Ngày 19/12, Công an Hà Nội khởi tố bị can Cao Văn Hùng (51 tuổi, trú xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội) để điều tra tội Giết người. Khuya 18/12, Hùng mang xăng phóng hỏa đốt quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng làm 11 người chết.

- Trump: muốn chính phủ Biden phải đóng cửa vào ngày mai, hài lòng vì dự luật ngân sách bị khai tử ở Hạ Viện. Trump và Musk phản đối dự luật chi tiêu tạm thời.

- Trump nói với NBC: Quốc hội nên xóa bỏ trần nợ.

- Bạch Ốc lên án: Trump và Musk đã khai tử gói dự luật ngân sách (dự luật ngăn đóng cửa chính phủ và cấp vốn chính phủ đến hết tháng 3/2025)

- Thượng viện OK Dự luật Chính sách và Chương trình Quốc phòng 2025 trị giá 895 tỷ đô la

- Mỹ dự báo lạc quan về nền kinh tế 2025

- Trump vẫn bị truy tố ở Tòa Georgia: Biện lý Willis nói Trump ngồi ở Bạch Ốc 2024 vẫn không trở ngại phiên tòa hình sự Trump lật ngược bầu cử 2020

- Tòa Tối cao Hoa Kỳ sẽ xét đơn kháng cáo của Bytedance và TikTok xin kinh doanh ở Mỹ

- Mỹ: TQ tăng cường năng lực hạt nhân, ước tính sẽ có hơn 1.000 đầu đạn hạt nhân hoạt động vào năm 2030

- Hồ sơ sex với vị thành niên của cựu Dân biểu Matt Gaetz sẽ được công bố.

- Một cựu giám đốc điều hành bảo hiểm y tế của Cigna thú nhận ông bỏ nghề vì hãng bảo hiểm ưu tiên kiếm tiền hơn là chữa bệnh

- Tác giả Carol Swain in sách "The Gay Affair" tố cáo chuyện đạo văn tăng vọt ở nhiều đại học hàng đầu kể cả Harvard

- Bán xe Tesla tại châu Âu giảm 40% vì dân Châu Âu không ưa Musk giúp Trump.

- Putin: quan hệ Nga-TQ chặt chẽ chưa từng có. Hòa đàm Nga-Ukraine không cần điều kiện tiên quyết. Putin: Israel hưởng lợi ở Syria. Chưa từng nói chuyện với Trump 4 năm qua.

- Zelensky: lạc quan về viễn ảnh hợp tác với Trump để buộc Putin phải hòa bình

- Zelensky: Thủ tướng Hungary đề nghị ngừng bắn lễ Giáng sinh là không thực tế

- Pháp: kẻ chủ mưu lãnh án 20 năm vì gài thuốc mê cho vợ để rủ bạn hiếp dâm tập thể. 50 ông hiếp tập thể bị án từ 15 năm tù tới án treo.

- Ông già Nô En không trả lời thư cho trẻ em Canada năm nay vì Bưu điện đình công làm chậm mọi thứ

- Nhà văn và là nhà từ thiện tỷ phú MacKenzie Scott đã tặng thêm 2 tỷ đô la tiền quyên góp, nâng tổng số tiền bà đã cho từ thiện kể từ năm 2019 lên 19,2 tỷ đô

- Các đặc vụ khám xét nhà Phó thị trưởng Los Angeles vì câu nói dọa nổ bom

- FBI điều tra cái chết của một hành khách 35 tuổi trên một con tàu du lịch đã khởi hành từ Nam California.

- Thống đốc California ban tình trạng khẩn cấp toàn tiểu bang đối với đợt bùng phát cúm gia cầm

- Quận Cam: Nữ Dân biểu Hoa Kỳ Katie Porter được tòa cấp lệnh cấm 1 bạn trai cũ tới gần bà trong 5 năm

- Quận Cam: bắn chết người, 9 tháng sau mới bị bắt

- California: Valire Phan Nguyen bị bắt tại tiệm Macy's vì tội trộm cắp vặt

- Texas: xác cụ bà Thi Lang Nguyen, 73 tuổi, được tìm thấy ở Hồ Lady Bird ngày 1 tháng 12, gần 3 tuần sau mới tìm ra người thân

- TIN VN. Kẻ đốt quán cà phê làm 11 người chết khai nổi giận từ bao thuốc lá 50.000 đồng.

- TIN VN. Tăng gấp 3 lần, Ô tô Trung Quốc ồ ạt nhập vào Việt Nam trong tháng 11.

- HỎI 1: Thuốc giảm đau như Tylenol có thể gây biến chứng bất lợi cho người trên 65 tuổi? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Uống một chút rượu vang mỗi ngày giảm 50% rủi ro bệnh tim mạch? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-19/12/2024) ⦿ ---- Đạo văn dễ quá. Một cuốn sách mới đang cố gắng buộc các viên chức tại một số trường đại học hàng đầu của quốc gia phải chịu trách nhiệm khi mối lo ngại về đạo văn trong giới học thuật tại các trường như Đại học Harvard ngày càng tăng. Harvard đã thuê một hội đồng độc lập để điều tra cựu Viện trưởng đại học Claudine Gay, người bị một nhà khoa học chính trị cáo buộc đạo văn. Lời cáo buộc liên quan đến luận án tiến sĩ của Gay, dẫn đến việc bà được bổ nhiệm làm viên chức cấp cao nhất của trường Harvard.

Nhưng Carol Swain, tác giả của "The Gay Affair", cho biết cuốn sách mới của bà không nhắm cụ thể vào Harvard mà sử dụng trường hợp của cựu chủ tịch trường đại học này để làm nổi bật những gì có thể đang xảy ra tại các trường hàng đầu khác. Swain nói với NewsNation rằng "Khi Đại học Harvard quyết định hạ thấp vấn đề đạo văn và định nghĩa lại nó là ngôn ngữ trùng lặp mà không ghi nguồn, điều đó sẽ gửi tín hiệu đến các trường đại học trên toàn thế giới cũng như các tổ chức K-12 ưu tú rằng đạo văn là điều bình thường".

Tiểu ban điều tra các khiếu nại tại Harvard phát hiện ra rằng có một vài trường hợp Gay sử dụng nguồn trích dẫn không đầy đủ, nhưng không đến mức vi phạm chính sách của trường về hành vi sai trái trong nghiên cứu. Bà Gay đã từ chức Viện trưởng vào tháng 1/2024 vì bị chỉ trích về lời khai của bà trước một ủy ban quốc hội, trong đó bà không thể nói rõ ràng rằng những lời kêu gọi diệt chủng người Do Thái trong khuôn viên trường sẽ vi phạm chính sách ứng xử của trường.

Swain cho biết cuốn sách của bà có vẻ như sẽ vạch trần tiêu chuẩn kép khi sinh viên bị phạt vì đạo văn, nhưng giảng viên thì không bị, trước đây đã nói với NewsNation rằng "không có nghi ngờ gì" Gay đã phạm tội đạo văn, nhưng Harvard đã bảo vệ bà. Bà nói với NewsNation rằng bà đã chuẩn bị nộp đơn khiếu nại lên tòa án liên bang nhưng một đồng nghiệp đã cảnh báo bà về các luật bản quyền tiềm ẩn có thể gây thiệt hại cho bà nếu bà tham gia vào cuộc chiến pháp lý chống lại Harvard.

Điều đó khiến bà kể câu chuyện của mình theo một hình thức khác, dẫn đến việc bà viết cuốn sách mới nhất của mình. Khi làm như vậy, Swain cho biết bà hy vọng các trường như Harvard sẽ giữ cho giảng viên của mình có tiêu chuẩn cao hơn. "Điều này đang xảy ra ở khắp mọi nơi", tác giả tiếp tục. "Có một tiêu chuẩn kép là họ đang nháy mắt với những người nổi tiếng tham gia vào hành vi đạo văn".

⦿ ---- Doanh số bán hàng của xe Tesla tại châu Âu đã giảm 40% khi hãng sản xuất xe điện này phải vật lộn với phản ứng dữ dội từ người mua đối với sự ủng hộ của Elon Musk dành cho Donald Trump. Doanh số bán hàng của công ty trên khắp Liên minh châu Âu đã giảm xuống còn 18.786 vào tháng 11, giảm so với mức 31.810 của năm trước. Chỉ có ba thương hiệu có hiệu suất kém hơn trong giai đoạn này, bao gồm Smart và Fiat và Chrysler do Stellantis sở hữu.

Nhìn chung, doanh số bán hàng của Tesla từ tháng 1 đến tháng 11 năm nay đã giảm 15% so với năm 2023. Điều này diễn ra trong bối cảnh doanh số bán xe điện trên toàn EU giảm 10%, với doanh số bán hàng tại Pháp và Đức lần lượt giảm 24% và 22%.

Doanh số bán xe chạy xăng cũng giảm 7,8% nhưng doanh số bán xe hybrid (lưỡng năng xăng/điện) - không bao gồm xe cắm điện - tăng 18,5%. Xe hybrid cũng vượt qua xăng về thị phần, tăng lên 33,2% doanh số bán hàng.

Các nhà phân tích đã đổ lỗi một phần cho tình trạng khó khăn của Tesla là do mức thuế 7% mới do EU áp dụng đối với những chiếc xe do Trung Quốc sản xuất mà công ty vận chuyển đến Lục địa, cũng như việc giảm giá đã tạm thời thúc đẩy doanh số bán hàng của công ty vào năm ngoái. Nhưng họ cũng chỉ ra rằng dòng xe cũ kỹ của công ty và khả năng một số khách hàng đang xa lánh thương hiệu này vì ông Musk ủng hộ ông Trump, tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ.

⦿ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bảo đảm hôm thứ năm rằng ông đã không nói chuyện với Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump trong hơn 4 năm, nhưng ông nhấn mạnh rằng ông "sẵn sàng trò chuyện" hoặc thậm chí là gặp ông Trump "bất cứ lúc nào".

Putin cho biết trong hội nghị thường niên cuối năm rằng ông sẽ không ở thế yếu hơn trong các cuộc đàm phán với Trump, bởi vì "Nga đã trở nên mạnh hơn nhiều trong hai hoặc ba năm qua". Ông cũng cho biết rằng Moscow "sẽ đưa ra quyết định mà không cần xem xét ý kiến ​​của bất kỳ ai", chỉ theo đuổi lợi ích quốc gia của riêng mình. Hơn nữa, Putin nhấn mạnh rằng Nga sẵn sàng tham gia đàm phán với Ukraine, nhấn mạnh rằng "phía bên kia" cần phải cởi mở với "các cuộc đàm phán và thỏa hiệp".

⦿ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố hôm thứ năm trong một hội nghị rằng bên hưởng lợi chính từ tình hình ở Syria là Israel. Ông lên án việc Israel chiếm đóng lãnh thổ Syria, đồng thời nói thêm rằng ông hy vọng quân đội của Israel sẽ rút lui vào một thời điểm nào đó. Tuy nhiên, hiện tại, Israel đang đưa thêm lực lượng quân sự của mình vào Syria, Putin cho biết. Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng Moscow ủng hộ luật pháp quốc tế và toàn vẹn lãnh thổ, "bao gồm cả Syria". (Ghi chú: Putin nói ủng hộ luật pháp quốc tế, nhưng vẫn xâm lược Ukraine, trước đó là chiếm một phần Georgia, Moldova.)

⦿ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh hôm thứ năm tại hội nghị thường niên cuối năm rằng không có điều kiện tiên quyết nào để Moscow tham gia đàm phán hòa bình với Ukraine. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán này cần được tổ chức trên cơ sở các thỏa thuận Istanbul được thực hiện vào cuối năm 2022 và trên thực tế (Ghi chú: trên thực tế có nghĩa là cho Nga chiếm đất nơi đã chiếm).

Ông đề cập rằng Nga sẵn sàng thảo luận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nếu ông Zelensky được bầu, đồng thời nói thêm rằng một thỏa thuận tiềm năng chỉ có thể được ký kết với "các cơ quan có thẩm quyền hợp pháp", nghĩa là quốc hội Ukraine. Putin cũng nói, quân Nga thắng thế ở chiến trường, mỗi ngày đều có bước tiến.

⦿ ---- Mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc đang ở "mức độ chưa từng có", chưa từng thấy trong lịch sử, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu hôm thứ năm tại hội nghị thường niên cuối năm. Ông trích dẫn khối lượng thương mại giữa hai nước và mức đầu tư làm bằng chứng cho mối quan hệ chặt chẽ này. Putin khẳng định thêm rằng Moscow và Bắc Kinh xây dựng mối quan hệ của họ trên "sự tin tưởng hoàn toàn". Nhắc về Thế chiến II, Putin đề cập rằng mặc dù Nga và Trung Quốc nằm trong số những quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất, họ vẫn xoay xở để giành chiến thắng.

⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bày tỏ sự lạc quan vào thứ Tư về việc hợp tác với Donald Trump, người sẽ trở lại làm tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng 1/2025. Zelensky nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về sự ủng hộ của Trump trong việc chấm dứt hành động xâm lược đang diễn ra của Nga đối với Ukraine, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo rằng kết thúc của cuộc chiến là dứt khoát và ngăn Tổng thống Nga Vladimir Putin thực hiện các hành động tương tự trong tương lai.

Mô tả Putin là "nguy hiểm" và "điên rồ", Zelensky cảnh báo về sự coi thường mạng sống con người của Putin và mối đe dọa toàn cầu mà ông gây ra. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của một sự lãnh đạo mạnh mẽ của Hoa Kỳ, thúc giục Trump vượt ra ngoài các thỏa thuận ngừng bắn và hành động quyết đoán để đảm bảo hòa bình. Zelensky bày tỏ hy vọng về các cuộc thảo luận mang tính xây dựng với Trump.

⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bày tỏ sự hoài nghi vào thứ năm về đề xuất của Thủ tướng Hungary Viktor Orban về lệnh ngừng bắn vào dịp Giáng sinh và trao đổi tù nhân với Nga. Trong một cuộc họp báo tại Brussels sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo châu Âu, ông mô tả đề xuất được đưa ra một tuần trước là "không thực tế" và thiếu thực chất, nhấn mạnh rằng Ukraine đã trao trả 3.500 tù nhân thông qua các nỗ lực trao đổi của mình.

Zelensky chỉ trích ý tưởng này là "có vẻ Giáng sinh" (Christmassy) và tách biệt khỏi thực tế "khắc nghiệt" của chiến tranh. Ông nhấn mạnh rằng Ukraine không thể chấp nhận các sáng kiến ​​loại trừ sự tham gia của mình, vì xung đột xảy ra trên lãnh thổ Ukraine. Ông cũng cảnh báo về việc đóng băng xung đột, khẳng định rằng Nga không quan tâm đến hòa bình thực sự. Đề xuất của Orban được cho là đã được thảo luận trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng Kiev tuyên bố rằng họ không tham gia vào sáng kiến ​​này.

⦿ ---- Pháp: Phiên tòa xét xử vụ gài thuốc mê cho vợ để rủ bạn hiếp dâm tập thể khiến nước Pháp và thế giới kinh hoàng đã kết thúc: ông Dominique Pelicot bị kết tội gài thuốc mê và cưỡng hiếp vợ mình là bà Gisele Pelicot, và xúi giục hàng chục người khác làm điều tương tự trong nhiều năm. CNN đưa tin rằng vào thứ năm, Dominique Pelicot, 72 tuổi, đã bị kết án và nhận mức án 20 năm tù, mức án tối đa được phép đối với tội ác của ông ta theo luật nước Pháp.

Và 50 người đàn ông khác tham gia vào các tội ác tình dục cũng bị kết tội hiếp dâm, cố gắng hiếp dâm hoặc tấn công tình dục, với AP lưu ý rằng phải mất hơn một giờ để đọc ra tất cả các bản án. Một người đàn ông, Jean-Pierre Marechal, đã bị kết tội cưỡng hiếp vợ mình sau khi anh này thừa nhận rằng mình đã "sao chép vở kịch của Dominique Pelicot", theo CNN.

Một số người đàn ông từng tái phạm, đến nhà Pelicot nhiều lần để tham gia vào các vụ tấn công sex, đã phải chịu những bản án khá dài, bao gồm một người bị kết án 15 năm tù vì đã tham gia nửa tá lần. Tuy nhiên, nhiều bản án của họ ngắn hơn đáng kể so với mức án mà ông Dominique Pelicot phải chịu và mức án mà các công tố viên đã yêu cầu, một số thậm chí còn được hưởng án treo hoặc được tại ngoại do đã chấp hành xong án.

Bà Gisele Pelicot có thể được nhìn thấy trong quá trình tuyên án "đối mặt với các bị cáo và đôi khi gật đầu khi phán quyết được công bố", nhưng những đứa con trưởng thành của ông bà Pelicots được cho là "thất vọng vì [các] bản án thấp", theo AFP, cũng như những người khác đã tích cực vận động ủng hộ bà Gisele Pelicot.

"Tất cả những người đàn ông được tự do hôm nay, đó là một sự xúc phạm!" một người phụ nữ đến từ cùng thị trấn nhỏ với ông bà Pelicots cho biết sau phán quyết bên ngoài tòa án ở Avignon, theo CNN. Một người khác tuyên bố, "Là một phụ nữ và là một người theo chủ nghĩa nữ quyền, tôi cảm thấy thất vọng và nhục nhã trước những phán quyết này". Thủ phạm chính Dominique Pelicot—người cũng bị kết tội chụp và phát tán ảnh khiêu dâm của con gái mình, cô Caroline Darian, và hai con dâu—được cho là đã "ngồi xuống và khóc" sau khi bản án được tuyên. Nhóm luật sư của ông Dominique Pelicot sẽ có 10 ngày để nộp đơn kháng cáo, mặc dù vẫn chưa rõ liệu họ có định làm như vậy hay không.

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã nói với NBC News trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại sáng thứ năm rằng Quốc hội nên xóa bỏ trần nợ. Trump khẳng định rằng việc xóa bỏ hoàn toàn trần nợ sẽ là "điều thông minh nhất [Quốc hội] có thể làm. Tôi hoàn toàn ủng hộ điều đó". Tuyên bố này được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông phản đối một thỏa thuận do các nhà lập pháp quốc hội đưa ra nhằm ngăn chặn việc đóng cửa chính phủ.

"Đảng Dân chủ đã nói rằng họ muốn xóa bỏ nó. Nếu họ muốn xóa bỏ nó, tôi sẽ dẫn đầu", Trump nói thêm. "Điều đó không có ý nghĩa gì, ngoại trừ về mặt tâm lý". Trần nợ đại diện cho số tiền tối đa mà chính phủ Hoa Kỳ được phép vay để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý hiện có của mình.

⦿ ---- Trump muốn chính phủ Biden phải đóng cửa vào ngày mai vì dự luật ngân sách bị khai tử ở Hạ Viện. Dự luật chi tiêu lưỡng đảng mà Quốc hội đưa ra để ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa đã chết, theo Lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Steve Scalise, người đã trả lời "đúng vậy" khi được hỏi vào tối thứ Tư rằng liệu thỏa thuận đã chính thức bị hủy bỏ sau khi Tổng thống đắc cử Trump từ chối hay không.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson vẫn chưa cho biết ông dự định sẽ tiến hành như thế nào. Thay vì thông qua ngân sách cho năm tài chính bắt đầu từ ngày 1 tháng 10/2024, Quốc hội đã thông qua dự luật chi tiêu tạm thời, hết hạn vào ngày mai thứ Sáu 20/12/2024. Nếu không có dự luật tài trợ ngắn hạn được thông qua, chính phủ liên bang sẽ đóng cửa.

"Vẫn còn rất nhiều cuộc đàm phán và thảo luận đang diễn ra", và vẫn chưa có con đường rõ ràng nào phía trước, Scalise nói với các phóng viên, theo tờ New York Post, tờ báo gọi dự luật tạm thời lưỡng đảng bị từ chối là "phồng rộp" với 1.547 trang. Trump đã kêu gọi tinh giản dự luật.

Elon Musk, người cũng đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ dự luật, đã đăng bài chiến thắng sau khi có tin tức rằng dự luật đã bị hủy bỏ. "Các Dân biểu được bầu của các bạn đã lắng nghe các bạn và giờ đây dự luật khủng khiếp đó đã chết. Tiếng nói của người dân đã chiến thắng."

Trump và Phó Tổng thống đắc cử Vance cũng kêu gọi nâng trần nợ quốc gia (nghĩa là cho chính phủ Trump tương lai xài nhiều hơn); khi được hỏi liệu điều đó có nằm trong biện pháp tạm thời đã sửa đổi hay không, Scalise chỉ nói, "Rõ ràng là chúng tôi đang xem xét rất nhiều lựa chọn".

Tờ The Hill đưa tin các nhà lập pháp ở cả hai đảng dường như "bị bất ngờ" trước yêu cầu tăng giới hạn nợ. Politico đưa tin rằng đây là "vấn đề phức tạp mà các nhà lập pháp đã không lên kế hoạch giải quyết trong nhiều tháng" và có khá nhiều lo ngại rằng vấn đề này không thể giải quyết trong vài ngày.

Trước khi thỏa thuận sụp đổ, Chủ tịch Hạ viện Johnson đã lên "Fox and Friends" để nói về vấn đề này vào sáng thứ Tư và tiết lộ rằng ông đang nhắn tin nhóm với Musk và Vivek Ramaswamy và ông đã nhắn tin với họ về bối cảnh của thỏa thuận vào đêm hôm trước, NBC News đưa tin.

Ông cho biết ông đã nhắc nhở họ rằng với số phiếu sít sao của đảng Cộng hòa tại Hạ viện, cần có phiếu bầu của đảng Dân chủ, nhưng rõ ràng là họ (và Trump, và Vance) không bị thuyết phục; như tờ Washington Post giải thích, những người chỉ trích dự luật này cho rằng nó chứa quá nhiều "món quà cho đảng Dân chủ".

Các nguồn tin cho hai báo Politico và The Hill biết rằng Johnson hiện đang xem xét một nghị quyết tiếp tục "sạch" như một Kế hoạch B, nghĩa là các điều khoản bổ sung như viện trợ thiên tai và hỗ trợ tài chính cho nông dân sẽ bị loại khỏi dự luật chi tiêu và được xem xét lại vào năm mới. Không rõ liệu đảng Dân chủ, hay thậm chí là tất cả các nhà lập pháp bảo thủ của Hạ viện, có ủng hộ như vậy không.

⦿ ---- Bạch Ốc đã đưa ra một tuyên bố gay gắt sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump, Phó Tổng thống đắc cử J.D. Vance và CEO của Tesla, tỷ phú Elon Musk đã khai tử một gói dự luật lưỡng đảng tại Quốc hội mà gói dự luật này nhằm ngăn chặn việc đóng cửa chính phủ và cấp vốn cho chính phủ đến hết tháng 3/2025. "Đảng Cộng hòa cần ngừng chơi trò chính trị với thỏa thuận lưỡng đảng này, nếu không họ sẽ gây tổn hại đến những người Mỹ chăm chỉ và tạo ra sự bất ổn trên khắp đất nước", một tuyên bố từ Thư ký Báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre cho biết hôm thứ Tư.

"Tổng thống đắc cử Trump và Phó Tổng thống đắc cử Vance đã ra lệnh cho đảng Cộng hòa đóng cửa chính phủ và họ đang đe dọa sẽ làm như vậy - trong khi làm suy yếu các cộng đồng đang phục hồi sau thảm họa, nông dân và chủ trang trại, cũng như các trung tâm y tế cộng đồng". Tuyên bố tiếp tục lưu ý đến tất cả các bên có nguy cơ nếu chính phủ đóng cửa, bao gồm các gia đình, cựu chiến binh và người nhận tiền An sinh xã hội. "Thỏa thuận là thỏa thuận", tuyên bố kết luận. "Đảng Cộng hòa nên giữ lời hứa của mình".

⦿ ---- Trump hăm dọa: Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã nói với Fox News vào thứ Tư rằng ông "hoàn toàn phản đối" dự luật nghị quyết tiếp tục mới được đề xuất đang được Quốc hội xem xét. Nếu dự luật này được thông qua, nó sẽ ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa bằng cách gia hạn tài trợ sau khi dự luật hiện tại hết hạn, dự kiến sẽ hết hạn vào khoảng từ đêm thứ Sáu đến sáng thứ Bảy, bảo đảm các hoạt động của chính phủ được tài trợ cho đến ngày 14 tháng 3/2025.

⦿ ---- Musk hành xử như một Tổng Thống, hăm dọa bứng ghế các Dân biểu, Thượng nghĩ sĩ vào năm 2026: Doanh nhân tỷ phú và CEO của SpaceX và Tesla Inc. Elon Musk đã bày tỏ sự phản đối của mình đối với dự luật chi tiêu tạm thời vào thứ Tư, tuyên bố rằng "bất kỳ thành viên nào của Hạ viện hoặc Thượng viện" bỏ phiếu cho dự luật này đều phải bị bãi nhiệm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tiếp theo vào năm 2026.

Nếu được thông qua, dự luật sẽ ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa sau khi dự luật đã được phê duyệt trước đó hết hạn vào đêm giữa thứ Sáu và thứ Bảy và duy trì nguồn tài trợ của chính phủ cho đến ngày 14 tháng 3/2025. Musk đã lên tiếng phản đối dự luật này, gọi đó là "một miếng thịt lợn lớn" trong một bài đăng trên X vào đầu ngày hôm nay, tuyên bố rằng Đảng Cộng hòa tại Hạ viện nên bỏ phiếu chống lại dự luật này.

⦿ ---- Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua Dự luật Chính sách và Chương trình Quốc phòng 2025 trị giá 895 tỷ đô la vào thứ Tư, bao gồm tăng lương cho quân đội và cấm hệ thống y tế quân đội cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế chuyển giới cho con cái của các quân nhân.

Dự luật đã được thông qua với 85 phiếu thuận và 14 phiếu chống. Vì Hạ viện đã thông qua dự luật vào đầu tuần này, nên giờ đây nó sẽ được chuyển đến Tổng thống Joe Biden để ký thành luật.

⦿ ---- Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Jerome Powell đã đưa ra dự báo lạc quan về nền kinh tế Hoa Kỳ trong năm 2025 trong cuộc họp báo của ông vào thứ Tư. "Hoa Kỳ đã tránh được suy thoái và tôi cảm thấy thực sự tốt về tình hình kinh tế hiện tại. Tôi rất lạc quan về nền kinh tế. Và chúng ta đang ở trong một vị thế thực sự tốt. Chính sách của chúng ta đang ở một vị thế thực sự tốt. Tôi kỳ vọng một năm tốt đẹp khác vào năm tới", Powell chỉ ra.

"Hoa Kỳ không thực sự cảm nhận được tác động của tình trạng bất ổn địa chính trị, nhưng chắc chắn chúng ta đang ở thời điểm bất ổn địa chính trị gia tăng và nó vẫn là một rủi ro", vị giám đốc ngân hàng trung ương nói thêm.

⦿ ---- Trump lãnh búa ở Tòa Georgia: Biện lý Quận Fulton Fani Willis đã giáng một đòn mạnh vào nỗ lực của Donald Trump nhằm bãi bỏ các cáo buộc can thiệp bầu cử ở Georgia bằng một loạt phản đối mới. Công tố Georgia trong các tài liệu tòa án đệ trình hôm thứ Tư đã phản đối yêu cầu của tổng thống đắc cử rằng vụ án của ông phải bị bác bỏ theo phán quyết miễn truy tố của tổng thống của Tòa án Tối cao, theo The New Republic, tờ báo gọi diễn biến này là một "bước ngoặt lớn".

Một luật sư của Biện lý Willis lập luận rằng việc Trump trở lại Bạch Ốc có thể không đủ để ngăn chặn các thủ tục tố tụng tại tòa án tiểu bang của ông liên quan đến nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 của ông.

"Bên kháng cáo không nêu rõ về chuyện kháng cáo — hoặc nêu thực tế là bất kỳ khía cạnh nào khác của vụ án này — sẽ cản trở hoặc can thiệp vào nhiệm vụ của Tổng Thống theo hiến pháp như thế nào sau khi ông Trump nhậm chức", theo F. McDonald Wakeford, Phó biện lý cấp cao của Quận Fulton, đã nói với tòa án, theo tờ New Republic.

Hồ sơ nộp lên tòa án cũng nói thêm rằng các luật sư của Trump đã không chứng minh được "lý do tại sao việc truy tố của tiểu bang phải tuân theo lệnh của Bộ Tư pháp [liên bang] ngăn chặn việc truy tố các tổng thống đương nhiệm", ABC News đưa tin.

“Thông báo đề cập đến những khái niệm này mà không thực sự xem xét chúng hoặc áp dụng chúng vào các tình huống hiện tại”, Wakeford viết trong tài liệu. “Nói cách khác, Bên kháng cáo chưa thực hiện công việc nhưng rất muốn Tòa án này thực hiện”.

Hồ sơ pháp lý từ văn phòng của Biện Lý Willis lập luận rằng tổng thống mới vẫn có thể phải đối mặt với hậu quả trong vụ án Georgia của mình. “Việc thiếu tiền lệ pháp lý liên quan đến các thủ tục tố tụng tại tòa án chống lại các tổng thống đương nhiệm” có thể tạo cơ hội cho việc truy tố được tiến hành, tờ New Republic cho biết thêm.

“Với những tuyên bố mơ hồ này, chỉ cần viện dẫn cụm từ ‘chủ nghĩa liên bang và mối quan tâm về sự lịch sự’ mà không có thêm thông tin gì thì không đưa ra được cơ sở thực chất nào”, hồ sơ cho biết.

⦿ ---- Tòa án Tối cao Hoa Kỳ (SCOTUS) đã thông báo vào thứ Tư rằng họ sẽ xem xét đơn kháng cáo của Bytedance và TikTok, nhằm trì hoãn việc thực hiện luật bắt buộc phải bán hoặc cấm nền tảng video ngắn phổ biến này. Tòa án sẽ nghe các lập luận vào ngày 10 tháng 1/2025.

Trước đó, TikTok đã yêu cầu Tòa án Tối cao dừng việc thực thi một quy định đe dọa cấm ứng dụng này trừ khi công ty mẹ của ứng dụng này, ByteDance, có trụ sở tại Trung Quốc, bán ứng dụng này cho một bên mua bên ngoài Trung Quốc trước ngày 19 tháng 1, sau khi bị tòa án liên bang từ chối.

Luật này, được thông qua với sự ủng hộ của lưỡng đảng và được Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ký vào tháng 4, nêu ra các rủi ro an ninh quốc gia do quyền sở hữu của ByteDance gây ra. TikTok đã lập luận rằng lệnh cấm này vi phạm quyền bảo vệ quyền tự do ngôn luận.

Kẻ đốt quán cà phê làm 11 người chết khai nổi giận từ bao thuốc lá 50.000 đồng.

⦿ ---- Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DoD) đã công bố Báo cáo thường niên về Sức mạnh Quân sự Trung Quốc vào thứ Tư, trong đó cáo buộc Bắc Kinh tăng cường năng lực hạt nhân, ước tính sẽ có hơn 1.000 đầu đạn hạt nhân hoạt động vào năm 2030 và "tiếp tục gia tăng lực lượng ít nhất cho đến năm 2035".Trong tài liệu, Hoa Kỳ tuyên bố rằng Trung Quốc đang tìm cách tăng cường sự hiện diện "chính trị, xã hội, kinh tế, công nghệ và quân sự" của mình trên toàn cầu. Tài liệu chỉ ra "áp lực ngày càng tăng đối với Đài Loan" của quốc gia châu Á này, mối quan hệ được củng cố với Nga trong bối cảnh nước này tiến hành hoạt động quân sự ở Ukraine và sự sẵn sàng can thiệp vào khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.Tuy nhiên, Pentagon nhấn mạnh rằng, giống như Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng vào tháng 11 năm 2023, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục duy trì các kênh liên lạc mở với Bắc Kinh "để bảo đảm cạnh tranh không biến thành xung đột".⦿ ---- Hồ sơ sex với vị thành niên của một cựu Dân biểu sẽ được công bố. Ủy ban Đạo đức Hạ viện đã bỏ phiếu công khai báo cáo nêu chi tiết kết quả điều tra cựu Dân biểu Matt Gaetz, R-Fla., hai nguồn tin thân cận với vấn đề này cho NBC News biết — một sự đảo ngược so với tháng trước khi hội đồng bế tắc về việc có nên công bố báo cáo hay không. Báo cáo dự kiến sẽ được công khai sớm nhất là vào tuần này, sau khi Hạ viện hoàn thành công việc cuối cùng trong năm: bỏ phiếu để giữ cho chính phủ mở cửa.Cuộc điều tra kéo dài nhiều năm của ủy ban bao gồm việc xem xét các cáo buộc rằng Gaetz đã có hành vi tình dục sai trái và sử dụng ma túy bất hợp pháp, nhận quà tặng không phù hợp, ưu ái đặc biệt cho những người mà ông có mối quan hệ cá nhân và cản trở cuộc điều tra của Hạ viện. Gaetz đã từ chức khỏi Hạ viện vào tháng trước sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump cho biết ông có ý định đề cử ông làm Bộ trưởng Tư pháp.Gaetz đã tự rút tên mình khỏi danh sách xem xét cho vị trí này chỉ tám ngày sau thông báo của Trump, sau khi ông phải đối mặt với sự giám sát của các thượng nghị sĩ và các chi tiết về lời khai của những người phụ nữ đã nói chuyện với Ủy ban Đạo đức đã được công khai. Ông đã phủ nhận mọi hành vi sai trái. CNN là nơi đầu tiên đưa tin về cuộc bỏ phiếu của ủy ban.Một luật sư của một phụ nữ được hội đồng phỏng vấn cáo buộc rằng Gaetz đã trả tiền để quan hệ tình dục ở Florida, một tiểu bang mà mại dâm là bất hợp pháp. Người phụ nữ đó cũng nói với hội đồng rằng Gaetz đã quan hệ tình dục với bạn của cô, lúc đó cô mới 17 tuổi.Ngay trước kỳ nghỉ lễ Tạ ơn, Ủy ban Đạo đức đã họp kín trong nhiều giờ về Gaetz nhưng không thể đạt được thỏa thuận về việc công bố báo cáo. Phần lớn Hạ viện trong tháng này đã bỏ phiếu chống lại một nghị quyết buộc ủy ban phải công bố báo cáo; thay vào đó, Hạ viện đã gửi lại vấn đề này cho ủy ban.Vấn đề này dường như đã chết cho đến khi có diễn biến vào thứ Tư. Việc công bố báo cáo này có ý nghĩa quan trọng vì Gaetz vẫn là đồng minh thân cận và thường xuyên liên lạc với Trump, đồng thời đã từng có ý định tranh cử thống đốc Florida vào năm 2026.Việc công bố báo cáo Gaetz đi ngược lại mong muốn của Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, R-La., người đã nhiều lần lập luận rằng việc công bố báo cáo về một người không còn là thành viên của Quốc hội sẽ là "tiền lệ tồi tệ".Ủy ban Đạo đức chỉ có thẩm quyền đối với các thành viên hiện tại — chứ không phải cựu thành viên — của Quốc hội. Nhưng trong một số trường hợp, hội đồng Đạo đức đã công bố các báo cáo điều tra về các thành viên vừa rời nhiệm sở. Ví dụ, Dân biểu Bill Boner, D-Tenn., đã từ chức vào ngày 5 tháng 10 năm 1987 để trở thành thị trưởng của Nashville. Ủy ban Đạo đức đã công bố báo cáo ban đầu của nhân viên vào tháng 12 năm sau để xem xét các cáo buộc rằng Boner đã sử dụng sai mục đích tiền quỹ vận động tranh cử, không tiết lộ quà tặng và nhận hối lộ.Gaetz cũng đã bị Bộ Tư pháp điều tra về các cáo buộc buôn bán tình dục. Cuộc điều tra đó đã kết thúc mà không có cáo buộc nào. Trong một bài đăng dài trên X vào thứ Tư, Gaetz đã chỉ trích ủy ban và những người cáo buộc ông, chỉ ra rằng cuộc điều tra của Bộ tư pháp không dẫn đến cáo buộc. Ông một lần nữa phủ nhận mọi hành vi sai trái hình sự."Khi còn độc thân, tôi thường gửi tiền cho những người phụ nữ mà tôi hẹn hò — thậm chí cả một số người mà tôi chưa từng hẹn hò nhưng đã hỏi. Tôi đã hẹn hò với một số người phụ nữ này trong nhiều năm", Gaetz nói. "Tôi KHÔNG BAO GIỜ quan hệ tình dục với người dưới 18 tuổi. ... Tuổi 30 của tôi là thời kỳ làm việc rất chăm chỉ — và cũng chơi hết mình".Ông nói thêm, "Thật xấu hổ, mặc dù không phải là tội phạm, khi tôi có lẽ đã tiệc tùng, lăng nhăng, uống rượu và hút thuốc nhiều hơn mức tôi nên làm trước đó trong cuộc sống", ông nói. "Bây giờ tôi sống một cuộc sống khác".Gaetz đã thông báo trong tháng này rằng ông sẽ bắt đầu một công việc mới vào năm mới với tư cách là người dẫn chương trình đêm trong tuần trên đài One America News Network hay OAN thân thiện với Trump. Ông cũng sẽ phát thanh cho OAN.⦿ ---- Một cựu giám đốc điều hành bảo hiểm y tế của hãng bảo hiểm y tế Cigna đã chia sẻ trên tờ The New York Times hôm thứ Tư về trải nghiệm khiến ông "ghê tởm" — và buộc ông phải rời khỏi ngành bảo hiểm.Sự việc này diễn ra trong bối cảnh có nhiều cuộc thảo luận trên toàn quốc về đạo đức của bảo hiểm y tế và việc từ chối yêu cầu bồi thường cho người bệnh và người dễ bị tổn thương, bắt đầu từ vụ giết Tổng giám đốc điều hành của UnitedHealthcare Brian Thompson và sau đó là hiện tượng internet khi mọi người công khai ăn mừng tội ác [bắn chết Thompson] và hoan hô kẻ ám sát."Mọi chuyện bắt đầu vào năm 2005, trong một cuộc họp do giám đốc điều hành triệu tập để tóm tắt cho các trưởng phòng về chiến lược mới nhất của công ty: 'chủ nghĩa tiêu dùng'", Wendell Potter, người từng là phó chủ tịch truyền thông doanh nghiệp của Cigna, viết."Người dẫn đầu buổi thuyết trình là một giám đốc điều hành mới được tuyển dụng. Trên sân khấu, ông bị tấn công bởi những câu hỏi về cách các gói bảo hiểm có mức khấu trừ cao có thể giúp ích cho hàng triệu người Mỹ mắc các bệnh mãn tính và các bệnh nghiêm trọng khác. Rõ ràng là các công ty bảo hiểm sẽ chi trả ít yêu cầu bồi thường hơn nhiều nhưng chi phí chăm sóc sức khỏe của nhiều người tham gia sẽ tăng vọt."Ban đầu, Potter viết, anh ấy "uống Kool-Aid" và tự thuyết phục mình rằng tất cả những điều này chỉ là công việc bình thường. Nhưng sau đó, anh đã đi đến một phòng khám miễn phí ở Appalachia gần nơi anh lớn lên — và những gì anh ấy nhìn thấy đã khiến anh ấy bị sốc."Tại một hội chợ của quận ở Wise, VA., tôi chứng kiến mọi người xếp hàng dài không nhìn thấy, chờ gặp các bác sĩ đang làm việc tại các chuồng thú cưng", anh ấy viết. "Những người tổ chức sự kiện, từ một tổ chức phi lợi nhuận có tên là Remote Area Medical, đã nói với tôi rằng trong số hàng nghìn người đến phòng khám kéo dài ba ngày này mỗi năm, một số người có bảo hiểm y tế nhưng không có đủ tiền trong ngân hàng để trang trải các nghĩa vụ tự trả [phần tỷ lệ] của họ. Điều đó khiến tôi vô cùng bàng hoàng".Công việc của Potter bao gồm giải thích với giới truyền thông lý do tại sao nhiều bệnh nhân bị từ chối chăm sóc — nhưng một trường hợp vào năm 2008 đã là giọt nước tràn ly đối với anh. Đó là trường hợp của "Nataline Sarkisyan, một bệnh nhân ung thư máu 17 tuổi ở California, người đã lên lịch ghép gan bị hoãn lại vào phút cuối khi Cigna nói với các bác sĩ phẫu thuật của cô rằng họ [Cigna] sẽ không chi trả.Giám đốc y khoa của Cigna, cách Nataline 2.500 dặm, cho biết bệnh nhân quá bệnh để thực hiện ca phẫu thuật. Gia đình Nataline đã thu hút rất nhiều sự chú ý của giới truyền thông đến nỗi Cigna đã nhượng bộ, nhưng đã quá muộn. Nataline đã qua đời vài giờ sau khi Cigna thay đổi ý định." Là một người cha, Potter không thể sống nổi với những gì công ty đã làm với Nataline và gia đình cô.Hai năm sau khi Potter từ chức, Quốc hội đã thông qua Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (ObamaCare), một đạo luật mang tính bước ngoặt đã kiềm chế nhiều hành vi lạm dụng tồi tệ nhất của ngành bảo hiểm y tế và thiết lập cơ sở cho quyền của người tiêu dùng. Nhưng nhiều vấn đề vẫn tiếp diễn — và sự thật, Potter nói, là "các cổ đông, chứ không phải kết quả của bệnh nhân, có xu hướng đưa ra quyết định tại các công ty bảo hiểm y tế vì lợi nhuận."⦿ ---- Ông già Nô En không trả lời thư cho trẻ em Canada năm nay. Cuộc đình công kéo dài một tháng tại dịch vụ bưu chính Canada đã kết thúc vào tuần này và trong khi Canada Post đã đảm bảo với trẻ em rằng những lá thư gửi cho Ông già Noel của chúng vẫn sẽ được chuyển đến, thì ông sẽ không trả lời trong năm nay. Trong hơn 40 năm qua, những đứa trẻ viết thư cho Ông già Noel đã nhận được phản hồi được cá nhân hóa thông qua chương trình Viết thư cho Ông già Noel của Canada Post, theo CBC đưa tin."Mặc dù Ông già Noel sẽ không có thời gian để trả lời những lá thư nhận được qua đường bưu điện trong năm nay, nhưng chúng tôi muốn cho trẻ em biết rằng những lá thư của chúng sẽ đến tay ông vào đêm Giáng sinh", Canada Post cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư. "Ông già Noel rất mong được đọc tất cả những lá thư mà ông nhận được".Đầu tháng này, Canada Post đã dỡ bỏ thời hạn thông thường là ngày 6 tháng 12 để gửi thư cho Ông già Noel, theo CTV News đưa tin. Hôm thứ Tư, công ty cho biết những lá thư được gửi trước ngày 23 tháng 12 sẽ được chuyển nhanh đến St. Nick vào đêm Giáng sinh mặc dù có rất nhiều thư và bưu kiện tồn đọng. Canada Post cho biết "Máy quét tại các nhà máy của chúng tôi được thiết lập để định vị những lá thư của Ông già Noel, được xác định theo mã bưu chính HOH OHO". "Điều này cho phép chúng tôi chuyển những lá thư này thẳng đến Bắc Cực". Hoạt động bưu chính đã được nối lại vào thứ Ba sau khi hội đồng lao động Canada ra lệnh cho nhân viên quay lại làm việc, Globe & Mail đưa tin. Hợp đồng hiện tại của họ đã được gia hạn đến tháng 5 để hai bên có thêm thời gian đàm phán.⦿ ---- Nhà văn và là nhà từ thiện tỷ phú MacKenzie Scott đã tặng thêm 2 tỷ đô la tiền quyên góp trong một bài đăng trên blog vào thứ Tư, nâng tổng số tiền bà đã cho từ thiện kể từ năm 2019 lên 19,2 tỷ đô la.Bà cũng tiết lộ thông tin mới về cách bà quản lý tài sản của mình, cho biết bà đã chỉ đạo các cố vấn đầu tư tiền của mình vào "các dự án phù hợp với sứ mệnh". Bà cho biết hầu hết các khoản tài trợ mà bà thực hiện trong năm 2024 đều nhằm mục đích củng cố an ninh kinh tế và các cơ hội."Tôi đã yêu cầu nhóm đầu tư giúp tôi quản lý các tài sản mà tôi đang nỗ lực cho đi để tìm nguồn tiền và các công ty tập trung vào các giải pháp vì lợi nhuận cho những thách thức này", Scott viết. Điều đó trái ngược với "rút tiền từ tài khoản ngân hàng hoặc từ danh mục đầu tư chứng khoán làm tăng sự giàu có và ảnh hưởng của các nhà lãnh đạo đã có tiền".Phần lớn tài sản của Scott đến từ cổ phiếu của Amazon mà bà nhận được khi ly hôn với người sáng lập công ty, Jeff Bezos. Forbes ước tính tài sản hiện tại của bà là 31,7 tỷ đô la, ngay cả sau khi đã cho từ thiện tiền trong năm năm.Gabrielle Fitzgerald, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của The Panorama Group, đã nghiên cứu về việc cho đi của Scott và đưa ra lời khuyên cũng như hỗ trợ cho các tổ chức phi lợi nhuận đã nhận được quà tặng của Scott. Bà cho biết bà thấy Scott ngày càng tập trung vào các vấn đề về đói nghèo."Bà ấy đang tạo ra một hình mẫu tuyệt vời cho các nhà từ thiện, mặc dù tôi không thấy nhiều người noi theo hình mẫu của bà ấy", Fitzgerald cho biết. "Nhưng điều đó thực sự cho thấy rằng thật dễ dàng để cho đi rất nhiều tiền cho các nhóm tốt".Khi công bố các món quà trên trang web Yield Giving của mình, Scott đã cân nhắc về ý nghĩa của "đầu tư", viết rằng nó "có vẻ đã trải qua một loại sự co lại về mặt ngữ nghĩa. Trong danh sách các định nghĩa lớn, đẹp đẽ và nguyên bản của nó? Là dành nguồn lực cho một mục đích hữu ích. Là trao quyền. Là mặc quần áo".Bà Scott, người không bình luận gì về việc đóng góp của mình ngoài bài đăng hiếm hoi trên trang web, đã làm chấn động lĩnh vực phi lợi nhuận khi ủng hộ “hoạt động từ thiện dựa trên lòng tin”, cung cấp các khoản tài trợ lớn mà không kèm theo điều kiện ràng buộc cho hơn 2.450 tổ chức phi lợi nhuận.⦿ ---- Một nhóm các hiệp hộiđang kêu gọi đài KFI-AM 640 kỷ luật người dẫn chương trình trò chuyện Bill Handel vì một số phát biểu chống người châu Á mà ông đã đưa ra trên sóng. Các tổ chức bao gồm Hiệp hội nhà báo người Mỹ gốc Á (Asian American Journalists Association), chi nhánh Los Angeles của hiệp hội và Mạng lưới hành động truyền thông dành cho người Mỹ gốc Á (Media Action Network for Asian Americans). Họ yêu cầu đài phát thanh đình chỉ Handel mà không trả lương, đưa ra lời xin lỗi chính thức và đồng ý thực hiện dịch vụ cộng đồng.MANAA đã gọi Handel ra vì đã thúc đẩy định kiến bằng cách liên tục đưa ra những phát biểu về việc người Trung Quốc và Hàn Quốc ăn thịt mèo và chó. Tổ chức này đã ghi nhận Handel 5 lần miệt thị trên làn sóng như thế chỉ trong năm nay.Đặc biệt là lần thứ 3 trong năm nay quy chụp dân gốc Á ăn thịt chó, lúc đó là ngày 16 tháng 9, Handel đã nói về việc Trump đã vu khống những người nhập cư Haiti ăn thịt vật nuôi. Trong khi chỉ trích Trump và Vance vì tuyên bố này, Handel đã chuyển hướng cuộc trò chuyện sang người Hàn Quốc và người Trung Quốc.Handel nói trên làn sóng: "Tôi đang đăng lên Instagram @BillHandelShow, một công thức nấu súp thịt chó—nhân tiện, công thức này là hợp pháp—OK, súp thịt chó và món mèo Tứ Xuyên xào cay nồng với hướng dẫn đầy đủ về cách nấu mèo và chó. Bây giờ, điều hơi kỳ lạ là món Hàn Quốc và Trung Quốc—tôi đang cố gắng hết sức để tìm công thức nấu chó và mèo của Haiti và tôi không thể tìm thấy công thức nào! Vì vậy, nếu ai có thông tin gì, tôi rất mong nhận được thông tin đó." Tuy nhiên, MANAA chỉ ra rằng Handel chưa bao giờ đăng công thức nấu ăn.⦿ ---- Các đặc vụ liên bang đã khám xét nhà của Phó thị trưởng Los Angeles Brian Williams hôm thứ Ba sau khi có cáo buộc rằng ông đã đe dọa đánh bom Tòa thị chính đầu năm nay. Cuộc điều tra và khám xét sau đó đã được văn phòng của Thị trưởng Los Angeles Karen Bass xác nhận vào chiều thứ Tư. Ngày và giờ xảy ra vụ đe dọa đánh bom bị cáo buộc không được tiết lộ, nhưng một phát ngôn viên của thị trưởng cho biết Sở cảnh sát Los Angeles đã điều tra và không phát hiện ra mối đe dọa nào đối với công chúng ngay lập tức.Williams đã ngay lập tức bị ngưng việc hành chính. Williams được Bass bổ nhiệm làm Phó thị trưởng phụ trách An toàn công cộng vào tháng 2/2023. Nhiệm vụ của ông bao gồm giám sát Sở cảnh sát Los Angeles, Sở cứu hỏa Los Angeles và các sở cảnh sát tuần tra LAX và Cảng Los Angeles. Williams cũng từng là phó thị trưởng dưới thời Thị trưởng James Hahn, trong đó ông giám sát việc quản lý các công trình công cộng và Sở Giao thông vận tải Los Angeles.⦿ ---- FBI đang điều tra cái chết của một hành khách 35 tuổi vào tuần trước trên một con tàu du lịch đã khởi hành từ Nam California. Hành khách này đã tử vong vào thứ Sáu trên tàu du lịch Royal Caribbean khởi hành vào đầu ngày hôm đó từ San Pedro đến Ensenada, Mexico. Trong một đoạn video từ tàu du lịch, có thể thấy hành khách cởi trần đang la hét trong hành lang và đá vào cửa. Đoạn video cũng cho thấy cảnh đối đầu với nhân viên an ninh ở hành lang.Báo cáo cuối cùng của giám định y khoa dự kiến sẽ có trong khoảng sáu đến tám tuần nữa, tùy thuộc vào kết quả xét nghiệm độc chất. "Chúng tôi rất buồn khi một trong những vị khách của chúng tôi qua đời", một phát ngôn viên của Tập đoàn Royal Caribbean cho biết trong một tuyên bố. "Chúng tôi đã hỗ trợ gia đình và đang làm việc với các nhà chức trách để điều tra".⦿ ---- Thống đốc California Gavin Newsom đã ban tình trạng khẩn cấp hôm thứ Tư để tăng cường ứng phó trên toàn tiểu bang đối với đợt bùng phát cúm gia cầm đang diễn ra. ần đây, đợt bùng phát đã lan rộng từ Thung lũng "California Central Valley" đến toàn bộ Nam California sau khi phát hiện tại bốn trang trại bò sữa. Những địa điểm cụ thể đó hiện chưa được tiết lộ."Tuyên bố này là hành động có mục tiêu nhằm bảo đảm các cơ quan có đủ nguồn lực và sự linh hoạt cần thiết để ứng phó nhanh chóng với đợt bùng phát này", Newsom cho biết trong một tuyên bố. "Mặc dù rủi ro đối với công chúng vẫn ở mức thấp, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện mọi bước cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của loại vi khuẩn này".Cho đến nay, đã có 34 người California bị nhiễm vi khuẩn - tất cả trừ một trường hợp có liên quan đến gia súc (bản tin không nói rõ, nhưng có lẽ là bò). Nguồn gốc của trường hợp cuối cùng vẫn đang được điều tra. Đã có 61 trường hợp ở người được báo cáo trên toàn quốc. Các quan chức y tế cho biết loại vi khuẩn này vẫn chủ yếu là vấn đề sức khỏe động vật và rủi ro đối với công chúng nói chung vẫn ở mức thấp.⦿ ---- Quận Cam: Nữ Dân biểu Hoa Kỳ Katie Porter đã được tòa cấp lệnh cấm 5 năm đối với một người bạn trai cũ được cho là đã quấy rối và đe dọa nữ chính trị gia này, theo báo The Orange County Register đưa tin. Lệnh cấm tới gần đã được cấp vào thứ Ba, ngày 17 tháng 12 bởi Thẩm phán Tòa án cấp cao OC Elia Naqvi, người cho biết DB Porter đã nhận được những thông tin liên lạc "quấy rối" từ Julian Willis, bạn trai cũ của Porter. Willis bị cáo buộc đã vi phạm lệnh cấm tạm thời mà Porter đã được cấp đối với anh ta cách đây chưa đầy một tháng.⦿ ---- Quận Cam: Một người đàn ông phải đối mặt với cáo buộc giết người đã bị bắt giữ vào tuần này vì một tội ác xảy ra cách đây chín tháng và cảnh sát Santa Ana đã yêu cầu công chúng giúp đỡ để tìm thêm nghi phạm. Biện lý Quận Cam đã truy tố Ruben Oswaldo Cielo, cư dân Santa Ana 22 tuổi, vì bị cáo buộc có liên quan đến vụ nổ súng giết chết Johnny Daniel Mercado, 35 tuổi, vào ngày 29 tháng 3.Cielo đã bị bắt vào thứ Tư tuần trước và bị giam giữ tại Nhà tù Santa Ana, Sở Cảnh sát Santa Ana đưa tin. Theo cảnh sát, Mercado được tìm thấy với vết thương do súng bắn vào phần thân trên tại khu vực Đường Jerry Dr. và Đường Trask Ave. Anh đã được tuyên bố là đã chết tại hiện trường. Các thám tử đã xin công chúng giúp tìm thêm nghi phạm trong vụ án và yêu cầu bất kỳ ai có thông tin hãy gọi đến số 714-245-8390 hoặc Orange County Crime Stoppers theo số 855-TIP-OCCS.⦿ ---- California:, 40 tuổi, đã bị bắt tại tiệm Macy's ở Fresno's River Park sau khi bị nhân viên cửa hàng bắtvì tội trộm cắp vặt, theo Sở Cảnh sát Fresno. Cô Nguyen đã bị bắt vào thứ Ba ngay sau 8 giờ tối tại cửa hàng Macy's, nằm ở số 7890 N. Blackstone Ave. Người gọi cảnh sát cho biết Nguyen chịu trách nhiệm về vụ trộm hàng hóa trị giá hơn 1.000 đô la. Tuy nhiên, các nhà điều tra cho biết số tiền chính xác của hàng hóa bị đánh cắp vẫn chưa được biết cho đến khi báo cáo hoàn tất.Cảnh sát cho biết các mặt hàng bị lấy cắp đều là quần áo, bao gồm quần dài, áo khoác và đồ lót. Nguyen cũng bị phát hiện có một công cụ trộm cắp, được các cảnh sát mô tả là một thanh nạy kim loại nhỏ dùng để tháo nhãn mác khỏi quần áo. Nguyen đã bị giam giữ tại Nhà tù Quận Fresno với số tiền bảo lãnh được ấn định là 36.000 đô la. Hồ sơ nhà tù cho thấy vụ bắt giữ diễn ra tại cửa hàng Macy's.⦿ ---- Texas: Chính quyền đã nhanh chóng tìm thấy người thân của một phụ nữ được tìm thấy đã chết vào đầu tháng này. Theo Sở Cảnh sát Austin (APD), thi thể của, 73 tuổi, được tìm thấy ở Hồ Lady Bird vào sáng ngày 1 tháng 12 sau khi một người chèo thuyền kayak phát hiện ra bà dưới nước và gọi 911.Thi thể của Nguyen được tìm thấy ở hồ gần đường Brazos và West Cesar Chavez. Các nhà điều tra tin rằng bà đang trải qua tình trạng vô gia cư và cố gắng giữ ấm. Họ cũng cho biết không có dấu hiệu bạo lực hoặc bất kỳ tình tiết đáng ngờ nào. Hôm thứ Tư, cảnh sát cho biết đã tìm thấy người thân của nạn và cảm ơn những người đã truyền bá thông tin.⦿ ---- TIN VN.Theo VTC News. Cao Văn Hùng khai không tìm thấy ví để trả 50.000 đồng cho lon bia và bao thuốc lá, sau đó xảy ra xô xát ở quán cà phê, từ đó hắn nảy sinh đi mua xăng phóng hoả. Ngày 19/12, Công an Hà Nội khởi tố bị can Cao Văn Hùng (51 tuổi, trú xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội) để điều tra tội Giết người. Khuya 18/12, Hùng mang xăng phóng hỏa đốt quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng làm 11 người chết.

Tại cơ quan công an, Hùng khai vào quán cà phê đã gọi một cốc bia và một bao thuốc lá. Sau đó Hùng đứng dậy hỏi chủ quán hết bao nhiêu tiền để trả. Lúc này một nữ nhân viên nói hết 50.000 đồng. Hùng tìm trong túi quần không thấy ví. Bị can nhớ ra đang để "bên kia" nên nói với nhân viên "đợi tí anh đi lấy tiền". Lúc này, nhân viên của quán có hô hoán "thằng này không trả tiền". Lập tức, một người đàn ông xuất hiện và đánh Hùng làm người này ngã ra đường. Người đàn ông này sau đó tiếp tục đấm đá vào người Hùng. 10 phút sau, Hùng tỉnh dậy, suy nghĩ "phải mua xăng đốt chứ nó đánh mình đau thế này".

⦿ ---- TIN VN. Tăng gấp 3 lần, Ô tô Trung Quốc ồ ạt nhập vào Việt Nam trong tháng 11. Theo Tiền Phong. Trong tháng 11, lượng ô tô nhập về nước ta tiếp tục cao nhất từ đầu năm. Đặc biệt, ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc tăng đột biến, trong 11 tháng đạt hơn 28.380 xe, tăng gần 2,9 lần so với năm ngoái. Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 11, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam đạt 17.855 chiếc, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước. Tháng 11 này, lượng ô tô nhập khẩu về nước ta lớn nhất kể từ đầu năm. Ô tô ngoại nhập về Việt Nam chủ yếu từ 3 thị trường chính là Indonesia với 7.350 chiếc, tăng 8% so với tháng trước, nhập từ Thái Lan với 5.664 chiếc, giảm 17,2% và nhập từ Trung Quốc với khoảng 3.770 chiếc, tăng 44%. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này đạt gần 16.780 chiếc, chiếm tới 94% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam.

⦿ ---- HỎI 1: Thuốc giảm đau như Tylenol có thể gây biến chứng bất lợi cho người trên 65 tuổi?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Nghiên cứu mới đã tiết lộ rằng một loại thuốc thông thường có thể không an toàn cho tất cả mọi người. Acetaminophen, tên thương mại là Tylenol, là thuốc giảm đau và hạ sốt thường có trong các loại thuốc khác, chẳng hạn như thuốc cảm lạnh và cúm. Nghiên cứu có trụ sở tại Vương quốc Anh — được công bố trên Arthritis Care & Research, một tạp chí chính thức của American College of Rheumatology — đã phân tích tính an toàn của loại thuốc này ở những người lớn tuổi.

Các nhà nghiên cứu đã xem xét dữ liệu của hơn 180.000 người dùng acetaminophen so với 400.000 người không sử dụng từ năm 1998 đến năm 2018. Các phát hiện cho thấy việc sử dụng acetaminophen – đôi khi còn được gọi là paracetamol – có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc các biến chứng y tế nghiêm trọng. Bao gồm chảy máu loét dạ dày tá tràng, loét dạ dày tá tràng không biến chứng, chảy máu đường tiêu hóa dưới, suy tim, tăng huyết áp và bệnh thận mãn tính.

Chi tiết:

https://www.foxnews.com/health/common-pain-reliever-could-cause-medical-complications-people-over-65-study-suggests

⦿ ---- HỎI 2: Uống một chút rượu vang mỗi ngày giảm 50% rủi ro bệnh tim mạch?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới cho thấy rằng uống một ít rượu vang mỗi ngày có thể bảo vệ sức khỏe tim mạch của bạn. Những người uống nửa đến một ly rượu vang mỗi ngày có nguy cơ đau tim, đột quỵ hoặc bệnh tim thấp hơn 50% so với những người kiêng rượu vang, các nhà nghiên cứu đã báo cáo vào thứ tư trên Tạp chí Tim mạch Châu Âu (European Heart Journal). Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/12/18/drinking-wine-amounts-heart-health/5491734530923/

