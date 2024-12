Vì Sao Tin Tặc Trung Quốc Tấn Công Hàng Chục Công Ty Viễn Thông Khắp Thế Giới?

Hình minh họa

Theo tin từ The Guardian, vào ngày 12 tháng 12, 2024, tin tặc Trung Quốc đã tấn công vào hàng chục công ty viễn thông trên khắp thế giới. Vụ xâm nhập này được các nhà nghiên cứu an ninh mạng của Microsoft đặt tên là Salt Typhoon. Nhóm tin tặc đã xâm nhập vào hệ thống thông tin điện thoại. Không chỉ là ai đã nhắn tin, hoặc gọi điện cho ai và khi nào; mà còn cả nội dung của một số tin nhắn, vốn đòi hỏi kỹ thuật cao hơn nhiều trong một cuộc tấn công mạng.

Cuộc tấn công mạng nhắm vào ba mạng viễn thông lớn nhất tại Hoa Kỳ. Đường dây liên lạc của các viên chức chính phủ tại Washington DC, cũng như hồ sơ duyệt internet do các công ty viễn thông lưu giữ, đã bị chặn. Tin tặc đã cố gắng và có thể đã thành công trong việc bẻ khóa điện thoại của Donald Trump và JD Vance; cũng như nhân viên trong chiến dịch tranh cử của Kamala Harris. Ngay cả chương trình nghe lén của Hoa Kỳ cũng bị xâm phạm; hồ sơ những cuộc gọi được lưu trữ đã bị đánh cắp. Một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ gọi đây là "vụ tấn công viễn thông tồi tệ nhất trong lịch sử quốc gia chúng ta". Cùng tuần đó, nhà khổng lồ viễn thông của Anh là BT thông báo rằng họ đã phải chịu đựng "một nỗ lực xâm nhập" dịch vụ hội nghị của mình, nhưng đã tránh được.

Theo công ty an ninh mạng Eset, nhóm tin tặc còn được gọi là FamousSparrow, hoạt động từ năm 2020, từng nhắm vào các tổ chức chính phủ ở Israel, Ả Rập Xê Út, Brazil, Canada, Guatemala, Burkina Faso trong quá khứ. Nhóm này đang có một mục tiêu khác, với nỗ lực thậm chí còn hung hăng hơn cả khi tấn công các chính phủ trong quá khứ: các khách sạn. Nhóm truy tìm hệ thống kỹ thuật số của các khách sạn và đánh cắp dữ liệu.

Theo tình báo Hoa Kỳ, Salt Typhoon đã hoạt động từ một đến hai năm, và vẫn đang mạnh mẽ. Các nhà phân tích Hoa Kỳ đã quy kết cuộc tấn công mạng này cho Bắc Kinh, nhưng Trung Quốc phủ nhận sự liên quan.

Các cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ đã kêu gọi nhân viên không sử dụng các ứng dụng nhắn tin thông thường, mà giữ mọi thông tin liên lạc trên các ứng dụng nhắn tin được mã hóa như Signal, WhatsApp, FaceTime. Đó là một lời khuyên hữu ích. Các cơ quan an ninh ở Úc, New Zealand và Canada đã đưa ra những cảnh báo tương tự.

Có nghi vấn cho rằng vụ tấn công này có thể là một phần của phản ứng có phối hợp trong cuộc chiến thương mại leo thang về chip giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Vào ngày 11 tháng 12, Bắc Kinh đã mở một cuộc điều tra chống độc quyền đối với Nvidia. Tuần trước, các cơ quan quản lý của Trung Quốc đã cấm xuất khẩu các khoáng sản quan trọng để chế tạo chất bán dẫn như gali và germani sang Hoa Kỳ. Đầu năm nay, Hoa Kỳ cấm bán các chip bán dẫn tiên tiến nhất cho Trung Quốc. Washington, với quyền lực quản lý đối với Nvidia, TSMC và các công ty khác, đang tìm kiếm lợi thế nhờ vào sự phát triển AI. Không thể tạo ra các mô hình AI hữu ích nếu không có những con chip mạnh mẽ. Trung Quốc hiện nay chưa thể sao chép hoặc vượt qua Nvidia, cho nên đang ở thế bất lợi trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật mới mẻ này.





Vậy có phải các vụ tấn công mạng vừa rồi là do Trung Quốc trả đũa? Câu trả lời chỉ là “có thể”. Việc tấn công mạng viễn thông không liên quan nhiều đến ngành công nghiệp bán dẫn. Cũng có thể đó chỉ là một hoạt động đánh cắp thông tin thông thường. (VB)