- Howard Lutnick (Bộ trưởng thương mại của Trump) thú nhận Trump nói dối, vì trước bầu cử Trump, Musk, Lutnik đã bàn về cắt giảm 3 chương trình: An sinh xã hội, Medicaid và Medicare - Sở Không Lưu FAA sa thải 400 người: 1 kỹ sư kinh ngạc vì dự án an ninh bầu trời của anh bị xóa ngay khi anh bị đuổi - CBS nói vụ bị Trump kiện đòi 20 tỷ đô bồi thường: CBS sẽ đòi xem hồ sơ tài chánh của Trump trước g

Hình trên: Howard Lutnick (Bộ trưởng thương mại của Trump) thú nhận Trump nói dối, vì trước bầu cử Trump, Musk, Lutnik đã bàn về cắt giảm 3 chương trình: An sinh xã hội, Medicaid và Medicare.

.

- Howard Lutnick (Bộ trưởng thương mại của Trump) thú nhận Trump nói dối, vì trước bầu cử Trump, Musk, Lutnik đã bàn về cắt giảm 3 chương trình: An sinh xã hội, Medicaid và Medicare

- Sở Không Lưu FAA sa thải 400 người: 1 kỹ sư kinh ngạc vì dự án an ninh bầu trời của anh bị xóa ngay khi anh bị đuổi

- CBS nói vụ bị Trump kiện đòi 20 tỷ đô bồi thường: CBS sẽ đòi xem hồ sơ tài chánh của Trump trước giờ giấu biệt

- Thẩm phán Christopher Cooper tạm thời cho Trump và Musk sa thải các công chức đang thử việc.

- Thẩm phán Amir Ali cấm Trump trốn tránh lệnh tòa về việc giải ngân viện trợ nước ngoài đối với các hội đoàn phi lợi nhuận

- Bộ Tư pháp xem xét các hoạt động thanh toán Medicare của UnitedHealth Group

- Trump sẽ biến đổi Bưu điện Mỹ triệt để, làm nhân viên Bưu điện kinh hoàng

- Nhà văn Stephen King: Trump và Musk ái mộ Putin

- Trump ủng hộ DB Byron Donalds nếu tranh cử thống đốc Florida vào năm 2026.

- Ca sĩ người Canada hát sửa lời quốc ca Canada trước trận khúc côn cầu Mỹ-Canada để gửi một thông điệp khiển trách tới Trump.

- Thủ tướng Canada: giễu Trump sau khi đội tuyển khúc côn cầu Canada đánh bại Hoa Kỳ

- Cộng Hòa Thượng Viện OK ngân sách tạm 340 tỷ đô

- Grimes vào mạng xã hội của Elon Musk để chỉ trích Musk không chăm sóc con của họ đang bệnh cơ nguy tổn thương suốt đời

- Tổng thống Belarus: coi chừng Mỹ kích động Nga chống lại TQ

- Putin và Tập Cận Bình có thể sẽ điện đàm về kết quả đàm phán Nga-Mỹ về hòa bình cho Ukraine

- EU sẽ gửi "thông điệp mạnh mẽ" ủng hộ Ukraine

- Cựu tham mưu trưởng quốc phòng Anh: Trump "cần được giáo dục" về lịch sử chiến tranh của Nga

- Cựu ứng cử viên tổng thống Cộng hòa Nikki Haley: Trump chỉ lặp lại lời của Putin về cuộc chiến Ukraine

- Ukraine sẽ nhập cảng tới 800 triệu mét khối khí đốt từ châu Âu trong 2 tháng vì Nga dội bom, làm Ukraine giảm 40% sản lượng

- Ukraine: Chiến trường dữ dội hơn, lính Nga mất tích tăng 29%

- Mika Aaltola (quan chức Phần Lan, Dân Biểu Châu Âu): Trump cho Châu Âu 3 tuần lễ để ép Ukraine đầu hàng Nga.

- PTT Vance: Trump sẽ là tổng thống của hòa bình, kết thúc cuộc chiến ở Ukraine có lợi cho Mỹ, Châu Âu và Ukraine

- Musk: thăm dò dỏm đã cho Zelensky điểm cao

- Thủ tướng Ba Lan: cưỡng bức Ukraine đầu hàng Nga sẽ làm cho Châu Âu sụp đổ

- Cố vấn An ninh Quốc gia của Trump: châu Âu "cần phải tự bảo vệ"

- Airbus SE có thể ưu tiên giao phi cơ cho nước khác nếu thuế quan của Trump gây trở ngại

- 86% công ty Nhật Bản: chính sách của Trump sẽ làm hại kinh tế Nhật Bản, đặc biệt về ngành xe hơi, chất bán dẫn

- Thượng viện OK Kash Patel làm giám đốc FBI

- Trump gây sự với California, đòi điều tra Dự án xe lửa cao tốc. California nói dự án thực hiện không có gì trở ngại.

- TNS Mitch McConnell (Cộng Hòa) sẽ không tái tranh cử vào năm tới

- Trung tâm Nghệ thuật John F. Kennedy ở thủ đô bị dọa bom nhưng không có gì

- Dự luật mới tại Thượng viện California chống lại việc các hãng bảo hiểm y tế từ chối chi cho bệnh nhân

- TNS Sheldon Whitehouse nhận định sau khi Trump tự tuyên dương là Hoàng Đế: ông hoàng của quấy rối

- Nam diễn viên George Clooney: trong lòng vui vì trọn đời theo Dân Chủ, kể cả khi thấy Cộng Hòa thắng cử

- Hủy quy chế tạm cư TPS đối với 520.000 người Haiti ở Mỹ, để biến họ thành di dân lậu

- Luis Rubiales (cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha) bị tòa phạt vì tội tấn công tình dục trên sân cỏ

- Amazon lần đầu hơn Walmart về doanh thu theo quý.

- Thị trường nhà ở có lợi cho người mua vì lãi suất giảm

- Singapore: Cô Nguyen Thi Ngoc Lan mặc đồ xuyên thấu, ra nơi công cộng, biểu diễn hành vi sex để "live stream", bị bắt ra tòa, thú nhận vì cần tiền

- HỎI 1: Mèo có thể lây cúm gia cầm sang người? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Lần đầu tiên cúm gia cầm lây vào loài chuột? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-21/2/2025) ⦿ ---- Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DoJ) đang xem xét các hoạt động thanh toán Medicare của UnitedHealth Group Inc., theo báo The Wall Street Journal đưa tin vào thứ sáu trích dẫn các nguồn tin. Theo các nguồn tin, cuộc điều tra tập trung vào các hoạt động ghi chép chẩn đoán của công ty, điều này kích hoạt các khoản thanh toán bổ sung cho các chương trình Medicare Advantage của công ty. Một số nhà cung cấp dịch vụ y tế thuộc tập đoàn này đã bị thẩm vấn vào tháng 1/2025. Các nguồn tin cũng làm rõ thêm rằng cuộc điều tra này tách biệt với cuộc điều tra chống độc quyền, được đưa ra vào tháng 2 năm 2024.

.

⦿ ---- Tổng thống Trump đang chuẩn bị một trong những thay đổi lớn nhất trong lịch sử 250 năm của Bưu điện Hoa Kỳ, theo những người trong cuộc cho biết. Các nguồn tin cho tờ Washington Post và tờ Wall Street Journal biết rằng Trump có kế hoạch ban hành lệnh hành pháp để sa thải ban quản lý của dịch vụ này và đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của Bộ Thương mại. Ban quản lý đang có kế hoạch phản đối động thái này và đã thuê cố vấn bên ngoài tại một cuộc họp khẩn cấp vào thứ năm, tờ WP đưa tin, trích dẫn các nguồn tin "nói chuyện với điều kiện giấu tên vì sợ bị trả thù". Các nguồn tin cho biết hai thành viên đảng Cộng hòa của ban quản lý đã không có mặt tại cuộc họp.

.

Các kế hoạch này khiến "tương lai của tình trạng bán chính phủ của Bưu Điện, nơi cung cấp dịch vụ thư tín này trở nên đáng ngờ." Bưu Điện (USPS) do Bạch Ốc trực tiếp kiểm soát cho đến năm 1970, khi Đạo luật Tổ chức lại Bưu chính biến cơ quan này thành một cơ quan độc lập để giảm "sự can thiệp chính trị", tờ WP lưu ý. Các quan chức Bạch Ốc phủ nhận rằng Trump đang có kế hoạch ban hành lệnh hành pháp đối với USPS. Trump đã nhiều lần nói về việc tư nhân hóa dịch vụ này và chế giễu nó là "trò đùa" và nhi đồng "Delivery Boy" của Amazon. Ông cho biết vào tháng 12 rằng tư nhân hóa USPS là "một ý tưởng mà nhiều người đã thích từ lâu".

.

Mark Dimondstein, chủ tịch của Công đoàn Công nhân Bưu điện Hoa Kỳ, cho biết nếu những tin đồn là sự thật, động thái này sẽ là "một cuộc thâu tóm thù địch vô lý và bất hợp pháp, về cơ bản là một cuộc đột kích vào một tổ chức công cộng hoạt động độc lập". Đầu tuần này, Tổng giám đốc Bưu điện Louis DeJoy đã tuyên bố rằng ông sẽ từ chức. Trump không có thẩm quyền sa thải DeJoy, một nhà tài trợ của Trump và cựu giám đốc điều hành hậu cần được hội đồng quản trị bầu trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông, nhưng nhóm chuyển giao của Trump đã bắt đầu thẩm tra các ứng cử viên để thay thế ông này vào tháng trước, theo các nguồn tin của WP.

.

⦿ ---- Nhà văn Stephen King đã chỉ trích Tổng thống Donald Trump và nhà tài phiệt Elon Musk trong một bài đăng trên X vào ngày 21 tháng 2. Trong một bài đăng trên X, Stephen King gọi Trump là "kẻ phản bội, kẻ ái mộ Putin" và nói rằng điều tương tự "áp dụng gấp đôi cho Elon Musk". Bình luận của ông nhanh chóng thu hút sự chú ý, gây ra nhiều phản ứng trái chiều. Một số người ủng hộ King, trong khi những người khác chỉ trích giọng điệu của ông. King, nổi tiếng nhất với các tiểu thuyết kinh dị, cũng thẳng thắn về các vấn đề xã hội và chính trị. Nhiều truyện của King được chuyển thành phim.

.

⦿ ---- Hôm Thứ Năm đánh dấu một tháng kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức, và trong thời gian đó, hàng nghìn nhân viên chính phủ liên bang đã bị sa thải. Charles Stadtlander, người gốc thị trấn Shreveport-Bossier ở Louisiana, là một trong những nhân viên bị sa thải. Ông cho biết ông không biết tại sao hoặc do ai. Ông cho biết các vụ sa thải đã gây ra sự nhầm lẫn lớn và đe dọa đến an ninh quốc gia.

.

Stadtlander, người đã làm việc cho Sở Không Lưu Liên Bang FAA cho đến tối thứ sáu tuần trước, cho biết: "Dự án chính mà tôi được giao là một dự án an ninh quốc gia quan trọng do Bộ Quốc phòng tài trợ. Máy tính làm việc của tôi bắt đầu tắt. Các hồ sơ trong máy của tôi bắt đầu biến mất và các chương trình mà tôi đang làm việc bắt đầu đóng lại".

.

Ông làm việc tại Trung tâm Hàng không Mike Monroney ở Oklahoma City và nằm trong số hàng nghìn nhân viên thử việc bị sa thải vào ngày 14 tháng 2. Stadtlander cho biết lý do không phải do chất lượng công việc của ông. "Tôi vừa được tăng lương dựa trên hiệu suất, dựa trên thành tích và thực sự có hiệu lực trong kỳ trả lương này. Kỳ trả lương mà tôi đã bị sa thải,” anh nói.

.

Và anh không chính thức biết ai đã sa thải anh. “Địa chỉ email trông rất giống với các loại địa chỉ email mà chúng tôi đã được đào tạo để báo cáo vì chúng có khả năng là lừa đảo,” anh nói. “Thư chấm dứt hợp đồng mà tôi đã mô tả trước đó không có chữ ký. Nó vẫn sử dụng đại từ “tôi” (I), nhưng không rõ “tôi” là ai. Nó đã tạo ra rất nhiều nhầm lẫn vì FAA và Bộ Giao thông vận tải đã không chấm dứt hợp đồng với tôi.”

.

Anh tin rằng anh là nạn nhân của Bộ Hiệu quả Chính phủ, hay DOGE. Stadtlander nói rằng an ninh quốc gia là trọng tâm trong công việc của anh ấy và kiến ​​thức của anh về dự án mà anh được giao nên được chuyển giao cho người khác. Anh nói rằng điều đó đã không xảy ra và anh cảm thấy có khả năng xảy ra sai sót về an ninh quốc gia do hậu quả của nó.

.

“An ninh quốc gia là điều mà khi bạn lớn lên ở Shreveport-Bossier, đặc biệt là khi nhìn thấy máy bay ném bom B-52 lớn bay qua thường xuyên, điều đó đã ăn sâu vào bạn,” anh nói. “Điều này cực kỳ quan trọng. Tôi đã học tại trường trung học Benton. Tôi sinh ra ở Shreveport, Louisiana. Shreveport là quê hương của tôi.” Người ta ước tính rằng khoảng 400 nhân viên FAA đã bị sa thải bắt đầu từ thứ sáu. Stadtlander cảm thấy việc cắt giảm việc làm sẽ gây nguy hiểm cho người nộp thuế.

.

⦿ ---- Bắt nạn truyền thông để kiếm tiền. Nhóm luật sư của đài CBS cho biết trong một hồ sơ nộp lên tòa án tuần này rằng đài truyền hình này có kế hoạch tìm kiếm thông tin tài chính cá nhân của Donald Trump nếu vụ kiện trị giá 20 tỷ đô la của tổng thống chống lại đài truyền hình này được chuyển sang giai đoạn khám phá.

.

Các luật sư của đài truyền hình này đã nêu rõ các yêu cầu có thể có của họ trong một hồ sơ nộp lên tòa án liên bang Texas vào thứ Ba. Họ cũng cho biết họ sẽ tìm kiếm thông tin tài chính của chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của Trump, Trump Media & Technology Group và Truth Social, và dự án tiền điện tử meme $TRUMP của tổng thống.

.

"Các bị đơn dự đoán thêm rằng sẽ cần phải khám phá mối quan hệ pháp lý của Tổng thống Trump, nếu có, với chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2024 của Donald J. Trump và Trump Media & Technology Group", nhóm luật sư của đài truyền hình này cho biết trong một lệnh lên lịch chung được đề xuất.

.

Thông thường, các bị đơn trong vụ kiện sẽ tìm kiếm thông tin tài chính của bên kia để phản đối yêu cầu bồi thường thiệt hại của nguyên đơn. Trong trường hợp này, số tiền 20 tỷ đô la lớn hơn giá trị của công ty mẹ của CBS, Paramount Global, cũng là bị đơn trong vụ kiện. Trump đã kiện kênh truyền hình và Paramount Global vào tháng 10, sau khi chương trình "60 Minutes" phát sóng một cuộc phỏng vấn với Phó Tổng thống Kamala Harris.

.

Vụ kiện của ông ban đầu tuyên bố vi phạm Đạo luật Thực hành Thương mại Lừa đảo của Texas, tuyên bố rằng kênh truyền hình đã biên tập cuộc phỏng vấn một cách gian dối để tăng cơ hội đắc cử của Harris. Cơ sở của khiếu nại là thực tế là, trong một chương trình quảng cáo Face the Nation cho cuộc phỏng vấn 60 Minutes, Harris đã trả lời một câu hỏi khác với câu hỏi được phát sóng trong chương trình 60 Minutes ngày 7 tháng 10.

.

⦿ ---- Chiến trường dữ dội hơn. Số lượng yêu cầu tìm kiếm của người Nga tìm kiếm binh lính mất tích tại Kursk Oblast của Nga thông qua dự án Hochu Nayti [Muốn tìm] đã tăng 29% vào tháng 1 năm 2025, theo Cục Tình báo Quân đội Ukraine (HUR) báo cáo vào ngày 21 tháng 2.

.

Kể từ tháng 8/2024, dự án đã nhận được 3.081 yêu cầu liên quan đến quân nhân Nga mất tích tại khu vực Kursk (trong lãnh thổ Nga, nơi quân Ukraine tấn công để có ưu thế thương thuyết), với 691 trường hợp mới được báo cáo chỉ riêng trong tháng 1 năm 2025.

.

Kể từ khi dự án được triển khai cách đây 13 tháng, Want to Find đã nhận được 60.600 yêu cầu về quân lính Nga mất tích. Tuy nhiên, con số này không bao gồm các trường hợp tử vong đã được xác nhận và theo ước tính của HUR, con số này thấp hơn từ hai đến ba lần so với số lượng thực tế binh lính Nga mất tích khi đang làm nhiệm vụ.

.

Dự án Want to Find, được Bộ chỉ huy điều phối tù binh chiến tranh của Ukraine triển khai vào tháng 1 năm 2024, cung cấp thông tin về quân đội Nga bị lực lượng Ukraine bắt giữ. Tính đến ngày 21 tháng 2, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine ước tính tổng số quân Nga thiệt mạng và bị thương tại Ukraine là khoảng 864.860 quân. Phía Nga nói rằng các con số Ukraine đưa ra là tuyên truyền.

.

⦿ ---- Ukraine có kế hoạch nhập cảng tới 800 triệu mét khối khí đốt từ châu Âu vào tháng 2 và tháng 3 để bù đắp cho mức giảm 40% sản lượng trong nước sau các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào lĩnh vực này, Reuters đưa tin vào ngày 21 tháng 2, trích dẫn một nguồn tin cấp cao trong ngành.

.

"Kể từ cuộc xâm lược năm 2022, Nga chủ yếu nhắm vào lĩnh vực điện của Ukraine bằng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái, nhưng trong những tuần gần đây, họ đã tăng cường các cuộc tấn công vào các mỏ khí đốt", báo cáo cho biết. Naftogaz thuộc sở hữu nhà nước và công ty năng lượng tư nhân DTEK xác nhận rằng Nga đã tấn công và phá hủy các cơ sở của họ ít nhất hai lần vào tháng 2.

.

⦿ ---- Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết hôm thứ Sáu rằng Hoa Kỳ có thể cố gắng kích động Nga chống lại Trung Quốc, theo BelTA. "Bạn thấy đấy, tình hình chính trị thay đổi, đây là yếu tố rất lớn trong sự phát triển kinh tế do chính sách của Hoa Kỳ. Nhưng đừng để bị lừa. Chúng ta không biết Hoa Kỳ muốn gì. Tôi nói điều này vì tôi hiểu rõ về những vấn đề này. Chúng ta không biết họ sẽ yêu cầu gì từ người Nga để đổi lấy việc chấm dứt chiến tranh, v.v. Đối với tôi, có vẻ như họ sẽ cố gắng kích động người Nga chống lại người Trung Quốc. Người Nga không thể để điều này xảy ra", ông nhận xét.

.

Gần đây, quan hệ giữa Washington và Moscow đã ấm lên, với việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm, và các quan chức của cả hai bên Mỹ-Nga đã gặp nhau tại Ả Rập Saudi để thảo luận về nhiều chủ đề khác nhau.

.

⦿ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ tham gia một cuộc điện đàm để thảo luận về kết quả của các cuộc đàm phán Nga-Mỹ diễn ra tại Riyadh (Saudi Arabia), theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm thứ Sáu.

.

"Điều đó đáng để chờ đợi", Peskov trả lời câu hỏi liệu cuộc trò chuyện giữa Putin và Tập Cận Bình có được lên kế hoạch sau các cuộc đàm phán tại Riyadh hay không. "Chưa có quyết định nào được đưa ra về địa điểm diễn ra, nhưng Saudi Arabia thực sự đã xuất hiện".

.

⦿ ---- Ủy viên Quốc phòng Châu Âu Andrius Kubilius cho biết hôm thứ Sáu rằng Liên minh Châu Âu EU đang có kế hoạch gửi "thông điệp mạnh mẽ" ủng hộ Ukraine vào thứ Hai, đánh dấu kỷ niệm ba năm chiến tranh Nga-Ukraine. Ông cho biết EU không chỉ cung cấp hỗ trợ quân sự mà còn phải giúp Ukraine hội nhập và tái thiết EU, mặc dù ông từ chối cung cấp thông tin chi tiết về gói hỗ trợ tiếp theo.

.

"Các quốc gia thành viên EU rõ ràng đang nhấn mạnh rằng hỗ trợ của EU cho Ukraine sẽ được tiếp tục bất chấp những gì đang xảy ra ở một số quốc gia khác", Kubilius cho biết. Ông giải thích rằng EU đang thực hiện "các bước đi hợp lý và thực tế" trong việc xác định cách thức có thể thúc đẩy cơ hội đạt được "hòa bình thông qua sức mạnh" của Ukraine.

.

⦿ ---- Cựu tham mưu trưởng quốc phòng Anh đã chỉ trích Donald Trump tối qua, nói rằng rõ ràng ông Trump "cần được giáo dục" về lịch sử. Phát biểu trên BBC Question Time, Tướng Sir Nick Carter - người từng là sĩ quan quân đội cấp cao nhất của Anh từ năm 2018 đến năm 2021 - đã nhớ lại rằng kiến ​​thức về quá khứ của tổng thống Hoa Kỳ "có phần hạn chế".

.

Carter cảnh báo rằng "cực kỳ khó" để thấy phương Tây có thể đàm phán một nền hòa bình bền vững cho Ukraine nếu không biết về lịch sử đế quốc của Nga. Chỉ sau một tháng nhậm chức, Trump đang cố gắng đàm phán một thỏa thuận hòa bình để chấm dứt cuộc xâm lược bất hợp pháp của Nga vào Ukraine - nhưng ông dường như đang nhượng bộ Vladimir Putin nhiều hơn là Kyiv. Điều này đã làm dấy lên lo ngại rằng bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng sẽ không ngăn cản nhà lãnh đạo Nga theo đuổi các cuộc chiếm đất khác trên khắp châu Âu trong tương lai.

.

⦿ ---- Cựu ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Nikki Haley đã khiển trách đối thủ tranh cử năm 2024 của bà, Tổng thống Trump, về lập trường của ông Trump đối với Ukraine và những bình luận gần đây nhắm vào tổng thống nước này, Volodymyr Zelensky.

.

Trump đổ lỗi cho Zelensky và giới lãnh đạo đất nước Ukraine vào hôm thứ Ba không chịu thỏa thuận với Nga về cuộc chiến ở Đông Âu khi cuộc chiến này sắp kỷ niệm ba năm. Ông đã tăng gấp đôi lời chỉ trích của mình đối với nhà lãnh đạo Ukraine vào thứ Tư, tuyên bố rằng ông Zelensky đã làm một "công việc tồi tệ" khi lãnh đạo đất nước bị chiến tranh tàn phá này và cáo buộc ông đã lợi dụng Washington với tất cả các khoản viện trợ mà Hoa Kỳ đã cung cấp trong ba năm qua.

.

Haley, người cuối cùng đã ủng hộ Trump vào năm 2024 sau khi bỏ cuộc đua, đã mô tả những phát biểu của tổng thống là "những điểm nói chuyện kinh điển của Nga" và "chính xác là những gì Putin muốn". Haley, một người theo chủ nghĩa đối ngoại cứng rắn, đã gia nhập nhóm nghiên cứu Hudson Institute sau cuộc bầu cử, trước đây đã nói rằng việc hỗ trợ Ukraine là vì lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ và đã ủng hộ Kyiv gia nhập liên minh quân sự NATO.

.

⦿ ---- Thẩm phán liên bang Hoa Kỳ Christopher Cooper đã từ chối tạm thời dừng việc sa thải hàng loạt nhân viên liên bang đang trong thời gian thử việc của chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Có nghĩa là, tạm thời cho Trump và Musk sa thải các công chức đang thử việc.

.

Cooper đã bác bỏ đơn thỉnh cầu của một số công đoàn đại diện cho công chức liên bang yêu cầu tạm dừng vô thời hạn kế hoạch sa thải hàng loạt nhân viên đang trong thời gian thử việc của chính quyền, với lý do thiếu thẩm quyền để xem xét vụ án. Trong phán quyết của mình, Cooper tuyên bố các thẩm phán "có nghĩa vụ phải quyết định các vấn đề pháp lý dựa trên việc áp dụng luật pháp và tiền lệ một cách công bằng" bất chấp "hậu quả của phán quyết của họ đối với người dân bình thường".

.

⦿ ---- Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Amir Ali đã cảnh báo chính quyền của Tổng thống Donald Trump không được trốn tránh lệnh của tòa án về việc giải tỏa nguồn tài trợ viện trợ nước ngoài, nhưng phán lệnh của tòa không đi xa đến mức ghép "tội coi thường" đối với các quan chức chính quyền vì vẫn giữ lại một số tiền.

.

Ali đã phản ứng với các khiếu nại của các hội đoàn phi lợi nhuận cho rằng rất nhiều khoản tài trợ vẫn bị giữ lại mặc dù ông đã ra lệnh đình chỉ lệnh đóng băng vào ngày 13 tháng 2.

.

"Trong phạm vi các Bị cáo tiếp tục đình chỉ toàn diện, họ được lệnh phải chấm dứt ngay lập tức và thực hiện mọi bước cần thiết để tôn trọng các điều khoản của hợp đồng, khoản tài trợ, thỏa thuận hợp tác, khoản vay và các giải thưởng hỗ trợ nước ngoài liên bang khác đã có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 1 năm 2025", theo Ali viết trong phán quyết mới của mình.

.

⦿ ---- Thế này thì Florida khỏi cần bầu cử, kể như xong rồi: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bày tỏ "sự ủng hộ hoàn toàn và toàn diện" của mình đối với Dân Biểu Đảng Cộng hòa Byron Donalds, nếu ông này quyết định tranh cử thống đốc Florida vào năm 2026.

.

Trong một bài đăng trên Truth Social, Trump đã ca ngợi DB Donalds là "người chiến thắng hoàn toàn" và cũng khen ngợi vợ ông, Erika và các con của ông. Ông Trump tuyên bố rằng với tư cách là thống đốc, Donalds sẽ hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy "Chương trình nghị sự Nước Mỹ trên hết". Trump bày tỏ sự tin tưởng rằng Donalds sẽ "chiến đấu không mệt mỏi" để bảo vệ biên giới, chống lại tội phạm di cư, củng cố quân đội Hoa Kỳ, bảo vệ cựu chiến binh, khôi phục sức mạnh kinh tế của quốc gia và thúc đẩy sự thống trị năng lượng của mình.

.

⦿ ---- Có tin nhắn từ phía Bắc: Một ca sĩ người Canada được chọn biểu diễn quốc ca của đất nước mình trước trận khúc côn cầu (hockey) giữa Hoa Kỳ và Canada vào thứ năm đã tận dụng cơ hội này để gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Ca ​​sĩ từng đoạt giải Grammy Chantal Kreviazuk, 50 tuổi, đã đổi lời bài hát thành "O Canada" trước trận chung kết 4 Nations Face-Off với Hoa Kỳ vào thứ năm.

.

Thay vì hát "tình yêu yêu nước đích thực trong tất cả chúng ta", Kreviazuk đã hát "tình yêu yêu nước đích thực mà chỉ chúng ta mới có". Sau đó, cô đã đăng lên Instagram một bức ảnh về lời bài hát đã sửa được viết trên tay mình. "Tôi xin lỗi nếu phần trình diễn quốc ca của chúng ta khiến bạn khó chịu", cô viết trong chú thích. "Với tôi, nghệ thuật là sự thể hiện sự thật của chúng ta. Và trong khoảnh khắc rất kỳ lạ và có khả năng gây hậu quả nghiêm trọng này, tôi thực sự tin rằng chúng ta phải đứng lên, sử dụng giọng nói của mình và cố gắng tự bảo vệ mình". Phần trình diễn của Kreviazuk đã bị la ó rất lớn tại TD Garden ở Boston.

.

Tiếp theo là màn trình diễn của cô là bài Star-Spangled Banner (quốc ca Hoa Kỳ), được cả đấu trường bán hết vé hát vang với âm lượng lớn nhất. Người hâm mộ thể thao Mỹ và Canada đã la ó bài quốc ca của nhau trong những tuần gần đây sau lời đe dọa áp thuế của Trump và mong muốn được sáp nhập Canada và biến nước này thành "tiểu bang thứ 51" của Hoa Kỳ. Canada đã đánh bại Hoa Kỳ với tỷ số 3-2 trong hiệp phụ để giành chức vô địch.

.

⦿ ---- Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã chế giễu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sau khi đội tuyển khúc côn cầu quốc gia Canada đánh bại Hoa Kỳ với tỷ số 3-2 trong trận chung kết Giải đấu Bốn quốc gia. "Bạn không thể lấy đất nước của chúng tôi — và bạn không thể thắng trận đấu của chúng tôi," Trudeau viết trên tài khoản mạng xã hội X của mình. Bài đăng của ông nhanh chóng lan truyền, thu hút 6 triệu lượt xem, hơn 34.000 lượt đăng lại và 185.000 lượt thích.

.

⦿ ---- Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đã thúc đẩy khuôn khổ ngân sách trị giá 340 tỷ đô la để thông qua vào rạng sáng hôm nay, thứ Sáu, thông qua một phiên họp kéo dài suốt đêm và sự phản đối của đảng Dân chủ trong một bước tiến tới việc giải ngân số tiền mà chính quyền Trump cho biết là cần thiết cho các cuộc trục xuất hàng loạt và an ninh biên giới. "Biểu quyết hỗn loạn" kéo dài hàng giờ đã lan man trong một phần đáng sợ nhưng quan trọng của quá trình lập ngân sách, khi các thượng nghị sĩ xem xét từng sửa đổi một, phần lớn là từ phía đảng Dân chủ đang cố gắng ngăn chặn nó.

.

Nhưng đảng Cộng hòa đã sử dụng đa số của mình để thúc đẩy gói này được chấp thuận trong một cuộc bỏ phiếu chủ yếu theo đường lối của đảng, 52-48, với tất cả đảng Dân chủ và một thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, Thượng nghị sĩ Rand Paul, phản đối nó, theo AP đưa tin. Với ít quyền lực trong phe thiểu số để ngăn chặn cuộc tấn công dữ dội, đảng Dân chủ thay vào đó đã sử dụng cuộc tranh luận kéo dài suốt đêm để buộc các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa phải bỏ phiếu có khả năng gây bối rối - bao gồm cả cuộc bỏ phiếu đầu tiên, về việc chặn các khoản giảm thuế cho các tỷ phú. Nó đã bị trở đi trở lại, vì các lý do thủ tục. Nhiều người khác cũng vậy.

.

Gói mà các thượng nghị sĩ thúc đẩy là thứ mà đảng Cộng hòa coi là khoản thanh toán ban đầu cho chương trình nghị sự của Trump, một phần của nỗ lực rộng lớn hơn cuối cùng sẽ bao gồm luật mở rộng khoảng 4,5 nghìn tỷ đô la tiền miễn thuế và các ưu tiên khác. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đang tập hợp trong một gói ngân sách riêng biệt cũng tìm cách cắt giảm tới 2 nghìn tỷ đô la cho chăm sóc sức khỏe và các chương trình khác.

.

⦿ ---- Theo báo The Republic. Howard Lutnick, người bạn tỷ phú của Trump chuyển sang làm bộ trưởng thương mại, đã xác nhận rằng chính quyền chỉ đơn giản là nói dối những người ủng hộ MAGA về việc không động đến An sinh xã hội và Medicare.

.

“Vào tháng 10/2024… Tôi đã bay xuống Texas, nhờ Elon Musk [thành lập DOGE], và đây là thỏa thuận của chúng tôi: Elon sẽ cắt giảm một nghìn tỷ đô la tiền lãng phí gian lận và lạm dụng”, Lutnick nói với Jesse Waters của Fox News vào tối thứ Tư. “Chúng ta có gần 4 nghìn tỷ đô la tiền trợ cấp, và chưa ai từng xem xét đến điều đó trước đây. Bạn biết đấy, An sinh xã hội là sai, bạn biết đấy, Medicaid và Medicare là sai. Vì vậy, ông ấy sẽ cắt giảm một nghìn tỷ đô la và chúng ta sẽ xóa bỏ tất cả những trò gian lận thuế đang gây tổn hại đến nước Mỹ và chúng ta sẽ tăng một nghìn tỷ đô la doanh thu”.

.

Chỉ mới tuần trước, Tổng thống Trump đã hứa rằng “An sinh xã hội sẽ không bị động đến, ngoại trừ trường hợp có gian lận hoặc điều gì đó. Nó sẽ được tăng cường. Medicare, Medicaid—không có thứ nào trong số đó bị động đến”.

.

Một tuần sau, và ông Trump đã tán thành kế hoạch ngân sách của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, dự kiến ​​sẽ cắt giảm 880 tỷ đô la cho Medicaid để trả cho việc cắt giảm thuế cho người giàu. Đây là một lời kêu gọi dài từ đảng Cộng Hòa đã nói với cử tri của mình—nhiều người trong số họ là những người bảo thủ lớn tuổi, đang hưởng trợ cấp của chính phủ—rằng họ sẽ không động đến các chương trình mà họ cần nhất.

.

⦿ ---- Grimes một lần nữa sử dụng nền tảng truyền thông xã hội của Elon Musk để chỉ trích Musk liên quan đến một trong những đứa con của họ. Trong một loạt bài đăng đã bị xóa trên X, Grimes đã đăng vào thứ năm, "Tôi không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào nhưng anh ấy không trả lời tin nhắn, cuộc gọi hoặc email và đã bỏ qua mọi cuộc họp và đứa con của chúng tôi sẽ phải chịu tổn thương suốt đời nếu anh ấy không trả lời ngay lập tức." Cô và Musk, hai người có chung ba đứa con 4, 3 và 2 tuổi, đã hẹn hò không liên tục từ năm 2018 đến năm 2022, theo báo People đưa tin.

.

Cô không chỉ rõ đứa trẻ nào mà cô đang nhắc đến trong các bài đăng của mình, nhưng cho biết đứa trẻ đang trải qua một "cuộc khủng hoảng y tế" "cần được chăm sóc ngay lập tức." Báo TMZ có ảnh chụp màn hình các bài đăng. "Tôi rất tiếc khi phải làm điều này trước công chúng nhưng việc phớt lờ tình huống này là không thể chấp nhận được nữa", cô viết. "Nếu anh không muốn nói chuyện với tôi, anh vui lòng chỉ định hoặc thuê một người nào đó có thể để chúng ta có thể tiến hành giải quyết vấn đề này. Việc này rất cấp bách, Elon ạ."

.

Sau khi những người bình luận thông báo với cô rằng cô đã bị "cấm ẩn", nghĩa là các bài đăng của cô đã bị hạn chế và không hiển thị với những người dùng khác, cô chỉ trả lời đơn giản là "Lol" (Cười thiệt lớn). Đầu tháng này, Grimes cho biết cô chỉ phát hiện ra Musk đã đưa đứa con lớn nhất của họ đến Phòng Bầu dục khi cô nghe về điều đó trên mạng xã hội, và cô nói rằng cậu bé "không nên xuất hiện ở nơi công cộng như thế này".

.

⦿ ---- Một viên chức Phần Lan: Trump cho Châu Âu 3 tuần lễ để ép Ukraine đầu hàng Nga. Tổng thống Donald Trump đã cho châu Âu ba tuần để ký vào các điều khoản cho "sự đầu hàng" của Ukraine cho Nga, một Dân Biểu của Nghị viện châu Âu (MEP) tuyên bố. Theo báo Newsweek. Những người quan sát cuộc chiến kéo dài 3 năm đã lo ngại rằng Trump có thể đạt được một thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin gây sức ép buộc Ukraine từ bỏ nguyện vọng gia nhập NATO và nhượng lại các vùng lãnh thổ hiện đang bị chiếm đóng, về cơ bản là đầu hàng trước các yêu cầu của Moscow.

.

Ukraine cho biết họ đã bị loại khỏi các cuộc đàm phán định hình tương lai của họ. Trong một bài đăng trên X, Mika Aaltola của Phần Lan thuộc Đảng Nhân dân châu Âu tuyên bố rằng Hoa Kỳ "đã cho chúng tôi ba tuần để đồng ý về các điều khoản cho sự đầu hàng của Ukraine", ám chỉ đến một thỏa thuận hòa bình được đề xuất nhằm chấm dứt chiến tranh. Aaltola nói thêm: "Nếu chúng tôi không làm vậy, Hoa Kỳ sẽ rút khỏi châu Âu." Ông đã không đưa ra bằng chứng cho những tuyên bố của mình.

.

NBC News, trích dẫn lời các quan chức Hoa Kỳ, đưa tin rằng Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã nói với các quan chức Ukraine trong một cuộc họp kín rằng Mỹ có thể sẽ giảm đáng kể sự hiện diện của quân đội tại châu Âu. Báo cáo này dựa trên các nguồn tin biết về các cuộc thảo luận riêng giữa chính quyền Trump và chính phủ Ukraine. Vài ngày sau khi Trump tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai với tư cách là tổng thống Hoa Kỳ, một nguồn tin ngoại giao châu Âu đã nói với một hãng thông tấn hàng đầu của Ý rằng Trump có kế hoạch rút khoảng 20.000 quân Hoa Kỳ khỏi châu Âu.

.

Nguồn tin này nói với ANSA rằng Trump đặt mục tiêu giảm sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ trên lục địa này khoảng 20% và có ý định yêu cầu các đồng minh NATO đóng góp tài chính nhiều hơn để trang trải chi phí duy trì các lực lượng còn lại. Nguồn tin ngoại giao cho biết Trump muốn các quốc gia thành viên NATO khác trả tiền vì quân đội Hoa Kỳ ở đó là "biện pháp răn đe" nên chi phí không nên "chỉ do người nộp thuế Hoa Kỳ gánh chịu".

.

Đại biểu Mika Aaltola của Phần Lan thuộc Đảng Nhân dân Châu Âu, viết trên mạng X: "Hoa Kỳ đã cho chúng tôi ba tuần để đồng ý về các điều khoản đầu hàng của Ukraine. Nếu chúng tôi không làm vậy, Hoa Kỳ sẽ rút khỏi Châu Âu. Trump ưu tiên các mối quan ngại về an ninh của Nga hiện tại và trong tương lai. Hãy để họ tự chịu trách nhiệm về mớ hỗn độn của mình. Chúng tôi có ba tuần để trưởng thành".

Nguyen Thi Ngoc Lan

Trump đã nói rằng ông muốn nhanh chóng chấm dứt chiến tranh và ông cho biết ông có thể gặp Putin trong tháng này để thảo luận về vấn đề này. Trong bài phát biểu được công bố vào thứ năm, Trump cho biết ông tin rằng Nga nắm thế thượng phong trong bất kỳ cuộc đàm phán nào, vì lực lượng của Putin đã "chiếm được nhiều lãnh thổ [Ukraine]".⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance tuyên bố hôm thứ Năm rằng Tổng thống Donald Trump sẽ là tổng thống của hòa bình liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Phát biểu tại CPAC 2025, ông nhấn mạnh rằng việc chấm dứt chiến là vì lợi ích tốt nhất của Hoa Kỳ, Châu Âu và Ukraine, nhưng đặc biệt là vì "lợi ích của người Mỹ".Vance lập luận rằng hòa bình đòi hỏi phải đàm phán trực tiếp với tất cả các bên. "Bạn phải nói chuyện với tất cả mọi người nếu bạn muốn chấm dứt chiến tranh", ông nói, nhấn mạnh rằng Trump cam kết chấm dứt đổ máu và trả lời những lời chỉ trích về các cuộc đàm phán gần đây giữa Hoa Kỳ và Nga tại Ả Rập Saudi.⦿ ---- Tỷ phú, doanh nhân và người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ Hoa Kỳ (DOGE) Elon Musk tuyên bố vào thứ năm rằng một cuộc thăm dò, được cho là do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kiểm soát, về điểm chấp thuận cao của chính Zelensky "là không đáng tin cậy"."Nếu Zelensky thực sự được người dân Ukraine yêu mến, ông ấy đã tổ chức một cuộc bầu cử. Ông ấy biết mình sẽ thua thảm hại, mặc dù đã nắm quyền kiểm soát TẤT CẢ các phương tiện truyền thông Ukraine, vì vậy ông ấy đã hủy bỏ cuộc bầu cử", Musk nói trong một bài đăng trên X, đồng thời nói thêm rằng nhà lãnh đạo Ukraine bị người dân nước mình "khinh thường" và rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump "đã đúng khi phớt lờ ông ấy".Một ngày trước đó, cuộc thăm dò của Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv cho thấy tỷ lệ chấp thuận của Zelensky đã tăng lên 57% vào đầu tháng 2, bác bỏ tuyên bố của Trump rằng tỷ lệ chấp thuận của Zelensky hiện ở mức 4%. Thực tế, Putin và Trump kêu gọi Ukraine bầu cử để chọn người khác thay Zelensky vì Zelensky có lập trường không chịu mất đất để lấy hòa bình. Nhưng Hiến pháp Ukraine không cho bầu cử trong khi có chiến tranh.⦿ ---- Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã viết trên X vào ngày 19 tháng 2 rằng một sự đầu hàng cưỡng bức của Ukraine sẽ dẫn đến sự sụp đổ của toàn bộ cộng đồng phương Tây. Tuyên bố của ông được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Nga tại Riyadh và những phát biểu gây tranh cãi của Donald Trump, người lặp lại những tuyên bố tuyên truyền của Nga và hạ thấp vai trò của Ukraine trong các cuộc đàm phán."Một sự đầu hàng cưỡng bức của Ukraine sẽ có nghĩa là sự đầu hàng của toàn bộ cộng đồng phương Tây", ông viết. Tusk nhấn mạnh rằng kết quả này sẽ có hậu quả toàn cầu. "Và đừng để ai giả vờ rằng họ không thấy điều này", ông nói thêm.Vào ngày 18 tháng 2, các cuộc đàm phán đầu tiên giữa Hoa Kỳ và Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine đã diễn ra tại Riyadh, Ả Rập Saudi. Cuộc họp kéo dài 4,5 giờ và cả Hoa Kỳ và Nga đều tuyên bố rằng các cuộc thảo luận là "tích cực", với cả hai bên đạt được thỏa thuận về nhiều lĩnh vực hợp tác.Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói Ukraine sẽ không bao giờ chấp nhận tối hậu thư của Nga hoặc đồng ý với bất kỳ kết quả đàm phán nào mà Ukraine không tham gia. Sau các cuộc đàm phán, Trump đã đưa ra một số tuyên bố giống với tuyên truyền của Nga. Trump nói chính Ukraine khởi đầu chiến tranh hồi ba năm trước và lẽ ra lúc đó phải thương thuyết (Thực tế, Putin đưa quân vào Ukraine, tổng xâm lược Ukraine vào tháng 2/2022. Trước đó hơn 1 thập niên, Putin đã đưa quân Nga vào chiếm Miền Đông Ukraine và bán đảo Crimea năm 2014.)⦿ ---- Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Mike Waltz, đã phát biểu tại một cuộc họp báo vào thứ năm rằng châu Âu "cần phải tự bảo vệ mình". Phát biểu tại Bạch Ốc, ông nhấn mạnh rằng các chính quyền trước đây đã phải vật lộn với các vấn đề an ninh của châu Âu, nhưng đã có sự ổn định dưới thời Donald Trump vào năm 2016 và cả bây giờ.Waltz đã bảo vệ cách tiếp cận ngoại giao của Trump, lập luận rằng Trump là nhà lãnh đạo duy nhất có khả năng đàm phán hòa bình với Vladimir Putin, Tập Cận Bình và Bắc Hàn. "Không còn nghi ngờ gì nữa, ông ấy có thể đối thoại với Putin và mang lại hòa bình", Waltz nói.⦿ ---- Airbus SE có thể ưu tiên giao hàng cho khách hàng bên ngoài Hoa Kỳ nếu mức thuế do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố làm gián đoạn hoạt động nhập phi cơ của hãng sản xuất máy bay châu Âu vào Hoa Kỳ, theo CEO Guillaume Faury của công ty cho biết với CNBC vào thứ năm."Chúng tôi có nhu cầu lớn từ phần còn lại của thế giới, vì vậy [nếu] chúng tôi gặp khó khăn rất lớn trong việc giao hàng đến Hoa Kỳ, chúng tôi cũng có thể thích ứng bằng cách chuyển giao hàng sớm hơn cho những khách hàng khác đang rất mong muốn có máy bay", Faury cho biết.Ông nói thêm rằng công ty "sẵn sàng thích ứng phù hợp" bất cứ khi nào mức thuế được áp dụng và đối với bất kỳ tác động nào mà chúng có thể gây ra. CEO cho biết thêm rằng Airbus có một phần hoạt động sản xuất tại Hoa Kỳ. "Vì vậy, chúng tôi có rất nhiều sự linh hoạt tiềm năng" liên quan đến các khoản thuế tiềm năng, ông kết luận.⦿ ---- Gần 9/ 10 công ty Nhật Bản dự kiến các chính sách của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động kinh doanh, một cuộc khảo sát của Reuters cho thấy vào thứ năm. Kết quả khảo sát cho thấy viễn cảnh về mức thuế quan cao hơn và căng thẳng thương mại gia tăng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã làm lu mờ triển vọng của các công ty tại nền kinh tế lớn thứ tư thế giới.Nhật Bản, một đồng minh vững chắc của Hoa Kỳ, cũng phụ thuộc sâu sắc vào Trung Quốc như một cơ sở sản xuất và một thị trường quan trọng cho máy móc và các mặt hàng xuất khẩu khác của mình. Khoảng 86% số người được hỏi cho biết chính sách của Trump sẽ có tác động tiêu cực hoặc có phần tiêu cực đến môi trường kinh doanh của họ, trong khi số còn lại dự kiến sẽ có tác động tích cực hoặc có phần tích cực.Trong cùng một cuộc khảo sát hàng tháng vào tháng 12, có 73% cho biết nhiệm kỳ thứ hai của Trump sẽ gây hại cho môi trường kinh doanh của họ. Trong số các công ty coi sáng kiến chính sách của Trump là tiêu cực, có 72% nói rằng chiến lược thương mại của ông - bao gồm áp đặt thêm thuế quan - là yếu tố bất lợi nhất và 26% chọn gia tăng căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc."Việc tăng cường chủ nghĩa bảo hộ không có gì ngoài tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu", một giám đốc tại một công ty dịch vụ thông tin đã viết trong cuộc khảo sát. Trump đã công bố mức thuế 25% đối với thép và nhôm nhập cảng, áp đặt mức thuế 10% đối với hàng hóa từ Trung Quốc và đe dọa Canada và Mexico bằng mức thuế cao, hiện đang giữ nguyên trong 30 ngày.Nhật Bản không áp thuế đối với xe hơi, nhưng Hoa Kỳ đã nói trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump rằng nhiều rào cản phi thuế quan đã cản trở việc tiếp cận thị trường xe của Nhật Bản. Hôm thứ Ba, Trump đã đe dọa áp thuế "khoảng 25%" đối với xe hơi nhập cảng sớm nhất là vào ngày 2 tháng 4."Nếu ngành công nghiệp xe hơi bị ảnh hưởng bởi thuế quan trên toàn thế giới, doanh số bán chất bán dẫn cũng có thể bị ảnh hưởng", một quan chức tại một công ty điện tử cho biết, nhấn mạnh đến hiệu ứng lan tỏa tiềm tàng.⦿ ---- Thượng viện đã bỏ phiếu sít sao để xác nhận Kash Patel làm giám đốc FBI vào thứ năm, đưa ông lên vị trí đứng đầu cơ quan thực thi pháp luật liên bang hàng đầu của quốc gia bất chấp sự nghi ngờ từ phía đảng Dân chủ về trình độ của Patel và lo ngại rằng Patel sẽ làm theo lệnh của Tổng thống Trump và truy đuổi những kẻ thù của tổng thống, theo AP đưa tin."Tôi không thể tưởng tượng ra một lựa chọn nào tệ hơn", Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Dick Durbin nói trước cuộc bỏ phiếu 51-49 của Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát. Patel, cựu công tố viên chống khủng bố của Bộ Tư pháp, đã khiến đảng Dân chủ lo ngại khi nói trước khi được đề cử rằng ông sẽ "truy đuổi" những "kẻ âm mưu" chống Trump trong chính phủ liên bang và giới truyền thông.Đảng Dân chủ phàn nàn về việc Patel thiếu kinh nghiệm quản lý so với các giám đốc FBI trước đây và họ nhấn mạnh những tuyên bố gây tranh cãi trong quá khứ, bao gồm việc gọi các quan chức điều tra Trump là "bọn côn đồ tội phạm", mà họ cho là đã đặt ra câu hỏi về khả năng phán đoán của ông.⦿ ---- Chính quyền Trump gây sự với California. Khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump cắt giảm các chương trình của chính phủ, người đứng đầu Bộ Giao thông Vận tải của ông đã thông báo rằng khoản hỗ trợ của liên bang dành cho một dự án giao thông công cộng lớn của California có thể là mục tiêu tiếp theo bị cắt giảm. Họp báo tại Union Station ở trung tâm thành phố L.A. vào sáng thứ Năm, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Sean P. Duffy cho biết Đường sắt Cao tốc California đã bị "quản lý sai" và sẽ bị điều tra. Duffy cho biết, "Vấn đề là California vẫn thiếu 6,5 tỷ đô la. California không có tiền để hoàn thành dự án."Vào năm 2023, khi đó là Tổng thống Joe Biden đã trao khoản tài trợ 3 tỷ đô la để giúp các quan chức hoàn thành giai đoạn đầu tiên của dự án. Khoản tài trợ đó được trao sau khi ông khôi phục khoản tài trợ 1 tỷ đô la cho Cơ quan Đường sắt Cao tốc đã bị chính quyền Trump đầu tiên chặn lại trước đó. Dự án này để kết nối L.A. và San Francisco với hệ thống đường sắt cao tốc do công chúng tài trợ đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, hiện tại, khoảng 171 dặm của hệ thống đang được xây dựng và thiết kế giữa Merced và Bakersfield.Trong một tuyên bố, Tổng giám đốc điều hành Cơ quan Đường sắt Cao tốc California Ian Choudri nói với KTLA rằng ông ủng hộ "tiến độ và tác động" của dự án: "Chúng tôi hoan nghênh cuộc điều tra này. Với nhiều cuộc kiểm toán độc lập của liên bang và tiểu bang đã hoàn thành, mọi đô la đều được tính đến ... Đường sắt cao tốc của California dài 171 dặm đang được xây dựng tích cực, với hơn 50 công trình lớn đã hoàn thành, 14.600 việc làm được tạo ra và hơn 880 doanh nghiệp nhỏ tham gia. Khoản đầu tư này đã tạo ra 22 tỷ đô la tác động kinh tế, chủ yếu mang lại lợi ích cho Thung lũng Trung tâm".Tin tức này xuất hiện sau khi Trump đầu tuần này gọi kế hoạch này là "dự án được quản lý tệ nhất" mà ông từng thấy. Nói chuyện với các phóng viên, Trump đã nói sai lệch rằng dự án này "vượt quá ngân sách hàng trăm tỷ đô la" và nói rằng ông sẽ tự mình xem xét.Trong một tuyên bố được công bố cho KTLA hôm thứ Tư, Cơ quan Đường sắt Cao tốc California đã bác bỏ tuyên bố của tổng thống là đã thổi phồng sai quá mức: "Trong số khoảng 13 tỷ đô la đã chi cho dự án, 10,5 tỷ đô la được tài trợ độc quyền bởi Tiểu bang California (không phải hàng trăm tỷ đô la) và những khoản chi đó đã tạo ra hơn 22 tỷ đô la tác động kinh tế."⦿ ---- Mitch McConnell cho biết hôm thứ Năm rằng ông sẽ không tái tranh cử vào năm tới, chấm dứt nhiệm kỳ kéo dài hàng thập niên với tư cách là một nhà môi giới quyền lực, người ủng hộ các mục tiêu bảo thủ nhưng cuối cùng đã nhượng bộ trước chủ nghĩa dân túy Cộng Hòa dữ dội của Tổng thống Trump. Lãnh đạo đảng Thượng viện phục vụ lâu nhất trong lịch sử Hoa Kỳ đã chọn sinh nhật lần thứ 83 của mình để chia sẻ quyết định nghỉ hưu khi nhiệm kỳ hiện tại của ông kết thúc, theo AP. Thông báo của ông là phần kết của sự nghiệp lừng lẫy với tư cách là một chiến lược gia lão luyện, một sự nghiệp mà ông đã giúp xây dựng Tòa án Tối cao bảo thủ và chỉ đạo Thượng viện vượt qua các đợt cắt giảm thuế, các phiên tòa luận tội tổng thống và các cuộc đấu tranh chính trị khốc liệt."Bảy lần, những người đồng hương Kentuckian của tôi đã cử tôi đến Thượng viện", McConnell nói trong bài phát biểu soạn trước. McConnell, lần đầu tiên được bầu vào năm 1984, dự định sẽ phục vụ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ kết thúc vào tháng 1 năm 2027, tập trung vào quốc phòng. "Tôi còn một số việc chưa hoàn thành cần giải quyết", ông đọc bài phát biểu của mình. Người dân Kentuckian đã phải đối mặt với một loạt các đợt bệnh trong những năm gần đây, bao gồm cả những chấn thương do ngã và những lần mặt ông bị đông cứng trong lúc đang nói. Thông báo đầy kịch tính của ông được đưa ra gần một năm sau quyết định từ bỏ vị trí lãnh đạo của mình sau cuộc bầu cử tháng 11 năm 2024.Ông đã chứng kiến quyền lực của mình suy giảm song song với sức khỏe và mối quan hệ của ông với Trump, người từng ca ngợi McConnell là đồng minh nhưng đã chỉ trích McConnell bằng những lời lẽ cay nghiệt. McConnell, một người trung thành với chủ nghĩa bảo thủ truyền thống và chính sách đối ngoại cứng rắn của Ronald Reagan, ngày càng thấy mình không đồng điệu với Cộng Hòa kiểu chủ nghĩa dân túy sôi nổi, thường là chủ nghĩa cô lập mà Trump ủng hộ. Ở Kentucky, sự ra đi của McConnell sẽ đánh dấu sự mất mát của một người ủng hộ mạnh mẽ và sẽ khởi động một cuộc bầu cử sơ bộ của Cộng Hòa vào năm tới để giành một ghế Thượng viện hiện đang bỏ trống. Thống đốc đảng Dân chủ Kentucky Andy Beshear cho biết ông không quan tâm đến Thượng viện, mặc dù ông được coi rộng rãi là ứng cử viên cho chức vụ cao hơn.⦿ ---- Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Tưởng niệm John F. Kennedy ở Washington DC, được gọi là Trung tâm Kennedy, đã được di tản vào thứ năm sau khi cảnh sát thủ đô DC nhận được lời đe dọa đánh bom lúc 10:44 giờ sáng nay, một phát ngôn viên cho biết. Theo người phát ngôn, Cảnh sát Công viên Hoa Kỳ đang hợp tác với Sở Cảnh sát Chất nổ của sở để điều tra. Theo Trung tâm Kennedy, các mối đe dọa đánh bom nhắm vào các buổi biểu diễn sắp tới của Shen Yun.Trung tâm này gần đây đã trở thành tâm điểm chú ý sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trở thành chủ tịch sau khi sa thải một nửa số người được chỉ định làm ủy viên, với đặc phái viên của ông về các nhiệm vụ đặc biệt, Richard Grenell được bổ nhiệm làm chủ tịch tạm thời của trung tâm.⦿ ---- Một dự luật mới tại Thượng viện California có thể giúp người dân chống lại việc các công ty bảo hiểm y tế từ chối. Thượng nghị sĩ Scott Wiener (D-San Francisco) đã giới thiệu Dự luật 363 của Thượng viện, Đạo luật Trách nhiệm Bảo hiểm Y tế, nhằm mục đích cung cấp "sự minh bạch và trách nhiệm quan trọng cho các công ty bảo hiểm y tế đối với các trường hợp từ chối bảo hiểm vô căn cứ đối với dịch vụ chăm sóc y tế cần thiết", theo văn phòng của Wiener cho biết trong một thông cáo báo chí."Trách nhiệm là rất quan trọng khi các công ty bảo hiểm từ chối bảo hiểm y tế cho người dân California một cách sai trái", Wiener cho biết. "Sự thật rất đáng báo động. Hơn 70% các trường hợp từ chối bảo hiểm sức khỏe tâm thần vượt qua được quá trình kháng cáo đều bị hủy bỏ. Điều này cho thấy các công ty bảo hiểm đang vi phạm luật tiểu bang một cách tràn lan và từ chối dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết một cách sai trái, có khả năng là theo cách tràn lan. Chúng ta phải có được bức tranh rõ ràng hơn về những gì đang diễn ra với các quyết định bảo hiểm và yêu cầu các chương trình bảo hiểm y tế phải chịu trách nhiệm về các trường hợp từ chối vô lý".Dự luật của Wiener không chỉ yêu cầu các công ty bảo hiểm y tế "nộp một lời giải thích bằng văn bản về việc từ chối và sửa đổi yêu cầu bồi thường và lý do cho hành động đó", mà họ còn phải đối mặt với các hình phạt ngày càng tăng đối với các hành vi từ chối quá mức. Các hình phạt tài chính, sẽ tài trợ cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trẻ em, bắt đầu từ 50.000 đô la cho lần vi phạm đầu tiên, 400.000 đô la cho lần vi phạm thứ hai và 1 triệu đô la cho lần không tuân thủ tiếp theo.⦿ ---- Thượng nghị sĩ Sheldon Whitehouse của Rhode Island không mấy ấn tượng với tuyên bố của Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư khi Trump tự tuyên dương Trump là vua. Hôm thứ Năm, TNS Whitehouse tuyên bố rằng Trump giống một "royal pain in the a--" (tạm dịch: "ông hoàng phiền phức") hơn là một nhà cai trị hoàng gia. Điều này diễn ra sau khi Tổng thống Trump tuyên bố Trump đã cứu người dân New York bằng cách xóa bỏ khoản lệ phí "phí tắc nghẽn xe" trị giá 9 đô la cho thành phố nhằm tài trợ cho việc cải thiện giao thông công cộng.Trong một bài đăng trên TruthSocial, Trump đã tự ca ngợi mình và viết: "LONG LIVE THE KING!" (Dịch: Vạn Tuế Hoàng Đế). Tài khoản TNS White House trên mạng X đã nhảy vào cuộc và đăng một trang bìa tạp chí Time giả với hình ảnh Trump đội vương miện ngay sau đó. Trong lần xuất hiện trên CNN, TNS Whitehouse đã được hỏi về tuyên bố của Trump, và vị thượng nghị sĩ này đã đặt câu hỏi liệu hành động của tổng thống có khiến ông Trump trở thành "ông hoàng phiền phức" không?⦿ ---- Nam diễn viên George Clooney đã gửi một thông điệp đến Donald Trump, chúc Trump mọi điều tốt đẹp trong vài năm tới của nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của mình. Người từng hai lần đoạt giải Oscar và là đảng viên Dân chủ trọn đời đã đưa ra nhận xét đáng ngạc nhiên này trong lần xuất hiện vào thứ Ba trên The Late Show with Stephen Colbert."Tôi được gia đình nuôi dạy theo Dân chủ ở Kentucky", Clooney, 63 tuổi, nói với Colbert và khán giả trong trường quay. "Vì vậy, tôi đã có rất nhiều niềm vui trong cuộc sống của mình, như bạn có thể tưởng tượng. Và bạn biết đấy, tôi đã thua rất nhiều cuộc bầu cử. Lần đầu tiên tôi bỏ phiếu là năm 1980, vì vậy tôi là người của Carter và Reagan đã thắng. Và sau đó tôi đã thua khi gia đình Bush thắng cử. Và tôi đã thắng với một số Clinton và Obama. Bạn biết đấy, đây là nền Dân chủ. Và đây là cách nó hoạt động."Colbert xen vào để nói đùa: "Lần này mọi chuyện thế nào với bạn? Tôi quên mất bạn đã ủng hộ ai."Clooney, người ủng hộ Kamala Harris trong cuộc bầu cử năm 2024 sau khi thúc giục Joe Biden rút khỏi cuộc đua, đã nói đùa: "Aha, tôi không biết, tôi phải làm gì? Tấn công Điện Capitol kiểu bọn kia ư?"Nó không hiệu quả. Đó là những gì xảy ra", nam diễn viên của phim Oceans Twelve nói, nhún vai. "Đó là một phần của nền dân chủ. Và có những người đồng ý và những người không đồng ý và hầu hết chúng tôi vẫn thích nhau. Và chúng tôi sẽ vượt qua được".Clooney tiếp tục sử dụng tình yêu cờ vua của cậu con trai bảy tuổi Alexander làm ví dụ về cách thua một cách lịch sự. "Nó đấu cờ với rất nhiều đứa trẻ lớn hơn. Và nó không phải lúc nào cũng thắng, như bạn có thể tưởng tượng. Và nó tức giận, và tôi nói, 'Nghe này, con bắt tay anh chàng đó và nói rằng hãy chơi tốt, lần sau tôi sẽ thắng. Con phải sống theo những quy tắc đó".Nói chuyện gián tiếp với Trump, Clooney nói: “Được rồi, được rồi. Tốt cho anh. Tôi hy vọng anh sẽ làm tốt vì đất nước chúng ta cần điều đó, và chúng ta sẽ gặp anh sau 3,5 năm nữa và xem chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo.”Colbert ngay lập tức gõ vào bàn làm việc của mình để thể hiện hy vọng rằng “sẽ có một [cuộc bầu cử] khác.”⦿ ---- Bộ An ninh Nội địa của Tổng thống Donald Trump đã thực hiện bước đi rất bất thường là hủy bỏ việc gia hạn tình trạng được bảo vệ tạm thời đối với khoảng 520.000 người Haiti tại Hoa Kỳ — điều này sẽ thực sự chuyển hơn nửa triệu người nhập cư từ hợp pháp sang bất hợp pháp vào tháng 8, theo The Wall Street Journal đưa tin.Chính quyền Biden đã gia hạn thời hạn TPS (temporary protected status), bảo vệ những người đến từ các quốc gia có chiến tranh khỏi bị trục xuất và cấp cho họ giấy phép lao động, cho đến năm 2026. Tuy nhiên, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem đã đánh giá việc gia hạn đó là không phù hợp và đã hủy bỏ, khiến những người Haiti nhận TPS chỉ còn khoảng nửa năm nữa trước khi họ có thể bị bắt và trục xuất.Phần lớn Haiti thực sự nằm dưới sự kiểm soát của các băng đảng tội phạm và nhiều người Haiti sống ở Ameare có thể phải đối mặt với nguy hiểm nghiêm trọng nếu bị trục xuất. Quyết định này diễn ra sau quyết định của Trump khi để chế độ bảo vệ TPS hết hạn đối với hàng trăm nghìn người Venezuela chạy trốn khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị ở quốc gia đó — khiến nhiều người Mỹ gốc Venezuela ủng hộ Trump bày tỏ sự tức giận vì bạn bè và hàng xóm của họ đang bị nhắm mục tiêu."Có khả năng quyết định này sẽ bị thách thức tại tòa án, vì không rõ liệu việc thu hồi gia hạn TPS có hợp pháp hay không", tờ WS Journal đưa tin. Người Haiti làm việc tại Hoa Kỳ theo TPS đã trở thành vấn đề nóng trong cuộc bầu cử năm ngoái khi Trump bịa đặt vô căn cứ trên internet rằng người Haiti làm việc tại thành phố Springfield, Ohio đã rình bắt và ăn thịt chó và mèo của người dân địa .⦿ ---- Luis Rubiales, cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, đã bị kết tội tấn công tình dục vào thứ năm, tờ The Guardian đưa tin. Rubiales đã hôn nữ cầu thủ Jenni Hermoso mà không có sự đồng ý sau khi cô này dẫn đội tuyển nữ Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup nữ FIFA 2023. Sự việc đã được ghi lại trên video và cô Hermoso cho biết nó đã "làm hoen ố" khoảnh khắc chiến thắng đó.Trong phán quyết của mình, Tòa án tối cao Tây Ban Nha đã cấm Rubiales liên lạc với cô Hermoso trong một năm và yêu cầu ông nộp khoảng 10.455 đô la tiền phạt. Rubiales cũng bị yêu cầu giữ khoảng cách 200 mét với cô Hermoso, Reuters đưa tin. Tòa án đã tuyên Rubiales trắng án về tội cưỡng ép trong bối cảnh có thông tin cho rằng Rubiales đã gây áp lực buộc cô Hermoso phải nói rằng nụ hôn là có sự đồng thuận."Hành động hôn môi một người phụ nữ này có hàm ý tình dục rõ ràng và không phải là cách mọi người chào hỏi những người mà họ không có mối quan hệ tình cảm", một thẩm phán viết trong phán quyết. Trong suốt quá trình xét xử, Rubiales vẫn khẳng định nụ hôn của mình là tự nguyện và diễn ra trong "khoảnh khắc hân hoan". Trong tuyên bố với Reuters, ông Rubiales cho biết mình có kế hoạch kháng cáo phán quyết và nói thêm rằng "Tôi sẽ tiếp tục đấu tranh".⦿ ---- Amazon đã lần đầu tiên soán ngôi Walmart về doanh thu theo quý. Đầu tháng này, Amazon cho biết công ty đã thu về 187,8 tỷ đô la doanh thu trong quý IV. Con số này đã vượt qua doanh số của Walmart trong cùng kỳ, đạt 180,5 tỷ đô la. Kể từ năm 2012, Walmart đã giữ vững danh hiệu là công ty tạo ra doanh thu hàng đầu mỗi quý, một danh hiệu mà công ty đạt được sau khi vượt qua công ty dầu mỏ Exxon Mobil.Walmart vẫn dẫn đầu về doanh số hàng năm, mặc dù Amazon đang dần chiếm ưu thế. Theo FactSet, Walmart dự kiến sẽ thu về 708,7 tỷ đô la trong năm tài chính tới trong khi doanh thu cả năm của Amazon dự kiến sẽ đạt 700,8 tỷ đô la. Đơn vị bán lẻ cốt lõi của Amazon vẫn là đơn vị tạo ra doanh thu lớn nhất, nhưng doanh thu hàng đầu của công ty cũng được thúc đẩy bởi các doanh nghiệp điện toán đám mây, quảng cáo và dịch vụ bán hàng khổng lồ.Dịch vụ của bên bán thứ ba, bao gồm hoa hồng và phí do Amazon thu về khi hoàn tất đơn hàng và vận chuyển, quảng cáo và hỗ trợ khách hàng, chiếm 24,5% tổng doanh số của công ty vào năm ngoái. Amazon Web Services chịu trách nhiệm cho gần 17%.Walmart đã tìm đến đối thủ chính của mình để tìm cách duy trì tăng trưởng doanh số. Công ty điều hành một thị trường của bên thứ ba và cung cấp dịch vụ hoàn tất đơn hàng cho người bán, mặc dù cả hai doanh nghiệp đều chỉ bằng một phần nhỏ quy mô của Amazon. Walmart cũng đã ra mắt một doanh nghiệp quảng cáo và một chương trình khách hàng thân thiết dành cho người mua sắm trung thành, được gọi là Walmart+, cạnh tranh với Amazon Prime.⦿ ---- Có những dấu hiệu cho thấy thị trường nhà ở đang chuyển hướng có lợi cho người mua. Tuy nhiên, những lo ngại mới về nền kinh tế đang kìm hãm một số người mua. Về mặt tích cực cho người mua nhà, tốc độ tăng trưởng giá nhà đã chậm lại và lãi suất thế chấp đã giảm so với mức đỉnh gần đây.Theo Redfin, một công ty môi giới bất động sản, giá bán trung bình của những ngôi nhà là 375.475 đô la trong bốn tuần kết thúc vào ngày 16 tháng 2, tăng 3,7% so với một năm trước đó. Đây là mức tăng nhỏ nhất trong gần năm tháng.Trong khi đó, lãi suất thế chấp cố định 30 năm trung bình đã giảm xuống còn 6,87% vào tuần kết thúc vào ngày 13 tháng 2, theo dữ liệu của Freddie Mac. Đây là mức thấp nhất từ trước đến nay trong năm và giảm so với mức đỉnh mới nhất là 7,04% vào tháng 1.⦿ ---- Singapore: Côđã quay phim khiêu dâm lên mạng trực tiếp, biểu diễn hành vi tình dục từ một sàn trống ở Boon Lay trong khoảng hai giờ đồng hồ trong khi cô nhờ chồng trông chừng chung quanh. Cả hai đều bị người dân phát hiện và gọi cảnh sát đến bắt giữ. Nguyen Thi Ngoc Lan, 31 tuổi và chồng Adrian Ching Kah Siang, 36 tuổi, mỗi người đều bị tòa kết án ba tuần tù hôm thứ năm 20/2/2025.Nguyen, công dân Việt Nam, đã nhận tội thực hiện hành vi sex ở nơi công cộng, trong khi Ching, người Singapore, nhận tội tiếp tay cho cô. Mỗi người đều bị buộc một tội danh liên quan đến việc Nguyen khỏa thân nơi công cộng. Tòa án đã nghe rằng Nguyen thường xuyên phát trực tiếp trên TikTok và một ứng dụng trò chơi của Việt Nam có tên là MMlive. Cô quay phim vì nghe theo lời thách thức của người xem về việc phát trực tiếp hành vi tình dục ở nơi công cộng trong khi ăn mặc hở hang để đổi lấy tiền.Vào ngày 27/9/2024, Nguyen mặc một chiếc váy trong suốt và ngồi ở sàn trống ngay trước thang máy vào khoảng 1:17 giờ chiều. Với một chiếc điện thoại di động trên giá ba chân hướng về phía mình, cô đã nhảy và thực hiện một số hành vi khiêu dâm.Một người đàn ông 32 tuổi đã nhìn thấy cô, người này đã gọi điện cho vợ mình. Sau đó, 2 người này đã ghi hình lại Nguyen làm bằng chứng và một trong số họ đã gọi cảnh sát. Sau đó, Nguyen đã thay một bộ kimono hở hang tương tự, để lộ bộ phận sinh dục khi cô di chuyển xung quanh. Cô tiếp tục thực hiện các hành vi khiếm nhã nơi công cộng. Trong khi đó, Ching ngồi cạnh Nguyen trong khi cô phát trực tiếp để theo dõi và để bảo đảm không ai làm phiền.Cảnh sát đến vào khoảng 3:09 giờ chiều và bắt Nguyen. Công tố chỉ ra rằng vụ này xảy ra vào ngày làm việc và ngày đi học, và lưu ý rằng trẻ em có thể trở về nhà trong thời gian đó. Công tố cho biết sàn trống rất dễ tiếp cận, dễ thấy và có nhiều người qua lại. Khi Nguyen lần đầu tiên bị lấy lời khai, cô đã phủ nhận mọi hành vi và khẳng định chỉ nhảy "theo cách gợi cảm" trong khi phát trực tiếp."Nguyen chỉ thừa nhận hành vi khiếm nhã của mình trong lời khai thứ hai khi đối mặt với bằng chứng video ... Cô cũng khẳng định rằng cô 'chỉ để lộ một chút' mặc dù thực tế là cô ta gần như khỏa thân", theo công tố Esther Lim cho biết.Ching cũng phủ nhận các hành vi này, khẳng định rằng anh ta và Nguyen đều mặc quần áo đầy đủ, sau đó nói rằng việc thực hiện các hành vi tình dục trong khi mặc quần áo đầy đủ không nên bị coi là khiếm nhã. Anh cũng khẳng định rằng Nguyen đã vô tình để lộ cơ thể. Công tố Lim đã yêu cầu mức án tù ba tuần và ba ngày đối với mỗi bị cáo.Lim nói với tòa rằng Nguyen đã ngồi ở nơi công cộng có thể nhìn thấy rõ ràng trong một khu dân cư, nơi mỗi người trở về nhà sẽ "bị buộc phải đi ngang qua cô ta và phải chứng kiến hành vi khiếm nhã của cô ta. Bằng cách phạm tội tại boong tàu trống, nơi cư dân nhất thiết phải đi ngang qua cô ta để trở về hoặc rời khỏi nhà, Nguyen về cơ bản đã bắt cư dân của tòa nhà làm con tin để chứng kiến hành vi tục tĩu của cô ta. Nguyen thực sự đã sản xuất nội dung khiêu dâm ở nơi công cộng."Phát biểu thông qua một phiên dịch viên, Nguyen cho biết cô đang gặp khó khăn về tài chính và phải nuôi một cô con gái tuổi teen ở Việt Nam. Ching cũng yêu cầu lệnh cấm tiết lộ danh tính của cặp đôi này vì lợi ích của mẹ anh ta và để "bảo vệ phẩm giá" của Nguyen. Thẩm phán đã từ chối làm như vậy. Khi tuyên án, Thẩm phán Kaur đã lưu ý đến thời gian phạm tội kéo dài và khả năng tiếp cận địa điểm Nguyen đang ở. Bà đã hài lòng rằng các hành vi phạm tội này đáng bị phạt tù.⦿ ---- HỎI 1: Mèo có thể lây cúm gia cầm sang người?ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu liên bang mới cho biết cúm gia cầm có thể lây lan giữa người và mèo nhiều hơn so với suy nghĩ trước đây. Những phát hiện được công bố vào thứ năm trên tạp chí hàng tuần của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC làm tăng thêm lo ngại về sự lây lan của cúm gia cầm giữa người và mèo, và ngược lại. Cúm gia cầm được biết là gây ra bệnh nặng và tử vong ở mèo, thường là do thức ăn sống hoặc sữa hoặc chim chết. Tuy nhiên, nghiên cứu này cung cấp bằng chứng ngày càng tăng về mối đe dọa mà nó gây ra ngay cả khi mèo không tiếp xúc trực tiếp với bò sữa hoặc gia cầm bị bệnh. Nghiên cứu này đã xem xét những con mèo trong nhà bị bệnh nặng và tử vong ở hai hộ gia đình Michigan của hai công nhân sữa vào khoảng tháng 5, nơi cúm gia cầm đang lưu hành tại các trang trại. Cả hai đều sống trong cùng một quận và cả hai đều đưa những con mèo bị bệnh đến Trung tâm Y tế Thú y của Đại học Tiểu bang Michigan. Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Lần đầu tiên cúm gia cầm lây vào loài chuột?ĐÁP 2: Đúng vậy. Cúm gia cầm đã được phát hiện lần đầu tiên ở chuột, Cục Kiểm tra Sức khỏe Động vật và Thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ xác nhận hôm thứ Tư. Bốn con chuột đen đã được xác nhận mắc cúm gia cầm H5N1 vào cuối tháng 1 tại Quận Riverside, California, nơi có hai đợt bùng phát gia cầm gần đây được báo cáo, cơ quan này cho biết. Các quan chức trước đó đã xác nhận loại vi-rút này ở những con chuột được tìm thấy tại các trang trại bị ảnh hưởng.Chi tiết: