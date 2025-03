Canada: phi cơ hạ cánh, bốc cháy, bị lật ngược, 18 người bị thương.

- Cộng hòa dự kiến cắt Medicaid, buộc người nhận trợ cấp phải làm việc, sẽ cắt giảm 90% tiền y tế ObamaCare. Dân Chủ báo động: cắt như thế sẽ buộc các viện dưỡng lão đóng cửa, và trẻ em, người già thê thảm

- Mỹ-Nga đồng thuận: tái lập đại sứ quán, họp cấp cao về hòa bình Ukraine, hợp tác kinh tế Nga-Mỹ

- Kế hoạch hòa bình cho Ukraine gồm 3 phần: ngừng bắn, bầu cử ở Ukraine và chính thức hóa thỏa thuận toàn diện cho hòa bình. (Mỹ hợp pháp hóa để Nga sáp nhập miền Đông Ukraine?)

- Zelensky: hòa đàm mà không có Ukraine là vô giá trị

- 2 Ngoại trưởng Mỹ-Nga đồng thuận đầu tư hợp tác

- Nga: khôing chấp nhận cho quân NATO vào Ukraine

- Nga đòi trước khi họp với Mỹ: 1. Ukraine nhường đất. 2. Lột chức Zelensky. 3. Ukraine sẽ trung lập (không vào NATO). 4. Châu Âu, Anh a rìa.

- Michelle King từ chức chỉ huy Sở An sinh Xã hội, vì nhóm của Musk đòi xem kho dữ liện SSA là hành vi nguy hiểm

- Trump hốt bạc: họp tại Phòng Bầu dục thúc giục sáp nhập PGA Tour và LIV Golf

- Elon Musk nêu nghi vấn vàng nhà nước ở Fort Knox bị trộm, nhưng không đưa ra chứng cớ cụ thể.

- Nữ Dân Biểu Cộng hòa Claudia Tenney ra dự luật biến ngày sinh nhật của Trump trở thành ngày lễ liên bang vĩnh viễn

- Elon Musk dọa tống giam nhiều nhà báo CBS dài hạn vì phỏng vấn bà Kamala Harreis gần bầu cử 2024

- Trump muốn tặng các bạn thân Giải thưởng Kennedy Center Honors, nên tự phong chức Giám Đốc Kennedy Center

- Sa thải 350 người ở Sở NNSA, rồi mời về làm việc lại, chỉ trừ 28 nhân viên bàn giấy, vì tưởng "hạt nhân" là điện hạt nhân, ai ngờ vũ khí hạt nhân

- TNS Cộng hòa Lindsey Graham đề nghị: nếu Putin tấn công Ukraine lần nữa, thì tự động nên nhận Ukraine vào NATO

- Nhà văn Joseph Finder: tiểu thuyết gián điệp khó viết hơn thời Chiến Tranh Lạnh khi Nga-Mỹ kình nhau, vì bây giờ nhiều người Mỹ nói "thà làm người Nga hơn làm Đảng viên Dân Chủ Mỹ"

- 4 phó thị trưởng thành phố New York từ chức sau khi Thị trưởng yêu cầu đừng chỉ trích Trump

- Sa thải ở sở an toàn lao động vì cớ DEI, xóa 18 cuốn sách về an toàn nghề nghiệp nhưng thực sự không dính gì tới DEI

- FAA điều tra vụ rớt phi cơ chết 2 người ở Atlanta vài giờ sau khi hàng trăm chuyên gia không lưu bị sa thải

- Florida: 1 ông Do Thái bắn 2 cha con người Do Thái vì tưởng 2 cha con là Palestine. Người bị bắn liền viết lên mạng: bị bắn vì bọn kỳ thị chống Do Thái

- Southwest Airlines cắt giảm 1.750 người, 15% nhân viên

- Nam Phi: giáo sĩ Hồi giáo đồng tính công khai bị bắn chết

- Đài Loan cảm ơn Nhật cho công dân Đài Loan kết hôn với công dân Nhật được ghi quốc gia quê hương clà "Đài Loan" (Taiwan) thay vì "Trung Quốc" (China) như cũ.

- California: biểu tình chống Trump, Musk.

- Cảnh sát trưởng Quận Riverside Chad Bianco chính thức tranh cử thống đốc California

- Nhóm 10 tiểu bang tốt nhất để dân Mỹ dọn tới ở luôn: 1. New York, 2. California, 3. Texas, 4. Florida, 5. Tennessee, 6. Illinois, 7. Pennsylvania, 8. Iowa, 9. Colorado, 10. Ohio.

- Dân cử Cộng hòa California gửi thư lên Trump xin điều tra dự án đường sắt cao tốc về tốn kém vượt ngân sách

- HỎI 1: Tăng vọt cá cược thể thao trực tuyến và sự tìm kiếm chống nghiện thể thảo trực tuyến? ĐÁP 1: Đúng vậy.

HỎI 2: Các cụ nhập viện vì nhiễm trùng hô hấp giảm 62% sau khi chích vaccine RSV? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-18/2/2025) ⦿ ---- Một người đàn ông Do Thái ở Miami Beach bị cáo buộc đã cố giết hai người đàn ông mà anh ta tin là người Palestine, nhưng hóa ra lại là người Israel. Video giám sát được cho là cho thấy tài xế Mordechai Brafman, 27 tuổi, quay đầu xe và ra khỏi xe tải trước khi dùng súng lục bán tự động bắn 17 phát vào một chiếc xe hơi đang chạy qua vào khoảng 9:30 tối thứ Bảy, theo tờ Miami Herald.

Khi bị bắt, Brafman khoe rằng "anh ta nhìn thấy hai người Palestine và đã bắn chết cả hai", theo các tài liệu bắt giữ. Tuy nhiên, không có nạn nhân người Israel nào tử vong. Một người đàn ông bị bắn vào vai trái, người kia bị bắn vào cẳng tay trái, cảnh sát cho biết. Cảnh sát không bình luận về quốc tịch của các nạn nhân, mặc dù tờ Herald xác định họ là hai cha con đến từ Israel đang đi nghỉ ở Hoa Kỳ.

Các bài đăng trên mạng xã hội cho thấy người con trai, Ari Rabey, đang ở một bệnh viện tại Miami và chiếc xe của anh ta đầy vết đạn, theo tờ Guardian. Bi hài là sau đó, người con trai đã viết lên mạng xã hội về "cái chết dành cho người Ả Rập" trong khi ám chỉ vụ nổ súng là một cuộc tấn công "chống lại người Do Thái" vì nạn nhân là người Do Thái.

Nihad Awad, giám đốc điều hành của Hội đồng Quan hệ Mỹ-Hồi giáo (CAIR) cho biết: "Thật trớ trêu và đáng nói khi cả thủ phạm ủng hộ Israel [khi nổ súng vì tưởng đang bắn vào người Palestine] và cả nạn nhân [bị bắn] sau đó lại viết bài nói rằng vụ bắn là nhắm vào người Israel ... được cho là có quan điểm phân biệt chủng tộc chống Palestine."

"Các nhà hoạch định chính sách trong quốc gia Hoa Kỳ chúng ta nên ngừng kích động lòng căm thù chống Palestine dẫn đến cuộc diệt chủng ở Gaza và tội ác thù hận ở Mỹ", Awad nói thêm, người kêu gọi truy tố tội ác thù hận và khủng bố trong nước trong vụ nổ súng. Ủy viên thành phố Miami Beach Alex Fernandez cho biết ông cũng "khuyến khích Văn phòng Công tố Tiểu bang Miami-Dade truy tố tội ác thù hận trong vụ án này", theo Herald. Brafman hiện đang bị giam giữ vì hai tội danh cố ý giết người cấp độ hai. Lại lấy cớ tâm thần. Luật sư của anh tuyên bố anh "đang trải qua tình trạng khẩn cấp nghiêm trọng về sức khỏe tâm thần" vào thứ Bảy.

⦿ ---- Southwest Airlines nói đang cắt giảm 1.750 việc làm, tương đương 15% lực lượng lao động của công ty, trong đợt sa thải lớn đầu tiên trong lịch sử 53 năm của công ty, theo báo cáo của AP. Hãng hàng không có trụ sở tại Dallas cho biết hôm thứ Hai rằng việc cắt giảm việc làm sẽ tập trung gần như hoàn toàn vào "các vị trí lãnh đạo và quản lý chung của công ty", bao gồm cả ban lãnh đạo cấp cao và giám đốc. Mười một vị trí lãnh đạo cấp cao, chiếm 15% ủy ban quản lý cấp cao của công ty, đang bị cắt giảm.

Việc cắt giảm việc làm, dự kiến ​​sẽ hoàn thành phần lớn vào cuối tháng 6, là một phần trong kế hoạch của hãng hàng không nhằm cắt giảm chi phí và chuyển đổi công ty thành một "tổ chức tinh gọn hơn, nhanh hơn và linh hoạt hơn", CEO của Southwest, Bob Jordan cho biết trong một tuyên bố. "Quyết định này là chưa từng có trong lịch sử 53 năm của chúng tôi và sự thay đổi đòi hỏi chúng tôi phải đưa ra những quyết định khó khăn", Jordan cho biết. Southwest ước tính rằng việc cắt giảm việc làm sẽ giúp công ty tiết kiệm được khoảng 210 triệu đô la trong năm nay và khoảng 300 triệu đô la vào năm 2026.

⦿ ---- Michelle King, viên chức cấp cao tại Sở An sinh Xã hội, đã rời khỏi vị trí của mình vào cuối tuần này sau khi bà từ chối yêu cầu của Bộ Hiệu quả Chính phủ của Elon Musk về việc cho người của Musk truy cập vào các hồ sơ chính phủ nhạy cảm tại cơ quan này, theo hai nguồn tin quen thuộc với tình hình. Người phát ngôn Bạch Ốc Harrison Fields đã xác nhận trong một tuyên bố rằng King không còn là người đứng đầu cơ quan này nữa, và Tổng thống Trump đã đề cử Frank Bisignano làm người đứng đầu Sở An sinh Xã hội.

Một trong những nguồn tin quen thuộc với tình hình, Nancy Altman, chủ tịch của Social Security Works, một nhóm bảo vệ và mở rộng An sinh xã hội, Medicare và Medicaid, đã nói với NBC News rằng bà biết về tình hình sau khi nói chuyện với một số viên chức hiện tại của cơ quan này. Altman cho biết một số thông tin liên quan đến tranh chấp bao gồm thông tin ngân hàng của người Mỹ, số An sinh xã hội, hồ sơ thu nhập, tình trạng hôn nhân, ngày sinh và trong một số trường hợp, hồ sơ y tế nếu mọi người đã nộp đơn xin trợ cấp khuyết tật.

Nancy Altman nói, "Tôi không nghĩ bạn có thể nói quá về mức độ nghiêm trọng của vi phạm này. Thông tin mà Sở An sinh xã hội có là rất nhiều dữ liệu cá nhân mà hầu hết mọi người muốn giữ riêng tư và họ đã giao phó cho chính phủ thông qua tờ khai thuế và thông qua việc người sử dụng lao động của họ gửi báo cáo thu nhập. Giả định là chính phủ sẽ rất cẩn thận với nó." Có thuyết âm mưu rằng hồ sơ thuế của Trump và gia đình sẽ biến mất hoàn toàn, không chờ tới vị Tổng Thống sau Trump.

⦿ ---- Đảng Cộng hòa đang cân nhắc cắt giảm hàng tỷ đô la cho Medicaid, đe dọa phạm vi bảo hiểm y tế sức khỏe cho một số trong 80 triệu người lớn và trẻ em Hoa Kỳ đã gia nhập chương trình an toàn. Hàng chục triệu người Mỹ đã đăng ký bảo hiểm chăm sóc sức khỏe do người nộp thuế tài trợ như Medicaid và thị trường Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (ACA: còn gọi là bảo hiểm y tế ObamaCare) trong chính quyền Biden.

Nhưng đảng Cộng hòa, những người đang tìm cách cắt giảm chi tiêu của liên bang và cung cấp các khoản cắt giảm thuế có lợi cho các tập đoàn và người Mỹ giàu có hơn, hiện thấy một mục tiêu lớn đã chín muồi để cắt giảm. Chương trình Medicaid trị giá 880 tỷ đô la chủ yếu được tài trợ bởi người nộp thuế liên bang, những người phải trả tới 80% hóa đơn ở một số tiểu bang. Và các tiểu bang cũng cho biết họ đang gặp khó khăn trong việc tài trợ cho nhiều năm tăng trưởng và những bệnh nhân bệnh nặng hơn đã đăng ký Medicaid (còn tên là Medi-Cal tại California).

Để cắt giảm ngân sách, Quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát đang để mắt đến các yêu cầu về công việc đối với Medicaid (nghĩa là, phải đi xin việc mới được hưởng Medicaid). Quốc hội cũng đang cân nhắc trả một mức phí cố định, thu hẹp cho các tiểu bang. Tóm lại, trong thập niên tới, các nhà lập pháp Cộng hòa có thể cố gắng rút hàng tỷ đô la từ phạm vi bảo hiểm chăm sóc sức khỏe gần như miễn phí dành cho những người Mỹ nghèo nhất.

Vài tuần trước khi Quốc hội bắt đầu tranh luận về những thay đổi đó, các thống đốc Cộng hòa ở Arkansas, Ohio và Nam Dakota đã có động thái thực hiện các quy tắc về việc làm của Medicaid theo cách riêng của họ, có khả năng được chính quyền của Tổng thống Donald Trump chấp thuận.

Và các khoản cắt giảm khác có thể đang được thực hiện. Ngay vào thứ Sáu, chính quyền Cộng hòa đã thông báo rằng họ sẽ cắt giảm 90% ngân sách hàng năm của chương trình điều hướng của Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (ObamaCare) xuống còn 10 triệu đô la. Các điều hướng được bố trí trên khắp cả nước để giúp mọi người đăng ký bảo hiểm ACA và Medicaid và được ghi nhận là đã thúc đẩy việc đăng ký các chương trình trong những năm gần đây.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã đưa ra ý tưởng liên kết tìm việc làm với Medicaid. "Đó là lẽ thường tình", Johnson nói. "Những điều nhỏ nhặt như vậy tạo nên sự khác biệt lớn không chỉ trong quá trình lập ngân sách mà còn trong tinh thần của mọi người. Bạn biết đấy, công việc tốt cho bạn. Bạn tìm thấy phẩm giá trong công việc.”

Nhưng theo phân tích của KFF, một công ty nghiên cứu chính sách y tế, khoảng 92% người đăng ký Medicaid đã đi làm, đi học hoặc đang chăm sóc [bệnh cho ai đó]. Đảng Cộng hòa đã đề xuất một yêu cầu về công việc tương tự như các điều kiện của Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP: Supplemental Nutrition Assistance Program), thường được gọi là tem phiếu thực phẩm. Những người từ 16 đến 59 tuổi phải làm việc hoặc làm tình nguyện ít nhất 80 giờ một tháng nếu họ không đi học, chăm sóc trẻ em dưới 6 tuổi, khuyết tật, mang thai hoặc vô gia cư. Trung bình, thu nhập hộ gia đình hàng tháng của người đăng ký SNAP là 852 đô la và người đăng ký thường nhận được 239 đô la tiền trợ cấp.

Trong một cuộc họp kín của Cộng Hòa Hạ Viện vào tháng trước tại khu nghỉ dưỡng chơi golf của Trump ở Doral, Florida, đảng Cộng hòa cho biết yêu cầu này có thể thúc đẩy mọi người tìm việc làm — thậm chí có thể là một công việc đi kèm với bảo hiểm y tế [của công ty].

Dân biểu Darrell Issa, R-Calif., cho biết việc cắt giảm chi tiêu không nên "gây thiệt hại cho người nghèo và người có nhu cầu" mà thay vào đó là nhắm vào những người không nên được hưởng lợi ích. Issa cho biết "Tại sao một người nào đó lại phải ngồi trên bãi biển và lướt sóng, mua bánh sandwich từ xe bán đồ ăn bằng tem phiếu thực phẩm của họ rồi sau đó mua nhà giá rẻ, v.v., trong khi viết sách", đồng thời lưu ý rằng ông đang mô tả một cử tri từ hơn một thập niên trước.

Các khoản cắt giảm khác được đưa ra thảo luận bao gồm đề xuất thay đổi mức hoàn trả của chính phủ liên bang thành giới hạn cho mỗi người. Joan Alker, giám đốc điều hành của Trung tâm Trẻ em và Gia đình Georgetown cho biết điều đó sẽ chuyển chi phí sang các tiểu bang, nơi có thể buộc phải đưa ra những lựa chọn khó khăn về việc họ sẽ chi trả cho ai hoặc những gì.

Việc cắt giảm chương trình cũng có thể gây ra sự phẫn nộ, khi chỉ hơn 1/2 số người lớn ở Hoa Kỳ cho biết chính phủ chi “quá ít” cho Medicaid. Chỉ có 15% cho biết chính phủ chi “quá nhiều”, theo cuộc thăm dò của Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research vào tháng 1.

Một số tiểu bang đã chuyển động. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden phần lớn đã ngăn cản các tiểu bang ban hành các quy tắc làm việc của riêng họ và yêu cầu 10 tiểu bang xóa bỏ yêu cầu về phạm vi bảo hiểm Medicaid.

Với việc Trump hiện đã trở lại nắm quyền, một số tiểu bang do Đảng Cộng hòa lãnh đạo đang thúc đẩy Quốc hội bổ sung các quy tắc làm việc một lần nữa. Các thống đốc ở Arkansas, Iowa và Ohio đã tuyên bố họ sẽ theo đuổi sự chấp thuận từ Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid liên bang để đưa ra các yêu cầu về công việc một lần nữa. Và vào mùa thu năm ngoái, cử tri South Dakota đã ký vào một kế hoạch bổ sung một quy tắc làm việc.

Khi Arkansas ban hành một yêu cầu về công việc trong những năm Trump nắm quyền, khoảng 18.000 người đã mất bảo hiểm y tế. Quy tắc này sau đó đã bị một thẩm phán liên bang và chính quyền Dân chủ của Biden chặn lại. Một số người mất quyền bảo hiểm vì họ gặp sự trục trặc khi truy cập trang web của tiểu bang để ghi lại số giờ làm việc hoặc gặp các vấn đề thủ tục khác, Trevor Hawkins, một luật sư của Legal Aid of Arkansas cho biết. Tổ chức này đã kiện thay mặt cho những người hưởng lợi Medicaid bị loại khỏi bảo hiểm y tế.

Tại Georgia, Paul Mikell, 47 tuổi, rất quen thuộc với những vòng lặp đó. Anh đã đăng ký vào chương trình Pathways to Coverage của Georgia, chương trình này cung cấp Medicaid cho một bộ phận người nghèo kiếm được quá nhiều tiền để đủ điều kiện hưởng Medicaid truyền thống. Georgia, nơi không mở rộng Medicaid như hầu hết các tiểu bang khác, yêu cầu mọi người phải làm việc, làm tình nguyện hoặc đi học 80 giờ một tháng để đổi lấy quyền được hưởng phạm vi bảo hiểm y tế mở rộng.

Mikell lái xe 15 dặm (24 km) hàng tháng đến một văn phòng chính phủ để báo cáo giờ làm việc của mình. Đôi khi, ông cho biết, khi ông lên mạng để kiểm tra xem giờ làm việc của mình đã được ghi lại hay chưa, thì chúng không có ở đó. Ông ví việc điều hướng hệ thống trực tuyến như một trận chiến — một trận chiến diễn ra trên máy tính tại thư viện hoặc mượn từ bạn bè.

Tại Idaho, nơi các nhà lập pháp đang xem xét quy định về công việc của tiểu bang và giới hạn ba năm đối với các quyền lợi của Medicaid, bác sĩ gia đình Peter Crane ước tính khoảng 2/3 bệnh nhân của ông đã đăng ký tham gia chương trình.

Nhiều người làm việc tại các trang trại, nông trại chăn nuôi hoặc trong các mỏ phốt phát địa phương. Trước khi tiểu bang mở rộng Medicaid để bao gồm những người có thu nhập lên tới 138% mức nghèo đói, nhiều bệnh nhân không có bảo hiểm của ông đã hoàn toàn tránh xa bác sĩ. Ông cho biết một bệnh nhân đã bỏ qua cơn đau bụng trong nhiều tháng, đến mức phải nhập viện vì nhiễm trùng túi mật nghiêm trọng.

"Họ không phải là trường hợp ngoại lệ", Crane nói về những người đã đăng ký Medicaid trong phiên điều trần của tiểu bang vào tuần trước. "Họ là những công dân chăm chỉ của tiểu bang chúng ta, những người đang làm việc và điều hành các doanh nghiệp nhỏ".

Đảng Dân chủ đang cảnh báo về những tác dụng phụ đối với các cơ sở chăm sóc sức khỏe, bao gồm các bệnh viện nông thôn và viện dưỡng lão. Các bệnh viện đã được hưởng lợi từ việc tăng cường ghi danh vào các chương trình bảo hiểm y tế như Medicaid vì nó đảm bảo thanh toán cho việc điều trị của bệnh nhân. Ngân sách liên bang hưởng lợi khi cắt giảm Medicaid, nhưng cái giá đi kèm sẽ là đau đớn.

“Các bệnh viện sẽ đóng cửa, bao gồm cả ở vùng nông thôn của Hoa Kỳ và thành thị của Hoa Kỳ và trung tâm của Hoa Kỳ,” lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries của New York đã cảnh báo chính quyền Trump trong một bài phát biểu gần đây trên sàn Hạ viện. “Các viện dưỡng lão sẽ bị đóng cửa, và người Mỹ bình thường, trẻ em, người cao tuổi, những người đang phải chịu đựng những khuyết tật, sẽ bị tổn thương.”

⦿ ---- Kết quả tóm tắt 4 điểm đồng thuận từ hội nghị Nga-Mỹ tại Saudi Arabia. Hôm nay, Thứ Ba, giai đoạn đầu tiên của các cuộc đàm phán về tương lai của Ukraine đã diễn ra tại Riyadh, Saudi Arabia — mà không có sự tham gia của Ukraine hay châu Âu.

Bốn nguyên tắc: Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết hôm thứ Ba rằng Hoa Kỳ và Nga đã đồng thuận về bốn nguyên tắc. Các nguyên tắc này bao gồm việc tái lập đại sứ quán tại thủ đô của mỗi nước, Hoa Kỳ chỉ định một nhóm cấp cao để giúp chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, bắt đầu thảo luận về "hợp tác địa chính trị và kinh tế" mà việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine có thể mang lại cho Hoa Kỳ và Nga và cuối cùng, tất cả những bên tham gia vào các cuộc đàm phán ngày hôm nay đều cam kết đảm bảo rằng quá trình này sẽ diễn ra hiệu quả.

⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố hôm thứ Ba trong cuộc họp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Ankara rằng các cuộc đàm phán về việc chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine không nên diễn ra sau lưng Ukraine.

Zelensky chỉ trích cuộc họp gần đây giữa các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ và Nga được tổ chức tại Saudi Arabia, gọi đó là các cuộc đàm phán về Ukraine "mà không có Ukraine". Hơn nữa, tổng thống Ukraine tiết lộ rằng các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Nga tại Riyadh là "bất ngờ" đối với Ukraine và ông đã biết về chúng trên phương tiện truyền thông. Đồng thời, Erdogan bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với việc tìm ra giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột kéo dài, nhấn mạnh rằng "sự tàn phá to lớn" ở Ukraine "phải chấm dứt ngay bây giờ".

⦿ ---- Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko tuyên bố hôm thứ Ba rằng vai trò của Liên minh châu Âu EU trong các cuộc đàm phán tiếp theo về Ukraine đã bị loại trừ. "Hôm nay, các nước EU và người châu Âu vì một lý do nào đó đang yêu cầu một vị trí tại bàn đàm phán để giải quyết xung đột Ukraine. Điều này thật đáng kinh ngạc vì họ đã ngồi vào bàn đàm phán này trong nhiều năm", ông nói với các phóng viên. Nếu khối này muốn giúp mang lại hòa bình cho Ukraine, "điều cần thiết là phải dừng [việc] cung cấp vũ khí", ông nói thêm.

Grushko cho biết hiện tại, không có bằng chứng nào cho thấy có thể có một bước đột phá tiềm năng trong quan hệ Nga-EU. Trong khi đó, khi nói về khả năng châu Âu gửi quân gìn giữ hòa bình đến Ukraine, ông nhấn mạnh rằng Moscow coi đây là động thái tiêu cực vì họ tin rằng những động thái như vậy sẽ chỉ dẫn đến leo thang hơn nữa.

⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh hôm thứ Ba tại một cuộc họp báo rằng việc Ukraine trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là không thể chấp nhận được. "Điều này tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của chúng tôi và sẽ dẫn đến hậu quả thảm khốc cho toàn bộ châu Âu", người phát ngôn này cho biết.

Bà tiếp tục nói rằng "một sự từ chối đơn giản" chấp nhận Kiev vào tổ chức này là không đủ đối với Moscow, đồng thời nói thêm rằng NATO nên "từ bỏ những lời hứa tại Bucharest năm 2008", khi Tổng thư ký Jaap de Hoop Scheffer tuyên thệ rằng Ukraine cuối cùng sẽ trở thành thành viên. Zakharova tiếp tục nhận xét rằng cả các thành viên NATO và Liên minh châu Âu đều lo sợ "sự sụp đổ không thể tránh khỏi của phát-xít Ukraine".

⦿ ---- Nếu bây giờ ngưng bắn, tổ chức bầu cử ở Ukraine, và tái lập bang giao Nga-Mỹ có nghĩa là Mỹ hợp pháp hóa việc Nga chiếm đóng miền Đông Ukraine? Nga và Hoa Kỳ coi việc tổ chức bầu cử ở Ukraine là "điều kiện then chốt" để đạt được giải pháp thành công trong các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra, theo phóng viên Fox News người Mỹ Jacqui Heinrich đưa tin hôm thứ Ba, trích dẫn nhiều nguồn tin ngoại giao nước ngoài gần gũi với các cuộc đàm phán ở Saudi Arabia.

Các nguồn tin tiết lộ thêm rằng sáng kiến ​​hòa bình do Washington và Moscow đề xuất để giải quyết chiến ở Ukraine bao gồm một chiến lược gồm ba phần. Kế hoạch này bắt đầu bằng việc thiết lập lệnh ngừng bắn, tiếp theo là tiến hành bầu cử ở Ukraine và cuối cùng là chính thức hóa một thỏa thuận toàn diện để kết thúc tiến trình hòa bình.

Các cuộc đàm phán giữa Nga và Hoa Kỳ về việc cải thiện quan hệ cũng như chiến tranh Ukraine đã kết thúc vào đầu ngày hôm nay, Thứ Ba, sau 4,5 giờ với việc Moscow ca ngợi "cuộc họp nghiêm túc và hiệu quả". Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Mike Waltz, nói thêm rằng người đứng đầu Bạch "quyết tâm hành động rất nhanh chóng" về vấn đề Ukraine.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Marco Rubio và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov đã đồng thuận hôm thứ Ba về việc đặt nền tảng cho hợp tác đầu tư trong tương lai, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố sau các cuộc đàm phán tại Riyadh. Theo tuyên bố, cả hai bên cam kết đặt nền tảng cho hợp tác về các vấn đề địa chính trị và kinh tế có thể phát sinh từ một giải pháp cho cuộc chiến ở Ukraine.

Họ cũng đồng ý thiết lập một cơ chế tham vấn để giải quyết căng thẳng ngoại giao và bình thường hóa hoạt động của đại sứ quán. Các nhóm cấp cao sẽ được bổ nhiệm để làm việc hướng tới mục tiêu chấm dứt chiến tranh một cách bền vững và được tất cả các bên chấp nhận. "Tổng thống Trump muốn chấm dứt giết chóc; Hoa Kỳ muốn hòa bình và đang sử dụng sức mạnh của mình trên thế giới để đưa các quốc gia lại gần nhau hơn", bản tuyên bố cho biết.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov tuyên bố hôm thứ Ba rằng việc triển khai một lực lượng nước ngoài từ các nước NATO tại Ukraine là không chấp nhận được đối với Nga. "Sự hiện diện của các lực lượng vũ trang từ cùng các nước NATO, ngay cả dưới một lá cờ khác - dù là cờ EU hay cờ quốc gia - cũng không làm thay đổi bản chất của vấn đề. Tất nhiên, điều này là không thể chấp nhận được đối với chúng tôi", Lavrov phát biểu tại một cuộc họp báo sau các cuộc đàm phán với các đại diện của Hoa Kỳ. Ông xác nhận rằng lập trường này đã được chuyển tiếp đến phái đoàn Hoa Kỳ trong các cuộc đàm phán tại Riyadh.

⦿ ---- Những điều kiện mới do Nga đưa ra trước khi họp cấp Bộ trưởng. Mặc dù các cuộc đàm phán được cả hai bên định hình là "thăm dò", nhưng rõ ràng là Nga đang khăng khăng đưa ra các điều kiện không thể chấp nhận được đối với Ukraine và các đồng minh của nước này. Sau đây là một số yêu cầu chính do đại sứ Nga tại Liên hợp quốc, Vasily Nebenzya, nêu ra vào hôm qua, thứ Hai.

1. Nhường đất. Ukraine sẽ chịu mất lãnh thổ: Nebenzya nói với Hội đồng Bảo an LHQ rằng một số vùng lãnh thổ của Ukraine, bao gồm Crimea và bốn khu vực khác, đã "mất đi không thể cứu vãn". Ông đã tuyên bố sai lầm rằng cái gọi là Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk, cũng như các khu vực Kherson và Zaporizhzhia, đã "gia nhập Liên bang Nga". Ông đang ám chỉ đến các cuộc trưng cầu dân ý do chính quyền do Nga dựng lên trên khắp các khu vực bị chiếm đóng, bị Ukraine và các đồng minh phương Tây lên án rộng rãi là trò lừa bịp.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một đơn vị giám sát xung đột có trụ sở tại Hoa Kỳ, Nga hiện chiếm khoảng 99% khu vực Luhansk, 70% khu vực Donetsk và khoảng 75% cả hai khu vực Kherson và Zaporizhzhia. Nebenzya cho biết các cuộc đàm phán hòa bình nên "sửa chữa" tình hình này, đồng thời nhấn mạnh rằng Ukraine phải từ bỏ quyền kiểm soát các khu vực của bốn khu vực không nằm dưới sự chiếm đóng của Nga.

2. Lột chức Zelensky. Việc loại bỏ Zelensky: Nebenzya cũng nói rõ rằng Nga muốn buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phải rời khỏi chức vụ. Đại sứ Nga gọi Zelensky là "tổng thống Ukraine tự xưng" và gọi chính phủ của ông là "bè lũ Zelensky", nói rằng cả hai đều "không có vai trò gì trong Ukraine mới".

Zelensky, khi đó là một chính trị gia mới, đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống Ukraine năm 2019. Nhiệm kỳ của ông đáng lẽ đã kết thúc vào tháng 5 năm ngoái, nhưng ông vẫn tại nhiệm vì Ukraine hiện đang trong tình trạng thiết quân luật sau khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vô cớ vào tháng 2 năm 2022. Thiết quân luật cấm tổ chức bầu cử.

3. Trung lập. Ukraine phải "trung lập": Nebenzya cũng cho biết Ukraine nên là một "quốc gia phi quân sự, trung lập, không phải là một phần của bất kỳ khối hay liên minh nào". Ukraine từ lâu đã khăng khăng muốn gia nhập NATO trong tương lai và liên minh quốc phòng này đã tuyên bố cánh cửa luôn rộng mở với bất kỳ quốc gia nào muốn gia nhập, miễn là đáp ứng các tiêu chí gia nhập.

4. Châu Âu a rìa. EU và Vương quốc Anh bị loại khỏi các cuộc đàm phán: Nebenzya cũng cho biết Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh "hoàn toàn không trung thành" với lời hứa của mình và không thể đóng vai trò là bên trung gian hoặc tham gia vào bất kỳ thỏa thuận nào về Ukraine. Ông nói thêm rằng EU và Vương quốc Anh "không có khả năng" đạt được bất kỳ thỏa thuận nào với Nga vì họ bị che mắt bởi "nỗi sợ Nga nguyên thủy".

⦿ ---- Tổng thống Donald Trump muốn dành tặng những người bạn thân của mình Giải thưởng Kennedy Center Honors, sau khi tự đưa ông vào vị trí quan trọng tại thánh địa văn hóa này. Đầu tháng này, Trump, người được cho là cũng đã chỉ trích riêng tư việc trung tâm tập trung vào các nghệ sĩ theo chủ nghĩa tự do, đã tự bầu Trump làm chủ tịch của trung tâm văn hóa và sa thải các thành viên bị cho thiên tả trong hội đồng quản trị.

Tờ Wall Street Journal đưa tin rằng Trump cũng tỏ ra thắc mắc về lý do tại sao bạn bè của Trump không bao giờ được trao giải thưởng Kennedy Center danh giá. Tiêu đề bài viết trích dẫn những người có liên quan đến câu chuyện này cho biết Tổng thống Trump đã đưa ra những cái tên như diễn viên Rocky và đồng minh của Trump là Sylvester Stallone và ca sĩ "God Bless the U.S.A." Lee Greenwood.

Trong một buổi dạ tiệc tại Mar-a-Lago vào tháng 11, Stallone đã so sánh Trump với George Washington. Vài ngày sau, cùng với Mel Gibson và Jon Voight, tổng thống đắc cử đã bổ nhiệm ông làm đại sứ tại Hollywood. Greenwood, người đã biểu diễn tại cuộc mít tinh trước lễ nhậm chức của Trump, đã được tổng thống bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của Trung tâm Kennedy vào tuần trước. Thư ký báo chí Bạch Ốc Karoline Leavitt phát biểu sau khi Trump tự mình ngồi vào ghế chính vào tuần trước: "Trung tâm Kennedy đã học được bài học đắt giá rằng nếu bạn thức tỉnh, bạn sẽ phá sản." (Trump có lẽ cũng thắc mắc: Tại sao Giải Oscars, Giải Hòa Bình Nobel chưa tặng cho Trump?)

⦿ ---- Nếu có ai đó cảm thấy việc làm công chức của họ an toàn, bạn sẽ cho rằng đó là 350 nhân viên tại Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia (NNSA: National Nuclear Security Administration), chịu trách nhiệm giám sát kho vũ khí hạt nhân của đất nước. Vậy mà. Trong những gì Bạch Ốc hiện gọi là một sai lầm, một lượng lớn nhân viên NNSA đã bị sa thải vào thứ Năm tuần trước, trước khi chính quyền Trump nhận ra rằng họ đã xóa sổ nhầm cơ quan. Đến thứ Sáu, họ đã phải gian nan để tìm thuê lại những nhân viên thiết yếu này.

Theo tờ Los Angeles Times, tất cả (trừ 28 người) nhân viên đó đã được hủy bỏ lệnh sa thải. NNSA hoạt động dưới sự bảo trợ của Bộ Năng lượng, nơi có nhiệm vụ sản xuất toàn bộ năng lượng nói chung. Một phát ngôn viên của Bộ Năng lượng nói với CNN rằng "chưa đến 50 người đã bị sa thải ... chủ yếu là các vai trò hành chính và văn thư".

"Những người DOGE đến mà hoàn toàn không biết những bộ phận này chịu trách nhiệm về những gì", Daryl Kimball, giám đốc điều hành của Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí, cho biết, ám chỉ đến nhóm Hiệu quả Chính phủ của Elon Musk. “Họ dường như không nhận ra rằng thực ra đó là Bộ Vũ khí Hạt nhân hơn là Bộ Năng lượng.”

Theo CNN, cuộc thanh trừng bao gồm cả nhân viên NNSA tại các cơ sở chế tạo vũ khí hạt nhân. Những nhân viên này giám sát các nhà thầu chế tạo vũ khí và kiểm tra chúng sau khi hoàn thành. Những người khác bị sa thải bao gồm các viên chức đặt ra các yêu cầu và hướng dẫn cho các nhà thầu chế tạo vũ khí hạt nhân. Một nguồn tin nói với CNN rằng họ tin rằng những cá nhân này bị sa thải vì “không ai dành thời gian để hiểu những gì chúng tôi làm và tầm quan trọng của công việc của chúng tôi đối với an ninh quốc gia.”

“Quốc hội đang phát điên vì có vẻ như DOGE không thực sự nhận ra rằng NNSA giám sát kho vũ khí hạt nhân,” một nguồn tin nói với CNN. “Răn đe hạt nhân là xương sống của an ninh và sự ổn định của Hoa Kỳ – chấm hết. Việc có bất kỳ lỗ hổng nào, dù rất nhỏ, trong việc duy trì răn đe đó hẳn sẽ khiến mọi người vô cùng sợ hãi.”

Một trong những nhà máy bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Pantex gần Amarillo, Texas, nơi được cho là đã cắt giảm 30% sản lượng. Nhân viên ở đó làm việc lắp ráp lại đầu đạn, một trong những công việc nhạy cảm nhất trong lực lượng vũ khí hạt nhân, với mức độ bảo mật cao nhất.

Ui chao!" nhà báo Molly Jong-Fast đã đăng bài vào Chủ Nhật trên X.Một cựu chiến binh tự nhận đã tweet rằng chính quyền Trump đang khiến "người Mỹ trở nên xấu hổ. Trump và Musk đang khiến nước Mỹ yếu đi chứ không phải mạnh hơn. Tôi chưa bao giờ thấy một đội ngũ vô năng nào trong Phòng Bầu dục như thế này".⦿ ---- Elon Musk nói vàng nhà nước bị trộm, nhưng không đưa ra chứng cớ cụ thể. Thượng nghị sĩ Mike Lee (R-UT) và Chủ tịch Bộ Hiệu quả Chính phủ Elon Musk yêu cầu được tiếp cận kho vàng được lưu trữ tại Fort Knox. Viết trên nền tảng truyền thông xã hội X của Musk, Lee cho biết ông đã nhiều lần bị từ chối tiếp cận cơ sở này sau khi Thượng nghị sĩ Rand Paul (R-KY) khuyến khích kiểm toán các kho vàng của quốc gia."Là một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, tôi đã nhiều lần cố gắng vào Fort Knox", Lee viết vào thứ Hai. "Ngài không thể đến Fort Knox", thượng nghị sĩ này tuyên bố rằng ông đã được thông báo như vậy. Trong khi đó, LIV Golf là một giải đấu golf chuyên nghiệp dành cho nam. LIV Golf là một giải đấu golf đối thủ của PGA Tour.)Theo Eric Lipton và Maggie Haberman, cuộc họp có sự tham gia của Jay Monahan, một giám đốc điều hành của PGA Tour, và Yasir Al-Rumayyan, chủ tịch của LIV Golf, một giải đấu do Saudi Arabia hậu thuẫn. Theo bản tin, khi thúc đẩy cuộc họp này, Trump "đang thúc đẩy một cuộc sáp nhập liên quan đến lợi ích tài chính của gia đình ông. Gia đình Trump là đối tác kinh doanh của LIV Golf. Gia đình này đã nhiều lần tổ chức các giải đấu LIV tại các địa điểm chơi golf của mình, bao gồm một giải đấu được lên kế hoạch vào tháng 4 tại Trump National Doral ở Miami trong năm thứ tư liên tiếp"."Thật không may, không có điều gì trong số này là quá bất ngờ", cựu công tố viên liên bang và cố vấn về gian lận của Bộ Tư pháp Hui Chen nói với tờ NY Times. Ví dụ, "Không lâu trước khi ông Trump nhậm chức, gia đình ông đã bắt đầu bán mã thông báo tiền điện tử của riêng mình — cùng với các đối tác của mình, ước tính kiếm được 100 triệu đô la phí giao dịch — ngay khi ông Trump chuẩn bị ký một sắc lệnh hành pháp chỉ đạo chính quyền của mình soạn thảo các quy định mới về tiền điện tử nhằm nới lỏng giám sát đối với ngành này."Tương tự như vậy, tỷ phú công nghệ Elon Musk, người đã tài trợ phần lớn cho nỗ lực bầu Trump và hiện đang đứng đầu lực lượng đặc nhiệm về Hiệu quả của Bộ Chính phủ, đã bị cáo buộc giải thể các cơ quan liên bang theo những cách có khả năng làm giảm sự giám sát đối với các doanh nghiệp của chính Musk, bao gồm cả việc cắt giảm Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng ngay khi có kế hoạch giới thiệu các tính năng giao dịch tài chính cho nền tảng truyền thông xã hội X của mình.⦿ ---- Sa thải lấy cớ DEI nhưng thực sự không dính gì DEI. Ở trang 94, các từ 'đa dạng' (diversity) và 'đa dạng' (diverse) được sử dụng trong một bối cảnh không liên quan gì đến chủng tộc hoặc giới tính.""Ấn phẩm lưu ý rằng có 'sự đa dạng về chứng nhận, đào tạo và các yêu cầu về quy định cụ thể của từng tiểu bang' đối với 'các cơ quan EMS' và 'các điều kiện đa dạng mà những người ứng phó EMS có thể làm việc'", ông giải thích, kèm theo một ảnh chụp màn hình.Một hướng dẫn khác mà ông trích dẫn là "Guidelines for Nursing Homes: Ergonomics for the Prevention of Musculoskeletal Disorders" ("Hướng dẫn cho Viện dưỡng lão: Công thái học để Phòng ngừa Rối loạn cơ xương"). Ở Trang 10, hướng dẫn này cho rằng các rối loạn cơ xương liên quan đến công việc có thể "liên quan đến nguyên nhân di truyền, giới tính, độ tuổi và các yếu tố khác". Vụ tai nạn đang được FAA và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, hai cơ quan bị Tổng thống Donald Trump sa thải nhân viên quản chế, điều tra. Tai nạn xảy ra chỉ vài giờ sau khi "hàng trăm" nhân viên không lưu của FAA được thông báo rằng hợp đồng của họ sẽ bị chấm dứt vào thứ Sáu. David Spero, chủ tịch toàn quốc của The Professional Aviation Safety Specialists, hay PASS, cho biết động thái sa thải nhân viên quản chế là một động thái "nguy hiểm".Spero nói với CNN rằng "Các quyết định về biên chế phải dựa trên nhu cầu quan trọng đối với nhiệm vụ của từng cơ quan. Làm khác đi sẽ rất nguy hiểm khi liên quan đến an toàn công cộng. Và điều này đặc biệt vô lý sau ba vụ tai nạn máy bay chết người trong tháng qua.”⦿ ---- Một nữ Dân Biểu Cộng hòa đã ra dự luật biến ngày sinh nhật của Tổng thống Donald Trump trở thành ngày lễ liên bang. Dự luật này tham gia vào một số nỗ lực lập pháp ngày càng tăng nhằm nịnh hót Trump. Theo tờ HuffPost, các dự luật như vậy bao gồm đề xuất khắc khuôn mặt của Tổng thống Trump trên đỉnh Núi Rushmore, cho phép ông tìm kiếm nhiệm kỳ thứ ba và đưa khuôn mặt của ông lên tờ 500 đô la.⦿ ---- Elon Musk hăm dọa tống giam nhiều nhà báo dài hạn. Elon Musk đang thúc đẩy một cuộc đàn áp lớn đối với quyền tự do ngôn luận, nối dài ngôn ngữ Donald Trump chống lại chương trình 60 Minutes của CBS. Họ xứng đáng bị phạt tù dài hạn".Lời đe dọa kiểuo chủ nghĩa phát xít của Musk về việc bỏ tù các nhà báo là một lời chuyển hướng được viết để đáp lại một bài đăng trên chương trình 60 Minutes chỉ trích những nỗ lực của Musk nhằm cắt giảm USAID."Tổng thống Trump nói rằng USAID đang tràn lan gian lận. Nhưng Andrew Natsios, cựu quản trị viên đảng Cộng hòa của USAID, gọi đó là 'hoàn toàn vô lý'. Natsios nói rằng USAID là 'cơ quan viện trợ có trách nhiệm nhất trên thế giới'", bài đăng trên 60 Minutes (của CBS News) viết.Lời đe dọa thái quá của Musk càng trở nên có tính tiên đoán hơn sau khi chính quyền Trump tuần trước có động thái cấm vô thời hạn hãng tin Associated Press khỏi Bạch Ốc và Không lực Một vì hãng này từ chối sử dụng tên do Trump đặt cho Vịnh Mexico, vì AP nói AP viết tin cho độc giả khắp thế giới đọc, không viết riêng cho Trump.⦿ ---- Khi các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine đang diễn ra căng thẳng, vấn đề về tư cách thành viên NATO vẫn là một điểm bế tắc. "Điều quan trọng là kết thúc như thế nào, liệu nó có kết thúc theo cách ngăn chặn được sự xâm lược trong tương lai hay không."Graham đã tham dự Hội nghị An ninh Munich vào cuối tuần, nơi ông tuyên bố rằng Putin đã vô tình củng cố NATO. "Nếu tôi đề cử ai đó làm Người đàn ông của năm của NATO, thì đó sẽ là Putin", Graham nói, theo CNBC. "Ông Putin đã làm nhiều hơn để giúp củng cố NATO: đưa vào hai thành viên mới [Thụy Điển và Phần Lan]. Chúng ta đang nói về việc chi tiêu nhiều hơn, chứ không phải ít hơn. Vì vậy, ông đã tính toán sai lầm nghiêm trọng".⦿ ---- Nhà văn Joseph Finder viết tiểu thuyết gián điệp, và ông nhận xét trong bài xã luận trên tờ Washington Post rằng "John le Carre vĩ đại đã có cuộc sống dễ dàng hơn nhiều" cách đây nhiều thập niên. Suy cho cùng, le Carre chuyên về Chiến tranh Lạnh, khi người Nga—hay ít nhất là các nhà lãnh đạo Nga—là những kẻ phản diện không thể tranh cãi. Quá nhiều người đang hoàn toàn phớt lờ Nga vì sợ làm mất lòng khán giả, và thể loại này có thể bị ảnh hưởng.Ông viết: "Thật vậy, khi một nửa đất nước [ám chỉ Dân Chủ] coi Nga là kẻ thù không đội trời chung và một nửa [ám chỉ Cộng Hòa kiểu Trump] coi Nga là đồng minh tiềm năng, thì sự hấp dẫn quốc tế có thể trở thành một cách để xem xét sự chia rẽ của chính chúng ta—để đào sâu bên dưới bề mặt và miêu tả cuộc sống dưới hai chế độ chuyên chế kiểu đầu sỏ Mafia, chẳng hạn. Để đào sâu vào các vấn đề ảnh hưởng đến chúng ta, những vấn đề thực sự quan trọng. Cuộc họp trên Zoom - theo hai nguồn tin quen thuộc - nhằm mục đích thuyết phục các phụ tá cấp cao làm chậm lại bất kỳ quyết định cuối cùng hoặc tiết lộ công khai nào về kế hoạch ra đi - điều này có thể làm mất ổn định thêm khả năng bám trụ của thị trưởng trong bối cảnh ngày càng có nhiều lời kêu gọi ông từ chức vì cáo buộc tham nhũng.Người phát ngôn của thị trưởng, Kayla Mamelak, cho biết vào Chủ Nhật rằng không có phó thị trưởng nào nộp đơn từ chức. Tuy nhiên, vào thứ Hai [Lễ Tổng Thống], Tòa thị chính đã ban hành một tuyên bố xác nhận các đơn từ chức.“Maria Torres-Springer, Anne Williams-Isom, Meera Joshi và Chauncey Parker là những công chức phi thường, những người đóng vai trò quan trọng trong công cuộc tái thiết Thành phố New York của chúng tôi", văn phòng thị trưởng cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai. Hàng chục người đã bất chấp cái lạnh một lần nữa vào Thứ Hai để biểu tình trong ngày thứ hai liên tiếp và yêu cầu Hochul cách chức Adams.⦿ ---- Một người đàn ông được coi là giáo sĩ Hồi giáo đồng tính công khai đầu tiên đã bị bắn chết khi đang ngồi trong xe hơi ở Nam Phi trong vụ mà nhiều người gọi là ám sát vì những lời dạy của ông. Muhsin Hendricks, 57 tuổi, đã bị hai người đàn ông phục kích trên một chiếc xe bán tải khi đang đến thăm thành phố Gqeberha ở phía nam vào thứ Bảy, AP đưa tin. Cảnh sát cho biết những người đàn ông tham gia vào vụ giết người đã che mặt. Một đoạn video an ninh về vụ nổ súng cho thấy một trong số họ nhảy ra khỏi xe, chạy đến chiếc xe mà Hendricks đang ngồi và bắn nhiều phát súng lục qua cửa sổ bên. Gia đình ILGA "vô cùng sốc trước tin tức về vụ sát hại Muhsin Hendricks và kêu gọi chính quyền điều tra kỹ lưỡng những gì chúng tôi lo ngại có thể là tội ác thù hận", Julia Ehrt, giám đốc điều hành của ILGA cho biết.Hendricks là chủ đề của một bộ phim tài liệu được phát hành vào năm 2022 có tên là The Radical, trong đó anhnói rằng đã có những lời đe dọa nhắm vào anh nhưng "điều đó không làm tôi bận tâm. Nhu cầu phải chân thực lớn hơn nỗi sợ chết". Tuyên bố của MOFA được đưa ra sau khi hãng tin Nhật Bản Nikkei Asia đưa tin về chính sách mới vào đầu ngày thứ Hai.Một báo cáo tiếng Anh của Nikkei giải thích rằng theo khuôn khổ hiện tại, tên và quốc tịch của một người không phải người Nhật kết hôn với một công dân Nhật Bản sẽ được thêm vào sổ đăng ký gia đình của người phối ngẫu. Quy định hiện hành liệt kê những cá nhân Đài Loan là người Trung Quốc đã có hiệu lực từ năm 1964.Bắt đầu từ tháng 5/2025, bộ sẽ mở rộng mục nhập quốc tịch của sổ đăng ký đối với người không phải người Nhật thành "quốc tịch/khu vực", cho phép người Đài Loan chọn Đài Loan thay vì Trung Quốc. Một người Đài Loan đã đăng ký là người Trung Quốc cũng có thể đổi quốc tịch sang Đài Loan. Số liệu thống kê của chính phủ Đài Loan cho thấy khoảng 800 đến 1.000 người Đài Loan kết hôn với công dân Nhật Bản mỗi năm.⦿ ---- Canada: phi cơ hạ cánh, bị lật ngược, 18 người bị thương. Những người biểu tình đã tụ tập hôm thứ Hai tại các đại lý Tesla trên khắp Bay Area (Bắc California) để phản đối việc Elon Musk cắt giảm chi phí với chính quyền Trump. Vào ngày mà những người tổ chức gọi là "Not My Presidents Day", các cuộc biểu tình đã được lên lịch tại San Francisco, San Jose và Dublin, cùng với những nơi khác mà công ty xe điện của Musk hiện diện.Những người biểu tình cho biết họ lo ngại về việc Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm Musk làm người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ, hay DOGE, có nhiệm vụ cắt giảm chi phí tại Washington và Musk có quyền truy cập vào kho dữ liệu nhạy cảm.⦿ ---- Cảnh sát trưởng Quận Riverside Chad Bianco đã chính thức tuyên bố ứng cử thống đốc California hôm thứ Hai. Bianco đã lên lịch mở màn chiến dịch tại Trung tâm sự kiện lịch sử 1929 của Avila ở Riverside. Nhóm tại Viewhomes đã tập hợp sáu số liệu quan trọng nhất để đưa ra những tiểu bang tốt nhất và tệ nhất để chuyển đến trong năm nay."Chúng tôi đã chọn xem xét nhiều thuộc tính để đo lường khi xác định những nơi tốt nhất để bắt đầu lại tại Hoa Kỳ", Liam Cope, chuyên gia về bất động sản và tái định cư tại Viewhomes cho biết. "Đối với nhiều người, tự do kinh tế là một trong những động lực chính, vì vậy chúng tôi đã xem xét chi phí sinh hoạt, cơ hội việc làm và dữ liệu kinh tế. Các yếu tố khác như tỷ lệ tội phạm, chất lượng cuộc sống và kết nối xã hội tạo nên sự khác biệt lớn khi lựa chọn nơi chuyển đến, vì vậy chúng tôi đã đưa những yếu tố đó vào."Số lượng lớn cơ hội việc làm tại California, cùng với các chỉ số kinh tế tuyệt vời, đã đưa tiểu bang này lên vị trí thứ hai sau New York. Nhóm 10 tiểu bang hàng đầu để bắt đầu lại vào năm 2025:1. New York2. California3. Texas4. Florida5. Tennessee6. Illinois7. Pennsylvania8. Iowa9. Colorado10. Không có thông tin chi tiết về cuộc điều tra và mốc thời gian.Công trình đang tiếp tục được triển khai trên đoạn đường dài 119 dặm nối liền các cộng đồng Merced, Fresno và Bakersfield ở Thung lũng Trung tâm. Thời gian hoàn thành mục tiêu là từ năm 2030 đến năm 2033. Vào tháng 1, Thống đốc Gavin Newsom đã đến thăm một địa điểm ngay bên ngoài Bakersfield để khởi công giai đoạn mới của dự án, lắp đặt đường ray và "hoàn thiện đáng kể" một đoạn đường ray dài 22 dặm."Không có tiểu bang nào ở Hoa Kỳ tiến gần hơn đến việc triển khai đường sắt cao tốc hơn California - và hôm nay, chúng tôi vừa có một bước tiến lớn", Newsome cho biết. "Chúng tôi đang chuyển sang giai đoạn lắp đặt đường ray, hoàn thiện các cấu trúc cho các phân đoạn chính và đặt nền móng cho mạng lưới đường sắt cao tốc."Tương lai của giao thông đang được hiện thực hóa ngay tại Thung lũng Trung tâm với hàng nghìn công việc được trả lương cao đã được tạo ra và 171 dặm đang được triển khai. Kể từ phán quyết của Tòa án Tối cao năm 2018, nghiên cứu ghi nhận sự tăng trưởng đáng kinh ngạc trong ngành cá cược thể thao:- Số lượng tiểu bang có nhà cái thể thao đang hoạt động đã tăng từ 1 vào năm 2017 lên 38 vào năm 2024.- Tổng số tiền cược thể thao tăng vọt từ 4,9 tỷ đô la vào năm 2017 lên 121,1 tỷ đô la vào năm 2023, với 94% số tiền cược trong năm 2023 được đặt trực tuyến.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Các cụ nhập viện vì nhiễm trùng hô hấp giảm 62% sau khi chích vaccine RSV?ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu của Đại học Strathclyde và Cơ quan Y tế Công cộng Scotland (PHS) cho thấy tỷ lệ nhập viện liên quan đến vi-rút hợp bào hô hấp (RSV) giảm 62% trong nhóm tuổi đủ điều kiện sau khi chương trình được triển khai vào tháng 8 năm 2024. Các hội đồng y tế địa phương đã mời những người lớn tuổi từ 75 đến 79 tuổi, bao gồm cả những người bước sang tuổi 75 trước tháng 7 năm 2025, đến tiêm vắc-xin RSV miễn phí trước mùa đông. 