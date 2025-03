Hình trên: Cờ đỏ tấn công sex cờ xanh? Hình chụp lại từ bản tin trên báo RNZ: Cảnh sát New Zealand đang chuẩn bị yêu cầu dẫn độ hai viên chức Việt Nam bị buộc tội tấn công tình dục 2 thiếu nữ phục vụ tại một nhà hàng ở Wellington hồi năm ngoái.

- New Zealand: lập hồ sơ đòi dẫn độ 2 viên chức VN khi công du New Zealand đã tấn công sex 2 nữ tiếp viên

- Nhiều nước NATO họp riêng: nên đưa quân tới Greenland để ngừa Trump đưa quân Mỹ tới chiếm?

- Hồng Kông cứng rắn với Mỹ: Bưu điện Hồng Kông tiếp tục tạm dừng các chuyến hàng đến Mỹ bất kể Mỹ gỡ lệnh cấm bưu kiện

- TQ lên án Mỹ áp lực Panama để Panama rút khỏi chương trình Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường (BRI).

- Ngân hàng Trung ương Châu Âu: thuế quan mới của Mỹ có thể hại kinh tế toàn cầu và châu Âu.

- Tăng kỷ lục công dân Mỹ nộp đơn xin hộ chiếu Ireland vì lo sợ Trump gây sự với người gốc Ireland

- Cao ủy Nhân quyền LHQ kêu gọi Trump hủy bỏ lệnh trừng phạt Tòa án Hình sự Quốc tế ICC

- Báo WP: Trump vu khống USAID để xóa sổ USAID

- Sa thải 10.000 nhân viên USAID, giữ 290 người

- Có 65.000 công chức chọn lãnh gói tiền để về vườn

- GS Macabe Keiliher: Áp thuế sẽ không đưa ngành sản xuất trở lại Mỹ; chính Trump đã áp thuế năm 2018 và thua TQ thê thảm

- Tất cả các hãng bán lẻ Mỹ thê thảm, sẽ tăng giá vì thuế quan của Trump, chỉ trừ các tiệm TJ Maxx

- Một nhân viên của Musk tại Bộ Hiệu quả Chính phủ từ chức sau khi bị báo WSJ tìm ra các bài đăng kỳ thị sắc tộc

- Bộ Tư pháp Hoa Kỳ kháng cáo: xin tòa ưng thuận sắc lệnh Trump chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh

- Thẩm phán Tòa Tối cao Sonia Sotomayor: sai lầm lớn của Tòa Tối Cao là miễn truy tố hình sự đối với Trump

- Venezuela: Mỹ tịch thu 1 máy bay của Venezuela đang đậu ở Cộng hòa Dominica là "hành vi trộm cắp trắng trợn".

- 22 tiểu bang kiện New York về 1 đạo luật "vi hiến"

- Kế hoạch Trump: Ukraine và Nga ngưng bắn vào lễ Phục sinh ngày 20/4/2025, Ukraine nhượng Nga vài tỉnh và hứa không vào NATO, nhưng được vào EU

- Tập Cận Bình lộ ý cứng rắn với Trump: có thể sẽ để Tik-Tok bị Mỹ cấm, thay vì bán

- Trump, 78 tuổi, lần nữa gợi ý về nhiệm kỳ thứ 3, hy vọng sẽ ứng cử Tổng thống năm 2028

- Trump: lập lực lượng đặc nhiệm để điều tra những người chống đạo Cơ đốc, lập văn phòng đức tin tại Bạch Ốc

- Lập lực lượng đặc nhiệm tôn giáo, Trump bị cáo buộc can thiệp quyền tự do tôn giáo.

- 40 hệ phái Tin Lành năn nỉ Trump: xin mở kho tiền USAID vì nhà thờ cần làm từ thiện.

- Tòa phán: tạm ngăn chận để xét lại sắc lệnh Trump về sa thải công chức liên bang.

- Tòa phán: ra đời ở Mỹ là tự động có quốc tịch Mỹ.

- Công chức Bộ Y Tế sẽ bị đẩy về vườn trước.

- Trump áp đặt lệnh trừng phạt đối với Tòa Hình sự Quốc tế ICC.

- Muốn cắt 2 ngàn tỷ đôla ngân sách thâm thủng: hãy ngưng chạy đua vũ khí hạt nhân.

- Tổng thống Colombia kêu gọi thế giới hợp pháp hóa bán cocaine (bạch phiến) vì không nguy hiểm như rượu whisky.

- Học khu Alice Independent School District ở San Antonio, Texas, cảnh báo phụ huynh rằng xe buýt học sinh có thể bị lính xét giấy tờ di trú

- Thẩm phán Colleen Kollar-Kotelly cấm Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) và Elon Musk truy cập hồ sơ nhạy cảm từ Bộ Tài chính

- Mark Zuckerberg đến Bạch Ốc để thảo luận về cách thúc đẩy "vị thế lãnh đạo công nghệ" của Hoa Kỳ ở nước ngoài

- Alaska: 1 phi cơ chở 10 người bay đêm, mất tích

- Philippines: 1 phi cơ quân sự Mỹ rớt, 1 lính Mỹ và 3 nhân viên nhà thầu quốc phòng chết

- Khoa học gia cảnh báo: Trí tuệ nhân tạo có thể nguy hiểm vì những người tạo ra nó có thể mất quyền kiểm soát

- California báo động: xe điện khó bán hơn.

- Quận Cam: 1 người chết, 2 nghi phạm bị bắt

- HỎI 1: Hãy lười một chút. Không làm cỏ sân vườn quá kỹ sẽ giúp tăng đa dạng sinh thái cho các sinh vật trong đất? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Nhai các mảnh đá cục (ice) sẽ hại cho răng của bạn? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-7/2/2025) ⦿ ---- Một chiếc máy bay chở 10 người qua vùng Norton Sound của Alaska, phía nam Vòng Bắc Cực đã mất tích vào chiều thứ năm và lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm suốt đêm để tìm bất kỳ dấu hiệu nào của nó. Theo Sở An toàn Công cộng Alaska, Bering Air Caravan đang trên đường từ Unalakleet đến Nome với chín hành khách và một phi công. Các nhà chức trách đang nỗ lực xác định tọa độ cuối cùng được biết đến của nó. Jack Adams, cảnh sát trưởng ở White Mountain, nói với KTUU rằng các đội đang tìm kiếm một đoạn đường dài 30 dặm từ Nome đến Topkok.

Ông cho biết do băng trên mặt biển "hơi hỗn loạn", các đội mặt đất đang di chuyển dọc theo Đường mòn Iditarod. Adams cho biết các vấn đề về thời tiết đã hạn chế việc tìm kiếm trên không. "Tin đồn là tất cả các máy bay đều bị hạ cánh, tầm nhìn bằng không", ông nói. "Về cơ bản, bạn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì từ trên không hoặc mặt đất, và trong bóng tối, việc tìm kiếm thứ gì đó trong điều kiện tầm nhìn bằng zero là một công việc khó khăn". Adams cho biết các đội đang hy vọng tìm thấy máy bay trên đất liền vì "ở dưới nước sẽ là kịch bản tồi tệ nhất".

Chiếc Cessna Caravan rời Unalakleet lúc 2:37 chiều và các viên chức mất liên lạc với nó chưa đầy một giờ sau đó, theo David Olson, giám đốc điều hành của Bering Air. Theo Cảnh sát biển Hoa Kỳ, máy bay cách bờ biển 12 dặm vào thời điểm đó. Theo sở cứu hỏa Nome, Cảnh sát biển, Vệ binh quốc gia và cảnh sát đang hỗ trợ tìm kiếm. Unalakleet là một cộng đồng có khoảng 690 người ở phía tây Alaska, cách Nome khoảng 150 dặm về phía đông nam, theo AP đưa tin.

⦿ ---- Thông tấn 1News của New Zealand loan tin: Chính phủ New Zealand chuẩn bị yêu cầu dẫn độ các viên chức Việt Nam bị cáo buộc tội tấn công tình dục trong một chuyến công tác ở New Zealand. Cảnh sát đang chuẩn bị yêu cầu dẫn độ hai viên chức Việt Nam bị buộc tội tấn công tình dục 2 thiếu nữ phục vụ tại một nhà hàng ở Wellington hồi năm ngoái.

Một trong hai người phụ nữ nói với hãng tin Associated Press rằng họ đã bị tấn công trong một phòng karaoke riêng tại nhà hàng Việt Nam nơi họ làm việc vào tháng 3/2024. Cô cáo buộc hai viên chức kéo hai người phục vụ vào lòng và sờ mó họ. Hai cô này cũng bị ép uống rượu, và cô gái 19 tuổi khi đó tin rằng cô cũng bị chuốc thuốc mê. Người phụ nữ này đã bị thương sau vụ đó, vụ này đã được báo cáo với cảnh sát vào ngày hôm sau.

Cảnh sát trưởng Richard Chambers cho biết cảnh sát đã nhận được hai đơn khiếu nại về hành vi tấn công vào tháng 3/2024. Các viên chức, những người "có liên quan đến công an" tại Việt Nam, đã gặp các cảnh sát tại Cao đẳng New Zealand Police College vài ngày trước khi Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính dự kiến ​​thăm đất nước này, Thủ tướng Christopher Luxon nói với các phóng viên vào tháng 12/2024.

"Các thám tử điều tra vụ việc đã xác định các nghi phạm là thành viên của phái đoàn Việt Nam, và họ đã rời khỏi đất nước", Chambers viết trong một tuyên bố hôm Thứ Sáu 7/2/2025. "Mặc dù không có hiệp ước dẫn độ nào giữa New Zealand và Việt Nam, nhưng cảnh sát vẫn tiếp tục xem xét mọi lựa chọn khả thi".

Chambers cho biết cảnh sát "đã có sự tương tác tích cực với các quan chức Việt Nam cho đến nay và tôi tin rằng điều đó sẽ tiếp tục. Mặc dù quá trình này đang diễn ra và phức tạp, chúng tôi hy vọng những nỗ lực đang diễn ra của chúng tôi sẽ cung cấp một số đảm bảo cho những người khiếu nại rằng chúng tôi đang xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc. Cảnh báo du lịch đã được áp dụng tại biên giới để đảm bảo cảnh sát được thông báo và có cơ hội thực hiện hành động tích cực nếu những cá nhân liên quan trong vụ án này quay trở lại New Zealand".

Trong khi đó, báo RNZ hôm nay ghi nhận thêm: "Vào tháng 12/2024, cảnh sát cho biết "không còn nghi ngờ gì nữa" về vụ việc đã xảy ra. Báo Stuff đã đưa tin một cựu nhân viên tại nhà hàng Saigon on Willis, cô mới 19 tuổi vào thời điểm các quan chức VN đến nhà hàng, nhớ lại những người đàn ông "kéo chúng tôi vào lòng, ép chúng tôi sát vào tường".

Một cuộc điều tra, bao gồm việc xem lại cảnh quay CCTV và nói chuyện với các nhân chứng, cho thấy những nghi phạm là các viên chức Việt Nam, đến thăm vì công việc chính thức, cảnh sát cho biết. Theo Công ước Viên về Quan hệ Ngoại giao năm 1961, nhân viên ngoại giao và gia đình của họ được miễn trừ khỏi việc bị bắt giữ hoặc truy tố, và không thể bị giam giữ hoặc triệu tập làm nhân chứng. Quyền này có thể được miễn trừ nếu Chính phủ New Zealand tin rằng một tội nghiêm trọng - một tội mà hình phạt là tù giam từ 12 tháng trở lên - bị cáo buộc đã được thực hiện và việc truy tố là vì lợi ích công cộng."

⦿ ---- Chính phủ Venezuela gọi việc chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tịch thu một chiếc máy bay của Venezuela đang được lưu giữ tại Cộng hòa Dominica là "hành vi trộm cắp trắng trợn". Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và chính quyền Cộng hòa Dominica đã tịch thu một chiếc máy bay Dassault Falcon 2000EX do Petroleos de Venezuela (PdVSA), công ty dầu khí nhà nước Venezuela bị trừng phạt, sử dụng theo yêu cầu của chính phủ Hoa Kỳ dựa trên các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt và luật kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã giám sát vụ tịch thu.

Đây là chiếc máy bay thứ hai mà Hoa Kỳ tịch thu từ Venezuela trong vòng chưa đầy một năm. Chiếc đầu tiên là một chiếc máy bay Dassault Falcon 900, được đưa đến Florida do nghi ngờ rằng nó được mua lại bằng cách vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

⦿ ---- Có tới 22 tiểu bang đã đệ đơn kiện New York, thách thức tính hợp hiến của một luật mới yêu cầu các công năng lượng lớn phải trả 75 tỷ đô la vào quỹ thiệt hại do biến đổi khí hậu. Cuộc chiến pháp lý này, được khởi xướng vào thứ năm, nhắm vào Đạo luật Siêu quỹ Biến đổi Khí hậu (Climate Change Superfund Act), theo đó tìm kiếm các khoản thanh toán dựa trên lượng khí thải từ năm 2000 đến năm 2018. Vụ kiện được đệ trình tại Albany, liệt kê Letitia James, Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang New York, trong số các bị đơn.

Dẫn đầu bởi Bộ trưởng Tư pháp West Virginia JB McCuskey, liên minh các tiểu bang này nhằm mục đích ngăn chặn những gì họ coi là sự can thiệp chính sách có thể ảnh hưởng đến sự độc lập về năng lượng của quốc gia, lo ngại rằng các biện pháp tương tự có thể được thực hiện ở các tiểu bang khác, gây nguy hiểm cho lưới điện của đất nước. McCuskey cho biết: "Vụ kiện này nhằm đảm bảo rằng những chính sách sai lầm này, bị áp đặt từ một tiểu bang lên toàn bộ quốc gia, sẽ không khiến nước Mỹ rơi vào tình trạng trì trệ của cuộc khủng hoảng năng lượng, cho phép Trung Quốc, Ấn Độ và Nga vượt qua sự độc lập về năng lượng của chúng ta." Ông tuyên bố luật này là vi hiến, bày tỏ lòng tự hào khi các Bộ trưởng Tư pháp và các nhóm ngành hàng đầu phản đối sự can thiệp được cho là thái quá này.

Paul DeMichele, phát biểu thay mặt cho văn phòng của Thống đốc Dân chủ New York Kathy Hochul, cho biết: "Chúng tôi mong muốn bảo vệ đạo luật mang tính bước ngoặt này tại tòa án và đánh bại các đại công ty dầu khí một lần nữa". Vụ kiện chỉ trích New York vì đã cố gắng khiến các công ty năng lượng và người tiêu dùng ngoài tiểu bang tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng tại New York, chẳng hạn như nâng cấp hệ thống cống rãnh của Thành phố New York. Vụ kiện mô tả luật này là một ví dụ hỗn loạn về sự can thiệp quá mức của nhà nước.

⦿ ---- Hồng Kông cứng rắn với Mỹ: Bưu điện Hồng Kông đã thông báo sẽ tiếp tục tạm dừng các chuyến hàng đến Hoa Kỳ, mặc dù Hoa Kỳ đã đảo ngược lệnh cấm ngắn hạn đối với các bưu kiện từ Hồng Kông và các khu vực khác của Trung Quốc. Ban đầu, Bưu chính Hoa Kỳ đã tuyên bố lệnh cấm các bưu kiện từ Trung Quốc do mức thuế quan mới 10% của Tổng thống Hoa Kỳ Trump và việc thu hồi miễn thuế "de minimis" đối với các bưu kiện dưới 800 đô la, nhưng sau đó USPS đã đảo ngược quyết định đó mà không có lời giải thích.

Chính quyền Hồng Kông đã bày tỏ sự không chấp thuận việc Hoa Kỳ áp thêm thuế đối với các sản phẩm của Hồng Kông. Họ kêu gọi Hoa Kỳ ngay lập tức sửa chữa, tuyên bố rằng họ vẫn đang thảo luận với Bưu chính Hoa Kỳ để tìm kiếm sự rõ ràng hơn, đặc biệt là về thuế quan. Chính quyền Hồng Kông cho biết Hoa Kỳ phải thực hiện "các hành động khẩn cấp để khắc phục hành vi sai trái của mình".

Những thay đổi về chính sách đã gây ra sự nhầm lẫn trong số những cư dân Hồng Kông có kế hoạch gửi các mặt hàng đến Hoa Kỳ và làm dấy lên lo ngại về cách những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến các nền tảng mua sắm trực tuyến như Shein và Temu. Các nền tảng này thường được hưởng lợi từ việc vận chuyển trực tiếp giá rẻ và các giao dịch trước đây được miễn thuế đối với các mặt hàng có giá trị thấp hơn.

⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian chỉ trích ảnh hưởng của Mỹ đối với Panama sau khi Panama quyết định đệ đơn rút khỏi chương trình Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường (BRI). Jian gọi động thái này là bằng chứng cho thấy sự bá quyền của Hoa Kỳ và bác bỏ những tuyên bố rằng Trung Quốc kiểm soát Kênh đào Panama là "hoàn toàn vô căn cứ", nhấn mạnh rằng Bắc Kinh chưa bao giờ quản lý hoặc vận hành tuyến đường thủy chiến lược này.

"Thế giới không mù quáng trước sự thật - ai đang giữ cho Kênh đào Panama trung lập và phát triển, và ai vẫn tiếp tục đe dọa sẽ 'lấy lại' Kênh đào", người phát ngôn tuyên bố, chỉ trích lời lẽ của Hoa Kỳ.

⦿ ---- Phó chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Luis de Guindos đã cảnh báo vào thứ Sáu rằng căng thẳng thương mại leo thang, đặc biệt là thuế quan mới của Hoa Kỳ, có thể tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu và châu Âu. Phát biểu về triển vọng kinh tế, De Guindos nhấn mạnh rằng một cuộc chiến tranh thương mại sẽ "rất tiêu cực" đối với tăng trưởng, đồng thời cho biết thêm rằng các chính sách bảo hộ từ chính quyền mới của Hoa Kỳ có thể ảnh hưởng đến các chính sách ngân hàng và tài khóa.

Ông cũng nhấn mạnh mức độ bất ổn chưa từng có mà khu vực đồng euro phải đối mặt, mà ông mô tả là cao nhất kể từ đại dịch. Niềm tin của người tiêu dùng suy yếu và tăng trưởng chậm chạp càng làm phức tạp thêm triển vọng phục hồi.

⦿ ---- Một số lượng kỷ lục công dân Hoa Kỳ đã nộp đơn xin hộ chiếu Ireland vào tháng 11—tháng mà Donald Trump đắc cử. Luật pháp Ireland cho phép bất kỳ ai có thể chứng minh rằng họ có ông bà sinh ra ở Ireland được nộp đơn xin hộ chiếu (passport), điều này cho phép người sở hữu hộ chiếu có quyền sống và làm việc trên toàn Liên minh Châu Âu. Theo đài truyền hình nhà nước RTE của Ireland, tháng 11/2024 chứng kiến ​​số lượng đơn xin hộ chiếu từ Hoa Kỳ trong một tháng dương lịch cao nhất trong mười năm qua, với 3.692 đơn xin được nộp từ Hoa Kỳ chỉ trong tháng đó.

Erin Clayton, một công dân Hoa Kỳ sống tại New Hampshire đã nộp đơn xin hộ chiếu Ireland, nói với RTE: “Với những gì đang diễn ra ở Hoa Kỳ hiện nay với chính quyền mới, thật đáng sợ và tôi nghĩ rằng sẽ khôn ngoan nếu có hộ chiếu để phòng ngừa. Tôi thà có nó và không cần đến nó, còn hơn là không theo đuổi nó. Tôi là con gái của một người nhập cư... Tôi không phải là mục tiêu mà họ đang nhắm đến ngay bây giờ, nhưng điều đó có nghĩa là gì? Vì vậy, như tôi đã nói, tôi chỉ muốn được an toàn. Có hộ chiếu Ireland sẽ giúp tôi có nhiều tự do hơn nếu tôi phải rời đi lâu dài.”

⦿ ---- Các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã có các cuộc đàm phán không chính thức về việc triển khai quân đội tới Greenland sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đe dọa sẽ chiếm lãnh thổ Đan Mạch, theo tờ The Telegraph đưa tin vào thứ Sáu, trích dẫn lời các nhà ngoại giao có hiểu biết về các cuộc thảo luận.

Đức và các đồng minh châu Âu khác đã tranh luận về các phản ứng tiềm năng, bao gồm cả việc liệu điều khoản phòng thủ chung Điều 5 của NATO có thể được viện dẫn trong trường hợp Hoa Kỳ xâm lược hay không. Tuy nhiên, phương án này đã nhanh chóng bị bác bỏ vì nó đòi hỏi sự ủng hộ nhất trí từ tất cả 32 quốc gia thành viên NATO, bao gồm cả Hoa Kỳ. Vì Mỹ cũng là 1 thành viên NATO.

Hơn nữa, một số người ủng hộ NATO mạnh mẽ nhất của Ukraine đã chỉ trích Đức vì Olaf Scholz từ chối triển khai quân đội tới Ukraine. Một nhà ngoại giao NATO nói với tờ báo rằng Berlin "không muốn gửi quân tới Ukraine vì tình hình 'quá mơ hồ' nhưng lại công khai thả diều về việc gửi quân đội NATO tới Greenland". Trump đã gọi việc Đan Mạch từ chối bán lãnh thổ Greenland cho Mỹ là một "hành động không thân thiện" khi giá trị chiến lược của Bắc Cực tăng lên trong bối cảnh cạnh tranh với Nga và Trung Quốc.

⦿ ---- Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc hôm thứ Sáu đã thúc giục Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hủy bỏ lệnh trừng phạt áp dụng đối với Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC: International Criminal Court) vì tòa này đã ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Tòa án này "là cơ sở để đảm bảo công lý và giải trình về những tội ác nghiêm trọng nhất, dù được thực hiện ở Ukraine, Sudan, Myanmar, lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng hay bất kỳ nơi nào khác", người phát ngôn của văn phòng Ravina Shamdasani nói với AFP, đồng thời nhấn mạnh rằng tòa án này phải có thể "thực hiện công việc độc lập của mình".

⦿ ---- Chính quyền Trump hôm Thứ Năm đã thông báo với các viên chức cấp cao còn lại của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID rằng tất cả, chỉ trừ 290 người, trong tổng số hơn 10.000 nhân viên của USAID sẽ bị cắt giảm. Nhóm 290 nhân viên còn lại sẽ quản lý một số chương trình cứu sinh mà chính quyền cho biết sẽ vẫn tiếp tục trong thời điểm hiện tại. Một số viên chức và nhà thầu của cơ quan cho biết họ không còn được tiếp cận nguồn tài trợ cho các dự án được miễn trừ nữa, theo tờ New York Times đưa tin.

Theo NPR, các viên chức cấp cao của USAID đã cung cấp cho Bộ Ngoại giao danh sách khoảng 600 nhân viên mà họ coi là công việc thiết yếu và nên được giữ nguyên. Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio, người đã tuyên bố tuần này rằng ông phụ trách USAID, đã chấp thuận miễn cho ít hơn 1/2 số nhân viên khỏi việc bị cho nghỉ hành chính cùng với phần còn lại của lực lượng công chức vào nửa đêm thứ sáu.

"Tốt hơn hết, là hãy đóng cửa luôn tất cả. Vì 290 người thì sẽ không thể làm được gì cả", một viên chức USAID từ chối nêu tên cho biết. Ví dụ, văn phòng phụ trách Châu Phi sẽ giảm xuống còn 12 nhân viên trước khi tuần này kết thúc: bốn người ở Washington và tám người ở các trung tâm khu vực.

Rubio cho biết việc tiếp quản cơ quan này là cần thiết vì "chúng tôi có sự bất tuân lệnh cấp cao". Ông cho biết các nhân viên của cơ quan đang "hoàn toàn không hợp tác, vì vậy chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện các bước đi mạnh mẽ để kiểm soát tình hình". Rubio nói với các phóng viên rằng ý tưởng này không phải là xóa bỏ viện trợ nước ngoài, theo AP. "Nhưng viện trợ nước ngoài sẽ là thứ có ý nghĩa và phù hợp với lợi ích quốc gia của chúng tôi", ông nói.

Tờ Washington Post đưa tin, việc đóng cửa USAID có thể chấm dứt hoàn toàn hoặc một phần hàng tỷ đô la mà cơ quan này chi cho các doanh nghiệp và tổ chức của Hoa Kỳ. Ví dụ, vào năm 2020, chính phủ liên bang đã trả 2,1 tỷ đô la cho nông dân Hoa Kỳ để được viện trợ lương thực.

⦿ ---- Ít nhất 65.000 công chức liên bang Hoa Kỳ đã chọn tham gia chương trình lãnh gói tiền để về vườn của Tổng thống Donald Trump, theo CNN đưa tin, trích dẫn lời một viên chức Bạch Ốcg giấu tên. Chương trình này cho phép nhân viên về vườn nhưng vẫn tiếp tục nhận lương cho đến cuối tháng 9/2025. Một thẩm phán liên bang gần đây đã hoãn thời hạn ban đầu của Trump cho chương trình này, đẩy thời hạn hiệu lực chấp nhận đến cuộc điều trần ở tòa vào thứ Hai tuần sau.

⦿ ---- Bài trên báo The Hill ngày 7/2/2025 được dịch sau đây là của Macabe Keiliher, phó giáo sư tại Khoa Lịch sử Clements tại SMU Dallas. Ông đang viết một cuốn sách về công nghiệp hóa và năng lực sản xuất ở Đông Á. Nội dung: Thuế quan sẽ không đưa ngành sản xuất của Mỹ trở lại.

Thuế quan nhắm vào Trung Quốc, Canada và Mexico phản ánh sự hiểu lầm cơ bản về nền kinh tế Mỹ — và đặc biệt là những thách thức về sản xuất của Mỹ. Trong khi thuế quan đề xuất đối với Canada và Mexico đã tạm dừng trong 30 ngày, thì thuế quan đối với Trung Quốc vẫn tiếp tục và có rất ít hy vọng rằng chúng sẽ phục hồi ngành sản xuất của Mỹ.

Sự thật khó chịu là chúng ta không thể chỉ đánh thuế để lấy lại vị thế thống trị công nghiệp — chúng ta không chỉ mất các nhà máy mà còn mất toàn bộ hệ sinh thái từng làm nên sự vĩ đại của ngành sản xuất của Mỹ. Tổng thống Trump đã áp dụng thuế quan vì hai lý do chính: thứ nhất, để gây sức ép buộc Canada và Mexico giải quyết các mối quan ngại của Hoa Kỳ về vấn đề nhập cư và buôn bán fentanyl; và thứ hai, để phục hồi ngành sản xuất của Mỹ. Mặc dù lý do thứ hai này ít được chú ý hơn, Trump đã đưa nó lên hàng đầu vào cuối tuần trước với một bài đăng trên mạng xã hội, trong đó ông nói rằng, "Chúng ta không cần bất cứ thứ gì mà họ [Canada] có ... [Chúng ta] nên tự sản xuất xe hơi của mình".

Mặc dù động lực để xây dựng lại ngành sản xuất của Hoa Kỳ là đáng khen ngợi, nhưng cần có một chương trình toàn diện vượt ra ngoài thuế quan. Hãy xem xét sản xuất từng có ý nghĩa gì ở Hoa Kỳ. Vào năm 1940, Khu phức hợp River Rouge của hãng Ford thể hiện sức mạnh công nghiệp: quặng sắt và cao su thô đi vào một đầu, xe hơi hoàn tất chạy ra ở đầu kia. Ngày nay, một chiếc xe thông thường băng qua biên giới Hoa Kỳ-Canada nhiều lần trong quá trình sản xuất, với các bộ phận có nguồn gốc từ hàng chục hãng cung cấp trên khắp Bắc Mỹ. Đây không phải là sự kém hiệu quả - mà là thực tế của ngành sản xuất hiện đại.

Các con số cho thấy một câu chuyện khắc nghiệt. Ngành sản xuất đã giảm mạnh từ khoảng một phần tư GDP vào những năm 1950s xuống chỉ còn 10% ngày nay. Điều đáng lo ngại hơn sự suy giảm này là những gì ẩn chứa bên dưới: Chúng ta đã mất đi các ngành công nghiệp hỗ trợ quan trọng giúp sản xuất trong nước trở nên khả thi.

Vào năm 1980, Hoa Kỳ là nhà sản xuất máy công cụ lớn nhất và tinh vi nhất về mặt công nghệ trên thế giới — những cỗ máy mẹ tạo ra tất cả các máy móc khác. Ngày nay, chúng ta không chỉ tụt hậu thứ năm sau Ý và Trung Quốc về sản xuất và bán máy công cụ mà còn nhanh chóng mất đi lực lượng công nhân am hiểu về phát triển máy công cụ. Sự xói mòn chuyên môn này lan rộng khắp chuỗi cung ứng.

Lấy ví dụ, những nỗ lực khó khăn của chúng ta nhằm xây dựng lại ngành sản xuất chất bán dẫn. Là một phần của Đạo luật CHIPS nhằm đưa ngành sản xuất chất bán dẫn trở lại đất Mỹ, hàng tỷ đô la tiền tài trợ đã được trao cho các công ty như Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, hãng sản xuất chất bán dẫn lớn nhất và tiên tiến nhất thế giới, để xây dựng các nhà máy tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, công ty đó phát hiện ra rằng Hoa Kỳ đã mất khả năng, không chỉ vận hành các nhà máy như vậy mà thậm chí còn không thể xây dựng chúng. Đối với cơ sở trị giá 12 tỷ đô la tại Arizona, công ty khổng lồ Đài Loan đã phải nhập vào Arizona hàng nghìn nhân viên từ Đài Loan để xây dựng nhà máy và vận hành nó.

Việc áp thuế nhập cảng sẽ không giải quyết được những vấn đề cơ bản này. Chúng ta đã học được bài học này từ thuế thép năm 2018, chủ yếu thành công trong việc tăng chi phí cho các công ty sản xuất Mỹ lên cao hơn giá toàn cầu trong khi không thể xây dựng lại năng lực trong nước. Bạn không thể đánh thuế hoặc trợ cấp để có được chuyên môn sản xuất. Nếu chúng ta nghiêm túc về việc khôi phục ngành sản xuất của Mỹ, như Trump và các đồng minh của ông nói, thì chúng ta nên hướng đến những câu chuyện thành công.

Các nền kinh tế kỳ diệu của Đông Á là Nhật Bản, Nam Hàn và Đài Loan đã dẫn dắt nền kinh tế của họ trong nửa sau thế kỷ 20 để trở thành cường quốc công nghiệp. Họ đã sử dụng thuế quan một cách có chọn lọc, chắc chắn là vậy, nhưng làm như vậy như một phần của chiến lược toàn diện bao gồm lập kế hoạch công nghiệp dài hạn, phát triển phối hợp chuỗi cung ứng trong nước, đầu tư vào giáo dục, đào tạo và phát triển tinh thần kinh doanh.

Con đường phía trước đòi hỏi một cam kết tương tự đối với ngành công nghiệp và sản xuất. Thuế quan có thể đóng một vai trò, nhưng chỉ đối với một số lĩnh vực nhất định để phát triển trong việc khởi động một ngành công nghiệp. Một chiến lược quốc gia liên quan đến thuế quan phải tạo nên một chương trình bao gồm những nội dung như tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hỗ trợ có mục tiêu cho các điểm quan trọng của chuỗi cung ứng trong nước và hỗ trợ kỹ thuật và thị trường cho các công ty sản xuất. Nó cũng phải bao gồm các chương trình giáo dục mạnh mẽ để chuẩn bị cho công dân về đổi mới và sản xuất thế kỷ 21.

Đây không phải là về nỗi nhớ về nước Mỹ giữa thế kỷ. Sản xuất hiện đại đòi hỏi các kỹ năng và công nghệ khác so với 70 năm trước. Nhưng nguyên tắc vẫn như vậy: một ngành sản xuất mạnh cần có hệ sinh thái hỗ trợ. Thuế quan có thể tạo ra chính sách tốt, nhưng chúng là sự thay thế kém cho công việc khó khăn là xây dựng lại năng lực công nghiệp của Mỹ.

Sự lựa chọn ở đây không phải là giữa chủ nghĩa bảo hộ và thương mại tự do — mà là giữa chính sách công nghiệp nghiêm túc và sự suy giảm liên tục. Nếu chúng ta muốn phục hồi ngành sản xuất của Mỹ, chúng ta cần phải vượt ra ngoài các giải pháp đơn giản và cam kết thực hiện công việc phức tạp là xây dựng lại năng lực sản xuất của cơ sở công nghiệp của chúng ta. (Ghi chú: bài này nói rằng Trump trong nhiệm kỳ đầu cũng đã áp thuế TQ, nhưng ngành sản xuất Mỹ vẫn thảm bại. Điều khó hiểu là Trump không học kinh nghiệm năm 2018, nhưng chỉ ồn ào để kích động MAGA.)

⦿ ---- Thẩm phán Tòa án Tối cao Sonia Sotomayor hôm thứ Tư đã phản đối quyết định miễn truy tố cho tổng thống hồi mùa hè năm ngoái và bày tỏ lo ngại về lòng tin của công chúng vào tòa án tối cao. Trong bài phát biểu công khai đầu tiên của mình kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức cách đây khoảng hai tuần, Sotomayor cho biết bà lo ngại rằng Tòa án Tối cao đã đi quá xa so với tình cảm của công chúng khi được hỏi về lòng tin của công chúng vào tòa án đang suy giảm.

"Nếu chúng tôi với tư cách là một tòa án đi trước mọi người quá nhiều, tính hợp pháp của chúng tôi sẽ bị nghi ngờ", Sotomayor nói với khán giả ở Kentucky vào tối thứ Tư. "Tôi nghĩ rằng trường hợp miễn truy tố [hình sự] là một trong những tình huống đó", bà tiếp tục. "Tôi không nghĩ rằng người Mỹ chấp nhận rằng bất kỳ ai cũng có thể đứng trên luật pháp ở Hoa Kỳ. Sự bình đẳng của chúng ta với tư cách là con người là nền tảng của xã hội và hiến pháp của chúng ta. Tôi nghĩ rằng tòa án của tôi có thể sẽ thu hút được nhiều sự ủng hộ của công chúng hơn nếu họ hành động chậm hơn một chút trong việc hủy bỏ tiền lệ."

Trong cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 6-3 vào mùa hè năm ngoái, Tòa án Tối cao đã phán quyết rằng các cựu tổng thống được hưởng quyền miễn trừ hình sự tuyệt đối đối với một số chức năng cốt lõi nhất định. Các hành vi chính thức khác được hưởng quyền miễn trừ, Chánh án John Roberts đã viết thay cho đa số.

Lúc đó Sotomayor đã ban hành bản phản đối gay gắt dài 30 trang, cùng với các thẩm phán cấp tiến Elena Kagan và Ketanji Brown Jackson, trong đó bà viết, "Quyết định hôm nay trao quyền miễn trừ hình sự cho các cựu Tổng thống định hình lại thể chế Tổng thống".

"Điều này chế giễu nguyên tắc nền tảng của Hiến pháp và hệ thống Chính phủ của chúng ta rằng không ai đứng trên luật pháp", bà đã viết vào thời điểm đó. Bà đã nhắc lại lập trường của mình tại sự kiện vào tối thứ Tư. "Bản thân hiến pháp của chúng ta có các điều khoản không miễn trừ tổng thống khỏi hoạt động tội phạm sau khi bị luận tội. Vì vậy, tôi đã gặp khó khăn với vụ miễn trừ. Và nếu chúng ta tiếp tục đi theo hướng mà công chúng sẽ thấy khó hiểu, chúng ta đang đặt tòa án vào tình thế nguy hiểm".

Sotomayor cho biết hôm thứ Tư rằng bà lo ngại rằng việc tòa án thường xuyên đảo ngược tiền lệ pháp lý lâu đời “tạo ra sự bất ổn” và góp phần vào việc công chúng đặt câu hỏi “liệu ​​chúng ta đang làm những việc này vì phân tích pháp lý hay vì quan điểm đảng phái”.

Sotomayor nhấn mạnh rằng bà không cáo buộc “các đồng nghiệp của mình là đảng phái” và tin tưởng rằng họ “thực sự có niềm tin vào một cách nhìn nhận nhất định về Hiến pháp”. Bà nói: “Và tôi hiểu, một cách thiện chí, rằng họ nghĩ rằng niềm tin đó thúc đẩy nền dân chủ của chúng ta tốt hơn. Nhưng điều đó đúng hay không cũng không liên quan nếu mọi người cảm thấy bất an về những thay đổi mà họ đang thực hiện với tốc độ mà họ không thể tiếp thu”.

⦿ ---- Các hãng bán lẻ Hoa Kỳ đã tích trữ quần áo, đồ nội thất và các hàng hóa khác để đón đầu trước khi thuế quan của Tổng thống Donald Trump có hiệu lực và làm tăng chi phí của họ. Điều đó đã tạo ra một kịch bản hoàn hảo cho các tiệm TJ Maxx — và không phải vì công ty đang bán tất cả các mặt hàng của Mỹ.

Thuế quan là thuế áp dụng đối với hàng hóa nhập cảng, được thiết kế để bảo vệ các nhà sản xuất trong nước khỏi sự cạnh tranh của nước ngoài. Các công ty nhập sản phẩm phải trả thuế và thường chuyển chi phí phát sinh cho khách hàng dưới hình thức giá cao hơn. Trump đã ban hành mức thuế mới 10% đối với hàng hóa Trung Quốc vào sáng thứ Ba. Trump cũng đã ra lệnh áp thuế 25% đối với hàng hóa Mexico và Canada, nhưng ông đã hoãn lại chỉ vài giờ trước khi các hành động toàn diện có hiệu lực cho đến ngày 1 tháng 3.

.

.

⦿ ---- Trump vu khống USAID: Theo một cuộc kiểm tra thực tế mới, chính quyền của Donald Trump đã sử dụng gần một chục lời tuyên bố sai sự thật hoặc gây hiểu lầm để biện minh cho việc phá bỏ USAID, phương tiện chính của quốc gia này để cung cấp viện trợ nước ngoài. Bạch Ốc đã ban hành tuyên bố có tiêu đề "Tại USAID, Lãng phí và Lạm dụng diễn ra rất sâu" (At USAID, Waste and Abuse Runs Deep), cáo buộc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ "chuyển một khoản tiền lớn" từ tiền thuế của người dân để trả cho "các dự án thú cưng vô lý — và trong nhiều trường hợp là ác ý — của các quan chức cố hữu", nhưng nhà báo Glenn Kessler của báo Washington Post cho biết 11 trong số 12 ví dụ được liệt kê được trích từ các trang web cánh hữu thiếu ngữ cảnh, hoặc hoàn toàn sai sự thật.

.

.

Người Mỹ liên tục và hoang dã ước tính quá cao số tiền mà Hoa Kỳ chi cho viện trợ nước ngoài, trên thực tế chỉ chiếm chưa đến 1% ngân sách liên bang, nhưng phần lớn tin rằng con số này gần 10%, và Bạch Ốc cùng Elon Musk dường như đã lợi dụng quan niệm sai lầm đó để tấn công USAID.

.

.

.

Tuy nhiên, những tuyên bố rằng USAID đã chi 70.000 đô la để sản xuất một "vở nhạc kịch DEI" ở Ireland, 2,5 triệu đô la cho xe điện ở VIỆT NAM, 47.000 đô la cho một "vở opera chuyển giới" ở Colombia, 32.000 đô la cho một "truyện tranh chuyển giới" ở Peru và 6 triệu đô la để tài trợ cho du lịch ở Ai Cập đều được đánh giá là bịa đặt vì hoàn toàn sai.

.

Những tuyên bố đó đã gộp chung chi tiêu của USAID với các khoản tài trợ của Bộ Ngoại giao hoặc nêu sai mục đích của khoản tài trợ, và không có tuyên bố nào nêu rõ lý do chiến lược mà tổ chức này đang hoạt động tại các quốc gia nơi các khoản tiền đó được chi.

.

Bạch Ốc cũng tuyên bố rằng USAID đã chi 2 triệu đô la cho việc chuyển đổi giới tính và 'hoạt động vì quyền LGBT' ở Guatemala, hàng trăm nghìn đô la cho một tổ chức phi lợi nhuận có liên hệ với các tổ chức khủng bố được chỉ định và hàng trăm nghìn bữa ăn được chuyển cho các chiến binh có liên hệ với al-Qaeda ở Syria, và trả tiền để in các thiết bị tránh thai "cá nhân hóa" ở các nước đang phát triển - tất cả những điều mà Kessler cho biết là sai và gây hiểu lầm.

.

"Như bài báo được Bạch Ốc trích dẫn đã nêu rõ, các nhà điều tra, bao gồm cả tổng thanh tra USAID, đã phát hiện ra rằng người đứng đầu một tổ chức phi chính phủ đã chuyển 9 triệu đô la dành cho dân thường Syria sang các nhóm chiến đấu", Kessler nói về tuyên bố của al-Qaeda. "Ông ta đã bị buộc tội trong một bản cáo trạng gồm 12 tội danh được công bố vào tháng 11".

.

Một tuyên bố khác của Bạch Ốc cáo buộc rằng USAID đã trao "hàng triệu đô la" cho một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc, nơi mà một số người tin rằng Covid-19 bắt nguồn, được đánh giá là thiếu một số bối cảnh.

.

"Trước đại dịch, cho đến năm 2019, USAID đã cung cấp 1,1 triệu đô la cho EcoHealth Alliance, một tổ chức phi lợi nhuận về sức khỏe môi trường, thông qua một thỏa thuận phụ về nghiên cứu vi-rút", Kessler nói. "USAID ban đầu đã trao một khoản tài trợ cho Đại học California tại Davis để cải thiện việc giám sát các loại vi-rút lây truyền từ động vật sang người có khả năng gây đại dịch ở các quốc gia châu Phi và châu Á. Sau đó, UC-Davis đã thuê EcoHealth, sau đó ký hợp đồng với Đại học Vũ Hán và Viện Virus học Vũ Hán, để thu thập các mẫu sinh học từ khoảng 1.500 cá nhân ở tỉnh Vân Nam có tiếp xúc với dơi, các loài động vật hoang dã khác và động vật nuôi, theo Văn phòng Giải trình của Chính phủ. Nguồn gốc của vi-rút covid vẫn chưa được xác định. Năm 2022, USAID đã trao cho EcoHealth 4,7 triệu đô la cho một dự án bảo tồn nhằm cải thiện các hoạt động canh tác ở phía tây nam Liberia — hoàn toàn không liên quan đến nghiên cứu vi-rút." (Ghi chú: UC Davis là một đại học thuộc hệ UC ở California. Như vậy, tiền USAID là Mỹ trao cho Mỹ, rồi thuê phòng thí nghiệm Vũ Hán tìm các mẫu sinh học để nghiên cứu. Và không có chứng cớ để nói Covid-19 là "xổng chuồng" từ phòng thí nghiệm Vũ Hán do Mỹ tài trợ.)

Bạch Ốc cũng bịa chuyện, tuyên bố USAID đã chi "hàng trăm triệu đô la để tài trợ cho 'kênh tưới tiêu, thiết bị canh tác và thậm chí cả phân bón được sử dụng để hỗ trợ việc trồng cây thuốc phiện và sản xuất heroin chưa từng có ở Afghanistan", nhưng Kessler cho biết điều đó là sai."USAID không bao giờ có ý định hỗ trợ việc trồng cây thuốc phiện hoặc Taliban, và trên thực tế, Hoa Kỳ đã tìm cách ngăn chặn điều đó", Kessler viết. "Bạch Ốc trích dẫn một trang tin tức cánh hữu về báo cáo năm 2018 của Tổng thanh tra Tái thiết Afghanistan (SIGAR) — người mà Tổng thống Donald Trump vừa sa thải — phát hiện ra rằng các nỗ lực của USAID nhằm tài trợ cho các dự án phát triển thay thế trong thời chính quyền George W. Bush (2005 đến 2008) đã thất bại. Taliban trước năm 2001 đã cấm thành công việc trồng cây thuốc phiện, nhưng cuộc xâm lược của Hoa Kỳ đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt quyền lực bị những người trồng thuốc phiện lợi dụng. Một dòng tweet vào tháng 7 từ @nullllptr, một tài khoản trước đây có tên người dùng là @marko_elez, đã tuyên bố, "Tôi đã bộc lộ lập trường kỳ thị da màu trước khi lập trường này trở nên tuyệt vời" (I was racist before it was cool). Người dùng này cũng kêu gọi "bình thường hóa sự căm ghét người Ấn Độ" và tuyên bố "bạn không thể trả tiền cho tôi để kết hôn với người ngoài sắc tộc của tôi".Tài khoản X đã bị xóa vào tháng 12, mặc dù Tạp chí WSJ đã có thể xem hàng trăm bài đăng được lưu trữ, mô tả chúng là "thô lỗ" và thể hiện "sự không thích đặc biệt đối với các kỹ sư phần mềm người Ấn Độ". Người dùng này cũng tự nhận là nhân viên của SpaceX và Starlink. Kế hoạch của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh—ý tưởng rằng bất kỳ em bé nào sinh ra trên đất Mỹ đều có quyền công dân—tiếp tục gặp phải sự bất đồng tại các tòa án liên bang. Hôm thứ năm, Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ John Coughenour tại Seattle đã chặn kế hoạch này có hiệu lực với những gì tờ Seattle Times mô tả là một cuộc tấn công "tàn khốc" vào lý lẽ của tổng thống. Coughenour gọi kế hoạch của Tổng thống Trump là "rõ ràng là vi hiến" vì quyền công dân theo nơi sinh được nêu rõ trong Tu chính án thứ 14."Hiến pháp không phải là thứ mà chính phủ có thể chơi trò chính sách", Coughenour cho biết, theo tờ New York Times. "Nếu chính phủ muốn thay đổi quyền công dân theo nơi sinh đặc biệt của Hoa Kỳ, họ cần phải sửa đổi chính Hiến pháp". Coughenour, người được Ronald Reagan bổ nhiệm, cho biết: "Đối với tổng thống của chúng ta, pháp quyền chỉ là một trở ngại đối với các mục tiêu chính sách của ông ấy. Ông đã lên lịch cho phiên điều trần sắp tới là chiều thứ Hai tới. Vị thẩm phán cũng chỉ đạo các quan chức chính quyền gia hạn thời hạn nộp đơn xin chương trình cho đến sau phiên điều trần. Một số công đoàn công chức đã kiện về kế hoạch "lãnh gói tiền để về vườn" của Trump, được dàn dựng bởi Elon Musk.Tính đến sáng thứ Năm 6/2/2025, khoảng 40.000 trong số 2 triệu công chức liên bang đã chấp nhận việc mua lại, theo báo cáo của Wall Street Journal. Con số này sẽ không đạt được mục tiêu của chính quyền là có được 5% đến 10% nhân viên tự nguyện về vườn.⦿ ---- Kế hoạch của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhằm giải quyết cuộc chiến ở Ukraine bao gồm việc đạt được lệnh ngừng bắn giữa Ukraine và Nga vào lễ Phục sinh ngày 20/4/2025, theo tờ Daily Mail đưa tin hôm thứ Năm, trích dẫn trang Strana.ua.Kế hoạch này được cho là quy định rằng Ukraine sẽ nhượng bộ một số lãnh thổ nhất định cho Nga và không tham gia Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Chủ người Trung Quốc của TikTok dường như đang câu giờ trong các cuộc đàm phán để bán trong khi chờ đèn xanh từ chính phủ Trung Quốc, ngay cả khi các đồng minh doanh nghiệp của Trump đang chạy đua để tìm một thỏa thuận bán ứng dụng cho một nhà thầu người Mỹ, theo ba người quen thuộc với các cuộc đàm phán đã nói chuyện với điều kiện giấu tên.Nhưng Bắc Kinh ngày càng có khả năng áp dụng cách tiếp cận cứng rắn, để các hoạt động của TikTok tại Hoa Kỳ chết thay vì chấp thuận một cuộc bán vì họ đang chờ đợi một "thỏa thuận lớn" với chính quyền Trump bao gồm các nhượng bộ lớn hơn về chính sách thương mại và công nghệ, theo một trong những người và nhà phân tích.Động thái này diễn ra khi căng thẳng giữa các quốc gia đã leo thang thành một cuộc chiến thương mại, với việc Trump sử dụng các quyền hạn kinh tế khẩn cấp để áp đặt thuế quan toàn diện đối với hàng nhập từ Trung Quốc trong tuần này. Vì cơ sở người dùng tại Hoa Kỳ của ứng dụng chỉ đại diện cho một phần trong hoạt động toàn cầu của công ty, nên việc đóng cửa ứng dụng sẽ không phá hủy hoạt động kinh doanh của công ty. Mặt khác, bán ứng dụng [cho Mỹ] có thể tạo ra một đối thủ cạnh tranh mới cho ByteDance. “Không phải là [Trung Quốc] sẽ không bao giờ làm điều đó, nhưng họ sẽ cần rất nhiều thứ để đổi lại,” một trong những người này nói. “Họ sẵn sàng rút dây [để khai ].”ByteDance, hãng toàn cầu đang phát triển mạnh mẽ, không lợi gì nhiều khi bán TikTok, ngay cả với giá có thể lên tới hàng tỷ đô la mà các nhà đầu tư bạn của Trump nhắm tới. ByteDance "không cần số tiền mặt này, họ có nhiều tiền mặt hơn mức họ biết phải làm gì với chúng", Ma, nhà đầu tư và nhà phân tích, đã viết trên X gần đây, trích dẫn một báo cáo cho biết công ty đã tạo ra gần 7 tỷ đô la tiền mặt trong quý đầu tiên của năm 2023. Và tôi làm như vậy mặc dù thực tế là họ nói rằng tôi không thể tái tranh cử."Trump nói thêm với một tiếng cười khúc khích: "Có người nói rằng, 'Tôi không nghĩ ông có thể.' Ồ! Heh-heh. Không, tôi muốn ở bên các bạn bất kể thế nào. Và đó là một vinh dự." Đây không phải là lần đầu tiên Trump nói nửa thiệt nửa đùa rằng giới hạn 2 nhiệm kỳ đối với ông giống một gợi ý hơn là một luật bắt buộc. Dân biểu Cộng hòa Andy Ogles vào ngày 23 tháng 1/2025 đã đưa ra một sửa đổi đối với Tu chính án thứ 22 nhằm cho phép Trump tái tranh cử năm 2028.⦿ ---- Trump cho biết cũng hôm thứ Năm rằng ông muốn xóa bỏ “thành kiến chống Cơ đốc giáo” tại Hoa Kỳ, rằng ông đang thành lập một lực lượng đặc nhiệm do Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi đứng đầu để điều tra những người chống đạo Cơ đốc. Trump nói với các nhà lập pháp ở buổi ăn sáng rằng mối quan hệ của ông với tôn giáo đã "thay đổi" sau hai vụ ám sát bất thành vào năm ngoái và kêu gọi người Mỹ "mang Chúa trở lại" cuộc sống của họ.Trump đã đưa ra giọng điệu đảng phái hơn tại sự kiện thứ hai, tuyên bố rằng, ngoài lực lượng đặc nhiệm, ông đang thành lập một ủy ban về quyền tự do tôn giáo, chỉ trích chính quyền Biden vì "bức hại" những người có đức tin vì đã truy tố những người ủng hộ chống phá thai. Trump nói đã tự hào về những nỗ lực trong nhiệm kỳ đầu của mình nhằm bãi bỏ các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập cũng như hạn chế sự tham gia của người chuyển giới vào các môn thể thao dành cho phụ nữ.Trump cũng tuyên bố thành lập một văn phòng đức tin tại Bạch do Paula White-Cain, một mục sư lâu năm trong thế giới độc lập có sức thu hút, đứng đầu. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của nhóm, Rachel Laser, cho biết "thay vì bảo vệ các tín ngưỡng tôn giáo, lực lượng đặc nhiệm này sẽ lợi dụng quyền tự do tôn giáo để biện minh cho sự cố chấp, phân biệt đối xử và phá hoại luật dân quyền của chúng ta".Mục sư Paul Brandeis Raushenbush, một mục sư Baptist và là người đứng đầu Liên hữu Liên tôn (Interfaith Alliance) có lập trường cấp tiến, đã cáo buộc Trump đạo đức giả khi tuyên bố bảo vệ tôn giáo bằng cách thành lập lực lượng đặc nhiệm. "Hãy đưa Chúa trở lại cuộc sống của chúng ta", Tổng thống Donald Trump phát biểu vào sáng thứ năm. Hầu hết các nhà lãnh đạo Tin lành đều đồng ý với tinh thần phất cao lá cờ Cơ đốc giáo trong các bình luận của Trump tại Bữa sáng cầu nguyện quốc gia ở Washington, một số mục sư đã bắt đầu phản đối các hành động hành pháp gần đây của ông.Tại một hội thảo báo chí sau sự kiện, một nhóm các nhà lãnh đạo đức tin, bao gồm các thành viên của cộng đồng Tin lành vốn từ lâu đã là cơ sở ủng hộ Trump, cho biết họ lo ngại về động thái gần đây của tổng thống nhằm giải thể Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID như một phần trong nỗ lực cắt giảm chi phí của ông."Chúng tôi khẳng định rằng có những khía cạnh trong các chương trình viện trợ nước ngoài của chúng tôi cần phải chấm dứt và những khía cạnh khác có thể được cải cách để đạt hiệu quả cao hơn", Galen Carey, phó chủ tịch quan hệ chính phủ tại Hiệp hội Tin lành Phúc âm Quốc gia (NAE: National Association of Evangelicals), cho biết. Các nguồn cung cấp khác có thể bị đánh cắp hoặc chiếm dụng sai mục đích vì nhân viên và các đối tác không được phép nhận chúng".Emily Chambers Sharpe, giám đốc Y tế và Dinh dưỡng tại World Relief, một tổ chức nhân đạo của Cơ đốc giáo, cho biết "lệnh ngừng hoạt động đã khiến mọi thứ trở nên thực sự khó khăn đối với chúng tôi trong vài tuần qua".Carey cho biết có "nhu cầu cấp thiết" về mở dòng tiền USAID. Carey nói: "Các lệnh ngừng hoạt động bừa bãi được ban hành mà không có hoặc có rất ít thông báo trước đã gây ra sự hỗn loạn và nhầm lẫn trên thực tế. Điều này gây tổn hại và lãng phí. Nhiều thành viên và đối tác của chúng tôi đang trải qua cuộc khủng hoảng dòng tiền nghiêm trọng, đòi hỏi phải sa thải hàng loạt và chấm dứt dịch vụ đột ngột mà không có thời gian để chuyển đổi có trách nhiệm".Gabriel Salguero, chủ tịch Liên minh Tin lành Latino Quốc gia, cho biết ông đã thấy viện trợ nước ngoài của Hoa Kỳ cứu sống con người như thế nào. Các cơ quan khác liên quan đến y tế, bao gồm Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA: Food and Drug Administration) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDCP: Centers for Disease Control and Prevention), sẽ được yêu cầu cắt giảm một số phần trăm nhân viên.Văn phòng Quản lý Nhân sự đã yêu cầu các cơ quan cung cấp danh sách những nhân viên đang trong thời gian thử việc có vai trò thiết yếu cũng như những nhân viên có vai trò không thiết yếu. Theo Cơ quan Quản lý Chính phủ, những người bị sa thải không có quyền kháng cáo lên Hội đồng Bảo vệ Hệ thống Công trạng (MSPB: Merit Systems Protection Board). Cơ quan sa thải vẫn phải cung cấp lý do sa thải dựa trên hiệu suất hoặc hành vi của họ. Các nhân viên tại một số cơ quan cho biết họ hiện đã được thêm vào danh sách thử việc, mặc dù đã làm việc hơn một thập niên, vì gần đây họ đã được đưa vào các vai trò khác nhau. Các quan chức cho biết tòa ICC đã ban hành lệnh bắt giữ Netanyahu vào tháng 11, sẽ bị trừng phạt vì "nhắm mục tiêu không đúng cách" vào Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ, theo Reuters đưa tin. Lệnh của Trump sẽ bao gồm các lệnh trừng phạt tài chính và hạn chế thị thực đối với các quan chức ICC tham gia vào các cuộc điều tra về công dân Hoa Kỳ hoặc các đồng minh của Hoa Kỳ. Các thành viên gia đình của họ cũng sẽ bị trừng phạt."ICC được thiết kế để trở thành tòa án xét xử cuối cùng", bản tin nêu rõ. "Cả Hoa Kỳ và Israel đều duy trì hệ thống tư pháp mạnh mẽ". Tòa án gồm 125 thành viên, có trụ sở tại The Hague, Hoà Lan, truy tố các tội ác quốc tế bao gồm tội ác chiến tranh và diệt chủng. Những người khác trong danh sách truy nã của tòa án bao gồm Vladimir Putin và các nhà lãnh đạo Hamas. Ý kiến của Dan Vergano, biên tập viên ý kiến báo Scientific American rằng Bộ Hiệu quả Chính phủ của Musk nên khuyến nghị chấm dứt một trong những chương trình sai lầm, lãng phí và nguy hiểm nhất mà chính phủ Hoa Kỳ đang cân nhắc: các kế hoạch hiện đại hóa vũ khí hạt nhân của Mỹ.Có lý do để Tổng thống Trump đổ tội: chính "kẻ thù" của Trump là Tổng thống Obama là người đầu tiên dành 1 nghìn tỷ đô la để hiện đại hóa lực lượng hạt nhân hồi năm 2010, Vergano viết, lưu ý rằng chi phí của sáng kiến này đã tăng gần gấp đôi kể từ đó và có khả năng sẽ tăng cao hơn nữa vào ngày kết thúc là năm 2050.Bản thân Trump đã phàn nàn về "số tiền khổng lồ" được chi cho vũ khí hạt nhân "có sức hủy diệt", vì vậy, sẽ không phải là khoản cắt giảm 2 nghìn tỷ đô la đã hứa trong một năm, "nhưng sẽ không phải là lần đầu tiên một trong những lời hứa của [Musk] bị thu hẹp", theo Vergano viết. Và đây không chỉ là vấn đề chi phí. Vergano lưu ý rằng nếu Trump và Musk dẹp bỏ Dự án 2025 [về chạy đua vũ trang], thì quyết định sẽ rất rõ ràng: tiết kiệm vô số.⦿ ---- Chuyện lạ: Tổng thống Colombia đang kêu gọi hợp pháp hóa mặt hàng xuất cảng khét tiếng nhất của đất nước mình, lập luận rằng cocaine (bạch phiến) không tệ hơn rượu whisky. "Cocaine là bất hợp pháp vì nó được sản xuất tại Mỹ Latinh, không phải vì nó tệ hơn rượu whisky", Tổng thống Gustavo Petro phát biểu trong cuộc họp chính phủ được truyền hình toàn quốc vào tối thứ Ba. "Các nhà khoa học đã phân tích điều này", ông nói. "Cocaine không tệ hơn rượu whisky".Vị tổng thống cánh tả cho biết ngành buôn bán cocaine toàn cầu có thể "dễ dàng bị phá bỏ nếu họ hợp pháp hóa cocaine trên thế giới", Politico đưa tin. "Nó sẽ được bán như rượu vang", ông nói. Chính phủ của ông đã giảm mạnh các hành động của cảnh sát và quân đội chống lại những người trồng coca, thay vào đó là tập trung bắt giữ các lô hàng trên biển, FT đưa tin.⦿ ---- Báo động: Học khu Alice Independent School District ở San Antonio, Texas, đã gửi một lá thư vào thứ năm cảnh báo phụ huynh về viễn ảnh lính Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ có quyền lên xe buýt trường học tại các trạm kiểm soát đường cao tốc, News4SA đưa tin. "Chúng tôi đã nhận được thông tin rằng các nhân viên Tuần tra Biên giới Hoa Kỳ có thể lên xe buýt trường học tại các trạm kiểm soát đường cao tốc trong và ngoài Thung lũng để thẩm vấn học sinh về tình trạng công dân của họ", lá thư có chữ ký của Giám đốc Học khu Anysia Trevino.Lá thư, gửi đến phụ huynh của những học sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa và thể thao, đã cảnh báo các gia đình về hậu quả của những cuộc chạm trán như vậy với các nhân viên tuần tra. Trong phán lệnh, thẩm phán nhấn mạnh rằng không có nhân viên DOGE nào có thể truy cập vào "bất kỳ hồ sơ thanh toán hoặc hệ thống hồ sơ thanh toán nào do Cục Dịch vụ Tài chính lưu giữ hoặc trong phạm vi Cục".Những cá nhân duy nhất được phép xem dữ liệu là Tom Krause Marko Elez, các nhân viên chính phủ đặc biệt và các nhân viên khác của Bộ Tài chính cần những hồ sơ này "để thực hiện nhiệm vụ của họ", theo thẩm phán nêu chi tiết.⦿ ---- Người đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg đã đến thăm Bạch Ốc hôm thứ năm để thảo luận về cách công ty có thể giúp thúc đẩy "vị thế lãnh đạo công nghệ" của Hoa Kỳ ở nước ngoài,theo Giám đốc truyền thông Andy Stone của công ty công nghệ cho biết. Không có thông tin chi tiết bổ sung nào về cuộc họp được tiết lộ.Zuckerberg, cùng với giám đốc điều hành Tesla và Space X Elon Musk và giám đốc điều hành Amazon Jeff Bezos, đã có mặt tại lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump. Danh tính của những người đã khuất vẫn chưa được công bố vì các quan chức đã thông báo cho gia đình họ.⦿ ---- Coi chừng nguy hiểm: Trí tuệ nhân tạo tổng quát được xây dựng giống như "tác nhân" có thể tỏ ra nguy hiểm vì những người tạo ra nó có thể mất quyền kiểm soát hệ thống, theo 2 trong số những nhà khoa học AI nổi tiếng nhất thế giới đã nói với CNBC. Trong tập mới nhất của podcast "Beyond The Valley" của CNBC được phát hành vào thứ Ba, Max Tegmark, một giáo sư tại Viện Massachusetts Institute of Technology và Chủ tịch Viện Future of Life Institute, và Yoshua Bengio, được mệnh danh là một trong những "cha đẻ của AI" và là giáo sư tại Université de Montréal, đã nói về mối quan ngại của họ về trí tuệ nhân tạo tổng quát, hay AGI. "Hiện tại, đây là cách chúng tôi đang xây dựng AGI: chúng tôi đang cố gắng biến chúng thành những tác nhân hiểu rất nhiều về thế giới, và sau đó có thể hành động phù hợp. Nhưng thực tế đây là một đề xuất rất nguy hiểm".Bengio nói thêm rằng theo đuổi cách tiếp cận này cũng giống như "tạo ra một chủng loài mới hoặc một thực thể thông minh mới trên hành tinh này" và "không biết liệu chúng có hành xử theo cách phù hợp với nhu cầu của chúng ta hay không. Vì vậy, thay vào đó, chúng ta có thể xem xét, những kịch bản nào mà mọi thứ trở nên tồi tệ và tất cả đều phụ thuộc vào tác nhân? Nói cách khác, chính vì AI có mục tiêu riêng nên chúng ta có thể gặp rắc rối".Bengio cho biết ý tưởng về khả năng tự bảo vệ cũng có thể xuất hiện khi AI trở nên thông minh hơn. "Chúng ta có muốn cạnh tranh với những thực thể thông minh hơn mình không? Đây không phải là một canh bạc an toàn, đúng không? Điều đó để lại một khoảng trống đáng kể để bù đắp khi một số mẫu xe 2026 bắt đầu được tung ra vào cuối năm nay.Yêu cầu tăng lên 68% đối với các mẫu xe 2030 và vào năm 2035, quy định của California cấm mọi hoạt động bán xe chạy bằng xăng. David Simpson, chủ 3 đại lý xe ở Quận Cam, cho biết ông không thấy nhu cầu về xe điện tăng lên. "Doanh số đang giảm", Simpson cho biết. "Chúng tôi không thấy nhu cầu lớn. Tôi không thấy các gia đình chuyển sang sử dụng xe 100% chạy điện".⦿ ---- Quận Cam: Hai người đàn ông đã bị bắt vì liên quan đến một người đàn ông nằm chết bên trong một phòng nhà nghỉ ở Anaheim. Cảnh sát Anaheim đã được điều động vào khoảng 10:15 giờ sáng thứ Hai đến Akua Motor Inn, 1018 E. Orangethorpe Ave., vì có tin một người được tìm thấy đã chết bên trong một phòng nhà nghỉ. Cảnh sát thấy xác người đàn ông 63 tuổi có dấu hiệu "rõ ràng" của chấn thương. Các thám tử đã tìm và bắt 2 nghi phạm. Họ được xác định là Manuel Ramos, 44 tuổi, ở Santa Ana và Matthew Kundred, 28 tuổi, người vô gia cư.⦿ ---- HỎI 1: Hãy lười một chút. Không làm cỏ sân vườn quá kỹ sẽ giúp tăng đa dạng sinh thái cho các sinh vật trong đất?ĐÁP 1: Đúng vậy. Cỏ sân vườn—bao gồm các sân thể thao, mương ven đường và bãi cỏ dân cư—chiếm 40 triệu mẫu Anh diện tích đất của Hoa Kỳ, lớn hơn toàn bộ tiểu bang New York. Tổng thể, tất cả các loại cỏ đó đóng vai trò quan trọng trong các quá trình sinh thái như hấp thụ và lọc nước, cô lập carbon và cung cấp môi trường sống cho nhiều loài sinh vật. Một nghiên cứu mới từ Cornell AgriTech, được công bố trên tạp chí Urban Forestry & Urban Greening số tháng 2, chứng minh rằng việc chăm sóc cỏ sân vườn ít chuyên sâu hơn sẽ mang lại sự phong phú, đa dạng và phong phú hơn cho các sinh vật sống trong đất.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Nhai các mảnh đá cục (ice) sẽ hại cho răng của bạn?ĐÁP 2: Đúng vậy. Khi các mảnh đá cục xoay tròn dưới đáy ly, bạn có thể bị cám dỗ — và thỏa mãn — khi nhai nó. Nhưng nhai đá có thể là một vấn đề nghiêm trọng đối với răng của bạn và các bác sĩ cho biết nó cũng có thể báo hiệu các vấn đề sức khỏe thể chất và tinh thần tiềm ẩn. Bác sĩ Sarah Boutwell, giám đốc khoa Nội tổng quát tại Khoa Y của Đại học George Washington, chia sẻ với Yahoo Life rằng: "Thèm nhai đá cục là một dạng hấp thụ các nguồn thực phẩm không có giá trị dinh dưỡng..."Chi tiết: