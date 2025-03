Giải Oscar 2025: Mikey Madison, 25 tuổi, đã giành giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Cô giữ vai một vũ nữ thoát y trẻ tuổi ở Thành phố New York, có thương yêu với con trai của một nhà tài phiệt người Nga giàu có và quyền lực.

.

- Thắng Giải Oscars 2025: Đạo diễn Sean Baker, Phim Anora, Nữ diễn viên Mikey Madison

- Cú khều Trump: MC Conan O'Brien nói về mối tình cô gái Mỹ và chàng trai Nga ở New York trong phim thắng Giải Oscar bị tài phiệt Nga từ Moscow vùi dập

- Nữ diễn viên Daryl Hannah nói trên sân khấu Giải Oscar lời "Slava Ukraine" (Vinh quang cho Ukraine)

- Sau giải Oscars là động đất 3,9 độ richter,

- Nghệ sĩ Bill Maher lo ngại Trump vĩnh viễn bám ghế

- Dân biểu Maxine Dexter (D-OR): dân cử Cộng hòa về phe với Trump một phần vì họ bị dọa ám sát

- Zelensky: "sẵn sàng ký" thỏa thuận khoáng sản với Mỹ; Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Zelensky phải tới Mỹ lần nữa. Không nói rõ gì về cam kết an ninh cho Ukraine.

- Trump tự khoe không hề nhường đất Ukraine cho Nga

- Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ ra lệnh sở điện tử tác chiến mạng ngưng mọi hành động chống Nga.

- Friedrich Merz (lãnh đạo Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo Đức): Trump và Vance có vẻ như vào vở kịch dựng sẵn để gây sự với Zelensky trước ống kính thế giới

- Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio: Mỹ muốn họp hòa bình lại với Ukraine, dù các yêu cầu có thể là vô lý, nhưng vẫn cần đối thoại

- Thủ tướng Anh chấp thuận: Ukraine sử dụng 1,6 tỷ bảng Anh để mua hơn 5.000 tên lửa phòng không

- Đứt mạng thông tin y tế, Đài Loan lo ngại.

- California: biểu tình lớn chống Elon Musk tại cơ sở SpaceX ở Hawthorne

- Cục Dự trữ Liên bang Dallas bi quan: Chỉ số sản xuất giảm 21 điểm từ tháng 1 xuống -9,1 vào tháng 2; Chỉ số hoạt động kinh doanh giảm 22 điểm xuống -8,3 và đơn đặt hàng mới giảm 11 điểm xuống -3,5.

- Mixue của TQ là chuỗi thức ăn nhanh lớn nhất thế giới, 45.000 tiệm, qua mặt McDonald's (43.000 tiệm), Starbucks (40.576 tiệm)

- Nam Hàn: 3/10 người có bằng Tiến sĩ năm 2024 thất nghiệp

- Chuyên gia kêu gọi: Cần liên minh quân sự Đài Loan, Philippines và Úc

- Thành phố ẩm thực hàng đầu Califonria: San Francisco, Oakland, San Diego, Los Angeles, Anaheim, San Jose, Irvine

- California: lượng bán nhà giảm 10% vào tháng 1

- HỎI 1: Mọi người có thể giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ thông qua việc tập thể dục và càng tập thể dục nhiều thì nguy cơ càng thấp? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Muốn ngủ ngon, hãy ăn trái cây, rau quả, hạt, ngũ cốc nguyên hạt? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-3/3/2025) ⦿ ---- Xin lỗi, McDonald's, bạn không phải là số 1. Mixue của Trung Quốc là chuỗi thức ăn nhanh lớn nhất thế giới, theo tờ Wall Street Journal đưa tin. Chuỗi kem và trà sữa trân châu này có hơn 45.000 cửa hàng trên hàng chục quốc gia, so với hơn 43.000 cửa hàng McDonald's và 40.576 cửa hàng Starbucks. Chuỗi tiệm thức ăn nhanh này có thực đơn hạn chế, hầu hết được bán với giá dưới 1 đô la, và trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc suy thoái, điều đó khiến chuỗi này rất được người tiêu dùng ưa chuộng. Chuỗi này vừa mới lên sàn, huy động được hơn 400 triệu đô la trong đợt IPO khi bắt đầu giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông vào thứ Hai.

.

⦿ ---- GIẢI OSCARS 2025: Sean Baker đã làm nên lịch sử Oscar vào Chủ Nhật tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 97. PHIM XUẤT SẮC NHẤT: Phim Anora đã giành giải Phim hay nhất, chiến thắng thứ tư của anh Baker trong đêm và cân bằng kỷ lục của Walt Disney trong một năm duy nhất trong lịch sử Giải thưởng Viện hàn lâm, theo AP đưa tin. Phim Anora là phim chiến thắng lớn nhất trong đêm với năm tượng vàng tổng thể, nhiều hơn phim The Brutalist hai tượng vàng. Nhưng chặng đường lịch sử của Baker mới là câu chuyện của đêm.

.

Câu chuyện về nàng Cinderella trong câu lạc bộ thoát y không có cái kết cổ tích, một bộ phim hài hước, táo bạo lấy bối cảnh Brooklyn về một vũ công khiêu dâm bỏ trốn với con trai của một nhà tài phiệt người Nga, trước đó đã giành giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes để trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho giải Oscar, một bộ phim có nội dung khiêu dâm bất thường đối với một phim chiến thắng giải Phim hay nhất.

