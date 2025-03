Đức Giáo hoàng Francis đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về cách Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump truy bắt và trục xuất những người di cư không có giấy tờ, mô tả đây là một "cuộc khủng hoảng lớn". Trong một lá thư gửi các giám mục tại Hoa Kỳ được công bố vào thứ Ba, ngài đã nhấn mạnh đến tác động nghiêm trọng...

.

- Đức Giáo hoàng kêu gọi Trump hãy từ bi

- Trump: áp thuế thép và nhôm vào Mỹ từ ngày 12 tháng 3/2025. Chứng khoán Châu Á rung lắc, sụt ào ạt. Thủ tướng Canada: thuế 25% của Trump đối với thép và nhôm là phi lý, Canada sẽ đánh trả dữ dội.

- Các thị trường chứng khoán Mỹ đều giảm

- Hiệp hội Thép Châu Âu EUROFER chỉ trích mức thuế quan mới 25% của Trump đối với thép.

- Tổng thống Ai Cập: hãy tái thiết Gaza mà không phải di tản người Palestine

- Bộ trưởng Tài chính cực hữu Israel: Gaza sẽ lại trở thành một phần của Israel.

- Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ ABA tố Trump vi phạm pháp quyền, gây hỗn loạn sai trái

- Trump ký lệnh xóa bỏ Viện Hành pháp Liên bang (Federal Executive Institute)

- Sau khi bị Trump bác bỏ vị trí đại diện MAGA năm 2028, PTT JD Vance hung hăng hơn, chửi mắng các nước ngoài thù địch

- Sau khi Trump sa thải GĐ Văn phòng cố vấn đặc biệt Hampton Dellinger, Thẩm phán Amy Berman Jackson ra lệnh tạm phục chức Dellinger

- Bộ Tư pháp hủy bỏ truy tố tham nhũng đối với Thị trưởng Thành phố New York Eric Adams

- Trump ký lệnh dìm ống hút giấy, buộc liên bang mua ống hút nhựa

- Trump ký lệnh: ngừng truy tố những người Mỹ hối lộ các quan chức chính phủ nước ngoài để tranh thầu kinh doanh

- Trump tối hậu thư: ủng hộ hủy bỏ thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza nếu tất cả các con tin người Israel không được thả trước 12 giờ trưa thứ Bảy 15/2

- Trump: cấm người Palestine trở về Gaza, vì Mỹ sẽ đẩy họ qua Jordan và Ai Cập

- Putin cứng rắn: Thứ trưởng Ngoại giao Nga nói quan hệ Nga-Mỹ bên bờ vực tan vỡ

- Để đáp lời Trump đòi mua Greenland từ Đan Mạch, công dân Đan Mạch toàn cầu mở chiến dịch mua California ra khỏi Mỹ

- Trump làm nhiều người Dân Chủ nổi khùng:bệnh nhân tâm lý tăng, bác sĩ tâm lý hốt bạc

- Trump ký lệnh áp thuế 25% đối với thép và nhôm tòan cấu, sẽ xét riêng về Úc.

- Thủ tướng Úc: đã đi đêm, Trump hứa miễn thuế Úc

- Trump: không coi PTT JD Vance là kẻ kế nhiệm mình trong cuộc đua giành chức tổng thống năm 2028.

-- 22 Bộ trưởng Tư pháp Dân chủ từ 22 tiểu bang kiện, phản đối Trump cắt giảm tiền tài trợ các đại học, cơ sở y tế và các viện nghiên cứu

- Elon Musk: Sam Altman (CEO của OpenAI Inc.) là tên lừa đảo sau khi Musk gạ mua OpenAI của Sam Altman với giá 97,4 tỷ đô nhưng bị từ chối

- New Hampshire: Tòa đồng ý với ACLU rằng Trump không xóa nổi quyền công dân của người sinh tại Mỹ

- Thẩm phán Kenneth J. Gonzales ra lệnh cấm tạm thời đối với việc chuyển 3 người nhập cư Venezuela từ New Mexico đến Vịnh Guantanamo

- Nữ Dân biểu Cộng Hòa Nancy Mace ra trước Hạ Viện kể chuyện bị cựu hôn phu hiếp dâm bà và vài phụ nữ khác

- Liên đoàn Doanh nghiệp Độc lập Quốc gia (NFIB): doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ bi quan hơn

- Nữ ca sĩ Selena Gomez (con gia đình di dân gốc Mexico) buồn vì bầu không khí MAGA ảnh hưởng phim mới

- Báo động: cúm gia cầm biến chủng lây qua bò, người

- Lao động nước ngoài mất tích tại Đài Loan đã lên tới 90.000 người, trong đó có 51.499 người làm việc trong lĩnh vực sản xuất.

- Ngày lễ tình nhân (Valentine's Day) ở California tuyệt vời nhất là ở: San Francisco (Số 1 toàn quốc); San Diego (Số 3); San Jose (Số 16); Sacramento (Số 27); Los Angeles (Số 30); Irvine (Số 34); Fremont (Số 38); Anaheim (Số 54).

- Giá nhà California cao ngất trời so với lương trung bình: 1. Los Angeles; 2. San Francisco; 3. Anaheim (Quận Cam); 4. San Jose; 5. San Diego.

- Nam California: Mưa ào ạt sắp tới

- Quận Cam: chiến lũy MAGA ở đâu? Thư viện Huntington Beach muốn dựng bảng MAGA

- Arizona: DB tiểu bang Quang Nguyen trình dự luật không miễn tội cho dân cử vi phạm luật giao thông

- Phoenix: Tam Le (tử tội vì giết 2 anh em Vu “Kevin” Huynh và Viet Huynh năm 2014) bất ngờ chết trong tù

- HỎI 1: Dự Thánh lễ Chủ Nhật tăng trở lại mức trước đại dịch là 24% tại nhà thờ Công giáo, thời phong tỏa chỉ 15% dự? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Chữa bệnh dị ứng đậu phộng cho trẻ em dị ứng nhẹ bằng cách mỗi ngày ăn một chút bơ đậu phộng tăng dần? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-11/2/2025) ⦿ ---- Y tế báo động: Một công nhân làm nghề sữa ở Nevada đã bị nhiễm một loại cúm gia cầm mới khác với loại đã lây lan trong các đàn gia súc ở Hoa Kỳ kể từ năm ngoái, các viên chức y tế liên bang cho biết hôm thứ Hai. AP đưa tin rằng căn bệnh này được coi là nhẹ. Triệu chứng chính của người này là mắt đỏ và kích ứng, tương tự như hầu hết các trường hợp cúm gia cầm liên quan đến bò sữa. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC, người này không phải nhập viện và đã hồi phục.

.

Chủng mới hơn đã từng được phát hiện trước đây ở hơn một chục người tiếp xúc với gia cầm, nhưng đây là lần đầu tiên một ca nhiễm trùng được phát hiện là ở bò. Các viên chức y tế tiểu bang cho biết công nhân làm nghề sữa ở Nevada đã tiếp xúc với một trang trại ở Quận Churchill, ở phía tây trung tâm của tiểu bang. Các viên chức CDC cho biết không có bằng chứng nào cho thấy loại vi-rút này đã lây lan từ người này sang bất kỳ người nào khác. Cơ quan này tiếp tục nói rằng loại vi-rút này gây ra rủi ro thấp cho công chúng nói chung. Cúm gia cầm hiện đang lây lan qua động vật và một số người được các nhà khoa học gọi là cúm A H5N1. Nhưng có nhiều chủng khác nhau.

.

Các nhà khoa học cho biết một phiên bản được gọi là B3.13 đã được xác nhận vào tháng 3 sau khi lây lan sang gia súc vào cuối năm 2023. Nó đã lây nhiễm cho 962 đàn gia súc ở 16 tiểu bang, phần lớn trong số đó ở California. Phiên bản mới hơn, được gọi là D1.1, đã được xác nhận ở gia súc Nevada vào ngày 31 tháng 1. Nó được tìm thấy trong sữa được thu thập như một phần của chương trình giám sát bắt đầu vào tháng 12. Phát hiện đó có nghĩa là các dạng vi-rút riêng biệt đã lây lan từ chim hoang dã sang gia súc ít nhất hai lần.

.

⦿ ---- Nữ Dân biểu Cộng Hòa Nancy Mace đã hứa sẽ "đốt sạch" khi bà bắt đầu bài phát biểu kéo dài gần một giờ của mình trên sàn Hạ viện vào thứ Hai, theo C-SPAN. Những gì diễn ra sau đó là bài phát biểu mà báo The Hill gọi là "gây sốc" và cũng "rất bất thường". Nữ Dân biểu đến từ South Carolina đã cáo buộc vị hôn phu cũ và ba cộng sự kinh doanh nam của ông ta đã tấn công tình dục bà và những người phụ nữ khác, tuyên bố rằng bản thân bà có thể đã "bị gài thuốc làm mất khả năng" vào một đêm khi bà bất tỉnh và bị cưỡng hiếp.

.

DB Mace cáo buộc những người đàn ông này đã chụp hàng nghìn bức ảnh và quay video về nạn nhân của họ, trong đó có cả những bé gái vị thành niên, mà không có sự đồng ý của họ. Bà cho biết trong một số trường hợp, máy quay ẩn giấu đã được sử dụng.

.

Mace có một tấm áp phích với hình ảnh và tên của những người đàn ông, và bà cũng mang theo một trong những chiếc máy ảnh mà bà cho biết đã được giấu tại một bất động sản thuộc sở hữu của một trong những thủ phạm bị cáo buộc. Những vật chứng khác mà cô đưa ra bao gồm một chiếc ly để cho thấy kích thước của hai ly đồ uống mà cô đã uống trước khi bất tỉnh vào đêm cô nói rằng mình bị cưỡng hiếp, những miếng dán ghi dòng chữ "người sống sót" mà cô phát cho những người tham dự và còng tay, mà cô nói rằng cô mang theo trong trường hợp "có ai muốn bắt tôi vì đã đứng lên bảo vệ phụ nữ".

.

Tuy nhiên, Sở thực thi pháp luật South Carolina đã xác nhận rằng một cuộc điều tra về vị hôn phu cũ của Mace, liên quan đến những cáo buộc tương tự, đã được mở ra vào năm 2023 sau khi Cảnh sát Điện Capitol Hoa Kỳ liên hệ với sở này và vụ án vẫn đang được điều tra, theo đài Live 5 News đưa tin. Không có cáo buộc hình sự nào được đệ trình trong vụ án tại thời điểm này và những người đàn ông được nêu tên "mạnh mẽ" đã phủ nhận những tuyên bố của Mace trong các tuyên bố với NBC News.

.

DB Mace đã dành khá nhiều thời gian để chỉ trích Alan Wilson (Bộ trưởng Tư pháp South Carolina) vì những gì bà cho là cuộc điều tra không đầy đủ về các cáo buộc; văn phòng của Wilson đã nhanh chóng đưa ra tuyên bố rằng họ chưa bao giờ nhận được bất kỳ báo cáo nào liên quan đến vụ án và rằng Mace "hoặc là không hiểu hoặc cố tình mô tả sai vai trò của Bộ trưởng Tư pháp".

.

Cả DB Mace và Wilson đều là đảng viên Cộng hòa, đều đang cân nhắc việc chạy đua vào vị trí thống đốc tại Carolina vào năm 2026. Báo The State gọi bài phát biểu của Mace là "một dấu hiệu cho thấy cuộc đua giành đề cử của đảng Cộng hòa cho vị trí thống đốc năm 2026 sẽ gay gắt như thế nào".

.

Các hãng tin mô tả rằng phòng họp Hạ Viện hầu như trống rỗng trong suốt bài phát biểu của Mace, diễn ra trong thời gian dành cho "các bài phát biểu chung", khi các nhà lập pháp được phép phát biểu về bất kỳ chủ đề nào miễn là họ không chỉ trích các nhà lập pháp khác. Một số đồng nghiệp của Mace vẫn ở lại phòng họp, và bà cho biết mẹ bà và những người sống sót sau vụ tấn công tình dục đã có mặt. Những phát biểu của bà sẽ được đưa vào hồ sơ chính thức của quốc hội.

.

⦿ ---- Theo báo cáo của Liên đoàn Doanh nghiệp Độc lập Quốc gia (NFIB) vào thứ Ba, sự lạc quan của các doanh nghiệp nhỏ tại Hoa Kỳ đã giảm vào tháng 1/2025 so với tháng trước. Chỉ số liên quan đã giảm xuống còn 102,8 từ mức 105,1 vào tháng 12/2024, không đạt kỳ vọng. Tỷ lệ chủ doanh nghiệp nhỏ kỳ vọng nền kinh tế sẽ cải thiện đã giảm 5 điểm so với tháng trước xuống còn 47%, với 18% cho rằng lạm phát là vấn đề quan trọng nhất ảnh hưởng đến hoạt động, giảm 2 điểm so với tháng 12. 18% chủ doanh nghiệp cũng nêu chất lượng lao động là vấn đề chính của họ.

.

"Nhìn chung, các chủ doanh nghiệp nhỏ vẫn lạc quan về điều kiện kinh doanh trong tương lai, nhưng sự không chắc chắn đang gia tăng. Những thách thức về tuyển dụng tiếp tục khiến các chủ doanh nghiệp Main Street thất vọng khi họ phải vật lộn để tìm kiếm những người lao động đủ tiêu chuẩn để lấp đầy nhiều vị trí tuyển dụng của mình. Trong khi đó, ít người lập kế hoạch đầu tư vốn khi họ chuẩn bị cho những tháng tới", Bill Dunkelberg, Chuyên gia kinh tế trưởng của NFIB cho biết.

.

⦿ ---- Đã là người chuyển giới thường bị kỳ thị, vậy mà lại tỏ thái độ kỳ thị các nhóm dân Hồi giáo, dân da đen, di dân gốc Mexico... làm buồn lòng các bạn nghệ sĩ khác. Nữ ca sĩ Selena Gomez (con gia đình di dân gốc Mexico) thừa nhận một số phép thuật xung quanh bộ phim "Emilia Pérez" được đề cử giải Oscar đã "biến mất" sau những dòng tweet của bạn diễn Karla Sofia Gascón. Gascón, diễn viên chuyển giới công khai đầu tiên được đề cử ở hạng mục diễn xuất, đã bị cáo buộc hạ thấp đạo Hồi, tấn công phong trào Black Lives Matter, chỉ trích giải Oscar và chỉ trích chính Gomez.

.

"Nhưng tôi chọn tiếp tục tự hào về những gì mình đã làm và tôi chỉ biết ơn", Gomez nói với khán giả tại Liên hoan phim quốc tế Santa Barbara vào hôm Chủ Nhật, theo USA Today. "Tôi sống mà không hối tiếc, và tôi sẽ làm đi làm lại bộ phim này nếu có thể". Gomez, người chiến thắng Giải thưởng Virtuoso của liên hoan phim, đã đảm bảo với khán giả rằng cô "thực sự giỏi", mặc dù cô thừa nhận rằng trải nghiệm của mình đã bị ảnh hưởng. Gascón khẳng định cô "không phải là người phân biệt chủng tộc" và một số bài đăng đã "bị cắt xén khỏi ngữ cảnh" hoặc bịa đặt "lời nói dối".

.

Cô cũng tuyên bố Gomez và bạn diễn Zoe Saldana ủng hộ cô "200%", theo BuzzFeed. Tuy nhiên, Saldana gần đây đã tuyên bố rằng cuộc tranh cãi này "khiến tôi thực sự buồn vì ... tôi không có bất kỳ sự khoan dung nào đối với bất kỳ lời lẽ tiêu cực nào đối với những người thuộc bất kỳ nhóm nào".

.

Tuần trước, đạo diễn Emilia Pérez, Jacques Audiard, đã cáo buộc Gascón "đóng vai nạn nhân" và tiếp tục làm hại chính mình, Gomez và Saldana. "[Khi] đột nhiên bạn đọc được điều gì đó mà người đó đã nói, những điều hoàn toàn đáng ghét và đáng bị ghét, tất nhiên, mối quan hệ đó sẽ bị ảnh hưởng", anh nói với Deadline, đồng thời nói thêm, "Tôi chưa nói chuyện với cô ấy và cũng không muốn nói chuyện".

.

Sau những bình luận đó, Gascón cho biết cô sẽ "để tác phẩm tự nói lên điều đó, hy vọng sự im lặng của tôi sẽ giúp bộ phim được đánh giá cao vì bản chất của nó, một bài ca tuyệt đẹp về tình yêu và sự khác biệt", theo Hollywood Reporter. Netflix đã tuyên bố sẽ không tài trợ cho sự tham dự của cô tại bất kỳ sự kiện nào liên quan đến bộ phim, bao gồm cả các lễ trao giải trong tương lai, theo BuzzFeed.

.

⦿ ---- Đức Giáo hoàng Francis đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về cách Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump truy bắt và trục xuất những người di cư không có giấy tờ, mô tả đây là một "cuộc khủng hoảng lớn". Trong một lá thư gửi các giám mục tại Hoa Kỳ được công bố vào thứ Ba, ngài đã nhấn mạnh đến tác động nghiêm trọng của các cuộc trục xuất hàng loạt đối với những cá nhân và gia đình dễ bị tổn thương, những người thường chạy trốn khỏi đói nghèo, bất ổn hoặc các vấn đề về môi trường.

.

Trong khi thừa nhận quyền của một quốc gia trong việc bảo vệ công dân của mình khỏi các mối đe dọa tội phạm, Đức Giáo hoàng đã lên án việc liên kết tình trạng không có giấy tờ với tội phạm, nhấn mạnh rằng điều này làm suy yếu phẩm giá con người. "Tôi kêu gọi tất cả các tín đồ của Giáo hội Công giáo, và tất cả những người đàn ông và phụ nữ có thiện chí, không nên đầu hàng trước những câu chuyện phân biệt đối xử và gây ra đau khổ không cần thiết cho những người anh chị em di cư và tị nạn của chúng ta", ngài nhấn mạnh.

.

⦿ ---- Các thị trường chính trên khu chợ chứng khoán Wall Street Hoa Kỳ giao dịch thấp hơn khi mở cửa vào thứ Ba khi các nhà đầu tư chờ đợi báo cáo thu nhập và đánh giá các diễn biến gần đây về thuế quan sau khi Tổng thống Donald Trump chấp thuận áp thuế đối với thép và nhôm nhập vào Mỹ. DoorDash, Lyft và AIG sẽ báo cáo kết quả thu nhập mới nhất của họ sau khi đóng cửa, trong khi Coca-Cola đã tiết lộ doanh thu của mình trong quý IV năm tài chính 2024 tăng 6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 11,5 tỷ đô la.

.

Chỉ số chứng khoán Dow Jones giảm 0,28% khi Amgen giảm 1,81% lúc 9:32 sáng theo giờ miền Đông. Chỉ số Nasdaq 100 giảm 0,48%, với Marriott International giảm 3,54% lúc 9:31 sáng theo giờ miền Đông và Chỉ số S&P 500 giảm 0,30% khi Fidelity National Information Services đồng loạt mất 12,48%. Đồng euro tăng 0,24% so với đồng đô la lúc 9:29 sáng theo giờ miền Đông, đạt 1,03305.

.

⦿ ---- Chủ tịch Hiệp hội Thép Châu Âu (EUROFER) Tiến sĩ Henrik Adam đã lên án hôm thứ Ba về mức thuế quan mới 25% của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đối với tất cả các mặt hàng thép nhập khẩu, gọi đây là "một sự leo thang triệt để của cuộc chiến thương mại".

.

Trong bản tuyên bố của mình, ông Adam cảnh báo rằng việc xóa bỏ các miễn trừ hiện có và hạn ngạch thuế quan có thể dẫn đến mất tới 3,7 triệu tấn thép xuất cảng của Liên Âu (EU) sang Hoa Kỳ, chiếm 16% tổng lượng thép xuất cảng của EU vào năm 2024.

.

Ngoài việc mất xuất , chủ tịch hiệp hội cảnh báo rằng thuế quan cũng có thể gây ra sự bóp méo thương mại đáng kể. Thép vốn được chuyển đến Hoa Kỳ thay vào đó sẽ tràn ngập thị trường châu Âu với giá rẻ từ Châu Á, Bắc Phi và Trung Đông. Điều này sẽ "làm trầm trọng thêm tình hình", vì 9 triệu tấn công suất đã bị đóng cửa vào năm 2024, dẫn đến mất 18.000 việc làm.

.

⦿ ---- Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã kêu gọi tái thiết Gaza mà không phải di tản người Palestine, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen vào thứ Ba. Theo tuyên bố chính thức, trọng tâm chính trong bài phát biểu của El-Sisi là nhu cầu tái thiết Gaza phải được thực hiện theo cách bảo vệ quyền và sinh kế của người dân, đảm bảo họ có thể ở lại trên đất của mình. Ông nhấn mạnh "nhu cầu thành lập một nhà nước Palestine trên biên giới ngày 4 tháng 6 năm 1967, với Đông Jerusalem là thủ đô, coi đây là sự đảm bảo duy nhất để đạt được hòa bình lâu dài và đạt được sự ổn định và thịnh vượng kinh tế mong muốn", tuyên bố cho biết.

.

Cả hai nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza theo ba giai đoạn, đảm bảo thả con tin và tù nhân, và đảm bảo cung cấp viện trợ nhân đạo để giải quyết cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Họ cũng thảo luận về những diễn biến ở Lebanon, Syria và Sudan.

.

⦿ ---- Bộ trưởng Tài chính cực hữu của Israel Bezalel Smotrich tuyên bố hôm thứ Ba rằng Dải Gaza sẽ lại trở thành một phần của Israel. "Gaza sẽ trở lại là một phần của nhà nước Israel vì đó là đất nước của chúng tôi và đây là cách duy nhất để đảm bảo an toàn cho công dân của nhà nước Israel và an ninh của đất nước", Smotrich phát biểu trong bài phát biểu tại Viện Haredi, đảm bảo rằng quân đội Israel đã sẵn sàng chiếm đóng một số khu vực của Gaza trong "vài giờ tới" nếu được chính quyền chính trị cho phép.

.

Bộ trưởng này cũng cho biết thêm rằng Israel có "sự ủng hộ hoàn toàn" từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump để quay trở lại chiến đấu ở Gaza sau khi Hamas tuyên bố hoãn việc thả con tin cho đến khi có thông báo mới.

.

⦿ ---- Sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump cho biết thuế quan của Hoa Kỳ đối với tất cả các mặt hàng thép và nhôm nhập cảng sẽ có hiệu lực vào ngày 12 tháng 3/2025. "Tôi đã xác định rằng các mặt hàng thép nhập cảng... đe dọa làm suy yếu an ninh quốc gia và tôi đã quyết định rằng cần phải chấm dứt các thỏa thuận này kể từ ngày 12 tháng 3 năm 2025", văn bản sắc lệnh nêu rõ.

Trước đó, Trump đã ký các sắc lệnh hành pháp áp dụng mức thuế 25% đối với thép và nhôm nhập cảng, nhấn mạnh rằng các mức thuế mới sẽ được áp dụng cho tất cả các quốc gia với khả năng tăng thuế.

.

⦿ ---- Trump ký xong, bên bờ Châu Á rung và lắc: Các thị trường chứng khoán lớn ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương giao dịch chủ yếu ở mức thấp hơn vào thứ Ba trong buổi chiều khi các nhà đầu tư tiếp nhận mức thuế quan 25% hoàn toàn mới đối với tất cả các mặt hàng thép và nhôm nhập cảng do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump áp đặt, có hiệu lực vào ngày 12 tháng 3. Mức thuế trả đũa mới của Trung Quốc cũng có hiệu lực vào hôm qua, Thứ Hai 10/2/2025.

.

Chỉ số Kospi của Nam Hàn tăng 0,69% vào lúc 7:15 giờ sáng CET, trong khi Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,25% cùng lúc. Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc đi ngang khi đóng cửa, và Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đóng cửa do ngày lễ quốc gia. Tại Trung Quốc đại lục, Chỉ số Shenzhen Composite giảm 0,39% vào lúc 7:16 giờ sáng CET, trong khi Chỉ số Shanghai Composite giảm 0,11% một phút sau đó. Đồng đô la đi ngang so với đồng yên vào lúc 7:17 giờ sáng CET, bán với giá 151,9340 yên.

.

⦿ ---- Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm thứ Ba cho biết mức thuế 25% mới của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đối với thép và nhôm nhập cảng và Mỹ là "hoàn toàn không có lý" và phản ứng của nước ông sẽ "kiên quyết" và "rõ ràng".

.

"Chúng tôi sẽ làm việc với chính quyền Hoa Kỳ trong những tuần tới để nêu bật tác động tiêu cực của mức thuế không thể chấp nhận này đối với người Mỹ và người Canada. Chúng tôi cũng sẽ làm việc với các đối tác và bạn bè quốc tế của mình. Nếu phải làm như vậy, tất nhiên phản ứng của chúng tôi sẽ kiên quyết và rõ ràng. Chúng tôi sẽ bảo vệ người lao động Canada. Chúng tôi sẽ bảo vệ các ngành công nghiệp Canada", Trudeau nói với các phóng viên tại một hội nghị thượng đỉnh quốc tế ở Paris, bày tỏ "hy vọng rằng điều đó sẽ không xảy ra".

.

Ủy viên châu Âu về Thương mại và An ninh Kinh tế Maros Sefcovic trước đó cũng đã tuyên bố rằng Liên minh châu Âu sẽ phản ứng với mức thuế của Hoa Kỳ theo "cách kiên quyết và tương xứng".

.

⦿ ---- Cơ quan quản lý luật pháp Hoa Kỳ cho biết các sắc lệnh và hành động của Tổng thống Donald Trump kể từ lễ nhậm chức là "sự xúc phạm rộng rãi đến chính quyền pháp quyền". Trong một tuyên bố đăng trên X, Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ (American Bar Association) đã chỉ trích kế hoạch chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh và giải thể USAID của Trump cũng như nỗ lực hình sự hóa những người làm việc trong các chương trình DEI của ông.

.

Hiệp hội cũng chỉ trích việc Trump từ chối chi tiền ngân sách cho các chương trình này "dưới hình thức tạm dừng", mà họ cho là "vi phạm pháp quyền", và cho rằng Trump đang tạo ra một cuộc khủng hoảng Hiến pháp bằng cách dẹp bỏ Quốc hội và ngành tư pháp. Trong một tuyên bố dài không đề cập đến tên Trump, ABA cũng chỉ trích việc chính quyền sử dụng phương tiện truyền thông xã hội, mà họ cho rằng có vẻ "được thúc đẩy bởi mong muốn kích động mà không có bất kỳ cơ sở thực tế nào. Điều này thật hỗn loạn. Nó có thể hấp dẫn một số ít người. Nhưng nó là sai trái". Tuyên bố nói thêm: "Những hành động này không làm cho nước Mỹ mạnh hơn. Chúng khiến chúng ta yếu hơn... Người Mỹ mong đợi điều tốt hơn".

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm xóa bỏ Viện Hành pháp Liên bang (Federal Executive Institute), một trung tâm đào tạo các viên chức chính phủ được thành lập vào năm 1968. Trump tuyên bố việc xóa bỏ viện này là một phần trong nỗ lực của ông nhằm xóa bỏ "các bộ, cơ quan và chương trình hành pháp không mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân Hoa Kỳ hoặc thúc đẩy lợi ích của Quốc gia chúng ta". Tổng thống nhấn mạnh rằng viện này đã giúp "củng cố" "tầng lớp quản lý" tại Washington DC. Theo văn bản của sắc lệnh, việc đóng cửa viện này sẽ giúp chính phủ "tập trung lại" vào người nộp thuế Hoa Kỳ, thay vì "phục vụ bộ máy hành chính liên bang".

.

⦿ ---- Sau khi bị Trump bác bỏ vị trí người ứng cử Tổng Thống MAGA năm 2028, Phó Tổng Thống JD Vance hung hăng ra sức phất cao lá cờ chụp mũ kiểu mới. Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance cho biết hôm thứ Ba rằng "các đối thủ nước ngoài thù địch" của Hoa Kỳ đã "vũ khí hóa" trí tuệ nhân tạo để "viết lại lịch sử, giám sát người dùng và kiểm duyệt lời nói" và tuyên bố rằng Washington sẽ thực hiện các biện pháp để bảo vệ công nghệ AI và chip của Hoa Kỳ khỏi "trộm cắp và sử dụng sai mục đích".

.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh về AI ở Paris, Vance cho biết Hoa Kỳ sẽ "đóng các con đường" để các đối thủ đạt được các khả năng AI "đe dọa tất cả người dân của chúng ta". Ông cảnh báo rằng việc hợp tác với các chế độ "độc tài" sử dụng các công nghệ mới cho các mục đích như vậy "sẽ không bao giờ có lợi về lâu dài".

.

Phó Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố rằng việc hợp tác với các quốc gia cung cấp công nghệ "giá rẻ" và "được trợ cấp nhiều" có nghĩa là "tự trói buộc mình vào một chủ nhân độc tài" muốn "xâm nhập và chiếm giữ cơ sở hạ tầng thông tin của bạn".

.

⦿ ---- Một thẩm phán đã ra lệnh hôm thứ Hai rằng người đứng đầu Văn phòng cố vấn đặc biệt phải được phục chức sau khi chính quyền Trump sa thải ông vào đêm thứ Sáu. Hampton Dellinger đã đệ đơn kiện với lý do việc sa thải ông là bất hợp pháp và Thẩm phán Tòa án liên bang Hoa Kỳ Amy Berman Jackson đã phán quyết rằng ông Dellinger phải được phép tiếp tục phục vụ cho đến nửa đêm thứ Năm khi bà xem xét yêu cầu của ông về lệnh cấm tạm thời cho phép ông tiếp tục công việc, AP đưa tin.

.

Dellinger đã trả lời bằng một tuyên bố rằng ông sẽ tiếp tục công việc của mình và chính quyền Trump đã trả lời bằng cách nộp các giấy tờ cho biết họ sẽ kháng cáo lệnh này. Trump đã leo thang chiến dịch chống lại các cơ quan giám sát liên bang vào thứ Hai, khi ông cách chức viên chức về giám sát đạo đức hàng đầu của chính phủ. David Huitema từng là giám đốc Văn phòng đạo đức chính phủ, một cơ quan độc lập giám sát các quy tắc đạo đức và công bố tài chính của nhánh hành pháp, CBS News đưa tin. Cũng vào thứ Hai, Hampton Dellinger đã đệ đơn kiện cho rằng việc Trump sa thải ông vài ngày trước với tư cách là người đứng đầu một cơ quan đạo đức liên bang độc lập khác—Văn phòng cố vấn đặc biệt—là bất hợp pháp. Theo AP, cả Huitema và Dellinger đều được Thượng viện phê chuẩn vào năm ngoái để phục vụ nhiệm kỳ năm năm.

.

⦿ ---- Bộ Tư pháp đã ra lệnh cho các công tố viên liên bang hủy bỏ các cáo buộc tham nhũng đối với Thị trưởng Thành phố New York Eric Adams, lập luận theo một sự thay đổi đáng chú ý so với các chuẩn mực của công tố viên rằng vụ án này đang cản trở khả năng trấn áp nhập cư bất hợp pháp và tội phạm bạo lực của thị trưởng.

.

Trong một bản ghi nhớ mà AP có được, Quyền Thứ Trưởng Tư Pháp Emil Bove đã yêu cầu các công tố viên ngay lập tức tạm dừng việc truy tố, mà ông mô tả là bị ảnh hưởng về mặt chính trị. Ông cho biết lệnh này không phải được đưa ra vì sức mạnh hay sự yếu kém của vụ án, mà vì nó đã khiến Adams mất tập trung vào "toàn bộ sự chú ý và nguồn lực của mình vào vấn đề nhập cư bất hợp pháp và tội phạm bạo lực đã leo thang theo các chính sách của Chính quyền trước".

.

Lệnh của Bộ Tư pháp chỉ đạo rằng vụ án phải được bác bỏ mà không có định kiến, điều đó có nghĩa là có thể sẽ được đệ trình lại sau. Bản ghi nhớ đánh dấu sự thay đổi hoàn toàn so với các chuẩn mực lâu đời của Bộ Tư pháp, cả về chỉ thị bác bỏ một vụ án đang diễn ra mà các công tố viên đã coi là có công trạng và vì lý do được nêu rõ rằng một bị cáo quyền lực có thể quá bận rộn với các nhiệm vụ chính thức để phải chịu trách nhiệm về các tội danh bị cáo buộc.

.

Các viên chức nhà nước ở cấp cao nhất của chính phủ thường xuyên bị Bộ Tư pháp điều tra, bao gồm cả Tổng thống Trump, mà không có công tố viên nào lập luận rằng họ nên được miễn trách nhiệm để tham gia vào dịch vụ của chính phủ. Adams, một đảng viên Dân chủ, gần đây đã tìm kiếm sự ủng hộ của Trump, theo tờ New York Times—đến Mar-a-Lago, bỏ qua các sự kiện Ngày của Luther King để tham dự lễ nhậm chức và tuyên bố rằng ông sẽ không chỉ trích công khai vị tổng thống mới. Khi hủy bỏ các cáo buộc tham nhũng đối với Thị trưởng Thành phố New York, hiển nhiên Trump mong chờ sự đền ơn từ Eric Adams. New York là nơi có đa số cơ sở kinh doanh của Trump.

.

⦿ ---- Địa cầu bị ô nhiễm nhựa lại là chuyện khác. Tổng thống Trump đã thực hiện lời hứa về ống hút giấy của mình, ký một sắc lệnh hành pháp nhắm vào chúng vào thứ Hai. Sắc lệnh này đảo ngược các chính sách mua sắm của liên bang hạn chế việc mua ống hút nhựa và các loại nhựa dùng một lần khác của chính phủ liên bang, AP đưa tin. Sắc lệnh của Trump chỉ đạo các cơ quan liên bang ngừng mua ống hút giấy và "đảm bảo rằng ống hút giấy không còn được cung cấp trong các tòa nhà của cơ quan nữa".

.

Đối với các lập luận rằng ống hút nhựa đang gây ô nhiễm nguồn nước và gây hại cho sinh vật biển, tổng thống cho biết vào thứ Hai, "Tôi không nghĩ rằng nhựa sẽ ảnh hưởng nhiều đến cá mập vì chúng đang ăn, khi chúng đang nhai thức ăn trong đại dương". Ngành công nghiệp nhựa ca ngợi động thái này: "Ống hút chỉ là sự khởi đầu", chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Hiệp hội Công nghiệp Nhựa (Plastics Industry Association) cho biết. "'Quay lại với Nhựa' là một phong trào mà tất cả chúng ta nên ủng hộ".

.

⦿ ---- Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai đã ký một sắc lệnh hành pháp chỉ đạo Bộ Tư pháp tạm dừng truy tố những người Mỹ bị buộc tội hối lộ các quan chức chính phủ nước ngoài trong khi cố gắng giành được hoạt động kinh doanh tại quốc gia của họ. Sắc lệnh này nhằm mục đích khôi phục khả năng cạnh tranh kinh tế của Hoa Kỳ bằng cách ra lệnh "sửa đổi, hướng dẫn thực thi hợp lý cho Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài (FCPA) năm 1977", theo một bản sao của tờ thông tin mà Reuters đã xem.

.

"An ninh quốc gia của Hoa Kỳ phụ thuộc vào việc Hoa Kỳ và các công ty của nước này giành được lợi thế thương mại chiến lược trên toàn thế giới, và Tổng thống Trump đang ngăn chặn việc thực thi FCPA quá mức, không thể đoán trước khiến các công ty Hoa Kỳ kém cạnh tranh hơn", tờ thông tin cho biết. Trump đã ký sắc lệnh tại Phòng Bầu dục trước các phóng viên.

.

Sắc lệnh chỉ đạo Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi tạm dừng thực thi FCPA cho đến khi bà ban hành hướng dẫn thực thi được sửa đổi nhằm thúc đẩy khả năng cạnh tranh của Hoa Kỳ, tờ thông tin cho biết. Bạch Ốc lập luận rằng các công ty Hoa Kỳ bị tổn hại do FCPA "thực thi quá mức vì họ bị cấm tham gia vào các hoạt động [hối lộ] phổ biến giữa các đối thủ cạnh tranh quốc tế, tạo ra một sân chơi không công bằng", tờ thông tin cho biết.

.

Sắc lệnh đề cập đến nhu cầu về lợi thế chiến lược trong các khoáng sản quan trọng, cảng nước sâu và các cơ sở hạ tầng hoặc tài sản quan trọng khác trên toàn thế giới để tăng cường an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Vào năm 2024, Bộ Tư pháp và Ủy ban Giao dịch Chứng khoán đã đệ trình 26 hành động thực thi liên quan đến FCPA và ít nhất 31 công ty đã bị điều tra vào cuối năm, tờ thông tin cho biết.

Quang Nguyen

Tam Le

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng ông sẽ ủng hộ việc hủy bỏ thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza nếu tất cả các con tin người Israel bị Hamas bắt giữ không được thả trước 12 giờ trưa thứ Bảy, theo thỏa thuận ban đầu giữa Israel và nhóm chiến binh này."Hãy để mọi thứ trở nên hỗn loạn", Trump nói. Ông cũng tuyên bố Jordan sẽ đồng ý tiếp nhận người tị nạn từ Gaza, bất chấp những tuyên bố ngược lại. Trước đó vào thứ Hai, Hamas đã hoãn việc thả con tin ban đầu được lên lịch vào thứ Bảy, ngày 15 tháng 2 cho đến khi có thông báo mới. Nhóm chiến binh này cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận bằng cách cản trở người dân Gaza di tản trở về các khu vực phía bắc của vùng đất này.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định rằng người Palestine sẽ bị từ chối quyền trở về Gaza được tái thiết "vì họ sẽ có nhà ở tốt hơn nhiều" ở các nước láng giềng. Trong một đoạn trích mới được công bố từ cuộc phỏng vấn của ông với Fox News vào thứ Hai, Trump đã phác thảo đề xuất của mình về việc thiết lập một khu tái định cư lâu dài cho người Palestine ở những nơi khác, nhấn mạnh rằng sẽ mất "nhiều năm" trước khi Dải Gaza có thể được xây dựng lại để đáp ứng nhu cầu trở về của họ."Nơi đây [Gaza] không thể ở được", tổng thống nói trong cuộc trò chuyện với người dẫn chương trình Bret Baier của Fox News. "Tôi nghĩ tôi có thể đạt được thỏa thuận với Jordan và Ai Cập", Trump nhấn mạnh, đồng thời nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ cung cấp cho cả hai quốc gia này "hàng tỷ đô la" hàng năm.⦿ ---- Putin cứng rắn: Tổng thống Trump cho biết ông đã nói chuyện với Vladimir Putin về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine—nhưng nhà lãnh đạo Nga vẫn chưa nhượng bộ một chút nào so với các yêu cầu trước đó của ông, theo Điện Kremlin. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết hôm thứ Hai rằng quan hệ với Hoa Kỳ đang "bờ vực tan vỡ", NBC News đưa tin.Ryabkov cho biết một "giải pháp chính trị" cho cuộc xung đột sẽ đòi hỏi "thực hiện đầy đủ" các yêu cầu mà Putin đưa ra vào tháng 6/2024, bao gồm chấm dứt tham vọng NATO của Ukraine và rút toàn bộ quân đội Ukraine khỏi bốn khu vực của đất nước do Nga kiểm soát một phần, theo Reuters đưa tin. "Đây là tình hình hiện tại của chúng ta và Hoa Kỳ, Anh và các nước khác hiểu được điều đó càng sớm thì càng tốt và giải pháp chính trị mong muốn này sẽ càng gần hơn với tất cả mọi người", ông cho biết. Nga kiểm soát 70% đến 80% bốn khu vực miền Đông Ukraine bao gồm bán đảo .⦿ ---- Một thẩm phán liên bang tại New Hampshire đã ban hành lệnh cấm ngay lập tức nhằm chặn nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm hạn chế quyền công dân theo nơi sinh. Đơn tại New Hampshire do Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ (ACLU: American Civil Liberties Union) đưa ra và cáo buộc rằng chính quyền Trump đang "phớt lờ các chỉ thị của Hiến pháp, ý định của quốc hội và tiền lệ lâu đời của Tòa án Tối cao"."Việc từ chối quyền công dân đối với trẻ em sinh ra tại Hoa Kỳ không chỉ là vi hiến mà còn là sự phủ nhận liều lĩnh và tàn nhẫn đối với các giá trị của người Mỹ", Anthony Romero, giám đốc điều hành của ACLU cho biết. "Quyền công dân theo nơi sinh là một phần tạo nên quốc gia hùng mạnh và năng động như Hoa Kỳ. Sắc lệnh này [của Trump] tìm cách lặp lại một trong những sai lầm nghiêm trọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, bằng cách tạo ra một nhóm phụ cố định gồm những người sinh ra tại Hoa Kỳ nhưng bị từ chối đầy đủ các quyền của người Mỹ."Bộ Tư pháp và ACLU đã tranh cãi qua lại về cách diễn giải một dòng trong Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp. “Nó chỉ liên quan đến một cụm từ là khu vực pháp lý mà người đó cư trú tại thời điểm sinh ra", Jane Fogarty, thành viên của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa giải thích. Fourarty cho biết Trump cố gắng giữ lời hứa trong chiến dịch tranh cử bằng cách xóa bỏ các ưu đãi cho những người nhập cư bất hợp pháp vào nước này.Sau các cuộc tranh luận tại tòa án liên bang ở Concord vào sáng thứ Hai, thẩm phán đã đứng về phía nguyên đơn và ban hành lệnh cấm ngay lập tức đối với lệnh hành pháp. Ông cho biết ông sẽ sớm đưa ra lý do đằng sau quyết định đó trong khi thẩm phán tại Boston vẫn đang cân nhắc xem có nên ban hành lệnh cấm của riêng mình hay không.“Phán quyết hôm nay là lời chỉ trích mới nhất đối với nỗ lực vi hiến của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh”, Wofsy cho biết sau phiên điều trần hôm thứ Hai “Nỗ lực từ chối quyền công dân của trẻ sơ sinh là bất hợp pháp và vô nhân đạo, và chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho đến khi chấm dứt lệnh này mãi mãi”. Đây là một trong nhiều thách thức đối với lệnh này trên khắp cả nước. Tuần trước, hai thẩm phán liên bang khác - một ở Maryland và một ở Seattle - đã chặn lệnh này của .⦿ ---- Một tòa án liên bang đã chặn kế hoạch chuyển ba người nhập cư Venezuela từ New Mexico đến Vịnh Guantanamo của chính quyền Trump, thách thức các chính sách nhập cư của tổng thống. Thẩm phán Kenneth J. Gonzales đã ban hành lệnh cấm tạm thời đối với việc chuyển giao, sau vụ kiện do một số nhóm vận động pháp lý đệ trình, bao gồm cả ACLU của New Mexico. Jessica Vosburgh, một luật sư của những người nhập cư, cho biết: "Đây chỉ là lệnh tạm thời. Lệnh này sẽ được xem xét lại và làm rõ hơn trong những tuần tới".Những người bị giam giữ bị cáo buộc - theo luật sư của họ - là có liên hệ với băng đảng Tren de Aragua từ Venezuela. Hồ sơ lập luận rằng sự không chắc chắn về mặt pháp lý và hạn chế tiếp cận với luật sư là lý do chính đáng cho lệnh cấm. Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem gần đây đã xác nhận các chuyến bay của những người bị giam giữ đến Guantanamo. Các nhà hoạt động vì quyền của người nhập cư đang yêu cầu được tiếp cận những người bị chuyển giao, vì lo ngại căn cứ này sẽ trở thành "hố đen pháp lý". Kể từ lễ nhậm chức của Tổng thống Trump vào tháng 1, hơn 8.000 cá nhân đã bị bắt trong các cuộc truy quét nhập cư.⦿ ---- Để đáp lại lời Trump liên tục đòi mua Greenland từ Đan Mạch, công dân Đan Mạch đã khởi động nỗ lực của riêng họ để mua lại tiểu bang thịnh vượng nhất về mặt kinh tế của Hoa Kỳ. Một bản kiến nghị trực tuyến:kêu gọi "Đan Mạch hóa" California đã thu thập được gần 200.000 chữ ký, với lời kêu gọi công dân Đan Mạch rằng việc mua lại California sẽ mang lại cho họ nhiều ánh nắng hơn, thống trị trong ngành công nghệ, bánh mì nướng bơ không giới hạn và dễ dàng tiếp cận Disneyland — nơi mà những người tổ chức cho biết sẽ được đổi tên để vinh danh tác giả truyện cổ tích và nhà thơ Hans Christian Andersen."Bạn đã bao giờ nhìn vào bản đồ và nghĩ rằng, 'Bạn biết Đan Mạch cần gì không? Nhiều ánh nắng hơn, nhiều cây cọ và giày trượt patin hơn.' Vâng, chúng ta có một cơ hội duy nhất trong đời để biến giấc mơ đó thành hiện thực", những người tổ chức bản kiến nghị viết trên trang trực tuyến. Những người Đan Mạch ký vào bản kiến nghị được khuyến khích đóng góp cho mục tiêu gây quỹ là 1 nghìn tỷ đô la (có thể cộng hoặc trừ), mà những người tổ chức cho biết sẽ khiến mỗi công dân của Đan Mạch phải trả khoảng 200.000 DKK — hoặc khoảng 28.000 đô la.Các giám đốc điều hành của LEGO và dàn diễn viên của bộ phim chính trị Đan Mạch "Borgen" sẽ đàm phán thỏa thuận thay mặt cho Đan Mạch, và những người tổ chức cho biết họ sẽ tặng một lượng bánh ngọt Đan Mạch trọn đời để làm cho thỏa thuận trở nên hấp dẫn hơn. Lãnh đạo Greenland cho biết người dân của ông không muốn trở thành người Mỹ. Bản kiến nghị này là lời phản bác đối với sự ám ảnh của Trump về việc mua lại Greenland, một lãnh thổ của Đan Mạch, mà ông cho rằng rất quan trọng đối với lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Các nhà lập pháp đảng Cộng hòa cũng nhấn mạnh rằng khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên như dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản của Greenland là lý do khiến Hoa Kỳ nên ưu tiên mua lại lãnh thổ này.Mặc dù rõ ràng là Đan Mạch không có kế hoạch thực tế nào để có được California, nhưng bản kiến nghị này lại khai thác mối quan hệ khinh thường lâu đời giữa California và Chính quyền Trump. California đã bỏ phiếu áp đảo để ủng hộ ứng cử viên Dân chủ trong ba cuộc bầu cử gần đây nhất có sự góp mặt của Trump, và Thống đốc Gavin Newsom đã dành thời gian trong những tuần gần đây để tổ chức các ưu tiên lập pháp nhằm phản đối chương trình nghị sự của tổng thống. Trong khi đó, Trump đã gọi California là một "tiểu bang thất bại".Mất California, vốn là nền kinh tế lớn thứ năm trên thế giới, sẽ là thảm họa đối với Hoa Kỳ; đây là một trong số ít tiểu bang trong Liên bang gửi nhiều thuế liên bang hơn là nhận được và cũng là một thành phần quan trọng của các ngành nông nghiệp, năng lượng, công nghệ, giao thông vận tải, thông tin và giải trí của quốc gia.Trong khi đó, người dân California ủng hộ việc trở thành “Đan Mạch mới” sẽ phải thực hiện chuyến đi trong ngày đến Quận Santa Barbara, chỉ cách Quận Cam 3 giờ lái xe,, nơi có Thủ đô Đan Mạch của Hoa Kỳ:⦿ ---- Trump làm nhiều người Dân Chủ nổi khùng: Vài tuần đầu tiên tại nhiệm của Tổng thống Donald Trump đã chứng kiến những lời đe dọa quân sự nhắm vào Greenland và Panama, một nhóm thanh thiếu niên do Elon Musk cầm đầu xâm nhập vào hệ thống của nhiều cơ quan hành chính liên bang, các chuyến bay tị nạn bị hủy bỏ, các cuộc đột kích trục xuất hàng loạt bắt đầu và quyền của người chuyển giới bị xói mòn. Sự đồng thuận chung: Tốc độ thay đổi chóng mặt đã khiến nhiều người Mỹ lo lắng. "Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể tiếp nhận quá nhiều thứ trước khi bộ não con người kiệt sức và nói rằng, 'Tôi không thể theo kịp'", Sanam Hafeez, một nhà tâm lý học thần kinh có trụ sở tại New York, nói với Axios.Trang tin tức kỹ thuật số này đã phỏng vấn một số nhà tâm lý học và chuyên gia sức khỏe tâm thần về tác động đối với người Mỹ. Andrea Bonior, một giáo sư và nhà tâm lý học của Đại học Georgetown, nói với Axios rằng bà đã thấy số bệnh nhân tăng lên, chủ yếu là đảng viên Dân chủ, với lý do kiệt sức và tuyệt vọng một phần là do sự bất ổn gia tăng do các chính sách nhanh chóng của Trump tạo ra và năng lượng cần thiết để theo kịp.Daniel Relihan, một nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm ứng phó và căng thẳng Silver thuộc UC Irvine, chia sẻ với Axios: "Chúng ta đang ở trong thời điểm chưa từng có khi có quá nhiều tác nhân gây căng thẳng tập thể đang diễn ra, và việc truyền thông đưa tin nhanh chóng về những thay đổi chính sách này chỉ làm tăng thêm căng thẳng tập thể rộng lớn hơn".⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp áp thuế 25% đối với thép và nhôm, như ông đã tuyên bố trước đó. Ngoài ra, Trump loại trừ khả năng sẽ có miễn trừ hoặc ngoại lệ đối với các loại thuế mới áp dụng. Thuế quan sẽ áp dụng cho tất cả các quốc gia mặc dù Trump cũng tuyên bố rằng một miễn trừ cho Úc sẽ được xem xét sau cuộc điện đàm của ông với Thủ tướng Anthony Albanese của quốc gia này.Đồng thời, Trump cảnh báo rằng mức thuế quan có thể cao hơn, tuyên bố rằng thuế quan có đi có lại cũng sẽ được áp dụng trong 48 giờ tới. Tổng thống trả lời rằng ông sẽ không bận tâm nếu các quốc gia khác đáp trả bằng thuế quan trả đũa.⦿ ---- Thủ tướng Úc Anthony Albanese đã nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và tuyên bố rằng Trump đã đồng ý xem xét miễn thuế thép và nhôm cho Úc mà ông đã công bố. "Chúng tôi cam kết sẽ cùng nhau hợp tác xây dựng để thúc đẩy lợi ích của Úc và Hoa Kỳ, thúc đẩy thịnh vượng kinh tế và đối mặt với những thách thức chung", Albanese viết trên X. Trước đó, ông đã nói rằng ông hy vọng Trump sẽ miễn thuế cho Úc. Ông tiết lộ thêm rằng Trump "đồng ý rằng một lệnh miễn thuế đang được xem xét vì lợi ích của cả hai nước chúng ta".⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng ông không coi Phó Tổng thống JD Vance là người kế nhiệm mình trong cuộc đua giành chức tổng thống năm 2028. "Nhưng ông ấy rất có năng lực", Trump lưu ý trong cuộc trò chuyện cuối tuần với người dẫn chương trình Bret Baier của Fox News, một đoạn clip mới phát sóng vào thứ Hai cho thấy. "Cho đến nay, ông ấy đang làm một công việc tuyệt vời", tổng thống nhấn mạnh, nhưng nhấn mạnh rằng "còn quá sớm" để xác định người kế nhiệm vì chính quyền vẫn đang "bắt đầu". Phần thứ hai trong cuộc phỏng vấn của Baier với vị tổng thống thứ 47 sẽ được phát sóng trên Fox News lúc 6 giờ tối theo giờ miền Đông.⦿ ---- Các Bộ trưởng Tư pháp đảng Dân chủ từ 22 tiểu bang đã đệ đơn kiện vào thứ Hai, phản đối việc cắt giảm đáng kể nguồn tài trợ cho các trường đại học, cơ sở y tế và các tổ chức nghiên cứu khác do chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố vào thứ Sáu trước đó."Việc dừng nghiên cứu để chữa bệnh và điều trị bệnh cho con người sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến phúc lợi của công dân các tiểu bang Nguyên đơn, những người được hưởng lợi từ nghiên cứu tạo ra các phương pháp điều trị, chẳng hạn như chỉnh sửa gen hiện đại, vaccine như vaccine cúm và phương pháp chữa trị các bệnh như ung thư, bệnh truyền nhiễm và nghiện ngập", đơn kiện đã đệ trình cho biết.Vụ kiện pháp lý này đã được đệ trình lên tòa án liên bang ở Boston, nhắm vào các khoản cắt giảm do Viện Y tế Quốc gia thực hiện vào thứ Hai, cũng ảnh hưởng đến tỷ lệ hoàn trả cho các chi phí gián tiếp tại các tổ chức nghiên cứu.⦿ ---- Musk gạ mua OpenAI của Sam Altman với giá 97,4 tỷ đô nhưng bị từ chối. CEO của OpenAI Sam Altman đã lên X vào thứ Hai để phản hồi đề xuất mua lại công ty khởi nghiệp AI của CEO Tesla Elon Musk bằng cách đưa ra đề xuất phản biện để mua lại X Corp. "Không, cảm ơn nhưng chúng tôi sẽ mua Twitter với giá 9,74 tỷ đô la nếu bạn muốn", Altman đăng trên nền tảng mạng xã hội này. Trước đó, The Wall Street Journal tiết lộ rằng Elon Musk đang dẫn đầu một nhóm các nhà đầu tư với mục tiêu mua lại công ty AI này với giá thầu là 97,4 tỷ đô la.⦿ ---- Doanh nhân tỷ phú Elon Musk đã mô tả Tổng giám đốc điều hành (CEO) của OpenAI Inc. Sam Altman vào thứ Hai là một "kẻ lừa đảo" và "Altman lừa đảo" sau khi Altman từ chối lời đề nghị mua lại công ty trí tuệ nhân tạo (AI) của ông chủ Tesla Inc. và các chi nhánh của ông. "Không bao giờ có một khoảnh khắc buồn tẻ nào trên X", Musk kết luận trong một loạt các dòng tweet. Sau báo cáo về lời đề nghị mua lại OpenAI, Altman trả lời rằng "chúng tôi sẽ mua [T]witter với giá 9,74 tỷ đô la nếu bạn muốn".⦿ ---- Theo Bộ Lao động (MOL) Đài Loan, tính đến tháng 1, số lượng lao động nước ngoài mất tích tại Đài Loan đã lên tới 90.000 người, trong đó có 51.499 người làm việc trong lĩnh vực sản xuất trong nước. MOL gần đây đã tổ chức một hội thảo để thảo luận về các giải pháp tiềm năng, bao gồm tính khả thi của việc hợp pháp hóa lao động nước ngoài mất tích. Tuy nhiên, đề xuất này đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội, với những người chỉ trích cho rằng nó có thể khuyến khích nhiều hành vi bất hợp pháp hơn, theo TVBS.Đài Loan đã cho phép lao động nước ngoài vào thị trường lao động của mình trong hơn 30 năm và tổng số lao động nước ngoài hiện đã vượt quá 800.000 người. Họ đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp và các dịch vụ chăm sóc dài hạn. Nhiều lao động nước ngoài rời bỏ công ty mà không được phép do điều kiện làm việc không an toàn hoặc hạn chế khả năng di chuyển công việc. Những hạn chế này làm tăng khả năng lao động bỏ trốn, làm trầm trọng thêm vấn đề lao động nước ngoài mất tích.Chủ tịch Hiệp hội Công nhân Quốc tế Đài Loan Chen Hsiu-lien chỉ trích cách tiếp cận của chính phủ, nói rằng: "Giải pháp của chính phủ là tiếp tục bắt giữ mọi người. Nhưng nếu bạn không giải quyết lý do tại sao họ rời đi, bạn sẽ không giải quyết được vấn đề". Tình trạng thiếu hụt lao động trong nước đã thúc đẩy nhu cầu lao động bất hợp pháp. Nhiều lao động nước ngoài bỏ việc theo hợp đồng để tìm kiếm công việc trái phép, lương cao hơn.Ủy viên Viện Kiểm soát Wang Yu-ling (王幼玲) đã nêu bật sự chênh lệch tiền lương giữa lao động nước ngoài hợp pháp và bất hợp pháp. Bà lưu ý rằng lao động hợp pháp chỉ nhận được lương cơ bản và tiền làm thêm giờ, trong khi những người làm việc bất hợp pháp kiếm được tiền dựa trên nhu cầu thị trường, thường kiếm thêm 10.000 Đài tệ (305 đô la Mỹ) mỗi tháng.MOL cho biết họ vẫn đang đánh giá các giải pháp khả thi, bao gồm cả lệnh ân xá một lần cho những người lao động nước ngoài mất tích. Các chuyên gia cảnh báo rằng Đài Loan phải giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động ngày càng gia tăng, vì các biện pháp hiện tại nhằm ngăn chặn người lao động rời bỏ chủ lao động của họ đã tỏ ra không hiệu quả.⦿ ---- Ngày lễ tình nhân (Valentine's Day) sắp tới và một thành phố ở California là nơi tuyệt vời nhất để kỷ niệm tình yêu và sự lãng mạn. Trang web tài chính cá nhân WalletHub đã xếp hạng San Francisco là thành phố tuyệt vời nhất cho kỳ nghỉ lễ này. Liên đoàn bán lẻ quốc gia báo cáo rằng người tiêu dùng dự kiến sẽ chi kỷ lục 27,5 tỷ đô la vào Ngày lễ tình nhân năm nay, với mức chi tiêu trung bình của một người là 188,81 đô la.Để xác định những thành phố lãng mạn nhất nhưng với giá phải chăng nhất để kỷ niệm Ngày lễ tình nhân, các nhà nghiên cứu tại WalletHub đã so sánh 100 thành phố lớn nhất của Hoa Kỳ trên 25 số liệu chính, từ số lượng cửa hàng hoa bình quân đầu người đến chi phí cho một bữa ăn ba món cho hai người.Theo WalletHub, San Francisco đứng đầu danh sách Những địa điểm tuyệt vời nhất cho Ngày lễ tình nhân năm 2025 một phần là do nơi đây có nhiều nhà hàng, cửa hàng hoa giá cả phải chăng và cửa hàng quà tặng được đánh giá ít nhất 4,5 sao cao thứ hai. Thành phố này cũng có nhiều điểm du lịch đẹp."Nếu bạn muốn đi dạo lãng mạn vào Ngày lễ tình nhân, bạn sẽ được hưởng lợi từ thực tế là San Francisco xếp thứ hai trong số những thành phố dễ đi bộ nhất", báo cáo nêu rõ. "Và đối với những người thích uống rượu, thật ngạc nhiên khi thành phố này có một trong những chi phí thấp nhất cho bia và rượu vang, khi điều chỉnh theo thu nhập hộ gia đình trung bình".San Diego cũng được xếp hạng cao trong danh sách. Sau Seattle ở vị trí thứ hai, San Diego đã giành vị trí thứ ba và hoàn thành danh sách với một chiến thắng khác cho bờ biển phía tây. Theo WalletHub, San Diego có một trong những số lượng trung tâm chăm sóc sức khỏe và spa bình quân đầu người cao nhất cả nước. San Diego cũng có lượng tìm kiếm cao trên Google đối với các thuật ngữ liên quan đến Ngày lễ tình nhân, cũng như vô số nhà hàng, tiệm kim hoàn và cửa hàng hoa giá cả phải chăng.Theo WalletHub, sau đây là những thành phố tốt nhất và tệ nhất của California cho Ngày lễ tình nhân. Xếp hạng chung toàn quốc của chúng được đặt trong ngoặc đơn:San Francisco (Số 1 toàn quốc)San Diego (Số 3)San Jose (Số 16)Sacramento (Số 27)Los Angeles (Số 30)Irvine (Số 34)Fremont (Số 38)Anaheim (Số 54)Bakersfield (Số 55)Chula Vista (Số 63)Oakland (Số 64)Long Beach (Số 67)Fresno (Số 72)Riverside (Số 75)Santa Ana (Số 77)Stockton (Số 81)San Bernardino (Số 99)⦿ ---- Giá nhà California cao ngất trời. Các chuyên gia tài chính thường khuyên bạn không nên dành quá 30% thu nhập cho nhà ở. Với nhiều người Mỹ, điều đó gần như không thể - đặc biệt là nếu họ muốn trở thành chủ nhà. Trên toàn quốc, người Mỹ có thu nhập trung bình cần chi 41,8% tiền lương của mình cho nhà ở để đủ khả năng sở hữu một ngôi nhà có giá trung bình, theo một nghiên cứu gần đây của Redfin. Các tính toán của Redfin giả định lãi suất thế chấp là 6,72% và khoản thanh toán ban đầu là 15%, đồng thời sử dụng dữ liệu thu nhập hộ gia đình từ Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ năm 2023, điều chỉnh theo mức tăng trưởng tiền lương năm 2024.Và ở một số khu vực đô thị, gánh nặng đó thậm chí còn cao hơn. Tại năm thành phố của California, những người mua nhà có thu nhập trung bình tại địa phương phải dành ít nhất 67% thu nhập của mình cho nhà ở để đủ khả năng mua một ngôi nhà có giá trung bình - mức cao nhất ở Hoa Kỳ.Sau đây là cái nhìn sâu hơn về từng thành phố. Lưu ý rằng bảng xếp hạng thành phố dựa trên 50 khu đô thị lớn nhất của Hoa Kỳ, trong khi số liệu quốc gia phản ánh thị trường nhà ở rộng lớn hơn cho đến tháng 11 năm 2024.1. Los Angeles (Quận Los Angeles):Tỷ lệ thu nhập trung bình cần có để mua một ngôi nhà có giá trung bình: 77,6%Thu nhập trung bình: 92.994 đô laGiá bán nhà trung bình: 896.060 đô la2. San Francisco (Quận San Francisco):Tỷ lệ thu nhập trung bình cần có để mua một ngôi nhà có giá trung bình: 76,2%Thu nhập trung bình: 159.316 đô laGiá bán nhà trung bình: 1.513.699 đô la3. Anaheim (Quận Cam)Tỷ lệ thu nhập trung bình cần có để mua một ngôi nhà có giá trung bình: 75,9%Thu nhập trung bình: 121.925 đô laGiá bán nhà trung bình: 1.165.965 đô la4. San Jose (Quận Santa Clara):Tỷ lệ thu nhập trung bình cần có để mua một ngôi nhà có giá trung bình: 73,9%Thu nhập trung bình: 169.663 đô laGiá bán nhà trung bình: 1.566.114 đô la5. San Diego (Quận San Diego):Tỷ lệ thu nhập trung bình cần thiết để mua một ngôi nhà có giá trung bình: 67,3%Thu nhập trung bình: 108.115 đô laGiá bán nhà trung bình: 905.463 đô la.⦿ ---- Mưa ào ạt sắp tới: Sau nhiều tháng thời tiết khô hạn hướng đến năm 2025, Nam California đang chuẩn bị cho sự kiện bão mùa đông thứ ba trong vòng chưa đầy một tháng và hệ thống của tuần này dự kiến sẽ là mạnh nhất từ trước đến nay. "Có vẻ như vào thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu, chúng ta sẽ có ít nhất những trận mưa rào lúc có lúc không. Nó sẽ tích tụ, vì vậy chúng ta sẽ có một số lượng mưa khá", nhà khí tượng học của KTLA Henry DiCarlo cho biết vào thứ Hai.Một trận mưa sẽ tác động đầu tiên đến khu vực vào thứ Tư, với bầu trời chuyển sang nhiều mây vào đầu giờ chiều và những cơn mưa rào đổ bộ vào Quận Los Angeles vào buổi tối. Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia, đợt tác động đầu tiên này dự kiến sẽ mang lại khoảng nửa inch mưa cho khu vực L.A.⦿ ---- Quận Cam: chiến lũy MAGA ở đâu? Các nhà lãnh đạo thành phố Huntington Beach sẽ họp vào thứ Ba để bỏ phiếu về việc có nên chấp thuận thiết kế tấm bảng mới để kỷ niệm 50 năm thành lập thư viện của thành phố hay không. Tấm bảng, sẽ được đặt tại Thư viện Trung tâm của thành phố trên Đường Talbert, mô tả hệ thống thư viện là "ngọn hải đăng của giáo dục, chất xúc tác cho những giấc mơ và là nơi trú ẩn để trẻ em cảm thấy an toàn, được coi trọng và tự do phát triển". Thành phố này cũng có thông điệp viết tắt dưới dạng khẩu hiệu: Ma thuật, Quyến rũ, Kích thích, Phiêu lưu (Magical, Alluring, Galvanizing, Adventurous) — MAGA.Từ viết tắt này, đồng nghĩa với Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa, dường như không phải là một phần của từ ngữ chính thức hoặc bản sắc thương hiệu của Huntington Beach hoặc hệ thống thư viện công cộng của thành phố. Tìm kiếm các thuật ngữ trên trang web của thành phố không đưa ra kết quả nào có liên quan.Việc sử dụng từ viết tắt gây chia rẽ trong chức năng chính thức tại một tòa nhà chính phủ đã nhận được nhiều đánh giá trái chiều từ cư dân Huntington Beach trên phương tiện truyền thông xã hội. Một chủ đề Reddit đặc biệt có bình luận từ người dùng gọi tấm biển là "ngu ngốc", "xấu xí" và lãng phí tiền thuế của người dân. Theo trang web của thành phố, chi phí ước tính của tấm biển là 7.000 đô la.Người dùng cũng chỉ trích mối quan hệ phức tạp, có thể nói là đối đầu, của Hội đồng thành phố Huntington Beach với hệ thống thư viện của thành phố. Năm 2023, cựu Thị trưởng Gracey Van Der Mark đã nêu lên mối quan ngại về những gì bà gọi là nội dung "khiêu dâm" trong sách, dẫn đến một sắc lệnh yêu cầu nhân viên thư viện xem xét các cuốn sách từ khu dành cho trẻ em và chuyển chúng đến một địa điểm khác trong thư viện. Theo LAIst, những cuốn sách đó chủ yếu đề cập đến các chủ đề về cơ thể con người, sức khỏe và tuổi dậy thì.⦿ ---- Arizona: Dân biểu tiểu bangmuốn ngăn các nhà lập pháp tuyên bố một hình thức miễn trừ vì vi phạm luật giao thông trong phiên họp lập pháp. Gần đây nhất, hai nhà lập pháp đã tuyên bố miễn trừ lập pháp (khỏi bị tội) khi bị phạt vì chạy quá tốc độ, bao gồm Thượng nghị sĩ Mark Finchem và cựu Thượng nghị sĩ Justine Wadsack, người đã lái xe với tốc độ 71 dặm một giờ trong khu vực 35.Dân biểu tiểu bang Quang Nguyen đã giới thiệu luật mới này để thay đổi điều khoản miễn trừ của hiến pháp tiểu bang. "Đây là về thể chế mà tôi rất yêu quý, mà tôi quan tâm. Và tôi không muốn thu hút thêm bất kỳ sự chú ý tiêu cực nào đến Hạ viện hoặc Cơ quan lập pháp", Nguyen nói. Quyền miễn trừ lập pháp không bao gồm các vụ bắt giữ vì tội phản quốc và trọng tội. Nếu dự luật được Cơ quan lập pháp thông qua, nó sẽ được đưa ra bỏ phiếu vào năm tới. Nếu thông qua, tương lai các vị dân cử bị chận vì tội chạy quá tốc độ sẽ bị truy tố và bị phạt, they vì miễn trừ như quá khứ.⦿ ----, một kẻ giết người bị kết án tử hình vì tội giết người tàn bạo hai anh em ở Philadelphia, đã được phát hiện bất tỉnh trong phòng giam của mình tại Cơ quan Cải huấn Tiểu bang ở Phoenix, theo các quan chức thông báo vào thứ Tư, ngày 5 tháng 2/2025. Giám đốc trại giam SCI Phoenix Joseph Terra cho biết nhân viên nhà tù và nhân viên y tế đã cố gắng thực hiện các biện pháp cứu sống, nhưng Le, 53 tuổi, đã được tuyên bố tử vong lúc 7:23 tối thứ Ba, ngày 4 tháng 2 năm 2025.Le đã bị kết án tử hình vào tháng 12/2016 vì tội giết hai anh em Vu “Kevin” Huynh, 31 tuổi và Viet Huynh, 28 tuổi vào năm 2014. Các nhà chức trách cho biết Le, một thành viên của băng đảng người Việt "Born to Kill", cùng đồng bọn đã tra tấn và đâm nhiều nhát vào hai anh em trước khi trói họ bằng dây rút, quấn băng keo quanh đầu và ném họ xuống sông Schuylkill bằng xô nhựa đường để đè họ xuống. Hai anh em này bị cáo buộc đã mất 100.000 đô la để mua ma túy. Le đã bắt họ làm con tin trước khi cắt xẻo họ. Nạn nhân thứ ba, Tan Voong, đã sống sót và sau đó đã làm chứng chống lại anh ta.Một bồi thẩm đoàn ở Philadelphia đã tuyên Le phạm hai tội giết người cấp độ một vào ngày 1 tháng 12/2016 và anh ta đã đến SCI Phoenix vào ngày 17 tháng 7/2020. Vụ án này là bản án tử hình đầu tiên của Pennsylvania trong năm đó. Le có tiền án bạo lực, trước đó đã bị kết tội ngộ sát vào năm 1993 vì một vụ nổ súng chết người ở phía bắc New York. Cảnh sát Tiểu bang Pennsylvania đang điều tra cái chết của Le, sẽ được Văn phòng Giám định Y khoa Quận Montgomery chính thức xác định.⦿ ---- HỎI 1: Dự Thánh lễ Chủ Nhật tăng trở lại mức trước đại dịch là 24% tại nhà thờ Công giáo, thời phong tỏa chỉ 15% dự?ĐÁP 1: Đúng vậy. Theo một nghiên cứu mới, các băng ghế nhà thờ Công giáo đang được lấp đầy trở lại, với lượng người tham dự Thánh lễ Chúa Nhật tăng trở lại mức trước đại dịch. Khoảng 24% người Công giáo hiện tham dự Thánh lễ hàng tuần, tương đương với tỷ lệ trước đại dịch và đánh dấu sự phục hồi sau sự sụt giảm trong thời kỳ COVID khi lượng người tham dự trung bình chỉ đạt 15%, theo Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng trong Tông đồ (CARA) của Đại học Georgetown. Thánh lễ trực tuyến duy trì sự tham gia ổn định trong suốt thời kỳ đại dịch, nhưng việc thờ phượng trực tiếp hiện đã trở lại bình thường, với 24% người Công giáo tham dự hàng tuần — tăng từ 15% trong thời gian phong tỏa. Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Chữa bệnh dị ứng đậu phộng cho trẻ em dị ứng nhẹ bằng cách mỗi ngày ăn một chút bơ đậu phộng tăng dần?ĐÁP 2: Đúng vậy. Theo một nghiên cứu mới từ Trường Y khoa Icahn tại Mount Sinai, trẻ em bị dị ứng đậu phộng ngưỡng cao nhưng dần dần tăng lượng bơ đậu phộng mua ở cửa hàng sẽ trở nên ít nhạy cảm hơn đáng kể so với những trẻ tránh ăn đậu phộng. Nghiên cứu phát hiện ra rằng phương pháp này dẫn đến mức độ chịu đựng cao hơn và kéo dài hơn. Nghiên cứu do Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia thuộc Viện Y tế Quốc gia tài trợ đã được công bố hôm nay trên tạp chí NEJM Evidence số ra ngày 10 tháng 2. Chi tiết: