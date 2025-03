Mưa lũ Kentucky: Ít nhất 9 người chết.

.

- Nga cứng rắn: không nhường đất cho Ukraine.

- Nga: họp giữa Nga-Mỹ ở Saudi Arabia vào ngày mai, thứ Ba là khôi phục bang giao Nga-Mỹ, và chuẩn bị họp Putin-Trump

- Pháp: châu Âu cần bảo vệ Ukraine, phải tự lo vì thời kỳ ngây thơ đã qua

- Thủ tướng Ba Lan: sẽ không gửi quân Ba Lan tới Ukraine. Anh và Thụy Điển: có thể gửi quân để gìn giữ hòa bình Ukraine [hậu chiến].

- Đức lo ngại: Kinh tế Đức sẽ thê thảm vì thuế quan của Trump

- FAA báo động: đang thiếu người, vậy mà "vài trăm" nhân viên không lưu lại bị nhóm Musk sa thải

- Phân tích của USA Today: Trump, Musk giả hình vì ca ngợi tự do ngôn luận nhưng cấm nói ngược MAGA

- Chính quyền Trump thú nhận sa thải nhầm một số công chức trước đó đã xin quy chế lanh lương về vườn

- Nhóm của Musk đòi tiếp cận dàn máy Sở Thuế IRS giữ thông tin thuế cá nhân của hàng triệu người Mỹ

- Bộ DOGE kêu gọi dân Mỹ góp ý về cách giảm lãng phí, gian lận và lạm dụng

- Bộ Ngoại giao Mỹ sửa ngôn ngữ trên trang web của Bộ: xóa câu "chúng tôi không ủng hộ Đài Loan độc lập". Nhưng cũng nói rằng Mỹ tôn trọng 1 Trung Quốc.

- Thư sa thải công chức Bộ Giao Thông Vận Tải ghi là vì hiệu suất kém, nhưng thực tế người bị sa thải đều từng có thư khen xuất sắc

- Nga-Mỹ họp về hòa bình Ukraine vào thứ Ba 18/2/2025 tại Saudi Arabia, có mặt Zelensky

- Thủ tướng Anh: sẵn sàng đưa lính Anh vào Ukraine để gìn giữ hòa bình hậu chiến. Xin cho Châu Âu vào bàn họp với Mỹ-Nga về hòa bình Ukraine.

- Trump kiện lên Tòa Tối cao để xin sa thải Hampton Dellinger (Giám đốc Sở bảo vệ người tố giác) sau khi Tòa kháng án cấm Trump đuổi ông này

- Trump vặn vẹo: Tu chính án 14 (sinh ở Mỹ tự động là công dân Mỹ) chỉ để cấp quyền công dân cho nô lệ da đen, không phải để nhận người nhập cư lậu

- Elon Musk níu áo Tòa án Trung Quốc để bịt miệng những người chỉ trích xe Tesla.

- Chuyên gia: TQ hoãn cấp giấy phép công nghệ tự lái cho Tesla Inc. tại TQ là để bắt chẹt nhằm đối phó Trump sắp áp thuế quan TQ.

- Đức Giáo hoàng bệnh phức tạp, đổi cách điều trị

- Tiền quảng cáo 115.000 đô nhận xong, báo Washington Post giờ chót từ chối, vì quảng cáo viết: "Hãy sa thải Elon Musk"

- Chủ tịch Liên đoàn Nông dân Quốc gia (NFU): Trump đóng băng tài trợ liên bang đã làm hại các nông trại, hại cả các thị trấn nhỏ

- Nhiều khoa học gia vào nghiên cứu cho chính phủ, bị Trump sa thải, tiếc là khi tìm việc đã không vào lĩnh vực tư

- Elon Musk tuyên bố sẽ im lặng, tạm dừng lên mạng sau khi cô Ashley St Clair kể chuyện dan díu, sinh đứa con thứ 13 của Musk

- Lạm phát, giá hàng chợ tăng, nơi người dân chi tiêu nhiều nhất, từ 1 tới 10: Mississippi (1), West Virginia, Arkansas, Kentucky, Louisiana, New Mexico, Alabama, South Carolina, Tennessee, Oklahoma (10).

- Nơi mọi người chi tiêu ít nhất: New Jersey (50), Maryland (49), Massachusetts (48)

- Mưa lũ Kentucky: Ít nhất 9 người chết

- Texas: Dịch sởi (measles) tăng gấp đôi lên 48 ca, chủ yếu trẻ em không chích vaccine, 13 người nhập viện.

- Texas: Vincent Paul Tran, 37 tuổi, bị bắt vì đánh bố, đốt nhà, chống cảnh sát

- HỎI 1: Trí tuệ nhân tạo AI có thể thay bác sĩ tâm lý hàn gắn các cặp vợ chồng rạn vở? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Báo động trong 2 tuần qua, chết vì COVID-19 giảm, trong khi chết vì cúm tăng vọt cao hơn? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-17/2/2025) ⦿ ---- Đức Giáo hoàng Francis bị "nhiễm trùng đa vi khuẩn" ở đường hô hấp, cần phải thay đổi cách điều trị tại bệnh viện, theo lời Vatican hôm thứ Hai, với các xét nghiệm cho thấy "bệnh cảnh lâm sàng phức tạp" đối với một trong những vị giáo hoàng lớn tuổi nhất trong lịch sử của nhà thờ. Kết quả xét nghiệm ngụ ý một sự thay đổi tiếp theo trong phương pháp điều trị đòi hỏi "nhập viện đầy đủ" đối với vị giáo hoàng 88 tuổi - người từ lâu đã phải trải qua một loạt các cuộc chiến y tế liên quan đến phổi.

.

Vatican cho biết trong một tuyên bố: "Tất cả các xét nghiệm được thực hiện cho đến nay đều cho thấy tình trạng lâm sàng phức tạp, cần phải nhập viện đầy đủ". Theo người phát ngôn của Vatican, Matteo Bruni, sáng sớm thứ Hai, Đức Giáo hoàng Francis đã ngủ ngon, đọc một số tờ báo và ăn sáng.

.

Vatican cho biết thêm rằng tuần trước, Giáo hoàng đã được đưa vào một bệnh viện ở Rome để "xét nghiệm chẩn đoán" liên quan đến bệnh nhiễm trùng đường hô hấp. Sau đó, họ xác nhận ngài đang ở Phòng khám đa khoa Agostino Gemelli tại thủ đô của Ý – và đã hủy các cuộc họp của mình trong ba ngày tiếp theo, kể cả buổi tiếp kiến ​​chung được lên lịch vào thứ Tư. Ngài đã không chủ trì buổi cầu nguyện Angelus hàng tuần vào Chủ Nhật – đây chỉ là lần thứ hai điều này xảy ra trong gần 12 năm làm giáo hoàng.

.

⦿ ---- Chính quyền Trung Quốc có thể hoãn việc cấp giấy phép công nghệ tự lái cho Tesla Inc. tại quốc gia này, theo tờ Financial Times đưa tin hôm thứ Hai, trích dẫn các nguồn tin được thông báo về vấn đề này. Theo các nguồn tin, các cơ quan quản lý Trung Quốc đã nói với Tesla rằng "không có mốc thời gian cụ thể" cho việc phê duyệt giấy phép, điều này sẽ cho phép công ty của tỷ phú và doanh nhân Elon Musk bắt đầu đào tạo hệ thống tự lái hoàn toàn (FSD: full self-driving) của mình.

.

Năm ngoái, hãng xe này tiết lộ rằng họ hy vọng sẽ phát hành công nghệ FSD tại cả Trung Quốc và Châu Âu vào quý đầu tiên của năm 2025. Các nguồn tin giải thích rằng Trung Quốc đang tìm cách sử dụng việc phê duyệt giấy phép làm đòn bẩy trong các cuộc đàm phán thương mại với Hoa Kỳ, chia sẻ rằng đây là lý do chính dẫn đến sự chậm trễ. Nghĩa là, TQ bắt chẹt Elon Musk vì Trump chuẩn bị áp thuế quan TQ.

.

⦿ ---- Nga cứng rắn: không nhường đất cho Ukraine. "Không thể nói đến khả năng nhượng bộ lãnh thổ cho Ukraine trong quá trình giải quyết", theo Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh tại một cuộc họp báo vào thứ Hai. "Các nhượng bộ lãnh thổ đối với những gì hiện là Ukraine đã được giới lãnh đạo Liên Xô thực hiện trong quá trình thành lập Liên Xô", ông nhận xét. Nói về Hoa Kỳ, Lavrov đề cập rằng Mỹ có thể giúp giải quyết tình hình ở Đông Âu, vì họ đã đóng "vai trò chính trong cuộc xung đột Ukraine ngay từ đầu".

.

⦿ ---- Người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết vào thứ Hai rằng mục đích của cuộc họp giữa các quan chức Nga và Hoa Kỳ tại Riyadh (Saudi Arabia) vào ngày mai, thứ Ba là khôi phục mối quan hệ giữa hai nước, lặp lại một báo cáo trước đó.

.

"Hôm nay, theo chỉ thị của Tổng thống [Nga] [Vladimir] Putin, Bộ trưởng Ngoại giao [Sergey] Lavrov và Phụ tá tổng thống Yuri Ushakov đang bay đến Riyadh", Peskov nói với các phóng viên. "Dự kiến ​​vào thứ Ba tại Riyadh, họ sẽ tổ chức một cuộc họp với các đối tác Hoa Kỳ, chủ yếu tập trung vào việc khôi phục toàn bộ phạm vi quan hệ Nga-Mỹ", ông nói thêm, lưu ý rằng các quan chức cũng sẽ thảo luận về việc tổ chức một cuộc họp giữa Putin và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Peskov tuyên bố rằng việc lựa chọn địa điểm cho hội nghị thượng đỉnh là quyết định chung của hai nước Nga-Mỹ và việc khôi phục quan hệ là sự chuẩn bị cho các cuộc đàm phán có thể xảy ra về Ukraine.

.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Manuel Valls đã nói với Franceinfo trong một cuộc phỏng vấn vào thứ Hai rằng "hơn bao giờ hết", châu Âu cần bảo vệ Ukraine. "Chúng ta đang ở một bước ngoặt. Điều này buộc chúng ta phải hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine hơn bao giờ hết, tăng ngân sách chi tiêu quốc phòng và phải chủ động", ông bình luận, ám chỉ đến những tuyên bố gần đây của các quan chức Hoa Kỳ và về chuyện Mỹ-Nga sẽ họp riêng để kết thúc cuộc chiến ở Ukraine.

.

Ông nhấn mạnh rằng "thời kỳ ngây thơ đã qua". Những phát biểu của Valls được đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đang họp tại Paris hôm , được tổ chức theo yêu cầu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

.

⦿ ---- Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết hôm thứ Hai, trước cuộc họp của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu tại Paris, rằng Ba Lan không có kế hoạch gửi quân đến Ukraine. "Khi nói đến sự hỗ trợ của Ba Lan, vấn đề đã được giải quyết... Chúng tôi không có kế hoạch gửi quân Ba Lan đến lãnh thổ Ukraine", Tusk nói với các phóng viên trước chuyến bay đến Paris, đồng thời nói thêm rằng đất nước của ông sẽ hỗ trợ Ukraine "thông qua hậu cần và hỗ trợ chính trị", đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu khác "tăng mạnh" chi tiêu cho quốc phòng.

.

Bình luận của Tusk tiếp nối những bình luận trước đó của Thủ tướng Anh Keir Starmer, người cho biết ông "sẵn sàng và mong muốn" gửi quân Anh đến Ukraine, trong khi Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Maria Malmer Stenergard cũng không loại trừ khả năng gửi quân Thụy Điển tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình [hậu chiến].

.

⦿ ---- Kinh tế Đức sẽ thê thảm vì thuế quan của Trump: Thành viên Hội đồng quản lý Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Chủ tịch Deutsche Bundesbank Joachim Nagel cho biết hôm thứ Hai rằng nền kinh tế của Đức sẽ "chịu ảnh hưởng đáng kể" từ sự thay đổi chính sách ở Hoa Kỳ, do thuế quan do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đề xuất.

.

"Định hướng xuất cảng mạnh mẽ của chúng tôi khiến chúng tôi đặc biệt dễ bị tổn thương trước nhu cầu nước ngoài giảm. Sự bất ổn gia tăng là một trở ngại bổ sung. Việc phá giá đồng euro có thể tăng cường khả năng cạnh tranh về giá. Nhưng điều đó là không đủ để bù đắp cho những tác động tiêu cực", Nagel cho biết, lưu ý rằng sản lượng kinh tế vào năm 2027 sẽ thấp hơn 1,5% so với dự kiến ​​và lạm phát cũng có thể được thúc đẩy.

.

Chủ tịch Bundesbank lưu ý rằng Đức bị ảnh hưởng bởi thuế quan ở mức độ như vậy là do "mối quan hệ thương mại chặt chẽ" với Mỹ, là nước xuất cảng lớn nhất của châu Âu sang Hoa Kỳ. Ông nhấn mạnh rằng đây vẫn là một tình huống giả định và bày tỏ dự kiến rằng tình hình sẽ vẫn như vậy.

.

⦿ ---- "Trump cấm AP và những từ mà Trump không thích. 'Tự do ngôn luận' không bao giờ liên quan đến Tu chính án thứ nhất" là bài viết của Rex Huppke trên tờ USA TODAY. Nội dung nói rằng Trump tự hào là đề cao tự do ngôn luận, nhưng thực tế Trump cấm cửa tất cả các tiếng nói bất đồng, kể cả các phóng viên AP. Bài dịch tóm lược như sau.

.

Tất cả các bạn có nhớ những người Cộng hòa và các nhà bình luận cánh hữu tức giận đã dành bốn năm qua để la hét, gào thét và sùi bọt mép về "kiểm duyệt" và tầm quan trọng của tự do ngôn luận không? Vâng, những người đó hiện nay khá im lặng trong khi chính quyền Trump đang cấm dùng những từ cụ thể trên các trang web của chính phủ, cố gắng xóa bỏ những người chuyển giới khỏi lịch sử và chặn các phóng viên của Associated Press khỏi Phòng Bầu dục.

.

Chúng ta hãy bắt đầu với phần cuối cùng, vì nó vi phạm Tu chính án thứ nhất một cách rõ ràng. Vào thứ Sáu, Bạch Ốc đã cấm các phóng viên của AP vào phi cơ Không lực Một và Phòng Bầu dục. Lý do là gì? Hãng tin AP đã nói rõ rằng họ sẽ tiếp tục gọi Vịnh Mexico là "Vịnh Mexico", chứ không phải "Vịnh Hoa Kỳ" khi Trump - giống như một học sinh lớp năm nhầm tưởng mình thông minh - đã đổi tên vùng nước này.

.

AP phục vụ đối tượng độc giả và khán giả toàn cầu [kể cả độc giả Mexico]. Tổng thống Donald Trump có thể gọi Vịnh Mexico theo bất kỳ tên nào ông muốn, nhưng điều đó không có nghĩa là thế giới phải làm theo, và AP đúng khi không khuất phục trước nỗ lực xây dựng thương hiệu ngớ ngẩn của một vị tổng thống giả vờ yêu nước.

.

Trong một cuộc họp báo tại Bạch Ốc tuần trước, Thư ký Báo chí Bạch Ốc Karoline Leavitt cho biết, "Sự thật là vùng nước ngoài khơi bờ biển Louisiana được gọi là Vịnh Hoa Kỳ, và tôi không chắc tại sao các hãng tin lại không muốn gọi như vậy".

.

Sự thật duy nhất ở đây là tất cả những điều này chỉ là một mớ hỗn độn vô lý. Việc cấm một trong những tổ chức tin tức nền tảng của đất nước tham gia vào nhóm các nhà báo đưa tin về tổng thống vì họ không sử dụng một thuật ngữ cụ thể là hành vi vi phạm Tu chính án thứ nhất rõ ràng.

.

'Chúng tôi đã bảo vệ quyền tự do ngôn luận ở Mỹ', Trump nói. Thiệt tức cười! Trong một lá thư gửi Bạch Ốc, phó chủ tịch kiêm Trưởng ban biên tập AP, Julie Pace đã viết: "Những hành động mà Bạch Ốc thực hiện rõ ràng là nhằm trừng phạt AP vì nội dung bài phát biểu của họ. Một trong những nguyên tắc cơ bản nhất của Tu chính án thứ nhất là chính phủ không được trả đũa công chúng hoặc báo chí vì những gì họ nói".

.

Hãy quay lại ngày 23 tháng 1, khi Trump phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới và nói rằng: "Vào Ngày 1, tôi đã ký một sắc lệnh hành pháp để chấm dứt mọi hoạt động kiểm duyệt của chính phủ. Chính phủ của chúng ta sẽ không còn dán nhãn bài phát biểu của chính công dân chúng ta là thông tin sai lệch hoặc thông tin sai lệch, đó là những từ ngữ ưa thích của những người kiểm duyệt và những người muốn ngăn chặn việc trao đổi ý tưởng tự do và, thẳng thắn mà nói, là sự tiến bộ. Chúng tôi đã bảo vệ quyền tự do ngôn luận ở Mỹ, và chúng tôi đã bảo vệ nó một cách mạnh mẽ.” Thật là một sự đạo đức giả buồn cười.

.

Tuần trước, từ “chuyển giới” đã bị xóa khỏi trang web của Cục Công viên Quốc gia dành cho Đài tưởng niệm Quốc gia Stonewall ở Thành phố New York. Câu đầu tiên trên trang web là: “Trước những năm 1960s, hầu như mọi thứ về việc sống công khai như một người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới hoặc kỳ quặc (LGBTQ+) đều là bất hợp pháp”.

.

Bây giờ là: “Trước những năm 1960, hầu như mọi thứ về việc sống công khai như một người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính (LGB) đều là bất hợp pháp”.

.

Những người ủng hộ quyền tự do ngôn luận ở phía hữu hiện đã kiểm duyệt các chữ cái “T” và “Q” và ký hiệu “+”. Erik Bottcher, một thành viên hội đồng thành phố của Greenwich Village, nơi có đài tưởng niệm, đã nói chính xác với tờ The New York Times: “Cuộc nổi loạn ở Stonewall sẽ không xảy ra nếu không có những người chuyển giới. Việc cố gắng xóa bỏ sự tồn tại của họ là hoàn toàn đáng xấu hổ”.

.

'Kiểm duyệt!' - những người Cộng hòa đòi tự do ngôn luận cấm nhiều từ ngữ. Vậy thì Dân biểu Cộng hòa Kentucky James Comer, người vào năm 2022, khi chỉ trích chính quyền Biden vì đã cố gắng hạn chế sự lây lan của thông tin sai lệch về COVID-19 trực tuyến, đã viết điều này với các đồng nghiệp Cộng Hòa: "Chính phủ liên bang không nên kiểm duyệt quyền tự do ngôn luận".

.

Theo trang web Popular Information, chính quyền Trump đã cấm một loạt các từ ngữ tại Cơ quan An ninh Quốc gia, bao gồm: phân biệt chủng tộc, chống phân biệt chủng tộc, thiên vị, đa dạng, đa dạng, giới tính, hòa nhập, định kiến, đại từ và bình đẳng.

.

Tôi chắc chắn rằng điều đó hẳn khiến Phó Tổng thống JD Vance phẫn nộ, người đã phát biểu trong chiến dịch tranh cử năm ngoái: "Tôi nghĩ ý tưởng cơ bản ở đây là đảng Cộng hòa không tin vào kiểm duyệt. Chúng tôi tin vào quyền tự do ngôn luận và tranh luận. … Toàn bộ ý tưởng này đã ăn sâu vào cánh tả cực đoan của đất nước này rằng nếu bạn thấy một ý tưởng tồi thì cách giải quyết là kiểm duyệt nó, tôi nghĩ điều đó thật nực cười.”

.

Vance nói thêm: “Donald Trump là ứng cử viên cho phép chúng ta tranh luận vì ông ấy tin tưởng vào người dân Mỹ đủ để biết rằng nếu chúng ta có một cuộc tranh luận thực sự, thì cuối cùng trí tuệ sẽ chiến thắng. Đó là cách tiếp cận của Donald Trump. Đó là chống kiểm duyệt, và tôi tự hào được đứng cùng ông ấy trong vấn đề này.”

.

Có ai thấy những chiến binh bảo thủ về quyền tự do ngôn luận gần đây không? Bây giờ ông đang đứng ở đâu, hỡi Phó Tổng thống Đạo đức giả? Có lẽ là bên cạnh John Beauchamp, người vào năm 2022 là chủ tịch của Đảng Cộng hòa tại Đại học Wisconsin-Whitewater và đã nói trước bài phát biểu của Kellyanne Conway, tay sai của Trump: “Nơi từng là vùng đất thiêng liêng để hình thành và chia sẻ các lý tưởng và giá trị đã trở thành nơi mà những người bảo thủ như bạn và tôi liên tục và thường xuyên thấy mình phải đối mặt với sự phong tỏa ngày càng gia tăng. Một sự phong tỏa của các chiến thuật và sự bôi nhọ của phe cấp tiến. Chúng tôi thấy mình bị la ó và im lặng, nhưng chúng tôi sẽ không im lặng.” Quý vị và những người Cộng hòa đồng chí của quý vị có vẻ như đang bị im lặng ngay lúc này, quý vị ạ.

.

Phiên bản năm 2017 của người dẫn chương trình Fox News Sean Hannity đã than thở rằng "chủ nghĩa phát xít tự do vẫn còn tồn tại và phát triển mạnh mẽ ở Hoa Kỳ ngày nay ở đâu rồi. Mục tiêu của họ rất đơn giản: Họ muốn bịt miệng, đóng cửa và làm im lặng mọi tiếng nói bảo thủ bằng mọi cách cần thiết.”

.

Những người dẫn chương trình và khách mời của Fox News, theo tờ The Washington Post, đã dành cả năm 2020 để sử dụng "một số tổ hợp từ 'làm im lặng', 'hủy bỏ' và 'kiểm duyệt' hơn 4.800 lần."

.

Bây giờ ai cũng thấy Trump, Musk và đảng Cộng hòa đạo đức giả [về tự do ngôn lậun]. Có vẻ như Trump và Elon Musk, người được cho là người theo chủ nghĩa tự do ngôn luận tuyệt đối cùng tất cả những người bảo thủ cuồng loạn chỉ vài phút trước còn ghê tởm mọi hình thức kiểm duyệt thì giờ đây lại hoàn toàn thoải mái với lệnh cấm của chính phủ. Và đuổi những phóng viên không chịu viết chính xác những gì chính phủ ra lệnh cho họ viết. Và xóa sổ toàn bộ một bộ phận người Mỹ khỏi các trang web liên bang.

.

Họ tức giận với những nỗ lực ngăn chặn lời nói thù hận phân biệt chủng tộc và cứu mạng người bằng cách cố gắng ngăn chặn sự lây lan của những lời nói dối vô căn cứ về một đại dịch, hoặc với những cuốn sách dạy về lịch sử thực tế và trao quyền cho những người không phải là đàn ông da trắng dị tính. Nhưng họ chắc chắn im lặng như chuột nhà thờ khi nói đến việc xóa bỏ từ "bình đẳng" (equality). Thật là một bọn lừa đảo đạo đức giả.

.

⦿ ---- "Vài trăm" nhân viên của Cục Hàng không Liên bang FAA đã nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng, theo công đoàn của họ và một nguồn tin khác bên trong FAA. David Spero, chủ tịch toàn quốc của Professional Aviation Safety Specialists (PASS: Các Chuyên Gia An Toàn Không Lưu), cho biết trong một tuyên bố rằng tổ chức này "bối rối và thất vọng trước quyết định sa thải nhân viên thử việc của FAA mà PASS đại diện mà không có lý do cũng như không dựa trên hiệu suất hoặc hành vi".

.

Spero cho biết "vài trăm nhân viên" đã nhận được tin nhắn từ một địa chỉ email Microsoft "ra lệnh hành pháp" -- không phải là địa chỉ email .gov chính thức -- từ 7 giờ tối theo giờ miền Đông ngày 14 tháng 2. Spero cho biết: "Những người này không phải là những viên chức vô danh, vô diện. Họ là gia đình, bạn bè và hàng xóm của chúng tôi. Họ đóng góp cho cộng đồng của chúng tôi. Nhiều cựu chiến binh cũng nằm trong số họ. Thật đáng xấu hổ khi gạt bỏ những công chức tận tụy đã chọn làm việc vì người dân Mỹ đồng hương của họ".

.

"Những nhân viên này đã tận tụy với công việc của họ và sứ mệnh quan trọng về an toàn của FAA", Spero tiếp tục. "Hành động hà khắc này sẽ làm tăng khối lượng công việc và đặt thêm trách nhiệm lên lực lượng lao động vốn đã quá tải. Quyết định này không xem xét đến nhu cầu tuyển dụng của FAA, vốn đang gặp khó khăn do thiếu nhân sự. Các quyết định tuyển dụng phải dựa trên nhu cầu quan trọng đối với sứ mệnh của từng cơ quan. Làm khác đi là rất nguy hiểm khi liên quan đến an toàn công cộng. Và điều này đặc biệt vô lương tâm sau ba vụ tai nạn máy bay chết người trong tháng qua".

.

⦿ ---- Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã thú nhận vào tối Chủ Nhật rằng một số nhân viên chính phủ liên bang đã chấp nhận lời đề nghị mua lại "Fork in the Road" (tự nguyện về vườn để lãnh 7 tháng lương) sau đó cũng đã bị sa thải hoặc cho thôi việc — và đây là một sai lầm. Một viên chức Văn phòng Quản lý Nhân sự nói với ABC News rằng một số nhân viên đã phản hồi lời đề nghị mua lại trước thời hạn vào tuần trước có thể đã nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng do nhầm lẫn nhưng đối với những nhân viên đó, các thỏa thuận mua lại sẽ được tôn trọng.

.

Nick Detter nói với ABC News rằng ông là một trong những nhân viên đó. Detter, một chuyên gia về tài nguyên thiên nhiên của USDA, cho biết ông đã bị sa thải vào thứ năm mặc dù ông đã chấp nhận lời đề nghị mua lại của chính quyền, nghĩa là ông phải được trả lương đến hết tháng 9. Bất chấp lời giải thích của OPM, Detter cho biết ông vẫn chưa nhận được bất kỳ hướng dẫn trực tiếp nào. Ông cho biết các giám sát viên của ông tại Kansas, nơi ông làm việc, đã nói với ông rằng họ không có thông tin gì.

.

"Thành thật mà nói, tôi thấy điều đó khá xúc phạm, hỗn loạn và mất tổ chức", Detter nói với ABC News. "Tôi sẽ không bao giờ nói rằng không có chỗ để cải thiện hiệu quả trong chính quyền liên bang", ông nói. "Nhưng theo kinh nghiệm của tôi trong tháng qua với toàn bộ sự việc này, thì đây không phải là như vậy. Đây chỉ là sự cắt giảm và đốt cháy".

.

⦿ ---- Bộ phận Hiệu quả Chính phủ của Elon Musk đã yêu cầu được tiếp cận hệ thống dữ liệu của IRS lưu giữ thông tin thuế cá nhân của hàng triệu người Mỹ, hai nguồn tin quen thuộc với vấn đề này nói với ABC News.

Hệ thống này, được gọi là Hệ thống truy xuất dữ liệu tích hợp, hay IDRS, được nhân viên IRS sử dụng để xem xét thông tin thuế, gửi thông báo cho người nộp thuế và cập nhật hồ sơ người nộp thuế.

Quyền truy cập vào dữ liệu, được kiểm soát chặt chẽ trong cơ quan, vẫn chưa được cấp cho đến cuối tuần này, một số nguồn tin cho ABC News biết.

.

⦿ ---- Bộ Hiệu quả Chính phủ Hoa Kỳ (DOGE), do doanh nhân tỷ phú Elon Musk đứng đầu, đã kêu gọi công chúng trên X, yêu cầu ý tưởng về việc giảm lãng phí của chính phủ. "Vui lòng gửi thông tin chi tiết trực tiếp để giảm lãng phí, gian lận và lạm dụng, cùng với bất kỳ thông tin chi tiết hữu ích hoặc ý tưởng tuyệt vời nào, cho các chi nhánh DOGE có liên quan. Ví dụ: @DOGE_USDA, @DOGE_SSA, v.v.", bộ này cho biết.

.

Trước đó, một báo cáo tuyên bố rằng DOGE tìm cách truy cập vào hệ thống của Sở Thuế vụ (IRS) có chứa thông tin thuế cá nhân chi tiết về hàng triệu người Mỹ. Quyền truy cập được cho là chưa được cấp cho đến cuối tuần này.

.

⦿ ---- Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã sửa đổi ngôn ngữ được công bố trên trang web của mô tả mối quan hệ Hoa Kỳ-Đài Loan, loại bỏ cụm từ "chúng tôi không ủng hộ Đài Loan độc lập". Việc thay đổi ngôn ngữ được cho là đã được phát hiện vào ngày 13 tháng 2. Khi được hỏi về ngôn ngữ đã được sửa đổi và liệu nó có cho thấy Washington không còn phản đối nền độc lập của Đài Loan hay không, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao đã phủ nhận đề xuất này, theo UDN đưa tin.

.

Người phát ngôn cho biết Hoa Kỳ vẫn duy trì chính sách lâu dài của mình đối với Đài Loan. Hoa Kỳ duy trì cam kết của mình đối với Đài Loan, được hướng dẫn bởi "Đạo luật quan hệ Đài Loan, Ba thông cáo, Sáu cam kết và chính sách một Trung Quốc", theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

.

Vào Chủ Nhật, Bộ trưởng Ngoại giao Lâm Chia-lung đã đưa ra tuyên bố hoan nghênh những thay đổi này, nói rằng nó phản ánh thực tế về mối quan hệ hữu nghị giữa Đài Loan và Hoa Kỳ. Lâm cảm ơn chính quyền Trump vì đã quan tâm chặt chẽ đến các vấn đề của Đài Loan và cho biết Đài Loan sẽ tiếp tục tăng cường khả năng tự vệ của mình, theo CNA đưa tin.

.

Trước đó, ngôn ngữ trên trang web mô tả tình trạng của Đài Loan cũng đã được sửa đổi trong chính quyền Biden. Vào tháng 5 năm 2022, Bộ Ngoại giao thời TT Biden đã xóa các phần tuyên bố "Đài Loan là một phần của Trung Quốc" và "Hoa Kỳ không ủng hộ Đài Loan độc lập".

.

Tuy nhiên, chưa đầy một tháng sau những thay đổi ban đầu này, mô tả về mối quan hệ Hoa Kỳ-Đài Loan đã được cập nhật lại. Phiên bản trang web này, được gọi là "phiên bản Blinken", bao gồm "chúng tôi không ủng hộ Đài Loan độc lập" và vẫn không thay đổi cho đến tháng này.

.

Hai thay đổi đối với tuyên bố vào năm 2022 đã dẫn đến suy đoán rằng các khiếu nại từ Bắc Kinh có thể đã ảnh hưởng đến quyết định của Bộ Ngoại giao trong việc đưa lại bản án phản đối nền độc lập của Đài Loan.

.

Trong phiên bản Blinken (thời TT Biden), câu cuối cùng nêu rằng Hoa Kỳ “cung cấp các bài viết và dịch vụ quốc phòng khi cần thiết để Đài Loan có thể duy trì khả năng tự vệ đầy đủ – và duy trì khả năng chống lại bất kỳ biện pháp cưỡng chế nào hoặc các hình thức cưỡng chế khác có thể gây nguy hiểm cho an ninh hoặc hệ thống xã hội hoặc kinh tế của Đài Loan”.

.

Phiên bản mới (thời Trump) có nội dung “… và duy trì khả năng chống lại bất kỳ biện pháp cưỡng chế nào hoặc các hình thức cưỡng chế khác có thể gây nguy hiểm cho an ninh hoặc hệ thống xã hội hoặc kinh tế của người dân Đài Loan”.

.

⦿ ---- Bộ Giao Thông Vận Tải: Theo bản sao bức thư mà NBC News có được, các lá thư đã được gửi đến hàng chục nhân viên thử việc tại ít nhất một bộ phận của Bộ Giao thông vận tải, trong đó nêu rõ một phần lý do họ bị sa thải là do hiệu suất làm việc kém. Theo một nguồn tin quen thuộc và một tài liệu thứ cấp mà NBC News đã xem, hầu hết những nhân viên đó đều được các giám sát viên đánh giá là những người có thành tích "xuất sắc".

.

"Nhân viên đã thể hiện hiệu suất làm việc xuất sắc và không có vấn đề gì về hành vi", các đánh giá của giám sát viên dành cho nhiều nhân viên bị sa thải. "Những lá thư mà chúng tôi gửi cho những nhân viên này, tôi cảm thấy rất tệ vì họ đang nói dối", người quen cho biết. "Tất cả bọn họ, hầu như đều là những người có thành tích làm việc xuất sắc. Đối với tôi, điều đó thật điên rồ".

.

Các vụ sa thải diễn ra khi chính quyền Trump đẩy mạnh cuộc thanh trừng lực lượng lao động liên bang. Nhưng chúng được thực hiện quá nhanh và thường do những người không có kinh nghiệm làm việc trong chính phủ chỉ đạo, khiến các cơ quan phải đối mặt với hậu quả hỗn loạn - bao gồm cả việc cố gắng sa thải mọi người.

.

⦿ ---- Cuộc họp giữa các quan chức từ Nga và Hoa Kỳ về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine dự kiến sẽ được tổ chức vào thứ Ba 18/2/2025 tại Saudi Arabia, theo báo Axios đưa tin vào Chủ Nhật, trích dẫn hai nguồn tin có hiểu biết trực tiếp. Phái đoàn Hoa Kỳ sẽ bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Cố vấn An ninh Quốc gia Bạch Ốc Mike Waltz và Đặc phái viên tại Trung Đông Steve Witkoff.

.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov có khả năng sẽ tham dự thay mặt cho Moscow, một trong những nguồn tin cho biết. Rubio dự kiến sẽ đến Saudi Arabia vào thứ Hai 17/2, sau chuyến thăm Israel.

.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói với các phóng viên vào Chủ Nhật 16/2 rằng quá trình khởi động các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine "đang diễn ra", đồng thời nói thêm rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky "sẽ tham gia".

.

⦿ ---- Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết hôm Chủ Nhật rằng ông đã sẵn sàng gửi quân đội Anh đến Ukraine như một phần của bất kỳ lực lượng gìn giữ hòa bình nào sau chiến tranh khi ông cố gắng cho Hoa Kỳ thấy rằng các quốc gia châu Âu nên có vai trò trong các cuộc đàm phán về việc chấm dứt xung đột. Starmer cho biết ông không đưa ra quyết định xem xét đưa quân nhân Anh "vào tình thế nguy hiểm" một cách dễ dàng, nhưng việc đảm bảo hòa bình lâu dài ở Ukraine là điều cần thiết để ngăn chặn Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục gây hấn.

.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio hôm Chủ Nhật cho biết Ukraine và châu Âu sẽ tham gia vào bất kỳ "cuộc đàm phán thực sự" nào nhằm chấm dứt chiến tranh của Moscow, ám chỉ rằng các cuộc đàm phán của Hoa Kỳ với Nga trong tuần này là cơ hội để xem Putin nghiêm túc như thế nào về hòa bình. Việc chấm dứt chiến tranh của Nga với Ukraine "khi đến lúc, không thể chỉ là một sự tạm dừng tạm thời trước khi Putin tấn công trở lại", Starmer viết trên tờ Daily Telegraph.

.

Bình luận của Starmer là lần đầu tiên ông nói rõ rằng ông đang cân nhắc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Anh đến Ukraine. Trước đó, ông đã nói rằng Anh sẵn sàng đóng góp một phần vào bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào được đàm phán. Trong bài viết, Starmer cho biết ông đã chuẩn bị đóng góp vào các đảm bảo an ninh cho Ukraine bằng cách "đưa quân đội của chúng tôi vào cuộc nếu cần thiết".Starmer dự kiến sẽ tham gia cùng Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và các nhà lãnh đạo châu Âu khác tại Paris vào hôm nay, thứ Hai, sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron triệu tập các cuộc đàm phán về Ukraine. Đặc phái viên của Trump về Ukraine, Keith Kellogg, nói rằng Trump và Putin sẽ thu xếp hòa bình cho Ukraine mà bàn họp sẽ không có chỗ các nhà lãnh đạo châu Âu.Các quan chức Hoa Kỳ và Nga dự kiến sẽ gặp nhau tại Saudi Arabia trong vài ngày tới để bắt đầu đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine. Thủ tướng Anh Starmer dự kiến sẽ sớm đến Washington và ông đã gợi ý vào Chủ Nhật rằng Anh có thể đóng một "vai trò độc đáo" trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh, đóng vai trò là cầu nối giữa châu Âu và Hoa Kỳ trong quá trình hòa bình tại Ukraine."Châu Âu và Hoa Kỳ phải tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhau - và tôi tin rằng Vương quốc Anh có thể đóng một vai trò độc nhất trong việc giúp thực hiện điều này", ông nói. "Chúng ta đang đối mặt với một khoảnh khắc có một không hai trong một thế hệ đối với an ninh tập thể của lục địa chúng ta. Đây không chỉ là câu hỏi về tương lai của Ukraine. Đây là vấn đề sống còn đối với toàn bộ châu Âu".⦿ ---- Chính quyền Trump muốn Tòa án Tối cao cho phép sa thải người đứng đầu cơ quan liên bang chuyên bảo vệ người tố giác, theo các tài liệu thu được hôm Chủ Nhật, đánh dấu lần kháng cáo đầu tiên lên các thẩm phán kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức vào tháng trước. Hồ sơ của Bộ Tư pháp mà AP có được yêu cầu tòa án hủy bỏ lệnh của thẩm phán tạm thời phục hồi Hampton Dellinger làm người đứng đầu Văn phòng Công tố Đặc biệt. Kháng cáo khẩn cấp là khởi đầu cho những gì có vẻ như là một luồng liên tục từ các luật sư của tổng thống Cộng hòa và chính quyền của Trump tìm cách hủy bỏ các phán quyết của tòa án đã làm chậm chương trình nghị sự nhiệm kỳ thứ hai của ông.Dellinger đã lập luận rằng luật pháp quy định rằng ông chỉ có thể bị sa thải vì những vấn đề liên quan đến việc thực hiện công việc của mình, không có vấn đề nào trong số đó được trích dẫn trong email sa thải ông khỏi cơ quan giám sát đạo đức. Bản kiến nghị của chính quyền Trump được đưa ra vài giờ sau khi một hội đồng kháng án chia rẽ từ chối hủy bỏ vì lý do thủ tục để hủy bỏ sắc lệnh [Trump lột chức Dellinger], được đệ trình vào thứ Tư và hết hạn vào ngày 26 tháng 2/2025. Hồ sơ mới đã được đệ trình vào Chủ Nhật 16/2/2025 nhưng vẫn chưa được chính thức đưa vào hồ sơ, theo Bloomberg. Vì Lễ Ngày Tổng thống (Thứ Hai 17/2/2025), các thẩm phán sẽ không hành động cho đến sớm nhất là thứ Ba.Vụ án bắt đầu vào tuần trước khi Dellinger kiện vì bịTrump cách chức khỏi vị trí người đứng đầu Văn phòng Công tố đặc biệt, nơi chịu trách nhiệm bảo vệ lực lượng lao động liên bang khỏi các hành động nhân sự bất hợp pháp, chẳng hạn như trả thù vì đã tố giác. Ông được Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm và được Thượng viện phê chuẩn cho nhiệm kỳ năm năm hồi năm 2024, theo AP. Chính quyền Trump lập luận rằng lệnh phục chức cho Dellinger trong hai tuần trong khi thẩm phán xem xét vụ án là "một cuộc tấn công [từ tòa án vào Tổng thống] chưa từng có vào sự phân chia quyền lực", theo CNN. Bản tóm tắt [phía Trump] trích dẫn phán quyết của Tòa án Tối cao trao cho Trump quyền miễn trừ tuyệt đối khỏi truy tố hình sự.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chỉ trích cách diễn giải Tu chính án thứ 14 trong một bài đăng trên Truth Social, lập luận rằng nó nhằm mục đích cấp quyền công dân cho những người nô lệ trước đây, chứ không phải cho những người nhập cư bất hợp pháp.Ông tuyên bố rằng các chính sách nhập cư hiện đại đi ngược lại ý định của những Người sáng lập đất nước Hoa Kỳ, nói rằng họ sẽ "lăn lộn trong mồ" vì tình hình hiện tại. "Không có quốc gia nào trên thế giới có bất cứ điều gì giống như thế này", ông nhấn mạnh, kêu gọi các luật sư và thẩm phán phải cứng rắn và bảo vệ đất nước.⦿ ---- Elon Musk níu áo Tòa án Trung Quốc để bịt miệng người chỉ trích xe Tesla. Cô Zhang Yazhou đang ngồi ở ghế hành khách của chiếc Tesla Model 3 khi cô cho biết cô nghe thấy giọng nói hoảng loạn của cha mình: Bộ phanh không hoạt động! Đạp thắng cũng vô ích. Khi đến gần đèn đỏ, cha cô đánh lái vòng qua hai chiếc xe trước khi đâm vào một chiếc SUV và một chiếc sedan và đâm vào một rào chắn bê tông lớn. Quá choáng váng, Zhang nhìn chằm chằm vào túi khí xẹp hơi trước mặt mình. Cô không bao giờ có thể tưởng tượng được điều gì sắp xảy ra: Tesla đã kiện cô tội phỉ báng vì đã phàn nàn công khai về bộ phanh của chiếc xe—và đã thắng kiện. Một tòa án Trung Quốc đã ra lệnh cho Zhang phải bồi thường thiệt hại hơn 23.000 đô la và công khai xin lỗi công ty trị giá 1,1 nghìn tỷ đô la này.Zhang không phải là người duy nhất thấy mình nằm trong tầm ngắm của Tesla, công ty do Elon Musk lãnh đạo. Trong bốn năm qua, Tesla đã kiện ít nhất 6 chủ xe ở Trung Quốc gặp sự trục trặc xe đột ngột, khiếu nại về chất lượng hoặc tai nạn mà họ cho là do lỗi cơ học. Theo đánh giá các tài liệu tòa án công khai và các bản tin của phương tiện truyền thông Trung Quốc của AP, công ty cũng đã kiện ít nhất sáu blogger và hai cơ quan truyền thông Trung Quốc đã viết chỉ trích công ty. Tesla đã thắng tất cả 11 vụ kiện mà AP có thể xác định phán quyết. Hai phán quyết, bao gồm cả phán quyết của Zhang, đang được kháng cáo. Một vụ kiện đã được giải quyết ngoài tòa án.Việc các công ty sản xuất xe hơi - ở Trung Quốc hay bất kỳ nơi nào khác - kiện khách hàng của họ không phải là thông lệ phổ biến. Nhưng Tesla đã tiên phong trong một chiến lược pháp lý mạnh mẽ và tận dụng sự bảo trợ của các nhà lãnh đạo quyền lực trong Đảng Cộng sản cầm quyền của Trung Quốc để làm im lặng những người chỉ trích, thu được phần thưởng tài chính và hạn chế trách nhiệm giải trình của mình. Các quan chức của Tesla tại Trung Quốc và Hoa Kỳ đã không trả lời yêu cầu bình luận từ .Hồ sơ của Tesla tại Trung Quốc cho thấy Musk đã phát triển mạnh mẽ như thế nào trong một hệ thống mà các cơ quan quản lý, phương tiện truyền thông và tòa án - tất cả cuối cùng đều phải chịu trách nhiệm trước Đảng Cộng sản cầm quyền - theo thiết kế, có phần đan xen vào nhau. Tesla đã hưởng lợi từ sự bao che của nhà nước Trung Quốc, giành được các lợi ích quản lý chưa từng có, các khoản vay dưới mức thị trường và các khoản giảm thuế lớn. Lợi nhuận bất ngờ của Tesla đã lan rộng đến tòa án—và không chỉ trong các vụ kiện tụng mà Tesla đã thực hiện chống lại khách hàng. Khi xem xét các tài liệu của tòa án công khai, AP phát hiện ra rằng Tesla đã thắng gần 90% các vụ kiện dân sự về an toàn, chất lượng hoặc tranh chấp hợp đồng do khách hàng đưa ra.⦿ ---- Tiền quảng cáo nhận xong, báo Washington Post giờ chót từ chối. Tuần này, tờ Washington Post đã hủy bỏ lệnh quảng cáo "Sa thải Elon Musk" được cho là sẽ chạy như một phần của một số ấn bản vào thứ Ba 18/2/2025 của tờ báo này, theo nhóm vận động Common Cause.Nhóm này cho biết họ đã ký một hợp đồng trị giá 115.000 đô la với báo Washington Post để chạy quảng cáo sẽ bao phủ trang nhất và trang cuối của tờ báo thứ Ba cũng như một quảng cáo toàn trang có cùng chủ đề bên trong tờ báo. Họ cho biết họ đã lên kế hoạch mua quảng cáo này thông qua sự hợp tác với Quỹ hành động của Trung tâm luật Southern Poverty Law Center Action Fund.Thiết kế của quảng cáo có hình lớn của Musk với đầu nghiêng về phía sau, đang cười, cùng với hình ảnh cắt dán của Bạch Ốc và dòng chữ màu trắng lớn: "Ai đang điều hành đất nước này: Donald Trump hay Elon Musk?"Ở phía dưới trang, dòng chữ có phông chữ nhỏ hơn ghi rằng: "Kể từ ngày đầu tiên, Elon đã tạo ra sự hỗn loạn và bối rối và khiến sinh kế của chúng ta gặp rủi ro. Và ông ta không phải chịu trách nhiệm với bất kỳ ai ngoài chính mình"."Hiến pháp chỉ cho phép một tổng thống tại một thời điểm. Hãy gọi cho các thượng nghị sĩ của bạn và nói với họ rằng đã đến lúc Donald Trump sa thải Elon Musk", theo sau là URL FireMusk.org.Chủ tịch Common Cause Virginia Kase Solomón cho biết đại diện Phòng quảng cáo của báo Washington Post đã được thông báo về bản chất của quảng cáo và có vẻ tự tin rằng việc chạy quảng cáo trên báo sẽ không thành vấn đề. Tờ báo có quảng cáo bọc ngoài được cho là sẽ được gửi đến những người trong danh sách đăng ký tại Quốc hội, Pentagon và Bạch Ốc.Common Cause đã được thông báo hôm thứ Sáu rằng báo WP sẽ không chạy quảng cáo bên ngoài tờ báo chỉ trích Musk. Bà cho biết đã không đưa ra lời giải thích về lý do tại sao họ quyết định không chạy quảng cáo bọc ngoài.⦿ ---- Những hành động mới nhất của Donald Trump đang làm tổn hại đến một trong những cơ sở ủng hộ lớn nhất của ông, chủ tịch Liên đoàn Nông dân Quốc gia (NFU: National Farmers Union) cho biết hôm Chủ Nhật. Rob Larew, người đứng đầu tổ chức nông trại lớn thứ hai trong cả nước, đã lưu ý vào cuối tuần rằng Tổng thống Trump đã sai khi đóng băng nguồn liên tài trợ mà nông dân cần."Quyết định tạm dừng và xem xét lại nguồn tài trợ của liên bang của chính quyền Trump đã gây ra sự bất ổn cho nhiều người Mỹ. Ngay cả khi bạn chưa đích thân cảm nhận được những tác động, bạn sẽ sớm cảm nhận được, vì những đợt đóng băng đột ngột này đang ảnh hưởng nặng nề đến những người nông dân và chủ trang trại gia đình. Và khi những người nông dân gặp khó khăn, mọi người tiêu dùng đều cảm thấy điều đó tại cửa hàng tạp hóa", người ủng hộ chính sách nông nghiệp đã viết.Theo Larew, lệnh đóng băng của Trump "đã tác động ngay lập tức đến các dự án bảo tồn liên bang và nông nghiệp thông minh tự nguyện về khí hậu". Larew viết: "Trên khắp đất nước, nông dân đã bị bỏ lại trong tình trạng lấp lửng sau khi đầu tư vào phát triển bền vững, tin tưởng rằng chính phủ sẽ thực hiện các cam kết của mình. Ví dụ, một số nông dân đã mua hạt giống cây che phủ để cải thiện sức khỏe đất hoặc lắp đặt tấm pin mặt trời để giảm chi phí năng lượng hiện đang biết rằng các khoản hoàn trả của liên bang đã bị cắt giảm. Đây không phải là những tổn thất lý thuyết. Đây là gánh nặng tài chính thực sự có thể đẩy các trang trại gia đình vào tình trạng phá sản. Nếu không có sự can thiệp, những khoản cắt giảm này sẽ lan rộng khắp nền kinh tế nông thôn. Mỗi trang trại phá sản có nghĩa là ít gia đình hơn ở các cộng đồng nông thôn, ít tiền hơn được chi cho các doanh nghiệp địa phương, ít trẻ em hơn ở các trường học địa phương và ít tiền thuế hơn cho đường sá, bệnh viện và các dịch vụ khẩn cấp".Hơn nữa, theo Larew, "Ngoài nông nghiệp, việc đóng băng tài trợ còn đe dọa đến cơ sở hạ tầng giúp các cộng đồng nông thôn tiếp tục hoạt động. Các khoản tài trợ và khoản vay của liên bang giúp các thị trấn nhỏ thay thế cơ sở hạ tầng cũ kỹ và tốn kém, chẳng hạn như hệ thống [Internet] băng thông rộng và nước, và đầu tư vào chế biến thịt và thực phẩm tại địa phương. Các tổ chức địa phương đã dựa vào các khoản vay và bảo lãnh cho vay của liên bang — các cam kết hiện có mà chính phủ hiện đang đóng băng, khiến nông dân, nhà đầu tư, bên cho vay và cộng đồng nông thôn phải chịu trách nhiệm về các khoản tiền đã chi".Ông cũng khuyến khích các nhà lập pháp "lắng nghe tiếng nói của những người bị ảnh hưởng nhiều nhất và nhận ra hậu quả thực tế của bất kỳ đợt cắt giảm nào. Nền kinh tế nông thôn và hệ thống thực phẩm của chúng ta — và do đó là toàn bộ nước Mỹ — phụ thuộc vào nó."⦿ ---- Khoa học gia cũng bị sa thải. Một viên chức liên bang bị sa thải trong đợt sa thải hàng loạt của Tổng thống Donald Trump lên tiếng hôm Chủ Nhật — cáo buộc rằng chính quyền Trump đã gây tổn hại đến con cái của cô. Nhà khoa học dữ liệu Elena Moseyko mới gia nhập Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ hồi năm ngoái, lúc đó từ chối tìm việc ở khu vực tư nhân bằng lời hứa về một công việc liên bang mà cô nghĩ là ổn định.Giờ đây, cô phải đối mặt với sự bất ổn lớn sau khi bị cuốn vào hàng nghìn người bị sa thải được thực hiện tại một số bộ liên bang khi Bộ Hiệu quả Chính phủ của Elon Musk tìm cách cắt giảm chi tiêu. "Tôi cảm thấy rất tức giận với chính quyền vì tôi đã làm tổn thương con mình", cô nói với USA Today. "Tôi ước mình không bao giờ tham gia chính quyền liên bang".Moseyko cho biết cô nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng vào Ngày lễ tình nhân và đã bật khóc trước mặt hai đứa con nhỏ của mình. Cô chỉ là một trong số nhiều cựu viên chức liên bang chia sẻ kinh nghiệm của họ với tờ báo.Thêm một tiếng nói nữa: "Nó giống như một lá thư sao chép và dán không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào", Chelsea Milburn, người làm việc tại Bộ Giáo dục, cho biết về thông báo chấm dứt hợp đồng của cô. “Nó thực sự rất lạnh lùng và tàn nhẫn." Cô ấy nói thêm, "Nó đã lấy đi hy vọng của tôi rằng tôi sẽ tiếp tục được tôn trọng và đánh giá cao vì sự phục vụ của mình. Và đặc biệt là trong cách chấm dứt hợp đồng diễn ra."⦿ ---- Nhà văn nữ Ashley St Clair nổi tiếng của MAGA cho biết CEO của Tesla 'đã vào tin nhắn trực tiếp của cô vào tháng 5/2023' và bảo cô giữ bí mật về việc cô mang thai của Musk 'mãi mãi'. Bây giờ thì Elon Musk đã tuyên bố sẽ tạm dừng hoạt động trên trang mạng xã hội của mình sau khi một phụ nữ có sức ảnh hưởng trên thế giới MAGA tuyên bố đã sinh đứa con thứ 13 của anh. Ashley St Clair, một nhà văn cánh hữu 26 tuổi, đã viết trên X rằng cô và Musk đã có một đứa con năm tháng tuổi và cô trách mắng người đàn ông giàu nhất thế giới vì đã không trả lời."Hồi 5 tháng trước, tôi đã chào đón một đứa trẻ mới chào đời. Elon Musk là cha đứa trẻ", cô viết. "Tôi chưa từng tiết lộ điều này trước đây để bảo vệ quyền riêng tư và sự an toàn của con chúng tôi, nhưng trong những ngày gần đây, rõ ràng là các báog lá cải có ý định làm như vậy, bất chấp tác hại mà nó gây ra". Sau đó, cô nói thêm: "Elon ơi, em đã cố gắng liên lạc trong vài ngày qua mà anh vẫn chưa trả lời".Elon Musk, người đã có 12 đứa con trong ba mối quan hệ, không xác nhận hay phủ nhận tuyên bố của cô nhưng đã phản ứng lại gợi ý của một người dùng British X (mạng X ở Anh quốc) rằng việc mang thai của cô St Clair đã được lên kế hoạch trước."Cô Ashley St Clair đã lên kế hoạch trong nửa thập niên để gài bẫy tình Elon Musk", theo Milo Yiannopoulos viết. Bài đăng kèm theo một ảnh chụp màn hình dường như cho thấy cô St Clair nói với Greg Price, một người nổi tiếng trên phương tiện truyền thông, trên X rằng bà cần thu hút sự chú ý của ông Musk để cầu hôn - nhiều năm trước khi 2 người này gặp nhau."Ồ", Elon Musk trả lời, trước khi nói rằng ông sẽ "đứt mạng Internet" một cách bất thường trong suốt cuối tuần để làm việc cho dự án AI Grok 3 của mình. Cô St Clair, người trước đây làm việc cho The Babylon Bee, một trang web châm biếm, và đã viết một cuốn sách thiếu nhi "chống lập trường woke [của Đảng Dân Chủ]" về giới, đã trả lời: "Khi nào thì anh [Musk] sẽ trả lời em thay vì trả lời công khai những lời bôi nhọ từ một cá nhân vừa đăng ảnh của em mặc bộ đồ lót khi mới 15 tuổi?"Nhà văn nữ MAGA này nói thêm rằng nhóm của Musk đã biết về các bài đăng trên mạng xã hội, "rõ ràng là đùa thôi". Trong một cuộc phỏng vấn với The New York Post, được công bố vào thứ Bảy, cô St Clair tuyên bố rằng Elon Musk, Giám đốc điều hành của Tesla và SpaceX đã "chen vào tin nhắn trực tiếp" của cô trên X vào tháng 5/2023.Cô tuyên bố rằng ông Musk đã nhắn tin cho cô: "Cô đã bao giờ ở San Francisco hoặc Austin chưa?" và cô trả lời: "Em ở Austin khá nhiều, vì công việc". Thế rồi cô đề nghị phỏng vấn Elon Musk tại Trụ sở chính của Twitter ở San Francisco, được tờ báo của cô sắp xếp trong vòng hai ngày. Không lâu sau cuộc phỏng vấn, cô St Clair cho biết cô đã nhận được một tin nhắn khác từ Elon Musk hỏi rằng: "Em có muốn đến thị trấn Providence [Rhode Island] đêm nay không?""Tôi được yêu cầu giữ bí mật. Tôi được yêu cầu giữ bí mật mãi mãi", cô nói, ám chỉ đến việc cô dính bầu, cáo buộc rằng cô đã đồng ý không ghi tên tỷ phú vào giấy khai sinh em bé để bảo vệ quyền riêng tư của Musk. Cô St Clair, nguyên là chào đời ở Florida, kể rằng cô được đưa đến một căn hộ xa hoa ở khu tài chính của New York, trong khi các bạn bè của cô [biết chuyện này] được cho là đã ký NDA (giấy cam kết im lặng)."Tôi hoàn toàn bị cô lập trong suốt thời gian mang thai. Tôi không thể làm bất cứ điều gì trong sự nghiệp và mọi thứ tôi từng làm nữa. Tôi được yêu cầu không được nói với bất kỳ ai", cô khẳng định.Brian Glicklich, đại diện của cô nhà văn này, cho biết Musk và cô đã làm việc "riêng tư" về một thỏa thuận nuôi dạy con của họ. Ông viết trên X: “Chúng tôi đang chờ Elon công khai thừa nhận vai trò làm cha của em bé với cô Ashley, để chấm dứt những đồn đoán vô căn cứ, và cô Ashley tin rằng Elon có ý định hoàn tất thỏa thuận của họ một cách nhanh chóng, vì lợi ích tốt nhất cho sức khỏe và sự an toàn của đứa con chung của họ.”Elon Musk không trả lời trực tiếp những tiết lộ này, nhưng đã trả lời một người hâm mộ hỏi rằng liệu việc sinh thêm một đứa con nữa có phải là một trong những “nhiệm vụ phụ” của ông hay không bằng cách đăng một biểu tượng cảm xúc vừa khóc vừa cười. Tỷ phú, người đã thừa nhận rằng mình “bị ám ảnh” với hoàn cảnh tỷ lệ sinh giảm, có 12 người con khác trải dài qua ba mối quan hệ.Musk có năm người con với Justine Wilson, người vợ đầu tiên của mình, người có cặp song sinh Vivian và Griffin và bộ ba Kai, Saxon và Damian. Hai người này đã mất đứa con đầu lòng của họ ở tuần thứ 10 vì hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh.Năm 2022, ở tuổi 18, Vivian đã đổi tên từ Xavier thành Vivian, xóa bỏ tên cha mình và tìm cách chuyển giới. Trong một cuộc phỏng vấn với Jordan Peterson, một học giả người Canada, vào năm 2024, ông Musk tuyên bố rằng con gái chuyển giới của ông đã chết đối với ông, và rằng ông đã bị "lừa" để đồng ý cho con mình dùng thuốc chặn tuổi dậy thì."Về cơ bản, tôi đã mất con trai mình. Họ gọi đó là đặt tên chết vì một lý do nào đó", ông nói. "Con trai tôi là Xavier đã chết, bị giết bởi loại vi-rút tâm trí "thức tỉnh"". (Ghi chú: Có thể suy đoán, Musk căm thù Đảng Dân Chủ vì con của Musk chuyển giới?)Cuộc hôn nhân của Musk với bà Wilson, một nhà văn người Canada, kéo dài từ năm 2000 đến năm 2008, sau đó Musk tuyên bố rằng ông đóng góp 20.000 đô la một tháng để cấp dưỡng nuôi con.Mối quan hệ nổi tiếng của ông Musk với nữ nhạc sĩ Grimes đã mang đến sự ra đời của X Æ A-Xii, được gọi là X - cậu bé đã được nhìn thấy đi cùng cha mình quanh Bạch Ốc - con gái ông là Exa Dark Sideræl và con trai Techno Mechanicus.Grimes, người trước đây đã nói về việc cô muốn có sự riêng tư cho con mình, đã phản ứng với sự thất vọng khi Musk đưa đứa trẻ mới biết đi tới gặp báo chí ở Phòng Bầu dục. "Nó không nên xuất hiện ở nơi công cộng như thế này", Grimes viết trên X để trả lời một người dùng khen ngợi cô vì đã nuôi dạy một đứa trẻ "rất lịch sự". "Tôi không thấy điều này, cảm ơn bạn đã cảnh báo tôi. Nhưng tôi mừng là thằng bé lịch sự. Thở dài thôi", cô viết.Elon Musk cũng có cặp song sinh, Strider và Azure, với Shivon Zilis, một giám đốc điều hành của Neuralink. Hai người này đã chào đón đứa con thứ ba vào đầu năm ngoái.⦿ ---- Với lạm phát gia tăng và giá cả các sản phẩm, như trứng, tăng cao, bạn muốn cắt giảm hóa đơn siêu thị của mình càng nhiều càng tốt là điều tự nhiên. WalletHub đã sử dụng dữ liệu gần đây từ Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ và Hội đồng Nghiên cứu Cộng đồng và Kinh tế để đánh giá chi phí của nhiều loại sản phẩm tạp hóa—thịt, sữa, trái cây và rau, thực phẩm đông lạnh, v.v.—ở tất cả 50 tiểu bang, so với bối cảnh thu nhập trung bình hàng tháng của từng tiểu bang.New Jersey là nơi mà việc đi chợ chiếm tỷ lệ phần trăm thu nhập của cư dân thấp nhất, trong khi khách hàng ở Mississippi lại tốn nhiều nhất (WalletHub lưu ý rằng mặc dù hàng tạp hóa ở Mississippi tương đối rẻ, nhưng thu nhập trung bình ở tiểu bang này lại thấp nhất cả nước).Nơi mọi người chi tiêu nhiều nhất, từ 1 tới 10: Mississippi (1), West Virginia, Arkansas, Kentucky, Louisiana, New Mexico, Alabama, South Carolina, Tennessee, Oklahoma (10).Nơi mọi người chi tiêu ít nhất, từ 41 tới 50: Hawaii (41), Colorado, Virginia, Minnesota, Utah, Connecticut, New Hampshire, Massachusetts, Maryland, New Jersey (50).⦿ ---- Ít nhất chín người đã thiệt mạng trong đợt thời tiết khắc nghiệt gần đây nhất tấn công nước Mỹ, bao gồm tám người ở Kentucky thiệt mạng khi nước suối dâng cao do mưa lớn và đường ngập nước. Thống đốc Andy Beshear cho biết hôm Chủ Nhật rằng hàng trăm người bị mắc kẹt do lũ lụt phải được giải cứu, theo AP đưa tin. Hầu hết các trường hợp tử vong, bao gồm cả một người phụ nữ và đứa con 7 tuổi của cô, là do xe bị kẹt trong nước lụt dâng cao, theo ông cho biết. "Vì vậy, mọi người, hãy tránh xa đường ngay bây giờ và giữ an toàn", ông nói. Beshear cho biết đã có 1.000 cuộc giải cứu trên toàn tiểu bang kể từ khi cơn bão bắt đầu vào thứ Bảy.Một số khu vực của Kentucky và Tennessee đã hứng chịu lượng mưa lên tới 6 inch trong các cơn bão vào cuối tuần, Bob Oravec của Cơ quan Thời tiết Quốc gia cho biết. "Những tác động này sẽ còn tiếp diễn trong một thời gian, rất nhiều dòng suối dâng cao và rất nhiều trận lũ lụt đang diễn ra", ông cho biết vào Chủ Nhật. Tennessee, Arkansas, Virginia và Kentucky đã được cảnh báo lũ lụt. Lở đất đã chặn đường ở Virginia vào cuối thứ Bảy sang Chủ Nhật. Một con đê đã vỡ tại cộng đồng nhỏ Rivas, Tennessee, vào chiều thứ Bảy, gây ngập lụt các khu dân cư gần đó và thúc đẩy các nỗ lực cứu hộ của các viên chức cứu hỏa ở phía tây Tennessee. Tại Atlanta, một người đã thiệt mạng khi một cây lớn đổ vào nhà vào sáng Chủ Nhật.Phần lớn nước Mỹ ngoài Kentucky có thể sẽ phải hứng chịu một đợt thời tiết mùa đông khắc nghiệt khác. Đồng bằng phía Bắc phải đối mặt với cái lạnh đe dọa tính mạng và bão tuyết tấn công vùng Trung Tây và Đông Bắc. Nhiệt độ thấp xuống âm 30 độ được dự báo gần biên giới Canada. Băng và tuyết khiến việc đi lại trên đường trở nên nguy hiểm ở nhiều vùng rộng lớn của Michigan, với cảnh sát tiểu bang báo cáo 114 vụ tai nạn vào Chủ Nhật quanh khu vực Detroit kể từ khi tuyết bắt đầu rơi vào sáng thứ Bảy. Các nhà khí tượng học cho biết Hoa Kỳ sắp có sự kiện xoáy cực (polar vortex) kéo dài lần thứ 10 và lạnh nhất trong mùa này, với dãy núi Rocky phía bắc và đồng bằng phía bắc đầu tiên. Các lực lượng thời tiết ở Bắc Cực đang kết hợp để đẩy luồng không khí lạnh thường ở gần Bắc Cực vào Hoa Kỳ và Châu Âu.⦿ ---- Texas: Dịch sởi (measles) đang diễn ra ở phía Tây Texas đã tăng gấp đôi lên 48 ca, chủ yếu ở trẻ em và thanh thiếu niên, khiến đây trở thành đợt bùng phát tồi tệ nhất của tiểu bang trong gần 30 năm qua. Những người bị nhiễm bệnh là những người chưa được tiêm vaccine hoặc tình trạng tiêm chủng của họ không rõ ràng. Có 13 người đã phải nhập viện.Người phát ngôn của Sở Y tế Tiểu bang Texas, Lara Anton cho biết các ca bệnh tập trung ở một cộng đồng Mennonite "gắn bó chặt chẽ, chưa được tiêm vaccine đầy đủ". Quận Gaines là một quận nông thôn, vì vậy nhiều gia đình gửi con đến các trường tư thục nhỏ hoặc học tại nhà. Anton cho biết "Nhà thờ không phải là lý do khiến họ không được tiêm vaccine". "Tất cả đều là lựa chọn cá nhân và bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn. Chỉ là cộng đồng không đi khám sức khỏe thường xuyên".Một trường hợp đã được báo cáo ở Quận Lea, New Mexico, nơi người dân được cảnh báo vào thứ Ba về một trường hợp mắc bệnh sởi ở một thiếu niên chưa tiêm vaccine. Sở Y tế New Mexico cho biết thiếu niên này không có chuyến đi gần đây hoặc tiếp xúc với các trường hợp đã biết từ đợt bùng phát ở Texas.⦿ ---- Texas: Vincent Paul Tran, 37 tuổi, cư dân ở Midland đã bị bắt vào tối thứ Ba sau khi bị cáo buộc đốt nhà khi người cha lớn tuổi của Tran đang ở bên trong, ngăn cản ông cụ trốn thoát và sau đó tấn công cảnh sát. Tran đã bị truy tố tội Đốt phá nhà ở, Trốn tránh lệnh bắt giữ và Chống lại lệnh bắt giữ. Theo hồ sơ bắt giữ, vào khoảng 7:40 tối, thứ Ba, ngày 13 tháng 2, Sở Cảnh sát Midland đã phản hồi cuộc gọi về một vụ hỏa hoạn và bạo lực gia đình được báo cáo.Khi đến nơi, họ phát hiện người cha lớn tuổi của Vincent Tran, người đã nói với cảnh sát rằng con trai ông đã đe dọa ông, đấm ông và đốt một tấm nệm bên trong nhà sau khi ông từ chối đưa tiền cho y. Theo các báo cáo, người cha 82 tuổi của Tran, người có mùi khói và phủ đầy tro đen, đã nói với cảnh sát rằng khi ngọn lửa lan rộng, ông đã cố gắng chạy trốn nhưng con trai ông ban đầu đã ngăn cản ông trốn thoát.Ông cụ nói với cảnh sát rằng cuối cùng ông cụ đã thoát ra được qua sân sau và chạy đến nhà hàng xóm để gọi 911. Do đám cháy lan rộng, các cảnh sát đã yêu cầu nhân viên của Sở Cứu hỏa Midland hỗ trợ ngay lập tức. Lúc đó, Tran vẫn ở bên trong tòa nhà đang cháy và từ chối rời đi, rút lui sâu hơn vào trong nhà. Khi cảnh sát xông vào, Tran đã cố thủ trong một phòng ngủ gần một phần của ngôi nhà đang cháy. Tran đã đóng sầm cửa vào mặt cảnhs át rồi đá mạnh vào cửa và "có tư thế chiến đấu hung hăng".Cảnh sát đã đánh Vincent nhiều lần bằng dùi cui nhằm "khống chế y và ngăn chặn cuộc tấn công bạo lực". Tran chống cự và đấm vào cảnh sát. Cảnh sát đã phải giáng thêm nhiều đòn dùi cui vào đầu Tran trước khi họ có thể khống chế y, rồi nhanh chóng đưa Tran ra khỏi ngôi nhà đang bốc cháy, cho phép lính cứu hỏa vào và bắt đầu chữa cháy. Vincent Paul Tran bị giam tại Trung tâm giam giữ Quận Midland với tổng số tiền bảo lãnh là 77.500 đô la.⦿ ---- HỎI 1: Trí tuệ nhân tạo AI có thể thay bác sĩ tâm lý hàn gắn các cặp vợ chồng rạn vở?ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp mọi người hàn gắn các vấn đề tình cảm của họ tốt như một nhà trị liệu truyền thống. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí PLOS Mental Health và do Đại học bang Ohio và Hatch Data and Mental Health dẫn đầu, có sự tham gia của 830 người tham gia -- khoảng một nửa là nam và một nửa là nữ, phần lớn trong số họ đang trong một mối quan hệ. Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Báo động trong 2 tuần qua, chết vì COVID-19 giảm, trong khi chết vì cúm tăng vọt cao hơn?ĐÁP 2: Đúng vậy. Mọi nhóm tuổi ở Hoa Kỳ đều đang trải qua "mức độ nghiêm trọng cao" của các ca cúm ở mọi nhóm tuổi lần đầu tiên kể từ mùa cúm 2017-18, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cho biết. Số ca tử vong do cúm đang vượt xa số ca tử vong do COVID-19 và chiếm 2,6% tổng số ca tử vong ở Hoa Kỳ trong hai tuần qua, Đại học Minnesota báo cáo hôm thứ Sáu. Tỷ lệ tử vong do các ca cúm cao hơn 1,5% số ca tử vong do COVID-19 trong hai tuần qua. Kết quả xét nghiệm cúm dương tính đạt 31,6% trong tuần kết thúc vào ngày 8 tháng 2, trong đó chủng H1N1 và H3N2 là hai loại vi-rút phổ biến nhất khiến mọi người bị bệnh cúm, CDC báo cáo. Chi tiết: