- Trump và Musk nói [sai rằng] hàng chục triệu người chết tuổi cao hơn 100 năm vẫn lãnh tiền An sinh Xã hội. Thực tế: vì Musk đọc và hiểu sai phần mềm COBOL. - Zelensky: Tại sao Trump bán vũ khí cho các nước Trung Đông, nhưng sao không bán cho Ukraine? - Zelensky: Trump sống trong không gian thông tin bóp méo, đã bị Putin tẩy não - Thăm dò KIIS: 57% dân Ukraine và 53% dân Mỹ ủng hộ Zelensky, nhưn

Hình trên: Nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky không vui khi Tổng thống Trump hôm thứ Ba vu khống rằng Ukraine "bắt đầu" - tức là khởi động cuộc chiến với Nga ba năm trước - và có thể tránh được xung đột nếu họ chỉ cần đạt được một thỏa thuận. "Thật không may, Tổng thống Trump ... sống trong không gian thông tin sai lệch này", ông trả lời, theo Reuters.

- Trump và Musk nói [sai rằng] hàng chục triệu người chết tuổi cao hơn 100 năm vẫn lãnh tiền An sinh Xã hội. Thực tế: vì Musk đọc và hiểu sai phần mềm COBOL.

- Zelensky: Tại sao Trump bán vũ khí cho các nước Trung Đông, nhưng sao không bán cho Ukraine?

- Zelensky: Trump sống trong không gian thông tin bóp méo, đã bị Putin tẩy não

- Thăm dò KIIS: 57% dân Ukraine và 53% dân Mỹ ủng hộ Zelensky, nhưng Trump nói như Putin là chỉ 4% dân Ukraine ủng hộ Zelensky

- Trump: Ukraine phải chịu trách nhiệm vì đã chiến đấu, không chịu thương thuyết khi bị Nga tổng xâm lược hồi năm 2022. Trump: Ukraine phải tổ chức bầu cử lại (ám chỉ, cần người mới để thay Zelensky)

- Trump: có thể sẽ gặp Putin trước cuối tháng 2.

- WSL: Trump ra giá, muốn gặp Trump 15 phút, phải nộp nhiều triệu đôla.

- CRFB: Trump cắt lãng phí, cắt Mediciad, giảm công chức, nhưng cũng sẽ cắt giảm thuế, sẽ làm dân Mỹ tăng thêm 5 nghìn tỷ đô thâm hụt trong 10 năm tới

- Trump ký lệnh cắt đứt mọi hỗ trợ pháp lý cho trẻ vị thành niên nhập cư không có người đi kèm

- Một số TNS, DB Cộng Hòa xin đừng cắt quá nhiều Medicaid vì địa hạt của họ có nhiều cử tri nghèo Medicaid.

- Bí hiểm: sa thải 130 chuyên gia chống tin tặc ở Sở An ninh mạng CISA, từng ngăn chận tin tặc TQ xâm nhập

- Bị sa thải vừa buổn vừa thắc mắc: 3.400 kiểm lâm bảo vệ du khách và rừng.

- Bộ Y Tế sa thải nhầm 1.000 công chức, phải mời lại.

- Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (SBA) sa thải nhiều công chức, hôm sau gửi thư nói là sa thải nhầm, hôm sau nữa lại email bảo là bị sa thải

- Thư viện và Bảo tàng Tổng thống John F. Kennedy ở Boston đã đóng cửa đối với du khách vì DOGE sa thải 9 nhân viên

- Trump xác nhận đã ra lệnh sa thải tất cả các công tố viên Hoa Kỳ do TT Biden bổ nhiệm

- USDA thú nhận sơ ý sa thải một số khoa học gia đối phó đợt bùng phát cúm gia cầm H5N1, nên tìm mời làm việc lại

- Tài trợ liên bang cho nghiên cứu y khoa trị liệu đã giảm 1 tỷ đô trong năm nay, làm các đại học và trung tâm y khoa lo sợ

- Thẩm phán Tanya Chutkan tạmt hời cho DOGE truy cập kho dự liệu chính phủ và cho sa thải công chức

- Sa thải 700 viên chức Phòng ngừa dịch bệnh CDC

- Công ty Chipotle Mexican Grill Inc. sẽ tuyển 20.000 nhân viên mới cho cao điểm mùa hè 2025

- Đức Giáo hoàng Francis sắp ra đi, chuẩn bị về hầu nhan thánh Chúa, sắp xếp Hồng Y Đoàn

- New Zealand: Đưa người từ VN sang để bóc lột tàn tệ, một chủ tiệm thẩm mỹ bị Tòa phạt bồi thường 230.000 đô la cho 7 phụ nữ VN

- HỎI 1: Nghiên cứu: 74% số ca tử vong liên quan bạo lực giữa bạn tình ở Illinois là tự tử, trong đó nam giới chiếm 81% số trường hợp? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Nồi, chảo bằng nhựa đen (black plastic kitchen utensils) có thể gây hóa chất độc hại vào thực phẩm, có khả năng gây ung thư và các bệnh khác? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-19/2/2025) ⦿ ---- Công ty Chipotle Mexican Grill Inc. đã thông báo hôm thứ Tư rằng họ đặt mục tiêu tuyển dụng 20.000 nhân viên mới để chuẩn bị cho giai đoạn kinh doanh cao điểm, được gọi là "Mùa Burrito", kéo dài từ tháng 3 đến tháng 5 hàng năm.

Để đơn giản hóa quy trình này, Chipotle đang sử dụng "Ava Cado", một công cụ do AI điều khiển được thiết kế để nâng cao hiệu quả tuyển dụng, giúp rút ngắn thời gian tuyển dụng xuống chỉ còn bốn ngày và tăng gấp đôi số lượng ứng viên. Được phát triển với sự hợp tác của Paradox, "Ava Cado" có thể "trò chuyện với ứng viên, trả lời các câu hỏi của họ về Chipotle, thu thập thông tin cơ bản, lên lịch phỏng vấn cho các nhà quản lý tuyển dụng và gửi lời mời đến các ứng viên được các nhà quản lý tuyển dụng".

Ngoài ra, Chipotle cung cấp các chế độ phúc lợi cạnh tranh cho nhân viên mới, bao gồm hoàn trả học phí, dịch vụ sức khỏe tâm thần miễn phí thông qua ứng dụng Calm và cơ hội thăng tiến lên các vị trí Chủ nhà hàng có mức lương cao trong vòng 3 năm rưỡi.

⦿ ---- Bản tin sau đây là của AP: Trump và Musk bịa đặt về chuyện hàng chục triệu người chết tuổi cao hơn 100 năm lãnh tiền An sinh Xã hội. Chính quyền Trump đang tuyên bố sai sự thật rằng hàng chục triệu người đã chết trên 100 tuổi đang nhận được các khoản thanh toán An sinh xã hội.

Trong vài ngày qua, Tổng thống Donald Trump và cố vấn tỷ phú Elon Musk đã nói trên phương tiện truyền thông xã hội và trong các cuộc họp báo rằng những người 100 tuổi, 200 tuổi và thậm chí 300 tuổi đang nhận được các khoản trợ cấp không đúng cách — một "vấn đề LỚN", Musk đã viết, khi Bộ Hiệu quả Chính phủ của ông điều tra các cơ quan liên bang để loại bỏ lãng phí, gian lận và lạm dụng. Đúng là đã có những khoản thanh toán không đúng cách, bao gồm một số khoản cho người đã chết. Nhưng những con số mà Musk và Bạch Ốc đưa ra đã bị phóng đại và trình bày sai lệch dữ liệu An sinh xã hội.

Sau đây là sự thật: Chính quyền Trump đã nói gì về các khoản thanh toán cho những người sống trăm tuổi? Vào thứ Ba, Trump đã nói tại một cuộc họp báo ở Florida rằng "chúng ta có hàng triệu và hàng triệu người trên 100 tuổi" đang nhận được các khoản trợ cấp An sinh xã hội. "Rõ ràng là họ gian lận hoặc bất tài", Trump nói.

“Nếu bạn loại bỏ hàng triệu người đó khỏi An sinh xã hội, đột nhiên chúng ta có một An sinh xã hội rất mạnh với những người 80, 70 và 90 tuổi, nhưng không phải 200 tuổi”, ông nói. Ông cũng cho biết có một người trong hệ thống được liệt kê là 360 tuổi.

Vào cuối ngày thứ Hai, Musk đã đăng một loạt bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X của mình, bao gồm: “Có thể [phim ma] Twilight là có thật và có rất nhiều ma cà rồng đang nhận An sinh xã hội” và “Việc hàng chục triệu người được đánh dấu trong An sinh xã hội là “CÒN SỐNG” khi họ chắc chắn đã chết là một vấn đề LỚN. Rõ ràng là vậy. Một số người trong số họ đã sống trước khi nước Mỹ tồn tại như một quốc gia. Hãy nghĩ về điều đó trong một giây…”

Gian lận An sinh xã hội là vấn đề lớn đến mức nào? Một báo cáo vào tháng 7 năm 2024 từ tổng thanh tra An sinh xã hội nêu rõ rằng từ các năm tài chính 2015 đến năm 2022, cơ quan này đã chi gần 8,6 nghìn tỷ đô la tiền trợ cấp, bao gồm 71,8 tỷ đô la — hoặc ít hơn 1% — là các khoản thanh toán không đúng quy định. Hầu hết các khoản thanh toán sai đều là thanh toán quá mức cho người còn sống.

Ngoài ra, vào đầu tháng 1/2025, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thu hồi hơn 31 triệu đô la trong nhiều khoản thanh toán liên bang khác nhau—không chỉ các khoản thanh toán An sinh xã hội—đã được chuyển cho người đã chết một cách không đúng đắn, một khoản thu hồi mà cựu quan chức Bộ Tài chính David Lebryk cho biết là "chỉ là phần nổi của tảng băng chìm".

Số tiền này đã được thu hồi như một phần của chương trình thí điểm kéo dài năm tháng sau khi Quốc hội cấp cho Bộ Tài chính quyền truy cập tạm thời vào "Hồ sơ chính thức về cái chết" của Cơ quan An sinh xã hội trong ba năm như một phần của dự luật phân bổ ngân sách tổng hợp vào năm 2021. SSA duy trì cơ sở dữ liệu liên bang đầy đủ nhất về những cá nhân đã chết và hồ sơ này chứa hơn 142 triệu hồ sơ, có từ năm 1899, theo Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính ước tính vào tháng 1 rằng họ sẽ thu hồi được hơn 215 triệu đô la trong thời gian truy cập ba năm, kéo dài từ tháng 12 năm 2023 đến năm 2026.

Vậy hàng chục triệu người trên 100 tuổi có nhận được trợ cấp không? Không.

Một phần của sự nhầm lẫn này xuất phát từ hệ thống phần mềm (nhu liệu) của An sinh xã hội dựa trên ngôn ngữ lập trình COBOL, không có kiểu ngày tháng. Điều này có nghĩa là một số mục nhập có ngày sinh bị thiếu hoặc không đầy đủ sẽ mặc định là điểm tham chiếu cách đây hơn 150 năm. Tổ chức tin tức WIRED lần đầu tiên đưa tin về việc sử dụng ngôn ngữ lập trình COBOL tại Cơ quan An sinh xã hội.

Ngoài ra, một loạt báo cáo từ tổng thanh tra của Cơ quan An sinh xã hội vào tháng 3 năm 2023 và tháng 7 năm 2024 nêu rõ rằng cơ quan này chưa thiết lập hệ thống mới để chú thích đúng thông tin tử vong trong cơ sở dữ liệu của mình, bao gồm khoảng 18,9 triệu số An sinh xã hội của những người sinh năm 1920 trở về trước nhưng không được đánh dấu là đã chết. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là những cá nhân này đang nhận được trợ cấp.

Cơ quan này quyết định không cập nhật cơ sở dữ liệu vì chi phí để thực hiện, lên tới hơn 9 triệu đô la. Một báo cáo của Văn phòng Tổng thanh tra An sinh xã hội vào tháng 7 năm 2023 nêu rằng "hầu như không có người giữ số nào được thảo luận trong báo cáo hiện đang nhận được khoản thanh toán của SSA". Và, kể từ tháng 9 năm 2015, cơ quan này tự động ngừng thanh toán cho những người trên 115 tuổi.

Một số lo ngại về thông tin sai lệch về các khoản thanh toán An sinh xã hội là gì? Chuck Blahous, một chiến lược gia nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Mercatus thuộc Đại học George Mason, cho biết, "Hai tiếng hoan hô cho Elon Musk nếu ông ấy có thể loại bỏ và chấm dứt các khoản thanh toán không đúng cách".

Nhưng để chọn những nơi trong chính phủ liên bang có tỷ lệ sai sót cao, “An sinh xã hội sẽ ở gần cuối danh sách, không phải gần đầu danh sách”, Blahous cho biết. "Tỷ lệ thanh toán không đúng của Medicaid khá đáng kể và tăng vọt sau khi Medicaid mở rộng ACA. Bằng mọi cách — hãy truy tìm bất kỳ khoản thanh toán không đúng nào được phát hiện, nhưng đừng giả vờ rằng đó là nơi có vấn đề tài chính lớn nhất của hệ thống.”

Sita Nataraj Slavov, giáo sư chính sách công tại Trường Chính sách và Chính phủ Schar thuộc Đại học George Mason, cho biết những tuyên bố của Musk và Trump sẽ khiến mọi người nghĩ rằng các giải pháp cho các vấn đề tài chính của chính phủ đơn giản hơn vẻ bề ngoài.

“Mối quan ngại thực sự là tuyên bố này có thể khiến mọi người hiểu lầm rằng có một cách dễ dàng để giải quyết các vấn đề tài chính của An sinh xã hội — rằng chúng ta có thể khôi phục khả năng thanh toán mà không phải hy sinh thông qua việc tăng thuế hoặc giảm phúc lợi”, Slavov cho biết. “Điều này hoàn toàn không đúng”.

⦿ ---- Zelensky: Tại sao Trump bán vũ khí cho các nước Trung Đông, nhưng sao không bán cho Ukraine? Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Tư cho biết Ukraine không nhất thiết cần quân đội Hoa Kỳ trên lãnh thổ của mình để đảm bảo an ninh miễn là Washington cung cấp các hình thức hỗ trợ quân sự khác. Ông kêu gọi chính quyền Trump cung cấp cho Ukraine nhiều hệ thống phòng không Patriot hơn hoặc giấy phép sản xuất tên lửa Patriot trong nước và bình luận rằng thật "lạ" nếu Hoa Kỳ tiếp tục bán vũ khí cho các đối tác Trung Đông nhưng không bán cho Ukraine.

Zelensky kêu gọi Hoa Kỳ khởi động lại các cuộc thảo luận về các bước cụ thể để tăng cường hỗ trợ, cảnh báo rằng "nhiều quyết định phụ thuộc" vào định hướng của Washington. Ông kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump "lắng nghe những gì đang diễn ra ở Ukraine", mời ông tham khảo các nguồn khác nhau, sau những cáo buộc của Trump về tỷ lệ chấp thuận thấp của Zelensky và tuyên bố rằng Ukraine "không bao giờ nên bắt đầu cuộc chiến", được cho là ám chỉ đến cuộc chiến.

⦿ ---- Zelensky: Trump đã bị Putin tẩy não. Nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky không vui vẻ lời đề nghị của Tổng thống Trump hôm thứ Ba rằng Ukraine "bắt đầu" - tức là khởi động cuộc chiến với Nga ba năm trước - và có thể tránh được xung đột nếu họ chỉ cần đạt được một thỏa thuận. "Thật không may, Tổng thống Trump ... sống trong không gian thông tin sai lệch này", ông trả lời, theo Reuters. "Xung quanh Trump có một bong bóng thông tin sai lệch". Đối với tuyên bố của Trump rằng tỷ lệ dân Ukraine chấp thuận Zelensky chỉ ở mức 4%, tổng thống Ukraine cho rằng Trump đang lặp lại thông tin sai lệch của Nga.

"Khi chúng ta đang nói về 4%, chúng ta đã thấy thông tin sai lệch này, chúng ta hiểu rằng nó đến từ Nga", Zelensky nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư. NBC News đưa tin một cuộc thăm dò ý kiến ​​do Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv công bố hôm thứ Tư cho thấy 57% người Ukraine tin tưởng Zelensky. Tờ New York Times đưa tin rằng Zelensky nói thêm rằng ông "muốn có nhiều sự thật hơn với nhóm Trump". Bài báo chỉ ra rằng nhà lãnh đạo Ukraine đã phát biểu từ văn phòng tổng thống của mình tại Kyiv, "một tòa nhà vẫn được gia cố bằng bao cát để tránh các vụ nổ từ tên lửa của Nga"; bài báo gọi những bình luận của Zelensky là "một trong những bình luận sắc sảo nhất về ông Trump và quan điểm của ông về cuộc chiến".

Pháp đã đưa ra quan điểm riêng của mình về những bình luận của Trump, và đó là một quan điểm khó hiểu. "Chúng tôi không hiểu rõ logic cho lắm", một đại diện chính phủ nói với các phóng viên, theo Guardian. Bà đã có lúc nhắc đến "những bình luận đa dạng, khác biệt và thường khó hiểu của Tổng thống Trump" và nói rằng các đồng minh châu Âu của ông đã không được thông báo trước khi ông đưa ra những bình luận như vậy.

⦿ ---- Bất chấp tuyên bố của tổng thống Hoa Kỳ về mức độ ủng hộ thấp đối với Tổng Thống Ukraine, tỷ lệ chấp thuận của Zelensky đã đạt 57% vào tháng 2/2025 — cao hơn cả tỷ lệ của Trump. Theo Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv (KIIS), tỷ lệ chấp thuận của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã tăng lên 57% vào đầu tháng 2 — trái ngược với tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rằng Zelenskyy chỉ có mức ủng hộ tối thiểu trong dân chúng.

Phát biểu tại Mar-a-Lago sau khi phái đoàn Hoa Kỳ của ông kết thúc các cuộc đàm phán với Nga, Trump cho biết Ukraine cần tổ chức bầu cử vì nhà lãnh đạo Ukraine được cho là có tỷ lệ chấp thuận thấp. "Chúng ta đang ở trong tình huống không có cuộc bầu cử nào ở Ukraine, nơi chúng ta có thiết quân luật, nơi nhà lãnh đạo ở Ukraine, tôi ghét phải nói điều này, nhưng tỷ lệ chấp thuận của ông ấy chỉ ở mức 4%", Trump tuyên bố.

"Tôi muốn nói rằng, bạn biết đấy, khi họ muốn có một chỗ ngồi tại bàn, chẳng phải người dân Ukraine sẽ phải nói rằng, 'Bạn biết đấy, đã lâu rồi chúng ta không có cuộc bầu cử nào sao.' Đó không phải là chuyện của Nga, đó là điều đến từ tôi và từ nhiều quốc gia khác nữa", ông tiếp tục.

Cuộc thăm dò mới nhất của KIIS, cho thấy tỷ lệ chấp thuận của Zelensky là 57%, được tiến hành thậm chí trước khi Trump có cuộc điện đàm đầu tiên với người đồng cấp Nga, Vladimir Putin, mở đường cho các cuộc đàm phán Mỹ-Nga tại Ả Rập Xê Út. Hơn nữa, sự ủng hộ của Zelenskyy đã tăng từ 52% vào tháng 12 năm 2024 lên 57% vào đầu tháng 2.

Để so sánh, cuộc thăm dò mới nhất của CBS News/YouGov vào đầu tháng 2 cho thấy 53% công dân Hoa Kỳ chấp thuận công việc chung của Trump tại nhiệm cho đến nay.

Tổng Thống Zelensky của Ukraine.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông "có thể" sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trước cuối tháng 2. Tump đưa ra nhận xét này khi rời khỏi cuộc họp báo tại Mar-a-Lago sau khi một phóng viên hỏi liệu cuộc họp có diễn ra trong tháng này không. Bình luận của ông được đưa ra sau khi ông và Putin có cuộc trò chuyện qua điện thoại vào tuần trước.

Trước đó vào thứ Ba, Phụ tá tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Nga tại Riyadh không đưa ra ngày xác nhận cho cuộc họp nhưng các cuộc đàm phán không có khả năng diễn ra vào tuần tới.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump xác nhận trên Truth Social rằng ông đã ra lệnh sa thải tất cả các công tố viên Hoa Kỳ được bổ nhiệm dưới thời Tổng thống Joe Biden. Ông tuyên bố Bộ Tư pháp (DoJ) đã trở nên chính trị hóa cao độ trong bốn năm qua và cho biết việc sa thải là cần thiết để khôi phục lại sự công bằng. "Chúng ta phải dọn dẹp ngay lập tức và khôi phục lại lòng tin", Trump viết, nhấn mạnh rằng một hệ thống tư pháp công bằng là rất quan trọng đối với tương lai của nước Mỹ.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết Ukraine phải tổ chức bầu cử, đặt câu hỏi tại sao không có cuộc bầu cử nào diễn ra. Phát biểu với các phóng viên sau khi ký các sắc lệnh hành pháp, Trump chỉ trích tỷ lệ ủng hộ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tuyên bố rằng ông cho biết tỷ lệ này đã giảm xuống còn 4%. Không biết Trump lấy con số này ở đâu, có lẽ do Putin nói.

Trump khẳng định rằng những phát biểu của ông không bị ảnh hưởng bởi Nga mà phản ánh mối quan ngại từ nhiều quốc gia khác. Ông cũng tuyên bố, "Ukraine đang bị xóa sổ" và đổ lỗi cho giới lãnh đạo nước này vì đã không ngăn chặn được chiến tranh. Bình luận của ông được đưa ra sau cuộc họp giữa Hoa Kỳ và Nga tại Riyadh để thảo luận về cuộc xung đột Ukraine. Các báo cáo trước đó cho biết Washington và Moscow đang cân nhắc thúc đẩy bầu cử ở Ukraine.

⦿ ---- Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba cho rằng Ukraine phải chịu trách nhiệm cho cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine ba năm trước, lập luận rằng Ukraine có thể đã đạt được một thỏa thuận để tránh xung đột. (GHI CHÚ: Năm 2014, quân Nga chiếm 2 tỉnh phía Đông Ukraine và bán đảo Crimea, và tháng 2/2022 quân Nga tổng xâm lược Ukraine. Trump không nói rõ năm 2022 Ukraine cần thỏa thuận gì với Putin?)

"Các ông không bao giờ nên bắt đầu nó", Trump nói về Ukraine trong khi chỉ trích Tổng thống Volodymyr Zelensky, người đã bày tỏ lo ngại rằng đất nước của ông không được tham dự các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Nga tại Saudi Arabia.

"Tôi nghĩ rằng tôi có quyền chấm dứt cuộc chiến này và tôi nghĩ rằng nó đang diễn ra rất tốt. Nhưng hôm nay tôi nghe thấy, 'Ồ, chúng tôi không được mời.' Vâng, các ông đã ở đó trong ba năm", Trump nói với các phóng viên tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của mình. "Các ông không bao giờ nên bắt đầu nó. Các ông có thể đã đạt được một thỏa thuận".

Trump tiếp tục nói: "Tôi có thể đã đạt được một thỏa thuận cho Ukraine mà sẽ trao cho họ gần như toàn bộ đất đai, mọi thứ, gần như toàn bộ đất đai, và không có người nào bị giết, không có thành phố nào bị phá hủy, và không một mái vòm nào bị phá hủy. Nhưng họ đã chọn không làm theo cách đó".

Đại sứ quán Ukraine tại Washington đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về phát biểu của Trump. Hôm thứ Ba, Hoa Kỳ và Nga đã tái lập bang giao, đưa nhân sự vào lại 2 đại sứ quán, trái ngược với chính sách trước đây của Mỹ về vấn đề này. Zelenskyy đã nói trước đó vào thứ Ba rằng "Ukraine không biết gì về điều đó".

Trump, người đã nói vào tuần trước rằng ông và Tổng thống Vladimir Putin đã nói chuyện qua điện thoại về việc chấm dứt chiến tranh, rồi Trump đã đưa ra một số bình luận ủng hộ tổng thống Nga. Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox News vào tháng trước rằng Ukraine không nên chiến đấu khi bị Nga xâm lược.

Trump cũng chỉ trích Zelenskyy khi được các phóng viên hỏi liệu Hoa Kỳ có ủng hộ Ukraine tổ chức các cuộc bầu cử mới như một phần của thỏa thuận hòa bình tiềm năng với Nga hay không. "Khi họ muốn có một chỗ ngồi tại bàn, bạn có thể nói rằng người dân phải có, người dân Ukraine sẽ không phải nói rằng, 'Bạn biết đấy, đã lâu rồi chúng ta không có cuộc bầu cử nào'. Đó không phải là vấn đề của Nga. Đó là điều đến từ tôi và cũng đến từ nhiều quốc gia khác nữa", Trump nói. Ukraine đã tổ chức cuộc bầu cử tổng thống lần cuối vào năm 2019, nhưng từ khi Nga tổng xâm lược năm 2022 thì Ukraine không thể tổ chức bầu cử.

⦿ ---- Trump ra giá: muốn gặp Trump 15 phút, phải nộp nhiều triệu đôla. Tổng thống Donald Trump đã tính hàng triệu đô la cho một cuộc họp kéo dài 15 phút và đã khoe khoang riêng tư rằng đã kiếm được 500 triệu đô la từ các giám đốc điều hành giàu có muốn giành được sự ưu ái của ông, theo tờ Wall Street Journal. Tờ báo đưa tin rằng Meredith O'Rourke, người gây quỹ hàng đầu của Trump, cho biết một cuộc ngồi lại kéo dài vài phút với giám đốc điều hành MAGA sẽ khiến ông mất hàng triệu đô la.

Trong khi đó, khoản tiền bất ngờ được báo cáo là nửa tỷ đô la, được chia cho nhiều ủy ban và tài khoản khác nhau, sẽ được sử dụng "như một quỹ phòng hờ", tờ báo đưa tin tổng thống đã nói, trích dẫn các nguồn tin ẩn danh. Các giám đốc điều hành từ các lĩnh vực dược phẩm, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm và công nghệ nằm trong số những người đã quỳ gối tại Mar-a-Lago sau chiến thắng bầu cử của Trump, cùng ông dùng bữa tối trong "phòng ăn dát vàng, có đèn chùm ngay bên ngoài sảnh đợi", tờ WSJ đưa tin.

"Tất cả mọi người đều đã quỳ xuống", Kathryn Wylde, lãnh đạo liên minh CEO phi lợi nhuận Partnership for New York City cho biết. "Đó là một nỗ lực chủ động để không trở thành mục tiêu bị chínhq uyền Trump tấn ". Sau các cuộc họp, Trump sẽ phát biểu công khai về các vấn đề được nêu ra. O’Rourke, giám đốc gây quỹ, đã từ chối yêu cầu bình luận từ tờ báo.

⦿ ---- Trump kêu gọi cân bằng ngân sách, cắt giảm lãng phí, cắt giảm ngân sách liên bang, cắt giảm bảo hiểm y tế Medicaid trong khi sẽ kích thích tăng kinh tế bằng cách áp thuế quan và sẽ cắt giảm thuế cho người giàu để họ có tiền tái đầu tư. Thực tế Trump sẽ làm tăng thẩm thủng thêm nhiều ngàn tỷ đô trong 10 năm tới. Bài phân tích sau là từ NBC News. Các chuyên gia về ngân sách cho biết ngay cả khi Trump thành công trong việc cắt giảm chi tiêu mà Bộ Hiệu quả Chính phủ do Musk lãnh đạo đang nhắm tới — như Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID và các sáng kiến ​​về đa dạng, công bằng và hòa nhập DEI trên toàn chính phủ — thì các chính sách của Trump vẫn sẽ làm tăng đáng kể thâm hụt nếu chúng trở thành hiện thực.

Trump đã kêu gọi một loạt các đợt cắt giảm thuế mạnh — từ việc gia hạn luật thuế năm 2017 sắp hết hạn của ông cho đến việc xóa bỏ thuế đối với tiền boa (tức, tiền tip), tiền làm thêm giờ (tiền lương overtime) và các chế độ phúc lợi An sinh Xã hội — sẽ làm tăng thêm ít nhất 5 nghìn tỷ đô la vào thâm hụt trong 10 năm so với mức thâm hụt nếu không có thay đổi nào đối với luật liên bang hiện hành, theo Ủy ban Ngân sách Liên bang có Trách nhiệm (CRFB: Committee for a Responsible Federal Budget) phi đảng phái. Con số đó có thể tăng lên 11 nghìn tỷ đô la tùy thuộc vào cách cấu trúc các đề xuất cho đến nay vẫn còn mơ hồ của ông.

“Đó là lời nói suông so với thực tế”, Marc Goldwein, giám đốc chính sách cấp cao tại CRFB, người kêu gọi cắt giảm thâm hụt, cho biết. “Và người ta luôn nói rằng, ‘Tôi đang cắt giảm thâm hụt’. Và việc phân phát một loạt quà tặng cũng rất được ưa chuộng, và vị tổng thống này nổi tiếng với điều đó. Vì vậy, tôi không nghĩ lời nói suông của họ phù hợp với thực tế”.

Goldwein cho biết chính quyền của Trump không phải là tổng thống đầu tiên đưa ra những lời khoe khoang như vậy, “nhưng thứ tự về quy mô ở đây hoàn toàn khác” so với những người tiền nhiệm của ông. “Một mặt, họ đang nói về việc cân bằng ngân sách, mặt khác, họ đang khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn từ 25% hư hại đến 50% hư hại”, ông nói.

Quốc hội kiểm soát chi tiêu liên bang và không rõ chương trình nghị sự của Trump sẽ được Hạ viện và Thượng viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo thông qua bao nhiêu. Tuần trước, Hạ viện đã thông qua một ngân sách kêu gọi cắt giảm thuế 4,5 nghìn tỷ đô la và tăng giới hạn nợ của Hoa Kỳ 4 nghìn tỷ đô la. Họ muốn bù đắp một phần bằng các khoản cắt giảm chi tiêu không được nêu rõ trong ngân sách. Các nhà lập pháp cho biết họ đang để mắt đến Medicaid, phúc lợi SNAP (tức, tem phiếu trợ cấp thực phẩm) và tài trợ năng lượng sạch theo Đạo luật Giảm lạm phát (IRA: Inflation Reduction Act) để tiết kiệm.

Trump đã tập trung rất nhiều vào việc cắt giảm viện trợ nước ngoài (quỹ USAID), vốn dao động từ 0,7% đến 1,4% ngân sách hàng năm của Hoa Kỳ trong suốt thế kỷ 21, theo Trung tâm nghiên cứu Pew. Năm ngoái, viện trợ nước ngoài lên tới 71,9 tỷ đô la — hay 1,2% tổng ngân sách, ngay cả sau khi cộng thêm viện trợ khẩn cấp cho Ukraine. Trump cũng đã kêu gọi giải thể Bộ Giáo dục, chiếm khoảng 3% chi tiêu của liên bang, theo Bộ Tài chính.

"USAID, các khoản tài trợ DEI và quản lý giáo dục là mục tiêu của chiến tranh văn hóa nhiều hơn là trọng tâm của chương trình nghị sự cắt giảm thâm hụt thực sự", Jessica Riedl, một chuyên gia ngân sách và là thành viên cấp cao tại Viện Manhattan trung hữu, cho biết. "Việc cắt giảm thâm hụt nghiêm trọng đòi hỏi phải giải quyết 75% chi tiêu dành cho An sinh xã hội, Medicare, Medicaid, quốc phòng, cựu chiến binh và lãi suất nợ. Tuy nhiên, Trump đã loại bỏ gần như tất cả các động lực thâm hụt đó khỏi bàn đàm phán để tiết kiệm.”

Đưa người từ VN sang để bóc lột tàn tệ,

Trong khi Trump và Musk tìm cách cắt giảm lực lượng lao động của chính phủ, thì theo báo cáo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội về năm tài chính 2022, nhân viên liên bang chiếm 6% ngân sách. Khi nói đến An sinh xã hội và Medicare (y tế người già), Trump đã kêu gọi giải quyết “tình trạng trộm cắp và quản lý quyền lợi kém” vào năm ngoái, đồng thời hứa sẽ không gây nguy hiểm cho các quyền lợi.Nhưng tổng thống và Musk vẫn chưa đưa ra bằng chứng về gian lận có thể làm cong đường cong chi phí. Một cuộc kiểm toán của tổng thanh tra vào năm ngoái đã phát hiện ra rằng tỷ lệ sai sót trong các quyền lợi An sinh xã hội là 0,84% từ năm tài chính 2015 đến năm 2022 — tổng cộng là 71,8 tỷ đô la trong các khoản thanh toán không đúng, “hầu hết là thanh toán quá mức”, trong tổng số 8,6 nghìn tỷ đô la.“Để kéo dài thời gian cắt giảm thuế và vẫn cân bằng ngân sách trong nhiệm kỳ của Trump, cần phải cắt giảm 30% ngân sách liên bang”, Riedl cho biết. “Việc kết hợp lời hứa của Trump là không cắt giảm An sinh xã hội, Medicare có nghĩa là một nửa số chi tiêu còn lại phải bị loại bỏ để đạt được sự cân bằng. Quốc hội sẽ không chấp thuận điều đó”.Một số người trong đảng Cộng hòa cho rằng việc gia hạn các đợt cắt giảm thuế sắp hết hạn của Trump không nên được tính là mực đỏ. Tuy nhiên, Dân biểu Chip Roy, R-Texas, đã cảnh báo: “Chúng ta nên cẩn thận với những thứ như vậy — điều đó có thể trở nên hơi phô trương”.Làm phức tạp thêm vấn đề, các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa đang để mắt đến một khoản tăng đáng kể cho ngân sách quân sự 825 tỷ đô la trong năm nay — Hạ viện đang thúc đẩy tăng 100 tỷ đô la, trong khi Thượng viện kêu gọi tăng chi tiêu 150 tỷ đô la cho Pentagon. Và họ đang xem xét khoảng 150 tỷ đô la, nếu không muốn nói là nhiều hơn, tiền mới cho an ninh biên giới và tăng cường thực thi luật nhập cư.Đảng Dân chủ cho biết Trump, người tự gọi mình là "vua gây nợ" trong chiến dịch đầu tiên của mình, đang đánh lừa cử tri bằng cách thúc đẩy cắt giảm thuế có lợi không cân xứng cho những người có thu nhập cao."Donald Trump và đồng Tổng thống Musk của ông Trump có thể xóa bỏ hoàn toàn mọi khoản chi cho viện trợ nước ngoài và giáo dục, và họ vẫn không thể cân bằng được ngân sách. Cộng thêm việc Trump cắt giảm thuế cho các tỷ phú, điều đó sẽ làm tăng thêm hàng nghìn tỷ đô la vào nợ của chúng ta", theo lời Dân biểu Brendan Boyle, đến từ Pennsylvania, đảng viên Dân chủ hàng đầu trong Ủy ban Ngân sách Hạ viện cho biết. “Số tiền chúng ta chi cho viện trợ nước ngoài là một đồng xu sáng bóng mà Trump đang sử dụng để đánh lạc hướng mọi người khỏi những đồng tiền vàng được dùng để cắt giảm thuế cho những người bạn tỷ phú của ông ta.”Khi các Thượng nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu vào tối thứ Ba để bắt đầu thúc đẩy nghị quyết ngân sách của họ, một thành viên của nhóm đã bỏ phiếu chống: Thượng nghị sĩ Rand Paul, của Kentucky, người đã cảnh báo rằng “mục đích không được nêu rõ là tăng chi tiêu thêm 342 tỷ đô la”.⦿ ---- Nhiều bạn cựu thuyền nhân hẳn còn nhớ trong các trại tỵ nạn đều có một dãy nhà dành riêng cho trẻ em không người đi kèm, mục đích là cơ quan Cao Ủy tỵ nạn LHQ muốn bảo vệ các em kỹ hơn. Trump không có suy nghĩ kiểu đó. Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ra lệnh cắt đứt mọi hỗ trợ pháp lý cho trẻ vị thành niên nhập cư không có người đi kèm, theo CNN đưa tin, trích dẫn một bản ghi nhớ.Bộ Tư pháp đã gửi lệnh này đến một số tổ chức, chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ pháp lý lớn nhất Nam California dành cho trẻ em không có người đi kèm, Trung tâm Luật bảo vệ người nhập cư (ImmDef: Immigrant Defenders Law Center), cũng như Trung tâm Công lý Acacia, một tổ chức phi lợi nhuận tuyên bố hỗ trợ 26.000 trẻ em đang bị giam giữ hoặc đã được thả khỏi Văn phòng Tái định cư Người tị nạn và Dự án Quyền của Người nhập cư & Người tị nạn Florence, nơi cung cấp các bài trình bày về hoàn cảnh cho các trẻ em bị chính phủ giam giữ.Giám đốc điều hành của Trung tâm Công lý Acacia, Shain Aber, cho biết việc đình chỉ các chương trình này "làm suy yếu quy trình tố tụng hợp pháp, tác động không cân xứng đến trẻ em dễ bị tổn thương và khiến trẻ em đã trải qua chấn thương nghiêm trọng có nguy cơ bị tổn hại hoặc bị bóc lột thêm". Trong khi đó, Roxana Avila-Cimpeanu, phó giám đốc Dự án Florence, gọi lệnh này là "cuộc tấn công chưa từng có vào trẻ em nhập cư".⦿ ---- Một số Thượng nghị sĩ và Dân Biểu Cộng Hòa đừng cắt giảm quá nhiều Medicaid vì địa hạt của họ có nhiều cử tri nghèo Medicaid. Cộng hòa tại Hạ viện đang cân nhắc cắt giảm mạnh Medicaid — và điều đó không được một thượng nghị sĩ Cộng hòa chấp nhận, người cho rằng điều này sẽ gây hại cho nhiều người đã bỏ phiếu cho Tổng thống Donald Trump. "Tôi sẽ không cắt giảm mạnh Medicaid", Thượng nghị sĩ Josh Hawley (R-Mo.) trả lời phỏng vấn của HuffPost vào thứ Ba.Ông cho biết ông đồng ý với chiến lược gia MAGA Steve Bannon, người đã cảnh báo vào cuối tuần rằng phe cánh hữu "không thể chỉ dùng rìu chặt thịt" đối với chương trình này vì nó cũng đang bảo hiểm y tế những người ủng hộ Trump có thu nhập thấp.Việc TNS Hawley phản đối việc cắt giảm Medicaid sẽ là một bất ngờ khác đối với đảng Cộng hòa khi họ tìm cách ban hành chương trình nghị sự lập pháp của Trump và gia hạn các đợt cắt giảm thuế năm 2017 của ông. Tại Hạ viện, các nhà lập pháp Cộng Hòa đang để mắt đến việc cắt giảm chi tiêu lớn để bù đắp một phần chi phí cắt giảm thuế, mà họ đã định mức là 4,5 nghìn tỷ đô la trong 10 năm. Họ đã báo hiệu rằng các biện pháp tiết kiệm này sẽ bao gồm việc cắt giảm Medicaid, chương trình chi trả hóa đơn y tế cho khoảng 72 triệu người Mỹ thu nhập thấp, bao gồm hàng triệu trẻ em.Trong khi đó, các đảng viên Cộng hòa tại Thượng viện đang thúc đẩy kế hoạch ngân sách mỏng hơn của riêng họ, trước tiên sẽ thúc đẩy an ninh biên giới, chính sách quốc phòng và năng lượng, và muốn giải quyết việc thông qua các khoản cắt giảm thuế sau đó. Hai viện vẫn chưa tiến gần hơn đến việc thống nhất xung quanh một chiến lược duy nhất. Điều khó là, cắt Medicaid sao cho có thể bù vào cắt giảm thuế cho những người giàu và các doanh nghiệp.TNS Hawley cho biết đồng nghiệp Cộng hòa của ông tại Missouri, TNS Jason Smith, chủ tịch Ủy ban Tài chính và Phương tiện của Hạ viện, đang "có một chặng đường khó khăn, rất khó khăn phía trước" khi đưa ra gần 900 tỷ đô la cắt giảm chi tiêu để giúp bù đắp chi phí giảm thuế. "Tôi không thích ý tưởng cắt giảm Medicaid lớn. Chúng ta không nên cắt giảm Medicare dưới bất kỳ hình thức nào", vị thượng nghị sĩ nói thêm.Các cử tri Missouri đã mở rộng Medicaid vào năm 2021 theo Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (Luật ACA: còn gọi là ObamaCare), thêm khoảng nửa triệu người vào chương trình, bất chấp sự phản đối của ban lãnh đạo đảng Cộng hòa của tiểu bang.Việc cắt giảm rộng rãi các phúc lợi Medicaid cũng có thể gây ra vấn đề cho các nhà lập pháp Cộng hòa khác từ các khu vực thu nhập thấp mà Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Tuần trước, Dân biểu Rob Bresnahan (R-Pa.), một người ôn hòa nhiệm kỳ đầu, đã tuyên bố rằng các đề xuất cắt giảm các chương trình an toàn liên bang có thể là một bước đi quá xa, lưu ý rằng ông có 200.000 người nhận Medicaid trong khu vực của mình."Tôi đã tranh cử vào Quốc hội với lời hứa luôn làm những gì tốt nhất cho người dân Đông Bắc Pennsylvania", Bresnahan cho biết trong một tuyên bố. "Nếu một dự luật được đưa ra trước mặt tôi làm suy yếu các phúc lợi mà hàng xóm của tôi dựa vào, tôi sẽ không bỏ phiếu cho dự luật đó".⦿ ---- Chính quyền Trump sa thải khoảng 130 nhân viên tại Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng (CISA: Cybersecurity and Infrastructure Security Agency) thuộc Bộ An ninh Nội địa, CNN đưa tin, trích dẫn ba nguồn tin quen thuộc với tình hình. Một số nhân viên bị nhắm đến để sa thải đang làm việc trong các nỗ lực chống lại các cuộc tấn công mạng của Trung Quốc vào cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ.Trong khi một quan chức của DHS tuyên bố rằng việc cắt giảm sẽ giúp người nộp thuế tiết kiệm được 50 triệu đô la và hợp lý hóa hoạt động, một trong những nguồn tin được trích dẫn chỉ ra rằng một số công chức bị sa thải là một phần của các chương trình thiết yếu, được tài trợ đầy đủ. Việc sa thải, ảnh hưởng đến nhân viên thử việc, đang được tiến hành theo Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) của chính quyền.⦿ ---- Bị sa thải vừa buổn vừa thắc mắc: 3.400 kiểm lâm bảo vệ du khách và rừng. Trong số hàng nghìn người mất việc khi Bộ Hiệu quả Chính phủ của chính quyền Trump tiến hành cải tổ lực lượng lao động liên bang có khoảng 1.000 nhân viên của Cục Công viên Quốc gia. Một trong số đó, Brian Gibbs, đã trả lời bằng một bức thư ngỏ nhanh chóng lan truyền, CBS News đưa tin. Gibbs cho biết anh có "công việc mơ ước" là kiểm lâm giáo dục tại Đài tưởng niệm Quốc gia Effigy Mounds của Iowa, nhưng hôm thứ Sáu, anh đột nhiên thấy mình bị từ chối quyền truy cập vào email chính phủ và bị khóa khỏi hồ sơ cá nhân điện tử trước khi anh có thể in hồ sơ chuyên môn của mình. "Mọi thứ không ổn. Hỏng rồi", anh viết.AP đưa tin rằng những nhân viên của Cục Công viên Quốc gia bị sa thải là những người mới được tuyển dụng phụ trách giáo dục du khách và bảo trì công viên. "Ít nhân viên hơn có nghĩa là giờ mở cửa của trung tâm du khách ngắn hơn, mở cửa chậm hơn và đóng cửa các khu cắm trại", một phó chủ tịch cấp cao của một nhóm vận động cho biết, người cảnh báo rằng các vấn đề cóthể bao gồm từ rác thải tích tụ và phòng tắm bẩn cho đến rủi ro an toàn thực sự của du khách. Trong một bức thư ngỏ khác từ một kiểm lâm bị sa thải đang thu hút sự chú ý, Stacy Ramsey, người từng làm việc tại Buffalo National River ở Arkansas, tự hỏi, "Những người đưa ra quyết định đó có biết hoặc quan tâm rằng mục tiêu chính của vị trí của tôi là cung cấp giáo dục tìm kiếm và cứu nạn phòng ngừa, để đảm bảo an toàn cho du khách đến công viên không?" Ngoài ra, khoảng 3.400 nhân viên của Cơ quan Lâm nghiệp Hoa Kỳ đã mất việc làm.⦿ ---- Bộ Y Tế và Dịch vụ Nhân sinh sa thải nhầm 1.000 công chức, phải tìm thuê lại. Hôm thứ Sáu, gần 1.000 nhân viên tại Indian Health Services (Sở Y Tế Chăm Sóc Sức Khỏe Cho Dân Bản Xứ Da Đỏ và Bản Xứ Alaska) đã được thông báo qua điện thoại rằng họ sẽ mất việc—chỉ để Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert F. Kennedy Jr. đích thân hủy bỏ lệnh sa thải đó chỉ vài giờ sau đó, Forbes đưa tin."Indian Health Service luôn bị đối xử như đứa con ghẻ tóc đỏ tại Bộ Y Tế", RFK Jr. cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản gửi cho Indian Country Today. "Cha tôi [Robert F. Kennedy] thường phàn nàn rằng IHS thường xuyên thiếu nhân sự và thiếu kinh phí. Tổng thống Trump muốn tôi sửa chữa lịch sử đáng buồn này".⦿ ---- Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ sa thải nhiều công chức, hôm sau gửi thư nói là sa thải nhầm, hôm sau nữa lại email bảo là bị sa thải . Thêm chuyện kỳ lạ. Có lẽ những cựu nhân viên liên bang bối rối nhất hiện nay là câu chuyện tại Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (SBA: Small Business Administration), nơi đã sa thải nhầm nhân viên thử việc vào tuần trước, sau đó tuyển dụng lại họ—và rồi lại sa thải họ vào ngày hôm sau, theo Bloomberg News."Nếu bạn nhận được thông báo ban đầu [về việc bị sa thải], thì việc làm của bạn vẫn chưa chấm dứt như đã nêu trong thông báo ban đầu", là email mà những nhân viên đó nhận được vào thứ Hai. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, một số công chức đó sau đó nhận được email này vào thứ Ba: "Trong thời gian thử việc hoặc thử nghiệm này, chúng tôi đã xác định rằng việc tiếp tục làm việc của bạn không thúc đẩy hiệu quả của dịch vụ vì bạn đã không chứng minh được mình đủ năng lực để tiếp tục làm việc cho chính phủ liên bang."⦿ ---- Thư viện và Bảo tàng Tổng thống John F. Kennedy ở Boston đã đóng cửa với du khách vào thứ Ba sau khi DOGE được cho là đã sa thải ít nhất 5 nhân viên thử việc chịu trách nhiệm cho các hoạt động hàng ngày. Cựu dân biểu Joe Kennedy III, cháu trai của Kennedy, cho biết thư viện đã nhận được thông báo vào sáng thứ Ba từ Cục Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia rằng tất cả các nhân viên thử việc sẽ bị sa thải ngay lập tức, theo CBS News. Ông cho biết năm nhân viên, mỗi người làm việc tại thư viện chưa đầy một năm, đã phải nghỉ việc, buộc thư viện phải đóng cửa. Một nhân viên nói với WCVB rằng có tới 9 nhân viên đã bị sa thải."Điều này không liên quan gì đến hiệu quả của chính phủ", Jack Schlossberg, cháu trai của cựu tổng thống, cho biết, theo tờ New York Times, gọi động thái này là "một cuộc tấn công trực tiếp vào quá khứ của chúng ta để viết lại một tương lai mới—một ví dụ khác về việc đánh cắp lịch sử của người dân Mỹ". Ông cũng nói với DOGE và Elon Musk rằng "hãy ăn s--t", theo tờ Daily Beast. Quỹ Thư viện JFK, một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ thư viện, trước đây đã vinh danh những người chỉ trích Tổng thống Trump—bao gồm Mitt Romney và Liz Cheney—bằng Giải thưởng Hồ sơ Dũng cảm. Kennedy cho biết, "Tôi muốn nghĩ rằng Thư viện Kennedy không phải là bị cố ý trả thù, nhưng tôi nghĩ rằng những gì chúng ta thấy là không có nhiều suy nghĩ về hậu quả của những hành động này", theo CBS.⦿ ---- Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) hôm thứ Ba cho biết, hồi cuối tuần, họ đã vô tình sa thải "một số" nhân viên của cơ quan đang làm việc cho phản ứng của chính phủ liên bang đối với đợt bùng phát cúm gia cầm H5N1. Trong một tuyên bố, cơ quan này cho biết họ đang cố gắng nhanh chóng đảo ngược các vụ sa thải."Mặc dù một số vị trí hỗ trợ [nỗ lực phòng chống cúm gia cầm] đã được thông báo về việc chấm dứt hợp đồng vào cuối tuần, chúng tôi đang nỗ lực nhanh chóng khắc phục tình hình và hủy bỏ các lá thư đó", một phát ngôn viên của USDA cho biết trong một tuyên bố. "Các vị trí tuyến đầu của Cục Kiểm tra và An toàn Thực phẩm của USDA được coi là các vị trí an toàn công cộng và chúng tôi đang tiếp tục tuyển dụng lực lượng lao động cần thiết để đảm bảo an toàn và cung cấp đủ thực phẩm để hoàn thành nhiệm vụ theo luật định của mình".Người phát ngôn lưu ý rằng một số vị trí của cơ quan đã được miễn trừ khỏi các đợt cắt giảm toàn diện mà chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang thực hiện trên toàn chính phủ liên bang, đồng thời nói thêm rằng Bộ Nông nghiệp "tiếp tục ưu tiên ứng phó với cúm gia cầm có độc lực cao".⦿ ---- Tài trợ liên bang cho nghiên cứu y khoa đã giảm khoảng 1 tỷ đô la trong năm nay, gây báo động cho các trường đại học, trung tâm y tế và các nhà lập pháp cảnh báo rằng sự thiếu hụt này có thể làm chậm tiến độ nghiên cứu về ung thư, tiểu đường và bệnh tim. Quy trình xem xét tài trợ của Viện Y tế Quốc gia (NIH) cũng bị gián đoạn khi chính quyền Trump đột ngột hủy các cuộc họp tài trợ theo lịch trình do tạm thời đóng băng thông tin liên lạc.Một số cuộc họp đó đã được tiếp tục, nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng sự chậm trễ có thể cản trở các dự án nghiên cứu mới. Cắt giảm tài trợ diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trump có sự chậm trễ về mặt hành chính và thay đổi chính sách, bao gồm cả động thái gây tranh cãi là cắt giảm các khoản thanh toán của NIH cho các cơ sở nghiên cứu và chi phí hành chính.Một thẩm phán liên bang ở Massachusetts đã tạm thời chặn các khoản cắt giảm đó, trong khi chờ các phiên điều trần sắp tới. Hồ sơ liên bang cho thấy Viện Y tế Quốc gia (NIH) đã trao khoảng 2,5 tỷ đô la tiền tài trợ trong sáu tuần đầu tiên của năm 2024. Năm nay, con số đó đã giảm mạnh xuống còn 1,4 tỷ đô la—thấp hơn hàng trăm triệu đô la so với số tiền được trao trong cùng khung thời gian trong sáu năm qua."Tổng thống đã hoàn toàn ngừng tài trợ cho các nghiên cứu tìm ra phương pháp chữa trị các căn bệnh tàn phá các gia đình trên khắp đất nước, như ung thư và bệnh Alzheimer, tất cả chỉ để ông có thể giảm thuế cho các tỷ phú và các tập đoàn lớn", Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Tammy Baldwin (D-Wis.), cho biết trong một tuyên bố. Bà nói thêm: "Đừng nhầm lẫn, nỗ lực cướp của Peter để trả cho Paul của họ có nghĩa là dập tắt hy vọng và ước mơ chữa khỏi bệnh của các gia đình."NIH thường phân phối khoảng 36 tỷ đô la tiền tài trợ hàng năm. Khoản tài trợ này hỗ trợ các nghiên cứu mang tính đột phá trong các lĩnh vực như liệu pháp gen, phương pháp điều trị ung thư dựa trên miễn dịch, xơ nang và bệnh hồng cầu hình liềm. Nếu không có đủ tiền tài trợ, các chuyên gia cảnh báo rằng các dự án quan trọng có thể bị trì hoãn hoặc dừng hoàn toàn.⦿ ---- Một thẩm phán liên bang đã từ chối lệnh cấm ngay lập tức đối với việc tỷ phú Elon Musk và Bộ Hiệu quả Chính phủ truy cập vào các hệ thống dữ liệu của chính phủ hoặc tham gia vào việc sa thải công chức. Thẩm phán Tanya Chutkan nói rằng có những câu hỏi chính đáng về thẩm quyền của Musk, nhưng cho biết không có bằng chứng về loại tác hại pháp lý nghiêm trọng nào có thể biện minh cho lệnh cấm tạm thời. (Ghi chú: nghĩa là, cho phép DOGE truy cập kho dữ liệu, và việc sa thải công chức chưa phải là sai luật.)Quyết định này được đưa ra trong một vụ kiện do 14 tiểu bang Dân chủ đệ đơn thách thức thẩm quyền của DOGE trong việc truy cập dữ liệu chính phủ nhạy cảm. Các Bộ trưởng Tư pháp lập luận rằng Musk đang nắm giữ loại quyền lực mà Hiến pháp quy định chỉ những người được bầu hoặc được Thượng viện xác nhận mới có thể nắm giữ. Về phần mình, chính quyền Trump vẫn khẳng định rằng việc sa thải đến từ những người đứng đầu các cơ quan và khẳng định rằng mặc dù công khai hoan nghênh nỗ lực này, Musk không trực tiếp điều hành các hoạt động hàng ngày của DOGE.DOGE đã khai thác các hệ thống máy tính của nhiều cơ quan với sự chấp thuận của Tổng thống Donald Trump, đào sâu vào các ngân sách và tìm kiếm những gì Musk gọi là lãng phí, gian lận và lạm dụng, ngay cả khi ngày càng có nhiều vụ kiện cáo buộc DOGE vi phạm luật.Chutkan thừa nhận mối quan ngại của nhiều tiểu bang, bao gồm New Mexico và Arizona. "Những hành động không thể đoán trước của DOGE đã dẫn đến sự không chắc chắn và nhầm lẫn đáng kể", bà viết. Những câu hỏi của họ về "quyền hạn không được kiểm soát" rõ ràng của Musk và việc thiếu sự giám sát của Quốc hội đối với DOGE là hợp pháp và họ có thể lập luận thành công sau này. Tuy nhiên, bà rằng cho đến thời điểm này, vẫn chưa rõ chính xác tác động của DOGE sẽ ảnh hưởng đến các tiểu bang như thế nào và các thẩm phán chỉ có thể ban hành lệnh của tòa án để ngăn chặn những tác hại cụ thể và tức thời.⦿ ---- Số lượng nhân viên bị ảnh hưởng bởi việc cắt giảm việc làm tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã lên tới ít nhất 700 người kể từ thứ Sáu, một nguồn tin cho biết với CNN vào thứ Ba. Việc sa thải nhắm vào các chương trình chính, chẳng hạn như Dịch vụ Lãnh đạo Phòng thí nghiệm và Chương trình Cộng tác Y tế Công cộng dành cho Người mới tốt nghiệp. Tuy nhiên, các thành viên của Dịch vụ Tình báo Dịch tễ của CDC, được gọi là "thám tử bệnh tật", không bị ảnh hưởng.Việc này nằm trong khuôn khổ các đợt cắt giảm rộng hơn trên nhiều cơ quan liên bang, bao gồm Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm và Viện Y tế Quốc gia do chính quyền của Tổng thống Donald Trump thực hiện để cắt giảm chi tiêu trong các cơ quan liên bang.⦿ ---- Đức Giáo hoàng Francis, đang nhập viện vì nhiễm trùng đường hô hấp, được cho là lo lắng rằng đây có thể là những ngày cuối đời. Vị Giáo hoàng người Argentina 88 tuổi đang rất đau đớn và "đã bày tỏ sự chắc chắn rằng ông sẽ không qua khỏi lần này", theo Politico, trích dẫn hai nguồn tin thân cận với tình hình. Do đó, tờ báo đưa tin rằng đã nỗ lực "giải quyết các vấn đề còn tồn đọng", bao gồm cả việc gia hạn nhiệm kỳ của Khoa trưởng Hồng y đoàn, vị Hồng y người Ý 91 tuổi Giovanni Battista Re.Khi một giáo hoàng qua đời, chính vị Khoa trưởng Hồng y đoàn sẽ cử hành nghi lễ tang lễ, chuẩn bị cho mật nghị hồng y và triệu tập các hồng y để thảo luận về những phẩm chất mong muốn của vị giáo hoàng tiếp theo. Chỉ thị của ĐGH Francis, gia hạn nhiệm kỳ của Khoa trưởng hồng y đoàn và phó hồng y đoàn, đã được công bố vào ngày 6 tháng 2, chỉ vài giờ trước khi Vatican đưa tin Đức Giáo hoàng Francis đang phải chịu một cơn viêm phế quản khác. Các hồng y hàng đầu được kỳ vọng sẽ bầu một vị Khoa trưởng Hồng y đoàn mới sau khi nhiệm kỳ năm năm của Re kết thúc vào ngày 18 tháng 1 và một số phương tiện truyền thông cho rằng động thái của ĐGH Francis nhằm ngăn chặn phó giám mục, hồng y người Argentina Leonardo Sandri, thăng tiến, theo Pillar.Một nguồn tin của Politico tuyên bố ĐGH Francis đã nói đùa rằng Hồng y Re sẽ "tử tế" hơn với Hồng y Sandri và bảo vệ di sản của ông là tạo ra một Giáo hội Công giáo phổ quát hơn. Để phù hợp với điều đó, ĐGH Francis đã chính thức bổ nhiệm Bà Sơ Raffaella Petrini làm nữ thống đốc đầu tiên của Thành phố Vatican vào thứ Bảy, theo AP.⦿ ---- New Zealand:một chủ tiệm thẩm mỹ bị Tòa phảt bồi thường hàng chục ngàn đôla cho 7 phụ nữ VN, theo báo The Post (). Chủ một tiệm làm đẹp ở trung tâm thị trấn Wellington đã bị ra lệnh phải trả hơn 230.000 đô la cho bảy phụ nữ được đưa từ Việt Nam sang làm việc cho bà ta.Nhiều phụ nữ đã gặp Ngọc Tuyết Uyên Huỳnh (còn gọi là Amy) ở Việt Nam và tham dự các ngày đào tạo tại Thành phố Sài Gòn, do cháu gái của Huỳnh điều hành, trước khi được mời làm kỹ thuật viên làm móng tại Amy's Hair and Nail Design trên phố Ghuznee. Nhưng thực tế lại rất khác khi đến nơi, theo các quyết định của Cơ quan Quan hệ Việc làm (ERA: Employment Relations Authority) của New Zealand phát hiện ra.Claire English, một quan chức ERA, đã ra phán lệnh từng trường hợp riêng biệt. Trong bảy quyết định, bà ra lệnh cho Huỳnh phải trả cho mỗi phụ nữ từ 27.000 đến 37.000 đô la để bồi thường cho khoản tiền lương đã mất, bồi thường cho tổn thương và sự sỉ nhục, và tiền phạt vì vi phạm hợp đồng lao động. Tổng số tiền bồi thường 7 phụ nữ VN lên tới 230.929,60 đô la.Các phụ nữ này được Huynh đưa vào New Zealand, được yêu cầu làm mát-xa và gội đầu, chứ không phải làm móng như họ mong đợi. Họ làm việc bảy ngày một tuần từ 9 giờ sáng đến khi cửa hàng đóng cửa vào khoảng 7 giờ tối, đôi khi muộn hơn và được trả 200 đô la tiền mặt một tuần. Không có giờ nghỉ giải lao chính thức nào và các nhân viên thay phiên nhau ăn trưa ngồi cạnh cầu thang khi tiệm vắng khách. Sau đó, một căn phòng đã được dọn ra. Họ làm mọi thứ được yêu cầu, bao gồm cả việc phát tờ rơi, và rồi đều bị sa thải vào cuối tháng 12/2023 sau khi họ yêu cầu bà chủ Huynh cải thiện điều kiện làm việc và thảo luận về quyền lao động của họ với một người Việt Nam trên Facebook.Jordan Rennie của Community Law, đại diện cho nhóm phụ nữ, cho biết thách thức vẫn là đảm bảo những người phụ nữ nhận được toàn bộ số tiền bồi thường mà họ được trao. Huynh có 28 ngày kể từ ngày quyết định để trả tiền cho những người phụ nữ.⦿ ---- HỎI 1: Nghiên cứu: 74% số ca tử vong liên quan bạo lực giữa bạn tình ở Illinois là tự tử, trong đó nam giới chiếm 81% số trường hợp?ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới của Northwestern cho thấy 74% số ca tử vong liên quan đến bạo lực giữa bạn tình ở Illinois là tự tử, trong đó nam giới chiếm 81% số trường hợp đó. Phát hiện này thách thức quan niệm cho rằng các ca tử vong do bạo lực gia đình chủ yếu liên quan đến nạn nhân giết người là phụ nữ. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh nhu cầu về các chương trình hỗ trợ và can thiệp của cộng đồng để giải quyết các vấn đề cơ bản trong các mối quan hệ bất ổn. Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Nồi, chảo bằng nhựa đen (black plastic kitchen utensils) có thể gây hóa chất độc hại vào thực phẩm, có khả năng gây ung thư và các bệnh khác?ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu gần đây cho thấy đồ dùng nhà bếp bằng nhựa đen có thể nhả ra các hóa chất độc vào thực phẩm, có khả năng gây ung thư và các bệnh khác. "Chúng tôi đã sử dụng chúng từ những năm 1970", Benjamin Turner, một giảng viên tại khoa sinh học của UAB cho biết. Đồ dùng bằng nhựa đen rất phổ biến trong các nhà bếp trên khắp đất nước vì chúng rẻ và đáng tin cậy. "Chúng tôi nghĩ rằng chúng an toàn nhưng không còn nữa", Turner cho biết. Nghiên cứu của Toxic-Free Future phát hiện ra hàm lượng chất chống cháy độc hại cao trong đồ dùng nhà bếp, hộp đựng, đồ chơi và phụ kiện tóc bằng nhựa đen. Những loại nhựa đen này thường chứa đồ điện tử tái chế.Chi tiết: