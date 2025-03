- Hà Nội: truy tố nhà báo Huy Đức - Giảm thuế thì phải có tiền chỗ khác để bù vào: nhiều Dân Biểu Cộng Hòa hôm nay cắt bớt Medicaid. - Hạ viện trình dự luật: Trump sẽ có quyền mua, thâu tóm Greenland để sau đó đổi tên thành "Red, White and Blueland" - Thủ tướng Canada: Canada sẽ trả đũa thuế quan của Trump phù hợp, và cũng không có chuyện tiểu bang thứ 51

Nhà báo Huy Đức (Trương Huy San) bị truy tố về "lợi dụng các quyền tự do dân chủ". (Wikipedia ghi lời nhà văn Nguyễn Quang Lập: ... có trí lực để viết những bài báo như Huy Đức cũng không ít người, cũng không ít người có thể viết hay hơn, nhưng có cái tâm sáng trưng như thằng Huy Đức để nói thẳng, nói to những điều tâm huyết như nó thì quả là hiếm...")

- Giảm thuế thì phải có tiền chỗ khác để bù vào: nhiều Dân Biểu Cộng Hòa hôm nay cắt bớt Medicaid.

- Hạ viện trình dự luật: Trump sẽ có quyền mua, thâu tóm Greenland để sau đó đổi tên thành "Red, White and Blueland"

- Thủ tướng Canada: Canada sẽ trả đũa thuế quan của Trump phù hợp, và cũng không có chuyện tiểu bang thứ 51

- TQ: Mỹ áp thuế 25% đối với thép và nhôm là vi phạm nghiêm trọng các quy tắc WTO.

- 3 hãng xe Mỹ báo động: Trump áp thuế thép, nhôm sẽ làm giá xe hơi tăng, lợi nhuận giảm, và cũng không tăng việc

- Các sàn giao dịch chứng khoán Mỹ sụt thêm

- Trump: cần giảm lãi suất kèm với tăng thuế quan

- Giá dầu giảm hơn 1% vì lo ngại về tác động của thuế quan do Trump áp đặt

- Trump tuyên bố Mỹ không cần mua Gaza, nhưng Mỹ sẽ làm chủ, sẽ chiếm Gaza. Ngoại trưởng Mỹ Rubio thở dài

- PTT Vance sẽ gặp Zelensky của Ukraine tuần này. Trump nói: người Ukraine có thể trở thành người Nga lúc nào đó, nhưng phải nộp lại cho Mỹ 500 tỷ đô đã viện trợ bằng đất hiếm

- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth: Ukraine sẽ mất đất, cũng không vô được NATO

- 8 cựu tổng thanh tra kiện Trump vì sa thải họ phi pháp

- Một quận đỏ đậm MAGA (82,3% bầu cho Trump) ở Tennessee xin Trump cho tiếp tục sản xuất đồng xu một xu để cứu viện làm ở đây

- Google bị phàn nàn đã nhuộm trắng da bằng cách vuốt ve Trump bằng cách xóa dấu tích về Tháng Lịch sử Người da đen, Tháng Lịch sử Phụ nữ và Tháng Tự hào.

- Các hãng Mỹ sa thải hàng loạt, mất hàng trăm triệu đô vì USAID đóng cửa bất ngờ làm kẹt 103 triệu đô chưa thanh toán và 500 triệu đô thuốc, thực phẩm và hàng trong các kho ụ cơ nguy hư hỏng.

- Vua Abdullah II của Jordan gặp Trump xong, nói sẽ chống di tản dân Palestine ra khỏi Gaza và Bờ Tây, và cần 2 nhà nước

- Tòa kháng án đã bác yêu cầu của Trump về việc dỡ bỏ lệnh tòa dưới về chặn Trump đóng băng tài trợ.

- Musk kiếm hàng chục tỷ đô từ Bộ Quốc Phòng, nhưng Musk gỡ bỏ nhiều chương trình các công ty khác

- Trump chửi mắng "các thẩm phán chính trị cao" vì cứ chận các sắc lệnh ông ký

- Chris Hughes (đồng sáng lập Facebook) ra trang Substack để nhận định tình hình xem Trump, Musk làm suy yếu Mỹ sập ra sao

- Musk, đứng bên Trump ở Bạch Ốc: không cắt giảm, chính phủ Mỹ sẽ phá sản

- Sam Altman (GĐ OpenAI): chưa có tin Musk muốn mua với giá 97,4 tỷ đô

- EPA: 11 nhân viên DEI và 160 nhân viên công lý môi trường đã bị cho nghỉ việc

- Bạch Ốc cấm phóng viên AP vào vì còn xài chữ "Vịnh Mexico", phải sửa thành Vịnh Hoa Kỳ

- Elon Musk: không xung đột lợi ích với Pentagon mặc dù có hợp đồng kiếm tiền từ Bộ Quốc phòng.

- Elon Musk thú nhận tung tin sai: 50 triệu đô để mua bao cao su là gửi tới Châu Phi, không gửi tới Gaza

- Trump nói rằng Trump sẽ tuân thủ lệnh tòa án nhưng sẽ kháng cáo.

- Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nói Tòa đừng cản trở Trump và Musk

- Cổ phiếu Tesla giảm, tới thấp nhất kể từ cuối tháng 11/2024

- Báo Salon: Elon Musk kiếm lợi nhờ nhiều công trình liên bang tài trợ các khoa học gia, bây giờ Musk cắt tiền nghiên cứu khoa học

- LHQ: cần duy trì lệnh ngừng bắn ở Gaza

- Nga: Mỹ sẽ thả một công dân Nga để đổi Nga đã thả về Mỹ giáo viên Marc Fogel

- Trong 5 năm, FBI khui thêm 2.400 hồ sơ cũ về vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy

- 2 du khách Mỹ tắm biển Bahamas, bị cá mập cắn

- Ventura: cậu học sinh 15 tuổi bị bắt vì cướp có súng

- San Francisco, San Jose: 2 khu học chánh suy tính đóng cửa cả chục trường học, sa thải giáo viên vì học sinh giảm

- Cảnh sát Quận San Bernardino xin công chúng giúp xác định 2 tên cướp

- HỎI 1: Cần giáo dục về dinh dưỡng ở bậc trung học? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Vitamin D sẽ giúp sức khỏe cho cả thai phụ và thai nhi? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-12/2/2025) ⦿ ---- Các sàn giao dịch chứng khoán tại Thành phố New York đã lao dốc sâu hơn vào vùng tiêu cực vào thứ Tư sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát tiêu dùng tại Hoa Kỳ đã tăng lên 3% vào đầu năm, vượt quá ước tính của các nhà phân tích. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 442 điểm hoặc 0,96%. Chỉ số Nasdaq 100 giảm 1,04% và Chỉ số S&P 500 giảm mạnh 0,97%. Đồng euro giảm 0,35% so với đồng bạc xanh, bán ở mức 1,03264. Tổng thống Donald Trump sáng thứ Tư đã lên mạng đổ tội lạm phát là do Tổng Thống Joe Biden. Nhưng thực tế, các lệnh áp thuế quan của Trump đang làm tăng giá nhiều thứ.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết hôm thứ Tư rằng lãi suất nên được hạ xuống, "điều này sẽ đi đôi với các mức thuế quan sắp tới". Cục Dự trữ Liên bang đã quyết định giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách tiền tệ mới nhất vào ngày 29 tháng 1/2025.

Chủ tịch Fed là Jerome Powell cho biết ngân hàng trung ương Hoa Kỳ sẽ không hạ lãi suất cho đến khi thấy "tiến triển thực sự" trong việc đưa lạm phát mục tiêu 2% hoặc thị trường lao động yếu đi. Báo cáo mới nhất về thước đo lạm phát ưa thích của Fed, chỉ số giá PCE, đưa lãi suất hàng năm ở mức 2,6%.

⦿ ---- Giá dầu giảm hơn 1% vào hôm thứ Tư khi các nhà đầu tư lo ngại về tác động của thuế quan do Hoa Kỳ áp đặt đối với một loạt hàng nhập cảng. Biện pháp mới nhất của chính quyền Trump, mức thuế 25% đối với tất cả thép và nhôm nhập cảng, sẽ có hiệu lực vào ngày 12 tháng 3 và gây ra phản ứng từ các đối tác thương mại của Washington, bao gồm Liên Âu EU và Canada. Một số nhà kinh tế và giám đốc điều hành ngành cảnh báo thuế quan sẽ dẫn đến sự sụt giảm nhu cầu chung, bao gồm cả năng lượng.

Giá dầu thô hỗn hợp West Texas Intermediate (WTI) cho các giao dịch trong tháng 3 đã giảm 1,24% vào lúc 5:50 sáng theo giờ miền Đông và đạt 72,38 đô la một thùng. Brent cho các giao dịch của tháng 4 đã giảm 1,04% và được bán với giá 76,16 đô la một thùng vào lúc 5:51 sáng theo giờ miền Đông.

⦿ ---- Hà Nội: Nhà báo Huy Đức (Trương Huy San) bị truy tố về "lợi dụng các quyền tự do dân chủ". Theo bản tin TTXVN: "Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trương Huy San (sinh năm 1961, trú tại phường 14, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo quy định tại Điều 331, khoản 2 - Bộ luật Hình sự. Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã chuyển hồ sơ vụ án này tới Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để nghiên cứu, đưa ra xét xử theo thẩm quyền. Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2024, Trương Huy San đã tự thu thập thông tin, tài liệu, soạn thảo và đăng trên Facebook cá nhân “Truong Huy San (Osin Huy Duc)” nhiều bài viết, trong đó có 13 bài viết có nội dung xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân."

Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA nhận định: "Không lâu trước khi bị bắt, trên trang Facebook cá nhân của ông mà sau đó không còn truy cập được, nhà báo Huy Đức đăng tải bài viết “Những suy nghĩ không rời rạc”, trong đó ông viết rằng “việc tái lập các ban Đảng thời ông Nguyễn Phú Trọng là một bước lùi về chính trị”.

“Tuy cảm phục mức độ liêm chính, về mặt vật chất, của ông Nguyễn Phú Trọng, dân chúng vẫn chưa thấy các dấu hiệu chứng tỏ sẽ có ‘đổi mới II’ trong nhiệm kỳ cuối của ông. Nếu cho đến ngày nghỉ hưu, ông không đưa ra được một lộ trình chính trị để đất nước dân chủ hơn, sự sạch sẽ của ông sẽ là vô nghĩa”, ông viết."

Đài BBC Tiếng Việt ghi nhận: "Một bài viết khác có nhan đề "Một quốc gia không thể phát triển dựa trên sự sợ hãi" cũng trên trên Facebook Truong Huy San nói về quyền lực của Bộ Công an trong hệ thống chính trị và điều hành nhà nước.

"Việt Nam đang duy trì một thể chế tương đồng với Trung Quốc. Việt Nam nên học Trung Quốc ở những điều họ đúng: Bộ trưởng công an không phải là ủy viên bộ chính trị. Có lẽ Đảng Cộng sản Trung Quốc coi công an là công cụ của bộ chính trị chứ không để bộ chính trị trở thành con tin của công an."

Ông cũng đề nghị "Bộ Công an cũng không nên cấu trúc như hiện nay mà nên tách chức năng điều tra khỏi lực lượng cảnh sát..."

"Không có quốc gia nào có thể phát triển bền vững dựa trên sự sợ hãi. Tôi tin là giờ đây, Đại tướng Tô Lâm sẽ tư duy như một nguyên thủ chứ không phải tư duy như một người nắm chắc Bộ Công an, đặt quyền lợi quốc gia lên trên lợi ích của ngành," bài viết nêu."

Đài Á Châu Tự Do RFA cũng ghi nhận về một tác phẩm quan trọng của nhà báo Huy Đức: "Ông San, người từng tham chiến ở Campuchia trong đoàn quân tình nguyện của Việt Nam, là một nhà văn và viết cho báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Diễn đàn Doanh nghiệp, Nông thôn Ngày nay, Sài Gòn Tiếp thị với nhiều bài báo được công chúng biết đến. Blog Osin của ông trở lên nổi tiếng với nhiều bài viết mang tính thời cuộc. Ông ra mắt cuốn ‘Bên Thắng Cuộc’ cuối năm 2012 và gây được sự chú ý ở Việt Nam và cộng đồng người Việt khắp thế giới.

Theo đánh giá của Giáo sư Peter Zinoman, cựu Trưởng khoa Lịch sử tại University of California, Berkeley (Đại học Berkeley) thì cuốn sách này không giống như lịch sử chính thức ở Việt Nam, vốn mô tả Chiến tranh Việt Nam là cuộc xung đột giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, mà khẳng định rằng cuộc xung đột này cũng là một cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn, để lại cả một bên chiến thắng của Việt Nam và một bên thua cũng của Việt Nam. Vị học giả này cũng cho rằng ‘Bên Thắng Cuộc” là một trong số rất ít những tác phẩm thực sự đồng cảm với miền Nam- phía thua cuộc trong Chiến tranh Việt Nam, do một thành viên của phe chiến thắng miền Bắc viết ra. Sau khi ông San bị bắt, nhiều tổ chức nhân quyền như Theo dõi Nhân quyền (HRW), Phóng viên Không Biên giới (RSF), và học giả trên thế giới đã kêu gọi Hà Nội phóng thích ông."

Trang Wikipedia về Huy Đức có ghi lời nhận định từ một nhà văn trong nước:

"Nhà văn Nguyễn Quang Lập: ... có trí lực để viết những bài báo như Huy Đức cũng không ít người, cũng không ít người có thể viết hay hơn, nhưng có cái tâm sáng trưng như thằng Huy Đức để nói thẳng, nói to những điều tâm huyết như nó thì quả là hiếm..."

⦿ ---- Người phát ngôn của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), Olga Cherevko, cho biết hôm thứ Tư rằng lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza "phải được duy trì". Cherevko nói với Al Jazeera, đồng thời nói thêm rằng tình hình của người dân Palestine ở Gaza đang vô cùng khó khăn: "Không có lựa chọn nào khác. Không có lựa chọn nào. Chúng ta không thể quay lại những gì chúng ta đã có."

.

"Nhu cầu quá lớn. Toàn bộ dân số, gồm 2,1 triệu người, hiện đang cần hỗ trợ nhân đạo", bà tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh rằng "không có cuộc khủng hoảng nào trên thế giới có con số này khi 100% dân số đang cần hỗ trợ". Phát biểu của viên chức Liên hợp quốc được đưa ra sau khi Hamas tuyên bố sẽ hoãn việc thả nhóm con tin tiếp theo cho đến khi có thông báo mới và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đe dọa sẽ chấm dứt lệnh ngừng bắn nếu các con tin không được trả tự do như đã thỏa thuận trước đó. Tổng Thống Trump cũng đã tuyên bố mưa địa ngục sẽ đổ xuống nếu Hamas không thả hết con tin vào trưa Thứ Bảy.

⦿ ---- Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố hôm thứ Tư rằng Hoa Kỳ sẽ thả một công dân Nga bị giam sau khi Nga trả tự do cho Marc Fogel, một người Mỹ. Tại một cuộc họp báo, Peskov cho biết người này sẽ được trả về Nga "trong những ngày tới" nhưng không tiết lộ danh tính của người đó. Một ngày trước đó, Nga đã thả và trả lại Fogel, một giáo viên trường học người Mỹ bị bắt và bị kết án 14 năm tù vì tàng trữ cần sa dùng cho y tế.

Marc Fogel, một giáo viên lịch sử đến từ Mỹ bị Nga bắt giữ, đã trở về Hoa Kỳ và gặp Tổng thống Hoa Kỳ Trump tại Bạch Ốc. Fogel cho biết ông rất biết ơn Tổng thống Trump, đồng thời nói thêm rằng ông cảm thấy mình như "người đàn ông may mắn nhất trên Trái đất ngay lúc này". Ông cũng ca ngợi Tổng thống Nga Vladimir Putin, người mà ông gọi là "rất độ lượng và giống một chính khách" khi ân xá cho ông.

⦿ ---- Thủ tướng Canada Justin Trudeau phát biểu hôm thứ Tư tại một cuộc họp báo ở Brussels rằng mức thuế mà Washington áp lên nhôm và thép sẽ gây ra "mất việc làm tại Hoa Kỳ". Ông nhắc lại rằng Canada có ý định phản ứng một cách thích hợp, "theo cách có cân nhắc nhưng cực kỳ mạnh mẽ".

Ông đề cập rằng phản ứng của người dân Canada là "truyền cảm hứng", vì mọi người đang thay đổi kế hoạch của mình và cố gắng hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương, cũng như đa dạng hóa chuỗi cung ứng "đến những nơi như Châu Âu và Châu Á".

Trong khi đó, khi nói về khả năng đất nước của ông trở thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ, ông nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán như vậy là "không thể bắt đầu", đồng thời nói thêm rằng "không có cơ hội nào" để điều này xảy ra.

⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun hôm thứ Tư đã lên án quyết định áp thuế 25% đối với tất cả các mặt hàng thép và nhôm nhập cảng của Hoa Kỳ, gọi đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Guo nhấn mạnh rằng động thái này làm suy yếu "hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ" và không giải quyết được những thách thức kinh tế nội bộ của Hoa Kỳ. "Chủ nghĩa bảo hộ chẳng dẫn đến đâu cả, và chiến tranh thương mại hay thuế quan không có bên nào chiến thắng", ông tuyên bố, lặp lại sự đồng thuận rộng rãi trên toàn thế giới.

Những phát biểu của Guo nêu bật mối lo ngại ngày càng tăng về hiệu ứng lan tỏa của các chính sách bảo hộ trong bối cảnh toàn cầu chỉ trích thuế quan của Hoa Kỳ, với Ford mô tả chúng là "thảm họa" đối với ngành công nghiệp xe hơi. Francois Villeroy của Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã cảnh báo về những tác động tiêu cực đến nền kinh tế Khu vực đồng tiền chung Châu Âu, trong khi Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen lưu ý rằng thuế quan gây hại cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng. Hiệp hội Thép Châu Âu (EUROFER) ước tính rằng các biện pháp này có thể đe dọa 3,7 triệu tấn thép xuất cảng [từ Châu Âu], làm căng thẳng thêm quan hệ thương mại toàn cầu.

⦿ ---- Các lãnh đạo công nghiệp cho biết thuế nhập cảng thép của Tổng thống Donald Trump trong tuần này có thể gây ra thảm họa cho ngành sản xuất xe hơi Mỹ. Viẽn ảnh này có tham vọng củng cố ngành công nghiệp Hoa Kỳ, nhưng chúng có thể có tác động ngược lại. Vào ngày 12 tháng 3/2025, tất cả các mặt hàng thép nhập vào Mỹ sẽ bị đánh thuế tối thiểu 25%, kết quả của hai lệnh mà tổng thống đã ký hôm thứ Hai, trong đó cũng bao gồm thuế 25% đối với nhôm. Điều đó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến các công ty xe trong nước bao gồm Ford, GM và Stellantis — và khiến xe của các công ty này trở nên đắt hơn đối với người mua xe trong nước.

Các chuyên gia nói thuế đối với các sản phẩm quan trọng đến từ ngoài Hoa Kỳ gây áp lực lên nguồn cung vật liệu trong nước. Các tác động cung và cầu có thể đẩy chi phí lên cao. Sam Fiorani, nhà phân tích tại AutoForecast Solutions, đơn vị nghiên cứu ngành này, cho biết: "Các nhà sản xuất thép phải tìm cách tăng công suất và nhôm và thép có thể sẽ khan hiếm trong ngắn hạn. Sản xuất xe có nhiều phụ tùng chuyển động [xuyên biên giới], và việc tăng giá một trong những bộ phận quan trọng nhất của xe chỉ làm tăng giá của một sản phẩm vốn đã đắt đỏ”.

Theo nguồn thông tin mua xe từ Kelley Blue Book, giá giao dịch trung bình cho một chiếc xe mới tại Hoa Kỳ vào tháng 1 là 48.641 đô la — một khoản đầu tư lớn cho người tiêu dùng nhạy cảm với lạm phát. Fiorani cho biết “Thuế quan như thế này không có tác dụng gì để thúc đẩy ngành công nghiệp xe hơi trực tiếp”.

Đối với Jim Farley, Giám đốc điều hành hãng Ford, những hành động đầu tiên của Trump khi nhậm chức — bao gồm cả mức thuế 25% đối với hàng hóa đến từ Mexico và Canada, mặc dù đã bị trì hoãn một tháng — đã và đang thách thức hãng xe bản doanh ở Dearborn, Michigan.

Chính quyền Trump cũng đã đảo ngược chính sách về xe điện được đưa ra dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, nhắm vào cơ sở hạ tầng sạc bình EV, cũng như chỉ đạo xem xét các quy tắc về khí thải và tiết kiệm nhiên liệu của xe — tất cả đều có thể đóng vai trò trong kế hoạch giảm phát thải carbon của các nhà sản xuất xe. Các công ty xe hơi đã rút lại một số kế hoạch điện khí hóa trong bối cảnh thị trường thay đổi.

Hầu hết thép và nhôm của ba hãng sản xuất này đều đến từ Bắc Mỹ, bao gồm cả Ford; Giám đốc tài chính Sherry House đã lưu ý vào thứ Ba trong một hội nghị của Wolfe Research rằng 90% thép của công ty đến từ Hoa Kỳ và nhôm cũng không có sức cạnh tranh như vậy. Tuy nhiên, Farley đã nói vào thứ Ba trong cùng một hội nghị rằng "Cho đến nay, những gì chúng ta đang thấy là thêm rất nhiều chi phí và rất nhiều hỗn loạn", theo biên bản hội nghị.

“Chúng tôi lo ngại về những tác động hạ nguồn đối với các sản phẩm tiêu dùng như xe hơi”, theo lời Glenn Stevens Jr., giám đốc điều hành của MichAuto, một hiệp hội ngành công nghiệp xe của tiểu bang, cho biết. “Mối lo ngại bất cứ khi nào bạn có một kịch bản như thế này, và tôi không phải là nhà kinh tế, nhưng tôi theo dõi rất sát sao, là lợi ích ngắn hạn của giá thép và nhôm cao hơn đối với sản xuất trong nước bị lấn át bởi sự suy giảm các tác động hạ nguồn. Công nghiệp xe là một ngành kinh doanh rất cạnh tranh. Bạn không thể thay đổi chuỗi cung ứng rất nhanh chóng và chắc chắn bạn không thể thay đổi địa điểm sản xuất rất nhanh chóng”

Erik Gordon, giáo sư tại Trường Ross School of Business thuộc Đại học Michigan, cho biết nếu các nhà sản xuất xe hơi không thể tăng giá, họ sẽ mất lợi nhuận. “Sự đánh đổi [bù qua] là người mua xe có thể phải trả nhiều tiền hơn hoặc các nhà sản xuất có thể kiếm được ít tiền hơn, để đổi lại có nhiều việc làm hơn trong ngành thép của Hoa Kỳ và ít phụ thuộc hơn vào các công ty thép không phải của Hoa Kỳ.”

⦿ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth cho biết hôm thứ Tư rằng Hoa Kỳ "không tin rằng tư cách thành viên NATO của Ukraine là kết quả thực tế của một giải pháp đàm phán" cho cuộc chiến Nga-Ukraine. Ông cũng cho biết sẽ không thực tế khi mong đợi Ukraine quay trở lại biên giới trước năm 2014, bao gồm Crimea và các vùng lãnh thổ phía đông đã bị Nga sáp nhập, và nhắc lại rằng Hoa Kỳ sẽ không gửi quân đến Ukraine.

Hegseth chỉ trích sự phụ thuộc của Liên Âu vào sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, tuyên bố rằng Washington sẽ "không còn dung thứ cho một mối quan hệ mất cân bằng" và rằng sẽ tập trung vào biên giới của riêng mình và mối đe dọa từ Trung Quốc. "Bảo vệ an ninh châu Âu phải là điều bắt buộc đối với các thành viên châu Âu của NATO. Là một phần của điều này, châu Âu phải cung cấp phần lớn viện trợ sát thương và không sát trong tương lai cho Ukraine", ông nói tại một cuộc họp của Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine.

⦿ ---- Tám cựu tổng thanh tra Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện hôm thứ Tư chống lại Tổng thống Donald Trump và những người đứng đầu các bộ phận tương ứng của họ sau khi họ bị sa thải vào tháng 1. Các nguyên đơn lập luận rằng việc sa thải họ là "phi pháp và không có lý do" vì họ đã vi phạm một số luật liên bang được đưa ra "chính xác là sự can thiệp này vào việc thực hiện các nhiệm vụ giám sát quan trọng, phi đảng phái của họ".

Việc sa thải một tổng thanh tra đòi hỏi phải có thông báo trước 30 ngày cho Quốc hội cùng với "lý do chi tiết và cụ thể cho từng trường hợp" cho biện pháp này. Tuy nhiên, các nguyên đơn tuyên bố rằng, mặc dù không đáp ứng được cả hai điều kiện, họ vẫn mất quyền truy cập vào máy tính, điện thoại do chính phủ cấp và các thiết bị khác, và không được phép vào nơi làm việc của họ. Họ yêu cầu tòa án phục hồi chức vụ cho họ và ngăn chặn chính phủ cản trở họ thực hiện nhiệm vụ chính thức của mình.

⦿ ---- Giảm thuế thì phải có tiền chỗ khác để bù vào, và họ muốn cắt bớt Medicaid. Các Dân biểu Cộng hòa lãnh đạo Hạ viện hôm thứ Ba đã giảm nhẹ khả năng cắt giảm bảo hiểm y tế công Medicaid (tên là Medical tại California) khi họ tìm kiếm một dự luật phù hợp với khoản cắt giảm để tiết kiệm lên tới 2 nghìn tỷ đô la. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (R-La.) và Lãnh đạo phe đa số Steve Scalise (R-La.) đã tìm cách trấn an công chúng — và các thành viên có khả năng lo lắng trong nhóm của họ — rằng những thay đổi về Medicaid đang được thảo luận bao gồm các yêu cầu về công việc và giảm gian lận, chứ không phải các khoản cắt giảm mạnh như giảm mức hỗ trợ của liên bang cho các tiểu bang mở rộng Medicaid hoặc thiết lập mức trần bình quân đầu người.

Các nhà Cộng hòa tại Hạ viện đang tranh luận về mức độ cần cắt giảm sâu như thế nào để chi trả cho việc gia hạn cắt giảm thuế và tài trợ thực thi biên giới của Tổng thống Trump, và mức độ phản ứng dữ dội về mặt chính trị mà họ có thể chịu đựng được. Một trong những mục tiêu chính là Medicaid, chương trình do liên bang và tiểu bang tài trợ chung cung cấp bảo hiểm y tế cho hơn 72 triệu người Mỹ thu nhập thấp. Đảng Cộng hòa coi Medicaid là một chương trình đầy rẫy gian lận và lạm dụng và từ lâu đã tìm cách kiềm chế chi tiêu của chương trình này.

Nỗ lực cắt giảm chi tiêu cho Medicaid như một phần của việc bãi bỏ ObamaCare trong chính quyền đầu tiên của Trump đã thất bại, và cuộc tranh cãi sau đó đã góp phần khiến họ mất đa số trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018. Nhưng sau khi giành được quyền kiểm soát cả hai viện của Quốc hội và Bạch Ốc vào tháng 11/2024, đảng Cộng hòa đang cố gắng một lần nữa.

"Hãy xem, Medicaid chưa bao giờ bị đưa vào danh sách cắt giảm", Johnson nói trong một cuộc họp báo. "Nếu bạn loại bỏ gian lận, lãng phí và lạm dụng trong Medicaid, bạn sẽ có một khoản tiền lớn để chi cho các ưu tiên thực sự của đất nước". Johnson cũng đề cập đến các yêu cầu về công việc đối với những người khỏe mạnh (able bodied: có thể lao động). "Bạn biết đấy, công việc tốt cho bạn, bạn tìm thấy phẩm giá trong công việc. Và những người không làm điều đó, chúng tôi sẽ cố gắng thu hút sự chú ý của họ", Johnson nói.

Ủy ban Ngân sách Hạ viện sẽ công bố nghị quyết ngân sách vào hôm nay, thứ Tư, trước phiên điều trần vào ngày mai, thứ Năm. Nghị quyết sẽ bao gồm các hướng dẫn chung cho các ủy ban để tìm cách tiết kiệm. Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đang chịu áp lực ngày càng tăng để đưa ra nghị quyết ngân sách nhằm thúc đẩy các ưu tiên chính sách trong nước của Trump.

Đảng Cộng hòa tại Quốc hội đang tìm cách sử dụng quy trình hòa giải ngân sách để thông qua các mục trong danh sách mong muốn của Trump, nếu thành công, sẽ cho phép đảng này tránh được sự phản đối của đảng Dân chủ tại Thượng viện. Một dự luật hòa giải chỉ cần đa số phiếu bầu để thông qua Thượng viện, nhưng cả hai viện đều cần thông qua một bản thiết kế ngân sách giống hệt nhau.

Các yêu cầu về công việc sẽ tiết kiệm được khoảng 100 tỷ đô la trong một thập niên. Nhưng những người bảo thủ cứng rắn đang thúc đẩy con số cuối cùng là ít nhất 1,5 nghìn tỷ đô la đến 2 nghìn tỷ đô la, điều này có thể đòi hỏi phải cắt giảm Medicaid nhiều hơn nữa.

Theo ước tính của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, những thay đổi gây tranh cãi nhất, như giảm mức hỗ trợ của liên bang cho nhóm dân số mở rộng Medicaid và thiết lập mức trần bình quân đầu người (a per capita cap), sẽ tiết kiệm được 561 tỷ đô la và lên tới 900 tỷ đô la trong một thập niên.

Hôm thứ Ba, Scalise không loại trừ khả năng tiếp tục cắt giảm Medicaid, nhưng ông cũng cho biết trọng tâm chính là các yêu cầu về công việc. “Yêu cầu công việc trong Medicaid là nơi bạn sẽ bắt đầu”, Scalise cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên CNBC. “Khi chúng ta đang thâm hụt, việc thêm nhiều người vào các chương trình của chính phủ và loại họ khỏi bảo hiểm của khu vực tư nhân không có nhiều ý nghĩa”.

Sau đó, ông nói với các phóng viên rằng ông muốn để các ủy ban có thẩm quyền tìm ra các chi tiết cụ thể về chính sách. “Có rất nhiều sự lãng phí trong Medicaid mà chúng tôi sẽ xác định, bạn biết đấy, các cải cách khác đang được xem xét”, Scalise cho biết.

Một yếu tố phức tạp tiềm ẩn khác là chính Trump, người gần đây đã đưa Medicaid vào danh sách các chương trình mà ông tuyên bố sẽ không động đến. Trump khi tranh cử 2024 đã hứa không cắt giảm Medicaid. Nhưng cuộc thảo luận về cắt giảm Medicaid hôm thứ Ba và hôm cho thấy viễn ảnh cắt giảm là thực tế, vì Trump cũng cam kết cắt giảm thuế. Nghĩa là, tiền cắt bảo hiểm y tế sẽ chảy qua tiền giảm thuế.

⦿ ---- Một quận đỏ đậm MAGA ở Tennessee đã kêu gọi Tổng thống Donald Trump xem xét lại lệnh của ông đối với Bộ Tài chính về việc ngừng sản xuất đồng xu một xu. Người dân ở Quận Greene, nơi có Artazn LLC - hãng sản xuất tất cả các đồng xu một xu không đóng dấu của cả nước, đã cảnh báo rằng sẽ có tình trạng mất việc làm ào ạt nếu Quốc hội chấp thuận động thái này, The Greenville Sun đưa tin. Jeff Taylor, Giám đốc điều hành của Greene County Partnership, cho biết ông thất vọng vì quyết định của Trump sẽ khiến "người Mỹ" mất việc làm tại quận này, nơi đã bỏ phiếu 82,3% cho tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2024.

Americans for Common Cents, một nhóm ủng hộ đồng xu một xu với Artzan, cho biết, "chi phí chung tại Mint sẽ vẫn còn [nếu đồng xu một xu bị loại bỏ] và sẽ cần được hấp thụ bởi các đồng xu khác, làm tăng chi phí cho mỗi đơn vị của chúng. Ngoài ra, nếu không có đồng xu một xu, nhu cầu về đồng xu năm xu sẽ tăng lên để lấp đầy khoảng trống trong các giao dịch có giá trị nhỏ". Trump đã công bố biện pháp cắt giảm chi phí mới vào tuần trước, viết trên Truth Social, “Trong thời gian quá dài, Hoa Kỳ đã đúc những đồng xu mà thực sự có giá hơn 2 xu. Thật lãng phí!”

⦿ ---- Vuốt ve Trump và da trắng thượng đẳng? Người dùng Google đã phàn nàn rằng ngày bắt đầu của Tháng Lịch sử Người da đen, Tháng Lịch sử Phụ nữ và Tháng Tự hào (Black History Month, Women's History Month, and Pride Month) không còn xuất hiện trong lịch trực tuyến và lịch di động của công ty. Một số người dùng cáo buộc Google cố gắng lấy lòng chính quyền Trumpi, nhưng công ty cho biết thay đổi này được thực hiện nhiều tháng trước khi Tổng thống Trump đắc cử vào năm ngoái, theo báo The Verge. Công ty cho biết họ đã làm việc với timeanddate.com trong hơn một thập niên để hiển thị các ngày lễ công cộng và lễ kỷ niệm quốc gia, nhưng hệ thống trở nên khó sử dụng sau khi "một tập hợp các khoảnh khắc văn hóa rộng hơn" được thêm vào nhiều năm trước.

"Việc duy trì hàng trăm khoảnh khắc theo cách thủ công và nhất quán trên toàn cầu là không thể mở rộng quy mô hoặc bền vững", Google cho biết trong một tuyên bố, theo AP. "Vì vậy, vào giữa năm 2024, chúng tôi đã quay lại chỉ hiển thị các ngày lễ công cộng và lễ kỷ niệm quốc gia từ timeanddate.com trên toàn cầu, đồng thời cho phép người dùng tự thêm các khoảnh khắc quan trọng khác". Tháng của Người bản địa, Tháng Di sản Do Thái, Tháng Di sản Tây Ban Nha và Ngày tưởng niệm Holocaust (Indigenous People Month, Jewish Heritage Month, Hispanic Heritage Month, and Holocaust Remembrance Day) cũng không còn xuất hiện trên lịch theo mặc định nữa.

CNBC loan tin rằng Google đã thực hiện nhiều thay đổi gần đây hơn "phù hợp với môi trường chính trị thay đổi ở Hoa Kỳ", bao gồm việc loại bỏ các mục tiêu đa dạng và đổi Vịnh Mexico thành "Vịnh Hoa Kỳ" trong Google Maps. Khi được báo Guardian hỏi liệu họ có tiếp tục sản xuất Google Doodles để kỷ niệm những tháng như Tháng Lịch sử Người da đen hay không, công ty cho biết, "Google tiếp tục tích cực kỷ niệm và quảng bá những khoảnh khắc văn hóa như một công ty trong các sản phẩm của chúng tôi" với các tính năng bao gồm danh sách phát Tháng Lịch sử Người da đen trên YouTube.

⦿ ---- Tổng thống Trump đã nói rõ rằng ông sẽ đưa nhựa trở lại, và cũng muốn đưa bóng đèn sợi đốt (incandescent lightbulbs) và bồn cầu kém hiệu quả trở lại. Ông đã tuyên bố vào thứ Ba rằng ông sẽ ra lệnh cho Cơ quan Bảo vệ Môi trường khôi phục các tiêu chuẩn về bóng đèn và thiết bị sử dụng nước về mức đã áp dụng trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông, Reuters đưa tin. Vào năm 2019, ông nói rằng bóng đèn tiết kiệm năng lượng khiến mọi người trông có màu cam. "Bóng đèn mới đắt hơn nhiều lần, và tôi ghét phải nói điều này, nó không khiến bạn trông đẹp bằng", ông nói vào thời điểm đó.

Cùng năm đó, Trump phàn nàn rằng nhờ có bồn cầu tiết kiệm nước, người Mỹ buộc phải xả "10 lần, 15 lần thay vì một lần". hực tế, Tổng thống Cộng hòa George HW Bush là người đầu tiên đưa ra các tiêu chuẩn về bồn cầu hiệu suất cao vào năm 1992, nhưng khi đó, Tổng thống Biden đã áp dụng các tiêu chuẩn mới trong nhiệm kỳ của mình, bao gồm cả việc giới hạn mức sử dụng nước cho các thiết bị như bồn rửa, vòi sen, máy giặt và máy rửa chén. Dưới thời Biden, Bộ Năng lượng cũng đã thực hiện một kế hoạch bắt đầu loại bỏ dần bóng đèn không tiết kiệm năng lượng vào năm 2028, nhưng trong thông báo của mình, Trump cho biết ông có kế hoạch đưa trở lại "các tiêu chuẩn thông thường về BÓNG ĐÈN".

⦿ ---- Trong số những thông tin đáng lo ngại trong báo cáo của USAID từ Tổng thanh tra đã bị sa thải ngay sau khi ban hành báo cáo: Có gần 500 triệu đô la thực phẩm đang nằm trên tàu, tại cảng và trong các nhà kho trong bối cảnh chính quyền Trump đóng băng nguồn tài trợ cho USAID và chúng có nguy cơ bị hỏng. "Khi thực phẩm không đến được nơi cần đến, chúng sẽ bị chôn lấp và điều đó gây ra hậu quả tàn khốc", theo chuyên gia bên ngoài nói với CBS News.

Bạch Ốc đã sa thải tổng thanh tra của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID vào thứ Ba, các quan chức cho biết, một ngày sau khi văn phòng của ông cảnh báo rằng việc chính quyền Trump giải thể USAID đã khiến việc giám sát 8,2 tỷ đô la tiền quỹ nhân đạo chưa chi tiêu trở nên gần như bất khả thi. Một trong những quan chức nói với AP rằng Bạch Ốc không đưa ra lý do sa thải Tổng thanh tra Paul Martin. Các quan chức đã biết về việc sa thải nhưng không được phép bình luận công khai và phát biểu với điều kiện giấu tên.

Tổng thanh tra thường là những cơ quan giám sát được tài trợ độc lập gắn liền với các cơ quan chính phủ và có nhiệm vụ loại bỏ lãng phí, gian lận và lạm dụng. Chính quyền Trump trước đó đã thanh trừng hơn một chục tổng thanh tra. "Hãy xem điều gì xảy ra khi bạn viết một báo cáo chỉ trích chính quyền này: Họ sa thải bạn ngay ngày hôm sau", Michael Missal, cựu tổng thanh tra tại Bộ Cựu chiến binh, nói với tờ Washington Post. "Điều này làm giảm sự giám sát độc lập và đó chính xác là điều chúng ta cần ngay bây giờ". Missal nằm trong số những người bị Trump sa thải vào tháng trước.

⦿ ---- Các hãng Mỹ sa thải hàng loạt, mất hàng trăm triẹu đôla vì làm việc xong mà hóa đơn chưa trả. Một vụ kiện được đệ trình vào thứ Ba cáo buộc rằng việc USAID tan rã đang khiến các doanh nghiệp Mỹ phải trả hàng trăm triệu đô la tiền hóa đơn chưa thanh toán cho công việc đã hoàn thành. Vụ kiện cho biết lệnh đóng băng viện trợ nước ngoài đột ngột của chính quyền cũng đang buộc các nhà cung cấp và nhà thầu của Hoa Kỳ cho USAID phải sa thải hàng loạt, bao gồm cho nghỉ tạm 750 nhân viên tại một công ty, Chemonics International có trụ sở tại Washington.

Đối với Chemonics, một trong những đối tác lớn hơn của USAID, việc đóng băng tài trợ có nghĩa là 103 triệu đô la trong các hóa đơn chưa thanh toán và gần 500 triệu đô la trong thuốc men, thực phẩm và các hàng hóa khác do USAID đặt hàng bị đình trệ trong chuỗi cung ứng hoặc cảng, theo đơn kiện.

Riêng đối với các mặt hàng y tế, việc không giao hàng "đúng hạn có khả năng dẫn đến tới 566.000 ca tử vong do HIV/AIDS, sốt rét và các nhu cầu sức khỏe sinh sản chưa được đáp ứng, bao gồm 215.000 ca tử vong ở trẻ em", đơn kiện cho biết. Hồ sơ khẳng định rằng chính quyền không có thẩm quyền chặn các chương trình và nguồn tài trợ do Quốc hội yêu cầu mà không được chấp thuận.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance sẽ gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine vào thứ Sáu 14/2/2025 sau nhiều năm Vance chỉ trích việc Hoa Kỳ tiếp tục tài trợ cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga. Vance sẽ gặp Zelensky bên lề Hội nghị An ninh Munich (Munich Security Conference), theo một phát ngôn viên của Vance đã xác nhận với Fox News Digital, ngay trước chuyến đi của đặc phái viên Hoa Kỳ Keith Kellogg tới Ukraine vào ngày 20/2/2025.Trump tuyên bố hôm thứ Ba 11/2/2025 rằng ông cũng sẽ cử Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đến gặp Zelenskyy tại Ukraine. Donald Trump đã đưa ra một giọng điệu mới, cực kỳ coi nhẹ đối với Ukraine và cuộc chiến chống lại Nga—ngay trước cuộc gặp giữa Phó Tổng thống JD Vance với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky."Họ [chính phủ Ukraine] có thể đạt được thỏa thuận [hòa bình], họ có thể không đạt được thỏa thuận, họ có thể sẽ là người Nga một ngày nào đó, hoặc họ có thể không phải là người Nga một ngày nào đó, nhưng chúng ta sẽ có tất cả số tiền này ở đó... Tôi muốn lấy lại nó", Tổng thống Trump nói với Bret Baier của Fox News vào tối thứ Hai.“Tôi đã nói với họ [chính phủ Ukraine] rằng tôi muốn số đất hiếm tương đương, khoảng 500 tỷ đô la”, tiếp tục, tăng gấp ba lần yêu cầu của mình đối với sự hấp dẫn mới nhất của mình. “Và về cơ bản, họ đã đồng ý làm điều đó. Vì vậy, ít nhất chúng ta không cảm thấy mình ngu ngốc. Nếu không, chúng ta thật ngu ngốc. Tôi đã nói với [Ukraine], 'Chúng tôi phải có được thứ gì đó, chúng tôi không thể tiếp tục trả số tiền này.'”Đây chính xác là điều mà Vladimir Putin - người có quân đội chiếm đóng gần 1/5 lãnh thổ Ukraine tại thời điểm này - muốn nghe. Đây là sự tương phản hoàn toàn với cách tiếp cận của cựu Tổng thống Biden là cung cấp viện trợ cho Ukraine (và không mong đợi đất hiếm đáp lại) với lý do Ukraine đang bị xâm lược bất hợp pháp. Phiên bản "kết thúc chiến tranh" của Trump có thể chỉ là trao cho Nga mọi thứ mà Nga muốn.⦿ ---- Khi doanh nhân tỷ phú Elon Musk dẫn đầu nỗ lực chưa từng có nhằm cắt giảm chi tiêu của chính phủ, các công ty của Musk, trong vài năm qua, đã nhận được số tiền tài trợ ngày càng tăng thông qua các hợp đồng của chính phủ, theo dữ liệu chi tiêu của liên bang. Trong thập niên qua, các công ty SpaceX và Tesla của Musk đã được trao ít nhất 18 tỷ đô la trong các hợp đồng liên bang, theo dữ liệu chi tiêu -- trong đó SpaceX đã giành được hơn 17 tỷ đô la giá trị hợp đồng kể từ năm 2015.Các hợp đồng liên bang với SpaceX đã tăng gấp đôi vào đầu chính quyền Biden, tăng từ 1,1 tỷ đô la trong năm tài chính 2020 lên 2,2 tỷ đô la trong năm tài chính 2021. Các hợp đồng tiếp tục tăng dưới thời Biden, đạt 3,7 tỷ đô la trong năm tài chính 2024.Kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức vào tháng trước, Musk, với tư cách là người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ, đã không lãng phí thời gian để thực hiện nỗ lực của Trump nhằm cắt giảm chính phủ liên bang, bao gồm cả việc bị cáo buộc chấm dứt hàng trăm hợp đồng liên bang trên nhiều cơ quan và đưa ra các khoản mua lại cho hai triệu nhân viên chính phủ dưới hình thức đề nghị lãnh tiền để về vườn.Trong hai tuần đầu tiên của chính quyền mới, tài khoản X của DOGE tuyên bố đã chấm dứt các hợp đồng liên quan đến DEIA trị giá 1 tỷ đô la trên 30 cơ quan liên bang -- mặc dù tính chính xác của tuyên bố này rất khó xác minh do bản chất mơ hồ của nó. Bản thân Musk đã không thảo luận về các chi tiết cụ thể của các khoản cắt giảm.Tuần trước, tài khoản mạng xã hội chính thức của DOGE tuyên bố rằng họ đã tiết kiệm được hơn 270 triệu đô la chi tiêu của liên bang bằng cách chấm dứt hơn một trăm hợp đồng, bao gồm việc hủy đăng ký phương tiện truyền thông cho POLITICO, The New York Times và Associated Press mà Musk và các đồng minh của ông cho biết đã khiến Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính và NASA thiệt hại tới hàng triệu đô la.Những nỗ lực của Musk nhằm cắt giảm những gì ông gọi là chi tiêu lãng phí tại cơ quan vũ trụ của quốc gia diễn ra khi công ty SpaceX của ông là nhà thầu lớn thứ hai của cơ quan này. Trong thập qua, SpaceX đã kiếm được hơn 13 tỷ đô la từ các hợp đồng từ NASA, chỉ đứng sau số tiền được trao cho Viện California Institute of Technology.⦿ ---- Tòa kháng án đã bác yêu cầu của Trump về việc dỡ bỏ lệnh chặn đóng băng tài trợ. Một tòa kháng án liên bang đã bác bỏ yêu cầu của chính quyền Trump về việc dỡ bỏ lệnh của tòa án cấp dưới đã chặn tổng thống đơn phương đóng băng hàng tỷ đô la tiền tài trợ. Trong một lệnh dài 2 trang, một hội đồng gồm ba thẩm phán tại Tòa kháng án vòng một đã bác bỏ yêu cầu của Trump về việc hoãn hành chính lệnh cấm tạm thời của tòa án cấp dưới, chuyển cho tòa án quận để đưa ra lời giải thích về lệnh trước đó của mình.Toàn bộ 3 thẩm phán đưa ra quyết định đều được các tổng thống đảng Dân chủ đề cử vào vị trí thẩm phán. Khi đưa ra quyết định, các thẩm phán lưu ý rằng các luật sư của Bộ Tư pháp "không trích dẫn bất kỳ thẩm quyền nào để hỗ trợ cho lệnh hoãn hành chính của họ" hoặc nêu rõ tác hại mà họ phải chịu từ lệnh của tòa án cấp dưới."Tòa kháng án vòng này chưa giải quyết liệu lệnh hoãn hành chính theo yêu cầu ở đây có thể được ban hành hay không và khi nào, và có sự không chắc chắn được công nhận rộng rãi về những tiêu chuẩn nào hướng dẫn quyết định ban hành lệnh hoãn hành chính hay không", các thẩm phán nói thêm. Theo lệnh này, tòa án sẽ xem xét việc ban hành lệnh hoãn xét xử trong khi chờ kháng cáo vào cuối tuần này.⦿ ---- Ngoại trưởng Marco Rubio tỏ ra bực bội và thở dài vào thứ Ba khi một phóng viên hỏi Tổng thống Trump về kế hoạch "chiếm lấy" Gaza của ông. Tổng thống đã gặp Quốc vương Jordan tại Bạch Ốc để thảo luận về tối hậu thư của ông là cắt viện trợ cho Jordan và Ai Cập nếu họ không tuân thủ đề xuất của ông về việc tái định cư cho người Palestine như một phần trong kế hoạch của Hoa Kỳ về quyền sở hữu Gaza.Đầu tháng này, Trump đã công bố kế hoạch Mỹ sẽ mua Dải Gaza và biến vùng đất này thành một "khu phát triển bất động sản tuyệt đẹp". Đây là một lời khẳng định mà Trump đã nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên Bret Baier của Fox News được phát sóng vào thứ Hai. Sau đó, người dẫn chương trình đã yêu cầu tổng thống vào thứ Ba - người đi cùng với Rubio và Quốc vương Jordan, Abdullah II - xác nhận ý định của ông đối với vùng đất bị bao vây này trong cuộc họp báo của ông tại Bạch Ốc."Hôm nay, ông vừa nói rằng chúng sẽ không mua Gaza", phóng viên hỏi. Câu trả lời của Trump dường như đã khiến Ngoại trưởng Rubio phản ứng một cách cam chịu. "Chúng ta sẽ không phải mua [Gaza]", Trump nói với phóng viên. “Chúng ta sẽ làm chủ nó (sở hữu nó)… không ai có thể nghi ngờ điều đó.” )⦿ ---- Vua Abdullah II của Jordan đã đưa ra tuyên bố vào thứ Ba sau cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, trong đó ông nhấn mạnh "lập trường kiên quyết" của đất nước mình chống lại việc di tản người dân Palestine ra khỏi Dải Gaza và Bờ Tây (West Bank), nhấn mạnh đó là "lập trường thống nhất của người Ả Rập"."Ưu tiên của mọi người phải là tái thiết Gaza mà không phải di người dân, và giải quyết tình hình nhân đạo khó khăn ở Dải Gaza", ông đã tweet. Đức vua cũng ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho Israel và Palestine, và lưu ý tầm quan trọng của vai trò của Hoa Kỳ trong việc đạt được điều đó."Chúng tôi mong muốn Hoa Kỳ và tất cả các bên tiếp tục nỗ lực để củng cố lệnh ngừng bắn", nhà vua cho biết. "Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc hiệu quả với các đối tác của mình để đạt được hòa bình công bằng và toàn diện cho tất cả mọi người trong khu vực".⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chỉ trích "các thẩm phán chính trị cao" vào thứ Ba khi chính quyền mới của ông tiến gần hơn đến một cuộc xung đột hiến pháp với tòa án về kế hoạch cải tổ toàn diện chính phủ và tích lũy quyền lực tại Bạch Ốc. Với việc Đảng Cộng hòa kiểm soát Quốc hội và hoàn toàn trung thành với Trump, Trump đã phần lớn phớt lờ cơ quan lập pháp khi thực hiện các chính sách chưa từng có của mình.Nhưng ông đã phải đối mặt với sự phản đối ngày càng tăng từ tòa án kể từ khi nhậm chức cách đây ba tuần, với các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ đưa tin về hàng chục lệnh được ban hành chống lại chính quyền -- năm trong số đó chỉ riêng vào thứ Hai -- từ khoảng 40 vụ kiện.Khi tòa án và Trump ngày càng có vẻ như đang trên đà xung đột, ông đã chỉ trích: "Hàng tỷ đô la GIAN LẬN, LÃNG PHÍ VÀ LẠM DỤNG đã được phát hiện trong cuộc điều tra về Chính phủ điều hành kém cỏi của chúng ta. Bây giờ một số nhà hoạt động và thẩm phán chính trị cao muốn chúng ta chậm lại hoặc dừng lại. Mất đi động lực này sẽ rất bất lợi cho việc tìm ra SỰ THẬT, điều này đang trở thành thảm họa đối với những người tham gia điều hành Chính phủ của chúng ta. Còn nhiều điều phải tìm. Không có lý do nào!!!"Trump lần đầu tiên đụng độ với ngành tư pháp về nỗ lực đóng băng 3 nghìn tỷ đô la tiền trợ cấp và cho vay của liên bang, chương trình hoãn từ chức cho các nhân viên chính phủ và kế hoạch chuyển tù nhân chuyển giới đến nhà tù dành cho nam giới.Ông cũng đã đụng độ với các thẩm phán về việc bãi bỏ quyền công dân theo nơi sinh, đưa những người di cư Venezuela đến Vịnh Guantanamo, cắt giảm tài trợ cho Viện Y tế Quốc gia, sa thải một cơ quan giám sát đạo đức của chính phủ và cho những người lao động từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) nghỉ phép.Các lệnh cấm đã được áp dụng đối với từng hành động này và có thêm tin xấu vào thứ Ba khi một thẩm phán liên bang ra lệnh cho Trump khôi phục một loạt các trang web về sức khỏe cộng đồng đã bị xóa vào tháng trước. Nhưng mối lo ngại đang gia tăng rằng Trump cuối cùng có thể bất chấp các phán quyết, gây ra một cuộc khủng hoảng hiến pháp toàn diện.Phó Tổng thống JD Vance đã làm dấy lên đồn đoán về một cuộc đụng độ sắp tới, tuyên bố trong một bài đăng trên mạng xã hội vào Chủ Nhật rằng các thẩm phán không có thẩm quyền "kiểm soát quyền lực hợp pháp của hành pháp". Thực tế, Hiến pháp Hoa Kỳ trao cho các thẩm phán liên bang quyền phán quyết các vụ án liên quan đến tổng thống như một phần trong vai trò giám sát các nhánh khác của chính phủ."Nếu bạn tin rằng bất kỳ tòa án liên bang nào trong số nhiều tòa án đã ra phán quyết chống lại bạn cho đến nay đang vượt quá thẩm quyền theo luật định hoặc Hiến pháp của họ, thì bạn có thể kháng cáo", Liz Cheney, cựu Dân Biểu Cộng hòa và là người chỉ trích Trump, trả lời. "Bạn không thể nổi giận bỏ cuộc chỉ vì bạn đang thua. Đó là sự chuyên chế.""Đây không chỉ là suy nghĩ của một anh chàng có nhiều ý tưởng khác nhau", nhà bình luận công nghệ và người theo dõi Musk kỳ cựu Kara Swisher nói về CEO của SpaceX và Tesla. "Bước tiếp theo là làm rỗng ruột ngành tư pháp và cũng không tuân theo các phán quyết của họ, vốn chống lại những nỗ lực của Musk. Đây là một cuộc đảo chính rất rõ ràng, đối với những người không chú ý."Trong khi đó, đảng Cộng hòa đã vội vã hiệu chỉnh lại các lập trường bảo thủ được bày tỏ công khai về chính phủ và ngành tư pháp hiện khiến họ không đồng điệu với Trump. Tom Cotton, chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, đã bác bỏ USAID là "đội tiên phong của phe cánh tả toàn cầu" - bốn năm sau khi biên soạn một báo cáo mô tả cơ quan này là một công cụ "mạnh mẽ" trong "cuộc chiến kinh tế lâu dài với Trung Quốc".⦿ ---- Tổng thống Donald Trump sẽ có quyền đổi tên Greenland nếu một dự luật mới được trình lên Quốc hội trở thành luật. Dự luật do Dân biểu Buddy Carter (R-GA) trình lên hôm thứ Hai sẽ cho phép Trump tham gia đàm phán để "mua hoặc thâu tóm" Greenland và đặt tên là "Red, White and Blueland" (Vùng đất đỏ, trắng và xanh da trời). "Nước Mỹ đã trở lại và sẽ sớm lớn mạnh hơn bao giờ hết với việc bổ sung Red, White, and Blueland", Carter cho biết trong một tuyên bố với tờ New York Post.Ông nói thêm: "Tổng thống Trump đã xác định đúng việc mua lại Greenland hiện là ưu tiên an ninh quốc gia và chúng tôi sẽ tự hào chào đón người dân của mình gia nhập quốc gia tự do nhất từng tồn tại khi Tổng thống ký kết thỏa thuận quan trọng này". Đạo luật Red, White, and Blueland năm 2025, nếu được thông qua, sẽ đảm bảo rằng các thủ tục giấy tờ của liên bang được cập nhật theo tên mới trong thời hạn sáu tháng. Tổng thống đã nhiều lần nói rằng ông muốn thâu tóm hòn đảo Bắc Cực, một lãnh thổ tự trị thuộc sở hữu của Đan Mạch, trong một thời gian khá dài, mặc dù Đan Mạch khăng khăng nói rằng Greenland không phải để bán.⦿ ---- Chris Hughes, người đồng sáng lập Facebook, đã ra mắt trang Substack đầy lo lắng nhằm ghi lại những thay đổi chính trị và kinh tế nhanh chóng dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump vào thứ Ba. Trong bài viết đầu tiên của người đàn ông 41 tuổi này trên Marketcraft, Hughes lập luận rằng cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ từ lâu đã cố gắng giải mã cách các lực lượng thị trường có thể đạt được các mục tiêu chính trị như hạ thấp lạm phát hoặc tạo ra các nguồn năng lượng có thể liên quan, mà ông gọi là marketcraft.Nhưng Hughes giải thích rằng "khi marketcraft hoạt động tốt nhất, đó là vì các nhà lập pháp trao quyền cho một tổ chức biệt lập với một sứ mệnh rõ ràng và quyền quyết định để hoàn thành sứ mệnh đó". Quảng cáo cho cuốn sách sắp ra mắt của mình về chủ đề này, ông tuyên bố rằng Trump đang làm suy yếu nhà nước hành chính với sự trợ giúp của Elon Musk và Russ Vought. Ông viết: "Đó là một ranh giới khó đi và nó sẽ cản trở chính phủ trong ngắn hạn và làm rỗng khả năng cung cấp cho người Mỹ trong dài hạn".Hughes lập luận cho việc hồi sinh các thể chế chính phủ để đảm bảo thị trường phục vụ lợi ích chung, điều này trực tiếp chống lại các cuộc tấn công của chính quyền Trump vào hệ thống liên bang. Theo Hughes, cần có một tầm nhìn kinh tế mới có thể cân bằng quyền lực công để giảm chi phí và tăng lương, đồng thời giải quyết những thách thức dài hạn như biến đổi khí hậu và gián đoạn công nghệ.⦿ ---- Tỷ phú và doanh nhân Elon Musk, hiện đang lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), đã đến thăm Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Phòng Bầu dục hôm thứ Ba để theo dõi việc ký kết thêm các sắc lệnh hành pháp. Trong chuyến thăm của mình, Musk nhấn mạnh rằng nếu không cắt giảm chi tiêu liên bang, đất nước sẽ "phá sản", đồng thời nói thêm rằng "việc cắt giảm chi tiêu liên bang không phải là tùy chọn, mà là điều cần thiết".Trump ủng hộ Musk, tuyên bố rằng nếu ông nghĩ rằng có xung đột lợi ích với Musk, "chúng tôi sẽ không để ông Musk làm điều đó". Trong khi đó, ông trùm công nghệ chia sẻ rằng ông mong đợi sẽ bị giám sát chặt chẽ. Cả hai cũng nói rằng có "rất nhiều khoản hối lộ trong chính phủ". "Có thể có gần 1 nghìn tỷ đô la lãng phí mà chúng ta sẽ tìm thấy", tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố.⦿ ---- Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman cho biết hôm thứ Ba trong một bản ghi nhớ mà CNBC có được rằng công ty chưa nhận được "bất kỳ thông tin chính thức nào" từ tỷ phú và doanh nhân Elon Musk, sau các báo cáo về giá thầu 97,4 tỷ đô la của Musk đòi mua OpenAI."Cấu trúc của chúng tôi tồn tại để bảo đảm rằng không có cá nhân nào có thể kiểm soát OpenAI. Elon điều hành một công ty AI cạnh tranh và hành động của ông Musk không liên quan đến sứ mệnh hay giá trị của OpenAI. Đó là các chiến thuật nhằm làm suy yếu chúng tôi vì chúng tôi đang đạt được tiến bộ lớn", Altman tuyên bố trong bản ghi nhớ.Altman và Musk, những người từng làm việc cùng nhau, đã trao đổi những lời chỉ trích lẫn nhau sau khi các đưa tin về việc Musk muốn tiếp quản OpenAI, với sự hỗ trợ của các nhà đầu tư khác.⦿ ---- Hôm thứ Ba, Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA: Environmental Protection Agency) đã báo cáo rằng 11 nhân viên DEI và 160 nhân viên công lý môi trường đã bị cho nghỉ việc khi cơ quan này cố gắng tuân thủ các sắc lệnh hành pháp của Trump.Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp thực thi công việc của Bộ Hiệu quả Chính phủ và cho phép Elon Musk thực hiện các kế hoạch cắt giảm lực lượng lao động liên bang. Hai người đã xuất hiện cùng nhau tại Phòng Bầu dục, nơi Musk trả lời các câu hỏi lần đầu kể từ khi ra mắt DOGE. Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp vào chiều thứ Ba thực thi công việc của DOGE và cho phép Musk thực hiện các kế hoạch cắt giảm chính phủ liên bang và tăng hiệu quả nơi làm việc.⦿ ---- Bạch Ốc đã thông báo với hãng tin Associated Press rằng họ sẽ bị cấm "tham gia một sự kiện tại Phòng Bầu dục" nếu không điều chỉnh các tiêu chuẩn biên tập của mình theo sắc lệnh hành pháp của Trump đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Hoa Kỳ, theo Trưởng ban biên tập AP Julie Pace cho biết trong một tuyên bố.AP cho biết một trong những phóng viên của họ đã "bị chặn không cho tham dự lễ ký sắc lệnh hành pháp" vào chiều Thứ Ba. Tuyên bố này cũng nói thêm rằng "thật đáng báo động khi chính quyền Trump trừng phạt AP vì hoạt động báo chí độc lập" và lập luận rằng điều này "rõ ràng vi phạm Tu chính án thứ nhất".⦿ ---- Tỷ phú Elon Musk cho biết ông không xung đột lợi ích với Pnetagon mặc dù ông có hợp đồng với Bộ Quốc phòng. Khi được Rachel Scott của ABC News hỏi về việc liệu cuộc điều tra của ông về DOD có gây xung đột lợi ích do hợp đồng cá nhân của ông với Pentagon hay không, Musk trả lời "Không"."Không, vì bạn phải xem xét hợp đồng cá nhân và nói rằng, trước hết, tôi không phải là người, bạn biết đấy, nộp hợp đồng. Đó là những người ở SpaceX", ông nói, ám chỉ đến công ty hàng không vũ trụ của mình.⦿ ---- Elon Musk thừa nhận ông đã đưa ra tuyên bố không chính xác về các chuyến hàng bao cao su đến Gaza. Một phóng viên đã hỏi Musk về bình luận của ông khi tuyên bố rằng chính phủ liên bang đã chi 50 triệu đô la để cung cấp bao cao su cho Gaza và Hamas, trong khi thực tế số tiền đó được gửi đến một tỉnh ở Mozambique có tên là Gaza như một phần của biện pháp phòng ngừa HIV.Phóng viên đã yêu cầu Musk đảm bảo rằng lời nói của ông có thể tin cậy được. "Một số điều tôi nói có thể không đúng và cần phải được sửa lại", Musk trả lời. "Tất cả chúng ta đều mắc lỗi, nhưng chúng ta sẽ hành động để nhanh chóng sửa chữa mọi lỗi lầm".Trump và những người Cộng hòa khác đã nhiều lần đưa ra tuyên bố sai lầm đó trong vài tuần qua. Tuy nhiên, Musk đã bảo vệ quan điểm của mình rằng các chương trình nhân đạo như vậy cần phải bị cắt giảm. "Tôi không chắc chúng ta có nên gửi 50 triệu đô la bao cao su đến bất kỳ nơi nào không. Thành thật mà nói, tôi không chắc người Mỹ sẽ thực sự ưa thích về điều đó", ông nói. "Nếu nó đến Mozambique thay vì Gaza, tôi sẽ nghĩ, 'Được rồi, điều đó không tệ, nhưng bạn biết đấy, tại sao chúng ta lại làm vậy?'"⦿ ---- Trump nói rằng ông sẽ tuân thủ tòa án nhưng sẽ kháng cáo. Trump đã được hỏi về các lệnh của tòa án gần đây đã tạm thời chặn các hành động của DOGE, bao gồm cả việc cắt giảm ngân sách và nhân sự. Tổng thống cho biết ông sẽ "luôn tuân thủ tòa án", nhưng sẽ kháng cáo quyết định này. "Nhưng việc kháng cáo mất nhiều thời gian và tôi hy vọng nếu bạn trình cho thẩm phán một tấm séc tham nhũng, tôi hy vọng thẩm phán sẽ nói 'Trả lại cho người nộp thuế'", Trump nói.Musk được yêu cầu giải thích thêm về hành vi gian lận mà ông thấy trong Bộ Tài chính Hoa Kỳ, nhưng ông không đưa ra câu trả lời trực tiếp. "Những thứ chúng tôi đang làm với Bộ Tài chính rất cơ bản, thật khó tin là nó chưa từng xảy ra. Giống như mã phân loại thanh toán", ông tuyên bố mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết.⦿ ---- Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết tòa án nên 'lùi lại' và để DOGE hoạt động. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, một luật sư về hiến pháp, một lần nữa bảo vệ Elon Musk và DOGE, phản đối các lệnh của tòa án ngăn chặn các động thái của nhóm này."Tôi nghĩ tòa án nên lùi lại một bước và cho phép các quy trình này diễn ra", Johnson cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba. "Những gì chúng tôi đang làm là tốt và đúng đắn đối với người dân Mỹ. Những gì DOGE đang làm là đảm bảo rằng tiền thuế của người dân, tất cả chúng ta, được chi tiêu theo đúng mục đích".Một số thẩm phán, bao gồm một thẩm phán do Trump bổ nhiệm, đã ra phán quyết chống lại chính quyền và lập luận rằng các biện pháp cắt giảm, đóng băng và các lệnh khác của chính quyền có thể là vi hiến. Johnson nói thêm rằng ông "hoàn toàn đồng ý" với Phó Tổng thống JD Vance, người đã đăng bài vào cuối tuần này rằng "các thẩm phán không được phép kiểm soát quyền lực hợp pháp của cơ quan hành pháp".⦿ ---- Cổ phiếu của Tesla Inc. đã giảm mạnh xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 11 vào thứ Ba sau khi công ty sản xuất xe Trung Quốc BYD Company Limited thông báo sẽ mở rộng hệ thống lái xe thông minh của mình sang hầu hết các mẫu xe tiêu chuẩn, bao gồm cả xe điện chạy bằng pin BYD Seagull.Tập đoàn xe Trung Quốc này thông báo rằng họ sẽ tích hợp mô hình DeepSeep-R1 vào hệ thống lái xe thông minh của mình. Động thái này đã làm gia tăng mối lo ngại về việc cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa hai đại công ty xe điện và kéo cổ phiếu Tesla xuống.Cổ phiếu của công ty Tesla đã giảm 6,00% xuống còn 329,91 đô la một cổ phiếu vào lúc 1:31 chiều theo giờ miền Đông. Trong khi đó, cổ phiếu của BYD được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông đã đạt mức cao nhất mọi thời đại trong giờ giao dịch sau tin tức này.⦿ ---- Tỷ phú công nghệ Elon Musk dường như có những kế hoạch lớn cho tương lai của chính phủ liên bang — bao gồm việc cắt giảm hàng loạt bộ máy công chức và viết lại toàn bộ các hệ thống CNTT xử lý các chức năng công cốt lõi. Nhưng Amanda Marcotte đã viết cho báo Salon rằng cuộc tấn công mới nhất của Musk vào nghiên cứu khoa học đặc biệt khó chịu vì ông đang phá hủy chính những tổ chức đã làm giàu cho ông ngay từ đầu."Chính quyền đang cố gắng đơn phương cắt giảm hàng tỷ đô la từ Viện Y tế Quốc gia (NIH) và Quỹ Khoa học Quốc gia (NSF)", Marcotte viết. "Để bảo vệ điều này, Musk tuyên bố rằng đó là một 'sự lừa đảo' khi tiền tài trợ được dùng để trả lương, không gian phòng thí nghiệm và thiết bị, mặc dù không ai có thể tiến hành nghiên cứu khoa học mà không có những nhu cầu cơ bản này".Có khả năng Musk không có thẩm quyền pháp lý để làm điều này, như các thẩm phán liên bang đã cảnh báo. Tuy nhiên, điều nổi bật, bà tiếp tục, là trong khi "không có gì ngạc nhiên khi Trump ghét khoa học", Musk đã xây dựng sự nghiệp của mình bằng cách tôn sùng khoa học — và phụ thuộc chính xác vào loại nghiên cứu này."Mặc dù giới truyền thông thổi phồng Musk như một thiên tài và nhà phát minh, ông Musk vẫn xây dựng đế chế tài chính của mình chủ yếu dựa trên nghiên cứu của người khác", Marcotte viết. "Ở mọi ngã rẽ, ông Musk đều dựa rất nhiều vào các công nghệ được phát triển vì chính sự hào phóng của liên bang mà giờ đây ông ấy coi là 'lừa đảo'".Thật vậy, bà tiếp tục, "Ông Musk sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó, nhưng Musk nợ cựu Phó Tổng thống Al Gore một lời cảm ơn to lớn" — ông Gore đóng vai trò quan trọng trong việc nhận được tài trợ để phát triển internet thông qua Quốc hội, một điều mà đảng Cộng hòa nổi tiếng đã chế giễu ông Gore khi chỉ ra trong chiến dịch tranh cử năm 2000."Musk trở nên giàu có nhờ tất cả những công việc này", Marcotte viết. "Vào những năm 90s, ông Musk đã xây dựng một trang web có tên là Zip2 hoạt động như một Trang Vàng trực tuyến. Ông đã bán nó cho Compaq vào năm 1999, thu về 22 triệu đô la. Ông ấy đã kiếm được một khoản tiền lớn khác với tư cách là Giám đốc điều hành của PayPal, công ty cũng sẽ không tồn tại nếu không có nhiều thập niên phát triển internet được chính phủ tài trợ".Sau đó, ông Musk tiếp tục mua lại Tesla, công ty nhận được khoản tài trợ lớn từ Bộ Năng lượng để phát triển công nghệ pin mới, và tất nhiên các dự án SpaceX của ông phụ thuộc rất nhiều vào các hợp đồng của chính phủ liên bang. Và một trong những bộ phận lớn nhất của SpaceX, hệ thống Starlink của ông để truyền dịch vụ internet, tồn tại "là nhờ công nghệ vệ tinh ban đầu do cả chính phủ Hoa Kỳ và Liên Xô phát triển".Tóm lại, bà kết luận, "Ở mọi ngã rẽ, Musk chỉ kiếm được tiền vì ông ta nắm bắt các công nghệ được phát minh bằng tiền thuế của người dân", và bây giờ, "sự vô ơn của Musk thật đáng kinh ngạc" khi ông Musk cắt giảm tất cả các loại đầu tư tương tự này để tạo điều kiện cho Cộng Hòa cắt giảm thuế của mình. "Nó cũng phù hợp với mô hình lớn hơn của các tỷ phú công nghệ đang chỉ trích những công nhân trung lưu, những người đã làm công việc thực sự để tạo ra các sản phẩm mà những nhà tư bản này kiếm được rất nhiều tiền"."Tôi không nghi ngờ gì rằng ông Musk căm ghét các nhà khoa học thực thụ, giống như những kẻ giả tạo luôn làm khi đối mặt với sự thật", Marcotte nói thêm. "Có lẽ Musk đang trút sự bất an của mình lên những người mà tội lỗi duy nhất của họ là sống như những gì Musk giả vờ. Thật không may, trò tâm lý tầm thường của Musk sẽ có tác động thực sự đến toàn thể nhân loại, những người có thể bị từ chối những lợi ích cứu sống thường thấy của những gì các nhà nghiên cứu thực sự làm."⦿ ---- Trong 5 năm, khui thêm nhiều hồ sơ cũ: FBI cho biết họ đã phát hiện thêm nhiều hồ sơ liên quan đến vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy và sẽ công bố chúng. Vào năm 2020, FBI đã bắt đầu lưu trữ và kiểm kê điện tử các hồ sơ vụ án đã đóng từ các văn phòng thực địa trên khắp cả nước tại một khu phức hợp hồ sơ trung tâm, cơ quan này cho biết trong một tuyên bố. Điều đó dẫn đến một kho hồ sơ toàn diện hơn, cùng với những tiến bộ công nghệ để tự động hóa các quy trình lưu giữ hồ sơ, cho phép cơ quan này tìm kiếm và định vị hồ sơ nhanh hơn.FBI đã tiến hành tìm kiếm hồ sơ mới sau lệnh hành pháp của Trump nhằm giải mật các hồ sơ ám sát JFK, cũng như Robert F. Kennedy và Martin Luther King Jr., dẫn đến khoảng "2.400 hồ sơ mới được kiểm kê và số hóa trước đây không được công nhận là có liên quan đến hồ sơ vụ ám sát JFK", cơ quan này cho biết."FBI đã đưa ra thông báo phù hợp về các tài liệu mới được phát hiện và đang làm việc để chuyển chúng đến Cục Quản lý Hồ sơ và Lưu trữ Quốc gia để đưa vào quá trình giải mật đang diễn ra", cơ quan này cho biết. Một tuyên bố của cơ quan này cho biết quá trình lưu trữ và kiểm kê điện tử các hồ sơ vụ án đã đóng từ các văn phòng thực địa trên khắp cả nước tại một khu phức hợp lưu trữ hồ sơ trung tâm đã bắt đầu vào năm 2020.⦿ ---- Kỳ nghỉ trong mơ ở Bahamas của hai du khách trẻ người Mỹ đã trở thành cơn ác mộng khi họ nắm tay nhau nhảy xuống làn nước xanh lấp lánh và chỉ vài phút sau đã bị một con cá mập tấn công. Rileigh Decker, 20 tuổi và Summer Layman, 24 tuổi, đang bơi ở Vịnh Bimini, một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng cách bờ biển Florida khoảng 50 hải lý, vào tối thứ Sáu khi vụ tấn công xảy ra, theo Cảnh sát Hoàng gia Bahamas cho biết trong một tuyên bố vào thứ Bảy.Hai phụ nữ hiện đã trở lại Florida, cùng chia sẻ nỗi đau đớn trên giường bệnh của Decker, sau khi cả hai phụ nữ đều bị cắn bởi thứ mà họ tin là một con cá mập bò (bull shark). "Chúng tôi rất biết ơn khi vẫn còn ở đây với tất cả các chi tay chân của mình", Decker nói với chương trình TODAY của NBC vào thứ Ba.Vào ngày định mệnh đó, hai cô gái đã lao xuống biển từ du thuyền của một người bạn, nhưng ngay sau đó Decker cho biết cô "cảm thấy có thứ gì đó chạm vào chân mình". Tôi cảm thấy chân mình bị kéo xuống, và tôi biết ngay mình bị cá mập cắn, Decker nhớ lại. Nhóm bạn bè và gia đình của họ ngay lập tức kéo họ ra khỏi nước đến nơi an toàn. Họ quấn một dây garô quanh chân phải của Decker và thấy Layman cũng bị cắn.⦿ ---- Quận Ventura: Một học sinh 15 tuổi của Trường Trung học Ventura phải đối mặt với nhiều cáo buộc sau khi cướp và tấn công một học sinh khác trên xe buýt, sau đó bị phát hiện tàng trữ súng khi cảnh sát bắt giữ. Thiếu niên này bị cáo buộc đã cướp một học sinh khác trên xe buýt thành phố vào ngày 18 tháng 12/2024 và khi Cảnh sát Ventura đến bắt giữ học sinh này tại trường vào ngày 30 tháng 1/2025, họ đã tìm thấy một khẩu súng lục bán tự động và đạn dược.Ngoài các cáo buộc trên, thiếu niên này còn bị buộc tội âm mưu trọng tội, liên kết với băng đảng, mang theo súng giấu kín và tàng trữ súng trong khu vực trường học, Biện lý Quận cho biết. Cậu này đang bị giam giữ tại Trung tâm Thanh thiếu niên ở Oxnard và phiên tòa sẽ bắt đầu vào ngày 24 tháng 2.⦿ ---- Bắc California: Các gia đình ở hai khu học chánh khác của Bay Area đang phải đối mặt với việc đóng cửa trường và khả năng phải vào năm học mới ở một khu phố khác. Khu học chánh thống nhất San Francisco và Khu học chánh Franklin McKinley ở San Jose đang cam kết sẽ làm mọi cách có thể để bảo vệ cộng đồng của mình, nhưng với tình trạng thâm hụt ngân sách đáng kể, một điều gì đó phải thay đổi.Tại khu học chánh Franklin McKinley, có tới 5 trường có thể đóng cửa và 50 giáo viên có thể mất việc. Khu học chánh cho biết số học sinh của trường ít hơn 40% so với 14 năm trước và số lượng tuyển sinh thấp hơn có nghĩa là ít tiền hơn. Một trong những trường học là Trường tiểu học Captain Jason Dahl, được đặt theo tên của phi công United Airlines đã thiệt mạng vào ngày 11/9. Một số phụ huynh lo lắng về việc học tập và khả năng học tập về mặt cảm xúc xã hội của con em mình. Họ cũng lo lắng về việc học ở một trường khác xa nhà hơn sẽ ảnh hưởng như thế nào.Học khu đã giải quyết các khả năng đóng cửa trong một tuyên bố: "Các khu học chánh trên khắp California đang phải đối mặt với tình trạng thâm hụt ngân sách mang tính cấu trúc do số lượng tuyển sinh giảm, tỷ lệ sinh thấp hơn và mọi người chuyển đi do chi phí sinh hoạt cao. Đây là một quá trình gây ảnh hưởng nặng nề đến cộng đồng của chúng tôi và chúng tôi đồng cảm với tất cả những người có thể bị ảnh hưởng."⦿ ---- Cảnh sát Quận San Bernardino đang yêu cầu công chúng giúp đỡ trong việc xác định danh tính hai tên cướp đã đột nhập vào một ngôi nhà ở Hesperia và trói người trong nhà trước khi lấy cắp tiền mặt và bỏ trốn vào đêm thứ Bảy. Bọn gian đã xông vào cửa sau của một ngôi nhà ở khu 11700 phố Farmington vào khoảng 11 giờ tối, theo các nạn nhân kể với các điều tra viên.Sau khi trói gia đình, những tên trộm đã "đánh cắp một số tiền mặt không được tiết lộ" và bỏ trốn, theo thông cáo báo chí của SBSD. Các nạn nhân đã tự giải thoát và gọi 911, không cung cấp bất kỳ mô tả nào về những tên cướp cũng như phương tiện của chúng. Bất kỳ ai có thông tin xin vui lòng liên hệ với Cảnh Mahli theo số 760-552-6800. Người gọi có thể ẩn danh và liên hệ với WeTip theo số 800-78CRIME hoặc wetip.com.⦿ ---- HỎI 1: Cần giáo dục về dinh dưỡng ở bậc trung học?ĐÁP 1: Đúng vậy. Các lớp học sức khỏe trung học thường bao gồm một loạt các bài học khó hiểu về các bệnh lây truyền qua đường tình dục, ma túy và rượu. Các lớp này hiếm khi dạy học sinh bất cứ điều gì về một thành phần quan trọng khác của sức khỏe của họ—dinh dưỡng. Việc thiếu giáo dục về dinh dưỡng này đặc biệt nguy hiểm đối với các vận động viên là học sinh, những người cần cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể để bảo vệ bản thân khỏi chấn thương và các rủi ro sức khỏe khác. Một nghiên cứu mới cho thấy các vận động viên trung học có một số lỗ hổng nghiêm trọng trong kiến thức dinh dưỡng chung và chuyên biệt về thể thao. Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Vitamin D sẽ giúp sức khỏe cho cả thai phụ và thai nhi?ĐÁP 2: Đúng vậy. Vitamin D đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn đầu của thai kỳ và rất cần thiết cho chức năng của tế bào miễn dịch trong quá trình làm tổ và hình thành nhau thai. Ngoài ra, tình trạng vitamin D của mẹ liên quan đến sức khỏe và sự hình thành xương, sự phát triển xương của thai nhi và cân nặng khi sinh, theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ. Mức vitamin D thấp có liên quan đến tỷ lệ sinh non cao hơn và chiều dài thai nhi giảm ở phụ nữ trong ba tháng đầu của thai kỳ, nhấn mạnh nhu cầu theo dõi và bổ sung vitamin D trong giai đoạn đầu thai kỳ. Chi tiết: