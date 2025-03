- Thầy Minh Tuệ và gần 30 sư rời Thái, vào Mã Lai - PTT Vance: Mỹ có thể sẽ phải xâm lược Mexico. - Trump sẽ 'trục xuất' 240.000 tỵ nạn Ukraine kể từ tháng 4/2025, thu hồi tư cách pháp lý - Mỹ đi đêm, hy vọng lật đổ Zelensky nhưng các lãnh đạo đối lập từ chối vì không thể bầu cử hiện nay.

Hình ảnh Thầy Minh Tuệ và gần 30 vị sư hạnh đầu đà rời lãnh thổ Thái Lan, bước vào cửa khẩu Malaysia chiều ngày 6/3/2025. (Hình: Facebook Bùi Đương)

- Greenland trả lời Trump. Lãnh thổ Greenland không phải để bán và không dễ dàng bị chiếm đoạt.

- Panama nói Trump chỉ nói dối: Xin đừng vu khống và bắt nat Panama

- TQ trả lời Trump: sẵn sàng chiến tranh nếu Mỹ muốn, dù là chiến tranh thuế quan, hay bất kỳ loại chiến tranh nào khác

- Elon Musk kêu gọi tư nhân hóa Bưu điện Hoa Kỳ và Amtrak (Công ty Đường sắt Quốc gia).

- Trump chỉ thị 80 đại sứ quán Mỹ ngưng theo dõi ô nhiễm không khí tại các nước (bất kể hại cho sức khỏe các nhà ngoại giao)

- Tòa án Tối cao Mỹ: Trump phải mở lại dòng tiền USAID. (Nếu Trump bất chấp lệnh Tòa Tối Cao, thì ai làm gì được Trump?)

- Lượng xe Tesla bán tháng 2 tại Đức giảm 76%

- Trump hoãn áp thuế 30 ngày đối với xe hơi từ Canada và Mexico

- Nam Hàn: Bắc Hàn gửi thêm 3.500 binh lính đến Nga để huấn luyện thực địa, chuẩn bị cho chiến trường Ukraine

- Dân biểu Sylvester Turner (Dân Chủ) đã qua đời, thọ 70 tuổi, nhắn Trump, "Đừng quậy phá Medicaid."

- Giám đốc CIA: vũ khí và thông tin tình báo từ Mỹ đến Ukraine đã tạm thời bị đóng băng, chờ Zelensky có xin Mỹ giúp hòa đàm

- Trump: 2,1 triệu dân Palestine phải rời khỏi Gaza.

- Anh, Pháp, Đức báo động: tình hình nhân đạo ở Gaza là "thảm khốc", cần viện trợ vào đầy đủ, nhanh chóng

- Mỹ truy tố 12 tin tặc TQ nghề gián điệp mạng

- 3 đệ tử của Elon Musk lãnh lương 6 hàng số từ các cơ quan họ giải thể

- 5 tỉnh Canada cấm rượu và bia Mỹ: Làm bốc hơi 650 triệu đô la ngành rượu bia Mỹ.

- Trump thu hẹp Bộ Gia Cư, đóng cửa tất cả văn phòng Bộ này ở 34 tiểu bang và Thủ đô DC

- Doug Ford (Thủ hiến Ontario, Canada) xé bỏ hợp đồng 68 triệu USD dịch vụ nối mạng Starlink của Musk, lên án Đại học Queen nên 'xấu hổ' vì Musk từng học trường này.

- Manila: tìm thấy xác máy bay chiến đấu FA-50 mất tích ở vùng núi Bukidnon, thu hồi 2 xác phi công

- HỎI 1: Xem màn hình (TV, phone...) nhiều sẽ hại sức khỏe tâm thần trẻ em? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Người già mất ngủ nên tập tạ? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-6/3/2025) ⦿ ---- Thầy Minh Tuệ và gần 30 vị sư đã rời Thái Lan, và được nhập cảnh Malaysia qua cửa khẩu Wang Kelian nơi biên giới Thái-Mã vào chiều ngày Thứ Năm 6/3/2025, cũng là một ngày trước ngày cuối cùng được phép ở Thái Lan theo thị thực (visa) của Thầy Minh Tuệ.

Tại sao Thầy Minh Tuệ phải rời Thái Lan để vào Malaysia? Bởi vì, thị thực của Thầy Minh Tuệ và nhiều Thầy không còn nhiều thời gian, nên khoảng vào ngày 3/3 hay ngày 4/3/2025, Thầy Minh Tuệ và nhóm sư theo học hạnh đầu đà cùng vài vị cư sĩ hộ pháp đang đi bộ ở Thái Lan đã lên xe buýt chạy tới cửa khẩu nơi biên giới Thái-Myanmar để xin thị thực vào Myanmar.

Tuy nhiên, khi quý Thầy tới cửa khẩu Mae Sot, ở tỉnh Tak, Thái Lan thì phía chính quyền Myanmar từ chối, không cho nhập cảnh. Quý Thầy phải lên xe buýt chạy tới cửa khẩu khác. Sau đó rất nhiều YouTubers bị bặt tin, vì họ chạy bằng xe máy và xe hơi thường, nên bị lạc và chạy không kịp với xe buýt của quý Thầy. Thêm nữa, vì tình hình khẩn cấp, nên các thông tin từ quý Thầy không phổ biến rộng nữa, và vì các tin từ nhiều YouTubers khác bỗng nhiên nhiễu loạn, có vẻ như mâu thuẫn.

Các thông tin sau đó, theo các video, có khi mâu thuẫn nhau. Sau đó có tin xe buýt quý Thầy tới cửa khẩu Mea Sa của Thái Lan, cũng bị phía Myanmar từ chối, không cấp thị thực vào nước này. Chưa rõ lý do vì sao Myanmar không cho vào, có thể vì đoàn sư quá đông, khoảng 30 vị sư đi theo Thầy Minh Tuệ, và có thể vì phía Myanmar đang nội chiến căng thẳng.

Tiêp theo, xe buýt quý Thầy chạy khẩn cấp tới cửa khẩu Chiang Khong giữa Thái Lan và Lào. Nhiều YouTubers dự đoán rằng quý Thầy rời Thái Lan để vào Lào một thời gian ngắn, khoảng 1 hay 2 ngày, thì xin vào lại Thái Lan thì thị thực sẽ được thêm thời hạn -- có lẽ sẽ thêm 60 ngày -- đi trong Thái Lan. Nhưng đứng trước cửa khẩu sang Lào, quý Thầy đột nhiên đổi ý, có thể vì có cố vấn của luật sư, nên lên xe buýt chạy khẩn cấp về một cửa khẩu phía Nam Thái Lan để xin nhập cảnh Malaysia. Có thể quý Thầy sợ sang Lào, sẽ bị giữ lại để trục xuất về Việt Nam?

Nhiều YouTubers đi chậm và đi lạc đã bay phi cơ dể tới Phuket, gần biên giới Malaysia để tìm quý Thầy. Theo các thông tin trên Facebook, quý Thầy đã vào được Malaysia chiều ngày 6/3/2025: Sư Minh Tuệ và tăng đoàn đã làm thủ tục nhập cảnh vào Malaysia lúc 07.00 giờ tối ngày 06/3/2025! Có một nhà sư Thái Lan lên xe đi cùng sư Minh Tuệ suốt hành trình. Có anh Phật tử tên là Hòa, đã từ Thái Lan bay đến trước và đón các sư tại cửa khẩu. Theo FB Bùi Đương: Cập nhật 6/3, 28 thầy đã có mặt tại Malaysia (trừ thấy Mình Túc chưa có hộ chiếu nên qua sau).

Nhà báo Nguyen Dan viết trên Facebook một ngày trước khi quý Thầy vào Malaysia:

"- Các sư sẽ phải qua bên Malaysia, ở lại đấy 2 ngày và quay lại Thái để có thêm thời hạn di trú tại đất Thái. Nhưng có thể có một rủi ro là các sư không nhập cảnh lại được vào Thái.

- Các sư sẽ đi bộ hành tại Malaysia (sau đó đi xuống Indo, Singapore... rồi đi thuyền qua Sri Lanka rồi đến Ấn Độ): cách này có nhiều vấn đề đáng bàn: Malaysia là đất nước đa số theo đạo Hồi, việc qua với danh nghĩa du lịch rồi sau đó đi khất thực, ngủ ngoài đường... sẽ rất khó. Việc đi tàu du lịch băng qua biển có trái ngược với hạnh tu của các sư không."

Hình và ghi chú sau đây là từ Facebook Võ Hồng Ly ngày 6/3/2025:

"19h15 : Sau khi nhập cảnh qua cửa khẩu Sadao, Malaysia, Thầy Minh Tuệ và tăng đoàn đã chụp một bức hình kỷ niệm với các tình nguyện viên sau mấy ngày chạy đua với thời gian với biết bao áp lực căng thẳng. Các Thầy dự định sẽ tiếp tục bộ hành và thăm quan các ngôi chùa tại Malaysia." (Hình: Facebook Võ Hồng Ly)

Hình ảnh Thầy Minh Tuệ và gần 30 vị sư hạnh đầu đà rời lãnh thổ Thái Lan, bước vào cửa khẩu Malaysia chiều ngày 6/3/2025. (Hình: Facebook Bùi Đương)

⦿ ---- Phó Tổng thống J.D. Vance dường như đã gây sốc cho các phóng viên khi ám chỉ rằng Hoa Kỳ có thể tiến hành "xâm lược Mexico". Tại một cuộc họp báo về biên giới hôm thứ Tư, phóng viên Ali Bradley của NewsNation đã hỏi phó tổng thống rằng liệu lực lượng Hoa Kỳ có "đèn xanh" để tấn công bên trong Mexico hay không vì một số băng đảng gần đây đã được chỉ định là tổ chức khủng bố nước ngoài.

"Ý tôi là, ngay bây giờ, rõ ràng là họ đã tấn công vào Houthis ở Yemen", phóng viên lưu ý. "Vậy tại sao không, khi chúng ta đã chứng kiến ​​bạo lực xuyên biên giới, lại tấn công họ ở Mexico?"

.

"Vậy thì, hãy xem này, tôi sẽ không đưa ra bất kỳ thông báo nào về bất kỳ cuộc xâm lược nào vào Mexico ở đây hôm nay", Vance trả lời. "Tổng thống có loa phóng thanh, và tất nhiên, ông ấy sẽ nói về những vấn đề này khi ông ấy cảm thấy cần thiết".

"Tất nhiên, tổng thống sẽ đưa ra quyết định về cách chúng ta triển khai các lực lượng đó", ông nói thêm. "Nhưng hy vọng của chúng tôi ở đây, hy vọng của chúng tôi là Mexico sẽ thực hiện công việc này một cách nghiêm túc. Chúng tôi không muốn có mối quan hệ tiêu cực với chính phủ Mexico".

Một phóng viên của Univision có vẻ ngạc nhiên trước phát biểu của Vance. "Vậy là ngài vừa nhắc đến điều gì đó về 'cuộc xâm lược' Mexico", phóng viên nhận xét. "Có bất kỳ cuộc nói chuyện hay suy nghĩ nào về việc quân đội Hoa Kỳ thực sự tiến vào Mexico không?"

"Không", Vance nhanh chóng khẳng định. "Câu hỏi tiếp theo".

⦿ ---- Cho rằng Zelensky có thái độ phản bội, không muốn hòa bình, Tổng Thống Donald Trump có kế hoạch 'trục xuất' ra khỏi Hoa Kỳ 240.000 người Ukraine kể từ tháng 4/2025. Trump được cho là đang có kế hoạch thu hồi tư cách pháp lý của hơn 240.000 người Ukraine đã chạy trốn khỏi cuộc chiến với Nga, theo các nguồn tin cho biết.

Một quan chức cấp cao của Trump và ba nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết sự thay đổi chính sách mạnh mẽ này có thể khiến những người tị nạn này phải nhanh chóng bị trục xuất. Động thái này, dự kiến ​​diễn ra sớm nhất là vào tháng 4, sẽ đánh dấu sự đảo ngược hoàn toàn sự chào đón mà người Ukraine nhận được dưới thời chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Việc hủy bỏ theo kế hoạch đối với người Ukraine là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của chính quyền Trump nhằm tước bỏ tư cách pháp lý của hơn 1,8 triệu người di cư vào Mỹ. Người phát ngôn Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ Tricia McLaughlin cho biết bộ này hiện chưa có thông báo nào.

Theo một email nội bộ của ICE, những người di cư mất tư cách tạm tha có thể phải đối mặt với các thủ tục trục xuất nhanh chóng. Đối với những người nhập cảnh qua các cửa khẩu hợp pháp mà không được "nhập cảnh" chính thức vào Hoa Kỳ - giống như những người được tạm tha (on parole) - không có giới hạn thời gian cho việc trục xuất nhanh chóng của họ. Điều này khác với những người nhập cư vượt biên trái phép, những người chỉ có thể bị trục xuất nhanh chóng trong hai năm sau khi nhập cảnh.

Ngoài 240.000 người Ukraine, các chương trình này còn bao phủ khoảng 530.000 người Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela và cũng bao gồm hơn 70.000 người Afghanistan chạy trốn khỏi sự chiếm đóng của Taliban ở Afghanistan.

⦿ ---- Mỹ đi đêm, hy vọng lật đổ Zelensky nhưng các lãnh đạo đối lập từ chối vì không thể bầu cử hiện nay. Chính quyền của Donald Trump đã có các cuộc đàm phán bí mật với một số đối thủ chính trị hàng đầu của Volodymyr Zelensky, theo báo The Telegraph. Có 4 thành viên cấp cao trong đoàn tùy tùng của Trump đã nói chuyện với Yulia Tymoshenko, lãnh đạo phe đối lập, cũng như các thành viên cấp cao trong đảng của cựu tổng thống Petro Poroshenko, theo Politico đưa tin.

Theo báo cáo, các cuộc thảo luận tập trung vào việc liệu Ukraine có thể tổ chức bầu cử tổng thống nhanh chóng hay không. Một rạn nứt đang ngày càng gia tăng giữa ông Trump và ông Zelensky, lên đến đỉnh điểm là một cuộc đấu khẩu công khai tại Phòng Bầu dục vào tuần trước và việc Hoa Kỳ rút viện trợ quân sự và tình báo cho Ukraine. Trump đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Ukraine phải tổ chức bầu cử và gọi tổng thống Ukraine là "kẻ độc tài" vì không tổ chức bỏ phiếu, mặc dù điều này bị cấm theo luật thiết quân luật trong hiến pháp của nước này.

Bà Tymoshenko vô cùng tham vọng trở thành tổng thống sau khi từng giữ chức thủ tướng vào năm 2005 và một lần nữa từ năm 2007 đến năm 2010 - là người phụ nữ duy nhất giữ chức vụ đó. Bà đã về nhì trong hai cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2010 và 2014, dành phần lớn thời gian tạm thời trong tù trong vụ truy tố được cho là có động cơ chính trị. Sau khi được bầu vào quốc hội Ukraine năm 2019, bà đã lãnh đạo đảng của mình trong phe đối lập.

Tuy nhiên, bà không được cho là gây ra nhiều mối đe dọa đối với ông Zelensky, người mà bà đã bảo vệ sau cuộc cãi vã của ông với ông Trump và JD Vance tại Bạch Ốc vào tuần trước. Bà cho biết: "Bầu cử trong thời chiến là điều không thể và vô đạo đức, vì quân đội của chúng ta sẽ không thể tham gia vào các cuộc bầu cử đó. Và nếu không có phiếu của quân nhân đang ở chiến trường, các cuộc bầu cử sẽ không bao giờ hợp pháp".

Oleksiy Goncharenko, một nghị sĩ của Đại biểu Nhân dân Ukraine và cũng là người đối lập với ông Zelensky, cho biết "về mặt vật lý là không thể" tổ chức bầu cử ở nước này trong bối cảnh có thông tin rằng Hoa Kỳ đã thăm dò những người đối lập với tổng thống. Ông nói với The Telegraph: "Tôi không ưa Zelensky nhưng điều đó là không thể vì tình hình an ninh hiện tại của chúng ta. Luật pháp cấm điều đó. Điều gì sẽ xảy ra nếu những người đang bỏ phiếu bị tấn công? Và bạn không chỉ nói về ngày bỏ phiếu, các cuộc bầu cử diễn ra trong một chiến dịch, điều đó là không thể.”

⦿ ---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio tuyên bố rằng cuộc xâm lược toàn diện của Ngaw vào Ukraine thực chất là một cuộc chiến tranh ủy nhiệm giữa Hoa Kỳ và Nga. Rubio nói như thế trong một cuộc phỏng vấn với Fox News: "Thành thật mà nói, đây là một cuộc chiến tranh ủy nhiệm giữa các cường quốc hạt nhân: Hoa Kỳ, giúp đỡ Ukraine và Nga. Và nó cần phải chấm dứt. Nhưng không ai có ý tưởng hay kế hoạch nào để chấm dứt nó". (Ghi chú: chỉ cần Putin tuyên bố Nga rút quân là có hòa bình, nhưng trong cuộc phỏng vấn trên Fox News này, Rubio kêu gọi Ukraine đừng phá hoại hòa bình.)

Rubio tin rằng kế hoạch của Ukraine và các đồng minh cho đến nay là "hãy cứ tiếp tục cung cấp cho họ những gì họ cần trong thời gian cần thiết. Đó không phải là một chiến lược". Ông nói thêm rằng ngay từ đầu, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã coi đây là một "cuộc xung đột bế tắc kéo dài".

"Điều này đã được giải thích cho mọi người, và đã được nêu rất rõ ràng rằng tất cả những gì tổng thống [Trump] đang cố gắng làm ở đây là tìm ra con đường hướng tới hòa bình. Chúng ta phải thu hút cả hai bên - người Nga và người Ukraine. Và chúng tôi đã yêu cầu người Ukraine không phá hoại nó. Khi phó tổng thống [JD Vance] nêu quan điểm rằng cần phải có ngoại giao để giải quyết những vấn đề như thế này, thì thật không may, Tổng thống Zelenskyy đã đưa ra quyết định thách thức phó tổng thống và bắt đầu đặt câu hỏi liệu ngoại giao có khả thi hay không", Rubio nói.

Ông nói thêm rằng ông "vui mừng" khi Zelenskyy đã bày tỏ ân hận, xem xét lại lập trường của mình. "Tôi thực sự tin rằng đây là một cuộc xung đột mà chúng ta cần tìm cách chấm dứt. Nó sẽ đòi hỏi sự nhượng bộ từ cả hai bên, nhưng chúng ta phải đưa cả hai bên vào bàn đàm phán. Người Ukraine phải có mặt ở đó - rõ ràng, đó là đất nước của họ - và người Nga phải có mặt tại bàn đàm phán đó. Và chỉ có Tổng thống Trump mới có thể làm được điều đó", Rubio kết luận.

⦿ ---- Điện Kremlin cho biết hôm thứ Năm rằng quan điểm của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio nói trên Fox News cho rằng xung đột Ukraine là cuộc chiến ủy nhiệm giữa Hoa Kỳ và Nga phù hợp với đánh giá của chính Tổng thống Nga Vladimir Putin. Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow đồng ý với đánh giá của Rubio và lưu ý rằng Nga đã nhiều lần nói rằng cuộc chiến này là cuộc xung đột giữa Nga và phương Tây tập thể do Hoa Kỳ lãnh đạo.

"Chúng tôi đồng ý với điều đó. Đó là cách mọi chuyện diễn ra. Chúng tôi đã nói điều này nhiều lần. Chúng tôi đã nói rằng đây thực sự là một cuộc chiến giữa Nga và phương Tây tập thể. Và quốc gia chính của phương Tây tập thể là Hoa Kỳ", Peskov nói về phát biểu của Rubio. "Vì vậy, điều này hoàn toàn phù hợp với lập trường mà tổng thống [Putin] và bộ trưởng ngoại giao của chúng tôi đã nhiều lần bày tỏ. Chúng tôi đã nhiều lần nói điều này và đúng vậy, chúng tôi đồng ý rằng đã đến lúc chấm dứt cuộc xung đột và cuộc chiến này".

⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảm ơn Liên minh châu Âu EU vào thứ năm vì sự ủng hộ của họ trong suốt chiến dịch quân sự của Nga, bày tỏ "lòng biết ơn sâu sắc" và lòng biết ơn rằng "chúng ta không đơn độc". Zelensky đã phát biểu với các phóng viên khi đến dự hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Lục địa Cũ tại Brussels cùng với các chủ tịch Ủy ban châu Âu và Hội đồng châu Âu, Ursula von der Leyen và Antonio Costa.

Von der Leyen mô tả sự kiện này là "thời khắc quan trọng" đối với châu Âu và Ukraine. "Điều quan trọng là chúng ta phải đoàn kết. Ukraine là một phần trong gia đình châu Âu của chúng ta", bà nhấn mạnh. "Châu Âu phải đối mặt với một mối nguy hiểm rõ ràng và hiện hữu, và do đó, châu Âu phải có khả năng tự bảo vệ mình, tự vệ".

⦿ ---- Pháp sẽ cân nhắc mở rộng việc cung cấp cái dù vũ khí hạt nhân của mình cho các đồng minh, theo lời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết hôm thứ Tư, đồng thời cảnh báo rằng châu Âu cần phải sẵn sàng cho việc Hoa Kỳ không "ở bên cạnh chúng ta" trong cuộc chiến Ukraine-Nga.

"Tôi đã quyết định mở cuộc tranh luận chiến lược về việc bảo vệ các đồng minh của chúng ta trên lục địa châu Âu bằng sự răn đe của chúng ta", ông nói trong một chương trình phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền thông xã hội chính thức của mình, trong đó ông nhấn mạnh rằng châu Âu cần tiếp tục hỗ trợ Ukraine và tăng cường khả năng phòng thủ của chính mình.

Ông cũng cảnh báo rằng châu Âu đang "bước vào một kỷ nguyên mới" và sẽ là "sự ngu ngốc" nếu vẫn là "người chứng kiến" mối đe dọa từ Nga. “Hoa Kỳ, đồng minh của chúng ta, đã thay đổi lập trường về cuộc chiến này, ít ủng hộ Ukraine hơn và đang gieo rắc nghi ngờ về những gì sẽ xảy ra tiếp theo”, Macron nói và nói thêm: “Tôi muốn tin rằng Hoa Kỳ sẽ vẫn ở bên cạnh chúng tôi, nhưng chúng ta cần phải sẵn sàng nếu điều đó không xảy ra”.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov đã cảnh báo hôm thứ Năm rằng lời lẽ hạt nhân của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đe dọa Nga. Phát biểu của Lavrov được đưa ra một ngày sau khi tổng thống Pháp tuyên bố chính phủ đang cân nhắc bảo vệ các đồng minh châu Âu bằng kho vũ khí hạt nhân của mình. "Tôi đã quyết định mở cuộc tranh luận chiến lược về việc bảo vệ bằng cách răn đe các đồng minh của chúng ta trên lục địa châu Âu", ông nói trong một chương trình phát sóng trực tiếp.

⦿ ---- Hai cú đánh làm tăng thất nghiệp Hoa Kỳ: sa thải công chức liên bang, ngành bán lẻ co cụm vì cuộc chiến thuế quan dự kiến. Trong báo cáo được công bố hôm thứ Năm, Challenger, Gray & Christmas Inc. cho biết số lượng việc làm bị cắt giảm tại Hoa Kỳ là 172.017 người vào tháng 2, mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2020. Con số này tăng vọt 246% so với tháng trước và 103,2% so với cùng kỳ năm trước.

Hầu hết trong số đó - 62.242 - được công bố ở các vị trí trong chính phủ, tiếp theo là bán lẻ với 38.956 và công nghệ với 14.554. Challenger lưu ý rằng ý định cắt giảm việc làm trong các cơ quan liên bang của chính phủ hiện đang bị tòa án chặn lại và đang chờ giải quyết.

Các công ty tư nhân đã công bố kế hoạch cắt giảm hàng nghìn việc làm vào tháng trước, đặc biệt là trong lĩnh vực Bán lẻ và Công nghệ. Với tác động của các hành động của Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), cũng như các hợp đồng của Chính phủ bị hủy bỏ, lo ngại về chiến tranh thương mại và phá sản, số lượng việc làm bị cắt giảm đã tăng vọt vào tháng 2", Phó chủ tịch cấp cao của công ty Andrew Challenger giải thích.

⦿ ---- Hôm nay có thể công bố lệnh giải thể Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang chuẩn bị ký một sắc lệnh hành pháp để giải thể Bộ Giáo dục Hoa Kỳ sớm nhất là vào thứ năm, tờ The Wall Street Journal đưa tin, trích dẫn các nguồn tin quen thuộc với kế hoạch này.

Dự thảo sắc lệnh chỉ đạo Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon thực hiện các bước để đóng cửa bộ này nhiều nhất có thể theo luật định. Trump trước đây đã tuyên bố ý định đóng cửa bộ này, phù hợp với các nỗ lực của Đảng Cộng hòa nhằm giảm sự tham gia của liên bang vào giáo dục. Khi đưa giáo dục về cấp tiểu bang điều hành, các tiểu bang Cộng Hòa sẽ có chương trình giáo dục khác với chương trình của các tiểu bang Dân Chủ.

⦿ ---- Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ đã lập kế hoạch cắt giảm mạnh quy mô lực lượng lao động, cắt giảm tới 80.000 việc làm, theo một bản ghi nhớ nội bộ của cơ quan mà Associated Press (AP) có thể truy cập. Theo bản ghi nhớ, kế hoạch này nhằm mục đích đưa số lượng nhân viên của bộ trở lại mức năm 2019, chủ yếu là thu hẹp quy mô mở rộng dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden. Hơn nữa, các viên chức của bộ được yêu cầu hợp tác với Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) và "hành động quyết liệt" trong việc theo đuổi "tái tổ chức toàn bộ cơ quan".

⦿ ---- Greenland trả lời Trump. Trong bài phát biểu trước Quốc hội và toàn quốc vào thứ Ba, Tổng thống Trump đã bày tỏ sự lạc quan về một số vấn đề—bao gồm cả cơ hội giành được Greenland của Hoa Kỳ. "Chúng ta cần Greenland vì an ninh quốc gia và thậm chí là an ninh quốc tế, và chúng ta đang làm việc với tất cả những người liên quan để cố gắng giành được nó", ông nói. "Và tôi nghĩ chúng ta sẽ giành được nó bằng cách này hay cách khác. Chúng ta sẽ giành được nó". Không nhanh như vậy, thủ tướng nước này nói.

Thủ tướng Mute Bourup Egede của Greenladn đã nói như vậy trong bài đăng trên Facebook vào thứ Tư: "Kalaallit Nunaat là của chúng ta", ông viết—Greenlandic có nghĩa là "Vùng đất của Nhân dân" hoặc "Vùng đất của Người Greenland", theo AP đưa tin. "Chúng tôi không muốn trở thành người Mỹ, hay người Đan Mạch; Chúng tôi là Kalaallit. Người Mỹ và nhà lãnh đạo của họ phải hiểu điều đó. Chúng tôi không phải để bán và không thể dễ dàng bị chiếm đoạt. Tương lai của chúng tôi sẽ do chúng tôi quyết định ở Greenland". ABC News đưa tin Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen trước đó cũng đã bác bỏ ý tưởng này, ông nói vào tháng trước rằng, "Greenland hiện là một phần của Vương quốc Đan Mạch. Đây là một phần lãnh thổ của chúng tôi và không phải để bán".

Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen đã được hỏi về những bình luận của Trump vào thứ Tư và đã nêu bật những gì ông coi là "phần quan trọng nhất trong bài phát biểu đó": câu mở đầu của Trump về việc tôn trọng quyền tự quyết của người dân Greenland. "Chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ quyền tự quyết định tương lai của các bạn", Trump nói. Rasmussen trả lời rằng, "Tôi rất lạc quan về quyết định của Greenland về vấn đề này. Họ muốn nới lỏng mối quan hệ với Đan Mạch, chúng tôi đang nỗ lực để có mối quan hệ bình đẳng hơn". Cuộc tổng tuyển cử của Greenland sẽ diễn ra vào thứ Ba.

⦿ ---- Panama trả lời Trump. Tổng thống Panama José Raúl Mulino hôm thứ Tư đã cáo buộc Tổng thống Trump nói dối khi ông phát biểu trong bài phát biểu trước Quốc hội rằng chính quyền của ông đang "đòi lại" Kênh đào Panama. Trump đã ám chỉ đến một thỏa thuận được công bố hôm thứ Ba cho một tập đoàn do công ty quản lý đầu tư Hoa Kỳ BlackRock Inc. đứng đầu để mua cổ phần kiểm soát trong công ty do một tập đoàn Trung Quốc nắm giữ, chuyên khai thác các cảng ở cả hai đầu của Kênh đào Panama.

Trong một thông điệp được đăng lên X hôm thứ Tư, Mulino đã phủ nhận thỏa thuận này xuất hiện do áp lực của Hoa Kỳ. "Tôi từ chối nhân danh Panama và tất cả người dân Panama, hành động mới này xúc phạm đến sự thật và phẩm giá của chúng tôi với tư cách là một quốc gia", ông viết. Ông cáo buộc Trump "lại nói dối". Panama vẫn khẳng định rằng họ có toàn quyền kiểm soát kênh đào và việc tập đoàn có trụ sở tại Hồng Kông này điều hành các cảng không đồng nghĩa với việc Trung Quốc kiểm soát tuyến đường thủy này, vì vậy việc bán cho một công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ sẽ không đại diện cho bất kỳ hành động "đòi lại" nào của Hoa Kỳ đối với kênh đào.

"Kênh đào Panama không trong quá trình được đòi lại", Mulino cho biết, theo Reuters. "Kênh đào là của Panama và sẽ tiếp tục là của Panama!" Chính phủ Panama hôm thứ Ba gọi vụ mua bán này là một giao dịch riêng.

Trump đã nói về việc chiếm lại Kênh đào Panama kể từ chiến dịch tranh cử của mình, lập luận rằng Hoa Kỳ không bao giờ nên giao quyền kiểm soát cho người Panama và rằng Hoa Kỳ đang bị tính phí quá cao khi sử dụng kênh đào này. Ngoại trưởng Marco Rubio đã gặp Mulino vào đầu tháng 2 và nhấn mạnh rằng Trung Quốc đang gây ảnh hưởng đến hoạt động của kênh đào; Panama đã bác bỏ cáo buộc đó. "Sự hợp tác giữa các chính phủ của chúng ta phải thông qua những sự hiểu biết rõ ràng về các vấn đề cùng quan tâm", Mulino viết. "Nó không liên quan gì đến việc 'đòi lại kênh đào' hay làm hoen ố chủ quyền quốc gia của chúng tôi".

⦿ ---- Một số lời lẽ cứng rắn từ Trung Quốc đáp trả thuế quan của Tổng thống Trump: "Nếu chiến tranh là điều Hoa Kỳ muốn, dù là chiến tranh thuế quan, chiến tranh thương mại hay bất kỳ loại chiến tranh nào khác, chúng tôi sẵn sàng chiến đấu đến cùng", theo lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lin Jian cho biết vào tối thứ Ba sau khi Trump tăng gấp đôi mức thuế 10% mà ông áp dụng vào tháng trước đối với hầu hết các mặt hàng nhập từ Trung Quốc.

.

Nhận xét này - được chia sẻ trong một bài đăng trên X của đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, DC - được đưa ra khi các nhà lãnh đạo tụ họp tại Bắc Kinh để tham dự kỳ họp thường niên của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, theo BBC đưa tin. "Sự đe dọa không làm chúng tôi sợ", Lin nói. "Bắt nạt không có tác dụng với chúng tôi. Gây sức ép, cưỡng ép hoặc đe dọa không phải là cách đúng đắn để đối phó với Trung Quốc".Fentanyl: Lin bác bỏ tuyên bố của Bạch Ốc rằng Trung Quốc chịu trách nhiệm về tình trạng thuốc gây nghiện fentanyl tràn vào Hoa Kỳ. "Hoa Kỳ, chứ không phải bất kỳ ai khác, phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng fentanyl bên trong Hoa Kỳ", ông nói. "Với tinh thần nhân đạo và thiện chí đối với người dân Hoa Kỳ, chúng tôi đã thực hiện các bước mạnh mẽ để hỗ trợ Hoa Kỳ giải quyết vấn đề này". Nhưng thay vì công nhận những nỗ lực của Trung Quốc, ông cho biết, Hoa Kỳ "đã tìm cách bôi nhọ và đổ lỗi cho Trung Quốc, và đang tìm cách gây sức ép và tống tiền Trung Quốc bằng cách tăng thuế quan".Thuế quan trả đũa: Trung Quốc đã công bố mức thuế quan mới lên tới 15% đối với một loạt các mặt hàng thực phẩm và nông sản nhập từ Mỹ vào thứ Ba. Các mức thuế quan trả đũa "rất cụ thể và nhắm trực tiếp vào nông dân Mỹ, những người chủ yếu ở các tiểu bang đỏ và phần lớn đã bỏ phiếu cho Trump", theo lời Neil Thomas tại Trung tâm Phân tích Trung Quốc của Viện Chính sách Xã hội Châu Á nói với ABC News. "Vì vậy, Trung Quốc đang cố gắng gây đau đớn ở những nơi có lợi cho Trump và hy vọng đưa Trump vào bàn đàm phán".Mục tiêu tăng trưởng không thay đổi: Vào thứ Tư, các nhà lãnh đạo tại Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc đã công bố mục tiêu tăng trưởng TQ khoảng 5%, giống như hai năm trước, bất chấp nền kinh tế đang chậm lại và cuộc chiến thương mại đang rình rập, AP đưa tin. Các quan chức cho biết chi tiêu quân sự sẽ tăng 7,2%. Cuộc họp của cơ quan lập pháp sẽ diễn ra trong vài ngày. Y hệt như VN, Quốc hội TQ là "một quốc hội đóng dấu cao su, thông qua các quyết định đã được đưa ra sau cánh cửa đóng kín".⦿ ---- Trong hơn 10 năm, 80 đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ đã thu thập và báo cáo dữ liệu về ô nhiễm không khí tại các quốc gia trên khắp thế giới, một số khu vực đóng vai trò là đơn vị truyền bá thông tin đáng tin cậy duy nhất. Hiện tại, chính quyền Trump đã chấm dứt chương trình giám sát toàn cầu đó, với Bộ Ngoại giao lưu ý rằng chương trình đang bị đình chỉ do "hạn chế về ngân sách", theo báo cáo của tờ New York Times. Bài báo lưu ý rằng chương trình, bắt nguồn từ hệ thống giám sát không khí được đưa vào sử dụng tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Bắc Kinh năm 2008, đã được mở rộng hoàn toàn để bao gồm nhiều phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ hơn vào năm 2015 bởi Ngoại trưởng John Kerry và giám đốc EPA Gina McCarthy.Dữ liệu từ chương trình đã được đăng trên trang web AirNow do Bộ Ngoại giao và EPA quản lý—một trang web hiện cung cấp thông báo "rất tiếc, nhưng trang web này không tồn tại", theo tờ Washington Post. Ứng dụng đi kèm cũng đã ngoại tuyến kể từ thứ Ba. Bộ Ngoại giao lưu ý rằng các máy theo dõi không khí thực tế sẽ tiếp tục hoạt động, ít nhất là hiện tại, nhưng dữ liệu sẽ không được tải lên và phổ biến như thường lệ, "nếu/cho đến khi nguồn tài trợ cho mạng lưới cơ bản được giải quyết".Theo Air Quality News, "mặc dù tầm quan trọng của hoạt động theo dõi được thực hiện tại các địa điểm này không phải là ngay lập tức (rõ ràng), nhưng nó đã được ghi nhận là có tác động tích cực đến chất lượng không khí toàn cầu". Dịch vụ tin tức lưu ý rằng, vì những nỗ lực ban đầu để theo dõi chất lượng không khí gần các đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ nhằm mục đích bảo vệ nhân viên người Mỹ, nên các máy theo dõi chủ yếu được lắp đặt ở những khu vực có mức ô nhiễm tồi tệ nhất. Một nghiên cứu năm 2022 cho thấy chương trình đã có những bước tiến tích cực, đặc biệt là ở những khu vực có thông tin về chất lượng không khí hạn chế hoặc không đáng tin cậy, dẫn đến "giảm đáng kể nồng độ hạt mịn, dẫn đến giảm đáng kể nguy cơ tử vong sớm".Sự phản đối việc đình chỉ các máy theo dõi đã bắt đầu. "Theo tôi, điều này gây nguy hiểm cho sức khỏe của các viên chức ngoại giao", theo giáo sư nghiên cứu Dan Westervelt của Columbia nói với tờ NY Times. "Nhưng chúng cũng đang cản trở các nghiên cứu và chính sách tiềm năng".⦿ ---- Tỷ phú và doanh nhân Elon Musk, hiện đang phục vụ trong chính quyền Trump, đã khuyến nghị vào thứ Tư rằng chính phủ Hoa Kỳ nên tư nhân hóa Bưu điện Hoa Kỳ và Amtrak (Công ty Đường sắt Quốc gia)."Tôi nghĩ về mặt logic, chúng ta nên tư nhân hóa bất kỳ thứ gì có thể tư nhân hóa một cách hợp lý... Chúng ta nên cố gắng tư nhân hóa mọi thứ có thể, và đó sẽ là khuyến nghị của tôi", ông bình luận trong khi tham dự trực tuyến một hội nghị công nghệ của Morgan Stanley. Nói riêng về Amtrak, Musk đã đề cập rằng "nó có thể khiến bạn có ấn tượng rất tệ về nước Mỹ", đồng thời nói thêm rằng khi ông so sánh trải nghiệm đi tàu cao tốc nước ngoài của mình, Amtrak "là một tình huống đáng buồn".⦿ ---- Tòa án Tối cao Hoa Kỳ (SCOTUS) đã bác bỏ đơn kháng cáo của chính quyền Trump đối với phán quyết của Thẩm phán Quận Amir Ali, người đã ra lệnh khôi phục nguồn quỹ cho Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Ali cho biết vào tháng 2 rằng chính phủ không đưa ra "bất kỳ lời giải thích nào" cho việc đóng băng tất cả các khoản viện trợ nước ngoài do quốc hội phân bổ. Sau đó, Tòa án Tối cao đã tạm dừng phán quyết của Ali để cho phép chính quyền và các nhóm phi lợi nhuận kiện ra trình bày các lập luận.Trong cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 5-4 hôm Thứ Tư 5/3/2025, trong đó Chánh án Tối cao John Roberts và Thẩm phán Tối cao Amy Coney Barrett đứng về phía các thẩm phán theo chủ nghĩa tự do của tòa án, Tòa án Tối cao đã từ chối tiếp tục ngăn chặn lệnh của Ali, mặc dù đã yêu cầu ông làm rõ những nghĩa vụ mà chính phủ phải thực hiện để đảm bảo tuân thủ quyết định của ông. Như thế, Trump phải mở lại dòng tiền USAID. Câu hỏi là: nếu Trump bất chấp phán lệnh Tòa Tối Cao, thì ai làm gì được Trump?⦿ ---- Doanh số bán xe Tesla tại Đức tiếp tục giảm mạnh sau khi tỷ phú Elon Musk lên tiếng ủng hộ đảng cực hữu AfD của nước này. Dữ liệu chính thức từ thứ Tư cho thấy Tesla đã ghi nhận một đợt giảm khác vào tháng trước, với chỉ 1.429 xe điện của tập đoàn Hoa Kỳ được đăng ký tại thị trường xe lớn nhất châu Âu vào tháng 2, giảm hơn 76% so với cùng kỳ năm ngoái, cơ quan quản lý giao thông liên bang KBA cho biết. Doanh số bán xe Tesla đã giảm gần 60% vào tháng 1 sau khi Musk can thiệp vào chính trường Đức, Barrons đưa tin. Trong hai tháng đầu năm 2025, doanh số bán hàng của tập đoàn tại Đức đã giảm 70%.⦿ ---- Tổng thống Trump đã hoãn áp thuế đối với xe hơi từ Canada và Mexico trong một tháng sau khi nói chuyện với các giám đốc điều hành ngành công nghiệp xe. Thư ký báo chí Bạch Ốc Karoline Leavitt cho biết hôm thứ Tư rằng Trump đã cấp miễn trừ tạm thời cho những chiếc xe thuộc phạm vi của Hiệp định Hoa Kỳ-Mexico-Canada được đàm phán trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, theo CNN đưa tin. Leavitt cho biết Trump đã nói chuyện với "Ba đại lý xe lớn"—Stellantis, Ford và General Motors."Ông Trump nói với họ rằng họ nên bắt đầu, bắt đầu đầu tư, bắt đầu di chuyển, chuyển cơ xưởng sản xuất đến Hoa Kỳ, nơi họ sẽ không phải trả thuế", bà Leavitt nói. "Đó là mục tiêu cuối cùng". Cổ phiếu tăng sau thông báo, với Dow tăng 500 điểm, theo báo cáo của Wall Street Journal.Ngành công nghiệp xe Bắc Mỹ có tính tích hợp cao, với các bộ phận thường xuyên vượt qua biên giới Hoa Kỳ-Canada trong quá trình lắp ráp, Global News lưu ý. Thủ hiến Ontario Doug Ford gần đây đã nói với AP rằng thuế quan sẽ buộc các dây chuyền lắp ráp ở cả hai bên biên giới phải đóng cửa trong vòng 10 ngày. "Mọi người sẽ mất việc làm", ông nói. Theo CNN, sự chậm trễ hôm thứ Tư không làm Ford hài lòng. Trudeau và tôi "cùng chung quan điểm, không có thuế quan và chúng tôi sẽ không nhượng bộ".⦿ ---- Bắc Hàn gần đây đã gửi thêm khoảng 3.500 binh lính đến Viễn Đông của Nga để huấn luyện thực địa, một nhà lập pháp Nam Hàn cho biết hôm thứ Tư, với khả năng đợt quân thứ ba sẽ sớm được điều động đến tiền tuyến trong cuộc chiến của Moscow chống lại Ukraine. Dân Biểu Yu Yong-weon của Đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền đã nêu tóm tắt diễn biến trong một tuyên bố đăng trên Facebook, trích dẫn một cuộc họp báo của giám đốc tình báo quốc phòng Ukraine, Trung tướng Kyrylo Budanov trong chuyến thăm của ông tới quốc gia này vào ngày 23-26 tháng 2.Yu cho biết Bắc Hàn đã gửi khoảng 12.000 binh lính đến Nga vào tháng 10 và triển khai thêm lực lượng vào tháng 1 và tháng 2, với đợt thứ hai gồm 1.500 binh lính đã được điều động đến tiền tuyến ở khu vực Kursk của Nga sau khi trải qua khóa huấn luyện thích nghi tại địa phương. Nhà lập pháp cho biết hiện có "khoảng 3.500 binh lính Bắc Hàn đang tham gia khóa huấn luyện thích nghi thực địa tại năm địa điểm ở Viễn Đông của Nga và có khả năng sẽ có đợt triển khai thứ ba".Moscow và Bình Nhưỡng đã trở nên gần gũi hơn kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Hai bên đã ký một hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 6, trong đó có điều khoản quốc phòng kêu gọi hỗ trợ quân sự lẫn nhau trong trường hợp một trong hai quốc gia bị tấn công. Theo cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, thương vong đối với quân đội Bắc Hàn là rất cao. Yu trích dẫn số liệu gần đây nhất là khoảng 400 người thiệt mạng trong chiến đấu và 3.600 người bị thương, trong đó có 300 người trở về tiền tuyến.Theo các quan chức Ukraine, ước tính có khoảng 63.000 quân đội Nga và Bắc Hàn đang chiến đấu như một lực lượng chung ở Kursk. Thiết bị liên lạc của Bắc Hàn đã lỗi thời và kính nhìn ban đêm không được cung cấp rộng rãi, nhưng những người lính dường như đang tích lũy được kinh nghiệm quân sự quý báu và được coi là những chiến binh dũng mãnh.⦿ ---- Texas: Dân biểu Sylvester Turner (Dân Chủ) đã qua đời, theo một tuyên bố từ Thành phố Houston hôm thứ Tư. Ông là cựu thị trưởng Houston và đã 70 tuổi. Thị trưởng Houston hiện tại John Whitmire đã thông báo hôm thứ Tư trong một cuộc họp hội đồng rằng ông Turner đã qua đời. Trong một tuyên bố trên X, Whitmire cho biết Turner là một công chức đáng chú ý đã tác động đến hàng triệu người.Whitmire viết, "Ông Turner đã vươn lên từ cảnh nghèo đói nhưng không bao giờ quên nơi mình sinh ra. Đây là một mất mát to lớn đối với thành phố và là mất mát cá nhân đối với tôi. Tôi yêu cầu người dân Houston hãy tưởng nhớ cuộc đời ông ấy." Turner đã làm việc tại thủ đô Washington, D.C. vào thứ Ba và đã qua đời tại một bệnh viện vào đêm hôm đó.

Tài khoản X của DB Turner cho biết ông đã ở Washington vào thứ Ba trong phiên họp chung của Quốc hội và có một thông điệp gửi đến Tổng thống Donald Trump, "Đừng quậy phá Medicaid."

⦿ ---- Giám đốc CIA John Ratcliffe cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Tư rằng dòng chảy vũ khí và thông tin tình báo từ Hoa Kỳ đến Ukraine đã tạm thời bị đóng băng. Phát biểu với Maria Bartiromo của Fox Business, Ratcliffe cho biết, "Trump đã có một câu hỏi thực sự về việc liệu Tổng thống Zelensky có cam kết với tiến trình hòa bình hay không, và ông ấy đã nói hãy tạm dừng. ... Và bạn đã thấy phản ứng mà Tổng thống Zelensky đưa ra", ông nói thêm, ám chỉ đến bài đăng X của Zelensky vào thứ Ba. Bài đăng đó có nội dung một phần là, "Nhóm của tôi và tôi sẵn sàng làm việc dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Tổng thống Trump để đạt được hòa bình lâu dài".

Ratcliffe bày tỏ rằng sự tạm dừng này có thể chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, ông nói rằng, "Tôi nghĩ rằng trên mặt trận quân sự và mặt trận tình báo, sự tạm dừng cho phép điều đó xảy ra, tôi nghĩ sẽ biến mất". Tờ New York Times lưu ý rằng không rõ có bao nhiêu thông tin chia sẻ thực sự đã bị hạn chế. Một quan chức cho biết thông tin tình báo liên quan trực tiếp đến việc bảo vệ quân đội Ukraine vẫn đang được truyền tải, trong khi một quan chức khác cho biết hầu hết thông tin tình báo đều nằm trong phạm vi đó. Nguồn tin quân sự của CNN cho biết Hoa Kỳ đã cắt giảm số lượng các chuyến bay tình báo, giám sát và trinh sát đang tiến hành.

⦿ ---- Trump: Dân Palestine phải rời khỏi Gaza. Mỹ đã nhanh chóng bác bỏ kế hoạch tái thiết Dải Gaza mà không buộc phải di dời 2,1 triệu người Palestine. Kế hoạch của Tổng thống Trump về việc Hoa Kỳ tiếp quản Gaza sẽ di dời vĩnh viễn cư dân đã gây ra sự phẫn nộ và những tuyên bố về việc thanh trừng sắc tộc vào tháng trước, khiến Ai Cập phải đề xuất một giải pháp thay thế. Kế hoạch tái thiết trị giá 53 tỷ đô la được đưa ra vào thứ Ba sẽ chứng kiến Gaza được xây dựng lại với các khu nhà ở hiện đại, một trung tâm công nghệ, một bến cảng thương mại, một sân bay, các trung tâm cộng đồng và các khách sạn bãi biển trong vòng chưa đầy sáu năm, theo Reuters và NBC News. Quan trọng nhất, đề xuất này sẽ đảm bảo người Palestine "ở lại đất đai của họ mà không bị di dời", Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sissi cho biết.

Sissi cho biết Ai Cập đã làm việc với người dân địa phương để thành lập một ủy ban hành chính gồm các nhà kỹ trị Palestine độc lập, những người sẽ quản lý các công việc hàng ngày của Gaza và giám sát việc phân phối viện trợ cho đến khi Chính quyền Palestine, cơ quan kiểm soát một phần Bờ Tây do Israel chiếm đóng, có thể can thiệp, theo Reuters. Kế hoạch được các nhà lãnh đạo Ả Rập, Hamas và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, người đứng đầu PA, tán thành, cũng kêu gọi khoảng 1,5 triệu người dân Gaza phải di dời sẽ được chuyển đến 200.000 đơn vị nhà ở lắp ghép và 60.000 ngôi nhà đã được sửa chữa trong thời gian tái thiết, theo BBC. Liên đoàn Ả Rập đã tuyên bố sẽ từ chối bất kỳ sự di dời nào, dù là bắt buộc hay tự nguyện, hãng tin này lưu ý.

Nhưng đại diện Nhà Trắng Brian Hughes tuyên bố kế hoạch "không giải quyết được thực tế là Gaza hiện không thể ở được và người dân không thể sống một cách nhân đạo trên một vùng lãnh thổ phủ đầy đổ nát và bom mìn chưa nổ", đồng thời nói thêm rằng Trump "ủng hộ tầm nhìn của mình là tái thiết Gaza không còn Hamas". Bộ Ngoại giao Israel cũng bác bỏ đề xuất này, phàn nàn rằng Hamas sẽ vẫn nắm quyền. "Bây giờ, với ý tưởng của Tổng thống Trump, người dân Gaza có cơ hội được tự do lựa chọn dựa trên ý chí tự do của họ. Điều này cần được khuyến khích!" theo BBC. Mặc dù Hamas đã đồng ý không đưa ra ứng cử viên trong các cuộc bầu cử ủy ban, nhưng họ muốn có sự giám sát đối với chương trình nghị sự của ủy ban, theo Reuters.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Anh, Pháp và Đức cho biết trong một tuyên bố chung vào thứ Tư rằng tình hình nhân đạo ở Gaza là "thảm khốc" sau quyết định của Israel ngừng cung cấp viện trợ cho vùng đất này vào tuần trước. Họ kêu gọi Israel đảm bảo dòng viện trợ "đầy đủ, nhanh chóng, an toàn và không bị cản trở", đồng thời nhắc nhở rằng nếu không làm như vậy sẽ vi phạm luật nhân đạo quốc tế.

"Viện trợ nhân đạo không bao giờ được phụ thuộc vào lệnh ngừng bắn hoặc được sử dụng như một công cụ chính trị. Chúng tôi nhắc lại rằng những thường dân ở Gaza đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ phải được phép trở về nhà và xây dựng lại cuộc sống của họ", các bộ trưởng ngoại giao tuyên bố. Đồng thời, họ kêu gọi Hamas thả những con tin còn lại và thúc giục cả hai bên đàm phán các giai đoạn tiếp theo của lệnh ngừng bắn ở Gaza.

⦿ ---- Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đã công bố trong một tuyên bố vào thứ Tư rằng họ đã truy tố 12 công dân Trung Quốc về "các hoạt động mạng độc hại". DoJ, phối hợp với Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cục Điều tra Tội phạm Hải quân và các Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính, đã phối hợp các nỗ lực để "phá vỡ và ngăn chặn" các động thái gián điệp mạng do những cá nhân nói trên thực hiện, trong đó có hai người là sĩ quan của Bộ Công an Trung Quốc (MPS).

"Những tác nhân mạng độc hại này, hoạt động với tư cách là người làm việc tự do hoặc là nhân viên của i-Soon [Công ty TNHH Công nghệ Thông tin Anxun], đã tiến hành xâm nhập máy tính theo chỉ đạo của MPS [Trung Quốc] và Bộ An ninh Nhà nước (MSS) và theo sáng kiến của riêng họ. MPS và MSS đã trả rất nhiều tiền cho dữ liệu bị đánh cắp", DoJ tiết lộ. Có nhiều nạn nhân bị ảnh hưởng bởi những hành động này, bao gồm các cơ quan chính phủ liên bang và tiểu bang Hoa Kỳ.

⦿ ---- Elon Musk đã giao cho Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) nhiệm vụ cắt giảm mạnh mẽ lực lượng lao động liên bang và cắt giảm chi tiêu của chính phủ. Nhưng một số nhân viên được cho là đang đút túi mức lương sáu con số từ chính các cơ quan mà DOGE đang cắt giảm ngân sách.

Báo The Wired phát hiện ra rằng một số nhân viên của cơ quan cố vấn này đang kiếm được nhiều tiền mặc dù tỷ phú Musk đã đưa ra thông điệp nghiêm khắc vào tháng 11 rằng làm việc cho DOGE sẽ "tẻ nhạt" và "tiền thù lao" là "bằng không". Báo này xác định ba nhân viên DOGE được cho là kiếm được sáu con số: Jeremy Lewin, Kyle Schutt và Nate Cavanaugh, những người được cho là kiếm được mức lương do người nộp thuế tài trợ lần lượt là 167.000 đô la, 195.200 đô la và hơn 120.500 đô la một chút mỗi năm.

Wired cho biết một số nhân viên nổi bật khác dường như là những người tình nguyện không được trả lương, tuy nhiên vẫn chưa rõ liệu họ có nhận được tiền lương thông qua các cơ quan chính phủ khác hay không. Trong khi đó, DOGE tuyên bố đã cắt giảm 105 tỷ đô la chi tiêu lãng phí kể từ khi Trump trở lại nắm quyền vào ngày 20 tháng 1. Chỉ thị cải tổ lực lượng lao động của Musk đã ảnh hưởng đến hàng chục nghìn nhân viên liên bang.

Trong một lá thư chỉ trích gay gắt vào tháng trước, 21 nhân viên DOGE đã nghỉ việc, chỉ trích cách CEO SpaceX điều hành công ty. Các nhân viên cho biết họ từ chối sử dụng chuyên môn kỹ thuật của mình để "phá bỏ các dịch vụ công quan trọng" trong một lá thư từ chức chung mà Associated Press có được.

"Chúng tôi đã tuyên thệ phục vụ người dân Hoa Kỳ và giữ lời thề với Hiến pháp trong suốt các chính quyền tổng thống", họ viết. "Tuy nhiên, rõ ràng là chúng tôi không thể thực hiện những cam kết đó nữa".

⦿ ---- Nhiều tỉnh Canada cấm rượu và bia Mỹ. Vì việc bán rượu được quản lý chặt chẽ ở Canada nên chỉ có các cửa hàng chính thức mới được bán. Và một số tỉnh đã quyết định ngừng bán các sản phẩm có cồn của Mỹ… Ontario, Quebec, Manitoba và British Columbia đã quyết định cấm rượu, rượu vang và bia từ Hoa Kỳ (chỉ cấm từ các tiểu bang Cộng hòa đối với British Columbia). Hành động này là phản ứng trước thuế hải quan do chính quyền Trump áp đặt.

Việc bán rượu ở Canada chỉ dành riêng cho các cửa hàng do chính quyền công của các tỉnh kiểm soát. Tại Quebec, các thông báo đã xuất hiện trên các kệ của SAQ cho mỗi loại rượu có liên quan: "theo quy định thuế quan mới giữa Canada và Hoa Kỳ, sản phẩm này không còn được bán nữa". Mất 650 triệu đô la... Vì các giao dịch mua được nhóm lại nên hội đồng Ontario, LCBO, được coi là "người mua rượu lớn nhất thế giới".

Ngay cả các nhà hàng và quán bar cũng phải lấy nguồn cung từ các cửa hàng bán buôn chính thức. Do đó, hội đồng này bán được một tỷ đô la Canada mỗi năm, hoặc khoảng 695 triệu đô la Mỹ hoặc 650 triệu euro rượu từ Hoa Kỳ. Các nhà sản xuất Mỹ có thể phải tìm thị trường mới để bán cổ phiếu của họ hoặc hy vọng Donald Trump sẽ nhanh chóng thay đổi quan điểm của mình… Trong khi đó, người Canada sẽ có thể nếm thử rượu whisky địa phương, rượu vang Chile hoặc tốt hơn là bia Bỉ.

⦿ ---- Động thái mới nhất của Tổng thống Donald Trump nhằm giải thể các cơ quan chính phủ quan trọng đang nhắm vào Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị (HUD), nơi mà ông có kế hoạch thu hẹp bằng cách đóng cửa hàng chục văn phòng thực địa và khiến hầu hết các tiểu bang không có văn phòng. Nhưng điều này có thể là bất hợp pháp, theo Kriston Capps viết cho Bloomberg News.

"Luật liên bang yêu cầu cơ quan này phải duy trì ít nhất một văn phòng thực địa ở mỗi tiểu bang để xử lý các đơn xin bảo hiểm thế chấp (mortgage insurance) cho giao dịch nhà", Capps viết. "Đây là một trong những chức năng quan trọng nhất của HUD: Hàng năm, một bộ phận được gọi là Cục Quản lý Nhà ở Liên bang sẽ bảo lãnh bảo hiểm thế chấp cho hàng trăm nghìn người mua nhà, tạo ra hàng tỷ đô la hàng năm cho Bộ Tài chính".

Ba mươi bốn tiểu bang và Thủ đô DC sẽ không có văn phòng thực địa theo kế hoạch của Trump, kế hoạch này cũng kêu gọi sa thải hàng loạt. Sáu văn phòng thực địa sẽ vẫn được duy trì và các trung tâm khu vực lớn như ở Seattle và San Francisco sẽ nằm trong số những trung tâm bị đóng cửa. California, tiểu bang đông dân nhất của quốc gia, sẽ chỉ có một văn phòng thực địa để quản lý tất cả các vấn đề nhà ở liên bang.

Antonio Gaines, người đứng đầu đơn vị đàm phán của Liên đoàn Nhân viên Chính phủ Hoa Kỳ đại diện cho khoảng 5.300 nhân viên HUD, nói với Bloomberg, "Họ [liên bang] được yêu cầu phải có một văn phòng thực địa ở mọi tiểu bang. Nếu họ quyết định không làm như vậy, họ phải yêu cầu miễn trừ. Họ phải trình lên Quốc hội".

Động thái này là một phần trong nỗ lực toàn diện của Trump nhằm cắt giảm hoạt động của hàng chục cơ quan liên bang. Ông thậm chí còn tìm cách bãi bỏ Bộ Giáo dục — một mục tiêu lâu dài của các nhà hoạt động cực hữu phản đối thẩm quyền dân quyền của cơ quan này — soạn thảo lệnh đóng cửa hoặc chuyển giao mọi chức năng của cơ quan mà ông có thể mà không cần có đạo luật của Quốc hội. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID và Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng cũng đã bị giải thể về cơ bản theo lệnh của Trump.

Các vụ kiện tụng rộng rãi đang diễn ra khẳng định rằng các khoản cắt giảm của Trump là bất hợp pháp, với việc Tòa án Tối cao ra lệnh cho chính quyền giải ngân hàng tỷ đô la viện trợ nước ngoài bị giữ lại vào thứ Tư.

⦿ ---- Tỉnh lớn nhất Canada đang xé bỏ thỏa thuận với Elon Musk khi Canada tiếp tục cố gắng chống lại thuế quan của Donald Trump. Doug Ford là Thủ Hiến tỉnh bang Ontario, nơi có thủ đô Ottawa của Canada và thành phố lớn nhất Toronto. Ông là một trong những chiến binh đáng sợ nhất chống lại cuộc chiến thuế quan của Trump với Canada, chính thức có hiệu lực sau nửa đêm thứ Ba.

Ford - người cũng đe dọa sẽ cắt nguồn năng lượng cho Hoa Kỳ - đã tấn công Musk, hủy bỏ hợp đồng trị giá 100 triệu đô la Canada (68 triệu đô la Mỹ) của công ty với nhà cung cấp internet vệ tinh Starlink. Ông còn đi xa hơn nữa khi tấn công Đại học Queen ở Kingston, nói rằng họ nên 'xấu hổ' vì Musk đã theo học tại trường này.

Ford, một thành viên của đảng 'Bảo thủ' của đất nước phản đối những người theo chủ nghĩa tự do của Thủ tướng Trudeau, đã nói về quyết định này: 'Họ chỉ có thể đổ lỗi cho Tổng thống Trump.' Ford nói thêm rằng điều này không cần phải xảy ra. 'Chúng ta có thể đổ hết nỗ lực của mình vào việc biến Canada và Hoa Kỳ trở thành hai quốc gia giàu có nhất, thành công nhất, an toàn nhất, bảo mật nhất trên hành tinh. Thật không may, một người đàn ông - Tổng thống Trump - đã chọn hỗn loạn thay thế.'

⦿ ---- Manila: Các đội cứu hộ đã tìm thấy xác máy bay chiến đấu FA-50 mất tích ở vùng núi thuộc tỉnh Bukidnon, Philippines. Thi thể của hai phi công đã được tìm thấy. Các quan chức quân sự cho biết: Máy bay phản lực đã mất liên lạc trong một nhiệm vụ chiến đấu nhằm vào phiến quân cộng sản ngay sau nửa đêm thứ Ba. Các quan chức quân sự xác nhận rằng các máy bay khác trong cùng nhiệm vụ đã trở về an toàn một căn cứ không quân ở tỉnh Cebu sau khi hoàn thành các cuộc tấn công.

⦿ ---- HỎI 1: Xem màn hình (TV, phone...) nhiều sẽ hại sức khỏe tâm thần trẻ em?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới đã phát hiện ra mối liên hệ giữa thời gian sử dụng màn hình và các triệu chứng hưng cảm (manic symptoms) ở thanh thiếu niên, cho thấy việc sử dụng màn hình quá mức có thể góp phần gây ra các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Nghiên cứu được công bố vào tháng trước và dựa trên dữ liệu từ Nghiên cứu phát triển nhận thức não bộ ở thanh thiếu niên (Adolescent Brain Cognitive Development Study), đã phân tích hơn 9.200 người tham gia trong độ tuổi từ 10-11 và theo dõi việc sử dụng màn hình của họ trong khoảng thời gian hai năm. Chi tiết:

https://www.livenowfox.com/news/excessive-screen-time-manic-symptoms-kids-study

.

.

https://www.upi.com/Health_News/2025/03/05/thailand-seniors-sleep-weight-exercises/3471741204213/

.