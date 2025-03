Cựu giám đốc ngân hàng trung ương Mark Carney (hình trên) sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của Canada sau khi Đảng Tự do (Liberal Party) cầm quyền bầu ông làm lãnh đạo vào Chủ Nhật

- Tân Thủ Tướng Canada là Mark Carney: sẽ cứng rắn áp thuế trả đũa Mỹ để cứu người lao động và các doanh nghiệp Canada

- Hôm nay, chiến tranh thương mại dữ dội hơn: Thuế quan của TQ lên tới 15% đối với nông sản Mỹ hiệu lực với thịt bò, gia cầm, ngũ cốc, hoàn toàn ngưng nhập đậu nành và thanh gỗ tròn của Mỹ

- Trump dịu giọng, tháng sẽ tới TQ gặp Tập Cận Bình. Trump mời Tập tới Mar-a-Lago nhưng Tập nói chỉ muốn gặp ở Bạch Ốc

- Trump chuyển một thông điệp: Hãy câm miệng về giá trứng vì tương lai sẽ tiết kiệm cho các gia đình Mỹ

- Thị trường chứng khoán sụt giảm sau khi TGrump nói Mỹ có thể sẽ suy thoái kinh tế

- Phi cơ tác chiến bay trên sân golf của Trump, nghênh chặn phi cơ thương mại 20 vụ kể từ ngày 20/1/2025

- Trump cắt thêm 1.000 việc làm ở Sở khí tượng ngoài 1.300 nhân viên đã bị cho nghỉ

- Thuế bán hàng (sales tax) đối với hàng tạp hóa đã giảm hay bị cắt ở nhiều tiểu bang để giảm giá chợ cho dân

- Giới đầu tư TQ bí mật mua cổ phần trong các công ty của Elon Musk qua cơ chế tài chính ẩn danh ở Quần đảo Cayman

- Trump thú nhận Ukraine có thể không tồn tại nổi trong cuộc chiến chống lại Nga ngay cả khi có Mỹ hỗ trợ

- TNS Cộng Hòa Lindsey Graham xin Trump tái tục viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine: chơi vậy tệ hơn vụ Mỹ rời bỏ Afghanistan

- Zelensky: Ukraine đã tìm hòa bình ngay từ "giây đầu tiên" của cuộc chiến với Nga chứ không hiếu chiến như Trump nói

- Nga: Hoan nghênh lập trường của Mỹ về Ukraine, nhưng bang giao Mỹ-Nga còn quá sớm

- Anh: Nga vu khống 2 nhà ngoại giao Anh là điệp viên là "ác ý" và "vô căn cứ".

- Cựu Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull nói Trump làm cho TQ mạnh hơn, đầy nhiều đồng minh Mỹ về phía TQ liền bị Trump chửi mắng

- Trump nhắc lại: Greenland hãy xin sáp nhập vào Mỹ

- Dân Thụy Điển vì Ukraine, tẩy chay hàng Mỹ.

- Trump: vừa gỡ lệnh chận tin tình báo với Ukraine.

- Viện ISW: Quân Nga tăng tốc tấn công sau khi Mỹ cắt tin tình báo đối với Ukraine, phá hủy phần phía bắc của mỏm đá ở Tỉnh Kursk

- Pháp gửi thêm 195 triệu euro vũ khí cho Ukraine

- Trump: Ukraine ký cho Mỹ khai thác khoáng sản sẽ không đủ để Mỹ khôi phục viện trợ và chia sẻ thông tin tình báo, cần Zelensky thiện chí với hòa đàm

- Ukraine đề xuất ngưng bắn tầm xa và ở vùng Biển Đen để bày tỏ thiện chí hòa bình, nhằm xin Mỹ viện trợ trở lại và chia sẻ thông tin tình báo

- Mỹ hủy bỏ 83% các chương trình USAID: Hủy 5.200 hợp đồng viện trợ quốc tế

- Trump thú nhận: không loại trừ khả năng kinh tế Mỹ suy thoái trong năm nay, nhưng lợi ích lâu dài sẽ tới sau thuế quan

- TNS Bernie Sanders: Trump cắt giảm 1/2 nhân sự Sở An Sinh Xã Hội sẽ làm chậm thủ tục trợ cấp khuyết tật và có thể dẫn đến hàng nghìn ca tử vong.

- Tăng áp lực đòi ngưng bắn, Trump so sánh Zelensky như em bé thò tay vàp hũ kẹo bốc ra tiền tỷ của Mỹ.

- Anh quốc rạn nứt: Thủ hiến Công quốc Lancaster (trong Anh quốc, bao gồm Lancashire, Yorkshire, Cheshire, Staffordshire, và Lincolnshire) nói đừng bị "lôi kéo" vào bảo vệ hòa bình ở Ukraine.

- Nếu Trump không chịu theo lệnh tòa án, thì tòa án sẽ bất lực? Hiện có 110 vụ kiện đang diễn ra ở các tòa án nhằm ngăn chặn Trump. Sụp đổ thị trường chứng khoán sẽ mạnh hơn tòa án.

- Các quốc gia phát triển có điều kiện làm việc tệ nhất đối với phụ nữ: nhất Thổ Nhĩ Kỳ, rồi tới Nam Hàn, Nhật Bản.

- Nam Hàn: Sản lượng sản xuất giảm hơn 4% trong tháng 1 so với năm ngoái

- Sân bay quốc tế có hành lý đi phi cơ bị mất hay thất lạc nhiều nhất: Nhất Dallas, nhì L.A., ba Atlanta. Sân bay Quận Cam (John Wayne) an toàn hơn.

- Đài Loan: rớt sông, 1 học sinh trung học 16 tuổi đến từ VN chết đuối, 3 cậu khác được cứu

- HỎI 1: Nghiên cứu cho thấy việc cho phép thanh thiếu niên uống rượu ở nhà có thể dẫn đến việc sử dụng rượu nhiều hơn khi trưởng thành? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Các loại thuốc không kê đơn như aspirin hoặc ibuprofen có thể giúp bảo vệ chống lại chứng mất trí? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-10/3/2025) ⦿ ---- Theo AP, số lượng các tiểu bang áp dụng thuế bán hàng (sales tax) đối với hàng tạp hóa đã giảm dần qua các năm và con số này có thể giảm thêm nữa trong những tháng tới khi các nhà lập pháp nghe thấy những lời phàn nàn về giá trứng và các mặt hàng thiết yếu khác trong gia đình tăng cao. Ví dụ, tuần này, Thống đốc Arkansas Sarah Huckabee Sanders đã công bố chi tiết về đề xuất xóa bỏ 1/8 xu thuế bán hàng còn lại mà tiểu bang đánh vào hàng tạp hóa. Các nhà lập pháp ở Tennessee, Mississippi và Alabama cũng đang kêu gọi giảm thuế hàng tạp hóa.

Những nỗ lực này diễn ra ngay cả khi các tiểu bang phải đối mặt với sự không chắc chắn về ngân sách của họ do các khoản cắt giảm Medicaid và các chương trình liên bang khác đang được đảng Cộng hòa ở Washington để mắt tới. Nhưng những người ủng hộ việc cắt giảm thuế đang viện dẫn các tiêu đề về giá trứng tăng vọt là lý do khiến họ cần chúng ngay bây giờ. "Chúng tôi đang xóa bỏ loại thuế thoái trào nhất của Arkansas và giúp đỡ những người cần nó nhất", Sanders, một đảng viên Cộng hòa, cho biết tại một cuộc họp báo để thảo luận về đề xuất này.

Một xu hướng: Số lượng các tiểu bang đánh thuế hàng tạp hóa đã giảm trong những năm gần đây, với luật bãi bỏ thuế của tiểu bang có hiệu lực tại Oklahoma và Kansas trong năm ngoái. Một luật bãi bỏ thuế hàng tạp hóa của Virginia có hiệu lực vào năm 2023. Một luật bãi bỏ thuế hàng tạp hóa 1% của Illinois sẽ có hiệu lực vào năm tới..

