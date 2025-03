Đức Giáo Hoàng kế nhiệm dự kiến sẽ là... một vị Hồng y nhiều lần thăm Việt Nam: Hồng Y Parolin với Tổng thống Mỹ Barack Obama, ngày 27/3/2014 (Hình: White House)

Đức Giáo Hoàng kế nhiệm dự kiến sẽ là một vị Hồng y nhiều lần thăm Việt Nam: Pietro Parolin

- USDA nói trong năm 2025 sẽ tăng giá: trứng tăng giá 41,1%, thịt bò ​​tăng 3,2%, thịt heo ​​tăng 1,2%, trái cây ​tăng 2,4%, đường và đồ ngọt tăng 6,4%.

- Hôm nay và ngày mai, bạn hãy đổ xăng và đi chợ, để nghỉ xài tiền vào ngày mốt, 28/2 để kêu gọi hạ giá

- Phi cơ bay được 1 giờ, bỗng hư cơ khí, hạ khẩn

- Cạnh tranh giành hợp đồng, Elon Musk nói xấu Verizon.

- Rao bán thẻ xanh: ai nộp 5 triệu đôla sẽ có visa đầu tư vào Mỹ

- Trump siết chặt báo chí: Trump dọa sẽ kiện các nhà báo sử dụng nguồn tin "ẩn danh".

- Bạch Ốc sẽ chọn phóng viên dự họp báo của Trump, hủy bỏ truyền thống mở cửa. Các giáo sư báo chí: nguy hiểm cho dân chủ.

- Ngày mai, Mỹ-Nga họp để kết thân bang giao.

- Zelensky: cần đảm bảo an ninh cho Ukraine. Nội các Ukraine hôm nay họp về dự thảo đổi khoáng sản để Mỹ bảo kê an ninh.

- Trump kêu gọi Apple, Inc. "loại bỏ" quy tắc DEI

- Musk hưởng lợi tài chánh, thêm hợp đồng cho Neuralink và SpaceX (Khi Musk hù dọa sa thải ào ạt, công chức sẽ xin mua dịch vụ nối mạng của Musk)

- Báo WSJ nói thuế quan sẽ hại ngành xe hơi Mỹ, Trump cãi lại rằng xe Mỹ sẽ phát triển hơn nhờ thuế

- Dân bi quan về kinh tế, mua nhà giảm, tái cấp vốn (refinance index) cũng giảm.

- Các tỷ phú hy vọng cắt giảm thuế thường trực. Trump yêu cầu Quốc hội đồng thuận tăng thuế thường trực

- Các thị trường chứng khoán lớn ở khu vực Châu Á tăng cao nhờ TQ bơm 76,49 tỷ đô vào hệ thống ngân hàng

- TQ quan ngại vì Mỹ giải ngân 870 triệu đô viện trợ quân sự cho Đài Loan.

- Michael Wolff in sách mới về 18 tháng tranh cử của Trump, “All Or Nothing: How Trump Recaptured America.” (Nhất chín, nhì bù: Trump chiếm lại nước Mỹ như thế nào.) Bạch Ốc nói toàn hư cấu. NXB nói bí mật có thật về Trump.

- Các nhà khoa học kinh hoàng: Utah ra dự luật cấm bổ sung chất floride vào hệ thống nước công cộng (floride ngừa sâu răng)

- Texas: DB Jasmine Crockett nói thẳng [kiểu chừi thề] là nên sa thải Musk

- Nói chuyện sex, 100 sĩ quan tình báo bị sa thải. Nói thì bị nghe, phải chi thò tay như Trump...

- Bạch Ốc: Chỉ huy Bộ Hiệu quả Chính phủ DOGE không phải Musk, mà là Amy Gleason đang nghỉ mát ở Mexico vì không biết được bổ nhiệm

- Douglas O'Donnell từ chức Quyền ủy viên Sở Thuế IRS

- Hơn 1 triệu nhân viên liên bang đã phản hồi email Musk yêu cầu giải thích 5 việc làm tuần qua.

- Đài Fox News hưởng lợi từ TT Trump: tăng vọt khán giả, nhiều hơn MSNBC gấp 4.2 lần, đông hơn CNN gấp gần 6 lần.

- Cộng hòa Hạ viện đã thông qua khung ngân sách toàn diện theo ý Trump: 217-215 phiếu

- Trump: Mỹ sắp dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga

- Zelensky tới Mỹ vào Thứ Sáu để ký kết: Ukraine và Mỹ đạt thỏa thuận Mỹ khai thác khoáng sản đất hiếm Ukraine.

- Trump: cũng muốn mua khoáng sản trên đất Nga, cả đất hiếm và dầu khí

- Thẩm phán Jamal Whitehead chặn 1 sắc lệnh của Trump vì vi hiến (Trump ký lệnh ngưng tiếp nhận người tị nạn)

- 21 chuyên gia từ chức khỏi Bộ Hiệu quả Chính phủ của Musk vì không muốn dùng kỹ năng tin học để "làm tổn hại đến dữ liệu nhạy cảm của người Mỹ hoặc phá hủy các dịch vụ công quan trọng".

- Công ty Apple sửa lỗi nhu liệu vì người dùng iPhone khi nói từ “racist” ("phân biệt chủng tộc") thì máy nhảy chữ "Trump" rồi mới "racist"

- Peter Navarro (cố vấn của Trump) đòi đuổi Canada ra khỏi nhóm chia sẻ tin tình báo Five Eyes

- USAID sa thải nhân viên: Trong 15 phút, phải cuốn gói đi.

- Nộp hồ sơ sớm từ Sở Thuế IRS, số tiền hoàn thuế trung bình năm nay giảm 32,4% so với năm ngoái.

- Trong 2 mùa đấu, từ khi bồ với cầu thủ Travis Kelce, ca sĩ Taylor Swift đã mang về hơn 1 tỷ đô tiền quảng cáo và doanh thu cho NFL

- Meta Platforms xây khu dữ liệu AI sẽ tốn 200 tỷ đô

- Bay từ Melbourne đến Doha, 2 vợ chồng ngồi bên cạnh 1 xác chết 4 giờ đồng hồ liền

- California: hãy khẩn cấp chích ngừa cúm, hơn 900 người đã chết trong mùa cúm này ở Calif.

- San Francisco: 1 người đã bị tàu điện BART đâm chết

- Los Angeles: 3 người gốc Á lập quỹ đầu tư, kêu gọi hùn tiền, gạt hơn 13 triệu đô, bị bất

- Quận Cam: cụ bà Nguyet Le, 74 tuổi, mất tích. Cảnh sát xin tìm giúp.

- Quận Cam: Trieu Huynh bị bắn, 3 ngày sau chết

- HỎI 1: Thuốc chống trầm cảm có thể làm tăng tốc suy giảm nhận thức, nhưng chuyên gia nói cần nghiên cứu thêm? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Chế độ ăn nhiều cá có thể giúp làm chậm quá trình tiến triển của căn bệnh tự miễn dịch không thể chữa khỏi và thường gây tàn tật là bệnh đa xơ cứng (multiple sclerosis)? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-26/2/2025) ⦿ ---- Phi cơ bay được 1 giờ, bỗng hư cơ khí. Chuyến bay 1544 của United Airlines đã buộc phải quay đầu trên đường đến Las Vegas và hạ cánh khẩn cấp tại Sân bay Newark vào thứ Ba, theo tờ Daily Mail. 176 hành khách và sáu thành viên phi hành đoàn ban đầu khởi hành từ Sân bay Newark ngay trước 6 giờ sáng Thứ Ba. Chuyến bay đang hướng đến Sân bay quốc tế Harry Reid ở Las Vegas. Cảng vụ cho biết máy bay chỉ bay được một giờ thì quay đầu lại do sự cố cơ học chưa được nêu tên.

"Chuyến bay 1544 của United đến Las Vegas đã quay trở lại Sân bay quốc tế Newark Liberty để giải quyết sự trục trặc cơ học có thể xảy ra", United thông báo trong một tuyên bố. "Chuyến bay đã hạ cánh an toàn và tất cả hành khách đã xuống máy bay bình thường tại cổng. Chúng tôi đã sắp xếp một máy bay khác để đưa hành khách của mình đến Las Vegas vào sáng nay". Hãng hàng không đã lên lịch cho chuyến bay cất cánh lúc 10:15 sáng thứ Ba. Lần hạ cánh khẩn cấp này diễn ra sau một loạt các trục trặc hàng không gần đây, bao gồm một thảm kịch được công khai rộng rãi trong đó một chuyến bay của American Airlines đã va chạm với một trực thăng quân sự vào tháng 1, khiến tất cả mọi người trên máy bay thiệt mạng.

⦿ ---- Cạnh tranh giành hợp đồng, Elon Musk nói xấu Verizon. Cục Hàng không Liên bang FAA thông báo hôm thứ Hai rằng họ sẽ thử nghiệm ba thiết bị đầu cuối internet vệ tinh từ Starlink do SpaceX sở hữu tại ba địa điểm ở Hoa Kỳ: một thiết bị đầu cuối ở Atlantic City, New Jersey và hai thiết bị "tại các địa điểm không quan trọng về an toàn" ở Alaska, theo tờ The Hill. "FAA đã cân nhắc sử dụng Starlink kể từ chính quyền trước để tăng độ tin cậy tại các địa điểm xa xôi", bao gồm cả ở tiểu bang cực bắc của chúng tôi, cơ quan này lưu ý trong một bài đăng trên mạng xã hội vào thứ Hai.

.

Thông báo nói thêm rằng Alaska "từ lâu đã gặp sự trục trặc về thông tin thời tiết đáng tin cậy cho cộng đồng hàng không". Sau đó vào ngày hôm đó, chủ sở hữu SpaceX/Starlink Elon Musk đã chen chân vào cuộc trò chuyện trực tuyến, nhắc đến hợp đồng trị giá 2 tỷ đô la hiện có của Verizon với FAA. "Hệ thống Verizon không hoạt động và do đó gây nguy hiểm nghiêm trọng cho hành khách hàng không", ông tuyên bố, nhưng không giải thích thêm.

Một nguồn tin cho Bloomberg biết Musk đã chấp thuận lô hàng gồm tổng cộng 4.000 thiết bị đầu cuối Starlink cho FAA, theo sáng kiến ​​có tên gọi là TDM X. Chương trình này dự kiến ​​sẽ được triển khai đầy đủ trong vòng 18 tháng tới. Đối với Verizon, công ty này dường như không hề nao núng trước những lời chỉ trích của Musk và cho biết thông báo về Starlink sẽ không ảnh hưởng đến hợp đồng 15 năm của chính công ty. "Verizon đang đưa mạng lưới đáng tin cậy nhất của quốc gia đến FAA vào thời điểm mà cơ sở hạ tầng quan trọng và các cải tiến công nghệ là cần thiết nhất", theo một đại diện của công ty cho biết, theo tờ The Hill.

⦿ ---- Dân bi quan về kinh tế, mua nhà giảm, tái cấp vốn (refinance index) cũng giảm. Theo Khảo sát đơn xin vay mua nhà với thế chấp hàng tuần của Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp (MBA) được công bố vào thứ Tư, đơn xin vay thế chấp tại Hoa Kỳ đã giảm 1,2% trong tuần kết thúc vào ngày 21 tháng 2. Lãi suất hợp đồng trung bình cho các khoản thế chấp lãi suất cố định 30 năm đã giảm xuống còn 6,88% từ mức 6,93% trong tuần trước, giảm xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 12.

Chỉ số mua nhà tăng 0,3 điểm so với tuần trước lên 144,3, trong khi chỉ số tái cấp vốn (refinance index) giảm xuống còn 572,5 từ mức 593,6 trước đó. "Lãi suất trái phiếu kho bạc giảm do dữ liệu chi tiêu của người tiêu dùng yếu hơn vì người tiêu dùng cảm thấy ít lạc quan hơn về nền kinh tế và thị trường việc làm", Phó kinh tế trưởng của MBA Joel Kan cho biết.

⦿ ---- Các tỷ phú hy vọng cắt giảm thuế thường trực. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chia sẻ trên mạng Truth Social vào thứ Tư rằng ông hy vọng rằng Quốc hội sẽ đồng thuận thông qua cải cách thuế dài hạn theo khuôn khổ ngân sách được đề xuất.

"Tôi hy vọng Hạ viện và Thượng viện có thể đồng thuận về việc thực hiện Cắt giảm thuế VĨNH VIỄN!", theo Trump gia chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Bình luận của ông được đưa ra sau khi Đảng Cộng hòa tại Hạ viện giành được chiến thắng lớn trong 24 giờ qua bằng cách thông qua khuôn khổ ngân sách thông qua cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 217-215.

Một trong những nền tảng trong chương trình nghị sự chính trị của Trump bao gồm việc xóa bỏ và giảm nhiều loại thuế, bao gồm thuế bất động sản và thuế đánh vào các loại thu nhập cụ thể. Cắt giảm thuế thì sẽ lại thâm thủng ngân sách, Quốc Hội sẽ nghĩ ra cách cắt giảm các chương trình tốn kém, trong đó Medicaid bị chú ý đầu tiên và đã được thảo luận.

⦿ ---- Các thị trường chứng khoán lớn ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương giao dịch chủ yếu ở mức cao hơn trong phiên giao dịch buổi chiều ngày thứ Tư sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) tuyên bố đã rót 548,7 tỷ nhân dân tệ (76,49 tỷ đô la) vào hệ thống ngân hàng của nước này và Hồng Kông công bố khoản đầu tư một tỷ đô la Hồng Kông (129 triệu đô la) cho Viện Nghiên cứu và Phát triển AI của thành phố.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,32% lúc 7:15 sáng CET, trong khi Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 3,15%. Cùng lúc đó, Chỉ số Kospi của Nam Hàn tăng 0,58%, trong khi Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc giảm 0,14% khi đóng cửa. Tại Trung Quốc đại lục, Chỉ số Shenzhen Composite tăng 0,55% lúc 7:16 sáng CET, trong khi Chỉ số Shanghai Composite tăng 0,68% một phút sau đó. Đồng đô la tăng 0,34% so với đồng yên lúc 7:18 sáng theo giờ CET, bán với giá 149,4635 yên.

⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian cho biết hôm thứ Tư rằng Trung Quốc "rất quan ngại" về các báo cáo rằng chính quyền Trump đã giải ngân 870 triệu đô la viện trợ quân sự cho Đài Loan. Ông kêu gọi Hoa Kỳ ngừng cung cấp vũ khí cho Đài Loan và "chấm dứt các hành động làm suy yếu hòa bình và ổn định ở Eo biển Đài Loan".

Lin lập luận rằng hỗ trợ quân sự cho Đài Loan "xâm phạm nghiêm trọng" đến chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc và gửi "tín hiệu sai" đến phong trào giành độc lập của Đài Loan. Ông nói thêm rằng TQ sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình và bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc.

⦿ ---- Hôm nay và ngày mai, bạn hãy đổ xăng và đi chợ, để nghỉ xài tiền vào ngày mốt, một ngày. Vì sẽ có một "cuộc cắt điện kinh tế" để phản đối giá cả tăng vọt và lòng tham của các công ty, và những người tổ chức sự kiện muốn càng nhiều người tiêu dùng càng tốt đóng ví vào thứ Sáu. Một lời kêu gọi hành động yêu cầu người Mỹ không mua bất kỳ thứ gì tại bất kỳ công ty bán lẻ lớn nào (ví dụ như Amazon, Target, Walmart), trực tuyến hoặc trực tiếp, từ nửa đêm thứ Năm đến nửa đêm thứ Sáu, theo báo Axios. Những người tham gia cũng được yêu cầu không rút tiền để mua xăng hoặc thức ăn nhanh, hoặc sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ cho các mặt hàng không thiết yếu.

Ngoại lệ: Đối với thực phẩm, thuốc men hoặc các vật dụng khẩn cấp khác, những người tổ chức cắt điện yêu cầu bạn mua từ các doanh nghiệp địa phương nhỏ nếu có thể. Ai là người lãnh đạo việc này? Liên minh Nhân dân Hoa Kỳ (The People's Union USA), tự gọi mình là một nhóm cơ sở tập trung vào "công bằng, công lý kinh tế và thay đổi hệ thống thực sự", dường như là người chịu trách nhiệm. Sự kiện này được sáng lập bởi nhà vật lý lý thuyết John Schwarz (người soạn ra lý thuyết dây về vũ trụ) ở New York, người đã thúc đẩy sự kiện "không xài tiền trong ngày 28/2" trên mạng xã hội.

"Trong suốt cuộc đời chúng tôi, họ đã nói với chúng tôi rằng chúng tôi không có lựa chọn nào khác ... rằng chúng tôi phải chấp nhận những mức giá điên khùng này, lòng tham của các tập đoàn, các khoản giảm thuế của các tỷ phú, trong khi chúng tôi phải vật lộn để tồn tại", Schwarz cho biết trong một video được đăng lên Instagram vào ngày 18/2, theo CBS News. "Cuối cùng, chúng tôi sẽ đảo ngược tình thế vào một ngày nào đó".

Những người nổi tiếng hưởng ứng: nhà văn Stephen King, đạo diễn John Leguizamo và diễn viên Mark Ruffalo là một trong những ngôi sao khuyến khích công chúng tham gia. Liên đoàn Nhân dân Hoa Kỳ cho biết họ đã lên lịch các cuộc biểu tình khác trong tương lai gần, bao gồm cả việc "cắt điện kinh tế" kéo dài một tuần đối với các nhà bán lẻ riêng lẻ như Amazon và Walmart. USA Today cũng liệt kê các cuộc biểu tình độc lập khác, bao gồm việc đóng băng chi tiêu trong cộng đồng người Mỹ gốc Latinh trong bối cảnh chính phủ liên bang đóng băng các sáng kiến ​​DEI.

Hậu quả sẽ phụ thuộc vào số lượng người tham gia sự kiện vào thứ Sáu, nhưng nếu nó diễn ra, nó có thể dẫn đến "sự thay đổi rộng rãi của người tiêu dùng" trong dài hạn, theo báo Newsweek. "Nếu nó phát triển vượt ra ngoài một cuộc biểu tình mang tính biểu tượng, nó có thể tạo ra nhiều sự gián đoạn hơn nữa, ảnh hưởng không chỉ đến các công ty này mà còn đến toàn bộ ngành bán lẻ", Kevin Thompson của 9i Capital Group cho biết. Ông lưu ý rằng "tác động tài chính tức thời của một cuộc tẩy chay trong một ngày có thể là rất nhỏ, vì người tiêu dùng có thể bù đắp bằng cách mua nhiều hơn trong những ngày trước hoặc sau" cuộc tẩy chay. "Tuy nhiên, ý nghĩa nằm ở thông điệp chứ không phải là tổn thất tài chính thực tế". Nếu bạn cân mua gì trong ngày Thứ Sáu 28/2, chỉ nên mua ở các chợ Việt Nam để giúp đồng bào mình.

⦿ ---- Hạ giá là chuyện nằm mơ, thực tế sẽ là tăng giá đủ thứ, theo Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA đã công bố một báo cáo vào thứ Ba, trong đó cơ quan này dự đoán giá trứng sẽ tăng 41,1% trong năm 2025, với mức tăng 3,4% đối với giá của tất cả các loại thực phẩm cũng được dự báo.

Theo USDA, giá trứng bán lẻ đã tăng 13,8% vào tháng 1/2025 sau khi tăng 8,4% vào tháng 12 năm 2024. "Giá trứng bán lẻ tiếp tục có những thay đổi bất ổn theo từng tháng do đợt bùng phát của HPAI bắt đầu vào năm 2022", bộ này cho biết trong báo cáo. "HPAI góp phần làm tăng giá trứng bằng cách làm giảm đàn gà đẻ trứng và sản lượng trứng".

Cơ quan này cho biết hơn 18 triệu gà đẻ trứng thương mại đã bị ảnh hưởng bởi cúm gia cầm vào tháng 1 năm 2025, đây là "tổng số hàng tháng cao nhất kể từ khi dịch bệnh bắt đầu vào năm 2022", thúc đẩy giá trứng tăng 53% từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, cúm gia cầm H5 "lan rộng ở các loài chim hoang dã trên toàn thế giới và đang gây ra các đợt bùng phát ở gia cầm và bò sữa Hoa Kỳ" với một số trường hợp mắc bệnh ở người gần đây ở những người làm việc trong ngành sữa và gia cầm Hoa Kỳ. Chết người: CDC cho biết đã có 70 trường hợp cúm gia cầm được ghi nhận ở người, trong đó có một trường hợp tử vong.

Theo báo cáo của USDA, ngoài trứng, giá các loại thực phẩm khác cũng dự kiến ​​sẽ tăng vào năm 2025. Các mức tăng giá thực phẩm khác bao gồm:

. Giá thịt bò (beef) và thịt bê (veal) dự kiến ​​tăng 3,2%.

. Giá thịt heo dự kiến ​​tăng 1,2%.

. Giá trái cây tươi dự kiến ​​tăng 2,4%.

. Giá đường và đồ ngọt dự kiến ​​tăng 6,4%.

. Giá đồ uống không cồn dự kiến ​​tăng 4,4%.

⦿ ---- Đức Giáo Hoàng kế nhiệm dự kiến sẽ là... một vị Hồng y nhiều lần thăm Việt Nam. Đức Hồng y Bộ trưởng Ngoại giao Pietro Parolin đã đến thăm Đức Giáo hoàng Francis tại bệnh viện Gemelli ở tầng 10 tại Rome hôm thứ Hai. Những người trong cuộc nghi ngờ rằng ngài Parolin có thể trở thành người kế nhiệm chắc chắn của Đức Giáo hoàng Francis. Người Ý 70 tuổi này được coi là cánh tay phải của ĐGH Francis, người đứng đầu ngành ngoại giao Vatican, và do đó sẽ có cơ hội trở thành giáo hoàng nếu ĐGH Francis từ chức hoặc một ngày nào đó qua đời.

Vatican đưa tin rằng Đức giáo hoàng đã thảo luận về một số vụ phong chân phước và phong thánh với vị hồng y bộ trưởng ngoại giao của mình vào thứ Hai. Nhưng tất nhiên, chuyến thăm này cũng là chủ đề gây suy đoán ngay lập tức. Sau đây là sơ lược tiểu sử của người được giới báo chí tin nhiều phần sẽ là vị giáo hoàng tương lai.

Tên khai sinh: Pietro Parolin; sinh ngày 17/1/1955. Sinh ra tại Schiavon, Tỉnh Vicenza, Ý, con trai của một người quản lý cửa hàng gia dụng và một giáo viên tiểu học. Ngài có một chị gái và một anh trai. Khi 10 tuổi, thân phụ qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Sau khi được thụ phong linh mục vào ngày 27/4/1980, linh mục Parolin theo học sau đại học về giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Gregorian và ngoại giao tại Học viện Giáo hoàng. LM Parolin gia nhập ngành ngoại giao của Tòa thánh vào năm 1986 ở tuổi 31. Ngài phục vụ trong ba năm tại Tòa Sứ thần Nigeria, nơi ngài đã làm quen với các vấn đề trong quan hệ giữa Thiên chúa giáo và Hồi giáo.

Tại Tòa Sứ thần Mexico từ năm 1989 đến năm 1992, ngài đã đóng góp vào giai đoạn cuối cùng của công trình do Tổng giám mục Girolamo Prigione khởi xướng, dẫn đến việc công nhận hợp pháp Giáo hội Công giáo vào năm 1992 và thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa thánh và Mexico sau 130 năm. Những cuộc đàm phán này đã dẫn đến việc Mexico chính thức xóa bỏ dấu ấn thế tục và chống giáo sĩ của đất nước, mở rộng ra Hiến pháp của nước này. Làm việc tại Rome, ngài là giám đốc quốc gia cho Tây Ban Nha, Andorra, Ý và San Marino.

Parolin là Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách Quan hệ với các quốc gia từ ngày 30/11/2002 đến ngày 17/8/2009. Parolin đại diện cho Vatican trong nhiều nhiệm vụ nhạy cảm, bao gồm các chuyến đi đến Bắc Triều Tiên và Việt Nam cũng như Hội nghị Annapolis năm 2007 về Trung Đông do chính quyền Bush triệu tập để khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine.

Với tư cách là "Thứộ trưởng ngoại giao" của Vatican, ông đã xử lý tất cả các hồ sơ nhạy cảm về mối quan hệ của Tòa thánh với Việt Nam (ông có một phần trách nhiệm mở đường cho quan hệ ngoại giao toàn diện giữa hai nước) và các vấn đề pháp lý giữa Vatican và Israel vẫn chưa được giải quyết. Vào đầu triều đại của Giáo hoàng Benedict, liên lạc trực tiếp đã được thiết lập lại với Trung Quốc.

Trong thời gian làm thứ trưởng Parolin đã đạt được một số bước đột phá quan trọng, chẳng hạn như củng cố mối quan hệ giữa Tòa thánh và Việt Nam, tái lập liên lạc trực tiếp với Bắc Kinh vào năm 2005 và giúp giải thoát 15 quân nhân hải quân Anh bị lực lượng Iran bắt giữ ở Vịnh Ba Tư vào tháng 4 năm 2007.

Vào ngày 17/8/2009, Giáo hoàng Benedict XVI đã bổ nhiệm Parolin làm Tổng giám mục hiệu tòa Aquipendium và Sứ thần Tòa thánh tại Venezuela. Và được Benedict XVI tấn phong giám mục vào ngày 12/9/2009. Vào ngày 31/8/2013, Giáo hoàng Francis đã bổ nhiệm Parolin làm Quốc vụ khanh, thay thế Hồng y Tarcisio Bertone. Parolin nhậm chức vào ngày 15/10.

Parolin, ở tuổi 58, trở thành Bộ trưởng Ngoại giao trẻ nhất kể từ năm 1929, khi Hồng y Eugenio Pacelli (sau này là Giáo hoàng Pius XII) được bổ nhiệm vào vị trí này ở tuổi 53. Parolin đã được gọi là papabile, một ứng cử viên kế nhiệm Francis làm giáo hoàng. Đức Giáo hoàng Francis đã nâng Parolin lên cấp bậc Hồng y Giám mục có hiệu lực từ ngày 28/6/2018.

Ngài Parolin với Tổng thống Mỹ Barack Obama, ngày 27/3/2014 (Hình: White House)

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Tư đã kêu gọi Apple, Inc. "loại bỏ" các quy tắc về đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI), chứ không phải "chỉ điều chỉnh" chúng. "DEI là một trò lừa bịp gây hại rất lớn cho đất nước chúng ta. DEI đã không còn nữa", Trump cho biết trong một bài đăng trên Truth Social sau khi các cổ đông của công ty công nghệ này bỏ phiếu hôm Thứ Ba để bác bỏ đề xuất chống DEI của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Công Quốc gia, theo đề xuất của hội đồng quản trị.

Ngay sau cuộc bỏ phiếu, CEO Tim Cook của Apple tuyên bố rằng công ty có thể phải thay đổi các quy tắc DEI của mình khi "bối cảnh pháp lý của Hoa Kỳ thay đổi". Trước đó, Tổng thống Hoa Kỳ đã khen ngợi Apple vì "niềm tin vào những gì chúng tôi đang làm" và khoản đầu tư 500 tỷ đô la vào Hoa Kỳ.

⦿ ---- Musk hưởng lợi tải chánh ở nhiều cơ quan. Khi bạn hù dọa sa thải nơi này, nơi kia, họ sẽ xin mua dịch vụ nối mạng của bạn. Mối lo ngại về quyền lực ngày càng tăng của Elon Musk tại Washington, D.C. đang gia tăng nhanh chóng khi Cục Hàng không Liên bang FAA có kế hoạch sử dụng Starlink của SpaceX để nâng cấp mạng lưới của mình. FAA đã đăng trên X vào tối Thứ Hai, "Tuần này, FAA đang thử nghiệm một nhà ga tại cơ sở của mình ở Atlantic City và hai nhà ga tại các địa điểm không quan trọng về an toàn ở Alaska."

Tin tức này xuất hiện khi Bộ Hiệu quả Chính phủ của Musk có kế hoạch cắt giảm nhân sự tại FAA, điều này khiến nhiều người quan sát kêu trời. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Musk có khả năng xung đột lợi ích. Có rất nhiều sự tương tác giữa chính phủ với các công ty khác của Musk, bao gồm Tesla, Neuralink và SpaceX.

Chuyên gia phân tích của CNN S.E. Cupp nói hôm Thứ Ba rằng Musk "đã sa thải một nhóm nhân viên tại FAA đang xem xét chương trình Neuralink của ông" để có thể phê duyệt. "Vì vậy, đúng là ông Musk đã nhúng tay vào rất nhiều việc," Cupp tiếp tục. "Và không chỉ là anh ta sẽ được hưởng lợi về mặt tài chính; mà là anh ta đang giám sát các cơ quan đang quản lý doanh nghiệp của mình, giống như, bạn biết câu nói cũ, ... biến kẻ đốt phá thành đội trưởng cứu hỏa — nhưng cũng là giám đốc nhân sự, giám đốc kế toán — và sau đó trao cho anh ta một hợp đồng cung cấp chất tăng tốc, giống như tất cả những điều này vậy."

Người dẫn chương trình Dana Bash nói thêm, "Điều đó chỉ khiến tôi nhớ đến trò chơi mà tôi thích chơi: Nếu đây là George Soros thì sao, phải không? Và Barack Obama hoặc Joe Biden thực hiện tất cả những điều này."

Trên nền tảng truyền thông xã hội X của Musk, người dùng chỉ ra điều mà Cupp gọi là "tất cả những xung đột rõ ràng này."

Nhà bình luận tự do @ArtCandee đã đăng, "FAA đã đồng ý sử dụng hệ thống internet Starlink của SpaceX để quản lý không phận Hoa Kỳ. Một hợp đồng khác để Elon Musk hưởng lợi trong khi Musk đang cắt giảm tài trợ cho những người khác. Xung đột lợi ích thật kinh khủng!"

Hãng truyền thông @TheTNHoller viết, "Thật hoang dã. Giống như nhân vật phản diện trong phim Bond. Xung đột lợi ích thậm chí còn không đủ để mô tả điều này. Mối lo ngại về an ninh quốc gia ở đây đã vượt quá giới hạn."

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Tư đã chỉ trích bài báo của tờ Wall Street Journal khi cho rằng thuế quan sắp áp dụng sẽ gây hại cho công nhân sản xuất xe hơi tại Michigan, đồng thời Trump khẳng định rằng ngành công nghiệp xe Hoa Kỳ sẽ "phát triển mạnh" sau khi thuế có hiệu lực.

"Thuế quan sẽ thúc đẩy sản xuất xe với số lượng lớn tại MICHIGAN", Trump cho biết trong một bài đăng trên Truth Social. "Họ đã ngăn chặn nhiều nhà máy xe mới được xây dựng ở các quốc gia khác, một CHIẾN THẮNG LỚN (đã rồi!) CHO MICHIGAN và Hoa Kỳ nói chung. Cứ để mọi chuyện diễn ra và xem, sẽ không có gì là quá đáng! Ngành công nghiệp MỸ sẽ phát triển mạnh", ông nói thêm.

Trước đó, Trump đã nhấn mạnh rằng một số công ty lớn nhất muốn quay trở lại Hoa Kỳ sau khi ông công bố thuế quan đối với hàng nhập cảng từ một số quốc gia và khu vực, bao gồm thuế quan đối với xe, dự kiến ​​có hiệu lực vào khoảng ngày 2 tháng 4.

⦿ ---- Trump siết chặt báo chí: Trump đe dọa sẽ kiện các nhà báo sử dụng nguồn tin "ẩn danh". Tổng thống Donald Trump đã đăng trên nền tảng mạng xã hội của mình lời đe dọa sẽ kiện các nhà báo sử dụng nguồn tin "ẩn danh" trong các bài báo của họ. Trump đã bày tỏ sự thất vọng với việc xuất bản sách và truyện "với cái gọi là trích dẫn "ẩn danh" hoặc "không chính thức"".

Ytump hăm dọa, "Đến một lúc nào đó, tôi sẽ kiện một số tác giả và nhà xuất bản sách không trung thực này, hoặc thậm chí là phương tiện truyền thông nói chung, để tìm hiểu xem những "nguồn tin ẩn danh" này có tồn tại hay không". Trump cho biết ông thậm chí có thể ban hành luật chống lại nguồn tin ẩn danh, và "Chúng là hư cấu bịa đặt, phỉ báng và phải trả giá đắt cho sự gian dối trắng trợn này. Tôi sẽ làm điều đó như một dịch vụ cho đất nước của chúng ta. Biết đâu, chúng ta sẽ tạo ra một LUẬT MỚI ĐẸP ĐẸP!!!"

⦿ ---- Bạch Ốc cho biết họ sẽ quyết định phóng viên nào được tiếp cận Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong những bối cảnh riêng tư như Phòng Bầu dục, một động thái mà một số người cảnh báo có thể "nguy hiểm" cho nền dân chủ Hoa Kỳ. Trong nhiều thập niên, Hiệp hội Phóng viên Bạch Ốcg (WHCA), một nhóm các nhà báo độc lập, đã giám sát nhóm phóng viên luân phiên được cấp quyền tiếp cận tổng thống Hoa Kỳ khi không gian bị hạn chế.

Tuy nhiên, Thư ký Báo chí Bạch Ốc Karoline Leavitt đã tuyên bố vào thứ Ba rằng chính quyền Trump sẽ chấm dứt hệ thống này: "Phòng báo chí Bạch Ốc sẽ quyết định ai được hưởng quyền tiếp cận rất đặc quyền và hạn chế ở những không gian như Không lực Một và Phòng Bầu dục."

“Đã đến lúc hoạt động báo chí của Bạch Ốc phản ánh thói quen truyền thông của người dân Mỹ vào năm 2025, chứ không phải năm 1925”, bà nói thêm. Các chuyên gia truyền thông lo ngại về diễn biến này, vì nó trao cho Trump quyền lựa chọn người đưa tin về mình. Eugene Daniels, chủ tịch của WHCA, cho biết quyết định này “làm tổn hại đến sự độc lập của nền báo chí tự do tại Hoa Kỳ”.

Jon Marshall, giáo sư lịch sử truyền thông tại Đại học Northwestern, mô tả sự thay đổi này là “một động thái nguy hiểm cho nền dân chủ”.

Peter Baker, một nhà báo của tờ New York Times, cũng chỉ trích động thái này. “Tất cả tổng thống của cả hai đảng trong nhiều thế hệ trước đều tuân theo nguyên tắc rằng một tổng thống không được chọn đoàn báo chí được phép vào phòng để đặt câu hỏi cho mình”, ông đã tweet. “Trump vừa tuyên bố rằng ông ấy sẽ làm như vậy”.

⦿ ---- Ngày mai, Mỹ-Nga họp để kết thân bang giao. Các nhà ngoại giao Nga và Hoa Kỳ sẽ họp vào thứ năm tại Istanbul để thảo luận về các vấn đề liên quan đến đại sứ quán, theo Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov tuyên bố vào thứ tư khi ở Qatar. Ông đổ lỗi cho các hạn chế do chính quyền Hoa Kỳ trước áp đặt đã làm gián đoạn công việc của phái bộ ngoại giao Nga và gây ra "các vấn đề mang tính hệ thống", nói rằng Nga đã đáp trả bằng các biện pháp có đi có lại.

Lavrov nhấn mạnh rằng tài sản của Nga bị đóng băng sẽ không nằm trong chương trình nghị sự, vì vấn đề đó thuộc về "cấp nhà nước". Ông hy vọng cuộc họp sẽ làm rõ cả hai bên có thể đạt được tiến triển nhanh như thế nào. Điều này diễn ra sau cuộc họp vào tuần trước tại Riyadh (Saudi Arabia), nơi các phái đoàn từ cả hai nước đã thảo luận về Ukraine. Theo Nga, Hoa Kỳ đã thể hiện sự hiểu biết tốt hơn về lập trường của mình đối với cuộc xung đột.

⦿ ---- Nội các Ukraine hôm nay họp về dự thảo đổi khoáng sản để Mỹ bảo kê an ninh. Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal xác nhận hôm thứ Tư rằng Ukraine và Hoa Kỳ đã đồng thuận về bản dự thảo cuối cùng của thỏa thuận khai thác khoáng sản Ukraine và nội các Ukraine sẽ xem xét thỏa thuận này vào hôm nay Thứ Tư. Ông cho biết đề xuất này bao gồm việc thành lập Quỹ đầu tư tái thiết Ukraine, trong đó có sự tham gia bình đẳng của cả hai bên.

Shmyhal cũng chỉ ra rằng các đảm bảo an ninh cho Ukraine được ghi vào dự thảo. "Cả Tổng thống Zelensky lẫn chính phủ Ukraine sẽ không xem xét thỏa thuận này và việc ký kết nó tách biệt với các đảm bảo an ninh cho Ukraine", ông nhấn mạnh.

⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố hôm thứ Tư rằng không thể đạt được hòa bình công bằng giữa Nga và Ukraine nếu không có sự đảm bảo an ninh cho Kiev. "Chúng tôi muốn có lệnh ngừng bắn, nhưng nếu không có an ninh thì sẽ không có gì hiệu quả", Zelensky phát biểu tại một cuộc họp báo. Hơn nữa, tổng thống nhấn mạnh rằng một thỏa thuận khoáng sản với Hoa Kỳ, mà ông mô tả là "thỏa thuận khung", hiện bao gồm đề cập đến các đảm bảo an ninh của Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, ông chỉ ra rằng ông cần hiểu rõ hơn về loại đảm bảo an ninh mà Hoa Kỳ sẽ cung cấp. Cuối cùng, Zelensky đảm bảo rằng ông sẽ hỏi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong chuyến thăm sắp tới tới Bạch Ốc liệu Hoa Kỳn có ý định ngưng dòng viện trợ quân sự hay không để làm rõ những gì Ukraine có thể trông cậy vào Hoa Kỳ. Trump chưa cam kết gì về bảo kê an ninh cho Ukraine, chỉ nói có thể sẽ viện trợ đổi khoáng sản, nhưng nói rõ sẽ không có lính Mỹ vào Ukraine.

⦿ ---- Sau cuốn sách bán chạy nhất năm 2018 “Fire and Fury: Inside the Trump White House”, nhà báo Michael Wolff hôm Thứ Ba xuất bản sách mới về Trump, nhan đề, “All Or Nothing: How Trump Recaptured America.” (Nhất chín, nhì bù: Trump đã chiếm lại nước Mỹ như thế nào.)

Khi công bố “All or Nothing”, nhà xuất bản Crown cho biết: “Luận điểm của nhà báo Wolff trong 18 tháng đưa tin về chiến dịch là giới cầm quyền sẽ hủy diệt Trump, hoặc Trump sẽ hủy diệt giới cầm quyền. All or Nothing là bức tranh toàn cảnh và riêng tư của Wolff về cuộc chiến đó… từ các bản cáo trạng, đến các phiên tòa, đến các nỗ lực ám sát, đến sự sỉ nhục và ném một tổng thống đương nhiệm ra khỏi cửa sổ, đến chiến thắng đáng kinh ngạc của Trump.”

Cuốn sách cung cấp cái nhìn hậu trường về chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của Trump và một số trích đoạn được xuất bản trên Vanity Fair và The Daily Beast đã tạo nên sự khuấy động trong nhóm của Donald Trump. Sau đây là một số tiết lộ gây chấn động.

“Bên bờ vực sụp đổ”. Như là lãng trí. Sau vụ ám sát hụt ở Pennsylvania, Trump “có vẻ như có thể đang bên bờ vực sụp đổ”, Wolff chia sẻ. Trump “thường từ bỏ việc cố gắng hoàn thành câu; rằng ông ấy rẽ trái khi đáng lẽ phải biết là đúng; rằng ông ấy đã bỏ qua những cái tên dễ hiểu, nhắc lại chính mình ngoài một hoặc hai lần cho phép, và bùng nổ trong cơn thịnh nộ mà ngay cả với ông ấy, có vẻ là vô lý”.

Một phó tổng thống là phụ nữ? Wolff viết rằng ban đầu Trump muốn tìm một người phụ nữ khi Phó tổng thống của ông và hai người dẫn chương trình của Fox News đang chạy đua: Maria Bartiromo và Harris Faulkner. Tuy nhiên, Elon Musk đã nói với Trump rằng ông sẽ không ủng hộ ông trừ khi JD Vance có tên trong danh sách.

"Elon Musk bị làm sao thế"? Trump được cho là "hoang mang" trước hành vi kỳ lạ của Elon Musk tại cuộc mít tinh của ông ở Butler, Pennsylvania, nơi Musk nhảy nhót khắp sân khấu như một đứa trẻ đang phấn khích. "Anh chàng này bị làm sao thế? Và tại sao áo của anh ta lại không vừa?" Trump nói - theo Wolff. Musk cũng tiết lộ rằng ông không ấn tượng khi gặp Vance: "Tôi thực sự không hứng thú nói chuyện với một phó tổng thống", Wolff tuyên bố Musk đã nói như vậy.

Melania đâu rồi? Wolff tiết lộ rằng không ai biết Melania Trump đã ở đâu trong suốt chiến dịch. "Không ai có thể cho bạn biết Melania thực sự sống ở đâu. Theo cách riêng của nó, đây có thể là cuộc hôn nhân thành công nhất ở Mỹ. Hoặc, nó có thể sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào". Lựa chọn sau có vẻ chính xác hơn, vì cuốn sách tiếp tục tiết lộ rằng đệ nhất phu nhân "ghét cay ghét đắng" chồng mình - theo một "người bạn tâm giao ở sân hiên Mar-a-Lago".

Lễ kỷ niệm "độc dược". Wolff tiết lộ rằng Trump ăn mừng bằng "độc dược". Rõ ràng, đó là một giỏ đầy sô cô la và đồ ngọt, bao gồm Hershey's Miniatures và Tootsie Rolls. Ông ấy lấy "hai nắm" rồi yêu cầu họ mang chúng đi.

Để đáp lại "All Or Nothing", các nhân viên của Trump như Giám đốc Truyền thông Bạch Ốc Steven Cheung đã chỉ trích Wolff là "một kẻ nói dối khốn kiếp" "thường xuyên bịa ra những câu chuyện bắt nguồn từ trí tưởng tượng bệnh hoạn và méo mó của mình, điều này chỉ có thể xảy ra vì ông ta mắc phải Hội chứng Rối loạn Trump nghiêm trọng và suy nhược đã làm thối rữa bộ não nhỏ như hạt đậu phộng của ông ta". Thực tế: ai bịa đặt nhiều hơn? Trump hay Wolf?

Nguyet Le

Trieu Huynh

⦿ ---- Utah đang trên đường trở thành tiểu bang đầu tiên thực hiện chương trình nghị sự chống florua của Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr.. Một dự luật tìm cách cấm bổ sung chất floride vào hệ thống nước công cộng đang được chuyển đến bàn làm việc của Thống đốc Spencer Cox sau khi được Thượng viện Utah thông qua hôm thứ Sáu, theo The Salt Lake Tribune.Dự luật HB0081 cũng đề xuất cho phép các dược sĩ kê đơn thuốc fluoride. Đại diện đảng Cộng hòa Stephanie Gricius, người bảo trợ dự luật, nói với The Associated Press rằng biện pháp này "không phải là luật chống fluoride, mà là sự đồng ý có hiểu biết và lựa chọn của cá nhân". Dự luật cũng chỉ đạo Sở cấp phép hành nghề đặt ra các hướng dẫn kê đơn fluoride. Gricius cho biết "Tôi không tranh cãi rằng fluoride có thể mang lại những lợi ích tích cực, đó là lý do tại sao dự luật cũng bao gồm việc bãi bỏ quy định về đơn thuốc".Dự luật sẽ có hiệu lực vào ngày 7 tháng 5 nếu Cox ký thành luật. RFK Jr. trước đây đã nói rằng chính quyền Trump sẽ kêu gọi tất cả các hệ thống cấp nước của Hoa Kỳ loại bỏ chất fluoride ra khỏi nước công cộng, mô tả khoáng chất này là "chất thải công nghiệp". Các chuyên gia nha khoa phần lớn không đồng tình, nhấn mạnh rằng dữ liệu trong nhiều thập niên qua cho thấy fluoride an toàn và hiệu quả trong việc ngăn ngừa sâu răng.⦿ ---- Người nói thẳng từ một tiểu bang Cộng Hòa: Dân Biểu của Texas, Jasmine Crockett (Dân Biểu) đã nói ngắn gọn khi suy ngẫm về thông điệp mà bà muốn gửi tới Elon Musk hôm thứ Ba, nói với một thành viên của nhóm hoạt động tiến bộ Call to Activism rằng bà chỉ có hai từ để chia sẻ với tỷ phú này nếu bà có cơ hội nói chuyện trực tiếp với ông: "F--- off" (tiếng chửi thề: cút xa đi).DB Crockett cũng tập trung vào Musk trong phiên điều trần của tiểu ban về Bộ Hiệu quả Chính phủ vào ngày 12 tháng 2. "Mọi người nói rằng họ khó chịu về TikTok, nhưng tôi khó chịu về anh chàng điều hành Twitter", Crockett nói vào thời điểm đó. "Tôi không hiểu nếu bạn đang cố gắng tiến hành kiểm toán và tìm ra nơi có tất cả sự lãng phí, gian lận và lạm dụng, tôi không biết tại sao bạn lại tìm đến một anh chàng công nghệ", bà tiếp tục. “Đối với những người được bầu, đã đến lúc chúng ta phải làm nhiệm vụ của mình và kiềm chế kẻ gian manh tên Elon Musk này.”⦿ ---- Nói chuyện sex, 100 sĩ quan tình báo bị sa thải. Giám đốc Tình báo Quốc gia (DNI) Tulsi Gabbard cho biết hôm thứ Ba rằng hơn 100 sĩ quan tình báo sẽ bị sa thải vì tham gia vào các tin nhắn khiêu dâm trong các phòng hội thoại (chat room) của Cơ quan An ninh Quốc gia. "Có hơn 100 người từ khắp cộng đồng tình báo đã đóng góp và tham gia vào hành vi thực sự chỉ là vi phạm lòng tin nghiêm trọng", Gabbard cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Jesse Watters của Fox News. "Hôm nay, tôi đã đưa ra chỉ thị rằng tất cả họ sẽ bị sa thải và quyền miễn trừ an ninh của họ sẽ bị thu hồi"."Họ đã trắng trợn sử dụng một nền tảng NSA dành cho mục đích chuyên nghiệp để thực hiện hành vi thực sự, thực sự khủng khiếp này", bà nói thêm. Các tin nhắn được cho là đã trao đổi trong phòng chat lần đầu tiên được báo cáo bởi nhà hoạt động bảo thủ Christopher Rufo, người viết cho báo City Journal.Người phát ngôn của DNI Alexa Henning cho biết vào đầu ngày thứ Ba trên X rằng nhiều cơ quan tình báo đã được chỉ đạo xác định và sa thải những nhân viên tham gia vào các cuộc trò chuyện khiêu dâm trước thứ Sáu, cũng như thu hồi quyền miễn trừ an ninh của họ. Một quan chức hành chính cấp cao nói với CNN rằng các thành viên trong cộng đồng tình báo đã liên hệ với Gabbard về vấn đề này.⦿ ---- Elon Musk là động lực thúc đẩy Bộ Hiệu quả Chính phủ DOGE ngay từ đầu—nhưng Musk không chính thức lãnh đạo lực lượng đặc nhiệm. Hôm thứ Ba, một quan chức Bạch Ốc nói với tờ New York Times rằng cựu giám đốc điều hành đầu tư chăm sóc sức khỏe Amy Gleason là quản trị viên tạm quyền của DOGE. Đài NBC News đưa tin không rõ bà được bổ nhiệm vào vai trò này khi nào và tờ NY Times bổ sung thông tin này qua các nguồn tin: "Bà đã lên lịch đi nghỉ ở Mexico vào thứ Ba và nói với các cộng sự rằng bà không biết trước rằng Bạch Ốc có kế hoạch công khai vai trò của mình".AP đưa tin danh tính của nhân viên lãnh đạo DOGE vẫn còn là một bí ẩn cho đến tận thứ Ba. Một luật sư của chính phủ hôm thứ Hai đã nói với thẩm phán rằng ông không biết quản trị viên tạm quyền của DOGE là ai và thư ký báo chí Bạch Ốc Karoline Leavitt đã từ chối nêu tên người đó trong cuộc họp báo trước đó vào thứ Ba.Đối với Gleason, tờ NY Times đưa tin bà làm việc tại đơn vị công nghệ Bạch Ốc—Dịch vụ Kỹ thuật số Hoa Kỳ—được thành lập dưới thời Tổng thống Obama và được cải tổ thành DOGE. Gleason được cho là đã làm việc tại đơn vị công nghệ trong chính quyền Trump đầu tiên và được giao nhiệm vụ hỗ trợ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh ứng phó với COVID. Bà đã nghỉ việc vào năm 2021, theo LinkedIn của bà, và được cho là đã quay lại cơ quan này vào cuối năm 2024.⦿ ---- Quyền ủy viên Sở Thuế IRS đã thông báo từ chức hômào thứ Ba, theo các bản sao email nội bộ mà ABC News có được, và Bộ Tài chính đã công bố một quyền ủy viên mới. Việc nghỉ hưu của Douglas O'Donnell, có hiệu lực vào thứ Sáu, diễn ra vào giữa mùa nộp thuế và trong bối cảnh cơ quan này đang sa thải hàng nghìn nhân viên.Trong email của mình, O'Donnell đã trích dẫn lý do gia đình cho quyết định của mình, viết rằng ông đã cân nhắc điều này nhiều lần trong quá khứ. "Tôi hỗ trợ chăm sóc mẹ và mẹ vợ, nhưng cả hai đều đang trong tình trạng sức khỏe yếu và tôi ít có thời gian rảnh hơn nhiều so với con trai hoặc con rể. Vợ và các chị gái của tôi đã gánh vác công việc và tôi cần phải làm phần việc của mình", ông nói trong email.⦿ ---- Theo Bạch Ốc, hơn 1 triệu nhân viên liên bang đã phản hồi email gây tranh cãi yêu cầu họ giải thích năm nhiệm vụ đã hoàn thành trong tuần qua. Đây là một con số đáng kể, nhưng chỉ chiếm chưa đến một nửa trong số 2,3 triệu nhân viên liên bang dân sự, theo Reuters. Tuy nhiên, theo Politico, điều này cho thấy nhiều người "quyết định tuân thủ để tránh nguy cơ mất việc". Elon Musk là người đưa ra ý tưởng gửi email qua Văn phòng Quản lý Nhân sự OPM. Ông cho biết nếu không phản hồi, người lao động sẽ mất việc. Mặc dù vậy, một số cơ quan đã yêu cầu người lao động không phản hồi vì lo ngại về an ninh hoặc tuyên bố phản hồi là tự nguyện, như OPM cũng đã nói.Vào thứ Hai, Musk đề gửi email thứ hai, nói rằng nếu không phản hồi "sẽ dẫn đến việc sa thải". Phát biểu hôm thứ Ba, thư ký báo chí Bạch Ốc Karoline Leavitt cho biết Trump ủng hộ quyết định của một số người đứng đầu cơ quan khi yêu cầu người lao động của họ không phản hồi, theo Forbes. Nhưng nếu người lao động chưa nhận được hướng dẫn đó, họ cần phải phản hồi - "một nhiệm vụ rất đơn giản", Leavitt cho biết, theo Reuters. "Tôi mất khoảng một phút rưỡi để nghĩ ra năm điều tôi đã làm tuần trước", Leavitt nói. "Tôi làm năm điều trong khoảng 10 phút, và tất cả các nhân viên liên bang nên làm việc với tốc độ tương tự như Tổng thống Trump đang làm".⦿ ---- Đài Fox News hưởng lợi từ nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, với việc mạng lưới này đứng đầu bảng xếp hạng lượng người xem trên mọi phương diện và đạt được mức khởi đầu năm được đánh giá cao nhất từ ​​trước đến nay. Vào tháng 2, mạng lưới này đạt trung bình 3,091 triệu người xem vào giờ vàng, vượt xa các đối thủ cạnh tranh là MSNBC và CNN, lần lượt đứng thứ hai và thứ ba với 734.000 người xem và 522.000 người xem. (Như thế, lượng người xem Fox News đông hơn MSNBC gấp 4.2 lần, đông hơn CNN gấp gần 6 lần.)Fox News cũng chứng kiến ​​sự gia tăng trong số lượng người xem ở độ tuổi 25-54 với trung bình là 353.000 người xem- tăng 61% so với cùng kỳ năm ngoái. Hơn nữa, năm chương trình được điểm cao nhất trong tin tức các đài cables trong tháng này cũng đều thuộc về Fox News. Chương trình The Five đứng đầu với trung bình 4,699 triệu người xem, trong khi Jesse Watters Primetime theo ngay phía sau ở vị trí thứ hai với 4,186 triệu người xem. Trong khi đó, Hannity đứng thứ ba với 3,597 triệu lượt xem, Special Report cùng Bret Baier và The Ingraham Angle theo sát ở vị trí thứ tư và thứ năm - lần lượt đạt 3,585 triệu lượt xem và 3,484 triệu lượt xem.⦿ ---- Trump dựng rào cao hơn: hãy nộp 5 triệu đôla để lấy visa đầu tư vào Hoa Kỳ. Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ bãi bỏ chương trình thị thực nhà đầu tư định cư EB-5 và thay thế bằng "Thẻ vàng" dành cho những người có khả năng trả 5 triệu đô la cho chính phủ Hoa Kỳ, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cho biết hôm thứ Ba. Lutnick đưa ra nhận xét này, coi chương trình EB-5 là "hoàn toàn vô nghĩa" và là một cách để có được thẻ xanh "giá rẻ", được gọi chính thức là thẻ thường trú nhân."Tổng thống đã nói rằng, thay vì có chương trình EB-5 vô lý như thế này, chúng ta sẽ chấm dứt chương trình EB-5", ông nói, đứng cạnh tổng thống trong một cuộc họp báo tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng. "Chúng ta sẽ thay thế bằng Thẻ vàng Trump, thực chất là thẻ xanh, vì vậy họ sẽ có thể trả 5 triệu đô la cho chính phủ Hoa Kỳ", ông nói thêm.Trump cho biết Thẻ vàng sẽ thu hút những người "cấp cao" tạo ra việc làm. "Bạn đang có những người nộp thuế lớn, những người tạo ra việc làm lớn", ông nói, lưu ý rằng Hoa Kỳ sẽ có thể bán "có thể là một triệu thẻ này". Trump nói: "Nếu bạn cộng các con số lại, chúng khá tốt. Ví dụ, một triệu thẻ sẽ là 5 nghìn tỷ đô la. Nếu bạn bán 10 triệu thẻ, thì tổng cộng là 50 nghìn tỷ đô la. Chúng ta có 35 nghìn tỷ đô la nợ. Điều đó thật tuyệt. Vì vậy, chúng ta sẽ xem xét". Nhưng Trump nhấn mạnh rằng các đơn xin Thẻ Vàng sẽ được thẩm định "rất cẩn thận".⦿ ---- Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã thông qua một khuôn khổ ngân sách toàn diện sẽ thúc đẩy chương trình nghị sự chính sách trong nước của Tổng thống Donald Trump. Kết quả bỏ phiếu thành công 217-215 đã chứng tỏ là một chiến thắng lớn cho Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, người đã tổ chức nhiều cuộc họp trong suốt cả ngày để giành được sự ủng hộ của những người ủng hộ trong hàng ngũ đảng Cộng hòa.Cuộc bỏ phiếu diễn ra gần như hoàn toàn theo đường lối của đảng, với mọi đảng viên Dân chủ đều bỏ phiếu chống lại nghị quyết. Dân Biểu Thomas Massie là đảng viên Cộng hòa duy nhất tham gia cùng họ. Có lúc, các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện dường như đã hủy bỏ cuộc bỏ phiếu trong thời gian ngắn và yêu cầu các thành viên về nhà, trước khi triệu tập các nhà lập pháp trở lại phòng họp chỉ vài phút sau đó.Việc thông qua kế hoạch ngân sách là một bước quan trọng hướng tới việc thông qua một dự luật bao gồm các điều khoản về an ninh biên giới, thuế và năng lượng mà Trump đã ủng hộ trong suốt chiến dịch tranh cử của mình. Hiện tại, Thượng viện đang chịu áp lực phải điều hòa một phiên bản cạnh tranh của kế hoạch mà họ đã thông qua vào tuần trước với phiên bản mà đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã thông qua.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã phát biểu với các phóng viên vào thứ Ba tại Phòng Bầu dục trong khi ký các sắc lệnh hành pháp mới. Trong thời gian này, ông tiết lộ rằng việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga sẽ có thể "vào một thời điểm nào đó". Chính quyền Trump đã nỗ lực tìm ra giải pháp lâu dài cho cuộc chiến ở Ukraine kể từ khi ông trở lại văn phòng, với vài tuần gần đây chứng tỏ là rất nhiều sự kiện, khi Washington bắt đầu tiếp xúc trực tiếp với Moscow.Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã đồng ý giữ liên lạc, với việc Trump nói rằng ông sẽ đến thăm Nga trong tương lai. Phát biểu về chủ đề gìn giữ hòa bình ở Ukraine, Trump tuyên bố rằng cần phải thành lập một phái bộ như vậy, tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng hình thức của các lực lượng này phải "có thể chấp nhận được" đối với tất cả mọi người.⦿ ---- Các quan chức Ukraine và Hoa Kỳ dường như đã đạt được thỏa thuận về một thỏa thuận liên quan đến khoáng sản đất hiếm của Ukraine. Các quan chức Ukraine nói với các hãng thông tấn bao gồm AP và Washington Post rằng khuôn khổ của một thỏa thuận cấp cho Hoa Kỳ quyền tiếp cận khoáng sản, dầu mỏ và khí đốt của Ukraine đã được xây dựng. Tuần trước, những người trong cuộc cho biết một thỏa thuận "được cải thiện" đang được tiến hành sau khi Volodymyr Zelensky từ chối một thỏa thuận yêu cầu bồi thường 500 tỷ đô la cho khoản viện trợ trước đó của Hoa Kỳ cho Ukraine, không có bảo đảm an ninh trong tương lai.Theo các nguồn tin của WP, khuôn khổ mới không bao gồm con số 500 tỷ đô la. Số tiền viện trợ thực tế của Hoa Kỳ cho Ukraine kể từ khi Nga xâm lược ba năm trước được cho là khoảng 140 tỷ đô la. Các nguồn tin của AP cho biết thỏa thuận hiện bao gồm quyền sở hữu chung của Hoa Kỳ và Ukraine đối với một quỹ sẽ bao gồm 50% doanh thu từ các nguồn tài nguyên do nhà nước sở hữu, bao gồm cả khoáng sản. Các nguồn tin cho biết thỏa thuận vẫn chưa bao gồm các bảo đảm an ninh, nhưng những điều đó có thể được xây dựng trong một cuộc họp giữa Zelensky và Tổng thống Trump.Sau khi các phóng viên hỏi ông về một thỏa thuận khoáng sản vào thứ Ba, Trump cho biết ông đã nghe nói rằng Zelensky sẽ đến Bạch Ốc vào thứ Sáu. "Chắc chắn là tôi đồng ý nếu ông ấy muốn, và ông ấy muốn ký kết cùng với tôi", ông nói, theo tờ . "Và tôi hiểu rằng đó là một vấn đề lớn, rất lớn". "Chúng tôi đang giúp đất nước vượt qua một vấn đề rất rất lớn", ông nói, theo BBC, "nhưng người nộp thuế Mỹ hiện sẽ lấy lại được tiền của họ".⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nói với các phóng viên hôm thứ Ba rằng ông "cũng muốn mua khoáng sản trên đất Nga", khi được hỏi liệu ông có thảo luận về một thỏa thuận khoáng sản với Moscow trên đất Ukraine mà Nga hiện đang kiểm soát hay không."Họ cũng có đất hiếm rất tốt, cả hai đều có. Và dầu khí", ông nói. "Họ có đất rất có giá trị nhưng không được sử dụng, vì vậy điều gì đó như thế có thể xảy ra", ông nói thêm. Tuyên bố của ông được đưa ra sau khi Ukraine được cho là đã đồng ý một thỏa thuận khoáng sản với Hoa Kỳ theo đó hai nước sẽ cùng nhau phát triển các nguồn tài nguyên khoáng sản, bao gồm dầu khí, thông qua một quỹ đầu tư mới thành lập.⦿ ---- Hôm Thứ Ba, thẩm phán liên bang Jamal Whitehead tại Seattle đã chặn một sắc lệnh của Tổng Thống Trump. Lệnh Trump ký đòi Hoa Kỳ ngưng tiếp nhận người tị nạ. Tòa nói rằng mặc dù tổng thống có thẩm quyền rộng rãi đối với những người nhập cảnh vào đất nước, nhưng ông không thể hủy bỏ luật do Quốc hội thông qua để thiết lập chương trình nhận người tỵ nạn này.Phán quyết được đưa ra trong một vụ kiện do những người tị nạn cá nhân có nỗ lực tái định cư tại Hoa Kỳ đã bị dừng lại cũng như các nhóm hỗ trợ người tị nạn lớn đệ đơn, những người cho rằng họ đã phải sa thải nhân viên vì chính quyền đã đóng băng nguồn tài trợ để giải quyết đơn xin tị nạn ở nước ngoài cũng như hỗ trợ, chẳng hạn như hỗ trợ tiền thuê nhà ngắn hạn cho những người đã ở Hoa Kỳ, theo AP đưa tin.Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Jamal Whitehead, người được Biden bổ nhiệm năm 2023, cho biết hành động của Trump tương đương với "sự vô hiệu hóa hiệu quả ý chí của Quốc hội" trong việc thiết lập chương trình tiếp nhận người tị nạn của quốc gia. Ông hứa sẽ đưa ra lý do đầy đủ hơn trong một ý kiến bằng văn bản trong vài ngày tới. "Tổng thống có toàn quyền quyết định ... đình chỉ việc tiếp nhận người tị nạn", Whitehead nói. "Nhưng thẩm quyền đó không phải là vô hạn".Luật sư Bộ Tư pháp August Flentje cho biết chính phủ có thể nhanh chóng kháng cáo. Sắc lệnh gần đây của Trump cho biết chương trình tị nạn sẽ bị đình chỉ vì các thành phố và cộng đồng đã bị đánh thuế bởi "mức độ di cư kỷ lục" và không có khả năng "tiếp nhận số lượng lớn người di cư, đặc biệt là người tị nạn".LS Flentje khẳng định sắc lệnh này nằm trong thẩm quyền của Trump, trích dẫn một đạo luật cho phép tổng thống từ chối nhập cảnh đối với người nước ngoài nếu việc nhập cảnh vào Hoa Kỳ "sẽ gây bất lợi cho lợi ích của Hoa Kỳ". Flentje cũng phản đối quan điểm cho rằng nguyên đơn đã phải chịu những tổn hại "không thể khắc phục" đến mức cần phải ban hành lệnh rộng rãi chặn các hành động của chính quyền, nhưng thẩm phán không đồng ý."Tôi đã đọc các bản tuyên bố", Thẩm phán Whitehead nói. "Tôi có những người tị nạn bị mắc kẹt ở những nơi nguy hiểm. Tôi có những gia đình đã bán mọi thứ họ sở hữu trước khi đi du lịch, chuyến đi đã bị hủy bỏ. Tôi có vợ/chồng và con cái bị chia cắt vô thời hạn với các thành viên gia đình của họ ở Hoa Kỳ, các cơ quan tái định cư đã sa thải hàng trăm nhân viên. Đây không phải là những ví dụ điển hình về những tổn hại không thể khắc phục bằng tiền bồi thường sao?"⦿ ---- Theo một lá thư được đăng trực tuyến và chia sẻ với các phương tiện truyền thông hôm thứ Ba, 21 nhân viên công vụ đã từ chức hàng loạt khỏi Bộ Hiệu quả Chính phủ của Elon Musk. Lá thư cho biết họ từ chối sử dụng chuyên môn kỹ thuật của mình để "làm tổn hại đến các hệ thống cốt lõi của chính phủ, gây nguy hiểm cho dữ liệu nhạy cảm của người Mỹ hoặc phá hủy các dịch vụ công quan trọng"."Chúng tôi đã tuyên thệ phục vụ người dân Mỹ và giữ lời thề với Hiến pháp trong suốt các chính quyền tổng thống", các nhân viên đã tham gia khi cơ quan này còn được gọi là Dịch vụ Kỹ thuật số Hoa Kỳ (USDS: United States Digital Service) viết. "Tuy nhiên, rõ ràng là chúng tôi không thể tiếp tục thực hiện các cam kết đó tại Dịch vụ DOGE Hoa Kỳ".Một người quen thuộc với lá thư đã xác nhận tính xác thực của lá thư với NBC News. Các nhân viên đứng sau lá thư chung không ký tên nhưng đã liệt kê các chức danh công việc của họ, bao gồm "Kỹ sư", "Quản lý sản phẩm" và "Nhà thiết kế". NBC News vẫn chưa xác nhận danh tính của họ.Dân biểu Nicole Malliotakis, R-N.Y., gọi một số động thái của DOGE là "hấp tấp" trong một cuộc phỏng vấn với CNN. "Chúng ta cần phải làm điều này bằng dao mổ, tôi đã nói điều này nhiều lần, chứ không phải bằng búa tạ", bà nói trong cuộc phỏng vấn. "Một số quyết định hấp tấp mà tôi thấy xuất phát từ DOGE — mà tôi ủng hộ việc tìm kiếm hiệu quả".⦿ ---- Công ty Apple cho biết họ đang sửa lỗi nhu liệu sau khi một số người dùng iPhone nhận thấy rằng khi nói từ “racist” ("phân biệt chủng tộc") vào tính năng chuyển giọng nói thành văn bản, nó sẽ viết ra chữ "Trump" trước khi nhanh chóng chuyển sang "phân biệt chủng tộc". Sự bối rối và phẫn nộ từ những người bình luận bảo thủ, bao gồm cả người dẫn chương trình Infowars và nhà lý thuyết âm mưu Alex Jones, đã gia tăng trên mạng sau khi một người dùng TikTok chỉ trích tính năng này trong một video được đăng vào tuần trước. Những người khác trên mạng xã hội kể từ đó đã tự quay cảnh họ thử nghiệm lỗi này.Một số phóng viên của NBC News đã có thể sao chép xu hướng tương tự trên nhiều thiết bị iPhone. Khi kích hoạt tính năng đọc chính tả bằng giọng nói và nói từ "phân biệt chủng tộc", kết quả văn bản sẽ hiển thị "Trump" trong giây lát trước khi được thay thế bằng "phân biệt chủng tộc". Tuy nhiên, không phải tất cả các thử nghiệm đều dẫn đến lỗi. Một phát ngôn viên của Apple cho biết trong một tuyên bố vào thứ Ba: "Chúng tôi đã biết về trục trặc với mô hình nhận dạng giọng nói hỗ trợ Dictation và chúng tôi đang triển khai bản sửa lỗi vào hôm nay."⦿ ---- Peter Navarro, một viên chức Bạch Ốc và là một trong những cố vấn thân cận nhất của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, muốn Canada bị loại ra khỏi nhóm chia sẻ tin tình báo Five Eyes, tờ Financial Times đưa tin hôm thứ Ba trích dẫn nguồn tin.Theo các nguồn tin, Navarro tin rằng nếu đề xuất của ông được chấp thuận, hành động như vậy sẽ gây thêm áp lực cho Canada. Một viên chức tình báo Five Eyes cảnh báo rằng việc trục xuất quốc gia này sẽ không phải là quyết định sáng suốt, vì nhóm này cần "tất cả các đối tác mà chúng ta có thể có" xét đến số lượng các mối đe dọa hiện có.Mạng lưới chia sẻ thông tin tình báo Five Eyes, được thành lập cách đây nhiều thập niên, bao gồm Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Đây được coi là một trong những liên minh quan trọng nhất thuộc loại này, vì các quốc gia nói trên không chỉ chia sẻ thông tin nhạy cảm với nhau mà còn phối hợp một số hoạt động nhất định.⦿ ---- Trong 15 phút, phải cuốn gói mà đi. Khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump cắt giảm nhân sự tại Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), các cựu nhân viên liên bang được yêu cầu tạm biệt bàn làm việc của họ -- và phải làm như vậy thật nhanh chóng. Ban lãnh đạo USAID đã gửi email cho các nhân viên của cơ quan vào thứ Ba, hướng dẫn họ rằng họ sẽ có 15 phút để vào văn phòng cũ của mình tại Tòa nhà Ronald Reagan ở trung tâm thành phố Washington, D.C., để lấy lại đồ đạc cá nhân."CHỈ vào thứ Năm và thứ Sáu tuần này - ngày 27 và 28 tháng 2/2025 - nhân viên USAID sẽ có một cơ hội để lấy lại đồ đạc cá nhân của họ", thông báo viết, cũng được đăng trên trang web chính phủ của USAID. "Nhân viên sẽ được cho khoảng 15 phút để hoàn thành việc lấy lại này và phải hoàn thành việc lấy đồ trong khoảng thời gian của họ", thông báo tiếp tục. Email bao gồm một thời gian biểu cho nhân viên một khoảng thời gian để họ có thể lấy lại đồ đạc của mình dựa trên cơ quan hoặc văn phòng độc lập của họ.⦿ ---- Theo dữ liệu nộp hồ sơ sớm từ Sở Thuế IRS, số tiền hoàn thuế trung bình năm nay giảm 32,4% so với năm ngoái. Mùa thuế bắt đầu vào ngày 27 tháng 1 và số tiền hoàn thuế trung bình là 2.169 đô la tính đến ngày 14 tháng 2, giảm so với mức 3.207 đô la vào khoảng một năm trước đó, theo IRS báo cáo vào thứ sáu. Con số đó chỉ phản ánh số tiền hoàn thuế của năm hiện tại.Tuy nhiên, dữ liệu nộp hồ sơ ngày 14 tháng 2 không bao gồm số tiền hoàn thuế nhận được khoản tín dụng thuế thu nhập đã kiếm được hoặc khoản tín dụng thuế trẻ em bổ sung, không được cấp trước giữa tháng 2, theo IRS lưu ý. Dữ liệu nộp hồ sơ của năm trước bao gồm tờ khai thuế yêu cầu các khoản tín dụng này. Giá trị của các khoản giảm thuế này có thể rất lớn, thậm chí dẫn đến số tiền hoàn thuế năm chữ số, trong một số trường hợp.Thông thường, bạn có thể mong đợi được hoàn thuế khi bạn nộp quá nhiều thuế trong suốt cả năm thông qua khấu trừ tiền lương hoặc thanh toán ước tính theo quý. Để so sánh, thường sẽ có hóa đơn thuế khi bạn chưa nộp đủ. Mặc dù số tiền hoàn thuế trung bình hiện tại thấp hơn, "theo lịch sử, số lượng mùa nộp thuế sẽ cân bằng khi có nhiều tờ khai thuế hơn", theo cơ quan này.Tính đến ngày 14 tháng 2, Sở Thuế IRS đã nhận được khoảng 33 triệu tờ khai thuế cá nhân trong số hơn 140 triệu tờ khai mà họ dự kiến trước thời hạn ngày 15 tháng 4. Tính đến ngày 27 tháng 12 năm 2024, số tiền hoàn thuế trung bình cho mùa năm 2024 là 3.138 đô la, so với 3.167 đô la vào cuối tháng 12/2023.⦿ ---- Trong hai mùa giải bóng bầu dục kể từ khi cô bắt đầu hẹn hò với cầu thủ tấn công biên Travis Kelce của đội Kansas City Chiefs, nữ ca sĩ Taylor Swift đã mang về hơn 1 tỷ đô la tiền quảng cáo và doanh thu cho liên đoàn bóng bầu dục NFL, theo báo cáo do MarketWatch công bố vào đầu tháng này. Ngôi sao nhạc pop đã xác nhận mối tình của cô với Kelce vào tháng 9 năm 2023 và thường xuyên tham dự các trận đấu kể từ đó.Báo cáo, lấy dữ liệu từ công ty quảng cáo Apex Marketing, nêu rằng từ lần đầu tiên cô xuất hiện tại một trận đấu của Chiefs vào ngày 24/9/2023 đến cuộc thi Giải vô địch AFC của mùa giải đó vào ngày 28/1/2024, Swift đã tạo ra 366.753.290 đô la cho NFL trên tất cả các giá trị thương hiệu tương đương. Con số đó được đo lường trên phương tiện truyền thông xã hội, TV, radio, tin tức kỹ thuật số và tin tức báo in.Trong mùa giải gần nhất của giải đấu, các lần xuất hiện của cô đã thu về ước tính 634.304.163 đô la từ giá trị thương hiệu tương đương thông qua trận đấu Giải vô địch AFC. Eric Smallwood của Apex cho biết phần lớn doanh thu đó đến từ phương tiện truyền thông xã hội và tin tức kỹ thuật số.“‘Hiệu ứng Swift’ và sự tiếp xúc của phương tiện truyền thông tương ứng vẫn tiếp tục đối với NFL và Chiefs trước khi mùa giải NFL 2024 bắt đầu. … Sự tấn công của phương tiện truyền thông vẫn tiếp tục khi đội Chiefs liên tục giành chiến thắng trong các trận đấu và được phát sóng trên các chương trình phát sóng toàn quốc, dẫn đến vòng loại trực tiếp và bây giờ là Super Bowl,” ông nói. “Taylor xuất hiện trong các trận đấu và những lần xuất hiện đó đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông từ các phương tiện truyền thông thể thao và các phương tiện truyền thông giải trí thường không đưa tin về NFL.”⦿ ---- Meta Platforms đang đàm phán để xây dựng một khuôn viên trung tâm dữ liệu AI khổng lồ, với chi phí có thể vượt quá 200 tỷ đô la, theo báo The Information đưa tin. Điều này diễn ra khi đầu tư vào trí tuệ nhân tạo tăng vọt, được nêu bật bởi thông báo của Tổng thống Donald Trump về Stargate, một sáng kiến AI trị giá 500 tỷ đô la nhằm củng cố cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ.Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg cũng nêu bật những tiến bộ về AI trong báo cáo thu nhập mới nhất của công ty, bày tỏ sự phấn khích về việc mở rộng những nỗ lực này hơn nữa vào năm 2025.⦿ ---- Ngồi bên cạnh xác chết 4 giờ đồng hồ: Một cặp vợ chồng cho biết họ bị buộc phải ngồi cạnh thi thể một phụ nữ đã chết trong bốn giờ trên chuyến bay từ Úc đến Qatar. Mitchell Ring và Jennifer Colin đã đi trên chuyến bay của Qatar Airways từ Melbourne đến Doha, thủ đô của Qatar, vào tuần trước. Khoảng 10 giờ sau khi bay, một người phụ nữ đã ra khỏi phòng vệ sinh, ngã gục và tử vong ngay trước mặt họ, hai người này chia sẻ với chương trình tin tức của Úc “A Current Affair” vào Chủ Nhật.“Họ đã làm mọi cách có thể, nhưng thật không may là người phụ nữ đó không thể qua khỏi, thật đau lòng khi chứng kiến cảnh đó”, Ring cho biết. Ring cho biết phi hành đoàn sau đó đã đặt thi thể người phụ nữ vào một chiếc ghế trống bên cạnh cặp đôi trong bốn giờ còn lại của chuyến bay.“Họ có vẻ hơi bực bội, sau đó họ chỉ nhìn tôi và thấy có ghế trống bên cạnh tôi, vợ tôi ngồi ở phía bên kia, chúng tôi ngồi thành hàng bốn người”, Ring cho biết. “Họ nói, ‘Anh/chị có thể dịch sang một bên được không?’ và tôi chỉ nói, ‘Được, không vấn đề gì’. Sau đó, họ đặt người phụ nữ đó vào chiếc ghế tôi đang ngồi”.Qatar Airways, hãng hàng không thuộc sở hữu của chính phủ Qatar, cho biết trong một tuyên bố với NBC News vào thứ Hai rằng: "Trước hết, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình của hành khách đã qua đời trên chuyến bay của chúng tôi. Chúng tôi xin lỗi vì mọi sự bất tiện hoặc khó chịu mà sự cố này có thể gây ra và đang trong quá trình liên hệ với hành khách theo chính sách và quy trình của chúng tôi."⦿ ---- California: hãy khẩn cấp chích ngừa cúm. Số ca tử vong do cúm tiếp tục tăng ở California trong bối cảnh tỷ lệ tiêm vắc-xin thấp. Theo Sở Y tế Công cộng California, hơn 900 người California đã tử vong trong mùa cúm này. Hầu hết các nạn nhân đều trên 64 tuổi.Ít nhất 15 trẻ em đã tử vong. Chỉ riêng trong tuần ngày 15/2, bốn trẻ đã chếtg vì cúm. Chỉ có khoảng 47% trẻ em được tiêm vắc-xin phòng cúm ở California, mức thấp nhất kể từ ít nhất năm 2020.⦿ ---- San Francisco: Theo Sở Cứu hỏa San Francisco, một người đã bị tàu điện BART đâm tử vong sau khi ngã xuống đường ray tại ga Civic Center ở San Francisco. BART cho biết ga Civic Center đã đóng cửa gần hai giờ và các chuyến tàu không dừng lại. Ngay sau 10:30 sáng, dịch vụ đầy đủ đã được khôi phục tại tất cả các ga xe lửa ở San Francisco với sự chậm trễ còn lại.Jim Allison, người phát ngôn của BART cho biết, các đội đã phản ứng vào khoảng 8:45 sáng đối với một trường hợp khẩn cấp y tế lớn sau khi có báo cáo rằng một người không có thẩm quyền đã đi xuống đường ray khi một chuyến tàu đang đến gần. Allison cho biết cảnh sát BART không nghi ngờ có hành vi phạm tội liên quan đến cái chết này.⦿ ---- Los Angeles: Ba người, bao gồm hai công dân Trung Quốc, đã bị bắt vào thứ Ba vì cáo buộc sử dụng các công ty bình phong để rửa hơn 13 triệu đô la trong các vụ lừa đảo đầu tư có tên là "mổ heo" (pig butchering). Mingzhi Li, 24 tuổi, còn gọi là "Zheng Lin", và Zeyue Jia, 23 tuổi, còn gọi là "Jiao Jiao Liu", cả hai đều ở trung tâm thành phố Los Angeles; và Jun Shi, 55 tuổi, ở San Gabriel, đã lần đầu ra hầu tòa tại Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Santa Ana vào chiều thứ Ba, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết trong một thông cáo báo chí.Theo FDIC, vụ lừa đảo này liên quan đến việc 3 tên trộm nhắm vào các nạn nhân "dần dần bị dụ đóng góp tiền ngày càng nhiều, thường là dưới hình thức tiền điện tử, vào một khoản đầu tư có vẻ hợp lý trước khi kẻ lừa đảo biến mất cùng số tiền đóng góp".Li và Jia, cả hai đều là công dân Trung Quốc đến Hoa Kỳ bằng thị thực du học hiện đã hết hạn, bị bỏ tù mà không được tại ngoại. Shi được tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 20.000 đô la. Mỗi người phải đối mặt với cáo buộc điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, có mức án tối đa là năm năm tù liên bang. Phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 17 tháng 3.⦿ ---- Little Saigon, Quận Cam: Một Cảnh báo Bạc (Silver Alert) có hiệu lực vào sáng Thứ Ba đối với một phụ nữ 74 tuổi được nhìn thấy lần cuối ở Westminster.được nhìn thấy lần cuối vào khoảng 9 giờ tối Thứ Hai gần Colgate Avenue và Temple Street, Cảnh sát tuần tra đường bộ California đưa tin.Le là người châu Á (gốc Việt), cao 5 feet (1.5 mét), nặng 90 pound (40.8 kilogram) và có mái tóc nâu và đôi mắt nâu. Lần cuối cùng bà được nhìn thấy mặc một chiếc áo choàng màu be, áo sơ mi xám, quần xám và giày tennis trắng. Bà sử dụng một chiếc xe tập đi màu tím. Người ta tin rằng bà đang đi bộ, các nhà chức trách cho biết. Bất kỳ ai có thông tin về nơi ở của Le được yêu cầu gọi 911.⦿ ---- Quận Cam: Một người đàn ông ở Garden Grove đã tử vong vào thứ Hai sau khi bị bắn vào đêm thứ Sáu, và cảnh sát đang truy tìm kẻ giết người., 26 tuổi, được tìm thấy trong một bãi đậu xe gần 9622 Garden Grove Blvd. vào khoảng 11:20 tối thứ Sáu, Sở Cảnh sát Garden Grove cho biết trong một thông cáo báo chí. Huynh đã bị bắn một phát vào đầu, và anh ta đã được đưa đến một bệnh viện địa phương, nơi anh ta cuối cùng đã tử vong vì vết thương của mình vào thứ Hai.Cuộc điều tra vẫn đang diễn ra và cảnh sát không công bố bất kỳ thông tin nào về nghi phạm nổ súng. Bất kỳ ai có thông tin được yêu cầu gọi cho Thám tử Rogers theo số 714-741-5413 hoặc tổng đài theo số 714-741-5704.⦿ ---- HỎI 1: Thuốc chống trầm cảm có thể làm tăng tốc suy giảm nhận thức, nhưng chuyên gia nói cần nghiên cứu thêm?ĐÁP 1: Đúng vậy. Các bác sĩ thường sử dụng thuốc chống trầm cảm để kiểm soát chứng trầm cảm, lo âu và kích động đi kèm với chẩn đoán mắc chứng mất trí. Hiện nay, một nghiên cứu mới cho thấy việc sử dụng thuốc chống trầm cảm có thể đẩy nhanh quá trình suy giảm nhận thức ở những người mắc chứng mất trí. Đây là một kết luận mà một số chuyên gia cho là không có cơ sở. "Chúng tôi phát hiện ra rằng những bệnh nhân mắc chứng mất trí dùng thuốc chống trầm cảm có tình trạng suy giảm nhận thức lớn hơn theo thời gian", tác giả nghiên cứu cấp cao Sara Garcia Ptacek, phó giáo sư khoa học thần kinh tại Viện Karolinska ở Solna, Thụy Điển cho biết.Tuy nhiên, bệnh nhân và người chăm sóc không nên phản ứng thái quá với những phát hiện này vì nghiên cứu này mang tính quan sát và cần phải tiến hành thêm nhiều nghiên cứu nữa, Ptacek cho biết trong một email. Các chuyên gia không tham gia vào nghiên cứu này đồng ý rằng những phát hiện của nghiên cứu này nên được diễn giải một cách thận trọng. Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Chế độ ăn nhiều cá có thể giúp làm chậm quá trình tiến triển của căn bệnh tự miễn dịch không thể chữa khỏi và thường gây tàn tật là bệnh đa xơ cứng (multiple sclerosis)?ĐÁP 2: Đúng vậy. Theo một nghiên cứu mới dài hạn của Thụy Điển được công bố hôm thứ Ba, chế độ ăn nhiều cá có thể giúp làm chậm quá trình tiến triển của căn bệnh tự miễn dịch không thể chữa khỏi và thường gây tàn tật là bệnh đa xơ cứng (MS: multiple sclerosis). Trong khi một số nghiên cứu trước đây đã chỉ ra mối quan hệ mạnh mẽ giữa axit béo omega-3 có trong cá nhiều dầu, chẳng hạn như cá hồi và cá tuyết, và việc ngăn ngừa MS, thì nỗ lực mới này dường như cũng chỉ ra rằng việc tiêu thụ cá có thể làm chậm quá trình tiến triển hoặc làm trầm trọng thêm bệnh trong thời gian dài. Chi tiết: