay, cùng mức với lần khảo sát trước đó được công bố vào đầu tháng này.

. Khoảng một phần ba, 32% cử tri cho biết họ chấp thuận những nỗ lực của Trump trong việc giải quyết chi phí sinh hoạt.

.

. Cuộc khảo sát cho thấy hầu hết mọi người đều nghĩ rằng thuế quan sẽ làm tăng giá hàng tạp hóa. Phần lớn người trả lời, 70%, bao gồm khoảng chín trong số 10 cử tri Dân chủ và sáu trong số 10 cử tri Cộng hòa, cho biết việc tăng thuế sẽ khiến giá hàng tạp hóa và các hàng hóa khác tăng lên.

.

Một phần ba cử tri, 31%, cho rằng khi Hoa Kỳ áp thuế, người lao động sẽ được hưởng lợi, theo khảo sát. Gần một nửa số người trả lời, 49%, không đồng ý trong khi 21% không chắc chắn về tác động của thuế quan.

.

Sau khi chính quyền Trump từ chối loại trừ khả năng nền kinh tế Hoa Kỳ dần rơi vào suy thoái, thị trường chứng khoán đã bắt đầu tuần này với mức lỗ. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đóng cửa với mức lỗ 890 điểm vào thứ Hai, trong khi chỉ số tổng hợp Nasdaq đóng cửa với mức lỗ 4%.

.

⦿ ---- Tesla gian lận tiền chính phủ Canada. Tesla đang phải đối mặt với cáo buộc gian lận tại Canada sau khi bốn đại lý của hãng được cho là đã yêu cầu hoàn tiền 43 triệu đô la từ chính phủ Canada trong vòng 72 giờ, dẫn đến việc đình chỉ sớm chương trình Khuyến khích xe không phát thải (iZEV) của quốc gia này. Canada đã triển khai chương trình này vào tháng 5/2019 để giải quyết vấn đề khí thải nhà kính (GHG). Vào thời điểm đó, GHG do giao thông vận tải gây ra chiếm một phần tư lượng khí thải GHG của Canada, một nửa trong số đó đến từ xe hơi và xe tải nhẹ.

.

Do đó, Canada đã tìm cách khuyến khích người dân Canada và các doanh nghiệp Canada áp dụng xe không phát thải (ZEV) thông qua việc giới thiệu chương trình iZEV, trong đó có khoản tiền khuyến khích 5000 đô la cho những chiếc ZEV đủ điều kiện. Mặc dù chương trình iZEV dự kiến ​​kết thúc vào ngày 31/3/2025, nhưng sự gia tăng về mức độ phổ biến và nhu cầu đối với chương trình đã dẫn đến việc cạn kiệt nhanh chóng các nguồn lực được phân bổ, do đó khiến chính phủ Canada phải tạm dừng chương trình iZEV trước thời hạn.

.

Chỉ vài giờ sau khi các quan chức thông báo về việc chương trình sắp kết thúc, bốn đại lý xe Tesla tuyên bố đã bán được khoảng 8.600 xe từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 1. Theo dữ liệu công khai, điều này đã ngốn mất 43 triệu đô la của quỹ iZEV, khiến quỹ này phải dừng hoạt động vào ngày 12 tháng 1, chỉ 72 giờ sau thông báo ban đầu.

.

Mặc dù dự kiến ​​nhu cầu về xe điện sẽ tăng sau thông báo, nhưng tuyên bố rằng bốn cửa hàng sẽ bán được 2.558 xe trong một ngày thì nghe như là gian lận, theo truyền thông Canada (tức là, mỗi đại lý bán ra khoảng 1.200 xe Tesla/ngày: không có chỗ đứng mà chen và không có thì giờ làm thủ tục). Trên thực tế, khi khảo sát vị trí thực tế của các cửa hàng, người ta ước tính rằng các đại lý sẽ không thể chứa được 1/10 số xe đó.

.

Hơn nữa, các chuyên gia cho biết nếu mỗi khách hàng được phân bổ một khoảng thời gian 20 phút, sẽ mất 850 giờ; điều này sẽ yêu cầu 70 nhân viên làm việc đồng thời để bán xe trong 12 giờ, không ngừng nghỉ. Tin này đã gây ra sự náo động trong số các đại lý xe trên khắp Canada, tin rằng Tesla đã lừa hàng triệu đô la tiền hoàn lại. Ở giai đoạn này, Bộ Giao thông Canada, cơ quan phụ trách các chính sách và chương trình giao thông, được cho là đang tiến hành thêm các cuộc điều tra.

.

⦿ ---- Tổng Thống Trump đã chỉ đạo quân đội Hoa Kỳ vạch ra các phương án tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Panama để đạt được mục tiêu "tái chiếm" Kênh đào Panama, theo hai quan chức Hoa Kỳ nắm rõ về kế hoạch này. "Để tăng cường hơn nữa an ninh quốc gia, chính quyền của tôi sẽ tái chiếm Kênh đào Panama", Trump cho biết trong bài phát biểu chung trước Quốc hội vào tuần trước. Kể từ đó, các quan chức chính quyền vẫn chưa nói "tái chiếm" có nghĩa là gì.

.

Các quan chức cho biết Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ đang xây dựng các kế hoạch tiềm năng, từ việc hợp tác chặt chẽ hơn với quân đội Panama đến phương án ít có khả năng xảy ra hơn là quân đội Hoa Kỳ chiếm Kênh đào Panama bằng vũ lực. Các quan chức này nói thêm rằng việc có sử dụng vũ lực hay không phụ thuộc vào mức độ quân đội Panama đồng ý hợp tác với Hoa Kỳ.

.

Các quan chức cho biết mục tiêu của chính quyền Trump là tăng cường sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại Panama để làm giảm ảnh hưởng của Trung Quốc tại đây, đặc biệt là quyền tiếp cận kênh đào. Các quan chức Trung Quốc cho biết họ đang cố gắng hỗ trợ phát triển kinh tế của Panama và cáo buộc Hoa Kỳ sử dụng "sự ép buộc" để gây sức ép với các quan chức Panama nhằm ngăn chặn các dự án viện trợ của Trung Quốc.

.

Chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ, Đô đốc Alvin Holsey, đã trình bày các chiến lược dự thảo cho Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth vào tuần này, theo các quan chức cho biết. Hegseth dự kiến ​​sẽ đến thăm Panama vào tháng tới, theo hai quan chức Hoa Kỳ nắm rõ về kế hoạch này.

.

Các quan chức cảnh báo rằng khả năng Hoa Kỳ xâm lược Panama là không cao và sẽ chỉ được xem xét nghiêm túc nếu sự hiện diện quân sự lớn hơn của Mỹ tại Panama không đạt được mục tiêu của Tổng thống Donald Trump là giành lại tuyến đường thủy này, các quan chức cho biết.

.

Theo một quan chức quốc phòng giấu tên, quân đội Hoa Kỳ hiện có hơn 200 quân tại Panama nhưng con số này dao động khi quân đội luân phiên ra vào. Một số trong những quân đội đó bao gồm các đơn vị Lực lượng Đặc biệt làm việc với các lực lượng Panama để bảo vệ đất nước Panama khỏi các mối đe dọa nội bộ, các cuộc nổi loạn hoặc bất ổn.

.

.

⦿ ---- Đặc phái viên Hoa Kỳ tại Trung Đông Steve Witkoff đã đến Moscow vào hôm thứ năm để họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin về đề xuất ngừng bắn mà Ukraine đã đồng ý. Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối xác nhận các báo cáo rằng Nga đã gửi cho Washington một danh sách các yêu cầu chấm dứt chiến tranh, chỉ nói rằng phần lớn thông tin đang lan truyền "không đúng với thực tế".

.

Trước đó, các phương tiện truyền thông đã chỉ ra rằng Điện Kremlin đặt ra ba điều kiện chính để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine: cam kết rằng Ukraine sẽ không tìm kiếm tư cách thành viên NATO, một thỏa thuận cấm triển khai quân đội nước ngoài tại Ukraine và sự công nhận quốc tế đối với yêu sách của Nga đối với lãnh thổ Nga đã chiếm của Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea và bốn khu vực của Ukraine.

.

Chuyến thăm của Witkoff diễn ra sau những phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, người hôm Thứ đã tiết lộ rằng Washington đã nhận được những tín hiệu tích cực liên quan đến lệnh ngừng bắn ở Ukraine và bày tỏ sự lạc quan rằng Nga sẽ đồng ý với kế hoạch ngừng bắn 30 ngày đã đàm phán trước đó với Kiev. Reuters đưa tin, trích dẫn nguồn tin, rằng trong khi chi tiết cụ thể vẫn chưa rõ ràng, Moscow và Washington đã tổ chức các cuộc thảo luận trực tuyến và trực tiếp về vấn đề này trong ba tuần qua.

.

⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh hôm thứ năm trong một cuộc họp báo rằng Moscow không đe dọa châu Âu bằng vũ khí hạt nhân. "Đây là lời nói dối, điều này là sai, điều này không đúng, điều này là giả mạo, đây là thông tin sai lệch", bà tuyên bố, ám chỉ đến những phát biểu của Tổng thống Ý Sergio Mattarella.

.

Trong chuyến thăm Hiroshima, Nhật Bản vào tuần trước, nguyên thủ quốc gia Ý đã cảnh báo rằng Nga đã "trở thành người thúc đẩy một câu chuyện hạt nhân mới và nguy hiểm ... đe dọa Ukraine, truyền bá ý tưởng không thể chấp nhận được rằng vũ khí hạt nhân có thể trở thành một công cụ thông thường trong quản lý xung đột".

.

Về chủ đề lực lượng gìn giữ hòa bình được gửi đến Ukraine, Zakharova nhắc lại rằng điều này sẽ không thể chấp nhận được vì một động thái như vậy sẽ có nghĩa là "xung đột vũ trang trực tiếp" với Moscow.

.

Thực tế, vào ngày 14 tháng 4/2022, sau khi hai chính phủ Thụy Điển và Phần Lan tuyên bố sẽ xin gia nhập NATO sau khi Ukraine bị Nga xâm lược (tháng 2/2022), Putin đưa ra lời cảnh báo vào tháng 4, tuyên bố rằng họ sẽ tăng cường vũ khí hạt nhân nếu quyết định gia nhập tổ chức này. Và vào ngày 21 tháng 9/2022, Putin tuyên bố ông ‘không nói suông’ về vũ khí hạt nhân, vì ông nói ông đã ra lệnh huy động quân đội một phần ở Nga và đe dọa sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại phương Tây trong một cuộc leo thang lớn trong cuộc chiến của ông với Ukraine, rằng Moscow sẽ sử dụng “mọi phương tiện” có trong tay để “bảo vệ” chính mình, nói rằng “đó không phải là nói suông”.

.

⦿ ---- Nga tuyên bố hôm thứ Năm rằng quân đội của họ đã đẩy lui quân đội Ukraine khỏi thị trấn lớn nhất ở khu vực biên giới Kursk của Nga. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga rằng họ đã chiếm lại thị trấn Sudzha, vài giờ sau khi Tổng thống Vladimir Putin đến thăm các chỉ huy của mình ở Kursk, không thể được xác minh độc lập, theo AP. Các quan chức Ukraine không đưa ra bình luận ngay lập tức. Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một nhóm chuyên gia có trụ sở tại Washington, cho biết vào cuối ngày thứ Tư rằng các lực lượng Nga đã kiểm soát Sudzha.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã cảnh báo Nga về hậu quả kinh tế "thảm khốc" nếu Nga không ký thỏa thuận ngừng bắn mà chính quyền của ông đã đồng ý với Ukraine nhưng nhấn mạnh rằng ông hy vọng Nga sẽ không cần phải gây áp lực như vậy. "Có những điều bạn có thể làm mà không dễ chịu, theo nghĩa tài chính. Tôi có thể làm những điều về mặt tài chính mà sẽ rất tệ cho Nga. Tôi không muốn làm điều đó vì tôi muốn có hòa bình", Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục vào thứ Tư khi ông gặp Thủ tướng Ireland Micheal Martin. "Theo nghĩa tài chính, vâng, chúng ta có thể làm những điều rất tệ cho Nga, điều đó sẽ tàn phá Nga".

.

Trump nhắc lại rằng ông thích thuyết phục hơn là ép buộc về lệnh ngừng bắn 30 ngày do các quan chức Hoa Kỳ đàm phán với Ukraine tại Saudi Arabia vào thứ Ba, nói rằng ông và nhóm của mình "đang tiến gần đến việc có thể hoàn thành một điều gì đó. Chúng tôi đã đạt được thành công lớn ngày hôm qua. Chúng tôi có lệnh ngừng bắn hoàn toàn khi có hiệu lực, nhưng giờ thì tùy thuộc vào Nga."

.

Trong khi Ukraine đã đồng ý với lệnh ngừng bắn, theo đó sẽ đình chỉ xung đột với các tiền tuyến hiện tại, thì phản ứng từ Moscow vẫn rất lạnh nhạt, tuyên bố rằng họ đang bị bỏ rơi. "Không ai nói chuyện với chúng tôi. Họ cứ nói rằng 'không có gì về Ukraine nếu không có Ukraine', nhưng họ làm mọi thứ về Nga mà không có Nga", Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov cho biết hôm thứ Năm.

.

Tuy nhiên, thư ký báo chí Bạch Ốc Karoline Leavitt cho biết Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Michael Waltz đã nói chuyện qua điện thoại với người đồng cấp Nga của mình vào thứ Tư và rằng Đặc phái viên của Trump, Steve Witkoff, đang trên đường đến Moscow. Hãng thông tấn nhà nước TASS của Nga đưa tin trong vài phút qua rằng máy bay của Witkoff đã đến Sân bay quốc tế Vnukovo của Moscow từ Doha, hạ cánh vào khoảng 11:40 sáng giờ địa phương.

.

⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Năm đã cáo buộc Nga tìm cách "kéo dài chiến tranh" vì Nga vẫn chưa phản hồi đề xuất ngừng bắn 30 ngày của Hoa Kỳ tại Ukraine. "Thật đáng tiếc, trong hơn một ngày, thế giới vẫn chưa nghe được phản hồi có ý nghĩa từ Nga đối với các đề xuất được đưa ra. Điều này một lần nữa chứng minh rằng Nga tìm cách kéo dài chiến tranh và trì hoãn hòa bình càng lâu càng tốt", Zelensky cho biết trong một bài đăng trên X, đồng thời nói thêm rằng Ukraine hy vọng Hoa Kỳ sẽ gây sức ép buộc Nga chấm dứt chiến tranh. Bình luận của Zelensky được đưa ra sau khi Đặc phái viên Hoa Kỳ Steve Wtikoff đến Moscow, nơi ông dự kiến ​​sẽ thảo luận về lệnh ngừng bắn được đề xuất với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

.

⦿ ---- Thẩm phán liên bang Tanya Chutkan đã ra lệnh cho tỷ phú Elon Musk và Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) của ông phải giao nộp các tài liệu và trả lời các câu hỏi về kế hoạch cắt giảm quy mô các cơ quan liên bang. Lệnh của Chutkan được đưa ra để đáp lại vụ kiện của 14 Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang cáo buộc rằng Tổng thống Donald Trump đã trao cho Musk và DOGE "quyền hạn hầu như không được kiểm soát ... mà không có sự cho phép hợp pháp thích hợp từ Quốc hội và không có sự giám sát có ý nghĩa đối với các hoạt động của ông".

.

Bà đã cho Musk và DOGE ba tuần để tuân thủ lệnh và nhấn mạnh rằng bản thân Trump không phải trả lời các câu hỏi bằng văn bản hoặc yêu cầu về tài liệu. "Tòa án thừa nhận rằng việc khám phá Cơ quan Hành pháp, đặc biệt là Bạch và các Cố vấn cấp cao, gây ra gánh nặng lớn hơn. Theo đó, tòa án không cho phép thực hiện mọi khám phá mà Nguyên đơn yêu cầu, áp đặt một số hạn chế bổ sung về phạm vi và kéo dài thời gian để Bị đơn phản hồi", Chatkin viết.

.

⦿ ---- Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đang cắt giảm một chương trình thời COVID-19 cung cấp khoảng 1 tỷ đô la cho các trường học và ngân hàng thực phẩm để mua thực phẩm từ nông dân và chủ trang trại địa phương cũng như khu vực. Cơ quan này tuyên bố rằng họ đang "ưu tiên các giải pháp ổn định, đã được chứng minh có tác động lâu dài", đồng thời nói thêm rằng thời COVID đã qua và cách tiếp cận của họ đối với các chương trình dinh dưỡng sẽ phản ánh điều đó trong tương lai.

.

Phó chủ tịch của Hiệp hội Dinh dưỡng Học đường (School Nutrition Association) đã chỉ trích động thái này, động thái sẽ khiến các trường học mất khoảng 660 triệu đô la tiền quỹ và cho biết "ngoài việc mất đi các lợi ích cho trẻ em của chúng ta, việc mất tiền này là một đòn giáng mạnh vào nông dân và chủ trang trại cộng đồng và gây bất lợi cho các chương trình bữa ăn tại trường đang phải vật lộn để quản lý chi phí thực phẩm và lao động tăng cao".

.

⦿ ---- Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) hôm thứ Tư đã công bố việc bãi bỏ hàng chục biện pháp bảo vệ môi trường—bao gồm các quy định liên quan đến ô nhiễm không khí, nước và đất ngập nước—trong ngày mà Quản trị viên Lee Zeldin gọi là "ngày bãi bỏ quy định có hậu quả nghiêm trọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ". Zeldin đã tiết lộ các hành động này trong một loạt các bản tin và một bài xã luận trên tờ Wall Street Journal, nói rằng những gỡ bỏ luật bảo vệ môi trường này sẽ cắt giảm chi phí sinh hoạt trong khi vẫn mang lại lợi ích cho doanh nghiệp.

.

"Bằng cách sửa đổi các quy định lớn về phát hiện nguy cơ, chi phí xã hội của carbon và các vấn đề tương tự, chúng ta đang đâm một nhát dao vào trung tâm tín ngưỡng của những người tin vào biến đổi khí hậu và mở ra Thời đại hoàng kim của Hoa Kỳ", Zeldin viết. "Những hành động này sẽ thu hồi hàng nghìn tỷ đô la chi phí quản lý và thuế ẩn".

.

Ngoài các chính sách riêng lẻ, tiêu đề của Zeldin trên Tạp chí WSJ đã báo trước sự kết thúc của "Thỏa thuận mới xanh" và ông đã định hình lại sứ mệnh của cơ quan môi trường của ông thành kinh tế—"giải phóng sự thống trị năng lượng và giảm chi phí sinh hoạt"—đồng thời giúp Trump giữ những lời hứa đó. Zeldin viết: "Chúng tôi tại EPA sẽ làm phần việc của mình để thúc đẩy sự trở lại vĩ đại của nước Mỹ".

.

Phản ứng đến từ những người ủng hộ khí hậu: "Những kẻ gây ô nhiễm doanh nghiệp đang ăn mừng ngày hôm nay vì EPA của Trump vừa trao cho họ một tấm vé miễn phí để thải ra ô nhiễm khí hậu không giới hạn, bất chấp hậu quả."— Charles Harper của nhóm Evergreen Action.Các nhóm doanh nghiệp: "Tổng thống Donald Trump và Giám đốc EPA Lee Zeldin đã trả lời lời kêu gọi của các nhà sản xuất trên khắp đất nước về việc cân bằng lại và xem xét lại các quy định liên bang gây tổn hại đến khả năng cạnh tranh của Hoa Kỳ."—Jay Timmons của Hiệp hội các nhà sản xuất quốc gia.⦿ ---- Tổng thống Trump đã chào đón Thủ tướng Ireland Micheál Martin hôm thứ Tư trong lễ kỷ niệm Ngày Thánh Patrick thường niên tại Bạch Ốc, nơi ông đã thêm Ireland vào danh sách các quốc gia mà ông cho là đang lợi dụng Hoa Kỳ. Nhà lãnh đạo Ireland, người chỉ phản ứng nhẹ nhàng với một số bình luận của Trump, sau đó đã tặng Trump một bát cỏ ba lá. Hai ngườiy cũng đã tham dự một bữa tiệc trưa thường niên tại Điện Capitol.Trong buổi xuất hiện cùng Martin, Trump đã nhắc lại tuyên bố của mình rằng Liên minh châu Âu được thành lập chỉ để chống lại Hoa Kỳ. Khi được hỏi liệu Ireland, một thành viên của EU, có đang lợi dụng hay không, Trump trả lời, "tất nhiên là họ đang lợi dụng. Tôi rất tôn trọng Ireland và những gì họ đã làm và họ nên làm những gì họ đã làm, nhưng Hoa Kỳ không nên để điều đó xảy ra". Ông đang ám chỉ đến sự tập trung của các công ty dược phẩm Hoa Kỳ tại Ireland, do chính sách thuế của quốc gia này, theo báo cáo của AP.Martin phản bác Trump rằng mối quan hệ thương mại là "một con đường hai chiều", đồng thời nói thêm rằng hai hãng hàng không lớn nhất của Ireland mua nhiều máy bay từ Boeing Co. hơn bất kỳ hãng nào khác bên ngoài nước Mỹ. Hơn 700 công ty Ireland cũng có trụ sở tại Mỹ, tạo ra hàng nghìn việc làm, Martin cho biết. "Đó là một sự thật ít người biết đến và không xuất hiện trong số liệu thống kê", ông nói thêm.⦿ ---- Chính quyền Trump đã nối lại việc giam giữ gia đình những người nhập cư vào tuần trước tại một cơ sở ở Nam Texas sau thời kỳ tạm dừng dưới thời Biden, theo một nhóm phi lợi nhuận hợp pháp cung cấp dịch vụ cho các gia đình di cư cho biết hôm thứ Tư. Mười bốn gia đình nhập cư có con nhỏ mới một tuổi đã ở trong cơ sở giam giữ tại Quận Karnes, Texas, cách San Antonio khoảng 50 dặm về phía đông nam, theo RAICES, đơn vị cung cấp dịch vụ cho các gia đình tại trung tâm.Các gia đình này ban đầu đến từ Colombia, Romania, Iran, Angola, Nga, Armenia, Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil, AP đưa tin. Giám đốc phụ trách các vấn đề đối ngoại của tổ chức này cho biết các gia đình đã bị giam giữ tại Hoa Kỳ gần biên giới Mexico và Canada. Ông cho biết một số gia đình chỉ ở Hoa Kỳ trong thời gian ngắn nhất là 20 ngày và những gia đình khác ở lại Hoa Kỳ trong thời gian dài tới 10 năm.Cả chính quyền Obama và chính quyền đầu tiên của Trump đều giam giữ các gia đình cho đến khi các hồ sơ nhập cư của họ được giải quyết. Trump đã hạn chế nghiêm ngặt quyền tị nạn và buộc trẻ em phải tách khỏi cha mẹ tại biên giới theo một chính sách bị nhiều người lên án là vô nhân đạo. Việc giam giữ gia đình phần lớn đã bị dừng lại, nhưng không bị bãi bỏ, trong chính quyền Biden, chính quyền đã cân nhắc việc tái khởi động vào năm 2023.Những người ủng hộ nhập cư bày tỏ mối quan ngại về phúc lợi của trẻ em bị giam giữ. Một trong số họ, người đã đến thăm các trung tâm giam giữ gia đình dưới thời chính quyền Trump đầu tiên, cho biết trẻ em bị giam giữ đã trải qua sự suy thoái về hành vi, tức giận và có ý định tự làm hại bản thân. Một cơ sở khác ở Texas cũng có hợp đồng với ICE để giam giữ các gia đình nhập cư. Tổng cộng, hai trung tâm giam giữ có thể giam giữ gần 4.000 người.⦿ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hôm thứ Tư rằng nhiệm vụ của đất nước ông là "đánh bại kẻ thù" ở khu vực Kursk, ám chỉ Ukraine, "trong thời gian ngắn nhất có thể". Putin đưa ra bình luận này trong chuyến thăm khu vực Kursk, nơi ông nhận được thông tin cập nhật về tình hình từ Tổng tham mưu trưởng Liên bang Nga Valery Gerasimov. Trong khi đó, Gerasimov thông báo với tổng thống rằng 86% khu vực Kursk mà Ukraine từng chiếm đóng đã được lực lượng Nga chiếm lại và lực lượng Ukraine hiện đang "bị bao vây, cô lập và bị tiêu diệt một cách có hệ thống".⦿ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết hôm thứ Tư rằng ông hoan nghênh thỏa thuận của Ukraine về đề xuất ngừng bắn trong 30 ngày với Nga, gọi đây là bước đi đúng đắn và bày tỏ hy vọng rằng thời gian ngừng bắn sẽ được sử dụng để đảm bảo "hòa bình lâu dài". Trong một cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với các bộ trưởng quốc phòng từ Ý, Ba Lan, Pháp và Vương quốc Anh tại Paris, Pistorius cho biết sau các cuộc hội đàm giữa Hoa Kỳ và Ukraine tại Jeddah, giờ đây Nga phải chấp nhận thỏa thuận và ngừng các cuộc tấn công vào Ukraine.Bộ trưởng Quốc phòng Đức cũng tuyên bố rằng mỗi quốc gia đều có hệ thống riêng biệt khi nói đến thiết bị quân sự và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra một quy trình chứng nhận thống nhất. Ông lưu ý rằng châu Âu cần mua thêm thiết bị quốc phòng, nhưng phải thực hiện "chung".⦿ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu nhấn mạnh hôm thứ Tư rằng không có lệnh ngừng bắn nào có thể được thực hiện ở Ukraine "nếu không có sự đảm bảo an ninh". Phát biểu tại cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng Paris, Lecornu đề cập rằng hiện tại, khoảng 15 quốc gia đang thể hiện sự quan tâm đến việc thảo luận về "kiến trúc an ninh mới cho Ukraine". Ông nhấn mạnh thêm rằng châu Âu phải "suy nghĩ lại hoàn toàn một phần kiến trúc phòng không trên bộ [và] trên không của lãnh thổ châu Âu". Lecornu nhấn mạnh rằng sự đảm bảo an ninh đầu tiên cho Ukraine là quân đội của nước này và năng lực của quân đội, bao gồm vũ khí, thiết bị khác, đào tạo và quy mô.⦿ ---- Trump nằm mơ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết hôm thứ Tư rằng có cơ hội chấm dứt xung đột ở Ukraine và nếu Nga đồng ý ngừng bắn thì "họ sẽ không bao giờ quay trở lại chiến tranh nữa". Trump nói với các phóng viên trong cuộc gặp với Thủ tướng Ireland Micheal Martin tại Phòng Bầu dục: "Chúng tôi đã đạt được một nửa thỏa thuận ngừng bắn, và nếu chúng tôi có thể khiến Nga dừng lại, thì chúng tôi sẽ có lệnh ngừng bắn hoàn toàn và tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ quay trở lại chiến tranh nữa."Trump lưu ý rằng "mỗi tuần có hai nghìn người chết" và nhắc lại cam kết chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, cuộc chiến mà ông cho rằng có thể leo thang thành Thế chiến thứ III. Trump nhắc lại rằng ông coi chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden phải chịu trách nhiệm về cuộc xung đột. Sự thật là: Putin xâm lược Ukraine lần thứ nhất năm 2014, chiếm bán đảo Crimea và 2 tỉnh Miền Đông Ukraine, tháng 2/2022 tổng xâm lược Ukraine tới bây giờ.⦿ ---- Trump trả thù 1 công ty luật, bị Thẩm phán chận lại: Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Beryl Howell đã ban hành lệnh cấm tạm thời sau khi Tổng thống Donald Trump ký lệnh hành pháp trả đũa một công ty luật vì đã đại diện cho Hillary Clinton và George Soros. Trong phiên điều trần hôm thứ Tư, các luật sư của công ty luật Perkins Coie đã nói với Thẩm phán Howell rằng lệnh của Trump sẽ phá hủy công ty này bằng cách ngăn cản các luật sư vào các tòa nhà liên bang hoặc gặp gỡ các nhân viên liên bang.Một luật sư mô tả lệnh này "giống như một cơn sóng thần đang chờ đợi để tấn công công ty. Nó thực sự đe dọa đến tính mạng ... Nó sẽ báo hiệu sự kết thúc của công ty luật". Thẩm phán Howell nói với luật sư Chad Mizelle của Bộ Tư pháp rằng lệnh hành pháp "khiến bà lạnh xương sống" khi "ông ta tuyên bố rằng Tổng thống có quyền ban hành lệnh hành pháp như thế này chỉ dựa trên quan điểm của ông ta rằng một cá nhân hoặc công ty nào đó đã không hành động vì lợi ích của quốc gia", Anna Bower của Lawfare đưa tin."Nếu không được kiểm soát, chúng ta sẽ bị bỏ lại ở một đất nước mà chúng ta hầu như không nhận ra", luật sư của hãng luật Perkins Coie nói khi kết thúc phiên tòa. Thẩm phán Howell phán quyết rằng công ty luật đã "hoàn thành nghĩa vụ" của mình trong việc đảm bảo lệnh cấm tạm thời.⦿ ---- Danielle Smith, Thủ hiến Alberta (Canada), hôm thứ Tư đã đưa ra hai tương lai có thể xảy ra cho lục địa này: Thượng sách là Mỹ-Canada liên minh chống Trung Quốc, hạ sách là Mỹ đánh nhau với Canada về thuế quan, chẳng ai có lợi. Thượng sách là, Canada và Hoa Kỳ đạt được thỏa thuận thành lập "Pháo đài Bắc Mỹ", với công suất đường ống mới được xây dựng để hỗ trợ 2 triệu thùng mỗi ngày cho lượng xuất cảng bổ sung vào thị trường Hoa Kỳ, Smith cho biết tại hội nghị năng lượng CERAWeek.Smith cho biết điều này sẽ hỗ trợ chương trình nghị sự "thống trị năng lượng" của Trump, cho phép Hoa Kỳ tăng lượng xuất khẩu ra thị trường toàn cầu bằng cách lấp đầy những thùng dầu đó bằng dầu nhập cảng từ một nước láng giềng và đồng minh thân cận. Bà cho biết điều này sẽ duy trì mức giá tiêu dùng thấp tại Hoa Kỳ, đây cũng là một phần trong chương trình nghị sự mà Trump đã vận động tranh cử.Smith cho biết Alberta muốn cung cấp cho Hoa Kỳ nguồn năng lượng cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc đua với Trung Quốc nhằm đạt được sự thống trị trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. "Tôi không nghĩ bất kỳ ai trong chúng ta muốn thấy một chế độ cộng sản, toàn trị trở thành một nhà lãnh đạo toàn cầu, toàn cầu về AI", thủ tướng cho biết.Trong tương lai khác, Trump chọn hạ sách, là mở cuộc chiến thương mại của mình với Canada và Alberta bắt đầu tìm kiếm khách hàng dầu khí ngoài Hoa Kỳ, Smith cho biết. Canada là nhà sản xuất dầu lớn thứ tư trên thế giới và Alberta là nhà sản xuất lớn nhất của đất nước. Khoảng 97% trong số 4 triệu thùng dầu xuất khẩu mỗi ngày của đất nước đã đến Hoa Kỳ vào năm 2023 với một số quốc gia châu Âu và Hồng Kông tiếp nhận phần còn lại, theo cơ quan quản lý năng lượng của Canada. Alberta cung cấp 87% lượng dầu xuất cảng từ Canada sang Hoa Kỳ vào năm 2023."Có ít nhất sáu hoặc bảy dự án đang nổi lên ở Canada trong trường hợp chúng tôi không thể đạt được thỏa thuận hợp tác với Hoa Kỳ", Smith cho biết. Brian Jean (Bộ trưởng năng lượng tỉnh Alberta) cho biết hôm thứ Ba rằng tình hình bất ổn do các mối đe dọa áp thuế của Trump đã buộc Alberta phải bắt đầu "tìm kiếm nhiều cơ hội hơn để xuất cảng nhiều thùng dầu hơn ra khỏi biên giới của chúng tôi ngoài Hoa Kỳ".Alberta đang tích cực thảo luận với Nam Hàn, Nhật Bản và các quốc gia châu Âu về việc vận chuyển dầu xuất cảng sang các quốc gia này, Bộ trưởng năng lượng cho biết. "Sự thật là chúng tôi đang tìm kiếm mọi hướng ngay lúc này ngoại trừ Hoa Kỳ liên quan đến các ưu tiên của chúng tôi", Jean cho biết.Thuế quan của Trump đã làm xáo trộn thị trường tài chính và gây ra sự nhầm lẫn cho các nhà đầu tư trong tuần qua. Hôm thứ Tư, tổng thống đã áp thuế 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu từ Canada. Ông đã tạm dừng cho đến ngày 2 tháng 4 các hình phạt đối với dầu khí của Canada cũng như thuế đối với các hàng hóa khác tuân thủ thỏa thuận thương mại quản lý Bắc Mỹ.Chính quyền Trump đã không làm rõ mức độ xuất cảng năng lượng của Canada sang Hoa Kỳ tuân thủ thỏa thuận thương mại. Dầu khí không tuân thủ sẽ phải chịu mức thuế 10%. Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Chris Wright đã từ chối cung cấp thông tin chi tiết khi được CNBC hỏi vào thứ Hai.⦿ ---- Trump đổi ý, không trục xuất dân Palestine ra khỏi Gaza; Hamas hoan nghênh dè dặt. Người phát ngôn của Hamas Hazem Qassem thận trọng hoan nghênh những bình luận mới nhất của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về Gaza, ngụ ý rằng ông Trump có thể thay đổi lập trường về việc tái định cư người Palestine."Nếu những tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ Trump đại diện cho sự thoái lui khỏi bất kỳ ý tưởng nào về việc di dời cư dân Dải Gaza, thì chúng tôi hoan nghênh. Chúng tôi kêu gọi hoàn thành lập trường này bằng cách buộc Israel phải thực hiện tất cả các thỏa thuận ngừng bắn. Chúng tôi kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ không liên kết với tầm nhìn của phe cực hữu Zionist", Qassem tuyên bố.Vào sáng sớm hôm Thứ Tư, Trump tuyên bố "không ai trục xuất bất kỳ người Palestine nào" khỏi Gaza sau khi một nhà báo hỏi Thủ tướng Ireland Micheal Martin rằng ông nghĩ gì về kế hoạch trục xuất người Palestine khỏi Gaza của Trump. Kể từ khi nhậm chức tổng thống vào tháng 1, nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ đã nhiều lần tuyên bố rằng người Palestine không nên quay trở lại Gaza sau khi chiến tranh kết thúc.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố hôm thứ Tư rằng Apple Inc. đã bị Liên minh châu Âu "đối xử rất tệ", ám chỉ đến vụ kiện liên quan đến mối liên hệ thuế với Ireland mà công ty đã thua. Phát biểu cùng với Thủ tướng Ireland Micheal Martin, Trump khẳng định công ty Apple đã "vô cùng xui xẻo" và Liên Âu EU "đang theo đuổi các công ty Mỹ, nhưng khẳng định ông không chỉ trích Ireland mà là khối này nói chung. "Tôi không nghĩ đó là một vụ kiện tốt", ông kết luận.

Vào năm 2024, Tòa án Công lý của Liên minh châu Âu đã ra lệnh cho Apple phải trả 13 tỷ euro cộng với tiền lãi cho các khoản thuế chưa nộp của Ireland sau khi phát hiện công ty này đã nhận được khoản trợ cấp bất hợp pháp tại Ireland, xác nhận quyết định của Ủy ban châu Âu từ năm 2016. Bình luận của Trump được đưa ra sau khi Giám đốc điều hành Apple Tim Cook đóng góp 1 triệu đô la cho ủy ban nhậm chức của mình và sau khi công ty cam kết đầu tư 500 tỷ đô la vào Hoa Kỳ trong bốn năm tới.

.

⦿ ---- Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đã tạm dừng mọi khoản tài trợ cho Đại học Maine sau khi thống đốc tiểu bang này từ chối thực hiện yêu cầu của Tổng thống Donald Trump về việc cấm các vận động viên chuyển giới tham gia các môn thể thao dành cho nữ. Cuộc tranh cãi của Thống đốc đảng Dân chủ Janet Mills với Trump đã leo thang khi các lệnh của ông chuyển sang đe dọa vào ngày 21 tháng 2 sau khi bà từ chối nhượng bộ ông: "Tốt hơn là ông nên làm điều đó vì ông sẽ không nhận được tài trợ của liên bang", ông nói.

.

Nữ Thống đốc Mills vẫn kiên định với niềm tin của mình. "Chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp, thưa ngài", bà nói. "Hẹn gặp lại ông tại tòa". Mọi chuyện chỉ trở nên căng thẳng hơn từ đó, khi chính quyền Trump tuyên bố rằng các bậc cha mẹ ở Maine sẽ không thể đăng ký số an sinh xã hội cho trẻ sơ sinh của họ tại bệnh viện - nhưng sau đó đã ngay lập tức hủy bỏ lệnh và xin lỗi.

.

Bây giờ, xung đột giữa Maine và Trump đã lên đến đỉnh điểm mới khi giám đốc tài chính của USDA tuyên bố rằng tất cả các khoản thanh toán cho trường đại học của tiểu bang đều bị đình chỉ trong khi bộ này đánh giá xem có nên thực hiện bất kỳ "hành động tiếp theo" nào liên quan đến các vi phạm có thể xảy ra ở trường hay không. Trường đại học cho biết họ tuân thủ luật pháp, nhưng khoản tài trợ quan trọng vẫn đang bị tạm dừng trong khi USDA điều tra.

.

⦿ ---- Cánh tay mặt của cựu Tổng Thống Barack Obama sẽ ứng cử Tổng Thống 2028. "Tôi chưa hoàn thành nghĩa vụ phục vụ công chúng, và tôi hy vọng nghĩa vụ phục vụ công chúng cũng không hoàn thành với tôi", Rahm Emanuel đã nói nhiều lần kể từ khi trở về từ Nhật Bản, nơi ông là đại sứ Hoa Kỳ trong chính quyền của Tổng thống Biden. Cựu thị trưởng Chicago không loại trừ khả năng tái tranh cử thị trưởng hoặc ứng cử vào vị trí đề cử của đảng Dân chủ cho chức thống đốc Illinois, nhưng nhà báo Jonathan Martin tại Politico tin rằng người đàn ông 65 tuổi này gần như chắc chắn sẽ tranh cử tổng thống vào năm 2028.

.

Martin cho biết thật "ấn tượng" khi nói chuyện với "bất kỳ ai trong giới chính trị cấp cao của đảng Dân chủ biết Emanuel—tức là hầu hết mọi người—và nghe họ thực sự quan tâm đến việc ông ấy chắc chắn sẽ ứng cử". Emanuel—chánh văn phòng Bạch Ốc đầu tiên của Barack Obama—đã ký hợp đồng với CNN và viết bài cho tờ Washington Post kể từ khi trở về Hoa Kỳ. Theo Martin, một dấu hiệu lớn cho thấy ông sẽ tái tranh cử vào năm 2028 là việc ông "đã thử nghiệm những phác thảo đầu tiên cho bài phát biểu vận động tranh cử, hoặc ít nhất là vấn đề mà ông có thể tự mình giải quyết". Emanuel, người thường xuyên xung đột với phe cánh tả của đảng Dân chủ, lập luận rằng việc tập trung vào các vấn đề "thức tỉnh" (woke) như quyền của người chuyển giới đã gây tổn hại cho đảng. "Tôi đã hết ý kiến với cuộc thảo luận về chuyện trong phòng thay đồ, tôi đã hết ý kiến với cuộc thảo luận về phòng vệ sinh và chúng ta nên bắt đầu nói chuyện về lớp học", ông phát biểu tại một hội nghị ở Washington, DC, vào tháng trước.

.

Tại một sự kiện của Câu lạc bộ Kinh tế Chicago vào tuần trước, Emanuel cho biết việc không tập trung vào các vấn đề của tầng lớp lao động như khả năng chi trả nhà ở đã khiến đảng Dân Chủ mất cuộc bầu cử vào tháng 11, theo báo Chicago Tribune đưa tin. Ông cho biết phong trào MAGA muốn đảng Dân chủ tập trung vào "cuộc thảo luận về văn hóa thức tỉnh" vì "bạn đang bỏ lỡ mọi thứ khác đang diễn ra tại bàn bếp". Martin cho biết một cuộc chạy đua vào vị trí tổng thống sẽ là một động thái tốt cho Emanuel vì ngay cả một nỗ lực thua cuộc cũng có thể đưa ông lên một vị trí cấp cao trong chính quyền Dân chủ tiếp theo, mặc dù Emanuel có thể sẽ tìm kiếm một chiến thắng. (Ghi chú: Rahm Emanuel muốn nói rằng Dân Chủ đã thất cử toàn tập vì không ưu tiên chính kinh tế, việc làm, tiền chợ... mà cứ lún sâu vào chuyện bảo vệ người đồng tính, thể thao người chuyển giới, xây nhà vệ sinh cho giới tính thứ ba...)

.

⦿ ---- Bayerische Motoren Werke AG (BMW) đã thông báo với các đại lý vào thứ Tư, trong một thông báo được The Wall Street Journal trích dẫn, rằng họ sẽ chịu chi phí thuế quan đối với một số mẫu xe được sản xuất tại Mexico. Theo thông báo, hãng xe này sẽ "bảo vệ giá" cho dòng xe sedan 3 Series và coupe 2 Series do Mexico sản xuất, bao gồm cả phiên bản hiệu suất M2, cho đến ngày 1 tháng 5.

.

"Tuy nhiên, nếu tình hình thuế quan vẫn như hiện tại, chúng tôi có thể cần phải đánh giá lại sau thời điểm đó", một phát ngôn viên của BMW bình luận. Với mức thuế thép và nhôm 25% của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có hiệu lực, Mexico chia sẻ rằng họ sẽ không phản ứng trong thời điểm hiện tại vì đang chờ xem điều gì sẽ xảy ra vào ngày 2 tháng 4.

.

⦿ ---- Cổ phiếu Tesla đã giảm hơn 34% trong năm nay và các nhà đầu tư đổ lỗi cho chính trị của Elon Musk. Trong một cuộc khảo sát do Adam Jonas tại Morgan Stanley thực hiện, 85% các nhà đầu tư cho biết các hoạt động chính trị của CEO đã có tác động "tiêu cực" hoặc "cực kỳ tiêu cực" đến các yếu tố cơ bản của doanh nghiệp, NBC News đưa tin. Chỉ có 3% cho biết chính trị của Musk là "tích cực" đối với doanh nghiệp, trong khi 12% coi chúng là "không đáng kể".

.

Jonas cho biết hầu hết trong số 245 người trả lời khảo sát đều dự đoán rằng số lượng xe giao của Tesla sẽ giảm trong năm nay. Ông cho biết đó không phải là một mẫu nhà đầu tư ngẫu nhiên—ông đã khảo sát những người trong danh sách phân phối email của mình trong khoảng thời gian 17 giờ bắt đầu từ chiều thứ Ba. Thứ Hai là ngày tồi tệ nhất của cổ phiếu trong năm năm, dẫn đến việc một số cổ đông kêu gọi hội đồng quản trị thay thế Musk.

.

Các nhà quản lý quỹ hưu trí nằm trong số những người chỉ trích cách lãnh đạo công ty của Musk, nói rằng công việc của ông Musk tại DOGE đang khiến một lượng lớn người mua tiềm năng của Tesla xa lánh. Kiểm toán viên thành phố New York Brad Lander, người giám sát khoảng 1,2 tỷ đô la cổ phiếu Tesla thông qua các quỹ hưu trí, cho biết ông vẫn có niềm tin vào cổ phiếu, nhưng không phải là vô tận, ABC News đưa tin. "Không có sự lãnh đạo thực sự. Nó nằm ở cuối danh sách của ông Musk. Và vì vậy, chúng tôi không có một CEO nào tại Tesla tập trung vào việc bán xe điện, phát triển công ty, kiếm tiền và lợi nhuận cho các cổ đông", Lander, một đảng viên Dân chủ đang tranh cử thị trưởng, cho biết.

.

⦿ ---- Nữ diễn viên, MC, nghệ sĩ hài Rosie O'Donnell đã xác nhận trong một video TikTok vào thứ Ba rằng cô đã dọn đi khỏi Hoa Kỳ vài ngày trước khi Tổng thống Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai. O'Donnell, một mục tiêu bị Trump tấn công thường xuyên trong nhiều năm, cho biết cô đã chuyển đến Ireland vào ngày 15 tháng 1/2025 cùng với con gái Clay. Cô đã ám chỉ về việc chuyển đi cách đây vài ngày, nói rằng cô đã "mua một chiếc xe hơi cũ nhỏ để đi loanh quanh vùng nông thôn ở phía bên kia đường", People đưa tin. "Tôi chưa bao giờ là người nghĩ rằng mình sẽ chuyển đến một quốc gia khác, đó là điều tôi quyết định sẽ là tốt nhất cho bản thân và đứa con 12 tuổi của mình", cô nói trong video hôm thứ Ba. "Và chúng tôi ở đây".

.

O'Donnell cho biết cô đang trong quá trình xin quốc tịch Ireland, điều mà cô đủ điều kiện nhờ ông bà người Ireland của mình. Cô cho biết "mọi người rất yêu thương và tử tế, rất chào đón và tôi rất biết ơn", nhưng cô đã có những khoảng thời gian nhớ nhà, E! News đưa tin. "Tôi nhớ những đứa con khác của mình", cô nói. "Tôi nhớ bạn bè của mình. Tôi nhớ nhiều thứ về cuộc sống ở quê nhà và tôi đang cố gắng tìm một ngôi nhà ở đất nước xinh đẹp này".

Cô cho biết cô quyết định chia sẻ tin tức với người hâm mộ vì "lo lắng cho những người trong số các bạn đã lo lắng và nhớ tôi", cô nói thêm: "Tôi chỉ cảm thấy rằng chúng ta cần phải chăm sóc bản thân và đưa ra một số quyết định khó khăn và thực hiện theo". Về việc trở về Hoa Kỳ: "Khi mọi công dân đều có quyền bình đẳng ở Hoa Kỳ, đó là lúc chúng tôi sẽ cân nhắc quay trở lại", cô nói. "Thật đau lòng khi thấy những gì đang xảy ra về mặt chính trị và cũng khó khăn đối với cá nhân tôi. Cá nhân là chính trị, như chúng ta đều biết".

.

⦿ ---- Phe ủng hộ Trump thua phiếu rồi: Donald Trump muốn Greenland, nhưng Greenland không muốn Trump. Người dân trên hòn đảo lớn nhất thế giới đã đi bỏ phiếu vào hôm thứ Ba hàng loạt để nói lên điều tương tự, với Đảng Dân chủ trung hữu chiếm ưu thế với 29,9 phần trăm số phiếu, tăng từ 9,1 phần trăm vào năm 2021. Đảng Độc lập Qulleq chỉ giành được 1,1 phần trăm số phiếu. Chủ tịch đảng, Karl Ingemann, là nhà lãnh đạo duy nhất trong số sáu người nói rằng ông tin tưởng tổng thống Hoa Kỳ trong cuộc tranh luận trên truyền hình vào thứ Hai. Ingemann đã không giành được một ghế trong Quốc hội gồm 31 ghế của Greenland.

.

Lãnh đạo đảng Dân chủ, Jens-Frederik Nielsen, trước đây đã mô tả những bình luận của Trump về Greenland là "mối đe dọa đối với nền độc lập chính trị của chúng ta". Đảng của ông đã tăng hơn gấp ba lần số ghế của mình. Đảng này có lập trường ôn hòa và gia tăng về vấn đề độc lập khỏi Đan Mạch, trong khi đảng phổ biến thứ hai trên đảo, Naleraq, coi quyền tự trị nhanh chóng là điều bắt buộc. Đảng này, mặc dù ủng hộ mạnh mẽ độc lập, muốn củng cố mối quan hệ với Hoa Kỳ, và một trong những nhân vật cấp cao của đảng thậm chí đã tham dự lễ nhậm chức của Trump vào tháng 1. Khoảng 56.000 người sống ở Greenland, và sự khác biệt giữa Đảng Demokraatit và Naleraq là khoảng 1.500 phiếu bầu.

.

⦿ ---- Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen (Dân Chủ - NH), 78 tuổi, đã tuyên bố vào thứ Tư rằng bà sẽ không tái tranh cử vào năm 2026, tờ New York Times đưa tin. Bà đã nói với các cử tri của mình trong một video trên X, "Hôm nay, tôi xin thông báo rằng tôi đã đưa ra quyết định khó khăn là không tái tranh cử vào Thượng viện vào năm 2026", đồng thời nói thêm, "Đã đến lúc rồi". Việc đảng viên Dân chủ sắp nghỉ hưu có thể sẽ gây ra một cuộc chạy đua để lấp đầy ghế của bà tại một tiểu bang mà bà vẫn là một nhân vật chính trị hàng đầu trong nhiều thập niên.

.

Bà đã nói rõ rằng tuyên bố của bà không có nghĩa là bà sẽ nghỉ hưu sớm. "Tôi quyết tâm làm việc mỗi ngày trong hai năm tới và hơn thế nữa để tiếp tục cố gắng tạo ra sự khác biệt cho người dân New Hampshire và đất nước này", bà nói trong video. Bà nói với tờ New York Times: "Đó là một quyết định khó khăn, càng khó khăn hơn bởi môi trường hiện tại của đất nước - bởi Tổng thống Trump và những gì ông Trump đang làm ngay bây giờ".

.

Cụ thể, bà chỉ trích sự tập trung của Tổng thống Trump vào sự trả thù chính trị, việc ông Trump dàn dựng cắt giảm ngân sách liên bang, sự thân thiện của ông Trump với Nga và sự đối kháng tiếp theo của ông Trump đối với Ukraine. Shaheen là người phụ nữ đầu tiên được bầu làm thống đốc của tiểu bang mình và là người phụ nữ đầu tiên của đất nước giữ cả chức thống đốc và thượng nghị sĩ.

.

⦿ ---- Thống đốc Gavin Newsom đang bị người dân California chỉ trích sau khi một cuốn sách mới ghi rằng ông đã bí mật tài trợ cho một bức tượng trị giá gần 100.000 đô la của chính mình tại Tòa thị chính San Francisco. Chi tiết về dự án của đảng Dân chủ đã được tiết lộ trong một cuốn sách mới của Jedd McFatter và Susan Crabtree có tên là "Fool's Gold: The Radicals, Con Artists, and Traitors Who Killed the California Dream and Now Threaten Us All" (Vàng của bọn ngu: Những kẻ cấp tiến, kẻ lừa đảo và kẻ phản bội đã giết chết Giấc mơ California và bây giờ đe dọa tất cả chúng ta).

.

Cuốn sách tuyên bố rằng Newsom đã sử dụng "các khoản thanh toán theo lệnh" để dựng tượng đài. Các khoản thanh toán này là các khoản quyên góp được thực hiện theo yêu cầu của một viên chức được bầu - tức là Newsom - cho mục đích lập pháp, chính phủ hoặc từ thiện. Hóa ra, "mục đích" này là để tưởng nhớ thời gian Newsom làm thị trưởng bằng cách dựng hình ảnh của ông trong một bức tượng bán thân bằng đồng hấp dẫn. Newsom đã tỏ ra bất ngờ kinh ngạc khi bức tượng được tạo ra, gọi đó là "một điều kỳ lạ" và không đính chính các tờ báo đưa tin rằng những người ủng hộ ông đã trả tiền cho bức tượng bằng tiền riêng.

.

Bây giờ, quần chúng California đang đăng tải sự thất vọng của họ lên X, chỉ trích Newsom vì "điều phù hợp nhất với thương hiệu có thể tưởng tượng được" và gọi ông là kẻ tự sùng mộ bản thân. Một người dùng X cho biết: "Trong khi California đang rơi vào hỗn loạn với tội phạm tràn lan, tình trạng vô gia cư và cơ sở hạ tầng xuống cấp, Newsom đang bận rộn dựng tượng của chính mình như một kẻ muốn trở thành nhà độc tài." Bản tin này dịch theo báo The Daily Beast.

.

⦿ ---- Cổ phiếu của iRobot Corporation đã giảm hơn 36% vào thứ Tư sau khi công ty báo cáo rằng họ "có nghi ngờ đáng kể" về khả năng duy trì hoạt động kinh doanh của mình. Sớm hơn hôm Thứ Tư, công ty robot tiêu dùng đã công bố báo cáo Biểu mẫu 10-K năm 2024, trong đó báo cáo về hiệu suất tài chính của công ty trong năm tài chính vừa qua.

.

Trong báo cáo, công ty tuyên bố rằng lịch sử thua lỗ trong hoạt động và dòng tiền âm gây ra lo ngại về tương lai của công ty, với việc đang xem xét các giao dịch bán hàng hoặc chiến lược tiềm năng "gây ra sự không chắc chắn". iRobot cũng lưu ý rằng sự cạnh tranh "mạnh mẽ" từ các công ty robot khác cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả tài chính của công ty. Cổ phiếu của iRobot đã giảm 36,04% vào lúc 3:43 chiều theo giờ miền Đông và được bán với giá 4,04 đô la một cổ phiếu.

.

⦿ ---- Boston: Một người đàn ông Việt Nam sống tại Braintree đã nhận tội hôm thứ Ba vì sử dụng danh tính của người đã chết trong hơn 5 năm để nhận hộ chiếu Mỹ (passport), theo văn phòng của Luật sư Hoa Kỳ Leah Foley cho biết. Truong Nguyen, 40 tuổi, đã nhận tội gian lận hộ chiếu và trộm cắp danh tính nghiêm trọng, văn phòng của Foley cho biết trong một tuyên bố. Trước đó, anh ta đã bị bắt và bị buộc tội vào tháng 5 năm 2024 trước khi bị truy tố vào tháng 9 năm 2024.

.

Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Denise J. Casper đã lên lịch sẽ tuyên án cho Nguyen vào ngày 12 tháng 6. Nguyen đã nộp đơn xin cấp hộ chiếu tại Bưu điện Hoa Kỳ ở Weymouth vào tháng 3 năm 2023 và tuyên bố mình là một người khác, người mà văn phòng Foley xác định là "HH". Khi nộp đơn, Nguyen đã cung cấp ngày sinh và số An sinh xã hội của HH, một bản sao giấy khai sinh của người đàn ông và giấy phép lái xe của Massachusetts.

.

Một tháng sau, Cơ quan Hộ chiếu Boston đã chuyển đơn và các tài liệu cho cơ quan thực thi pháp luật liên bang sau khi xác nhận HH đã chết trong khi xem xét đơn, tuyên bố viết. Tất cả thông tin đều khớp với hồ sơ ghi ngày HH qua đời tại Boston vào năm 2002 khi mới 13 tuổi. Nguyen không nhận được hộ chiếu.

.

Một cuộc điều tra đã diễn ra và phát hiện ra rằng Nguyen cũng đã sử dụng danh tính của HH để có được và sử dụng một số giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp, bao gồm giấy phép lái xe vào tháng 6/2018, tháng 1/2019 và tháng 4/2023, cùng với thẻ An sinh xã hội mang tên HH vào năm 2018. Nguyen cũng đã nộp đơn xin làm nhân viên y tế và sử dụng danh tính của HH để lấy Chứng chỉ EMT-Basic vào năm 2021 và Chứng chỉ EMT-Paramedic vào năm 2023.

.

Trong khoảng thời gian từ tháng 11/2023 đến tháng 1/2024, Nguyen đã sử dụng danh tính của HH để đến Học viện Phòng cháy chữa cháy Massachusetts, nơi anh ta tốt nghiệp và bắt đầu làm việc tại Sở Cứu hỏa Melrose cho đến khi bị bắt vào tháng 5/2024, văn phòng của Foley cho biết.

.

Nguyen cũng là đối tượng của phiên điều trần về gian lận của Cơ quan Đăng ký Xe cơ giới vào tháng 8/2018, tuyên bố cho biết. Công nghệ nhận dạng khuôn mặt xác định rằng Nguyen đã được cấp hai giấy phép lái xe của tiểu bang dưới hai danh tính khác nhau, một dưới tên thật của anh ta và một dưới tên của HH.

.

Cuộc điều tra của liên bang phát hiện ra rằng Nguyen khớp với hồ sơ thực tế của anh ta kéo dài từ năm 1997 đến năm 2018, văn phòng của Foley cho biết. Nguyen đã trở thành thường trú nhân Hoa Kỳ từ Việt Nam vào năm 1979, nhưng tình trạng của anh ta đã bị thu hồi và anh ta đã bị lệnh trục xuất sau khi anh ta bị kết tội trộm cắp cấp độ hai vào năm 1991. Cáo buộc khai man trong đơn xin hộ chiếu có thể bị phạt tới 10 năm tù, ba năm quản chế và phạt 250.000 đô la. Bị cáo sẽ phải chịu các thủ tục trục xuất khi kháng cáo bất kỳ bản án nào được áp dụng.

.

⦿ ---- HỎI 1: Các hệ thống AI được thiết kế để dự đoán khả năng tử vong của bệnh nhân nằm viện phần lớn không phát hiện ra tình trạng sức khỏe xấu đi?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới phát hiện ra rằng các hệ thống AI được thiết kế để dự đoán khả năng tử vong của bệnh nhân nằm viện phần lớn không phát hiện ra tình trạng sức khỏe xấu đi. Một số mô hình học máy được đào tạo độc quyền trên dữ liệu bệnh nhân hiện có đã không nhận ra khoảng 66% các chấn thương có thể dẫn đến tử vong của bệnh nhân trong bệnh viện, theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature's Communications Medicine. Chi tiết:

https://www.axios.com/2025/03/12/ai-fails-health-predictions-study

.

⦿ ---- HỎI 2: Nghiên cứu chim hót mới biết: Nghe giọng nói có dò ra quá trình lão hóa để ngừa các bệnh liên hệ tuổi già?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Các nhà khoa học thần kinh của Đại học Arizona nghiên cứu não của loài chim biết hót đã phát hiện ra rằng quá trình lão hóa làm thay đổi biểu hiện gen kiểm soát tiếng hót của loài chim. Phát hiện này có thể dẫn đến chẩn đoán sớm hơn và phương pháp điều trị tốt hơn cho các rối loạn thoái hóa thần kinh ở người như bệnh Parkinson và bệnh Alzheimer, vốn được biết là cản trở quá trình phát ra giọng nói ở giai đoạn đầu. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Neurobiology of Aging, phát hiện ra rằng mạng lưới các gen tương tác trong vùng não của loài chim liên quan đến tiếng hót thay đổi đáng kể khi loài chim già đi. Trung tâm của các mạng lưới này là "gen trung tâm" điều khiển hoạt động của nhiều gen khác. Việc hiểu rõ hơn về các gen trung tâm có thể rất quan trọng để phát triển các phương pháp điều trị các rối loạn liên quan đến tuổi tác. Chi tiết:

https://medicalxpress.com/news/2025-03-vocal-songbirds-age-disorders-people.html

.

.