Thuế bán hàng của tiểu bang được đánh vào hàng tạp hóa tại chín tiểu bang: Arkansas, Hawaii, Idaho, Illinois, Mississippi, Missouri, South Dakota, Tennessee và Utah. Tuy nhiên, Hawaii và Idaho cung cấp tín dụng thuế cho cư dân để giúp bù đắp thuế. Ở California, hầu hết các mặt hàng tạp hóa đều được miễn thuế bán hàng. Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như "các sản phẩm thực phẩm chế biến nóng", phải chịu thuế theo mức thuế bán hàng của tiểu bang California là 7,25% cộng với mức thuế của quận địa phương.

⦿ ---- Hãy câm miệng về giá trứng: Tổng thống Donald Trump đã hứa sẽ giảm giá thực phẩm khi nhậm chức, nhưng sau hai tháng, có vẻ như tổng thống đã chán ngấy với những lời phàn nàn. Để chứng minh quan điểm của mình, tổng thống đã chia sẻ một bài viết từ Daily Caller trên Truth Social có tiêu đề "Hãy câm miệng về giá trứng (Shut Up About Egg Prices) — Trump đang cứu người tiêu dùng" nhằm giảm thiểu mối lo ngại về giá trứng ngày càng tăng. Bài viết do nhà bình luận cánh hữu Charlie Kirk chấp bút, thú nhận rằng "một tá trứng hiện có giá khoảng 7 đô la, tăng từ mức chỉ 2 đô la vào tháng 10/2024". Bài viết ủng hộ Trump nói rằng "Trump đã làm việc chăm chỉ để mang lại khoản tiết kiệm cho các gia đình Mỹ".

⦿ ---- Thị trường chứng khoán Wall Street bắt đầu phiên giao dịch ngày thứ Hai với mức lỗ sau khi giao dịch trước giờ mở cửa giảm mạnh. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump không loại trừ khả năng suy thoái kinh tế Hoa Kỳ trong một cuộc phỏng vấn vào Chủ Nhật, tuyên bố rằng ông "ghét phải dự đoán những điều như vậy" và nền kinh tế đang trong "giai đoạn chuyển đổi". Bình luận của ông được đưa ra khi thuế quan trả đũa của Trung Quốc có hiệu lực vào hôm nay Thứ Hai, nhắm vào một số loại thực phẩm xuất cảng của Hoa Kỳ.

Trong khi đó, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết thuế quan và các chính sách kinh tế khác do chính quyền đưa ra cũng có thể ảnh hưởng đến lập trường chính sách của Fed. Chỉ số Dow Jones giảm mạnh 1,01% hoặc 430 điểm vào lúc 9:30 giờ sáng theo giờ miền Đông, Chỉ số Nasdaq 100 mất 1,83% hoặc 374 điểm và Chỉ số S&P 500 giảm 1,34%. Đồng euro giao dịch đi ngang so với đô la vào lúc 9:32 giờ sáng theo giờ miền Đông và đạt 1,08443.

⦿ ---- Phi cơ tác chiến bay trên sân golf. Máy bay chiến đấu của Không quân đã chặn một máy bay dân sự đang bay trong không phận tạm thời bị hạn chế gần nhà riêng của Tổng thống Trump ở Florida vào Chủ Nhật, nâng tổng số vụ vi phạm lên hơn 20 vụ kể từ khi ông nhậm chức vào ngày 20 tháng 1/, theo AP đưa tin. Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ (North American Aerospace Defense Command) cho biết trong một tuyên bố rằng cuộc nghênh chiến hôm Chủ Nhật, xảy ra khi Trump kết thúc một vòng golf tại sân golf West Palm Beach của mình, đã chứng kiến ​​các máy bay F-16 triển khai pháo sáng để thu hút sự chú ý của phi công dân sự.

Các máy bay phản lực cũng đã thực hiện một vụ bay chặn vào sáng thứ Bảy ngay sau khi Trump đến sân golf từ câu lạc bộ và nơi ở riêng Mar-a-Lago của mình. Các vụ xâm phạm không phận ở không phận phía nam Florida đông đúc đã khiến máy bay chiến đấu phải chặn nhưng không làm thay đổi lịch trình của Trump hoặc ảnh hưởng đến an ninh của ông, các quan chức cho biết. NORAD cho biết có thể nhìn thấy pháo sáng từ mặt đất nhưng chúng cháy nhanh và không gây nguy hiểm.

Các quan chức liên bang duy trì lệnh hạn chế bay vĩnh viễn đối với câu lạc bộ của Trump, mở rộng phạm vi lên tới 30 hải lý khi tổng thống đang ở đó. Các vụ vi phạm và nghênh chặn máy bay diễn ra khá thường xuyên, nhưng NORAD đang báo động về tần suất xâm phạm kể từ khi Trump nhậm chức, cho biết họ đã phản ứng với hơn 20 trường hợp và đổ lỗi cho các phi công dân sự vì không tuân thủ quy định kiểm tra hạn chế không phận trước khi cất cánh.

⦿ ---- Cắt thêm, cắt nữa. Chính quyền Trump đã thông báo với Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (National Oceanic and Atmospheric Administration) rằng họ sẽ phải mất 1.000 việc làm ngoài 1.300 nhân viên đã bị nghỉ việc. Theo báo cáo của tờ New York Times, tổng thiệt hại về nhân sự sẽ là khoảng 20%. Các chuyên gia cho biết việc cắt giảm có thể làm suy yếu khả năng của các nhà khí tượng học trong việc đưa ra các dự báo có thể giúp cứu sống con người, theo báo cáo của ABC News, khi mùa bão và thảm họa đang đến gần.

Hoạt động thả bóng bay thời tiết đã bị dừng lại. Và theo Axios, các chuyến bay phát hiện bão của NOAA, đóng góp vào các dự báo giúp cư dân ven biển thông báo trước hai hoặc ba ngày về thời điểm bão đổ bộ, có thể bị đình chỉ. Các nhà quản lý sẽ có các đề xuất sa thải và tổ chức lại để cắt giảm lực lượng lao động ít nhất 1.000 người từ con số 13.000 người hiện tại đã hoàn thành vào thứ Ba. Mặc dù họ đã nhận được rất ít hướng dẫn về các chương trình cần cắt giảm, nhưng một số chương trình có thể sẽ phải bị loại bỏ để đạt được mục tiêu, theo tờ Times. NOAA, một bộ phận của Bộ Thương mại, không phải là đơn vị được các đồng minh của Tổng thống Trump ưa chuộng. Dự án 2025 của Heritage Foundation gọi cơ quan này là "một trong những động lực chính của ngành công nghiệp báo động biến đổi khí hậu" và thúc giục giải thể cơ quan này. Hãy để cho ý Chúa được nên, vì tạo vật chớ nên can thiệp vào thế giới xinh đẹp này.

NOAA bao gồm Cơ quan Thời tiết Quốc gia, nơi đã có hơn 600 việc làm bỏ trống vào đầu năm, theo ABC. Một đại diện của nhân viên cho biết các văn phòng dự báo khu vực có thể không thể tiếp tục làm việc suốt ngày đêm. Liên minh Địa vật lý Hoa Kỳ (American Geophysical Union), đại diện cho các nhà nghiên cứu Trái đất và không gian, là một trong những tổ chức đã kêu gọi Quốc hội ngăn chặn việc cắt giảm. "Việc làm suy yếu hoạt động của NOAA có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của hàng triệu người Mỹ và làm mất ổn định vô số ngành công nghiệp, từ nông nghiệp và thủy sản đến năng lượng và tài chính, đe dọa mất việc làm và suy thoái kinh tế", tổ chức này cho biết.

⦿ ---- Cựu giám đốc ngân hàng trung ương Mark Carney sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của Canada sau khi Đảng Tự do (Liberal Party) cầm quyền bầu ông làm lãnh đạo vào Chủ Nhật khi đất nước đang phải đối mặt với cuộc chiến thương mại và mối đe dọa sáp nhập của Tổng thống Trump, và một cuộc bầu cử liên bang đang đến gần.

Carney, 59 tuổi, thay thế Thủ tướng Justin Trudeau, người đã tuyên bố từ chức vào tháng 1 nhưng vẫn là thủ tướng cho đến khi người kế nhiệm tuyên thệ nhậm chức trong những ngày tới. Carney, người đã lên tiếng phản đối Trump mạnh mẽ, đã giành chiến thắng áp đảo với 85,9% số phiếu bầu, theo AP đưa tin.

.

"Có một người đang cố gắng làm suy yếu nền kinh tế của chúng ta", Carney nói. "Như chúng ta đã biết, Donald Trump đã áp dụng mức thuế vô lý đối với những gì chúng ta xây dựng, những gì chúng ta bán và cách chúng ta kiếm sống. Ông ta đang tấn công các gia đình, người lao động và doanh nghiệp Canada và chúng ta không thể để ông ta thành công và chúng ta sẽ không để ông ta thành công". Carney cho biết Canada sẽ duy trì mức thuế trả đũa cho đến khi "người Mỹ tỏ ra tôn trọng chúng ta".

Một cuộc bầu cử quốc hội dự kiến ​​sẽ diễn ra trong vài ngày hoặc vài tuần nữa. Carney sẽ triệu tập một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hoặc các đảng đối lập trong Quốc hội có thể buộc phải triệu tập một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào cuối tháng này. Sự gia tăng chủ nghĩa dân tộc Canada do Trump gây ra đã củng cố cơ hội của Đảng Tự do trong một cuộc bầu cử như vậy.

⦿ ---- Trump chửi mắng không chừa ai. Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích cựu Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull sau khi Turnbull cảnh báo rằng cách Trump đối xử với các đồng minh của Mỹ đang tạo ra cơ hội cho Trung Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg hôm thứ Hai, Turnbull cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình "sẽ hướng đến mục tiêu hoàn toàn trái ngược với Trump". "Nơi nào Trump hỗn loạn, ông ấy sẽ nhất quán", Turnbull nói. "Nơi nào Trump thô lỗ và lăng mạ, ông Tập sẽ tôn trọng. Nơi nào Trump thất thường, ông Tập sẽ nhất quán".

Ông nói thêm rằng một số quốc gia nhìn vào Trung Quốc và Hoa Kỳ dưới thời Trump sẽ "thấy Trung Quốc là đối tác hấp dẫn hơn". Ngay sau cuộc phỏng vấn, Trump đã chỉ trích Turnbull - người đã lãnh đạo Úc trong một phần nhiệm kỳ đầu tiên của Trump từ năm 2015 đến năm 2018 - trên nền tảng Truth Social của ông. "Malcolm Turnbull, cựu Thủ tướng Úc, người luôn lãnh đạo đất nước tuyệt vời đó từ 'phía sau', không bao giờ hiểu được những gì đang diễn ra ở Trung Quốc, và ông ấy cũng không có khả năng làm như vậy", Trump hét lớn. "Tôi luôn nghĩ rằng ông ấy là một nhà lãnh đạo yếu kém và kém hiệu quả, và rõ ràng là người Úc đồng ý với tôi!!!"

⦿ ---- Tổng thống Donald Trump dường như không thể quên Greenland. Tổng thống đã tăng gấp đôi mong muốn tuyên bố chủ quyền đối với hòn đảo lớn nhất thế giới trong bài đăng trên Truth Social vào tối Chủ Nhật: "Như tôi đã nói rõ trong Bài phát biểu chung trước Quốc hội, Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ quyền của người dân Greenland trong việc tự quyết định tương lai của mình", ông viết. Mặc dù Greenland là một phần của Đan Mạch, nhưng nơi này được hưởng mức độ tự chủ cao và tự quản lý hầu hết các vấn đề trong nước. "Chúng ta thực sự cần Greenland vì an ninh thế giới quốc tế", Trump nói về Greenland trong bài phát biểu trước Quốc hội tuần trước. "Và tôi nghĩ chúng ta sẽ đạt được điều đó. Bằng cách này hay cách khác, chúng ta sẽ đạt được điều đó".

Trump lần nữa đã thề trong bài đăng trên Truth Social của mình rằng sẽ giữ cho lãnh thổ này an toàn và đầu tư hàng tỷ đô la "để tạo ra việc làm mới và LÀM CHO BẠN GIÀU CÓ — Và, nếu bạn lựa chọn như vậy, chúng tôi hoan nghênh bạn trở thành một phần của Quốc gia vĩ đại nhất trên thế giới, Hoa Kỳ!" Thủ tướng Greenland Múte Bourup Egede đã bác bỏ các tuyên bố của Trump vào tuần trước, nói rằng người dân của ông "không muốn trở thành người Mỹ, hay người Đan Mạch. Chúng tôi là người Greenland. Người Mỹ và nhà lãnh đạo của họ phải hiểu điều đó. Chúng tôi không phải để bán và không thể bị bắt. Tương lai của chúng tôi do chúng tôi quyết định ở Greenland."

⦿ ---- Vì Ukraine, tẩy chay hàng của Mỹ. Người Thụy Điển đã dẫn đầu các lời kêu gọi tẩy chay sản phẩm của Mỹ rộng rãi để phản ứng lại quyết định ngừng hỗ trợ cho Ukraine của Hoa Kỳ, theo Euro News đưa tin. Một số nhóm Facebook đã giành được động lực, kêu gọi công dân ngừng mua sản phẩm từ các công ty lớn của Hoa Kỳ. Hai nhóm Facebook đáng chú ý với hơn 130.000 thành viên kết hợp đang thúc đẩy sáng kiến ​​này. Cuộc tẩy chay nhắm vào một loạt các thương hiệu của Mỹ, bao gồm Tesla, McDonald's, Coca-Cola, Nike và Levi's, cùng với các dịch vụ như Netflix, Google và Airbnb.

⦿ ---- Bộ Ngoại giao Anh quốc đã bác bỏ cáo buộc của Nga về hai điệp viên đóng giả làm nhân viên của đại sứ quán Anh tại Moscow vào thứ Hai là "ác ý" và "vô căn cứ". Trong tuyên bố của mình, bộ này lưu ý rằng đây không phải là lần đầu tiên Nga đưa ra những cáo buộc như vậy. Trước đó trong ngày, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết họ đã xác định được hai điệp viên trong số các nhân viên của đại sứ quán Anh, thu hồi giấy phép ngoại giao của họ và ra lệnh cho họ rời khỏi đất nước trong vòng hai tuần.

⦿ ----Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định hôm thứ Hai rằng Ukraine đã tìm kiếm hòa bình ngay từ "giây đầu tiên" của cuộc chiến với Nga sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cáo buộc Zelensky không muốn đàm phán giải pháp hòa bình. Zelensky nhắc lại lập trường của Ukraine rằng "lý do duy nhất [cuộc chiến] tiếp diễn là Nga. Tuần trước, Trump nói rằng Ukraine "không có lá bài nào" để sử dụng trong các cuộc đàm phán hòa bình và tuyên bố rằng Trump nhìn thấy Nga "dễ" đối phó hơn Ukraine. Các quan chức từ Ukraine và Hoa Kỳ sẽ họp vào ngày mai tại Saudi Arabia để thảo luận về cuộc khủng hoảng.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov tuyên bố hôm thứ Hai rằng lập trường của chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về Ukraine "nói chung là đáng khích lệ". Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí New Regions of Russia, Lavrov cho biết Trump "tự thừa nhận rằngcác nỗ lực Ukraine muốn tham gia vào NATO đã trở thành một trong những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột" giữa Ukraine và Nga. (Ghi chú: quân Nga đã tấn công Ukraine năm 2014, chiếm bán đảo Crimea và 2 tỉnh Miền Đông Ukraine, đó là lý do Quốc hội Ukraien thảo luận và muốn gia nhập NATO, nhưng năm 2018 mới đưa ý tưởng này vào Hiến Pháp Ukraine.)

Ngoài ra, ông lưu ý rằng một trong những bước đi tích cực hướng tới bình thường hóa quan hệ giữa Hoa Kỳ và Nga là việc Washington bỏ phiếu chống lại nghị quyết của Liên hợp quốc do Ukraine và Liên minh châu Âu soạn thảo, trong đó coi Nga là một quốc gia xâm lược. Tuy nhiên, bộ trưởng cho biết "còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận chu đáo nào" liên quan đến quan hệ Hoa Kỳ-Nga. "Chúng ta thậm chí còn chưa bắt đầu công việc khắc phục những vấn đề và mâu thuẫn tích tụ trong quan hệ của chúng ta với người Mỹ", ông kết luận.

⦿ ---- Cắt thông tin tình báo nghĩa là bịt mắt và bưng tai, may mắn cho Nga. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói với các phóng viên trên phi cơ Không lực Một rằng Hoa Kỳ vừa dỡ bỏ lệnh đóng băng chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine. "Vâng, chúng tôi sắp làm vậy rồi", Trump nói khi được hỏi liệu ông có tiếp tục chia sẻ thông tin tình báo với Kiev hay không. "Chúng tôi muốn làm bất cứ điều gì có thể để khiến Ukraine nghiêm túc thực hiện một điều gì đó", ông nói thêm. Ngoài ra, Trump cho biết ông mong đợi "những điều lớn lao" từ các cuộc đàm phán sắp tới giữa các quan chức Hoa Kỳ và Ukraine tại Saudi Arabia trong tuần này, tập trung vào khả năng ngừng bắn.

Trump cũng lưu ý rằng ông không lo ngại về các cuộc tập trận hải quân chung sắp tới do Nga, Trung Quốc và Iran tổ chức vào nửa đầu tháng 3. "Hoàn toàn không", Trump nói khi được hỏi liệu ông có lo ngại về các cuộc tập trận hải quân hay không. "Chúng tôi mạnh hơn tất cả bọn họ", ông nói thêm.

⦿ ---- Quân Nga thắng thế sau khi Mỹ cắt tin tình báo đối với Ukraine. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW: Institute for the Study of War), quân đội Nga đang phá hủy phần phía bắc của mỏm đá nhô ra của Ukraine ở Tỉnh Kursk sau các hoạt động tăng cường trong khu vực sau khi Hoa Kỳ chặn chia sẻ thông tin tình báo với Kyiv. Bản đồ mới nhất của nhóm nghiên cứu tại Washington, D.C., phác thảo tình hình tiền tuyến ở khu vực của Nga. Bản cập nhật gần đây nhất của nhóm nghiên cứu này mô tả cách các lực lượng Nga tiến vào thành phố Sudzha, nơi quân đội Ukraine chiếm giữ ngay sau khi cuộc tấn công của họ diễn ra vào tháng 8 năm ngoái.

Nhóm nghiên cứu này cho biết thời điểm Nga bắt đầu phá hủy mỏm đá nhô ra Kursk của Ukraine cùng lúc với thời điểm chính quyền Trump ngừng chia sẻ thông tin tình báo của Hoa Kỳ là điều đáng chú ý. Vào ngày 5 tháng 3, chính quyền Trump đã tạm dừng hoạt động tình báo của Hoa Kỳ đối với các lực lượng của Ukraine, làm dấy lên lo ngại rằng điều này sẽ trao cho quân đội của Vladimir Putin một chiến trường và lợi thế đàm phán.

Trong hai ngày sau khi chính quyền Trump đình chỉ việc chia sẻ thông tin tình báo của Hoa Kỳ với Ukraine, lực lượng Nga đã tăng cường các hoạt động tấn công để trục xuất lực lượng của Kyiv khỏi Kursk Oblast, ISW cho biết. Nga đã đánh sập phần phía bắc của vùng nhô ra của Ukraine, với các cảnh quay được định vị địa lý cho thấy họ đã chiếm lại các khu định cư và cánh đồng ở phía tây bắc và phía nam Sudzha. Các blogger quân sự ủng hộ Nga cho biết quân đội Ukraine đang giữ các vị trí hạn chế nhưng hầu hết lực lượng của Kyiv đã rút khỏi các vị trí ở phần phía bắc của vùng nhô ra.

ISW cho biết thời điểm đóng băng thông tin tình báo của Hoa Kỳ cùng với sự sụp đổ là "đáng chú ý" và trước đó, quân đội Nga đã không ưu tiên đẩy lực lượng Ukraine ra khỏi Kursk Oblast. Một nguồn tin của chính phủ Ukraine cho biết, theo tạp chí Time, việc đình chỉ chia sẻ thông tin tình báo đã tác động nhiều nhất đến các hoạt động của Ukraine tại khu vực của Nga, mặc dù ISW kết luận rằng vẫn chưa rõ ràng về mối liên hệ rõ ràng.

Trên Futura Doctrina Substack của mình, Thiếu tướng quân đội Úc đã nghỉ hưu Mick Ryan cho biết Putin có lẽ đã khuyến khích mạnh mẽ giới lãnh đạo quân sự của mình giành lại Kursk trước khi bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào diễn ra. Bản chất mong manh của các tuyến liên lạc từ các yếu tố phía bắc của vùng nhô ra trở lại Ukraine có lẽ đang chứng kiến ​​rất nhiều kế hoạch dự phòng và trò chơi chiến tranh trong trường hợp người Ukraine cần phải tiến hành rút quân, Ryan nói thêm.

⦿ ---- Pháp sẽ gửi thêm 195 triệu euro vũ khí và đạn dược cho Ukraine từ số tiền thu được từ các tài sản bị đóng băng của Nga, theo Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu cho biết trong một cuộc phỏng vấn với La Tribune Dimanche được công bố vào Chủ Nhật. Gói này sẽ cung cấp đạn pháo 155 mm và tên lửa AASM, được sử dụng bởi máy bay chiến đấu Mirage 2000 mà Pháp bắt đầu cung cấp cho Ukraine vào tháng 2. Pháp cũng đang đẩy nhanh việc cung cấp thiết bị quân sự và đạn dược cho Ukraine khi viện trợ của Hoa Kỳ vẫn bị Trump đình chỉ, chuyển giao các thiết bị cũ hơn, bao gồm xe tăng AMX-10RC và xe bọc thép chở quân.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết Ukraine có thể không tồn tại được trong cuộc chiến chống lại Nga ngay cả khi có sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. "Thế đó, dù sao thì nó cũng có thể không tồn tại được. Nhưng chúng ta có một số điểm yếu với Nga, bạn biết đấy? Cần có hai người. Cuộc chiến đó sẽ không xảy ra, và nó đã xảy ra. Vì vậy, bây giờ chúng ta mắc kẹt với mớ hỗn độn này", Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với "Sunday Morning Futures" của Fox News phát sóng vào hôm Chủ Nhật khi được hỏi liệu ông có thể chấp nhận được sự thật rằng Ukraine có thể không tồn tại được nếu không có sự hỗ trợ của Hoa Kỳ hay không.

Trump dường như đã giải quyết những lo ngại của Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda về việc châu Âu không thể hỗ trợ Kiev nếu không có sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Tuần trước, Giám đốc CIA John Ratcliffe đã tuyên bố rằng việc chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine phần lớn đã bị tạm dừng. Ngoài ra, chính quyền Trump đã ngừng cung cấp viện trợ cho Ukraine.

⦿ ---- Đó là lý do cần có bắt chẹt. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nói riêng rằng việc ký kết một thỏa thuận khoáng sản sẽ không đủ để Mỹ khôi phục viện trợ cho Ukraine và chia sẻ thông tin tình báo, theo NBC News đưa tin vào Chủ Nhật, trích lời một quan chức chính quyền và một quan chức Hoa Kỳ khác.

Cụ thể, Trump rất muốn hoàn tất một thỏa thuận sẽ cấp cho Hoa Kỳ một phần tài sản khoáng sản của Ukraine. Tuy nhiên, theo các quan chức, ông cũng đang tìm kiếm sự thay đổi trong cách tiếp cận của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đối với các cuộc đàm phán hòa bình. Điều này bao gồm sự sẵn sàng xem xét các thỏa hiệp như nhượng đất Ukraine cho Nga. Trước đó, Trump đã nói với Fox News rằng sau cuộc cãi vã với Zelensky tại Bạch Ốc, ông vẫn hy vọng thỏa thuận về kim loại đất hiếm từ Ukraine sẽ được ký kết.⦿ ---- Ngưng bắn một phần: Ukraine có kế hoạch đề xuất hạn chế các cuộc tấn công tầm xa và hoạt động chiến đấu ở Biển Đen để khôi phục sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Phái đoàn Ukraine sẽ tới Saudi Arabia vào ngày 10-12 tháng 3 để đàm phán với phía Mỹ. Trong các cuộc hội đàm tại Saudi Arabia tuần này, Ukraine sẽ cố gắng thuyết phục Hoa Kỳ khôi phục hỗ trợ tình báo và quân sự, đảm bảo với Chánh văn phòng của TT Donald Trump rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky muốn nhanh chóng chấm dứt chiến tranh với Nga. Tờ Financial Times đưa tin này, trích dẫn nguồn tin từ các quan chức giấu tên.Theo các nguồn tin của ấn phẩm này thông báo về công tác chuẩn bị cho các cuộc đàm phán tại Saudi Arabia, Kyiv có ý định đề xuất lệnh ngừng bắn một phần với Nga liên quan đến các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa cũng như các hoạt động thù địch ở Biển Đen, với hy vọng rằng tiến triển trong các cuộc đàm phán sẽ buộc Washington phải đảo ngược quyết định đóng băng hoạt động chia sẻ thông tin tình báo và cung cấp vũ khí.Theo một quan chức Ukraine, Kyiv sẽ ưu tiên cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ trong ngắn hạn. Cùng lúc đó, hai quan chức châu Âu cho biết Kiev coi tiến triển trong các cuộc đàm phán ngừng bắn là sự trao đổi ("có đi có lại" - biên tập) để khôi phục hỗ trợ quân sự và tình báo.⦿ ---- Bỏ rơi đồng minh dưới mưa đạn: Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Lindsey Graham, R-S.C., đã cảnh báo vào Chủ Nhật về những hậu quả thảm khốc có thể xảy ra đối với Ukraine nếu chính quyền Trump không khởi động lại viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo với quốc gia Đông Âu này."Miễn là cuộc chiến vẫn tiếp diễn, nếu chúng ta rút phích cắm khỏi Ukraine, thì tình hình sẽ còn tồi tệ hơn cả Afghanistan", Graham nói trong một cuộc phỏng vấn trên "Fox News Sunday"."Cho đến khi chúng ta có lệnh ngừng bắn, tôi sẽ cung cấp cho Ukraine những gì họ cần về mặt tình báo và vũ khí để tự vệ", Graham nói thêm. "Về Nga, tôi sẽ áp dụng lệnh trừng phạt đối với lĩnh vực ngân hàng và năng lượng của họ vào tuần tới, thúc giục họ ngồi vào bàn đàm phán. Nếu họ không tham gia vào lệnh ngừng bắn và đàm phán hòa bình với chính quyền, chúng ta nên trừng phạt họ thật nặng".Bình luận của ông được đưa ra chỉ vài ngày sau khi chính quyền Trump tạm dừng viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine, vừa kỷ niệm ba năm ngày Nga xâm lược biên giới phía đông Ukraine.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có thể gặp người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng tới tại Bắc Kinh, theo tờ South China Morning Post đưa tin hôm thứ Hai, trích dẫn nhiều nguồn tin ngoại giao của Mỹ và Trung Quốc. Theo báo cáo, các quan chức Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đàm phán để tổ chức một hội nghị thượng đỉnh giữa Trump và Tập và dự kiến ​​sẽ tổ chức vào tháng 4, mặc dù ngày tháng vẫn chưa được thống nhất.Ngoài ra, một trong những nguồn tin cho biết Trump muốn Tập đến thăm ông tại dinh thự Mar-a-Lago của ông ở Florida, nhưng Trung Quốc thúc đẩy một cuộc họp chính thức hơn ở Washington hoặc Bắc Kinh. "Đặc biệt đối với Tập, nếu Trump đến thăm Trung Quốc sau 'hai phiên họp', đó sẽ là một chiến thắng ngoại giao quan trọng", nguồn tin nói với hãng truyền thông. Một trong những nguồn tin của Mỹ tiết lộ rằng động thái tiếp theo của Trump đối với Trung Quốc có thể diễn ra "rất sớm", đồng thời nói thêm rằng nhà lãnh đạo Hoa Kỳ hiện đang tập trung vào Ukraine và một khi vấn đề này được giải quyết, sự chú ý của ông sẽ chuyển "sang Trung Quốc".⦿ ---- Hôm nay, chiến tranh thương mại bùng nổ dữ dội hơn: Thuế quan của Trung Quốc lên tới 15% đối với một loạt hàng hóa nông sản của Hoa Kỳ có hiệu lực vào hôm nay, thứ Hai, có khả năng làm trầm trọng thêm tranh chấp thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Các khoản thuế được công bố vào tuần trước có phạm vi rộng, tác động đến các mặt hàng từ thịt bò và gia cầm đến ngũ cốc. Cùng với thuế quan, Bắc Kinh cũng cho biết họ sẽ hoàn toàn đình chỉ nhập đậu nành từ ba thực thể của Hoa Kỳ và cũng dừng mua gỗ tròn của Hoa Kỳ (American logs).Động thái của Bắc Kinh diễn ra sau khi chính quyền Trump tăng gấp đôi thuế quan chung đối với tất cả hàng xuất cảng của Trung Quốc. Các biện pháp của Trung Quốc đánh vào hàng hóa mà quốc gia châu Á này có thể nhập từ các quốc gia khác, bảo vệ nền kinh tế trong nước TQ khỏi sự phản ứng dữ dội.Các quan chức Trung Quốc đã ra tín hiệu tự tin rằng họ có thể giải quyết căng thẳng thương mại với Tổng thống Donald Trump. Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Lan Fo'an đã phát biểu bên lề phiên họp lập pháp thường niên tại Bắc Kinh rằng chính quyền trung ương có đủ công cụ chính sách tài khóa và không gian để ứng phó với những thách thức có thể xảy ra trong và ngoài nướcSự trả đũa của Trung Quốc dường như được cân nhắc để tránh mọi sự leo thang sau khi Trump phát động một cuộc chiến thương mại toàn cầu, tạo cơ hội cho các cuộc đàm phán giữa hai bên. Mặc dù nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đã ra tín hiệu sẵn sàng nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhưng cho đến nay vẫn chưa có cuộc thảo luận nào được công bố.Thuế quan mới của Trung Quốc được đưa ra khi các nhà lập pháp của quốc gia châu Á này tập trung tại Bắc Kinh để tham dự Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc. Tại cuộc họp tuần trước, Thủ tướng Lý Cường (Li Qiang) đã đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 5%, một mục tiêu đầy tham vọng trong bối cảnh bất ổn thương mại, khủng hoảng bất động sản kéo dài và tình trạng giảm phát đang đeo bám nền kinh tế. Lý cũng cho biết Trung Quốc đang tăng thâm hụt ngân sách chung lên mức cao nhất trong hơn ba thập niên.⦿ ---- Các nhà đầu tư Trung Quốc bí mật mua cổ phần trong các công ty tư nhân của Elon Musk bằng các cơ chế tài chính độc đáo giúp che giấu danh tính của họ. Mặc dù hợp pháp, nhưng các khoản đầu tư này làm dấy lên lo ngại về ảnh hưởng của Bắc Kinh, đặc biệt là vì Musk đóng vai trò quan trọng trong nền chính trị Hoa Kỳ, theo báo Financial Times.Các nhà đầu tư Trung Quốc đang âm thầm đầu tư hàng chục triệu đô la vào các công ty tư nhân của Elon Musk, chẳng hạn như SpaceX, xAI và Neuralink. Họ sử dụng các cấu trúc tài chính đặc biệt được gọi là phương tiện chuyên dụng (SPV: special-purpose vehicles), cho phép họ ẩn danh và tránh các hạn chế từ chính quyền Hoa Kỳ. Các khoản đầu tư tăng cường sau khi Musk trở thành cố vấn thân cận của Tổng thống Donald Trump và các công ty của ông đã chiếm được các hợp đồng chính phủ quan trọng của Mỹ...Các nhà đầu tư Trung Quốc không thể trực tiếp mua cổ phiếu của các công ty công nghệ và quốc phòng Hoa Kỳ. Do đó, các quỹ được đặt vào các phương tiện được đăng ký tại Quần đảo Cayman, sau đó đầu tư vào vốn cổ phần tư nhân của Hoa Kỳ nắm giữ cổ phần trong các công ty của Musk. Dòng tiền của Trung Quốc đổ vào làm dấy lên lo ngại, đặc biệt là khi Musk có quyền tiếp cận các dự án bí mật của chính phủ Hoa Kỳ và các hợp đồng của ông với Pentagon.Bản thân Musk đã duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Bắc Kinh trong nhiều năm. Năm 2019, ông đã khánh thành một nhà máy Tesla khổng lồ tại Thượng Hải, nơi phụ thuộc vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc. SpaceX, công ty đã tăng đáng kể định giá trong những năm gần đây, là điểm thu hút lớn nhất đối với các nhà đầu tư Trung Quốc.⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố đóng cửa hầu hết các chương trình của USAID sau quá trình xem xét kéo dài 6 tuần. Nguyên nhân là do hàng tỷ đô la bị sử dụng sai mục đích, không phù hợp với lợi ích của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ chính thức hủy bỏ 83% các chương trình của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) sau 6 tuần phân tích, họ đã chi hàng tỷ đô la cho các mục tiêu không phục vụ cho lợi ích của Hoa Kỳ,theo Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết trong mạng X."Sau 6 tuần xem xét, chúng tôi chính thức hủy bỏ 83% các chương trình của USAID. 5.200 hợp đồng hiện đã bị hủy đã chi hàng chục tỷ đô la theo những cách không nhất quán với (và trong một số trường hợp, gây tổn hại) đến lợi ích quốc gia cốt lõi của Hoa Kỳ. Sau khi tham vấn với Quốc hội, chúng tôi dự định rằng 18% chương trình còn lại mà chúng tôi đang giữ lại (khoảng 1.000) hiện sẽ được Bộ Ngoại giao quản lý hiệu quả hơn", Rubio viết. Vào ngày 27 tháng 2, chính quyền Hoa Kỳ đã chấm dứt gần 5.800 khoản tài trợ của USAID, chỉ giữ lại 500 khoản trị giá 57 tỷ đô la.⦿ ---- Tổng thống Trump không loại trừ khả năng kinh tế Mỹ suy thoái trong năm nay trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng vào Chủ Nhật, nói rằng "cần một chút thời gian" để nền kinh tế và người Mỹ thấy được lợi ích từ mức thuế quan mới của ông. Ông đã giảm nhẹ mức lỗ gần đây của thị trường chứng khoán, cho rằng "bạn phải làm điều đúng đắn" bất kể thị trường có thích hay không, theo báo cáo của Washington Post. Trump đã đưa ra những bình luận này trong một cuộc phỏng vấn cho chương trình Sunday Morning Futures của Fox News Channel.Ông cũng giảm nhẹ mối lo ngại rằng các doanh nghiệp cần sự rõ ràng và trước khi đưa ra quyết định về đầu tư. Các doanh nghiệp luôn nói rằng họ cần sự rõ ràng, Trump nói, gọi đó là "gần như là một câu nói ẩn dụ". Ông nói thêm rằng thuế quan của Hoa Kỳ "có thể tăng. Tôi không nghĩ chúng ta sẽ giảm". Khi được người dẫn chương trình Maria Bartiromo hỏi về dự báo của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta rằng sản lượng kinh tế của Hoa Kỳ sẽ giảm 2,8% trong quý này, sau khi tăng trưởng trong gần ba năm, Trump đã không phản bác."Tôi ghét phải dự đoán những điều như vậy", ông nói, theo AP. "Có một giai đoạn chuyển đổi vì những gì chúng tôi đang làm là rất lớn. Chúng tôi đang mang lại sự giàu có cho nước Mỹ". Trong suốt nhiệm kỳ của Tổng thống Biden, các nhà kinh tế đã cảnh báo rằng suy thoái kinh tế sắp xảy ra, nhưng nó chưa bao giờ xảy ra, tờ WP chỉ ra.Trump cho biết ông vẫn đang có kế hoạch áp thuế quan có đi có lại đối với tất cả các đối tác thương mại có thuế quan đối với hàng hóa của Hoa Kỳ, theo NPR. "Ngày 2 tháng 4, mọi thứ sẽ trở thành có đi có lại", ông nói. "Những gì họ tính cho chúng tôi, chúng tôi tính cho họ". Mặt khác, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cho biết vào Chủ Nhật trên chương trình Meet the Press của NBC rằng không cần phải chuẩn bị cho một sự từ chối. "Sẽ không có suy thoái kinh tế nào ở Hoa Kỳ", Lutnick nói.⦿ ---- Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, một người độc lập từ Vermont, người tham gia nhóm họp trong Thượng viện với Đảng Dân chủ, đã lên tiếng báo động về một kế hoạch được báo cáo, do Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) của tỷ phú Elon Musk khởi xướng, nhằm cắt giảm tới 50 phần trăm nhân viên của Cục An sinh Xã hội (SSA). Vị thượng nghị sĩ tuyên bố rằng việc cắt giảm như vậy sẽ dẫn đến thời gian chờ đợi lâu hơn để được hưởng trợ cấp khuyết tật và có thể dẫn đến hàng nghìn ca tử vong.Newsweek đã liên hệ với SSA và các công ty của Musk để xin bình luận qua email vào sáng Chủ Nhật. An sinh Xã hội là một chương trình quan trọng mà hàng triệu người Mỹ tin tưởng, đặc biệt là người cao tuổi và người khuyết tật. Cơ quan liên bang này đã gặp phải tình trạng tồn đọng đáng kể trong việc xử lý các yêu cầu bồi thường khuyết tật và việc cắt giảm thêm nhân viên có thể làm trầm trọng thêm tình trạng chậm trễ này.Sanders, người từ lâu đã tự định vị mình là người bảo vệ tầng lớp lao động và chỉ trích các tỷ phú, đã đăng một cảnh báo lên X, trước đây là Twitter, vào thứ Bảy: "Kế hoạch cắt giảm 50% nhân viên của Cơ quan An sinh Xã hội của Elon Musk sẽ khiến 37.000 người Mỹ tử vong mỗi năm khi chờ đợi để nhận được trợ cấp khuyết tật trong khi thời gian chờ đợi trung bình để nhận được những khoản trợ cấp này sẽ tăng lên 412 ngày. Điều đó là không thể chấp nhận được."Hiện tại, cơ quan liên bang này có khoảng 600.000 nhân viên, nghĩa là khoảng 300.000 người có thể bị cắt giảm. Trong một tập podcast gần đây của Joe Rogan, Musk mô tả An sinh Xã hội là "chương trình lừa đảo Ponzi lớn nhất mọi thời đại". Nhận xét đó đã gây ra phản ứng dữ dội từ những người chỉ trích cáo buộc ông phát tán "thông tin sai lệch".Sanders và những đảng viên Dân chủ khác lập luận rằng việc cắt giảm nhân viên An sinh xã hội sẽ là một sự cắt giảm thực tế đối với An sinh xã hội vì thời gian chờ đợi lâu hơn và các dịch vụ bị cắt giảm có thể ngăn cản những người thụ hưởng tiếp cận tiền của họ một cách kịp thời.⦿ ---- Donald Trump đã chửi mắng nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky, tuyên bố Zelensky đã lấy tiền của Hoa Kỳ như "kẹo bốc từ một đứa trẻ" thay mặt cho Ukraine. "Những gì ông ta đã làm giống như lấy kẹo từ một đứa trẻ vậy", tổng thống Hoa Kỳ nói với Fox News trong một cuộc phỏng vấn vào đầu tuần này. "Ông ta là một người thông minh và cứng rắn, và ông ta đã lấy tiền ra khỏi đất nước này dưới thời Biden như kẹo từ một đứa trẻ - thật dễ dàng với cùng thái độ đó".Trump, người đã công khai bất đồng quan điểm với người đồng cấp Ukraine trong một cuộc cãi vã bất thường trước ống kính truyền hình tại Phòng Bầu dục vào cuối tháng 2, cũng tuyên bố rằng ông ta "cứng rắn hơn bất kỳ ai từng đến Nga". Điều này diễn ra bất chấp một số nhà phê bình của tổng thống chỉ trích áp lực mà Trump đã gây ra cho Ukraine - quốc gia vẫn đang mắc kẹt trong cuộc chiến với lực lượng của Vladimir Putin - bằng cách cấm chia sẻ thông tin tình báo và đình chỉ nguồn cung cấp viện trợ quân sự từ Hoa Kỳ.Vào tháng 2, Trump cũng đổ lỗi cho Ukraine vì đã bắt đầu cuộc chiến vào năm 2022, bất chấp cuộc xâm lược man rợ của Putin. "Tôi đã dừng đường ống dẫn dầu của Nga, tôi là người đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga, tôi là người đã cung cấp Ukraine vũ khí Javelin, nhưng tôi rất hợp với Putin", Trump nói.⦿ ---- Nội bộ Anh quốc rạn nứt: Hôm nay (Chủ nhật 9/3/2025), Pat McFadden, Thủ hiến Công quốc Lancaster (một lãnh thổ tự trị trong Anh quốc, bao gồm Lancashire, Yorkshire, Cheshire, Staffordshire, và Lincolnshire) cho biết các quốc gia không thể bị "lôi kéo" vào cái gọi là liên minh tự nguyện của Anh. McFadden đã nói rằng các quốc gia phải "tự tiến lên" nếu họ muốn trở thành một phần của nhóm các quốc gia sẵn sàng bảo vệ thỏa thuận hòa bình ở Ukraine.Anh và Pháp đã dẫn đầu các nỗ lực để các quốc gia cam kết tham gia liên minh gìn giữ hòa bình. Người ta hiểu rằng không phải tất cả các quốc gia quan tâm đến kế hoạch này đều nhất thiết phải cung cấp quân cho lực lượng gìn giữ hòa bình, nhưng họ có khả năng đóng góp theo những cách khác.Các nỗ lực ngoại giao để đảm bảo một thỏa thuận hòa bình sẽ tiếp tục trong tuần này, với các cuộc đàm phán dự kiến giữa Hoa Kỳ và Ukraine tại Ả Rập Saudi. Bộ trưởng Quốc phòng John Healey cũng dự kiến sẽ tham gia thảo luận với những người đồng cấp của mình.⦿ ---- Nếu Trump không chịu theo lệnh tòa án? Nghĩa là, nếu chính quyền Trump quăng bỏ ngành tư pháp, chuyện gì xảy ra? Về sự phản đối hiệu quả, đảng Dân chủ không đưa ra bất kỳ sự phản đối nào. Báo New York Times ghi rằng hiện có 110 vụ kiện đang diễn ra ở các tòa án nhằm ngăn chặn các hành động của chính phủ Trump.Nhưng như bài luận của khách mời trên tờ New York Times của Erwin Chemerinsky — Trưởng khoa Luật Berkeley tại Đại học California — đã đặt câu hỏi: "Nếu Trump thách thức Tòa án, thì sao?" Chermerinsky cho biết không phải là cường điệu khi nói rằng tương lai của nền dân chủ hiến pháp Hoa Kỳ hiện phụ thuộc vào câu hỏi duy nhất đó."Sự thật phũ phàng đối với những người mong muốn tòa án kiềm chế chính quyền Trump là hiến pháp không trao cho thẩm phán quyền buộc tuân thủ các phán quyết của họ — chính nhánh hành pháp mới là bên cuối cùng thực thi các lệnh của tòa án. Nếu một tổng thống quyết định phớt lờ phán quyết của tòa án, thì tòa án có khả năng sẽ trở nên bất lực."Thị trường tài chính phản ứng ra sao? Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu thị trường tài chính có tham gia vào cuộc kháng cự hay không. Diễn biến của thị trường chứng khoán tuần trước không đủ kịch tính, và cái gọi là "những người bảo vệ trái phiếu" cho đến nay vẫn đứng ngoài cuộc ở Hoa Kỳ — mặc dù họ đang phô trương sức mạnh ở châu Âu với mức tăng lớn về lãi suất dài hạn của Đức. Nhưng một vụ sụp đổ của thị trường chứng khoán, hoặc một cuộc tháo chạy khỏi trái phiếu Hoa Kỳ dẫn đến mức tăng lớn về lãi suất, có thể khó bị bỏ qua hơn là tòa án.⦿ ---- Nhật Bản được xếp hạng là quốc gia phát triển có điều kiện làm việc tệ thứ ba đối với phụ nữ trong năm thứ hai liên tiếp, theo chỉ số năm 2024 do tạp chí Anh The Economist biên soạn công bố nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ vào thứ Bảy.Dựa trên chỉ số trần kính (glass-ceiling index), đo lường vai trò và ảnh hưởng của phụ nữ trong lực lượng lao động tại 29 trong số 38 thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, Nhật Bản đứng thứ 27, tiếp theo là Nam Hàn và Thổ Nhĩ Kỳ (nghĩa là: tệ hại nhất cho phụ nữ là Thổ Nhĩ Kỳ, rồi tới Nam Hàn, Nhật Bản). Theo cuộc khảo sát thường niên, Thụy Điển đứng đầu, Iceland, Phần Lan và Na Uy đứng sau.Khi xem xét điều kiện làm việc của phụ nữ dựa trên 10 số liệu từ giáo dục và mức lương chênh lệch giới tính đến chế độ nghỉ phép có lương dành cho cha mẹ và đại diện chính trị, các quốc gia Bắc Âu đứng đầu bảng xếp hạng nhờ các chính sách bình đẳng giới và các biện pháp hỗ trợ cha mẹ đi làm.New Zealand là "quốc gia được cải thiện nhiều nhất", tăng tám bậc lên vị trí thứ năm cùng với Pháp và Bồ Đào Nha. Anh và Canada đứng thứ 14 và Ý đứng thứ 16, trong khi Hoa Kỳ đứng thứ 19.Cuộc khảo sát cho thấy tỷ lệ đại diện chung của phụ nữ trong hội đồng quản trị công ty đã tăng từ 21% năm 2016 lên 33%, với nam giới và phụ nữ ở Anh, Pháp và New Zealand gần như ngang nhau về mặt vị trí trong hội đồng quản trị công ty.Mặc dù có xu hướng tích cực trong giáo dục, tỷ lệ tham gia lao động của phụ nữ vẫn thấp, ảnh hưởng đến sự thăng tiến trong sự nghiệp và khoảng cách lương theo giới tính, theo cuộc khảo sát. Mức lương trung bình của phụ nữ thấp hơn 11,4% so với nam giới, với khoảng cách ngày càng lớn hơn ở các quốc gia như Nhật Bản và Úc.Cuộc khảo sát cho biết tỷ lệ đại diện nữ trong chính trị đạt 34 phần trăm nói chung, với Anh chứng kiến tỷ lệ phụ nữ trong quốc hội tăng từ 35 phần trăm lên 41 phần trăm sau cuộc tổng tuyển cử năm ngoái. Đối với Nhật Bản, chỉ có 16 phần trăm nhà lập pháp là phụ nữ, nhưng "đây là mức cao kỷ lục đối với quốc gia này", cuộc khảo sát lưu ý.⦿ ---- Nam Hàn: Sản lượng sản xuất của Nam Hàn, một trụ cột chính của nền kinh tế, đã giảm hơn 4% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 1, đánh dấu mức giảm mạnh nhất trong 18 tháng. Theo dữ liệu do Cục Thống kê Hàn Quốc công bố vào ngày 9 tháng 3, Chỉ số sản xuất sản xuất đạt 103,7 điểm vào tháng 1, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức giảm lớn nhất kể từ tháng 7 năm 2023, khi chỉ số này giảm 6,6%.Hiệu suất cũng yếu hơn so với tháng trước. Chỉ số sản xuất sản xuất điều chỉnh theo mùa trong tháng 1 là 111,6, giảm 2,4% so với tháng 12. Trong khi một số ngành, như thiết bị vận tải khác (tăng 2,8%) và dược phẩm (tăng 2,1%) chứng kiến mức tăng, thì các ngành như máy móc (-7,7%) lại giảm mạnh hơn.Khi sản lượng giảm, lượng hàng xuất xưởng cũng giảm. Vào tháng 1, lượng hàng xuất xưởng sản phẩm sản xuất đã giảm 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm lớn nhất trong hai năm. Lượng hàng trong nước giảm 11,8%, trong khi lượng hàng xuất cảng giảm 1,2%. So với tháng trước, lượng hàng giảm 6,2%. Lượng hàng trong nước giảm 2,4%, và lượng hàng xuất cảng giảm mạnh 10,3%.⦿ ---- Nhất Dallas, nhì L.A. Đó là 2 sân bay quốc tế hành lý đi phi cơ bị mất hay thất lạc nhiều nhất. Sân bay quốc tế Los Angeles có yêu cầu bồi thường hành lý kém an toàn thứ hai tại Hoa Kỳ, theo bảng xếp hạng gần đây. Công ty bồi thường hàng không AirAdvisor đã biên soạn bảng xếp hạng để xác định nơi mà hành khách có nhiều khả năng bị mất cắp hành lý nhất, có tính đến các trường hợp tìm kiếm trên Google về hành lý bị thất lạc, khoảng cách từ cổng đến nơi nhận hành lý, xếp hạng của Google, đánh giá tiêu cực trên Yelp và lượng hành khách.Theo bảng xếp hạng, yêu cầu bồi thường hành lý kém an toàn nhất là Sân bay quốc tế Dallas/Fort Worth xếp hạng số 1, tiếp theo là Sân bay quốc tế Los Angeles và Sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta.Một sân bay khác của California — Sân bay quốc tế San Francisco — nằm trong số những sân bay có 10 yêu cầu bồi thường hành lý kém an toàn nhất ở vị trí thứ 8. Các sân bay lớn khác ở Nam California như Sân bay John Wayne (còn gọi là sân bay Santa Ana tại Quận Cam), Sân bay Hollywood Burbank và Sân bay quốc tế San Diego không xuất hiện trong bảng xếp hạng.⦿ ---- Bái Taiwan News loan tin:đã chết đuối ở Chiayi vào Chủ Nhật. Bốn học sinh nam từ một trường trung học nghề ở Chiayi đã rơi xuống sông Bazhang gần cầu Mituo Yingyue, CNA đưa tin. Sở cứu hỏa Chiayi cho biết một thành viên của công chúng đã báo cáo vụ việc vào lúc 1:04 chiều. Bốn học sinh Việt Nam này là một phần của một nhóm lớn hơn từ cùng trường trong một chuyến đi chơi trên sông. Theo UDN, những cậu bé rơi xuống nước được cho là đang câu cá ở bờ sông.Những học sinh khác không biết bạn cùng lớp của mình đã rơi xuống sông cho đến khi những người ứng cứu đầu tiên đến để giúp các cậu bé lên bờ. Cậu bé thứ tư đã không phản ứng khi được kéo lên khỏi mặt nước lúc 1:57 chiều, theo UDN. Đội cứu hộ đã cố gắng hô hấp nhân tạo trước khi đưa cậu bé đến Bệnh viện St. Martin de Porres để cấp cứu. Tuy nhiên, các bác sĩ không thể cứu sống cậu bé và cậu bé đã được tuyên bố tử vong vào lúc 2:28 chiều. Các phiên dịch viên từ trường dạy nghề đang hỗ trợ giao tiếp giữa học sinh nước ngoài và cảnh sát.⦿ ---- HỎI 1: Nghiên cứu cho thấy việc cho phép thanh thiếu niên uống rượu ở nhà có thể dẫn đến việc sử dụng rượu nhiều hơn khi trưởng thành?ĐÁP 1: Đúng vậy. Nghiên cứu cho thấy việc cho phép thanh thiếu niên uống rượu ở nhà có thể dẫn đến việc sử dụng rượu nhiều hơn khi trưởng thành. Một số phụ huynh có thể nghĩ rằng việc cho phép con mình thử rượu ở nhà dưới sự giám sát có thể làm giảm sự tò mò về rượu và giúp thúc đẩy việc uống rượu an toàn. Nhưng một nghiên cứu mới trên tạp chí Addictive Behaviors phát hiện ra rằng việc cha mẹ cung cấp đồ uống — hoặc thậm chí chỉ cho trẻ vị thành niên nếm thử rượu — có liên quan đến việc uống rượu nhiều hơn và các vấn đề liên quan đến rượu sau này. Nghiên cứu cho biết "Có mối quan hệ chặt chẽ giữa việc cha mẹ cho phép sử dụng rượu trong thời kỳ thanh thiếu niên và việc tăng tần suất và số lượng sử dụng rượu, các triệu chứng rối loạn sử dụng rượu và tác hại liên quan đến rượu ở tuổi trưởng thành". Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Các loại thuốc không kê đơn như aspirin hoặc ibuprofen có thể giúp bảo vệ chống lại chứng mất trí?ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới cho thấy các loại thuốc không kê đơn như aspirin hoặc ibuprofen có thể giúp bảo vệ chống lại chứng mất trí. Các NSAID (thuốc chống viêm không steroid) này có thể giúp bảo vệ não bằng cách làm giảm tình trạng viêm góp phần gây ra chứng mất trí, các nhà nghiên cứu đã báo cáo trên Tạp chí của Hiệp hội Lão khoa Hoa Kỳ (American Geriatrics Society). Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người dùng NSAID trong thời gian dài có nguy cơ mắc chứng mất trí thấp hơn 12%. Chi tiết: