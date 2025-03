- GoBankingRates: nhiều hóa đơn tăng giá, hàng chợ, giá xe hơi sẽ tăng, y tế, xăng, phí bảo hiểm nhà và bảo hiểm xe, hóa đơn tiện ích (điện, khí đốt...) - Các tòa nhà liên bang: sẽ gỡ bỏ các cổng sạc xe điện, đóng cửa tất cả 8.000 bộ sạc xe điện theo chỉ thị vuốt ve các tỷ phú dầu mỏ - Chiến lược gia đảng Dân chủ James Carville: chính quyền Trump sẽ "sụp đổ" trong vòng 30 ngày tới - Công viên

Hình trên: Một lá cờ Mỹ đảo ngược được treo trên đỉnh núi El Capitan ở Công viên Quốc gia Yosemite để phản đối việc chính quyền Trump cắt giảm nhân viên của Cục công viên quốc gia.

QUẬN CAM (VB-24/2/2025) ⦿ ---- Starbucks cho biết sẽ sa thải 1.100 nhân viên công ty trong khi không tuyển thêm hàng trăm vị trí còn trống, một phần trong nỗ lực tinh giản hoạt động của giám đốc điều hành mới Brian Niccol. Starbucks đã phải vật lộn với một loạt các đợt sụt giảm doanh số theo quý khi khách hàng tìm kiếm cà phê rẻ hơn hoặc không muốn xếp hàng dài.

Niccol đã cam kết sẽ mang lại bầu không khí cà phê cũ của công ty trong các cửa hàng, tăng tốc dịch vụ và cải thiện trải nghiệm đặt hàng trên thiết bị di động. Tính đến tháng 9 năm ngoái, Starbucks có 16.000 nhân viên công ty, làm việc trong các bộ phận hỗ trợ công ty, phát triển cửa hàng, rang xay, sản xuất, kho bãi và phân phối, cùng các chức năng khác.

⦿ ---- Chuẩn bị: rất nhiều hóa đơn của bạn sẽ bị tăng giá, theo GoBankingRates: Tổng thống Donald Trump đã vận động tranh cử với lời hứa về thuế quan. Ông đã thực hiện lời hứa đó chỉ vài ngày sau khi tái nhậm chức, khiến nhiều người Mỹ lo ngại về ngân sách vốn đã eo hẹp của họ. Ngoài thuế quan, những thay đổi đối với các chương trình thương mại và xã hội có thể tác động trực tiếp đến hóa đơn hàng tháng của người dân Mỹ. Bây giờ Trump đã trở lại nhiệm sở, đây là 6 hóa đơn có thể tăng vọt.

1. Hóa đơn mua sắm hàng tạp hóa ở chợ: Việc mua sắm tạp hóa đã trở nên khó khăn đối với nhiều người Mỹ. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, giá thực phẩm đã tăng 9,9% vào năm 2022 và 5,8% vào năm 2023. Thuế quan tiềm tàng — đặc biệt là thuế quan 25% đối với hàng nhập cảng từ Mexico mà Trump đã thảo luận — có thể khiến giá cả tăng vọt hơn nữa. Thật không may, tác động về giá cả có thể xảy ra ngay lập tức.

Simeon Wallis, CFA, giám đốc đầu tư tại Aprio, LLP cho biết: "Nhiều loại trái cây, rau và thịt tươi, chẳng hạn như bơ, cà chua và thịt bò, có nguồn gốc từ Mexico, nghĩa là chi phí thực phẩm có thể tăng. Các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm và xăng dầu có thể tăng giá ngay lập tức khi chuỗi cung ứng điều chỉnh".

2. Xe hơi sẽ tăng giá: Việc vay ngân hàng để mua xe hơi có thể sớm trở nên đắt đỏ hơn, cũng do thuế quan. Theo S&P Global Mobility, nếu thuế quan 25% đối với Canada và Mexico có hiệu lực, một chiếc xe hơi trị giá 25.000 đô la có thể tăng thêm 6.250 đô la vào giá xe hơi.

Nếu bạn có kế hoạch vay tài trợ để mua xe hơi mới, chi phí tăng sẽ ảnh hưởng đến khoản thanh toán hàng tháng của bạn. Và ngay cả khi bạn trả bằng tiền mặt, bạn vẫn cần phải tiết kiệm nhiều hơn trước khi có thể mua.

3. Giá chăm sóc sức khỏe với bảo hiểm y tế: Chăm sóc sức khỏe thường không rẻ. Những thay đổi đối với khoản tín dụng thuế bảo hiểm đã giảm giá cho người Mỹ trên thị trường Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (ACA). Tuy nhiên, những cải tiến này sẽ chấm dứt vào cuối năm 2025. Theo Trung tâm Ngân sách và Ưu tiên Chính sách, điều này có thể làm tăng chi phí cho hầu hết mọi người lên tới 1.860 đô la mỗi năm.

Thật không may, Wallis nói thêm rằng có thể có thêm những khoản tăng khác. “Chi phí chăm sóc sức khỏe có thể tăng khi giá thiết bị y tế và dược phẩm tăng, chủ yếu là do chi phí nhập khẩu cao hơn, đặc biệt là từ Canada và chi phí sản xuất cao hơn đối với các sản phẩm này”.

4. Giá Xăng: Việc đổ đầy bình xăng cho xe của bạn tại máy bơm xăng cũng có thể trở nên nặng nề hơn. Trump đã ra lệnh áp thuế 10% đối với dầu thô và khí đốt tự nhiên từ Canada và Mexico có hiệu lực vào tháng 3. Nếu những điều khoản này có hiệu lực, người Mỹ có thể phải trả nhiều tiền hơn. Theo Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội, Hoa Kỳ nhận được hơn 70% dầu thô từ hai quốc gia này. Người Mỹ có thể sẽ phải chịu chi phí xăng tăng tại máy bơm trong trường hợp áp dụng thuế quan.

5. Phí bảo hiểm nhà và bảo hiểm xe. Phí bảo hiểm nhà và xe là khoản chi phí cần thiết đối với người Mỹ. Đáng buồn thay, những chi phí đó cũng có thể tăng vọt dưới thời Trump, một lần nữa do thuế quan. Wallis cho biết “Phí bảo hiểm nhà và xe có thể tăng khi chi phí vật liệu xây dựng và các thành phần khác tăng lên, làm tăng chi phí thay thế những mặt hàng này”.

6. Hóa đơn tiện ích (điện, khí đốt...): Trump đã công bố mức thuế mục tiêu để tăng thêm 25% thuế đối với nhôm và thép nhập khẩu, bao gồm cả từ Canada và Mexico. Trong nhiệm kỳ trước, ông đã hành động tương tự, với mức thuế 10% đối với nhôm và 25% đối với thép. Điều này có thể tác động trực tiếp đến hóa đơn tiện ích hàng tháng. Việc tăng chi phí cho những vật liệu này có thể “tác động đến các dự án cơ sở hạ tầng và xây dựng, đẩy giá tiện ích lên cao”, Wallis cho biết.

⦿ ---- Khi vuốt ve các tỷ phú dầu mỏ, các cổng sạc xe điện sẽ bị quăng bỏ. Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp (GSA: General Services Administration), một cơ quan quản lý các tòa nhà của chính phủ liên bang, đang có kế hoạch đóng cửa tất cả 8.000 bộ sạc xe điện của mình, theo báo The Verge đưa tin.

GSA cũng dự kiến ​​sẽ bán hết lượng xe điện hiện có, mặc dù không rõ liệu những chiếc xe này sẽ được bán hay đưa vào kho lưu trữ. Theo báo cáo, cơ quan này sẽ bắt đầu hướng dẫn nhân viên tháo bỏ các bộ sạc - được sử dụng cho cả xe điện do liên bang sở hữu và xe cá nhân của nhân viên - sớm nhất là vào tuần tới.

Cơ quan này đã thông báo cho nhân viên tại một văn phòng khu vực rằng, trong nỗ lực "tuân thủ chính quyền hiện tại", họ đã nhận được chỉ thị nêu rõ rằng tất cả các trạm sạc do GSA sở hữu "không phải là trạm sạc quan trọng", theo một email được Đài phát thanh Công cộng Colorado đưa tin lần đầu.

"GSA đang cân nhắc thời điểm hủy bỏ các hợp đồng mạng hiện tại để duy trì hoạt động của các bộ sạc xe điện. Sau khi các hợp đồng đó bị hủy, các trạm sẽ ngừng hoạt động và 'tắt máy'", email tiếp tục. "Các bộ sạc khác sẽ bị tắt bắt đầu từ tuần tới".

Trang web dành riêng cho việc điện khí hóa đội xe của GSA cũng đã ngừng hoạt động, The Verge lưu ý. GSA đã nhanh chóng điện khí hóa đội xe của mình sau lệnh hành pháp năm 2021 của chính quyền Biden, yêu cầu 100% tất cả các giao dịch mua xe của liên bang phải là xe không phát thải vào năm 2035. Tin tức này xuất hiện trong bối cảnh các kế hoạch cắt giảm rộng rãi hơn đối với mạng lưới sạc xe điện toàn quốc và các biện pháp ngăn chặn chính phủ liên bang mua thêm xe điện.

Vào tháng 1, Tổng thống Donald Trump đã đóng băng các khoản tiền mà chính quyền Biden dành cho mạng lưới sạc xe điện toàn quốc và thu hồi lệnh hành pháp năm 2021 của cựu Tổng thống Biden đặt ra các mục tiêu cho xe điện và tiêu chuẩn khí thải. Ông cũng công khai bày tỏ sự quan tâm đến việc cắt giảm tín dụng thuế xe điện; cho đến nay, ông chỉ nói rằng ông đang "cân nhắc việc xóa bỏ" tín dụng này.

⦿ ---- Những người yêu thiên nhiên đổ xô đến Công viên quốc gia Yosemite vào mỗi tháng 2 để chứng kiến ​​sự kiện "thác lửa" hùng vĩ, nhưng năm nay, đám đông lại được chứng kiến ​​một cảnh tượng khác: một lá cờ Mỹ lộn ngược được treo trên đỉnh núi để phản đối việc chính quyền Trump cắt giảm nhân viên của Cục công viên quốc gia.

Lá cờ được treo trên đỉnh núi El Capitan nổi tiếng, một khối đá thẳng đứng cao 3.000 foot ở Quận Mariposa, California, vào tối thứ Bảy bởi một nhóm nhân viên Yosemite tức giận. Theo Bộ luật cờ Hoa Kỳ, một lá cờ Mỹ lộn ngược theo truyền thống là dấu hiệu của "sự đau khổ tột cùng".

Cuộc biểu tình diễn ra vào thời điểm mọi ánh mắt đổ dồn về đỉnh núi để xem sự kiện thác lửa — một hiện tượng diễn ra vào tháng 2 khi Thác Horsetail, một thác nước theo mùa ở phía đông El Capitan, chuyển sang màu cam, giống như dung nham khi mặt trời lặn. Sự kiện này thu hút rất nhiều nhiếp ảnh gia chờ đợi hàng giờ để có được bức ảnh hoàn hảo.

“Chúng tôi đang thu hút sự chú ý đến những gì đang xảy ra với các công viên, vốn là tài sản của mọi người Mỹ,” Gavin Carpenter, một thợ máy bảo trì tại công viên, người đã cung cấp lá cờ, nói với tờ The San Francisco Chronicle. “Điều cực kỳ quan trọng là chúng tôi phải chăm sóc chúng, và chúng tôi đang mất đi những người ở đây, và điều đó không bền vững nếu chúng tôi muốn giữ cho các công viên mở cửa.”

Chính quyền Trump đã cắt giảm 1.000 việc làm tại Cục Công viên Quốc gia vào đầu tháng này trong một nỗ lực cắt giảm bộ máy hành chính và chi tiêu của liên bang. Những nhân viên công viên quốc gia và lâm nghiệp bị ảnh hưởng cho biết việc ít nhân viên hơn sẽ dẫn đến việc du khách phải xếp hàng dài hơn, phòng tắm bẩn thỉu và điều kiện đi bộ đường dài và cắm trại không an toàn tại các vùng đất công cộng quý giá của Hoa Kỳ. Đối với nhiều công chức, công việc này đã trả lương thấp, nhưng được đền bù bằng cảnh quan ngoạn mục và hoàng hôn.

⦿ ---- Apple Inc. đã công bố vào sáng Thứ Hai rằng họ có ý định đầu tư 500 tỷ đô la vào Hoa Kỳ trong bốn năm tới, đây là cam kết đầu tư lớn nhất từ ​​trước đến nay của họ. Là một phần của kế hoạch đầu tư, hãng công nghệ này có kế hoạch mở một nhà máy sản xuất tại Houston vào năm 2026 và tuyển dụng hàng nghìn nhân viên.

Hãng cũng có ý định mở Học viện Sản xuất Apple tại Detroit, nơi các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được tư vấn về việc triển khai trí tuệ nhân tạo (AI) và các kỹ thuật sản xuất thông minh. Hơn nữa, kế hoạch bao gồm việc tăng gấp đôi Quỹ Sản xuất Tiên tiến của Hoa Kỳ và thúc đẩy đầu tư vào AI và kỹ thuật silicon.

"Chúng tôi lạc quan về tương lai của sự đổi mới của Hoa Kỳ và chúng tôi tự hào xây dựng trên các khoản đầu tư lâu dài của mình tại Hoa Kỳ với cam kết 500 tỷ đô la này cho tương lai của đất nước chúng ta", CEO của Apple Tim Cook lưu ý. "Chúng tôi rất vui mừng khi mở rộng hỗ trợ cho ngành sản xuất của Hoa Kỳ. Và chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với mọi người và các công ty trên khắp đất nước này để giúp viết nên một chương mới phi thường trong lịch sử đổi mới của Hoa Kỳ", ông nói thêm.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã hoan nghênh khoản đầu tư "kỷ lục" 500 tỷ đô la của Apple Inc. vào thứ Hai, tuyên bố rằng đây là bằng chứng cho "niềm tin của công ty vào những gì chúng tôi đang làm". Công ty khổng lồ về công nghệ này đã công bố vào đầu ngày Thứ Sáu rằng họ sẽ mở một nhà máy sản xuất tại Houston, Texas, cũng như tài trợ cho các dự án trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật. Trump tuyên bố Apple "sẽ không đầu tư mười xu" nếu không ủng hộ chính quyền của ông. Ông cảm ơn công ty và CEO Tim Cook, người cũng đã đóng góp 1 triệu đô la cho ủy ban nhậm chức của Trump.

⦿ ---- Chiến lược gia đảng Dân chủ James Carville cho rằng chính quyền Trump sẽ "sụp đổ" trong vòng 30 ngày khi công chúng phản ứng với các hành động của nhánh hành pháp. "Tôi tin rằng chính quyền này, trong vòng chưa đầy 30 ngày, đang ở giữa một sự sụp đổ lớn và đặc biệt là sự sụp đổ trong dư luận", Carville nói trong cuộc trò chuyện với Dan Abrams của báo Mediaite về những hành động gần đây chưa từng có của chính quyền Trump.

Abrams đã yêu cầu Carville làm rõ ý ông khi xác nhận rằng Carville tin rằng chính quyền Trump sẽ sớm sụp đổ. "Nó đang sụp đổ ngay lúc này. Chúng ta đang ở giữa một sự sụp đổ", Carville trả lời. "Đây là mức chấp thuận thấp nhất, thậm chí không hề gần, mà bất kỳ tổng thống nào từng có vào thời điểm tương đương".

Khi chính quyền Trump tiến hành cắt giảm chi tiêu liên bang thông qua Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) của Elon Musk, mối lo ngại và sự sốc đã lan rộng khắp cả nước. Hàng nghìn công chức liên bang đã mất việc khi DOGE đang xem xét nhiều cơ quan liên bang khác nhau, có khả năng tiếp cận thông tin nhạy cảm.

Có vẻ như một số đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Trump đang bất đồng quan điểm. Musk và Văn phòng Quản lý Nhân sự (OPM) đã gửi cho các nhân viên liên bang một yêu cầu để họ nêu chi tiết những gì họ đã hoàn thành vào tuần trước nhưng một số cơ quan đã phản đối và nói rằng họ sẽ không để nhân viên của mình trả lời email của Musk.

Carville lưu ý rằng Trump đã giảm tỷ lệ chấp thuận từ một "cuộc thăm dò khá tốt" và tin rằng sẽ "dễ dàng" trong khoảng sáu tuần. Cuộc thăm dò đã đề cập cho thấy tỷ lệ chấp thuận của Trump giảm từ mức thấp năm mươi xuống mức cao ba mươi.

Ông cũng lưu ý rằng ông không tin rằng đảng Cộng hòa sẽ có thể thông qua một gói hòa giải để giải quyết nợ của đất nước. Các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa sẽ phải đến Hạ viện Dân chủ, những người mà Carville cho biết sẽ gây sốc cho công chúng Mỹ, về vấn đề này. "Tôi nghĩ họ biết chính xác những gì họ đang làm và họ biết chính xác điều gì sẽ xảy ra", Carville nói. "Tôi chưa bao giờ nhầm lẫn".

⦿ ---- Một bài viết do Peter Baker của tờ New York Times viết và được xuất bản vào Chủ Nhật đã sử dụng những từ ngữ trực tiếp khác thường để mô tả một số tuyên bố gần đây nhất của Trump là "dối trá và bóp méo". Mở đầu bài viết, Baker đã nêu ra nhiều tuyên bố sai sự thật mà Trump đã đưa ra trong những tuần gần đây, bao gồm cả việc chính quyền Biden đã gửi hàng chục triệu đô la bao cao su đến Gaza, và Ukraine chịu trách nhiệm cho cuộc xâm lược quân sự của Nga.

"Trong tháng đầu tiên kể từ khi trở lại nắm quyền, ông Trump đã một lần nữa chứng minh được sự sẵn sàng trắng trợn đưa ra những sự bóp méo, thuyết âm mưu và lời nói dối trắng trợn để biện minh cho các quyết định chính sách lớn", Baker viết. "Ông Trump từ lâu đã không bị ràng buộc bởi sự thật khi nói đến việc khoe khoang về thành tích của mình và hạ bệ kẻ thù. Nhưng những gì được gọi là 'sự thật thay thế' trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông đã nhanh chóng trở thành một thực tế thay thế hoàn toàn trong nhiệm kỳ thứ hai của ông để đặt nền tảng cho sự thay đổi triệt để khi ông chuyển sang định hình lại nước Mỹ và thế giới một cách mạnh mẽ."

Nhà sử học Ruth Ben-Ghiat của Đại học New York, một chuyên gia về các phong trào và nhà lãnh đạo độc đoán, nói với tờ NY Times rằng việc Trump sẵn sàng lặp lại những điều sai trái liên tục mà không quan tâm đến tính xác thực của chúng khiến ông trở thành "một trong những nhà tuyên truyền lành nghề nhất trong lịch sử".

Trong khi đó, nhà sử học Benjamin Carter Hett của Cao đẳng Hunter nói với Baker rằng có một mối liên hệ trực tiếp giữa chiến dịch nói dối của Trump và loại tuyên truyền mà Đức Quốc xã đã sử dụng để giành quyền lực gần 100 năm trước. "Chính xác là những điều tương tự đã xảy ra trong báo chí Đức rất đa dạng và sôi động của những năm 1920 và 1930", ông nói.

⦿ ---- Phân tích thêm một bịa đặt của Trump, theo 1 bài báo của ProPublica: Khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump đẩy từng cơ quan chính phủ vào "máy nghiền gỗ", một số liệu thống kê đáng kinh ngạc về nhân viên liên bang liên tục xuất hiện: Chỉ có 6% nhân viên liên bang làm việc toàn thời gian tại văn phòng của họ. Theo bất kỳ tiêu chuẩn hậu đại dịch nào, đây là một con số thấp đáng kinh ngạc, đặc biệt là khi các tập đoàn lớn của Mỹ chuyển sang buộc nhân viên trở lại văn phòng năm ngày một tuần.

Điều đó hoàn toàn không đúng sự thật. Bạn có thể tự hỏi tại sao lại đáng để nắm bắt một lời khẳng định sai lầm cụ thể khi có quá nhiều sự thật và số liệu không chính xác tràn ngập trong khu vực thảo luận công khai. Tháng trước, chúng ta đã chứng kiến ​​cảnh tượng thư ký báo chí Bạch Ốc, Karoline Leavitt, tuyên bố sai sự thật rằng Bộ Hiệu quả Chính phủ và Văn phòng Quản lý và Ngân sách của Elon Musk đã "phát hiện ra rằng sắp có 50 triệu đô la tiền thuế của người dân được chi ra để tài trợ cho bao cao su ở Gaza". Musk đã chia sẻ một video tóm tắt về X, nói rằng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Vài ngày sau, tổng thống lại tiếp tục khẳng định rằng chính quyền của ông đã ngăn chặn việc chuyển giao 100 triệu đô la "bao cao su cho Hamas".

Một nhóm kiểm tra thực tế đã bác bỏ những lời khẳng định này, chỉ ra rằng: hồ sơ từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID cho thấy không có chương trình nào như vậy cho Gaza; số tiền liên quan vượt quá ngân sách toàn cầu của cơ quan này để mua bao cao su; và điều đó có nghĩa là hơn 1 tỷ bao cao su cho khoảng 1 triệu nam giới Palestine đang sống ở Gaza. Phải mất hai tuần, Musk mới phủ nhận tuyên bố về bao cao su, nói rằng "chúng tôi sẽ mắc lỗi nói sai, nhưng chúng tôi sẽ hành động nhanh chóng để sửa chữa mọi lỗi lầm".

Khi xem xét cách chính quyền xử lý tuyên bố đã nhanh chóng bị bác bỏ và rõ ràng là sai về những người đang làm việc tại nhà, chúng ta thấy rằng việc sửa chữa "sai lầm" không phải là thông lệ chuẩn mực gần đây đối với cả Bạch Ốc hay những người Cộng hòa nổi tiếng.

Thống kê 6% đã bùng nổ trong nhận thức của công chúng vào đầu tháng 12 năm ngoái khi Thượng nghị sĩ Joni Ernst, một đảng viên Cộng hòa của Iowa, công bố một báo cáo về những người làm việc liên bang với tiêu đề khiêu khích: "Ngoài văn phòng: Các viên chức trên bãi biển và trong bồn tắm bong bóng nhưng không phải trong các tòa nhà văn phòng". Ernst vừa được bổ nhiệm làm đồng chủ tịch của nhóm nghị sĩ quốc hội được thành lập để ủng hộ DOGE, và bà từ lâu đã là người chỉ trích mạnh mẽ những gì bà coi là chi tiêu lãng phí.

Tờ New York Post, nhà bình luận Sean Hannity và những đồng minh khác của Trump đã ngay lập tức đưa tin về tuyên bố này. Hannity đã đăng dòng tweet "CÔNG VIỆC CHO DOGE: Chỉ có 6% nhân viên liên bang làm việc toàn thời gian tại văn phòng, một số không làm việc gì cả: Kiểm toán".

Tờ NYP đã tiếp tục đăng một bài xã luận chế giễu nhân viên liên bang vì "đặc quyền" của họ và đặt câu hỏi: "Quốc gia thực sự cần bao nhiêu người?" Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nói với các phóng viên: "Điều đó thật vô lý và người dân Mỹ sẽ không ủng hộ".

Musk đã chia sẻ lại bài viết trên NY Post cho hơn 200 triệu người theo dõi của mình ngay sau khi bài viết xuất hiện. Ông cho biết mọi thứ thậm chí còn tệ hơn những gì báo cáo phát hiện, khẳng định rằng "nếu bạn không tính nhân viên bảo vệ và nhân viên bảo trì, thì số lượng nhân viên chính phủ trực tiếp đến làm việc và làm việc 40 giờ một tuần chỉ gần 1%! Hầu như không có ai cả".

Con số 6% khiến tôi (phóng viên của ProPublica) thấy rất khó tin. Tôi bắt đầu sự nghiệp của mình tại một tờ báo ở Norfolk, Virginia, nơi có căn cứ Hải quân lớn nhất thế giới. Tôi đã nghĩ về số lượng người cần thiết để điều động một nhóm tác chiến tàu sân bay trong các đợt triển khai kéo dài nhiều tháng. Sau Norfolk, tôi đã dành nhiều năm để đưa tin về an ninh quốc gia. Với những hạn chế trong việc xử lý thông tin mật, hầu như không ai tại các cơ quan tình báo, Bộ Ngoại giao hoặc Pentagon có thể làm việc tại nhà.

Tôi đã tìm kiếm trực tuyến một bản sao báo cáo của Ernst và nhanh chóng tìm thấy đoạn văn có nội dung "Có 6% báo cáo trực tiếp toàn thời gian trong khi gần 1/3 lực lượng lao động của chính phủ hoàn toàn làm việc từ xa". Một chú thích trích dẫn một nguồn duy nhất: một câu chuyện được xuất bản vài tháng trước bởi Federal News Network, một tổ chức tin tức ở vùng ngoại ô Washington chuyên đưa tin về thế giới của những người làm việc trong chính phủ. Tổ chức này đã mời độc giả trả lời một cuộc khảo sát trực tuyến về thói quen làm việc của họ, thu hút 6.338 người trong số 2,2 triệu người làm việc cho chính phủ liên bang. Một câu chuyện về cuộc khảo sát của phóng viên Drew Friedman lưu ý rằng chỉ có 6% số người được hỏi báo cáo làm việc toàn thời gian tại văn phòng.

Một ngày sau khi Ernst công bố báo cáo của mình, Federal News Network đã thêm một lưu ý của biên tập viên vào bài đăng nói rằng câu chuyện của Friedman đã được chỉnh sửa lại để "làm rõ rằng cuộc khảo sát là một cuộc khảo sát không mang tính khoa học đối với những người trả lời tự báo cáo rằng họ là nhân viên liên bang hiện tại và được tự chọn".

Các biên tập viên cho biết họ cũng đã thêm dữ liệu từ một nghiên cứu vào tháng 8 năm 2024 của Văn phòng Quản lý và Ngân sách, trong đó phát hiện ra rằng 54% lực lượng lao động liên bang được yêu cầu phải có mặt tại văn phòng mỗi ngày. Theo nghiên cứu, chỉ có 10% nhân viên liên bang làm việc hoàn toàn tại nhà. Những người được phép có lịch trình kết hợp đã dành trung bình 60% thời gian làm việc của mình tại các văn phòng liên bang.

Trong thế giới báo chí, đây là cách các biên tập viên cố gắng giải quyết các sai sót nghiêm trọng trong tác phẩm của họ. Jared Serbu, phó biên tập viên của Federal News Network, cho biết ông và các đồng nghiệp đã rất ngạc nhiên khi thấy cuộc khảo sát rõ ràng là không khoa học của tổ chức ông bằng cách nào đó đã được chuyển thành một số liệu thống kê xác định về nhân viên liên bang. "Đó là một cuộc khảo sát đối tượng thích hợp của chúng tôi dành cho đối tượng thích hợp của chúng tôi", Serbu cho biết. "Chưa từng có ai nhầm lẫn về điều này trước đây".

Vào cuối tháng 12, một bản tin truyền hình đã trích dẫn ghi chú của biên tập viên và dán nhãn con số 6% là "sai". Vào cùng thời điểm đó, PolitiFact đã xem xét tuyên bố của Johnson rằng chỉ có 1% nhân viên liên bang đến làm việc mỗi ngày và dán nhãn là "cháy quần" [sai kinh khủng], xếp hạng thấp nhất của trang web kiểm tra thực tế đối với một tuyên bố "không chính xác và đưa ra tuyên bố vô lý". Điều đó đáng lẽ phải chấm dứt cuộc trò chuyện. Nhưng không phải vậy.

Vào ngày 20 tháng 1, ngày đầu tiên Trump nhậm chức, Bạch Ốc đã đưa ra một tuyên bố ám chỉ gián tiếp đến cuộc tấn công sắp tới của Musk vào các cơ quan liên bang. Tuyên bố cho biết Trump đang "lên kế hoạch cải thiện trách nhiệm giải trình của các quan chức chính phủ. Người dân Mỹ xứng đáng được hưởng dịch vụ chất lượng cao nhất từ ​​những người yêu đất nước chúng ta. Tổng thống cũng sẽ đưa nhân viên liên bang trở lại làm việc, vì hiện chỉ có 6% nhân viên làm việc trực tiếp".

Một tuần sau đó, một quan chức cấp cao của chính quyền đã trích dẫn con số 6% khi giải thích các kế hoạch cắt giảm quy mô lực lượng lao động liên bang thông qua việc mua lại. "Chúng ta đã trải qua năm năm kể từ khi COVID bùng phát và chỉ có 6% nhân viên liên bang làm việc toàn thời gian tại văn phòng", quan chức này nói với Axios và NBC News. Trích dẫn này cũng xuất hiện trong một bản ghi nhớ do Bạch Ốc gửi cho các đồng minh Cộng hòa, tờ Daily Wire đưa tin.

Tôi đã hỏi thư ký báo chí của Ernst, Zach Kraft, liệu thượng nghị sĩ có dự định sửa lại hồ sơ hay sửa đổi báo cáo của mình không. Ông ấy nói rằng không có kế hoạch nào cả. "Để làm rõ vấn đề — Nếu nhân viên liên bang thực sự xuất hiện với số lượng lớn, thì việc gọi họ trở lại làm việc sẽ không gây tranh cãi", Kraft cho biết trong một email. Ông lưu ý rằng một dự luật do TNS Ernst đưa ra sẽ yêu cầu các nhà quản lý liên bang "điểm danh hàng ngày, để mọi người biết ai đang đến làm việc và ai không".

Bạch Ốc đã không trả lời câu hỏi của tôi về lý do tại sao tuyên bố ngày 20 tháng 1 của họ lại trích dẫn một tuyên bố về nhân viên liên bang đã bị bác bỏ rõ ràng như vậy. Việc miêu tả nhân viên liên bang là lười biếng và lười biếng vẫn là một khía cạnh trọng tâm trong kế hoạch cắt giảm việc làm của chính phủ của tổng thống.

Vào thứ Tư tại Miami, Trump cho biết nhân viên liên bang nên "đến làm việc trực tiếp như những người còn lại trong chúng ta", đồng thời nói thêm rằng: "Bạn không thể làm việc tại nhà. Họ không làm việc. Họ đang chơi quần vợt, họ đang chơi golf, hoặc họ có những công việc khác. Nhưng họ không làm việc, hoặc chắc chắn là họ không làm việc chăm chỉ.” (Nhiều hãng tin lưu ý rằng Trump đã chơi golf trong 9 ngày trong số 30 ngày đầu tiên tại nhiệm.)

Người ta nói rằng chúng ta đang sống trong một xã hội hậu sự thật, rằng mọi thứ đều có thể tranh cãi và không có gì thực sự có thể biết được. Tôi hoàn toàn không đồng ý. Bây giờ, hơn bao giờ hết, sự thật rất quan trọng và ProPublica sẽ tiếp tục theo dõi cách thức và thời điểm những tuyên bố hoàn toàn sai sự thật được đưa vào các cuộc trò chuyện quan trọng về tương lai của đất nước này.

⦿ ---- Một cái tên quen thuộc với những người ủng hộ Tổng thống Trump sẽ là Phó Giám Đốc FBI. Trump đã tuyên bố trên Truth Social vào tối Chủ Nhật rằng chuyên gia bảo thủ Dan Bongino sẽ làm phó giám đốc dưới quyền Kash Patel, theo Washington Post.

Về Bongino: Ông đã làm việc với tư cách là một sĩ quan Ty Cảnh Sát New York trước khi trở thành một mật vụ, giúp bảo vệ các tổng thống George W. Bush và Barack Obama. Kể từ khi rời khỏi Mật vụ, Bongino đã trở thành một chuyên gia cánh hữu và người dẫn chương trình podcast nổi tiếng. Fox News, nơi Bongino từng làm người dẫn chương trình, mô tả ông là "một người phản đối mạnh mẽ các cuộc điều tra về Trump và là người đi đầu trong các tuyên bố gian lận bầu cử năm 2020 của Trump".

Năm 2018, Bongino đã từng nói một câu nổi tiếng: "Toàn bộ cuộc sống của tôi hiện tại là về việc bố ráp những người theo chủ nghĩa tự do", Axios lưu ý. Trang web cánh hữu Twitchy dự đoán "doanh số bán Kaopectate ở khu vực thủ đô DC sẽ tăng trong tuần này", nhờ vào sự lo lắng của những người theo đảng Dân chủ.

Bongino không cần sự xác nhận của Thượng viện cho vị trí số 2, thường do một đặc vụ cấp cao của FBI đảm nhiệm, tờ New York Times lưu ý. Việc Patel chọn ông "là một sự thay đổi đột ngột và triệt để so với thông lệ đó và đặt ra những câu hỏi đáng kinh ngạc về cách hai người chưa từng làm đặc vụ FBI sẽ giám sát quyền giám sát và điều tra rộng lớn của một cơ quan gồm 38.000 người và ngân sách khoảng 11 tỷ đô la", theo tờ NY Times.

Axios nhìn về quan điểm trên, khẳng định rằng với hai người ủng hộ trung thành tuyệt đối của tổng thống ở vị trí cao nhất, "cơ quan FBI có thể hoạt động thực tế như lực lượng an ninh tư nhân của Trump".

⦿ ---- Những người Cộng Hòa chống Trump bị dọa bom. Một cuộc tụ họp của những người bảo thủ chống Trump tại Washington, D.C. đã phải di tản tạm thời vào Chủ Nhật sau khi những người tổ chức cho biết họ đã nhận được "lời đe dọa đánh bom đáng tin cậy" từ một tài khoản mang tên cựu thủ lĩnh của nhóm tân phát xít cực hữu Proud Boys. "Chúng tôi đã nhận được lời đe dọa đánh bom đáng tin cậy từ một tài khoản tự xưng là 'Enrique T.' 'Để vinh danh các con tin J6.'" theo hội nghị thượng đỉnh Principles First cho biết trong một tuyên bố đăng trên X.

Những người tổ chức lưu ý rằng Enrique Tarrio, cựu thủ lĩnh Proud Boys, người đã được Tổng thống Donald Trump ân xá vì vai trò của ông trong vụ tấn công ngày 6 tháng 1 vào Điện Capitol Hoa Kỳ, đã xuất hiện tại sự kiện này hai ngày trước đó và đối đầu với một nhóm cảnh sát bảo vệ trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ sắp phát biểu. Tarrio kiên quyết phủ nhận việc gửi tin nhắn và trong một dòng tweet, cáo buộc những người tổ chức hội nghị thượng đỉnh Principles First về hành vi "vu khống" - ban đầu họ tuyên bố ông là tác giả của lời đe dọa trước khi chỉnh sửa dòng tweet của họ để làm rõ rằng lời đe dọa đến từ một tài khoản sử dụng tên của ông.

Một bản sao của lời đe dọa bom, do nhà báo Jim Acosta có được, cho biết bốn "quả bom ống" đã được đặt bên trong một căn phòng tại Khách sạn Marriott ở Washington, nơi Hội nghị thượng đỉnh đang diễn ra và nói rằng một số người chỉ trích Trump theo đường lối bảo thủ—bao gồm cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie, cựu chủ tịch Ủy ban Quốc gia Cộng hòa Michael Steele và nhà hoạt động Cộng hòa chống Trump George Conway—"đáng phải chết". Sự kiện đã được tiếp tục sau khi những người tổ chức, cảnh sát và an ninh khách sạn xác định rằng việc này là an toàn, theo người sáng lập Principles First Heath Mayo nói với những người tham dự.

⦿ ---- Tổng thống Donald Trump lên mạng giễu các công chức liên bang, những người bị Elon Musk sa thải và đang than khóc vì công việc ổn định của họ biến mất và họ phải thất nghiệp. Tổng thống Donald Trump đã chia sẻ một meme SpongeBob Squarepants chế giễu những người làm việc liên bang vì năng suất lao động thấp và phản đối những nỗ lực sa thải hàng chục nghìn người trong hàng ngũ của chính quyền do Elon Musk lãnh đạo. Hình ảnh được đăng lên tài khoản Truth Social của tổng thống, có chứa một ảnh chụp màn hình đã chỉnh sửa từ một tập phim hoạt hình thiếu nhi nổi tiếng, mô tả nhân vật màu vàng chính đang cân nhắc danh sách những việc mà một nhân vật khác "Đã hoàn thành vào tuần trước".

Meme này—có nguồn gốc từ một tài khoản bảo thủ trên X—trực tiếp tham chiếu đến một email mà Văn phòng Quản lý Nhân sự gửi cho các nhân viên trên khắp các bộ và cơ quan liên bang yêu cầu họ cung cấp danh sách năm thành tích trong tuần trước trước giữa trưa thứ Hai. Email này có vẻ như được gửi theo yêu cầu của Musk, một cố vấn của Trump, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm chi tiêu liên bang DOGE, đe dọa sẽ sa thải những người làm việc liên bang không trả lời.Các nhà lãnh đạo của một số cơ quan, bao gồm Giám đốc FBI và đồng minh của Trump là Kash Patel, đã yêu cầu nhân viên của họ không trả lời. Trong danh sách những thứ mà SpongeBob liệt kê trong meme do Trump chia sẻ có "khóc vì Trump", "khóc vì Elon", "được vào văn phòng một lần" và "đọc một số email". Một thẩm phán đã bác bỏ yêu cầu của các công đoàn lao động về việc dừng các đợt sa thải hàng loạt của chính quyền Trump vào tuần trước.⦿ ---- Nhiều cơ quan chính phủ do các nhà lãnh đạo do Trump bổ nhiệm điều hành đã yêu cầu nhân viên không trả lời email của Elon Musk, mà email của Musk trước đó yêu cầu họ cung cấp năm điểm chính giải thích về công việc họ đã hoàn thành trong tuần qua. "Việc không trả lời sẽ được coi là từ chức", Musk viết vào thứ Bảy trên X.Trong một trong những cuộc thử nghiệm lớn đầu tiên về quyền lực mới tìm thấy của tỷ phú, FBI do Kash Patel điều hành, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia dưới quyền Tulsi Gabbard và các bộ Quốc phòng, Ngoại giao, Năng lượng, Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, và An ninh Nội địa đã yêu cầu nhân viên không trả lời, theo tờ New York Times đưa tin. Văn phòng hành chính của tòa án liên bang cũng đề xuất các thẩm phán liên bang "không hành động".Patel đã yêu cầu nhân viên FBI "tạm dừng mọi phản hồi" vì "FBI, thông qua văn phòng giám đốc, chịu trách nhiệm về tất cả các quy trình đánh giá của chúng tôi". Quyền quan chức Pentagon phụ trách nhân sự cũng lưu ý rằng Bộ Quốc phòng "sẽ tiến hành bất kỳ cuộc đánh giá nào theo các thủ tục riêng của mình". Trong khi đó, Gabbard (Tổng chỉ huy các sở tình báo) đã yêu cầu các sĩ quan cộng đồng tình báo không trả lời "do bản chất nhạy cảm và được phân loại của công việc của chúng tôi", theo tờ NY Times. "Ngay cả khi mọi người không gửi thông tin mật, việc tập hợp tất cả thông tin này ở một nơi sẽ trở thành thông tin mật, đây là hành vi vi phạm an ninh quốc gia", một sĩ quan quân đội đang tại ngũ nói với tờ Washington Post.Email do Văn phòng Quản lý Nhân sự gửi đi dường như cũng đi ngược lại hướng dẫn của chính OPM. Chỉ vài tuần trước, họ đã công bố một đánh giá kết luận rằng bất kỳ phản hồi nào đối với email của toàn chính phủ đều phải "hoàn toàn tự nguyện", theo tờ WP. Chủ tịch của liên đoàn nhân viên liên bang lớn nhất, Liên đoàn Nhân viên Chính phủ Hoa Kỳ, cho biết thông điệp này "hoàn toàn bất hợp pháp" ngoài việc cho thấy "sự thiếu tôn trọng đối với tính toàn vẹn của nhân viên liên bang và công việc quan trọng của họ", theo tờ NY Times.Musk tiếp tục thúc giục phản hồi vào cuối tuần, tại một thời điểm tuyên bố mà không có bằng chứng rằng các nhân viên liên bang bao gồm "những người không tồn tại hoặc danh tính của những người đã chết", theo tờ WP. Tổng thống Trump đã chỉ thị cho Musk phải "hung hăng" hơn trong việc cắt giảm ngân sách của chính phủ thứ Bảy.⦿ ---- Chính quyền Trump cho biết hôm Chủ Nhật rằng họ sẽ cắt giảm 2.000 vị trí tại Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID và cho tất cả trừ một phần nhỏ các nhân viên khác trên toàn thế giới nghỉ việc. Động thái này diễn ra sau khi một thẩm phán liên bang vào thứ Sáu cho phép chính quyền tiến hành sa thải hàng nghìn nhân viên USAID tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Thẩm phán liên bang Hoa Kỳ Carl Nichols đã bác bỏ các đơn kiện của nhân viên yêu cầu tiếp tục tạm thời chặn kế hoạch của chính phủ. Một thông báo được gửi tới các nhân viên của USAID vào Chủ Nhật cho biết "tất cả nhân viên được tuyển dụng trực tiếp của USAID, ngoại trừ nhân viên được chỉ định chịu trách nhiệm về các chức năng quan trọng, lãnh đạo cốt lõi và/hoặc các chương trình được chỉ định đặc biệt, sẽ bị cho nghỉ hành chính trên toàn cầu".Đồng thời, cơ quan này cho biết họ sẽ cắt giảm khoảng 2.000 nhân viên tại Hoa Kỳ. Động thái này diễn ra sau khi hàng trăm nhà thầu của USAID nhận được các lá thư chấm dứt hợp đồng không nêu tên vào cuối tuần. Động thái này làm leo thang cuộc tấn công kéo dài một tháng của chính quyền vào cơ quan này, cơ quan đã đóng cửa trụ sở chính tại Washington và đóng cửa hàng nghìn chương trình USAID và phát triển trên toàn thế giới sau nỗ lực đóng băng viện trợ nước ngoài. Tổng thống Trump và người cắt giảm chi phí chính của ông, Elon Musk, cho rằng công tác viện trợ và phát triển là lãng phí và thúc đẩy chương trình nghị sự tự do. Các báo cáo gần đây cho biết chính quyền đã lên kế hoạch xóa bỏ tất cả trừ 290 người trong số hơn 10.000 vị trí của USAID.Trích dẫn mối quan ngại lớn đối với những người lao động làm việc ở nước ngoài đã báo cáo bị cắt đứt liên lạc với chính phủ, các thông báo cho biết nhân viên ở nước ngoài sẽ vẫn được tiếp cận các nguồn lực của Cơ quan cho đến khi họ trở về nhà. Chính quyền cho biết họ cũng sẽ nhận được hỗ trợ đi lại khi trở về. Thẩm phán cho biết các tuyên bố của chính phủ đã thuyết phục ông rằng rủi ro đối với nhân viên ở nước ngoài "nếu có—là tối thiểu hơn nhiều so với ban đầu".⦿ ---- Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb đã cảnh báo hôm thứ Hai rằng người đồng cấp Nga Vladimir Putin không phải là người đáng tin cậy. "Bạn không thể tin tưởng Vladimir Putin, bạn không thể đạt được thỏa thuận với Putin vì điều đó cũng có nghĩa là đạt được thỏa thuận với Trung Quốc", Stubb phát biểu tại một hội nghị thượng đỉnh quốc tế ở Kiev nhân dịp kỷ niệm ba năm cuộc xâm lược của Nga.Người đứng đầu nhà nước Phần Lan lưu ý thêm rằng Nga đã bắt đầu cuộc chiến, không phải vào năm 2022 (tổng xâm lược Ukraine), mà là vào năm 2008 khi nước này tấn công Georgia (VN thường gọi là Gruzia) và sau đó là vào năm 2014 khi Nga chiếm và sáp nhập Crimea (của Ukraine). "Nếu chúng ta cho phép Nga làm những gì họ muốn làm thì không chỉ Ukraine thua cuộc, mà cả châu Âu và Hoa Kỳ cũng thua cuộc", ông nhấn mạnh.⦿ ---- Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã công bố một gói viện trợ quân sự mới trị giá 1 tỷ euro cho Ukraine trong chuyến thăm Kiev vào thứ Hai. Ông nhấn mạnh rằng chỉ có Ukraine mới có thể quyết định tương lai của mình và rằng hòa bình phải "công bằng, bền vững và toàn diện". Ông nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán phải bao gồm cả Ukraine và châu Âu, bác bỏ lệnh ngừng bắn không đảm bảo sự ổn định lâu dài.Sanchez cũng nhấn mạnh rằng Ukraine nên có thể gia nhập Liên minh châu Âu EU càng sớm càng tốt, củng cố cam kết của Tây Ban Nha đối với sự hội nhập châu Âu của Ukraine. "Chỉ riêng ngoại giao sẽ không đủ. Chúng ta cần kết hợp nó với nhiều sức mạnh và sự thống nhất hơn", ông lập luận. Cam kết của Tây Ban Nha tuân theo các cam kết quốc tế khác, bao gồm khoản thanh toán viện trợ 3,5 tỷ euro theo kế hoạch của Liên minh châu Âu vào tháng 3 và gói hỗ trợ 3,5 tỷ đô la của Canada.⦿ ---- Thủ tướng Canada sắp mãn nhiệm Justin Trudeau đã công bố vào thứ Hai một gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 3,5 tỷ đô la được tài trợ bằng tiền thu được từ các tài sản bị đóng băng của Nga. Ngoài ra, Canada sẽ gửi cho Ukraine 25 xe chiến đấu bộ binh, hai xe hỗ trợ chiến đấu bọc thép, thiết bị và máy bay huấn luyện cho máy bay chiến đấu F-16, cũng như các thiết bị quân sự khác, đạn dược và bộ dụng cụ sơ cứu. Trudeau đã đến Kiev vào đầu ngày hôm nay, Thứ Sáu, để tham dự hội nghị thượng đỉnh Hỗ trợ Ukraine do chính phủ Ukraine tổ chức vào đúng ngày kỷ niệm ba năm cuộc xâm lược của Nga.⦿ ---- Chính phủ Vương quốc Anh đã công bố vào thứ Hai một gói trừng phạt mới đối với Nga, là gói trừng phạt lớn nhất kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào năm 2022. Các hạn chế mới nhắm vào các chuỗi cung ứng quân sự của Nga, bao gồm các thực thể ở các quốc gia thứ ba và các thực thể và cá nhân Nga đã sử dụng doanh nghiệp của họ để cung cấp công nghệ tiên tiến của châu Âu cho Moscow. Ngoài ra, chính phủ Anh đã phạt thêm Bộ trưởng Quốc phòng Bắc Hàn No Kwang Chol và các tướng lĩnh và quan chức cấp cao khác của Bắc Hàn đã tạo điều kiện cho việc triển khai 11.000 quân Bắc Hàn đến Nga vào danh sách trừng phạt."Mỗi tuyến tiếp tế quân sự bị gián đoạn, mỗi rúp bị chặn và mỗi tác nhân gây ra hành vi xâm lược của [Tổng thống Nga Vladimir] Putin bị phơi bày là một bước tiến tới một nền hòa bình công bằng và lâu dài, và hướng tới an ninh và thịnh vượng ở Vương quốc Anh như một phần trong Kế hoạch Thay đổi của chính phủ này", Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Lammy bình luận.⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã trao cho Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump một tài liệu nêu chi tiết tất cả các hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn của Nga, theo Zelenskyy tuyên bố tại hội nghị thượng đỉnh Hỗ trợ Ukraine vào ngày 24 tháng 2.“Hòa bình không thể được tuyên bố trong một giờ, trong một ngày, hôm nay, ngày mai hoặc ngày kia. Thật không may, đây là thực tế. (...) Khi Tướng Kellogg ở Ukraine, tôi đã trao cho ông ấy và tổng thống Hoa Kỳ một tài liệu liệt kê tất cả các lệnh ngừng bắn với ngày cụ thể mà Nga đã vi phạm. Do đó, hòa bình chỉ có thể là kết quả của ngoại giao cân bằng và đảm bảo an ninh rõ ràng”, Zelenskyy cho biết.Chuyến thăm của Đặc phái viên Hoa Kỳ Keith Kellogg tới Ukraine: Keith Kellogg đã đến Kyiv một ngày sau cuộc đàm phán đầu tiên giữa Hoa Kỳ và Nga kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine diễn ra tại Ả Rập Saudi. Vào ngày 20 tháng 2/2025, Zelenskyy cho biết ông đã có các cuộc đàm phán với Kellogg, mô tả đó là một "cuộc trò chuyện tốt đẹp". Tổng thống Ukraine cũng tuyên bố rằng Ukraine đã sẵn sàng ký kết một thỏa thuận mạnh mẽ và có lợi với tổng thống Hoa Kỳ liên quan đến đầu tư và an ninh.Sau đó, khi bình luận về cuộc gặp với Zelenskyy, Kellogg gọi tổng thống Ukraine là "nhà lãnh đạo dũng cảm của một quốc gia tác chiến" và mô tả các cuộc thảo luận của họ là tích cực. Ngoài ra, trong chuyến thăm một bệnh viện quân y ở Irpin, Kellogg tuyên bố rằng Hoa Kỳ ủng hộ Ukraine và bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào với Nga cũng phải đảm bảo rằng "sẽ không có chiến tranh tiếp theo".⦿ ---- Mike Waltz, Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Hoa Kỳ, đã mô tả Trump là một "tổng thống của hòa bình" với sứ mệnh chấm dứt nhiều cuộc chiến tranh và ca ngợi Trump là người đàm phán chính. "Chỉ nhờ sức mạnh tuyệt đối của ông ấy mà chúng ta mới ở vào vị trí này", Waltz tuyên bố, mà không giải thích thêm về ý nghĩa thực sự của điều đó.Ông cũng nhắc lại tuyên bố của chính Trump rằng Nga đã xâm lược các nước láng giềng dưới thời Bush, Obama và Biden — nhưng thật kỳ diệu, không phải dưới thời tổng thống của ông. Ông đã phác thảo bốn thành phần chính trong chiến lược Ukraine của Trump:・Một sự thay đổi trong viện trợ quân sự – chuyển sang "quan hệ đối tác kinh tế với Ukraine", tập trung vào khoáng sản đất hiếm. Waltz nhấn mạnh rằng người nộp thuế Hoa Kỳ nên thấy lợi nhuận hữu hình từ khoản đầu tư của họ.・Một lệnh ngừng bắn – Một động thái thúc đẩy chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch.・Định hình lại quan hệ Mỹ-Nga – Đánh giá lại cách tiếp cận ngoại giao đối với Moscow.・Phối hợp chặt chẽ hơn với các đồng minh châu Âu – khuyến khích châu Âu chịu trách nhiệm lớn hơn đối với an ninh của chính mình.Khoáng sản đất hiếm: cốt lõi của các cuộc đàm phán kinh tế Hoa Kỳ-Ukraine: Một trong những yếu tố quan trọng nhất của hợp tác Hoa Kỳ-Ukraine xoay quanh các khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên quan trọng. Vào ngày 22 tháng 2, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent đã xác nhận rằng theo một thỏa thuận khoáng sản được đề xuất, Washington sẽ đầu tư vào Ukraine mà không tuyên bố quyền sở hữu tài sản của mình hoặc làm tăng gánh nặng nợ của Kyiv.Các báo cáo chỉ ra rằng vào ngày 21 tháng 2, Ukraine đã nhận được phiên bản sửa đổi của thỏa thuận từ Washington. Bản dự thảo mới nhất này nghiêm ngặt hơn đáng kể so với đề xuất ban đầu do Bộ trưởng Tài chính Bessent trình bày. Những thay đổi chính trong đề xuất sửa đổi của Hoa Kỳ bao gồm:・100% quyền sở hữu của Hoa Kỳ đối với quỹ đầu tư tài nguyên trong tương lai.・Cấu trúc hợp tác đóng góp 2:1, trong đó Ukraine cung cấp 2/3 doanh thu khoáng sản trong tương lai, trong khi Hoa Kỳ đóng góp 1/3 còn lại — đã được cung cấp dưới hình thức viện trợ quân sự.・Một quỹ trị giá 500 tỷ đô la, không chỉ bao gồm khoáng sản đất hiếm mà còn cả dầu khí.・Doanh thu các cảng bị loại khỏi thỏa thuận.・Không có bảo đảm an ninh nào gắn liền với thỏa thuận; Hoa Kỳ coi thỏa thuận này hoàn toàn mang tính thương mại.Vào ngày 22 tháng 2, Bloomberg đưa tin rằng Ukraine đã từ chối yêu cầu của Hoa Kỳ về việc thành lập một quỹ đầu tư trị giá 500 tỷ đô la, vốn nhằm cấp cho Washington một cổ phần trong ngành công nghiệp khoáng sản quan trọng của Ukraine.⦿ ---- Friedrich Merz, lãnh đạo Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo Đức (CDU: Christian Democratic Union), cho biết hôm thứ Hai rằng ông quyết tâm đàm phán với Đảng Dân chủ Xã hội (SPD: Social Democratic Party) và thành lập chính phủ vào lễ Phục sinh. (Ghi chú: Nghĩa là đảng cực hữu mà Trump và Elon Musk ủng hộ bị cho ra rìa.)Trong một cuộc họp báo, người chiến thắng trong cuộc bầu cử gần đây nhất của Đức cho biết một trong những ưu tiên hàng đầu của ông cho các cuộc đàm phán trong tương lai là chính sách đối ngoại. Ông sẽ nhấn mạnh đến mối quan hệ với Hoa Kỳ và việc bảo vệ châu Âu. Ông cũng sẽ thảo luận về vấn đề di cư và tình hình kinh tế của đất nước.Về thành tích của đảng cực hữu Alternative for Germany (AfD), Merz nói thêm rằng thành tích của AfD là "một dấu hiệu cảnh báo cho trung tâm dân chủ để giải quyết các vấn đề". Tuy nhiên, ông cũng tuyên bố đã đến lúc "phải nhanh chóng đàm phán với SPD và thành lập chính phủ".⦿ ---- Friedrich Merz, lãnh đạo Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo Đức (CDU), cho biết tại một cuộc họp báo hôm thứ Hai rằng NATO "vẫn đang hoạt động rất tốt" và hy vọng mối quan hệ trong liên minh sẽ vẫn như vậy. Khi được hỏi về mối quan hệ của mình với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Merz chỉ ra rằng "Hoa Kỳ là một phần quan trọng của NATO, giống như Châu Âu". Ông giải thích rằng cả hai bên đều là một liên minh có cùng sự hiểu biết về tự do, dân chủ và cách thức hoạt động của nền kinh tế thị trường. "Tôi vẫn hy vọng rằng người Mỹ sẵn sàng đàm phán với Châu Âu vì lợi ích của chính họ", ông khẳng định lại.⦿ ---- Hàng chục triệu người Đức đã đi bỏ phiếu vào Chủ Nhật tuần này cho cuộc bầu cử liên bang bất thường trong một cuộc bỏ phiếu sẽ định hình tiến trình của quốc gia thành viên lớn nhất EU và nền kinh tế lớn nhất của nước này trong bốn năm tới. Thăm dò ý kiến cử tri đầu tiên, Friedrich Merz của CDU (Christian Democratic Union of Germany: Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo Đức) trung hữu đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử và hiện có khả năng sẽ trở thành thủ tướng, thay thế Olaf Scholz của SPD trung tả, người đã thừa nhận thất bại vào tối Chủ Nhật.Chính phủ mới sẽ thừa hưởng một nền kinh tế đã suy thoái trong hai năm liên tiếp lần đầu tiên sau nhiều thập niên, chi phí sinh hoạt tăng cao và kêu gọi cải tổ triệt để các quy định về nhập cư và tị nạn. Lãnh đạo CDU trung hữu Friedrich Merz, người chiến thắng chính trong cuộc bầu cử, dễ hiểu là trung tâm của các cuộc thảo luận.Liên minh CDU/CSU của Friedrich Merz được dự đoán sẽ giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử của Đức với 29% số phiếu bầu, thấp hơn một chút so với mức 31% dự kiến trong các cuộc thăm dò, một cuộc thăm dò ý kiến cử tri của ARD1 cho thấy vào Chủ Nhật. Đảng cực hữu Alternative fuer Deutschland (AfD) đang trên đường giành vị trí thứ hai với 19,5%. Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của Thủ tướng Olaf Scholz dự kiến sẽ có kết quả tốt hơn một chút so với dự kiến, giành được 16,5% số phiếu bầu.Merz, người ngày càng có khả năng trở thành thủ tướng tiếp theo của Đức, đã tái khẳng định lập trường của mình chống lại việc thành lập liên minh với đảng cực hữu AfD, nhấn mạnh rằng chính trị của họ không phù hợp với chính trị của các đảng trong Liên minh.Về chính sách đối ngoại, Merz nhấn mạnh rằng: "ưu tiên tuyệt đối là người châu Âu phải giao tiếp và đoàn kết". Ông xác nhận rằng ông vẫn tiếp tục liên lạc chặt chẽ với nhiều nguyên thủ quốc gia và chính phủ trong đảng của mình, tuyên bố rằng mục tiêu là củng cố châu Âu để giữ được độc lập, khỏi lệ thuộc Hoa Kỳ.⦿ ---- Đảng nhà thờ thắng lớn: Lãnh đạo đảng CDU, ông Friedrich Merz, 69 tuổi, là ứng cử viên sáng giá cho chức thủ tướng Đức sau cuộc bầu cử bất ngờ vào Chủ Nhật. Friedrich Merz, lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) và là ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bầu cử đã phải chờ đợi rất lâu để đạt thành tích này - chỉ còn cách chức thủ tướng Đức một bước nữa.Người đàn ông 69 tuổi này luôn dẫn đầu trong các cuộc thăm dò kể từ khi Thủ tướng đương nhiệm Olaf Scholz thua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm vào tháng 12 năm ngoái, dẫn đến cuộc bầu cử sớm vào Chủ Nhật tuần này, ngày 23 tháng 2. Trước đây là đối thủ lâu năm của cựu Thủ tướng trung dung Angela Merkel, Merz có khuynh hướng thiên hữu đã trở thành chủ tịch đảng CDU vào tháng 1 năm 2022 và trở thành ứng cử viên được chỉ định cho chức thủ tướng vào tháng 9 năm ngoái.Với mục tiêu đưa đảng đi theo hướng bảo thủ hơn, ông đã đưa vấn đề hạn chế di cư bất hợp pháp trở thành vấn đề trung tâm trong chính trị của đảng. Merz học luật và ban đầu làm luật sư. Sau khi gia nhập CDU khi còn đi học, ông luôn để mắt đến chính trị và được bầu vào Nghị viện châu Âu năm 1989. Sau đó, ông chuyển sang chính trị trong nước sau khi trở thành thành viên quốc hội Đức năm 1994.Vươn lên qua các cấp bậc của đảng trong vài năm tiếp theo, Merz cuối cùng đã bị gạt ra ngoài lề trong đảng sau cuộc đấu tranh giành quyền lực với Angela Merkel. Ông quyết định rời bỏ chính trường và dành nhiều năm làm việc ở các vị trí cấp cao trong khu vực tư nhân, chẳng hạn như tại BlackRock Đức và HSBC Trinkhaus & Burkhardt, và cũng phục vụ trong ban quản trị của EY Đức và đội bóng đá Borussia Dortmund. Sự trở lại quốc hội của ông sau hơn một thập được đánh dấu bằng những nỗ lực của ông nhằm chuyển CDU sang lập trường được mô tả là bảo thủ hơn về mặt xã hội và ủng hộ doanh nghiệp.⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm Chủ Nhật cho biết ông sẽ từ chức tổng thống nếu điều đó có nghĩa là đạt được hòa bình lâu dài ở Ukraine. "Nếu để đạt được hòa bình, các bạn thực sự cần tôi từ bỏ chức vụ của mình, tôi đã sẵn sàng", Zelensky phát biểu tại Kyiv, phát biểu tại một diễn đàn của chính phủ đánh dấu ba năm kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược đất nước ông. Ông gợi ý rằng tư cách thành viên NATO cho Ukraine sẽ cần phải được đưa ra thảo luận.Khi được hỏi liệu ông có đổi chức vụ của mình để lấy hòa bình không, Zelensky trả lời một nhà báo, "Tôi có thể, đổi lấy NATO". (Vì nếu Ukraine vào NATO là an toàn, được NATO bảo vệ tập thể.) Phát biểu của Zelensky được đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Trump chụp mũ tổng thống Ukraine là "kẻ độc tài không có bầu cử" đang làm một "công việc tồi tệ". Luật pháp Ukraine ngăn cản các cuộc bầu cử khi đang trong tình trạng thiết quân luật, như đất nước hiện tại.Sự việc này cũng xảy ra khi chính quyền Trump phần lớn đã loại Ukraine và châu Âu khỏi các cuộc đàm phán ban đầu với Nga để chấm dứt chiến tranh. Khi lời lẽ của Trump về cuộc chiến ngày càng giống với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Zelensky đã cáo buộc ông Trump vào tuần trước là đang sống trong "mạng lưới thông tin sai lệch".Zelensky vẫn tiếp tục nhận được sự ủng hộ đa số ở Ukraine, theo cuộc thăm dò mới nhất, trái ngược với tuyên bố của Trump quy chụp tuần trước rằng Zelensky có tỷ lệ ủng hộ là 4% — trong khi các thăm dò khác cho thấy 57% dân Ukraine ủng hộ Zelensky.Phát biểu trước cuộc họp của Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine do Hoa Kỳ đứng đầu tại Brussels gần hai tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth cho biết tư cách thành viên NATO là không "thực tế" và ám chỉ rằng Mỹ sẽ không còn ưu tiên an ninh châu Âu và Ukraine nữa. Hegseth cho biết "Hoa Kỳ không tin rằng tư cách thành viên NATO của Ukraine là kết quả thực tế của một giải pháp đàm phán", đồng thời nói thêm rằng quân đội Hoa Kỳ sẽ không tham gia vào việc bảo vệ Ukraine sau chiến tranh.⦿ ---- Ukraine và Hoa Kỳ đang tiếp tục đàm phán về tài nguyên khoáng sản, theo Andrii Yermak phát biểu tại diễn đàn Ukraine. Năm 2025 vào ngày 23/2, xác nhận rằng ông và Bộ trưởng Kinh tế Yuliia Svyrydenko đang tiến tới vòng đàm phán tiếp theo với các đối tác Hoa Kỳ. “Chúng tôi chắc chắn sẽ tiếp tục cuộc đối thoại này với các đối tác của mình. Để nói rõ hơn, không ai từ chối bất cứ điều gì. Chúng tôi đang tham gia vào một quy trình làm việc bình thường”, Yermak cho biết.Ông nhấn mạnh rằng thỏa thuận cuối cùng phải phù hợp với lợi ích quốc gia của Ukraine đồng thời cũng phải hấp dẫn đối với các đối tác của mình. Svyrydenko nói thêm rằng ưu tiên của Ukraine không chỉ là xuất cảng nguyên liệu thô mà còn thu hút đầu tư vào chế biến và phát triển tài nguyên. Bà cũng lưu ý rằng các nguồn tài nguyên khoáng sản trị giá 350 tỷ đô la hiện đang nằm ở các vùng lãnh thổ tạm thời bị Nga chiếm đóng.“Chúng tôi hiểu rằng đây là những nguồn tài nguyên hiện đang do kẻ xâm lược kiểm soát và có thể được sử dụng để chống lại chúng tôi. Lấy titan làm ví dụ, nó rất quan trọng đối với hàng không, quốc phòng và y học, và nó sẽ được sử dụng để chống lại chúng tôi trong cuộc chiến này. Nhiệm vụ của chúng tôi là xác nhận trữ lượng đã được chứng minh trong Ukraine và thu hút các nhà đầu tư để chế biến, không chỉ xuất khẩu nguyên liệu thô, vốn là chủ đề chính trong các cuộc thảo luận gần đây”, Svyrydenko cho biết.Vào ngày 22 tháng 2, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent tuyên bố rằng theo thỏa thuận tài nguyên khoáng sản, Mỹ sẽ đầu tư vào Ukraine mà không cần mua lại quyền sở hữu tài sản của nước này và Ukraine sẽ không phải gánh thêm nợ. Bessent cũng tuyên bố rằng đã có "những sự bóp méo và không chính xác" xung quanh quan hệ đối tác kinh tế mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đề xuất với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ, Donald Trump, cho biết hôm thứ Bảy rằng ông đang cố gắng thu hồi tiền từ khoản viện trợ mà Hoa Kỳ đã cung cấp cho Ukraine kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu. Cụ thể, đó là khoản tiền hàng triệu đô la mà chính quyền Biden đã cung cấp cho người Ukraine để tự vệ chống lại cuộc xâm lược của Nga."Chúng tôi đang yêu cầu đất hiếm và dầu mỏ, bất cứ thứ gì chúng tôi có thể có được", tổng thống Hoa Kỳ phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) ở Maryland, gần Washington. "Tôi đang cố gắng lấy lại tiền hoặc bảo đảm số tiền đó", Trump cho biết trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Washington và Kiev về một thỏa thuận sẽ cho phép Hoa Kỳ tiếp cận các nguồn tài nguyên khoáng sản của Ukraine."Tôi muốn họ trả lại cho chúng tôi một khoản tiền cho tất cả số tiền chúng tôi đã đầu tư", ông nói thêm tại hội nghị. Ukraine có nguồn tài nguyên lithium và titan đáng kể, đây là những nguồn tài nguyên thiết yếu cho các ngành công nghiệp công nghệ cao như hàng không vũ trụ và xe điện.⦿ ---- Vài ngày sau khi tuyên thệ nhậm chức giám đốc FBI, Kash Patel sẽ tuyên thệ nhậm chức quyền giám đốc Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ (ATF: Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives). Thỏa thuận bất thường này sẽ có một người phụ trách hai cơ quan chính trong Bộ Tư pháp, sau khi các thượng nghị sĩ của cả hai đảng đặt câu hỏi liệu Patel có đủ kinh nghiệm để điều hành một trong hai cơ quan này trong quá trình xác nhận FBI của ông hay không, theo tờ Washington Post đưa tin. Ông Patel trước giờ đã công kích FBI một cách công khai và Thượng nghị sĩ Chris Coons phàn nàn rằng Patel "đã tích cực phá hoại cơ quan mà ông muốn lãnh đạo".Theo NBC News, ATF với 5.000 nhân viên cũng là đối tượng bị đảng Cộng hòa chỉ trích, những người cho rằng các chính sách của cơ quan này gây nguy hiểm cho quyền Tu chính án thứ hai (quyền dùng súng). Nhiệm vụ của cơ quan này bao gồm quản lý việc bán và cấp phép vũ khí, và những người ủng hộ bảo vệ ATF như một cơ quan phi chính trị chống lại bạo lực súng đạn. Tháng trước, các thành viên Hạ viện Cộng Hòa đã đưa ra luật bãi bỏ ATF và đảng Cộng hòa đã cắt giảm ngân sách của cơ quan này trong chính quyền Biden.Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp trong tháng này để "chấm dứt các chính sách hiện hành được thiết kế nhằm hạn chế quyền rõ ràng của công dân tuân thủ pháp luật được giữ và mang vũ khí". Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi đã sa thải cố vấn chung của ATF vào thứ năm, theo NBC, nói rằng không trích dẫn bằng chứng rằng Pamela Hicks đang "nhắm mục tiêu vào chủ sở hữu súng". Steve Dettelbach là giám đốc của cơ quan này dưới thời Tổng thống Biden. Patel đã tuyên thệ nhậm chức giám đốc FBI vào thứ sáu sau khi được Thượng viện xác nhận vào ngày hôm trước.⦿ ---- Tướng Mỹ xuất hiện bên Bộ Trưởng Quốc Phòng Đài Loan. Một bức ảnh được chia sẻ trực tuyến bởi Cơ quan Thông tấn Quân sự (MNA) vào cuối tuần cho thấy một sĩ quan của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đã có mặt tại Đài Loan vào thứ Sáu. Bộ Quốc phòng Đài Loan đã tổ chức một cuộc họp vào ngày hôm đó, do Bộ trưởng Quốc phòng Wellington Koo chủ trì, để chuẩn bị cho cuộc tập trận quân sự Han Kuang lần thứ 41 vào mùa hè này.Một bức ảnh chụp sự kiện cho thấy một tấm biển tên có thể nhìn thấy một phần bên cạnh Koo, hiển thị dòng chữ tiếng Quan Thoại cho "Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương" và dòng chữ tiếng Anh là "J5 Maj General" ("Thiếu tướng J5"), theo UDN.Sau khi phương tiện truyền thông địa phương nhận thấy chi tiết này, MNA đã thay thế hình ảnh bằng phiên bản đã chỉnh sửa, xóa tấm biển khỏi góc dưới bên phải. Một số bản tin suy đoán rằng sĩ quan ngồi cạnh Koo có thể là Thiếu tướng Jay Bargeron của Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ. Khi được hỏi về vấn đề này, MND cho biết Đài Loan thường xuyên tiến hành trao đổi với các đối tác và đồng minh để nâng cao hiệu quả chiến đấu. Bộ này không xác nhận hay bác bỏ các chi tiết chính, mà một số người hiểu là sự xác nhận ngầm về sự tham dự của Bargeron, theo PTS.Su Tzu-yun, Giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Quốc gia, lưu ý rằng Bargeron giữ chức giám đốc hoạch định chiến lược và chính sách tại Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Với vai trò của mình, Su cho biết, sự hiện diện của ông với tư cách là người quan sát tại phiên họp lập kế hoạch trước cuộc tập trận Han Kuang không nên được coi là bất thường, theo UDN.Su cũng chỉ ra quyết định gần đây của Washington về việc dỡ bỏ lệnh đóng băng viện trợ nước ngoài cho Đài Loan. Sự hiện diện của một người quan sát quân sự Hoa Kỳ nhấn mạnh mức độ hợp tác chặt chẽ giữa Đài Bắc và Washington và sự tập trung liên tục của chính quyền Trump vào an ninh khu vực.⦿ ---- Vivian Wilson, cô con gái xa cách của Elon Musk, dường như đã phản ứng với những tin nhắn khiêu dâm mà ông Musk đã gửi cho cô bạn tình Ashley St. Clair. Những tin nhắn này được tiết lộ như một phần trong vụ kiện giành quyền nuôi con của St. Clair, 26 tuổi, một người ảnh hưởng mạng. Trong những tin nhắn này, Musk, 53 tuổi, được cho là đã nói với cô St. Clair rằng "Anh muốn làm em có bầu lần nữa" và rằng họ còn "một đàn con nữa mà em phải sinh cho anh".Cô Wilson đã lên Threads sau khi những tin nhắn này của bố bị truyền thông lộ ra, và không nêu tên cha mình, cô nói rằng: "Hôm nay tôi đã đọc những thứ mà tôi không thể quên được. Tôi ghen tị với con người của tôi cách đây một giờ". Chỉ mới tuần trước, cô con gái 21 tuổi của Musk đã tiết lộ rằng cô đã biết về người em mới nhất của mình trên Reddit. Trong một TikTok, cô cho biết đây không phải là lần đầu tiên cô biết về một người em mới thông qua ứng dụng mạng xã hội này.Trong phần bình luận của bài đăng mới nhất của cô, người dùng đã nhanh chóng ủng hộ Wilson. Một người dùng đã viết: "Chúng ta sẽ phải gây quỹ cộng đồng cho tất cả những đứa con của ông Musk để điều trị vì ông ta sẽ không bao giờ trả tiền cho việc đó".⦿ ---- Một chuyến bay của American Airlines từ New York đến Delhi đã phải chuyển hướng đến Rome do có đe dọa đánh bom. Chiếc Boeing 787-9 Dreamliner, chở 199 hành khách, được các máy bay phản lực quân sự hộ tống tới phi trường hạ cánh. Một chuyến bay của American Airlines trên đường từ New York đến Delhi đã buộc phải quay lại và hướng đến sân bay Fiumicino của Rome vào Chủ Nhật khi đang bay qua Biển Caspi.Người phát ngôn của Sân bay quốc tế Leonardo da Vinci của thủ đô Ý, Francesco Garibaldi, đã không đưa ra lý do thay đổi kế hoạch bay. Các phương tiện truyền thông đưa tin rằng chuyến bay đã bị chuyển hướng do có đe dọa đánh bom, hạ cánh tại Rome lúc 5:22 chiều CET sau khi được hai máy bay chiến đấu quân sự hộ tống. Tổng cộng có 199 hành khách cùng phi hành đoàn trên chiếc Boeing 787-9 Dreamliner. ân bay được chọn để xử lý tình huống khẩn cấp thay vì các sân bay lớn khác dọc theo tuyến bay AA292 như Istanbul và Dubai vẫn tiếp tục hoạt động bình thường.⦿ ---- HỎI 1: Ăn từ hộp nhựa có thể làm tăng nguy cơ suy tim?ĐÁP 1: Đúng vậy. Ăn từ hộp nhựa? Nó có thể làm tăng nguy cơ suy tim của bạn! Một nghiên cứu gần đây đã tiết lộ những tác động đáng báo động đến sức khỏe liên quan đến việc ăn từ hộp nhựa đựng đồ ăn mang về, liên kết nó với nguy cơ suy tim sung huyết tăng cao. Được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu Trung Quốc, nghiên cứu có sự tham gia của hơn 3.000 người tham gia và kiểm tra tác động của việc tiếp xúc với nhựa đối với sức khỏe tim mạch.Ngay cả khi tiếp xúc trong thời gian ngắn với các hạt rò rỉ vào thực phẩm hoặc chất lỏng từ hộp nhựa "có thể gây ra những thay đổi trong mô cơ tim" cho thấy bệnh tim mạch, nghiên cứu được công bố trên tạp chí Ecotoxicology and Environmental Safety cho biết. Những phát hiện này đã được quan sát trong ba tháng, trong thời gian đó, chuột được cho uống nước đã tiếp xúc với nước sôi trong hộp nhựa ở các khoảng thời gian khác nhau - 1 phút, 5 phút và 15 phút. Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Vào năm 2032, có xác suất rủi ro 3,1%, hay 1 trong 32, để tiểu hành tinh tên là 2024 YR4 bắn trúng vào địa cầu?ĐÁP 2: Đúng vậy. Một tiểu hành tinh rộng từ 130 đến 300 feet (91.44 mét) có một chút khả năng va chạm với Trái đất vào năm 2032 — nhưng tỷ lệ chính xác đã là một mục tiêu di động kể từ khi tảng đá vũ trụ này được phát hiện lần đầu tiên cách đây gần hai tháng. Theo ước tính mới nhất của NASA về tiểu hành tinh, được gọi là 2024 YR4, thì nó chỉ có 0,28% khả năng va chạm với Trái đất — khoảng 1 trong 360 khả năng. Nhưng cơ quan này đã đưa ra xác suất là 1,5% vào thứ Tư, và một ngày trước đó, NASA ước tính khả năng xảy ra va chạm là mức cao kỷ lục là 3,1%, hay 1 trong 32. Chi tiết: