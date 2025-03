- Bài diễn văn của TT Trump trước lưỡng viện, dài nhất lịch sử (và với nhiều con số sai lạc), nói về nhập cư, kinh tế, thuế quan, An sinh Xã hội, đa dạng sinh học, môi trường, xin giảm thuế, viện trợ quốc tế, viện trợ Ukraine, dọa chiếm Kênh đào Panama, mời Greenland tách khỏi Đan Mạch để sáp nhập Mỹ, nói Zelensky đã gửi thư ân hận để xin Mỹ giúp... - Kiểm chứng từ nhiều hãng tin về các số liệu s

Hình trên: Tổng thống Trump (giữa) đã phát biểu trước Quốc hội và người dân Mỹ vào tối thứ Ba. Bên trái là Phó Tổng Thống Vance. Bên phải là Chủ Tịch Hạ Viện Mike Johnson.

.

- Bài diễn văn của TT Trump trước lưỡng viện, dài nhất lịch sử (và với nhiều con số sai lạc), nói về nhập cư, kinh tế, thuế quan, An sinh Xã hội, đa dạng sinh học, môi trường, xin giảm thuế, viện trợ quốc tế, viện trợ Ukraine, dọa chiếm Kênh đào Panama, mời Greenland tách khỏi Đan Mạch để sáp nhập Mỹ, nói Zelensky đã gửi thư ân hận để xin Mỹ giúp...

- Kiểm chứng từ nhiều hãng tin về các số liệu sai lạc của Trump

- Toàn văn bài của TNS Elissa Slotkin, đại diện Dân Chủ, phản bác bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump

- Trước giờ Trump nói... Micro tình cờ nghe PTT Vance nói bài diễn văn của Trump sẽ hay nhưng dài quá (được Chủ tịch Hạ viện Johnson an ủi)

- Trump ký lệnh tăng tốc khai thác gỗ bỏ qua các quy định về môi trường, bất kể ô nhiễm không khí và nước, tàn phá rừng

- Chính quyền Trump sẽ đóng cửa hoặc bán 443 tòa nhà bất động sản liên bang, kể cả trụ sở FBI và Bộ Tư pháp

- Báo chí Anh và Pháp không chọc quê PTT Mỹ JD Vance vì hung hăng đối với Zelensky và Ukraine

- Bị báo Úc hỏi bất ngờ, Thủ tướng Tây Úc Roger Cook buột miệng "JD Vance là một thằng con c." (Knob)

- Thủ tướng Pháp: Mỹ dừng cấp vũ khí cho Ukraine là dấu hiệu Mỹ từ bỏ Ukraine và để Nga chiến thắng

- Phòng Thương mại Quốc tế ICC: thuế quan của Trump đối với Canada và Mexico có thể đưa kinh tế toàn cầu suy thoái như thời 1930s.

- Trump bị Thủ Tướng Canada mắng là ngu vì chiến tranh thương mại sẽ hại cả các gia đình Mỹ

- Tỉnh Ontario (của Canada) áp thuế 25% đối với điện truyền vào 1,5 triệu hộ gia đình ở Minnesota, Michigan và New York

- Khí đốt tự nhiên tại Mỹ tăng 10% vì thuế quan

- Ngành xây dựng Mỹ tăng giá mỗi căn nhà thêm 7.500 đến 10.000 đô: Từ gỗ, ván, mọi thứ đồ dùng trong nhà đều nhập từ ngoài vào Mỹ, khoảng 106.000 người mua tiềm năng mất đi.

- "Bức tường biên lai" của DOGE nhiều số sai lầm

- Trump vu khống Nhật phá giá đồng yen, Nhật Bản phản đối, nói không hề.

- TNS John Thune (lãnh đạo Cộng Hòa Thượng Viện) hy vọng thuế quan của Trump sẽ chỉ là tạm thời

- Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy không muốn Starlink của Elon Musk giành hợp đồng không lưu của Verizon

- Tỷ lệ cá cược tăng: Thị trường Kalshi cá độ 42%, và Polymarket cá độ 39% kinh tế Mỹ sẽ suy thoái năm 2025

- Báo Anh kêu gọi Trump đừng ép Ukraine đầu hàng Nga, hay thực tế là khi ép Ukraine cắt đất cho Nga thì hãy bảo đảm an ninh tương lai [như Nam-Bắc Hàn].

- Trump ký lệnh cấm biểu tình bất hợp pháp, cấm mang khẩu trang ở đại học. Bị tố vi phạm Hiến pháp vị biểu tình ôn hòa được tự do.

- Cổ phiếu Best Buy Co. giảm 14%, cảnh báo rằng giá cho người tiêu dùng Mỹ sẽ tăng vì thuế quan của Trump

- Target Corp. hy vọng tăng doanh số bán toàn cầu lên hơn 15 tỷ đô la vào năm 2030.

- Southwest Airlines sẽ đóng cửa thêm 2 cơ sở phi hành tại 2 sân bay Florida và Texas.

- California: Chó sói đồng cỏ ưa xóm nghèo.

- Quận Cam: 1 người chết vì bị xe SUV đụng do 1 thiếu niên lái

- New Zealand: ERA phạt tiệm làm móng của Ngọc Tuyết Uyên Huỳnh bồi thường các nhân viên từ VN qua vì lương thấp, làm nhiều giờ

- Quận Cam: Chan Tham Giang bị truy tố tội bắn chết Trieu Huynh

- HỎI 1: Gần 60% người lớn và 1/3 trẻ em trên thế giới sẽ bị thừa cân hoặc béo phì vào năm 2050? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Hóa chất trong sản phẩm về tóc có nhiều độc chất gây ung thư? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-5/3/2025) ⦿ ---- Vương quốc Anh và Pháp không hề tham gia chiến trường nào, nhưng khi đưa ra ý kiến tình nguyện đưa quân gìn giữ hòa bình cho Ukraine hậu chiến, liền bị ông Phó Tổng Thống Mỹ chê... Phó Tổng Thống JD Vance đã trở thành chủ đề chỉ trích nhiều hơn một lần trong vài tuần qua, và ông đã trở thành tiêu đề mới vào sáng hôm sau bài phát biểu lập kỷ lục của Tổng thống Trump trước Quốc hội vì bị phát hiện trên micro nóng khi chỉ ra bài phát biểu của ông sếp mình dài như thế nào. Tuy nhiên, những phát biểu mới nhất của phó tổng thống về cuộc xâm lược Ukraine của Nga đã mang đến một loạt chỉ trích mới. Hình như Vance sợ Anh hay Pháp đưa quân vào giữ hòa bình cho Ukraine sẽ đòi chia phần khoáng sản?

.

Vance đã nêu rõ suy nghĩ của mình về mức độ tham gia của Hoa Kỳ vào cuộc chiến (tức là ít, hoặc không bao nhiêu), nhưng vào thứ Ba, trong một cuộc phỏng vấn với Sean Hannity của Fox News, Vance cũng nhắm vào "một quốc gia ngẫu nhiên nào đó đã không tham gia chiến tranh trong 30 hoặc 40 năm" - điều mà nhiều người coi là sự chỉ trích đối với Vương quốc Anh hoặc Pháp vì kế hoạch triển khai hàng chục nghìn quân gìn giữ hòa bình ở Ukraine, theo Politico.

.

Tờ báo lưu ý rằng Vance đã sớm bị các chính trị gia Anh và Pháp chỉ trích vì phát biểu của mình, những người đã tức giận trước sự chế giễu rõ ràng của ông Vance đối với quân đội đồng minh đã từng chiến đấu sát cánh cùng Hoa Kỳ trước đây. "Thật vô lễ" là quan điểm của đại biểu quốc hội Anh James Cartlidge, trong khi Bộ trưởng Lực lượng vũ trang Pháp Sebastien Lecornu lưu ý, "Sức mạnh lớn nhất của một đội quân chính là lòng dũng cảm của những người lính". Ngay cả đại biểu quốc hội Anh Nigel Farage, một đồng minh thân cận của Trump, cũng đã phản hồi: "JD Vance đã sai. Sai, sai, sai".

.

Về phần mình, Vance đã phủ nhận việc ám chỉ cụ thể đến Vương quốc Anh và Pháp, gọi những lời khẳng định như vậy là "vô lý, không trung thực", theo Reuters. "Tôi thậm chí còn không đề cập đến Vương quốc Anh hoặc Pháp trong đoạn clip, cả hai đều đã chiến đấu dũng cảm cùng Hoa Kỳ trong 20 năm qua và hơn thế nữa", ông viết vào thứ Ba trên X. Phó tổng thống nói thêm: "Nhưng hãy nói thẳng: có nhiều quốc gia đang tình nguyện hỗ trợ (tư nhân hoặc công khai) nhưng không có kinh nghiệm chiến trường cũng như trang thiết bị quân sự để làm bất cứ điều gì có ý nghĩa".

.

⦿ ---- Khi lãnh đạo Úc nói giỡn về lãnh đạo Mỹ. Tại một sự kiện diễn ra vào thứ Ba mà ông là diễn giả khách mời, thủ tướng Tây Úc Roger Cook đã được yêu cầu kết thúc câu, "JD Vance là một..." Câu trả lời của ông là gì? "Knob." (Knob: dương vật) Khán giả tại sự kiện Leadership Matters ở Perth đã cười và vỗ tay, tờ Guardian đưa tin. "Bạn phải có một khoảnh khắc thiếu chuyên nghiệp, phải không? Chỉ có vậy thôi," Cook, người đang tranh cử nhiệm kỳ thứ ba, tiếp tục. Sau đó, ông nói với các phóng viên, "Đó là một khoảnh khắc vui vẻ, không chuyên nghiệp và tôi không có ý xúc phạm." Cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào thứ Bảy, theo ABC.net đưa tin. Một số đối thủ chính trị của ông đã phản đối nhận xét này.

.

Tuy nhiên, lưu ý đến tràng pháo tay mà ông nhận được, Cook nói với các phóng viên rằng ông nghĩ một số người tham dự sự kiện có thể "thích thú với niềm vui", nhưng thừa nhận, "Những người khác có thể đã bị xúc phạm và tôi xin lỗi." Cook cũng được hỏi tại sự kiện này rằng liệu chính quyền Trump có tượng trưng cho một "con đường đen tối" đối với thế giới hay không, và ông trả lời, "Vâng, tôi chắc chắn nghĩ rằng ông ấy đại diện cho một con đường không chắc chắn, vì vậy một lần nữa tôi xin nói rằng trong thời điểm không chắc chắn, bạn cần một bàn tay vững vàng, một bàn tay giàu kinh nghiệm cầm lái." Nhóm chữ "Con đường đen tối" là lời nhắc lại lời cảnh báo mà ông đã đưa ra về Trump vào tháng 11, khi ông cũng cảnh báo về "các chính trị gia cổ xúy cho lòng thù hận, chia rẽ và sợ hãi trong cộng đồng".

.

⦿ ---- Trước giờ Trump nói... Phó Tổng Thống Vance thú nhận là phải kham nhẫn vì biết bài diễn văn của Trump rất dài, theo máy vi âm chưa tắt kịp. Một chiếc micro nóng đã ghi lại cảnh JD Vance nói với Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson rằng ông không biết làm thế nào để "làm được điều này" trong toàn bộ bài phát biểu dài của tổng thống trước Quốc hội vào tối thứ Ba. Đầu tiên, Vance nói "Tôi phải thành thật với ông" trước khi thì thầm điều gì đó vào tai Johnson mà micro không bắt được. Sau đó, Vance nói, "Nhân tiện, tôi nghĩ bài phát biểu sẽ rất tuyệt, nhưng tôi không biết làm thế nào để làm được điều này trong suốt 90 phút".

.

Johnson trả lời rằng điều đó khó hơn dưới thời Joe Biden vì bài phát biểu Thông điệp Liên bang cuối cùng của ông, theo ông, giống với "một bài phát biểu vận động ngu ngốc". Johnson đã đẩy micrô trên bục xuống giữa chừng khi đang trả lời Vance, có lẽ biết rằng cuộc trò chuyện của họ đang bị nghe lén. Thế rồi Trump vào hội trường. Donald Trump lăng mạ, nói lan man và nổi giận trong 99 phút ngay sau cuộc trò chuyện đó, khiến bài phát biểu dài nhất của ông trước Quốc hội của một tổng thống trong lịch sử - đánh bại bài phát biểu năm 2000 của Bill Clinton tới mười phút.

.

⦿ ---- Tổng thống Trump đã ban hành một sắc lệnh hành pháp nhằm tăng cường khai thác gỗ một cách mạnh mẽ vào thứ Bảy. Ông chỉ đạo các cơ quan liên bang xem xét cách họ có thể bỏ qua các quy định về môi trường bao gồm cả việc bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng để thúc đẩy sản xuất gỗ trên 280 triệu ha đất công bao gồm cả rừng quốc gia, theo tờ New York Times đưa tin. Tờ Guardian đưa tin động thái này nhằm mục đích giảm sự phụ thuộc của Hoa Kỳ vào gỗ nước ngoài.

.

Các chuyên gia cảnh báo rằng động thái này có thể dẫn đến ô nhiễm không khí và nước gia tăng cũng như tàn phá rừng và môi trường sống của động vật. "Sắc lệnh hành pháp của Trump này là nỗ lực trắng trợn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ của một tổng thống nhằm giao đất công liên bang cho ngành khai thác gỗ", một nhà khoa học nghiên cứu cháy rừng cho biết, người cảnh báo rằng đúng là cháy rừng có thể gia tăng do tác động của việc khai thác gỗ đối với "cực vi khí hậu" (microclimate) của rừng.

.

"Đây là một động thái đặc biệt khủng khiếp của Trump nhằm cướp bóc đất công của chúng ta bằng cách trao chìa khóa cho các doanh nghiệp lớn", giám đốc chính sách đất công của Trung tâm Đa dạng sinh học (Center for Biological Diversity) cho biết. "Việc chặt phá những nơi tuyệt đẹp này sẽ làm tăng nguy cơ hỏa hoạn, đẩy các loài đến bờ vực tuyệt chủng, gây ô nhiễm sông ngòi và phá hủy các địa điểm giải trí đẳng cấp thế giới". Tuy nhiên, tờ Seattle Times đã trao đổi với các chuyên gia và họ không nghĩ rằng sắc lệnh hành pháp này có thể giúp ích nhiều trong việc lách luật liên bang bảo vệ cây xanh.

.

⦿ ---- Chính quyền Trump hôm thứ Ba đã công bố danh sách 443 bất động sản liên bang mà họ cho biết có thể đóng cửa hoặc bán, bao gồm tòa nhà đang dùng làm trụ sở FBI và tòa nhà chính của Bộ Tư pháp, sau khi coi chúng "không phải là cốt lõi đối với hoạt động của chính phủ". Danh sách do Tổng cục Dịch vụ (GSA: General Services Administration) công bố bao gồm một số tòa nhà dễ nhận biết nhất của đất nước và trải dài gần như mọi tiểu bang, với các bất động sản từ tòa án đến tòa nhà văn phòng và bãi đỗ xe, AP đưa tin. Tuy nhiên, Fox 5 DC đưa tin danh sách đã được loại bỏ vài giờ sau đó xuống còn 321 bất động sản, với tất cả các bất động sản ở Washington, DC, bị loại bỏ, bao gồm cả hai bất động sản được nêu tên ở trên.

.

Tuy nhiên, các bất động sản ở Maryland và Virginia (2 tiểu bang giáp biên thủ đô DC) vẫn được đưa vào, cũng như các bất động sản ở nhiều tiểu bang khác. Khoảng 80% trong số 2,4 triệu công chức liên bang của đất nước có trụ sở bên ngoài vùng đô thị Washington, DC. Các chỉ định này là một phần trong nỗ lực chưa từng có của Trump và tỷ phú Elon Musk nhằm cắt giảm quy mô lực lượng lao động liên bang và thu hẹp chi tiêu của chính phủ. Họ tuyên bố rằng việc bán các tòa nhà được chỉ định có thể giúp chính phủ liên bang tiết kiệm hàng trăm triệu đô la, đồng thời cũng định hình lại đáng kể cách thức hoạt động của các cơ quan Nội các lớn do Quốc hội tài trợ. Chính quyền Trump cũng yêu cầu nhân viên liên bang phải báo cáo với văn phòng mỗi ngày.

.

Loại bỏ không gian văn phòng liên bang là ưu tiên hàng đầu của chính quyền mới. Tháng trước, các nhà quản lý khu vực của GSA đã nhận được một thông báo từ trụ sở chính của cơ quan tại Washington ra lệnh cho họ bắt đầu chấm dứt hợp đồng thuê đối với tất cả khoảng 7.500 văn phòng liên bang trên toàn quốc. Trong một cuộc họp tiếp theo, các nhà quản lý khu vực của GSA được thông báo rằng mục tiêu của họ là chấm dứt tới 300 hợp đồng thuê mỗi ngày, theo lời nhân viên này. Bộ Hiệu quả Chính phủ của Musk đã liệt kê hàng loạt hợp đồng thuê văn phòng bị hủy trên trang web chính thức của DOGE, làm dấy lên câu hỏi trên khắp cả nước về những gì sẽ xảy ra với các dịch vụ được cung cấp từ các văn phòng đó.

.

⦿ ---- Tổng thống Trump đã phát biểu trước Quốc hội và người dân Mỹ vào tối thứ Ba và ngay lập tức tuyên bố "Nước Mỹ đã trở lại", và những tiếng hô "Hoa Kỳ! Hoa Kỳ!" từ các dãy ghế Cộng Hòa đã vang lên. Ông chỉ phát biểu được vài phút thì Dân biểu đảng Dân chủ Al Green của Texas đã bị an ninh đuổi ra khỏi phòng họp của Hạ viện, với Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson gọi hành vi của Green là "vi phạm nghiêm trọng và cố ý vi phạm phép lịch sự". Những ý chính nổi bật của tổng thống Trump như sau. Ghi nhận, Trump nói ra nhiều tin giả, được báo chí nêu là số liệu bóp méo, thí dụ như người cao tuổi nhận tiền An sinh Xã hội.

.

Nước Mỹ đã trở lại: "Chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu hơn trong 43 ngày so với hầu hết các chính quyền đạt được trong bốn năm, tám năm và chúng ta chỉ mới bắt đầu. ... Giấc mơ Mỹ đang trỗi dậy mạnh mẽ và tốt đẹp hơn bao giờ hết. Giấc mơ Mỹ là không thể ngăn cản và đất nước chúng ta đang trên bờ vực trở lại. ... Giờ đây, lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, nhiều người Mỹ tin rằng đất nước chúng ta đang đi đúng hướng hơn là đi sai hướng".

.

Tự cho là Tổng Thống thành công nhất lịch sử Mỹ, thứ nhì là Tổng Thống George Washington: "Nhiều người đã tuyên bố rằng tháng đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống của chúng ta là tháng thành công nhất trong lịch sử quốc gia chúng ta ... và điều khiến điều đó thậm chí còn ấn tượng hơn là quý vị có biết người đứng thứ hai là ai không? George Washington."

.

Trump liên tục chọc quê Biden: "Số vụ vượt biên trái phép trong tháng trước là thấp nhất từ ​​trước đến nay. Họ nghe lời tôi và chọn không đến. ... Dưới thời Joe Biden, vị tổng thống tệ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, có hàng trăm nghìn vụ vượt biên trái phép mỗi tháng, và hầu như tất cả bọn họ, bao gồm cả những kẻ giết người, kẻ buôn ma túy, thành viên băng đảng và những người từ các viện tâm thần đã được thả vào đất nước chúng ta."

.

Trump liên tục chọc quê đảng Dân chủ: "Tôi nhìn những người Dân chủ trước mặt mình và nhận ra rằng tôi hoàn toàn không thể nói gì để khiến họ vui vẻ hay khiến họ đứng dậy, mỉm cười hay vỗ tay, tôi không thể làm gì cả. Tôi có thể tìm ra cách chữa trị căn bệnh tàn khốc nhất, một căn bệnh có thể xóa sổ toàn bộ các quốc gia ... và những người đang ngồi ngay đây sẽ không vỗ tay."

.

Tóm tắt các động thái của ông: "Tôi đã áp đặt lệnh đóng băng ngay lập tức đối với mọi hoạt động tuyển dụng công chức liên bang, đóng băng mọi quy định liên bang mới và đóng băng viện trợ ra nước ngoài. Tôi đã chấm dứt trò lừa đảo xanh mới vô lý này. Tôi đã rút khỏi Hiệp định Khí hậu Paris không công bằng ... Tôi đã rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới tham nhũng và tôi cũng đã rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc chống Mỹ. Chúng tôi đã chấm dứt mọi hạn chế về môi trường của Biden khiến đất nước chúng ta kém an toàn hơn nhiều và hoàn toàn không đủ khả năng chi trả."

.

Tóm tắt các sắc lệnh khác của ông: "Chúng tôi đã chấm dứt chính phủ vũ khí hóa [tư pháp], ví dụ như một tổng thống đương nhiệm được phép truy tố một cách tàn bạo đối thủ chính trị của mình như tôi. ... Tôi đã đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Hoa Kỳ, và tương tự như vậy, tôi đã đổi tên một ngọn núi bằng tên vị tổng thống vĩ đại, William McKinley, thành Núi McKinley... Đất nước chúng ta sẽ không còn thức tỉnh (woke: ý thức về sự đa dạng, về bất công xã hội và màu da) nữa. ... Chúng tôi đã loại bỏ chất độc của lý thuyết chủng tộc phê phán (critical race theory: lý thuyết nói rằng cơ cấu công quyền, kinh tế, xã hội Mỹ là tạo ưu thế cho da trắng thượng đẳng) khỏi các trường công lập của chúng ta và tôi đã ký một lệnh biến nó thành chính sách chính thức của chính phủ Hoa Kỳ rằng chỉ có hai giới tính, nam và nữ."

.

Trứng: "Joe Biden đặc biệt để giá trứng tăng cao ngoài tầm kiểm soát ... và chúng tôi đang nỗ lực để đưa giá trứng xuống thấp trở lại."

.

Khai thác các mỏ dầu, khí và khoáng sản: "Một trọng tâm chính trong cuộc chiến chống lạm phát của chúng tôi là giảm nhanh chi phí năng lượng. ... Chính quyền của tôi cũng đang xây dựng một đường ống dẫn khí đốt tự nhiên khổng lồ ở Alaska, một trong những đường ống lớn nhất thế giới. ... Tôi cũng sẽ có hành động mang tính lịch sử để mở rộng đáng kể sản xuất các khoáng chất quan trọng và đất hiếm tại Hoa Kỳ."

.

Viễn ảnh sắp xảy ra: "Chúng tôi cũng đang xác định mức độ bất tài và gian lận có thể xảy ra trong chương trình An sinh xã hội dành cho người cao tuổi của chúng tôi ... tin hay không thì tùy, cơ sở dữ liệu của chính phủ liệt kê 4,7 triệu thành viên An sinh xã hội từ những người từ 100 đến 109 tuổi. Nó liệt kê 3,6 triệu người từ 110 đến 119 tuổi. Tôi không biết bất kỳ ai trong số họ. Tôi biết một số người khá lớn tuổi, nhưng không quá lớn tuổi. ... 3,5 triệu người từ 140 đến 149 tuổi và tiền đang được trả cho nhiều người trong số họ, và chúng tôi đang tìm kiếm ngay bây giờ. ... Và hơn 130.000 người, theo cơ sở dữ liệu An sinh xã hội có độ tuổi trên 160. Chúng ta có một đất nước khỏe mạnh hơn tôi nghĩ, Bobby."

.

Hứa hẹn cắt giảm thuế: "Giai đoạn tiếp theo trong kế hoạch của chúng ta nhằm mang lại nền kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử là Quốc hội này sẽ thông qua việc cắt giảm thuế cho tất cả mọi người. ... Tôi kêu gọi không đánh thuế tiền boa, không đánh thuế làm thêm giờ và không đánh thuế phúc lợi An sinh xã hội cho những người cao tuổi tuyệt vời của chúng ta. ... Tôi cũng muốn khấu trừ thuế cho các khoản thanh toán lãi vay mua xe, nhưng chỉ khi chiếc xe đó được sản xuất tại Mỹ." Thực tế Trump đang tăng thuế dân nghèo vì thuế quan làm giá hàng chợ tăng vọt, và viễn ảnh cắt giảm thuế thực chất là để làm quà tặng cho các tỷ phú, hầu hết đều đã có những cách trốn thuế tinh vi.

.

Về thuế quan: "Nếu bạn không sản xuất sản phẩm của mình tại Mỹ, dưới thời chính quyền Trump, bạn sẽ phải trả thuế quan, và trong một số trường hợp là mức thuế khá cao. Các quốc gia khác đã sử dụng thuế quan đối với chúng ta trong nhiều thập niên, và bây giờ đến lượt chúng ta bắt đầu sử dụng chúng đối với các quốc gia khác đó. ... Vào ngày 2 tháng 4, thuế quan có đi có lại sẽ có hiệu lực, và bất cứ quốc gia nào đánh thuế chúng tôi, chúng tôi sẽ đánh thuế họ."

.

Những câu nhận được nhiều tiếng reo hò nhất: "Kể từ khi nhậm chức, chính quyền của tôi đã phát động chiến dịch trấn áp biên giới và nhập cư toàn diện nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, và chúng tôi đã nhanh chóng đạt được số lượng người vượt biên trái phép thấp nhất từng được ghi nhận. Giới truyền thông và những người bạn của chúng tôi trong Đảng Dân chủ liên tục nói rằng chúng tôi cần luật mới. Chúng tôi phải có luật để bảo vệ biên giới, nhưng hóa ra tất cả những gì chúng tôi thực sự cần là một tổng thống mới."

.

Về sự thức tỉnh (wokeness ý thức về sự đa dạng, về bất công xã hội và màu da): "Tôi cũng đã ký một lệnh cắt đứt mọi nguồn tài trợ của người nộp thuế cho bất kỳ tổ chức nào tham gia vào việc cắt xén tình dục thanh thiếu niên của chúng ta. Và bây giờ tôi muốn Quốc hội thông qua một dự luật cấm vĩnh viễn và hình sự hóa việc chuyển đổi giới tính ở trẻ em và chấm dứt mãi mãi lời nói dối rằng bất kỳ đứa trẻ nào cũng bị mắc kẹt trong cơ thể sai. Đây là một lời nói dối lớn, và thông điệp của chúng tôi gửi đến mọi đứa trẻ ở Mỹ là các em hoàn hảo, chính xác như cách Chúa Trời tạo ra các em. ... Chúng ta đang đưa sự thức tỉnh ra khỏi trường học và quân đội của chúng ta, và nó đã ra khỏi và ra khỏi xã hội của chúng ta, chúng ta không muốn nó. Sự thức tỉnh là rắc rối. Sự thức tỉnh là xấu, nó đã biến mất, nó đã biến mất. Và chúng ta cảm thấy tốt hơn rất nhiều vì nó, chúng ta không cảm thấy tốt hơn sao?"

.

Mục tiêu quân sự: "Tôi tập trung vào việc xây dựng quân đội hùng mạnh nhất trong tương lai. Bước đầu tiên, tôi yêu cầu Quốc hội tài trợ cho lá chắn phòng thủ tên lửa Golden Dome hiện đại để bảo vệ quê hương của chúng ta, tất cả đều được sản xuất tại Hoa Kỳ. ... Tôi tuyên bố tối nay rằng chúng ta sẽ thành lập một văn phòng đóng tàu mới tại Bạch Ốc và cung cấp các ưu đãi thuế đặc biệt để đưa ngành công nghiệp này trở về Hoa Kỳ, nơi nó thuộc về. ... Chính quyền của tôi sẽ đòi lại Kênh đào Panama và chúng tôi đã bắt đầu thực hiện điều đó." (Ghi chú: hành vi Trump đòi xâm chiếm kênh đào Panama có thể sẽ nguy hiểm cho nhiều nước khác. Trump nói Mỹ có công đào Kênh Panama hiện nay là của quốc gia Panama. Trong lịch sử, các nước từng là thực dân đã xây dựng nhiều công trình ở các nước khác, bây giờ đòi chiếm lại thì là chiến tranh khắp nơi.)

.

Nhắm đến Greenland: "Tôi cũng có một thông điệp tối nay dành cho những người dân tuyệt vời của Greenland. Chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ quyền tự quyết định tương lai của các bạn và nếu các bạn lựa chọn, chúng tôi chào đón các bạn đến với Hoa Kỳ. Chúng tôi cần Greenland vì an ninh quốc gia và thậm chí là an ninh quốc tế, và chúng tôi đang hợp tác với tất cả những người liên quan để cố gắng đạt được điều đó ... Và tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ đạt được điều đó bằng cách này hay cách khác. Chúng ta sẽ đạt được điều đó. Chúng tôi sẽ giữ an toàn cho các bạn, chúng tôi sẽ làm cho các bạn giàu có hơn. Cùng nhau, chúng ta sẽ đưa Greenland lên tầm cao mà các bạn chưa từng nghĩ là có thể trước đây." (Greenland hiện là lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.)

.

Một vụ bắt giữ: "Ba năm rưỡi trước, những kẻ khủng bố ISIS đã giết chết 13 quân nhân Mỹ và vô số người khác ... trong cuộc rút quân thảm khốc và vô năng khỏi Afghanistan. ... Tối nay, tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi vừa bắt giữ được tên khủng bố hàng đầu chịu trách nhiệm cho hành động tàn bạo đó, và hiện tại hắn đang trên đường đến đây để đối mặt với lưỡi kiếm nhanh chóng của công lý Mỹ ... và tôi muốn đặc biệt cảm ơn Chính phủ Pakistan vì đã giúp bắt giữ con quái vật này."

.

Zelensky đã gửi một lá thư: "Sáng nay, tôi đã nhận được một lá thư quan trọng từ Tổng thống Zelensky của Ukraine. Lá thư có nội dung, 'Ukraine sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán càng sớm càng tốt để mang lại hòa bình lâu dài. Không ai mong muốn hòa bình hơn người Ukraine. ... Nhóm của tôi [Zelensky] và tôi sẵn sàng làm việc dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Tổng thống Trump để đạt được hòa bình lâu dài. Chúng tôi thực sự đánh giá cao những gì Hoa Kỳ đã làm để giúp Ukraine duy trì chủ quyền và độc lập của mình liên quan đến thỏa thuận về khoáng sản và an ninh, Ukraine sẵn sàng ký kết bất kỳ lúc nào.'"

.

⦿ ---- KIỂM CHỨNG số liệu nhập cư. Ông Trump đã phóng đại các con số về cuộc đàn áp nhập cư của mình.

TRUMP: "Số vụ vượt biên trái phép vào tháng trước là thấp nhất từ ​​trước đến nay. Chưa từng có."

.

SỰ THẬT: Trump đã viết trong bài đăng trên Truth Social vào thứ Bảy rằng Biên phòng đã bắt giữ 8.326 người ở biên giới Hoa Kỳ-Mexico vào tháng trước. Nhưng dữ liệu của chính phủ Hoa Kỳ cho thấy Biên phòng thường xuyên có số lượng trung bình thấp hơn con số đó vào những năm 1960s. Trong khi tháng 2/2025 đánh dấu tổng số vụ bắt giữ thấp nhất trong nhiều thập niên, Biên phòng có số vụ bắt giữ trung bình thấp hơn tháng 2/2025 trong bảy năm đầu tiên của những năm 1960s. Trang web của chính phủ không theo dõi tổng số vụ bắt giữ ở biên giới Hoa Kỳ-Mexico trước năm 1960. Số vụ bắt giữ trung bình hàng tháng của Biên phòng là 1.752 vụ vào năm 1961.

.

⦿ ---- VU KHỐNG Biden về nhập cư. Ông Trump đã thổi phồng số lượng người nhập cảnh bất hợp pháp vào Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Joe Biden.

TRUMP: "Trong bốn năm qua, 21 triệu người đã đổ vào Hoa Kỳ. Nhiều người trong số họ là kẻ giết người, kẻ buôn người, thành viên băng đảng.”

.

SỰ THẬT: Con số mà Trump thường xuyên trích dẫn là bị thổi phồng quá mức. Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ đã báo cáo hơn 10,8 triệu vụ bắt giữ vì vượt biên trái phép từ Mexico từ tháng 1/2021 đến tháng 12/2024. Nhưng đó là số vụ bắt giữ, không phải số người. Theo các hạn chế về tị nạn trong đại dịch COVID-19, nhiều người đã vượt biên nhiều hơn một lần cho đến khi họ thành công vì không có hậu quả pháp lý nào khi bị trả về Mexico. Vì vậy, số người thấp hơn số vụ bắt giữ. Không có bằng chứng nào cho thấy các quốc gia khác đang gửi tội phạm hoặc những người mắc bệnh tâm thần của họ qua biên giới, bất chấp tuyên bố thường xuyên này của Trump.

.

⦿ ---- SAI LẦM về thuế quan. Các nhà kinh tế không đồng tình với Trump về thuế quan.

TRUMP: “Thuế quan là để làm cho nước Mỹ giàu có trở lại và làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Và điều đó đang xảy ra. Và nó sẽ xảy ra khá nhanh. Sẽ có một chút xáo trộn, nhưng chúng tôi ổn với điều đó. Sẽ không nhiều đâu.”

.

SỰ THẬT: Trump đang dựa vào ý tưởng rằng đánh thuế nhập cảng là con đường làm giàu cho Hoa Kỳ. Hầu hết các nhà kinh tế đều cho rằng thuế quan của Trump sẽ gây tổn hại cho đất nước, vì đây là mức tăng thuế có thể làm tăng chi phí hàng hóa theo những cách cũng có thể gây hại cho tăng trưởng kinh tế. Trump cho rằng tác động đến lạm phát sẽ là tối thiểu.

Khi Phòng thí nghiệm Ngân sách của Đại học Yale xem xét mức thuế quan mà Trump áp dụng vào thứ Ba đối với Canada, Mexico và Trung Quốc, họ phát hiện ra rằng lạm phát sẽ tăng một phần trăm đầy đủ, tăng trưởng sẽ giảm một nửa phần trăm và hộ gia đình trung bình sẽ mất khoảng 1.600 đô la thu nhập khả dụng.

.

⦿ ---- VỀ TUỔI AN SINH XÃ HỘI: Không có bằng chứng nào cho thấy tiền An sinh xã hội đang được trả cho nhiều người trên 100 tuổi.

TRUMP: “Tin hay không thì tùy, cơ sở dữ liệu của chính phủ liệt kê 4,7 triệu thành viên An sinh xã hội từ những người từ 100 đến 109 tuổi. Nó liệt kê 3,6 triệu người từ 110 đến 119 tuổi. ... 3,47 triệu người từ 120 đến 129 tuổi. 3,9 triệu người từ 130 đến 139 tuổi. 3,5 triệu người từ 140 đến 149 tuổi. Và nhiều người trong số họ đã được trả tiền, và chúng tôi đang tìm kiếm ngay bây giờ.”

.

SỰ THẬT: Các cơ sở dữ liệu có thể liệt kê những người đó, nhưng điều đó không có nghĩa là họ đang được hưởng trợ cấp. Một phần của sự nhầm lẫn này xuất phát từ hệ thống nhu liệu (phần mềm) của An sinh xã hội dựa trên ngôn ngữ lập trình COBOL, không sử dụng định dạng cụ thể cho ngày tháng. Điều này có nghĩa là một số mục nhập bị thiếu hoặc không đầy đủ ngày sinh sẽ mặc định là điểm tham chiếu cách đây hơn 150 năm. Tổ chức tin tức Wired lần đầu tiên đưa tin về việc sử dụng ngôn ngữ lập trình COBOL tại Cơ quan An sinh xã hội.

.

Ngoài ra, một loạt báo cáo từ tổng thanh tra của Cơ quan An sinh Xã hội vào tháng 3 năm 2023 và tháng 7 năm 2024 nêu rằng cơ quan này chưa thiết lập hệ thống mới để chú thích đúng thông tin tử vong trong cơ sở dữ liệu của mình, bao gồm khoảng 18,9 triệu số An sinh Xã hội của những người sinh năm 1920 trở về trước nhưng không được đánh dấu là đã chết. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là những người này đang nhận được trợ cấp.

.

Cơ quan này đã quyết định không cập nhật cơ sở dữ liệu vì chi phí để thực hiện việc này lên tới hơn 9 triệu đô la. Tính đến tháng 9/2015, cơ quan này tự động ngừng thanh toán cho những người trên 115 tuổi.

.

⦿ ---- VU KHỐNG Biden về kinh tế: Trump không thừa hưởng một 'thảm họa kinh tế'.

TRUMP: "Một trong những ưu tiên hàng đầu của tôi là cứu nền kinh tế của chúng ta và mang lại sự cứu trợ mạnh mẽ và ngay lập tức cho các gia đình lao động. Như các bạn đã biết, chúng ta đã thừa hưởng từ chính quyền trước một thảm họa kinh tế và cơn ác mộng lạm phát."

.

SỰ THẬT: Lạm phát đạt đỉnh ở mức 9,1% vào năm 2022 dưới thời Tổng thống Joe Biden, nhưng Trump không thừa hưởng một nền kinh tế thảm họa theo bất kỳ thước đo nào. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức thấp 4% vào tháng 1/2025, tháng ông nhậm chức, trong khi nền kinh tế tăng trưởng lành mạnh 2,8% vào năm 2024. Thu nhập điều chỉnh theo lạm phát đã tăng đều đặn kể từ giữa năm 2023. Và lạm phát, mặc dù có dấu hiệu trì trệ trong những tháng gần đây và vẫn ở mức cao 3% vào tháng 1, đã giảm so với mức đỉnh năm 2022.

.

⦿ ---- VU KHỐNG Biden về cưỡng bách xe điện. Việc Trump nhắc đến 'lệnh bắt buộc sử dụng xe điện' là không chính xác.

TRUMP: "Chúng tôi đã chấm dứt lệnh bắt buộc sử dụng xe điện điên khủng của chính quyền trước, cứu những người lao động và công ty sản xuất xe hơi của chúng ta khỏi sự hủy diệt kinh tế".

.

SỰ THẬT: Không có lệnh bắt buộc nào của liên bang nhằm buộc phải mua xe điện, như Trump đã nhiều lần tuyên bố sai sự thật trước đây. Biden đã đặt ra mục tiêu không ràng buộc là xe điện chiếm một nửa số xe mới được bán ra vào năm 2030. Trump đã ban hành một sắc lệnh hành pháp vào ngày đầu tiên nhậm chức để hủy bỏ mục tiêu đó. Các chính sách của Biden đã thắt chặt các hạn chế về ô nhiễm từ xe hơi và xe tải chạy bằng xăng nhằm khuyến khích người Mỹ mua xe điện và các công ty sản xuất xe chuyển từ xe chạy bằng xăng sang xe điện.

.

⦿ ---- BÓP MÉO số liệu tuyển binh. Về số lượng tuyển dụng của Quân đội.

TRUMP: "Tôi vui mừng báo cáo rằng vào tháng 1, Quân đội Hoa Kỳ đã có tháng tuyển dụng tốt nhất trong 15 năm qua".

.

SỰ THẬT: Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng sự thay đổi trong tuyển dụng của Quân đội có liên quan đến thời gian ông tại nhiệm. Trên thực tế, theo dữ liệu của Quân đội, số lượng tuyển dụng đã tăng đều đặn trong năm qua, với tổng số cao nhất là vào tháng 8 năm 2024—trước cuộc bầu cử tháng 11. Các quan chức Quân đội theo dõi chặt chẽ số lượng tuyển dụng.

.

Một động lực quan trọng của thành công trong tuyển dụng là quyết định của Quân đội khi triển khai Khóa học Chuẩn bị cho Người lính Tương lai tại Fort Jackson, South Carolina, vào tháng 8 năm 2022. Chương trình đó cung cấp cho những tân binh có thành tích thấp hơn tới 90 ngày hướng dẫn về học thuật hoặc thể lực để giúp họ đáp ứng các tiêu chuẩn quân sự và chuyển sang huấn luyện cơ bản.

.

⦿ ---- GIÁ TRỨNG: Trump nói quanh co, không đúng.

TRUMP: "Joe Biden đặc biệt để giá trứng mất kiểm soát – giá trứng mất kiểm soát — và chúng tôi đang nỗ lực để đưa giá xuống trở lại."

SỰ THẬT: Nhìn chung, giá thực phẩm đã bắt đầu ổn định, tăng chưa đến 2% trong khoảng thời gian từ tháng 1/2024 đến tháng 1/2025. Nhưng nhiều người vẫn bị sốc khi mua hàng siêu thị. Trứng là mặt hàng đặc biệt gây đau đầu trong thời gian gần đây, với mức giá tăng 53% trong năm qua. Nguyên nhân chủ yếu là do thách thức liên tục của cúm gia cầm, khiến những người nuôi gà đẻ trứng phải giết mổ hàng chục triệu con gà mái đẻ. Nguồn cung trứng thiếu hụt đã trở nên trầm trọng hơn do tình trạng mua hàng hoảng loạn — tương tự như những gì đã xảy ra với giấy vệ sinh vào năm 2020 — khiến một số cửa hàng phải hạn chế mua trứng. Tuần trước, Bộ trưởng Nông nghiệp Brooke Rollins đã công bố nỗ lực trị giá 1 tỷ đô la để chống lại cúm gia cầm, bao gồm 500 triệu đô la cho các biện pháp phòng ngừa vệ sinh mới tại các trang trại nuôi gà đẻ. USDA cũng đang xem xét tiêm vắc-xin cho gà mái đẻ và tăng nguồn cung trứng nhập cảng.

.

⦿ ---- LAO ĐỘNG nhập cư. Tương quan người nhập cư và lực lượng lao động

TRUMP: "Toàn bộ các thị trấn như Aurora, Colorado và Springfield, Ohio đã chịu sức ép từ sự chiếm đóng của người nhập cư và nạn tham nhũng chưa từng thấy trước đây".

.

SỰ THẬT: Sự gia tăng nhập cư — cả hợp pháp và bất hợp pháp — đã giúp tăng lực lượng lao động trong những năm gần đây. Điều này cho phép các hãng, chủ tiệm tuyển dụng tiếp tục tăng việc làm với tốc độ nhanh mà không gây nhiều áp lực tăng giá, ngay cả khi hàng triệu người thuộc thế hệ bùng nổ "baby boom" đang nghỉ hưu. Ví dụ, từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025, lực lượng lao động sinh ra ở nước ngoài đã tăng 2,1 triệu người trong khi lực lượng lao động bản địa lớn hơn chỉ tăng thêm 1,3 triệu người.

.

Tuy nhiên, nhập cư đã chậm lại đáng kể trong những tháng gần đây. Người lao động sinh ra ở nước ngoài dường như không thay thế lực lượng lao động bản địa. Tỷ lệ nam giới trong độ tuổi lao động tham gia lực lượng lao động vào tháng 1 là 89,4% — cao hơn tất cả trừ một tháng trong chính quyền Trump đầu tiên. Tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi lao động tham gia lực lượng lao động đạt mức cao kỷ lục là 78,4% vào mùa hè năm ngoái và chỉ giảm nhẹ kể từ đó.

.

⦿ ---- TIỀN BOA (tiền tip) cho dịch vụ. Về lời hứa không đánh thuế tiền boa khi vận động.

TRUMP: "Chúng tôi đang tìm kiếm các biện pháp cắt giảm thuế thu nhập vĩnh viễn trên toàn diện để có thể cứu trợ khẩn cấp cho người Mỹ đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi lạm phát, kêu gọi không đánh thuế tiền boa, không đánh thuế giờ làm thêm và không đánh thuế các chế độ phúc lợi An sinh xã hội dành cho những người cao tuổi tuyệt vời của chúng ta."

.

SỰ THẬT: Mặc dù được nhiều người lao động trong các ngành công nghiệp nặng về tiền boa như sòng bạc, một nhóm cử tri lớn ở tiểu bang dao động Nevada ưa chuộng, ý tưởng này có một số nhược điểm. Nếu không thay thế được khoản thuế bị mất bằng cách nào đó, nó sẽ tạo ra thâm hụt ngân sách thậm chí còn lớn hơn. Nó sẽ đối xử với một nhóm người lao động, những người được boa, khác với tất cả những người lao động khác. Và nó sẽ mời gọi sự gian lận khi những người lao động khác cố gắng phân loại lại một phần thu nhập của họ thành tiền boa miễn thuế. Tùy thuộc vào cách miễn trừ được cấu trúc, nó cũng có thể dẫn đến các chế độ phúc lợi hưu trí thấp hơn cho những người được boa.

.

⦿ ---- VIỆN TRỢ cho Ukraine. Về số liệu viện trợ cho Ukraine

TRUMP: "Hoa Kỳ đã gửi hàng trăm tỷ đô la để hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine."

.

SỰ THẬT: Công cụ theo dõi viện trợ Ukraine được sử dụng rộng rãi nhất cho thấy Hoa Kỳ đã cung cấp 114 tỷ đô la kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Nga cách đây ba năm — mặc dù Trump thường nói về 350 tỷ đô la. Không rõ ông lấy con số đó từ đâu. Hơn một nửa viện trợ mà Hoa Kỳ cung cấp là viện trợ quân sự, trong khi phần còn lại là viện trợ tài chính và nhân đạo. Ngoài ra, châu Âu đã cung cấp tổng cộng 132 tỷ đô la.

.

⦿ ---- Dân Chủ trả lời Trump. Sau đây là Phản bác của đảng Dân chủ đối với bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump trước Quốc hội đến từ Thượng nghị sĩ Elissa Slotkin, một thượng nghị sĩ nhiệm kỳ đầu tiên đến từ Michigan. Bà đã phát biểu trong khoảng 11 phút, trong khi diễn văn của Trump kéo dài 1 giờ và 40 phút.

.

Xin chào mọi người. Tôi là Elissa Slotkin. Tôi rất vinh dự khi có cơ hội được phát biểu tối nay. Đã khuya muộn rồi — vì vậy tôi hứa sẽ nói ngắn hơn nhiều so với những gì bạn vừa xem. Tôi sẽ không coi đó là chuyện cá nhân nếu bạn chưa từng nghe đến tôi. Tôi là thượng nghị sĩ mới đến từ tiểu bang Michigan tuyệt vời, nơi tôi lớn lên. Tôi đã làm việc trong ngành công vụ trong suốt cuộc đời mình, bởi vì tôi tình cờ có mặt ở Thành phố New York vào ngày 11 tháng 9 khi tòa tháp đôi sụp đổ. Trước khi khói tan, tôi biết mình muốn làm việc trong ngành an ninh quốc gia.

.

Tôi được CIA tuyển dụng và đã tham gia ba chuyến công tác ở Iraq cùng với quân đội. Trong thời gian đó, tôi làm việc tại Bạch Ốc dưới thời Tổng thống Bush và Tổng thống Obama, hai nhà lãnh đạo rất khác nhau nhưng đều tin rằng nước Mỹ là một quốc gia đặc biệt.

.

Bạn có thể tìm thấy cùng một tinh thần yêu nước đó ở Wyandotte, Michigan, nơi tôi đang ở tối nay. Đó là một thị trấn của tầng lớp lao động ngay phía nam Detroit. Tổng thống Trump và tôi đều đã giành chiến thắng ở đây vào tháng 11. Có vẻ như không phải vậy, nhưng vẫn còn rất nhiều nơi như thế này trên khắp Hoa Kỳ - những nơi mà mọi người tin rằng nếu bạn làm việc chăm chỉ và tuân thủ các quy tắc, bạn sẽ thành công và con cái bạn sẽ tốt hơn.

.

Điều đó khiến tôi nhớ lại cách tôi lớn lên. Bố tôi là một đảng viên Cộng hòa suốt đời, mẹ tôi là một đảng viên Dân chủ suốt đời. Nhưng điều đó không bao giờ là vấn đề lớn. Bởi vì chúng tôi có những giá trị chung lớn hơn bất kỳ đảng phái nào.

.

Chúng tôi vừa trải qua một mùa bầu cử căng thẳng khác. Người Mỹ đã nói rõ rằng giá cả quá cao và chính phủ cần phải đáp ứng nhu cầu của họ nhiều hơn. Nước Mỹ muốn thay đổi. Nhưng có một cách có trách nhiệm để tạo ra sự thay đổi, và một cách liều lĩnh. Và chúng ta có thể tạo ra sự thay đổi đó mà không quên chúng ta là ai với tư cách là một quốc gia và một nền dân chủ.

Đó là những gì tôi sẽ trình bày tối nay. Bởi vì dù bạn ở Wyandotte hay Wichita, hầu hết người Mỹ đều chia sẻ ba niềm tin cốt lõi: Tầng lớp trung lưu là động lực của đất nước chúng ta. An ninh quốc gia mạnh mẽ bảo vệ chúng ta khỏi nguy hiểm. Và nền dân chủ của chúng ta, dù hỗn loạn đến đâu, cũng là vô song và đáng để đấu tranh.

.

Hãy bắt đầu với nền kinh tế. Michigan thực sự đã phát minh ra Tầng lớp trung lưu: ý tưởng mang tính cách mạng rằng bạn có thể làm việc tại một nhà máy xe hơi và đủ khả năng mua chiếc xe mà bạn đang chế tạo. Đó chính là Giấc mơ Mỹ. Và để mở rộng và bảo vệ Tầng lớp trung lưu, chúng ta phải thực hiện một số điều cơ bản sau.

.

- Chúng ta cần hạ giá những thứ mà chúng ta chi nhiều tiền nhất: Hàng tạp hóa. Nhà ở. Chăm sóc sức khỏe. Xe hơi của bạn.

- Chúng ta cần sản xuất nhiều thứ hơn ở Mỹ với các công việc được trả lương cao, có công đoàn --- và đưa chuỗi cung ứng của chúng ta trở về nhà từ những nơi như Trung Quốc.

- Chúng ta cần cung cấp cho các doanh nghiệp Mỹ sự chắc chắn mà họ cần để đầu tư và tạo ra công ăn việc làm trong tương lai.

- Và chúng ta cần một hệ thống thuế công bằng cho những người không kiếm được một tỷ đô la.

.

Bây giờ, Tổng thống Trump đã nói rất nhiều về nền kinh tế, nhưng điều quan trọng là phải đọc kỹ các điều khoản. Vậy: liệu các kế hoạch của ông có thực sự giúp người Mỹ tiến lên không? Thậm chí còn không gần.

.

Tổng thống Trump đang cố gắng cung cấp một khoản tặng chưa từng có cho những người bạn tỷ phú của mình. Ông đang săn lùng hàng nghìn tỷ đô la để chuyển cho những người giàu nhất ở Mỹ. Và để làm được điều đó, ông sẽ bắt bạn phải trả giá trong mọi khía cạnh của cuộc sống.

.

. Giá thực phẩm và nhà ở đang tăng lên, không giảm — và ông vẫn chưa đưa ra một kế hoạch đáng tin cậy để giải quyết cả hai vấn đề.

. Thuế quan của ông đối với các đồng minh như Canada sẽ làm tăng giá năng lượng, gỗ xẻ, xe hơiô — và bắt đầu một cuộc chiến thương mại sẽ gây tổn hại đến ngành sản xuất và nông dân.

. Phí bảo hiểm và đơn thuốc của bạn sẽ đắt hơn vì phép tính trong các đề xuất của ông không hiệu quả nếu không tính đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn.

.

Trong khi đó, nợ quốc gia đang tăng lên chứ không giảm. Và nếu ông ta không cẩn thận, ông ta có thể đẩy chúng ta vào suy thoái. Và một điều nữa: Để trả tiền cho kế hoạch của mình, ông ta rất có thể sẽ đến sau khi bạn nghỉ hưu – các chế độ phúc lợi An sinh xã hội, Medicare và VA (phúc lợi cựu chiến binh) mà bạn đã làm việc cả đời để kiếm được. Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ không làm vậy, nhưng Elon Musk vừa gọi An sinh xã hội là "chương trình lừa đảo Ponzi lớn nhất mọi thời đại".

.

Khi chúng ta đang nói về Elon Musk, có ai ở Mỹ cảm thấy thoải mái khi ông ta và nhóm thanh niên 20 tuổi của ông ta sử dụng máy chủ máy tính của riêng họ để xem tờ khai thuế, thông tin sức khỏe và tài khoản ngân hàng của bạn không? Không có sự giám sát. Không có biện pháp bảo vệ chống lại tấn công mạng. Không có rào cản về những gì họ làm với dữ liệu riêng tư của bạn.

.

Chúng ta cần một chính phủ hiệu quả hơn. Bạn muốn cắt giảm lãng phí, tôi sẽ giúp bạn làm điều đó. Nhưng thay đổi không nhất thiết phải hỗn loạn hoặc khiến chúng ta kém an toàn hơn.

.

Việc sa thải một cách vô nghĩa những người làm việc để bảo vệ vũ khí hạt nhân, giữ cho máy bay của chúng ta không bị rơi và tiến hành nghiên cứu tìm ra phương pháp chữa trị ung thư — chỉ để thuê lại họ hai ngày sau đó? Không có CEO nào ở Mỹ có thể làm điều đó mà không bị sa thải ngay lập tức. Được rồi, chúng ta đã nói về an ninh kinh tế của chúng ta. Còn an ninh quốc gia thì sao?

.

Ngọc Tuyết Uyên Huỳnh

Chan Tham Giang

Hãy bắt đầu với biên giới. Là một người đã dành toàn bộ sự nghiệp của mình để bảo vệ quê hương, mọi quốc gia đều xứng đáng được biết ai và điều gì đang đi qua biên giới của mình. Chấm hết. Đảng Dân chủ và Cộng hòa đều nên ủng hộ điều đó. Nhưng việc bảo vệ biên giới mà không thực sự sửa chữa hệ thống nhập cư bị hỏng của chúng ta là giải quyết triệu chứng chứ không phải căn bệnh. Nước Mỹ là quốc gia của những người nhập cư. Chúng ta cần một hệ thống chức năng, phù hợp với nhu cầu của nền kinh tế, cho phép những người đã được thẩm định đến đây và làm việc hợp pháp. Vì vậy, tôi mong đợi kế hoạch của Tổng thống về vấn đề đó.Bởi vì vấn đề ở đây là: Thế giới ngày nay có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Di cư, các mối đe dọa mạng, AI, hủy hoại môi trường, khủng bố — một quốc gia không thể đơn độc đối mặt với những vấn đề này. Chúng ta cần bạn bè ở khắp mọi nơi — và sự an toàn của chúng ta phụ thuộc vào điều đó.Tổng thống Trump thích hứa hẹn "hòa bình thông qua sức mạnh". Thực ra đó là câu nói mà ông đã lấy cắp từ Ronald Reagan. Nhưng hãy để tôi nói cho bạn biết, sau cảnh tượng vừa diễn ra tại Phòng Bầu dục tuần trước, Reagan hẳn đang lật mình trong mồ. Tất cả chúng ta đều muốn chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, nhưng Reagan hiểu rằng sức mạnh thực sự đòi hỏi nước Mỹ phải kết hợp sức mạnh quân sự và kinh tế với sự sáng suốt về mặt đạo đức.Và cảnh tượng tại Phòng Bầu dục không chỉ là một tập phim truyền hình thực tế tệ hại. Nó tóm tắt toàn bộ cách tiếp cận của Trump đối với thế giới. Ông tin vào việc làm thân với những nhà độc tài như Vladimir Putin và đá vào răng những người bạn của chúng ta, như Canada. Ông coi sự lãnh đạo của Hoa Kỳ chỉ đơn thuần là một loạt các giao dịch bất động sản.Là một đứa trẻ thời Chiến tranh Lạnh, tôi biết ơn vì Reagan chứ không phải Trump đã nắm quyền vào những năm 1980s. Trump sẽ khiến chúng ta thua trong Chiến tranh Lạnh. Hành động của Donald Trump cho thấy rằng, trong thâm tâm, ông không tin rằng chúng ta là một quốc gia đặc biệt. Rõ ràng là ông ấy không nghĩ rằng chúng ta nên lãnh đạo thế giới.Nhìn này, nước Mỹ không hoàn hảo. Nhưng tôi đứng về phía hầu hết người Mỹ tin rằng chúng ta vẫn là ngoại lệ. Vô song. Và tôi muốn có sự lãnh đạo của Mỹ hơn là sự lãnh đạo của Trung Quốc hay Nga bất kỳ ngày nào trong tuần. Bởi vì trong nhiều thế hệ, nước Mỹ đã mang lại điều gì đó tốt hơn.An ninh và thịnh vượng của chúng ta, đúng vậy. Nhưng nền dân chủ của chúng ta, chính hệ thống chính phủ của chúng ta, là khát vọng của thế giới. Và ngay lúc này, nó đang gặp nguy hiểm. Nó đang gặp nguy hiểm khi một tổng thống quyết định rằng ông ta có thể lựa chọn những quy tắc mà ông ta muốn tuân theo, khi ông ta phớt lờ lệnh của tòa án hoặc Hiến pháp, hoặc khi các nhà lãnh đạo được bầu đứng nhìn và để mọi chuyện xảy ra.Nhưng nó cũng đang gặp nguy hiểm khi Tổng thống khiến người Mỹ chống lại nhau, khi ông ta coi thường những người khác biệt và nói với một số người rằng họ không nên được đưa vào. Bởi vì nước Mỹ không chỉ là một mảnh đất nằm giữa hai đại dương. Chúng ta còn hơn thế nữa. Nhiều thế hệ đã chiến đấu và hy sinh để bảo vệ các quyền cơ bản định nghĩa nên chúng ta. Những quyền đó và cuộc đấu tranh giành chúng tạo nên con người chúng ta. Chúng ta là một quốc gia của những người phấn đấu. Những người dám chấp nhận rủi ro. Những người đổi mới. Và chúng ta không bao giờ hài lòng.Đó là siêu cường quốc của nước Mỹ. Và hãy xem, tôi đã sống và làm việc ở nhiều quốc gia. Tôi đã chứng kiến ​​nền dân chủ lụi tàn. Tôi đã chứng kiến ​​cuộc sống sẽ như thế nào khi một chính phủ bị thao túng. Bạn không thể mở một doanh nghiệp nếu không trả tiền cho một viên chức tham nhũng. Bạn không thể chỉ trích những người phụ trách mà không bị gõ cửa vào giữa đêm.Vì vậy, mặc dù chúng ta cần phải khiến chính phủ phản ứng tốt hơn với cuộc sống của chúng ta ngày nay, nhưng đừng tự lừa dối mình rằng nền dân chủ không quý giá và không đáng để cứu.Nhưng chúng ta thực sự làm điều đó như thế nào? Tôi biết rằng rất nhiều người trong số các bạn đã đặt ra câu hỏi đó. Đầu tiên, đừng bỏ cuộc. Thật dễ dàng để kiệt sức, nhưng nước Mỹ cần bạn hơn bao giờ hết. Nếu các thế hệ trước không đấu tranh cho nền dân chủ, thì ngày nay chúng ta sẽ ra sao?Thứ hai, hãy yêu cầu các viên chức được bầu của bạn, bao gồm cả tôi, chịu trách nhiệm. Hãy xem cách họ bỏ phiếu. Hãy đến các hội trường thị trấn và yêu cầu họ hành động. Điều đó giống như bánh nhân táo của người Mỹ vậy.Thứ ba, hãy tổ chức. Chỉ chọn một vấn đề mà bạn đam mê — và tham gia. Và việc lướt qua những thông tin bi quan không được tính. Hãy tham gia một nhóm quan tâm đến vấn đề của bạn và hành động. Và nếu bạn không tìm thấy một nhóm nào, hãy bắt đầu một nhóm. Một số phong trào quan trọng nhất trong lịch sử của chúng ta xuất phát từ dưới lên.Cuối cùng, tất cả chúng ta đều biết rằng đất nước chúng ta đang trải qua một điều gì đó ngay lúc này. Chúng ta không chắc ngày mai sẽ ra sao, chứ đừng nói đến thập niên tiếp theo. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên chúng ta trải qua sự thay đổi đáng kể và đầy biến động với tư cách là một quốc gia. Tôi là một sinh viên chuyên ngành lịch sử và chúng ta đã trải qua những giai đoạn bất ổn chính trị trước đây. Và cuối cùng, chúng ta đã chọn tiếp tục thay đổi đất nước này theo hướng tốt đẹp hơn.Nhưng mỗi lần như vậy, chúng ta chỉ vượt qua được những khoảnh khắc đó nhờ hai điều: Những công dân tận tụy và những nhà lãnh đạo có nguyên tắc. Những công dân tận tụy làm nhiều hơn một chút so với những gì họ thường làm để đấu tranh cho những điều họ quan tâm. Và những nhà lãnh đạo có nguyên tắc, những người sẵn sàng nhận bóng và hành động.Vậy nên tối nay, cảm ơn các bạn đã quan tâm đến đất nước của mình. Chỉ cần xem thôi, các bạn đã đủ tiêu chuẩn là những công dân tận tụy. Và tôi hứa rằng tôi và những người bạn Dân chủ của tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để trở thành những nhà lãnh đạo có nguyên tắc mà các bạn xứng đáng được hưởng. Chúc mọi người ngủ ngon.⦿ ---- Thủ tướng Pháp Francois Bayrou cho biết hôm thứ Ba rằng quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine là dấu hiệu cho thấy Washington đang từ bỏ Ukraine và để Nga giành chiến thắng trong cuộc chiến. "Việc ngừng viện trợ trong thời gian chiến tranh cho một quốc gia đang bị tấn công có nghĩa là từ bỏ quốc gia đang bị tấn công và chấp nhận hoặc hy vọng rằng kẻ xâm lược sẽ giành chiến thắng", Bayrou tuyên bố trong một cuộc tranh luận tại quốc hội. Hơn nữa, thủ tướng kêu gọi các đồng minh châu Âu thay thế hiệu quả các chuyến hàng vũ khí của Hoa Kỳ để Ukraine có thể tiếp tục chiến đấu chống lại Nga.⦿ ---- Andrew Wilson, phó tổng thư ký Phòng Thương mại Quốc tế (ICC: International Chamber of Commerce), đang ban hành cảnh báo đỏ về các cuộc chiến thương mại do Tổng thống Donald Trump châm ngòi vào ngày cuối cùng. Tờ Wall Street Journal đưa tin rằng Wilson đã cảnh báo rằng thuế quan của Trump đối với Canada và Mexico có thể đưa nền kinh tế toàn cầu vào con đường suy thoái kinh tế ngang ngửa với cuộc Đại suy thoái những năm 1930."Mối quan ngại sâu sắc của chúng tôi là đây có thể là khởi đầu của một vòng xoáy đi xuống đưa chúng ta vào vùng chiến tranh thương mại những năm 1930", ông nói. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Journal, Wilson cho biết hiện tại khả năng xảy ra một quyết định thảm khốc như vậy là "thất bại có thể xảy ra" và cho biết yếu tố quyết định liệu điều đó có xảy ra hay không sẽ là "liệu chính quyền Hoa Kỳ có sẵn sàng xem xét lại tính hữu ích của thuế quan hay không".Trump đã áp thuế 25 phần trăm đối với tất cả hàng hóa từ Canada và Mexico, hai đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ, ngoài mức thuế tích lũy 20 phần trăm đối với tất cả hàng hóa từ Trung Quốc. Những mức thuế quan này, cũng như các mức thuế trả đũa từ các quốc gia bị nhắm đến, đã khiến thị trường chứng khoán lao dốc trong những ngày gần đây và các thị trường dự đoán trực tuyến đã chứng kiến những người cá cược ngày càng tin rằng suy thoái sẽ xảy ra trong năm tới.⦿ ---- Trump bị Thủ Tướng Canada mắng là ngu. Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã chỉ trích Tổng thống Trump và mức thuế mới của Mỹ đối với quốc gia của ông vào thứ Ba. Trudeau đã tổ chức một cuộc họp báo trong đó ông đã "có lập trường đối đầu thay vì chấp nhận", theo CTV News của Canada. Trong số những điều khác, ông Trudeau cáo buộc Trump đã bắt đầu một cuộc chiến thương mại - với cả Mexico và Trung Quốc - sẽ gây tổn hại đến các gia đình Mỹ, theo NBC News đưa tin."Bây giờ, tôi [Trudeau] không có thói quen đồng ý với Wall Street Journal, nhưng Donald Trump, họ chỉ ra rằng mặc dù ông là một người rất thông minh, nhưng đây là một điều rất ngu ngốc để làm", Trudeau nói, theo Guardian. "Hai nước bạn truyền thống quay sang đánh nhau là điều mà những người chống chúng ta trên khắp thế giới muốn thấy".Bài xã luận: Trong một bài xã luận vào thứ Ba về thuế quan, Tạp chí WSJ đã nhấn mạnh thêm vào thuật ngữ này: "Chúng tôi [Ban biên tập báo WSJ] đã chọc giận ông Trump bằng cách gọi các khoản thuế của Mexico và Canada là 'ngu ngốc nhất' trong lịch sử và chúng tôi có thể đã nói giảm nói tránh vấn đề". Trump, theo như bài báo, "đang đánh bạn bè, không phải kẻ thù. Thuế của ông Trump sẽ đánh vào mọi giao dịch xuyên biên giới, và thị trường xe Bắc Mỹ có sự kết nối chặt chẽ đến mức một số xe xe hơi vượt qua biên giới tới tám lần khi chúng được lắp ráp".Đả kích Trump-Putin: Trudeau cho biết Bạch Ốc đang "nói về việc hợp tác tích cực với Nga, xoa dịu Vladimir Putin—một kẻ độc tài dối trá, giết người. Hãy làm cho điều đó có ý nghĩa. Người Canada rất hợp lý và chúng tôi lịch sự. Nhưng chúng tôi sẽ không lùi bước trước một cuộc chiến, nhất là khi đất nước chúng tôi và phúc lợi của mọi người trong đó đang bị đe dọa".Động cơ Trump thù Canada: "Điều (Trump) muốn là chứng kiến nền kinh tế Canada sụp đổ hoàn toàn, vì điều đó sẽ giúp chúng tôi dễ dàng bị sáp nhập vào Mỹ hơn, đó là nửa sau trong suy nghĩ của ông ta", thủ tướng nói. "Trước hết, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Chúng tôi sẽ không bao giờ là tiểu bang thứ 51, nhưng, vâng, ông ta có thể gây thiệt hại cho nền kinh tế Canada, và ông ta đã bắt đầu vào sáng nay".Trump trả lời: Khi Trudeau chuẩn bị áp dụng thuế quan trả đũa, Trump đã lên Truth Social vào chiều thứ Ba. "Xin hãy giải thích với Thống đốc Trudeau của Canada rằng khi ông ấy áp dụng Thuế quan trả đũa đối với Hoa Kỳ, Thuế quan đối ứng của chúng tôi sẽ ngay lập tức tăng một lượng tương đương!" ông Trump viết.Thị trường chao đảo: Dow đã giảm hơn 600 điểm vào giữa ngày và Nasdaq tập trung vào công nghệ đang trên đà đóng cửa trong vùng điều chỉnh, nghĩa là thấp hơn 10% so với mức cao gần đây, theo CNBC.⦿ ---- Thủ hiến Ontario (của Canada) Doug Ford đã tuyên bố vào thứ Ba rằng tỉnh của ông sẽ áp thuế 25% đối với điện mà tỉnh này gửi đến Hoa Kỳ, cụ thể là 1,5 triệu hộ gia đình ở Minnesota, Michigan và New York, để đáp trả mức thuế của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump."Tổng thống Trump đánh giá thấp người dân Canada", Ford nói với tờ Wall Street Journal trong một cuộc phỏng vấn. Ông nhắc lại lời hứa trước đây của mình rằng nếu Trump áp dụng thêm nhiều mức thuế nữa vào ngày 2 tháng 4, Ontario sẽ ngừng hoàn toàn việc xuất cảng điện sang Hoa Kỳ và chuyển hướng năng lượng cho các nhà sản xuất địa phương.Lãnh đạo Ontario cũng cảnh báo về việc tích trữ niken mà họ thường bán cho Hoa Kỳ và chuyển sang các thị trường khác nếu Trump áp thêm nhiều mức thuế hơn. Hiện tại, Canada được cho là bán khoảng 50% niken mà họ sản xuất cho các công ty Hoa Kỳ và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.⦿ ---- Khí đốt tự nhiên tại Hoa Kỳ tăng vọt hơn 10% và đạt mức cao nhất trong 26 tháng vào thứ Ba sau khi mức thuế mới nhất của Tổng thống Donald Trump có hiệu lực vào đầu ngày hôm Thứ Ba. Căng thẳng thương mại leo thang giữa Hoa Kỳ và Canada, Mexico và Trung Quốc đã làm gia tăng lo lắng của các nhà đầu tư và gây ra làn sóng bất ổn trên khắp các thị trường toàn cầu, với ngành năng lượng của Canada đang chuẩn bị cho tác động của các mức thuế mới nhất. Hợp đồng tương lai khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ giao vào tháng 4 đã tăng 10,21% vào lúc 11:32 sáng theo giờ miền Đông, bán với giá 4,5460 đô la cho một triệu đơn vị nhiệt Anh.⦿ ---- Rủ nhau tăng giá. Từ gỗ xẻ (lumber) đến vách thạch cao (drywall), đồ gia dụng đến đồ hoàn thiện, phần lớn những thứ dùng trong một ngôi nhà ở Hoa Kỳ đều đến từ bên ngoài biên giới Hoa Kỳ. Chi phí của những sản phẩm đó sắp tăng lên, vì chính quyền của Tổng thống Donald Trump áp thuế đối với Trung Quốc, Mexico và Canada. Hàng hóa từ Trung Quốc hiện phải chịu mức thuế 20%, tăng so với mức thuế 10% trước đó, và hàng hóa từ Canada và Mexico phải chịu mức thuế 25%. Gỗ xẻ của Canada đã phải chịu mức thuế riêng là 14,5%.Rob Dietz, nhà kinh tế trưởng tại Hiệp hội Xây dựng Nhà Quốc gia, cho biết mức thuế mới có thể làm tăng chi phí xây dựng từ 7.500 đến 10.000 đô la cho mỗi ngôi nhà, trích dẫn ước tính từ các nhà xây dựng nhà ở Hoa Kỳ. Năm ngoái, NAHB ước tính rằng cứ mỗi 1.000 đô la tăng giá trung bình của một ngôi nhà mới sẽ khiến khoảng 106.000 người mua tiềm năng mất đi.Tác động lớn nhất đối với những người xây nhà sẽ là chi phí gỗ tăng, dự kiến sẽ lên tới khoảng 4.900 đô la cho mỗi ngôi nhà, theo Leading Builders of America, nhóm thương mại đại diện cho hầu hết những người xây nhà được giao dịch công khai trên toàn quốc. Khoảng 1/3 gỗ được sử dụng trong xây dựng nhà ở tại Hoa Kỳ đến từ Canada và các nhà sản xuất gỗ trong nước dự kiến sẽ tăng giá để phù hợp với nguồn cung nhập cảng."Kể từ khi Trump lần đầu áp dụng thuế quan vào ngày 1 tháng 2/2025, sau đó bị trì hoãn, chúng tôi đã thấy một số sự gia tăng trong việc mua hàng với giá gỗ vân sam-thông-linh sam miền Tây 2X4 (Western Spruce-Pine-Fir two-by-fours) tăng 13%", Paul Jannke, hiệu trưởng tại Forest Economic Advisors cho biết. "Với việc áp dụng lại mức thuế 25% đối với hàng hóa của Canada được vận chuyển đến Hoa Kỳ, chúng tôi dự kiến các nhà sản xuất Canada sẽ ngừng vận chuyển gỗ đến Hoa Kỳ. Trong khi đó, các đại lý, những người vẫn còn do dự trong việc mua hàng do sự không chắc chắn xung quanh mức thuế quan, sẽ cần phải tăng cường mua hàng trước mùa xây dựng sắp tới. Điều này sẽ đẩy giá lên cao hơn".⦿ ---- "Bức tường biên lai" của DOGE vẫn tiếp tục gặp vấn đề. Bộ Hiệu quả Chính phủ đang sử dụng trang web này để liệt kê tất cả các hợp đồng của chính phủ đã hủy bỏ và tính tổng số tiền tiết kiệm được. Nhưng ngay từ đầu, danh sách DOGE đã bị làm phiền bởi những thông tin không chính xác, bao gồm cả việc hủy bỏ các hợp đồng không mang lại bất kỳ khoản tiết kiệm nào, mặc dù có những tuyên bố ngược lại.Trong bản cập nhật mới nhất, DOGE đã xóa thêm 4 tỷ đô la tiền tiết kiệm được cho là, theo báo cáo của tờ New York Times. Tờ báo này đã chỉ ra một số ví dụ, bao gồm: DOGE ban đầu tuyên bố đã hủy một hợp đồng với IRS mang lại khoản tiết kiệm 1,9 tỷ đô la, nhưng thực tế là hợp đồng này đã bị hủy vào tháng 11, khi cựu Tổng thống Biden vẫn còn tại nhiệm.Nhìn chung, DOGE hiện tuyên bố đã tiết kiệm được 105 tỷ đô la, theo ABC News, con số này dựa trên "sự kết hợp giữa việc bán tài sản, hủy hợp đồng/hợp đồng cho thuê và đàm phán lại, gian lận và xóa thanh toán không đúng cách, hủy bỏ trợ cấp, tiết kiệm lãi suất, thay đổi chương trình, tiết kiệm theo quy định và cắt giảm lực lượng lao động". Tuy nhiên, trang web này chỉ cung cấp biên lai cho khoảng 10,3 tỷ đô la trong tổng số đó, theo ghi nhận của trang web.⦿ ---- Trump vu khống, Nhật Bản phản đối. Nhật Bản hôm thứ Ba đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rằng Tokyo đang theo đuổi chính sách phá giá đồng yên, đồng thời nói thêm rằng họ sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ với Washington về các vấn đề ngoại hối. "Chúng tôi không áp dụng chính sách làm suy yếu đồng tiền (Nhật Bản). Nếu bạn nhớ lại các biện pháp can thiệp vào thị trường ngoại hối của chúng tôi trong những năm gần đây, bạn có thể hiểu ý tôi", Bộ trưởng Tài chính Katsunobu Kato phát biểu tại một cuộc họp báo.Hôm thứ Ba tại Tokyo, đồng yên tăng so với đồng đô la Mỹ sau khi Trump cho biết ông đã thông báo với các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Trung Quốc rằng họ không thể tiếp tục "giảm hoặc phá vỡ" giá trị đồng tiền của mình. Trump nói với các phóng viên rằng Nhật Bản và Trung Quốc "không thể làm như vậy vì điều đó không công bằng với chúng tôi", đồng thời nói thêm, "Chúng tôi rất khó sản xuất máy kéo, Caterpillar ở đây, khi Nhật Bản, Trung Quốc và những nơi khác đang giết chết đồng tiền của họ, nghĩa là đẩy nó xuống".Trong vài năm qua, Nhật Bản đã nhiều lần can thiệp vào thị trường để làm chậm đà giảm nhanh chóng của đồng tiền này so với đồng đô la nhằm hạn chế tác động tiêu cực của đồng yên thấp hơn -- phản ánh sự khác biệt về chính sách giữa Ngân Hành Nhật Bản (BOJ) và Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ. Kể từ khi Kazuo Ueda trở thành thống đốc BOJ vào năm 2023, ngân hàng trung ương Nhật Bản đã bước vào chu kỳ tăng lãi suất, nhưng đồng yên vẫn tiếp tục xu hướng giảm so với đồng đô la.⦿ ---- Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Hoa Kỳ John Thune bày tỏ hy vọng rằng thuế quan của Tổng thống Donald Trump sẽ chỉ là giải pháp tạm thời, tuyên bố ông coi chúng "chỉ là phương tiện để đạt được mục đích chứ không phải là mục đích thực sự".Thune nói với Fox News rằng quyết định áp thuế đối với hàng nhập từ Mexico của tổng thống có liên quan đến việc quốc gia này được cho là thiếu hợp tác trong việc ngăn chặn dòng fentanyl chảy qua biên giới. "Chúng ta đã mất gần gấp đôi số người mỗi năm do fentanyl so với toàn bộ Chiến tranh Việt Nam. Đây là một cuộc khủng hoảng. Và tổng thống đang cố gắng giải quyết vấn đề này", Thune lưu ý. Trước đó, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick cho biết chính sách thương mại của Hoa Kỳ sẽ được xem xét lại vào ngày 2 tháng 4 nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.⦿ ---- Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy đã thẳng thừng bác bỏ ý tưởng cho rằng Starlink của Elon Musk là chìa khóa để sửa chữa hệ thống kiểm soát không lưu đang gặp khó khăn của FAA. Duffy đã chỉ trích mạng internet vệ tinh của tỷ phú công nghệ này khi phát biểu với Fox News vào thứ Ba về tình trạng thiếu hụt kiểm soát không lưu và các vấn đề khác đang gây khó khăn cho cơ quan này sau một loạt các thảm họa hàng không chết người trong những tuần đầu tiên của năm 2025."Elon Musk đã ám chỉ rằng Starlink là giải pháp - phải không?" Người dẫn chương trình Sandra Smith của Fox News đã hỏi Duffy, và Duffy đã thẳng thừng trả lời: "Không phải vậy". Câu trả lời dường như khiến Smith bất ngờ. "Không phải vậy sao?", cô ấy lặp lại."Vậy, vậy, không, đó là một phần của giải pháp", Duffy nói và nói thêm rằng việc tiếp cận dây cáp quang ở một số nhà ga xa xôi ở Alaska tỏ ra khó khăn. "Có một số tiện ích mà Starlink có thể hữu ích", ông nói. "Nhưng một lần nữa, chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi có các hệ thống kết nối cáp quang tại chỗ. Vì vậy, họ có thể đóng một phần vai trò trong đó, nhưng không phải tất cả.”Bộ trưởng giao thông nói với người xem rằng các kỹ sư đã được cử đến để hỗ trợ các nỗ lực của chính phủ nhằm nâng cấp hệ thống kiểm soát không lưu không chỉ của SpaceX của Musk mà còn của "các công ty lớn khác"."Chúng ta phải hành động với tốc độ của doanh nghiệp chứ không phải tốc độ của chính phủ", ông nói. Duffy thừa nhận rằng mặc dù người Mỹ muốn "hệ thống kiểm soát không lưu tốt nhất thế giới", ông nói "chúng ta vẫn chưa đạt được điều đó"."Nhưng chúng ta có thể đạt được điều đó nếu có sự giúp đỡ của khu vực tư nhân và Quốc hội cung cấp tiền cho chúng ta". Theo các báo cáo của phương tiện truyền thông, Musk đề xuất rằng Starlink nên thay thế Verizon để nâng cấp hệ thống liên lạc của FAA.⦿ ---- Sự lạc quan ban đầu xung quanh các chính sách kinh tế của Tổng thống Donald Trump đã phai nhạt và giờ đây tỷ lệ cá cược đang tăng vọt trên các thị trường cá cược trực tuyến rằng sẽ có một cuộc suy thoái kinh tế trong năm nay. Tính đến thời điểm viết bài này, những người đặt cược trên thị trường trực tuyến Kalshi đang dự đoán khả năng suy thoái là 42 phần trăm trong năm nay, tức là tăng 12 điểm phần trăm chỉ trong hai ngày qua, vì những người đặt cược chỉ có tỷ lệ cược suy thoái là 30 phần trăm vào đầu tháng 3.Câu chuyện cũng tương tự tại thị trường cá cược Polymarket, nơi tỷ lệ cược suy thoái trong năm nay đã tăng vọt lên 39 phần trăm tính đến thời điểm viết bài này, tăng chín điểm phần trăm so với hai ngày trước. Sự kết hợp lớn giữa các chính sách của Trump, bao gồm việc cắt giảm rộng rãi nhân viên chính phủ và thuế quan quốc tế cao, cũng như các yếu tố bên ngoài như sự lây lan của cúm gia cầm, đã khiến các dự báo kinh tế bị hạ cấp và khiến Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm hơn 1.400 điểm kể từ khi bắt đầu giao dịch vào thứ Hai.⦿ ---- Báo The Independent kêu gọi Tổng Thống Trump đừng ép Ukraine đầu hàng Nga, hay thực tế là ép Ukraine cắt đất cho Nga mà không bảo đảm an ninh tương lai. Bài bình luận báo này dịch như sau. Khi mọi thứ bắt đầu trở nên tồi tệ tại Phòng Bầu dục vào thứ Sáu tuần trước, Donald Trump đã được một phóng viên hỏi rằng điều gì sẽ xảy ra nếu Nga phá vỡ thỏa thuận hòa bình.Càng ngày càng thất vọng trước sự phản kháng của Volodymyr Zelensky đối với việc đầu hàng vô điều kiện của đất nước mình, tổng thống Hoa Kỳ đã phản đối: "Điều gì sẽ xảy ra nếu có chuyện gì xảy ra? Điều gì sẽ xảy ra nếu một quả bom rơi xuống đầu ông ngay bây giờ?" Sau một "lời nói vòng vo" ngắn gọn về Hunter Biden, ông kết luận rằng người Nga sẽ không dám xâm lược vì "họ tôn trọng tôi".Mặc dù không đủ thô lỗ để chất vấn điều đó, nhưng rõ ràng là ông Zelensky không nghĩ rằng sự tồn tại của tổng thống Hoa Kỳ sẽ mang lại sự ổn định lâu dài - và xét cho cùng, ngay cả ông Trump cũng không bất tử."Thỏa thuận khoáng sản", với sự tham gia của nhân viên Hoa Kỳ trên thực địa, sẽ tăng thêm một số biện pháp bảo vệ - nhưng sẽ mất nhiều năm để trở thành hiện thực. Ngay cả khi đó, vẫn không có gì ngăn cản người Nga khuyên công dân nước ngoài rời đi khi họ phát động một cuộc tấn công. Ông Trump đang ở trong tình thế kỳ lạ khi đưa các kỹ sư khai khoáng và giám đốc điều hành doanh nghiệp người Mỹ làm lá chắn sống cho Kyiv – ngoại trừ việc họ có thể bay về nhà trước khi rắc rối thực sự bắt đầu.Tổng thống Ukraine đúng khi coi đó là cơ sở mong manh để bảo vệ người dân của mình – do đó câu hỏi “nếu như” vẫn tồn tại. Nó đang nổi lên như một trở ngại lớn ngay lập tức đối với một động thái hòa bình nhanh chóng. Đây là trọng tâm chú ý của Ngài Keir Starmer, người đã thành công trong việc định vị mình là “cầu nối” giữa Washington và Châu Âu, một giải thưởng ngoại giao huyền thoại.Câu trả lời “đúng” cho câu hỏi “nếu như” là câu trả lời mà Ngài Keir đã đưa ra – người Nga phải bị ngăn chặn và nếu cần, phải bị đẩy lùi bằng một sự đảm bảo an ninh đủ mạnh được hỗ trợ bởi sức mạnh vũ trang. Đó là, hoặc nên là, ý nghĩa của khẩu hiệu thời thượng “hòa bình thông qua sức mạnh”.Biện pháp răn đe đó, như được đề xuất bởi “liên minh những người sẵn sàng” do Ngài Keir và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thành lập, có hai thành phần: một lực lượng do châu Âu lãnh đạo tại Ukraine, thực hiện “công việc nặng nhọc” như thủ tướng nói, nhưng với một “biện pháp dự phòng” của Mỹ – một lời cam kết bảo vệ lực lượng Anh và các lực lượng khác. Chỉ với những lời đảm bảo như vậy, chính phủ và người dân Ukraine mới có thể được yêu cầu cân nhắc từ bỏ một phần quê hương của họ. (Ghi chú: khi Ukraine chấp nhận hòa bình và mời Mỹ vào khai thác khoáng sản cũng có nghĩa Ukraine chấp nhận Nga chiếm đóng bán đảo Crimea và 4 tỉnh Đông Ukraine.)Tại Hạ viện Anh quốc, thủ tướng Anh một lần nữa đã hoàn toàn và đúng đắn khi nói rõ rằng Ukraine phải có quyền phủ quyết trong quá trình này: "Bất kỳ nền hòa bình lâu dài nào cũng phải đảm bảo chủ quyền và an ninh của Ukraine và Ukraine phải có mặt khi đàm phán về tương lai của họ", ông nói - đồng thời cũng mô tả Nga là "mối đe dọa trên vùng biển và bầu trời của chúng ta".Điều mà ông Trump từ chối cân nhắc [về Nga vi phạm ngưng bắn] - nhưng Ngài Keir và các đồng minh châu Âu nhấn mạnh - là Ukraine phải duy trì quyền bảo vệ quyền tồn tại của mình. Chính sự sẵn sàng chiến đấu và phủ nhận Nga đã mang lại cho ông Zelensky đòn bẩy rất cần thiết trong bất kỳ cuộc đàm phán giải quyết nào.Rõ ràng là ông Trump muốn biến Nga từ đối thủ thành đối tác, có lẽ là để mắt đến Trung Quốc; nhưng ông Trump không thể làm như vậy cho đến khi tình hình Ukraine được giải quyết. Điều đó thực sự đặt Ukraine và châu Âu vào một vị thế cực kỳ vững chắc. Đó là bối cảnh cho lập trường của Anh và hơn nữa, được phản ánh trong đề xuất hòa bình đa phương được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh London vào cuối tuần.Đây là biện pháp điều chỉnh thiết yếu đối với áp lực dữ dội từ Bạch Ốc về việc Ukraine phải chấm dứt ngay lập tức và vô điều kiện các hành động thù địch – không có gì bảo đảm rằng Nga sẽ đáp lại lời đề nghị này hoặc tôn trọng việc thực hiện.Rủi ro mà ông Zelensky nhận thấy rõ ràng là ranh giới thù địch hiện tại sẽ trở thành ranh giới ngừng bắn: và sau đó là một đường biên giới trên thực tế vĩnh viễn, đóng băng trong nhiều thập niên tới, như với khu phi quân sự DMZ ở Nam-Bắc Hàn – sản phẩm của một hiệp định đình chiến “tạm thời” vào năm 1953. Nếu không có sự răn đe xuất phát từ sự đảm bảo an ninh, sẽ không có gì ngăn cản được Vladimir Putin hoặc người kế nhiệm tiến hành cuộc xâm lược Ukraine lần thứ ba – và có thể là cuối cùng.Khi Tổng thống Trump chỉ trích ông Zelensky về việc đánh cược với Thế chiến thứ ba, ông Trump không chỉ nhắc lại một “điểm nói chuyện” khác của Điện Kremlin mà còn cố tình hiểu sai khái niệm răn đe. Chính học thuyết hủy diệt lẫn nhau chắc chắn sẽ ngăn chặn chiến tranh, và sự yếu kém sẽ khuyến khích sự xâm lược – như lịch sử đáng buồn gần đây của Ukraine đã chứng minh.Đề xuất của Tổng thống Macron rằng Tổng thống Zelensky có thể thể hiện thiện chí bằng cách đồng ý ngừng chiến trong một tháng ngay bây giờ, trong bối cảnh đó, là không hữu ích. Tương tự như giả định được đưa ra, trên cơ sở tự do, bởi Peter Mandelson rằng một bảo đảm của châu Âu có thể là đủ để răn đe - và rằng ông Zelensky nên ký lệnh ngừng bắn vô điều kiện trên cơ sở đơn phương để làm xấu hổ Tổng thống Putin khi đến bàn đàm phán.Nó có thể khuyến khích người Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh với ông Trump, nơi lệnh ngừng bắn của Ukraine được đưa ra – nhưng nó sẽ không mang lại bất kỳ nhượng bộ nào từ nhà lãnh đạo Nga. Ông Putin có thể tiếp tục chiến đấu, biết rằng người Mỹ sẽ không làm gì để giúp người Ukraine sống sót. Các cuộc tấn công của Nga sẽ tiếp tục."Nếu như" trong những trường hợp như vậy là Hoa Kỳ sẽ không làm gì cả. Người châu Âu cũng có thể không làm gì nếu không có sự bảo vệ đó – và Ukraine có thể diệt vong như một quốc gia. Một thảm họa đối với châu Âu, nhưng không phải, theo như có thể đánh giá, là điều sẽ khiến ông Trump lo lắng quá mức, bất kể có thỏa thuận khoáng sản hay không (và dù sao thì Tổng thống Putin cũng đang đưa ra một thỏa thuận khoáng sản song song). Mọi người đều muốn hòa bình, nhưng ranh giới phân chia nằm giữa những người muốn hòa bình bằng mọi giá – và những người tìm kiếm một nền hòa bình lâu dài trong danh dự.Bất kỳ ai cũng có thể đảm bảo chấm dứt bất kỳ cuộc xung đột nào chỉ bằng cách đầu hàng – nhưng điều đó không tạo nên một nền hòa bình xứng đáng với tên gọi. Có vẻ như không thể tránh khỏi – ngay cả khi đáng ghê tởm về mặt đạo đức – rằng Ukraine sẽ lại bị chia cắt bởi các thế lực lớn hơn chính nó; nhưng đổi lại, nước này phải chắc chắn về sự tồn tại trong tương lai của mình.Ukraine có vẻ như không có khả năng đạt được hòa bình mà họ cần và xứng đáng. Nhiệm vụ trước mắt của Ngài Keir là cứu vãn những gì ông có thể và đảm bảo mức độ phản bội lịch sử này được giảm thiểu.⦿ ---- Vài giờ trước khi có bài phát biểu đầu tiên trước phiên họp chung của Quốc hội trong nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Donald Trump đã ban hành một sắc lệnh mà một số chuyên gia pháp lý nhanh chóng lên án là một cuộc tấn công vào Tu chính án thứ nhất—một tuyên bố đe dọa sẽ bỏ tù hoặc trục xuất đối với một số hình thức phản đối trong khuôn viên trường. Sắc lệnh này, được một số người coi là độc đoán, nhắm vào sinh viên và giảng viên và đặt ra câu hỏi về việc liệu ông có lường trước được sự phản kháng đối với chủ đề đã công bố trong bài phát biểu của mình, "Sự đổi mới của Giấc mơ Mỹ" (The Renewal of the American Dream) hay không."Tất cả các khoản tài trợ của Liên bang sẽ DỪNG LẠI đối với bất kỳ trường Cao đẳng, Trường học hoặc Đại học nào cho phép các cuộc biểu tình bất hợp pháp", Trump tuyên bố lúc 7:30 sáng thứ Ba. "Những kẻ kích động sẽ bị bỏ tù/hoặc bị trục xuất vĩnh viễn về quốc gia mà họ đến. Sinh viên Mỹ sẽ bị trục xuất vĩnh viễn hoặc tùy thuộc vào tội danh, bị bắt giữ. KHÔNG ĐƯỢC ĐEO KHẨU TRANG! Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến vấn đề này".Các chuyên gia pháp lý và sử gia đã nhanh chóng lên án những lời đe dọa của Trump, lập luận rằng chúng nhằm mục đích đàn áp quyền tự do ngôn luận và nếu được thực thi, có thể cấu thành hành vi vi phạm Tu chính án thứ nhất. Larry Sabato, giáo sư chính trị nổi tiếng của Đại học Virginia, người sáng lập kiêm giám đốc Trung tâm Chính trị, đã viết những nhận xét về chủ đề của Trump trong bài phát biểu trước Quốc hội.“Bạn phải thừa nhận rằng #Trump 2.0 đã vượt quá mong đợi. Trong cả chính sách đối ngoại và đối nội, nó tệ hơn nhiều so với dự đoán của hầu hết các nhà phê bình. Bạn có thể gọi đó là Sự tái sinh của cơn ác mộng của người Mỹ”, Giáo sư Sabato nhận xét.NCRM đã yêu cầu ông Sabato cân nhắc về tuyên bố mới nhất của Tổng thống. “Câu trả lời của tôi là Tu chính án thứ nhất”, Giáo sư Sabato trả lời.Cựu Luật sư Hoa Kỳ Barb McQuade, giáo sư luật và nhà phân tích pháp lý của NBC News/MSNBC, cho biết, “Tất nhiên, các cuộc biểu tình ôn hòa không phải là ‘bất hợp pháp’. Lệnh cấm của chính phủ đối với các cuộc biểu tình ôn hòa sẽ vi phạm Tu chính án thứ nhất. Mục tiêu ở đây có vẻ là đe dọa và sợ hãi để kìm hãm quyền tự do ngôn luận”.Nhà báo và nhà sử học Paul Brandus, tác giả của những cuốn sách về chức tổng thống và Bạch Ốc, đã hỏi: “Tổng thống – người đã tuyên thệ ‘bảo vệ, bảo vệ và bênh vực’ Hiến pháp – đang đẩy nhanh cuộc tấn công vào Tu chính án thứ nhất. Biểu tình là ‘bất hợp pháp?’”Luật sư di trú Eric Lee đã đưa ra câu trả lời này: “Chỉ trong một chế độ độc tài, tổng thống mới có thể coi các cuộc biểu tình chống lại chính phủ và các chính sách của mình là ‘bất hợp pháp’. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến vấn đề này.”Joe Walsh, cựu dân biểu Cộng hòa của Đảng Trà chuyển sang làm người dẫn chương trình trò chuyện độc lập đã chỉ trích Trump, người vừa mới tuyên bố mình là "vua" vào tuần trước. "'Biểu tình bất hợp pháp?' Ông ta không phải là vua", Walsh thốt lên. "Ông ta không có thẩm quyền ngăn chặn các cuộc biểu tình. Hoặc đuổi học sinh. Hoặc bảo người biểu tình không đeo khẩu trang. Ông ta không phải là vua".⦿ ---- Giá sẽ tăng vì thuế quan. Cổ phiếu của Best Buy Co., Inc. đã giảm 14% trong phiên giao dịch hôm thứ Ba sau khi công ty công bố kết quả tài chính quý IV. Công ty bán lẻ này tiết lộ rằng doanh thu của họ trong giai đoạn được báo cáo đã giảm 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 13,9 tỷ đô la, trong khi thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu giảm xuống còn 0,54 đô la từ mức 2,12 đô la được báo cáo trong quý kết thúc năm 2024.Ngoài ra, Giám đốc điều hành của công ty Corie Barry đã cảnh báo rằng giá cho người tiêu dùng Hoa Kỳ dự kiến sẽ tăng khi thuế quan của Tổng thống Donald Trump đối với hàng nhập từ Trung Quốc và Mexico có hiệu lực. Bà cho biết: "Chúng tôi hy vọng các nhà cung cấp của chúng tôi trên toàn bộ danh mục sản phẩm của chúng tôi sẽ chuyển một số chi phí thuế quan cho các nhà bán lẻ, khiến giá tăng đối với người tiêu dùng Hoa Kỳ rất có thể xảy ra". Cổ phiếu của Best Buy đã giảm 14,02% vào lúc 12:55 chiều theo giờ miền Đông và được bán với giá 74,58 đô la một cổ phiếu.⦿ ---- Target Corp. đã tiết lộ vào thứ Ba kế hoạch chiến lược của mình nhằm tăng doanh số bán hàng toàn cầu lên hơn 15 tỷ đô la trên toàn bộ hoạt động kinh doanh đa kênh vào năm 2030. Công ty giải thích rằng họ dự định đạt được kế hoạch của mình bằng cách cung cấp cho người tiêu dùng một loại sản phẩm giá cả phải chăng, theo xu hướng và tăng cường thương mại vật lý, kỹ thuật số và xã hội."Với sự gia tăng về lưu lượng người tiêu dùng, cải thiện liên tục về tốc độ và độ tin cậy, cũng như tăng tốc độ tăng trưởng trên các khả năng kỹ thuật số, chúng tôi đang tăng gấp đôi các sáng kiến mở rộng các khả năng này và thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận có ý nghĩa. Chiến lược của chúng tôi là tạo ra Tarzhay của ngày hôm nay, mang đến sự khám phá và niềm vui hàng ngày cho hàng triệu gia đình và bảo đảm Target là địa điểm được người tiêu dùng yêu thích trong nhiều năm tới", Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Brian Cornell cho biết trong một tuyên bố.⦿ ---- Southwest Airlines sẽ đóng cửa thêm hai cơ sở phi hành đoàn trong bối cảnh hãng đang cắt giảm chi phí, điều này cũng dẫn đến đợt sa thải hàng loạt đầu tiên trong hơn 50 năm hoạt động của hãng. Theo bản ghi nhớ của công đoàn tiếp viên hàng không, hãng hàng không này sẽ đóng cửa các cơ sở phi hành đoàn tại Sân bay quốc tế Fort Lauderdale-Hollywood của Florida và tại Sân bay quốc tế Austin-Bergstrom của Texas."Mặc dù Công ty có quyền đưa ra quyết định này, nhưng quyết định này không phải là không ảnh hưởng đến Tiếp viên hàng không", Chủ tịch TWU Local 556 Bill Bernal cho biết. Ông cho biết công đoàn và công ty đã đồng ý lùi thời gian đóng cửa lại một tháng, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Người phát ngôn của Southwest cho biết hãng hàng không này đã mở các căn cứ vào đầu năm 2018 và 280 tiếp viên hàng không bị ảnh hưởng có thể chuyển đến 12 căn cứ chính.⦿ ---- California: Chó sói đồng cỏ ưa xóm nghèo. Một nghiên cứu gần đây của UC Berkeley phát hiện ra rằng chó sói đồng cỏ Los Angeles có xu hướng tránh xa các khu dân cư giàu có, thay vào đó thích những khu vực ít giàu có hơn của thành phố. Các nhà nghiên cứu giải thích rằng những người sống ở các khu dân cư giàu có có nhiều khả năng làm chó sói đồng cỏ bị thương, hoặc bị bắt, và loài động vật này đã học được điều này theo thời gian. Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những khu vực có mật độ dân số cao hơn, thu nhập thấp hơn tạo ra nhiều cơ hội hơn cho chó sói đồng cỏ ăn, chẳng hạn như rác thải do các doanh nghiệp để lại.⦿ ---- Quận Cam: Một người đàn ông 53 tuổi đã tử vong khi bị một chiếc SUV do một thiếu niên lái đâm phải tại một khu phố ở Garden Grove. Tai nạn được báo cáo vào lúc 6:20 chiều Chủ Nhật tại khu 10800 Chapman Avenue tại Diane Street, theo Sở Cảnh sát Garden Grove. Một người đàn ông trưởng thành đã được tuyên bố tử vong tại hiện trường, cảnh sát cho biết. Tài xế thiếu niên của chiếc SUV vẫn ở lại hiện trường và hợp tác với cuộc điều tra.⦿ ---- New Zealand: Theo báo KM Business hôm 5/3/2025, Cơ quan Quan hệ Việc làm (ERA) đã ra phán quyết có lợi cho một số nhân viên của một tiệm làm móng ở Wellington, yêu cầu bồi thường cho việc sa thải vô lý và vi phạm thiện chí. Trong một loạt các quyết định được đưa ra vào tháng 2, ERA xác định rằng việc sa thải một số nhân viên tại một tiệm làm móng dođiều hành là vô lý và các nhân viên này có quyền được bồi thường cho tiền lương đã mất và tổn thương và sự sỉ nhục.Tất cả các nhân viên, tất cả đều được tuyển dụng từ Việt Nam, đã bị sa thải theo cớ của thời gian thử việc 90 ngày, mà ERA phán quyết là không hợp lệ do lỗi thủ tục và vi phạm Đạo luật Quan hệ Việc làm. Việc sa thải các nhân viên: Các nhân viên liên quan đến vụ việc đã được Huỳnh tuyển dụng để làm việc tại tiệm làm móng của cô ở Wellington. Tuy nhiên, khi đến New Zealand, các nhân viên, bao gồm Thi Kim Cúc Nguyen, Thi Kim Chung Nguyen, Thi Liên Nguyen và những người khác, thấy mình phải làm việc trong điều kiện khó khăn.Họ được yêu cầu làm việc nhiều giờ, thực hiện các nhiệm vụ bổ sung ngoài mô tả công việc ban đầu của họ, chẳng hạn như mát-xa, tẩy lông và gội đầu, và được trả lương thấp hơn mức đã hứa. Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi một số nhân viên tham dự một cuộc họp do một luật sư gốc Việt Nam tổ chức để thảo luận về quyền của họ theo luật lao động của New Zealand. Họ yêu cầu một số thay đổi, bao gồm thanh toán tiền lương vào tài khoản ngân hàng, kế toán thuế và khả năng từ chối các yêu cầu không phù hợp của khách hàng. Sau cuộc họp này, tất cả họ đều bị sa thải.Huynh lập luận rằng việc sa thải là do các vấn đề về hiệu suất, nhưng các công nhân khẳng định rằng họ bị sa thải vì nêu ra những lo ngại chính đáng về điều kiện làm việc của họ. Một số công nhân đã tìm kiếm lời khuyên từ các luật sư và các trường hợp của họ đã được đệ trình lên ERA. Nhóm luật sư đại diện cho các công nhân đã thông báo rằng các yêu cầu về tiền lương chưa trả và tiền nghỉ lễ của họ sẽ được theo đuổi thông qua Thanh tra Lao động.Các phán quyết của ERA: ERA nhận thấy rằng việc sa thải là không có lý do và thời hạn thử việc 90 ngày mà Huynh đưa ra là không hợp lệ. Tòa cũng kết luận rằng việc sa thải không tuân thủ các yêu cầu theo luật định về thông báo và quy định về một quy trình công bằng. Ngoài ra, cơ quan có thẩm quyền còn phán quyết rằng những nhân viên này đã phải chịu những bất lợi không chính đáng, bao gồm giờ làm việc quá mức, tiền lương chưa trả và nhiệm vụ bị ép buộc một cách vô lý vượt quá mô tả công việc ban đầu của họ.Là một phần của biện pháp khắc phục, ERA đã phán lệnh rằng chủ phải bồi thường cho tiền lương bị mất và cho sự đau khổ về mặt tinh thần do việc sa thải gây ra, với mỗi nhân viên nhận được từ 27.000 đến 37.000 đô la NZ. Khoản bồi thường được cấp theo mục 123(1)(c)(i) của Đạo luật Quan hệ Việc làm, cho phép khắc phục trong những trường hợp việc sa thải được phát hiện là không chính đáng. Tòa án cũng giải quyết các hành vi vi phạm thiện chí, bao gồm việc người sử dụng lao động không tuân thủ các quy trình thích hợp và không giao tiếp minh bạch với người lao động về điều kiện làm việc của họ.⦿ ---- Quận Cam: Một thanh niên 19 tuổi đã bị buộc tội vào thứ sáu vì đã bắn chết một người đàn ông ở Garden Grove vào tuần trước.bị buộc tội bắn Trieu Huynh, 26 tuổi ở Garden Grove vào khoảng 11:20 tối thứ sáu tuần trước tại một bãi đậu xe gần 9622 Garden Grove Blvd., theo cảnh sát. Huynh bị bắn vào đầu và được đưa đến bệnh viện gần đó, nơi anh ta đã tử vong vì vết thương vào thứ hai, cảnh sát cho biết. Giang bị truy tố tội giết người với mức án tăng nặng vì nổ súng gây tử vong.⦿ ---- HỎI 1: Gần 60% người lớn và 1/3 trẻ em trên thế giới sẽ bị thừa cân hoặc béo phì vào năm 2050?ĐÁP 1: Đúng vậy. Gần 60 phần trăm người lớn và 1/3 trẻ em trên thế giới sẽ bị thừa cân hoặc béo phì vào năm 2050 nếu chính phủ không hành động, một nghiên cứu mới cho biết. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa Lancet hôm thứ Ba đã sử dụng dữ liệu từ 204 quốc gia để vẽ nên bức tranh ảm đạm về những gì được mô tả là một trong những thách thức lớn về sức khỏe của thế kỷ. Chi tie61t:⦿ ---- HỎI 2: Hóa chất trong sản phẩm về tóc có nhiều độc chất gây ung ?ĐÁP 2: Đúng vậy. Theo một cuộc điều tra mới của Consumer Reports, một số sản phẩm tóc tổng hợp phổ biến dùng để tết, xoắn và nối tóc có thể chứa hóa chất gây ung thư và hàm lượng chì cao. Báo cáo được công bố vào ngày 27 tháng 2 đã thử nghiệm 10 sản phẩm tóc tổng hợp, bao gồm các thương hiệu như Magic Fingers, Sensationnel và Shake-N-Go, được sử dụng rộng rãi trong các kiểu tóc bảo vệ phổ biến trong số phụ nữ da đen. Chi tiết: