Y Phí Nuốt Hết Tiền Lương Của Công Nhân Mỹ

Chi phí chăm sóc sức khỏe đang ngốn hết tiền lương của người Mỹ.Tiền mua bảo hiểm được công ty bảo trợ đã gia tăng mạnh trong vòng 20 năm qua, từ $6,000 vào năm 1999 tới hơn $18,000 vào năm 2016, theo một phúc trình được công bố hôm Thứ Tư bởi Viện Chính Sách Kinh Tế (EPI), là một cơ quan cố vấn kinh tế có trụ sở tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Những chi phí chăm sóc sức khỏe đó chiếm 51.7% của mức lương trung bình hàng năm đối với 90% giới lao động nghèo nhất trong năm 2016, so với 25.6% vào năm 1999.Các chi phí trả bằng tiền túi cũng đã gia tăng. Từ năm 2006 tới năm 2016, chi phí trả bằng tiền túi của khách hàng đã tăng hơn 53%. Các hãng bảo hiểm sức khỏe cũng trả nhiều hơn; chi phí của họ đã tăng 48.5% trong cùng khoảng thời gian nói trên. Kết quả là nhiều người đang chi tiêu số tiền cao kỷ lục cho chăm sóc y tế. Trong năm 2016, chi phí y tế chiếm 17.4% của tổng sản lượng nội địa toàn quốc – tổng trị giá của tất cả hàng hóa và dịch vụ được tạo ra trong nước – tăng từ 8.4% trong năm 1979 và 5.2% trong năm 1963.Sự gia tăng giá chăm sóc sức khỏe này làm cho nhiều gia đình phải tốn hàng ngàn đô la một năm trong tiền lương, các chi phí trả bằng tiền túi của bệnh nhân và thuế gia tăng, theo Josh Bivens, giám đốc nghiên cứu tại EPI. “Gia tăng chi phí chăm sóc y tế là dấu hiệu rõ nhất của rối loạn chức năng lãnh vực chăm sóc sức khỏe người Mỹ như thế nào,” theo ông cho biết thêm. “Chúng ta tốn nhiều hơn cho cùng một thứ – hay tệ hơn – chăm sóc y tế phẩm chất như những người cùng trang lứa của chúng ta trên thế giới, mà có ảnh hưởng mạnh mẽ lên tiền lương của công nhân và khả năng chăm sóc sức khỏe an toàn của họ trên việc làm.”Cùng với những chi trả co-pays đắt đỏ và tiền trả khấu trừ mắc hơn, các công ty bị áp lực phải cắt giảm nhiều hơn lương công nhân của họ để trả tiền bảo hiểm. Công nhân có thể không nhìn thấy trực tiếp những chi phí đó ảnh hưởng làm sao đến ngân phiếu lương của họ, nhưng ông cho biết nó là một lý do lương đã trầm trệ đối với hầu hết công nhân.