Các trưởng Hướng Đạo người Mỹ gốc Việt tập trung tại Las Vegas để tăng cường các chương trình cho giới trẻ

Las Vegas, NV – Một nhóm tình nguyện viên tận tâm gồm 33 trưởng Hướng đạo và thành viên cộng đồng từ khắp cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã triệu tập tại Las Vegas, Nevada để thảo luận về việc tăng cường hỗ trợ giới trẻ qua chương trình Hướng Đạo.

Đại diện cho các tiểu bang bao gồm California, Maryland, Texas và Virginia, những tình nguyện viên này mang lại nhiều kinh nghiệm với tư cách là người trưởng Hướng Đạo, phụ huynh và thành viên của cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Mục tiêu của họ: xây dựng một chương trình Hướng Đạo mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của giới trẻ ngày nay.

Hội nghị năm nay tập trung vào các vấn đề chính như: hiểu biết những thách thức về sức khỏe tâm thần và giới trẻ ngày nay, nhằm trang bị cho các người hướng dẫn những công cụ và kiến ​​thức cần thiết để hỗ trợ các hướng đạo sinh tốt hơn. Thông qua các cuộc thảo luận hợp tác và chia sẻ chuyên môn, những người tham gia tìm cách đặt nền tảng cho sự thành công lâu dài trong phát triển thanh thiếu niên.

Buổi thảo luận này được thực hiện nhờ sự tổ chức của Trưởng Hải Triều Nguyễn và sự hỗ trợ liên tục của Hội Đồng Hướng Đạo Las Vegas, nơi một lần nữa giúp tổ chức buổi họp mặt đầy ý nghĩa này.

Với cam kết thúc đẩy sự phát triển, các trưởng đang thực hiện những bước đường quan trọng để bảo đảm cho thế hệ hướng đạo sinh tương lai được phát triển mạnh mẽ trong một thế giới luôn thay đổi.

Xin vào trang nhà của Ủy Ban Hướng Đạo Gốc Việt ( Vietnamese National Scounting Committee-NVSC) HuongDao.org để theo dõi tin tức và ghi danh cho các chương trình sắp tới.



***

Vietnamese-American Scouting Leaders Gather in Las Vegas to Strengthen Youth Programs









Las Vegas, NV – A dedicated group of 33 Scouters and community members from across the Vietnamese-American community have convened in Las Vegas, Nevada, for a pivotal discussion on enhancing youth support through Scouting.



Representing states including California, Maryland, Texas, and Virginia, these leaders bring a wealth of experience as Scout leaders, parents, and members of the Vietnamese-American community. Their goal: to build a stronger, more resilient Scouting program that meets the evolving needs of today’s youth.





This year’s gathering focuses on key issues such as understanding today's youth and mental health challenges, aiming to equip leaders with the tools and knowledge necessary to better support young Scouts. Through collaborative discussions and shared expertise, participants seek to lay a foundation for long-term success in youth development.





The event is made possible through the leadership of Hai Trieu Nguyen and the continued support of the Las Vegas Council, which has once again hosted this meaningful gathering.





With a commitment to fostering growth and mentorship, these leaders are taking important steps to ensure the next generation of Scouts thrives in an ever-changing world.