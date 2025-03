- Họp báo, được hỏi Putin có phải là nhà độc tài hay không, Trump lờ đi câu hỏi và kể tội Zelensky không muốn hòa bình. - Trump dọa cắt Ukraine ra khỏi mạng Internet nếu không ký thỏa thuận đổi khoáng sản lấy quân viện - Zelensky: chưa sẵn sàng ký thỏa thuận đổi khoáng sản Ukraine lấy quân viện của Mỹ (và Mỹ không cam kết giữ an ninh cho Ukraine). Zelensky: phải có châu Âu trong bàn đàm phán hòa b

Hình trên là cuộc biểu tình sáng nay, Thứ Bảy, trước tòa nhà Quốc Hội ở thủ đô Hoa Kỳ để chống các sắc lệnh của Tổng Thống Donald Trump và các hành động của tỷ phú Elon Musk. Có ít nhất 50 cuộc biểu tình tại 50 tiểu bang.

.

- Họp báo, được hỏi Putin có phải là nhà độc tài hay không, Trump lờ đi câu hỏi và kể tội Zelensky không muốn hòa bình.

- Trump dọa cắt Ukraine ra khỏi mạng Internet nếu không ký thỏa thuận đổi khoáng sản lấy quân viện

- Zelensky: chưa sẵn sàng ký thỏa thuận đổi khoáng sản Ukraine lấy quân viện của Mỹ (và Mỹ không cam kết giữ an ninh cho Ukraine). Zelensky: phải có châu Âu trong bàn đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga.

- Trump thú nhận Nga xâm lăng Ukraine, nhưng vì Ukraine cứng đầu với Putin. Trump nói hài lòng vì Zelensky sắp ký thỏa thuận Ukraine cho Mỹ khai thác khoáng sản đổi quân viện.

- Thành phố New York kiện Trump, đòi trả 80 triệu đô

- Trump lại nói muốn nhiệm kỳ thứ 3 ngồi ghế Tổng Thống

- Musk và DOGE nói tới giờ tiết kiệm chính phủ 55 tỷ đô, thực tế là 7,2 tỷ đô

- Trump ca ngợi Musk, hối thúc cắt mạnh hơn

- Bị phản đối dữ dội, Trump đồng ý sẽ không cắt giảm Chương trình Y tế WTC

- Tòa Tối Cao ngăn tạm một sắc lệnh của Trump vài ngày: tạm cho Hampton Dellinger giữ ghế Giám Đốc Văn phòng Cố Vấn Đặc biệt tớin thứ Tư

- Tổng thống Pháp: hứa kêu gọi Tổng thống Trump chớ để thuế quan làm hại đồng minh

- Trump xóa sổ DEI, nhưng E (công bằng) là cần thiết và được tòa bảo vệ: Thẩm phán Adam Abelson chận phần lớn các lệnh của Trump về ngưng hỗ trợ DEI

- Chiến lược gia Dân chủ James Carville: Dân Chủ sẽ thắng ghế Thống Đốc Virginia trong bầu cử 2025, và sẽ thắng đa số Hạ Viện năm 2026.

- Chống Trump: ít nhất 50 cuộc biểu tình tại 50 tiểu bang

- DB Georgia Marjorie Taylor Greene phun lại tin vịt: Obama sinh ngoài Hoa Kỳ

- Bộ Quốc phòng cắt 5.400 nhân viên thử việc

- Trump: đã nói chuyện tốt đẹp với Putin, nhưng chưa thoải mái với Zelensky, bất kể Ukraine "không có quân bài nào để chơi"

- Trump: muốn có họp trực tiếp giữa Putin và Zelensky.

- Trump: sắp có thỏa thuận khai thác khoáng sản với Ukraine.

- Trump: sẽ không gặp Putin tại Moscow ngày 9 tháng 5.

- Trump cử Tướng Dan Caine làm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, thay Tướng Charles Brown Jr. (Tướng Caine từng nói với Trump: Tôi sẵn sàng giết người vì Ngài)

- Elon Musk hối thúc hòa bình Ukraine, chỉ trích những người xúi giục Ukraine hung hăng chống Nga

- AP kiện Bạch Ốc vì bị cấm vào Phòng Bầu dục và bị cấm lên phi cơ Không Lực Một

- Cựu giám đốc KGB Alnur Musayev đưa tin trên X và Facebook: năm 1987, khi Trump thăm Moscow, bị Cục 6 KGB tuyển dụng làm gián điệp, có mật danh là Krasnov.

- Trump dọa cắt tiền cho tiểu bang Maine về áp dụng luật thể thao cho nữ giới, bị Thống đốc (Dân Chủ) dọa ngược lại: sẽ kiện Trump ra tòa

- Sa thải hàng nghìn nhân viên lâm nghiệp bất kể tăng cơ nguy cháy rừng chết người

- Sa thải 1.000 nhân viên của Cục Công viên Quốc gia, kể cả người thợ khóa duy nhất bất kể không ai làm được hay thay anh này

- Sẽ giam di dân ở các trại lính trước khi trục xuất

- Bố ráp di dân chậm, quyền Giám Đốc Caleb Vitello của ICE bị Trump lột chức.

- Các chỉ số chứng khoán giảm vì lo kinh tế

- Đài Loan lo ngại: Trump sẽ nói chuyện trực tiếp với Tập Cận Bình, trả giá về số mệnh Đài Loan

- Các công ty Nam Hàn chuẩn bị vào lại thị trường Nga theo chân Trump và các hãng Mỹ trong quý 2 năm nay.

- Warren Buffett (CEO hãng Berkshire): Berkshire đã nộp thuế năm 2024 cho IRS tới 26,8 tỷ đô, nhiều nhất trong các công ty; trấn an cổ đông: tiền gửi cổ phiếu an toàn hơn tiền mặt.

- Kentucky: nổ súng trước DMV, 3 người chết

- South Carolina: 1 tử tù xin bị xử bắn

- Tòa xử kẻ đâm nhà văn Sir Salman Rushdie 15 nhát dao có tội cố sát

- Sri Lanka: xe lửa chạy, tông vào, chết 6 con voi

- Los Angeles: Thị trưởng Los Angeles cách chức Trưởng phòng Cứu Hỏa Kristin Crowley vì ứng phó chữa cháy chậm

- Nam Hàn: có 2 con với chồng người Hàn xong, phụ nữ Việt bỗng rối loạn tâm thần, đâm chết chồng, bị 3 năm tù

- Mexico: 49 di dân chờ nhập lậu vào Mỹ bị bắt cóc, được cảnh sát cứu, có 11 người Việt

- HỎI 1: Rủi ro sạn thận có thể giảm 22% nhờ ăn nhiều chất niacin (có nhiều trong ức gà, cá ngừ, gà tây, đậu phụng, nấm)? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Đối với trẻ em và thiếu niên, uống tốt nhất là nước lọc, sữa bò nguyên chất và một ít nước ép rau? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-22/2/2025) ⦿ ---- Tổng giám đốc điều hành Berkshire Hathaway Inc. Warren Buffett đã nói với các cổ đông của công ty trong một lá thư vào thứ Bảy rằng họ có thể yên tâm rằng phần lớn tiền của họ sẽ "mãi mãi được triển khai" vào cổ phiếu (equities). Ông nhấn mạnh rằng Berkshire sẽ "không bao giờ" thích sở hữu tài sản tương đương tiền mặt vào "các doanh nghiệp tốt".

.

"Tiền giấy có thể chứng kiến ​​giá trị của nó bốc hơi nếu sự điên khùng về tài chính xảy ra. Ở một số quốc gia, hành vi liều lĩnh này đã trở thành thói quen và trong lịch sử ngắn ngủi của đất nước chúng ta, Hoa Kỳ đã tiến gần đến bờ vực. Trái phiếu có phiếu cố định (Fixed-coupon bonds) không bảo vệ được tiền tệ khỏi sự mất giá", Buffett giải thích.

.

⦿ ---- Tổng giám đốc điều hành Berkshire Hathaway Inc. Warren Buffett đã tiết lộ vào thứ Bảy trong bức thư gửi các cổ đông của công ty rằng vào năm 2024, Berkshire đã nộp cho Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) tổng cộng 26,8 tỷ đô la tiền thuế.

.

"Con số này chiếm khoảng 5% số tiền mà tất cả các công ty Mỹ đã nộp. (Ngoài ra, chúng tôi đã nộp số tiền thuế thu nhập đáng kể cho các chính phủ nước ngoài và 44 tiểu bang.)", Buffett giải thích chi tiết, đồng thời nói thêm rằng đây cũng là "khoản thuế thu nhập doanh nghiệp lớn hơn nhiều so với số tiền mà chính phủ Hoa Kỳ từng nhận được từ bất kỳ công ty nào".

.

Người đứng đầu Berkshire bình luận thêm rằng doanh nghiệp đã ghi nhận thu nhập hoạt động là 47,4 tỷ đô la vào năm ngoái. Ông cũng đề cập đến khoản đầu tư ngày càng tăng của công ty vào Nhật Bản, tuyên bố rằng các khoản nắm giữ của Berkshire đối với "năm công ty [ITOCHU, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui và Sumitomo] là dành cho mục đích dài hạn và chúng tôi cam kết hỗ trợ hội đồng quản trị của họ".

.

⦿ ---- Thị trưởng thành phố New York Eric Adams đã đệ đơn kiện Tổng thống Donald Trump và những người khác trong chính quyền của ông vào thứ Sáu về khoản tiền 80 triệu đô la mà Bạch Ốc đã rút khỏi tài khoản ngân hàng của thành phố mà không được phép, sau khi Elon Musk lên mạng X đe dọa sẽ rút tiền. Việc thu hồi tiền vào đầu tháng này đã khiến các quan chức địa phương bối rối và gieo rắc nỗi sợ rằng chính quyền Trump có thể tàn phá túi tiền của thành phố thuộc đảng Dân chủ với ngân sách 115 tỷ đô la.

.

Vụ kiện hôm thứ Sáu đánh dấu một trường hợp hiếm hoi về sự phản đối công khai đối với Bạch Ốc của đảng Cộng hòa từ một thị trưởng đảng Dân chủ, người đã cố gắng hết sức để tránh chỉ trích tổng thống khi Adams tìm kiếm sự hỗ trợ của Trump trong vụ án tham nhũng liên bang của mình, vụ việc mà Bộ Tư pháp của Trump đã có động thái bác bỏ để cứu Adams.

.

Động thái đó đã dẫn đến những lời kêu gọi cách chức Adams, thúc đẩy các Phụ tá cấp cao từ chức và thúc đẩy Thống đốc Kathy Hochul đề xuất các biện pháp bảo vệ lập pháp xung quanh quyền lãnh đạo của ông Adams trong tuần này.

.

Trong đơn kiện, thành phố New York cáo buộc nhóm của Trump đã vi phạm luật liên bang, các điều khoản tài trợ và quy định khi họ đảo ngược việc chuyển 80,5 triệu đô la đã chuyển vào tài khoản ngân hàng của Tòa thị chính. Quốc hội đã phê duyệt các khoản tiền này, được dành riêng cho các dịch vụ dành cho người nhập cư.

.

"Không còn nghi ngờ gì nữa, hệ thống nhập cư của chúng ta đã bị phá vỡ, nhưng chi phí quản lý một cuộc khủng hoảng nhân đạo quốc tế không nên đổ dồn hoàn toàn vào một thành phố", Thị trưởng thành phố New York Eric Adams cho biết trong một tuyên bố. "Với rất ít sự giúp đỡ từ chính quyền liên bang, chính quyền của thành phố chúng tôi đã khéo léo xử lý một cuộc khủng hoảng chưa từng có".

.

Các luật sư của thành phố đang yêu cầu trả lại New York City số tiền mặt và yêu cầu chính quyền Trump không được tịch thu tương tự trong tương lai.

.

⦿ ---- Nhiệm kỳ thứ ba... Hiến pháp cấm các tổng thống tranh cử nhiệm kỳ thứ ba. Nhưng điều đó không ngăn cản Donald Trump liên tục nêu vấn đề này — và lần này là tại một sự kiện chính thức của Bạch .

.

"Tôi có nên tranh cử lần nữa không? Các bạn hãy cho tôi biết." Trump phát biểu vào thứ năm trước một Phòng phía Đông đông đúc với hầu hết những người ủng hộ là người da đen, những người có mặt tại sự kiện Tháng Lịch sử Người da đen (Black History Month) được tổ chức chỉ một tháng sau nhiệm kỳ thứ hai của ông.

.

Đám đông, bao gồm các quan chức được bầu, như Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tim Scott của South Carolina và Dân biểu John James của Michigan, cũng như những người được bổ nhiệm chính trị và các vận động viên như tay golf nổi tiếng Tiger Woods, đã đáp lại bằng những tiếng hô vang: "Bốn năm nữa!"

.

Trump nói đùa rằng phản ứng của đám đông — và việc ông chỉ đưa ra ý tưởng này, điều mà ông thường làm trước đám đông thân thiện nhưng đây là lần đầu tiên ông làm như vậy với tư cách chính thức — sẽ gây ra "tranh cãi". Những phát biểu này lần đầu tiên được tờ The Washington Post đưa tin.

.

Cảnh tượng này diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại rằng Trump đang sử dụng quyền lực tổng thống của mình theo cách mà Hiến pháp không cho phép. Tu chính án thứ 22 của Hiến pháp cấm bất kỳ tổng thống nào được bầu quá hai nhiệm kỳ và đã được phê chuẩn cách đây khoảng 74 năm. Nhưng những hành động đầu tiên của Trump khi nhậm chức cho thấy ông sẵn sàng thách thức luật hiến pháp, bằng cách ban hành lệnh đóng băng chi tiêu đối với các khoản tiền do Quốc hội phân bổ và ban hành lệnh đóng cửa các bộ và tiếp quản các cơ quan liên bang độc lập.

.

Vài giờ sau khi Trump đưa ra nhận xét về nhiệm kỳ thứ ba, cựu cố vấn Steve Bannon đã lặp lại những tình cảm tương tự trước cuộc họp của Ủy ban Hành động Chính trị Bảo thủ. “Tương lai của MAGA là Donald Trump,” Bannon nói với đám đông đang reo hò. “Chúng tôi muốn Trump vào năm 2028. Đó là điều mà họ không thể chịu đựng được. Một người đàn ông như Trump chỉ xuất hiện một hoặc hai lần trong lịch sử đất nước. Chúng tôi muốn Trump!”

.

⦿ ---- Elon Musk và DOGE đã hứa sẽ tiết kiệm được 2 nghìn tỷ đô la cho chính phủ. Họ đã thực sự tiết kiệm được bao nhiêu cho đến nay? DOGE tuyên bố tiết kiệm được 55 tỷ đô la — nhưng 'bức tường biên lai' của riêng họ chỉ cho thấy 7,2 tỷ đô la. Yehoo News viết: Với tư cách là người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) mới của Tổng thống Trump, CEO của Tesla Elon Musk đã cam kết sẽ cắt giảm từ 1 nghìn tỷ đến 2 nghìn tỷ đô la khỏi ngân sách liên bang hàng năm vào năm 2026.

.

"Tôi nghĩ chúng ta có thể tiết kiệm được ít nhất 2 nghìn tỷ đô la", Musk phát biểu tại một cuộc mít tinh của Trump vào tháng 10 năm ngoái. "Tiền của các bạn đang bị lãng phí và Bộ Hiệu quả Chính phủ sẽ khắc phục điều đó". Sau đó, Musk đã điều chỉnh con số đó xuống — nhưng không nhiều.

.

"Chúng tôi sẽ đặt mục tiêu là 2 nghìn tỷ đô la, tôi tin rằng đó là kịch bản tốt nhất", Musk cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 1 trên X, trang mạng xã hội mà ông sở hữu. "Nhưng bạn cần phải tính đến một số biên độ. Nếu chúng ta nhắm mục tiêu 2 nghìn tỷ đô la, tôi nghĩ rằng có khả năng lớn là chúng ta có thể đạt được 1 nghìn tỷ đô la trong việc cắt giảm chi tiêu."

.

Để theo đuổi mục tiêu đầy tham vọng đó, Musk và nhóm của ông đã dành tháng đầu tiên làm việc để tiến hành cuộc chiến chống lại bộ máy hành chính liên bang: hủy hợp đồng, chấm dứt hợp đồng cho thuê, sa thải công chức, chặn thanh toán và giải thể cơ quan viện trợ nước ngoài hàng đầu của Hoa Kỳ.

.

Đồng thời, cả Trump và Musk đều bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với việc gửi chi phiếu hoàn thuế 5.000 đô la cho người nộp thuế dưới dạng "cổ tức DOGE". Trump phát biểu tại Miami vào thứ Tư: “Thậm chí còn đang xem xét một khái niệm mới, trong đó chúng ta sẽ trao 20% trong số [2 nghìn tỷ đô la] tiền tiết kiệm DOGE cho công dân Hoa Kỳ và 20% sẽ được dùng để trả nợ”.

.

“Tôi thích điều đó”, tổng thống nói vào đêm đó, khi phát biểu với các phóng viên trên Không lực Một. Vậy Musk và DOGE thực sự đã “tiết kiệm” được bao nhiêu tiền cho đến nay — và liệu họ có đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu của mình không? Sau đây là những con số.

.

DOGE tuyên bố đã tiết kiệm được 55 tỷ đô la trong tháng đầu tiên — nhưng ‘bức tường biên lai’ của riêng họ chỉ hiển thị 7,2 tỷ đô la. Nhưng dữ liệu thực tế không khớp. Trước hết, chỉ có 16,6 tỷ đô la tiền tiết kiệm ban đầu được liệt kê trên trang — không phải 55 tỷ đô la. Sau đó, tờ New York Times phát hiện ra rằng khoản mục lớn nhất của DOGE — một hợp đồng cho cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan — đã được liệt kê nhầm là 8 tỷ đô la. Giá trị thực của nó? 8 triệu đô la, với một chữ m. (m là viết tắt: million.) Bản tin gồm nhiều thống kê dài, cho thấy Musk đã phóng đại các khoản tiền tiết kiệm cho liên bang.

.

⦿ ---- Thúc giục cắt mạnh hơn: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ca ngợi công việc của tỷ phú và doanh nhân Elon Musk vào thứ Bảy, tuy nhiên, ông muốn thấy khía cạnh "hung hăng hơn" của ông Musk.

.

"ELON ĐANG LÀM MỘT CÔNG VIỆC TUYỆT VỜI, NHƯNG TÔI MUỐN THẤY ANH ẤY HÀNH ĐỘNG HUNG HĂNG HƠN. HÃY NHỚ RẰNG, CHÚNG TA CÓ MỘT ĐẤT NƯỚC CẦN CỨU, NHƯNG CUỐI CÙNG, ĐỂ LÀM CHO ĐẤT NƯỚC TRỞ NÊN VĨ ĐẠI HƠN BAO GIỜ HẾT. MAGA!", Trump đã viết trong một bài đăng trên Truth Social.

.

⦿ ---- Sau sự phản đối dữ dội từ cả hai phía, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã đồng ý rằng DOGE sẽ không cắt giảm Chương trình Y tế Trung tâm Thương mại Thế giới (World Trade Center Health Program), nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế và theo dõi cho hơn 100.000 người ứng cứu đầu tiên sau vụ 11/9. Tuần trước, Elon Musk đã đưa xe ủi DOGE của mình đến Chương trình Y tế WTC và sa thải 20% nhân viên của chương trình. Quyết định này đã nhận được sự chỉ trích rất công khai từ cả đảng Dân chủ và Cộng hòa, cùng với người dân New York vốn đã phụ thuộc vào chương trình này.

.

"Chương trình Y tế Trung tâm Thương mại Thế giới đã trở thành phao cứu sinh cho những người ứng cứu sau vụ 11/9 đang bệnh, những người đã hy sinh rất nhiều", Ủy viên FDNY Robert Tucker cho biết khi trả lời tin tức này. "Việc cắt giảm nguồn tài trợ cho chương trình sẽ hạn chế khả năng chứng minh rằng các tình trạng mới có liên quan đến WTC và nên được thêm vào danh sách các tình trạng được bảo hiểm [y tế]. Điều này sẽ cản trở nỗ lực của chúng tôi trong việc cung cấp phạm vi điều trị cho các tình trạng mới, đây là một thảm kịch đối với tất cả người Mỹ đã thề rằng họ sẽ không bao giờ quên". Dân biểu Cộng Nicole Malliotakis đã tham gia cùng tám nhà lập pháp khác của New York và New Jersey đã viết thư cho Trump vào tối thứ Tư, kêu gọi ông đảo ngược tác hại mà cơ quan cắt giảm chi phí của Musk gây ra.

.

Tối thứ Năm, các nhà lập pháp "đã nhận được xác nhận từ Bạch rằng sẽ không cắt giảm nhân sự tại Chương trình Chăm sóc Sức khỏe Trung tâm Thương mại Thế giới và các khoản tài trợ nghiên cứu liên quan đến các căn bệnh ngày 11/9". Đó là tin tức khiến Thượng nghị sĩ New York Chuck Schumer hài lòng, người chỉ ra quyết định cắt giảm tài trợ ngay từ đầu là "một ví dụ rõ ràng về cách tiếp cận gây tổn hại của Trump-DOGE trước, hỏi sau đối với các đợt cắt giảm và sa thải hấp tấp của họ".

.

⦿ ---- Tòa Tối Cao ngăn tạm một sắc lệnh của Trump vài ngày: Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã từ chối thụ lý đơn kháng cáo khẩn cấp mà Trump sa thải người đứng đầu một cơ quan giám sát độc lập trong vấn đề này trước khi đưa vụ này lên Tòa án Tối cao để phản đối các sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump. Như thế, Hampton Dellinger sẽ có thể lãnh đạo Văn phòng Cố Vấn Đặc biệt (Office of Special Counsel) ít nhất là đến thứ Tư sau khi có ý kiến ​​chưa ký được ít nhất năm thẩm phán ủng hộ.

.

Các thẩm phán bảo thủ Neil Gorsuch và Samuel Alito không đồng tình với quyết định này, "giữ lệnh này ở trạng thái hoãn lại". Theo ý kiến ​​của Gorsuch, ông viết "Tòa án quận đã không giải quyết được bất kỳ sự phức tạp nào trong số này trước khi ra lệnh phục chức cho ông Dellinger. ... Theo đó, tôi sẽ hủy bỏ lệnh của tòa án quận và trả lại với hướng dẫn xem xét 'ranh giới của biện pháp khắc phục công bằng truyền thống'". (Tức là, 2 Thẩm phán Tối cao này đồng ý Trump có quyền sa thải Dellinger.)

.

Các thẩm phán tự do Sonia Sotomayor và Ketanji Brown Jackson cho biết họ sẽ từ chối yêu cầu khẩn cấp của chính phủ nhưng không giải thích lý do của họ.(Tức là, 2 Thẩm phán Tối cao này không đồng ý Trump có quyền sa thải Dellinger. Nhưng chưa nói lý do.)

.

"Tôi rất vui khi có thể tiếp tục công việc của mình với tư cách là người giám sát chính phủ độc lập và người ủng hộ tố giác", Dellinger cho biết trong một tuyên bố sau phán quyết. "Tôi biết ơn các thẩm phán và các thẩm phán đã kết luận rằng tôi nên được phép tiếp tục công việc trong khi tòa án quyết định liệu văn phòng của tôi có thể duy trì được sự độc lập khỏi sự kiểm soát trực tiếp của đảng phái và chính trị hay không".

.

Một số lệnh, bao gồm lệnh cắt giảm lực lượng lao động và nhập cư, đang được các tòa án cấp dưới xem xét. Tòa án cho biết họ sẽ tạm dừng vụ án cho đến thứ Tư khi lệnh tạm thời do tòa án cấp dưới đưa ra hết hạn. Một phiên tòa xét xử của tòa án quận được lên lịch để xem xét liệu có nên gia hạn để ngăn chặn việc sa thải Dellinger hay không. Nếu tòa án cấp dưới ban hành lệnh cấm sơ bộ sau phiên điều trần đó, Bộ Tư pháp khi đó có thể kháng cáo phán quyết đó lên Tòa án Tối cao.

.

⦿ ---- Họ vẫn căm thù dân da đen. Dân Biểu Georgia Marjorie Taylor Greene (nổi tiếng là nhà lý thuyết âm mưu phủ nhận thuyết tiến hóa, thúc đẩy QAnon, được biết đến với việc gọi vụ xả súng ở trường học Parkland, Florida năm 2018 là một hoạt động khiêu khích và nhầm lẫn tên của lực lượng cảnh sát mật của Đức Quốc xã với một món súp lạnh) đã tiếp thêm động lực trong tuần này cho thuyết âm mưu phân biệt chủng tộc đã bị vạch trần từ lâu do những người như Donald Trump thúc đẩy rằng cựu Tổng thống Barack Obama không sinh ra ở Hoa Kỳ.

.

"Ồ tuyệt quá!!" DB Greene đã viết trong mạng X trong khi đăng lại một video từ một người dùng khác có chú thích sai, "Giấy khai sinh của Obama là giả mạo!" Video dài một giờ, mặc dù được tải lên X vào ngày 20/2/2025, đã cho thấy một cuộc họp báo năm 2016 của Joe Arpaio, khi đó là cảnh sát trưởng của Quận Maricopa, Arizona, người khẳng định rằng giấy khai sinh của Obama là giả mạo. DB Greene, người đã bị Hạ viện tước bỏ nhiệm vụ trong ủy ban vào năm 2021 do những quan điểm kỳ quặc và các bài đăng trên mạng xã hội trước đây, hiện là chủ tịch của Tiểu ban DOGE, làm việc với sáng kiến ​​do Elon Musk đứng đầu, những người đề xuất sáng kiến ​​này đã đưa ra một số tuyên bố sai sự thật về việc phát hiện ra "gian lận".

.

⦿ ---- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu hôm thứ Bảy tại một sự kiện nông nghiệp rằng ông sẽ kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump không khiến các đồng minh của Washington "chịu thiệt hại" thông qua thuế quan. "Tôi sẽ nói chuyện với ông Trump về vấn đề này vì chúng ta cần xoa dịu mọi chuyện. Tôi sẽ nói về vấn đề này vì xuất cảng cũng là một phần sức mạnh của nền nông nghiệp của chúng ta", ông nhận xét. Trước đó, Macron đã xác nhận ông sẽ gặp nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ vào tuần tới, hai bên sẽ thảo luận về rất nhiều chủ đề, bao gồm cả thương mại.

.

⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn chưa sẵn sàng ký kết thỏa thuận khoáng sản do Hoa Kỳ đề xuất, Sky News đưa tin hôm thứ Bảy, trích dẫn một nguồn tin từ Ukraine. "Thỏa thuận vẫn chưa sẵn sàng để ký kết, có một số vấn đề gây tranh cãi và theo hình thức dự thảo hiện tại, tổng thống chưa sẵn sàng chấp nhận", nguồn tin nêu chi tiết, đồng thời cho biết thêm rằng thỏa thuận không phản ánh quan hệ đối tác và chỉ chứa "các cam kết đơn phương của Ukraine". Trong khi đó, chỉ một ngày trước đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Mike Waltz đã bình luận rằng "trong thời gian rất ngắn" Zelensky sẽ ký thỏa thuận.

.

Thỏa thuận đó là về một dự thảo bí mật, được cho là yêu cầu Ukraine phải trả 500 tỷ đô la cho Hoa Kỳ để có được nguồn viện trợ và cơ sở hạ tầng. Thỏa thuận này sẽ cấp cho Hoa Kỳ một nửa doanh thu tài nguyên của Ukraine và áp đặt gánh nặng tài chính có thể hạn chế sự độc lập về kinh tế của Ukraine. Trong dự thảo, Mỹ chỉ viện trợ nhưng không nói gì về cam kết an ninh cho Ukraine.

.

⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh hôm thứ Bảy rằng châu Âu phải được đưa vào các cuộc đàm phán tiềm năng về một thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga. Trong một bài đăng trên X, Zelensky tiết lộ rằng ông đã có một "cuộc nói chuyện hiệu quả" với Thủ tướng Vương quốc Anh Keir Starmer, đồng thời nói thêm rằng việc châu Âu ngồi vào bàn đàm phán sẽ giúp "đảm bảo các bảo đảm an ninh mạnh mẽ". Ông nói thêm rằng an ninh của Ukraine là "không thể tách rời" khỏi an ninh của châu Âu.

.

"Chúng tôi đã phối hợp hợp tác quân sự, các bước đi chung và các cam kết trong tuần tới, sẽ rất tích cực. Vương quốc Anh và người dân của họ là một trong những nước ủng hộ lớn nhất của Ukraine và chúng tôi vô cùng trân trọng điều này", ông viết thêm.

.

⦿ ---- Dọa cắt Ukraine ra khỏi mạng Internet: Theo một bản tin, các nhà đàm phán Hoa Kỳ được cho là đã đe dọa sẽ thu hồi quyền truy cập của Ukraine vào mạng internet vệ tinh Starlink quan trọng của Elon Musk nếu họ từ chối cho Hoa Kỳ tiếp cận các mỏ khoáng sản quan trọng.

.

Ba nguồn tin quen thuộc với vấn đề này đã nói với Reuters vào thứ Sáu rằng quyền truy cập của Ukraine vào mạng lưới vệ tinh đã được nêu ra trong các cuộc đàm phán giữa các quan chức giữa hai quốc gia sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy bác bỏ đề xuất của Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent.

.

Theo báo cáo, quyền truy cập Starlink đã được nêu lại vào thứ Năm và Ukraine bị đe dọa rằng quyền truy cập của họ có thể bị cắt ngay lập tức. "Ukraine đang sử dụng Starlink. Họ coi đó là Ngôi sao phương Bắc của mình", một nguồn tin nói với Reuters. "Mất Starlink ... sẽ là một đòn giáng mạnh".

.

Chính quyền Trump đã đề xuất một thỏa thuận với Ukraine theo đó Hoa Kỳ sẽ tiếp cận một phần lớn khoáng sản đất hiếm của Ukraine để đổi lấy sự viện trợ quân sự liên tục. Một đề xuất ban đầu tìm cách lấy một nửa doanh thu từ khoáng sản đất hiếm và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác của Ukraine.

.

Zelensky đã từ chối thỏa thuận và nói rằng ông không thể "bán rẻ đất nước". Sau đó, chính quyền Trump đã cung cấp một bản dự thảo "cải tiến" của thỏa thuận khoáng sản. Musk đã mang hàng nghìn thiết bị đầu cuối Starlink đến Ukraine sau khi Nga phá hủy các dịch vụ truyền thông của Ukraine. Melinda Haring, một thành viên cấp cao của Hội đồng Đại Tây Dương, nói với Reuters rằng "Việc mất Starlink sẽ là một bước ngoặt".

.

⦿ ---- Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ đã đảo ngược hướng đi vào thứ Sáu và nói rằng Nga đã xâm lược Ukraine, tuyên bố rằng Ukraine sẽ sớm ký một thỏa thuận khoáng sản với Hoa Kỳ như một phần của nỗ lực chấm dứt chiến tranh Ukraine. Hãy nhớ lại rằng Trump đã nói vào thứ Ba rằng Ukraine không bao giờ nên bắt đầu chiến tranh cách đây ba năm, gây ra làn sóng chỉ trích cả trong nước và quốc tế.

.

Trong một cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh Fox News vào thứ Sáu, tổng thống Hoa Kỳ thừa nhận rằng Nga đã xâm lược Ukraine theo lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin. "Nga đã tấn công, nhưng họ không nên để ông ấy tấn công", Trump nói. Ông nói thêm rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy và Tổng thống Hoa Kỳ khi đó là Joe Biden nên có những bước đi để ngăn chặn cuộc xâm lược.

.

Sau đó, Trump dự đoán một thỏa thuận khoáng sản sẽ sớm được đạt được. "Chúng tôi đang ký một thỏa thuận, hy vọng là trong thời gian khá ngắn sắp tới", Trump nói. Zelenskiy nói riêng vào thứ Sáu rằng các nhóm Ukraine và Hoa Kỳ đang làm việc trên một dự thảo thỏa thuận.

.

Trump đã lên án Zelenskiy là một nhà độc tài vào thứ Tư, cảnh báo rằng ông phải hành động nhanh chóng để đảm bảo hòa bình với Nga, nước đã xâm lược Ukraine gần ba năm trước, hoặc có nguy cơ mất đất nước. Sự thay đổi giọng điệu từ Hoa Kỳ, nước hậu thuẫn quan trọng nhất của Ukraine, đã khiến các quan chức châu Âu lo ngại và làm dấy lên lo ngại rằng Kyiv có thể bị buộc phải ký một thỏa thuận hòa bình có lợi cho Putin.

.

⦿ ---- Khi được hỏi thẳng trong một cuộc họp báo rằng liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có phải là một nhà độc tài hay không, Tổng Thống Donald Trump đã lờ đi câu hỏi bằng một câu trả lời vụng về, né tránh. Đầu tuần này, Trump đã gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là một "nhà độc tài" trong một bài đăng gay gắt trên Truth Social đổ lỗi cho Ukraine về gây ra cuộc chiến với Nga.

.

Tuy nhiên, Trump dường như không muốn áp dụng cùng một nhãn "nhà độc tài" đó cho Putin, khi một phóng viên hỏi ông về điều đó trong một cuộc họp báo vào thứ Sáu. "Tôi nghĩ Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky sẽ phải gặp nhau, bởi vì, bạn biết đấy, chúng tôi muốn ngừng giết hàng triệu người", Trump nói, thay vì trả lời câu hỏi thực tế.

.

Zelensky, người được bầu một cách dân chủ vào năm 2019, đã không phải đối mặt với các cuộc bầu cử trong suốt cuộc chiến kéo dài ba năm của Ukraine với Nga, phù hợp với hiến pháp của quốc gia ông. Trong khi đó, Putin đã duy trì quyền kiểm soát chặt chẽ đối với Nga kể từ năm 1999. Hầu như tất cả các đối thủ chính trị của ông đều đã chết, đang trong tù, lưu vong hoặc đang bị cấm ra tranh cử với ông. Ngoài việc tấn công Zelensky, Trump còn tham gia đàm phán hòa bình với Nga để chấm dứt xung đột, nhưng lại gạt Ukraine ra khỏi các cuộc đối thoại này.

.

Video dài 2:38 phút, cho thấy Trump tránh né câu hỏi có phải Putin là nhà độc tài hay không:



https://www.youtube.com/watch?v=Z9KmRipVhcU

.

.

⦿ ---- Trump xóa sổ DEI, nhưng E (công bằng) là cần thiết và được tòa bảo vệ: Một thẩm phán liên bang hôm thứ sáu đã chặn phần lớn các sắc lệnh hành pháp toàn diện của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt hỗ trợ của chính phủ cho các chương trình thúc đẩy sự đa dạng, công bằng và hòa nhập. Thẩm phán quận Hoa Kỳ Adam Abelson tại Baltimore đã ban hành lệnh cấm sơ bộ ngăn chặn chính quyền chấm dứt hoặc thay đổi các hợp đồng liên bang mà họ cho là liên quan đến công bằng. Abelson phát hiện ra rằng các sắc lệnh này có khả năng vi phạm hiến pháp, bao gồm cả quyền tự do ngôn luận, theo báo cáo của AP.

.

Trump đã ký một sắc lệnh vào ngày đầu tiên nhậm chức, chỉ đạo các cơ quan liên bang chấm dứt mọi khoản tài trợ hoặc hợp đồng "liên quan đến công bằng". Ông đã ký một sắc lệnh tiếp theo yêu cầu các nhà thầu liên bang phải chứng nhận rằng họ không thúc đẩy DEI.

.

Vụ kiện: Các nguyên đơn—bao gồm thành phố Baltimore và các nhóm giáo dục đại học—đã kiện chính quyền Trump vào đầu tháng này, lập luận rằng các sắc lệnh hành pháp là vi hiến và là sự lạm dụng trắng trợn quyền hạn của tổng thống. Họ cũng cáo buộc các sắc lệnh này có tác động làm suy yếu quyền tự do ngôn luận.

.

Quan điểm đối lập: Chính quyền Trump đã lập luận rằng tổng thống chỉ nhắm vào các chương trình DEI vi phạm luật dân quyền liên bang. Các luật sư của chính phủ cho biết chính quyền nên có thể điều chỉnh chi tiêu của liên bang theo các ưu tiên của tổng thống. "Chính phủ không có nghĩa vụ trợ cấp cho quyền tự do ngôn luận của nguyên đơn", luật sư Pardis Gheibi của Bộ Tư pháp cho biết.

.

Phán quyết: Abelson, người được Tổng thống Dân chủ Biden đề cử, đồng ý với các nguyên đơn rằng các sắc lệnh hành pháp ngăn cản các doanh nghiệp, tổ chức và các thực thể công cộng công khai ủng hộ sự đa dạng, công bằng và hòa nhập. Trong ý kiến ​​bằng văn bản của mình, Abelson tìm thấy lý do để tin rằng các sắc lệnh này mơ hồ một cách vi hiến, khiến các nhà thầu liên bang và người nhận trợ cấp "không có cách hợp lý nào để biết họ có thể làm gì, nếu có, để đưa khoản trợ cấp của mình vào tuân thủ".

.

Giả thuyết: Thẩm phán mô tả một kịch bản giả thuyết trong đó một trường tiểu học nhận được tài trợ của Bộ Giáo dục để tiếp cận công nghệ và một giáo viên sử dụng máy tính để dạy về luật Jim Crow. Hoặc nếu một khoản trợ cấp xây dựng đường bộ chi trả chi phí lấp ổ gà ở một khu dân cư thu nhập thấp thay vì một khu dân cư giàu có, thì "điều đó có khiến nó trở thành 'liên quan đến công bằng' không?" thẩm phán hỏi.

(GHI CHÚ: Luật Jim Crow là luật của tiểu bang và địa phương hợp pháp hóa sự phân biệt chủng tộc ở Hoa Kỳ từ năm 1865 đến năm 1968. Chúng phủ nhận quyền bầu cử, quyền làm việc, quyền được giáo dục và các cơ hội khác của người Mỹ gốc Phi.)

.

Tuy nhiên: Báo The Hill nói thêm rằng phán quyết này sẽ không ngăn cản Bộ Tư pháp "biên soạn và điều tra các nỗ lực DEI của trường học và tập đoàn", nhưng nó sẽ ngăn chặn mọi hoạt động thực thi.

.

⦿ ---- Chiến lược gia đảng Dân chủ James Carville cho biết hôm thứ Năm rằng số phiếu thăm dò của Tổng thống Trump đang giảm, tuyên bố "sự sụp đổ đã diễn ra". Phát biểu trên giờ "Hannity" của Fox News, Carville cho biết đảng Dân chủ không cần phải hung hăng, vì các chính sách của Trump đang khiến ông Trump mất lòng dân.

.

"Chúng ta hãy xem khi nào họ đưa ra ngân sách Medicaid, khi nào họ đưa ra mức thuế - khoản cắt giảm thuế 4,5 tỷ đô la [hoặc] nghìn tỷ đô la cho những người giàu có", ông nói. "Cứ để quả bóng đến với bạn. Chúng ta không cần phải hung hăng ngay bây giờ".

.

Nhà tư vấn lâu năm của đảng Dân chủ tiếp tục nói rằng Trump là "tổng thống được đánh giá thấp nhất tại thời điểm này trong số bất kỳ tổng thống nào trong lịch sử Hoa Kỳ", ám chỉ đến mức trung bình thăm dò của RealClearPolitics. Ba cuộc thăm dò toàn quốc được công bố hôm thứ Tư chỉ ra rằng tỷ lệ chấp thuận của tổng thống đã giảm nhẹ kể từ khi ông nhậm chức cách đây một tháng.

.

Vào sáng thứ Sáu, Trump dường như đã phản ứng với những phát biểu của Carville trong một bài đăng trên Truth Social Truth Social, nói rằng ông có "số phiếu thăm dò tốt nhất mà tôi từng có".

.

Carville tiếp tục tuyên bố trong bài phát biểu hôm thứ Năm rằng đảng Dân chủ có khả năng giành chiến thắng trong cuộc đua vào thống đốc Virginia, nơi đảng Cộng hòa Glenn Youngkin bị giới hạn nhiệm kỳ và họ sẽ giành lại thế đa số tại Hạ viện vào năm tới.

.

⦿ ---- Bộ Quốc phòng cho biết hôm thứ Sáu rằng họ sẽ cắt giảm 5.400 nhân viên thử việc bắt đầu từ tuần tới và sẽ áp dụng lệnh đóng băng tuyển dụng. Quyết định này được đưa ra sau khi các nhân viên của Bộ Hiệu quả Chính phủ, hay DOGE, đã có mặt tại Pentagon vào đầu tuần và nhận được danh sách những nhân viên như vậy, các quan chức Hoa Kỳ cho biết. Họ cho biết những danh sách đó không bao gồm quân nhân mặc đồng phục, những người được miễn trừ. Nhân viên thử việc thường là những người làm việc chưa đầy một năm và vẫn chưa được hưởng chế độ bảo vệ của công chức.

.

"Chúng tôi dự kiến ​​sẽ cắt giảm 5-8% lực lượng lao động dân sự của Bộ để tạo ra hiệu quả và tập trung lại Bộ vào các ưu tiên của Tổng thống và khôi phục sự sẵn sàng của lực lượng", Darin Selnick, quyền thứ trưởng quốc phòng phụ trách nhân sự và sự sẵn sàng, cho biết trong một tuyên bố.

.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang sa thải hàng nghìn công chức liên bang có ít chế độ bảo vệ của công chức hơn. Ví dụ, khoảng 2.000 nhân viên đã bị cắt giảm khỏi Cục Lâm nghiệp Hoa Kỳ và 7.000 người dự kiến ​​sẽ bị sa thải tại Sở Thuế vụ Nội địa.

.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cũng đã chỉ đạo các lực lượng quân sự xác định 50 tỷ đô la trong các chương trình có thể bị cắt giảm vào năm tới để chuyển hướng khoản tiết kiệm đó để tài trợ cho các ưu tiên của Trump. Con số này chiếm khoảng 8% ngân sách của quân đội. Bộ Quốc phòng là cơ quan chính phủ lớn nhất, với Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ phát hiện vào năm 2023 rằng cơ quan này có hơn 700.000 nhân viên dân sự toàn thời gian.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã công bố việc bổ nhiệm Trung tướng Dan Caine làm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, thay thế Tướng Charles Brown Jr. làm sĩ quan quân đội cấp cao nhất trong lực lượng vũ trang của đất nước Hoa Kỳ. Tướng Caine đã từng nói với Trump rằng, "Tôi sẵn lòng giết người vì ngài, thưa ngài".

.

Trump đã sa thải Tướng CQ Brown khỏi vai trò này vào cuối ngày thứ Sáu khi ông cố gắng định hình lại quân đội và ban lãnh đạo của quân đội. Việc sa thải Brown, đã gây ra phản ứng dữ dội, diễn ra khi Trump và chính quyền của ông coi Brown quá tập trung vào các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập, hay DEI, trong quân đội. Thêm nữa: tướng Brown là người da đen, trong khi Tướng Caine là da trắng, và chuyện Brown bênh vực DEI là dễ hiểu.

.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth trước đây đã kêu gọi cách chức Brown vì sự tham gia của ông vào các sáng kiến ​​DEI. "Nhưng bất kỳ vị tướng nào có liên quan — tướng, đô đốc, bất kỳ ai — có liên quan đến bất kỳ s--- thức tỉnh DEI nào đều phải ra đi", ông nói trong lần xuất hiện vào tháng 11 trên "Shawn Ryan Show". "Hoặc là bạn phải tham gia chiến tranh, và thế là hết. Đó là phép thử duy nhất mà chúng ta quan tâm".

.

Việc sa thải Tướng Brown diễn ra khi chính quyền Trump tìm cách đưa những người trung thành với MAGA vào vị trí đó. Và người kế nhiệm Brown, John D. Caine, phù hợp với mô tả đó. Trump viết trên nền tảng Truth Social của mình: “Hôm nay, tôi rất vinh dự được thông báo rằng tôi đề cử Trung tướng Không quân Dan ‘Razin’ Caine làm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân tiếp theo. Tướng Caine là một phi công lão luyện, chuyên gia an ninh quốc gia, doanh nhân thành đạt và là một ‘chiến binh’ có kinh nghiệm đáng kể trong các hoạt động liên ngành và đặc nhiệm”.

.

Tờ Daily Beast lưu ý rằng tối thứ Sáu, Trump trước đó đã chia sẻ rằng Tướng Caine đã từng nói với ông rằng, “Tôi yêu ngài, thưa ngài. Tôi nghĩ ngài tuyệt vời, thưa ngài. Tôi sẽ giết người vì ngài, thưa ngài”. Caine cũng đội một chiếc mũ MAGA, phớt lờ nghi thức quân sự cấm quân nhân đang tại ngũ mặc trang phục chính trị.

Một phụ nữ Việt Nam

11 người Việt Nam

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố hôm thứ Sáu rằng ông đã có "các cuộc đàm phán rất tốt với [Tổng thống Nga Vladimir Putin] và "không có các cuộc đàm phán tốt như vậy với Ukraine". Phát biểu tại cuộc họp của Hiệp hội Thống đốc Quốc gia, Trump đánh giá rằng Ukraine "không có quân bài nào để chơi" trong bối cảnh đàm phán hòa bình với Nga, nhưng lại thích nói "cứng rắn".Bình luận của ông được đưa ra sau cuộc phỏng vấn trên Đài phát thanh Fox News, trong đó ông nói rằng sự hiện diện của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky "không quan trọng" đối với các cuộc đàm phán hòa bình.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu tại Bạch Ốc hôm thứ Sáu rằng chính quyền của ông đang tiến gần đến một thỏa thuận khai thác khoáng sản với Ukraine. "Gần đạt được thỏa thuận khoáng sản với Ukraine rồi", ông Trump nói với các phóng viên.Những phát biểu của ông đi kèm với tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người xác nhận rằng các nhóm từ cả hai nước đang soạn thảo một thỏa thuận. "Điều này có thể bổ sung cho mối quan hệ của chúng ta và điều quan trọng nhất là hoàn thiện các chi tiết để có thể thực hiện được", Zelensky cho biết. Thỏa thuận tiềm năng này dự kiến sẽ cho Hoa Kỳ khai thác các mỏ khoáng sản đất hiếm của Ukraine, vốn rất quan trọng đối với các công nghệ tiên tiến, bao gồm quốc phòng và năng lượng tái tạo.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Sáu đã bác bỏ một bản tin nói rằng Trump sẽ gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Moscow vào ngày 9 tháng 5. Phát biểu với các phóng viên, ông đảm bảo rằng ông không có ý định đến Nga. Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng phủ nhận báo cáo này, tuyên bố rằng không có sự sắp xếp nào được thực hiện cho chuyến thăm Nga của Trump để kỷ niệm Ngày Chiến thắng vào ngày 9 tháng 5. Sáng sớm cùng ngày, tạp chí Le Point của Pháp đưa tin, trích dẫn các nguồn tin, rằng nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ sẽ đến Moscow vào ngày 9 tháng 5 để gặp Putin.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã kêu gọi các cuộc đàm phán trực tiếp vào thứ Sáu giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Khi ký các sắc lệnh hành pháp tại Phòng Bầu dục, Trump cho biết Putin và Zelensky "phải gặp nhau", nhấn mạnh nhu cầu đàm phán. Ngoài chính sách đối ngoại, Trump cũng đề cập đến khả năng áp dụng thuế quan qua lại mới và ám chỉ đến khả năng sáp nhập giữa Bưu điện Hoa Kỳ và Bộ Thương mại.⦿ ---- Tỷ phú doanh nhân và giám đốc Bộ Hiệu quả Chính phủ Hoa Kỳ (DOGE) Elon Musk chỉ trích những người phản đối các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine vì họ thiếu "sự đồng cảm" và cho biết họ muốn kéo dài chiến tranh vô thời hạn. Musk viết trên X: "Mọi người theo chủ nghĩa tự do nhân đạo mà tôi nói chuyện về cuộc chiến Nga-Ukraine đều muốn tiếp tục nhồi xác vào máy xay thịt mãi mãi. Họ không có kế hoạch thành công. Sự đồng cảm hời hợt, không phải sự đồng cảm thực sự."Musk trước đây đã tuyên bố rằng "Nga đã đi quá xa cách đây 3 năm" nhưng Ukraine "đã đi quá xa bây giờ". Ông giải thích thêm rằng những người ủng hộ việc tiếp tục cuộc chiến Ukraine chống Nga "thiếu cả sự đồng cảm và trí tuệ".⦿ ---- Hãng tin Associated Press (AP) đã đệ đơn kiện các viên chức Bạch Ốc sau khi hãng thông tấn này bị cấm vào Phòng Bầu dục vì từ chối gọi Vịnh Mỹ (Gulf of America: tên cũ là Gulf of Mexico) bằng tên mới. AP cho biết lệnh cấm này vi phạm Tu chính án thứ nhất và thứ năm và nêu tên Chánh văn phòng Bạch Ốc Susie Wiles và Thư ký báo chí Bạch Ốc Karoline Leavitt là bị đơn.Hãng truyền thông này nhấn mạnh thêm rằng quyết định cấm các nhà báo của mình vào Phòng Bầu dục và phi cơ Không lực Một đã vi phạm quyền độc lập biên tập được bảo đảm bởi hiến pháp Hoa Kỳ và buộc các phóng viên phải sử dụng "ngôn ngữ được chính phủ chấp thuận". Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã cáo buộc AP sử dụng các cụm từ "lỗi thời" và tuyên bố sẽ không cho các nhà báo AP vào Phòng Bầu dục cho đến khi họ bắt đầu gọi Vịnh Mexico là Vịnh Mỹ. Nhưng AP nói rằng độc giả của họ là toàn cầu, và họ dùng tên có từ thế kỷ 17 theo quy ước quốc tế.⦿ ---- Theo tin nhiều báo, Cựu giám đốc KGB Alnur Musayev đưa tin trên X và Facebook hôm Thứ Sáu 21/2/2025 rằng vào năm 1987, Cục 6 của KGB đã tuyển dụng thành công một doanh nhân người Mỹ 40 tuổi tên là Donald Trump và ông được đặt mật danh là Krasnov. Mục tiêu của Cục 6 thuộc KGB là tuyển dụng các doanh nhân người Mỹ, theo ông giải thích.Lời cáo buộc gây chấn động này được đưa ra bởi Alnur Mussayev, cựu giám đốc tình báo Kazakhstan, trong một bài đăng trên Facebook. Người đàn ông 71 tuổi này, trước đây là người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia Kazakhstan, cho biết ông đã phục vụ tại Tổng cục 6 của KGB tại Moscow, nơi chịu trách nhiệm hỗ trợ phản gián trong nền kinh tế. Bài đăng của Mussayev không đưa ra bằng chứng để hỗ trợ cho tuyên bố của mình, nhưng trong một bình luận tiếp theo, ông đã đưa ra một cáo buộc gây sốc khác."Hôm nay, hồ sơ cá nhân của cư dân 'Krasnov' đã bị xóa khỏi FSB (tên mới của Sở Tình Báo KGB). Hồ sơ này đang được một trong những cộng sự thân cận của Putin quản lý riêng", ông cáo buộc. Những cáo buộc của ông xuất hiện trong bối cảnh nhiều năm đồn đoán về mối quan hệ của Trump với Nga, bắt đầu từ chuyến thăm đầu tiên của Trump tới Moscow vào năm 1987. Vào thời điểm đó, Trump, khi đó là một ngôi sao đang lên trên thị trường bất động sản New York, đã đến Liên Xô để tìm hiểu khả năng xây dựng một khách sạn tại thủ đô Nga.Các quan chức Liên Xô được cho là đã tạo điều kiện cho chuyến đi, đặt ra câu hỏi giữa các nhà phân tích tình báo về việc liệu đó có phải là một cơ hội kinh doanh thông thường hay là một điều gì đó đen tối hơn. Vài năm trước, một báo cáo đã nêu bật cách KGB cập nhật một bảng câu hỏi về tính cách bí mật được phân phối cho các sĩ quan của mình vào năm 1985, nêu chi tiết cách xác định và tuyển dụng các nhân vật phương Tây.Theo các nguồn tin tình báo, tài liệu này đã hướng dẫn các điệp viên nhắm mục tiêu vào "những nhân vật nổi tiếng ở phương Tây" với mục đích "thu hút họ vào một số hình thức hợp tác với chúng tôi... với tư cách là một điệp viên, hoặc liên hệ bí mật, đặc biệt hoặc không chính thức". Tuyên bố của Mussayev dường như ám chỉ rằng Trump có thể là một trong những mục tiêu như vậy.Bất chấp nhiều năm bị giám sát, Trump đã kịch liệt phủ nhận có bất kỳ mối quan hệ không phù hợp nào với Nga hoặc thông đồng với Tổng thống Vladimir Putin. Tuy nhiên, một số quan chức Hoa Kỳ đã nhiều lần nêu lên mối quan ngại về mối quan hệ thân thiết của ông với nhà lãnh đạo Điện Kremlin, đặc biệt là trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.Anthony Scaramucci, người từng giữ chức giám đốc truyền thông Bạch Ốc của Trump vào năm 2017, đã làm tăng thêm sự hấp dẫn trong một tập gần đây của chương trình phát thanh podcast The Rest Is Politics: US. Ông Scaramucci cho rằng sự tôn trọng của Trump đối với Putin đã khiến nhiều cựu quan chức cấp cao của Trump bối rối. Ông cho biết "Tôi nghĩ rằng có một 'gọng kìm' bí ẩn đối với tổng thống Trump".Scaramucci không giải thích rõ 'gọng kìm' đó có thể là gì nhưng cho rằng một số cựu quan chức chính quyền Trump, bao gồm các cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc của Trump: H.R. McMaster, James Mattis và John Kelly—cũng đã phải vật lộn để hiểu được sự gần gũi của Trump đối với Putin. Ông cho biết "Tôi không biết tại sao lại như vậy. McMaster không thể hiểu được, Mattis không thể hiểu được, Kelly không thể hiểu được".⦿ ---- Một phiên họp của Hiệp hội Thống đốc Quốc gia tại Bạch Ốc đã tan rã thành một cuộc trao đổi đe dọa giữa Thống đốc Maine Janet Mills (Dân Chủ) và Tổng thống Trump hôm thứ Sáu, với người dẫn chương trình nhấn mạnh, "Chúng tôi là luật liên bang" và đảng viên Dân chủ Janet Mills hứa sẽ đưa ông Trump "ra tòa". Cuộc đụng độ bắt đầu khi Trump đưa ra lệnh hành pháp của mình nhằm cấm các vận động viên chuyển giới tham gia các môn thể thao dành cho bé gái và phụ nữ, bao gồm cả Thế vận hội Mùa hè 2028 tại Los Angeles. Tổng thống đã lặp lại tuyên bố sai sự thật rằng hai nữ võ sĩ quyền anh tại Thế vận hội Paris năm ngoái là người chuyển giới, tờ The Hill đưa tin.Sau đó, ông Trump đi tìm Mills. "Tiểu bang Maine có ở đây không, thống đốc Maine?" Trump hỏi khi phát biểu trước nhóm, theo AP. Ông cũng đã chỉ đích danh bà vào thứ Năm khi phát biểu trước Hiệp hội Thống đốc Cộng hòa. Sau đó, Trump hỏi bà Mills rằng bà có tuân thủ lệnh của ông không. "Tôi tuân thủ luật tiểu bang và liên bang", thống đốc trả lời."Chúng tôi là luật liên bang", Trump dọa [ám chỉ cắt tài trợ]. "Tốt hơn là bà nên làm vậy vì bà sẽ không nhận được tài trợ của liên bang".Phản hồi của Mills: "Tốt, tôi sẽ gặp ông [Tổng Thống] tại tòa, tôi mong chờ điều đó. Đó hẳn là một điều dễ dàng."Trump [dọa làm bà Mills mất chức]: "Hãy tận hưởng cuộc sống của bạn sau khi rời khỏi chức thống đốc, vì tôi không nghĩ bạn sẽ tham gia vào chính trường được bầu."Tổ chức quản lý thể thao trung học ở Maine cho biết trong tháng này rằng họ sẽ tiếp tục cho phép các vận động viên nữ chuyển giới tham gia thi đấu, nói rằng họ sẽ tuân theo Đạo luật Nhân quyền Maine. Luật này cấm phân biệt đối xử dựa trên tính giới.Mills đã giải thích chi tiết trong một tuyên bố sau cuộc họp tại Bạch Ốc, theo Politico. "Nếu Tổng thống cố gắng đơn phương tước đoạt quyền lợi của trẻ em học đường Maine từ nguồn tài trợ của Liên bang, Chính quyền của tôi và Bộ trưởng Tư pháp sẽ thực hiện mọi hành động pháp lý phù hợp và cần thiết để khôi phục nguồn tài trợ đó và cơ hội học tập mà nó mang lại", bà nói. "Tiểu bang Maine sẽ không bị đe dọa bởi những lời đe dọa của Tổng thống."⦿ ---- Sa thải hàng nghìn nhân viên lâm nghiệp nghĩa là tăng cơ nguy cháy rừng. Các lá thư chấm dứt hợp đồng đã chấm dứt sự nghiệp của hàng nghìn nhân viên của Cơ quan Lâm nghiệp Hoa Kỳ có nghĩa là sẽ có ít người hơn và ít nguồn lực hơn để giúp ngăn ngừa và dập tắt cháy rừng, làm dấy lên nỗi lo về những đám cháy thậm chí còn tàn khốc hơn trên khắp miền Tây nước Mỹ, theo những người lao động và quan chức bị sa thải cho biết.Các vụ sa thải của Cơ quan Lâm nghiệp — sau các vụ cháy chết người đã tàn phá Los Angeles vào tháng trước — là một phần của làn sóng sa thải nhân viên liên bang, khi các biện pháp cắt giảm chi phí của Tổng thống Donald Trump đang lan rộng trên toàn quốc. Những người bảo dưỡng đường mòn, dọn sạch các mảnh vụn dễ cháy khỏi rừng, hỗ trợ lính cứu hỏa và đảm bảo quỹ để dập tắt cháy rừng cho biết việc cắt giảm nhân sự đe dọa đến an toàn công cộng, đặc biệt là ở miền Tây, nơi điều kiện khô hạn và nóng hơn liên quan đến biến đổi khí hậu đã làm tăng cường độ của cháy rừng.“Tôi rất sợ điều đó”, Tanya Torst, người đã bị sa thải khỏi vị trí điều phối viên quan hệ đối tác của Cơ quan Lâm nghiệp Hoa Kỳ tại Chico, California, vào ngày 14 tháng 2, cho biết. Torst, người có thời gian thử việc dự kiến kết thúc vào tháng 3, đã làm việc với các nhóm để quyên góp gần 12 triệu đô la để dọn dẹp cây chết và các nhiên liệu khác trong Rừng Quốc gia Mendocino. “Đây hoàn toàn là vấn đề an toàn”, cô nói về mối lo ngại của mình, nhớ lại vụ cháy rừng Paradise chết người đã giết chết 85 người ở phía đông Chico vào năm 2018. “Đó là lý do tại sao tôi lên tiếng”.⦿ ---- Chính quyền Trump đã sa thải hơn 1.000 nhân viên của Cục Công viên Quốc gia vẫn đang trong thời gian thử việc vào tuần trước—bao gồm cả người đàn ông có chìa khóa Công viên Quốc gia Yosemite. Trong một bài đăng trên Instagram tuần này, Nate Vince, thợ khóa duy nhất của công viên, cho biết anh đã trải qua 48 tuần trong thời gian thử việc tại công viên ở miền trung California và đã bị sa thải ba tuần trước khi kết thúc thời gian thử việc. Anh cho biết anh đã học việc với thợ khóa toàn thời gian trước đó trong bốn năm và mô tả vai trò này là thiết yếu đối với hoạt động của công viên, SFGate đưa tin."Những người đã sa thải tôi không biết tôi là ai hoặc tôi làm gì", anh viết. "Họ chỉ đơn giản là không hiểu công viên này và nó lớn và phức tạp như thế nào. Chúng tôi có tòa án liên bang, các tòa nhà hành chính, nhà vệ sinh, tủ quần áo, két đựng súng", Vince, 42 tuổi, nói với tờ Washington Post. "Chúng tôi có vô số thứ cần được bảo vệ dưới nhiều hình thức khác nhau, và tôi là người duy nhất giữ những chiếc chìa khóa đó, người làm chìa khóa, người sửa khóa, lắp khóa và có tất cả kiến thức về an ninh đằng sau công viên." Vai trò của anh cũng bao gồm việc giúp đỡ du khách bị nhốt bên ngoài nơi ở của họ—hoặc bị nhốt trong nhà vệ sinh. Công viên có "kích thước bằng tiểu bang Rhode Island và có nhiều ổ khóa hơn một thành phố nhỏ, và nếu không có thợ khóa, tôi rất lo ngại về sự an toàn và an ninh của công viên và những người trong đó", Vince viết.Vance cho biết anh đã được thông báo rằng anh phải chuyển khỏi nhà ở của nhân viên ngay lập tức. "Tất cả trứng của tôi đều nằm trong giỏ này và tôi dự định sẽ ở lại cho đến khi nghỉ hưu", anh viết. Anh cho biết thợ khóa trước đây, người đã làm công việc này trong 23 năm, đã nói với anh rằng công viên không thể hoạt động nếu không có thợ khóa và nếu anh ấy làm tốt công việc của mình, anh sẽ luôn có nó. Bill Wade, giám đốc điều hành của Hiệp hội Kiểm lâm Công viên Quốc gia, nói với rằng việc cắt giảm việc làm có khả năng gây ra sự gián đoạn vào mùa hè này tương tự như những gì đã thấy trong đại dịch hoặc các đợt đóng cửa của chính phủ. Wade cho biết: "Một số tác động có thể xảy ra ngay lập tức, nhưng phần lớn tác động sẽ xảy ra vào mùa cao điểm, tức là từ tháng 5 đến tháng 9 đối với nhiều công viên quốc gia".⦿ ---- Sẽ giam di dân tại các trại lính. Sau những lời hứa về việc trục xuất hàng loạt, Tổng thống Donald Trump hiện đang có kế hoạch giam những người nhập cư không có giấy tờ tại các địa điểm quân sự trên khắp cả nước. Tờ New York Times đưa tin nhóm của ông đang bắt đầu với một "trung tâm trục xuất" được thiết lập để giam giữ tới 10.000 cá nhân tại trại Fort Bliss ở El Paso, Texas. Nhưng đó chỉ là bản thiết kế. Trump có kế hoạch tạo ra các địa điểm giam giữ tương tự trên khắp cả nước—từ New York đến Utah. Hàng nghìn người nhập cư có thể vẫn ở trong các khu phức hợp này trong khi họ trải qua quá trình trục xuất.Mặc dù vẫn đang trong giai đoạn đầu, các quan chức của Trump đang có kế hoạch đẩy mạnh dự án và chuyển hướng các nguồn lực quân sự để mở rộng dự án. Họ tuyên bố rằng không có đủ chỗ tại các cơ sở Thực thi Di trú và Hải quan và có ý định tạo ra một mạng lưới các địa điểm giam giữ trên toàn quốc. Các tổ chức ủng hộ quyền nhập cư đang bày tỏ mối quan ngại về đề xuất này, trích dẫn các trường hợp lạm dụng và bỏ bê trong lịch sử tại các trung tâm trục xuất. Trước đây, các căn cứ quân sự chỉ đóng vai trò dự phòng khẩn cấp khi các nơi trú ẩn quá tải, chủ yếu giam giữ thanh thiếu niên. Ở đó, những trẻ vị thành niên bị hoảng loạn và các chấn thương tâm lý khác do các viên chức giám sát chúng thiếu sự chuẩn bị. Một số người bị giam giữ ở đó trong hai tháng.Dự án này cho thấy sự gia tăng đáng kể trong kế hoạch của chính phủ nhằm quân sự hóa việc thực thi luật nhập cư. Bây giờ, khi Trump công bố video về những người nhập cư bị xiềng xích và buộc những người di cư vào trại giam ở Vịnh Guantanamo, ông đang tăng cường nỗ lực trục xuất hàng nghìn gia đình từng tìm kiếm nơi ẩn náu tại Hoa Kỳ. Báo The Daily Beast đã liên hệ với Chính quyền Trump để xin bình luận.⦿ ---- Bố ráp di dân chậm, quyền Giám Đốc bị Trump lột chức. Một tháng sau chiến dịch trục xuất, chính quyền Trump—không vui vì không có thêm người nhập cư nào bị bắt—đã cách chức viên chức cấp cao tại Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan. Caleb Vitello, một cựu chiến binh hơn 20 năm tại ICE, đã trở thành giám đốc tạm quyền của cơ quan này khi Tổng thống Trump nhậm chức, theo tờ Washington Post đưa tin. Người phát ngôn của Bộ An ninh Nội địa cho biết ông đang được điều chuyển sang một vị trí cấp cao giám sát các hoạt động thực thi hàng ngày, nhưng "không còn giữ vai trò hành chính nữa". Người thay thế Vitello vẫn chưa được công bố.Theo NBC News, Trump và Tom Homan, giám đốc biên giới của ông, đã chỉ trích gay gắt về số vụ trục xuất quá thấp. Homan cũng cho biết thông tin rò rỉ từ cơ quan này với giới truyền thông đã làm giảm số vụ bắt giữ trong một số cuộc truy quét. Trump đã ra lệnh trục xuất hàng loạt lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, nhưng ngân sách và biên chế của ICE không thay đổi nhiều, theo tờ WP, khiến cho việc phân công trở nên phức tạp hơn. Tháng trước, Vitello đã nói với 25 giám đốc văn phòng thực địa rằng họ cần phải thực hiện bắt ít nhất 75 người mỗi ngày, điều này sẽ khiến tổng số vụ bắt giữ trên toàn quốc lên tới hơn 1.200 người/ngày. Nhưng ICE đã bắt khoảng 800 người/ngày trong 10 ngày đầu tiên Trump nhậm chức nhưng đã giảm xuống còn khoảng 600 kể từ đó.⦿ ---- Các chỉ số chứng khoán chính tại Hoa Kỳ đã kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu trong sắc đỏ thua lỗ khi các báo cáo kinh tế mới nhất làm dấy lên mối lo ngại trong số các nhà đầu tư. Cụ thể, một báo cáo của Đại học Michigan cho thấy niềm tin của người tiêu dùng vào đất nước đã xấu đi vào tháng 2, trong khi Hiệp hội môi giới bất động sản quốc gia báo cáo rằng doanh số bán nhà hiện hữu đã giảm vào tháng 1.Ngoài ra, hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ đã chậm lại vào tháng 2, theo báo cáo sơ bộ của S&P Global. Hơn nữa, các báo cáo truyền thông cho rằng Bộ Quốc phòng đã mở một cuộc điều tra về các hoạt động thanh toán Medicare của UnitedHealth Group, khiến cổ phiếu của công ty này giảm.Chỉ số thị trường Dow Jones giảm 1,69% khi đóng cửa phiên giao dịch khi UnitedHealth Group giảm mạnh 7,17%. Chỉ số Nasdaq 100 giảm 2,06% với Old Dominion freight Line giảm 8,54%. Chỉ số S&P 500 giảm 1,70% khi Akamai Technologies lao dốc 21,73%. Đồng euro mất 0,41% so với đồng đô la, xuống mức 1,04601 đô la vào lúc 3:58 chiều theo giờ miền Đông Hoa Kỳ.⦿ ---- Sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thúc đẩy đàm phán chấm dứt cuộc chiến Ukraine trực tiếp với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, nhiều người bày tỏ sự không chắc chắn về ý nghĩa của các cuộc đàm phán như vậy đối với Đài Loan. Hôm thứ năm, Trump đã gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là "kẻ độc tài" ngay sau khi có tin tức rằng Ukraine sẽ bị loại khỏi các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Nga tại Saudi Arabia. Những phát biểu này đã làm dấy lên nỗi lo ngại mới rằng cam kết của Hoa Kỳ đối với Đài Loan có thể thay đổi theo ý muốn của tổng thống.Mặc dù các quan chức Đài Loan khẳng định rằng quan hệ song phương Hoa Kỳ - Đài Loan vẫn bền chặt, nhưng những lời lẽ gần đây của Trump đã gây ra sự không chắc chắn trên khắp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Theo báo The Guardian, khoản tiền thanh toán thả nổi của Trump cho việc bảo vệ Đài Loan và yêu cầu chuyển hoạt động sản xuất chất bán dẫn tiên tiến từ Đài Loan sang Hoa Kỳ đã khiến các nhà phân tích lo ngại, những người cho rằng cách tiếp cận của Trump đối với ngoại giao đối ngoại làm suy yếu các tiền lệ lâu dài.Trong bài phát biểu công khai vào thứ năm, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết cách tiếp cận của Trump để giải quyết xung đột Ukraine có thể khuyến khích Trung Quốc xâm lược Đài Loan. Macron sẽ nói chuyện với Trump trước các cuộc đàm phán và được cho là khuyên ông không nên tỏ ra yếu đuối trước Putin vì Trung Quốc sẽ theo dõi.Đã có lo ngại rằng trong trường hợp xảy ra khủng hoảng eo biển Đài Loan, các đồng minh của Đài Loan trong chính quyền Mỹ có thể không thể thuyết phục Trump can thiệp. Tương tự như vậy, tin tức về các cuộc đàm phán trực tiếp của Trump với Putin sẽ gây ra suy đoán rằng Trumpg có thể sẽ giải quyết vấn đề Đài Loan với Tập Cận Bình và từ bỏ thảo luận với giới lãnh đạo Đài Loan.Kể từ khi Trump nhậm chức, các quan chức Đài Loan liên tục kêu gọi tăng chi tiêu cho quốc phòng. Với sự khinh thường được cho là của Trump đối với nỗ lực chiến tranh Ukraine trong tuần này, các quan chức Đài Loan đang tăng gấp đôi nỗ lực nhằm củng cố năng lực phòng thủ của đất nước, theo Nikkei.Tuy nhiên, Tổng thống Lai Ching-te phải đối mặt với một yếu tố phức tạp khác khi Viện Lập pháp do phe đối lập lãnh đạo dường như có ý định cắt giảm chi tiêu quốc phòng quan trọng tới 28%. Bất ổn chính trị đang diễn ra giữa nhánh hành pháp do Đảng Dân Tiến lãnh đạo và cơ quan lập pháp do Quốc Dân Đảng kiểm soát đe dọa làm đảo lộn bối cảnh chính trị với một làn sóng các chiến dịch bãi nhiệm.⦿ ---- Các công ty Nam Hàn suy tính vào lại thị trường Nga theo chân Trump và các hãng Mỹ vào quý 2 năm nay. Các cuộc đàm phán gần đây giữa Hoa Kỳ và Nga về việc chấm dứt cuộc chiến kéo dài ba năm của Nga tại Ukraine đã mang lại sự lạc quan thận trọng rằng các công ty lớn của Nam Hàn có thể tiếp tục hoạt động tại quốc gia lớn nhất thế giới này. Triển vọng này xuất hiện sau khi Tổng giám đốc điều hành Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga (RDIF) Kirill Dmitriev nói với báo chí rằng các công ty Hoa Kỳ dự kiến sẽ quay trở lại đất nước của ông trong tương lai gần."RDIF hy vọng rằng một số công ty Hoa Kỳ sẽ quay trở lại thị trường Nga sớm nhất là vào quý 2 của năm nay", giám đốc quỹ đầu tư quốc gia của Nga cho biết tại Riyadh, thứ Ba (giờ địa phương), sau khi tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với các quan chức Hoa Kỳ tại thủ đô Saudi Arabia.Phát biểu của ông đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư Nam Hàn vào các bước tiếp theo của Hyundai Motor sau khi đình chỉ hoạt động tại nhà máy Saint Petersburg vào tháng 3/2022, một tháng sau khi Nga xâm lược Ukraine. Sau đó, công ty đã bán nhà máy cho một công ty Nga vào tháng 12/2023 với giá 10.000 rúp (112 đô la), với tùy chọn ràng buộc là mua lại cơ sở này vào cuối năm nay.Mặc dù nhà sản xuất xe hơi tuyên bố rằng vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra, nhưng công ty vẫn liên tục nỗ lực bảo vệ quyền nhãn hiệu của mình tại Nga trong suốt cuộc chiến. Vào tháng 1, công ty đã nhận được sự chấp thuận từ Cục Sở hữu trí tuệ Liên bang Nga (Rospatent) về quyền tiếp tục sử dụng nhãn hiệu Hyundai tại đây. Tháng 8 năm ngoái, công ty Nam Hàn đã nộp đơn lên Rospatent để đăng ký ít nhất 17 nhãn hiệu, bao gồm cả Genesis.Ngoài ra, Hyundai Motor chưa bao giờ lên án cuộc xâm lược Ukraine của Nga, không giống như nhiều công ty phương Tây, những công ty này đã đưa ra quan điểm đạo đức về việc rời khỏi Nga hoặc đình chỉ hoạt động tại đây. Mặc dù một nhóm công dân chống Nga đã lên án họ, Hyundai Motor, Samsung và LG nói rằng những trở ngại trong việc cung cấp linh kiện là lý do chính khiến họ đình chỉ hoạt động tại Nga. Nhà phân tích Kim Gwi-yeon của Daishin Securities cho biết: "Khi chiến tranh kết thúc và các nhà sản xuất xe hơi toàn cầu bắt đầu quay trở lại Nga, Hyundai Motor rất có thể sẽ mua lại nhà máy tại Nga".⦿ ---- Ba người đã chết trong vụ xả súng bên ngoài văn phòng cấp giấy phép lái xe ở Louisville, Kentucky, vào chiều thứ Sáu. NBC News cho biết, cảnh sát đã phản ứng vào khoảng trưa tại hiện trường ở Willismore, nơi họ tìm thấy một người đàn ông và hai người phụ nữ bị thương do súng bắn trong bãi đậu xe. Người đàn ông được tuyên bố đã chết tại hiện trường, trong khi hai người phụ nữ được đưa đến bệnh viện, nơi họ đã tử vong sau đó.Chưa xác định liệu các nạn nhân có liên quan hay không. Vẫn chưa rõ liệu có nhiều hơn một tay súng hay không, nhưng các nhân chứng đã báo cáo rằng nghi phạm đã bỏ trốn. Các nhà điều tra đang xem xét cảnh quay giám sát và thu thập lời khai của nhân chứng. Mặc dù vụ việc bạo lực này xảy ra, cảnh sát không tin rằng có mối đe dọa công khai đang diễn ra. Thiếu tá Donald Boeckman lưu ý rằng có thể có nhiều người bị thương hơn do có nhiều người chứng kiến có mặt.⦿ ---- Một người đàn ông South Carolina đang chờ bị thi hành án tử hình vì tội giết người đã chọn bị xử bắn. Tù nhân Brad Sigmon dự kiến sẽ chết vào ngày 7 tháng 3 và sẽ là người đầu tiên bị xử tử tại Hoa Kỳ bằng phương pháp xử bắn trong 15 năm qua. Sigmon, 67 tuổi, đã chọn xử bắn thay vì ghế điện và tiêm thuốc độc. Theo , anh ta bị kết tội giết cha mẹ bạn gái cũ vào năm 2001 bằng gậy bóng chày, sau đó bắt cóc bạn gái cũ bằng súng.Theo hãng tin Associated Press, chỉ sau vài tuần nữa, anh ta sẽ bị trói vào ghế, trùm đầu và nhắm vào tim. Sau đó, ba tình nguyện viên dự kiến sẽ đứng bắn anh ta ở khoảng cách 15 feet (4.572 mét). Luật sư của anh ta, Gerald "Bo" King, đã viết rằng: "Nếu anh ta chọn tiêm thuốc độc, anh ta sẽ phải chịu cái chết kéo dài mà cả ba người đàn ông mà South Carolina đã hành quyết kể từ tháng 9 - ba người đàn ông mà Brad biết và chăm sóc - vẫn còn sống, bị trói vào xe cứu thương trong hơn hai mươi phút. Anh ta không muốn gây ra nỗi đau đó cho gia đình, các nhân chứng hoặc nhóm hành quyết. Nhưng, xét đến sự bí mật không cần thiết và vô lương tâm của South Carolina, Brad đang lựa chọn tốt nhất có thể".⦿ ---- Kẻ đâm nhà văn Sir Salman Rushdie đã bị tòa kết tội cố ý giết người, ba năm sau khi tấn công tác giả trong một bài giảng trên sân khấu. Kẻ tấn công, Hadi Matar, 27 tuổi, đã bị buộc tội sau phiên tòa kéo dài tám ngày. Hắn đã thực hiện nỗ lực của mình tại Viện Chautauqua Institution ở phía tây New York, nơi Rushdie 77 tuổi sắp có bài phát biểu trước công chúng. Hắn đã đâm tác giả 15 nhát vào mắt phải, ngực, tay, cổ và bụng, khiến Rushdie sợ rằng mình sắp chết.Trong phiên tòa, Rushdie kể lại máu chảy ra từ các vết thương hở của mình, và Matar đã "đánh và chém" ông. Nhà văn người Mỹ gốc Ấn Độ này đã bị mù một phần và bị liệt ở tay. Tuy nhiên, Matar đã không nhận tội, và luật sư của hắn lập luận rằng bên công tố không thể chứng minh ngoài mọi nghi ngờ hợp lý rằng hắn có ý định giết Rushdie. Nhưng bồi thẩm đoàn đã cân nhắc nhanh chóng trước khi tuyên bố phán quyết có tội và Matar hiện phải đối mặt với hơn 30 năm tù. Rushdie đã kể chi tiết về vụ bị đâm trong hồi ký có tựa đề "Knife: Meditations After an Attempted Murder" (Mũi dao: Trầm tư sau một vụ cố ). Ông cũng được giới phê bình đánh giá cao vì đã viết những tiểu thuyết giả tưởng nổi tiếng như "Haroun and the Sea of Stories" và "The Satanic Verses". Nhà văn bị nhiều người hăm dọa vì bị cho là báng bỏ Hồi Giáo.⦿ ---- Một chuyến tàu hỏa ở Sri Lanka đã giết chết sáu con voi, bao gồm bốn con voi con, gần khu bảo tồn động vật hoang dã Minneriya. Vụ va chạm khiến tàu trật bánh, mặc dù hành khách không bị thương. Hasini Sarathchandra, từ sở động vật hoang dã, xác nhận một cuộc điều tra đang được tiến hành. Khu vực này là một phần của "hành lang voi" nối liền các công viên quốc gia.Các vụ va chạm giữa voi và tàu hỏa đã gia tăng do mất môi trường sống, khiến voi phải băng qua đường sắt để kiếm thức ăn và nước uống. Năm 2023, 24 con voi đã chết trong các vụ việc như vậy, với chín trường hợp tử vong được báo cáo vào năm 2024. Mặc dù được tôn kính về mặt văn hóa, số lượng voi đã giảm từ 14.000 con vào thế kỷ 19 xuống còn 6.000 con vào năm 2011.⦿ ---- Quận Los Angeles: Thị trưởng Los Angeles Karen Bass đã thông báo vào thứ sáu rằng bà đã cách chức Kristin Crowley khỏi vị trí Chỉ huy cứu hỏa của thành phố có hiệu lực ngay lập tức do cách ứng phó các vụ cháy rừng ở California. Bass cũng bổ nhiệm cựu Phó chỉ huy Ronnie Villanueva làm Chỉ huy cứu hỏa tạm thời. Villanueva trước đây đã phục vụ 41 năm trong Sở Cứu hỏa LA trước khi nghỉ hưu cách đây bảy tháng."Chúng tôi biết rằng 1.000 lính cứu hỏa có thể làm nhiệm vụ vào sáng hôm xảy ra cháy rừng đã được cho về nhà theo lệnh của Chỉ huy Crowley. Hơn nữa, một bước cần thiết để tiến hành điều tra là Chủ tịch Ủy ban Cứu hỏa đã yêu cầu Chỉ huy Crowley lập báo cáo sau hành động về các vụ cháy. Chỉ huy đã từ chối. Những điều này đòi hỏi phải cách chức bà ấy", Bass cho biết trong một tuyên bố, ca ngợi "chủ nghĩa anh hùng" của lính cứu hỏa quận LA.⦿ ---- Nam Hàn:ngoài 40 tuổi đã bị kết án ba năm tù vì đâm chồng ngoài 50 tuổi, người đã chăm sóc gia đình. Theo tin pháp lý vào ngày 21/2/2025, Phòng Hình sự số 11 của Tòa án quận Suwon (Thẩm phán trưởng Shin Jin-woo) đã tuyên án A (40 tuổi), người bị buộc tội giết người, ba năm tù.Vào tháng 9 năm ngoái, A bị buộc tội đâm chết chồng B vì lý do nào đó không rõ tại nơi cư trú của anh ta ở Hwaseong, Gyeonggi-do. Kết quả điều tra cho thấy cô A được chẩn đoán mắc "rối loạn tâm thần không rõ nguyên nhân" vào năm 2019 và đã được đưa vào viện và điều trị, và kể từ đó, cô ta chủ yếu sống ở nhà và hiếm khi có cuộc sống xã hội.Chồng của nạn nhân được cho là đã chăm sóc gia đình bằng cách cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho bị cáo và hai con trai, cung cấp chi phí sinh hoạt, chuẩn bị bữa ăn và chăm sóc thông báo nhập học của các con."Tội giết người do một bị cáo người Việt Nam thực hiện, người đã kết hôn với nạn nhân vào năm 2008 và có hai đứa con ở nhà, sau đó đâm chết chồng mình mà không có lý do đặc biệt nào kể từ năm 2019 sau khi mắc chứng rối loạn tâm thần không phải tính khí không rõ nguyên nhân", tòa án cho biết. "Vì giết người là một tội ác rất nghiêm trọng không thể khắc phục được thiệt hại theo bất kỳ cách nào, nên hình phạt nghiêm khắc là điều không thể tránh khỏi".Tuy nhiên, Thẩm phán cũng cho biết, "Bản án được quyết định khi xem xét đến thực tế là bị cáo đã thừa nhận và suy nghĩ về tội ác, và thực tế là trẻ nhỏ dường như muốn sống với bị cáo".⦿ ---- Mexico: Một nhóm gồm 49 người di dân được giải cứu tại Juárez tuần trước trong khi bị giam giữ tại một "ngôi nhà an toàn" bao gồm những người từ Việt Nam, Guatemala, Brazil và các quốc gia khác, theo một cảnh sát tiểu bang Chihuahua cho biết. Những di dân này đã bị bắt cóc bởi một nhóm tội phạm đang yêu cầu thêm tiền để đưa lậu họ vào Hoa Kỳ, Luis Aguirre, cảnh sát trưởng tiểu bang Chihuahua, cho biết vào thứ Hai, ngày 17/2, tại một cuộc họp báo hàng tuần ở Thành phố Chihuahua.Cảnh sát tiểu bang cho biết nhóm người di cư bị bắt cóc bao gồm 28 người Guatemala,, ba người Brazil, hai người Bolivia và năm người Mexico. Những người di cư đã được giải cứu sau khi có cuộc gọi đến 911 và thông tin bổ sung được thu thập thông qua hệ thống Centinela, mạng lưới camera an ninh của cảnh sát rộng khắp toàn tiểu bang, Aguirre cho biết. Centinela có nghĩa là "lính gác".Đơn vị chống bắt cóc của cảnh sát tiểu bang và các thám tử được quân đội Mexico hỗ trợ đã giải cứu những người di cư khỏi những người đàn ông có vũ trang được tìm thấy bên trong một ngôi nhà tại các đường Tlaxcala và Republica del Salvador ở khu phố Colonia Hidalgo, ngay phía nam Estadio Olímpico Benito Juárez, nằm cạnh biên giới El Paso.Cảnh sát đã bắt giữ Juan Jose L.L. 23 tuổi, biệt danh "El Bananas", Daniel Omar F.C. biệt danh "El Flaco", 24 tuổi và Luis Alfonso O.C., 21 tuổi, về các tội danh liên quan đến buôn người di cư, sở hữu vũ khí trái phép và sở hữu ma túy, cảnh sát cho biết. Một khẩu súng trường tấn công, 30 gói cocaine nhỏ và một chiếc Nissan Versa đã bị tịch thu.Cảnh sát tiểu bang đã chiếu một đoạn video cho thấy những người di cư được giải cứu mang theo hành lý hoặc ba lô. Những người di bay đến sân bay Juárez với hy vọng vượt biên sang Hoa Kỳ là mục tiêu hấp dẫn đối với những kẻ bắt cóc có liên quan đến các nhóm buôn lậu liên quan đến băng đảng ma túy vì những người di cư đó được cho là có tiền, các quan chức thực thi pháp luật Mexico cho biết.⦿ ---- HỎI 1: Rủi ro sạn thận có thể giảm 22% nhờ ăn nhiều chất niacin (có nhiều trong ức gà, cá ngừ, gà tây, đậu phụng, nấm)?ĐÁP 1: Đúng vậy. Không có phép thuật nào đảm bảo bạn sẽ không bị sỏi thận suốt đời, nhưng có một số thay đổi về lối sống và chế độ ăn uống có thể giúp bạn có lợi thế. Nghiên cứu mới nhất: dữ liệu được công bố trên Scientific Reports cho thấy việc tăng lượng niacin có thể giúp giảm nguy cơ phát triển sỏi thận. Nghiên cứu bao gồm tổng cộng 28.508 người tham gia, khiến nó trở thành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về việc liệu niacin trong chế độ ăn uống của bạn có ảnh hưởng đến nguy cơ sỏi thận hay không. Độ tuổi trung bình của những người tham gia là hơn 47 tuổi một chút. So sánh những người ăn ít niacin nhất với những người ăn nhiều nhất, nhóm sau có nguy cơ mắc sỏi thận thấp hơn khoảng 22%. Một số thực phẩm bạn nên chú ý nếu muốn tăng lượng niacin: ức gà, cá ngừ, thịt gà tây, đậu phộng, nấm. Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Đối với trẻ em và thiếu niên, uống tốt nhất là nước lọc, sữa bò nguyên chất và một ít nước ép rau?ĐÁP 2: Đúng vậy. Hóa ra, sữa bò nguyên chất, nước lọc và một ít nước ép rau vẫn là lựa chọn đồ uống tốt nhất cho trẻ em và thanh thiếu niên. Đó là sự đồng thuận của các chuyên gia gần đây đã đưa ra khuyến nghị về đồ uống lành mạnh cho trẻ em và thanh thiếu niên từ 5 đến 18 tuổi. Hội đồng chuyên gia - do Healthy Eating Research, một chương trình quốc gia của Quỹ Robert Wood Johnson triệu tập - bao gồm các thành viên từ Viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng, Viện Nha khoa Nhi khoa Hoa Kỳ, Viện Nhi khoa Hoa Kỳ và Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ. Theo tờ The Washington Post, khuyến nghị của họ được đưa ra sau khi xem xét tài liệu khoa học trong năm tháng. Không có gì ngạc nhiên khi hội đồng cho biết nước nên là "đồ uống chính để đáp ứng nhu cầu bù nước", với lượng khuyến nghị hàng ngày từ 16 đến 88 ounce, tùy thuộc vào độ tuổi và giới tính của trẻ. Hội đồng viết rằng nước máy được ưa chuộng hơn vì giá cả phải chăng, thân thiện với môi trường và thường được bổ sung fluoride để ngăn ngừa sâu răng. Sữa tiệt trùng nguyên chất—tốt nhất là loại ít béo hoặc không béo—cũng được khuyến nghị vì các chất dinh dưỡng thiết yếu của nó. Hội đồng cho biết nước ép trái cây hoặc rau quả 100% là chấp nhận được nhưng nên hạn chế vì hàm lượng calo cao. Chi tiết: