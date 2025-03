Thành phố Westminster sẽ phân phối Thẻ Thực Phẩm $150 cho các vị cao niên và các cựu quân nhân vào ngày Thứ Sáu 21 tháng 2, tại khu vực tòa thị chính thành phố Westminster.

- Tuần sau, Westminster sẽ tặng Thẻ Thực Phẩm $150 cho các vị cao niên và các cựu quân nhân

- Trump: Mỹ có thể cắt 1/2 chi tiêu quân sự. Sau câu tuyên bố, cổ phiếu các công ty quốc phòng sụt giảm ngay. Cổ phiếu Lockheed sụt 20% ​​kể từ ngày bầu cử 5 tháng 11/2024.

- Báo Investing: Việt Nam dễ bị tổn thương nhất trong đợt Trump áp thuế quan Châu Á

- VN: sẵn sàng nhập thêm nông sản từ Mỹ sau khi Trump áp thuế toàn cầu (năm 2024, VN đã thặng dư thương mại kỷ lục 123,5 tỷ đô với Mỹ, nhiều chỉ sau TQ)

- Cộng hòa Hạ viện: cắt giảm Medicaid là ưu tiên để giảm thuế, sản xuất năng lượng và an ninh biên giới. Medicaid đang bảo hiểm y tế cho 70 triệu người. DB Brendan Boyle (D-Pa.): Họ cắt Medicaid để giảm thuế cho các tỷ phú.

- Tim Walz (Thống đốc Minnesota) sẽ ứng cử Thượng nghị sĩ năm tới.

- Bộ Cựu chiến binh Mỹ sa thải 1.000 người

- Musk: Sa thải công chức hàng loạt, cả chục ngàn công chức. Thông báo sa thải qua email, qua video, qua họp Zoom. Lực lượng thử việc ra đi, bảo đứng dậy về nhà ngay. Tai hại: thế hệ trẻ, kỹ năng mới lại bị Trump đuổi trước. Người do Biden tuyển dụng ra đi trước.

- 83% dân Mỹ nói Trump phải tuân lệnh Tòa Tối Cao

- 14 tiểu bang (có California) kiện Musk và Trump: nỗ lực Musk cắt giảm chi tiêu chính phủ là vi hiến.

- Missouri kiện hãng Starbucks, vì kỳ thị "đàn ông da trắng" vì nhân viên Starbucks có 70,9% phụ nữ và 46,5% là "đen, da màu, da đỏ"

- Trump cơ nguy chìm xuồng: 66%, dân Mỹ tức 2/3 dân số, nói Trump làm tăng lạm phát, hỏng kinh tế

- Trump công bố kế hoạch áp thuế "công bằng và có đi có lại" đối với hàng chục nước đối tác thương mại của Mỹ

- Hết hạn. Khoảng 75.000 công chức chấp nhận về vườn để nhận lương đến hết tháng 9. Trump và Musk sẽ bắt đầu sa thải những người còn lại.

- Danielle Sassoon, Luật sư Hoa Kỳ tại Manhattan, từ chức sau khi nhận lệnh Bộ Tư pháp épc hủy bỏ hồ sơ truy tố tham nhũng đối với Thị trưởng New York. 2 công tố liên bang cũng từ chức.

- Robert F. Kennedy Jr. (kẻ chống vaccine) được xác nhận là Bộ trưởng Y tế. TNS Mitch McConnell giải thích: bỏ phiếu chống vì hồi nhỏ được vaccine chống bại liệt cứu.

- UCLA dẹp bỏ 2 hội sinh viên ủng hộ Palestine

- Khó hơn bài toán lên mặt trăng: bị cắt 375 triệu đô, Đại học TB California (CSU), nơi có 460.000 sinh viên, sẽ cắt bớt giảng viên, đóng cửa thể thao, hủy nhiều chuyên ngành

- California: Nhiều di dân lậu lên xe, lái về Mexico, sau nhiều năm làm việc bất hợp pháp, bây giờ bị bố ráp

- Thăm dò Thống đốc California năm 2026: Kamala Harris (57% ủng hộ), Katie Porter (9%), 17% chưa tính chọn ai.

- Ủy ban châu Âu: Ukraine thất bại sẽ làm suy yếu châu Âu và cả Mỹ

- Zelensky: Nga có thể tấn công các nước NATO "vào năm tới" nếu không đảm bảo an ninh cho Ukraine.

- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Trump đang tính sai về Trung Đông vì muốn di tản dân Palestine ra khỏi Gaza

- Ukraine, Mỹ, Nga gặp bên lề Hội nghị An ninh Munich.

- Atlantic Council khảo sát hàng trăm chuyên gia về năm 2035: thế giới sẽ tệ hại hơn, vũ khí hạt nhân tăng, thêm nhiều cuộc chiến, suy thoái dân chủ toàn cầu, TQ sẽ tấn công Đài Loan, Putin lời lớn ở Ukraine.

- Trang web Tượng đài Quốc gia Stonewall tẩy xóa tất cả dấu vết về giới tính thứ 3, bất kể bạo loạn Stonewall năm 1969 đã làm dân Mỹ ý thức là có người LGBTQ.

- Ứng dụng TikTok trở lại Google và Apple

- Xe Tesla Cybertruck đâm vào một cột điện ở Reno, Nevada, gây nỗi lo kém an toàn

- Đức Giáo hoàng Francis nhập viện để điều trị viêm phế quản

- Nga dội bom lò nguyên tử Ukraine, sập vòm bảo vệ.

- Phi cơ bay tới Munich chở các quan chức Mỹ (có Ngoại trưởng Marco Rubio) trục trặc, quya lại, đổi chuyến

- Đài Loan: nổ khí gas, 4 người chết, 20 bị thương

- 10 thành phố tốt nhất Châu Á - Thái Bình Dương năm 2025: Singapore, Tokyo, Seoul, Hồng Kông, Bắc Kinh, Bangkok, Sydney, Thượng Hải, Melbourne và Kuala Lumpur

- Denny’s sẽ đóng cửa 90 tiệm ăn trong năm 2025

- Chuỗi tiệm thuốc tây Walgreens sẽ đóng cửa 5 tiệm ở Nam California vào cuối tháng 3

- Maryland: gặp tình lừa, cô Anh Tran mất 100.000 USD

- HỎI 1: Người châu Âu thời kỳ đầu có thể đã ăn não và tủy xương của kẻ thù? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh đã tăng ở các tiểu bang của Hoa Kỳ ban hành lệnh cấm phá thai? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-14/2/2025) ⦿ ---- Bạn có thể tải ứng dụng TikTok trở lại từ cửa hàng ứng dụng tùy chọn sau khi Google và Apple khôi phục tính khả dụng của ứng dụng mạng xã hội này. Sau khi luật cấm TikTok có hiệu lực tại Hoa Kỳ, ứng dụng do Trung Quốc sở hữu đã bị xóa khỏi các cửa hàng ứng dụng, nhưng hiện đã quay trở lại sau lời hứa của Tổng thống Trump sẽ cứu ứng dụng phổ biến này, AP đưa tin. Trump đã hoãn việc thực thi lệnh cấm của Hoa Kỳ cho đến tháng 4 ngay sau khi nhậm chức, nhưng Politico đưa tin Bộ trưởng Tư mới được xác nhận Pam Bondi gần đây đã gửi một lá thư cho Apple (và có thể là cả Google nữa) khẳng định rằng công ty này sẽ không bị phạt vì vi phạm lệnh cấm TikTok.

⦿ ---- Một tai nạn được báo cáo liên quan đến Tesla Cybertruck đang đặt ra câu hỏi về vấn đề an toàn khi các hãng sản xuất xe điện chạy đua triển khai công nghệ tự lái. Reuters đưa tin rằng chiếc xe bán tải Tesla đã không nhập vào dòng xe khi một làn đường đóng lại và đâm vào một cột điện ở Reno, Nevada, khi đang ở chế độ tự lái. Tính năng này yêu cầu phải có người điều khiển ở vị trí lái, nhưng tài xế được đề cập, chuyên gia phát triển nhu liệu Jonathan Challinger đến từ Florida, dường như đã không chú ý.

"Đừng mắc phải sai lầm như tôi đã mắc phải. Hãy chú ý. Bây giờ rất dễ trở nên tự mãn - đừng", Challinger nói trong một bài đăng trên X, có vẻ như bài đăng này đã bị xóa. "Hãy lan truyền thông điệp của tôi và giúp cứu những người khác khỏi số phận tương tự hoặc tệ hơn nhiều". Không có thông tin chi tiết nào khác về vụ tai nạn được đưa ra, nhưng Reuters đưa tin rằng họ đã thấy một báo cáo của cảnh sát trong đó Challinger đổ lỗi cho "các vấn đề cơ học chưa xác định".

Tesla sẽ bắt đầu thử nghiệm dịch vụ taxi không người lái tại Austin, Texas vào cuối năm nay. Saber Fallah, một giáo sư chuyên về "AI an toàn" tại Đại học Surrey ở Anh, đã cảnh báo Reuters về "cuộc đua" triển khai công nghệ trước khi nó sẵn sàng. "Việc kết thúc làn đường, nhập làn và thay đổi bố cục đường đột ngột vẫn là vấn đề đối với các hệ thống do AI điều khiển, vốn thiếu khả năng thích ứng về mặt nhận thức của người lái xe", ông cho biết.

⦿ ---- Đức Giáo hoàng Francis đã nhập viện để điều trị viêm phế quản vào thứ sáu và đã hủy tất cả các sự kiện đã lên lịch trong ba ngày tới, theo Vatican. “Sáng nay, sau buổi tiếp kiến, Đức Giáo hoàng Francis đã được đưa vào Policlinico Agostino Gemelli để thực hiện một số xét nghiệm chẩn đoán cần thiết và tiếp tục điều trị viêm phế quản", Vatican cho biết trong một tuyên bố. Sau khi nhập viện, Vatican cho biết Đức Giáo hoàng đã hủy các sự kiện đã lên lịch trong ba ngày tới.

⦿ ---- Nga dội bom lò nguyên tử Ukraine, làm hư vòm bảo vệ. Volodymyr Zelensky cho biết một máy bay không người lái của quân đội Nga đã tấn công và làm hư hại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl vào đêm qua, chỉ vài giờ trước khi tổng thống Ukraine dự kiến ​​gặp các quan chức chính quyền Trump tại Đức để thảo luận về các cuộc đàm phán hòa bình có thể xảy ra.

Trong một bài đăng trên X, Zelensky cho biết máy bay không người lái có sức nổ lớn đã tấn công một hầm trú ẩn bằng thép và bê tông được thiết kế để ngăn rò rỉ bức xạ từ một lò phản ứng bị phá hủy trong thảm họa Chernobyl năm 1986. "Hầm trú ẩn này được Ukraine cùng với các quốc gia khác ở châu Âu và thế giới, cùng với Hoa Kỳ xây dựng... Quốc gia duy nhất trên thế giới tấn công các địa điểm như vậy, chiếm giữ các nhà máy điện hạt nhân và tiến hành chiến tranh mà không quan tâm đến hậu quả là nước Nga ngày nay. Đây là mối đe dọa khủng bố đối với toàn thế giới", Zelensky viết.

Ông cho biết công trình đã bị hư hại trong cuộc tấn công nhưng mức độ bức xạ không tăng lên. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã xác nhận một vụ nổ vào khoảng 2 giờ sáng thứ Sáu. Nga phủ nhận việc tiến hành cuộc tấn công. "Quân đội Nga không làm điều này. Nhiều khả năng, chúng ta đang nói về sự khiêu khích và gian lận", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên, theo tờ The New York Times.

⦿ ---- Một máy bay phản lực của Không quân chở các quan chức Hoa Kỳ, bao gồm cả Ngoại trưởng Marco Rubio, đã hủy chuyến bay đến Hội nghị An ninh Munich, Đức quốc, do trục trặc kỹ thuật vào đêm thứ Năm. Sự trục trặc này buộc phải quay trở lại Washington chỉ 90 phút sau khi khởi hành từ Căn cứ chung Andrews.

Một trở ngại với kính chắn gió buồng lái của C-32, một chiếc Boeing 757 đã được cải tiến, đã dẫn đến việc chuyển hướng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tammy Bruce cho biết: "Tối nay, trên đường từ Washington đến Munich, chiếc máy bay mà Ngoại trưởng Rubio đang lái đã gặp trục trặc kỹ thuật. Máy bay đã quay đầu và đang quay trở lại Căn cứ chung Andrews." Rubio dự định tiếp tục hành trình của mình trên một chiếc máy bay khác đến Đức và Trung Đông.

⦿ ---- Reuters loan tin rằng chính phủ Việt Nam sẵn sàng nhập cảng thêm nông sản từ Hoa Kỳ, theo tuyên bố của Bộ trưởng Thương mại Nguyễn Hồng Diên hôm thứ Sáu, một ngày sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông sẽ bắt đầu áp dụng thuế quan có đi có lại trên toàn cầu. Đông Nam Á là trung tâm xuất cảng, nơi có hoạt động sản xuất của các công ty đa quốc gia bao gồm Apple và Samsung có thể bị ảnh hưởng nặng nề bởi bất kỳ mức thuế mới nào. Năm ngoái, VN đã công bố mức thặng dư thương mại kỷ lục 123,5 tỷ đô la với Hoa Kỳ, lớn nhất sau Trung Quốc, Liên minh Châu Âu và Mexico.

"Việt Nam sẵn sàng mở cửa thị trường và tăng nhập cảng nông sản từ Hoa Kỳ", theo lời Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nói với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper tại một cuộc họp vào tuần này, chính phủ Việt Nam cho biết vào thứ Sáu. Theo dữ liệu của chính phủ Hoa Kỳ, hơn 1/4 kim ngạch xuất cảng của Hoa Kỳ sang Việt Nam vào năm ngoái là các sản phẩm nông nghiệp, chủ yếu là bông, đậu nành và các loại hạt cây, với tổng giá trị là 3,4 tỷ đô la.

Một quan chức Bạch Ốc, người đã phát biểu với các phóng viên vào thứ năm trước khi Trump ra lệnh cho nhóm của mình lập kế hoạch về thuế quan qua lại, cho biết chính quyền Trump sẽ nghiên cứu các quốc gia có thặng dư thương mại lớn nhất và mức thuế quan cao nhất trước. Trump không đề cập rõ ràng đến Việt Nam là mục tiêu thương mại, nhưng mức thuế mới 25% mà Hoa Kỳ áp dụng đối với thép và nhôm trong tuần này đã ảnh hưởng đến Việt Nam.

Tuy nhiên, nhiều mặt hàng thép xuất cảng của Việt Nam sang Hoa Kỳ đã phải chịu mức thuế 25%, khiến đòn giáng này không quá nặng nề so với các nhà xuất cảng khác, một quan chức trong ngành cho biết. Đối với nhôm của Việt Nam, mức thuế hiện hành của Hoa Kỳ là 10%, theo Đỗ Ngọc Hùng, đại diện thương mại của Việt Nam tại Hoa Kỳ, nói với truyền thông nhà nước Việt Nam.

Để giảm thặng dư thương mại, các quan chức Việt Nam đã thảo luận với chính quyền Trump về khả năng mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Hoa Kỳ. Hãng hàng không giá rẻ của Việt Nam VietJet cũng đã đồng ý mua 200 máy bay Boeing, kiểu 737 MAX trong một thỏa thuận trị giá nhiều tỷ đô la được ký lần đầu tiên vào năm 2016 và được sửa đổi sau đó. Chưa có máy bay nào được giao mặc dù công ty đã nói rằng họ dự kiến ​​sẽ nhận được những chiếc máy bay đầu tiên vào năm ngoái.

Việt Nam cũng đã đàm phán để mua từ Lockheed Martin loại máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules, các quan chức cho biết. Tổ chức Trump Organization cũng đã đồng ý phát triển một sân golf trị giá 1,5 tỷ đô la tại Việt Nam, theo đối tác địa phương của họ cho biết vào tháng 10/2024.

⦿ ---- Theo trang Investing phân tích, Việt Nam dễ bị tổn thương nhất trong đợt Trump dựng rào thuế quan này. Các nhà chiến lược của ING Group đã phân tích tác động tiềm tàng của mức thuế quan 25% mới của Tổng thống Hoa Kỳ Trump đối với thép và nhôm nhập cảng đối với bối cảnh thương mại của Châu Á.

Theo ING, Việt Nam có vẻ dễ bị tổn thương nhất, với kim ngạch xuất cảng thép và nhôm sang Hoa Kỳ chiếm 0,3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2024. Vai trò của Việt Nam là nhà chế biến chính thép bán thành phẩm của Trung Quốc để tái xuất cảng làm tăng thêm mức độ dễ bị tổn thương của nước này.

Trong khi đó, Nam Hàn cũng phải đối mặt với mức độ rủi ro đáng kể. Mặc dù hiện tại nước này được hưởng hạn ngạch xuất cảng miễn thuế, nhưng kim ngạch xuất cảng gần đây của nước này sang Hoa Kỳ vẫn thấp hơn mức giới hạn này. "Mặc dù vẫn chưa chắc chắn liệu Trump có xóa bỏ hệ thống hạn ngạch hay không, nhưng có vẻ như Nam Hàn có một số đòn bẩy đàm phán", báo cáo của ING nêu rõ.

Nhìn chung, tác động rộng hơn của chính sách 'Nước Mỹ trên hết' của Trump sẽ được cảm nhận nhiều nhất ở Bắc Á, đặc biệt là Trung Quốc, Nam Hàn và Việt Nam, những nước có thặng dư thương mại lớn với Hoa Kỳ và phụ thuộc rất nhiều vào nhu cầu bên ngoài.

"Tham vọng của Trump về việc mở rộng sản xuất trong nước các mặt hàng công nghệ cao sẽ tác động đến các nền kinh tế châu Á vốn là những nước xuất cảng chính các mặt hàng bán dẫn, AI và các mặt hàng liên quan đến lĩnh vực năng lượng mới", các chiến lược gia của ING cho biết trong ghi chú. Nhật Bản và Đài Loan cũng phải đối mặt với rủi ro gia tăng do xuất cảng đáng kể của họ trong các lĩnh vực này.

Ngược lại, Ấn Độ và Philippines ít bị ảnh hưởng hơn vì nền kinh tế của họ phụ thuộc nhiều hơn vào nhu cầu trong nước. Tuy nhiên, ING cảnh báo rằng "nếu thương mại dịch vụ bị Trump nhắm mục tiêu áp thuế, các lĩnh vực như dịch vụ gia công nhu liệu và dịch vụ nhu liệu có thể bị ảnh hưởng tiêu cực".

Malaysia, Thái Lan và Indonesia nằm ở giữa. Vai trò của Malaysia và Thái Lan trong chuỗi cung ứng bán dẫn và xe hơi tương ứng tạo ra một số vùng đệm do sự thay đổi gần đây trong chuỗi cung ứng. Ngành xe điện của Indonesia có thể bị ảnh hưởng do Trump cắt giảm các ưu đãi theo Đạo luật Giảm lạm phát.

ING lưu ý rằng sự phụ thuộc ngày càng tăng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào Trung Quốc có thể làm trầm trọng thêm tác động của thuế quan. Ngân hàng nhấn mạnh rằng Trung Quốc chiếm gần 26% tổng lượng nhập cảng của ASEAN vào năm 2024, tăng đáng kể so với mức 16% của một thập niên trước.

