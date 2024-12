- Thầy Minh Tuệ bị 1 sĩ quan VN chận giữa xứ Lào, tặng cờ CHXHCN Việt Nam và gắn ngực áo thầy huy hiệu cựu chiến binh. - Trump hăm dọa chính phủ Panama: Mỹ có thể sẽ chiếm quyền quản lý Kênh đào Panama nếu TQ gạ gẫm - Trump tính rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào ngày 201/2025, ngày Trump nhậm chức

Ngày 22/12/2024, Thầy Minh Tuệ trên đường xuyên qua Lào quốc, được trao tặng lá cờ đỏ sao vàng và một huy hiệu cựu chiến binh. Đích thân người hướng dẫn đoàn là anh Đoàn Văn Báu gắn huy hiệu vào ngực áo Thầy Minh Tuệ.

- Trump hăm dọa chính phủ Panama: Mỹ có thể sẽ chiếm quyền quản lý Kênh đào Panama nếu TQ gạ gẫm

- Trump tính rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào ngày 201/2025, ngày Trump nhậm chức

- TT Biden ký luật tài trợ, không để đóng cửa

- Trump kiện vụ bán vật liệu xây tường thặng dư, dù luật cho bán hay trao tặng thặng dư cho nơi xây tường đang thiếu

- Trump thúc giục Zelensky: hãy ngừng bắn và cắt một phần lãnh thổ cho Nga tạm chiếm (Trump không thúc giục Putin)

- Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF): dự đoán cuộc chiến Nga-Ukraine sẽ kết thúc cuối năm 2025

- Thủ tướng Albania cấm TikTok trên toàn quốc Albania ít nhất 1 năm vì kích động bạo lực trẻ em

- Brazil: xe buýt đụng, 22 người chết và nhiều người bị thương

- Cảnh sát trường New York từ chức sau khi bị kiện vì đòi cấp dưới phục vụ sex để đổi lấy cơ hội kiếm thêm tiền lương.

- Biển Đỏ: 2 phi công Mỹ bị tàu Mỹ bắn nhầm đã được cứu

- Tạp chí The Economist chọn quốc gia của năm 2024 là Bangladesh, vì sinh viên biểu tình đã lật đổ nhà nước độc tài

- Tiệc cưới giữa chú rể Jeff Bezos (ông chủ Amazon) và cô Lauren Sanchez vào Thứ Bảy 28/12 sẽ tốn kém 600 triệu đôla.

- Texas: 1 người lái xe bán tải bị cảnh sát rượt đã lái xuyên qua tiệm JCPenney vào thương xá, tông nhiều người, bị bắn chết

- Joanne Pierce Misko, cựu nữ tu Công giáo La Mã, một trong 2 phụ nữ đầu tiên tuyên thệ vào FBI với tư cách đặc vụ, qua đời ở tuổi 83

- Sở Thuế IRS sẽ phân phối 2,4 tỷ đô cho 1 triệu người Mỹ còn bị sót chưa lãnh trợ cấp thời đại dịch

- California: bọn gian tông 1 xe, bắt cóc người lái xe, chở về nhà bắt mở cửa, vào vơ vét rồi chạy

- Giải độc đắc Mega Millions lên tới 944 triệu đô, sẽ quay số vào thứ Ba 24/12/2024

- San Jose: Một loạt vụ phá hoại xe hơi trong 1 đêm

- California: Sở Cảnh sát Fremont cần tuyển 10 cảnh sát kinh nghiệm, sẽ thưởng 100.000 đô/người

- 1 trực thăng hạ cánh, bốc cháy tại Trại Pendleton

- Quận Cam: bắt nhiều nghi phạm sau vụ nổ súng làm 1 người chết, 1 bị thương

- Đài Loan: bắt 1 người Việt vì mua súng hơi, bắn thử 2 con chó giữ trại hải sản, làm 1 chó chết, 1 chó bị thương

- San Francisco: Thanh Duy Nguyen bị kết án 37 tháng tù vì khai gian thời COVID chiếm đoạt 300.000 đô tiền cứu trợ

- TIN VN. Năm 2024, theo VN yêu cầu: Facebook đã gỡ 8.463 bài viết, 349 tài khoản, 16 group và 153 trang; Google đã chặn, gỡ 6.043 nội dung trên YouTube, gồm 6.007 video và 36 kênh.

- TIN VN. Sài Gòn chính thức vận hành thương mại Metro số 1.

- HỎI 1: Hãng xe Waymo nghiên cứu: Taxirobot Waymo an toàn hơn xe taxi người lái? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Chết vì lạnh cóng tăng vọt ở Mỹ? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-22/12/2024) ⦿ ---- Phe ta bắn rớt phe mình: Hai phi công của Hải quân Hoa Kỳ đã bị bắn trên vùng biển Biển Đỏ sau khi một tên lửa dẫn đường được bắn từ một tàu tuần dương của Hải quân đã bắn trúng máy bay phản lực của họ, hãng tin Associated Press (AP) đưa tin.

Cả hai phi công đều đã được cứu hộ thành công, một trong số họ bị thương nhẹ. "Tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS Gettysburg, một phần của Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Harry S. Truman, đã vô tình bắn trúng và trúng máy bay F/A-18 đang bay khỏi USS Harry S. Truman", theo Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM) cho biết trong một tuyên bố.

Ngay trước khi xảy ra bắn nhầm, CENTCOM tuyên bố đã tiến hành các cuộc không kích chống lại Houthis ở Yemen. Không rõ máy bay chiến đấu bị bắn hạ hay tàu tuần dương tên lửa có tham gia vào các cuộc không kích hay không.

⦿ ---- Tạp chí The Economist đã chọn ra quốc gia của năm 2024 và vinh dự này thuộc về một quốc gia đã lật đổ nhà lãnh đạo độc tài của mình. Nhưng có lẽ không phải là quốc gia mà bạn nghĩ. Tạp chí đã chọn Bangladesh, quốc gia đã lật đổ Sheikh Hasina vào tháng 8 sau các cuộc biểu tình lớn do sinh viên lãnh đạo.

