- Đức Giáo hoàng Francis: Israel diệt chủng ở Gaza - Da màu, coi chừng: Bà Nora Vargas (Chủ tịch Hội đồng giám sát Quận San Diego, vừa được tái cử với 62% phiếu) xin từ chức vì liên tục bị cuồng MAGA dọa treo cổ - Ủy ban Tư pháp Thượng viện lên án Tòa Tối cao vì mất đạo đức, nhận quà xa xỉ không báo cáo - Thượng viện xác nhận thẩm phán thứ 235 do TT Biden đề cử, nhiều hơn số Thẩm phán do Trump đề

QUẬN CAM (VB-21/12/2024) ⦿ ---- Bộ trưởng Thống nhất Đại Hàn Kim Yung-ho đã cam kết sẽ nỗ lực để những người Nam Hàn bị giam giữ ở Bắc Hàn được trở về an toàn, theo Yonhap. Phát biểu tại một sự kiện ở Seoul, bộ trưởng đã nêu bật hoàn cảnh khốn khổ của sáu người Nam Hàn, bao gồm ba nhà truyền giáo, bị giam giữ ở Bắc Hàn trong tám đến 11 năm. Ông tái khẳng định cam kết của chính phủ về việc trả tự do cho họ, nhấn mạnh nghĩa vụ bảo vệ công dân. "Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực để xác nhận những người bị giam giữ còn sống hay không và để họ trở về nhà theo nguyên tắc vững chắc là bảo vệ công dân của chúng tôi", bộ trưởng được trích dẫn đã nói như vậy.

.

⦿ ---- Theo Bộ Y tế của Gaza, ít nhất 21 người Palestine đã chết và 61 người khác bị thương trong các cuộc tấn công của Israel trên khắp Gaza trong 24 giờ qua. Cuộc chiến của Israel ở Gaza đã giết chết ít nhất 45.227 người Palestine và làm bị thương 107.573 người kể từ ngày 7 tháng 10/2023. Ít nhất 1.139 người đã thiệt mạng ở Israel trong các cuộc tấn công do Hamas cầm đầu vào ngày hôm đó và hơn 200 người đã bị bắt làm tù binh.

.

⦿ ---- Hôm thứ Năm, Pentagon tiết lộ rằng Hoa Kỳ có khoảng 2.000 quân đang trú đóng ở Syria, nhiều hơn gấp đôi con số mà họ đã tiết lộ. Trong nhiều năm, Hoa Kỳ đã nói rằng họ có khoảng 900 quân bên trong Syria. Người phát ngôn Pentagon, Thiếu tướng Pat Ryder cho biết quân số đã ở mức 2.000 lính trong một "thời gian", trước cả khi chế độ của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad bị lật đổ ngày 8 tháng 12.

.

⦿ ---- Đức Giáo hoàng Francis hôm thứ Bảy một lần nữa lên án các cuộc không kích của Israel ở Gaza, một ngày sau khi một bộ trưởng chính phủ Israel công khai lên án giáo hoàng vì đã gợi ý rằng cộng đồng toàn cầu nên nghiên cứu xem cuộc tấn công quân sự ở đó có cấu thành tội diệt chủng người Palestine hay không.

.

Đức Giáo hoàng Francis mở đầu bài phát biểu Giáng sinh thường niên của mình với các hồng y Công giáo lãnh đạo các bộ phận khác nhau của Vatican bằng những gì dường như ám chỉ đến các cuộc không kích của Israel hôm thứ Sáu đã giết chết ít nhất 25 người Palestine ở Gaza. "Hôm qua, trẻ em đã bị đánh bom", ngài nói. "Đây là sự tàn ác. Đây không phải là chiến tranh. Tôi muốn nói điều này vì nó chạm đến trái tim".

.

Đức Giáo hoàng, với tư cách là người lãnh đạo của Giáo hội Công giáo La Mã với 1,4 tỷ thành viên, thường thận trọng khi đứng về phe nào trong các cuộc xung đột, nhưng gần đây ông đã lên tiếng nhiều hơn về chiến dịch quân sự của Israel chống lại nhóm chiến binh Hamas của Palestine. Trong các trích đoạn trong sách được xuất bản vào tháng trước, giáo hoàng cho biết một số chuyên gia quốc tế cho rằng "những gì đang xảy ra ở Gaza có đặc điểm của một cuộc diệt chủng".

.

Bộ trưởng Bộ Di cư Israel Amichai Chikli đã chỉ trích gay gắt những bình luận đó trong một bức thư ngỏ bất thường được tờ báo Ý Il Foglio công bố vào hôm thứ sáu. Chikli cho biết những phát biểu của giáo hoàng tương đương với việc "tầm thường hóa" thuật ngữ diệt chủng.

.

Đức Giáo hoàng Francis cũng cho biết vào hôm thứ bảy rằng giám mục Công giáo của Jerusalem, cũng được gọi là một Trưởng lão theo truyền thống đất thánh, đã cố gắng vào Dải Gaza hôm thứ sáu để thăm những người Công giáo ở đó, nhưng đã bị [quân Israel] từ chối nhập cảnh. Văn phòng của Trưởng lão nói với Reuters rằng họ không thể bình luận về những phát biểu của Đức giáo hoàng về việc Trưởng lão Jerusalem bị từ chối nhập cảnh.

.

⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh sắp xếp lại các đại diện ngoại giao của Ukraine, bao gồm cả việc sa thải Đại sứ thường trực tại Liên hợp quốc Serhiy Kyslytsya. Các đại sứ tại Nhật Bản, Trung Quốc và Slovenia, bao gồm cả cựu Bộ trưởng Quốc phòng Andriy Taran, cũng đã mất chức. Các đại sứ mới cũng được bổ nhiệm cho Hungary, Congo và Philippines, trong khi đại sứ tại Indonesia đã bị sa thải.

.

Yevhen Tsymbalyuk thay thế Yevhenia Filipenko làm Đại sứ thường trực của Ukraine tại Liên hợp quốc và các tổ chức khác tại Geneva. Những thay đổi cũng bao gồm việc bổ nhiệm Marijana Beca, cựu phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao, làm người đứng đầu Ủy ban Quốc gia UNESCO.

.

⦿ ---- Quân đội Nga đã tấn công Ukraine bằng 113 máy bay không người lái và tên lửa S-400 vào đêm ngày 21 tháng 12, và Không quân Ukraine đã báo cáo trên Telegram rằng 57 máy bay không người lái của Nga đã bị bắn hạ. Tên lửa S-400 được phóng từ phần Nga chiếm đóng tạm thời của Tỉnh Donetsk về phía Poltava, trong khi máy bay không người lái đến từ các hướng Bryansk, Millerovo, Orel, Kursk, Primorsko-Akhtarsk, Nga và Berdyansk bị chiếm đóng tạm thời ở Tỉnh Zaporizhzhya. Phòng không Ukriane hoạt động ở các tỉnh Poltava, Sumy, Kharkiv, Kyiv, Chernihiv, Cherkasy, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Donetsk, Dnipropetrovsk và Zaporizhzhya.

.

⦿ ---- Da màu, coi chừng sự an ninh bản thân. Một viên chức California đột ngột từ chức vào thứ sáu vì lo sợ cho sự an toàn của mình. Bà Nora Vargas là chủ tịch Hội đồng giám sát Quận San Diego, nơi bà đại diện cho Quận 1 kể từ năm 2021. Vargas đã tạo nên lịch sử vào năm đó khi bà trở thành người gốc Latinh đầu tiên, người nhập cư đầu tiên và người phụ nữ da màu đầu tiên trong lịch sử của hội đồng.

.

Địa hạt của bà có hơn 630.000 cư dân và bao gồm các thành phố như Coronado, Imperial, Beach, Chula Vista, National City và một số cộng đồng ở San Diego, bao gồm một số khu vực trung tâm thành phố. Nhưng hôm qua, thứ Sáu, Vargas cho biết trong một tuyên bố trên trang Instagram của mình rằng bà sẽ từ bỏ nhiệm kỳ thứ hai mặc dù đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lại vào tháng trước với hơn 62% số phiếu bầu. "Vì lý do an toàn và an ninh cá nhân, tôi sẽ không tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai", bà nói. Vargas không giải thích thêm.

.

Báo Politico đưa tin rằng Vargas đã bị chỉ trích dữ dội trên mạng sau khi bà ủng hộ các kế hoạch ngăn chặn việc sử dụng các nguồn lực của quận để hỗ trợ thực thi luật nhập cư liên bang. Tổng thống đắc cử Donald Trump đã thề sẽ trục xuất hàng triệu người ngay từ ngày đầu tiên nhậm chức, và "ông trùm biên giới" của đã đe dọa những nơi gọi là "thành phố trú ẩn" không chịu giúp nỗ lực của Trump.

.

Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận San Diego nói với Politico rằng họ không biết về bất kỳ mối đe dọa nào đang diễn ra đối với Vargas hoặc bất kỳ giám sát viên nào khác của quận. Mặc dù vậy, một phát ngôn viên của văn phòng cho biết họ đã thấy "sự gia tăng các cuộc họp công khai gây tranh cãi và ít lịch sự hơn nói chung".

"Một số tương tác này đã lên đến mức độ hành vi đe dọa và hành vi phạm tội. Chúng tôi điều tra kỹ lưỡng những sự cố này và thực hiện hành động thích hợp", phát ngôn viên Kimberly King cho biết. Vào tháng 11 năm 2021, một diễn giả trong thời gian bình luận công khai đã gọi một viên chức y tế công cộng của quận là "Dì Jemima" (Aunt Jemima: một phụ nữ da đen và là 1 nhãn hiệu thực phẩm nổi tiếng) và nói với một giám sát viên khác rằng ông muốn thấy bà "bị treo cổ trên cây".

.

Bình luận của người đàn ông này được đưa ra trong một cuộc thảo luận về phản ứng của quận đối với đại dịch COVID-19. Có lúc, ông nói với Vargas rằng ông "không thể chờ cho động mạch của bà kia bị tắc nghẽn" và rằng Giám sát viên Nathan Fletcher nên "tự tử".

.

⦿ ---- Các Thượng nghị sĩ Dân chủ trong Ủy ban Tư pháp Thượng viện đã lên án Tòa án Tối cao vì "cuộc khủng hoảng đạo đức do chính họ gây ra" trong một báo cáo mới được công bố hôm nay, thứ Bảy. Báo cáo này được đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài 20 tháng của đảng Dân chủ về đạo đức của tòa án, được thúc đẩy bởi các báo cáo của ProPublica vào năm ngoái nêu chi tiết về cách Thẩm phán Tối cao Clarence Thomas đã nhận nhiều món quà xa xỉ và các chuyến đi từ một tỷ phú.

.

Đặc biệt, báo cáo của phần lớn nhân viên chỉ trích Thomas, Thẩm phán Samuel Alito và cố Thẩm phán Antonin Scalia, tất cả đều là những thẩm phán bảo thủ nổi tiếng, tuyên bố rằng họ đã vi phạm nghĩa vụ pháp lý của mình khi không tiết lộ quà tặng hoặc không từ chối tham gia một số vụ án nhất định.

.

Đảng Dân chủ đã thúc đẩy Tòa án Tối cao tăng cường các tiêu chuẩn đạo đức trong nhiều năm, nhưng những tiết lộ về các chuyến đi của Thomas và các tranh cãi về đạo đức khác đã khơi dậy sự quan tâm mới khi niềm tin của công chúng vào Tòa án Tối cao đã giảm mạnh. Thomas đã phủ nhận hành vi sai trái và cho biết trước đây ông không có nghĩa vụ phải tiết lộ các chuyến đi chơi theo ngoại lệ về lòng hiếu khách cá nhân đã được làm rõ.

.

⦿ ---- Thượng viện Hoa Kỳ đã xác nhận thẩm phán quận thứ 235 do Tổng thống Joe Biden đề cử, đánh bại tổng số của Tổng thống đắc cử Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump. Thượng viện đã xác nhận việc bổ nhiệm Serena Raquel Murillo vào Tòa án Quận Trung tâm của California. "Đây là số lượng xác nhận lớn nhất trong một nhiệm kỳ kể từ chính quyền Carter. Những người đàn ông và phụ nữ có trình độ cao này - tất cả đều cam kết với pháp quyền và Hiến pháp - sẽ phục vụ cho ngành Tư pháp liên bang trong nhiều thập niên tới", theo Bạch cho biết.

.

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã "thất vọng" khi các nhà lập pháp thông qua dự luật chi tiêu của chính phủ mà không có điều khoản về việc ngưng trần nợ, CNN đưa tin vào thứ Bảy. Một nguồn tin của đảng Cộng hòa cho biết Trump có vẻ "thất vọng nhưng đã cam chịu" với tình hình này.

.

Nguồn tin cho biết Trump đã chấp nhận dự luật tài trợ sau khi nói chuyện với những người Cộng hòa khác, những người giải thích rằng "không có cách nào" đạt được thỏa thuận về luật này nếu nó bao gồm điều khoản giới hạn nợ khi xem xét thời hạn gấp rút. Nếu không có khoản chi tiêu mới, chính phủ Hoa Kỳ sẽ đóng cửa vào hôm nay, thứ Bảy.

.

⦿ ---- Thượng viện Hoa Kỳ đã phê duyệt vào thứ Bảy một dự luật tạm thời để cấp vốn cho chính phủ cho đến ngày 25 tháng 3. Dự luật này trước đó đã được Hạ viện thông qua. Thượng viện đã bỏ phiếu cho dự luật này chưa đầy một giờ sau thời hạn nửa đêm (giờ địa phương), về mặt kỹ thuật dẫn đến việc chính phủ đóng cửa trong thời gian ngắn. 85 thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật tạm thời này với 11 phiếu chống. Dự luật này cũng sẽ phải được Tổng thống Joe Biden ký, người đã bày tỏ sự chấp thuận của mình.

.

⦿ ---- Hạ viện đã thông qua luật để ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa vài giờ trước thời hạn hôm thứ Sáu, và đã gửi dự luật đến Thượng viện. Hạ Viện đã bỏ phiếu 366-34-1 để ủng hộ luật, vượt qua ngưỡng 2/3 cần thiết để thông qua kể từ khi lãnh đạo Cộng Hòa đưa dự luật ra thảo luận theo quy trình đình chỉ nhanh chóng các quy tắc. Tất cả các đảng viên Dân chủ ngoại trừ một người — Dân biểu Jasmine Crockett (Texas), người đã bỏ phiếu hiện diện — đã cùng với 170 Dân Biểu Cộng hòa bỏ phiếu đồng ý.

.

Trưởng ban thiểu số Thượng viện John Thune (R-S.D.) nói với các phóng viên rằng Thượng viện có thể thông qua nghị quyết tiếp tục vào thứ Sáu. Các nhà lập pháp đang phải đối mặt với thời hạn nửa đêm [cạn tiền liên bang]. Gói dự luật này — mà Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (R-La.) đã triển khai ngay trước khi bỏ phiếu — sẽ tài trợ cho chính phủ ở mức hiện tại cho đến ngày 14 tháng 3/2025, gia hạn dự luật nông trại trong một năm và phân bổ hàng tỷ đô la cứu trợ thiên tai và hỗ trợ cho nông dân.

.

Tuy nhiên, luật này không bao gồm điều khoản tăng trần nợ, một yêu cầu vào phút chót của Tổng thống đắc cử Trump. Thay vì tăng trần nợ, đảng Cộng hòa đã ký một thỏa thuận tăng giới hạn vay thêm 1,5 nghìn tỷ đô la để đổi lấy 2,5 nghìn tỷ đô la cắt giảm chi tiêu ròng, được thực hiện thông qua một gói hòa giải trong Quốc hội tiếp theo, theo hai nguồn tin cho biết với The Hill.

.

⦿ ---- MAGA kêu gọi bạo lực trả thù. Các chính khách bị hăm dọa trả thù đã công khai kêu gọi đảng Cộng hòa ngăn chận hành vi trả thù của Donald Trump hôm thứ sáu. Dân Biểu Eric Swalwell (D-CA) và gia đình ông đã bị tấn công bởi nhiều lời đe dọa "có căn cứ" đã được an ninh điều tra. DB Swalwell viết cho MSNBC hôm thứ sáu: "Những người đang ở trong tù muốn giết tôi và các con tôi. Tôi đã chi 315.000 đô la trong khóa Quốc hội vừa qua cho an ninh cá nhân để bảo vệ bản thân và gia đình. Tôi biết hậu quả của sự bất đồng chính kiến."

.

DB Swalwell bắt đầu nhận được những lời đe dọa sau khi lên tiếng về các vấn đề bao gồm kiểm soát súng và điều tra Trump. Và ông lo ngại rằng giờ đây khi Trump đang trở lại nắm quyền và đã đề cử Kash Patel — một người đàn ông công khai kêu gọi trả thù — làm người đứng đầu FBI, thì những lời đe dọa sẽ trở nên tồi tệ hơn. DB Swalwell cho biết cách duy nhất để ngăn chặn chúng là các đảng viên Cộng hòa phải cứng rắn và đứng lên chống lại người lãnh đạo của họ.

.

Swalwell viết: “Chu kỳ bầu cử tổng thống không chỉ là tái đắc cử: Đó là tránh né công lý và quan trọng hơn, đối với ông, là trừng phạt những người phản đối ông. Nhiều lần trong năm nay, Trump đã đe dọa những đối thủ mà Trump cho là đối thủ, báo chí và thậm chí cả các thành viên trong chính đảng của mình. Bất kỳ ai cản đường Trump đều dễ bị tổn thương. Chúng ta cũng nên cho rằng, kể từ khi Trump là tổng thống lần trước, Trump đã mài giũa khả năng công kích những người đối đầu.”

.

DB Swalwell thừa nhận rằng ông không hy vọng rằng những người Cộng hòa sẽ đứng lên giúp ông — và những người khác ở vị trí của ông. "Nếu bạn trông chờ vào một Dân biểu hoặc thượng nghị sĩ Cộng hòa đơn độc ngăn chặn Trump, hãy quên điều đó đi", ông viết.

.

"Họ sẽ thu mình lại. Trump sẽ chế ngự họ. Họ sẽ lo sợ rằng họ sẽ trở thành kẻ thù công khai số 1 trong số những người bảo thủ và cuộc sống của họ sẽ bị đảo lộn với những mối đe dọa đến sự an toàn và tư cách thành viên câu lạc bộ thượng của họ".

.

Nhưng DB Swalwell cho biết thất bại gần đây của cựu Dân biểu Matt Gaetz (R-FL) trong việc trở thành Bộ trưởng Tư pháp đã đưa ra một thông điệp rõ ràng rằng các thành viên của đảng sẽ phản công — nếu họ không đơn độc.

.

“Nếu họ có thể thực hiện một hành động tập thể thầm lặng, họ có thể có hiệu quả. Không ai có thể chỉ ra một thượng nghị sĩ cụ thể nào đã ngăn chặn đề cử Gaetz. Đó không phải là một sự tình cờ. Bằng cách liên kết với nhau, nửa tá thượng nghị sĩ đã nói, “Mẹ kiếp, phải chận Gaetz lại” và khiến con đường của Gaetz trở nên bất khả thi.

.

“Họ có đủ can đảm để làm lại không? Và làm lại nữa? Và làm lại nữa, cho đến khi Trump nhận được thông điệp rằng họ sẽ không đóng dấu chấp cho con đường dẫn đến chế độ độc tài của nước Mỹ?”

.

⦿ ---- Gần 55.000 người Mỹ làm việc trong dịch vụ công sẽ được xóa nợ sinh viên tổng cộng 4,28 tỷ đô la, theo lời Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tuyên bố hôm thứ Sáu 20/12. "Những công chức được chấp thuận xóa nợ hôm nay bao gồm giáo viên, y tá, quân nhân, viên chức thực thi pháp luật và những người làm việc trong dịch vụ công khác đã cống hiến cả cuộc đời để cống hiến cho cộng đồng và cuối cùng cũng được hưởng sự cứu trợ mà họ được hưởng theo luật định", Biden cho biết trong một tuyên bố do Bạch Ốc đưa ra vào thứ Sáu.

.

Theo Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, chính quyền Biden hiện đã xóa nợ cho vay sinh viên liên bang cho gần 5 triệu người, với tin tức chính thức của thứ Sáu ảnh hưởng đến 54.900 người. Biden đã đưa việc xóa nợ cho vay sinh viên liên bang trở thành một trong những ưu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. Một trong những trụ cột của triết lý đó bao gồm việc sửa đổi chương trình Xóa nợ cho vay dịch vụ công được Tổng thống George W. Bush thành lập vào năm 2007.

.

⦿ ---- Thư ký báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre đã chỉ ra vào thứ sáu khi phát biểu với giới truyền thông trong một cuộc họp báo rằng ngay cả khi chính phủ đóng cửa một phần, điều đó cũng sẽ không ảnh hưởng đến cam kết của chính quyền Biden trong việc "chuyển giao quyền lực suôn sẻ".

.

"Tuy nhiên, tôi sẽ nói rằng nếu có đóng cửa, và tôi không muốn đi sâu vào các giả thuyết, nhưng đây là thực tế, các hoạt động chuyển giao sẽ bị hạn chế với một số ngoại lệ hạn chế", bà nói thêm.

.

Hoa Kỳ dường như đang hướng tới việc đóng cửa chính phủ từ sáng Thứ Bảy sau quyết định của Hạ viện bác bỏ dự luật chi tiêu được Tổng thống đắc cử Donald Trump ủng hộ, bao gồm cả việc đình chỉ trần nợ công. "Đảng Cộng hòa đang phá vỡ lời hứa của họ về việc duy trì thỏa thuận lưỡng đảng. Họ đã phá hỏng thỏa thuận này. Họ cần phải sửa chữa nó", bà nhắc lại.

.

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump cho biết hôm thứ Sáu rằng nếu chính phủ đóng cửa, thì nó phải "bắt đầu ngay bây giờ, dưới thời Chính quyền Biden" chứ không phải sau ngày 20 tháng 1, khi ông còn tại nhiệm. "Đây là vấn đề mà [Tổng thống Hoa Kỳ Joe] Biden phải giải quyết, nhưng nếu đảng Cộng hòa có thể giúp giải quyết, họ sẽ làm", Trump cho biết trong một bài đăng trên Truth Social.

.

Tổng thống đắc cử trước đó đã tuyên bố rằng Quốc hội phải "xóa bỏ" trần nợ hoặc gia hạn đến năm 2029. Ông đã ủng hộ thỏa thuận của đảng Cộng hòa tại Hạ viện nhằm gia hạn trần nợ đến tháng 1 năm 2027, nhưng đã thất bại tại Hạ viện. Theo tạp chí Forbes, Biden đã rút ngắn chuyến đi đến Delaware sau khi ngân sách tạm thời của chính phủ không được thông qua và hướng đến Washington.

.

⦿ ---- Elon Musk đã tuyên bố ủng hộ đảng cực hữu Alternative for Germany của Đức trước cuộc bầu cử bất ngờ của đất nước, làm dấy lên sự chỉ trích khi tỷ phú công nghệ này tiếp tục ủng hộ các nhà lãnh đạo cực hữu. "Chỉ có AfD mới có thể cứu nước Đức", Musk viết trên X. Trong khi các nhà lãnh đạo chính thống của Đức cảnh báo về việc trao quyền cho một đảng cánh hữu cực đoan, Musk trước đó đã bày tỏ sự ủng hộ.

.

"Tại sao lại có phản ứng tiêu cực như vậy từ một số người về AfD?" ông viết trên X vào tháng 6. "Họ cứ nói 'cực hữu', nhưng các chính sách của AfD mà tôi đã đọc không có vẻ cực đoan. Có lẽ tôi đã bỏ lỡ điều gì đó". Trong khi liên minh bảo thủ dự kiến sẽ dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử với 31% số phiếu bầu, AfD hiện đang ở vị trí thứ hai với 19%, có khả năng trở thành đảng đối lập lớn nhất trong quốc hội.

.

Musk, người đã trao cho Trump khoảng 1/4 tỷ đô la để hỗ trợ chiến dịch của mình, được cho là dự kiến sẽ trao cho lãnh đạo Đảng Cải cách của Anh, Nigel Farage, 100 triệu đô la. Musk sẽ không thể làm điều tương tự cho AfD vì Liên Âu EU giới hạn số tiền mà cư dân ngoài EU có thể quyên góp, nhưng các nhà lãnh đạo vẫn lo ngại về ảnh hưởng có thể có của .

.

⦿ ---- Tỷ phú công nghệ và đồng minh của Donald Trump, Elon Musk, đã chỉ trích một nhà lập pháp Dân chủ vào chiều thứ Sáu, người đã cáo buộc Musk "ủng hộ một đảng tân Quốc xã". Sau chiến thắng của Trump trước Phó Tổng thống Kamala Harris, Musk gần đây đã cố gắng sử dụng ảnh hưởng của mình để làm thay đổi cuộc bầu cử của Đức, ủng hộ trên nền tảng của mình, X, đảng cực hữu Alternative for Germany của đất nước. Musk đã viết vào tối thứ Năm, "Chỉ có AfD mới có thể cứu được nước Đức".

.

Musk đã chia sẻ bình luận của mình trong khi chia sẻ lại bài đăng của một người có ảnh hưởng cực hữu, Naomi Seibt, người cho biết "thủ tướng tương lai được cho là Friedrich Merz (CDU) của Đức kinh hoàng trước ý tưởng rằng Đức nên noi gương Elon Musk và Javier Milei".

.

Theo báo The Guardian, Seibt đã thúc đẩy hệ tư tưởng dân tộc chủ nghĩa da trắng. Bà cũng phủ nhận rằng biến đổi khí hậu phần lớn là do nhiên liệu hóa thạch.

.

Thượng nghị sĩ Chris Murphy (D-CT) đã chỉ trích Musk trên nền tảng của mình. "Nhiệm vụ của AfD là khôi phục hình ảnh của phong trào Quốc xã. Biển số xe của một nhà lãnh đạo là lời tri ân công khai dành cho Hitler. Một quan chức cấp cao của AfD đã nói về những người di cư rằng, 'Chúng ta luôn có thể bắn họ sau này... hoặc đầu độc họ bằng khí gas.' Một người khác mô tả Do Thái giáo là 'kẻ thù bên trong' ở Đức", Murphy viết.

.

Phát biểu với người dẫn chương trình CNN Dana Bash, Murphy chỉ trích rằng hành vi của Musk là không bình thường. "AfD về cơ bản là một đảng tân Quốc xã ở Đức", ông nói. "Họ tồn tại về cơ bản là để khôi phục hình ảnh của Đảng Quốc xã", ông nói.

.

Đảng này có "mọi loại ý tưởng rất nguy hiểm về việc loại bỏ bất kỳ ai không sinh ra ở đất nước đó", Murphy nói thêm. "Họ là một nhóm cực đoan và thật phi thường khi có lẽ là cố vấn quan trọng nhất của Hoa Kỳ, một người đã diễu hành khắp các hành lang của Quốc hội với tư cách là cố vấn chủ chốt của tổng thống lại ủng hộ một đảng tân Quốc xã bên trong nước Đức".

.

TNS Murphy cảnh báo hậu quả có thể "thảm khốc" nếu Hoa Kỳ chính thức có lập trường ủng hộ những người theo chủ nghĩa tân Quốc xã. Musk không hài lòng với lời chỉ trích này, người đã chỉ trích Murphy trên mạng X: "Thật là một kẻ nói dối trắng trợn. Các chính sách của AfD giống hệt với chính sách của Đảng Dân chủ Hoa Kỳ khi Obama nhậm chức! Tôi không nghĩ là có một điểm khác biệt nào cả".

.

Trong một lá thư gửi các nhà lãnh đạo quốc hội vào thứ Sáu, Dân biểu Rosa DeLauro (D-Conn.) tuyên bố Musk đã phá hỏng thỏa thuận có thể tránh được việc chính phủ đóng cửa "để bảo vệ ví tiền của ông Musk và Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng cách gây tổn hại đến người lao động, các nhà sáng tạo [innovators] và doanh nghiệp Mỹ".Thỏa thuận chi tiêu được công bố vào thứ Ba bao gồm một điều khoản lưỡng đảng nhằm hạn chế và sàng lọc các khoản đầu tư của Hoa Kỳ vào Trung Quốc, trong số hàng chục đề xuất khác được đính kèm vào dự luật dài 1.500 trang. Là giám đốc điều hành và cổ đông lớn nhất của Tesla, Musk có mối quan hệ kinh doanh rộng rãi với Trung Quốc. Công ty điều hành một nhà máy sản xuất lớn ở Thượng Hải và đã tìm cách xây dựng mối quan hệ sâu sắc hơn với các công ty Trung Quốc.DB DeLauro đã trích dẫn hoạt động của Tesla tại Trung Quốc là lý do khiến Musk hủy bỏ dự luật có giới hạn đầu tư vào TQ, và bà đã trích dẫn các vấn đề tiềm ẩn với các công nghệ như xe tự lái và pin lâu dài được sản xuất tại Trung Quốc. DB DeLauro viết rằng "Thật đáng báo động khi ban lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện, theo sự thúc giục của một tỷ phú không được bầu, đã hủy bỏ một thỏa thuận tài trợ được đàm phán lưỡng đảng, lưỡng viện bao gồm điều khoản quan trọng này để bảo vệ việc làm và năng lực quan trọng của người Mỹ".Bà viết, "Điều này đặc biệt đáng lo ngại khi xét đến các khoản đầu tư lớn của Elon Musk vào Trung Quốc trong các lĩnh vực quan trọng và mối quan hệ cá nhân của ông với lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, và đặt ra câu hỏi về lý do thực sự khiến Musk phản đối thỏa thuận tài trợ ban đầu".Musk, người đã ủng hộ Tổng thống đắc cử Trump và đổ hàng triệu đô la tiền của mình vào một siêu PAC ủng hộ Trump, cũng là đồng lãnh đạo của "Bộ Hiệu quả Chính phủ" (DOGE), một ban cố vấn tập trung vào việc cắt giảm chi tiêu liên bang và quy mô của chính phủ.Trong một loạt bài đăng trên X, nền tảng truyền thông xã hội mà ông sở hữu, Musk đã chỉ trích thỏa thuận chi tiêu lưỡng đảng vì đã bao gồm hàng trăm tỷ đô la chi tiêu vượt quá mức cần thiết để duy trì hoạt động của chính phủ sau thứ Sáu.Mặc dù Musk đã nêu ra nhiều vấn đề với dự luật — chi phí, thời lượng và việc tăng lương cho nhà lập pháp là những vấn đề chính — nhưng Musk dường như không đề cập đến các hạn chế đối với đầu tư vào Trung Quốc. Musk đã viết vào thứ Năm trên X rằng "Nước Mỹ đang hướng đến thảm họa, không có tiền cho bất cứ điều gì, trừ khi chính phủ chi tiêu quá mức được giải quyết".⦿ ---- Đức quốc: Cảnh sát ở Magdeburg, Đức xác nhận rằng 5 người đã thiệt mạng, và khoảng 200 người bị thương sau khi một tài xế dường như cố tình lái một chiếc BMW màu đen lao vào một khu chợ Giáng sinh đông đúc. Vụ tấn công cũng khiến 41 nạn nhân trong tình trạng nguy kịch, trong khi 86 người khác phải nhập viện với những vết thương nghiêm trọng và 78 người khác bị thương nhẹ.Các quan chức thực thi pháp luật ban đầu báo cáo có 2 trường hợp tử vong, nhưng các phương tiện truyền thông đưa tin ban đầu cho rằng có ít nhất 11 trường hợp tử vong. Theo chính quyền địa phương, tài xế, một công dân Saudi, đã bị bắt giữ.Bộ trưởng-Chủ tịch Saxony-Anhalt Reiner Haseloff đã nói với giới truyền thông vào thứ sáu rằng cá nhân chịu trách nhiệm cho vụ đâm xe tại một khu chợ Giáng sinh là một bác sĩ người Ả Rập Saudi 50 tuổi đến từ Bệnh viện Magdeburg. Cá nhân này, thường trú tại Đức từ năm 2006, được cho là không có liên hệ với Hồi giáo.⦿ ---- Nhật Bản: Một cuộc khảo sát của chính phủ cho thấy hôm thứ Sáu rằng 78,2% số người được hỏi cảm thấy lo lắng, mức cao nhất kể từ khi chính phủ Nhật bắt đầu hỏi về tình cảm như vậy trong cuộc khảo sát thường niên năm 1981.Cuộc khảo sát ý kiến công chúng về cuộc sống của người dân do Văn phòng Nội các thực hiện cũng cho thấy 28,1% số người được hỏi cho rằng mức sống của họ nằm ở mức trung bình thấp trong số công chúng nói chung, mức cao nhất trong 35 năm, trong khi 46,7% trả lời ở mức trung bình, 14,2% ở mức trung bình khá, 8,7% ở mức thấp và 1,7% ở mức cao.Mọi người lo lắng nhất về sức khỏe của chính mình, được 63,8% số người được hỏi nêu ra, tiếp theo là kế hoạch cho cuộc sống sau khi nghỉ hưu, được 62,8% lựa chọn và triển vọng về thu nhập và tài sản trong tương lai, được 58,0% lựa chọn.Trong khi đó, tỷ lệ người được hỏi hài lòng hoặc khá hài lòng với thu nhập hoặc doanh thu của họ là 34,9%, tăng 3,5 điểm phần trăm so với mức thấp kỷ lục được công bố vào năm trước. Tỷ lệ những người trả lời không hài lòng hoặc có phần không hài lòng đã giảm 3,5 điểm xuống còn 64,5%. Cuộc khảo sát được tiến hành qua thư từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 15/9 với 3.000 công dân Nhật Bản từ 18 tuổi trở lên trên toàn quốc. Đã nhận được phản hồi hợp lệ từ 61%.⦿ ---- Anh quốc: Một nữ tiếp viên hàng không đã ngã ra khỏi máy bay khi đang chuẩn bị cất cánh ở Anh sau khi bậc thang ở cửa rời khỏi cửa. Nhân viên này, làm việc trên chuyến bay của TUI Airways tại Sân bay East Midlands vào thứ Hai, đã mở cửa máy bay và bước ra ngoài mà không nhận ra bậc thang đã biến mất, theo Nottinghamshire Live. Tiếp viên hàng không, được hãng tin này xác định là một phụ nữ, "bước vào khoảng không và ngã xuống".Cấp cứu đã được gọi đến hiện trường và cô đã được đưa đến bệnh viện, một phát ngôn viên của công ty xe cứu thương cho biết. Hiện tại, vụ việc đang được Chi nhánh điều tra tai nạn hàng không điều tra. "Một vụ tai nạn xảy ra tại Sân bay East Midlands vào thứ Hai ngày 16 tháng 12 đã được thông báo cho AAIB", một phát ngôn viên nói với Nottinghamshire Live. "Một cuộc điều tra đã được tiến hành và các thanh tra viên đã đến sân bay để thu thập bằng chứng và tiến hành điều tra để hiểu rõ hơn".⦿ ---- Thêm nhiều dự báo phá kỷ lục về du lịch nghỉ lễ năm 2024: Theo AAA, dự kiến sẽ có 119 triệu người đi máy bay hoặc lái xe ra khỏi thị trấn trong những ngày tới. Du lịch nghỉ lễ chính thức diễn ra từ ngày 21 tháng 12 đến hết ngày đầu năm mới. AAA cho biết, đợt du lịch kéo dài 12 ngày này dài hơn hai ngày so với hai năm qua.Phần lớn trong số 119 triệu người dự kiến đi du lịch 50 dặm trở lên sẽ di chuyển trên đường, với 107 triệu người. AAA cho biết giá xăng thấp hơn là một yếu tố rất lớn. Chủ Nhật, ngày 22 tháng 12 dự kiến sẽ là ngày tồi tệ nhất trên đường.Khoảng 7,8 triệu du khách nghỉ lễ sẽ đi máy bay. AAA khuyên du khách đi máy bay nên bắt đầu sớm hơn. AAA cho biết các phương thức di chuyển khác như du thuyền, tàu hỏa và xe buýt cũng đã tăng trong năm nay, với tổng cộng 4,5 triệu người. Đây là con số cao nhất trong 20 năm.⦿ ---- Chuỗi tiệm Party City sẽ ngừng kinh doanh, đóng cửa tất cả các cửa hàng còn lại ở California và những nơi khác, chấm dứt 40 năm thống trị của mình với tư cách là nhà cung cấp tiệc tùng hàng đầu tại Hoa Kỳ. Tổng giám đốc điều hành Barry Litwin đã nói với các nhân viên công ty rằng công ty đang "thu hẹp" hoạt động và thứ Sáu 20/12 là ngày làm việc cuối cùng của họ.Party City có hơn 75 cửa hàng tại California, với các địa điểm ở tất cả các khu vực đô thị lớn từ Redding đến San Diego. Việc này đã được dự đoán trước. Hãng bán lẻ đồ dùng cho tiệc và đồ thủ công có trụ sở tại Woodcliff Lake, New Jersey đã thoát khỏi tình trạng phá sản đầu tiên vào tháng 9 năm 2023 với khoản nợ 800 triệu đô la trên bảng cân đối kế toán mà công ty không thể trả được, theo Bloomberg News đưa tin.⦿ ---- California: Một chính trị gia Nam California, người từng là giám đốc chiến dịch tranh cử cho một cuộc đua thành công vào hội đồng thành phố, đã bị bắt theo đơn khiếu nại liên bang cáo buộc ông ta hành động thay mặt cho Trung Quốc với tư cách là một điệp viên nước ngoài bất hợp pháp. Người đàn ông ở thị trấn Chino Hills, Yaoning “Mike” Sun, 64 tuổi, dự kiến sẽ ra hầu tòa lần đầu tiên vào thứ năm 19/12.Ông ta cũng bị cáo buộc thông đồng với Chen Jun, người đã bị kết án 20 tháng tù vào tháng trước vì hành động như một điệp viên nước ngoài và hối lộ. Sun bị cáo buộc đã liên lạc với Chen để thảo luận về chiến dịch tranh cử của ứng cử viên của mình. Địa điểm diễn ra cuộc đua vào hội đồng thành phố không được công bố và ứng cử viên được gọi là "Cá nhân 1" trong đơn khiếu nại liên bang."Theo đơn khiếu nại, Chen đã thảo luận với các quan chức chính phủ Trung Quốc về cách TQ có thể 'ảnh hưởng' đến các chính trị gia địa phương tại Hoa Kỳ, đặc biệt là về vấn đề Đài Loan", theo một thông cáo báo chí của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Trung tâm California cho biết vào thứ năm.Theo các nhà chức trách, Sun đã viết hai báo cáo theo chỉ thị của Chen và được gửi đến các viên chức chính phủ ở Trung Quốc. Trong bản thảo báo cáo thứ hai, đơn khiếu nại cho biết ông đã khoe rằng "điều đáng tự hào nhất là trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022 của Hoa Kỳ, tôi đã chỉ đạo và tổ chức nhóm của mình để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ứng cử viên thành viên hội đồng thành phố cho [Cá nhân 1]". Nếu bị kết tội cả hai tội danh, ông có thể phải đối mặt với mức án tù tối đa là 15 năm.⦿ ---- Quận Cam: Đội ứng cứu khẩn cấp đã chạy đến một vụ tai nạn ở Fountain Valley vào tối thứ năm, nơi một chiếc SUV tối màu đã phóng lên nóc một chiếc Tesla màu trắng, theo nhiều báo cáo. ai nạn xảy ra sau 4 giờ chiều tại phố Magnolia St. và Ellis, theo KTLA. Theo các báo cáo, lính cứu hỏa đã giải cứu ít nhất một người bị mắc kẹt bên trong chiếc Tesla, sau khi chiếc SUV được đưa ra khỏi xe.Không có thông tin cập nhật nào về thương tích trong vụ va chạm cho đến sáng thứ sáu. Nguyên nhân của vụ tai nạn không được công bố ngay lập tức và một video về vụ va chạm đã được đăng trên YouTube. Không có thông tin nào khác.⦿ ---- Một chiếc xe tải FedEx chở đầy các gói hàng đã đâm vào nhiều xe hơi ở phía bắc Anaheim, gần La Habra, theo cảnh sát cho biết. Vào lúc 7 giờ tối, một tài xế FedEx—được cho là lái xe khi say rượu—đã đâm vào ít nhất bốn chiếc xe, khiến các gói hàng rơi nằm rải rác khắp ngã tư Đường Euclid và Đường Crescent, theo Cảnh sát Anaheim.Đội ứng cứu khẩn cấp đã đến hiện trường, nơi tài xế xe tải FedEx và một người khác được đưa đến bệnh viện, cả hai đều bị thương nhẹ, theo NBC4. Không có thông tin nào khác được cung cấp ngay lập tức.⦿ ---- Quận Cam: Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia, các bãi biển và khu vực ven biển của Quận Cam đã được đưa vào Cảnh báo Sóng lớn vào cuối tuần này cho đến hết ngày Giáng sinh. Sóng lớn dự kiến sẽ bắt đầu từ hôm nay, thứ Bảy 21/12/2024, từ lúc 10 giờ tối và kéo dài đến thứ Tư lúc 4 giờ sáng. Những người bơi lội và lướt sóng ở các khu vực ven biển của Quận Cam, bao gồm San Clemente, Dana Point, Laguna Beach, Newport Beach, Huntington Beach và Seal Beach, đều nằm trong Cảnh báo Sóng lớn kéo dài.Dự kiến sẽ có sóng cao từ 4 đến 8 feet, với những con sóng cao hơn tại một số địa phương, có thể lên tới 10 feet, trên các bãi biển hướng về phía tây. Xa hơn về phía nam, những người đi biển ở Quận San Diego nên lưu ý về những con sóng lớn cao tới 8 đến 12 feet, với những con sóng cao hơn tại một số địa phương trên các bãi biển hướng về phía tây. Sóng lớn có thể gây ngập lụt nhỏ ở những khu vực trũng thấp dọc bãi biển như bãi đậu xe trên bãi biển.⦿ ---- Anh quốc:bị phát hiện ẩn náu sau một 'cửa sập' bí mật bên trong một nhà máy cần sa khổng lồ trị giá 300.000 bảng Anh đã bị giam giữ., đã bị bắt khi đang điều hành sào huyệt ma túy 'công nghiệp' sau khi vượt biên vào Vương quốc Anh.Hơn 500 cây cần sa đã bị cảnh sát phát hiện, cùng với 'nơi ở' của hai bị cáo. Đây là lần thứ hai Hoang bị bắt vì trồng ma túy ở Anh sau khi chính quyền không trục xuất anh sau lần phạm tội đầu tiên. Tòa án Wolverhampton Crown đã nghe về cách cảnh sát thực hiện lệnh bắt giữ tại Reliance Trading Estate, ở Bilston, vào ngày 21 tháng 2. Công tố viên Joshua Purser cho biết các sĩ quan đã cắt cửa chớp của một đơn vị để vào bên trong.Người ta đã tìm thấy giường và tủ lạnh, cùng với các thiết bị nấu ăn và giặt giũ. Các phòng bên trong đơn vị được 'lót bằng giấy bạc', trong khi quạt thông gió, đèn sưởi và thiết bị thủy canh đã bị phát hiện. Hoang và Vo - được mô tả là những người được gọi là 'người làm vườn' - đã ở một khu vực 'phía trên nhà vệ sinh', nơi đã được phủ bằng thạch cao để tạo thành 'cửa sập'. Cảnh sát đã vào được khu vực được che giấu bằng thang.Tổng cộng 546 cây cần sa đã bị tịch thu, có sản lượng tiềm năng từ 15.000 đến 45.000 gram. Tổng giá trị của vụ mùa nếu bán theo kilôgam sẽ là từ 45.000 đến 207.000 bảng Anh. Nếu bán theo ounce, nó sẽ có giá trị từ 76.000 đến 300.000 bảng Anh. April Beech, người biện hộ cho Hoang, cho biết người cha của hai đứa trẻ này đã rơi vào 'một khoản nợ lớn' và nợ tiền mặt cho 'một nhóm những người đàn ông về cơ bản là xấu xa' ở Việt Nam.Cửa hàng tạp hóa của anh ta bị phá sản nên anh ta đến Anh để tìm việc làm, với chi phí đi lại đến Anh do các chủ nợ chi trả. Nhưng khi đến Anh, "người đàn ông chăm chỉ" này đã "bị cuốn vào" hoạt động sản xuất cần sa. Sau đó, Hoàng bị Tòa án Norwich Crown tuyên án 12 tháng tù vì tội sản xuất cần sa và thụ án tại Glasgow. Nhưng anh không bị trục xuất khi được thả khỏi tù và trở thành "người vô gia cư", bà Beech cho biết.Người đàn ông đã kết hôn này đã bị một "nhóm" trong khu vực tiếp cận và đưa đến một ngôi nhà trước khi "hai người đàn ông phương Tây" đưa anh ta đến Wolverhampton. Bà Beech cho biết anh ta không có ảnh hưởng gì đến những người cấp cao hơn trong chuỗi cung ứng ma túy và chỉ nhận được thức ăn và chỗ ở cho công việc của mình. Bà nói thêm: "Mong muốn duy nhất của anh ta vào thời điểm này là bị trục xuất và trở về nhà".Sally Cairns, người bào chữa cho Vo, cho biết người cha của hai đứa trẻ ban đầu đã đến Nga và sau đó được đưa đến Anh - nhưng anh ta không biết mình đang ở đâu. Anh ta "bị ép làm việc" trong nhà máy cần sa và "thực hiện một chức năng hạn chế theo chỉ đạo", không có ảnh hưởng gì đến những người khác. Bà Cairns cho biết: "Nếu anh ấy không làm việc hoặc chăm sóc cây, anh ấy sẽ bị đánh và không được cho ăn. Anh làm việc vì anh sẽ bị tổn thương nếu không làm vậy."Vo - người chưa từng bị kết án trước đó - hiện đang 'nóng lòng' muốn trở về Việt Nam và ở bên vợ con. Cả hai bị cáo - những người được một phiên dịch viên tiếng Việt hỗ trợ tại tòa và không có nơi cư trú cố định - đều thừa nhận đã sản xuất cần sa. Hoang bị phạt tù 28 tháng trong khi Vo bị tuyên án 21 tháng vào thứ Tư, ngày 18 tháng 12.⦿ ---- Bắc California: Cảnh sát Milpitas hôm thứ Năm cho biết vụ án bốn thành viên gia đình được tìm thấy đã chết bên trong một căn hộ vào đầu tuần này đang được điều tra là một vụ giết người rồi tự sát.Thi thể củacủa họ đã được tìm thấy vào đêm thứ Ba khi các cảnh sát được gọi đến khu chung cư Turing Apartments để tiến hành kiểm tra phúc lợi, cảnh sát cho biết. Mỗi thành viên trong gia đình đều bị một phát súng bắn. Nguyen, người cha, bị tình nghi là người bóp cò súng.Trung úy cảnh sát Milpitas Tyler Jamison tin rằng vụ nổ súng xảy ra vào cuối tuần trước, nhiều khả năng là vào tối thứ Bảy. Động cơ vụ việc vẫn chưa được xác định ngay lập tức. Cảnh sát ban đầu được điều động đến khu chung cư, tọa lạc tại 1355 McCandless Dr., vào lúc gần 9 giờ tối thứ Ba để kiểm tra tình trạng phúc lợi sau khi người thân của gia đình báo cáo rằng họ đã không nói chuyện với người thân của mình trong nhiều ngày, theo cảnh sát cho biết."Khi gia đình gọi để kiểm tra tình trạng phúc lợi ban đầu, họ nói rằng thật bất thường khi họ không nói chuyện với các thành viên trong gia đình trong nhiều ngày qua", Jamison cho biết. "Thông thường, họ nói chuyện với họ hai đến ba ngày một lần và không nghe thấy tin tức gì từ họ. Đó là lý do khiến họ lo lắng". Jamison cho biết một khẩu súng lục được Nguyen đăng ký hợp pháp đã được thu hồi tại hiện trường.⦿ ---- Bắc California: Các chủ doanh nghiệp và cư dân tạiđang xin giúp đỡ sau một vụ tấn công bạo lực dẫn đến cái chết một thành viên cộng đồng. Đoạn phim giám sát cho thấy một nhân viên tiệm ăn Best Dim Sum trên Đường 7 Ave. và Đường 12 St. đang đuổi theo một người vừa tấn công anh ta vào Chủ Nhật. Nạn nhân đã tiếp cận nghi phạm và đối đầu với họ vì đã phá hoại các phương tiện trong quảng trường trước khi nạn nhân bị đánh bằng một vật cứng, theo Sở Cảnh sát Oakland.

Chồng của chủ tiệm ăn đã xem vụ việc và "Nó khiến anh ấy lên cơn đau tim." Chien Nguyen, một thành viên cộng đồng Little Saigon cho biết: "Vì vậy, chồng của chủ nhà hàng và đồng nghiệp đều phải nhập viện, và rồi chỉ mới ngày hôm qua, anh ta đã qua đời."

.

Theo Nguyen, chủ nhà hàng đang "đau đớn" và giờ "phải lên kế hoạch cho đám tang". Vụ hôm Chủ Nhật làm nổi bật những gì mà nhiều người trong cộng đồng đang phân loại là tội phạm táo bạo và tràn lan mà không được giải quyết.

.

Vào tháng 11, bọn trộm đã đâm một chiếc xe hơi vào mặt tiền của một cửa hàng thuốc lá do gia đình làm chủ tại cùng một quảng trường. Một phần nhờ Chien, các rào chắn bê tông hiện đã được dựng trước cửa hàng.

.

Vào tháng 9, Bruce Vuong cho biết một vụ việc tương tự đã xảy ra khiến anh phải lắp rào chắn trị giá 8.000 đô la. "Chúng đã đâm một chiếc xe Jeep Wrangler vào các tòa nhà của chúng tôi và đánh cắp khá nhiều thiết bị và tiền bạc", anh cho biết.

.

Thành phố đã phê duyệt một kế hoạch vào đầu tuần để cố gắng lấp đầy khoản thâm hụt ngân sách 129 triệu đô la, bao gồm việc hủy bỏ hai học viện cảnh sát. Công đoàn cảnh sát OPD cho biết việc đóng cửa 2 trường cảnh sát sẽ làm giảm biên chế và cắt giảm giờ làm thêm của cảnh sát, dẫn đến tội phạm gia tăng.

.

"Tôi đã ở đây hơn 43, 44 năm. Thành phố này hiện đang hỗn loạn và chúng tôi cần sự giúp đỡ", Vuong nói. Các thành viên cộng đồng cho biết chủ nhà hàng Best Dum Sum cũng cần được giúp đỡ. Một số người cho biết họ có kế hoạch gây quỹ để trang trải chi phí cho một đám tang bất ngờ. "Tôi biết chúng tôi không thể làm gì để đưa chồng cô ấy trở về", Nguyen nói.

.

⦿ ---- Idaho: Sở Cảnh sát Hailey đã yêu cầu công chúng hỗ trợ xác định thêm các nạn nhân trong một vụ tấn công tình dục. Jimmy Tran, 54 tuổi, bị truy tố nhiều tội danh tấn công tình dục phụ nữ trưởng thành tại Saigon VN Nails ở Hailey, theo Sở Cảnh sát Hailey.

.

Tran đã bị truy tố một tội danh vào tháng 10 và gần đây đã bị bắt vì hai tội danh khác. Cảnh sát cho biết họ có thông tin rằng có thể có nhiều nạn nhân tiềm năng hơn. Tran sẽ phải ra tòa để trình diện hai lần và tham dự phiên họp trước khi xét xử vào ngày 30 tháng 12, theo iCourt. Ai có thông tin hãy gọi đến số 208-788-3531 hoặc gửi email cho Trung úy Charles Cox: https://charles.cox@haileycityhall.org/

.

⦿ ---- TIN VN. Hàng quán tại TP Sài Gòn lại đua nhau đóng cửa, chuyện gì đang xảy ra? Theo Báo Người Lao Động. Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là tới Tết nguyên đán - được xem là mùa kinh doanh sôi động nhất trong năm, là dịp họp mặt tất niên, tụ tập vui chơi - nhưng theo ghi nhận, hàng loạt quán xá tại TP HCM bất ngờ đóng cửa, trả mặt bằng. Một số nơi đã trả từ lâu vẫn chưa có khách thuê. Theo khảo sát, trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, nối dài từ quận Bình Thạnh đến quận Gò Vấp, ước tính hơn 10 mặt bằng kinh doanh quán nhậu, buffet, cà phê DJ đang bỏ trống. Trên phố ẩm thực Phan Xích Long, nhiều hàng quán lẩu, chè, đồ ăn Thái, Nhật Bản... cũng đóng cửa, treo bảng cho thuê lại ước tính gần 20 mặt bằng. Trên tuyến đường Hai Bà Trưng (quận 1, quận 3), một số cửa hàng bán thực phẩm, cà phê cũng cửa đóng then cài. Vào tháng 8 vừa qua, iPOS.vn – doanh nghiệp chuyên cung cấp giải pháp quản lý chuyên biệt dành riêng cho ngành F&B - công bố báo cáo ngành F&B Việt Nam 6 tháng đầu năm 2024 với thông tin gây chú: Ít nhất 30.000 cửa hàng trên toàn quốc đã đóng cửa, trong khi số lượng mở mới hạn chế.

.

⦿ ---- TIN VN. Tinh gọn guồng máy: 100.000 cán bộ về vườn. Theo VnExpress. Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo khi tinh gọn bộ máy cần loại bỏ người lười biếng, tránh tình trạng người tài xin nghỉ, người dở ở lại. Phát biểu tại hội nghị tổng kết ngành nội vụ sáng 21/12, Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho biết số người bị ảnh hưởng khi sắp xếp bộ máy lần này rất đông, khoảng 100.000 người.

.

⦿ ---- TIN VN. Vinhomes Riverside ở Hà Nội: Tiệc xong, 2 người chết, 14 người nhập viện chữa trị. Theo VTV. Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa đưa ra thông tin về vụ nghi ngờ ngộ độc xảy ra tại quận Long Biên, TP Hà Nội. Cục An toàn thực phẩm nhận được thông tin về vụ nghi ngờ ngộ độc xảy ra tại Trung tâm Hội nghị Almaz (địa chỉ: Đường Hoa Lan, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP. Hà Nội); trong đó có 80 người tham dự, đến thời điểm hiện tại đã phát hiện 14 người đang được điều trị tại Trung tâm chống độc – Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đức Giang với các biểu hiện đau đầu, hoa mắt, chóng mặt và 2 trường hợp đã tử vong ngoại viện chưa rõ nguyên nhân nghi ngờ có liên quan.

.

⦿ ---- HỎI 1: Nhiều quốc gia nghiên cứu giải pháp robot giúp người già tại nhà?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Hoa Kỳ sắp phải đối mặt với sự tính toán khi dân số từ 65 tuổi trở lên lần đầu tiên vượt quá số trẻ em. Nhưng các quốc gia khác — bao gồm cả Nhật Bản — đang phải đối mặt với tỷ lệ người già so với người trẻ thậm chí còn cao hơn. Vì đã thiếu hụt nhân viên chăm sóc tại nhà, nên việc khuyến khích mọi người tham gia lực lượng chăm sóc tại nhà hoặc tìm giải pháp thay thế sẽ rất quan trọng. Nhưng nếu giải pháp thay thế là robot thì sao? u người đã bắt đầu ủng hộ ý tưởng công nghệ là yếu tố nổi bật hơn trong việc theo đuổi mục tiêu già hóa tại chỗ. Và sự hỗ trợ thực sự của robot đang được phát triển ở các nơi khác trên thế giới, bao gồm cả việc chính phủ chấp thuận ý tưởng này.

Chi tiết:

https://www.housingwire.com/articles/university-study-says-robots-could-help-seniors-age-in-place/

.

⦿ ---- HỎI 2: Có một phân tử (molecule) giúp chậm lão hóa nơi những người ăn ít calo (low-calorie diet)?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nhóm nghiên cứu đa tổ chức từ Trung Quốc và Hoa Kỳ đã xác định được một phân tử có thể đóng vai trò làm chậm quá trình lão hóa ở một số loài động vật ăn chế độ hạn chế. Nhóm nghiên cứu đã công bố hai bài báo về công trình của họ trên tạp chí Nature.

David Sinclair thuộc Trường Y Harvard đã công bố một bài viết trên tờ News & Views trong cùng một số tạp chí, nêu tóm tắt về quá trình tìm kiếm các yếu tố liên quan đến việc tăng cường sức khỏe liên quan đến chế độ ăn hạn chế và công trình của nhóm trong nỗ lực mới này.

.

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng việc tuân thủ chế độ ăn ít calo có thể tăng cường sức khỏe. Các nghiên cứu khác cũng cho thấy việc hạn chế cho ăn có thể kéo dài tuổi thọ của một số loài động vật, chẳng hạn như ruồi giấm và giun tròn. Tuy nhiên, việc thử nghiệm tác dụng như vậy ở người đã được chứng minh là quá khó khăn do tuổi thọ trung bình của con người dài, khiến các nhà nghiên cứu y khoa phải tìm kiếm bằng chứng ở nơi khác.

.

Một hướng nghiên cứu như vậy là nghiên cứu các phân tử trong ruột. Đối với nghiên cứu mới này, nhóm nghiên cứu tập trung nỗ lực của họ vào axit lithocholic (LCA), một loại axit mật do vi khuẩn trong ruột tạo ra. Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng LCA là một chất độc, nhưng gần đây, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng ở liều thấp, nó có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe. Ví dụ, những con chuột được cho dùng LCA ở liều thấp đã sản xuất nhiều protein hơn có tên là AMPK, có liên quan đến việc làm chậm quá trình teo cơ.

Chi tiết:

https://medicalxpress.com/news/2024-12-reveals-molecule-aging-restricted-diet.html

.

.