- Người dân Ukraine: Không thể tin vào cả Trump lẫn Putin, nhưng người dân chúng tôi tin vào Zelensky. - Zelensky giải thích: Không nói chuyện được vì Mỹ từ chối bảo đảm an ninh cho Ukraine - Trump nổi giận, vu khống Zelensky không muốn hòa bình khi Zelensky xin bảo đảm cần buộc Putin tôn trọng ngưng bắn.

Báo The Sunday Times phỏng vấn nhiều người dân Ukraine tại Kiev sau buổi hội đàm tan vỡ giữa Trump và Zelensky: Không thể tin vào cả Trump lẫn Putin, nhưng người dân chúng tôi tin vào Zelensky.

- Zelensky giải thích: Không nói chuyện được vì Mỹ từ chối bảo đảm an ninh cho Ukraine

- Trump nổi giận, vu khống Zelensky không muốn hòa bình khi Zelensky xin bảo đảm cần buộc Putin tôn trọng ngưng bắn. Zelensky cảm ơn Trump đã tiếp đón ông mặc dù cuộc gặp bế tắc. Thủ tướng Ukraine đồng ý với Zelensky: không chấp nhận ngưng bắn mà không bảo đảm an ninh. Elon Musk: Zelensky tự hủy trước mắt dân Mỹ. Sau khi bị "mời" ra khỏi Bạch Ốc, Zelensky nói chuyện với Tổng Thống Pháp và Tổng thư ký NATO. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen: ủng hộ Ukraine và Zelensky.

- Nguyên thủ Úc, Canada: ủng hộ và sát cánh với Ukraine

- USAID siết ngay Ukraine: Trump cắt chương trình ​​nhân đạo về phục hồi lưới điện Ukraine

- Trump: Tôi từ chối khi Zelensky xin quay lại Bạch Ốc "ngay bây giờ"

- Zelensky: vẫn hy vọng quan hệ MyUkraine bền chặt

- MSNBC: hôm Thứ Năm Trump còn nói Trump tin tưởng vào Putin.

- USAID ngưng viện trợ Ukraine.

- Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Hoa Kỳ Chuck Schumer: Trump và Vance làm trò bẩn thỉu thay Putin

- Trump nói rõ: không muốn trả lời câu hỏi sẽ làm gì khi TQ tấn công Đài Loan

- Tỷ lệ ủng hộ Trump suy giảm

- USAID ra đi: Tại Việt Nam, chương trình hỗ trợ người khuyết tật và y tế tại nhà hủy bỏ. Thông tấn AP liệt kê 20 chương trình USAID toàn cầu xóa sổ

- Đừng nói chuyện xin tỵ nạn nữa, cửa đóng rồi: Hội đồng Giám Mục Công Giáo kiện.

- Nhân viên thực thi di trú ICE bị Tòa cấm vào một số nhà thờ (nơi đã nộp đơn kiện).

- 2 tòa kháng án liên bang phán rằng Trump vi hiến khi ký lênh xóa sổ quyền công dân khi ra đời tại Mỹ.

- Chính quyền Trump bị cáo buộc lách luật trong khi liên tiếp thua kiện ở tòa. USAID: Tòa phán lần thứ ba, chính quyền Trump vẫn lảng tránh.

- Bộ Giáo Dục sa thải hàng loạt: Khuyến khích nghỉ việc vào hôm thứ Hai sẽ lãnh 25.000 đô la.

- Các nhà kinh tế kinh hoàng: tiêu dùng giảm, giá lên cao hơn, nhiều hãng ngưng đầu tư để chờ

- Các tiểu bang Oregon, New Hampshire, Washington, Alabama họp khẩn lập pháp vì liên bang sắp cắt giảm Medicaid

- Nevada: Thống đốc đảng Cộng hòa Joe Lombardo gửi thư cho lập pháp về quan ngại cắt giảm Medicaid

- Tiểu bang Washington cắt 1.000 công chức, số còn lại sẽ có 1 ngày không lương mỗi tháng.

- Joshua Stueve (người phát ngôn Bộ Tư pháp) từ chức vì "môi trường làm việc độc hại"

- Một cựu cố vấn USAID: hy vọng hợp tác của USAID với Đài Loan không bị ngưng

- Bốn ông trùm tư bản Citadel, ON Semiconductor, Franklin Templeton, Nasdaq Private Market bi quan về kinh tế

- TRUMP COIN: Trump hốt bạc xong, là chìm nghỉm.

- Không có gì giựt gân ở hồ sơ Epstein

- Nhật Bản sinh xuất thấp kỷ lục: năm 2024 chỉ có 720.998 trẻ sơ sinh sinh ra, giảm 5% so với năm trước.

- Tuyết lở gần biên giới Ấn Độ với Tây Tạng, 3 công nhân bị thương và 25 người bị mắc kẹt đang được cứu

- Nhân quyền tố cáo Thái Lan trục xuất một nhóm đàn ông Duy Ngô Nhĩ về TQ, cơ nguy vào tù bi thảm

- Lặn biển ở Philippines: 1 du khách bị cá mập giết, 1 người khác chết đuối

- Maine: sản lượng tôm hùm về mức thấp nhất trong 15 năm, hiện còn chiếm 78% sản lượng tôm hùm Mỹ

- 1 khách hàng Citigroup được ngân hàng vô ý chuyển khoản 81 ngàn tỷ đôla, đứng máy kịp

- Los Angeles: điều tra vụ 30 tên đi xe đạp chận 1 xe hơi, bao vây, lôi tài xế ra đánh bầm dập

- Oregon: Nữ Dân biểu tiểu bang Hoa Nguyen bị ung thư giai đoạn 4, phải hóa trị, bỏ phiếu từ nhà

- Alabama: bố ráp nạn khai thác tình dục trẻ em, bắt Quyen Huu Nguyen chủ mưu và 10 người khác

- HỎI 1: Phụ nữ làm việc nhà nhiều giờ hơn chồng làm việc nhà? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Đi bộ giúp ngủ ngon, giảm huyết áp, giảm cô nguy nhiều bệnh khác? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-1/3/2025) ⦿ ---- Hai tòa kháng án liên bang phán rằng chính quyền Trump phạm luật và vi hiến khi ký lênh xóa sổ quyền công dân tự động khi ra đời trên nước Mỹ. Lần thứ hai trong một tuần, một hội đồng thẩm phán tòa kháng án liên bang đã xử Trump thua kiện đối với những nỗ lực của Bộ Tư pháp nhằm thực hiện lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump hạn chế quyền công dân theo nơi sinh. Chính phủ đã tìm cách hoãn phán quyết của tòa án cấp dưới cấm lệnh này có hiệu lực trong khi kháng cáo.

Tòa kháng án liên bang khu vực 4 đã bác bỏ yêu cầu đó trong phán quyết hôm thứ Sáu. "Chúng tôi cùng với Tòa kháng án liên bang khu vực 9 nhận thấy rằng chính phủ đã không đưa ra 'bằng chứng mạnh mẽ' cho thấy 'có khả năng thành công' về mặt bản chất của lập luận của mình", phán quyết của hội đồng gồm ba thẩm phán cho biết.

Lệnh của Trump nhằm hạn chế quyền công dân theo nơi sinh đối với những người có ít nhất một trong hai cha mẹ là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân. Ít nhất ba thẩm phán đã chặn chỉ thị này, nhận thấy nó vi phạm Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Hoa Kỳ.

⦿ ---- Nhân viên thực thi di trú ICE bị cấm vào một số nhà thờ (nơi đã nộp đơn kiện). Tại Maryland, một thẩm phán liên bang đã ban hành lệnh hạn chế các cuộc đột kích nhập cư tại hoặc gần các nhà thờ do một nhóm tổ chức tôn giáo sở hữu, nhóm này đã đệ đơn kiện phản đối chính sách mới cho phép các cuộc đột kích như vậy. Chính sách trước đó, có hiệu lực từ đầu những năm 1990s, đã bảo vệ "các địa điểm nhạy cảm" như nhà thờ khỏi việc thực thi luật nhập cư mà không có sự chấp thuận đặc biệt. Lệnh của Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Theodore Chuang của Maryland chỉ áp dụng cho các tổ chức tôn giáo đã đệ đơn kiện.

⦿ ---- Chính quyền Trump bị cáo buộc lách luật trong bối cảnh liên tiếp thua kiện ở tòa. Chính quyền Trump tiếp tục phải đối mặt với những thất bại tại tòa án trong tuần này vì những nỗ lực cắt giảm mạnh quy mô chính phủ, trong khi nguyên đơn trong một số vụ kiện cáo buộc chính phủ cố tình lách lệnh tư pháp.

Một thẩm phán liên bang ở California phát hiện ra bản ghi nhớ của Văn phòng Quản lý Nhân sự Hoa Kỳ OPM chỉ đạo sa thải hàng nghìn nhân viên thử việc là bất hợp pháp và cần phải hủy bỏ, trong khi một thẩm phán khác ở Washington, D.C. đã ra lệnh khôi phục viện trợ nước ngoài vốn đáng lẽ phải được xuất ngân từ nhiều tuần trước.

Các nguyên đơn — và thẩm phán — trong vụ kiện viện trợ nước ngoài đã cáo buộc chính phủ tiếp tục cản trở, trong khi các nguyên đơn trong các vụ kiện liên quan đến việc đình chỉ tài trợ cho chương trình tị nạn cáo buộc chính quyền không tuân thủ đầy đủ các lệnh của tòa án.

Việc sa thải hàng loạt nhân viên thử việc là 'bất hợp pháp'. Một thẩm phán liên bang tại California vào thứ năm đã ra lệnh cho OPM hủy bỏ một bản ghi nhớ và email yêu cầu các cơ quan sa thải nhân viên thử việc. Các chỉ thị, được truyền đạt trong một bản ghi nhớ ngày 20 tháng 1 và email nội bộ ngày 14 tháng 2, là "bất hợp pháp" và "cần phải dừng lại, hủy bỏ", Thẩm phán William Alsup cho biết. Phán quyết của ông không phục hồi hàng nghìn nhân viên đã bị sa thải, nhưng nó được đưa ra trước khi Bộ Quốc phòng dự kiến ​​sẽ sa thải nhân viên thử việc vào thứ sáu —chủ yếu là những công nhân đã làm việc chưa đầy hai năm.

USAID: Tòa phán lần thứ ba, chính quyền Trump vẫn lảng tránh. Vào thứ Ba, một thẩm phán liên bang D.C. đã ra lệnh lần thứ ba cho chính phủ tuân thủ lệnh của ông vào ngày 13 tháng 2, ngăn chặn lệnh đóng băng toàn diện đối với viện trợ nước ngoài của Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID. Vị thẩm phán thất vọng này cũng đã tiến thêm một bước nữa, ra lệnh cho họ giải ngân trước nửa đêm thứ Tư sau khi một luật sư của Bộ Tư pháp không thể cho ông biết họ đã thực hiện những bước nào để tuân thủ lệnh của ông.

Sau đó, chính phủ lần đầu tiên tuyên bố trong hồ sơ nộp vào ngày hôm sau rằng sẽ mất "nhiều tuần" để giải ngân số tiền này và đã kháng cáo lên hội đồng gồm ba thẩm phán của Tòa kháng án Quận D.C. để xin hoãn thời hạn. Tòa kháng án đã bác bỏ đề nghị của chính phủ, và sau đó chính phủ đã chuyển sang Tòa án Tối cao. Chánh án John Roberts đã ban hành lệnh hoãn. Vào thứ Sáu, các nguyên đơn đã yêu cầu tòa án cấp cao bác bỏ đơn kháng cáo và cho biết chính phủ đã đến tòa án "với tình huống khẩn cấp do chính họ gây ra".

Trong hồ sơ nộp lên tòa án trong vụ án cơ bản, chính phủ lập luận rằng hiện tại họ đang tuân thủ lệnh này vì tất cả 12.000 khoản tài trợ và giải thưởng đã trải qua các đợt xem xét riêng lẻ và Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio "hiện đã đưa ra quyết định cuối cùng đối với từng giải thưởng, trên cơ sở cá nhân hóa, khẳng định sẽ giữ lại giải thưởng hoặc chấm dứt giải thưởng". Hồ sơ nộp cho biết hơn 10.000 giải thưởng đã bị chấm dứt.

Các nguyên đơn lập luận rằng việc chấm dứt tài trợ USAID đó là bất hợp pháp — và sự chậm trễ này đã gây ra thảm họa theo nhiều cách. "Không có bất kỳ tranh chấp nào về việc các hành động của Bị đơn đã dẫn đến cái chết, sự nghèo đói, bệnh tật và lãng phí" trên toàn thế giới, họ viết, và họ "không đề cập đến hàng nghìn việc làm của người Mỹ — và con số này vẫn đang tiếp tục tăng — đã bị mất do hậu quả trực tiếp của lệnh đóng băng toàn diện".

⦿ ---- Đừng nói chuyện xin tỵ nạn nữa, cửa đóng rồi: Hội đồng Giám Mục Công Giáo kiện. Một thẩm phán liên bang tại Seattle hôm thứ Ba đã chặn lệnh hành pháp của Trump tạm dừng Chương trình tiếp nhận người tị nạn của Hoa Kỳ, đồng ý với lập luận của nguyên đơn rằng lệnh này có khả năng vượt quá thẩm quyền của tổng thống.

"Tổng thống có toàn quyền quyết định đình chỉ việc tiếp nhận người tị nạn. Nhưng thẩm quyền đó không phải là vô hạn", Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Jamal Whitehead cho biết trong quyết định của mình. "Ông ấy không thể bỏ qua khuôn khổ chi tiết của Quốc hội về việc tiếp nhận người tị nạn và những giới hạn mà quốc hội đặt ra đối với khả năng đình chỉ của tổng thống".

Whitehead cho biết ông sẽ đưa ra quyết định bằng văn bản trong những ngày tới và vào thứ Năm, các nhóm cứu trợ đã đệ đơn kiện cho biết chính phủ Trump đang cố gắng lách luật sắp tới của ông bằng cách chính thức quyết định chấm dứt hợp đồng hỗ trợ người tị nạn của họ. Họ đã yêu cầu một phiên điều trần khẩn cấp để "đảm bảo rằng Bị đơn không được phép trốn tránh phán quyết của tòa án này và lệnh bằng văn bản sắp tới bằng những trò hề nhằm gây nhầm lẫn tình hình".

Chính phủ đang bị kiện trong một vụ kiện riêng biệt nhưng tương tự của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, nơi cũng đang tìm kiếm lệnh cấm. Họ cho biết việc đình chỉ đã ngăn cản tổ chức "nhận được các khoản tiền cần thiết để thực hiện sứ mệnh hỗ trợ những người tị nạn mà chính phủ đã giao cho họ chăm sóc".

Vào thứ năm, chính phủ đã nộp "thông báo thay đổi các sự kiện quan trọng", thông báo cho thẩm phán rằng hợp đồng của USCCB đã bị chấm dứt, vì vậy khiếu nại của họ hiện nên được coi là tranh chấp hợp đồng và cần được đưa ra xét xử tại Tòa án Liên bang. Joseph Carilli, một luật sư của chính phủ, đã nhấn mạnh lập trường đó tại phiên điều trần vào thứ sáu. "Tổn hại này liên quan đến tiền bạc, họ muốn được hoàn trả. Đây là vấn đề tiền bạc", ông nói.

Tổ chức tôn giáo này cho biết đó là về sứ mệnh của mình và cho rằng thẩm phán vẫn nên hành động. "Chính phủ không thể thoát khỏi việc xem xét lại việc đình chỉ bất hợp pháp của mình bằng cách chấm dứt bất hợp pháp", tổ chức này cho biết trong một hồ sơ.

⦿ ---- Bộ Giáo Dục sa thải hàng loạt. Nghỉ việc vào hôm thứ Hai và nhận 25.000 đô la. Có thể. Đó là thông điệp trong email vào chiều thứ Sáu từ viên chức nhân sự cấp cao của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ (ED), người đã đưa ra "lời đề nghị một lần" cho tất cả nhân viên trước khi bà gọi là đợt cắt giảm lực lượng lao động "rất đáng kể" sắp diễn ra. "Chúng tôi rất vui khi được cung cấp cho nhân viên ED khoản thanh toán khuyến khích tự nguyện nghỉ việc (VSIP) lên tới 25.000 đô la bắt đầu từ hôm nay, bao gồm cả những người muốn nghỉ hưu", Jacqueline Clay, giám đốc nhân sự của cơ quan này đã viết.

Nhân viên có thời hạn đến 11:59 tối thứ Hai để chấp nhận. Theo email, đơn từ chức của họ sẽ có hiệu lực vào ngày 31 tháng 3. Tuy nhiên, không phải mọi nhân viên nào chọn nhận tiền mua lại đều đủ điều kiện nhận khoản thanh toán 25.000 đô la. Bản ghi nhớ của Clay cho biết khoản tiền thưởng sẽ "tương đương với tiền trợ cấp thôi việc hoặc 25.000 đô la, tùy theo số tiền nào ít hơn". Bà khuyến khích nhân viên sử dụng các báo cáo phúc lợi của họ để ước tính các gói trợ cấp thôi việc trước khi nhận lời đề nghị.

Có nhiều cảnh báo hơn: Những người đủ điều kiện phải làm việc cho chính phủ liên bang trong ít nhất ba năm liên tiếp. Họ cũng không được nhận trợ cấp hoàn trả khoản vay sinh viên trong ba năm qua. Các loại giải thưởng khác - bao gồm tiền thưởng chuyển chỗ ở, tuyển dụng hoặc giữ chân nhân viên - sẽ không đủ điều kiện đối với một số người.

Bản ghi nhớ là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự hỗn loạn tại Bộ Giáo dục liên bang, nơi đã trải qua sự thay đổi nghiêm trọng kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức. Chính quyền của ông đã cảnh báo về các đợt sa thải lớn trên toàn bộ lực lượng lao động liên bang trong những tuần và tháng tới. Tổng thống gần đây cho biết ông muốn Bộ Giáo dục "đóng cửa ngay lập tức". Nghĩa là, trao hết chuyện giáo dục về tiểu bang.

Linda McMahon, người được ông đề cử làm người đứng đầu bộ này, người có khả năng sẽ được Thượng viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát xác nhận vào thứ Hai, đã thừa nhận rằng chỉ có Quốc hội mới có quyền đóng cửa các cơ quan liên bang.

⦿ ---- Kinh hoàng: Dữ liệu được công bố hôm thứ Sáu cho thấy người tiêu dùng đã cắt giảm chi tiêu nhiều nhất kể từ tháng 2 năm 2021, ngay cả khi thu nhập của họ tăng. Về mặt tích cực, lạm phát đã hạ nhiệt, nhưng các mối đe dọa của Tổng thống Donald Trump về việc áp thuế nhập cảng lớn đối với Canada, Mexico và Trung Quốc - các đối tác thương mại hàng đầu của Hoa Kỳ - có khả năng sẽ đẩy giá lên cao hơn, các nhà kinh tế cho biết. Một số công ty đã lên kế hoạch tăng giá để ứng phó.

Bộ Thương mại cho biết người Mỹ đã cắt giảm chi tiêu 0,2% trong tháng 1 so với tháng trước, một phần có thể là do thời tiết lạnh bất thường. Tuy nhiên, sự sụt giảm này có thể ám chỉ rằng người tiêu dùng sẽ thận trọng hơn trong bối cảnh bất ổn kinh tế gia tăng. Stephen Stanley, nhà kinh tế trưởng của Hoa Kỳ tại Santander, cho biết trong một email rằng "Những tin tức hỗn loạn phát ra từ Washington D.C. có khả năng sẽ đẩy các doanh nghiệp sang một bên trong một thời gian và thậm chí có vẻ như đang tác động đến người tiêu dùng".

Việc cắt giảm chi tiêu của người tiêu dùng — cùng với sự gia tăng đột biến của hàng nhập cảng vào tháng 1, cũng được báo cáo vào thứ sáu, khi các công ty có khả năng tìm cách chạy trước thuế quan — đã khiến chi nhánh Atlanta của Cục Dự trữ Liên bang dự đoán rằng nền kinh tế sẽ suy giảm 1,5% theo tỷ lệ hàng năm trong quý 1-3, giảm mạnh so với mức tăng trưởng 2,3% trong ba tháng cuối năm ngoái. Hầu hết các nhà phân tích vẫn kỳ vọng nền kinh tế sẽ tăng trưởng trong quý đầu tiên, nhưng với tốc độ chậm hơn nhiều. Stanley đã hạ ước tính của mình về mức tăng trưởng trong quý đầu tiên xuống chỉ còn 1,25%, từ khoảng 2,25%.

Randy Carr, Tổng giám đốc điều hành của World Emblem, cho biết nếu áp dụng thuế quan, ông sẽ buộc phải tăng giá và cắt giảm việc làm. World Emblem sản xuất miếng vá, nhãn hiệu và huy hiệu cho các công ty, trường đại học và cơ quan thực thi pháp luật. Công ty có các nhà máy ở Georgia và California nhưng sản xuất khoảng 60% sản phẩm của mình tại Mexico. Carr cho biết nếu áp dụng thuế nhập khẩu 25%, ông dự kiến ​​giá sẽ tăng từ 5% đến 10%. Ông cũng có kế hoạch cắt giảm "một số ít" việc làm trong số 500 công nhân mà công ty ông có tại Hoa Kỳ để giúp hấp thụ phần chi phí còn lại. Carr cho biết ông cũng sẽ hủy bỏ khoảng 9 triệu đô la trong các khoản đầu tư đã lên kế hoạch vào trí tuệ nhân tạo và thương mại trực tuyến.

⦿ ---- Nhiều tiểu bang kinh hoàng, đối phó tình hình Trump cắt Medicaid 880 tỷ đô. Viễn cảnh cắt giảm Medicaid, chương trình bảo hiểm y tế công lớn nhất của Hoa Kỳ, đã thúc đẩy hành động trên khắp một số tiểu bang của Hoa Kỳ. Medicaid cung cấp bảo hiểm y tế cho một số cá nhân và gia đình, bao gồm trẻ em, cha mẹ, người đang mang thai, người cao tuổi có thu nhập nhất định và người khuyết tật—mặc dù phạm vi bảo hiểm khác nhau rất nhiều tùy theo tiểu bang, cả về quyền lợi và tiêu chí đủ điều kiện. Tính đến tháng 10 năm ngoái, hơn 72 triệu người trên khắp cả nước đã được bảo hiểm Medicaid.

Một bản thiết kế ngân sách được Hạ viện thông qua trong tuần này có thể cắt giảm 880 tỷ đô la trong một thập niên từ các chương trình y tế và năng lượng liên bang. Chương trình được các tiểu bang và chính phủ liên bang tài trợ chung thông qua một chương trình đối ứng của liên bang. Dự luật chỉ thị cho Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện, đơn vị giám sát Medicaid, cắt giảm 880 tỷ đô la chi tiêu bắt buộc—mặc dù dự luật không đề cập cụ thể đến Medicaid.

Công tác lập pháp đã bắt đầu ở Oregon để bảo vệ những người đăng ký Medicaid. Vào thứ năm, Hạ viện của tiểu bang đã thông qua HB 2010, một dự luật lưỡng đảng sẽ đảm bảo tài trợ liên tục cho chương trình Medicaid của tiểu bang, Kế hoạch Y tế Oregon. Dự luật hiện sẽ được chuyển đến Thượng viện tiểu bang. Theo KFF Health, tính đến tháng 8 năm 2024, 23 phần trăm dân số của Oregon được Medicaid và Chương trình bảo hiểm y tế trẻ em bảo hiểm.

Đảng Dân chủ ở New Hampshire cũng đã tổ chức một cuộc thảo luận bàn tròn với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và các nhà lãnh đạo địa phương để thảo luận về tác động tiềm tàng của các đợt cắt giảm. Tại Washington, nơi có khoảng 782.000 người đăng ký Medicaid, đã có những cuộc thảo luận tương tự do Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Patty Murray chủ trì. Tại Alabama của đảng Cộng hòa, nơi gần 21 phần trăm dân số được hưởng Medicaid, hơn 100 tổ chức đã cùng nhau kêu gọi các nhà lập pháp không tiếp tục cắt giảm ngân sách.

Tại Nevada, Thống đốc đảng Cộng hòa Joe Lombardo đã bày tỏ mối quan ngại của mình về khả năng cắt giảm Medicaid trong một lá thư gửi tới các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa tại tiểu bang này, nói rằng việc cắt giảm có thể "làm mất ổn định các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe công và tư" và "làm gián đoạn việc chăm sóc cho những người phụ thuộc vào

Thống đốc tiểu bang Nevada Joe Lombardo cho biết trong một lá thư gửi tới các nhà lãnh đạo tiểu bang: "Việc cắt giảm đột ngột nguồn tài trợ của liên bang không chỉ làm gián đoạn việc chăm sóc cho những người phụ thuộc vào Medicaid mà còn làm mất ổn định các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe công và tư, dẫn đến việc cắt giảm lực lượng lao động, hạn chế dịch vụ và gây áp lực tài chính cho các cơ sở chăm sóc sức khỏe vốn đã quá tải".

Nghị quyết hiện đang được chuyển đến Thượng viện, nơi dự kiến ​​sẽ phải đối mặt với sự phản đối đáng kể từ phía đảng Dân chủ nhưng cuối cùng có thể được thông qua vì đảng Cộng hòa kiểm soát viện này.

⦿ ---- Tiểu bang Washington cắt 1.000 công chức, số còn lại sẽ có 1 ngày không lương mỗi tháng. Nhân viên tiểu bang Washington có thể sớm phải đối mặt với việc nghỉ phép hàng tháng như một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm giải quyết tình trạng thâm hụt ngân sách ngày càng tăng của tiểu bang. Thống đốc Bob Ferguson đã đề xuất yêu cầu hầu hết nhân viên nhà nước phải nghỉ một ngày không lương mỗi tháng trong hai năm tới, một biện pháp dự kiến ​​sẽ tiết kiệm cho tiểu bang khoảng 300 triệu đô la. Động thái này là một phần trong kế hoạch lớn hơn của Ferguson nhằm cắt giảm 4 tỷ đô la khỏi ngân sách trong khi vẫn bảo tồn các dịch vụ công thiết yếu.

Washington đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng ngân sách nghiêm trọng, với mức thâm hụt ước tính từ 12 đến 15 tỷ đô la trong bốn năm tới. Việc nghỉ phép được đề xuất sẽ ảnh hưởng đến hàng nghìn nhân viên công, dẫn đến việc giảm lương và có khả năng chậm trễ trong các dịch vụ công.

Đối với cư dân, điều này có thể có nghĩa là thời gian chờ đợi lâu hơn đối với các dịch vụ của chính phủ, giảm biên chế tại các cơ quan và tác động rộng hơn đến các chương trình do tiểu bang điều hành. Quyết định này cũng làm dấy lên lo ngại về sự ổn định kinh tế đối với những người lao động đang phải vật lộn với những hạn chế về tài chính. Việc nghỉ phép sẽ áp dụng cho hầu hết nhân viên nhà nước, ngoại trừ các vị trí quan trọng như cảnh sát tiểu bang và nhân viên trại giam. Các quan chức tiểu bang lập luận rằng cách tiếp cận này sẽ ngăn chặn việc cắt giảm sâu hơn đối với các dịch vụ thiết yếu.

Ngoài việc cho nghỉ phép, đề xuất của Ferguson bao gồm cắt giảm 1.000 vị trí toàn thời gian của chính phủ thông qua việc hao hụt, giảm chi tiêu của cơ quan cho việc đi lại, thiết bị và các chi phí hoạt động khác. Các biện pháp này nhằm hạn chế lãng phí tài chính trong khi vẫn duy trì các dịch vụ cốt lõi của nhà nước.

⦿ ---- Joshua Stueve, người phát ngôn cấp cao của Bộ Tư pháp (DOJ), đã từ chức, trích dẫn "môi trường làm việc độc hại" trong lá thư gửi ban lãnh đạo. "Nói một cách đơn giản, tôi không thể tiếp tục phục vụ trong một môi trường làm việc thù địch và độc hại như vậy, nơi mà ban lãnh đạo ở cấp cao nhất cho thấy rõ rằng chúng tôi không được chào đón hoặc coi trọng, càng không được tin tưởng để làm công việc của mình", Stueve, người không được bổ nhiệm chính trị và đã phục vụ trong các chính quyền do cả hai đảng điều hành, đã viết.

"Để nói rõ hơn, kết quả của cuộc tổng tuyển cử gần đây nhất không ảnh hưởng đến quyết định của tôi. Trên thực tế, thật vinh dự khi được phục vụ bộ này dưới nhiều chính quyền do cả Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ lãnh đạo, mỗi bên trước đây đều đối xử với nhân viên sự nghiệp một cách tôn trọng và đàng hoàng", Stueve cho biết trong lá thư, mà The Hill có được. Ông cho biết thật "đau lòng" khi thấy "lòng tốt cơ bản" đã biến mất tại Bộ Tư pháp. Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi đã tuyên thệ nhậm chức lãnh đạo DOJ vào đầu tháng này.

⦿ ---- Các quốc gia trên thế giới đã cảm nhận được tác động của quyết định của chính quyền Trump nhằm xóa bỏ hơn 90% hợp đồng viện trợ nước ngoài của USAID và cắt giảm khoảng 60 tỷ đô la tiền tài trợ. Vài giờ sau thông báo đầu tuần này, các chương trình đã bị đóng cửa, khiến hàng triệu người không được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc cứu sống. Khoảng 10.000 hợp đồng với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ đã bị chấm dứt vào thứ Tư, trong các lá thư gửi đến các tổ chức phi chính phủ trên toàn cầu.

Sau đây là một số dự án quan trọng trên khắp thế giới mà AP xác nhận đã đóng cửa:

1: Tại Congo, nhóm cứu trợ Action Against Hunger sẽ ngừng điều trị cho hàng chục nghìn trẻ em suy dinh dưỡng từ tháng 5, điều mà tổ chức từ thiện này cho biết sẽ khiến trẻ em rơi vào "nguy cơ tử vong".

2: Tại Ethiopia, viện trợ lương thực đã dừng lại đối với hơn 1 triệu người, theo Ủy ban Quản lý Rủi ro Thảm họa Tigray. Bộ Y tế cũng buộc phải chấm dứt hợp đồng của 5.000 nhân viên trên khắp cả nước tập trung vào phòng ngừa HIV và sốt rét, tiêm chủng và giúp đỡ những phụ nữ dễ bị tổn thương đối phó với chấn thương chiến tranh.

3: Tại Senegal, dự án sốt rét lớn nhất đã đóng cửa. Theo một nhân viên của USAID không được phép phát biểu với giới truyền thông, dự án này đã phân phát màn chống muỗi và thuốc cho hàng chục nghìn người. Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em cũng đã đóng cửa. Họ đã cung cấp dịch vụ chăm sóc cứu sống cho hàng chục nghìn phụ nữ mang thai và phương pháp điều trị có thể ngăn ngừa và điều trị tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính.

4: Tại Nam Sudan, Ủy ban Cứu hộ Quốc tế đã đóng cửa một dự án cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng chất lượng cho hơn 115.000 người.

5: Một chương trình do Hội đồng Tị nạn Na Uy tại Colombia đóng cửa đã khiến 50.000 người không được hỗ trợ cứu sống, bao gồm cả ở vùng đông bắc, nơi bạo lực gia tăng đã gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa từng có trong một thế hệ. Chương trình bao gồm thực phẩm, nơi trú ẩn, nước sạch và các mặt hàng cơ bản khác cho những người phải di dời trong khu vực.

6: Tại Sudan đang bị chiến tranh tàn phá, 90 bếp ăn công cộng tại thủ đô Khartoum đã đóng cửa, khiến hơn nửa triệu người không được tiếp cận thực phẩm thường xuyên, theo Ủy ban Cứu hộ Quốc tế.

7: Theo Quỹ Dân số Liên hợp quốc, tại Bangladesh, 600.000 phụ nữ và trẻ em sẽ mất quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ quan trọng, bảo vệ khỏi bạo lực, dịch vụ sức khỏe sinh sản và các dịch vụ chăm sóc cứu sống khác.

8. Tại Mali, viện trợ quan trọng, chẳng hạn như tiếp cận nước, thực phẩm và dịch vụ y tế đã bị cắt giảm đối với hơn 270.000 người, theo một nhóm cứu trợ không muốn nêu tên vì sợ bị trả thù.

9. Hơn 400.000 người ở miền bắc Burkina Faso đã mất quyền tiếp cận các dịch vụ như nước. Theo một nhóm cứu trợ không muốn nêu tên vì sợ bị trả thù, các dịch vụ về bạo lực giới và bảo vệ trẻ em cho hàng nghìn người cũng không còn nữa.

10. Tại Somalia, 50 trung tâm y tế phục vụ hơn 19.000 người mỗi tháng đã đóng cửa vì nhân viên y tế không được trả lương, theo Alright, một nhóm cứu trợ của Hoa Kỳ.

11. Tại Ukraine, các chương trình nhân đạo bằng tiền mặt đã tiếp cận được 1 triệu người vào năm ngoái đã bị đình chỉ, theo người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc.

12. Tại Afghanistan, hàng trăm nhóm y tế lưu động và các dịch vụ khác đã bị đình chỉ, ảnh hưởng đến 9 triệu người, theo người phát ngôn của Liên Hợp Quốc.

13. Tại Syria, các chương trình viện trợ cho khoảng 2,5 triệu người ở vùng đông bắc của đất nước đã ngừng cung cấp dịch vụ, theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Cũng tại phía bắc, hàng chục phòng khám sức khỏe, bao gồm cả bệnh viện chuyên khoa chính của khu vực, đã đóng cửa, theo Tổ chức Bác sĩ không biên giới.

14. Tại Kenya, hơn 600.000 người sống ở những khu vực bị hạn hán và suy dinh dưỡng cấp tính dai dẳng sẽ mất quyền tiếp cận thực phẩm cứu sống và hỗ trợ dinh dưỡng, theo Mercy Corps.

15. Tại Haiti, 13.000 người đã mất quyền tiếp cận hỗ trợ dinh dưỡng, theo Tổ chức Hành động chống đói nghèo.

16. Tại Thái Lan, các bệnh viện hỗ trợ khoảng 100.000 người tị nạn từ Myanmar đã đóng cửa, theo nhóm cứu trợ Border Consortium.

17. Tại Nigeria, 25.000 trẻ em bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng sẽ ngừng nhận được hỗ trợ lương thực vào tháng 4, theo Ủy ban Cứu hộ Quốc tế.

18. Tại Philippines, một chương trình cải thiện khả năng tiếp cận hệ thống cảnh báo thảm họa cho người khuyết tật đã bị dừng lại, theo Humanity & Inclusion.

19. Tại Việt Nam, một chương trình hỗ trợ người khuyết tật thông qua đào tạo người chăm sóc và cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế tại nhà đã bị dừng lại, theo Humanity & Inclusion.

20. Theo Quỹ Dân số Liên hợp quốc, tại Yemen, 220.000 người phải di dời sẽ mất quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ quan trọng, quyền được bảo vệ khỏi bạo lực, quyền được điều trị hiếp dâm và các dịch vụ chăm sóc cứu sống khác.

⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh hôm thứ Bảy rằng Kiev vẫn kiên định với lập trường chống lại Nga, nhấn mạnh rằng cuộc chiến đang diễn ra là cuộc chiến sinh tồn. Zelensky tuyên bố rằng Nga là "kẻ thù" và hòa bình phải công bằng. Để đạt được điều này, ông cho biết Ukraine cần có sự đảm bảo an ninh mạnh mẽ, một đội quân hùng mạnh và các đồng minh tận tụy. Nếu không có những điều này, các cuộc đàm phán sẽ yếu và nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công tiếp theo sẽ vẫn còn.

Ông cho biết thỏa thuận khoáng sản với Hoa Kỳ là một "bước tiến", nhưng Kiev vẫn cần có sự đảm bảo an ninh để ngăn chặn hành động xâm lược trong tương lai. "Tình hình của chúng ta rất khó khăn, nhưng chúng ta không thể chỉ ngừng chiến đấu mà không có sự đảm bảo rằng Putin sẽ không quay trở lại vào ngày mai", ông nhấn mạnh. Cuộc nói chuyện của Zelensky với Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Sáu tan vỡ vì Trump không đưa ra bảo đảm an ninh cho Ukraine trong khi được quyền khai thác khoáng sản Ukraine.

⦿ ---- Thủ tướng Úc Anthony Albanese tuyên bố rằng đất nước của ông sẽ ủng hộ Ukraine "cho đến chừng nào cần thiết" sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bất đồng quan điểm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong cuộc họp tại Phòng Bầu dục. "Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ Ukraine trong cuộc đấu tranh của họ, vì chúng tôi coi đó là cuộc đấu tranh để duy trì luật pháp quốc tế", Albanese nói với các phóng viên, đồng thời nói thêm rằng "đây là cuộc đấu tranh của một quốc gia dân chủ chống lại một chế độ độc tài do Vladimir Putin lãnh đạo, người rõ ràng có âm mưu đế quốc, không chỉ đối với Ukraine mà còn trên khắp khu vực đó".

Ngoài ra, ông tuyên bố rằng hòa bình trong khu vực chỉ có thể đạt được bằng cách "Nga chấm dứt cuộc xâm lược bất hợp pháp và vô đạo đức của mình, và Nga chấm dứt các cuộc tấn công vào dân thường, vào cơ sở hạ tầng dân sự, tham gia vào hành động xâm lược mà họ đã thực hiện trong ba năm qua".

⦿ ---- Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã bày tỏ sự ủng hộ liên tục của mình đối với Ukraine trên X sau cuộc gặp căng thẳng giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. "Nga đã xâm lược Ukraine một cách bất hợp pháp và vô lý", Trudeau viết, đồng thời nói thêm rằng "cuộc chiến đấu vì dân chủ, tự do và chủ quyền của họ là cuộc chiến có ý nghĩa với tất cả chúng ta". Ông khẳng định rằng "Canada sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine và người dân Ukraine trong việc đạt được hòa bình công bằng và lâu dài".

Ngoài ra, Bộ trưởng Ngoại giao Canada Melanie Joly khẳng định "sự ủng hộ không ngừng nghỉ của đất nước bà đối với Ukraine" và nói thêm rằng bà đã liên lạc với Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha.

⦿ ---- Siết ngay Ukraine: Tổng Thống Donald Trump đã cắt giảm một sáng kiến ​​nhân đạo cứu sinh nhằm phục hồi lưới điện của Ukraine vốn đã bị hư hại do các cuộc tấn công tàn bạo của Nga. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã đầu tư hàng trăm triệu đô la để thực hiện dự án. Chỉ vài ngày trước, tổng thống Trump đã nhắm mục tiêu vào 90% các hợp đồng viện trợ nước ngoài toàn cầu và đuổi hàng nghìn nhân viên của USAID. Các công chức được cho 15 phút để dọn dẹp bàn làm việc và rời đi. Bây giờ, ông đang buộc USAID phải thu hẹp sự hiện diện của họ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này và chấm dứt dự án phục hồi lâu đời này.

Trong ba năm chiến tranh vừa qua, Nga đã thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công vào lưới điện của quốc gia này và khiến hàng triệu người gặp nguy hiểm, đặc biệt là trong những tháng lạnh nhất của quốc gia này. Các biện pháp can thiệp của USAID nhằm mục đích xây dựng lại đất nước đang gặp khó khăn này. Nhưng cùng với việc chấm dứt các dự án quan trọng, đội ngũ nhân viên của cơ quan này cũng đang bị cắt giảm mạnh. Trước Trump, có 64 nhân viên chính phủ và nhà thầu Hoa Kỳ phục vụ tại Ukraine. Bây giờ, con số đó chỉ còn tám người. Nhân viên cũng đã bị cắt giảm ở Washington D.C., nơi chỉ còn 29 trong số 115 nhân viên ở lại Văn phòng USAID tại Châu Âu và Á-Âu. The Daily Beast đã liên hệ với chính quyền Trump để xin bình luận.

⦿ ---- Phát biểu với các phóng viên bên ngoài Bạch Ốc vào chiều thứ Sáu, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang yêu cầu quay lại Bạch Ốc "ngay bây giờ", có lẽ là để tiếp tục cuộc họp trước đó của họ. Nhưng Trump nói rằng ông "không thể làm điều đó". Tuyên bố này được đưa ra sau khi cuộc họp của cặp đôi này kết thúc đột ngột vào đầu ngày hôm Thứ Sáu, sau đó Trump đăng trên Truth Social rằng Zelensky có thể "quay lại khi ông ấy sẵn sàng cho Hòa bình".

Trump cũng tuyên bố rằng Zelensky "đã không tôn trọng Hoa Kỳ tại Phòng Bầu dục được trân trọng của nước này". Có lẽ đó là ám chỉ đến những nỗ lực của Trump và Phó Tổng thống J.D. Vance trong cuộc gặp với Zelensky để khiến Tổng thống Ukraine thể hiện sự trân trọng hơn đối với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ trong cuộc chiến đang diễn ra, dẫn đến một cuộc đấu khẩu nổ ra trong Phòng Bầu dục.

⦿ ---- Lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết mối quan hệ của ông với Tổng thống Trump không bị tổn hại không thể cứu vãn vào thứ Sáu mặc dù phiên họp gây tranh cãi của họ tại Phòng Bầu dục. Zelensky đã nói chuyện với phóng viên Bret Baier của Fox News sau đó, người đã hỏi liệu mối quan hệ của họ có thể được cứu vãn hay không: "Tất nhiên rồi, vì đó là mối quan hệ (về) hơn hai tổng thống. Đó là mối quan hệ lịch sử, mối quan hệ bền chặt giữa người dân của chúng ta". Ông nói thêm: "Chúng tôi rất muốn có mối quan hệ bền chặt, và tôi rất bình tĩnh rằng chúng tôi sẽ có được điều đó".Zelensky cũng cho biết cuộc cãi vã công khai là "không tốt cho cả hai bên", theo tờ The Hill. "Tôi đã rất cởi mở, nhưng tôi không thể thay đổi thái độ của người Ukraine đối với Nga". Ở một thời điểm khác, ông nhắc lại: "Tôi nghĩ rằng điều đó không tốt. ... Tôi chỉ muốn trung thực và tôi chỉ muốn các đối tác của chúng tôi hiểu đúng tình hình".Baier cũng đã gây sức ép với Zelensky về việc liệu ông có nợ Trump một lời xin lỗi hay không: "Không nợ gì hết, tôi tôn trọng tổng thống và tôi tôn trọng người dân Mỹ", ông nói, theo USA Today. "Tôi nghĩ rằng chúng ta phải rất cởi mở và rất trung thực, và tôi không chắc rằng chúng ta đã làm điều gì đó tồi tệ".Cả Trump và Phó Tổng thống JD Vance đều cáo buộc Zelensky trong cuộc họp là không biết ơn Hoa Kỳ, và Zelensky đã nhấn mạnh rằng ông "rất biết ơn người Mỹ vì tất cả sự ủng hộ của các bạn. ... Các bạn đã giúp chúng tôi sống sót". Ông cũng đã đăng dòng tweet cảm ơn nước Mỹ và Tổng thống Trump.⦿ ---- Trump nổi giận, vu khống Zelensky không muốn hòa bình khi Zelensky xin bảo đảm cần buộc Putin tôn trọng ngưng bắn. Hôm Thứ Sáu tại buổi họp ở Bạch Ốc giữa các nguyên thủ Hoa Kỳ và Ukraine đã biến hành một cuộc trao đổi nặng lời giữa Tổng thống Trump, Phó Tổng thống Vance và nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky. Tất cả diễn ra trước ống kính máy quay truyền hình. Sau đó, Zelensky rời Bạch Ốc sớm và Trump đã hủy cuộc họp báo theo lịch trình của họ. "Ông ấy [Zelensky] đã không tôn trọng Hoa Kỳ tại Phòng Bầu dục được trân trọng của nước này", Trump viết trên Truth Social. "Ông ấy có thể quay lại khi đã sẵn sàng cho Hòa bình".Không có thỏa thuận: Zelensky đã rời đi mà không ký một thỏa thuận dự kiến về quyền trao cho Hoa Kỳ khai thác khoáng sản Ukraine, theo báo The Hill. Xem video dài 10:50 phút về một phần cuộc họp nảy lửa tại Phòng Bầu dục tại đây, khi cả Trump và Vance cùng hung hăng bắt nạt Zelensky:



https://www.youtube.com/watch?v=2jqLtIrRqDg

Mọi thứ bắt đầu theo cách thân thiện, nhưng họ bắt đầu trở nên căng thẳng sau khoảng 40 phút khi Trump được hỏi một câu hỏi về Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo báo cáo của Axios. Cuộc thảo luận này đã biến thành một cuộc thảo luận mà đôi khi ba người đàn ông gần như hét vào nhau. Zelensky đã yêu cầu Hoa Kỳ đảm bảo an ninh, trong khi Trump và Vance nói rằng ông không có tư cách để đưa ra yêu cầu và phàn nàn rằng ông không đánh giá cao sự ủng hộ của Hoa Kỳ.

"Thưa Tổng thống, tôi nghĩ rằng thật thiếu tôn trọng khi ông đến Phòng Bầu dục để cố gắng kiện tụng vấn đề này trước giới truyền thông Hoa Kỳ", Vance nói với nhà lãnh đạo Ukraine, theo tờ Washington Post. "Ông nên cảm ơn tổng thống vì đã cố gắng chấm dứt cuộc xung đột này". Zelensky đáp lại: "Ông đã từng đến Ukraine chưa? Hãy đến một lần?"

Trump cũng nói với Zelensky: "Hiện tại ông không ở trong một vị thế tốt. Ông đã để mình ở trong một vị thế rất tệ. Ông không có lá bài ngay lúc này. Với chúng tôi, ông bắt đầu có bài." Và Zelensky trả lời: "Tôi không chơi bài. Tôi rất nghiêm túc, thưa ngài Tổng thống." Độc giả có thể vào YouTube để xem cuộc họp dài gần 50 phút.

⦿ ---- Zelensky cảm ơn Trump đã tiếp đón ông mặc dù cuộc gặp của họ kết thúc đột ngột sau một cuộc tranh cãi nảy lửa. "Cảm ơn nước Mỹ, cảm ơn vì sự ủng hộ của các bạn, cảm ơn vì chuyến thăm này. Cảm ơn @POTUS, Quốc hội và người dân Mỹ. Ukraine cần hòa bình công bằng và lâu dài, và chúng tôi đang nỗ lực hết mình vì điều đó", Zelensky cho biết trong một bài đăng trên X.

⦿ ---- Ukraine đồng ý với Zelensky: Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal nhấn mạnh vào thứ Sáu rằng việc đạt được "hòa bình mà không có sự đảm bảo" trong cuộc xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra là "không thể", khẳng định rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky đã "đúng" sau cuộc trao đổi gây tranh cãi với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

"Tổng thống @ZelenskyyUa đã đúng. Hòa bình mà không có sự đảm bảo là không thể. Ngừng bắn mà không có sự bảo đảm là con đường dẫn đến sự chiếm đóng của Nga trên toàn bộ lục địa châu Âu", Shmyhal viết trong một bài đăng trên X. Zelensky đã rời Bạch Ốc mà không ký một thỏa thuận khoáng sản đã được công bố trước đó và cuộc họp báo chung theo kế hoạch giữa hai nhà lãnh đạo đã bị hủy bỏ.

⦿ ---- Đồng minh của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Elon Musk, đã chỉ trích vào thứ Sáu về màn trình diễn của nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky trong các cuộc hội đàm với Trump tại Phòng Bầu dục. "Zelensky đã tự hủy hoại mình trong mắt người dân Mỹ", Musk tuyên bố trong một bài đăng trên X. Trump đã yêu cầu Zelensky rời Bạch Ốc sớm hơn dự kiến và hủy cuộc họp báo chung của họ, tuyên bố rằng tổng thống Ukraine "chưa sẵn sàng cho hòa bình" sau một cuộc trao đổi căng thẳng tại Phòng Bầu dục. Thực tế, Trump đã lộ mặt bênh vực Putin công khai khi Zelensky nói Putin hàng chục lần vi phạm các cam kết từ 2014 trở đi.

⦿ ---- Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Hoa Kỳ Chuck Schumer đã cáo buộc Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance "làm" công việc bẩn thỉu thay mặt nguyên thủ quốc gia Nga Vladimir Putin bằng cách khăng khăng rằng Ukraine phải nhượng bộ Nga để đạt được hòa bình, và Trump sẽ không bảo đảm an ninh cho Ukraine sau ngưng bắn. "Các đảng viên Dân chủ tại Thượng viện sẽ không bao giờ ngừng đấu tranh cho tự do và dân chủ", Schumer đã đăng dòng tweet. Chuyến thăm Bạch Ốc của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky diễn ra trong thời gian ngắn, khi hai nhà lãnh đạo không cùng quan điểm về cách giải quyết xung đột tại quốc gia Đông Âu này. Cuộc tranh cãi đã khiến Zelensky phải rời đi sớm và ông cùng Trump không tổ chức họp báo.

⦿ ---- MSNBC hôm Thứ Sáu nhắc rằng Trump hôm Thứ Năm đã trả lời báo chí rằng Trump tin tưởng vào Putin. Hai người dẫn chương trình MSNBC vào sáng thứ sáu ghi nhận rằng khi được một nhà báo hỏi liệu ông Trump có thể tin tưởng lãnh tụ Putin của Nga không, tổng thống Trump trả lời, "Tôi nghĩ ông ấy [Putin] sẽ giữ lời hứa. Tôi đã nói chuyện với ông ấy, tôi đã biết ông ấy từ lâu rồi, bạn biết đấy."

⦿ ---- Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuần này đã ngưng viện trợ Ukraine thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) để khôi phục cơ sở hạ tầng năng lượng của quốc gia bị chiến tranh tàn phá, theo NBC News đưa tin, trích dẫn hai nguồn tin quen thuộc với vấn đề này. Như vậy sẽ đe dọa đến cơ hội chống trả quân lực Nga trong mùa đông của Ukraine. Theo một trong số họ, quyết định này cũng "làm suy yếu đáng kể khả năng đàm phán về lệnh ngừng bắn của chính quyền này và sẽ báo hiệu với Nga rằng Hoa Kỳi không quan tâm đến Ukraine hoặc các khoản đầu tư trước đây của chúng tôi".

Báo cáo được đưa ra sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump quyết định đóng cửa USAID trong bối cảnh bị cáo buộc lạm dụng tiền trong cơ quan này và phân phối thông qua cơ quan này. Sự việc cũng trùng với chuyến thăm Bạch Ốc của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, chuyến thăm đã bị cắt ngắn sau cuộc trao đổi gay gắt của hai nhà lãnh đạo về cách giải quyết xung đột ở Ukraine.

⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói chuyện với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron và Tổng thư ký NATO Mark Rutte sau khi ông bất hòa với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong chuyến thăm Washington, tờ Financial Times đưa tin hôm thứ Sáu, trích dẫn một người quen thuộc với vấn đề này. Zelensky đã bị yêu cầu rời khỏi Bạch Ốc sớm sau khi Trump tuyên bố ông "thiếu tôn trọng". Trong khi đó, Macron lên tiếng ủng hộ nhà lãnh đạo Ukraine sau cuộc cãi vã với Trump, khẳng định phương Tây "đúng khi giúp Ukraine và trừng phạt Nga ba năm trước".

⦿ ---- Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã lên tiếng hôm thứ sáu về sự ủng hộ của bà đối với Ukraine và nhà lãnh đạo Volodymyr Zelensky sau chuyến thăm Bạch Ốc bị rút ngắn của ông. "Phẩm giá của ngài tôn vinh lòng dũng cảm của người dân Ukraine. Hãy mạnh mẽ, hãy dũng cảm, hãy không sợ hãi. Ngài không bao giờ đơn độc, thưa Tổng thống @ZelenskyyUa," von der Leyen đã tweet. "Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với ngài vì một nền hòa bình công bằng và lâu dài."

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Tư một lần nữa từ chối nêu rõ lập trường của ông về việc bảo vệ Đài Loan khỏi sự xâm chiếm của Trung Quốc trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Khi được một phóng viên hỏi trong cuộc họp Nội các rằng liệu chính sách của ông là Trung Quốc sẽ không bao giờ chiếm Đài Loan bằng vũ lực khi ông còn là tổng thống, Trump đã từ chối đưa ra câu trả lời chắc chắn. "Tôi không bao giờ bình luận về điều đó", ông nói. "Tôi không bình luận về điều đó vì tôi không muốn đặt mình vào vị trí đó".

Trump cũng nhắc lại rằng ông có "mối quan hệ tuyệt vời" với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và cho biết Washington hoan nghênh mối quan hệ tốt đẹp với Bắc Kinh. "Tôi thấy rất nhiều điều nói rằng chúng tôi không muốn Trung Quốc ở đất nước này", Trump nói. "Điều đó không đúng. Chúng tôi muốn Trung Quốc đầu tư vào Hoa Kỳ. Điều đó tốt. Có rất nhiều tiền đổ vào, và chúng tôi sẽ đầu tư vào Trung Quốc. Chúng tôi sẽ làm nhiều việc với Trung Quốc. Mối quan hệ mà chúng tôi sẽ có với Trung Quốc sẽ rất tốt".

Trước khi Trump nhậm chức, ông đã nói trong một cuộc phỏng vấn trên NBC vào tháng 12 năm ngoái rằng ông sẽ "không bao giờ nói" liệu Hoa Kỳ có cam kết bảo vệ Đài Loan trước Trung Quốc hay không. Sau đó, Tổng thống đắc cử Trump cho biết ông có "mối quan hệ rất tốt" với Tập và sẽ "thích" nếu Trung Quốc không cố gắng xâm lược Đài Loan. Vào thời điểm đó, Trump cho biết ông sẽ "phải đàm phán mọi thứ" trước khi cam kết bảo vệ Đài Loan của Hoa Kỳ trong trường hợp bị xâm lược.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống Hoa Kỳ năm ngoái, Trump đã nói rằng Đài Loan "đã đánh cắp hoạt động kinh doanh chip của chúng ta" và cần "trả tiền cho chúng ta để được bảo vệ". Ông cũng đã đưa ra ý tưởng Đài Loan tăng chi tiêu quốc phòng lên 10 phần trăm tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của mình.

Quan điểm của Trump về vấn đề eo biển Đài Loan khác hẳn với người tiền nhiệm Biden, người đã nhiều lần tuyên bố chắc nịch rằng ông sẽ điều quân đội Hoa Kỳ trong trường hợp xảy ra xung đột ở eo biển Đài Loan.

⦿ ---- Tỷ lệ ủng hộ Donald Trump đã giảm trong nhiều cuộc thăm dò, báo hiệu sự bất mãn ngày càng tăng đối với khả năng lãnh đạo của ông. Tỷ lệ ủng hộ Trump giảm có thể có tác động lớn đến chính quyền, đảng Cộng Hòa và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026. Sự ủng hộ của công chúng thấp hơn có thể làm suy yếu đòn bẩy của Trump tại Quốc hội, khiến việc thông qua các chính sách quan trọng và duy trì sự thống nhất của đảng trở nên khó khăn hơn. Nó cũng báo hiệu sự bất mãn ngày càng tăng của cử tri, điều này có thể khuyến khích những người thách thức trong Đảng Cộng hòa và tiếp thêm năng lượng cho đảng Dân chủ trước các cuộc bầu cử trong tương lai.

Nếu xu hướng này tiếp tục, nó có thể định hình lại bối cảnh chính trị, buộc Trump phải điều chỉnh chiến lược của mình để lấy lại niềm tin của công chúng. Một cuộc thăm dò do Quantus Insights thực hiện từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 2 trong số 1.000 cử tri đã đăng ký cho thấy tỷ lệ ủng hộ Trump hiện ở mức 51%, so với 45% không ủng hộ, khiến ông có được sáu điểm tích cực ròng.

Con số này thấp hơn so với cuộc thăm dò trước đó của Quantus Insights, được tiến hành từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 2, cho thấy Trump có tỷ lệ ủng hộ là 53%, trong khi 44% không ủng hộ, mang lại cho ông tỷ lệ ủng hộ mới là chín điểm. Cả hai cuộc khảo sát đều có biên độ sai số là +/- 3,5 điểm phần trăm.

Cuộc thăm dò do The Economist/YouGov tiến hành cũng cho thấy xu hướng tương tự. Một cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 2 trong số 1.603 người trưởng thành ở Hoa Kỳ cho thấy tỷ lệ ủng hộ Trump là 50%, với 45% không ủng hộ.

Một cuộc thăm dò khác của Economist/YouGov từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 2 trong số 1.604 công dân trưởng thành ở Hoa Kỳ cho thấy tỷ lệ ủng hộ Trump là 48%m. Tuy nhiên, tỷ lệ không ủng hộ ông vẫn không thay đổi, với 45% không ủng hộ hiệu suất công việc của ông. Cả hai cuộc thăm dò đều có biên độ sai số là +/- 3 điểm phần trăm.

Trong cuộc thăm dò mới nhất của Economist/YouGov, tỷ lệ chấp thuận của Trump về nền kinh tế đã giảm 1 điểm xuống còn 45%. Theo cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos được tiến hành từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 2, cho thấy 53% người Mỹ tin rằng nền kinh tế đang đi sai hướng, tăng so với mức 43% trong cuộc thăm dò của các tổ chức này từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 1.

⦿ ---- Một cựu cố vấn của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã bày tỏ hy vọng hôm thứ năm rằng sự hợp tác của USAID với Đài Loan sẽ tiếp tục bất chấp những đợt cắt giảm ngân sách sâu dưới thời chính quyền Trump. Francisco Bencosme, cựu giám đốc chính sách Trung Quốc và cố vấn chính sách cấp cao tại USAID, cho biết cơ quan này đã đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó với tình trạng khẩn cấp dân sự của Đài Loan, đặc biệt là trong ứng phó thảm họa và các cuộc khủng hoảng địa chính trị tiềm tàng.

Tuy nhiên, với việc USAID đang tiến hành cắt giảm mạnh mẽ vào đầu tháng này, sự hợp tác của cơ quan này với Đài Loan đã dừng lại đột ngột, làm dấy lên lo ngại về tương lai của những sáng kiến này. Trả lời phỏng vấn của CNA, Bencosme mô tả USAID là "nơi cao su chạm mặt đường" trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, nơi thực địa làm việc với các cộng đồng địa phương, xây dựng cơ sở hạ tầng và ứng phó với các cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng, ông cho biết.

"Và đó là một cấp độ ngoại giao, một cấp độ chính sách đối ngoại khác biệt và theo một số cách, thậm chí còn quan trọng hơn", ông nói. Đài Loan, ông lưu ý, là một trong những đối tác quan trọng nhất của cơ quan này trong công tác phòng ngừa thảm họa, với các chương trình độc đáo tập trung vào khả năng phục hồi khẩn cấp dân sự. Theo dữ liệu chính thức, USAID đã phân bổ khoảng 266.000 đô la Mỹ vào năm 2024 để tăng cường năng lực ứng phó thảm họa của Đài Loan.

⦿ ---- Bốn ông trùm tư bản không giấu nổi bi quan:

“Mọi người đều tê liệt”.

“Sự hỗn loạn đang diễn ra hiện nay khiến mọi người phải khoanh tay ngồi chờ”.

Đó là nhận định từ CEO của Citadel Ken Griffin, CEO của ON Semiconductor Hassane El-Khoury, CEO của Franklin Templeton Jenny Johnson và CEO của Nasdaq Private Market Tom Callahan về thế giới của Donald Trump hiện tại. Những bình luận của họ trong tuần qua đã ghi lại sự bất an ngày càng tăng trong giới lãnh đạo doanh nghiệp, một tháng sau khi nhậm chức tổng thống mà nhiều người trong số họ đã cổ vũ.

Sự lạc quan của CEO đang phai nhạt khi Trump thúc đẩy các hạn chế thương mại, trong khi việc bãi bỏ quy định có lợi cho doanh nghiệp vẫn chưa thành hiện thực. Niềm tin của người tiêu dùng Hoa Kỳ vào tháng 1 đã ghi nhận mức giảm trong một tháng lớn nhất kể từ tháng 11/2023. Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, từ lâu là thước đo sức mạnh kinh tế được Trump ưa thích, đang thấp hơn so với trước khi ông nhậm chức, theo sau các chỉ số chính ở Châu Âu, Trung Quốc, Mexico và Canada — tất cả đều là mục tiêu của các mức thuế mà tổng thống đã lên kế hoạch áp dụng.

Microsoft — CEO Satya Nadella đã tham gia cuộc hành hương sau bầu cử đến Mar-a-Lago — đang kêu gọi Bạch Ốc nới lỏng hạn chế xuất chip AI sang các nước đồng minh hoặc trung lập. Chevron có thể mất một hợp đồng khoan dầu béo bở ở Venezuela do cuộc tranh cãi về vấn đề nhập cư của Trump với nhà lãnh đạo cứng rắn của quốc gia đó.

⦿ ---- Trump hốt bạc xong, là chìm nghỉm. Đồng tiền của Trump bị kiện là lừa đảo. Thời của Memecoin có thể đã qua, ngay sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump kiếm được tiền từ cơn sốt xung quanh nó. Quyết định ra mắt memecoin của người đứng đầu MAGA hồi tháng 1 - một mã thông báo kỹ thuật số không liên quan đến bất kỳ loại hình kinh doanh hoặc tài sản cơ bản nào - đã gây ra một làn sóng quan tâm, nhưng hoạt động hiện đã giảm mạnh xuống mức thấp nhất mọi thời đại. Trong khi cả đồng tiền của Trump (TRUMP) và Melania Meme (MELANIA) cũng đang trải qua thời kỳ đáy về định giá, Pump.fun - trang web cho phép người dùng tạo và giao dịch memecoin trên chuỗi khối Solana - cũng chứng kiến sự quan tâm giảm mạnh.

CNN đưa tin rằng các đợt ra mắt mã thông báo hàng ngày và khối lượng giao dịch đã giảm hơn 50%. Pump giúp các nhà giao dịch dễ dàng tạo và giao dịch memecoin. Điều này, cùng với sự bùng nổ về sự quan tâm sau khi Trump phát hành đồng tiền của mình, đã khiến sự quan tâm tăng vọt. Khi sự quan tâm giảm dần, giá cả đang giảm mạnh và các nhà bán lẻ ngừng giao dịch. Ngoài ra, Pump phải đối mặt với các vụ kiện sau khi các nhà đầu tư mất hàng triệu đô la do các vụ lừa đảo bị cáo buộc trên trang web. Ngoài ra, công ty luật Burwick tuyên bố rằng trang web này “đã thu được hàng trăm triệu đô la tiền phí trong khi các hành vi sử dụng ma túy bất hợp pháp, tự gây thương tích, phân biệt chủng tộc, bài Do Thái, hành vi dâm ô, giao cấu với động vật, bạo lực và các hành vi phản xã hội khác được hiển thị trên nền tảng này”.

⦿ ---- Không có bao nhiêu giựt gân. Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi đã trêu chọc việc công bố "các tập tin Epstein" như một sự thể hiện tính minh bạch sẽ trở thành "tin nóng". Bà và những người Cộng hòa khác đã ám chỉ rằng chính phủ cũ che giấu các tập tin liên quan đến tội phạm tình dục quá cố Jeffrey Epstein. Một số nhà bình luận bảo thủ đã khẳng định rằng có những danh sách ẩn về những người đàn ông quyền lực đã lạm dụng phụ nữ và trẻ em gái cùng với ông Epstein, theo Time.

Khoảng 200 trang tài liệu, mà các nhà lãnh đạo Bộ Tư pháp cho biết đã được "giải mật", cuối cùng đã được công bố vào cuối ngày thứ Năm nhưng, theo AP đưa tin, chúng "không bao gồm bất kỳ quả bom mới nào". Các tập tin "phần lớn đã được lưu hành phổ biến trong nhiều năm", hãng tin lưu ý. Và không có "tập tin nào có dấu hiệu ghi là "mật"—hoặc dấu hiệu ghi là "giải mật" để lưu hành", theo tờ New York Times.

Có một danh sách các cộng sự của Epstein và nhật ký chuyến bay cho các máy bay của ông ta, nhưng ngoại trừ nhật ký chuyến bay dài 118 trang được lập trong phiên tòa xét xử Ghislaine Maxwell, thông tin đã được công khai từ lâu, tờ NY Times đưa tin. Ngoài ra còn có một danh sách đã được biên tập hoàn toàn gồm 254 "cô gái mát-xa" và một danh sách hơn 150 bằng chứng từ hình ảnh khỏa thân đến đồ chơi tình dục, mặc dù theo AP thì rõ ràng là chúng đến từ cuộc điều tra nào. Các tập tin này lần đầu tiên được trình chiếu vào chiều thứ năm cho một nhóm những người có ảnh hưởng bảo thủ—bao gồm Jack Posobiec, người phát tán thuyết âm mưu PizzaGate—những người đã xuất hiện từ Bạch Ốc với những tập tài liệu màu trắng lớn. Nhưng theo tờ Times, có vẻ như "chủ yếu là sân khấu chính trị". Trong những người bạn của Epstein có Donald Trump, nhưng không có hồ sơ hình sự nào.

⦿ ---- Tỷ lệ sinh của Nhật Bản đạt mức thấp kỷ lục vào năm 2024. Chỉ có 720.998 trẻ sơ sinh được sinh ra, giảm 5% so với năm trước. Đây là con số thấp nhất kể từ khi bắt đầu ghi chép vào năm 1899. Tốc độ suy giảm dân số của Nhật Bản nhanh hơn dự đoán, đạt mức dự kiến sau 15 năm. Dự báo riêng đối với công dân Nhật Bản là tỷ lệ sinh sẽ dưới 700.000.

Số lượng các cuộc hôn nhân ở Nhật Bản tăng 2,2% lên 499.999 vào năm 2024, phục hồi từ mức thấp nhất trong 90 năm vào năm 2023. Các yếu tố như triển vọng việc làm, chi phí sinh hoạt cao vượt quá mức lương và văn hóa doanh nghiệp không phù hợp với các gia đình có hai nguồn thu nhập làm nản lòng hôn nhân. Dân số Nhật Bản hiện nay là hơn 124 triệu dân, dự kiến sẽ giảm 30%, xuống còn 87 triệu người vào năm 2070, với 40% ở độ tuổi 65 trở lên.

⦿ ---- Một trận tuyết lở đã tấn công một đội xây dựng gần biên giới Ấn Độ với Tây Tạng, làm ba công nhân bị thương và 25 người bị mắc kẹt. Vụ việc xảy ra gần đèo Mana ở Uttarakhand vào thứ sáu. Ban đầu, 57 công nhân đã bị chôn vùi; 32 người đã được giải cứu. Các nỗ lực cứu hộ đang được tiến hành trong điều kiện thời tiết bất lợi. Những công nhân này là một phần của dự án đường cao tốc trải dài 50 km từ Mana đến đèo Mana. Ba công nhân đã được đưa đến một bệnh viện quân y.

⦿ ---- Chính quyền Thái Lan đã trục xuất một nhóm đàn ông Duy Ngô Nhĩ (Uyghur) về Trung Quốc vào sáng thứ Năm. Theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, vụ trục xuất này được cho là có 40 công dân Trung Quốc. Sắc tộc của họ chưa được xác nhận, nhưng hình ảnh cho thấy họ là người Duy Ngô Nhĩ. Mối lo ngại nảy sinh do người Duy Ngô Nhĩ có tiền sử bị giam giữ trong điều kiện khắc nghiệt và có khả năng bị đàn áp nếu trở về Trung Quốc.

Luật sư Schoochart Kanpai cảnh báo rằng việc trục xuất vi phạm luật pháp Thái Lan và quốc tế. "Bất kỳ hành động nào trục xuất họ mà không có thủ tục tố tụng hợp pháp không chỉ vi phạm luật pháp Thái Lan mà còn gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng quốc tế của Thái Lan", Kanpai cho biết. Nhà lập pháp Thái Lan Romadon Panjor, đã lưu ý về một chuyến bay đáng ngờ đến Trung Quốc. Nhóm của nhà hoạt động người Duy Ngô Nhĩ Polat Sayim đã quan sát những diễn biến này và một nhà báo của AP đã đưa tin về việc tăng cường an ninh tại trại giam.

Nhóm người bị giam giữ này, ban đầu có hơn 300 người Duy Ngô Nhĩ, đã trốn khỏi Trung Quốc. Năm 2015, Thái Lan đã gây tranh cãi khi trục xuất 109 người trái với ý muốn của họ. Sau đó, 173 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đã đến Thổ Nhĩ Kỳ. Điều đó khiến 53 người Duy Ngô Nhĩ bị giam giữ tại Thái Lan xin tị nạn. Kể từ đó, năm người bị giam giữ, bao gồm hai trẻ em, đã chết.

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Jim Risch và Jeanne Shaheen chỉ trích các kế hoạch trục xuất, tuyên bố: "Những người đàn ông này phải đối mặt với tra tấn, bỏ tù và thậm chí là tử vong khi trở về Trung Quốc." Luật sư Rayhan Asat đã yêu cầu cả Liên Hợp Quốc và chính phủ Hoa Kỳ ngăn chặn các vụ trục xuất, nhấn mạnh hậu quả: "Nếu vụ trục xuất xảy ra, Thái Lan sẽ thực sự ban hành án tử hình, qua đó hỗ trợ và tiếp tay cho chính phủ Trung Quốc phạm tội ác."

⦿ ---- Một chuyến lặn biển ở Philippines đã kết thúc trong thảm kịch sau khi một du khách bị cá mập giết chết và một người khác chết đuối khi một dòng nước ngầm mạnh tách họ khỏi nhóm của họ. Ilia Peregudin, 29 tuổi, được tìm thấy "trong khi bị tấn công", với một cánh tay bị cắt đứt và cá mập "di chuyển xung quanh anh ta", theo lời một chỉ huy lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines nói với Associated Press. Một thợ lặn khác trong nhóm của Peregudin, Maksim Melekhov, 39 tuổi, sau đó được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh trên biển và được tuyên bố đã tử vong tại bệnh viện.

Peregudin đã tham gia chuyến thám hiểm lặn ở phía nam Manila cùng cha Eduart Peregudin và em trai Timofy khi dòng nước cuốn cả nhóm ra khỏi địa điểm đã định. Trong khi anh trai và cha của Ilia cố gắng nổi lên mặt nước và quay trở lại thuyền cùng với người hướng dẫn lặn, Peregudin và Melekhov đã mất tích dưới biển. Các nhà chức trách đã mở một cuộc điều tra về thảm kịch này và có kế hoạch gặp gỡ các quan chức để thảo luận về các biện pháp an toàn nhằm ngăn ngừa các sự cố chết người trong tương lai.

⦿ ---- Ngành công nghiệp tôm hùm của Hoa Kỳ, chủ yếu ở Maine, đang chứng kiến sự suy giảm liên tục trong sản lượng đánh bắt tôm hùm. Năm 2024, sản lượng đánh bắt đạt khoảng 86,1 triệu pound, mức thấp nhất trong 15 năm, giảm so với mức gần 111 triệu pound năm 2021 và dưới 97 triệu pound năm 2023. Mặc dù có những cơn bão lớn làm gián đoạn hoạt động đánh bắt thủy sản, ngành này vẫn vững mạnh với doanh thu hơn 528 triệu đô la, mức cao nhất kể từ năm 2021. Nhu cầu về tôm hùm vẫn cao và giá mỗi pound gần đạt mức cao kỷ lục.

Ngành công nghiệp của Maine, chiếm 78% sản lượng đánh bắt tôm hùm của Hoa Kỳ vào năm 2023, phải đối mặt với những rào cản bổ sung. Thuế quan mới liên quan đến Canada có thể làm tăng giá, vì Canada là một phần không thể thiếu trong quá trình chế biến. Các mối đe dọa về môi trường bao gồm các quy định mới tiềm ẩn để bảo vệ cá voi đầu bò Bắc Đại Tây Dương, dẫn đến các cuộc chiến pháp lý với các nhóm đánh bắt cá.

⦿ ---- Một khách hàng của Citigroup được cho là sẽ nhận được 280 đô la bất ngờ đã được ghi có đủ tiền để trả nợ quốc gia hai lần với rất nhiều tiền lẻ. Khách hàng đã được ghi có 81 nghìn tỷ đô la trong một lỗi mà hai nhân viên đã bỏ sót nhưng một nhân viên thứ ba đã phát hiện ra khoảng 90 phút sau khi có giao dịch, theo tờ Financial Times đưa tin. Các nguồn tin cho biết với FT rằng phải mất vài giờ để đảo ngược khoản thanh toán, nhưng thực tế không có khoản tiền nào rời khỏi ngân hàng. "Suýt xảy ra" đã được tiết lộ cho Cục Dự trữ Liên bang và Văn phòng Kiểm toán Tiền tệ, các nguồn tin cho biết.

⦿ ---- Sở cảnh sát Los Angeles đang điều tra vụ đánh đập dã man một tài xế vào cuối tuần trước khi một nhóm thanh thiếu niên đi xe đạp đối đầu. Theo thông cáo từ sở cảnh sát, vụ tấn công xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều thứ Bảy tại khu vực Carthay của Los Angeles, nơi "sau khi một vài nghi phạm đánh và đá vào xe của nạn nhân, nạn nhân đã ra khỏi xe để đối đầu với họ", theo KTLA đưa tin. Dựa trên các cuộc phỏng vấn nhân chứng, cảnh sát cho biết khoảng 20 đến 30 thanh thiếu niên từ 16 đến 18 tuổi sau đó lao vào người đàn ông và "ngay lập tức áp đảo nạn nhân, đấm và đá nạn nhân, ngay cả sau khi anh ta đã bị đẩy và kéo xuống đất", theo thông cáo.

Chỉ khi những người qua đường vào cuộc để ngăn chặn vụ tấn công thì những đứa trẻ đi xe đạp mới bỏ chạy, cảnh sát cho biết. Những người ứng cứu đầu tiên đã điều trị cho nạn nhân tại hiện trường; anh ta chỉ bị thương nhẹ và từ chối điều trị thêm tại bệnh viện. Một nhân chứng đã đăng video lên Instagram cho thấy cảnh đánh đập. "Mức độ chấn thương mà anh ta và gia đình đang phải trải qua thật đau lòng", người đó viết. Tờ Los Angeles Times đưa tin đây là vụ việc bạo lực thứ ba trong những tháng gần đây liên quan đến những người lái xe địa phương và một nhóm thanh thiếu niên đi xe đạp. Ai có thông tin về vụ tấn công mới nhất này nên gọi đến số 213-922-8299, gọi cho LA Crime Stoppers theo số 800-222-TIPS (800-222-8477) hoặc nộp đơn tố cáo trực tiếp tại www.lacrimestoppers.org.

⦿ ---- Oregon: Một Dân biểu tiểu bang Oregon đã thông báo vào thứ Sáu rằng bà đã được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn bốn có thể ảnh hưởng đến nhiệm vụ lập pháp của bà. Dân biểu Hoa Nguyen (D-East Portland và Damascus) đã chia sẻ tin tức này trong một thông cáo báo chí mô tả chẩn đoán của bà là "một thách thức cá nhân khó khăn" khi bà bắt đầu hóa trị. Tuy nhiên, văn phòng của Nguyen cho biết bà sẽ tiếp tục tham gia trực tuyến vào nhiệm vụ của mình, mặc dù bà có thể không "có mặt trực tiếp" để bỏ phiếu.

"Tôi vẫn hoàn toàn cam kết với Khu vực 48 của Hạ viện và biết ơn đội ngũ nhân viên của mình, những người đang đảm bảo rằng công việc của Nhóm công tác về tình trạng vắng mặt mãn tính và Nhóm chăm sóc trẻ em được tiến triển. Đội ngũ nhân viên của tôi cũng sẽ sẵn sàng phục vụ các cử tri của chúng tôi và cung cấp dịch vụ cho Khu vực 48 của Hạ viện", Nguyen cho biết. "Tôi tin tưởng rằng Nhóm công tác Dân chủ của Hạ viện sẽ tiếp tục bảo vệ quyền lợi của người dân Oregon và tiếng nói của tôi sẽ là một phần trong nỗ lực đó. Tôi mong sớm được trở lại để tiếp tục phục vụ HD 48".

⦿ ---- Alabama: Một chiến dịch truy quét tội phạm khai thác trẻ em do Sở Cảnh sát Opelika chỉ đạo đã bắt 11 người đàn ông bị buộc tội cố gắng gặp gỡ trẻ vị thành niên để quan hệ tình dục. Trong số những người bị truy tố có Quyen Huu Nguyen, 29 tuổi, cư dân Auburn, điều hành Queen Nails and Spa trên phố South Gay ở trung tâm thành phố Auburn.

Nguyen phải đối mặt với hai tội danh Mại dâm với trẻ vị thành niên, hai tội danh Dụ dỗ trẻ em bằng máy tính và hai tội danh Đi gặp trẻ em để thực hiện Hành vi tình dục phi pháp. Theo hồ sơ tòa án, Nguyen được tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 260.000 đô la và bị cấm liên lạc với những người dưới 16 tuổi, ngoại trừ những người thân trong gia đình như trẻ em hoặc anh chị em ruột. Một phiên điều trần để chỉ định cố vấn pháp lý được lên lịch vào tháng 4.2025. WRBL đã nói chuyện với một đại diện của Queen Nails, người này tuyên bố Nguyen không còn làm việc bên trong tiệm nữa.

Cảnh sát đã đóng giả trẻ vị thành niên trong các phòng trò chuyện trực tuyến và phương tiện truyền thông xã hội trước khi sắp xếp các cuộc gặp với những nghi phạm, những người được cho là tin rằng họ đang gặp gỡ các cô gái tuổi teen để quan hệ tình dục. Thay vào đó, họ đã bị các nhân viên thực thi pháp luật bắt giữ. Cảnh sát th5i trấn Opelika kêu gọi bất kỳ ai có thông tin liên quan đến vụ án này hãy liên hệ với Phòng Thám tử (334) 705-5220 hoặc Đường dây Secret Witness Hotline theo số (334) 745-8665.

⦿ ---- HỎI 1: Phụ nữ làm việc nhà nhiều giờ hơn chồng làm việc nhà?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Trong hầu hết lịch sử hiện đại, phụ nữ đã kết hôn ở Hoa Kỳ đã làm phần lớn công việc nhà, bao gồm nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ và chăm sóc trẻ em. Trong nhiều năm, những công việc như vậy được coi là bình thường vì phụ nữ ở nhà thay vì đi làm. Về phần mình, đàn ông đã có việc làm và trả các hóa đơn. Chiến tranh thế giới thứ II đã mang lại một số thay đổi, khi phụ nữ đã kết hôn tham gia lực lượng lao động để trả các hóa đơn trong khi chồng họ đi chiến đấu. Kể từ đó, ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia lực lượng lao động, cả đã kết hôn và độc thân. Đáng buồn thay, điều đó không khiến đàn ông làm nhiều việc nhà hơn. Điều này phần lớn là do quan điểm phổ biến cho rằng công việc này là "công việc của phụ nữ". Nhưng quan điểm như vậy cuối cùng có thể sẽ thay đổi, một phần là nhờ đại dịch.

Để tìm hiểu xem đàn ông và phụ nữ đã kết hôn dành bao nhiêu thời gian cho công việc nhà nói chung và so sánh với nhau, các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu dữ liệu từ Khảo sát sử dụng thời gian của người Mỹ, bao gồm các năm 2003 đến 2005 và sau đó là từ năm 2022 đến 2023.

https://phys.org/news/2025-02-men-housework.html

⦿ ---- HỎI 2: Đi bộ giúp ngủ ngon, giảm huyết áp, giảm cô nguy nhiều bệnh khác?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Thật khó để bỏ qua những lợi ích của việc đi bộ. Đi bộ nhiều hơn trong ngày có thể cải thiện nhiều dấu hiệu sức khỏe, bao gồm thúc đẩy giấc ngủ ngon hơn, giảm huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Những chiến thắng về sức khỏe này xảy ra cho dù bạn đi trên vỉa hè hay máy chạy bộ tại phòng tập thể dục. Nhưng mặc dù thật tuyệt khi đi bộ bất cứ nơi nào bạn có thể, nhưng việc đi bộ ngắm cảnh ngoài thiên nhiên cũng mang lại những lợi ích bổ sung. Milica McDowell, một nhà sinh lý học về thể dục và là phó chủ tịch điều hành tại Gait Happens, chia sẻ với Yahoo Life rằng đi bộ ngoài trời tuyệt vời khó khăn hơn so với đi bộ trên bề mặt phẳng như vỉa hè hoặc máy chạy bộ. Đó là vì nó “tăng cường sự tuyển dụng cơ ổn định, sự phối hợp thần kinh cơ, kỹ năng lập kế hoạch chuyển động và sức bền cơ và tim mạch của bạn”. Khi chúng ta đi bộ trên đường mòn đi bộ đường dài, cát hoặc đường cỏ, nó sẽ tác động nhiều cơ hơn, cải thiện sự cân bằng và phối hợp của chúng ta hiệu quả hơn so với việc đi bộ trên bề mặt phẳng. Và chúng ta càng làm việc chăm chỉ, nhịp tim của chúng ta càng cao, điều này có thể tăng cường phổi và tim của chúng ta. Chi tiết:

.

.