- Tỷ phú Elon Musk: Mỹ hãy rút khỏi LHQ và NATO - Hơn 70.000 dân Anh ký tên đòi cấm cửa Trump - Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson kêu gọi hoặc Zelensky trở lại xin Trump giúp, hoặc Ukraine bầu người thay Zelensky - TNS Cộng hòa Lisa Murkowski lên án chính quyền Trump đã về hùa với Nga, Bắc Hàn để xử ép Ukraine

- Trump hy vọng Giải Nobel Hòa Bình nếu thuyết phục được Zelensky ngưng bắn với Putin. Trump kèn cựa: Obama có làm gì đâu.

- 1 cựu chiến binh quân đội Mỹ từng phục vụ giúp quân Ukraine: Ukraine vẫn tác chiến dù Mỹ không giúp, vì không bảo đảm an ninh, thì Ukraine sẽ biến mất

- Cựu Đại sứ Mỹ tại Ukraine John Herbst: hy vọng sẽ hòa lại giữa Trump và Zelensky

- Các nhà báo đài VOA cẩn trọng: viết sơ suất là bị Trump chụp mũ phản quốc.

- Zelensky sẽ gặp Vua Anh Charles III hôm nay

- Trump: tháng 2 người vượt biên vào Mỹ thấp kỷ lục

- Trump điều động 3.000 quân và xe chiến đấu Stryker nặng 20 tấn xuống biên giới Hoa Kỳ-Mexico.

- Elon Musk thêm 1 đứa con: thứ 14.

- Cựu Thống đốc New York Andrew Cuomo sẽ giành chức thị trưởng Thành phố New York

- Tiến sĩ Francis Collins (nhà di truyền học nổi tiếng) từ chức viện trưởng Viện Y tế Quốc gia (NIH) sau 12 năm làm dưới ba đời tổng thống. Trump đã cắt 1.200 trong số 18.000 nhân viên NIH

- Trump ký lệnh đóng băng 4,6 triệu thẻ tín dụng của chính phủ trong 30 ngày

- Jeff Bezos đòi ban biên tập báo Washington Post viết nhẹ nhẹ với Trump và MAGA, liền mất 75.000 độc giả chỉ trong 2 ngày

- Sở An sinh Xã hội SSA cắt 7.000 nhân viên, 10 sở khu vực gom vào 4 sở, trả 40 tòa nhà ở nhiều tiểu bang

- Đức Giáo hoàng Francis thở máy bình an

- New Jersey: bị chim quậy phá, 1 máy bay chở hàng của FedEx đã hạ cánh khẩn cấp

- Giải Oscars 2025 hôm nay: Những người đẹp nhất, tài năng nhất của làng phim Mỹ

- San Diego: 1 ông bị bắt sau khibi5 cảnh sát rượt, mở cốp xe thấy 1 xác người

- Quận Cam: 1 bà tông xe vào một nhóm thiếu niên vì con gái bị đánh, bị truy tố 4 tội tấn công bằng vũ khí chết người

- HỎI 1: Ăn nhiều bông cải xanh (broccoli), cải Brussels và bắp cải (cabbage) có thể làm giảm đường trong máu, ngừa bệnh tiểu đường loại 2? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Khoảng 2/3 người Mỹ ngủ quá ít hoặc quá nhiều, gây nguy hiểm cho sức khỏe của họ? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-2/3/2025) ⦿ ---- Văn phòng Báo chí Tòa thánh đưa tin vào sáng Chủ Nhật rằng Đức Giáo hoàng Francis đã có một "đêm yên bình" và vẫn đang tiếp tục nghỉ ngơi. Trong tuyên bố vào buổi sáng, Văn phòng Báo chí nêu rằng đã có "phản ứng tốt với trao đổi khí" trong quá trình vật lý trị liệu hô hấp của Đức Giáo hoàng vào thứ Bảy, xen kẽ giữa "thở máy không xâm lấn (non-invasive mechanical ventilation) và thời gian dài bổ sung oxy lưu lượng cao". Tuy nhiên, tiên lượng vẫn thận trọng. Tuyên bố cũng cho thấy rằng vào tối thứ Bảy, Đức Giáo hoàng đã hết sốt và không có dấu hiệu tăng bạch cầu (số lượng bạch cầu cao). Hơn nữa, ngài "vẫn tỉnh táo, định hướng và tinh thần tốt".

⦿ ---- Đòi Zelensky rút lui để Ukraine đưa người khác tới xin Trump giúp. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, R-La., cho biết hôm Chủ Nhật rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy "cần phải tỉnh táo lại và quay lại bàn đàm phán với lòng biết ơn hoặc một người khác cần phải lãnh đạo đất nước" để Ukraine có thể tiếp tục theo đuổi một thỏa thuận hòa bình do Hoa Kỳ đàm phán.

Bình luận của ông được đưa ra chỉ hai ngày sau khi Tổng thống Donald Trump, Phó Tổng thống JD Vance và Zelenskyy công khai đấu khẩu tại Phòng Bầu dục trong khi tổng thống Ukraine đến thăm Washington để hoàn tất các cuộc đàm phán về một thỏa thuận liên quan đến tài sản khoáng sản của Ukraine.

"Tổng thống Trump đang cố gắng đưa hai bên này đến điểm hòa bình", Johnson cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình "Meet the Press" của NBC News, đồng thời nói thêm: "Những gì Tổng thống Zelenskyy đã làm tại Bạch thực sự là tín hiệu cho chúng tôi thấy rằng ông ấy vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó và tôi nghĩ đó là một sự thất vọng lớn".

⦿ ---- Hơn 70.000 dân Anh ký tên đòi cấm cửa Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump. Lời mời của Vua Charles III gửi đến Tổng thống Donald Trump để thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước lần thứ hai "chưa từng có" tới Anh đã vấp phải sự chỉ trích rộng rãi từ người Anh tức giận. Thủ tướng Anh, Ngài Keir Starmer, đã đích thân trao tận tay một lá thư của Đức vua vào thứ năm (ngày 27 tháng 2) trong một cuộc họp tại Phòng Bầu dục của Bạch Ốc, khiến Trump vô cùng vui mừng. Khi Ngài Keir trình bày lá thư, ông nhận xét: "Đây thực sự là điều đặc biệt. Điều này chưa từng xảy ra trước đây. Đây là điều chưa từng có. Tôi rất vui khi được mang theo một lá thư từ Đức vua".

Ông nói thêm: "Tất nhiên, Đức vua gửi lời chúc tốt đẹp nhất và lời chào trân trọng, nhưng ngài cũng yêu cầu tôi mang lá thư này và mang đến cho ngài. Vì vậy, tôi có thể trình bày một lá thư của Đức vua". Trump đã nhanh chóng chấp nhận lời mời; tuy nhiên, kể từ đó, một bản kiến ​​nghị do Liên minh Ngăn chặn Trump (Stop Trump Coalition) khởi xướng đã tăng lên tới 70.000 chữ ký (tính đến ngày 2 tháng 3), yêu cầu "Hủy bỏ chuyến thăm cấp nhà nước của Trump".

Bản kiến ​​nghị này nêu rõ lập trường của mình: "Sau cách Trump đối xử với Tổng thống Ukraine Zelensky, ông ta đã cho thấy rằng ông ta không phải là bạn của chúng ta hay đồng minh của nền dân chủ. Chiến thuật cố gắng nịnh hót ông ta để làm điều đúng đắn đã thất bại. Ông ta không phải là người nên nhận được bất kỳ danh hiệu nào. Lời đề nghị thăm cấp nhà nước nên bị hủy bỏ".

Người vận động Zoe Jardiniere đã sử dụng TikTok để quảng bá bản kiến ​​nghị, mô tả rằng "thật vui" khi thấy số lượng chữ ký tiếp tục tăng. Cô giải thích rằng bản kiến ​​nghị được tạo ra để đáp lại "những cảnh tượng tuyệt đối" liên quan đến cách Trump đối xử với tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky vào thứ Sáu (ngày 28 tháng 2).

Zoe tuyên bố: "Trump về cơ bản đã cho chúng ta thấy rằng ông ta chẳng hơn gì người phát ngôn của Putin khi nói đến hòa bình ở Ukraine và bảo vệ quyền của người dân Ukraine dũng cảm đã chiến đấu trong ba năm chống lại sự xâm lược khủng khiếp. Chuyến thăm cấp nhà nước của Donald Trump tới Vương quốc Anh có nên bị hủy bỏ không? Hãy bỏ phiếu trong cuộc thăm dò của chúng tôi TẠI ĐÂY để nói lên tiếng nói của bạn."

⦿ ---- Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lisa Murkowski (Alaska) đã lên án chính quyền Trump về sự bất đồng gần đây với nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp tại Phòng Bầu dục hôm thứ Sáu được báo chí Mỹ phát sóng.

"Tuần này bắt đầu với việc các quan chức chính quyền từ chối thừa nhận rằng Nga đã bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine. Nó kết thúc bằng một cuộc trò chuyện căng thẳng, gây sốc tại Phòng Bầu dục và những lời thì thầm từ Bạch Ốc rằng họ có thể cố gắng chấm dứt mọi sự hỗ trợ của Hoa Kỳ dành cho Ukraine", Murkowski viết trong một bài đăng hôm thứ Bảy trên X.

"Tôi biết chính sách đối ngoại không dành cho những người yếu tim, nhưng ngay lúc này, tôi cảm thấy buồn nôn khi chính quyền dường như đang rời xa các đồng minh của chúng ta và ủng hộ Putin, một mối đe dọa đối với nền dân chủ và các giá trị của Hoa Kỳ trên toàn thế giới".

Quan điểm của bà, đáng chú ý đối với một đảng viên Cộng hòa, lặp lại quan điểm của nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài đã coi cuộc họp là sự cắt đứt hoàn toàn các giá trị của Hoa Kỳ, bao gồm cả truyền thống đấu tranh cho nền dân chủ của đất nước trên toàn cầu.

Trong cuộc họp, Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Vance đã chỉ trích Zelensky, cáo buộc ông không tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ an ninh do Hoa Kỳ cung cấp mặc dù nhà lãnh đạo Ukraine đã bày tỏ lòng biết ơn trong một bài đăng đầu tháng 2 trên X ca ngợi chính quyền mới vì cam kết của họ đối với hòa bình ở Đông Âu.

Trong những tuần gần đây, tổng thống đã nhiều lần gạt Zelensky ra khỏi các cuộc họp đàm phán hòa bình, tuyên bố rằng người đồng cấp Ukraine của ông "không có lá bài nào" và không thể đưa ra giải pháp cho cuộc xung đột đang diễn ra. Sau cuộc hỗn loạn ngày hôm Thứ Sáu, chính quyền Cộng hòa một lần nữa thúc giục Ukraine bầu một nhà lãnh đạo mới để giúp kiềm chế bạo lực trong nước.

Trước cuộc họp, Hoa Kỳ đã bỏ phiếu "không" cho một nghị quyết của Liên hợp quốc lên án cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Động thái này là một dấu hiệu tinh tế cho thấy sự chia rẽ giữa các đồng minh lâu đời của Hoa Kỳ và cho thấy mối quan hệ đang tiến triển với Nga, Belarus và Bắc Hàn, những nước cũng bỏ phiếu không cho nghị quyết này.

⦿ ---- Tỷ phú và người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ Hoa Kỳ (DOGE) Elon Musk đã lên tiếng ủng hộ việc Hoa Kỳ rút khỏi Liên hợp quốc (LHQ) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Musk đã viết ngắn gọn "Tôi đồng ý" để trả lời bài đăng của một người dùng X nói rằng đã đến lúc Hoa Kỳ rời khỏi cả hai tổ chức này. Vào tháng 12, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố ông "hoàn toàn" sẽ cân nhắc việc đưa Hoa Kỳ ra khỏi NATO nếu các quốc gia thành viên không tăng ngân sách quốc phòng.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký hai sắc lệnh hành pháp nhằm tăng sản lượng gỗ trong nước và điều tra tác hại tiềm tàng đối với an ninh quốc gia do gỗ nhập cảng gây ra. Sắc lệnh này nhằm mục đích giảm chi phí xây dựng nhà ở bằng cách tăng nguồn cung gỗ và gỗ xẻ cũng như số lượng sản phẩm gỗ có sẵn, AP đưa tin, trích dẫn lời một quan chức cấp cao. Trump cũng chỉ đạo Bộ Thương mại điều tra những gì ông cho là hành vi thương mại không công bằng đối với gỗ nhập cảng của Hoa Kỳ, có khả năng dẫn đến thuế quan bổ sung.

⦿ ---- Điện Kremlin bày tỏ sự chấp thuận đối với sự thay đổi chính sách đối ngoại gần đây của Hoa Kỳ, với người phát ngôn Dmitry Peskov tuyên bố rằng điều này "phần lớn phù hợp" với lập trường của Nga. Peskov lưu ý vào Chủ Nhật về những thay đổi nhanh chóng dưới thời chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, nhấn mạnh rằng mặc dù đã gây ra thiệt hại đáng kể cho quan hệ Hoa Kỳ-Nga, nhưng ý chí chính trị của cả Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đều có thể dẫn đến sự phục hồi nhanh chóng và thành công.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, Trump đã tìm cách củng cố quan hệ với Nga, đặc biệt là tiếp cận Putin. Trong khi đó, quan hệ Hoa Kỳ-Ukraine đã trở nên căng thẳng, nổi bật là cuộc đối đầu gần đây tại Phòng Bầu dục giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Trump và Phó Tổng thống JD Vance.

⦿ ---- Dân chúng nổi giận: Kỳ nghỉ trượt tuyết của Phó Tổng thống JD Vance tại Vermont cùng gia đình đã bị phá vỡ bởi một đám đông người biểu tình sau cuộc đối đầu căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Ukraine tại Phòng Bầu dục.

Biểu tình diễn ra sau cuộc gặp tai hại giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cuộc gặp đã leo thang thành một cuộc đối đầu nảy lửa do Vance dẫn đầu. Cuộc gặp bắt đầu trong hòa bình cho đến khi Vance công kích Zelensky bằng lời nói, khiến ông hoàn toàn bất ngờ.

Kỳ nghỉ trượt tuyết của Phó Tổng thống JD Vance tại Vermont cùng gia đình đã bị phá vỡ bởi một đám đông người biểu tình sau cuộc đối đầu căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Ukraine tại Phòng Bầu dục.

Theo Fox News, gia đình Vance đã phải chuyển đến một "địa điểm không được tiết lộ" hôm Chủ Nhật sau khi ông gặp những người biểu tình ủng hộ Ukraine. Đám đông đã hét lên những lời giận dữ với vị chỉ huy thứ hai. Mọi người giơ cao những tấm biển có lời lẽ gay gắt chống lại Vance, chẳng hạn như "bọn phát xít cặn bã" và "hãy đi trượt tuyết ở Nga".

⦿ ---- Thủ tướng Anh Keir Starmer đã ôm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào thứ Bảy và nói với ông rằng ông có sự ủng hộ không lay chuyển của Vương quốc Anh - một ngày sau vụ bùng nổ tại Bạch Ốc với Tổng thống Trump, theo AP. Zelensky đến trong tiếng reo hò của những người tụ tập bên ngoài số 10 Phố Downing, nơi Starmer ôm ông và dẫn ông vào trong. Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau vào đêm trước cuộc họp của các nhà lãnh đạo châu Âu tại London được triệu tập để thảo luận về cách họ có thể giúp bảo vệ Ukraine nếu Hoa Kỳ rút lại sự ủng hộ.

"Và như bạn đã nghe thấy từ những tiếng reo hò trên phố bên ngoài, bạn có sự ủng hộ hoàn toàn trên khắp Vương quốc Anh", Starmer nói với nhà lãnh đạo của quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này. "Chúng tôi sát cánh cùng bạn, cùng với Ukraine, cho đến khi nào có thể". Zelensky cảm ơn ông và người dân Vương quốc Anh vì sự ủng hộ và tình bạn của họ. Sau cuộc họp, Anh tuyên bố sẽ gia hạn khoản vay 2,26 tỷ bảng Anh (2,84 tỷ đô la) cho Kyiv để mua sắm quân sự, với số tiền này đến từ lợi nhuận từ các tài sản bị đóng băng của Nga. Đây là đóng góp của Anh vào gói hỗ trợ trị giá 50 tỷ đô la do nhóm các quốc gia công nghiệp giàu có G-7 cam kết.

Zelensky đã cảm ơn Anh trong một tuyên bố trên X, nói rằng: "Đây là công lý thực sự—kẻ bắt đầu chiến tranh phải là kẻ phải trả giá." Ông cũng cảm ơn một loạt các nhà lãnh đạo khác đã bày tỏ sự ủng hộ của họ trên nền tảng này. Starmer đã nói chuyện với cả Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào tối thứ Bảy sau khi gặp Zelensky. Tổng thống Ukraine đã lên lịch gặp Starmer vào Chủ Nhật trước hội nghị thượng đỉnh châu Âu, nhưng thời gian biểu cho cuộc gặp song phương của họ dường như đã được đẩy nhanh sau chuyến thăm Washington.

⦿ ---- Người dân Ukraine ủng hộ Zelensky bất chấp các nỗi lo. Người dân Ukraine, bao gồm cả những đối thủ chính trị của ông, đang tập hợp xung quanh Tổng thống Volodymyr Zelensky sau cuộc đụng độ tại Phòng Bầu dục với Tổng thống Trump, mặc dù có nhiều lo ngại về hậu quả. Các nhà lãnh đạo của một danh sách các quốc gia cũng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Zelensky. "Cảnh tượng tại Bạch Ốc hôm qua khiến tôi kinh ngạc", Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết vào thứ Bảy, theo tờ New York Times. "Tôi không bao giờ tin rằng chúng ta sẽ phải bảo vệ Ukraine khỏi Hoa Kỳ".

Theo tờ Washington Post, quan điểm chủ đạo ở Ukraine là ủng hộ: Việc Zelensky, người có sự ủng hộ trong nước tăng lên sau khi ông nói vào tháng trước rằng Trump đang sống trong một "bong bóng thông tin sai lệch", từ chối lùi bước trong cuộc họp cho thấy ông sẵn sàng bảo vệ Ukraine và lợi ích của nước này trước một cường quốc thế giới khác mạnh hơn. Nhưng lo lắng: Ukraine cần sự giúp đỡ của Hoa Kỳ để chống lại cuộc xâm lược của Nga. Cuộc họp là một thảm họa đối với Ukraine, điều này có thể có nghĩa là Zelensky sẽ không thể đàm phán với Trump sau cuộc họp này.

Người Ukraine cho biết, theo AP, ghi lời Nataliia Serhiienko, 67 tuổi, một người đã nghỉ hưu ở Kyiv: "Zelensky đã chiến đấu như một con sư tử" để "bảo vệ lợi ích của Ukraine".

AP ghi lời Vitalyna Tarasova, 43 tuổi, một giáo viên tiếng Anh ở Kyiv: "Chồng tôi là một phi công quân sự. Anh ấy bị thiêu sống, máy bay của anh ấy bị bắn hạ. … Vì vậy, hôm qua họ [Trump và Vance] đã khạc nhổ vào anh ấy, vào tôi, vào các con tôi, và thật đau đớn khi chứng kiến ​​cảnh đó".

Artem Vasyliev, 37 tuổi, cư dân Kyiv, người bản xứ Luhansk do Nga chiếm đóng, nói rằng Trump "không hiểu rằng mọi người đang chết, rằng các thành phố đang bị phá hủy, mọi người đang đau khổ, những người mẹ, trẻ em, binh lính. Ông ấy không thể hiểu được điều này, ông ấy chỉ là một doanh nhân. Đối với ông ấy, tiền là thiêng liêng".

⦿ ---- Jeff Bezos và Lauren Sánchez đã tìm thấy một nơi để nói "Tôi đồng ý [kết hôn]". Cặp tình nhân tỷ phú có kế hoạch trao lời thề của họ ngoài khơi bờ biển Ý trên du thuyền khổng lồ Koru của Bezos, theo một nguồn tin nói với Page Six. Theo hãng tin này, cặp đôi sẽ đi thuyền vào khoảng tháng 6, mặc dù không xác nhận ngày cụ thể cho đám cưới.

Tin tức này xuất hiện chỉ hơn hai tháng sau khi Bezos phủ nhận một báo cáo của Daily Mail rằng hai người sẽ kết hôn trong một đám cưới xa hoa trị giá 600 triệu đô la vào dịp Giáng sinh tại Aspen, Colorado. "Toàn bộ chuyện này hoàn toàn sai sự thật - không có chuyện gì xảy ra cả", ông viết trên X vào thời điểm đó, một trường hợp hiếm hoi mà ông bác bỏ trực tiếp một báo cáo. Bezos và Sánchez, một cựu phóng viên, đã đính hôn vào tháng 5 năm 2023 và tổ chức một bữa tiệc đính hôn xa hoa ba tháng sau đó tại Positano, Ý - trên chính du thuyền trị giá 500 triệu đô la sẽ tổ chức đám cưới của họ.

⦿ ---- Rhiannon Giddens là nghệ sĩ mới nhất hủy buổi biểu diễn đã lên kế hoạch tại Trung tâm Kennedy. Nghệ sĩ âm nhạc từng đoạt giải Pulitzer đã thông báo quyết định hủy buổi biểu diễn đã lên lịch, với lý do là những thay đổi do Tổng thống Donald Trump thực hiện—bao gồm việc tự bổ nhiệm mình làm chủ tịch và thay thế một số thành viên hội đồng quản trị bằng những người đồng minh—là lý do khiến cô làm như vậy.

Trên Instagram, Giddens viết, "Tôi không thể còn lương tâm mà biểu diễn tại Trung tâm Kennedy khi mà hội đồng quản trị mới này buộc phải thay đổi định hướng chương trình". Cô cũng giải thích rằng cô đã đợi để thông báo hủy buổi biểu diễn vì cô muốn "đưa ra quyết định chu đáo và cân nhắc kỹ lưỡng" nhưng cũng vì cô đang tổ chức một buổi biểu diễn thay thế tại The Anthem, một phòng hòa nhạc khác chỉ cách Trung tâm Kennedy vài dặm.

"Tôi sẽ nói ở đây rằng tôi không phán xét bất kỳ ai vì đã chọn tiếp tục biểu diễn", Giddens nói thêm. "Đây là tình huống vô cùng khó khăn đối với các nghệ sĩ hiện nay và mọi người phải làm những gì có ý nghĩa nhất đối với họ vào lúc này". Giddens không phải là người duy nhất đưa ra quyết định hủy bỏ một buổi biểu diễn tại Trung tâm Kennedy: Issa Rae, Ben Folds và Shonda Rhimes chỉ là một vài nghệ sĩ khác đã đưa ra quyết định tương tự vì không chịu nổi Trump.

⦿ ---- Trump hy vọng Giải Nobel Hòa Bình nếu thuyết phục được Zelensky ngưng bắn trong một thỏa thuận với Putin, kể cả đóng băng chiến tuyến. Nhưng chuyện đó không xảy ra. Hai lần trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, nhà lập pháp Na Uy Christian Tybring-Gjedde đã đề cử Trump cho Giải Nobel Hòa bình. Giờ đây, khi Tybring-Gjedde nhìn thấy Trump dàn hòa giữa Ukraine và Nga, ông thấy sợ, không dám đề cử lần thứ ba.

"Ông Trump đang ra lệnh cho những điều khoản mà người châu Âu rất sợ và thực sự lo lắng về những gì sẽ xảy ra", Tybring-Gjedde nói trong một cuộc phỏng vấn. "Hiện tại, tôi không nghĩ rằng có triển vọng về Giải Nobel Hòa bình. Nhưng bạn không bao giờ biết trước được".

Một thỏa thuận hòa bình có vẻ khó nắm bắt hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ khi Trump trở lại nắm quyền. Cuộc gặp của ông vào thứ sáu với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy trở nên u ám, khi Trump chỉ trích Zelensky vì không biết ơn đủ về vũ khí của Hoa Kỳ đã giúp đẩy lùi cuộc xâm lược của Nga. Các cuộc đàm phán với Ukraine dường như đã sụp đổ vào lúc này, gây nguy hiểm cho lời cam kết của Trump về việc nhanh chóng chấm dứt chiến tranh — và có lẽ làm hỏng cơ hội tốt nhất của ông để giành được giải thưởng mà ông đã ấp ủ trong nhiều năm.

Bốn tổng thống Hoa Kỳ đã giành giải Nobel Hòa bình, nhưng Trump thì không. Điều đó khiến Trump khó chịu, như đã thấy rõ trong cuộc gặp của Trump tại Phòng Bầu dục vào tháng trước với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. "Họ sẽ không bao giờ trao cho tôi giải Nobel Hòa bình", Trump trả lời câu hỏi của một phóng viên về giải thưởng này. "Thật đáng tiếc. Tôi xứng đáng, nhưng họ sẽ không bao giờ trao cho tôi".

Trong vòng vài ngày vào tuần trước, không dưới ba quan chức cấp cao của chính quyền Trump hoặc những người được đề cử đã đưa ra lập luận cho việc Trump giành giải thưởng Nobel Hòa Bình, bằng cách sử dụng những luận điểm tương tự. Cả Mike Waltz, cố vấn an ninh quốc gia của Trump, và Dân biểu Elise Stefanik, đảng viên Cộng hòa New York được đề cử làm đại sứ tại Liên hợp quốc, đều nói với các nhà hoạt động bảo thủ rằng Trump là một tổng thống "của hòa bình" xứng đáng nhận giải thưởng này.

"Ông ấy sẽ chấm dứt chiến tranh ở châu Âu. Ông ấy sẽ chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông", Waltz nói với khán giả tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ. "Và bạn biết không?" ông nói thêm. "Vào cuối sự kiện này, chúng ta sẽ có Giải Nobel Hòa bình nằm cạnh tên của Donald J. Trump".

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng đã đề cập đến giải thưởng Nobel trong một cuộc phỏng vấn với Fox News. Không cần nhắc trước, Bessent cho biết kế hoạch chấm dứt xung đột giữa Ukraine và Nga của Trump xứng đáng nhận được vinh dự này. Ông nói thêm rằng nếu "được trao một cách công bằng", "tôi nghĩ rằng trong một năm nữa, ông ấy sẽ nhận được giải thưởng này từ những gì tôi đã thấy".

Gần đây, Trump tăng áp lực cho ngưng bắn, phần lớn để chấm dứt chiến tranh theo các điều khoản của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Lời lẽ của Trump ngày càng trở nên thù địch hơn với Ukraine. Ngay cả trước cuộc họp giận dữ tại Phòng Bầu dục vào thứ Sáu, Trump đã gọi Zelenskyy là "kẻ độc tài" và nói rằng Ukraine đã kích động chiến tranh. Bây giờ, cơn giận dữ của Trump đã lan ra trước công chúng. Khi Zelenskyy ngồi khoanh tay, Trump và Phó Tổng thống JD Vance đã mắng ông như thể họ đang mắng một cậu học sinh hư. Trump nói Zelensky không muốn ngưng bắn trong khi Putin đã sẵn sàng, nhưng nếu chỉ ngưng bắn bằng cách đóng băng chiến tuyến thì chuyện này có thể thực hiện trong các năm 2022-2024, đâu cần chờ tới Trump.

"Ông đã nói 'cảm ơn' một lần nào trong toàn bộ cuộc họp này chưa?" Vance nói với Zelenskyy. Với giọng điệu cáu kỉnh, Trump nói với nhà lãnh đạo Ukraine, "Hoặc là ông sẽ đạt được một thỏa thuận hoặc chúng ta sẽ ra đi. Và nếu chúng ta ra đi, ông sẽ chiến đấu đến cùng. Tôi không nghĩ rằng nó sẽ đẹp đẽ, nhưng ông sẽ chiến đấu đến cùng. Nhưng ông không có quân bài nào cả."

.

Có một thời điểm, Trump ám chỉ rằng ông đã gắn bó với Putin trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình về cái mà ông gọi là "cuộc săn phù thủy giả mạo" liên quan đến các cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử năm 2016, và Trump tin vào thiện chí hòa bình của Putin. "Để tôi nói cho các bạn biết, Putin đã trải qua rất nhiều điều tồi tệ với tôi", Trump nói.

.

Sau đó, Bạch Ốc đã hủy một cuộc họp báo song song với Trump và Zelenskyy, người được yêu cầu rời khỏi tòa nhà. Ông ấy sẽ không được chào đón trở lại, Trump sau đó nói trong một tuyên bố, cho đến khi ông ấy "sẵn sàng cho hòa bình"

Nếu Trump tạo ra một thỏa thuận có lợi cho Nga trong khi vẫn khiến phần còn lại của châu Âu dễ bị tổn thương trước sự xâm lược của Putin, điều đó có thể làm hỏng mọi triển vọng giành giải thưởng. Một thỏa thuận ủng hộ Nga có thể không được ủy ban tuyển chọn Nobel chấp nhận, với năm thành viên được quốc hội Na Uy bổ nhiệm."Ở Na Uy, chúng tôi đang ở biên giới với Nga. Điều này rất khó khăn đối với tất cả chúng tôi, vì chúng là những người sẽ gặp nguy hiểm nếu Nga tiếp tục chiếm đóng lãnh thổ", Tybring-Gjedde, một thành viên của quốc hội Na Uy phục vụ trong các ủy ban quốc phòng và đối ngoại, cho biết.Trump kèn cựa với Barrack Obama, người thắng Giải Nobel Hòa Bình 2009 khi chưa có thành quả nào lớn. Các đồng minh của Trump cho biết ông có lý do để tức giận. "Tôi nghĩ câu hỏi công bằng cần đặt ra là liệu Barack Obama có giành chiến thắng vì đã giúp chấm dứt chiến tranh" giữa Nga và Ukraine hay không, Mick Mulvaney, cựu chánh văn phòng Nhà Trắng của Trump, cho biết trong một cuộc phỏng vấn. "Và tôi nghĩ tất cả chúng ta đều biết câu trả lời cho câu hỏi đó". Nhưng Putin xua quân chiếm bán đảo Crimea của Ukraine là năm 2014.Thành phần của ủy ban tuyển chọn Nobel có thể cản trở bất kỳ cơ hội nào mà Trump có thể có. Những người chiến thắng không được chọn dựa trên các hành động riêng lẻ. "Tính cách" của ứng cử viên cũng có tác động. "Tôi chỉ muốn nhắc nhở các bạn rằng bất kỳ ứng cử viên nào cho bất kỳ Giải Nobel nào cũng phải có đóng góp cho lợi ích lớn nhất của nhân loại", Berit Reiss-Andersen, cựu chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy, nói với NBC News.Chủ tịch mới của ủy ban, Jørgen Watne Frydnes, cũng là tổng thư ký của PEN Na Uy, một nhóm có sứ mệnh hỗ trợ quyền tự do ngôn luận và “các nhà văn có nguy cơ”. Tuy nhiên, Trump hiển lộ thái độ kỳ thị chủng tộc, không thân thiện với báo chí, ưa xích mích với các nước láng giềng, thậm chí gây sự với Mexico chỉ vì khó chịu với một địa danh có từ thế kỳ 17 như "Vịnh Mexico" thì không có tác phong hòa bình. Vậy thì, Giải Nobel Hòa Bình hẳn là năm nay ngoài tầm tay của Trump. Ai biết được, có thể năm tới, hay sau nữa...⦿ ---- Nếu Ukraine ngưng tác chiến, trong khi không có gì bảo đảm an ninh, thì Ukraine sẽ biến mất. Một cựu chiến binh của Quân đội Hoa Kỳ từng phục vụ cùng quân đội Ukraine đã bày tỏ sự thất vọng trước vụ bùng nổ hôm thứ Sáu giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Trump, nhưng cho biết người dân ở quốc gia châu Âu đang bị chiến tranh tàn phá này sẽ không bao giờ ngừng chiến đấu chống lại những kẻ xâm lược Nga, ngay cả khi Hoa Kỳ rút lại sự ủng hộ.Carl Larson đến từ Seattle đã chiến đấu trên tuyến đầu của Ukraine trong sáu tháng, một trải nghiệm mà ông mô tả là "khủng khiếp, tàn bạo và khó khăn", và đã quay trở lại đất nước này vào mùa thu năm ngoái. Larson nói với "Elizabeth Vargas Reports" của NewsNation rằng ông đã nghe từ một số người ở Ukraine sau khi cuộc họp tại Bạch Ốc giữa Trump và Zelensky diễn ra không như mong đợi, gây nguy hiểm cho các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng do Hoa Kỳ làm trung gian với Nga và thỏa thuận khoáng sản của Ukraine."Tôi có hàng chục người bạn, những người Mỹ, vẫn đang ở tuyến đầu, và họ nói với tôi rằng họ không thể tin được những gì đã xảy ra, và họ thực sự kinh hoàng", Larson nói. Cựu chiến binh này nói thêm rằng ông hy vọng mối quan hệ có thể được hàn gắn nhưng người Ukraine sẽ không đầu hàng, ngay cả khi chính quyền Trump quay lưng lại. "Tôi vừa ở Ukraine hồi tháng 10", ông nói. "Mọi người Ukraine mà tôi gặp — tôi đã gặp hàng trăm người — tất cả họ đều nói với tôi cùng một điều: Họ nói với tôi rằng sự ủng hộ của Mỹ rất, rất quan trọng và họ cảm ơn nước Mỹ"."Nhưng tất cả họ, từng người một, đều nói với tôi rằng họ sẽ tiếp tục chiến đấu, ngay cả khi không có sự ủng hộ của chúng tôi", Larson nói với NewsNation.⦿ ---- Một vị khách nói chuyện với phóng viên Elizabeth Vargas của NewsNation từng ở Ukraine lâu năm: cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine John Herbst, cho rằng sự đổ vỡ giữa Trump và Zelensky không nhất thiết là vĩnh viễn. Ông lưu ý rằng việc duy trì sự thống nhất và đạt được thỏa thuận chia sẻ doanh thu từ tài nguyên thiên nhiên của Ukraine là vì lợi ích của cả hai quốc gia.Herbst, người từng phục vụ dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush, cho biết: "Tổng thống Trump nói rằng ông ấy nghĩ rằng thỏa thuận này rất quan trọng và ông ấy muốn thực hiện nó". "Về cơ bản, ông đang chờ Zelensky quay lại và bày tỏ một số lo ngại về cách cuộc họp đó diễn ra".⦿ ---- Các bạn ở đài VOA cẩn trọng: viết sơ suất là bị Trump chụp mũ phản quốc. Một số nhà báo làm việc cho một cơ quan do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ đã thấy mình nằm trong danh sách bị tấn công từ Tổng thống Donald Trump. Trong một bài báo ra ngày thứ Sáu, tờ New York Times đưa tin rằng một nhà báo lâu năm tại Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) — được Quốc hội tài trợ thông qua Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ (AGM) — đã bị đưa vào diện "vắng mặt có lý do" trong thời gian dài chờ điều tra về nguồn nhân lực sau một dòng tweet do cố vấn của Trump là Richard Grenell đánh dấu.Phóng viên quốc gia chính của VOA Steve Herman cho biết cuộc điều tra nhằm xác định xem "hoạt động trên mạng xã hội của ông có làm suy yếu nhận thức của khán giả VOA về tính khách quan và/hoặc độ tin cậy của VOA và các hoạt động tin tức của VOA" hay không. Trong dòng tweet, Herman đã trích dẫn lời một nhà lãnh đạo phi lợi nhuận chỉ trích việc Trump cắt giảm Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID là khiến người Mỹ "kém an toàn hơn ở trong và ngoài nước". Grenell gọi dòng tweet của Herman là "phản quốc".Grenell, người chính thức là Đặc phái viên Tổng thống về các Nhiệm vụ Đặc biệt, cho biết: "Bạn không được làm việc chống lại các chính sách chính thức của chính phủ Hoa Kỳ trong khi được trả lương bởi người nộp thuế Hoa Kỳ. Bạn nên bị sa thải ngay lập tức".Theo tờ NY Times, Herman sau đó đã được gọi vào một cuộc họp với bộ phận nhân sự của VOA, những người đã buộc ông phải thừa nhận rằng ông đã "tham gia vào việc suy đoán và phân tích một cách không đúng mực". Ngoài Herman, hai nhà báo khác của VOA đã nói với tờ báo rằng họ cũng đã nhận được "phản ứng dữ dội" vì những bình luận tương tự. Các nhân viên hiện đang nêu mối quan ngại của họ về các cuộc điều tra với giám đốc VOA Michael Abramowitz. Họ tin rằng các cuộc điều tra có tác động tiêu cực đến việc đưa tin của họ về chính quyền, vốn được cho là độc lập với ảnh hưởng chính trị.Abramowitz là cựu phóng viên và biên tập viên của Washington Post, người đã nhận vai trò tại VOA cách đây khoảng một năm. Ông được cho là đã nói rằng ông đang hành động như một "người quản lý" cho đến khi ông chính thức được thay thế bởi cựu ứng cử viên Thượng viện Hoa Kỳ của Đảng Cộng hòa Arizona Kari Lake, người mà Trump đã chọn cho vai trò này. Việc bổ nhiệm bà cuối cùng sẽ không do Thượng viện quyết định mà do Hội đồng tư vấn phát thanh quốc tế, bao gồm bảy người do tổng thống bổ nhiệm với đa số là đảng Cộng hòa gồm bốn thành viên.⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ho6m nay, Chủ Nhật, sẽ gặp Vua Anh Charles III trong chuyến thăm Vương quốc Anh. Cuộc gặp sẽ diễn ra tại Sandringham, theo tờ The Sun. Zelensky đã xác nhận cuộc gặp trong chuyến thăm Phố Downing vào thứ Bảy, nói rằng ông "rất vui" khi nhà vua chấp nhận yêu cầu của mình.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết tháng 2 có số lượng người vượt biên trái phép thấp nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Trump tuyên bố rằng chỉ có 8.326 người di cư bị bắt giữ tại biên giới Hoa Kỳ-Mexico trong tháng, tất cả những người mà ông tuyên bố đã bị trục xuất hoặc bị truy tố. Ông ghi nhận các chính sách của chính quyền mình trong việc bảo vệ biên giới và ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép.Trump đã đối chiếu các con số này với các con số dưới thời Tổng thống Joe Biden, tuyên bố rằng 300.000 người di cư đã vào Hoa Kỳ chỉ trong một tháng và được thả vào nước này. "Cuộc xâm lược đất nước của chúng ta đã KẾT THÚC", Trump tuyên bố. Bình luận của ông được đưa ra ngay sau khi Hoa Kỳ tăng cường sự hiện diện của quân đội tại biên giới phía nam vào thứ Bảy.⦿ ---- Chính quyền Trump có kế hoạch điều động từ 2.500 đến 3.000 quân đang tại ngũ và xe chiến đấu Stryker nặng 20 tấn xuống phía nam trong một động thái khác nhằm quân sự hóa hơn nữa biên giới Hoa Kỳ-Mexico. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, người đã bị chỉ trích vì tuyên bố phụ nữ không nên phục vụ trong các vai trò chiến đấu, đã ra lệnh cho binh lính "tăng cường và mở rộng" các hoạt động hiện tại để "phong tỏa biên giới" và bảo vệ "toàn vẹn lãnh thổ" của đất nước. Hầu hết quân lính đến từ Fort Carson, Colorado, và sẽ được triển khai trong những tuần tới.Mặc dù số lượng người qua lại biên giới gần đây đã giảm, nhưng chính quyền vẫn muốn kiểm soát hoạt động "100%" đối với khu vực này. Xe Stryker chở tối đa 11 binh sĩ và thường được trang bị súng máy và súng phóng lựu. Chúng thường được sử dụng trong các cuộc chiến bạo lực ở những nơi như Iraq và Afghanistan. Thượng viện đã xác nhận Hegseth vào tháng 1 bất chấp các cáo buộc về tấn công tình dục, nghiện rượu và có liên quan đến các nhóm tân Quốc xã. Ông đã hứa sẽ thúc đẩy các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập trong quân đội và mang lại "văn hóa chiến binh" cho lực lượng vũ trang.⦿ ---- Thêm một em bé trong nhà họ Musk: đứa con thứ 14. Chủ công ty Tesla xác nhận ông đã chào đón thêm một em bé nữa, đứa con thứ tư của ông với giám đốc điều hành công nghệ Shivon Zilis. Hai người này — những người cũng có cặp song sinh Strider và Azure, 3 tuổi, cũng như Arcadia 12 tháng tuổi — đã thông báo về sự ra đời của cậu con trai Seldon Lycurgus trên mạng xã hội vào ngày 28/2.Musk — người được cho là đã chào đón đứa con thứ 13 của mình với tác giả Ashley St. Clair cách đây năm tháng — đã trả lời bằng biểu tượng cảm xúc trái tim, như thế Musk có 14 đứa . Trước đó trong ngày, Zilis đã tổ chức sinh nhật đầu tiên của Arcadia bằng một lời tri ân, viết rằng: "Chúc mừng sinh nhật lần thứ nhất, Arcadia yêu dấu. Mẹ yêu con hết lòng".⦿ ---- Cựu Thống đốc New York Andrew Cuomo đã tham gia cuộc đua giành chức thị trưởng Thành phố New York, thách thức đương kim Eric Adams trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ sắp tới. Cuomo mô tả Thành phố New York đang trong cơn khủng hoảng, đổ lỗi cho các nhà lãnh đạo chính trị vì đã không có hành động hiệu quả."Những điều kiện này không phải là do Chúa, mà là do các nhà lãnh đạo chính trị của chúng ta, hay chính xác hơn là do nhiều nhà lãnh đạo chính trị của chúng ta thiếu hành động thông minh", ông nói. Thông báo của ông, được đưa ra trong một video vào thứ Bảy, đánh dấu sự trở lại chính trường của ông sau khi từ chức vào năm 2021 sau nhiều cáo buộc quấy rối tình dục.⦿ ---- Tiến sĩ Francis Collins, nhà di truyền học nổi tiếng từng đứng đầu Viện Y tế Quốc gia (NIH) trong 12 năm và ba đời tổng thống, đã tuyên bố từ chức vào thứ Bảy. Ông đã trở thành một trong những gương mặt của cuộc chiến chống lại COVID-19 trong đại dịch, theo tờ New York Times đưa tin, dẫn đầu quá trình phát triển các xét nghiệm, vắc-xin và liệu pháp điều trị. Collins, 74 tuổi, không đưa ra lý do cho việc nghỉ hưu của mình khỏi cơ quan hiện đang bị ảnh hưởng bởi các khoản cắt giảm ngân sách và sa thải dưới thời chính quyền Trump, theo AP. Ông cho biết ông sẽ không trả lời phỏng vấn, nhưng ông đã đưa ra một thông điệp."Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn và tình yêu của mình đối với những người đàn ông và phụ nữ mà tôi đã làm việc cùng trong nhiều năm qua", Collins viết. "Họ là những cá nhân có trí tuệ và chính trực phi thường, vị tha và chăm chỉ, hào phóng và giàu lòng trắc ẩn. Họ là hiện thân của sự xuất sắc theo mọi cách và họ xứng đáng nhận được sự tôn trọng và ủng hộ tối đa của tất cả người Mỹ." Thượng viện sẽ bỏ phiếu vào thứ Tư về việc có nên xác nhận Tiến sĩ Jay Bhattacharya, người đã chỉ trích Collins, làm giám đốc NIH hay không. Collins đã từ chức khỏi vị trí cao nhất vào tháng 10/2021 để giám sát nghiên cứu về bệnh tiểu đường và một chứng rối loạn lão hóa di truyền.Collins đến NIH vào năm 1993 để điều hành Dự án bộ gen người (Human Genome Project). Trong tuyên bố của mình vào thứ Bảy, Collins chỉ ra rằng dự án lập bản đồ sách hướng dẫn DNA của con người đã hoàn thành sớm hơn hai năm so với dự kiến và tiết kiệm được 400 triệu đô la, theo AP. Người theo đạo Thiên chúa truyền bá Phúc âm này cũng được biết đến với việc cố gắng tìm tiếng nói chung giữa tôn giáo và khoa học. Hôm thứ Bảy, theo tờ NY Times, Collins bày tỏ mong muốn quay trở lại thời đại mà nghiên cứu y sinh nhận được sự ủng hộ của cả hai đảng. Khoảng 1.200 trong số 18.000 nhân viên của NIH đã bị cắt giảm kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức, theo NPR.⦿ ---- Trump đã ký lệnh hành pháp nhằm đóng băng các thẻ tín dụng do chính phủ cấp cho các nhân viên liên bang trong 30 ngày. Lệnh này nhằm trao cho Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) nhiều quyền hơn đối với một "sáng kiến hiệu quả chi phí" mới. Việc đóng băng này, như đã nêu trong sắc lệnh, chỉ có thể được thực hiện "ở mức tối đa được pháp luật cho phép" và nó bao gồm tất cả các loại thẻ "trừ bất kỳ thẻ tín dụng nào do nhân viên tham gia hoặc các khoản phí liên quan đến nhân viên sử dụng các thẻ tín dụng đó để cứu trợ thiên tai hoặc ứng phó với thiên tai hoặc các hoạt động hoặc các dịch vụ quan trọng khác do Trưởng cơ quan xác định và tùy thuộc vào các trường hợp ngoại lệ bổ sung được cá nhân hóa hoặc theo danh mục mà Trưởng cơ quan, sau khi tham vấn với Trưởng nhóm DOGE của cơ quan, cho là phù hợp".DOGE đã tuyên bố rằng 4,6 triệu thẻ tín dụng của chính phủ đã chi 40 tỷ đô la vào năm ngoái. Cơ quan này không nêu rõ những giao dịch mua nào đã được thực hiện bằng những thẻ này. Một đánh giá của Quốc hội từ năm 2014 phát hiện ra rằng một số thẻ tín dụng của chính phủ đã được sử dụng cho các giao dịch mua cá nhân; tuy nhiên, số tiền chi tiêu nhiều nhất cho các giao dịch mua bị cấm trong một cơ quan là 76.500 đô la. Rất nhiều tiền, nhưng ít hơn đáng kể so với 40 tỷ đô la. DOGE đã từng tính toán sai trước đây. Ví dụ, tuần này, họ cho biết đã tiết kiệm được 8 tỷ đô la từ việc cắt giảm hợp đồng với ICE. Hợp đồng đó thực tế là 8 triệu đô la.⦿ ---- Jeff Bezos đã tạo ra một lỗ hổng khác trong tình hình tài chính của báo Washington Post trong tuần này, khi tờ báo này đã mất 75.000 độc giả đăng ký kỹ thuật số trong 2 ngày kể từ khi tỷ phú này chỉ đạo mục ý kiến chỉ quảng bá độc quyền quan điểm cánh hữu của mình. NPR lần đầu tiên đưa tin về những khoản lỗ đó, nhưng tờ WP không công khai mà bị rò rỉ bởi các nhân viên, theo NPR, họ sợ bị trả thù nội bộ nếu tên của họ bị công khai.

Đây là một đòn giáng đáng kể vào lượng độc giả của WP trong một thời gian ngắn như vậy, nhưng vẫn chỉ là một phần nhỏ trong số những tổn thất tài chính to lớn mà tờ báo phải chịu kể từ khi Bezos bắt đầu áp đặt các sở thích chính trị của mình vào phạm vi đưa tin của mình. Sự việc bắt đầu vào cuối tháng 10 khi chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử năm 2024, Bezos đã hủy bỏ một kế hoạch ủng hộ Kamala Harris.

Trong vòng 24 giờ sau thông báo đó, Washington Post đã mất tới 250.000 người đăng ký trả phí, vào thời điểm đó đã giảm 10%. Đến ngày bầu cử, mức giảm đó đã tăng lên hơn 300.000 và cuộc di cư tiếp tục diễn ra vào năm mới. Trên thực tế, mặc dù tờ báo tuyên bố đã thu hút được 400.000 người đăng ký mới trong những tháng kể từ cuộc bầu cử nhờ vào chiến dịch tiếp thị mạnh mẽ, theo NPR, WaPo vẫn phải chịu khoản lỗ ròng hơn 200.000 người đăng ký. Có thể là do Bezos, người đã mua tờ báo với giá 250 triệu đô la vào năm 2013, ngày càng bác bỏ ý kiến của ban biên tập và nuôi dưỡng một nền văn hóa kiểm duyệt rõ ràng đối với các quan điểm trái ngược với quan điểm của mình.

⦿ ---- Cục An sinh Xã hội (SSA: Social Security Administration) đã công bố kế hoạch cắt giảm khoảng 7.000 việc làm, tương đương khoảng 12% tổng số nhân viên của mình vào thứ Sáu. Việc cắt giảm tiềm năng này là một phần của quá trình tái tổ chức lớn hơn tại cơ quan này theo đúng chiến dịch tinh giản chính phủ liên bang của chính quyền Trump. Hơn 73 triệu người nhận được các khoản thanh toán hàng tháng từ cơ quan này.

Rich Couture, người phát ngôn của Ủy ban An sinh Xã hội chung của Liên đoàn Nhân viên Chính phủ Hoa Kỳ, cho biết: "Chúng tôi đang ở mức biên chế thấp nhất trong 50 năm và chúng tôi đang phục vụ số lượng người thụ hưởng cao nhất mà chúng tôi từng có trong lịch sử của cơ quan này". “Tất cả những điều này sẽ làm suy yếu khả năng của SSA trong việc hoàn thành trách nhiệm của mình đối với người dân Hoa Kỳ về việc cung cấp các chế độ phúc lợi An sinh xã hội”.

Là một phần của "việc cắt giảm đáng kể lực lượng lao động", cơ quan này đang cung cấp các ưu đãi nghỉ hưu sớm và tự nguyện nghỉ việc cho tất cả nhân viên. Cơ quan này kỳ vọng phần lớn mục tiêu cắt giảm biên chế xuống còn 50.000 người, từ con số khoảng 57.000 nhân viên hiện tại, sẽ đạt được thông qua các ưu đãi này, cũng như việc từ chức. Đầu tuần này, cơ quan này đã thông báo sẽ đóng cửa Văn phòng Dân quyền và Cơ hội Bình đẳng, cho 140 nhân viên nghỉ hành chính.

Ngoài ra, An sinh xã hội cho biết sẽ hợp nhất 10 văn phòng khu vực thành bốn văn phòng và giảm số lượng các tổ chức cấp phó ủy viên. Trong khi đó, DOGE đã liệt kê các đơn chấm dứt hợp đồng thuê đối với gần bốn chục địa điểm của cơ quan trên khắp cả nước, gây ra mối lo ngại lưỡng đảng từ một số nhà lập pháp liên bang và tiểu bang.

⦿ ---- Một máy bay chở hàng của FedEx đã hạ cánh khẩn cấp tại một sân bay đông đúc ở New Jersey vào thứ Bảy sau khi một vụ va chạm với chim gây ra hỏa hoạn động cơ có thể nhìn thấy trên bầu trời buổi sáng. Máy bay đã hạ cánh tại Sân bay quốc tế Newark Liberty trong tình trạng khẩn cấp, Lenis Valens, người phát ngôn của Cảng vụ New York và New Jersey, cho biết, theo AP. Không có báo cáo về thương tích và đám cháy trên máy bay chở hàng chỉ giới hạn ở động cơ, Valens cho biết. Bản ghi âm do LiveATC ghi lại đã ghi lại cảnh một người bình tĩnh nói rằng máy bay cần "tắt máy vì có thể bị chim đâm" ngay lập tức, sau đó, "Chúng tôi cần quay trở lại sân bay".

Một lúc sau, một người khác được nghe nói rằng, "Chúng tôi tin rằng chúng tôi đã thấy động cơ của họ rơi khỏi cánh phải". Bản ghi âm cho thấy vụ va chạm xảy ra khi máy bay cách mặt đất vài trăm feet. Vụ hạ cánh khẩn cấp xảy ra ngay sau 8 giờ sáng, khiến không lưu phải dừng lại trong thời gian ngắn, Valens cho biết. Valens cho biết ba người trên máy bay đã xuống máy bay an toàn. Người phát ngôn của FedEx cho biết máy bay đang hướng đến Indianapolis trước khi trở về Newark an toàn và bày tỏ lòng biết ơn đối với hành động nhanh chóng của phi hành đoàn và những người ứng cứu đầu tiên. FAA cho biết các vụ va chạm với chim đang gia tăng, với hơn 19.000 vụ va chạm với động vật hoang dã tại 713 sân bay của Hoa Kỳ vào năm 2023.

⦿ ---- Những người đẹp nhất, tài năng nhất của làng phim Hoa Kỳ một lần nữa sẽ có một ngày quan trọng nhất trong năm vào hôm nay Chủ Nhật 2/3/2025: Lễ trao giải Oscar trở lại Los Angeles vào Chủ Nhật. Lễ trao giải Oscar thường niên lần thứ 97 sẽ diễn ra lúc 7 giờ tối theo giờ miền Đông Hoa Kỳ (tức là: 4 giờ chiều giờ California) tại Nhà hát Dolby và khán giả có thể theo dõi trên ABC và Hulu.

Cựu người dẫn chương trình Late Night Conan O'Brien sẽ là người dẫn chương trình, trong khi các diễn viên biểu tượng Harrison Ford và Samuel L. Jackson nằm trong số những người trao giải. Ariana Grande và Cynthia Erivo, những người đóng vai chính trong bộ phim nhạc kịch Wicked và mỗi người đều được đề cử giải Oscar, nằm trong số những người biểu diễn. Phim Emilia Perez dẫn đầu danh sách đề cử với 13 đề cử, trong khi Wicked và The Brutalist theo sau với 10 đề cử. ABC sẽ phát sóng buổi lễ và cũng sẽ phát trực tuyến trên Hulu.

⦿ ---- San Diego: Một người đàn ông đã bị bắt sau khi một thi thể được tìm thấy trong cốp xe sau cuộc rượt đuổi của cảnh sát vào thứ Ba tại Quận Đông của San Diego. Cảnh sát đã phản hồi về một vụ bắt cóc có thể liên quan đến một chiếc Hyundai Sonata khoảng 5 giờ chiều thứ Ba tại El Cajon, theo Sở Cảnh sát El Cajon. Cảnh sát đã thấy chiếc xe gần ngã tư đường Madison và Magnolia, nhưng tài xế từ chối dừng lại, khiến cuộc rượt đuổi vượt qua El Cajon và Spring Valley. Tài xế đã quay trở lại El Cajon, và đâm vào hai xe khác ở khu 500 của Đường N. Mollison. Cảnh sát đã sử dụng súng điện Taser để khống chế tài xế và bắt giữ y. Sau đó, họ phát hiện ra một thi thể phụ nữ bên trong cốp xe. Những người trên các xe khác liên quan đến vụ tai nạn không ai bị thương.

⦿ ---- Quận Cam: Một phụ nữ 35 tuổi đã bị truy tố vào thứ sáu vì đã tông xe vào một vài cô gái tuổi teen và một cậu bé ở Irvine sau khi con gái cô bị đánh. Jessikiah Henrieve Spears đã bị truy tố 4 tội danh tấn công bằng vũ khí chết người, bốn tội danh ngược đãi và gây nguy hiểm cho trẻ em và một tội danh bỏ trốn sau khi gây tai nạn, tất cả đều là trọng tội.

Cô bị buộc tội tấn công những thiếu niên vào thứ tư tại Đại lộ Harvard và Đường Barranca. Cảnh sát đã được điều động đến đó lúc 4:45 giờ chiều. Có vẻ như con gái của người phụ nữ đã có xung đột về thể xác và phải được điều trị tại bệnh viện. Cô con gái đang ở trong xe với Spears khi cô ta tông vào hai cô gái đi xe đạp điện đôi và những người khác đi bộ. Một trong những nạn nhân đã kịp nhảy ra khỏi đường. Tất cả các vế thương đều nhẹ.

⦿ ---- HỎI 1: Ăn nhiều bông cải xanh (broccoli), cải Brussels và bắp cải (cabbage) có thể làm giảm đường trong máu, ngừa bệnh tiểu đường loại 2?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới cho thấy một hợp chất chính trong các loại thực phẩm như bông cải xanh (broccoli), cải Brussels và bắp cải (cabbage) có thể làm giảm lượng đường trong máu, có khả năng cung cấp một cách rẻ tiền, hợp lý để ngăn ngừa bệnh tiểu đường loại 2 phát triển. Chi tiết:

https://www.sciencealert.com/daily-dose-of-broccoli-sprout-extract-helps-blood-sugar-study-shows

⦿ ---- HỎI 2: Khoảng 2/3 người Mỹ ngủ quá ít hoặc quá nhiều, gây nguy hiểm cho sức khỏe của họ?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Khoảng 2/3 người Mỹ ngủ quá ít hoặc quá nhiều, gây nguy hiểm cho sức khỏe của họ, một nghiên cứu mới cho thấy. Trên thực tế, những người không ngủ đủ giấc -- bảy đến chín tiếng mỗi đêm -- có nguy cơ tử vong sớm do bất kỳ nguyên nhân nào tăng 29%, các nhà nghiên cứu đã báo cáo vào thứ năm trên JAMA Network Open. Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2025/02/28/poor-sleeping-habits-bad-health/3121740770883/

.