- Vì USAID đóng băng, Hội từ thiện Công giáo Catholic Relief Services cắt 50% nhân sự - Báo Asia Times: Trump muốn chiếm Gaza vì kho dầu khí ven biển. Trump lặp lại sáng Thứ Năm: Gaza sẽ do Mỹ tiếp quản. Ngoại trường Tây Ban Nha từ chối tiếp nhận dân Palestine di dời để Mỹ vào Gaza. Hamas "lên án" vụ Trump muốn Mỹ chiếm Gaza. - USAID xài hơn 19 triệu đô để thúc đẩy "sự hòa nhập" (inclusion) ở Việ

Catholic Relief Services hoạt động nhiều lĩnh vực văn hóa, từ thiện, y tế, giáo dục trẻ em... Bây giờ phải cắt 50% nhân sự vì USAID bị Trump đóng băng.

.

- Vì USAID đóng băng, Hội từ thiện Công giáo Catholic Relief Services cắt 50% nhân sự

- Báo Asia Times: Trump muốn chiếm Gaza vì kho dầu khí ven biển. Trump lặp lại sáng Thứ Năm: Gaza sẽ do Mỹ tiếp quản. Ngoại trường Tây Ban Nha từ chối tiếp nhận dân Palestine di dời để Mỹ vào Gaza. Hamas "lên án" vụ Trump muốn Mỹ chiếm Gaza.

- USAID xài hơn 19 triệu đô để thúc đẩy "sự hòa nhập" (inclusion) ở Việt Nam. Cô Ivanka Trump xài hơn 11.000 đô tiền USAID để mua CD

- Trường Võ Bị West Point giải thể các CLB văn hóa, xóa sổ hội võ bị gốc Việt "Vietnamese-American Cadet Association"

- Danh sách các tân điệp viên CIA bị lộ trong email không bảo mật gửi Bạch Ốc. Cơ nguy lớn.

- Bị Trump vu khống xài tiền USAID, 2 hãng tin Politico và AP nói không có chuyện nhận tiền chùa, mà đó là tiền bán tin hàng ngày cho các cơ quan liên bang

- Trump trù dập DEI: chỉ cho cựu nữ tướng 4 sao 3 giờ đồng hồ để dọn ra khỏi nhà (dù Binh chủng Duyên phòng cho 60 ngày)

- Hoa Kỳ: biểu tình ở nhiều thành phố để chống Trump

- Trump ký lệnh: cấm các vận động viên chuyển giới thi các môn thể thao dành cho nữ giới.

- Trump: không lưu cần cải tổ để tránh tai nạn

- Panama nói: qua kênh đào là phải đóng phí, không hề cho Mỹ miễn phí.

- Bộ Thương mại TQ lên án thuế quan mới của Mỹ là "tàn ác" và "đơn phương"

- Anh quốc sợ văng miểng của Trump.

- Các đặc vụ của Elon Musk đã có quyền truy cập vào hàng triệu hồ sơ bị hạn chế của OPM

- Doanh số bán xe Tesla giảm 63% ở Pháp, 59% ở Đức

- TNS Dân chủ John Fetterman đồng ý với Trump: nên gửi lính Mỹ vào Gaza

- Ngoại trưởng Palestine xin toàn cầu ngăn chận Trump: dân Palestin không rời bỏ đất Gaza

- Hội “Arab Americans for Trump” ("Người Mỹ gốc Ả Rập ủng hộ Trump") đổi tên thành “Arab Americans for Peace” ("Người Mỹ gốc Ả Rập ủng hộ hòa bình")

- Ngoại trưởng thanh minh cho Trump: lỡ lời, chỉ tạm di dời dân Palestine, không trục xuất vĩnh viễn khỏi Gaza

- Thống đốc Maryland (tiểu bang giáp biên thủ đô): kinh t6e1 Maryland cần giảm phụ thuộc liên bang

- Bộ Tư Pháp hứa không sa thải hay truy tố các đặc vụ FBI "chỉ tuân theo mệnh lệnh" trong khi điều tra vụ bạo loạn 6/1/2021

- Thêm 1 thẩm phán liên bang chặn lệnh của Trump chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh

- Trump đòi lại các tài liệu bị FBI tịch thu năm 2022

- Seattle: Cánh phi cơ Japan Airlines chạm đuôi 1 máy bay Delta Air Lines

- Pennsylvania: mất trộm 100.000 quả trứng trị giá 40.000 đô ltừ phía sau một chiếc xe kéo

- California: Công ty Workday cắt giảm 1.750 người

- Quận Cam/Quận San Diego: Bơm tiền đầu tư ỡ Inventis Ventures, bị lừa.

- Quận Los Angeles: tịch thu 37 con bọ cánh cứng (beetles) còn sống nhập lậu

- Quận Cam: bắt Mariano Hernandez, 32 tuổi, viên chức giáo dục, vì dan díu với nữ sinh 16 tuổi

- Nam Hàn: bắt 90 công dân Việt trong cuộc bố áp ma túy ở các quán bar và CLB do người Việt điều hành

- New York: Minh Quang Pham, 41 tuổi, bị tuyên án 44 năm tù vì tội khủng bố, hoạt động cho Al Qaeda

- HỎI 1: Tâm thần phân liệt (schizophrenia cases) đã tăng vọt sau khi Canada hợp pháp hóa cần sa? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Chỉ 7% người rối loạn tâm thần được điều trị hiệu quả? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-6/2/2025) ⦿ ---- Một tổ chức nhân đạo Công giáo cho biết họ buộc phải cắt giảm mạnh về mặt tài chính và nhân sự sau khi chính quyền Trump đóng băng nguồn tài trợ cho Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID, đơn vị đã cung cấp hàng tỷ đô la viện trợ nước ngoài cho nhóm. Catholic Relief Services, nơi nhận được số tiền tài trợ cao nhất từ ​​USAID, cho biết họ sẽ cần phải cắt giảm tới 50% nhân sự trong năm nay do Trump đóng băng cơ quan này, theo báo National Catholic Reporter.

.

"Chúng tôi dự đoán rằng chúng tôi sẽ là một tổ chức tổng thể nhỏ hơn nhiều vào cuối năm tài chính này", Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành CRS Sean Callahan đã viết trong một email nội bộ mà National Catholic Reporter đã xem xét. Callahan đã viết rằng nhóm đã bắt đầu sa thải nhân viên và đóng cửa các chương trình do USAID tài trợ, đơn vị này đã cung cấp khoảng một nửa trong ngân sách 1,5 tỷ đô la của nhóm.

.

Catholic Relief Services được thành lập vào năm 1943 bởi các Giám mục Công giáo Hoa Kỳ để phục vụ những người sống sót sau Thế chiến II ở Châu Âu. Hiện tại, tổ chức này hoạt động tại 100 quốc gia và phục vụ 200 triệu người, theo trang web của nhóm. Theo National Catholic Reporter, từ năm tài chính 2013 đến năm 2022, Catholic Relief Services đã nhận được 4,6 tỷ đô la tiền tài trợ từ USAID, chủ yếu là để hỗ trợ thiên tai.

.

Catholic Relief Services hoạt động nhiều lĩnh vực văn hóa, từ thiện, y tế, giáo dục trẻ em... Bây giờ phải cắt 50% nhân sự vì USAID bị Trump đóng băng.

.

Theo báo cáo của hãng tin này, các tổ chức tôn giáo và nhà thờ nhận được chưa đến 6% tiền tài trợ của USAID cho các tổ chức phi lợi nhuận, trong đó hơn một nửa số tiền đó được chuyển cho Catholic Relief Services. Tuần này, chính quyền Trump đột ngột cho hầu hết nhân viên của cơ quan này nghỉ việc và không làm việc tại hiện trường sau khi đóng băng nguồn tài trợ.

.

Musk gọi USAID là một 'tổ chức tội phạm' nên 'bị khai tử'. Bộ Hiệu quả Chính phủ mới của Trump, do tỷ phú công nghệ Elon Musk điều hành, đã giải thể phần lớn USAID, đóng cửa một sứ mệnh kéo dài sáu thập kỷ nhằm củng cố an ninh Hoa Kỳ bằng cách giáo dục trẻ em, chống lại dịch bệnh và thúc đẩy các hoạt động phát triển khác ở nước ngoài.

.

“Nếu bạn muốn xem xét một chương trình, bạn không chỉ đơn giản là đóng băng nó tại chỗ, đặc biệt là khi người dân địa phương đang dựa vào nó cho các chương trình cứu sống và thay đổi cuộc sống”, Stephen Colecchi, cựu giám đốc Văn phòng Công lý và Hòa bình Quốc tế của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, nói với hãng tin này. “Những gì bạn làm là đánh giá có hệ thống về hiệu quả và sau đó bạn quyết định chương trình nào sẽ tiếp tục và chương trình nào sẽ kết thúc”.

.

Catholic Relief Services hoạt động nhiều lĩnh vực văn hóa, từ thiện, y tế, giáo dục trẻ em... Bây giờ phải cắt 50% nhân sự vì USAID bị Trump đóng băng.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố hôm thứ Năm rằng nếu có hệ thống theo dõi vượt trội thì có thể đã ngăn chặn được vụ tai nạn khủng khiếp xảy ra vào tuần trước. Trong bài phát biểu tại Bữa sáng cầu nguyện quốc gia, tổng thống đã kêu gọi xây dựng tháp kiểm soát mới, gọi các hệ thống từ đất liền đến vệ tinh là "lỗi thời". Ông hứa sẽ chỉ sử dụng ba công ty trong nỗ lực này thay vì 39 công ty được báo cáo đã sử dụng để kết nối các hệ thống trước khi chính quyền của ông lên nắm quyền. "Chúng ta nên có thiết bị tốt hơn", Trump nhấn mạnh, nhưng nói thêm rằng "kể cả khi bạn không có gì, khả năng xảy ra điều đó [trực thăng đâm vào máy bay] là rất nhỏ".

.

⦿ ---- Panama nói: không cho đi qua kênh đào miễn phí. Vào khuya Thứ Tư, Cơ quan quản lý kênh đào Panama thông báo, phủ nhận việc thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với lệ phí quá cảnh sau khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo rằng Panama đã đồng ý cho phép các tàu của chính phủ Hoa Kỳ đi qua tuyến đường thủy này miễn phí.

.

"Để đáp lại thông tin do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố, Cơ quan quản lý kênh đào Panama, đơn vị được ủy quyền thiết lập phí cầu đường và các loại phí khác để quá cảnh qua kênh đào, báo cáo rằng họ chưa thực hiện bất kỳ điều chỉnh nào đối với các loại phí này", cơ quan này cho biết trong một tuyên bố trên X. Bản văn ghi thêm: "Với trách nhiệm hoàn toàn, Cơ quan quản lý kênh đào Panama, như đã chỉ ra, sẵn sàng thiết lập một cuộc đối thoại với các quan chức có liên quan của Hoa Kỳ liên quan đến việc quá cảnh của tàu chiến từ quốc gia đó." Tức là, tàu chiến khác tàu thương mại, nhưng chưa rõ ràng.

.

⦿ ---- Bộ Thương mại Trung Quốc lên án thuế quan mới của Hoa Kỳ thứ năm là "tàn ác" và "đơn phương", cáo buộc Washington làm leo thang căng thẳng thương mại toàn cầu. Họp báo thường kỳ, người phát ngôn của bộ He Yongqian cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với các quốc gia khác chống lại chủ nghĩa bảo hộ thương mại và sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình.

.

Những phát biểu này được đưa ra sau quyết định của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về việc áp dụng mức thuế 10% đối với hàng hóa Trung Quốc mặc dù đã hoãn mức thuế 25% đối với Mexico và Canada trong 30 ngày.

.

⦿ ---- Anh quốc lo ngại văng miểng của Trump. Thống đốc Ngân hàng Anh (BoE) Andrew Bailey đã nói hôm thứ năm trong cuộc họp báo sau quyết định chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương rằng tổ chức này không thể dự đoán tác động của mức thuế quan mới áp đặt của Hoa Kỳ đối với nền kinh tế Anh do "tác động dài hạn" của chúng.

.

"Nếu có mức thuế quan góp phần vào cái mà tôi gọi là sự phân mảnh của nền kinh tế thế giới, thì điều đó sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế thế giới. Tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra", ông trả lời. "Tác động đến lạm phát mơ hồ hơn nhiều vì nó phụ thuộc vào phản ứng của các quốc gia khác. Chúng ta không thể rõ ràng về tác động của thuế quan đối với lạm phát vì nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố".

.

Khi được hỏi về dự báo tăng trưởng GDP được cập nhật của ngân hàng, hiện dự kiến ​​mức tăng chỉ 0,75% vào năm 2025 so với ước tính trước đó là 1,5%, Bailey đã rõ rằng việc điều chỉnh này không liên quan đến ngân sách. Vị quan chức này tuyên bố rằng trong các cuộc họp sắp tới, ngân hàng sẽ đánh giá xem áp lực lạm phát cơ bản có đủ giảm để cho phép cắt giảm lãi suất thêm hay không.

.

⦿ ---- Chỉ Trung Quốc hưởng lợi. Một cựu quan chức chống khủng bố Hoa Kỳ đã giải thích về những rủi ro do mối thù của Donald Trump với CIA và FBI tạo ra, và cho biết Tổng thống Trump và nhóm của ông đã phạm phải một sai lầm lớn. CIA đã gửi một email bình thường (không mật) đến Bạch Ốc có chứa tên và chữ cái viết tắt của họ của tất cả những người mới được tuyển dụng trong hai năm qua như một phần của lệnh hành pháp nhằm cắt giảm lực lượng công chức liên bang, và chuyên gia an ninh quốc gia Phil Mudd nói với CNN rằng những tiết lộ đó có thể cho phép các điệp viên Trung Quốc và Nga xác định danh tính của những cá nhân đó.

.

"Ông vừa tặng cho người Trung Quốc một món quà", Mudd nói. "Bạn sẽ che giấu những thứ đó, không phải vì tên và chữ cái đầu tiên của họ có ý nghĩa rất lớn đối với một công dân Mỹ bình thường, mà là những gì người Trung Quốc và các dịch vụ khác sẽ làm là lấy thông tin đó và kết hợp với thông tin nguồn mở khác. Hãy thực sự đơn giản, để tôi đưa cho bạn một ví dụ. Một người tự nhận mình là nhà phân tích trên Facebook mà không nói họ làm việc cho cơ quan nào và họ có cùng tên và chữ cái đầu tiên của họ trong danh sách đó. Đó là một chút dữ liệu mà bạn có thể sử dụng nếu bạn là người Trung Quốc và họ có hàng triệu dữ liệu khác, họ sẽ cố gắng sử dụng dữ liệu này như một cuốn danh bạ điện thoại [các điệp viên CIA tân tuyển]."

.

Dân biểu Jim Himes (D-CT), đảng viên Dân chủ hàng đầu trong Ủy ban Tình báo Hạ viện, đã đưa ra một tuyên bố cáo buộc Bạch Ốc "nhất quyết" chuyển [làm lộ] danh sách nhân viên trong một email không được phân loại. Mudd, người từng phục vụ tại cả CIA và FBI, cho biết: "Một lỗi không đáng có, như chúng ta vẫn nói trong môn quần vợt. Để tôi đưa ra cho bạn một câu trả lời đơn giản của người bình thường về điều đó. Chúc may mắn với điều đó, bạn đã gia nhập CIA - đó là một công việc thú vị. Nó không được trả lương cao, nhưng nó thú vị, và nó không chỉ là một công việc, đó là một sứ mệnh. Bạn đang ở Washington, D.C., bạn đang đi khắp thế giới để cố gắng hiểu những gì người Trung Quốc, người Nga, người Iran, người Bắc Hàn đang làm, và có người đến và nói, đây là một số tiền lẻ để nghỉ hưu. Chúc may mắn với điều đó."

.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha Jose Manuel Albares hôm thứ Năm đã bác bỏ đề xuất của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz rằng Tây Ban Nha sẽ tiếp nhận những người Palestine phải di dời khỏi Dải Gaza. Bộ trưởng ngoại giao nói với đài phát thanh Tây Ban Nha RNE: "Đất đai của người Gaza là Gaza và Gaza phải là một phần của nhà nước Palestine trong tương lai."

.

Sáng sớm hôm nay, Thứ Năm, Bộ trưởng quốc phòng Israel đã chỉ đạo Lực lượng Phòng vệ Israel soạn thảo một kế hoạch tạo điều kiện cho việc di dời tự nguyện của người Gaza, đề xuất các quốc gia châu Âu như Tây Ban Nha, Ireland và Na Uy là những điểm đến tiềm năng. Ông lập luận rằng việc các quốc gia này từ chối tiếp nhận người di cư Palestine sẽ cho thấy "sự đạo đức giả" của họ khi đưa ra "những lời buộc tội sai trái" đối với các hoạt động quân sự của Israel chống lại Hamas.

.

Một ngày trước đó, Ngoại trưởng TBN Albares cũng phản đối đề xuất của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về việc Hoa Kỳ sẽ nắm quyền kiểm soát Gaza, nhấn mạnh rằng lãnh thổ này thuộc về người dân Palestine và là một phần không thể thiếu của nhà nước Palestine trong tương lai.

.

⦿ ---- Trump lặp lại: Gaza sẽ do Mỹ tiếp quản. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nói trên Truth Social vào sáng thứ năm rằng Dải Gaza sẽ được "giao lại" cho Hoa Kỳ bởi Israel sau khi chiến tranh ở vùng đất này kết thúc. "Người Palestine, những người như Chuck Schumer (Thượng nghị sĩ), đã được tái định cư tại các cộng đồng an toàn hơn và đẹp hơn nhiều, với những ngôi nhà mới và hiện đại, trong khu vực. Họ thực sự sẽ có cơ hội được hạnh phúc, an toàn và tự do", ông nói thêm. Ông nói rằng sẽ không cần đến lính Mỹ.

.

Trước đó, Trump đã đề xuất rằng Hoa Kỳ sẽ nắm giữ "vị trí sở hữu lâu dài" đối với lãnh thổ này và phát triển Dải Gaza thành một [thành phố du lịch ven biển] "Riviera" lý tưởng của Trung Đông, nơi mọi người từ "khắp nơi trên thế giới" sẽ sống trong hòa bình, với điều kiện là người dân Gaza phải bị di dời ra khỏi hàng loạt.

.

⦿ ---- Phong trào kháng chiến Hồi giáo, Hamas, "lên án và bác bỏ" "những phát biểu phân biệt chủng tộc" của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khi nói Mỹỳ "sẽ tiếp quản Dải Gaza". Hôm Thứ Năm, Hamas viết trên Telegram: "Giải pháp thực sự và công bằng không phải là di dời họ hoặc áp đặt các kế hoạch thanh trừng mà là cho phép họ trở về nhà của họ, nơi họ đã bị trục xuất một cách cưỡng bức, theo các nghị quyết quốc tế. Cho đến lúc đó, chúng tôi yêu cầu tất cả các vật liệu viện trợ nhân đạo và tái thiết được nhập cảnh không hạn chế vào Gaza."

.

Trước đó, rạng sáng Thứ Năm, Trump đã đăng trên Truth Social, tuyên bố rằng sau khi cuộc xung đột kéo dài 15 tháng ở khu vực này kết thúc, Israel sẽ chuyển giao quyền kiểm soát Dải Gaza cho Washington, tất cả mà không cần phải triển khai lực lượng quân sự Hoa Kỳ .

.

⦿ ---- Tại sao Trump muốn di dời dân Palestine để cho Mỹ tiếp quản Gaza lâu dài? Báo Asia Times phân tích rằng ven biển Gaza là các mỏ dầu khí nhiều gần như vô tận chưa khai thác, dư sức để tài trợ tái thiết Gaza và thu lợi thêm nhiều thập niên. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tuyên bố rằng Hoa Kỳ "sẽ tiếp quản" Dải Gaza, trong khi những người Palestine sống ở đó nên được di dời đến Jordan hoặc Ai Cập. Không phải vì đất thánh, nhưng vì kho vàng đang ẩn kín.

.

Một trong những lý do quan trọng nhất nhưng bị bỏ qua đằng sau quyết định này là năng lượng. Cả Israel và Gaza đều có trữ lượng khí đốt tự nhiên ngoài khơi khổng lồ. Việc khai thác các nguồn tài nguyên này có thể giúp tài trợ cho việc tái thiết Gaza. Nhưng Trump cần phải hành động nhanh chóng để tận dụng cơ hội ngàn năm có một này. Có một cuộc chạy đua điên cuồng để đẩy khí đốt tự nhiên của Nga ra khỏi châu Âu. Các nhà cung cấp mới đang được xếp hàng. Đã đến lúc hành động. Hiện thời các mỏ khí đốt ngoài khơi lớn của Israel—Leviathan, Tamar và Dalit—đã đi vào hoạt động và/hoặc đang được Chevron và một số công ty dầu mỏ cỡ trung khác của Israel khai thác.

.

Vào ngày 4 tháng 2/2025, công ty năng lượng nhà nước SOCAR của Azerbaijan đã mua 10% cổ phần tại mỏ khí đốt Tamar. Họ có đoán biết ý định của Trump về Gaza không? Ba tháng trước các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10/2023, Hamas đã đạt được một thỏa thuận do Hoa Kỳ làm trung gian để cho phép phát triển một mỏ khí đốt có tiềm năng quan trọng ngoài khơi bờ biển Gaza.

.

Sau đó, ba tháng sau ngày 7 tháng 10, Israel đã gây tranh cãi khi cấp quyền thăm dò cho Eni (Ý), Dana Energy (Anh) và Ratio Petroleum (Israel) để thăm dò trong ranh giới hàng hải của Palestine. Trong khi cuộc chiến ở Gaza vẫn đang diễn ra, các dự án phát triển năng lượng lớn trong khu vực đã tiến triển nhanh chóng. Trên bờ thì mưa bom, nhưng ngoái khơi là các dàn khoan thử nghiệm rộn ràng. Bản tin Asia Times còn đăng bản đồ dầu khí ngoài khơi Gaza và nhiều diễn biến khác. Nhưng chưa thấy báo Mỹ ghi nhận gì về kho vàng năng lượng ven biển Gaza.

.

⦿ ---- Các đặc vụ từ Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) của tỷ phú Elon Musk đã có quyền truy cập vào hàng triệu hồ sơ bị hạn chế do Văn phòng Quản lý Nhân sự (OPM: Office of Personnel Management) lưu giữ, tờ The Washington Post đưa tin hôm thứ Năm, trích dẫn bốn người quen thuộc với vấn đề này.

.

Theo hồ sơ mà WP xem được, một số thành viên trong nhóm DOGE đã được trao quyền kiểm soát hành chính đối với máy tính của OMP trong vòng vài ngày sau lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump. Quyết định này cho phép họ sửa đổi và cài đặt các ứng dụng trên thiết bị do chính phủ giao. Hai nguồn tin khác thậm chí còn nói với tờ báo rằng một số người trong số họ được phép thay đổi tài liệu nội bộ về hoạt động của chính họ.

.

⦿ ---- Cú chào kiểu Hitler quá hại: Doanh số bán xe Tesla đã lao dốc tại một số thị trường châu Âu có giá trị nhất của công ty sản xuất xe điện này—và các chuyên gia đang đổ lỗi cho Elon Musk. Theo Financial Times, doanh số bán hàng tại Đức, nơi Tesla có nhà máy, đã giảm đáng kinh ngạc 59% vào tháng 1 so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi thị trường xe điện nói chung của Đức tăng vọt hơn 50%, thì thị phần của Tesla đã giảm từ 14% xuống chỉ còn 4%.

.

Tỷ phú này đã lấn sân sang chính trường Đức, công khai ủng hộ đảng cực hữu Alternative for Germany (AfD) trước cuộc bầu cử ngày 23/2/2025 của Đức quốc. Musk thậm chí còn trao cho lãnh đạo AfD Alice Weidel một nền tảng trên X để phát trực tiếp 75 phút, trong đó bà phun ra tuyên bố sai sự thật rằng Adolf Hitler là một người theo chủ nghĩa xã hội (để biện minh chủ nghĩa dân túy cực hữu của bà).

.

Phản ứng dữ dội đã diễn ra nhanh chóng, với Thủ tướng Đức Olaf Scholz và lãnh đạo phe đối lập Friedrich Merz chỉ trích Musk vì ủng hộ một đảng có liên quan đến luận điệu cực đoan và kế hoạch trục xuất hàng loạt. Trong khi đó, những người sở hữu xe Tesla ở Đức đang cố gắng tạo khoảng cách với họ - một doanh nhân đã bị ngập trong các đơn đặt hàng dán nhãn cản xe có nội dung "Tôi đã mua cái này trước khi Elon nổi khùng". Tờ FT đưa tin rằng doanh số bán xe Tesla tại Pháp đã giảm 63% vào tháng 1, trong khi lượng đăng xe Tesla mới tại Na Uy giảm 38%.

.

⦿ ---- Trump vu khống: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố hôm thứ Năm rằng "hàng tỷ đô la đã bị đánh cắp" tại Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Ông lặp lại một cáo buộc sai lầm rằng một phần lớn số tiền đã được sử dụng như một "khoản tiền đền bù" cho các cơ quan truyền thông để đưa tin tích cực về đảng Dân chủ.

.

Trump nói thêm rằng Politico đã nhận được 8 triệu đô la từ USAID để "tạo ra những câu chuyện hay" về các quan chức đảng Dân chủ. Trump bịa đặt, vì con số này thực sự đề cập đến số tiền đã trả cho lượng ghi danh Politico trên tất cả các cơ quan liên bang Hoa Kỳ. "ĐÂY CÓ THỂ LÀ VỤ SCANDAL LỚN NHẤT TRONG SỐ HỌ, CÓ THỂ LÀ VỤ SCANDAL LỚN NHẤT TRONG LỊCH SỬ!" Trump đã viết trên Truth Social. Dĩ nhiên là Trump vu khống, thì có ngay trả lời của Politico (và cả AP).

.

⦿ ---- Những lời vu khống từ MAGA bay khắp trời: Một thuyết âm mưu cánh hữu bắt đầu lan truyền hôm thứ Tư tuyên bố rằng USAID, cơ quan liên bang nằm trong tầm gỡ bỏ của Elon Musk và các nhân viên DOGE của ông, trong nhiều năm đã chuyển hàng triệu đô la cho hai hãng tin Politico và AP. Tại một cuộc họp báo ngày hôm đó, thư ký báo chí Bạch Ốc Karoline Leavitt đã đề cập đến những tuyên bố này, tờ Washington Post đưa tin, nói rằng bà đã "biết rằng USAID đã tài trợ cho các cơ quan truyền thông như Politico. Tôi có thể xác nhận rằng hơn 8 triệu đô la đã được dùng để trợ cấp cho các gói đăng ký sẽ không còn nữa".

.

Vấn đề là gì? Thực tế thì điều đó không đúng. Các cơ quan liên bang đã chi tổng cộng 8,2 triệu đô la vào năm ngoái (2024) cho các gói đăng ký trả phí để nhận tin của Politico Pro, trong khi phần của USAID chỉ là 24.000 đô la, theo báo cáo của CNN và Axios. Bởi vì, bạn muốn đọc tin thì phải nộp phí đóng tiền (subscriptions), nhiều hãng tin không cho đọc chùa. Politico đã phản hồi thuyết âm mưu này bằng một tuyên bố nói rằng hãng tin này "chưa bao giờ được hưởng lợi từ các chương trình hoặc trợ cấp của chính phủ—không một xu nào, chưa bao giờ, trong 18 năm qua".

.

Hãng tin AP cũng trả lời, lưu ý rằng cả chính quyền Cộng hòa và Dân chủ đều trả tiền để cấp phép nội dung của mình theo cách mà họ gọi là "hoạt động khá phổ biến" của chính phủ. Washington Post và Axios có nhiều thông tin hơn về nguồn gốc của thuyết âm mưu, bắt đầu khi một trục trặc công nghệ ảnh hưởng đến bảng lương của Politico và các nhà bình luận đã tuyên bố sai sự thật rằng vấn đề bảng lương liên quan đến việc USAID đóng cửa.

.

⦿ ---- Trump không chịu nói rằng gia tộc Trump cũng đã xài tiền USAID: Cô Ivanka Trump đã sử dụng tiền từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) để mua thiết bị ghi âm cho một sự kiện tại Bạch Ốc, theo các tài liệu của USAID. Báo Newsweek đã liên hệ với đại diện của Ivanka Trump để xin bình luận qua email nhưng chưa được trả lời.

.

Việc tiết lộ rằng các sáng kiến ​​của Ivanka Trump đã sử dụng tiền của USAID cho các sự kiện diễn ra vào thời điểm chính cơ quan này đang phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn. Với các cuộc thảo luận đang diễn ra về khả năng đóng cửa USAID hoặc tái cấu trúc đáng kể ngân sách của mình, cách cơ quan này phân bổ tiền của mình - đặc biệt là trong chính quyền Trump - đang được theo dõi chặt chẽ.

.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trump đang nỗ lực chấm dứt mọi sáng kiến ​​về đa dạng, bình đẳng và hòa nhập (DEI) trên toàn chính quyền liên bang, với việc Trump ban hành một sắc lệnh hành pháp vào ngày đầu tiên nhậm chức, ra lệnh giải thể toàn diện các chương trình đa dạng và hòa nhập của chính quyền liên bang. Đảng Cộng hòa tuyên bố rằng số tiền mà USAID phân bổ cho DEI là lãng phí.

.

Theo tài liệu của USAID, Ivanka Trump đã sử dụng hơn 11.000 đô la từ bộ phận này vào năm 2019 để mua thiết bị ghi và phát video cho một sự kiện tại Bạch Ốc. Các tài liệu cho thấy cô đã sử dụng 11.539 đô la vào tháng 11 năm 2019 để mua phần mềm, đĩa CD, băng và hồ sơ. Việc mua hàng đã được Jenifer Healy, người đang giữ chức phó chánh văn phòng USAID vào thời điểm đó, và Văn phòng Quản trị viên chấp thuận. Không rõ thiết bị này được sử dụng cho sự kiện nào tại Bạch Ốc.

.

Sự việc diễn ra vào thời điểm chính quyền Trump đang lập kế hoạch giải thể cơ quan này. Chính quyền Trump đã thông báo vào thứ Ba rằng gần như tất cả nhân viên của USAID sẽ được rút khỏi lĩnh vực này trong bối cảnh các nỗ lực này. Hôm sau, Bạch Ốc đã công bố danh sách các chương trình viện trợ nước ngoài mà Trump coi là lãng phí và có khả năng bị cắt giảm.

.

Chúng bao gồm 20 triệu đô la cho "chương trình Sesame Street mới ở Iraq", cũng như 1,5 triệu đô la và 5,5 triệu đô la để thúc đẩy hoạt động ủng hộ LGBTQ+ ở Jamaica và Uganda, hai quốc gia mà các thành viên của cộng đồng LGBTQ+ có ít quyền hợp pháp. Uganda có một trong những luật chống người đồng tính nghiêm ngặt nhất thế giới, bao gồm cả án tử hình. Ghi nhận, Sesame Street là chương trình giáo dục nhi đồng vừa học, vừa chơi.

.

Chính quyền cũng chỉ trích các chương trình tài trợ 6 triệu đô cho khách du lịch ở Ai Cập, hơn 19 triệu đô để thúc đẩy "sự hòa nhập" (inclusion) ở VIỆT NAM và 5 triệu đô cho EcoHealthAlliance, được mô tả là "một trong những tổ chức phi chính phủ quan trọng tài trợ cho nghiên cứu về virus dơi tại phòng thí nghiệm Vũ Hán". (Ghi chú: bản tin không ghi rõ chương trình hòa nhập ở VN cụ thể là gì, có lẽ là các sắc dân thiểu số ở VN?). Elon Musk cho biết trong một buổi phát trực tiếp X Spaces vào thứ Hai rằng Trump "đồng ý" với ông rằng nên bị đóng cửa.

.

⦿ ---- Chính quyền Trump ra lệnh cho cựu nữ tướng cấp cao nhất trong quân đội ba giờ đồng hồ để rời khỏi nhà sau khi bà bị cách chức vì ủng hộ các chính sách đa dạng, công bằng và hòa nhập. Trump đã sa thải Tư lệnh Duyên Phòng, Đô đốc Linda L. Fagan, ngay sau khi Trump nhậm chức vào ngày 20 tháng 1/2025 - khiến bà lúc đó phải tự tìm hiểu trong khi đang chờ chụp ảnh với Trump tại buổi khiêu vũ của tân Tổng Thống vào đêm đó. Tuy nhiên, Fagan vẫn tiếp tục sống tại ngôi nhà do chính phủ tài trợ của bà tại Căn cứ chung Anacostia Bolling cho đến khi bà đột ngột bị đuổi hôm thứ Ba 4/2/2025, theo NBC News đưa tin.

.

Một người bạn của Fagan khẳng định rằng 'Thật nhỏ nhen và cá nhân'. Binh chủng Duyên Phòng đã cho vị đô đốc bốn sao này miễn trừ trong 60 ngày để tìm nhà ở mới. Nhưng vào thứ Ba, các quan chức An ninh Nội địa đã nói với chỉ huy tạm quyền Kevin Lundy rằng ông phải đuổi bà ra vì Tổng thống muốn bà ra khỏi nơi ở. Lundy sau đó được cho là đã thông báo với Fagan lúc 2 giờ chiều thứ Ba rằng cô chỉ có ba giờ đồng hồ để ra ngoài.

Vietnamese-American Cadet Association

Inventis Ventures

90 công dân Việt Nam

Minh Quang Pham

Fagan đã quyết định rời khỏi nhà 'với nhiều đồ dùng cá nhân trong khiđồ gia dụng của bà vẫn còn ở nhà cũ. Sau đó, bà được kể là đã ngủ qua đêm với bạn bè. Bộ Tư lệnh Vận tải Hoa Kỳ hiện chịu trách nhiệm di chuyển tất cả đồ đạc cá nhân của bà ra khỏi nhà, và một viên chức DHS tuyên bố bà đã được cấp một nơi khác để ở. Tuy nhiên, viên chức đó không thể xác định liệu chỉ thị đó có đến trực tiếp từ Tổng thống Trump hay tên của ông đã bị sử dụng mà không có sự cho phép của ông.⦿ ---- Nhiều người biểu tình đã tụ tập tại nhiều thành phố trên khắp cả nước hôm thứ Tư để phản đối các hành động của chính quyền Trump, lên án các chính sách của Trump, bao gồm đàn áp nhập cư, bãi bỏ quyền của người chuyển giới và đề xuất cưỡng bức di dời người Palestine khỏi Dải Gaza.Những người biểu tình ở Philadelphia và tại các tòa nhà quốc hội tiểu bang ở California, Minnesota, Michigan, Texas, Wisconsin, Indiana và nhiều nơi khác đã giơ cao các biểu ngữ phản đối Trump; tỷ phú Elon Musk, người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ mới của Trump; và Dự án 2025, một lộ trình cực hữu cho chính phủ và xã hội Hoa Kỳ. Cũng có biểu ngữ ghi những lời kêu gọi đảng Dân chủ và những người phản đối Trump ở khác hành động.⦿ ---- Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp hôm thứ Tư nhằm cấm các vận động viên chuyển giới tham gia các môn thể thao dành cho nữ giới. Sắc lệnh có tên "Giữ nam giới tránh xa các môn thể thao dành cho nữ", trao cho các cơ quan liên bang, bao gồm các bộ Tư pháp và Giáo dục, quyền tự do rộng rãi để đảm bảo các thực thể nhận được tài trợ của liên bang tuân thủ Quy định IX theo quan điểm của chính quyền Trump, theo đó giải thích "giới tính" là giới tính mà một người được chỉ định khi sinh ra, theo AP đưa tin. "Với sắc lệnh hành pháp này, cuộc chiến chống lại các môn thể thao dành cho nữ đã kết thúc", Trump phát biểu tại lễ ký kết.Thư ký báo chí Karoline Leavitt cho biết sắc lệnh này "duy trì lời hứa của Quy định IX" và sẽ yêu cầu "hành động ngay lập tức, bao gồm các hành động thực thi, đối với các trường học và hiệp hội thể thao" từ chối các môn thể thao dành riêng cho nữ và phòng thay đồ dành riêng cho nữ. Sắc lệnh này cho phép Bộ Giáo dục phạt các trường học cho phép các vận động viên chuyển giới tham gia thi đấu. Bất kỳ trường nào bị phát hiện vi phạm đều có thể không đủ điều kiện nhận tài trợ của liên bang.Tại lễ ký kết, Trump cho biết ông sẽ cấm các vận động viên chuyển giới tham gia Thế vận hội Los Angeles năm 2028, lặp lại những tuyên bố sai sự thật rằng hai võ sĩ quyền Anh đã thi đấu tại Paris, Imane Khelif và Lin Yu-ting, là người chuyển giới, theo báo cáo của The Hill. "Chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra", Trump nói.⦿ ---- Trong khi các nhà lập pháp ở cả hai phe đều chia rẽ về ý tưởng Hoa Kỳ tiếp quản Dải Gaza, một thượng nghị sĩ Dân chủ đã lên tiếng ủng hộ. Thượng nghị sĩ Pennsylvania John Fetterman được cho là đã nói vào thứ Ba rằng ông hoàn toàn ủng hộ ý kiến Trump nói về việc gửi quân đội Hoa Kỳ đến vùng đất Gaza. "Tôi không biết vai trò [của lực lượng Hoa Kỳ] là gì, nhưng rõ ràng họ là một phần của nó, và tôi hoàn toàn ủng hộ", ông nói với báo Jewish Insider khi được hỏi liệu ông có muốn thấy quân đội Hoa Kỳ trên thực địa hay không.Trong khi Fetterman mô tả đề xuất của Tổng thống Donald Trump về việc Hoa Kỳ "tiếp quản" Gaza là "khiêu khích", ông đã không từ chối thẳng thừng ý tưởng này. Tuy nhiên, Thư ký báo chí Bạch Karoline Leavitt cho biết hôm thứ Tư rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump "vẫn chưa cam kết" về việc gửi quân đội Mỹ tới Gaza.⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Nhà nước Palestine Varsen Aghabekian đã thúc giục các quốc gia châu Âu và các quốc gia khác vào thứ Tư kiên quyết bác bỏ đề xuất của Hoa Kỳ về việc Mỹ kiểm soát Gaza và di dời người Palestine ra khỏi Gaza. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, Aghabekian nhấn mạnh rằng chỉ có sự phản đối mạnh mẽ của quốc tế mới có thể buộc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump xem xét lại các kế hoạch gây tranh cãi của mình. Bà nhấn mạnh rằng người Palestine đã phải chịu đựng sự di dời rộng rãi và không thể mong đợi họ rời khỏi vùng đất của tổ tiên họ."Nếu Tổng thống Trump muốn tạo ra một thành phố xinh , hãy để người Palestine ở quê hương của họ, trên vùng đất của tổ tiên họ", Aghabekian tuyên bố. "Chúng tôi đã trải qua tình trạng tị nạn và di dời trước đây, và điều đó sẽ không xảy ra nữa. Lãnh đạo, tổng thống và người dân của chúng tôi đã nói rõ rằng chúng tôi sẽ không từ bỏ đất đai của mình", bà nhấn mạnh.⦿ ---- Một tổ chức người Mỹ gốc Ả Rập ủng hộ Tổng thống Trump, đã giúp Trump kiếm phiếu cộng đồng người Mỹ gốc Ả Rập trong chiến dịch tranh cử 2024, đã đổi tên hội sau khi Trump nói Mỹ nên tiếp quản Gaza và trục xuất dân Palestine ra khỏi Gaza. Theo Bishara Bahbah, chủ tịch của nhóm, tên của nhóm đã được đổi từ “Arab Americans for Trump” ("Người Mỹ gốc Ả Rập ủng hộ Trump") thành “Arab Americans for Peace” ("Người Mỹ gốc Ả Rập ủng hộ hòa bình") vào thứ Ba.“Hòa bình vẫn là động lực chính, và do đó, đã dẫn chúng tôi đến việc đổi tên”, Bahnah cho biết. Ông cho biết nhóm đánh giá cao sự ủng hộ của Trump nhưng “chúng tôi hoàn toàn bác bỏ toàn bộ ý tưởng di dời hoặc di dời hoặc chuyển người Palestine ra khỏi Gaza. Không có nơi nào để người Palestine đi cả”. Trong cuộc họp báo hôm thứ Ba với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Trump đã gợi ý rằng người Palestine ở vùng đất này có thể di tản sang Ai Cập hay Jordan, và Mỹ sẽ tiếp quản Gaza để xây dựng.⦿ ---- Thanh minh cho Trump: lỡi lời, chỉ muốn nói là tạm di dời. Nhà ngoại giao hàng đầu của Tổng thống Donald Trump và người phát ngôn chính của ông hôm thứ Tư đã rút lại ý tưởng rằng Trump muốn di dời vĩnh viễn người Palestine khỏi Gaza, sau khi các đồng minh của Mỹ và thậm chí cả các nhà lập pháp Cộng hòa bác bỏ đề xuất của Trump rằng Hoa Kỳ nên "sở hữu" lãnh thổ Gaza.Hôm thứ Ba, Trump đã kêu gọi tái định cư "vĩnh viễn" người Palestine khỏi Gaza bị chiến tranh tàn phá và để ngỏ cánh cửa triển khai quân đội Mỹ tại đó như một phần của hoạt động tái thiết quy mô lớn. Nhưng Ngoại trưởng Marco Rubio và thư ký báo chí Bạch Ốc Karoline Leavitt cho biết ông chỉ muốn di dời tạm thời khoảng 1,8 triệu người Gaza để tái thiết.Ngay cả đề xuất đó cũng đã vấp phải sự chỉ trích từ người Palestine, những người lo lắng rằng họ có thể không bao giờ được phép quay lại nếu họ chạy trốn, và từ các quốc gia Ả Rập mà Trump đã kêu gọi tiếp nhận họ. Trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên với tư cách là ngoại trưởng, Rubio đã mô tả đề xuất của Trump là một lời đề nghị "rất hào phóng" để giúp dọn dẹp đống đổ nát và tái thiết vùng đất này sau 15 tháng giao tranh giữa Israel và Hamas. “Trong thời gian tạm thời, rõ ràng là mọi người sẽ phải sống ở đâu đó trong khi bạn đang xây dựng lại nó”, Rubio phát biểu trong một cuộc họp báo ở Thành phố Guatemala.Leavitt cho biết trong một cuộc họp báo với các phóng viên ở Washington rằng Gaza là “một địa điểm phá dỡ” và đã tham khảo cảnh quay về sự tàn phá này. “Tổng thống đã nói rõ rằng họ cần phải được di dời tạm thời khỏi Gaza”, bà nói, gọi đây hiện là “một nơi không thể ở được đối với con người” và nói rằng sẽ là “ ác nếu gợi ý rằng mọi người nên sống trong điều kiện tồi tệ như vậy”.⦿ ---- Trường Võ Bị West Point sẽ giải thể tất cả các câu lạc bộ văn hóa của mình, bao gồm cả các câu lạc bộ dành cho phụ nữ và người thiểu số, kể cả "Vietnamese-American Cadet Association" theo một bản ghi nhớ từ Quân đoàn Sinh viên để đáp lại các lệnh hành pháp của tổng thống và hướng dẫn của Quân đội. Ngoài việc giải thể tất cả các câu lạc bộ văn hóa, bản ghi nhớ -- được gửi đi vào thứ Ba -- cũng nêu rõ rằng các câu lạc bộ không được phép tiếp tục các hoạt động không chính thức.Các câu lạc bộ sau đây bị giải thể: Asian-Pacific Forum Club, Contemporary Cultural Affairs Seminar Club, Corbin Forum, Japanese Forum Club, Korean-American Relations Seminar, Latin Cultural Club, National Society of Black Engineers Club, Native American Heritage Forum, Society for Hispanic Professional Engineers, Society of Women Engineers Club, Spectrum,⦿ ---- Thống đốc Maryland Wes Moore, đang đối mặt với các vấn đề về ngân sách và những nỗ lực mạnh mẽ của Tổng thống Donald Trump nhằm cắt giảm lực lượng công chức liên bang đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Maryland, cho biết tiểu bang phải ít phụ thuộc hơn vào các công việc liên bang và phải phát triển tốt hơn các thế mạnh kinh tế khác, trong bài phát biểu trước các nhà lập pháp tiểu bang hôm thứ Tư. Về địa lý, tiểu bang Maryland giáp biên thủ đô, xem như ngoại ô thủ đô. Chỉ cần vài ngàn công chức bị Trump sa thải, vài khu phố Maryland có thể sẽ tiêu điều.Moore, một đảng viên Dân chủ được nhắc đến như một ngôi sao đang lên trong đảng và là ứng cử viên tổng thống tiềm năng trong tương lai, đã mô tả cả khoản thâm hụt ngân sách 3 tỷ đô la của tiểu bang và những hành động đầu tiên của chính quyền mới là "hai cơn bão" đã đổ bộ. Trump đã gây chấn động mạnh mẽ cho Maryland, một tiểu bang theo đảng Dân chủ, bằng cách đóng băng tuyển dụng liên bang và đề xuất "mua lại" (lãnh 7 tháng lương để về vườn) để cắt giảm công chức liên bang.Moore cho biết: "Những động thái mang tính ý thức hệ của Trump tác động rõ rệt đến việc gây tổn hại đến tầng lớp trung lưu của chúng ta, vốn đã cảm thấy bị lạm phát đè nặng. Và theo nghĩa rộng hơn, và đau lòng thay, những hành động này đánh dấu sự thay đổi trong mối quan hệ lâu đời và các chuẩn mực lâu đời giữa thủ đô và Maryland — các chuẩn mực đã được các nhà lãnh đạo của cả hai đảng phái chính trị và mọi thành phần bảo tồn".Thống đốc nói: “Nhưng nếu các quyết định chính sách trong vài tuần qua có thể xem là bản xem trước, tôi e rằng những kỳ vọng rộng lượng nhất của chúng ta sẽ phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt — rằng vào thời điểm đất nước cần sự sáng suốt, chúng ta lại phải đối mặt với sự hỗn loạn."⦿ ---- Các đặc vụ FBI "chỉ đơn giản là tuân theo mệnh lệnh và thực hiện nhiệm vụ của mình một cách có đạo đức" trong khi điều tra vụ bạo loạn 6/1/2021 ở Điện Capitol không nên sợ bị sa thải hoặc bị trừng phạt, theo một quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp cho biết. Trong một email gửi cho lực lượng FBI hôm thứ Tư, Quyền Thứ trưởng Tư Pháp Emil Bove cho biết những người nên "quan tâm" là "những người hành động với mục đích tham nhũng hoặc thiên vị, những người trắng trợn bất chấp mệnh lệnh của ban lãnh đạo Bộ hoặc những người sử dụng quyền quyết định trong việc biến FBI thành vũ khí", NPR đưa tin.Lệnh của Trump cáo buộc chính quyền Biden "biến lực lượng pháp lý của nhiều cơ quan thực thi pháp luật Liên bang và Cộng đồng Tình báo thành vũ khí". Reuters đưa tin rằng Bộ Tư pháp sẽ tự bảo vệ mình vào thứ Năm trước một vụ kiện từ nhân viên FBI nhằm bảo vệ danh tính của tối đa 6.000 đặc vụ và các nhân viên khác đã làm việc trong các cuộc điều tra, vì họ sợ bị Trump trả thù hay sa thải vì họ điều tra bọn bạo loạn 6/1/2021.⦿ ---- Một thẩm phán liên bang khác đã chặn nỗ lực chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh của Tổng thống Trump. Một thẩm phán liên bang tại Maryland cho biết lệnh hành pháp của Trump xung đột với "ngôn ngữ rõ ràng" của Hiến pháp. Thẩm phán Hoa Kỳ Deborah L. Boardman đã ban hành lệnh cấm sơ bộ chặn lệnh của Trump trên toàn quốc vô thời hạn, nghĩa là lệnh của khó có thể có hiệu lực theo kế hoạch vào ngày 19 tháng 2, theo tờ Washington Post đưa tin.Ba ngày sau khi Trump nhậm chức vào tháng trước, một thẩm phán liên bang tại Seattle đã ban hành lệnh cấm tạm thời để đáp lại vụ kiện từ bốn trong số 22 tiểu bang phản đối lệnh này. Lệnh cấm đó sẽ hết hạn vào hôm nay, thứ Năm. Boardman, người được Biden bổ nhiệm, đã ban hành phán quyết để đáp lại vụ kiện từ các nhóm ủng hộ quyền nhập cư thay mặt cho năm phụ nữ mang thai không phải là công dân Hoa Kỳ, theo tờ Baltimore Sun đưa tin.Boardman đã bác bỏ lập luận của chính quyền Trump rằng những người có thị thực tạm thời và những người ở trong nước bất hợp pháp không được bảo vệ theo Tu chính án thứ 14 vì họ "không thuộc thẩm quyền tài phán" của Hoa Kỳ. Bà cho biết "Không có tòa án nào trong nước từng tán thành cách giải thích của tổng thống. Tòa án này sẽ không phải là tòa án đầu tiên"."Quyền công dân là quyền quý giá nhất, được tu chính 14 của Hiến pháp công nhận", Boardman cho biết, theo AP. Quyền công dân, bà cho biết, là "mối quan tâm của quốc gia đòi hỏi một chính sách thống nhất" và "chỉ có lệnh cấm trên toàn quốc mới có thể giải quyết hoàn toàn cho nguyên đơn". Trừ khi chính quyền Trump thắng kháng cáo, lệnh của tổng thống hiện đang bị hoãn lại cho đến khi bản chất của vụ kiện được giải quyết. Boardman cho biết nguyên đơn "rất có thể" sẽ thành công. Các phiên điều trần trong các vụ kiện tương tự chống lại lệnh này dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tuần này.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chuẩn bị đòi lại các tài liệu đã bị FBI tịch thu trong cuộc khám xét khu điền trang Mar-a-Lago của FBI năm 2022, bao gồm các tài liệu mật, CNN đưa tin, trích dẫn các nguồn tin. Bộ Tư pháp được cho là đang tạo điều kiện để trả lại các vật phẩm sau khi vụ án hình sự chống lại Trump bị bác bỏ.FBI đã tịch thu khoảng 100 tài liệu mật, cùng với các vật dụng cá nhân như áo chơi gôn, thiệp mừng sinh nhật và ảnh của Celine Dion. Những tài liệu này được trộn lẫn với các vật phẩm khác như tài liệu mật và các bài báo cắt ra. Động thái này diễn ra sau khi Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Aileen Cannon bác bỏ vụ án vào tháng 7, phán quyết rằng việc bổ nhiệm Công n đặc biệt Jack Smith là vi hiến.⦿ ---- Seattle: Một máy bay phản lực của Japan Airlines đã va chạm với một máy bay Delta Air Lines đang đỗ khi đang lăn bánh trên đường băng tại một sân bay ở Seattle vào thứ Tư, các quan chức cho biết. Chuyến bay của Japan Airlines dự kiến cất cánh đến Puerto Vallarta, Mexico khi đâm vào đuôi máy bay Delta vào khoảng 10:17 giờ sáng tại Sân bay quốc tế Seattle-Tacoma (SEA), KOMO News đưa tin. "Hiện tại không có thương tích nào được báo cáo. SEA đang làm việc với cả hai hãng hàng không để hành khách xuống máy bay một cách an toàn và đưa họ đến nhà ga", sân bay viết trên X.Những bức ảnh được đăng trên mạng xã hội cho thấy cánh của Japan Airlines cắt ngang một nửa đuôi máy bay Delta. "Vì vậy, chúng tôi đang ngồi trên đường băng tại SeaTac và một máy bay khác đã đâm vào chúng tôi, chỉ vô tình cắt vào đuôi của chúng tôi. Thật đáng sợ. #Seattle", một người dùng X đã đăng cùng với video về vụ việc. Một người phát ngôn của Delta đã xác nhận vụ việc trong một tuyên bố với tờ Daily Mail, nói rằng "máy bay được cho là đã va chạm với đầu cánh của máy bay của một hãng hàng không khác".⦿ ---- Pennsylvania: Bọn trộm đã trộm số trứng trị giá 40.000 đô la từ phía sau một chiếc xe kéo ở miền trung Pennsylvania vào cuối tuần, theo Cảnh sát Tiểu bang Pennsylvania cho biết. Một cuộc điều tra đang được tiến hành sau khi khoảng 100.000 quả trứng đã bị đánh cắp từ nhà sản xuất Pete & Gerry's Organics ở Greencastle. Một phát ngôn viên của trang trại, nơi cho biết họ là nhà sản xuất trứng hữu cơ, chăn thả tự nhiên và chăn thả trên đồng cỏ hàng đầu của quốc gia, cho biết: "Chúng tôi đang tích cực làm việc với cảnh sát địa phương để điều tra".Giá trứng của Hoa Kỳ đã tăng lên mức cao gần kỷ lục - giá trung bình cho một tá trứng ở cả nước đã tăng gần 50% hơn năm ngoái, theo dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ. Chi phí tăng lên sau khi một đợt bùng phát cúm gia cầm bắt đầu vào năm 2022 và gia tăng vào cuối năm ngoái, trùng với cuộc bầu cử của Tổng thống Donald Trump. Những người theo đảng Dân chủ, bao gồm cả Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, đã chỉ trích chính quyền Trump về chi phí tăng cao.⦿ ---- California: Công ty Workday có trụ sở tại Pleasanton đang cắt giảm khoảng 1.750 việc làm, tương đương 8,5% nhân sự công ty. Tổng giám đốc điều hành của Workday, Carl Eschenbach cho biết việc sa thải là cần thiết cho các nỗ lực tăng trưởng liên tục của công ty — bao gồm cả việc tập trung cụ thể vào các khoản đầu tư vào trí tuệ nhân tạo.Công ty sản xuất nhu liệu về nhân dụng này cũng tiết lộ rằng họ dự kiến sẽ rời khỏi một số không gian văn phòng nhất định, nhưng không nêu rõ mốc thời gian hoặc địa điểm nào có thể bị ảnh hưởng. Bất chấp việc sa thải hiện tại, hãng nhu liệu về nhân sự cho biết họ vẫn kỳ vọng sẽ tiếp tục tuyển dụng ở một số địa điểm và vị trí nhất định trong năm tới.Workday ước tính rằng họ sẽ phải chịu từ 230 triệu đến 270 triệu đô la chi phí liên quan đến kế hoạch tái cấu trúc — chủ yếu là tiền trợ cấp thôi việc, phúc lợi của nhân viên và các chi phí liên quan khác. Eschenbach cho biết tất cả nhân viên bị sa thải tại Hoa Kỳ sẽ được trả lương tối thiểu 12 tuần, với các tuần bổ sung dựa trên thời gian làm việc, đồng thời nói thêm rằng những người lao động bị ảnh hưởng ở các quốc gia khác sẽ được cung cấp các gói dựa trên các tiêu chuẩn của địa phương.⦿ ---- Quận Cam / Quận San Diego: Bơm tiền đầu tư, bị lừa. Một phụ nữ ở San Diego nghĩ rằng cô đã tìm thấy khoản đầu tư của đời mình, nhưng cuối cùng lại mất hết tiền tiết kiệm cả đời. Maria Magdaleno cho biết cô đã làm việc rất chăm chỉ để tiết kiệm từng xu có thể trong mười năm. Magdaleno nói với NBC bằng tiếng Tây Ban Nha rằng cô được hứa sẽ kiếm được 100.000 đô la trong một năm.Hợp đồng mà Magdaleno ký vớivào tháng 9 năm 2022 cho thấy cô đã cho công ty vay 20.000 đô la tiền mặt. Cô được hứa sẽ nhận 107.000 đô la một năm sau đó. Tháng 1 năm 2023, cô quyết định đầu tư nhiều tiền hơn nữa. Hợp đồng cho thấy cô đã cho Inventis Ventures vay 10.000 đô la. Cô được cho là sẽ được trả 1.500 đô/tháng trong một năm. Vào cuối năm, cô sẽ lấy lại được 10.000 đô la. Magdaleno cho biết cô đã nhận được hai khoản thanh toán hàng tháng và sau đó… không có gì cả.Cô lái xe đến văn phòng của họ ở Quận Cam, nơi hàng chục người khác cũng đang tới đòi trả tiền. Cô cho biết họ đã đợi hàng giờ nhưng không ra về mà không nhận được gì. Magdaleno kể với NBC rằng một nhân viên tại Inventis Ventures đã nói với cô rằng ngân hàng đã đóng băng tài khoản của họ nhưng họ nghĩ rằng họ sẽ sớm có quyền truy cập vào số tiền đó. Gần hai năm sau, Magdaleno vẫn đang chờ đợi. NBC 7 Responds đã tìm thấy một số vụ kiện chống lại Inventis Ventures ở Quận San Deigo và Quận Cam. Gần hai chục nhà đầu tư cho biết họ bị lừa hơn 2,3 triệu đô la.⦿ ---- Quận Los Angeles: Hơn ba chục con bọ cánh cứng (beetles) còn sống được giấu bên trong các gói đồ ăn nhẹ của Nhật Bản đã được Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ phát hiện tại Sân bay Quốc tế Los Angeles vào tháng trước. Các chuyên gia đã tìm thấy 37 con côn trùng này bên trong các gói khoai tây chiên và sô cô la trong quá trình kiểm tra thực tế một lô hàng đến từ Nhật Bản qua đường hàng không."Chúng có vẻ vô hại nhưng thực tế, những con bọ cánh cứng buôn lậu gây ra mối đe dọa đáng kể đối với nông nghiệp chúng ta", Cheryl M. Davies, Giám đốc Hoạt động thực địa của Hải quan CBP tại Los Angeles cho biết. "Bọ cánh cứng có thể trở thành loài gây hại nghiêm trọng bằng cách ăn thực vật, lá và rễ cây và đẻ trứng trên vỏ cây, gây hại cho rừng của chúng ta". CBP cho biết các loài côn trùng kỳ lạ thường được các nhà sưu tập và người đam mê săn đón. Số hàng lậu này có giá trị là 1.480 đô la Mỹ.⦿ ---- Quận Cam: Một nhân viên Học khu Thống nhất Tustin 32 tuổi đã bị bắt vì tội tấn công tình dục liên quan đến một học sinh. Cảnh sát Santa Ana đã được gọi vào khoảng 7:30 giờ sáng thứ Ba đến khu vực Westwood Avenue và Riviera Drive vì nghi hoạt động tình dục tiềm ẩn xảy ra bên trong một xe hơi đang đậu. Tới nơi, cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe và hai người bên trong. Một người là Mariano Hernandez, 32 tuổi, viên chức Trường tiểu học Benson.Cô gái được xác định là một học sinh 16 tuổi của Trường trung học Foothill, cũng thuộc Học khu Thống nhất Tustin. Cả nạn nhân và Hernandez đều khai với cảnh sát rằng họ đã gặp nhau lần đầu tại Trường trung học Foothill và đã hẹn hò được vài tuần, cảnh sát cho biết. Hernandez đã bị bắt và giam giữ tại Nhà tù Santa Ana vì nhiều tội danh liên quan đến tình dục.⦿ ---- Nam Hàn: Cảnh sát đã bắttrong một cuộc trấn áp tội phạm buôn bán và sử dụng ma túy tại các quán bar và câu lạc bộ do người Việt điều hành trên khắp Nam Hàn trong quý 4 năm ngoái, theo Cảnh sát đô thị Busan cho biết hôm thứ Tư. Cảnh sát đã bố ráp 9 quán bar và câu lạc bộ do người Việt Nam điều hành tại Sejong, Cheonan, Asan, Jincheon và Daegu trong bốn tháng từ tháng 9 đến tháng 12/2024 và bắt 90 người Việt Nam, với cáo buộc phân phối hoặc quản lý ma túy.Cảnh sát đã giam 18 người trong số họ. Trong đó có 7 người nhập cảnh, 8 nữ phục vụ và 3 chủ quán bar hoặc câu lạc bộ. Tổng cộng có 66 khách hàng bị phát hiện sử dụng ma túy và 33 người trong số họ, những người đang cư trú bất hợp pháp tại đây, đã bị trục xuất.Một trong những người nhập cảnh bị cáo buộc tội buôn lậu ma túy, chẳng hạn như MDMA và ketamine, được ngụy trang thành cà phê hoặc vitamin, vào qua đường bưu điện quốc tế. Người nhập cảnh đã mang theo lượng ma túy trị giá 1,04 tỷ won (720.000 đô la) và 700 triệu won đã được phân phối. Cảnh sát đã thu giữ lượng ma túy trị giá 300 triệu won, bao gồm 1,5 kg cannabinoid tổng hợp, 139 viên thuốc lắc và 48 gram ketamine, trong cuộc truy quét.⦿ ---- New York: Một người đàn ông 41 tuổi,, còn được gọi là "Amin", đã bị tuyên án 44 năm tù vì tội khủng bố liên quan đến việc anh ta tham gia Al Qaeda ở Bán đảo Ả Rập (AQAP), một tổ chức khủng bố nước ngoài được công nhận, theo một tuyên bố từ Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York, Danielle R. Sassoon và Trưởng phòng An ninh Quốc gia Devin DeBacker. Bản án của Pham bao gồm các cáo buộc cố gắng đánh bom cảm tử tại Sân bay Quốc tế Heathrow.Vào ngày 11 tháng 5 năm 2023, Pham, người trước đó đã tuyên thệ trung thành với AQAP, đã nhận tội với một số cáo buộc, bao gồm cung cấp hỗ trợ vật chất cho AQAP và âm mưu nhận đào tạo kiểu quân sự từ nhóm này, cũng như cố gắng tổ chức một cuộc tấn công cảm tử, tất cả đều theo hồ sơ tòa án và các thủ tục liên quan do Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ báo cáo. Những hoạt động này bắt nguồn từ thời gian Pham ở Yemen từ năm 2010 đến năm 2011, nơi anh ta nhận được chỉ đạo từ cố Anwar al-Aulaqi, một nhân vật cấp cao của AQAP sinh ra tại Hoa Kỳ.Bản án của Pham do Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Richard M. Berman đưa ra là kết quả của một hành trình tư pháp phức tạp, trong đó Phama bị kết án lần đầu vào năm 2016 là 40 năm tù, sau đó là các kháng cáo và điều chỉnh pháp lý tiếp theo, dẫn đến một bản cáo trạng thay thế và cuối cùng là lời nhận tội và bản án kết tội của anh ta.Trong thời gian ở Yemen, Pham đã tham gia chế tạo bom và tạo ra các hoạt động tuyên truyền để thúc đẩy mục đích của AQAP, bao gồm cả việc đóng góp cho tạp chí Inspire của họ. Ngoài bản án tù, Pham còn bị ra lệnh phải chịu án tù chung thân có giám sát và phải chịu khoản đánh giá đặc biệt là 400 đô la, cuộc điều tra và sự hợp tác pháp lý giữa Hoa Kỳ, Sở Cảnh sát Thủ đô Anh, Bộ Tư lệnh Chống khủng bố tại New Scotland Yard và Bộ Nội vụ.⦿ ---- HỎI 1: Tâm thần phân liệt (schizophrenia cases) đã tăng vọt sau khi Canada hợp pháp hóa cần sa?ĐÁP 1: Đúng vậy. Các trường hợp tâm thần phân liệt liên quan đến việc sử dụng cần sa có vấn đề đã tăng vọt sau khi Canada hợp pháp hóa cần sa, một nghiên cứu mới cho biết. Tỷ lệ các trường hợp tâm thần phân liệt liên quan đến rối loạn sử dụng cần sa đã tăng gần gấp ba lần, tăng từ 4% trước khi hợp pháp hóa lên 10%, theo các phát hiện được công bố hôm thứ Ba trên JAMA Network Open. "Chúng tôi phát hiện ra rằng có sự gia tăng đáng lo ngại theo thời gian về tỷ lệ những người mới được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt đã được điều trị rối loạn sử dụng cần sa trước khi được chẩn đoán", Tiến sĩ Daniel Myran, chủ tịch khoa trách nhiệm xã hội tại Đại học Ottawa, cho biết trong một thông cáo báo chí.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Chỉ 7% người rối loạn tâm thần được điều trị hiệu quả?ĐÁP 2: Đúng vậy. Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí JAMA Psychiatry ước tính rằng trên toàn cầu, chỉ có 6,9% những người mắc chứng rối loạn sức khỏe tâm thần hoặc rối loạn sử dụng chất gây nghiện được điều trị hiệu quả cho các chứng rối loạn của họ. Các nhà nghiên cứu từ Đại học British Columbia và Trường Y Harvard đã phân tích dữ liệu khảo sát từ gần 57.000 người tham gia tại 21 quốc gia được thu thập trong khoảng thời gian 19 năm, để cung cấp bức tranh rõ ràng nhất về nơi mọi người ngừng con đường điều trị hiệu quả cho chín chứng rối loạn lo âu, tâm trạng và sử dụng chất gây nghiện phổ biến. Rào cản lớn nhất đối với việc điều trị hiệu quả là một người không nhận ra rằng họ cần điều trị. Tuy nhiên, ngay cả những bệnh nhân liên hệ với hệ thống chăm sóc sức khỏe cũng thường không nhận được điều trị hiệu quả.Chi tiết: