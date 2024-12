Hình ảnh chung quanh Nhà Thờ Đức Bà tại Sài Gòn hôm 24/12/2024.(Photo: YouTube)

- Lễ Giáng sinh tưng bừng tại nhiều thành phố VN.

- Đức Hồng y Timothy Dolan của New York ca ngợi Trump sống với đức tin Cơ đốc

- Quốc tế thắc mắc: có phải Trump muốn bành trướng lãnh thổ Mỹ kiếm thêm đất Canada, Panama, Mexico, Greenland?

- Ngày đầu Trump lên ngôi, sẽ rút Mỹ ra khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)

- Hãng xe Ford Motors Company tặng Trump 1 triệu đô tiền mặt và một đoàn xe trước lễ nhậm chức

- Nếu Trump áp thuế 25% như hăm dọa đối với Canada, kỹ nghệ xe hơi sẽ thê thảm: 5 hãng xe Mỹ, Nhật có xưởng ở Canada đã sản xuất 1,54 triệu xe bán cho dân Mỹ năm 2023

- Ủy ban Đạo đức Hạ viện công bố báo cáo: cựu DB Matt Gaetz đã chi hơn 90.000 đô cho 12 phụ nữ trong 5 năm để mua sex. Một cô kkể có thể vì say ma túy và rượu nên buông thả cho Gaetz

- Thủ tướng Greenland trả lời Trump: Greenland là đất tự trị của Đan Mạch, không hề có chuyện bán đất

- Nạn đói ở Sudan đã lan rộn: 1/2 dân số, 24,6 triệu người, báo động đói

- LHQ: 14.500 trẻ em đã bị bom Israel giết ở Gaza từ tháng 10/2023, tính chung có 45.338 người Palestine bị giết, với 107.764 người bị thương.

- Thổ Nhĩ Kỳ: trong 15 ngày qua, hơn 25.000 người tỵ nạn đã trở về Syria.

- Andrus Merilo (Tư lệnh Quân Lực Estonia): Putin đã thành công, vì thế giới chấp nhận chiếm đất hàng xóm là bình thường

- Cuộc đình công tại Starbucks sẽ mở rộng đến hơn 300 cửa tiệm tại Hoa Kỳ hôm nay

- Biden ký lệnh: 2 triệu công chức liên bang nghỉ lễ Giáng Sinh

- Syria: biểu tình nổ ra tại các khu phố Cơ đốc giáo ở thủ đô Damascus vì 1 cây thông Noel bị đốt

- California: cầu tàu sụp, 2 người đã được vớt vào và người thứ ba đã tự bơi

- Pháp: cháy Tháp Eiffel vì nóng máy, 1.200 người phải sơ tán

- American Airlines dừng tất cả các chuyến bay vì trục trặc kỹ thuật

- Chuyến bay Cathay Pacific từ đến Boston hạ cánh khẩn ở Nhật Bản vì 1 hành khách gây hỗn loạn

- Nga: không có chuyện ly hôn giữa Bashar al-Assad và vợ ông, Asma al-Assad

- Hawaii: núi lửa phun dung nham, hàng không Hawaiian Airlines hủy 2 chuyến bay

- Tiểu bang California mất dân số trong đại dịch, đã tăng 232.570 người từ ngày 1 tháng 7/2023 đến ngày 1 tháng 7/2024, hiện là 39.431.263 người - đông nhất nước

- Luigi Mangione (bị cáo buộc giết CEO của UnitedHealthcare Brian Thompson) khai vô tội

- Trước khi khai phá sản, Giáo phận Oakland chuyển 106 triệu đô vào 1 hôi phi lợi nhuận đã ngừng hoạt động nhiều năm (để giấu tiền)

- California: nhiều năm sau dịch, vẫn chưa hết nợ.

- San Diego: 1 người đàn ông bị bắn chết bí ẩn

- Mexico sẽ áp thuế 36,23% đối với dây thép hàn nhập từ VN vì "bán phá giá" (thấp hơn giá thành).

- HỎI 1: Uống cà phê và trà hàng ngày giảm nguy cơ ung thư đầu và cổ? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Trộm cắp hàng trong tiệm tăng 93% thời hậu COVID so với trước? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-24/12/2024) ⦿ ---- Lễ Giáng Sinh đang tới, mang tới ngập tràn lòng yêu thương và hy vọng giữa một thế giới tội phạm không ngưng. Thông điệp yêu thương và hy vọng đang được bày tỏ: Đức Hồng y Timothy Dolan của New York đã nói trong một cuộc phỏng vấn phát sóng vào Chủ Nhật rằng Tổng thống đắc cử Trump "rất coi trọng đức tin Cơ đốc của mình".

"Tôi đã từng nói chuyện với ông Trump trước đây, ông Trump khá thẳng thắn về việc, bạn biết đấy, ông Trump không thể nói rằng ông Trump được nuôi dạy như một người theo đạo Cơ đốc rất nhiệt thành, nhưng ông Trump rất coi trọng đức tin Cơ đốc của mình", Đức Hồng Y Dolan nói với người dẫn chương trình Maria Bartiromo trên chương trình "Sunday Morning Futures" của Fox News.

⦿ ---- Đình công mừng Giáng Sinh: Cuộc đình công tại Starbucks sẽ mở rộng đến hơn 300 cửa tiệm tại Hoa Kỳ vào hôm nay, thứ Ba, với hơn 5.000 nhân viên dự kiến ​​sẽ đình công trước khi lệnh ngừng làm việc kéo dài năm ngày kết thúc vào đêm Giáng sinh. Công đoàn Starbucks Workers United, đại diện cho nhân viên tại 525 cửa tiệm trên toàn quốc, cho biết hơn 60 cửa hàng tại Hoa Kỳ trên 12 thành phố lớn, bao gồm New York, Los Angeles, Boston và Seattle, đã đóng cửa hôm thứ Hai.

Các cuộc đàm phán giữa Starbucks và công đoàn đã đi vào bế tắc với các vấn đề chưa được giải quyết về tiền lương, nhân sự và lịch trình, dẫn đến cuộc đình công bắt đầu từ thứ Sáu. Cuộc đình công đêm Giáng sinh hôm thứ Ba được dự đoán là cuộc đình công lớn nhất từ ​​trước đến nay tại chuỗi cửa hàng cà phê này. "Những cuộc đình công này là một cuộc biểu dương sức mạnh ban đầu và chúng tôi chỉ mới bắt đầu", một nhân viên pha chế ở Oregon cho biết trong một tuyên bố của công đoàn.

Khi được yêu cầu phản hồi, một phát ngôn viên của Starbucks đã nhắc đến một tuyên bố của công ty mà họ đã công bố vào thứ Hai. Tuyên bố cho biết 97% đến 99% các cửa hàng Starbucks sẽ tiếp tục hoạt động và phục vụ khách hàng, đồng thời cho biết thêm rằng họ kỳ vọng "tác động rất hạn chế" đến hoạt động chung. Starbucks có hơn 10.000 cửa do công ty điều hành trên khắp Hoa Kỳ.

⦿ ---- Những người bảo thủ than phiền về chuyện Hiến Pháp tách rời nhà thờ với nhà nước. Đêm Giáng sinh không phải là ngày lễ liên bang được chỉ định. Tuy nhiên, các tổng thống Hoa Kỳ, bao gồm Joe Biden và Donald Trump, đã sử dụng ngày lễ này để cấp một ngày nghỉ cho hơn 2 triệu công chức liên bang. Bạch Ốc thông báo vào thứ năm rằng Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp tặng cho nhân viên liên bang một ngày nghỉ vào ngày 24 tháng 12/2024.

"Tất cả các bộ và cơ quan hành pháp của Chính phủ Liên bang sẽ đóng cửa và nhân viên của họ được miễn nhiệm vụ vào thứ Ba, ngày 24 tháng 12/2024, một ngày trước Ngày Giáng sinh", theo thông báo của Bạch Ốc. Thông báo này cũng được đưa ra vài ngày trước khi Hoa Kỳ tránh được việc đóng cửa chính phủ khi Quốc hội đạt được thỏa thuận lưỡng đảng vào phút chót. Biden đã ký luật vào cuối sáng thứ Bảy để các hoạt động của chính phủ có thể bắt đầu.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống đắc cử Donald Trump, ông đã tặng cho nhân viên liên bang một ngày nghỉ lễ Giáng sinh vào các năm 2018, 2019 và 2020. Cựu Tổng thống Barack Obama đã tặng cho nhân viên liên bang thêm một ngày nghỉ trong kỳ nghỉ lễ, nhưng thay vì đêm Giáng sinh, ngày 26 tháng 12/2014 được coi là ngày lễ. Cựu Tổng thống George W. Bush đã biến ngày 24/12 thành ngày lễ nhiều hơn một lần trong hai nhiệm kỳ của mình.

⦿ ---- TIN VN. Lễ Giáng sinh tưng bừng nhiều thành phố . Tổng hợp nhiều báo. Báo Tin Tức ghi nhận: "Tối 24/12, trung tâm TP Hồ Chí Minh rực rỡ trong ánh đèn và không khí náo nhiệt của đêm Giáng sinh. Dòng người đổ về ngày một đông, tận hưởng không khí lễ hội ấm áp, chiêm ngưỡng cây thông Noel lấp lánh và lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa bên gia đình, bạn bè. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, tại các trung tâm thương mại lớn như SunWah Tower, Saigon Centre, Diamond Plaza và phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1)... không khí Giáng sinh rộn ràng với đông đảo người dân đến vui chơi, chụp ảnh. Các địa điểm này được trang trí lộng lẫy với cây thông, đèn và tiểu cảnh từ nhiều ngày trước, tạo nên không gian lễ hội đầy sắc màu và ấm áp."

Báo Tuổi Trẻ ghi nhận: "TP.HCM rộn rã Noel, kẹt xe từ sớm: Từ 18h ngày 24-12, người dân diện đồ đẹp từ khắp các nơi đổ về khu trung tâm thành phố. Các cửa tiệm, quán xá mở nhạc Giáng sinh tạo nên không khí vô cùng rộn rã. Giáo dân Công giáo dự lễ Vọng Phục sinh bên ngoài khuôn viên nhà thờ Đức Bà (quận 1, TP.HCM) do số lượng người dân đến nhà thờ quá đông. Lúc 20h, người dân, giáo dân Công giáo đổ về nhà thờ Đức Bà đông kín dọc các tuyến đường xung quanh nhà thờ."

Báo Tiền Phong ghi nhận: "Đêm Noel, mọi ngả đường đổ về Nhà thờ Lớn, phố đi bộ Hồ Gươm tắc nghẽn: Đêm Noel (24/12), nhiều con đường quanh Nhà thờ Lớn, phố đi bộ Hồ Gươm và Hàng Mã chật kín người từ chập tối, mọi ngã đường đều tắc nghẽn. Tối 24/12, hàng chục nghìn người dân Hà Nội đổ về các tuyến đường quanh khu vực Nhà thờ lớn (phố Nhà Chung), phố đi bộ Hoàn Kiếm... để vui chơi, chờ đón thời khắc thiêng liêng của mùa Giáng sinh 2024."

Báo VnExpress ghi nhận: Người dân xuống phố đón Giáng sinh: Đông đúc người dân đổ về trung tâm Hà Nội, TP HCM vui chơi, đến nhà thờ tham gia thánh lễ dịp Noel, tối 24/12. Tại Hà Nội, tiết trời khoảng 17 độ C, người dân nườm nượp đổ về Nhà thờ Lớn (phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm) - nơi tổ chức hoan ca mừng Chúa Giáng sinh và Thánh lễ trong đêm. Hàng nghìn người có mặt trước khu vực nhà thờ Lớn dự lễ. Giáng sinh là một đại lễ của người Công giáo mừng sự kiện Chúa Jesus chào đời. Thánh lễ Vọng sẽ được tổ chức vào đêm 24/12, lễ chính vào ngày 25/12."

Báo Người Đưa Tin ghi nhận: "Trước thềm lễ Giáng Sinh, trên các cung đường, các giáo xứ ở tỉnh Lâm Đồng trang trí rực rỡ ánh đèn. Những cây thông được trang trí lộng lẫy, hòa cùng không khí se lạnh của núi rừng cao nguyên. Các con phố tại Tp.Bảo Lộc, huyện Di Linh và Tp.Đà Lạt đều được trang hoàng rực rỡ với hàng nghìn bóng đèn đủ màu sắc, tạo nên không gian lung linh, huyền ảo. Những cây thông Noel lớn được đặt trang trọng tại các quảng trường, được điểm xuyết bằng những quả cầu, dải ruy băng và đèn nhấp nháy, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan."

Hình ảnh chung quanh Nhà Thờ Đức Bà tại Sài Gòn hôm 24/12/2024.(Photo: YouTube)

⦿ ---- Syria: Các cuộc biểu tình nổ ra tại các khu phố Cơ đốc giáo ở thủ đô Damascus của Syria sau khi một cây thông Noel bị những người đàn ông không rõ danh tính đốt cháy ở một thị trấn khác vào tối thứ Hai. Một đoạn video cho thấy cảnh những người đàn ông đốt cháy một cây thông Noel được trưng bày công khai tại thị trấn Suqaylabiyah, nơi có đa số người theo đạo Cơ đốc, gần thành phố Hama, đã xuất hiện trực tuyến, thúc đẩy các cuộc biểu tình.

Không rõ ai đã đốt cây thông nhưng một đoạn video cho thấy một phiến quân đứng cạnh các linh mục Cơ đốc giáo và thề sẽ trừng phạt những kẻ gây án đã xuất hiện. "Sáng hôm sau, các người sẽ thấy cây thông được phục hồi hoàn toàn", phiến quân không rõ danh tính nói với một nhóm người biểu tình bên cạnh cây thông Noel bị đốt cháy.

⦿ ---- California: 2 người đã được cứu và người thứ ba đã bơi đến nơi an toàn vào thứ Hai sau khi một cầu tàu đang tân trang ở California bị sập một phần và rơi xuống biển trong khi bị sóng lớn đánh mạnh. Các nhà chức trách cho biết đợt sóng dâng cao đã đưa nước vào bờ biển trung tâm của tiểu bang này bởi một cơn bão lớn dự kiến ​​sẽ mang theo gió mạnh như bão đến vùng biển ngoài khơi Tây Bắc Thái Bình Dương. Người dân được cảnh báo tránh xa các khu vực trũng thấp gần các bãi biển xung quanh Bến tàu Santa Cruz, nơi xảy ra vụ sập, vì cơn bão nhanh chóng mạnh lên, AP đưa tin.

Các nhân viên cứu hộ đã cứu được hai người khỏi mặt nước, các quan chức của Sở Cứu hỏa Santa Cruz cho biết. Thị trưởng Fred Keeley cho biết không có thương tích nghiêm trọng nào, đồng thời nói thêm rằng phần cầu tàu bị sập đã bị hư hại theo thời gian. Công trình này, cách San Francisco khoảng 70 dặm về phía nam, đang trong quá trình cải tạo trị giá 4 triệu đô la sau những cơn bão tàn phá vào mùa đông năm ngoái. Cầu tàu đã được sơ tán ngay lập tức và sẽ đóng cửa vô thời hạn.

⦿ ---- Pháp: Một đám cháy đã bùng phát tại Tháp Eiffel, khiến khoảng 1.200 người phải sơ tán khỏi địa danh nổi tiếng của Pháp này, theo các đài Pháp đưa tin vào thứ Ba. Đám cháy xảy ra bên trong một hố thang máy giữa tầng một và tầng hai của tòa tháp. Ban đầu, cảnh sát nói với các phương tiện truyền thông địa phương rằng lính cứu hỏa đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận ngọn lửa. Tuy nhiên, đám cháy, được cho là bắt nguồn từ một thiết bị phựt cháy vì nóng quá nằm gần cáp thang máy, cuối cùng đã được "kiểm soát".

⦿ ---- Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ đã chia sẻ vào thứ Ba trong thông báo rằng American Airlines Group Inc. đã dừng tất cả các chuyến bay của mình trên khắp cả nước. Hãng hàng không tiết lộ trong một bài đăng trên X rằng họ đang gặp trở ngại với hệ thống, đồng thời cho biết nhóm của họ hiện đang cố gắng giải quyết sự cố và "đưa mọi thứ trở lại đúng hướng". Với kỳ nghỉ lễ đang diễn ra, hàng triệu người dự kiến ​​sẽ đi máy bay. Hãng hàng không vẫn chưa nêu rõ nguồn gốc của trục kỹ thuật.

⦿ ---- Ủy ban Đánh giá Phân loại An ninh Lương thực Tích hợp IPC đã báo cáo vào thứ Ba rằng nạn đói ở Sudan đã lan rộng đến năm khu vực và có khả năng sẽ lan rộng đến năm khu vực nữa vào tháng 5 năm 2025. Gần một nửa dân số, 24,6 triệu người, hiện đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, với hơn 8 triệu người trong tình trạng khẩn cấp và 638.000 người ở mức độ đói thảm khốc.

Báo cáo cho biết rằng cuộc xung đột đang diễn ra ở quốc gia này đã khiến hàng triệu người phải di dời, làm gián đoạn nông nghiệp và làm chậm trễ viện trợ nhân đạo, khiến cuộc khủng hoảng trở nên trầm trọng hơn. Nạn đói, lần đầu tiên được phát hiện ở trại Zamzam của Bắc Darfur, đã lan sang các trại khác và Dãy núi Nuba phía Tây, với nhiều rủi ro hơn ở một số khu vực của Darfur, Khartoum và Al Jazirah.

Mặc dù lượng mưa cao hơn mức trung bình đã hỗ trợ cho hoạt động canh tác hạn chế ở một số khu vực, nhưng lợi ích không đồng đều, vì bạo lực đã buộc nhiều người phải từ bỏ mùa màng. IPC cảnh báo tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn trong những tháng tới, nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về một phản ứng nhân đạo được phối hợp.

⦿ ---- Cơ quan Cứu trợ và Công trình của Liên hợp quốc (UNRWA) đã báo cáo vào thứ Ba rằng 14.500 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza do hậu quả của các cuộc không kích của Israel kể từ tháng 10 năm 2023, với UNICEF lưu ý rằng cứ mỗi giờ lại có một trẻ em tử vong. Viết trên X, UNRWA mô tả đây là một thảm kịch sâu sắc, nhấn mạnh đến những vết sẹo về thể chất và tinh thần tàn khốc mà những người sống sót để lại. Tổng số người Palestine chết vì xung đột kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 đã lên tới 45.338, với 107.764 người bị thương.

Cơ quan này kêu gọi hành động ngay lập tức để ngăn chặn thêm những mất mát về sinh mạng vô tội, nhấn mạnh rằng "việc giết trẻ em không bao giờ có thể được biện minh. Đây không phải là những con số. Đây là những mạng sống bị cắt ngắn ... Thời gian đang trôi nhanh đối với những đứa trẻ này. Chúng đang mất đi mạng sống, tương lai và chủ yếu là hy vọng của mình."

⦿ ---- Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya nói với Anadolu Agency vào thứ Ba rằng trong 15 ngày qua, hơn 25.000 người tỵ nạn đã trở về Syria. Ông tiếp tục nói rằng hiện tại, có khoảng 3 triệu người Syria đang được bảo vệ "tạm thời" tại Thổ Nhĩ Kỳ. Kể từ năm 2017, hơn 763.000 cá nhân đã trở về Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ, ông tiết lộ thêm. Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tái khẳng định sự ủng hộ của đất nước đối với việc tái thiết Syria, đồng thời nói thêm rằng Ankara muốn đất nước này "không còn khủng bố".

⦿ ---- Andrus Merilo, Tư lệnh Quân Lực Estonia, tin rằng Nga, với tư cách là quốc gia xâm lược, đã đạt được mục tiêu của mình vì họ đã gửi tín hiệu đến thế giới về "sự bình thường" của việc chiếm đóng lãnh thổ của một quốc gia khác. Merilo nhận xét rằng việc Nga chiếm đóng một quốc gia láng giềng gửi một tín hiệu rõ ràng đến thế giới rằng những hành động như vậy đang trở nên bình thường, với khả năng là thông qua các cuộc đàm phán, lãnh thổ bị chiếm đóng sẽ vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Nga trong một thời gian.

Merilo tin rằng đây là một thông điệp gửi đến các quốc gia khác, những quốc gia hiện có thể coi rằng họ cũng có lý do để bắt đầu một cuộc xung đột về một số vấn đề cũ hoặc lấy đi thứ gì đó từ quốc gia láng giềng của mình. Ông nói thêm rằng nếu chiến tranh ở Ukraine kết thúc bằng một cuộc xung đột đóng băng, Nga sẽ là người chiến thắng trong mắt nhiều quốc gia.

"Điều này hoàn toàn thay đổi toàn bộ kiến ​​trúc an ninh trên thế giới", ông nói. "Nga sẽ có một cái cớ chính đáng để cố gắng đạt được các mục tiêu chiến lược của mình ở nơi khác vì họ đã hợp tác với Ukraine. Những gì Nga phải trả cho Ukraine - hàng trăm nghìn người chết, bị thương nặng và nền kinh tế suy thoái - thực sự không làm họ bận tâm. Nó đang tạo ra một vị thế chiến lược mới trên thế giới và sẽ không thể đảo ngược điều đó trong tương lai gần", Merilo nói thêm.

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Donald Trump dường như đang cân nhắc đến việc mở rộng lãnh thổ của Hoa Kỳ. Trong tuần qua, ông đã chế giễu các quan chức Canada bằng cách gợi ý rằng Hoa Kỳ có thể sáp nhập quốc gia láng giềng phía bắc và biến Canada thành tiểu bang thứ 51. Ông Trump đã đe dọa sẽ tiếp quản Kênh đào Panama, tuyến đường thủy do Hoa Kỳ xây dựng đã được kiểm soát trong 1/4 thế kỷ bởi người cùng tên ở Trung Mỹ. Và hôm Chủ Nhật, Trump đã tái hiện mong muốn trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình là giành được Greenland, một lãnh thổ của Đan Mạch mà ông đã ưa thích từ lâu.

Với Trump, sự khác biệt giữa các đề xuất chính sách nghiêm túc và những lời hoa mỹ không phải lúc nào cũng rõ ràng. Khi Trump lên tiếng đe dọa sẽ giành lại Kênh đào Panama vào cuối tuần này, ông về mục đích là để đất nước Panama tránh khỏi cơn thịnh nộ của Trump: giảm phí đối với các tàu của Hoa Kỳ sử dụng tuyến đường này để di chuyển giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. “Vì vậy, đối với các quan chức Panama, hãy được hướng dẫn phù hợp”, ông cảnh báo vào Chủ Nhật trong bài phát biểu trước các nhà hoạt động bảo thủ ở Arizona.

Vào tối Chủ Nhật, Trump gọi quyền sở hữu Greenland, một lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, là “điều hoàn toàn cần thiết” vì “mục đích An ninh quốc gia và Tự do trên toàn thế giới”. Lời kêu gọi của ông nhằm chiếm Kênh đào Panama – mà ông mô tả là “tài sản quốc gia quan trọng” mặc dù đã nhiều thập niên trôi qua kể từ khi Hoa Kỳ kiểm soát nó – phản ánh một chương trình nghị sự mang tính dân tộc chủ nghĩa tương tự mà Trump thường mô tả là “Nước Mỹ trên hết”.

Phát biểu tại Arizona vào cuối tuần này, Trump cũng nhắc lại kế hoạch chỉ định các băng đảng ma túy là các tổ chức khủng bố nước ngoài, một sự phân biệt có thể mở đầu cho việc Hoa Kỳ sử dụng vũ lực quân sự trên đất Mexico. Nhóm chuyển giao quyền lực của Trump đã từ chối làm rõ liệu những tuyên bố mới nhất này của Trump, thay vào đó, họ chỉ trích CNN về những bình luận gần đây và bài đăng trên mạng xã hội của ông.

“Tôi luôn coi trọng lời ông Trump nói, mặc dù có vẻ hơi quá đáng”, Dân biểu đảng Cộng hòa Florida Carlos Gimenez nói về những bình luận của Trump trên Fox Business vào thứ Hai. “Đó là mối đe dọa chính đáng đối với Panama”.

Tổng thống Panama José Raúl Mulino đã đăng một tuyên bố dài bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh trên mạng xã hội tuyên bố quyền sở hữu cảng là “không thể thương lượng”. Lời đề nghị mua Greenland từ Đan Mạch của Trump, lần đầu tiên ông đưa ra trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, cũng đã bị từ chối tương tự. Người ta không thể đoán được Trump thực sự sẽ nói hay làm gì, đặc biệt là sau khi Tòa Tối Cao cho Tổng Thống quyền miễn truy tố đối với các hành động công quyền.

⦿ ---- Nhóm chuyển giao quyền lực tổng thống của Donald Trump đang đặt nền móng để Hoa Kỳ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai của ông. Lawrence Gostin, giáo sư về sức khỏe toàn cầu tại Đại học Georgetown ở Washington và giám đốc Trung tâm hợp tác của WHO về Luật Y tế Quốc gia và Toàn cầu cho biết: "Tôi có nguồn tin đáng tin cậy rằng ông ấy có kế hoạch rút lui, có thể là vào Ngày đầu tiên hoặc rất sớm trong nhiệm kỳ của mình."

Financial Times là tờ đầu tiên đưa tin về các kế hoạch này, trích dẫn hai chuyên gia. Chuyên gia thứ hai, cựu điều phối viên ứng phó với COVID-19 của Bạch Ashish Jha, hiện chưa có bình luận nào. Những người chỉ trích cảnh báo rằng việc Hoa Kỳ rút lui có thể làm suy yếu hệ thống giám sát bệnh tật và ứng phó khẩn cấp toàn cầu.

"Hoa Kỳ sẽ mất đi ảnh hưởng và sức mạnh trong lĩnh vực y tế toàn cầu và Trung Quốc sẽ lấp đầy khoảng trống đó. Tôi không thể tưởng tượng một thế giới không có một WHO mạnh mẽ. Nhưng việc Hoa Kỳ rút lui sẽ làm suy yếu nghiêm trọng cơ quan này", GS Gostin nói. Trong các phim về Lễ Giáng Sinh, luôn luôn có một nhân vật làm cho mùa lễ mất vui, cho nên các phim mới hấp dẫn tới phút chót.⦿ ---- Hãng xe Ford Motors Company sẽ quyên góp 1 triệu đô la tiền mặt và một đội xe của mình cho Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump trước lễ nhậm chức vào tháng 1, một phát ngôn viên của công ty đã xác nhận với USA Today vào thứ Hai. Tin tức này xuất hiện sau khi OpenAI, Amazon.com Inc. và Meta Platforms Inc. đều được cho là đang lên kế hoạch đóng góp 1 triệu đô la vào quỹ nhậm chức của chính quyền Trump sắp tới. Tổng thống đắc cử cũng đã gặp CEO Tim Cook của Apple Inc. tại dinh thự Mar-a-Lago ở Florida vào đầu tháng này.⦿ ---- Ngày càng có nhiều lo ngại rằng kế hoạch áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Canada của Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ là mối đe dọa hiện hữu đối với ngành công nghiệp xe hơi đang phục hồi của Canada. Thuế quan tiềm tàng đối với xe cộ và phụ tùng xe đặc biệt đáng báo động đối với tỉnh Ontario, trung tâm của ngành công nghiệp xe Canada. Năm hãng sản xuất xe — Ford Motor, General Motors, Stellantis, Toyota Motor và Honda Motor — đã sản xuất 1,54 triệu xe hạng nhẹ vào năm ngoái tại tỉnh này, chủ yếu bán cho người tiêu dùng Hoa Kỳ."Sẽ thật khủng khiếp. Nó không chỉ tàn phá việc làm của người Canada mà còn tàn phá việc làm của người Mỹ", Thủ tướng Ontario Doug Ford trả lời CNBC trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. Thuế quan là thuế đánh vào hàng nhập khẩu hoặc hàng hóa nước ngoài được đưa vào Hoa Kỳ. Các công ty trả tiền cho những khoản thuế này, một số người lo ngại rằng chúng sẽ chỉ chuyển bất kỳ chi phí bổ sung nào cho người tiêu dùng.Ford, người cho biết ông chưa nói chuyện trực tiếp với Trump, lập luận rằng bất kỳ mức thuế quan nào cũng sẽ gây hại cho cả hai bên biên giới. Ông cho biết nguyên liệu thô và phụ tùng thường xuyên được vận chuyển qua biên giới nhiều lần trước khi được sử dụng để lắp ráp xe cuối cùng. Ông cảnh báo rằng thuế quan sẽ làm tăng giá, sau đó có thể làm chậm sản xuất và cắt giảm việc làm.Theo ước tính trong một lưu ý của Wells Fargo, việc áp thuế đối với các bộ phận có thể làm tăng thêm 600 đến 2.500 đô la cho mỗi xe đối với các bộ phận từ Mexico, Canada và Trung Quốc. Giá xe lắp ráp tại Mexico và Canada — chiếm khoảng 23% số xe được bán tại Hoa Kỳ — có thể tăng từ 1.750 đô la đến 10.000 đô la. Thuế quan và chi phí tăng như vậy sẽ làm tăng thêm vấn đề cho Thủ tướng Canada Justin Trudeau đang gặp khó khăn, khi ông phải chống lại những lời kêu gọi từ chức.⦿ ---- Ủy ban Đạo đức Hạ viện đã chính thức công bố bản báo cáo về các cáo buộc chống lại cựu Dân biểu Matt Gaetz vào thứ Hai, nêu chi tiết "bằng chứng đáng kể" cho thấy cựu dân biểu này có hành vi sai trái về tình dục. Tài liệu cho thấy Gaetz đã quan hệ tình dục với một thiếu nữ 17 tuổi vào năm 2017 và thường xuyên trả tiền cho phụ nữ để quan hệ tình dục trong khi phục vụ tại Quốc hội.Các nhà điều tra của Ủy ban cho biết họ đã dò ra DB Gaetz chi ra hơn 90.000 đô la cho 12 phụ nữ khác nhau trong khoảng thời gian 5 năm từ năm 2017 đến năm 2020. Ủy ban kết luận rằng các khoản thanh toán có khả năng liên quan đến mua sex và hoặc sử dụng ma túy. Ủy ban cho biết họ đã nghe lời khai từ hơn nửa tá nhân chứng đã tham dự các bữa tiệc, sự kiện và chuyến đi với Gaetz từ năm 2017 đến năm 2020 và "gần như mọi phụ nữ trẻ mà Ủy ban phỏng vấn đều xác nhận rằng họ được Dân biểu Gaetz trả tiền để quan hệ tình dục.

Mặc dù tất cả những người phụ nữ mà Ủy ban phỏng vấn đều tuyên bố rằng hoạt động tình dục của họ với Đại diện Gaetz là tự nguyện, nhưng ít nhất một phụ nữ cảm thấy rằng việc sử dụng ma túy và rượu tại các bữa tiệc mà họ tham dự có thể đã 'làm suy yếu khả năng thực sự biết chuyện gì đang xảy ra hoặc hoàn toàn đồng ý của họ'", báo cáo cho biết. "Thật vậy, gần như mọi phụ nữ mà Ủy ban đã nói chuyện đều không thể nhớ chi tiết về ít nhất một hoặc nhiều sự kiện mà họ tham dự với DB Gaetz và cho rằng đó là do sử dụng ma túy hoặc rượu".

Trong phần phụ lục của báo cáo hôm Thứ Hai, ủy ban cũng tiết lộ bằng chứng về các giao dịch tài chính, bao gồm hồ sơ thanh toán được thực hiện từ các tài khoản liên kết với Gaetz cho nhiều cá nhân. Báo cáo cũng cho thấy hồ sơ đi lại, cùng với các ghi chú được ghi là hồ sơ mật và dữ liệu theo ngữ cảnh. Gaetz, người đã từ chức khỏi Quốc hội vào tháng 11 và từng là ứng cử viên của Tổng thống đắc cử Donald Trump cho chức Bộ trưởng Tư pháp, đã phủ nhận các cáo buộc, viện dẫn chúng là những quấy có động cơ chính trị.

⦿ ---- Thủ tướng Greenland cho biết hôm thứ Hai rằng hòn đảo tự trị này không phải để bán sau khi Tổng thống đắc cử Trump nói rằng việc sở hữu Greenland "là điều hoàn toàn cần thiết" đối với Hoa Kỳ. "Greenland là của chúng tôi. Chúng tôi không phải để bán và sẽ không bao giờ để bán", Thủ tướng Múte Egede cho biết trong một tuyên bố, theo các báo cáo từ BBC và The Guardian. "Chúng ta không được phép thua cuộc đấu tranh lâu dài giành tự do", Egede nói thêm.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Trump đưa ra tuyên bố vào Chủ Nhật thông báo Ken Howery là người được ông chọn làm đại sứ tại Đan Mạch và đưa ra ý tưởng sở hữu Greenland. Greenland là một phần của Vương quốc Đan Mạch nhưng là quốc gia tự trị riêng.

"Vì mục đích An ninh Quốc gia và Tự do trên toàn Thế giới, Hoa Kỳ cảm thấy rằng việc sở hữu và kiểm soát Greenland là điều hoàn toàn cần thiết", Trump cho biết trong bài đăng trên Truth Social. Trump đã nêu vấn đề này trong quá khứ. Vào cuối năm 2019, Trump cho biết việc mua Greenland là "chiến lược" thú vị, khiến Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen phản ứng thất vọng.

Trump nói vào thời điểm đó, nói thêm: “Đan Mạch về cơ bản sở hữu Greenland. Chúng tôi là đồng minh rất tốt với Đan Mạch. Chúng tôi bảo vệ Đan Mạch giống như chúng tôi bảo vệ phần lớn thế giới. Về mặt chiến lược, điều đó rất thú vị và chúng tôi sẽ quan tâm, nhưng chúng tôi sẽ nói chuyện với họ một chút. Nó không phải là vấn đề số một đang được quan tâm.”

⦿ ---- Một chuyến bay của Cathay Pacific đến Boston đã phải chuyển hướng sang Nhật Bản vì một hành khách gây hỗn loạn bị cáo buộc đã tấn công mọi người trong một cuộc khủng hoảng trên bầu trời. Hành khách phải chịu sự chậm trễ 15 giờ và phải dừng chân bắt buộc tại sân bay Tokyo Haneda sau khi chuyến bay CX812 khởi hành từ Hồng Kông rơi vào hỗn loạn.

Cá nhân gây rối đã bị cấm bay trong các chuyến bay tiếp theo của hãng hàng không này, hãng hàng không quốc gia của Hồng Kông. Các báo cáo cho biết người này, người đã bị bắt khi hạ cánh, đã tấn công những người khác trên máy bay. Hành khách ban đầu rời Sân bay Quốc tế Hồng Kông lúc 7:40 tối theo giờ địa phương vào thứ Bảy, nhưng sau sự kiện này, họ đã được đưa lên một máy bay mới, khởi hành lúc 10:45 sáng và đến Boston lúc 12:26 chiều theo giờ miền Đông vào Chủ Nhật.

Họ đã được đền bù bằng phiếu ăn và quyền sử dụng phòng chờ, trong khi hãng hàng không cũng đã xin lỗi. Sắc lệnh An ninh Hàng không của Hồng Kông có các hình phạt nghiêm khắc đối với hành vi hỗn loạn, bao gồm tiền phạt lên tới khoảng 6.500 đô la và phạt tù lên tới năm năm.

⦿ ---- Hôm thứ Hai, Nga đã giải quyết những tin đồn ly hôn liên quan đến Bashar al-Assad và vợ ông, Asma al-Assad, phủ nhận hoàn toàn. "Không, chúng không đúng với thực tế", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết trong một cuộc gọi hội nghị về các báo cáo của phương tiện truyền thông từ Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng gia đình Assad chia tay, theo Reuters. Peskov cũng cho biết các báo cáo rằng cựu độc tài Syria đã buộc phải ở lại Moscow và tài sản của ông đã bị đóng băng, cũng không chính xác.

Trong khi đó, theo tờ Telegraph, văn phòng thủ tướng Anh cho biết họ đã áp dụng các lệnh trừng phạt "rất nghiêm khắc" đối với gia đình Assad. Tuy nhiên, họ không xác nhận rằng các lệnh trừng phạt đó sẽ bao gồm việc ngăn bà Asma al-Assad, 49 tuổi - người sinh ra ở Anh với cha mẹ là người Syria và có 2 quốc tịch - nhập cảnh vào Anh nếu bà chọn đến Anh. Đầu tháng này, Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Lammy đã nói với Quốc hội rằng bà "không được chào đón" ở quốc gia của họ và rằng "tôi sẽ làm mọi thứ có thể trong khả năng của mình để đảm bảo rằng không ai trong gia đình đó tìm được một vị trí ở Anh".

Bà Asma al-Assad đã bị đóng băng tài sản tại Anh vào năm 2012. BBC lưu ý rằng cựu đệ nhất phu nhân đã trở thành "chủ đề gây tò mò trên phương tiện truyền thông phương Tây" kể từ khi vợ chồng Assad kết hôn vào năm 2000. Một bài viết trên tạp chí Vogue năm 2011 mô tả bà là "bông hồng giữa sa mạc" cuối cùng đã bị gỡ khỏi trang web của tạp chí khi chế độ của chồng bà đàn áp dữ dội những người biểu tình trong cuộc nội chiến ở Syria. Bà tiết lộ rằng bà đã được điều trị ung thư vú vào năm 2018, và vào tháng 5, người ta thông báo rằng bà bị bệnh bạch cầu và sẽ "tạm thời rút lui" khỏi các hoạt động công khai để điều trị.

⦿ ---- Hawaii: Dung nham bắt đầu sủi bọt vào thứ Hai qua lớp vỏ của một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất thế giới—Kilauea, trên Đảo Lớn của Hawaii. Đài quan sát núi lửa Hawaii đưa tin vụ phun trào chỉ giới hạn ở miệng núi lửa trên đỉnh núi lửa, tại một khu vực hẻo lánh, khép kín của Công viên quốc gia núi lửa Hawaii.

AP đưa tin, hoạt động động đất gia tăng bắt đầu vào khoảng 2 giờ sáng giờ địa phương và trong vòng nửa giờ, hình ảnh từ webcam bắt đầu cho thấy dung nham trào ra qua các vết nứt trên miệng núi lửa hoặc phun trào thành vòi phun. Đài quan sát cho biết mối đe dọa trực tiếp nhất là từ khói bụi núi lửa có thể lan đến những ngôi nhà ở phía dưới gió. "Khói bụi" như vậy chứa lưu huỳnh đioxit và có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng cho những người mắc các bệnh như hen suyễn, các vấn đề về hô hấp khác hoặc bệnh tim mạch.

Hawaiian Airlines đã hủy hai chuyến bay vào sáng thứ Hai do vụ phun trào, KHON2 đưa tin. Khu vực xảy ra vụ phun trào đã bị đóng cửa đối với công chúng kể từ năm 2007 do các mối nguy hiểm bao gồm sự bất ổn của thành miệng núi lửa, nứt đất và đá rơi. Công viên quốc gia núi lửa Hawaii bao gồm đỉnh của hai trong số những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất thế giới: Kilauea và Mauna Loa. Kilauea cũng phun trào vào tháng 6 và tháng 9.

⦿ ---- Người dân California vẫn đang di chuyển khỏi tiểu bang với số lượng lớn, nhưng tiểu bang đã đảo ngược được tình trạng suy giảm dân số, theo số liệu mới nhất của Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ. Tiểu bang đã mất dân số trong đại dịch, đã tăng 232.570 người từ ngày 1 tháng 7/2023 đến ngày 1 tháng 7/2024, theo báo cáo của tờ Los Angeles Times. Dân số của tiểu bang hiện là 39.431.263 người - vẫn là dân số cao nhất cả nước, nhưng thấp hơn 124.000 người so với mức đỉnh điểm đạt được vào năm 2020.

Di cư quốc tế là động lực chính thúc đẩy sự gia tăng dân số của California. Theo Cục Thống kê Dân số, khoảng 361.057 người từ các quốc gia khác đã chuyển đến tiểu bang, chỉ đứng sau Florida với 411.032 người. Số ca sinh vượt quá số ca tử vong là 110.466.

Nếu không có di cư quốc tế, dân số California sẽ tiếp tục giảm. Tiểu bang này đã mất ròng 239.575 người do di cư trong nước, nhiều nhất trong số các tiểu bang. Texas, một trong nhiều tiểu bang có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn California, có 85.267 người chuyển đến tiểu bang này nhiều hơn là chuyển đi.

⦿ ---- Luigi Mangione, bị cáo buộc giết CEO của UnitedHealthcare Brian Thompson tại New York vào đầu tháng này, đã không nhận tội giết người và khủng bố hôm thứ Hai. Hôm Thứ Hai, người đàn ông 26 tuổi này đã ra hầu tòa tại Manhattan để nhận bản trtuy tố 11 tội danh, bao gồm tội giết người cấp độ một là hành vi khủng bố. Mangione cũng phải đối mặt với các tội danh giết người cấp độ hai và tội danh liên quan đến vũ khí. Mangione đã bị bắt sau khi bị phát hiện tại một nhà hàng McDonald's ở Pennsylvania sau vụ giết doanh nhân 50 tuổi này.

⦿ ---- Bắc California: Khoảng một tháng trước khi nộp đơn xin phá sản vào năm , các luật sư đại diện cho quyền lợi của những người sống sót sau vụ lạm dụng tình dục của giáo sĩ cáo buộc Giáo phận Oakland đã chuyển 106 triệu đô la vào một tổ chức phi lợi nhuận có tên là Quỹ Giáo xứ Oakland (Oakland Parochial Fund), tổ chức này đã không hoạt động trong nhiều năm.

Các nạn nhân và luật sư của họ đang chỉ trích việc chuyển tiền này là một nỗ lực trắng trợn nhằm bảo vệ tài sản của nhà thờ trong vụ phá sản đang diễn ra. Họ cho biết số tiền này nên được dùng để bồi thường cho các nạn nhân bị nhiều linh mục ở East Bay lạm dụng, nhiều người trong số họ chưa bao giờ phải ngồi tù vì tội phạm của mình.

Rick Simons, một luật sư đại diện cho các nạn nhân bị lạm dụng tình dục trẻ em hiện đang kiện Giáo phận tại tòa án tiểu bang, cho biết: "Tôi nghĩ bất kỳ thẩm phán phá sản nào cũng sẽ thừa nhận rằng bạn không thể lấy 100 triệu đô la từ con nợ rồi nói rằng 'túi của tôi đã hết tiền'".

Hồ sơ của công ty cho thấy Quỹ giáo xứ Oakland, được Giáo phận thành lập vào năm 2014, nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của Giám mục Michael Barber. Điều lệ thành lập nêu rõ quỹ này được "thành lập và sẽ được điều hành, giám sát hoặc kiểm soát bởi Giám mục Công giáo La Mã của Oakland".

Hồ sơ cho thấy quỹ đã ngừng hoạt động vào năm 2017 và được Văn phòng Bộ trưởng Hành California liệt kê là đã đình chỉ. Tuy nhiên, năm ngoái, vài tháng trước khi chuyển khoản 106 triệu đô la, giám đốc tài chính của Giáo phận đã khôi phục lại quỹ. Trong đơn khiếu nại lên tòa án, các luật sư đại diện cho những người sống sót khẳng định rằng quỹ không có tiền mặt hoặc khoản đầu tư nào trước khi số tiền 106 triệu đô la được ghi vào sổ sách của tổ chức phi lợi nhuận này.

⦿ ---- California: nhiều năm sau dịch, vẫn chưa hết nợ. Khi năm 2025 đang đến gần, các doanh nghiệp đang chuẩn bị cho chi phí tăng thêm liên quan đến việc tiểu bang không trả được khoản vay thời đại đại dịch từ chính phủ liên bang. Giáo sư kinh tế Alan Gin của Đại học San Diego giải thích rằng "Trong thời gian đại dịch, rất nhiều người thất nghiệp, vì vậy các doanh nghiệp đã đóng cửa và họ sa thải công nhân, vì vậy những công nhân đó đã nhận được rất nhiều trợ cấp thất nghiệp. Để giúp các tiểu bang vượt qua khó khăn, chính phủ liên bang đã cho vay để trang trải bất kỳ khoản tăng nào mà họ phải chịu về mặt thất nghiệp".

Tuy nhiên, khoản hoàn trả đó hiện đang đổ lên vai các chủ doanh nghiệp. Gin cho biết "Ý tưởng là khoản vay cuối cùng sẽ phải được trả lại, vì vậy ở California, tiểu bang đã không làm như vậy". "Họ đã không trả khoản vay đúng hạn, do đó, chính phủ liên bang muốn lấy lại tiền của mình và điều khoản là: Nếu khoản vay không được trả lại, thuế tiền lương sẽ tăng 21 đô la cho mỗi nhân viên".

PrGin cho biết quỹ thất nghiệp của tiểu bang đã bị thiếu vốn và cơ cấu của chương trình có thể cần được điều chỉnh. “Theo truyền thống, quỹ đó ở California luôn thiếu vốn", Gin cho biết. "Tiểu bang không thu đủ tiền vào quỹ so với số tiền chi trả, vì vậy hiện tại quỹ đang phải gánh một khoản nợ".

⦿ ---- San Diego: Một người đàn ông 49 tuổi được tìm thấy với vết thương do súng bắn tại một cơ sở sống độc lập, nơi có ít nhất 9 người cư ngụ vào thời điểm nổ súng, ở San Diego vào Chủ Nhật. Cảnh sát đã phản ứng vào khoảng 10:25 giờ tối Thứ Bảy sau khi nhận được báo cáo về một người đàn ông bị bắn vào phần thân trên tại Oak Park Independent Living ở số 3133 54th St., theo Sở Cảnh sát San Diego. Nạn nhân sau đó đã chết tại bệnh viện.

Trung úy cảnh sát San Diego Lou Maggi, người làm việc tại đơn vị giết người, đã nói với NBC 7 vào chiều Chủ Nhật rằng vết thương của người đàn ông này có vẻ không phải do tự gây ra và không có khẩu súng nào được tìm thấy tại hiện trường. Maggi cũng nói với NBC 7 rằng có vẻ như nạn nhân không sống tại cơ sở này và các nhà điều tra vẫn chưa xác định được liệu anh ta bị bắn bên trong tòa nhà hay bị bắn bên ngoài rồi đi vào bên trong.

⦿ ---- Mexico: Chính phủ Mexico sẽ áp thuế 36,23% đối với hàng nhập khẩu dây thép dùng để hàn từ Việt Nam, với lý do là gây tổn hại đến các nhà sản xuất trong nước tại nền kinh tế lớn thứ hai của Mỹ Latinh. Bộ Kinh tế Mexico cáo buộc Việt Nam đã "bán phá giá" dây thép tại Mexico, tức là xuất khẩu với giá thấp hơn giá thành. Quyết định được công bố trên công báo quốc gia vào thứ Hai là động thái mới nhất của Mexico nhằm hạn chế hàng nhập khẩu từ châu Á, sau khi áp thuế đối với thép Trung Quốc và quần áo giá rẻ.

Chính phủ gần đây cũng đã đột kích một trung tâm mua sắm bán các sản phẩm giá rẻ của châu Á tại Thành phố Mexico và cam kết sẽ thực hiện nhiều hành động hơn nữa để bảo vệ ngành công nghiệp trong nước. Chính phủ cho biết họ đã tiến hành điều tra từ cuối năm 2023, sau khi các công ty Mexico là Electrodos Infra SA de CV và Plasticos y Alambres SA de CV phàn nàn về việc nhập khẩu dây thép với giá không công bằng. Các công ty này lập luận rằng ngành công nghiệp trong nước sẽ "suy thoái" nếu tiếp tục nhập khẩu từ Việt Nam.

Trong thông báo của mình, Bộ Kinh tế Mexico nêu tên Tập đoàn Kim Tín (Kim Tin Group Corporation) là bên tham gia vào việc định giá không công bằng nhưng mức thuế này được áp dụng rộng rãi cho tất cả các nhà xuất khẩu Việt Nam. Theo Bộ Kinh tế, thị phần của các nhà sản xuất dây thép Mexico đã giảm trong những năm gần đây trong khi thị phần của các nhà nhập khẩu Việt Nam tăng hơn 10% lên 18,6% vào năm 2023. Mức thuế mới sẽ có hiệu lực trong ít nhất 5 năm và có thể được gia hạn. Tổng thống Claudia Sheinbaum, người bắt đầu nhiệm kỳ sáu năm của mình vào tháng 10, đã cam kết thực hiện một loạt hành động để thúc đẩy sản xuất trong nước.

⦿ ---- HỎI 1: Uống cà phê và trà hàng ngày giảm nguy cơ ung thư đầu và cổ?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Uống cà phê và trà không chỉ giúp bạn tỉnh táo hơn mà còn làm giảm nguy cơ mắc ung thư đầu và cổ, theo dữ liệu nghiên cứu toàn cầu từ hơn 25.000 cá nhân. Một phân tích gần đây về dữ liệu từ hơn một chục nghiên cứu cho thấy rằng uống cà phê và trà có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc ung thư đầu và cổ, bao gồm ung thư miệng và họng. Những phát hiện này đã được công bố hôm nay (ngày 23 tháng 12) trên tạp chí CANCER, một tạp chí được bình duyệt của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ.

Khi các nhà điều tra tổng hợp thông tin về 9.548 bệnh nhân mắc ung thư đầu và cổ và 15.783 đối chứng không mắc ung thư, họ phát hiện ra rằng so với những người không uống cà phê, những người uống hơn 4 tách cà phê có chứa caffein mỗi ngày có nguy cơ mắc ung thư đầu và cổ nói chung thấp hơn 17%, nguy cơ mắc ung thư khoang miệng thấp hơn 30% và nguy cơ mắc ung thư vòm họng thấp hơn 22%. Uống 3–4 tách cà phê chứa caffein có thể giúp giảm 41% nguy cơ mắc ung thư hạ họng (một loại ung thư ở đáy họng).

⦿ ---- HỎI 2: Trộm cắp hàng trong tiệm tăng 93% thời hậu COVID so với trước?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Theo một nghiên cứu mới của Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia (National Retail Federation), các tiệm bán lẻ đã báo cáo rằng số vụ trộm cắp vặt trung bình mỗi năm vào năm 2023 tăng 93% so với năm 2019 và tổn thất đô la do trộm cắp vặt tăng 90% trong cùng kỳ. Theo nghiên cứu, các chuỗi tiệm bán lẻ được khảo sát đã trải qua trung bình 177 vụ trộm cắp vặt mỗi ngày vào năm 2023. Tuy nhiên, con số đó có thể lên tới hơn 1.000 vụ tùy thuộc vào lĩnh vực bán lẻ.

.