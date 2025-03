Từ chiến tranh thương mai bùng nổ hôm nay công khai giữa Mỹ và Canada, cho tới cuộc chiến biên giới âm ỉ khi Hoa Kỳ đòi sáp nhập Canada làm tiểu bang thứ 51, hay ít nhất Mỹ sẽ vẽ lại bản đồ biên giới để thủ lợi. Hình Pexels.com.

- Chiến tranh thương mại đã bùng nổ. Trump áp thuế 25% hàng Canada. Canada đáp trả bằng áp thuế 25% đối với nhóm hàng 30 tỷ đô la của Mỹ, sẽ tăng tăng lên nhóm hàng 125 tỷ đô cuối tháng. Trump áp thuế 25% đối với hầu hết các mặt hàng. Mexico sẽ trả đũa chiều nay. Trump áp thuế bổ sung 10% đối với hàng từ TQ (chồng lên thuế 10% tháng trước). TQ liền áp thuế từ 10%-15% đối với nông sản Mỹ.

- Warren Buffett: thuế 25% đối với hàng từ Mexico và Canada là gây chiến, thiệt hại cho dân Mỹ

- Các thị trường chứng khoán lớn tại Mỹ sụt điểm

- Canada trả đũa Trump: sẽ cắt điện bán sang Mỹ.

- Báo WSJ: Trump áp thuế đối với các nước là đợt tăng thuế ngu nhất lịch sử. Các hãng xe Mỹ sẽ thê thảm.

- Peter Navarro (cố vấn cấp cao của trump) đe dọa sẽ vẽ lại đường biên giới Mỹ-Canada

- Cựu ủy viên An sinh xã hội Martin O’Malley: An sinh Xã hội SSA sẽ sụp đổ trong vài chục ngày tới.

- James Dennehy, Giám đốc FBI tại văn phòng New York, bị buộc phải nghỉ hưu vì báo động tai hại an ninh

- 1 DB Cộng hòa đề cử Trump: Giải Nobel Hòa bình 2026.

- Tân Bộ trưởng Giáo dục gửi email chỉ thị bắt đầu công tác cuối cùng của Bộ: Xóa sổ Bộ Giáo Dục, trao quyền giáo dục về các tiểu bang.

- Hôm nay Trump đọc diễn văn trước lưỡng viện về hướng đi tương lai.

- TNS Elissa Slotkin sẽ đưa ra phản bác của đảng Dân chủ đối với Trump. Khách do Dân Chủ mời dự diễn văn lưỡng viện là cựu chiến binh TQLC Andrew Lennox bị sa thải tại 1 bệnh viện Cựu chiến binh

- Thẩm phán Berman Jackson: tại sao chính quyền Trump không bảo vệ người tiêu thụ? Sẽ xét vụ Musk khai tử Sở Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng

- Kansas: Họp phố, Thượng nghị sĩ MAGA bỏ chạy vì gặp câu hỏi khó từ cử tri.

- Nga: vui mừng vì Mỹ ngưng viện trợ Ukraine. Nga yêu cầu Mỹ: hãy gỡ trừng phạt kinh tế Nga.

- Trump chưa từng yêu cầu Putin ngưng bắn, Trump chỉ đòi Zelensky ngưng bắn và ký bản văn cho Mỹ khai thác khoáng sản Ukraine. Anh: cần hòa bình lâu dài, tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine sẽ không ngừng. Sau khi Trump nói Putin sẵn sàng hòa đàm, nhưng Zelensky chưa sẵn sàng, Fox News cũng bất ngờ.

- Cộng hòa Hạ Viện sẽ có dự luật để in hình Trump lên tờ giấy bạc 100 đô thay thế hình Benjamin Franklin

- Zelensky: hy vọng Mỹ giúp tìm giải pháp cho cuộc chiến với Nga và cần bảo đảm an ninh

- Mỹ ngưng gửi vũ khí tới Ukraine.

- Chê Biden ngu vì giúp Ukraine vô điều kiện, Trump hứa sẽ kiếm lợi đất hiếm từ Ukraine.

- Trump: hãng TSMC sẽ đầu tư ít nhất 100 tỷ đô vào Hoa Kỳ trong thời gian ngắn sắp tới

- Trump nói sẽ thuế quan đối với các nông sản ngoại nhập, TQ nói sẽ trả đũa

- Y tế Đài Loan gặp nguy vì USAID cắt giảm

- Du lịch New Hampshire có thể mất hơn 1 tỷ đô nếu không xây thêm nhiều trạm sạc xe điện.

- Danny Duong (GĐ Tài chánh CUS/DH) báo động: liên bang cạn tiền, nhiều chương trình hủy bỏ, cắt người.

- 1 sếp USAID báo động về những cái chết có thể ngăn ngừa ở hải ngoại và an ninh Hoa Kỳ, liền bị sa thải.

- Tỷ phú Mark Cuban khuyên nhóm công chức chuyên gia mạng bị Musk sa thải: nên lập công ty vì DOGE sẽ thuê các bạn sửa chữa mớ hỗn độn họ gây ra

- Ba Lan: Lech Walesa và hàng chục cựu tù nhân chính trị thư gửi Trump, nói bị xúc phạm vì Trump xúc phạm Zelensky

- Tác giả Stephen King: nghi Trump chiều y1 Putin.

- Chuyên gia: thuế quan của Trump sẽ khiến giá xe hơi tăng thêm 12.000 đô/chiếc

- Đức: 1 vụ tông xe vào đám đông, làm 1 người chết, 3 bị thương. Tài xế bị bắt.

- Gần 7/10 dân Nam Hàn mất ngủ vì căng thẳng

- Thái Lan: 1 khỉ chôm điện thoại của 1 du khách Pháp, rồi bắt chước người tự chụp hình tự sướng

- Texas: Gió mạnh, chuyến bay nừa chừng hạ khẩn cấp, 5 hành khách bị thương.

- New Jersey: bắt tên cướp 14 tiệm bánh Dunkin' Donuts ở bốn quận trong vòng 2 tháng.

- Mississippi: Huong Van Nguyen 62 tuổi, say rượu, đụng xe chết người, bị án 18 năm tù

- HỎI 1: Xăm mình dẫn đến nguy cơ ung thư cao hơn? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Mùa cúm năm nay lên cao điểm, nhưng đang chậm lại, với 37 triệu người bị cúm và 21.000 ca tử vong? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-4/3/2025) ⦿ ---- Đúng nửa khuya hôm qua, vào lúc rạng sáng hôm nay, tính theo giờ Miền Đông Hoa Kỳ, cuộc chiến thương mại đã bùng nổ giữa Hoa Kỳ và nhiều quốc gia. Sau đây là các nét chính của cuộc chiến thuế quan này.

Canada: Trump đã áp thuế 25% đối với hầu hết các mặt hàng nhập vào Mỹ. Canada đã đáp trả bằng cách áp thuế 25% đối với hàng hóa trị giá 30 tỷ đô la của Mỹ ngay lập tức, tổng số tiền mà họ có kế hoạch tăng lên 125 tỷ đô la vào cuối tháng. Tờ New York Times đưa tin chi tiết về những mặt hàng bị ảnh hưởng vẫn chưa được công bố.

Trung Quốc: Trump đã áp thuế bổ sung 10% đối với các sản phẩm từ Trung Quốc, ngoài mức thuế 10% đã có hiệu lực vào tháng trước. Bắc Kinh đã trả đũa bằng cách áp thuế từ 10% đến 15% đối với một loạt các mặt hàng thực phẩm và nông sản nhập cảng của Mỹ, bao gồm đậu nành, thịt và ngũ cốc, theo AP và Washington Post. Các mức thuế này có hiệu lực trong một tuần. Trung Quốc cũng áp dụng các hạn chế kinh doanh mới đối với các công ty Hoa Kỳ, bao gồm Leidos liên quan đến quân đội và General Dynamics Land Systems.

Mexico: Trump đã áp thuế 25% đối với hầu hết các mặt hàng nhập từ Mexico. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum dự kiến ​​sẽ đưa ra phản ứng của quốc gia vào sáng hôm nay, thứ Ba, theo NBC News đưa tin.

Thị trường: Thị trường Hoa Kỳ sụp đổ vào chiều thứ Hai do dự đoán các tin tức này, và giao dịch tương lai "im lặng" trước giờ mở cửa của thứ Ba, theo báo cáo của Wall Street Journal. Các chỉ số của châu Âu giảm, cũng như Nikkei của Nhật Bản, nhưng thị trường Trung Quốc không biến động nhiều. Cổ phiếu xe hơi toàn cầu giảm, bao gồm Stellantis, Volkswagen, Volvo, Toyota và Hyundai.

⦿ ---- Warren Buffett, nhà đầu tư nổi tiếng đứng sau công ty Berkshire Hathaway, đã chỉ trích gay gắt mức thuế 25 phần trăm của Tổng thống Donald Trump đối với hàng hóa từ Mexico và Canada có hiệu lực vào thứ Ba. "Ở một mức độ nào đó, đó là một hành động chiến tranh", ông nói với CBS vào hôm Chủ Nhật. "Theo thời gian, đó là một loại thuế đánh vào hàng hóa. Ý tôi là, bà tiên răng không trả tiền cho họ. Và sau đó thì sao? Bạn luôn phải hỏi câu hỏi đó trong kinh tế học. Và sau đó thì sao?"

Trump đã nói rằng ông có kế hoạch thành lập "Sở Thuế vụ Bên ngoài" để giám sát thuế quan, phản ánh tuyên bố thường xuyên và không chính xác của ông rằng thuế quan được trả bởi các quốc gia nước ngoài. Trên thực tế, đó là loại thuế do các công ty Hoa Kỳ trả, với chi phí được chuyển cho người tiêu dùng. Sau khi Trump tuyên bố vào thứ Hai hôm qua rằng ông sẽ tiếp tục áp dụng thuế quan, Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones đã giảm mạnh 2 phần trăm.

Trong cuộc phỏng vấn của CBS, Buffett cũng được hỏi về Elon Musk, người mà tổng thống đã giao phụ trách lực lượng đặc nhiệm cắt giảm chi phí DOGE, nhưng ông chỉ cười và nói rằng ông "tốt hơn là không nên tham gia vào vấn đề đó". Ông cho biết ông đã nói chuyện với Musk "một vài lần", nhưng khi được hỏi lại về việc người đứng đầu SpaceX tiếp quản Washington, ông chỉ lắc đầu.

⦿ ---- Các thị trường chứng khoán lớn tại Hoa Kỳ giao dịch sụt giảm trước khi mở cửa vào thứ Ba sau khi Tổng thống Donald Trump áp dụng mức thuế mới 20% đối với hàng nhập từ Trung Quốc và phản ứng tiếp theo của Bắc Kinh. Trong khi đó, các nhà đầu tư phản ứng với mức thuế đối với Mexico và Canada có hiệu lực vào đầu ngày hôm nay và tiếp tục làm gia tăng nỗi lo về sự bất ổn kinh tế.

Chỉ số Dow Jones giảm 0,35% vào lúc 7:36 sáng theo giờ miền Đông trong khi Chỉ số Nasdaq 100 giảm 0,55% và Chỉ số S&P 500 giảm 0,50%. Đồng euro tăng giá 0,50% so với đồng đô la, đạt 1,05463 đô la vào lúc 7:36 sáng theo giờ miền Đông.

⦿ ---- Canada trả đũa Trump: cắt điện. Thủ hiến tiểu bang Ontario (của Canada) Doug Ford cho biết hôm thứ Hai rằng ông đã chuẩn bị cắt giảm xuất cảng điện sang Hoa Kỳ nếu mức thuế 25 phần trăm của Tổng thống Trump đối với hàng hóa của Canada được thông qua. "Nếu họ muốn cố gắng hủy diệt Ontario, tôi sẽ làm mọi thứ — bao gồm cả việc cắt nguồn năng lượng của họ với nụ cười trên môi", Ford nói với các phóng viên tại một hội nghị khai thác ở trung tâm thành phố Toronto, tờ Toronto Sun đưa tin.

Ford đã tăng gấp đôi lời cam kết trả đũa bằng cách áp thuế tương ứng, lưu ý rằng Hoa Kỳ là khách hàng lớn của điện Canada. "Họ dựa vào năng lượng của chúng ta. Họ cần phải cảm thấy đau đớn. Họ muốn tấn công chúng ta dữ dội, chúng ta sẽ đáp trả gấp đôi", ông nói. Tờ Sun đưa tin Ford cho biết ông sẽ áp dụng mức thuế tương ứng theo từng đô la: "Đó chính xác là những gì chúng ta sẽ làm".

Ford cho rằng chính quyền liên bang và tỉnh thống nhất trong cách tiếp cận của họ để chống lại thuế quan của Hoa Kỳ. “Các tỉnh có tiếng nói lớn trong vấn đề này, nhưng chính quyền liên bang mới là bên dẫn đầu, và chúng ta sẽ sát cánh cùng nhau bất kể ai là người trong chính quyền liên bang. Tôi [không] bắt đầu cuộc chiến thuế quan này, nhưng chúng ta sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến thuế quan này,” Ford nói thêm.

⦿ ---- Ban biên tập của tờ Wall Street Journal đã chỉ trích Tổng thống Trump vào thứ Hai, gọi kế hoạch áp thuế đối với các quốc gia khác của ông là "đợt tăng thuế ngu ngốc nhất". Trong một bài xã luận được công bố vào thứ Hai, ban biên tập lưu ý rằng Trump thường thích coi thị trường chứng khoán là một chỉ báo kinh tế cho thấy các chính sách của ông thành công.

Họ cũng đặt câu hỏi về suy nghĩ của ông về đợt giảm giá vào thứ Hai, khi Dow Jones giảm 650 điểm sau khi có thông tin xác nhận Trump có ý định thực hiện kế hoạch áp thuế của mình một ngày sau đó đối với Mexico, Canada và Trung Quốc (và đã iệu lực rạng sáng nay, Thứ Ba). "Chúng tôi đã chọc giận ông Trump bằng cách gọi các khoản thuế của Mexico và Canada là 'đợt tăng thuế ngu ngốc nhất' trong lịch sử, và chúng tôi có thể đã nói giảm nói tránh", tờ Journal viết. "Ông Trump đang đánh bạn bè, không phải kẻ thù".

Ban biên tập lưu ý rằng ngành công nghiệp xe tại Hoa Kỳ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, vì các loại thuế bổ sung sẽ ảnh hưởng đến mọi giao dịch xuyên biên giới và xe có thể vượt biên giới "tám lần" trong khi đang được lắp ráp. Người Mỹ thức dậy vào thứ Ba với một cuộc chiến thương mại đang leo thang khi mức thuế 25 phần trăm của Trump đối với Mexico và Canada và mức thuế mới 10 phần trăm đối với Trung Quốc được áp dụng.

Canada trả đũa tức khắc bằng cách áp thuế 25 phần trăm đối với 30 tỷ đô la hàng hóa vào Hoa Kỳ và Mexico dự kiến ​​sẽ công bố mức thuế của riêng mình vào cuối ngày hôm nay, Thứ Ba. Tờ Journal giải thích rằng không rõ Trump sẽ duy trì mức thuế trong bao lâu khi người Mỹ bắt đầu cảm nhận được tác động, gọi ông là "người hay thay đổi".

⦿ ---- Một cố vấn cấp cao của Donald Trump đã đe dọa sẽ vẽ lại đường biên giới Hoa Kỳ-Canada, theo một báo cáo của tờ báo Anh The Telegraph. Peter Navarro, người chính thức giữ chức cố vấn cấp cao về thương mại và sản xuất của Tổng thống Donald Trump, được cho là đang cân nhắc việc sửa đổi đường biên giới với Canada trong bối cảnh quan hệ ngoại giao xấu đi sau khi áp thuế 25% đối với tất cả hàng nhập từ Canada.

"Navarro khuyến nghị sửa đổi đường biên giới Canada-Hoa Kỳ, điều này thật điên rồ và nguy hiểm", một nguồn tin cho biết với hãng tin Anh. Báo cáo cũng nêu rõ rằng Peter Navarro đã chỉ thị cho các nhà ngoại giao Hoa Kỳ làm việc với các đối tác Canada của họ để xem xét lại đường biên giới hiện tại. Các nguồn tin cũng chỉ ra rằng mối quan hệ thân thiết của Peter Navarro với Donald Trump khiến ông gần như không thể bị đụng chạm.

⦿ ---- An sinh Xã hội SSA trên đà sụp đổ trong vài chục ngày tới. Martin O’Malley, cựu ủy viên An sinh xã hội dưới thời chính quyền Biden, đã lên tiếng cảnh báo về các biện pháp cắt giảm chi phí của Bộ Hiệu quả Chính phủ tại cơ quan này, cảnh báo rằng Cơ quan An sinh xã hội có thể “sụp đổ” trong vòng 30 đến 90 ngày tới.

.

O’Malley, một đảng viên Dân chủ từng giữ chức thống đốc Maryland từ năm 2007 đến năm 2015, đã nói với CNBC vào thứ Bảy rằng các đề xuất cắt giảm tài trợ và biên chế của DOGE đã tạo ra sự hỗn loạn tại cơ quan này. Ông dự đoán rằng nếu không có sự can thiệp, hệ thống có thể phải đối mặt với sự sũp đổ hoàn toàn. “Cuối cùng, bạn sẽ thấy hệ thống sụp đổ và sẽ có sự gián đoạn về phúc lợi”, ông nói. “Tôi nghĩ điều đó sẽ xảy ra trong vòng 30 đến 90 ngày tới”.

.

Hơn 72,5 triệu người Mỹ dựa vào An sinh xã hội để được hưởng phúc lợi. Cựu ủy viên An sinh xã hội đã trích dẫn tình trạng mất điện thoại liên tục là dấu hiệu cho thấy sự bất ổn ngày càng tăng của hệ thống. “Mọi người nên bắt đầu tiết kiệm ngay bây giờ”, ông thúc giục.

.

Khoảng 45 văn phòng SSA dự kiến ​​sẽ đóng cửa sau khi hợp đồng thuê hết hạn. Theo chỉ đạo của DOGE, Cục An sinh Xã hội cũng đã đề nghị mua lại cho nhân viên của cơ quan, với thời hạn là ngày 14 tháng 3. Trong một lá thư gần đây, SSA đã phủ nhận tuyên bố rằng họ sẽ cắt giảm 50% nhân viên, nói rằng họ đã "đặt mục tiêu biên chế là 50.000 người, giảm so với mức hiện tại là khoảng 57.000 nhân viên".

.

Những thay đổi quan trọng khác đã làm rung chuyển SSA kể từ khi Trump nhậm chức. Michelle King, quyền ủy viên của cơ quan, đã từ chức vào tháng 2 sau một cuộc tranh chấp về quyền truy cập của DOGE vào dữ liệu người dùng nhạy cảm. Tổng thống Trump đã bổ nhiệm Giám đốc điều hành Fiserv Frank Bisignano làm ủy viên mới, nhưng Thượng viện vẫn chưa phê chuẩn ông.

.

O'Malley cũng cho rằng sự sụp đổ của hệ thống An sinh Xã hội sẽ gây ra hậu quả chính trị, nhấn mạnh đến tác hại lâu dài đối với những người lao động đã đóng tiền vào hệ thống trong suốt cuộc đời của họ. Ông cho biết: “Mọi người sẽ bắt đầu chỉ trích mạnh mẽ các thành viên Quốc hội đang cho phép phá hủy An sinh xã hội và gián đoạn các phúc lợi đã kiếm được”.

⦿ ---- James Dennehy, Giám đốc FBI hàng đầu tại văn phòng New York, đã tuyên bố vào thứ Hai rằng ông đã buộc phải nghỉ hưu, sau một cuộc đụng độ cấp cao với chính quyền Trump vào tháng trước. "Cuối hôm thứ Sáu, tôi được thông báo rằng tôi cần nộp giấy tờ nghỉ hưu của mình vào hôm nay, và tôi vừa làm vậy. Tôi không được đưa ra lý do cho quyết định này", Dennehy viết trong một tin nhắn gửi cho các đồng nghiệp, theo như Ken Dilanian của NBC News đưa tin.

.

Dennehy đã khiến các quan chức của Trump khó chịu khi ông phản đối lệnh tiết lộ tên của các đặc vụ tham gia điều tra vụ tấn công vào Điện Capitol của Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, theo tờ New York Times đưa tin. Tháng trước, để đáp lại việc một số đặc vụ đó bị cách chức, Dennehy đã viết một email mà nhiều hãng thông tấn bao gồm cả tờ New York Post gọi là "thách thức" kêu gọi các đồng nghiệp "đào sâu".

.

"Hôm nay, chúng ta thấy mình đang ở giữa một cuộc chiến của riêng mình, khi những người tốt đang bị đuổi khỏi FBI và những người khác đang bị nhắm mục tiêu vì họ đã làm công việc của mình theo luật pháp và chính sách của FBI", email đó có đoạn. Trong thông điệp hôm thứ Hai thông báo về việc nghỉ hưu đột ngột của mình, Dennehy viết rằng ông có kế hoạch tiếp tục bảo vệ FBI từ bên ngoài. "Chúng tôi sẽ không khuất phục. Chúng tôi sẽ không chùn bước. Chúng tôi sẽ không hy sinh những gì đúng đắn cho bất cứ điều gì hoặc bất kỳ ai", theo ông viết về cục FBI.

⦿ ---- Một nhà lập pháp đảng Cộng hòa cho biết ông đang đề cử Tổng thống Donald Trump cho Giải Nobel Hòa bình. "Không ai xứng đáng hơn", Dân biểu Hạ viện Darrell Issa (R-CA) viết trong một bài đăng trên mạng xã hội. Giải thưởng Hòa bình trị giá một triệu đô la, đã được trao 105 lần kể từ năm 1901, sẽ được trao cho người "đã làm nhiều nhất hoặc làm tốt nhất công việc vì tình anh em giữa các quốc gia". Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, Trump thường xuyên đe dọa sẽ chiếm lãnh thổ của nhiều quốc gia nước ngoài, từ chối loại trừ việc sử dụng vũ lực trong một số trường hợp.

Vào rạng sáng hôm nay, thứ Ba, ông Trump đã ban hành mức thuế 25 phần trăm đối với hàng hóa nhập từ Canada, một quốc gia mà ông gọi là tiểu bang thứ 51 và gợi ý rằng ông sẽ chiếm bằng sức mạnh kinh tế của Hoa Kỳ. Tuần trước, ông đã chia sẻ một video điên khùng do AI tạo ra về một Gaza được tái hiện, được xây dựng lại để vinh danh ông, sau những tuyên bố liên tục rằng ông muốn di dời cư dân của nơi này và chiếm lấy vùng đất Palestine bị chiến tranh tàn phá này. Trump cũng đã nói rằng ông sẽ cân nhắc sử dụng Lực lượng vũ trang Hoa Kỳ để chiếm Greenland, một vùng lãnh thổ của Đan Mạch và Kênh đào Panama.

Ngoài ra, Trump đã cắt viện trợ quân sự cho Ukraine vào hôm qua, thứ Hai và đang trong quá trình đóng cửa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID, cơ quan mà một quan chức đã cảnh báo có thể dẫn đến cái chết "trên quy mô lớn". Mặc dù Trump dường như không đủ điều kiện nhận giải thưởng vì bất kỳ lý do nào trong số những lý do này, nhưng DB Issa ít nhất cũng đủ điều kiện để đề cử ông: trong số những người được phép đề cử giải Nobel Hòa bình có các thành viên của cơ quan lập pháp quốc gia. Tuy nhiên, Issa sẽ phải đợi gần một năm, vì việc đề cử cho giải thưởng năm 2025 đã kết thúc hơn một tháng trước vào ngày 31 tháng 1/2025, theo quỹ giám sát giải thưởng.

⦿ ---- Hôm nay Trump đọc diễn văn trước lưỡng viện. Các nhà lập pháp của Đảng Dân chủ đang xem xét cách họ có thể phản đối bài phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Quốc hội, dự kiến ​​diễn ra lúc 9:10 giờ tối giờ Miền Đông hôm nay, theo báo Axios đưa tin vào thứ Ba.

.

Một nửa tá Dân chủ Hạ viện đã nói chuyện với hãng tin này chia sẻ rằng họ đang thảo luận về nhiều lựa chọn khác nhau để thể hiện sự bất mãn của họ với hành động của Trump. "Điều mà tất cả chúng tôi đều đồng ý là đây không phải là hoạt động như thường lệ và chúng tôi muốn tìm cách, một cách có hiệu quả, để bày tỏ sự phẫn nộ của mình", một Dân chủ Hạ viện tiết lộ.

Tuy nhiên, có những bất đồng trong Đảng Dân chủ về phương pháp nào sẽ là tốt nhất để sử dụng. Trong số các lựa chọn được thảo luận là: đi ra khỏi phòng họp, cầm biển chống Trump/chống DOGE, mang theo hộp đựng trứng rỗng, hiến pháp bỏ túi, v.v. Một số Dân chủ cảm thấy những hành động này "chỉ có lợi cho ông Trump", theo một nguồn tin cho biết.

⦿ ---- Phản ứng của đảng Dân chủ đối với bài phát biểu chung đầu tiên của Tổng thống Donald Trump trước quốc hội trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông sẽ được trình bày bởi một thượng nghị sĩ Michigan mới vào Thượng Viện lần đầu, người đã xây dựng nền tảng an ninh quốc gia sâu rộng trước khi tham gia chính trường chưa đầy một thập niên trước.

.

TNS Elissa Slotkin sẽ đưa ra phản bác của đảng Dân chủ đối với Trump chỉ sau hai tháng tại nhiệm tại Thượng viện Hoa Kỳ, sau khi đánh bại ứng cử viên Cộng hòa Mike Rogers để giành được một ghế chiến trường mở — mặc dù Trump đã giành chiến thắng tại tiểu bang này. Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer, D-N.Y., đã ca ngợi Slotkin là "một ngôi sao đang lên trong đảng của chúng ta" khi công bố lựa chọn của bà vào thứ năm.

.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh đảng Dân chủ đang đấu tranh để đưa ra một thông điệp thống nhất chống lại Trump, người đã nhanh chóng hành động để thực hiện chương trình nghị sự của mình trong nhiệm kỳ thứ hai trong khi nắm giữ quyền hành pháp rộng lớn. Trump sẽ phác thảo các ưu tiên của mình cho năm tới trong bài phát biểu của mình, dự kiến ​​diễn ra vào thứ ba lúc 9 giờ tối theo giờ miền Đông.

.

Slotkin dự kiến ​​sẽ tập trung vào các vấn đề kinh tế trong bài phản bác của mình giữa thông báo của Trump vào thứ Hai rằng mức thuế 25% đối với hàng nhập từ Mexico và Canada sẽ có hiệu lực vào hôm nay, thứ Ba. Động thái này đã làm dấy lên nỗi lo về một cuộc chiến tranh thương mại ở Bắc Mỹ, vốn đã cho thấy những dấu hiệu thúc đẩy lạm phát và kìm hãm tăng trưởng.

.

Những người thân cận với Slotkin cho rằng bà có kế hoạch sử dụng bài phát biểu không chỉ để phản bác Trump mà còn là cơ hội để nêu bật nền tảng rộng hơn của đảng Dân chủ. Được biết đến với lập trường ôn hòa hơn, Slotkin trước đây không ngần ngại chỉ trích thông điệp của đảng mình khi cần thiết.

.

"Chúng tôi đã không làm tốt như những gì chúng tôi có thể làm trong việc thể hiện những ưu tiên của mình", Slotkin nói với The Associated Press sau cuộc bầu cử tháng 11. "Theo tôi, những ưu tiên của chúng tôi nên bắt đầu từ túi tiền của mọi người và con cái của họ. Và tôi nghĩ rằng thông điệp đã trở nên khó hiểu đối với nhiều người, chắc chắn là ở cấp độ quốc gia".

Nhóm của bà đã thông báo vào thứ Hai rằng bà sẽ tham gia bài phát biểu của Trump cùng với cựu chiến binh Thủy quân Lục chiến Andrew Lennox, người gần đây đã lên tiếng sau khi mất việc tại một bệnh viện Cựu chiến binh ở Ann Arbor do các khoản cắt giảm do Bộ Hiệu quả Chính phủ, hay DOGE, do tỷ phú Elon Musk đứng đầu, thực hiện.

TNS Slotkin, 48 tuổi, một cựu chuyên gia phân tích của CIA, được coi là một nhân vật hàng đầu trong thế hệ tiếp theo của đảng. Lần đầu tiên bà ra tranh cử Dân Biểu vào năm 2018, đánh bại một đảng viên Cộng hòa đương nhiệm đã có hai nhiệm kỳ. Sau khi phân chia lại khu vực bầu cử, bà liên tục giành được một trong những ghế Hạ viện cạnh tranh nhất của quốc gia, tạo dựng được danh tiếng là một trong những người gây quỹ hàng đầu của đảng. Năm 2023, bà tuyên bố tranh cử ghế Thượng viện còn bỏ trống của Michigan sau khi Thượng nghị sĩ Debbie Stabenow tuyên bố bà sẽ không tìm kiếm nhiệm kỳ thứ năm.

⦿ ---- Thẩm phán: tại sao chính quyền Trump không bảo vệ người tiêu thụ? Một thẩm phán liên bang muốn nghe trực tiếp từ một trong những viên chức cấp cao tại Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (CFPB) để biết liệu chính quyền Trump có đang phá hoại cơ quan này một cách bất hợp pháp hay chỉ đang cố gắng tinh giản nó.

.

Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Amy Berman Jackson -- người bày tỏ lo ngại rằng CFPB có thể bị "bóp nghẹt sự tồn tại của chính nó" -- cho biết bà có kế hoạch tổ chức phiên điều trần vào thứ Hai tuần tới để lấy lời khai từ Giám đốc điều hành CFPB Adam Martinez và những người khác về tình trạng của cơ quan được giao nhiệm vụ bảo vệ người tiêu dùng Hoa Kỳ.

.

Trong phiên điều trần kéo dài vào hôm qua, thứ Hai, Jackson đã trở nên thất vọng vì không có câu trả lời rõ ràng từ cả hai bên về tình trạng hiện tại của CFPB. Các luật sư của Bộ Tư pháp lập luận rằng biện pháp cứu trợ mà các công đoàn liên bang đệ đơn kiện yêu cầu tương đương với việc đưa CFPB vào tình trạng quản lý, trong khi các nguyên đơn lập luận rằng chính quyền Trump đã gây ra thiệt hại không thể khắc phục được bằng cách từ từ làm cơ quan này kiệt quệ.

.

"Theo nguyên đơn, bầu trời đang sụp đổ. Theo bị đơn, nếu tôi ban hành lệnh, bầu trời sẽ sụp đổ", Jackson nhận xét. Jackson đang cân nhắc ban hành lệnh cấm sơ bộ để ngăn chặn việc giải thể CFPB nhưng bà cũng nói thêm rằng bà có thể cân nhắc biện pháp khắc phục bổ sung nếu nguyên đơn có thể chứng minh rằng hành động của chính phủ đang gây ra thiệt hại không thể khắc phục được. "Tôi nghĩ những gì chúng ta đang nói đến là sự giám sát tạm thời để đảm bảo rằng nó không bị bóp nghẹt trước khi tôi đưa ra phán quyết về bản chất của vụ việc", bà nói.

⦿ ---- Sau khi Trump nói Putin sẵn sàng hòa đàm, nhưng Zelensky chưa sẵn sàng, Fox News cũng bất ngờ. Một trong những người dẫn chương trình ngôi sao của Fox News dường như đã phá vỡ hàng ngũ sau khi Tổng thống Donald Trump tạm dừng mọi viện trợ của Hoa Kỳ cho Ukraine, nhấn mạnh rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin "là kẻ xấu".

.

"Chúng ta có thể nhớ rằng @KremlinRussia_E là kẻ xấu không - họ đã xâm lược - họ bắt cóc trẻ em", Brian Kilmeade, người đồng dẫn chương trình trò chuyện tin tức buổi sáng nổi tiếng của kênh Fox & Friends, đã viết vào thứ Hai trên X, gắn thẻ tài khoản chính thức của chính phủ Putin. "Bất kể điều gì xảy ra - Ukraine không thể thua - phương Đông. [sic] Châu Âu sẽ là nước tiếp theo [bị Nga xâm chiếm]".

.

Trump đã ra lệnh tạm dừng mọi viện trợ quân sự của Hoa Kỳ cho Ukraine vào thứ Hai, vài ngày sau khi ông và Phó Tổng thống JD Vance chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Phòng Bầu dục, đưa mối quan hệ của Hoa Kỳ với đồng minh đang bị chiến tranh tàn phá xuống mức thấp nhất.

.

Một quan chức nói với CNN vào thứ Hai rằng việc tạm dừng viện trợ có thể vẫn được duy trì cho đến khi Trump hài lòng rằng Zelensky cam kết đàm phán hòa bình, điều này có thể buộc ông phải đàm phán với Putin về mối đe dọa mất mát về quân sự và lãnh thổ. Zelensky và các quan chức Ukraine thường lưu ý rằng Putin - người đã ra lệnh xâm lược bất hợp pháp vào đất nước của họ vào tháng 2 năm 2022 - có tiền sử vi phạm lệnh ngừng bắn và các thỏa thuận ngoại giao.

Trump cũng tuyên bố khi nói chuyện với các phóng viên rằng lệnh ngừng bắn "không phải là một thỏa thuận khó thực hiện" và ám chỉ rằng, nếu Zelensky không đàm phán theo ý mình, có khả năng ông ấy "sẽ không còn ở lại lâu nữa".

⦿ ---- Chuẩn bị xóa sổ Bộ Giáo Dục, trao quyền giáo dục về các tiểu bang. Bộ trưởng Giáo dục mới được xác nhận Linda McMahon đã nói với các nhân viên vào thứ Hai rằng bộ phải bắt tay vào một "nhiệm vụ cuối cùng quan trọng" khi đang trải qua một "cuộc cải tổ mang tính lịch sử". McMahon viết trong một email: "Đánh giá này về các chương trình của chúng ta đã quá hạn từ lâu. Bộ Giáo dục không hoạt động như mong đợi."

.

Business Insider đã xem email của McMahon có tiêu đề "Nhiệm vụ cuối cùng của Bộ chúng ta". McMahon đã được xác nhận là bộ trưởng giáo dục vào thứ Hai và email này cũng đã được đăng lên trang web của Bộ Giáo dục vào cuối tối thứ Hai. Trong email của mình, McMahon đã yêu cầu các nhân viên của Bộ Giáo dục áp dụng "sự tận tụy và xuất sắc" vào "nhiệm vụ cuối cùng mang tính lịch sử" của cơ quan.

.

"Như tôi đã học được nhiều lần trong suốt sự nghiệp của mình, sự gián đoạn dẫn đến sự đổi mới và mang lại kết quả. Chúng ta phải bắt đầu nghĩ về nhiệm vụ cuối cùng của mình tại bộ như một cuộc cải tổ - một cơ hội cuối cùng để khôi phục lại nền văn hóa tự do và xuất sắc đã làm nên sự vĩ đại của nền giáo dục Hoa Kỳ", McMahon viết. "Sự thay đổi thực sự không xảy ra trong một sớm một chiều - đặc biệt là cuộc cải tổ mang tính lịch sử của một cơ quan liên bang", bà nói thêm.

.

Trong email của mình, McMahon kêu gọi xóa bỏ "thủ tục hành chính và rào cản quan liêu" và "chuyển giao hiệu quả quyền giám sát giáo dục cho các tiểu bang". Bà cũng nêu ra ba "niềm tin" của bộ, một trong số đó nêu rằng cha mẹ nên là người ra quyết định chính trong việc giáo dục con cái họ. Trong một email khác, bà viết rằng giáo dục nên tập trung vào toán, đọc, khoa học và lịch sử thay vì "các chương trình DEI gây chia rẽ và hệ tư tưởng giới tính".

McMahon cũng viết rằng giáo dục sau trung học nên dẫn đến "sự nghiệp được trả lương cao phù hợp với nhu cầu của lực lượng lao động". Quan điểm của McMahon về các niềm tin DEI phù hợp với động thái rộng hơn của chính quyền Trump nhằm siết chặt các sáng kiến ​​liên quan đến sự đa dạng.

Trump đã kêu gọi xóa bỏ Bộ Giáo dục: Trump đã công bố đề cử McMahon làm bộ trưởng giáo dục vào tháng 11. McMahon, người từng là Tổng giám đốc điều hành của WWE từ năm 1997 đến năm 2009, là một phần của chính quyền Trump đầu tiên và đứng đầu Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ từ năm 2017 đến năm 2019. Trong suốt quá trình vận động tranh cử, Trump đã nhiều lần kêu gọi đóng cửa Bộ Giáo dục.

⦿ ---- Kansas: Họp phố, Thượng nghị sĩ MAGA bỏ chạy vì gặp câu hỏi khó từ cử tri. Một cử tri Kansas đã phản pháo lại một thượng nghị sĩ đã bỏ cuộc họp thị trấn ồn ào sớm sau khi bị chất vấn về DOGE. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Roger Marshall đã rời khỏi cuộc họp vào thứ Bảy tại Oakley, Kansas, sớm hơn 20 phút sau khi dán nhãn khán giả là "thô lỗ". Ông đã trả lời một câu hỏi đầy nhiệt huyết về những cựu chiến binh đang phải chịu đựng tình trạng cắt giảm Hiệu quả của Bộ Chính phủ từ Chuck Nunn, người tự nhận mình là "đảng viên Dân chủ bảo thủ". Marshall đã không trả lời và bỏ đi. Sau đó, Nunn đã xuất hiện trên Erin Burnett OutFront trên CNN.

.

"Tại sao ông ấy lại đứng đó và nói dối chúng tôi hết lần này đến lần khác - ông ấy nghĩ rằng chúng tôi ở đây thật ngu ngốc? Ông ấy đã xa rời cội nguồn của mình quá lâu rồi sao? Tôi chỉ - tôi không hiểu điều đó", Nunn nói với người dẫn chương trình. Ông cho biết ông không hiểu phản ứng của Marshall, vì ông biết ông ấy là một "người đàng hoàng". Nunn, người đã từng bỏ phiếu cho Marshall trong quá khứ và có vợ là đảng viên Cộng hòa, cho rằng "một số người không thể chấp nhận sự thật". Marshall đã bỏ ra ngoài sau câu hỏi của Nunn vào thứ Bảy và sau đó tuyên bố những kẻ phá hoại của đảng Dân chủ đã chiếm đoạt cuộc họp. Tổng thống Donald Trump trước đó đã phàn nàn về "những kẻ gây rối được trả tiền". Trump đã quen kiểu vu khống.

⦿ ---- Trump chưa từng yêu cầu Putin ngưng bắn, Trump chỉ đòi Zelensky ngưng bắn và ký bản văn cho Mỹ khai thác khoáng sản Ukraine. Khi Zelensky từ chối ký vì không có cam kết an ninh, Trump ngưng ngay viện trợ quân sự. Vài giờ đồing hồ sau, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết hôm thứ Ba rằng Ukraine sẽ "làm mọi thứ" để duy trì hợp tác với Hoa Kỳ sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngưng toàn bộ các viện trợ quân sự cho Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ của Hoa Kỳ là "quan trọng" đối với khả năng phòng thủ của Ukraine trước Nga và cho biết Kiev sẽ tiếp tục hợp tác với Washington bằng "mọi kênh có thể".

Shmyhal cũng xác nhận rằng Ukraine đã sẵn sàng ký một thỏa thuận khoáng sản với Hoa Kỳ. Thỏa thuận này được cho là đã được ký kết trong chuyến thăm Washington của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhưng đã bị trật bánh sau một cuộc họp đối đầu với Trump. "Tôi tin rằng chúng ta sẽ cùng nhau đạt được hòa bình ở Ukraine", Shmyhal nói tại một cuộc họp báo.

⦿ ---- Nga vui mừng vì tin Mỹ ngưng viện trợ Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã nói với các phóng viên vào thứ Ba rằng nếu các báo cáo rằng Hoa Kỳ đang tạm dừng mọi viện trợ cho Ukraine là đúng, điều này có thể thúc đẩy chính phủ Ukraine tiến tới tiến trình hòa bình.

.

"Rõ ràng là cho đến nay, Hoa Kỳ vẫn là nhà cung cấp chính cho cuộc chiến này. Nếu Hoa Kỳ tạm dừng các nguồn cung cấp này, thì đây có lẽ sẽ là đóng góp tốt nhất cho hòa bình", Peskov bình luận. Ông tiếp tục nói rằng trong khi Washington có thể ngừng hỗ trợ, một số nước châu Âu có thể sẽ cố gắng bù đắp cho điều này.

⦿ ---- Nga chỉ thị cho Mỹ: hãy gỡ trừng phạt. Việc bình thường hóa quan hệ Mỹ-Nga phải bao gồm việc dỡ bỏ gánh nặng trừng phạt, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố trong một cuộc họp báo vào thứ Ba.

Tuy nhiên, ông lưu ý rằng hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy có kế hoạch như vậy. "Lập trường của chúng tôi về các lệnh trừng phạt là điều ai cũng biết - chúng tôi coi chúng là bất hợp pháp", Peskov nói. "Nếu chúng ta nói về việc bình thường hóa quan hệ song phương, thì chúng phải được giải thoát khỏi gánh nặng tiêu cực của cái gọi là lệnh trừng phạt". Mặc dù vậy, ông nhấn mạnh rằng vẫn còn quá sớm để nói về bất kỳ tiến triển nào, vì không có tuyên bố chính thức nào cho thấy sự thay đổi trong chính sách.

⦿ ---- Người phát ngôn của chính phủ Vương quốc Anh cho biết trong một tuyên bố được Sky News đăng tải vào thứ Ba rằng đất nước này vẫn "hoàn toàn cam kết đảm bảo hòa bình lâu dài ở Ukraine". London sẽ tiếp tục hợp tác với các đồng minh chủ chốt để hỗ trợ những nỗ lực này, người phát ngôn này tiếp tục nhận xét, đồng thời nói thêm rằng đây là "điều đúng đắn cần làm".

Người phát ngôn này nhắc lại rằng Vương quốc Anh đã tăng cường năng lực quân sự của Ukraine thông qua cam kết cung cấp cho Kiev 3 tỷ bảng Anh mỗi năm dưới dạng viện trợ quân sự "cho đến khi nào cần thiết". Những bình luận này được đưa ra sau các báo cáo rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ra lệnh tạm dừng mọi viện trợ quân sự cho Ukraine.⦿ ---- Mỹ ngưng gửi vũ khí tới Ukraine. Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã dừng tài trợ cho các đợt bán vũ khí mới cho Ukraine trong những tuần gần đây trong bối cảnh chính quyền mới quyết định đóng băng viện trợ nước ngoài, theo tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Hai, trích dẫn lời các quan chức Hoa Kỳ. Theo báo cáo, Ngoại trưởng Marco Rubio đã ký một lệnh miễn trừ để miễn cho Ukraine khỏi lệnh cấm viện trợ nước ngoài của Trump, nhưng Peter Marocco, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao, đã không gửi cho Pentagon lá thư cần thiết để cho phép viện trợ đến Kiev, vì vậy các thỏa thuận vũ khí mới cho Ukraine đã tự động bị dừng lại.Các nguồn tin cho biết các thỏa thuận vũ khí mới đã bị dừng lại trước cuộc trao đổi căng thẳng giữa Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Bạch Ốc vào thứ Sáu. Tuy nhiên, họ tiết lộ rằng sau cuộc họp căng thẳng, chính quyền bắt đầu xem xét việc đình chỉ các chuyến hàng vũ khí đang diễn ra đến Ukraine từ các kho dự trữ của Hoa Kỳ.⦿ ---- Chê Biden ngu vì giúp Ukraine vô điều kiện, Trump hứa sẽ kiếm lợi đất hiếm từ Ukraine. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Hai cho biết ông không nghĩ thỏa thuận khoáng sản với Ukraine đã "chết" hay không thể khôi phục, đồng thời lưu ý rằng ông sẽ nói nhiều hơn về thỏa thuận này trong bài phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ."Đây là một thỏa thuận tuyệt vời đối với chúng tôi vì, bạn biết đấy, [cựu Tổng thống Hoa Kỳ Joe] Biden đã rất rất ngu ngốc, thành thật mà nói là ngu ngốc, đã trao 300 tỷ đô la, và chính xác hơn là 350 tỷ đô la, cho một quốc gia để chiến đấu và cố gắng thực hiện mọi thứ. Và bạn biết điều gì đã xảy ra không? Chúng ta chẳng nhận được gì cả", Trump nói. "Những gì chúng tôi đang làm là lấy lại tất cả số tiền đó, và nhiều hơn thế nữa", ông nói thêm, lưu ý rằng Hoa Kỳ cần đất hiếm.Trump cũng tuyên bố rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nên "biết ơn" hơn. Ông lưu ý rằng Zelensky "tốt hơn là không đúng" trong tuyên bố bị cáo buộc của mình rằng ông nghĩ rằng cuộc chiến với Nga sẽ kéo dài.⦿ ---- Một nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa đang trình dự luật để bất tử hóa Tổng thống Donald Trump trên tờ giấy bạc 100 đô la. Dân biểu Brandon Gill (R-Texas), cho biết ông có kế hoạch trình một dự luật để in hình của Trump trên tờ 100 đô la sau khi nhiệm kỳ hiện tại của Trump kết thúc."Tổng thống Trump có thể tận hưởng những năm tháng vàng son của mình bằng cách chơi golf và dành thời gian cho gia đình", Gill nói với Fox News Digital. "Thay vào đó, ông ấy đã hy sinh vì đất nước này và hiện đang làm việc ngoài giờ để bảo vệ biên giới của chúng ta, sửa chữa mối quan hệ thương mại không đồng đều của chúng ta với phần còn lại của thế giới, giúp nước Mỹ độc lập trở lại về năng lượng và đặt nước Mỹ lên hàng đầu bằng cách chấm dứt viện trợ nước ngoài vô ích".Trong khi hàng triệu người Mỹ trông chờ vào chính phủ để hạ giá thực phẩm và xăng dầu, một số nhà lập pháp lại thúc đẩy các cử chỉ mang tính biểu tượng như thiết kế lại tiền tệ của Hoa Kỳ. Đề xuất đưa hình ảnh Trump lên tờ 100 đô la phản ánh những nỗ lực đang diễn ra nhằm củng cố di sản của ông nhưng khó có thể nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng. Vì quá tốn kém.Gill lập luận rằng việc thay thế Benjamin Franklin bằng Trump trên tờ 100 đô la "là một cách nhỏ để vinh danh tất cả những gì ông sẽ đạt được trong bốn năm tới". Dự luật của ông tiếp nối nỗ lực tương tự vào tuần trước của Dân Biểu Joe Wilson, một đảng viên Cộng hòa South Carolina, người đã đề xuất đặt khuôn mặt của Trump trên tờ giấy bạc 250 đô la mới. Dự luật đó nhận được sự ủng hộ của ba đảng viên bảo thủ khác tại Hạ viện.Lần cuối cùng thiết kế tiền giấy của Hoa Kỳ thay đổi theo cách này là vào năm 1929, khi Andrew Jackson thay thế Grover Cleveland trên tờ 20 đô la. Việc thay đổi luật của Hoa Kỳ là cần thiết để cho phép người còn sống xuất hiện trên tiền tệ.Benjamin Franklin là một Người sáng lập, nhà phát minh, nhà khoa học, nhà ngoại giao và nhà văn. Ông đã giúp soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập và giành được sự ủng hộ của Pháp trong Cách mạng Hoa Kỳ. Được biết đến với thí nghiệm thả diều, ông đã chứng minh được sét là điện và phát minh ra cột thu lôi, kính hai tròng và bếp Franklin. Ông cũng thành lập thư viện công cộng đầu tiên và Đại học Pennsylvania. Mặc dù ông xuất hiện trên tờ 100 đô la, nhưng ông chưa bao giờ là tổng thống.Các tổng thống Hoa Kỳ từng xuất hiện trên tiền giấy bao gồm George Washington trên tờ 1 đô la, Thomas Jefferson trên tờ 2 đô la, Abraham Lincoln trên tờ 5 đô la, Andrew Jackson trên tờ 20 đô la và Ulysses S. Grant trên tờ 50 đô la.Roderick K. Duet, viết trên X, trước đây là Twitter: "Bạn có tin là họ muốn lãng phí thời gian và tiền bạc để đưa hình Trump lên tờ 100 đô la không?"

Cựu cố vấn của Trump Kellyanne Conway, trên X: "Tất cả hướng về Trump: Dự luật của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện sẽ đưa hình ảnh Trump lên tờ 100 đô la. Hãy giơ ngón tay cái lên nếu bạn ủng hộ điều này."

Gill muốn dự luật có hiệu lực vào năm 2029 sau khi Trump rời nhiệm sở, mặc dù dự luật này khó có thể nhận được sự ủng hộ của cả hai đảng tại Hạ viện.

⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã truyền đạt vào thứ Hai hy vọng của đất nước ông về sự hỗ trợ của Hoa Kỳ trong khi tìm giải pháp cho cuộc xung đột với Nga. "Chúng tôi tiếp tục làm việc với các đối tác. Chúng tôi đã có các cuộc đàm phán và các bước khác sẽ sớm diễn ra. Điều rất quan trọng là chúng tôi phải cố gắng thực hiện ngoại giao thực sự có ý nghĩa để chấm dứt cuộc chiến này sớm nhất có thể", Zelensky đã tweet. "Chúng tôi cần phải chấm dứt chiến tranh và cần bảo đảm an ninh.... Hòa bình là điều cần thiết càng sớm càng tốt".

Sau cuộc tranh luận với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về tương lai của Ukraine và cách giải quyết cuộc khủng hoảng, Zelensky đã lưu ý tầm quan trọng của vai trò của Washington trong việc đấu tranh cho những nỗ lực của Kiev. Ông cũng bày tỏ niềm tin rằng mối quan hệ của ông với Trump có thể được hàn gắn. Trong khi đó, Trump đe dọa rằng Hoa Kỳ "sẽ không chịu đựng" Zelensky "lâu hơn nữa" nếu ông Zelensky không đồng ý với một thỏa thuận ngưng bắn với Nga.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã công bố vào thứ Hai rằng Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) sẽ đầu tư ít nhất 100 tỷ đô la vào Hoa Kỳ trong thời gian ngắn sắp tới, xác nhận các báo cáo trước đó. Khoản đầu tư này nhằm mục đích "xây dựng các cơ sở sản xuất chất bán dẫn hiện đại", chủ yếu có trụ sở tại Arizona.

.

.

.

.

.

Chiang cho biết Đài Loan dựa vào dữ liệu từ các tổ chức quốc tế như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh. Ông cảnh báo rằng việc cắt giảm tài trợ của USAID làm suy yếu việc chia sẻ thông tin giữa WHO và Hoa Kỳ, điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng ứng phó với các mối đe dọa sức khỏe toàn cầu của Đài Loan.

.

Chiang cho biết Đài Loan không còn có thể dựa vào Hoa Kỳ về dữ liệu sức khỏe nữa, ông lấy quyết định ngừng chia sẻ dữ liệu về cúm với WHO của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ làm ví dụ. Ông nói thêm rằng Đài Loan phải nỗ lực hơn nữa để đảm bảo được đưa vào các tổ chức y tế quốc tế nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng của mình.

Cựu cố vấn USAID Francisco Bencosme gần đây đã nêu bật vai trò của cơ quan này trong việc giúp Đài Loan duy trì quan hệ ngoại giao với các đồng minh, nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ quan này trong quá trình phát triển toàn cầu. Ngoài việc chia sẻ dữ liệu y tế, Đài Loan cũng đã hợp tác với USAID về các sáng kiến phòng ngừa thảm họa, nhiều sáng kiến trong số đó hiện đã bị hoãn lại. Trump đã đề xuất cắt giảm 90% hợp đồng viện trợ nước ngoài của USAID, hạn chế hơn nữa quyền tiếp cận các nguồn lực này của Đài Loan.

⦿ ---- Tiểu bang New Hampshire có thể mất hơn 1 tỷ đô la nếu không bổ sung thêm nhiều trạm sạc xe điện. Nghiên cứu do Clean Energy New Hampshire và Ski New Hampshire thực hiện phát hiện ra rằng tiểu bang này có thể mất tới 1,4 tỷ đô la doanh thu từ du lịch vào năm 2031 nếu không bổ sung thêm nhiều trạm sạc xe điện. Điều này cũng có thể chuyển thành 43 triệu đô la tiền thuế và mất tới 9.000 việc làm. Theo dữ liệu của tiểu bang, du lịch tạo ra hơn 7 tỷ đô la cho New Hampshire mỗi năm.

.

"Hãy tưởng tượng xem bạn sẽ thấy bao nhiêu chuyện để báo chí nói, nếu trong suốt mùa hè, không có du khách nào đến tiểu bang New Hampshire", Giám đốc điều hành Clean Energy New Hampshire Sam Evans-Brown cho biết. "Nó sẽ là một cơn địa chấn, và đó là những gì chúng ta đang nói đến ở đây".

Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng New Hampshire đang mất lợi thế so với các tiểu bang láng giềng như Vermont và Maine về số lượng trạm sạc xe điện, với khoảng cách sạc lớn nhất trong số các tiểu bang New England. Họ cho biết việc thiếu các trạm sạc có thể khiến khách du lịch chuyển sang các tiểu bang khác nếu họ không tìm được phương tiện di chuyển bằng xe của mình.

Nghiên cứu cho thấy cần có các giải pháp lâu dài hơn như quan hệ đối tác tư nhân và hợp tác với các công ty tiện ích để giữ chân khách du lịch. Vào tháng 1, tiểu bang đã được trao 15 triệu đô la cho cơ sở hạ tầng sạc xe điện. Tuy nhiên, chính quyền Trump đã ra lệnh tạm dừng nguồn tài trợ đó trên toàn quốc trong những tháng tiếp theo và vẫn chưa rõ khi nào lệnh tạm dừng sẽ kết thúc.

⦿ ---- Danny Duong (Giám đốc Tài chánh CUS/DH) báo động: liên bang cạn tiền, nhiều chương trình hủy bỏ, cắt người. Sinh viên tại Đại học Tiểu bang California, Dominguez Hills (California State University, Dominguez Hills) được tuyển dụng theo chương trình Làm việc-Học tập Liên bang sẽ nghỉ việc từ ngày 7 tháng 3. Các viên chức tại trường đại học gần đây đã nói với nhân viên giám sát nhân viên làm việc-học tập rằng chương trình đã hết tiền, vì vậy sinh viên sẽ không còn được tuyển dụng nữa, theo email được chia sẻ với Inside Higher Ed.

.

Giám đốc hỗ trợ tài chính và học bổng của trường đại học, Danny Duong, đã viết email và ghi rằng sự thiếu hụt này là do số lượng sinh viên nhận được các cuộc hẹn làm việc-học tập tăng lên so với những năm trước, cũng như mức lương tối thiểu của California tăng lên. Nhưng ông cũng tuyên bố rằng một số người trong chương trình đã được trả lương quá cao và những sinh viên khác đã nhận được tiền làm việc-học tập mà không được chấp thuận cho những vai trò đó.

.

Duong đã không trả lời yêu cầu bình luận. Trong một tuyên bố, người phát ngôn của trường đại học Lily McKibbin đã viết rằng sự thiếu hụt này là do dự báo không chính xác và số lượng sinh viên chấp nhận các khoản trợ cấp làm việc-học tập của họ cao hơn dự kiến. Bà cho biết bà không thể bình luận về những lý do khác được nêu trong email của Duong, vì trường đại học vẫn đang điều tra vấn đề này.

.

"Trường đại học đang điều tra lý do đằng sau sự gia tăng bất ngờ này trong việc sử dụng quỹ Làm việc-Học tập của Liên bang (Federal Work-Study) và sẽ cập nhật các giao thức và biện pháp kiểm soát của mình trong tương lai để giải quyết nhu cầu không lường trước của sinh viên", tuyên bố viết. "CSUDH vô cùng hối tiếc về tác động của sự thiếu hụt tài chính này đối với sinh viên của chúng tôi và cam kết sẽ làm việc với những người bị ảnh hưởng để giải quyết các nhu cầu tài chính".

Lỗi này khiến các nhân viên làm việc-học tập của CSUDH rơi vào cảnh khốn đốn. Chương trình Làm việc-Học tập của Liên bang nhắm vào những sinh viên được coi là có nhu cầu tài chính cao, theo xác định của Đơn xin Hỗ trợ Tài chính Sinh viên Liên bang Miễn phí (Free Application for Federal Student Aid), và hầu hết những người tham gia tại CSUDH dựa vào các việc bán thời gian này để trả tiền ăn, tiền thuê nhà và học phí. Bây giờ, họ đang phải vật lộn để tìm việc làm mới - một nhiệm vụ đặc biệt khó khăn đối với những sinh viên không có phương tiện đi lại cần thiết để đi làm ngoài trường - hoặc đang hy vọng các khoa của họ có thể tìm thấy nguồn tài chính một cách kỳ diệu để tiếp tục tuyển dụng họ.

Đó là tình hình của Julianna Ortega, một sinh viên năm ba hiện đang giữ chức trợ lý sinh viên tại khoa nghiên cứu lao động của trường đại học thông qua chương trình làm việc và học tập. Vai trò này là nguồn thu nhập duy nhất của cô và cô dùng số tiền đó để trả tiền thuê căn hộ ngoài khuôn viên trường cũng như các chi phí sinh hoạt khác. Cô cho biết, hiện tại, sếp của cô đang cố gắng tìm cách tiếp tục tài trợ cho vị trí của cô, đây là vai trò sinh viên duy nhất trong khoa.

.

Một nhân viên của CSUDH làm việc với những người tham gia chương trình làm thêm và đã nói chuyện với Inside Higher Ed với điều kiện giấu tên để giữ được công việc của mình cho biết cô lo lắng về việc mất thu nhập sẽ ảnh hưởng đến sinh viên như thế nào. Ví dụ, cô biết một sinh viên sử dụng thu nhập làm thêm của mình để trang trải chi phí đi lại đến nơi thực tập và hiện anh ấy lo lắng rằng mình cũng có thể mất vai trò đó.

Nhân viên này cũng cho biết khoa của cô đang thiếu nhân viên trầm trọng và sẽ gặp khó khăn nếu không có sự giúp đỡ của các nhân viên là sinh viên. Tương tự như vậy, Ortega đang thực hiện một số dự án—bao gồm cả việc lập kế hoạch cho Hội chợ Công lý Lao động, Xã hội và Môi trường thường niên hiện đã diễn ra năm thứ 17 tại trường đại học—và cô không chắc ai sẽ tiếp quản nếu cô mất việc.

⦿ ---- Mở miệng báo động, liền bị sa thải. Một viên chức tại cơ quan viện trợ nước ngoài liên bang USAID bị chính quyền Trump nhắm đến với lệnh sa thải, cắt giảm và trở ngại về tài trợ đã bị cho nghỉ việc vào Chủ Nhật sau khi nói rằng những động thái đó sẽ dẫn đến "cái chết có thể phòng ngừa" và đe dọa đến an ninh Hoa Kỳ.

.

Trong một bản ghi nhớ gửi cho nhân viên, bao gồm cả những người bị cho nghỉ việc hoặc bị sa thải, Nick Enrich cho biết Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ đã không thực hiện "hỗ trợ nhân đạo cứu người" theo lệnh miễn trừ tạm thời đối với lệnh tạm dừng viện trợ nước ngoài do Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio ban hành. "Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến cái chết có thể phòng ngừa, sự bất ổn và các mối đe dọa đến an ninh quốc gia trên quy mô lớn", Enrich viết trong bản ghi nhớ mà NBC News có được.

.

Rubio đã tuyên bố sẽ lập các miễn trừ cho các chương trình quan trọng của USAID sẽ được miễn trừ khỏi các lệnh cắt giảm và ngừng hoạt động toàn diện của chính quyền Trump, nhưng Enrich viết rằng thiệt hại đáng kể đang xảy ra trong hiện tại — nếu không có sự can thiệp. Enrich, người đã gửi bản ghi nhớ vào thứ Sáu với tư cách là trợ lý quản trị viên tạm quyền của USAID Global Health, đã đổ lỗi cho "ban lãnh đạo chính trị tại USAID, Bộ Ngoại giao và DOGE, những người đã tạo ra và tiếp tục tạo ra những trở ngại cố ý và/hoặc vô ý đã hoàn toàn ngăn cản việc thực hiện".

.

Bộ Ngoại giao đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận vào tối Chủ Nhật. Một vấn đề, Enrich cho biết, là hướng dẫn liên quan đến việc phê duyệt các hoạt động cứu người đã "mâu thuẫn". Enrich nói thêm rằng ngay cả khi các hoạt động đó đã được phê duyệt, ban lãnh đạo USAID vẫn không xử lý được việc giải ngân tiền.

⦿ ---- Tỷ phú Mark Cuban có một số lời khuyên cho những nhân viên chính phủ bị tỷ phú Elon Musk sa thải. "Hãy tập hợp lại để thành lập một công ty tư vấn", ông viết trên Bluesky. "Chỉ là vấn đề thời gian trước khi DOGE cần bạn sửa chữa mớ hỗn độn mà họ chắc chắn sẽ tạo ra". Theo Gizmodo đưa tin, Cuban đang ám chỉ cụ thể đến những nhân viên "18F" - một nhóm công nghệ được thành lập cách đây khoảng một thập niên để xây dựng và cải thiện nhu liệu [phần mềm] của chính phủ. The Atlantic đưa tin rằng khoảng 90 nhân viên như vậy đã bị sa thải vào tuần trước từ Tổng cục Dịch vụ.

.

Cuban không chỉ dự đoán rằng Bộ Hiệu quả Chính phủ của Musk "sẽ phải thuê công ty của bạn làm nhà thầu để sửa chữa", mà ông còn đề nghị hỗ trợ bất kỳ nhân viên lắp ráp nào như vậy. "Tôi rất vui khi được đầu tư và/hoặc giúp đỡ". TechCrunch đưa tin rằng bài đăng đã được các nhóm công nghệ đón nhận nồng nhiệt và bài viết này đã thu hút sự chú ý đến một phản hồi của Bluesky, đề xuất rằng những nhân viên này nên đổi tên công ty của họ thành "18FU". Trong khi đó, những nhân viên công nghệ bị sa thải đã lập một trang web và công bố một bức thư ngỏ gửi đến người Mỹ: "Chúng tôi vẫn đang chịu đựng những gì đã xảy ra", bức thư viết. "Nhưng chúng tôi đến chính phủ để sửa chữa mọi thứ. Và chúng tôi vẫn chưa hoàn thành công việc này."

⦿ ---- Người hùng dân chủ của Ba Lan Lech Walesa và hàng chục cựu tù nhân chính trị Ba Lan khác đã viết một lá thư cho Tổng thống Trump, nói với Trump rằng cách Trump đối xử với tổng thống Ukraine tại Phòng Bầu dục tuần trước khiến họ "kinh hoàng và ghê tởm". Walesa, người đoạt giải Nobel Hòa bình, từng giữ chức tổng thống ngay sau khi Ba Lan theo đuổi nền dân chủ, và những người khác nói với Trump rằng họ thấy bị xúc phạm khi Trump mong đợi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thể hiện sự tôn trọng và biết ơn đối với sự hỗ trợ vật chất mà Hoa Kỳ đã dành cho Ukraine khi nước này tự vệ trước cuộc xâm lược của Nga.

.

"Lòng biết ơn hãy dành cho những người lính Ukraine anh hùng đã đổ máu để bảo vệ các giá trị của thế giới tự do. Họ là những người đã hy sinh trên tuyến đầu", họ viết, theo AP. Bạch Ốc đã yêu cầu Zelensky thể hiện sự cởi mở hơn với những nhượng bộ tiềm năng để chấm dứt giao tranh, nhưng Zelensky đã phản đối, nói rằng hôm thứ Hai rằng bất kỳ thỏa thuận nào với Nga vẫn "rất, rất xa vời", trong khi tìm kiếm sự đảm bảo an ninh lớn hơn từ Washington. Walesa đã đăng bức thư lên Facebook vào thứ Hai cùng với một bức ảnh chụp ông với Trump. Nó được ký bởi Walesa và 38 cựu nhà hoạt động dân chủ khác, những người đã bị chế độ cộng sản do Moscow hậu thuẫn của Ba Lan giam giữ trước năm 1989. Trong số những người khác đã ký có Adam Michnik, Bogdan Lis, Seweryn Blumsztajn và Wladyslaw Frasyniuk.

"Chúng tôi cũng rất kinh hãi khi thấy bầu không khí trong Phòng Bầu dục trong cuộc trò chuyện này khiến chúng tôi nhớ lại bầu không khí mà chúng tôi nhớ rất rõ trong các cuộc thẩm vấn của Cơ quan An ninh và từ các phòng xử án tại các tòa án cộng sản", họ viết. "Các công tố viên và thẩm phán, được cảnh sát chính trị cộng sản toàn năng ủy nhiệm, cũng giải thích với chúng tôi rằng họ có tất cả các lá bài trong tay, còn chúng tôi thì không. ... Họ tước đoạt quyền tự do và quyền công dân của chúng tôi vì chúng tôi không đồng ý hợp tác với chính quyền và không tỏ lòng biết ơn họ. Chúng tôi rất sốc khi thấy ông đối xử với Tổng thống Volodymyr Zelensky theo cách tương tự", họ viết.

.

⦿ ---- Tác giả Stephen King tiết lộ những gì ông nghĩ về động cơ của Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống J.D. Vance khi bắt tay nhau chống lại Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là: Để chuyển hướng sự tức giận khỏi những trò hề cắt giảm chi phí của Elon Musk. Tác giả của Carrie đã chia sẻ lý thuyết của mình trên X vào thứ Bảy: "Trump và Vance đã ném Zelenskyy xuống xe buýt vì mọi người tức giận về cơn sốt cắt giảm điên rồ của Musk, và Trump nịnh hót Putin".

.

King nói thêm, "Ném cho cử tri cơ sở một ít thịt đỏ (Tôi đang nhìn anh đấy, Lindsey Graham). Trò đấu vật chuyên nghiệp cũ. Làm bùng nổ đám đông". Lý thuyết của King xuất hiện sau các cuộc đàm phán căng thẳng giữa Trump và Vance với tổng thống Ukraine vào thứ Sáu, khi cả ba xung đột về chi tiêu quốc phòng của Hoa Kỳ cho Ukraine. Ngay cả Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Lindsey Graham, người từ lâu là đồng minh của Zelensky và Ukraine, đã chỉ trích Zelensky sau cuộc đấu súng vào thứ Sáu và nói với ông rằng ông Zelensky nên từ chức.

.

Cuộc họp diễn ra khi các nhà lập pháp đảng Cộng hòa phải đối mặt với phản ứng dữ dội tại các hội trường thị trấn trên khắp đất nước về việc Musk cắt giảm chi tiêu liên bang và việc làm thông qua công việc của mình tại Bộ Hiệu quả Chính phủ. Tính đến chiều Thứ Hai, lý thuyết của King đã nhận được hơn 2,4 triệu lượt xem, 12.000 lượt đăng lại, 8.800 lượt thích và 8.200 bình luận.

⦿ ---- Theo các chuyên gia về xe hơi, thuế quan của Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ khiến giá xe hơi tăng vọt tới 12.000 đô la cho mỗi xe. Vào ngày mai, thứ Ba, Trump có kế hoạch áp dụng thuế quan toàn diện - một loại thuế nhập khẩu do các công ty Hoa Kỳ trả và thường được chuyển cho người tiêu dùng - đối với các sản phẩm từ Canada và Mexico, làm tăng giá xe và phụ tùng xe được sản xuất tại các quốc gia đó.

.

Nếu Trump thực hiện mức thuế quan đã cam kết là 25 phần trăm, các nhóm xe hơi cho biết sẽ tốn thêm ít nhất 4.000 đô la để sản xuất xe đa dụng crossover. Một chiếc SUV lớn có các bộ phận "quan trọng" được sản xuất tại Mexico sẽ tăng 9.000 đô la, trong khi một chiếc xe bán tải sẽ tăng 8.000 đô la. Giá để sản xuất một chiếc xe điện sẽ tăng vọt 12.000 đô la.

.

Trong mỗi trường hợp, chi phí tăng sẽ dẫn đến giá cao hơn tương đối, mà các nhà phân tích cho biết sẽ nhanh chóng dẫn đến doanh số bán hàng ít hơn. Những sản phẩm bán chạy nhất bao gồm xe bán tải Chevrolet Silverado và SUV Ford Bronco Sport có khả năng bị ảnh hưởng. Doanh số bán xe hơi đã giảm gần đây do giá cao và chi phí vay tăng cao. Ngay cả trước khi áp dụng thuế quan, giá niêm yết đã tăng hơn 20 phần trăm trong năm nay so với năm 2020.

.

⦿ ---- Chính quyền Đức đã ban hành cảnh báo "cực kỳ nguy hiểm" tại thành phố Mannheim ở phía tây nam sau một vụ đâm xe được báo cáo vào khoảng giữa trưa ngày thứ Hai. Ít nhất một người được cho là đã tử vong, ba người khác, bao gồm một trẻ em, đang được "chăm sóc y tế cấp cứu" tại Bệnh viện Đại học Mannheim. Các nhân chứng nói với tờ báo Đức Der Spiegel rằng chiếc xe đã đâm vào một số người đi bộ gần một khu chợ lễ hội địa phương trước khi lại lao đi với tốc độ cao trong vụ việc mà họ mô tả là "đâm xe rồi bỏ chạy", cảnh sát cho biết thêm rằng một nghi phạm đã bị bắt và vẫn đang bị giam giữ.

.

"Thật đau lòng", một chủ quán cà phê nói với các phóng viên Đức, lưu ý rằng vụ xe đã gợi lại những ký ức đau đớn về vụ tấn công bằng dao chết người ở Mannheim đã cướp đi sinh mạng của một cảnh sát vào năm ngoái. Đây cũng là vụ đâm xe rõ ràng thứ ba làm rung chuyển nước Đức trong gần như nhiều tháng, với một người mẹ và đứa con của cô đã thiệt mạng sau khi một chiếc Mini Cooper lao vào đám đông người biểu tình ở Munich vào đầu tháng 2 và sáu người thiệt mạng sau khi một chiếc xe lao vào một khu chợ Giáng sinh ở Magdeburg vào tháng 12.

⦿ ---- Gần 7/10 dân Nam Hàn phải vật lộn với tình trạng ngủ kém do căng thẳng, trong đó 67% xác định đây là nguyên nhân chính. Theo Khảo sát giấc ngủ toàn cầu lần thứ 5 do công ty giải pháp giấc ngủ toàn cầu ResMed công bố vào ngày 2 tháng 3, nghiên cứu đã khảo sát 30.026 người tham gia trên 13 quốc gia, bao gồm 1.500 người Nam Hàn.

.

Các phát hiện cho thấy rằng trung bình những người được hỏi không ngủ đủ giấc khoảng ba lần một tuần. Gần 30% người tham gia trên toàn thế giới và 37% người Nam Hàn báo cáo rằng họ khó đi vào giấc ngủ hoặc duy trì giấc ngủ sâu ít nhất ba lần một tuần. Căng thẳng được xác định là nguyên nhân chính gây ra tình trạng ngủ kém, với 67% người Nam Hàn được hỏi và 57% trên toàn cầu coi đây là yếu tố chính.

Những yếu tố chính khác bao gồm lo lắng (49% ở Nam Hàn, 46% trên toàn cầu) và áp lực tài chính (22% ở Nam Hàn, 31% trên toàn cầu). Hơn một nửa Thế hệ Z (53%) coi lo lắng là yếu tố làm gián đoạn giấc ngủ của họ trên toàn cầu.

.

⦿ ---- Một con khỉ đã chôm rồi chạy trốn với chiếc điện thoại di động của một du khách người Pháp ở Phuket, Thái Lan và để lại một điều bất ngờ trên đó, tờ The Thaiger đưa tin. Sau khi ba người dân địa phương Thái Lan lấy lại được điện thoại của cô, du khách nhận thấy con khỉ đã quay một video tự sướng - một dạng quà chia tay. Du khách, @justinefortemps, đã chia sẻ tác phẩm thủ công của con khỉ trên TikTok vào ngày 28 tháng 2 với chú thích "Cuộc tấn công của khỉ trên đồi". Trong đoạn phim, con khỉ trông còn trẻ đang cầm chiếc điện thoại màu xanh sáng của du khách bằng chân trước, ngước lên từ điện thoại đến TikToker người Pháp mặc đồ màu hồng.

.

Đột nhiên, khỉ lao tới một cái cây và có thể thấy du khách lo lắng nhưng cười trước tình huống khó khăn của mình. Quay phim của con khỉ bao gồm một video tự sướng cho thấy con khỉ thè lưỡi về phía máy ảnh, trước khi lật video để quay cảnh xung quanh. Vào cuối ngày, TikToker người Pháp dường như rất thích cảnh quay trên điện thoại của mình và thậm chí còn biến ảnh đại diện của mình thành ảnh chụp màn hình ảnh tự sướng của con khỉ. TikTok đã sớm thu hút sự chú ý của người dùng Thái Lan trên nền tảng mạng xã hội. Vụ xảy ra tại Khao Toh Sae ở quận Ratsada của Phuket - một điểm du lịch nổi tiếng với cảnh hoàng hôn và… khỉ.

⦿ ---- Gió mạnh, chuyến bay nừa chừng hạ khẩn cấp, 5 hành khách bị thương. Một chuyến bay của United Airlines đã phải hạ cánh khẩn cấp tại Waco, Texas, vào tối Chủ Nhật sau khi gặp phải nhiễu động mạnh khiến năm hành khách bị thương, các quan chức cho biết.

.

Chuyến bay 5690 của SkyWest, hoạt động với tên gọi United Express, một mạng lưới dịch vụ bay khu vực của United Airlines, đã cất cánh từ Sân bay quốc gia Springfield-Branson ở Missouri lúc 4:48 chiều C.T. và đang hướng đến Sân bay liên lục địa George Bush, theo dữ liệu trên FlightAware.com. SkyWest Airlines cho biết máy bay Bombardier CRJ-200 đã gặp nhiễu động khi đang trên đường bay và phải hạ cánh khẩn cấp tại Sân bay khu vực Waco.

.

Tuyên bố có đoạn: "Nhân viên y tế đã gặp và đánh giá hành khách, và năm hành khách đã được đưa đến bệnh viện". "SkyWest và United đang đảm bảo rằng tất cả hành khách đều nhận được sự chăm sóc cần thiết và đã điều động một máy bay khác để đưa khách hàng từ Waco đến Houston". Theo hãng hàng không, năm hành khách này chỉ bị thương nhẹ. Có tổng cộng 29 hành khách và ba thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay.

⦿ ---- Một người đàn ông ở New Jersey đã bị bắt vào tuần trước sau khi bị cáo buộc cướp 14 tiệm bánh Dunkin' Donuts ở bốn quận trong vòng hai tháng. Theo thông cáo báo chí từ Sở Cảnh sát Hackensack, từ tháng 12 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025, Enajaim E. Bowman, 24 tuổi, bị cáo buộc đã nhắm mục tiêu vào mười bốn cửa hàng Dunkin' trong giờ đêm.

.

Theo thông cáo, tổng cộng 18.267,16 đô la tiền mặt đã bị đánh cắp cùng với 140 đô la thẻ quà tặng, gây thiệt hại tài sản 10.000 đô la. Cảnh sát cho biết một cửa hàng thứ 15 cũng có liên quan đến những tội ác này, nhưng nỗ lực đột nhập vào địa điểm này đã không thành công.

.

"Trong những vụ việc này, cảnh quay giám sát cho thấy một người đàn ông đơn độc đột nhập — hoặc trong một trường hợp là cố gắng đột nhập — các cửa hàng bằng cách cạy cửa ra vào và cửa sổ có khóa", cảnh sát cho biết. "Khi vào bên trong, tên trộm nhắm vào máy tính tiền, két sắt và văn phòng của người quản lý để trộm cắp và phá hoại".

.

Bowman bị giam tại Nhà tù Quận Bergen và đã có phiên tòa đầu tiên vào thứ Tư. Bowman đã bị buộc tội mười bốn tội danh trộm cắp cấp độ ba, một tội danh cố ý trộm cắp cấp độ ba, mười hai tội danh trộm cắp cấp độ ba, hai tội danh phá hoại tài sản cấp độ ba và bảy tội danh phá hoại tài sản cấp độ bốn.

⦿ ---- Huong Van Nguyen, cư dân South Mississippi sẽ vào tù vì lái xe khi say rượu tông chết một người đàn ông ở St. Martin. Vào thứ sáu, thẩm phán Calvin Taylor tuyên án Huong Van Nguyen, 62 tuổi, ở Vancleave, phải chịu án tù 18 năm vì tội lái xe khi say rượu gây tử vong. Nguyen đã say rượu khi gây ra vụ tai nạn ngày 23/9/2022 khiến Gary Randall Mitchell, 46 tuổi, ở St. Martin tử vong. Martin để lại vợ, con gái và những người thân, bạn bè khác.

.

Nguyen cho biết đang trên đường về nhà và lạc vào làn đường ngược chiều trên Đường Seaman và đâm vào một xe máy do Mitchelll lái. Mitchell đã tử vong do bị thương. Theo đơn xin nhận tội, Nguyen từng làm nghề chia bài tại sòng bạc và đánh bắt tôm.

.

Người thân và bạn bè đã viết thư ủng hộ để thẩm phán xem xét trước khi tuyên án. Linh Mục Dominic Pham từ Nhà thờ Công giáo Sacred Heart là một trong những người viết thư, yêu cầu thẩm phán giảm nhẹ hình phạt cho Nguyen. Pham mô tả Nguyen là một người đàn ông khiêm tốn, thường xuyên tham dự thánh lễ tại nhà thờ cùng vợ và các con.

.

"Tôi thực sự tin rằng Huong cam kết tiếp tục sống một cuộc sống lương thiện và cải thiện bản thân", Pham nói. "Tôi không có chút nghi ngờ nào về tính chính trực trong tính cách của anh ấy và mong muốn chân thành của anh ấy là trở thành một công dân tốt và có ích". Cảnh sát Quận Jackson đã điều tra vụ án.

⦿ ---- HỎI 1: Xăm mình dẫn đến nguy cơ ung thư cao hơn?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Nghiên cứu cho thấy hình xăm có thể liên quan đến nguy cơ ung thư cao hơn. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng mực xăm không chỉ ở lại nơi nó được tiêm. Vi hạt từ mực có thể di chuyển đến các hạch bạch huyết, nơi chúng tích tụ. Các nhà nghiên cứu từ Khoa Y tế Công cộng và Khoa Nghiên cứu Lâm sàng tại Đại học Nam Đan Mạch (SDU), cùng với Đại học Helsinki, đã điều tra xem liệu điều này có thể gây ra hậu quả về sức khỏe hay không. Sử dụng dữ liệu từ các cặp song sinh người Đan Mạch, họ phát hiện ra rằng những người có hình xăm thường được chẩn đoán mắc bệnh ung thư da và u lympho nhiều hơn so với những người không có hình xăm. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí BMC Public Health. Chi tiết:

https://medicalxpress.com/news/2025-03-tattoos-linked-cancer-twin.html

⦿ ---- HỎI 2: Mùa cúm năm nay lên cao điểm, nhưng đang chậm lại, với 37 triệu người bị cúm và 21.000 ca tử vong?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Một trong những mùa cúm tồi tệ nhất trong 28u năm đã đạt đến đỉnh điểm và đang cải thiện, các viên chức của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh thông báo vào thứ sáu. Hoạt động của cúm vẫn ở mức cao trên toàn quốc nhưng đã giảm trong hai tuần liên tiếp tính đến ngày 22 tháng 2, CDC thông báo. Ước tính có 37 triệu người đã bị cúm trong mùa này, dẫn đến khoảng 480.000 ca nhập viện và 21.000 ca tử vong. Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2025/03/01/cdc-flu-season-peaked/1211740863716/

.