.

ĐẠO DIỄN XUẤT SẮC NHẤT: Baker cũng đã giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất. NỮ DIỄN VIÊN XUẤT SẮC NHẤT: Ngôi sao của bộ phim, Mikey Madison, 25 tuổi, đã giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, AP mô tả đây là một sự bất ngờ - Trước đó, Demi Moore đã được coi là ứng cử viên sáng giá nhất cho vai diễn của cô trong phim The Substance.

.

NAM DIỄN VIÊN XUẤT SẮC NHẤT: Adrien Brody đã giành giải Oscar nam diễn viên chính xuất sắc thứ hai cho vai diễn trong phim The Brutalist, và Zoe Saldaña đã giành giải Oscar đầu tiên cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim Emilia Perez. Kieran Culkin đã giành giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, hoàn thành chiến thắng áp đảo ở hạng mục này cho vai diễn trong phim A Real Pain.

.

Mikey Madison, 25 tuổi, đã giành giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

.

⦿ ---- Một cú khều cho Trump từ giải Oscars. Người dẫn chương trình Oscars là Conan O'Brien đã nói đùa về mối quan hệ thân thiết giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong buổi lễ hôm Chủ Nhật. "Bạn biết đấy, phim Anora đang có một đêm tuyệt vời", ông nói về bộ phim có sự tham gia của nữ diễn viên Mikey Madison. "Vâng, thật tuyệt. Thật là tin tuyệt vời. Đã có hai chiến thắng rồi. Tôi đoán người Mỹ rất phấn khởi khi thấy cuối cùng có người đứng lên chống lại một người Nga quyền lực".

.

Khán giả hiểu ý ông và họ reo hò rất to. Người dẫn chương trình Oscar lần đầu tiên đã đứng đó một lúc để tận hưởng tràng pháo tay. O'Brien không đề cập đến chính trị trong hầu hết những câu nói dí dỏm của mình. Mặc dù O'Brien không nhắc đến tên Trump, nhưng ông không cần phải làm vậy.

.

Phim Anora (2024), do Sean Baker đạo diễn, có mối liên hệ với Nga. Bộ phim kể về câu chuyện tình của một vũ nữ thoát y trẻ tuổi ở Thành phố New York, người có quan hệ với con trai của một nhà tài phiệt người Nga giàu có và quyền lực. Cốt truyện xoay quanh mối tình chóng vánh của họ và hậu quả xảy ra khi gia đình quyền lực của anh ta can thiệp. Mặc dù bộ phim chủ yếu lấy bối cảnh ở Hoa Kỳ, nhưng chủ đề và nhân vật của nó lại liên quan đến sự giàu có và ảnh hưởng của Nga tại Mỹ, sẵn sàng vùi dập cả những mối tình thơ mộng.

.

⦿ ---- Giải Oscra và Ukraine: Ngôi sao phim Kill Bill, nữ diễn viên Daryl Hannah là người nổi tiếng đầu tiên đưa Ukraine lên hàng đầu tại lễ trao giải Oscar vào Chủ Nhật khi cô bước lên sân khấu và bắt đầu bài phát biểu của mình bằng cách thể hiện sự ủng hộ của mình trên sân khấu nổi tiếng thế giới. Hannah đã trao giải Biên tập xuất sắc nhất (Best Editing), nhưng trước khi cô kịp đọc những từ được lựa chọn cẩn thận trên máy nhắc chữ và trao giải cho đạo diễn kiêm biên tập Sean Baker cho Anora, cô đã nói "Slava Ukraine", có nghĩa là "Vinh quang cho Ukraine".

.

Hannah đã được đám đông chào đón bằng tràng pháo tay vì lời kêu gọi của cô tới đất nước này, sau khi tổng thống Volodymyr Zelensky của nước này phải chịu một cuộc đấu khẩu với Donald Trump và JD Vance tại Phòng Bầu dục vào thứ Sáu. Ngôi sao phim Blade Runner được biết đến với hoạt động bảo vệ môi trường và đã lên tiếng về cuộc xâm lược Ukraine của Nga và cuộc chiến tranh sau đó kể từ khi nó bắt đầu cách đây ba năm. Hannah cũng là người chỉ trích Trump và cánh tay phải của ông là Elon Musk trên nền tảng Bluesky.

.

⦿ ---- Sau giải Oscars là động đất. Không chỉ có rượu sâm panh miễn phí khiến các ngôi sao hàng đầu của Hollywood cảm thấy mặt đất rung chuyển một chút dưới chân họ sau lễ trao giải Oscar vào tối Chủ Nhật. Khi những người nổi tiếng tụ tập tại bữa tiệc hậu lễ trao giải danh giá nhất làng phim, một trận động đất nhỏ đã tấn công Los Angeles chỉ vài phút trước khi bữa tiệc sau đó chuẩn bị bắt đầu. Không có bất kỳ báo cáo nào về thương tích hoặc thiệt hại tài sản, nhưng những người tham dự khẳng định đã nhìn thấy sóng xung kích làm rung chuyển các tòa nhà cao tầng ở Bắc Hollywood.

.

Một người đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi trận động đất rung chuyển cả tòa nhà chỉ xảy ra ở mức 3,9 độ richter, một số người nói rằng nó nghe như thể một quả bom đã phát nổ trong thành phố. Theo dữ liệu gần đây từ Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, đây chỉ là trận động đất mới nhất trong số khoảng 40 trận động đất xảy ra ở Nam California chỉ trong ba ngày qua, mặc dù đây là trận động đất đầu tiên kể từ đầu tháng có cường độ đủ mạnh theo thang Richter để người dân thực sự cảm nhận được.

.

⦿ ---- Nghệ sĩ Bill Maher lo ngại rằng "Donald Trump mãi mãi [bám ghế]" và Hoa Kỳ sẽ "không bao giờ chứng kiến ​​một cuộc bầu cử nào nữa". Nghệ sĩ hài đã trò chuyện với Fareed Zakaria của CNN trong tập phim Fareed Zakaria GPS phát sóng vào Chủ Nhật sau khi anh xuất hiện trên Real Time with Bill Maher vào thứ Sáu. Maher giải thích rằng "quyền lực sinh ra quyền lực" và đưa ra ý kiến ​​đáng kinh ngạc của mình về các cuộc bầu cử trong tương lai—hoặc không có.

.

"Khi bạn có quyền lực, bạn sẽ có thêm quyền lực. Và giờ họ có tất cả quyền lực", Maher nói. "Điều đó không tốt. Tôi không chắc chúng ta sẽ chứng kiến ​​một cuộc bầu cử nào nữa". Maher chỉ ra rằng Trump "đã cố gắng duy trì quyền lực" sau khi nhiệm kỳ đầu tiên của ông kết thúc vào tháng 1 năm 2021, trước khi ông bị "ngăn chặn".

.

"Ông ấy đang thay thế những người đã ngăn chặn ông ấy lần trước bằng những người trung thành, đó là những gì ông ấy đã làm", Maher giải thích. Sau đó, Trump tuyên bố rằng phong trào MAGA tin rằng "bổn phận yêu nước" của họ là đạt được phiên bản dân chủ của mình bằng mọi giá, ngay cả khi điều đó có nghĩa là vi phạm nền dân chủ thực sự hoặc hiện tại trong quá trình này.

.

"Họ nghĩ rằng bổn phận yêu nước là phải ở lại văn phòng bất kể điều đó có nghĩa là gì. Nó hơi giống như câu nói cũ 'chúng ta phải phá hủy ngôi làng để cứu nó'. Để cứu nền dân chủ, chúng ta phải không có nền dân chủ", Maher giải thích. Ông cho rằng sức mạnh cảm xúc này đã tạo ra những điều kiện hoàn hảo cho "Donald Trump mãi mãi".

.

Maher nói: "Họ đang hô vang Trump 2028. Đưa điều đó lên trang đầu tiên của những điều mà chúng ta chưa từng thấy ở Hoa Kỳ trước đây - một người đã có nhiệm kỳ thứ hai và họ đang hô vang nhiệm kỳ thứ ba. Không ai nghĩ đến việc làm điều đó. Bây giờ thì đó là một trò đùa: 'Ha ha, hiểu không? Chúng ta đang chấm dứt nền dân chủ.' Vâng, ngoại trừ việc trò đùa ngày hôm nay trở nên thực tế hơn một chút". Theo Hiến pháp, không ai có thể được bầu làm tổng thống lần thứ ba. “Không ai được bầu vào chức vụ Tổng thống quá hai lần”, Tu chính án thứ 22 nêu rõ.

.

⦿ ---- Bị dọa ám sát: Dân biểu Maxine Dexter (D-OR) đã nói với cử tri vào thứ Bảy rằng các nhà lập pháp Cộng hòa đang đứng về phía Donald Trump một phần vì họ đang nhận được "lời đe dọa giết người". Dexter đã thông báo vào cuối tháng trước rằng bà sẽ có một cuộc họp thị trấn tại Gresham, Oregon, vào ngày 1 tháng 3. Tại sự kiện đó, bà đã tiết lộ một thông tin gây sốc, theo một người sáng tạo nội dung nổi tiếng đã tham dự cuộc họp.

.

"Tôi vừa trở về nhà sau cuộc họp thị trấn đông nghẹt của nữ dân biểu của mình", nhà bình luận nông nghiệp nổi tiếng trên YouTube Parkrose Permaculture cho biết. Sau đó, bà đã đưa ra những gì bà nói là trích dẫn trực tiếp từ Dexter về những gì đã xảy ra tại Phòng Bầu dục với nhà lãnh đạo Ukraine.

.

"Tôi muốn làm rõ rằng Ukraine đã từ bỏ kho vũ khí hạt nhân lớn thứ ba vào năm 1994 để đổi lấy sự giúp đỡ lâu dài của Hoa Kỳ và Châu Âu. Những gì Trump đang làm là làm mất ổn định an ninh của mọi người, an ninh thế giới", nhà lập pháp này cho biết, theo bản thông báo. "Tôi lo ngại rằng con cái tôi sẽ bị đưa ra chiến tranh, một cuộc chiến không cần thiết".

.

Dexter sau đó được cho là đã nói thêm, "Không ai nên hiểu lầm rằng những gì đã xảy ra hôm qua tại Phòng Bầu dục đang gây nguy hiểm cho an ninh của chúng ta và an ninh của thế giới".

.

"Có những đảng viên Cộng hòa, khi họ nghĩ đến việc vượt ra khỏi ranh giới, họ nhận được một cuộc gọi từ Tổng thống", Dexter nói, theo báo cáo. "Họ đang nhận được những lời đe dọa ám sát".

.

Trong một bài đăng tiếp theo trên Blue Sky, Parkrose Permaculture đã viết, "Đây là điều tôi không hiểu: nếu rất nhiều đảng viên Cộng hòa tại Quốc hội thực sự nhận được những lời đe dọa ám sát đối với chính họ/gia đình họ, tại sao họ không ghi âm các cuộc gọi, tập hợp chúng lại và công bố tất cả cho công chúng?" Cô nói thêm: "Hãy chiếu sáng vào đó và những lời đe dọa sẽ mất hết sức mạnh."

.

⦿ ---- Bất chấp cuộc gặp gây tranh cãi với Tổng thống Hoa Kỳ Trump và Phó Tổng thống Vance, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông vẫn "sẵn sàng ký" một thỏa thuận khoáng sản với Hoa Kỳ. Thỏa thuận đã không được hoàn tất tại Bạch Ốc như dự kiến ​​do diễn biến đột ngột của cuộc họp tại Phòng Bầu dục, nhưng Zelensky, người đã có một cuộc họp thành công hơn nhiều với các nhà lãnh đạo châu Âu vào cuối tuần, đã nói với các phóng viên từ các hãng thông tấn bao gồm Guardian và BBC rằng ông vẫn sẵn sàng tiếp tục "đối thoại mang tính xây dựng". Ông nói thêm, "Tôi chỉ muốn lập trường của Ukraine được lắng nghe. Chúng tôi muốn các đối tác của mình nhớ rằng ai là kẻ xâm lược trong cuộc chiến này".

.

Tuy nhiên, đối với Hoa Kỳ, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã nói với CBS News Chủ Nhật rằng hiện tại không có thỏa thuận kinh tế nào trên bàn đàm phán. "Tất cả những gì Tổng thống Zelensky phải làm là đến và ký thỏa thuận kinh tế này, và một lần nữa không cho thấy sự khác biệt rõ ràng—không có sự khác biệt rõ ràng—giữa người dân Ukraine và người dân Hoa Kỳ, và ông ấy đã chọn cách phá vỡ điều đó", Bessent nói trên Face the Nation. "Tổng thống Trump muốn có một thỏa thuận hòa bình", Bessent nói, đồng thời tuyên bố rằng "không thể có một thỏa thuận kinh tế nếu không có thỏa thuận hòa bình" và rằng một thỏa thuận kinh tế sẽ "trở nên vô nghĩa nếu [Zelensky] muốn cuộc chiến tiếp tục". Bế tắc vẫn là, Mỹ không cam kết an ninh trong trường hợp Putin lại tấn công.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố hôm thứ Hai rằng ông là tổng thống duy nhất không nhượng lãnh thổ Ukraine cho "nước Nga của Putin. Hãy nhớ rằng khi những đảng viên Dân chủ yếu kém và kém hiệu quả chỉ trích, và Tin tức giả mạo vui vẻ đưa ra bất cứ điều gì họ nói!" Trump đã viết trên TruthSocial.

.

Trước đó, tổng thống nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ nên bớt lo lắng về Tổng thống Nga Vladimir Putin và chú ý nhiều hơn đến các vấn đề trong nước như nhập cư. Ngoài ra, Trump tuyên bố rằng "đêm mai sẽ là ngày trọng đại" và nói thêm "Tôi sẽ nói sự thật" trong bài phát biểu đầu tiên của ông trước Quốc hội kể từ khi nhậm chức vào tháng 1. (Ghi chú: câu nói của Trump ám chỉ rằng vào năm 2014, Putin đưa quân Nga chiếm bán đảo Crimea của Ukraine đồng thời kích động 2 tỉnh phía đông Ukraine nơi đông dân nói tiếng Nga tách ra tự trị, lúc đó Barck Obama là Tổng Thống Mỹ. Cuộc nội chiến liên tục dai dẳng ở Miền Đông Ukraine, trong khi Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine. Nhưng không có chuyện chính phủ Mỹ nhường đất nào cho Putin.)

.

⦿ ---- Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ ra lệnh cơ quan điện tử tác chiến ngưng mọi hành động chống Nga. Các quan chức Hoa Kỳ nói với CBS News rằng Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã ban hành lệnh cho Bộ Tư lệnh Không gian mạng Hoa Kỳ tạm dừng kế hoạch chống lại Nga, bao gồm mọi sáng kiến ​​kỹ thuật số tấn công. Không rõ điều gì đã thúc đẩy chỉ thị này và tờ New York Times lưu ý rằng "phạm vi và thời hạn chính xác của lệnh của Bộ Quốc phòng không rõ ràng, vì ranh giới giữa các hoạt động tấn công mạng và phòng thủ mạng thường không rõ ràng".

.

The Record, tờ báo đầu tiên đưa tin về diễn biến này, cho biết lệnh này không áp dụng cho Cơ quan An ninh Quốc gia, giống như Bộ Tư lệnh Không gian mạng, do Tướng Timothy Haugh lãnh đạo. Theo mốc thời gian của tờ báo đó, Hegseth đã ban hành lệnh này vào tuần thứ ba của tháng 2—tức là trước cuộc họp Trump-Vance-Volodymyr Zelensky tại Bạch Ốc vào thứ Sáu đã diễn ra không mấy suôn sẻ. Các cựu quan chức nói với tờ NY Times rằng không có gì bất thường khi các nhà lãnh đạo dân sự tạm dừng hành động quân sự trong khi các cuộc đàm phán cấp cao đang diễn ra để hạ nhiệt tình hình.

.

Nhưng tờ báo nói thêm rằng động thái của Hegseth là một "canh bạc lớn" đối với chính quyền Trump, với các quan chức Hoa Kỳ cảnh báo rằng Nga tiếp tục cố gắng xâm nhập vào các mạng lưới của Hoa Kỳ, bao gồm cả thông qua các cuộc tấn công ransomware (mã độc, mã vi tính gài do thám, phá hoại) tăng cường. "Lệnh này có thể làm chệch hướng một số nhiệm vụ cấp cao nhất của bộ chỉ huy liên quan đến một đối thủ kỹ thuật số hàng đầu của Hoa Kỳ, bao gồm cả ở Ukraine", tờ Record lưu ý. Vào Chủ Nhật, cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz đã nói với State of the Union của CNN rằng trước đây ông không biết về lệnh của Hegseth, nhưng ông nhấn mạnh rằng "sẽ có đủ loại củ cà rốt và cây gậy để chấm dứt cuộc chiến này [ở Ukraine]", theo CBS.⦿ ---- Friedrich Merz, lãnh đạo Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo Đức (CDU), đã bình luận vào thứ Hai rằng các sự kiện gần đây diễn ra tại Bạch Ốc, liên quan đến Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, có vẻ như là một "sự leo thang có chủ đích". Ý của Merz nói rằng Trump và Vance cố ý nói hung hăng với Zelensky để lấy cớ phủi tay."Theo tôi, đó không phải là phản ứng tự phát", ông nói trong một cuộc họp báo. Trong chuyến thăm Phòng Bầu dục của Zelensky, chính quyền Trump đã có bất đồng với người trước, khẳng định rằng ông chưa sẵn sàng cho hòa bình. Merz tiếp tục nói rằng châu Âu cần chuẩn bị cho thực tế là họ sẽ phải làm "nhiều hơn nữa" cho an ninh của chính mình trong những năm và thập niên tới. "Tôi cũng ủng hộ rằng chúng ta nên làm mọi thứ có thể để giữ người Mỹ ở lại châu Âu", ông nói thêm.⦿ ---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio nhấn mạnh vào Chủ Nhật rằng Hoa Kỳ sẽ sẵn sàng "tái tham gia" vào các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine khi các điều kiện phù hợp. "Chúng tôi sẽ sẵn sàng tái tham gia khi họ sẵn sàng tạo ra hòa bình". Phát biểu trên ABC, Rubio nhấn mạnh mục tiêu cốt lõi của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump là chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra, chỉ ra rằng Trump vẫn là nhân vật duy nhất có khả năng đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin.Ông nhấn mạnh rằng mặc dù các yêu cầu có thể là vô lý, nhưng đối thoại vẫn là điều cần thiết và lời lẽ đối kháng sẽ không dẫn đến hòa bình. Rubio xác nhận ông đã có bất kỳ cuộc trò chuyện nào với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau cuộc họp căng thẳng ở Washington.⦿ ---- Thủ tướng Anh Keir Starmer đã công bố một thỏa thuận mới vào Chủ Nhật "cho phép Ukraine sử dụng 1,6 tỷ bảng Anh từ nguồn tài chính xuất cảng của Anh để mua hơn 5.000 tên lửa phòng không". Khoản này sẽ nằm ngoài khoản vay 2,2 tỷ bảng Anh được công bố hôm Thứ Bảy.

Trong một hội nghị sau hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo châu Âu tại London, Starmer cho biết các tên lửa sẽ được sản xuất tại Belfast, tạo ra việc làm trong lĩnh vực quốc phòng của Anh. "Điều này sẽ rất quan trọng để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng và củng cố Ukraine trong việc đảm bảo hòa bình", Starmer nhấn mạnh. Ông nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào trong tương lai với Nga đều phải được hậu thuẫn bằng sức mạnh, lưu ý rằng "mọi quốc gia phải đóng góp vào đó theo cách tốt nhất".

.

Starmer đã phác thảo các đồng minh đã đồng thực hiện các bước chính sau: duy trì viện trợ quân sự và gây sức ép kinh tế đối với Nga, đảm bảo chủ quyền và an ninh của Ukraine trong bất kỳ nền hòa bình lâu dài nào, tăng cường năng lực phòng thủ của Ukraine để ngăn chặn các cuộc xâm lược trong tương lai và phát triển một liên minh để bảo vệ thỏa thuận hòa bình của Ukraine.

.

⦿ ---- Đứt mạng thông tin y tế, Đài Loan lo ngại. Việc cắt giảm tài trợ cho Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) do chính quyền Trump công bố vào tháng trước có thể tác động đến hệ thống y tế công cộng của Đài Loan, vốn "phụ thuộc" vào dữ liệu thu thập được từ quốc tế, theo một bác sĩ gần đây đã tham dự một hội thảo về sức khỏe tại Hoa Kỳ.

.

Chiang Kuan-yu, một bác sĩ tại Chi nhánh Zhongxing của Bệnh viện thành phố Đài Bắc, đã nói với CNA vào Chủ Nhật rằng việc cắt giảm tài trợ của USAID sẽ làm giảm việc chia sẻ thông tin giữa các cơ quan y tế Hoa Kỳ và các tổ chức quốc tế như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), điều này có thể tác động tiêu cực đến Đài Loan. Chiang cho rằng Đài Loan dựa vào dữ liệu từ WHO để theo dõi, ví dụ như các dịch cúm.

.

"Hiện tại, WHO không nhận được bất kỳ dữ liệu nào về cúm từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC)", Chiang cho biết, đồng thời nói thêm rằng tình trạng này "rất nguy hiểm cho Hoa Kỳ và thế giới".

.

⦿ ---- Một cuộc biểu tình lớn phản đối sự tham gia của Elon Musk vào Bạch Ốc đã nổ ra tại cơ sở SpaceX ở Hawthorne vào thứ Bảy. Hình ảnh do OnScene.TV ghi lại cho thấy hàng trăm người tụ tập bên ngoài với những tấm biển phản đối người đàn ông giàu nhất thế giới và chỉ trích Tổng thống Donald Trump. Musk đã có vai trò nổi bật tại Nhà Trắng kể từ khi chính quyền Trump lần thứ hai bắt đầu vào tháng 1. Chức vụ chính thức của ông là "nhân viên chính phủ đặc biệt" và ông đã đảm nhận vai trò đứng đầu "Bộ Hiệu quả Chính phủ" mới, hay DOGE.

.

Về mặt chính thức, DOGE là một văn phòng hợp đồng tạm thời được thiết kế để cắt giảm chi phí và giải quyết nợ quốc gia, nhưng đã phải đối mặt với sự chỉ trích vì cắt giảm hàng nghìn việc làm trên khắp chính phủ liên bang. Những người biểu tình vào thứ Bảy cho biết Musk đang "phá hoại nền dân chủ" bằng hành động của mình với tư cách là một quan chức không được bầu.

.

Musk, người có giá trị tài sản ròng ước tính gần 360 tỷ đô la theo Forbes, đã đổ hàng triệu đô la vào các chiến dịch chính trị của các ứng cử viên bảo thủ trong năm ngoái. Chỉ tháng trước, tổ chức phi lợi nhuận Building America’s Future của ông đã chi 1,6 triệu đô la cho các quảng cáo trên truyền hình trong cuộc đua vào Tòa án Tối cao Wisconsin để ủng hộ một người bảo thủ. Người ta ước tính rằng Musk đã chi khoảng 250 triệu đô la để giúp Trump đắc cử vào năm ngoái.

.

⦿ ---- Cuộc khảo sát triển vọng sản xuất mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Dallas cho thấy tâm lý đã giảm mạnh trong tháng qua, lao xuống mức tiêu cực, với các giám đốc điều hành coi chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump là nguồn lo ngại hàng đầu. Điều đó phù hợp với một loạt các chỉ số khác cho thấy hoạt động kinh tế và niềm tin của người tiêu dùng đang xấu đi.

Hầu hết các mức thuế quan của Tổng thống Donald Trump vẫn chưa có hiệu lực, nhưng chúng đã khiến các giám đốc điều hành doanh nghiệp lo ngại, ngay cả ở những nơi đã giúp ông trở lại Bạch Ốc.

.

Trump đã áp thuế đối với Trung Quốc, với thuế đối với Mexico và Canada dự kiến có hiệu lực vào thứ Ba, và thuế cao hơn đối với thép và nhôm sẽ có hiệu lực vào cuối tháng này. Ông cũng kêu gọi áp thuế đối với ô tô, dược phẩm và khoai tây chiên, đồng thời đe dọa áp dụng cái gọi là thuế quan và thuế quan có đi có lại đối với Liên minh Châu Âu. Cuộc khảo sát sản xuất mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Dallas cho thấy tâm lý đã giảm mạnh trong tháng qua, lao xuống mức tiêu cực, với những người trả lời coi mối đe dọa về thuế quan là nguồn lo ngại hàng đầu.

.

Chỉ số sản xuất, thước đo tình hình sản xuất, đã giảm 21 điểm từ tháng 1 xuống -9,1 vào tháng 2, theo dữ liệu công bố hôm thứ Hai. Các số liệu khác trong cuộc khảo sát cũng cho thấy sự sụp đổ tương tự. Chỉ số hoạt động kinh doanh chung giảm 22 điểm xuống -8,3 và thước đo đơn đặt hàng mới giảm 11 điểm xuống -3,5.

.

Một chỉ số về việc làm không thay đổi, trong khi một chỉ số khác về số giờ làm việc đạt mức thấp nhất kể từ giữa năm 2020. Các giám đốc điều hành cũng báo cáo áp lực chi phí tăng mạnh đối với nguyên liệu thô và hàng hóa thành phẩm. Kỳ vọng cũng trở nên ảm đạm. Chỉ số triển vọng của công ty giảm 24 điểm xuống -5,2, chỉ số hoạt động kinh doanh chung trong tương lai giảm mạnh 27,8 điểm xuống 7,7, trong khi chỉ số bất ổn tăng vọt 29,2 điểm.

.

Sự bi quan đột ngột như vậy là đáng chú ý vì Cục Dự trữ Liên bang Dallas bao gồm Texas, miền bắc Louisiana và miền nam New Mexico—những khu vực đã bỏ phiếu cho Trump với tỷ lệ chênh lệch lớn vào năm 2024. Một giám đốc điều hành trong ngành sản xuất hóa chất cho biết các mối đe dọa về thuế quan và sự bất ổn là "cực kỳ gây gián đoạn". Một giám đốc điều hành trong ngành điện tử cũng nêu bật sự bất ổn và cho biết các cơ hội kinh doanh đã bị mất vào tay các quốc gia khác vì thuế quan.

.

Một giám đốc điều hành trong ngành in ấn bày tỏ lo ngại về thuế quan ảnh hưởng đến chi phí, trong khi một giám đốc điều hành khác trong ngành vận tải đặc biệt nhấn mạnh đến mối quan tâm về thuế quan đối với Mexico và kim loại. Sự bi quan đột ngột ở Texas, New Mexico và Louisiana phù hợp với một loạt các chỉ số gần đây khác cho thấy hoạt động kinh tế đang xấu đi.

Công cụ theo dõi GDP của Cục Dự trữ Liên bang Atlanta hiện chỉ ra rằng nền kinh tế đang hướng đến mức suy giảm 1,5% trong quý đầu tiên, sau khi cho thấy mức tăng trưởng 2,3% chỉ vài ngày trước đó. Trong khi đó, chi tiêu của người tiêu dùng đã giảm vào tháng trước, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng vào tuần trước khi các đợt cắt giảm của DOGE lan rộng khắp thị trường lao động và doanh số bán nhà đang chờ xử lý đạt mức thấp kỷ lục.

.

⦿ ---- Có tới 3/10 người có bằng Tiến sĩ năm ngoái đã thất nghiệp, tỷ lệ này lên tới gần 50 phần trăm đối với những người dưới 30 tuổi, dữ liệu Nam Hàn cho thấy hôm Chủ Nhật. Tỷ lệ thất nghiệp của những người có bằng Tiến sĩ đang ở mức cao nhất mọi thời đại kể từ khi Cục Thống kê Hàn Quốc bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 2014, làm nổi bật tình trạng thiếu việc làm chất lượng và tác động ngày càng lớn của sự suy thoái thị trường việc làm đối với các chuyên gia có trình độ cao.

.

Theo dữ liệu, 70,4 phần trăm trong số 10.442 cá nhân có bằng Tiến sĩ năm ngoái cho biết họ đã tìm được việc làm. Những người không tìm được việc làm chiếm 26,6 phần trăm, trong khi 3 phần trăm được phân loại là không hoạt động kinh tế.

.

Tỷ lệ thất nghiệp — kết hợp tỷ lệ người không tìm được việc làm và tỷ lệ người không hoạt động kinh tế — vẫn ở mức giữa 20 phần trăm từ năm 2014 (24,5 phần trăm) đến năm 2018 (25,9 phần trăm) nhưng đã tăng vọt lên 29,3 phần trăm vào năm 2019 và đạt mức cao kỷ lục là 29,6 phần trăm vào năm 2024. Theo nhóm tuổi, trong số 537 người được hỏi dưới 30 tuổi có bằng tiến sĩ, 47,7 phần trăm là người thất nghiệp — tỷ lệ cao nhất được ghi nhận trong lịch sử khảo sát.

.

Tỷ lệ thất nghiệp cũng khác nhau tùy theo lĩnh vực nghiên cứu, trong đó sinh viên tốt nghiệp nghệ thuật và nhân văn có tỷ lệ cao nhất là 40,1 phần trăm. Tiếp theo là khoa học tự nhiên, toán học và thống kê với 37,7 phần trăm, và khoa học xã hội, báo chí và nghiên cứu thông tin với 33,1 phần trăm. Ngược lại, các lĩnh vực như y tế và phúc lợi, giáo dục, kinh doanh, hành chính và luật cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tương đối thấp hơn.

.

⦿ ---- Cần liên minh quân sự Biển Đông. Một chuyên gia quốc phòng tại Đài Bắc đã thúc giục Đài Loan tăng cường hợp tác với Philippines và Úc để bảo vệ chuỗi đảo này. Lời kêu gọi này do Huang Chung-ting, một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Quốc gia do quân đội tài trợ, đưa ra sau khi Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) của TQ tập trận bắn đạn thật ở Biển Tasman giữa Úc và New Zealand vào tuần trước.

.

Các tàu chiến của PLA đã đến Biển Tasman sau khi đi qua vùng biển phía nam Philippines và tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật tại đó vào ngày 21 và 22 tháng 2 mà không thông báo trước cho 2 nước này này. Trong một bài phân tích được đăng vào ngày 27 tháng 2, Huang lập luận rằng xét đến tầm quan trọng của các tuyến đường thủy mà tàu chiến PLA sử dụng đối với thương mại toàn cầu, bao gồm cả việc Đài Loan nhập khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG), việc PLA kiểm soát các tuyến đường đó và chặn các tàu chở LNG có thể giáng một đòn mạnh vào Đài Loan.

.

Huang lập luận rằng việc Đài Loan tăng cường chia sẻ thông tin tình báo với Philippines, đặc biệt là với Bộ Tư lệnh Tây Mindanao và với Úc, sẽ là điều nên làm để đối phó với khả năng xảy ra xung đột quân sự trong khu vực này. Ông cho biết việc chia sẻ thông tin tình báo đó sẽ bổ sung cho các hoạt động chia sẻ thông tin tình báo hiện có của Đài Loan với hai đồng minh lớn nhất trong khu vực là Nhật Bản và Hoa Kỳ.

.

⦿ ---- San Francisco là thủ phủ ẩm thực số 1 của Hoa Kỳ, theo một nghiên cứu gần đây của Clarify Capital, nơi xếp hạng các thành phố theo văn hóa ẩm thực. Bảng xếp hạng sử dụng dữ liệu của Yelp và tính đến sự đa dạng của ẩm thực, tỷ lệ nhà hàng gia đình so với chuỗi nhà hàng, xếp hạng trung bình, số lượng đánh giá trung bình và khả năng chi trả. Clarify Capital cũng đã khảo sát 1.000 người Mỹ về sở thích ăn uống ngoài trời của họ.

.

"San Francisco là thủ phủ ẩm thực không thể tranh cãi của Hoa Kỳ, đạt 91,47 điểm trên 100", trang web cho biết trong một bài đăng trên blog về nghiên cứu này. "Bối cảnh ẩm thực sôi động, các dịch vụ đa dạng và cách tiếp cận sáng tạo đối với thực phẩm của Thành phố bên Vịnh đã củng cố vị trí đứng đầu danh sách của thành phố này".

.

California thống trị bảng xếp hạng top 10 với bảy vị trí. Ngoài San Francisco ở vị trí số 1, Oakland đứng thứ 2, trong khi San Diego, Los Angeles, Anaheim và San Jose lần lượt chiếm các vị trí từ bốn đến bảy. Irvine đứng thứ chín.

.

⦿ ---- Theo Hiệp hội môi giới bất động sản California (California Association of Realtors), doanh số bán nhà tại California đã giảm 10% vào tháng 1 xuống mức thấp nhất trong hơn một năm. Theo báo cáo của hiệp hội vào tuần trước, doanh số bán nhà riêng biệt hiện có tại tiểu bang này đạt mức điều chỉnh theo mùa là 254.110 căn vào tháng 1, so với 282.490 căn vào tháng 12 và 259.160 căn của năm trước.

Theo hiệp hội, mức doanh số bán nhà trong tháng 1 là mức thấp nhất mà tiểu bang này chứng kiến trong 13 tháng và là mức giảm theo tháng lớn nhất trong 30 tháng. Theo báo cáo của hiệp hội, giá nhà trung bình trên toàn tiểu bang đã giảm vào tháng 1 xuống còn 838.850 đô la, so với 861.020 đô la vào tháng 12, mặc dù cao hơn 6,3 phần trăm so với tháng 1 năm 2024.

.

⦿ ---- HỎI 1: Mọi người có thể giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ thông qua việc tập thể dục và càng tập thể dục nhiều thì nguy cơ càng thấp?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng mọi người có thể giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ thông qua việc tập thể dục và càng tập thể dục nhiều thì nguy cơ càng thấp.

Nghiên cứu của Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg, được công bố trên Tạp chí Journal of the American Medical Directors Association, đã phân tích một nhóm gần 90.000 người và phát hiện ra rằng ngay cả hoạt động tối thiểu cũng có thể dẫn đến nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ thấp hơn. "Những người tham gia trong nhóm hoạt động ít nhất, từ một đến 34,9 phút mỗi tuần, có nguy cơ giảm rõ ràng khoảng 41%", bản phát hành cho biết. Chi tiết:

https://lexingtonky.news/2025/03/02/study-finds-even-small-amounts-of-exercise-decrease-risks-for-dementia/

.

⦿ ---- HỎI 2: Muốn ngủ ngon, hãy ăn trái cây, rau quả, hạt, ngũ cốc nguyên hạt?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Bất kỳ ai từng phải chịu đựng trên giường sau khi ăn ba miếng pizza đều có thể suy đoán rằng có một mối liên hệ nào đó giữa thức ăn và chất lượng giấc ngủ. Đối với Marie-Pierre St-Onge, giám đốc Trung tâm Center of Excellence for Sleep and Circadian Research của Đại học Columbia, nhiều năm nghiên cứu mối quan hệ này đã xác nhận điều đó. Dữ liệu từ các nghiên cứu dân số quy mô lớn cho thấy rằng ăn nhiều chất béo bão hòa và carbohydrate đơn giản khiến bạn khó có được giấc ngủ sâu, phục hồi hơn, bà cho biết. Điều ngược lại cũng đúng. Ví dụ, những người không ngủ đủ giấc có nhiều khả năng bị béo phì hơn.

.

Những người có chế độ ăn nhiều chất xơ thường ngủ ngon hơn và các món ăn phụ thuộc rất nhiều vào những gì bà gọi là thành phần hỗ trợ giấc ngủ. Các loại hạt, hạt giống và ngũ cốc nguyên hạt như lúa mạch, kiều mạch và kasha có chứa melatonin, một hợp chất mà cơ thể cũng sản xuất tự nhiên để điều chỉnh nhịp sinh học. Nghiên cứu cho thấy đặc tính chống viêm của gừng và nghệ giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, cũng như các chất phytochemical trong các loại trái cây và rau quả có màu sắc tươi sáng như bí, anh đào, chuối và cà chua bi, St-Onge cho biết. Chi tiết:

https://www.yahoo.com/lifestyle/cookbook-ties-healthy-eating-good-050856904.html

.

.