Syria, quốc gia đã loại bỏ một bạo chúa nổi tiếng hơn là Bashar al-Assad, là quốc gia về nhì trong năm nay. Bài viết lưu ý rằng Hasina "chủ trì tăng trưởng kinh tế nhanh chóng" vào đầu 15 năm trị vì của bà, nhưng điều đó sớm trở thành đàn áp (bỏ tù những người đối lập) và tham nhũng (bao gồm cả các cuộc bầu cử gian lận).

Điều khiến mọi thứ nghiêng về phía Bangladesh so với Syria là trong những tháng kể từ khi Hasina rời đi, quá trình chuyển đổi sang chính phủ mới tạm thời (do người đoạt giải Nobel Hòa bình Muhammad Yunus lãnh đạo) "đã rất đáng khích lệ" về mặt khôi phục trật tự và ổn định nền kinh tế. Thử thách lớn hơn sẽ diễn ra vào năm 2025 khi các cuộc bầu cử mới sẽ được tổ chức. Mọi thứ cũng có vẻ lạc quan tương tự ở Syria dưới thời nhóm phiến quân Hayat Tahrir al-Sham, nhưng vẫn còn quá sớm để nói mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào. "Nếu HTS giành được quá nhiều quyền lực, nó có thể áp đặt một chế độ chuyên quyền Hồi giáo", tạp chí tuyên bố. "Nếu nó có quá ít, Syria có thể sụp đổ".

⦿ ---- Tiệc cưới sẽ tốn kém tới 600 triệu đôla. Nếu bạn được mời dự tiệc cưới, bạn sẽ tặng gì cho chú rể Jeff Bezos, người đã có tất cả mọi thứ trên Amazon, kể cả cửa hàng? Đây chỉ là một trong những tình huống khó xử mà những vị khách nhận được lời mời được thèm muốn nhất trong năm phải đối mặt: giấy mời tham dự đám cưới của tỷ phú Amazon và người giàu thứ hai thế giới, Jeff Bezos, cùng vị hôn thê Lauren Sanchez, người cuối cùng sẽ kết hôn vào cuối tuần tới, theo một báo cáo trên tờ Daily Mail.

Tờ báo cho biết Bezos, 60 tuổi và Sanchez, 55 tuổi, đã mua lại nhà hàng sushi Matsuhisa ở Aspen để tổ chức một số lễ hội trước đám cưới và đã lên kế hoạch cho lễ cưới của họ vào thứ Bảy ngày 28 tháng 12, đồng thời nói thêm rằng trang trại Dunbar Ranch rộng 160 mẫu Anh của Kevin Costner sẽ là địa điểm tổ chức đám cưới thực sự. Tờ báo cho biết một "nguồn tin đáng tin cậy" đã đưa ra mức giá 600 triệu đô la cho bữa tiệc này.

⦿ ---- Y hệt như trong phim. Một tài xế xe bán tải chạy trốn cảnh sát đã lái xuyên qua cửa một tiệm bách hóa JCPenney ở Texas và tiếp tục chạy qua một trung tâm thương mại đông đúc, làm bị thương năm người trước khi bị cảnh sát bắn chết, theo AP. Chiếc xe tải đã đâm vào cửa hàng bách hóa ở Killeen, cách thủ phủ Austin của tiểu bang khoảng 68 dặm về phía bắc, vào khoảng 5:30 chiều thứ Bảy và tiếp tục lao xuyên vào tòa nhà, đâm vào người dân trên đường đi, Trung sĩ Bryan Washko thuộc Sở An toàn Công cộng Texas cho biết. Các dịch vụ y tế khẩn cấp đã đưa bốn nạn nhân từ trung tâm thương mại đến các bệnh viện trong khu vực và một người khác được đưa đến bệnh viện riêng. Họ ở độ tuổi từ 6 đến 75 và tình trạng của họ hiện chưa được biết rõ, ông cho biết.

Cuộc rượt đuổi bắt đầu vào khoảng 5 giờ chiều trên Xa lộ Liên tiểu bang 14 ở Belton, cách Killeen khoảng 20 dặm (30 km), sau khi nhà chức trách nhận được cuộc gọi về một tài xế lái xe bán tải màu đen mất kiểm soát, Ofelia Miramontez thuộc Sở Cảnh sát Killeen cho biết. Sau đó, tài xế đã dừng xe và lái vào bãi đậu xe của trung tâm thương mại. "Nghi phạm lái xe tông qua cửa và tiếp tục lái xe qua cửa hàng JCPenney, đâm vào nhiều người", Washko nói. Các cảnh sát từ sở an toàn công cộng của tiểu bang, Killeen và ba cơ quan thực thi pháp luật khác "đã nổ súng để loại bỏ mối đe dọa này", Washko nói. Một trong những cảnh sát đấu súng với nghi phạm đang làm bảo vệ tại trung tâm thương mại và những người khác đã nghỉ làm, ông nói.

⦿ ---- Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã cập nhật kịch bản cơ sở của mình, dự đoán cuộc chiến do Nga phát động chống lại Ukraine sẽ kết thúc vào cuối năm 2025, với kịch bản tiêu cực kéo dài đến giữa năm 2026. Dự báo được công bố như một phần của đợt đánh giá thứ sáu theo Cơ sở Quỹ Mở rộng (Extended Fund Facility) của IMF.

Theo tài liệu, kịch bản tiêu cực giả định một cuộc chiến kéo dài hơn và dữ dội hơn, cùng với cú sốc kinh tế sâu hơn và kéo dài hơn đối với Ukraine so với kịch bản cơ sở, dự đoán chiến tranh sẽ kết thúc vào quý IV năm 2025.

Tổng khoảng cách tài chính bên ngoài (total external financing gap) theo kịch bản tiêu cực được dự kiến ​​là 177,2 tỷ đô la, so với 148 tỷ đô la trong kịch bản cơ sở, IMF tuyên bố. Các chỉ số kinh tế vĩ mô chính theo kịch bản tiêu cực tệ hơn đáng kể so với các chỉ số trong kịch bản cơ sở, dự đoán GDP thực của Ukraine sẽ giảm (với sự phục hồi chậm hơn và lạm phát cao hơn, dai dẳng hơn).

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã gửi một thông điệp tới Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy trong tuần này, thúc giục Zelenskyy hãy "bắt đầu nghĩ về lệnh ngừng bắn và từ bỏ mọi vùng lãnh thổ tạm thời bị quốc gia xâm lược là Nga chiếm đóng", báo El Pais đưa tin vào ngày 22 tháng 12/2024, trích dẫn nguồn tin riêng của tờ báo.

"Chính quyền (Ukraine) thích nói rằng họ muốn đòi lại đất đai của mình, nhưng các thành phố hầu như đã bị phá hủy. Hãy nhìn vào một số thành phố này — không một tòa nhà nào còn nguyên vẹn. Vậy khi bạn nói 'lấy lại đất nước'... thì lấy lại được gì? Những (khu định cư bị hư hại do chiến tranh ở Ukraine) này sẽ cần 110 năm để tái thiết", thông điệp từ Trump nêu rõ, theo tờ báo. Bản tin của El Pais không nói về chuyện Trump có đề nghị tương tự với Putin hay không.

⦿ ---- Nhóm chuyển giao của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump có kế hoạch rút Hoa Kỳ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vào ngày 20 tháng 1/2025, ngày ông nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ, theo tờ Financial Times đưa tin, trích dẫn các nguồn tin. Trong khi một số người trong nhóm ủng hộ việc cải tổ WHO, những người thúc đẩy việc rút lui hoàn toàn dường như có ảnh hưởng lớn hơn.

Năm 2020, Trump đã công bố kế hoạch cắt đứt quan hệ với WHO và cắt tài trợ cho tổ chức này, cáo buộc tổ chức này không phản ứng thỏa đáng với đợt bùng phát COVID-19. Sau khi nhậm chức, Tổng thống Biden đã khôi phục sự tham gia của Hoa Kỳ vào .

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ không để Kênh đào Panama "rơi vào tay kẻ xấu" và đe dọa sẽ yêu cầu trao lại Mỹ nếu các nguyên tắc "đạo đức và pháp lý" của hiệp ước điều chỉnh hoạt động của kênh đào "không được tuân thủ".

"Hoa Kỳ có quyền lợi trong hoạt động an toàn, hiệu quả và đáng tin cậy của Kênh đào Panama, và điều đó luôn được hiểu. Panama là bên duy nhất quản lý, không phải Trung Quốc hay bất kỳ ai khác", Trump tuyên bố trong một bài đăng trên TruthSocial. Ông chỉ trích cựu Tổng thống Jimmy Carter vì đã "ngu ngốc" cho đi kênh đào này với giá "một đô la", gọi mức phí mà chính phủ Cộng Hòa Panama tính cho việc sử dụng kênh đào là "vô lý".

Được mở vào năm 1914, Kênh đào Panama do Hoa Kỳ quản lý cho đến khi họ từ bỏ mọi quyền kiểm soát cho chính phủ Panama vào năm 1999, theo kết quả của Hiệp ước Torrijos-Carter được ký kết vào năm 1977.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã ký thành luật một dự luật tài trợ tạm thời vào thứ Bảy nhằm mục đích duy trì hoạt động của chính phủ liên bang Hoa Kỳ cho đến tháng 3/2025 và ngăn chặn tình trạng đóng cửa sắp xảy ra, theo Bạch Ốc xác nhận. Dự luật này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Thượng viện phê duyệt, trong khi Hạ viện đã thông qua biện pháp này vào cuối thứ Sáu.

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Trump đang yêu cầu tòa án can thiệp vào cáo buộc bán vật liệu xây tường biên giới, cáo buộc chính quyền Biden bán tháo vật liệu sau khi Quốc hội của Cộng Hòa yêu cầu. Hồ sơ mới từ nhóm Trump dựa trên báo cáo từ tờ Daily Wire bảo thủ, trong đó nói rằng chính quyền Biden đã tổ chức "bán tháo" vật liệu dùng để xây tường. Nhưng các tuyên bố của bài báo lại mâu thuẫn với ngôn ngữ trong dự luật chính sách quốc phòng năm ngoái, yêu cầu chính quyền phân phối hoặc bán bất kỳ vật liệu xây tường biên giới nào chưa sử dụng — điều mà chính quyền đã tuân thủ từ mùa hè.

"Hôm nay, Tổng thống Trump đã đệ trình một bản tóm tắt amicus tại Quận phía Nam của Texas yêu cầu một thẩm phán liên bang ngay lập tức dừng "bán tháo" vật liệu xây tường biên giới được báo cáo của Chính quyền Biden với giá cực rẻ và ra lệnh điều tra. Bất kỳ nỗ lực nào của các quan chức Biden nhằm cản trở kế hoạch xây dựng Bức tường Biên giới của Tổng thống Trump đều là bất hợp pháp, vi hiến và có thể là tội phạm, như bản tóm tắt của chúng tôi lập luận", người phát ngôn chiến dịch tranh cử của Trump, Steven Cheung cho biết trong một tuyên bố.

Năm ngoái, Quốc hội yêu cầu chính quyền Biden phải xử lý các mảnh tường biên giới chưa sử dụng, một quan chức chính quyền cho biết điều này nằm trong một điều khoản do đảng Cộng hòa soạn thảo. Biện pháp này, được đưa vào Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia đồ sộ, cho phép bán hoặc tặng các mặt hàng này cho các tiểu bang ở biên giới phía nam, với điều kiện chúng được sử dụng để tân trang các rào cản hiện có, không phải lắp đặt các rào cản mới. Nghĩa là bán nơi này cho nơi khác sử dụng. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng cho biết không thể chặn việc bán thêm vì tất cả vật liệu tường biên giới dư thừa đã được phân phối.

⦿ ---- Thủ tướng Albania Edi Rama tuyên bố hôm thứ Bảy rằng ứng dụng TikTok sẽ bị cấm trên toàn quốc Albania trong ít nhất một năm bắt đầu từ đầu năm 2025, AFP đưa tin. Rama cho biết quyết định này nhằm giải quyết những lo ngại về tác động của ứng dụng này đối với giáo dục và trẻ em. Ông mô tả TikTok là một tác nhân gây hại, gọi ứng dụng này là "kẻ côn đồ của khu phố".

Một cậu bé 14 tuổi đã bị một thiếu niên khác đâm chết vào tháng trước sau khi một cuộc cãi vã nổ ra trên TikTok, theo AP. Sau đó, các quan chức Albania đã tổ chức 1.300 cuộc họp với giáo viên và phụ huynh, những người cho biết trẻ em đã mang dao và các vũ khí tiềm tàng khác đến trường để sử dụng trong các cuộc cãi vã hoặc bắt nạt được thúc đẩy bởi các câu chuyện mà chúng thấy trên TikTok. Nghiên cứu cho thấy trẻ em tạo nên nhóm người dùng TikTok lớn nhất ở Albania, theo Guardian. Các bước khác được lên kế hoạch bao gồm các biện pháp bảo vệ chặt chẽ hơn tại các trường học như tăng cường sự hiện diện của cảnh sát, các chương trình đào tạo mới và hợp tác chặt chẽ hơn với phụ huynh.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh TikTok đang bị giám sát chặt chẽ trên toàn cầu. Tại Hoa Kỳ, Tòa án Tối cao sẽ thụ lý các lập luận vào ngày 10 tháng 1 liên quan đến đơn kháng cáo của TikTok và công ty mẹ ByteDance nhằm trì hoãn quy định yêu cầu bán hoặc cấm ứng dụng này vào ngày 19 tháng 1/2025.

⦿ ---- Theo AFP, ít nhất 22 người đã chết và một số người bị thương vào sáng sớm thứ Bảy trong một vụ tai nạn xe buýt ở bang Minas Gerais, đông nam Brazil. Chiếc xe buýt được cho là đã va chạm với một chiếc xe khác và bốc cháy, khiến hành khách bị kẹt bên trong. Các đội cứu hộ đã phản ứng tại hiện trường nhưng gặp nhiều khó khăn do đám cháy quá dữ dội.

⦿ ---- Cảnh sát trường Sở Cảnh sát New York đã từ chức sau khi bị cáo buộc đòi cấp dưới phục vụ sex để đổi lấy cơ hội kiếm thêm tiền lương. Ủy viên cảnh sát Jessica Tisch đã chấp nhận đơn từ chức của Trưởng phòng Jeffrey Maddrey vào tối thứ Sáu, có hiệu lực ngay lập tức, theo một email từ sở cảnh sát vào thứ Bảy. Cảnh sát John Chell sẽ đảm nhiệm chức vụ cảnh sát trưởng tạm quyền, theo AP đưa tin.

Một luật sư của người tố cáo ông, nữ Trung úy Quathisha Epps, cho biết động thái này đã quá trễ. Vào thứ Bảy, Epps đã đệ đơn khiếu nại thành phố lên Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng liên bang, cáo buộc Maddrey đã "quấy rối tình dục kiểu có đi có lại" bằng cách ép buộc cô "thực hiện các hành vi tình dục không mong muốn để đổi lấy cơ hội làm thêm giờ tại nơi làm việc".

Epps, người giữ chức vụ hành chính tại văn phòng của Maddrey, cho biết khi cô cuối cùng phản đối yêu cầu của Maddrey, y đã trả đũa bằng cách tuyên bố cô Epps đang lạm dụng giờ làm thêm, khiến sở phải mở cuộc xem xét. Luật sư của cô cho biết sau đó cô đã bị đình chỉ công tác mà không được trả lương mặc dù đã nộp đơn xin nghỉ hưu vào đầu tuần này.

Epps là người có thu nhập cao nhất của sở trong năm tài chính 2024, với hơn 400.000 đô la, theo các báo cáo của phương tiện truyền thông—phần lớn là tiền làm thêm giờ. Eric Sanders, luật sư của Epps, cho biết bất kỳ giờ làm thêm nào mà thân chủ của anh làm đều theo yêu cầu của Maddrey và được anh ta cùng các quan chức khác của sở chấp thuận. Luật sư của Maddrey, Lambros Lambrou, nói với tờ New York Post rằng những tuyên bố của cô Epps là "hoàn toàn vô căn cứ". Trưởng phòng tuần tra quản lý cơ quan lớn nhất của sở, bao gồm 15.000 cảnh sát tuần tra mặc đồng phục và 3.000 dân .

⦿ ---- Joanne Pierce Misko, một nữ tu Công giáo La Mã, một trong những người phụ nữ đầu tiên tuyên thệ vào FBI với tư cách là một đặc vụ, đã qua đời ở tuổi 83. Misko qua đời tại một bệnh viện ở Wheatfield, New York, do nhiễm trùng phổi, theo lời anh trai bà. Bà đã đi vào lịch sử khi là một trong hai người phụ nữ tuyên thệ trở thành đặc vụ của FBI vào năm 1972, được giới truyền thông gọi là "Nữ tu có súng".

Bà gia nhập FBI với tư cách là một nhà nghiên cứu vào năm 1970, một trong số ít công việc mà một người phụ nữ có thể đảm nhiệm vào thời điểm đó. Misko đã được giao nhiệm vụ tại các sở FBI ở Wounded Knee, South Dakota, Pittsburgh, Washington, D.C. và Miami. Theo tờ The New York Times, Misko và người phụ nữ kia, Susan Roley Malone, đã ở chung phòng trong thời gian đào tạo và trở thành bạn bè. Misko đã giành được Giải thưởng Thành tựu thực thi pháp luật trọn đời (Lifetime Law Enforcement Achievement Award) từ American Police Hall of Fame vào năm 1995, sau khi nghỉ hưu một năm trước đó.

⦿ ---- Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) đã công bố vào thứ Sáu rằng họ sẽ phân phối 2,4 tỷ đô la "khoản thanh toán đặc biệt" cho 1 triệu người đã bị bỏ sót các khoản chi phiếu kích thích liên bang trong đại dịch COVID-19. Các khoản thanh toán, có thể lên tới 1.400 đô la cho mỗi người nhận, là một phần trong nỗ lực của cơ quan này nhằm đảm bảo mọi người đủ điều kiện nhận Khoản tín dụng hoàn trả phục hồi đều nhận được số tiền họ được nợ.

Các khoản thanh toán đặc biệt đang được cấp cho những cá nhân đã nộp tờ khai thuế nhưng không yêu cầu khoản tín dụng hoàn trả phục hồi cho năm 2021. Khoản tín dụng này được thiết kế để giúp những người không nhận được toàn bộ hoặc một phần các khoản chi phiếu kích thích được cấp vào năm 2020 và 2021. CBS News đưa tin rằng mặc dù hầu hết những người nộp thuế đủ điều kiện đã nhận được khoản thanh toán của họ, nhưng vòng mới này nhắm đến những người đã bị bỏ sót.Nếu bạn đang thắc mắc liệu mình có đủ điều kiện hay không, cơ quan này sẽ sử dụng dữ liệu nội bộ để xác định ai đủ điều kiện nhận tiền và một lá thư sẽ được gửi đến từng người nhận. Các khoản thanh toán này đang được giải quyết mà không cần bất kỳ đơn nộp hoặc bước bổ sung nào từ người nhận, và ủy viên IRS Danny Werfel cho biết những người đủ điều kiện sẽ không cần phải làm bất cứ điều gì để nhận tiền.IRS có kế hoạch bắt đầu gửi các khoản thanh toán này trong tháng 12 và hầu hết người nhận sẽ mong đợi nhận được tiền của họ vào cuối tháng 1. Các khoản tiền sẽ được gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của người nhận hoặc được gửi dưới dạng chi giấy qua thư.⦿ ---- California: Cảnh sát đang truy tìm 4 nghi can đã tông sau xe một người đàn ông, bắt cóc anh ta rồi đột nhập vào nhà anh ở Corona, theo Cảnh sát Quận Riverside hôm thứ sáu. Nạn nhân, Donald Pierre Jr., cho biết anh vừa thả chó của mình ở tiệm chải lông và đang trên đường đi làm việc vặt khác vào sáng thứ tư thì bị đâm sau xe gần Đường Indian Truck Trail và Đường cao tốc 15.Sau vụ va chạm, Donald cho biết anh ta đã ra khỏi xe và gọi cho vợ mình, Sandra Beltran Pierre, trong khi anh đánh giá thiệt hại. Trong khi đang nói chuyện điện thoại với Sandra, một người đàn ông từ chiếc xe kia, một chiếc SUV Ford màu bạc, đã tiếp cận và đối đầu với Donald. Donald và người đàn ông đó đã trao đổi qua lại về tình hình - một cuộc trò chuyện cuối cùng đã leo thang khi nghi phạm tấn công anh. Thêm nhiều người đàn ông khác bước ra khỏi chiếc xe kia, tham gia vào cuộc tấn công và sau đó ép Donald vào phía sau xe của họ.Donald cho biết những nghi phạm sau đó đã lục tung xe của anh ta và lấy những gì chúng có thể. Trong khi tất cả những điều này đang diễn ra, Sandra vẫn đang nghe điện thoại. Theo Donald, Sandra đã nhầm tưởng rằng những người tốt bụng đang giúp chồng cô trong khi sự thật là họ đang đánh anh, chuẩn bị cướp xe của anh, bắt anh làm con tin, v.v.Donald cho biết bọn gian nhận ra rằng Sandra vẫn đang nghe điện thoại và bảo anh nói rằng anh ta "đang ở với cảnh sát". Các nghi phạm sau đó đã lấy được địa chỉ của Donald và lái cả xe của họ và chiếc Tesla của anh ta đến nhà anh ta ở khu 2900 của Villa Catalonia.Trong khi đó, Sandra, không ở nhà thời điểm đó, đã theo dõi chiếc Tesla của Donald. Cô nói rằng cô ấy nghĩ rằng Donald đang cầm lái và có thể đã mất phương hướng sau vụ tai nạn. Khi Donald và những người đàn ông đến nhà anh ta, các nghi phạm đã bắt đầu lục tung, lấy đi đồng hồ, túi xách hàng hiệu và nhiều thứ khác. May mắn, Donald đã chạy đến nhà hàng xóm của mình để an toàn.Cuối cùng, Sandra đã liên lạc với chính quyền và hàng xóm và nhận ra rằng cô không đi theo chồng mình mà là một tên trộm xe rất nguy hiểm. Cô đã đi theo chiếc Tesla cách đó khoảng 30 dặm đến một trung tâm mua sắm ở Buena Park. Cô cho biết cô đã ghi hình tài xế sau khi y bỏ xe của chồng cô và bỏ đi cùng chiếc túi Gucci đựng đầy tiền mặt của chồng cô.Vào lúc 10:21 giờ sáng, cảnh sát đã được điều động đến nhà của Donald để báo cáo về vụ bắt cóc từ khoảng 9:45 giờ sáng. Không có vụ bắt giữ nào được thực hiện vào thời điểm đó, nhưng cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành với rất nhiều bằng chứng video, bao gồm cả bằng chứng từ chiếc Tesla bị đánh cắp.⦿ ---- Giải độc đắc Mega Millions trị giá 862 triệu đô la lẽ ra được trao vào đêm thứ Sáu, các con số trúng thưởng cho đợt quay số vào đêm thứ Sáu: 2, 20, 51, 56, 67 và MegaBall là 19. Megaplier là 2X. Vài giờ sau khi các con số trúng thưởng được công bố, người ta tiết lộ rằng không có ai có vé số độc đắc.Do vậy, giải độc đắc ước tính cho đợt quay số vào thứ Ba 24/12/2024 là 944 triệu đô la với tùy chọn tiền mặt là 29,4 triệu đô la. Sau hơn ba tháng không có người thắng lớn, giải thưởng đã tăng lên thành giải thưởng lớn thứ bảy trong Mega Millions. Người chiến thắng có thể chọn tùy chọn tiền mặt trị giá 382,2 triệu đô la, đây sẽ là khoản thanh toán một lần thay vì nhận toàn bộ số tiền trong 30 năm.⦿ ---- San Jose: Một loạt vụ phá hoại xe hơi ở khu phố Willow Glen của San Jose đã phá hỏng một số niềm vui trong kỳ nghỉ. Video giám sát cho thấy một hàng xe hơi bị phá hoại qua đêm trên Đại lộ Glen Eyrie. Cảnh quay cho thấy có người bước ra khỏi xe và đập vào kính chắn gió phía sau của một chiếc xe đang đậu.Marina, người yêu cầu không sử dụng tên đầy đủ và hình ảnh của cô, cho biết 9 chiếc xe đã bị đập vỡ kính chắn gió. Tuy nhiên, không có gì bị đánh cắp. Sở Cảnh sát San Jose cho biết ít nhất một nạn nhân đã gọi điện vào sáng Thứ Bảy để báo cáo rằng xe của họ đã bị đột nhập.

⦿ ---- Bắc California: Sở Cảnh sát Fremont (FPD) hy vọng sẽ thu hút được 10 cảnh sát vào hàng ngũ của mình với khoản tiền thưởng ký kết hấp dẫn. FPD đã công bố vào thứ Sáu rằng họ có kế hoạch cung cấp cho các cảnh sát biên chế, nghĩa là cảnh sát có kinh nghiệm, khoản tiền thưởng ký kết là 100.000 đô/người khi họ nộp đơn xin gia nhập sở.

"Đây là một con số lớn. Nó sẽ thu hút sự chú ý của một số người, và đó là mục đích đằng sau nó", Sean Washington, giám đốc FPD cho biết. "Nó làm giảm đáng kể thời gian đào tạo cần thiết và họ không phải đến học viện".

Thành phố cho biết tiền thưởng lớn là cần thiết vì tuyển dụng cảnh sát đang giảm tại địa phương. Và đây là một phần của xu hướng toàn quốc. Gần 70% các sở cảnh sát trên cả nước cho biết việc tuyển dụng hiện nay khó khăn hơn so với 5 năm trước. Tuy nhiên, khoản tiền thưởng sẽ được chia đều trong 5 năm.

⦿ ---- Nam California: Một trực thăng đã bốc cháy tại Trại Pendleton vào thứ Sáu sau khi buộc phải hạ cánh khẩn cấp, theo một phát ngôn viên của Tuần tra Đường bộ California (CHP). Máy bay đã bốc cháy trong một nhiệm vụ huấn luyện, khiến phải hạ cánh khẩn cấp. Sự kiện này được phân loại là "tai nạn" và hạ cánh khẩn cấp. Cả 4 người trên trực thăng đều có thể thoát ra ngoài an toàn sau khi hạ cánh và không thể dập tắt đám cháy. Lúc này, họ đã yêu cầu các cơ quan cứu hỏa địa phương hỗ trợ chữa cháy.

⦿ ---- Quận Cam: Cảnh sát đã bắt một số nghi phạm sau vụ nổ súng ở Stanton khiến một người đàn ông chếtg và một người khác bị thương vào chiều thứ Sáu, theo Sở Cảnh sát Quận Cam. Cảnh sát đã phản ứng vào khoảng 4:20 giờ chiều với các báo cáo về vụ nổ súng ở khu vực Đường Orangewood Ave. và Đường Court St.

Khi đến nơi, cảnh sát phát hiện một người đàn ông bị thương do trúng đạn. Họ đã đưa nạn nhân nhập viện, nơi sau đó được công bố là đã chết. Một nạn nhân trưởng thành thứ hai cũng được tìm thấy tại khu vực xảy ra vụ nổ súng và được điều trị tại hiện trường vì những vết thương không đe dọa đến tính mạng. "Một số đối tượng đã bị bắt tại hiện trường và cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành", OCSD viết trong bài đăng trên X vào tối thứ Sáu.

⦿ ---- Đài Loan: Cảnh sát đã công bố việc bắt giữ một công nhân nhập cư người Việt có họ là Nguyen, theo CNA. Nguyen thú nhận rằng sau khi mua một khẩu súng hơi chạy bằng khí, anh ta đã tìm kiếm động vật để kiểm tra độ chính xác của súng. Nguyen nói rằng anh ta không biết hành vi này là bất hợp pháp. Nguyen dùng súng hơi bắn 2 con chó bảo vệ để thử sức mạnh và độ chính xác của súng hơi, khiến một con chó tử vong và một con khác bị thương nặng vào ngày 14 tháng 12.

Những con chó dùng làm bảo vệ này được nuôi tại một trang trại nuôi hải sản thuộc sở hữu của Hung Hsi-yuan, chủ tịch Hiệp hội phát triển nuôi trồng thủy sản Changhua. Nguyen sẽ bị thẩm vấn rồi chuyển đến Văn phòng công tố quận Changhua để điều tra vì nghi ngờ vi phạm Đạo luật bảo vệ động vật, phá hoại tài sản và xâm phạm trái phép.

⦿ ---- San Francisco: Thanh Duy Nguyen, 53 tuổi, cư dân Brentwood đã bị kết án 37 tháng tù vì lừa đảo Hoa Kỳ bằng cách chiếm đoạt khoảng 300.000 đô la tiền cứu trợ COVID-19 cho "tổ chức phi lợi nhuận" của mình, một doanh nghiệp phân phối cần sa không có giấy phép. Bản án được đưa ra bởi Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Rita F. Lin, sau khi bị cáo nhận tội về hai tội danh gian lận qua mạng.

Theo các tài liệu của tòa án, Thanh Duy Nguyen đã điều hành và là viên chức duy nhất của T&A Distribution, một chương trình buôn bán cần sa liên bang không có giấy phép với các nhà trồng cần sa xung quanh Vùng Vịnh. Nguyen đã sử dụng T&A Distribution để có được hai Khoản vay Thảm họa Thương tích Kinh tế (EIDL) từ Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA). Đạo luật Viện trợ, Cứu trợ và An ninh Kinh tế do Virus Corona đã ủy quyền cho SBA cung cấp các khoản vay EIDL cho các doanh nghiệp nhỏ đang gặp phải tình trạng gián đoạn tài chính đáng kể do đại dịch COVID-19.

Trong đơn đầu tiên nộp vào tháng 4 năm 2020, Nguyen đã chứng nhận rằng anh ta không tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào theo định nghĩa của luật liên bang, mặc dù anh ta biết rằng hoạt động kinh doanh phân phối cần sa của mình là bất hợp pháp theo luật liên bang. Nguyen đã gian dối khi tuyên bố rằng T&A Distribution là một tổ chức phi lợi nhuận trong lĩnh vực kinh doanh “Đồ cổ/Đồ sưu tầm”, trong khi hoạt động kinh doanh của công ty này là phân phối cần sa. Nguyen cũng đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật khác, bao gồm cả về tổng doanh thu và số lượng nhân viên của T&A Distribution. Tổng doanh thu thực tế của T&A Distribution trong 12 tháng trước ngày 31 tháng 1/2020 là khoảng 2,4 triệu đô la.

Trong đơn xin EIDL thứ hai nộp vào tháng 6 năm 2020, Nguyen một lần nữa đã chứng nhận sai sự thật rằng anh ta không tham gia vào bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào theo định nghĩa của luật liên bang và đã trình bày sai sự thật về T&A Distribution là một tổ chức phi lợi nhuận trong lĩnh vực kinh doanh “Dịch vụ khác”. Anh ta cũng đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật về tổng doanh thu, chi phí hoạt động và số lượng nhân viên của công ty.

Do các đơn xin làm giả, Nguyen đã nhận được khoảng 300.000 đô la tiền quỹ cứu trợ EIDL. Anh ta đã sử dụng một số tiền đáng kể trong số tiền vay cho doanh nghiệp phân phối cần sa và cờ bạc của mình. Ngoài thời hạn tù, Thẩm phán Lin đã tuyên án Nguyen ba năm quản chế và phải trả 300.000 đô la tiền bồi thường và 300.000 đô la tiền tịch thu. Nguyen sẽ bắt đầu chấp hành án vào ngày 28/2/2025.

⦿ ---- Thầy Minh Tuệ bị 1 sĩ quan VN chận giữa xứ Lào, tặng cờ CHXHCN Việt Nam và gắn ngực áo thầy huy hiệu cựu chiến binh. Ngày 22/12/2024 (Ngày Quân đội Nhân dân VN), Thầy Minh Tuệ trên đường xuyên qua Lào quốc, được một sĩ quan cựu chiến binh Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam chận giữa đường, trao tặng lá cờ đỏ sao vàng và một huy hiệu cựu chiến binh.

Đích thân người hướng dẫn đoàn là anh Đoàn Văn Báu (Thượng tá công an, Tiến sĩ an ninh) gắn huy hiệu vào y phấn tảo, nơi ngực áo Thầy Minh Tuệ. Các hình ảnh này và các lời đối thoại được ghi lại qua video trên YouTube và Facebook. Câu chuyện này dẫn tới cuộc tranh luận mới. Nhiều người suy đoán rằng, vài năm nữa, khi Thầy Minh Tuệ về nước, nhà nước CSVN sẽ vinh danh Thầy, sẽ công nhận Thầy Minh Tuệ như một pháp chủ của một chi phái mới của Phật giáo (nếu cuộc đối thoại trong video được xem như gợi ý tương lai).

Nhà sư Minh Tuệ từ Thứ Năm 12/12/2024 đã du hành sang nước Lào để thực hiện cuộc hành hương bộ hành sang đất Phật, dự kiến Thầy sẽ đảnh lễ 4 thánh tích Phật Giáo ở Ấn Độ. Trong đòan cùng đi với Thầy Minh Tuệ, theo các video trên YouTube, còn có Tiến sĩ Đoàn Văn Báu và anh Lê Khả Giáp - hai người có kinh nghiệm bộ hành ở các nước ASEAN.

Dự kiến, Thầy Minh Tuệ sẽ bộ hành khất thực qua Lào, Cam Bốt, Thái Lan, Myanmar (và có thể Bangladesh) rồi vào Ấn Độ. Sau khi hành hương 4 thánh tích, Thầy Minh Tuệ dự kiến sẽ về chân núi Hy Mã Lạp Sơn thiền định vài năm. Sau đây là sơ lược tiểu sử Thầy Minh Tuệ qua Wikipedia.

"Lê Anh Tú (sinh năm 1981), thường được biết đến với pháp hiệu Thích Minh Tuệ, là một tu sĩ Phật giáo người Việt Nam. Từng có thời gian ngắn tu tại chùa sau khi từ bỏ công việc địa chính viên, Thích Minh Tuệ quyết định "tập học theo lời Phật dạy" bằng cách giữ 13 hạnh đầu đà theo Phật giáo Thượng tọa bộ và bộ hành khất thực khắp đất nước trong nhiều năm. Hành trình đi bộ năm 2024 của ông gây nên sự chú ý với đông đảo quần chúng Việt Nam, thu hút hàng nghìn người đến tìm gặp và có lúc lên đến hàng trăm người theo chân ông, dẫn tới nhiều xáo trộn xã hội và trật tự trị an, đồng thời biến ông trở thành một nhân vật nổi tiếng trên Internet "bất đắc dĩ".

Phương pháp tu tập của ông đã gây tranh cãi trong giới tu hành Việt Nam, khi nhiều người tán thán đức tu buông bỏ vật chất của ông, song cũng có ý kiến cho rằng ông đang vô tình gây chia rẽ tôn giáo. Chính giới Việt Nam đã nhiều lần bày tỏ thái độ không hài lòng về sự nổi danh của ông, lo ngại rằng các nhóm bất đồng chính kiến có thể lợi dụng điều đó để chống lại đường lối của chính phủ và đảng cầm quyền. Việc Thích Minh Tuệ ngừng bộ hành vào đầu tháng 6 năm 2024 và ẩn tích làm dấy lên nghi vấn liệu ông có thực sự tự nguyện dừng bước, trong khi truyền thông nhà nước đã thẳng thừng bác bỏ mối nghi ngờ này.

Tính chính danh của ông cũng là đề tài được bàn tán rộng rãi. Giáo hội Phật giáo Việt Nam không chấp nhận gọi ông là "tu sĩ Phật giáo", tuy nhiên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất công nhận điều này và khen ngợi ông hội đủ phẩm hạnh cho danh xưng đó. Đồng tình với việc gọi Thích Minh Tuệ là tu sĩ, dù chính ông không tự nhận mình như thế, các nhà quan sát nhận định việc đánh giá một cá nhân có phải là tu sĩ hay không không phụ thuộc vào sự đồng ý của bất kỳ tổ chức nào." (ngưng trích)

Xem video dài hơn 15 phút:



https://youtu.be/SD5sSm3lvho?si=N7qRchj18DZfCHgQ

⦿ ---- TIN VN. Năm 2024, theo VN yêu cầu: Facebook đã gỡ 8.463 bài viết, 349 tài khoản, 16 group và 153 trang; Google đã chặn, gỡ 6.043 nội dung trên YouTube, gồm 6.007 video và 36 kênh. Theo báo Công Thương. Thông tin về công tác đấu tranh, ngăn chặn tin giả, thông tin xấu độc trên mạng xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục duy trì việc kết hợp các giải pháp đấu tranh cứng rắn, linh hoạt với các nền tảng xuyên biên giới, yêu cầu các nền tảng phải ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam. Kết quả, Facebook đã chặn, gỡ 8.981 nội dung chống phá Đảng, Nhà nước, vi phạm pháp luật Việt Nam, bao gồm 8.463 bài viết, 349 tài khoản, 16 group và 153 trang vi phạm (tỷ lệ 94%); Google đã chặn, gỡ 6.043 nội dung vi phạm trên YouTube, bao gồm 6.007 video và 36 kênh vi phạm (đăng tải hơn 39.000 video) (tỷ lệ 91%); TikTok đã chặn, gỡ 971 nội dung vi phạm, bao gồm 677 video và 294 tài khoản (đăng tải hơn 94.000 video) (tỷ lệ 93%). (Ghi chú: Tổng Thống Biden cũng bị tấn công liên tục, nhưng chính phủ Mỹ không đòi gỡ bài nào, vì tôn trọng quyền tự do phát .)

⦿ ---- TIN VN. Sài Gòn chính thức vận hành thương mại Metro số 1. Theo VOV Giao Thông. Sáng 22/12, UBND TPHCM tổ chức lễ công bố vận hành chính thức tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Sau đó, từ 10h, 14 nhà ga của tuyến metro 1 (Bến Thành - Suối Tiên) sẽ đồng loạt mở cửa và sẵn sàng đón khách. Trong 6 tháng đầu, metro 1 sẽ hoạt động từ 5h - 22h với tổng cộng 200 chuyến mỗi ngày. Trên tuyến có 9 đoàn tàu, mỗi đoàn tàu có khả năng chở tối đa 930 khách (trong đó có 147 chỗ ngồi). Thời gian giãn cách 8-12 phút/chuyến, tốc độ di chuyển là 110 km/h với các đoạn trên cao và 80 km/h với các đoạn ngầm. Thời gian di chuyển từ ga Bến Thành đến ga Bến xe Suối Tiên là 29 phút. Hành khách có thể lên tàu tại bất kỳ ga nào trong tổng số 14 nhà ga của tuyến Metro số 1. Sau 6 tháng, tuyến metro 1 hoạt động từ 5 - 23h30 hằng ngày; giãn cách chạy tàu đều đặn 5-10-15 phút/chuyến tương ứng với các khung giờ cao điểm/bình thường/thấp điểm.

⦿ ---- HỎI 1: Hãng xe Waymo nghiên cứu: Taxirobot Waymo an toàn hơn xe taxi người lái?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Nghiên cứu đã so sánh các khiếu nại trách nhiệm của Waymo với các dữ liệu cơ bản của người lái xe, dựa trên dữ liệu của Swiss Re từ hơn 500.000 khiếu nại và hơn 200 tỷ dặm tiếp xúc. Nghiên cứu phát hiện ra rằng Waymo Driver thể hiện hiệu suất an toàn tốt hơn khi so sánh với các xe do con người lái, với mức giảm 88% khiếu nại thiệt hại tài sản và mức giảm 92% khiếu nại thương tích cơ thể. Theo số liệu thực tế, trên quãng đường 25,3 triệu dặm, Waymo Driver chỉ liên quan đến chín khiếu nại về thiệt hại tài sản và hai khiếu nại về thương tích cơ thể.

Chi tiết:

https://waymo.com/blog/2024/12/new-swiss-re-study-waymo

⦿ ---- HỎI 2: Chết vì lạnh cóng tăng vọt ở Mỹ?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Có lẽ là hậu quả bất ngờ của biến đổi khí hậu khi thời tiết giá lạnh khắc nghiệt hiện xảy ra thường xuyên hơn vào mùa đông ở Mỹ, mặc dù nhiệt độ chung quanh năm có xu hướng ấm hơn. Theo nghiên cứu mới được công bố hôm thứ Năm trên Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ (Journal of the American Medical Association), sự gia tăng các đợt giá lạnh cùng với các yếu tố có thể khác đã khiến số ca tử vong do nhiệt độ đóng băng ở Hoa Kỳ tăng gấp đôi kể từ năm 1999.

Nghiên cứu do Tiến sĩ Rishi Wadhera, phó giáo sư về chính sách và quản lý y tế tại Đại học Harvard dẫn đầu, đã theo dõi giấy chứng tử của Hoa Kỳ đối với hơn 63,5 triệu người Mỹ đã tử vong trong khoảng thời gian từ năm 1999 đến năm 2022. Nhìn chung, việc tiếp xúc với nhiệt độ lạnh được liệt kê là yếu tố trực tiếp hoặc góp phần gây tử vong ở 0,06% các trường hợp trong khoảng thời gian đó. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong này đã tăng gấp đôi trong 23 năm nghiên cứu: Từ 0,44 ca tử vong trên 100.000 người vào năm 1999 lên 0,92 ca tử vong trên 100.000 người vào năm 2022.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/12/19/cold-weather-deaths-rising-americans/7221734629652/

.