Burger Không Thịt Giúp Giảm Quá Trình Hâm Nóng Địa Cầu

Đối với những người lo ngại về biến đổi khí hậu, món burger thịt là nên tránh, vì góp phần làm nóng quả địa cầu nhiều hơn ngành công nghiệp hàng không. Ngành chăn nuôi sản xuất ra 14.5% lượng khí thải nhà kính, và ngành chăn nuôi bò chịu trách nhiệm phần lớn. Trong khi công nghiệp hàng không chỉ thải ra 2% lượng khí thải nhà kính.

Nắm được vấn đề môi trường toàn cầu này, công ty Beyond Meat và Impossible Foods đã tạo dựng hình ảnh của mình như một phong cách sống thân thiện với môi trường.

Công ty làm thức ăn có nguồn gốc thực vật này nhấn mạnh việc sản phẩm của mình tác động tích cực đến quá trình biến đổi khí hậu. Công ty Beyond đã liên kết trong một ngày với KFC để bán món Beyond nuggets, thay thế cho thịt gà truyền thống nhưng có hương vị tương tự. Món ăn chay này được bày trong những khay chứa màu xanh lá cây, được phục vụ tại một nhà hảng ở Atlanta cũng được trang trí chủ yếu với màu xanh lá cây.

Patrich Brown -CEO của Impossible - còn mạnh miệng tuyên bố rằng dùng động vật chế biến thức ăn là một trong những kỹ thuật “hủy hoại” nhất trên trái đất. Công ty đang bán thực phẩm chay để thay thế thịt bò, và đặt ra chỉ tiêu sẽ loại bỏ ngành công nghiệp chăn nuôi vào năm 2035. Những khẩu hiệu mà công ty sử dụng như “ mỗi một ImpossibleBurger mà bạn ăn sẽ làm tốt hơn những đồng cỏ và hệ sinh quyển của chúng ta”, hay “hãy giúp hành tinh qua thức ăn của mình”.

Big Food là công ty đi chậm hơn hai công ty kể trên về thực phẩm xanh. Nhưng nhận ra khuynh hướng mới, công ty đã lao vào cuộc chạy đua trong thị trường thực phẩm thay thế thịt trị giá $14 tỉ này. Còn phải kể đến Nestle cũng đã giới thiệu Awesome Burger dưới thương hiệu Sweet Earth Brand. Và sản phẩm Incogmeato Burger của Kellog cũng sẽ được tung ra siêu thị vào năm tới.

Ngay cả những công ty chuyên sản phẩm thịt cũng vào cuộc. Tyson Foods- sản xuất 20% thực phẩm thịt tại thị trường Mỹ- tuyên bố sẽ cho ra đời sản phẩm chicken nugget chay vào mùa hè tới.

Protein làm từ thực vật chắc chắn là tốt hơn cho địa cầu khi so sánh với thịt bò. Một phần Beyond Burger tạo ra khí thải nhà kính ít hơn 90% so với burger thịt bò; con số này của Impossible Burger là 89%. Tuy nhiên, không thể nói rằng hai loại thực phẩm này tốt cho sức khỏe hơn so với burger thịt truyền thống.