Xét về ngành, Điện tử nổi lên là ngành dễ bị tổn thương nhất. Thị phần ngày càng tăng của Việt Nam trong xuất điện tử của Hoa Kỳ, được thúc đẩy bởi chiến lược Trung Quốc + 1, khiến Việt Nam gặp rủi ro. Các công ty lớn của Hoa Kỳ như Intel, Apple và Google đang mở rộng hoạt động tại Việt Nam, Malaysia và Thái Lan, có khả năng làm giảm tác động tức thời của thuế quan chung và mở ra cánh cửa cho các cuộc thảo luận thương mại song phương trong tương lai, bao gồm cả các hiệp định thương mại kỹ thuật số.

⦿ ---- Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich hôm thứ Sáu rằng một Ukraine thất bại sẽ "làm suy yếu châu Âu mà còn cả Hoa Kỳ" bằng cách gia tăng các thách thức ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và đe dọa các lợi ích chung. Bà cảnh báo rằng "những người theo chủ nghĩa độc tài đang theo dõi cẩn thận" để xem liệu Hoa Kỳ và Liên Âu EU có thể cung cấp các biện pháp ngăn chặn xâm lược hay không.

.

Von der Leyen bày tỏ niềm tin rằng Liên Âu và Hoa Kỳ có thể hướng tới một "nền hòa bình công bằng và lâu dài" ở Ukraine. Tuy nhiên, bà cho biết quá trình này chỉ mới bắt đầu và Tổng thống Nga Vladimir Putin phải "chứng minh rằng lợi ích của ông không phải là kéo dài chiến tranh và rằng ông đã từ bỏ tham vọng phá hủy Ukraine".

.

⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảnh báo vào thứ Sáu rằng Nga có thể tấn công các nước NATO "vào năm tới" nếu không có đảm bảo an ninh cho Ukraine. "Tôi nghĩ rằng ông ấy [Tổng thống Nga Vladimir Putin] đang chuẩn bị chiến tranh chống lại các nước NATO vào năm tới. Nhưng không phải 100 phần trăm. Chúa phù hộ, chúng ta sẽ ngăn chặn được gã điên này", Zelensky nói với các phóng viên tại Hội nghị An ninh Munich.

.

Ông nói thêm rằng thông tin tình báo cho thấy Nga đang chuẩn bị triển khai tới 150.000 quân ở Belarus. "Họ có thể chỉ cần tấn công vào Ukraine, giống như họ đã làm vào năm 2022 ... hoặc họ sẽ đến Ba Lan hoặc các nước Baltic", ông nói.

.

Hơn nữa, người đứng đầu nhà nước Ukraine đảm bảo rằng ông sẵn sàng đàm phán bất cứ lúc nào, nhấn mạnh rằng mọi vấn đề, từ việc triển khai quân đội đến tư cách thành viên NATO, đều có thể được đàm phán và điều duy nhất không thể thương lượng là việc công nhận các vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng.

.

⦿ ---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết hôm thứ Sáu rằng chính quyền Trump đang "tính toán sai lầm về khu vực Trung Đông của chúng ta" và các vấn đề ở Trung Đông không thể được giải quyết trong khi bỏ qua lịch sử, giá trị và di sản của khu vực này, theo Anadolu Agency. Ông kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump "thực hiện các bước để xây dựng hòa bình, chứ không phải bắt đầu một cuộc chiến tranh mới".

.

Erdogan tái khẳng định sự phản đối của mình đối với việc di cưỡng bức người Palestine khỏi Gaza, do Trump đề xuất, gọi đó là "hành động tàn bạo thuần túy". Ông cảnh báo Hoa Kỳ không nên đứng về phía "lời nói dối" của chính phủ Israel, được cho là ám chỉ đến cuộc khủng hoảng ngừng bắn giữa Israel và Hamas, tuyên bố rằng "việc can thiệp vào động lực của khu vực này sẽ không làm gì ngoài việc làm sâu sắc thêm những vết thương hiện có".

.

⦿ ---- Chánh văn phòng tổng thống Ukraine Andriy Yermak cho biết hôm thứ Sáu rằng ông đã có cuộc gặp với Đặc phái viên Hoa Kỳ về Ukraine và Nga Keith Kellogg bên lề Hội nghị An ninh Munich. "Chủ đề chính của cuộc trò chuyện là phối hợp các nỗ lực chung để đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài", Yermak tuyên bố trên mạng xã hội, bày tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ liên tục của Hoa Kỳ.

.

Trong khi đó, người ta biết rằng Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen dự kiến ​​sẽ gặp Kellogg vào thứ Hai tuần tới, cho thấy sự tham gia quốc tế liên tục vào tiến trình hòa bình, với sự quan tâm mới nổi lên sau những nỗ lực ngoại giao gần đây của Hoa Kỳ trong khu vực.

.

⦿ ---- Tổng thống Donald Trump đã gợi ý vào thứ năm rằng chi tiêu quân sự của Hoa Kỳ có thể bị cắt giảm một nửa. Lập tức, cổ phiếu của các công ty quốc phòng đã giảm sau tin này. "Chúng ta sẽ chi ít tiền hơn rất nhiều", Trump phát biểu tại một cuộc họp báo về kết quả tiềm năng của các cuộc đàm phán với Nga và Trung Quốc. "Một trong những cuộc họp đầu tiên mà tôi muốn có là với Chủ tịch Tập của Trung Quốc và Tổng thống Putin của Nga. Tôi muốn nói rằng hãy cắt giảm một nửa ngân sách quân sự của chúng ta".

.

Cổ phiếu Lockheed Martin đã giảm 10 đô la sau những bình luận này, khiến cổ phiếu giảm gần 1,6% trong ngày ở mức 434,72 đô la. Đến cuối phiên giao dịch thứ Năm, cổ phiếu Lockheed đã giảm khoảng 20% ​​kể từ cuộc bầu cử tổng thống ngày 5 tháng 11.

.

Chỉ số S&P 500 và Dow Jones Industrial Average lần lượt tăng 1% và 0,8%. Cổ phiếu của General Dynamics, Northrop Grumman và L3Harris Technologies lần lượt giảm 2,1%, 3,4% và 0,3%.

.

Cổ phiếu của các công ty quốc phòng nhỏ hơn là Huntington Ingalls Industries, Kratos Defense & Security và AeroVironment lần lượt giảm 1,6%, 7,9% và 3,8%. Cổ phiếu Boeing tăng sau các bình luận, đóng cửa giảm 0,4%. Boeing là một nhà thầu quốc phòng lớn, mặc dù có hoạt động kinh doanh máy bay thương mại lớn hơn.

.

Theo dữ liệu của Cục Dự trữ Liên bang, hiện tại Hoa Kỳ chi tiêu khoảng 1 nghìn tỷ đô la hàng năm cho quốc phòng. Con số này chiếm khoảng 3,4% tổng sản phẩm quốc nội hiện tại.

.

Trump đã đưa ra những thông điệp trái chiều về chi tiêu quân sự gần đây. Bộ Hiệu quả Chính phủ mới thành lập của ông đang tìm cách loại bỏ lãng phí của chính phủ, bao gồm cả lãng phí tiềm tàng tại Pentagon. Hơn nữa, người đứng đầu DOGE và CEO của Tesla Elon Musk đã chỉ trích máy bay chiến đấu phản lực F-35, một trong những chương trình lớn nhất của Bộ Quốc phòng.

.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã nói trong các phiên điều trần xác nhận của mình rằng ông không muốn chi ít hơn 3% GDP cho quốc phòng. Liên minh châu Âu chi khoảng 300 tỷ đô la hàng năm, hoặc khoảng 1,6% GDP.

.

⦿ ---- Các Dân biểu Cộng hòa tại Hạ viện đang đưa việc cắt giảm Medicaid lên đầu danh sách cắt giảm ngân sách để giúp chi trả cho chương trình nghị sự rộng khắp của họ bao gồm cắt giảm thuế, sản xuất năng lượng và an ninh biên giới. Cộng hòa đang để mắt đến những thay đổi về số tiền mà chính quyền liên bang, trái ngược với các tiểu bang, sẽ đóng góp vào chi tiêu của Medicaid (tên là Medi-Cal tại California), một số tiền được gọi là tỷ lệ hỗ trợ y tế liên bang hoặc FMAP.

.

Đảng Cộng hòa coi Medicaid là một chương trình đầy rẫy gian lận và lạm dụng và từ lâu đã tìm cách kiềm chế chi tiêu của chương trình này. Chương trình chung giữa liên bang và tiểu bang cung cấp bảo hiểm y tế cho hơn 70 triệu người, trong đó chính quyền liên bang chi trả từ 50% đến khoảng 75% chi phí cho Medicaid truyền thống nhưng chi trả 90% cho các tiểu bang mở rộng phạm vi bảo hiểm theo Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (ACA).

.

Hôm thứ Năm, Ủy ban Ngân sách Hạ viện đã xem xét một kế hoạch sẽ hướng dẫn Ủy ban Năng lượng và Thương mại — có thẩm quyền đối với Medicaid — tìm ra khoản tiết kiệm 880 tỷ đô la trong 10 năm tới.

.

Những thay đổi có thể mà đảng Cộng hòa đang đưa ra bao gồm giới hạn chi tiêu cho Medicaid trên cơ sở bình quân đầu người ở mức tiết kiệm tiềm năng là 900 tỷ đô la mỗi năm; hủy bỏ tỷ lệ đối ứng liên bang nâng cao cho các tiểu bang mở rộng ACA để tiết kiệm 561 tỷ đô la; và hạ mức sàn 50% cho nhóm dân số Medicaid truyền thống, để tiết kiệm tới 387 tỷ đô la.

.

Đảng Cộng hòa cũng đang cân nhắc thiết lập các yêu cầu về công việc đối với Medicaid. Một khoản mở rộng của Khoản tín dụng thuế trẻ em đã không được thông qua vào năm ngoái vì nó không bao gồm các yêu cầu về công việc, trong số những lý do khác. Một số nhóm người trong đề xuất của đảng Cộng hòa sẽ không phải làm việc để được bảo hiểm y tế thông qua Medicaid, bao gồm phụ nữ mang thai, người chăm sóc chính, người khuyết tật và sinh viên toàn thời gian.

.

"Các bạn ơi, họ đang nhắm đến cắt giảm Medicaid của bạn. Họ đang nhắm đến thời gian chăm sóc sức khỏe của bạn để trả cho các khoản cắt giảm thuế lớn của họ dành cho các tỷ phú", theo lời Dân biểu Dân Chủ Brendan Boyle (D-Pa.) trong Ủy ban Ngân sách Hạ viện cho biết hôm thứ Năm.

.

⦿ ---- Liên danh Harris-Walz không chiến thắng, nhưng Thống đốc Minnesota Tim Walz có thể sẽ trở về thủ đô Washington, DC, theo một lộ trình khác. Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Tina Smith đã tuyên bố vào thứ năm rằng bà sẽ nghỉ hưu khi nhiệm kỳ của bà kết thúc vào năm tới, và các nguồn tin cho Politico biết rằng Walz đang cân nhắc tranh cử vào ghế này. Walz, người đã phục vụ tại Hạ viện Hoa Kỳ trong 12 năm trước khi trở thành thống đốc vào năm 2019, cũng đang cân nhắc tranh cử nhiệm kỳ thứ ba với tư cách là thống đốc, các nguồn tin cho biết.

.

Smith được bổ nhiệm vào ghế này vào năm 2018 sau khi Thượng nghị sĩ Al Franken từ chức. Bà đã giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử đặc biệt vào cuối năm đó và được bầu lại vào năm 2020. Smith, 66 tuổi, cho biết vào thứ năm: "Sau 20 năm làm việc chăm chỉ và có nhiều thành quả trong khu vực công, tôi đã sẵn sàng dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Quyết định này không mang tính chính trị, mà hoàn toàn mang tính cá nhân, nhưng tôi không quên rằng đất nước chúng ta đang cần một nhà lãnh đạo tiến bộ mạnh mẽ ngay lúc này, có thể là hơn bao giờ hết". Smith là cựu phó thống đốc, và người hiện đang giữ vai trò đó là người đầu tiên bước vào một lĩnh vực được dự đoán là đông đúc, theo tờ Minnesota Star Tribune đưa tin. Phía Đảng Dân Chủ cũng có nhiều người suy tính tranh ghế Thượng nghị sĩ thay cho Smith, trong đó có Peggy Flanagan (Phó Thống Đốc Minnesota), DB Dân chủ Ilhan Omar.

.

⦿ ---- Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ (VA) đã thông báo chấm dứt hợp đồng với hơn 1.000 nhân viên. Bộ này cho biết động thái này sẽ tiết kiệm được hơn 98 triệu đô la mỗi năm, số tiền mà họ dự định sẽ chuyển hướng sang chăm sóc sức khỏe cũng như các phúc lợi và dịch vụ cho những người thụ hưởng. Mục tiêu của đợt sa thải chủ yếu là những nhân viên thử việc không thuộc đơn vị thương lượng đã phục vụ dưới một năm trong một cuộc hẹn dịch vụ cạnh tranh hoặc dưới hai năm trong một cuộc hẹn dịch vụ được miễn trừ. Phần lớn trong số 43.000 nhân viên thử việc trên toàn bộ Bộ này được miễn sa thải hôm nay vì họ phục vụ ở các vị trí "quan trọng đối với nhiệm vụ".

.

Bộ trưởng VA Doug Collins đã làm rõ rằng "những động thái này sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phúc lợi hoặc người thụ hưởng của VA. Trong những tuần và tháng tới, VA sẽ công bố kế hoạch đưa các nguồn lực này vào hoạt động để giúp đỡ các cựu chiến binh, gia đình, người chăm sóc và những người sống sót của họ".

.

⦿ ---- Sa thải hàng loạt, cả ngàn công chức. Chiến dịch sa thải công chức chính phủ của chính quyền Trump đã tăng cường vào thứ năm, với hàng nghìn người bị sa thải và nhiều người khác được thông báo rằng họ có thể là người tiếp theo. Văn phòng Quản lý Nhân sự đã ra lệnh cho các cơ quan sa thải hầu hết những nhân viên thử việc chưa được bảo vệ của công chức; theo tờ Washington Post, chính phủ đã tuyển dụng khoảng 200.000 người trong hai năm qua. Và Elon Musk, người được Tổng thống Trump giao nhiệm vụ, cho biết sẽ có nhiều vụ sa thải hàng loạt hơn nữa. "Tôi nghĩ rằng chúng ta cần xóa bỏ toàn bộ các cơ quan thay vì để lại nhiều cơ quan", Musk cho biết, theo AP. "Nếu chúng ta không loại bỏ tận gốc rễ của cỏ dại, thì cỏ dại sẽ dễ dàng mọc lại".

.

⦿ ---- Thông báo sa thải qua email, qua video, qua họp Zoom. Quy trình: Hàng nghìn công nhân biết về việc họ bị sa thải thông qua các video được ghi lại trước, trong email và các cuộc gọi nhóm. Một số người trong số họ được yêu cầu rời khỏi tòa nhà của mình trong vòng 30 phút và những người khác được thông báo rằng thông báo chính thức của họ sẽ được gửi qua email nhưng không đến nơi. Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ đã cung cấp cho những nhân viên bị sa thải muốn kháng cáo việc sa thải số điện thoại của một phụ tá pháp lý. Số điện thoại thực tế là một đường dây tự động cho một tòa nhà chung cư.

.

⦿ ---- Lực lượng thử việc ra đi, bảo đứng dậy về nhà ngay. Việc sa thải nhân viên đang trong thời gian thử việc bắt đầu vào đầu tuần, đến các cơ quan bao gồm Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng và Bộ Giáo dục. OPM đã sa thải nhân viên đang trong thời gian thử việc của chính mình, với chỉ thị phải nhanh chóng rời đi, theo Cơ quan Quản lý Chính phủ. Các tài liệu cho thấy rằng nhân viên đang trong thời gian thử việc, hàng chục người trong số họ cho biết họ chưa bao giờ nhận được phản hồi tiêu cực về công việc của mình, đã nhận được email trích dẫn công việc của họ và nói rằng họ "chưa chứng minh được rằng việc tiếp tục làm việc tại Cơ quan sẽ vì lợi ích công cộng", theo Post. Hàng chục công nhân cho biết họ chưa bao giờ nhận được phản hồi tiêu cực về hiệu suất làm việc của mình.

.

⦿ ---- Lý do chính trị: người do Biden tuyển dụng ra đi trước? Mục tiêu: Người đứng đầu Liên đoàn Nhân viên Chính phủ Hoa Kỳ cho biết chính quyền Trump đã lạm dụng tình trạng thử việc của công nhân "để tiến hành một đợt sa thải hàng loạt có động cơ chính trị, nhắm vào nhân viên không phải vì hiệu suất làm việc mà vì họ được tuyển dụng trước khi Trump nhậm chức". Một phát ngôn viên của OPM cho biết, "Thời gian thử việc là sự tiếp tục của quá trình ứng tuyển việc làm, không phải là quyền được tuyển dụng lâu dài".

.

⦿ ---- Tai hại: thế hệ trẻ, kỹ năng mới lại bị Trump đuổi trước. Một thành viên cấp cao tại Viện Brookings cho biết một vấn đề khi sa thải những người đang trong thời gian thử thách là họ là bộ phận trẻ nhất của lực lượng lao động. "Thế hệ bùng nổ trẻ em đang nghỉ hưu khắp nơi, vì vậy thực tế những người bạn muốn giữ lại có lẽ là hầu hết những người hiện đang trong thời gian thử thách", Elaine Kamarck cho biết, nói rằng điều đó loại bỏ những kỹ năng đó.

.

⦿ ---- Mới dọn tới thủ đô, vừa thấy tuyết là bị Musk sa thải. Một nhân viên của Bộ Giáo dục đang trong thời gian thử thách vừa chuyển đến Washington vào mùa hè năm ngoái để làm công việc giúp đỡ người khuyết tật, một động thái đã sử dụng hết toàn bộ tiền tiết kiệm của cô, theo tờ Washington Post. Email nói rằng cô ấy đã nghỉ việc vào ngày hôm đó được gửi đến khi cô ấy đang làm việc ở nhà vì tuyết rơi. Người giám sát của cô ấy nhanh chóng gọi điện, nói rằng anh ấy cũng vừa bị sa thải qua email. "Tôi có cần hoàn thành công việc không?" cô ấy hỏi anh ấy.

.

⦿ ---- Hầu hết người Mỹ cho rằng tổng thống phải tuân thủ các phán quyết của Tòa án Tối cao, theo một cuộc khảo sát mới. Cuộc khảo sát do Đại học Marquette công bố hôm thứ Năm cho thấy 83% số người được hỏi tin rằng tổng tư lệnh nên tuân thủ các luật do các thẩm phán Tòa án Tối cao quyết định. Tuy nhiên, 17% cho biết tổng thống có quyền bỏ qua và bác bỏ các quyết định đó.Cuộc khảo sát phát hiện ra rằng nhiều người trả lời là đảng Cộng hòa hơn là những người độc lập và đảng Dân chủ cho rằng tổng thống có thể bỏ qua phán quyết của tòa án. Cuộc khảo sát diễn ra ngay sau khi Tổng thống Trump phản đối hệ thống tòa án. Các thẩm phán liên bang đã chận đứng một số sắc lệnh hành pháp của tổng thống nhằm định hình lại chính phủ Hoa Kỳ. Những phán quyết đó đã chặn các kế hoạch không được tiến hành, ít nhất là tạm thời. Một số vụ việc có thể được đưa lên Tòa án Tối cao bảo thủ.Trump và các đồng minh của ông đã chỉ trích các thẩm phán vì đã chặn các biện pháp này và câu hỏi về thẩm quyền hành pháp của tổng thống và các biện pháp kiểm tra và cân bằng đã được đưa ra ánh sáng.Cuộc khảo sát cho thấy 87%m số người được hỏi ủng hộ quyền của Tòa án Tối cao trong việc xem xét và coi các luật do Quốc hội thông qua là bất hợp pháp. Tất cả các nhóm đảng phái đều có quan điểm gần như ngang nhau về vấn đề này. Chỉ hơn một nửa, 51%m, người Mỹ chấp thuận công việc mà Tòa án Tối cao đang làm, đây là mức ủng hộ cao nhất mà tòa án này nhận được trong ba năm qua.⦿ ---- Một nhóm 14 tiểu bang đã kiện Elon Musk, Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) của ông và Tổng thống Trump vào thứ năm, với lý do rằng những nỗ lực cắt giảm chi tiêu của chính phủ của tỷ phú công nghệ này là vi hiến. Liên minh các tiểu bang, do New Mexico đứng đầu, cáo buộc rằng vai trò rộng lớn của Musk với tư cách là người đứng đầu DOGE vi phạm Điều khoản Bổ nhiệm của Hiến pháp vì Musk chưa được Thượng viện xác nhận."Quyền lực dường như vô hạn và không bị kiểm soát của ông Musk nhằm tước bỏ lực lượng lao động của chính phủ và xóa bỏ toàn bộ các bộ chỉ bằng một nét bút hoặc một cú nhấp chuột sẽ gây sốc cho những người giành được độc lập cho đất nước này", họ viết. "Không có văn phòng nào của Hoa Kỳ, ngoài Tổng thống, có toàn quyền của nhánh hành pháp, và quyền hạn rộng lớn hiện được trao cho một cá nhân chưa được bầu và chưa được xác nhận là trái ngược với toàn bộ cấu trúc hiến pháp của quốc gia", họ tiếp tục.Các tiểu bang — Arizona, Michigan, California, Connecticut, Hawaii, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Oregon, Rhode Island, Vermont và Washington cùng với New Mexico — đang yêu cầu tòa án cấm Musk và nhóm DOGE của ông thực hiện nhiều hành động khác nhau. Họ tìm cách ngăn chặn CEO Tesla và các trợ lý của ông thực hiện các thay đổi đối với việc giải ngân tiền công quỹ, hợp đồng chính phủ, quy định hoặc nhân sự, cũng như tiếp cận hoặc thay đổi hệ thống dữ liệu.⦿ ---- Bị kiện vì nhiều nhấn viên da màu và nhiều nữ nhân viên: tại sao ít da trắng? Bộ trưởng Tư pháp Missouri Andrew Bailey (R) đã đệ đơn kiện Starbucks, cáo buộc chuỗi cà phê quốc tế này đã vi phạm luật chống phân biệt đối xử của liên bang và tiểu bang. Trong đơn kiện được đệ trình chính thức vào thứ Ba, Bailey cáo buộc công ty Starbucks đã tham gia vào các hoạt động tuyển dụng dựa trên chủng tộc và giới tính, phân biệt đối xử bất hợp pháp với nhân viên và cung cấp một số chế độ đào tạo và việc làm dành riêng cho các nhóm được chọn.Ông còn cáo buộc thêm rằng các sáng kiến được thiết kế để ưu tiên tính đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) cuối cùng lại trở thành sự phân biệt đối xử bất hợp pháp. Đơn kiện, trích dẫn dữ liệu việc làm từ năm 2020 và 2024, khẳng định rằng nhân viên của Starbucks đã trở nên "nhiều phụ nữ hơn và ít da trắng hơn" theo thời gian. Bailey cho rằng chuỗi cà phê này sử dụng hạn ngạch để định hình lực lượng lao động và ban giám đốc của mình, với lý do rằng các chính sách của công ty gây bất lợi cho những nhân viên khác.Theo bản ghi nhớ năm 2021 từ Starbucks, cũng được trích dẫn trong vụ kiện, công ty đã đặt ra và theo dõi các mục tiêu hòa nhập và đa dạng hàng năm — hướng tới mục tiêu ít nhất 30% đại diện BIPOC ở cấp độ công ty và 40% ở cấp độ bán lẻ và sản xuất vào năm 2025. BIPOC là đề cập đến những nhân viên là người da đen, người bản địa hoặc người da màu.Theo vụ kiện, lực lượng lao động tại Hoa Kỳ của Starbucks là 69% phụ nữ và 49% BIPOC vào năm 2020, và những con số đó đã chuyển sang 70,9% phụ nữ và 46,5%m tính đến tháng 9 năm 2024. (Ghi chú: BIPOC là "Black, Indigenous, or people of color.")⦿ ---- Trump cơ nguy chìm xuồng: Harry Enten của CNN cảnh báo rằng một trong những điểm mạnh của Tổng thống Donald Trump với cử tri có thể nhanh chóng trở thành một gánh nặng.Nhà phân tích đã đưa ra các cuộc thăm dò cho thấy lạm phát là vấn đề hàng đầu mà cử tri muốn tổng thống tập trung vào trong 100 ngày đầu tiên tại nhiệm, với 34% coi đó là mối quan tâm hàng đầu của họ và 21% khác xác định nền kinh tế, nói chung, là mối lo ngại chính của họ."Tôi xin nói rõ ràng", Enten nói. "Lạm phát đã đè bẹp nhiệm kỳ tổng thống của Joe Biden, nó đã ăn tươi nuốt sống nhiệm kỳ đó. Nếu Donald Trump không cẩn thận, lạm phát sẽ đè bẹp nhiệm kỳ tổng thống của ông và ăn tươi nuốt sống nhiệm kỳ tổng thống, bởi vì đó là nơi người dân Mỹ muốn ông tập trung. Họ muốn ông tập trung vào việc giải quyết cuộc khủng hoảng lạm phát, vấn đề lạm phát và hạ giá cả". Người dẫn chương trình Sara Sidner nói thêm, "Tôi sẽ tính toán một chút ở đây. Tôi chỉ muốn chỉ ra rằng lạm phát và nền kinh tế [cộng lại] là 55%. Ý tôi là, về cơ bản là tất cả mọi thứ".Vấn đề đối với Trump là hầu hết cử tri – bao gồm gần một nửa số đảng viên Cộng hòa – không cảm thấy ông ấy tập trung đủ mạnh vào những vấn đề đó, Enten cho biết, và dữ liệu lạm phát được công bố vào thứ Tư cho thấy giá cả bất ngờ tăng trong tháng đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai của ông. Enten cho biết. "Họ tin rằng Donald Trump không tập trung vào mục tiêu. Trump có tập trung đủ vào lạm phát không? Không đủ – 66%, tức là 2/3 đất nước. Chỉ 1/3 đất nước nói rằng ông ấy tập trung đúng mức. Hãy xem này: 48% đảng viên Cộng hòa nói rằng Trump không tập trung đủ vào vấn đề lạm phát, và đó là vấn đề số một trong tâm trí của cử tri."⦿ ---- Tổng thống Trump đã công bố kế hoạch áp thuế "công bằng và có đi có lại" đối với các đối tác thương mại của Hoa Kỳ hôm thứ năm. Trump nói với các phóng viên trước khi ký sắc lệnh hành pháp "Kế hoạch công bằng và có đi có lại" tại Phòng Bầu dục: "Họ tính thuế hoặc áp thuế quan đối với chúng ta và chúng ta tính thuế họ chính xác như vậy. Nó công bằng với tất cả mọi người. Không quốc gia nào khác có thể phàn nàn".Khi được hỏi liệu giá cả ở Hoa Kỳ có tăng lên vì thuế quan hay không, Trump trả lời "không nhất thiết", tờ New York Times đưa tin. "Giá cả có thể tăng đôi chút trong ngắn hạn", Trump nói. Các quan chức cho biết kế hoạch bao gồm việc chống lại các loại thuế giá trị gia tăng phổ biến ở châu Âu. Trump đã ra lệnh cho các quan chức chuẩn bị một báo cáo theo từng quốc gia trong vòng 180 ngày để xác định hành động "khắc phục" của thuế quan. Howard Lutnick, người được ông đề cử làm bộ trưởng thương mại, cho biết cuộc điều tra sẽ hoàn tất vào ngày 1 tháng 4.Trump đã nói sau đó rằng sẽ có thuế nhập cảng "trên và ngoài" thuế có đi có lại đối với hàng nhập cảng bao gồm xe hơi, dược phẩm và chất bán dẫn, NBC News đưa tin. Các nhà phân tích thương mại cho biết kế hoạch này có khả năng làm tăng chi phí cho người Mỹ cũng như là một "cơn ác mộng quan liêu" để quản lý, theo tờ Washington Post đưa tin."Có đi có lại có vẻ hấp dẫn. Nhưng hãy nhớ ai là người trả thuế: Đó là công ty nhập cảng Hoa Kỳ và gánh nặng cuối cùng sẽ đổ lên đầu người tiêu dùng", Erica York, phó chủ tịch chính sách thuế liên bang của Tax Foundation cho biết. "Điều đó giống như tự bắn vào chân mình vì người khác đang tự bắn vào chân mình". Trump cho biết các quốc gia có thể sản xuất sản phẩm của họ tại Hoa Kỳ để tránh thuế quan và dự đoán rằng đất nước Hoa Kỳ sẽ "tràn ngập việc làm", theo tờ NY Times đưa tin.⦿ ---- Một email từ Văn phòng Quản lý Nhân sự cho biết, các đơn công chức liên bang nhận gói tiền đề từ chức sau đêm Thứ Năm sẽ không được chấp nhận theo lời đề nghị này. Các quan chức cho biết khoảng 75.000 công chức đã chấp nhận lời đề nghị được trả lương đến hết tháng 9 nếu họ từ chức trước thời hạn.Bước tiếp theo: sa thải. Tờ Washington Post đưa tin rằng DOGE của Elon Musk đã "khởi xướng việc sa thải hàng loạt nhân viên liên bang", khiến nhân viên tại OPM bị quá tải. Nhóm của Musk đã bắt đầu bằng cách sa thải những công nhân vẫn đang trong thời gian thử việc, chiếm khoảng 7% lực lượng lao động liên bang, tờ PWP đưa tin.Những người khác có thể khó bị sa thải hơn. AP đưa tin rằng các biện pháp bảo vệ pháp lý dành cho công chức được xây dựng trong hơn một thế kỷ có thể khiến việc sa thải các thành viên khác trong lực lượng lao động liên bang gồm 2,4 triệu người trở nên khó khăn hơn, ngoài khoảng 4.000 người được phân loại là người được bổ nhiệm chính trị. Đó là nhận định của Donald Kettl, cựu hiệu trưởng Trường Chính sách Công của Đại học Maryland, cho biết.Nguy hiểm vì Trump sa thải cả các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng. "Đây là bãi bỏ quy định bằng cách sa thải". Tờ New York Times đưa tin, việc sa thải, cũng như lệnh ngừng làm việc và dừng kiện tụng, đã "làm cản trở" công việc của nhiều cơ quan quản lý. Giáo sư Luật Adam Levitin của Georgetown cho biết: "Dưới thời chính quyền Trump, các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng liên bang đang nhanh chóng bị tước bỏ trong một quá trình vô luật pháp. Đây là bãi bỏ quy định [bảo vệ người tiêu dùng] bằng cách sa thải [công chức]".Tìm việc mới sẽ rất khó khăn. Tờ Wall Street Journal đưa tin, những công chức liên bang đã chấp nhận lời đề nghị mua lại hoặc bị đẩy ra ngoài theo những cách khác có thể thấy khó khăn hơn dự kiến trong việc tìm kiếm một công việc mới. Tristan Layfield, một huấn luyện viên nghề nghiệp tại Detroit, người đã lắng nghe hàng chục công liên bang trong vài tuần qua, cho biết những người làm việc liên bang thường không có loại kinh nghiệm mà các công ty đang tìm kiếm, bao gồm cả việc đạt được mục tiêu bán hàng. Ông cho biết, công việc của chính phủ "không phải lúc nào cũng gắn liền với kết quả hữu hình".⦿ ---- Danielle Sassoon, Luật sư Hoa Kỳ tại Manhattan, đã từ chức hôm thứ năm sau khi nhận lệnh từ Bộ Tư pháp buộc hủy bỏ hồ sơ truy tố tham nhũng đối với Thị trưởng Thành phố New York Eric Adams. Lý do chính trị được đưa ra để hủy bỏ việc truy tố. Emil Bove III của bộ phận này, khi chấp nhận đơn từ chức của Danielle Sassoon, cho biết các quan chức tại Washington đã không đánh giá vụ án dựa trên giá trị của nó.Kevin Driscoll và John Keller, hai người đứng đầu bộ phận liêm chính công của Bộ Tư pháp, cũng đã từ chức vào thứ năm khi vụ án Adams được chuyển đến đó. Ba đơn từ chức này là sự phản đối cấp cao nhất đối với các tuyên bố kiểm soát Bộ Tư pháp của Tổng thống Trump cho đến nay, theo tờ New York Times đưa tin.Trong một bản ghi nhớ mà AP có được, Quyền Thứ trưởng Tư pháp Emil Bove đã yêu cầu các công tố viên ngay lập tức tạm dừng việc truy tố Thị trưởng Thành phố New York Eric Adams, mà ông mô tả là bị vấy bẩn về mặt chính trị. Ông cho biết lệnh này không phải được đưa ra vì sức mạnh hay yếu kém của vụ án, mà vì nó đã khiến Adams mất tập trung vào "sự chú ý và nguồn lực đầy đủ của mình vào vấn đề nhập cư bất hợp pháp và tội phạm bạo lực đã leo thang theo các chính sách của Chính quyền trước".⦿ ---- Thượng nghị sĩ Mitch McConnell đã nhắc đến cuộc chiến thời thơ ấu của mình với bệnh bại liệt vào thứ năm khi giải thích lý do tại sao ông lại bất đồng với Đảng Cộng hòa và Tổng thống Trump để bỏ phiếu chống lại việc bổ nhiệm Robert F. Kennedy Jr. - người đã nỗ lực làm suy yếu việc sử dụng vaccine - làm Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh của quốc gia."Trong cuộc đời mình, tôi đã chứng kiến vaccine cứu sống hàng triệu người khỏi những căn bệnh tàn phá trên khắp nước Mỹ và trên toàn thế giới", vị thượng nghị sĩ kỳ cựu của Kentucky cho biết trong một tuyên bố, WHAS đưa tin, bao gồm cả việc ông là người sống sót sau căn bệnh bại liệt thời thơ ấu. "Tôi sẽ không dung túng cho việc tái tranh tụng các phương pháp chữa trị đã được chứng minh, và hàng triệu người Mỹ cũng vậy, những người tin rằng sự sống sót và chất lượng cuộc sống của họ là nhờ vào phép màu khoa học".Thượng nghị sĩ Bill Cassidy, một bác sĩ, nằm trong số những người Cộng hòa đã phản đối những tuyên bố vô căn cứ của Kennedy về vaccine. Nhưng khi cuộc bỏ phiếu phê chuẩn của Thượng viện diễn ra vào thứ năm, chỉ có TNS McConnell, cùng với tất cả các Thượng nghị sĩ Dân chủ, bỏ phiếu chống. "Người dân, cha mẹ và gia đình có quyền thúc đẩy quốc gia khỏe mạnh hơn và yêu cầu hướng dẫn khoa học tốt nhất có thể về việc phòng ngừa và điều trị bệnh tật", McConnell nói sau đó. "Nhưng hồ sơ về việc buôn bán các thuyết âm mưu nguy hiểm và làm xói mòn lòng tin vào các tổ chức y tế công cộng không cho phép ông Kennedy lãnh đạo những nỗ lực quan trọng này." Nhưng xong rồi: Kennedy lên ghế Bộ trưởng Y tế, bất kể ông đã lên án vaccine ngừa COVID-19 và các vaccine khác, mà ông nói là sẽ gây ra bệnh tự kỷ.⦿ ---- UCLA đã đình chỉ 2 hội sinh viên ủng hộ Palestine hôm thứ Tư vì cho là phá hoại ngôi nhà ở Brentwood của một nhiếp chính UC và là một đại lý điện ảnh Hollywood nổi tiếng. Vào ngày 5 tháng 2/2025, người biểu tình đã tập trung trước nhà của nhiếp chính Jay Sures. UCLA cho biết những người biểu tình đã in dấu tay màu đỏ lên tường ngoài ngôi nhà của ông và giơ cao tấm biển có dòng chữ "Jonathan Sures, ông sẽ phải trả giá cho đến khi ông thấy ngày cuối cùng của mình".Những người biểu tình cũng bao vây xe của một thành viên gia đình Sures, ngăn cản "sự di chuyển tự do" của họ, theo đại học UCLA cho biết thêm. Sures, người giữ chức Phó chủ tịch của United Talent Agency, đại diện cho một số ngôi sao lớn nhất trong lĩnh vực truyền hình. Ông cũng là người Do Thái."Đó là lý do tại sao tôi đích thân thông báo với các bạn rằng Văn phòng Quản lý Hành vi Sinh viên của UCLA đã ban hành lệnh đình chỉ tạm thời đối với hai tổ chức sinh viên đã đăng ký là Sinh viên vì Công lý ở Palestine (Students for Justice in Palestine) và Sinh viên hậu đại học vì Công lý ở Palestine (Graduate Students for Justice in Palestine), dựa trên việc xem xét các báo cáo ban đầu về sự tham gia của 2 nhóm này trong một vụ xảy ra vào tuần trước tại nhà của UC Regent Jay Sures", theo Hiệu trưởng Julio Frenk của UCLA cho biết trong một thông điệp gửi toàn trường.⦿ ---- Đối với tất cả các môn toán được giảng dạy tại trường đại học, hệ thống Đại học Tiểu bang California (CSU) đang bối rối trước một bài toán số học mà họ chỉ còn chưa đầy năm tháng để giải quyết: Làm thế nào để tiếp tục hoạt động khi thống đốc đề xuất cắt giảm 375 triệu đô la từ ngân sách của mình. Nếu không có tiền, hệ thống đại học công lập bốn năm lớn nhất của quốc gia — tuyển sinh hơn 460.000 sinh viên — có khả năng sẽ phải chịu rất nhiều sự cắt giảm: ít giáo sư giảng dạy sinh viên hơn do sa thải và hợp đồng lao động không được gia hạn, các chương trình học thuật bị cắt giảm và hủy bỏ các chuyên ngành mà sinh viên đã ghi danh.Điều này đã xảy ra tại một số cơ sở, bao gồm Đại học San Francisco State và gần đây hơn là Đại học Sonoma State, nơi chủ tịch lâm thời có ý định thực hiện bước đi hiếm hoi là sa thải giảng viên có biên chế, chấm dứt các chuyên ngành và đóng cửa hoàn toàn các môn thể thao liên trường NCAA Division II của đại học.“Một trong những điều mà mọi người nhận thấy khi đến trường là bãi cỏ dường như không được cắt tỉa như trước đây, có rất nhiều rác và đồ bỏ đi xung quanh”, Emily F. Cutrer, quyền chủ tịch của Sonoma State, cho biết tại phiên điều trần của hội đồng quản trị Cal State vào cuối tháng trước. Và đó là tất cả trước khi Thống đốc Gavin Newsom vạch ra các khoản cắt giảm chi tiêu theo kế hoạch trong dự thảo ngân sách 2025-26 của ông vào tháng 1. Ngân sách cuối cùng sẽ được nộp vào cuối tháng 6.⦿ ---- Lên xe, lái về Mexico, sau gần 2 thập niên nhập lậu California: Sắc lệnh trục xuất hàng loạt của Tổng thống Donald Trump đang gây ra nỗi sợ hãi cho nhiều người không có tình trạng nhập cư. Một bà mẹ sinh ra ở Mexico, hiện đang sống tại Inland Empire đã quyết định trở về tiểu bang quê hương của mình. Maria, một bà mẹ không muốn tiết lộ danh tính vì sợ hãi, cho biết cô đã sống và làm việc tại Hoa Kỳ trong hơn 18 năm và mặc dù họ đã cố gắng sửa chữa tình trạng nhập cư của cô, nhưng cô vẫn không thành công.Quyết định trở về đất nước nơi cô sinh ra là một trong những quyết định khó khăn nhất đối với người mẹ này. Xuất thân từ tiểu bang Michoacán, cô đã tìm kiếm giấc mơ Mỹ trong gần hai thập niên làm việc trên đồng ruộng. Là mẹ của hai đứa con sinh ra tại đất nước này, ngày nay cô chỉ nghĩ đến hành trình đang chờ đợi cô bắt đầu lại, mặc dù cô đang tìm cách mang theo tất cả đồ đạc của mình.“Vâng, mọi thứ tôi đã mua, tivi, tủ lạnh và có thể là cả xe hơi của tôi. Sự thật là không nhiều và nếu tôi mang theo mọi thứ vì tôi không nghĩ mình sẽ quay lại, tôi có nhà ở đó và tôi dự định sẽ ở lại quê nhà,” Maria nói. Với những người như Maria, Lãnh sự quán Mexico, tại tất cả các văn phòng của mình tại Hoa Kỳ, có chương trình “Drive Home List”, cho phép công dân Mexico cư trú ở nước ngoài nhập cảng đồ gia dụng của họ miễn thuế nhập cảng.Một số đồ dùng này bao gồm: Quần áo và đồ nội thất gia đình; Thiết bị điện và đồ gia dụng, cũng như sách; Dụng cụ cá nhân. Xe cộ và dụng cụ sử dụng cho mục đích thương mại không nằm trong danh sách này. Mặc dù Maria đã quyết định không quay trở lại Hoa Kỳ, nhưng cô cho biết khi các con cô đến tuổi trưởng thành, cô sẽ ủng hộ quyết định của chúng nếu chúng muốn quay trở lại Hoa Kỳ. “Tôi nghĩ rằng khi chúng đến tuổi trưởng thành, chúng sẽ quay trở lại, không phải tôi, tôi sẽ ở lại đất nước của mình,” Maria nói.⦿ ---- Thống đốc California tương lai? Cựu Phó Tổng thống và ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris đang dẫn xa so với các ứng cử viên tiềm năng khác để kế nhiệm Thống đốc California Gavin Newsom vào năm 2026. Mặc dù không cho biết liệu bà có ý định tham gia tranh cử thống đốc hay không, Harris vẫn thống trị lĩnh vực các ứng cử viên Dân chủ tiềm năng trong cuộc thăm dò gần đây của Emerson College cho 2 báo The Hill và Inside California Politics.Cuộc thăm dò đã khảo sát những người theo đảng Dân chủ đã đăng ký tại California vào đầu tháng này, hỏi họ sẽ ủng hộ ai vào năm 2026. Câu trả lời áp đảo là Harris. Cựu Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ chuyển sang làm Phó Tổng thống Harris đã nhận được 57% ủng hộ, dễ dàng vượt qua người có số phiếu bầu cao thứ hai là cựu Dân biểu Quận Cam Katie Porter (9%). Trong số những người được thăm dò, 17% cho biết họ vẫn chưa quyết định sẽ chọn ai.Spencer Kimball, giám đốc điều hành của Emerson College Polling, cho biết: “Sự ủng hộ dành cho Harris mạnh mẽ nhất ở phụ nữ (60%), người gốc Tây Ban Nha (61%) và cử tri Dân chủ da đen (64%)”. “Nếu Phó Tổng thống Harris tham gia Bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ, bà sẽ bắt đầu với tư cách là người được yêu thích rõ ràng. Nếu không có Harris trong cuộc đua, cuộc bầu cử sơ bộ sẽ rất rộng mở”.⦿ ---- Bạn nghĩ mọi thứ trông có vẻ tệ hại bây giờ? Có vẻ như mọi thứ sẽ không tốt hơn trong thập tới, theo Atlantic Council (Hội đồng Đại Tây Dương), nơi khảo sát hàng trăm chuyên gia hàng năm để có được quan điểm của họ về tình hình Trái đất trong tương lai không xa. Triển vọng của họ trong năm nay: Thế giới sẽ trở nên tồi tệ hơn vào năm 2035, theo báo cáo Global Foresight mới nhất, trong đó trích dẫn những lo ngại về những thứ như số lượng vũ khí hạt nhân ngày càng tăng; nhiều cuộc chiếnt thế giới khác nhau; và "khả năng suy thoái dân chủ" trên toàn cầu (cảnh báo tiết lộ—chỉ một số ít người nghĩ rằng mọi thứ sẽ tốt hơn trên mặt trận đó).Một số phát hiện chính từ hơn 350 chuyên gia quốc tế được khảo sát, theo Axios:. Thế chiến thứ 3? Khoảng 2/5 số người được hỏi tin rằng chúng ta sẽ lao vào một cuộc chiến tranh thế giới khác trong vòng 10 năm nữa.. Liên minh hung hiểm: Khoảng 47% số người được khảo sát dự kiến một khối liên kết với Hoa Kỳ sẽ đối đầu vào năm 2035 với một khối bao gồm Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Hàn.. Đài Loan: Nói về Trung Quốc, khoảng 2/3 số người được hỏi nghĩ rằng TQ sẽ cố gắng chiếm Đài Loan bằng vũ lực trong thập niên tới.. Vũ khí hạt nhân: Và nói về Iran, gần 75% tin rằng họ sẽ "gia nhập câu lạc bộ vũ khí hạt nhân" vào năm 2035—thời điểm mà khoảng 1/2 số người được hỏi tin rằng một quả bom hạt nhân sẽ được sử dụng ở đâu đó trên thế giới.. Ukraine: Gần 47% số người được khảo sát tin rằng cuộc xâm lược của Nga ở đó sẽ kết thúc theo các điều khoản "phần lớn có lợi cho Nga", với 43% khác nghĩ rằng nó sẽ vẫn là một "cuộc xung đột đóng băng". Chỉ có 4% tin rằng mọi thứ sẽ kết thúc theo các điều khoản phần lớn có lợi cho Ukraine. Đây là sự thay đổi lớn so với báo cáo Global Foresight năm ngoái, trong đó cho thấy 54% số người được hỏi tin rằng Ukraine sẽ là thành viên của EU và 44% cho biết nước này sẽ là một phần của NATO vào năm 2034. Những phát biểu gần đây của Tổng thống Hoa Kỳ Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth đã làm giảm đáng kể khả năng xảy ra những sự kiện đó.Một số tin tốt: Những người được hỏi tỏ ra lạc quan một cách đáng ngạc nhiên về trí tuệ nhân tạo, ít nhất là khi liên quan đến các vấn đề thế giới. Mặc dù hầu hết người Mỹ không thích AI, nhưng phần lớn cảm thấy rằng "về cơ bản, AI sẽ tác động tích cực đến các vấn đề quốc tế", theo Axios. Nam giới và những người trên 50 tuổi có xu hướng có triển vọng tốt hơn về AI so với phụ nữ và người trẻ tuổi.⦿ ---- Tẩy xóa: Các tham chiếu đến người chuyển giới trên trang web của Cục Công viên Quốc gia (National Park Service) dành cho Tượng đài Quốc gia Stonewall (Stonewall National Monument) đã bị xóa hôm thứ năm như một phần trong nỗ lực liên tục của chính quyền Trump nhằm khiến các cơ quan liên bang chỉ công nhận hai giới tính. Theo tờ The New York Times, một phiên bản trước đó của trang chính của tượng đài được cho là có nội dung: "Trước những năm 1960s, hầu như mọi thứ về việc sống công khai như một người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới hoặc giới thứ ba (LGBTQ+) đều là bất hợp pháp." Trang chính hiện chỉ liệt kê "người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính" và sử dụng từ viết tắt LGB thay thế."Thật vô lý, Erik Bottcher, một thành viên hội đồng thành phố đại diện cho Greenwich Village (nơi có tượng đài), nói với tờ NY Times. "Đây là nỗ lực mới nhất nhằm xóa bỏ sự tồn tại của những người chuyển giới." Ông tiếp tục, "Cuộc nổi loạn ở Stonewall sẽ không xảy ra nếu không có những người chuyển giới. Việc cố gắng xóa bỏ sự tồn tại của họ là hoàn toàn đáng xấu hổ." Tượng đài này vinh danh cuộc bạo loạn Stonewall năm 1969, nơi hàng ngàn người biểu tình phản đối cuộc đột kích của cảnh sát vào quán bar dành cho người đồng tính nổi tiếng nhất của Thành phố New York, Stonewall Inn. Cuộc bạo loạn đóng vai trò là điểm then chốt trong phong trào đòi quyền cho người đồng tính, và tượng đài này là tượng đài quốc gia đầu tiên của Hoa Kỳ tôn vinh lịch sử LGBTQ.⦿ ---- Đài Loan: Một vụ nổ nghi là do khí gas xảy ra tại một cửa hàng bách hóa ở Đài Trung (Taichung) vào sáng thứ năm đã làm 20 người bị thương và ít nhất 4 người chết, và số người chết có khả năng sẽ tăng lên. Công tố Đài Trung đã xác nhận các trường hợp tử vong trong một tuyên bố vào chiều thứ năm. Vụ nổ đã gây hư hại nghiêm trọng cho Shin Kong Mistukoshi ở Quận Xitun của Đài Trung.Chính quyền Đài Trung đã thông báo khẩn cấp cho biết một vụ nổ khí gas đã xảy ra tại cửa hàng vào khoảng 11 giờ 30 sáng. Vào lúc 2 giờ chiều, Trưởng phòng Cứu hỏa Đài Trung Sun Fu-yu nói với các phóng viên rằng có công trình xây dựng trên tầng nơi xảy ra vụ nổố và cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định xem đây có phải là vụ nổ khí gas hay không. Vụ nổ lớn khiến các mảnh vỡ bay ra từ tầng 12 của tòa nhà Shin Kong Mitsukoshi. Nhiều người dùng mạng xã hội đã đăng các đoạn phim từ bên trong tòa nhà cho thấy mái nhà bị sập ở khu vực có bàn ăn.⦿ ---- Đài Bắc (Taipei) đã được xếp hạng trong top 20 thành phố tốt nhất ở Châu Á - Thái Bình Dương bởi một công ty tư vấn tiếp thị. Hôm thứ năm, Resonance Consultancy đã công bố báo cáo "Những thành phố tốt nhất Châu Á - Thái Bình Dương năm 2025". Resonance đã xếp hạng 100 thành phố có dân số trên 1 triệu người dựa trên "số liệu thống kê cốt lõi và các nguồn trực tuyến do người dùng tạo ra như Google, Tripadvisor và Instagram để đo lường chất lượng địa điểm khi nói đến các yếu tố trải nghiệm".Nhóm 10 thành phố hàng đầu, theo thứ tự: Singapore đứng đầu, tiếp theo là Tokyo, Seoul, Hồng Kông, Bắc Kinh, Bangkok, Sydney, Thượng Hải, Melbourne và Kuala Lumpur, trọn vẹn bảng 10 thành phố. Đài Bắc xếp thứ 16, chỉ kém Auckland một bậc và hơn Quảng Châu một bậc. Bản tin Taiwan News không nhắc gì tới Việt Nam.Resonance đã đánh giá cao Đài Bắc về mua sắm (thứ năm) và Chỉ số hệ thống chăm sóc sức khỏe (thứ sáu). Thủ đô của Đài Loan cũng xuất sắc về "khả năng sống" và "đáng yêu" ở vị trí thứ 12 và 18, trong khi đứng thứ 46 về sự thịnh vượng.Bảng xếp hạng lưu ý rằng các chính sách tiến bộ của Đài Bắc với tư cách là thủ đô đầu tiên của Châu Á hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới sẽ "biến nơi đây thành một môi trường hòa nhập và chào đón cho cả cư dân và du khách".⦿ ---- Hệ thống tiệm ăn Denny’s sẽ đóng cửa nhiều địa điểm hơn trong năm nay so với dự kiến trước đó. Chuỗi nhà hàng ăn uống quốc gia này cho biết họ có kế hoạch đóng cửa từ 70 đến 90 nhà hàng trong năm 2025, theo Robert Verostek, giám đốc tài chính của công ty, cho biết trong cuộc gọi với các nhà đầu tư vào ngày 12 tháng 2/2025. Ông lưu ý rằng điều này "bao gồm một số tiệm đóng cửa liên quan đến việc hết hạn hợp đồng thuê".Vào tháng 10/2024, Denny’s đã thông báo rằng họ có kế hoạch đóng cửa 150 địa điểm trong năm sau. Chuỗi này đã đóng cửa 88 địa điểm vào năm ngoái, nghĩa là nếu đóng cửa ước tính cao nhất là 90 nhà hàng trong năm nay, họ sẽ đóng cửa thêm gần 30 địa điểm so với thông báo trước đó. Việc đẩy nhanh việc đóng cửa các nhà hàng có lượng khách ít hơn sẽ cải thiện dòng tiền của bên nhượng quyền và cho phép họ tái đầu tư vào các sáng kiến thúc đẩy lưu lượng khách địa phương.⦿ ---- Nam California: Chuỗi tiệm thuốc tây Walgreens đã công bố kế hoạch đóng cửa 5 tiệm ở Nam California vào cuối tháng 3, với lý do "áp lực về quy định và hoàn trả tăng lên". Việc đóng cửa sẽ liên quan đến các địa điểm Whittier, trung tâm thành phố Los Angeles, Orange (Quận Cam), Placentia và Stanton. Công ty cho biết những "áp lực" đó đã ảnh hưởng đến khả năng chi trả các chi phí liên quan đến tiền thuê nhà, nhân sự và vật tư. Do đó, khoảng 93 nhân viên có thể bị ảnh hưởng.Walgreens đã công bố "chương trình tối ưu hóa dấu chân" vào năm ngoái. Kế hoạch này bao gồm việc đóng cửa khoảng 1.200 cửa hàng trong ba năm. Công ty cho biết khoảng 500 trong số các lần đóng cửa này sẽ diễn ra trong năm tài chính 2025.⦿ ---- Maryland: tình lừa. Khi chúng ta kỷ niệm tình yêu vào Ngày lễ tình nhân này, một số người nhận ra rằng họ đã yêu nhầm người. Anh Tran không tìm kiếm tình yêu cho đến một ngày cô nhận được yêu cầu kết bạn từ một người lạ trên Facebook. "Và tôi nhấp vào đó, và anh ấy bắt đầu nói chuyện với tôi", Tran nói. Người đàn ông thuyết phục Tran cho anh ta số điện thoại của cô và họ bắt đầu nhắn tin. "Anh ấy nói chuyện với tôi hàng ngày, hàng ngày", Tran nói.Và anh ta nói với cô rằng anh ta là một bác sĩ lưu động làm việc vài tuần ở Hy Lạp. Họ trò chuyện thêm 6 tuần nữa rồi anh ta xin vay tiền để trả lương cho nhân viên của mình. "Anh ta nói, 'Nếu em giúp anh vay số tiền này, anh sẽ hoàn thành công việc của mình, [anh sẽ] hoàn thành sớm hơn và sau đó anh có thể về nhà sớm hơn", Tran nhớ lại. Cô Tran chuyển cho anh ta vài nghìn đô la và sau đó anh ta cần thêm. Và khi công việc hoàn thành, anh ta khai rằng mình đã bị giam tại sân bay và phải vay thêm tiền để trả thuế."Và anh ta đã vay khoảng 12.000 đô la, 17.000 đô la, 22.000 đô la, 15.000 đô la, 6.000 đô la và 20.000 đô la", Tran nói. "Tổng số tiền anh gửi cho anh chàng này là bao nhiêu?" Mallory Sofastaii của WMAR-2 News đã hỏi. “100.000 đô la không bao gồm một số phí chuyển khoản”, Tran trả lời.Tran đã tỉnh ra rằng đó là lừa đảo và gọi điện cho anh ta. Cô đã báo cáo với ngân hàng của mình và họ đã có thể thu hồi được 5.000 đô la, nhưng cô đã mất số tiền còn lại. Clay Campbell, giám đốc tiếp thị của Văn phòng Better Business Bureau của Maryland cho biết: “Kẻ lừa đảo đã hứa với nạn nhân rằng họ sẽ trả lại toàn bộ số tiền đã đặt cọc trước, nhưng tất nhiên, điều đó đã không xảy ra.” Theo Ủy ban Thương mại Liên bang, năm ngoái, 42.399 nạn nhân đã báo cáo mất 823 triệu đô la. Không phải ai cũng báo cáo. Trên thực tế, hầu hết mọi người đều không báo cáo, vì vậy con số đó rất lớn.Văn phòng của Campbell nhận được hàng trăm báo cáo về lừa đảo tình cảm mỗi năm, bao gồm cả báo cáo của Tran, và cho biết có những mô hình rõ ràng: “Những chiến thuật gây áp lực cao để khiến bạn hành động ngay tại thời điểm đó mà không cần sử dụng logic và họ đang sử dụng cảm xúc để khiến bạn hành động ngay tại đó. Một dấu hiệu rõ ràng khác là nếu họ từ chối gặp mặt trực tiếp hoặc bịa ra lý do tại sao họ không thể trò chuyện qua video. Người yêu của Tran cho biết anh ta không thể FaceTime vì anh ấy làm việc tại một bệnh viện."⦿ ---- HỎI 1: Người châu Âu thời kỳ đầu có thể đã ăn não và tủy xương của kẻ thù?ĐÁP 1: Đúng vậy. Người châu Âu thời kỳ đầu có thể đã ăn não và tủy xương của kẻ thù. Trong một nghiên cứu mới, một nhóm các nhà khảo cổ học đã kiểm tra xương của ít nhất 10 người từ nền văn hóa Magdalenian cổ đại. Bằng chứng cho thấy người Magdalenian đã cắt mở hộp sọ của các xác chết và moi não ra. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng các kỹ thuật hình ảnh để xác định các loại vết và vết cắt cũng "liên quan đến việc lấy tủy ở xương dài". Đồng tác giả chính của nghiên cứu tin rằng nó chỉ ra hành vi ăn thịt người trong chiến tranh chứ không phải bất kỳ nghi lễ tang lễ nào. Nghiên cứu đã được công bố vào tuần trước trên tạp chí Scientific Reports. Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh đã tăng ở các tiểu bang của Hoa Kỳ ban hành lệnh cấm phá thai ?ĐÁP 2: Đúng vậy. Các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Năm rằng tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh đã tăng ở các tiểu bang của Hoa Kỳ ban hành lệnh cấm phá thai hoặc các hạn chế nghiêm ngặt sau khi Tòa án Tối cao lật ngược phán quyết mang tính bước ngoặt đảm bảo quyền được phá thai. Theo các nhà nghiên cứu, trên khắp 14 tiểu bang nơi phá thai bị cấm hoặc bị cấm sau 6 tuần mang thai theo luật có hiệu lực từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022, ước tính có 478 ca tử vong ở trẻ sơ sinh mà lẽ ra đã không xảy ra nếu các hạn chế không được áp dụng. Chi tiết: