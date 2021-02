Miễn Nhiễm Cộng Đồng Có Thể Đạt Được Không Nếu Trẻ Em Không Được Chích Ngừa?

Hầu hết trẻ em không bị truyền nhiễm Covid-19 nghiêm trọng, nhưng họ vẫn có thể lây lan vi khuẩn. (www.theconversation.com)



Việc chích ngừa cho người lớn tuổi ở Mỹ đã và đang được tiến hành, trong lúc có thắc mắc về việc nếu trẻ em không được chích ngừa thì việc miễn nhiễm cộng đồng có đạt được hiệu quả hay không? Giáo Sư vể Khoa Học Phòng Thí Nghiệm Lâm Sàng tại Đại Học Tiểu Bang Texas [Texas State University] là Rodney E. Rohde có bài phân tích về vấn đền này được phổ biến trên trang mạng www.theconversation.com hôm 16 tháng 2 năm 2021. Việt Báo xin đăng bản dịch Việt của Thụy Âm để độc giả tường lãm.

Có thể là mùa hè trước khi trẻ em dưới 16 tuổi có thể được chích thuốc ngừa chống Covid-19 tại Hoa Kỳ. Đó là vấn đề đối với việc đạt tới khả năng miễn nhiễm cộng đồng nhanh chóng.





Trẻ em chiếm một phần đáng kể của dân số -- gần 65 triệu người dưới 16 tuổi, chiếm 20% tổng số dân tại Hoa Kỳ. Trong khi trẻ em có vẻ đang đối diện ít nguy hiểm hơn các bệnh trầm trọng hay tử vong, họ vẫn có thể lây lan vi khuẩn, dù giới trẻ góp phần bao nhiêu trong việc truyền nhiễm thì chưa rõ.

Một vài tính toán đơn giản cho thấy tại sao nước Mỹ gặp vấn đề số lượng miễn nhiễm.

Vấn đề số lượng miễn nhiễm của nước Mỹ

Khởi đầu, có vẻ như miễn nhiễm bầy đàn có thể đạt được khi từ 60% tới 70% dân số được miễn nhiễm. Miễn nhiễm cộng đồng có nghĩa là đủ số lượng dân số được chích ngừa hay được miễn nhiễm thông qua việc miễn nhiễm tự nhiên bóp nghẹt sự lây lan của vi khuẩn.











Trẻ em cũng cần chích thuốc ngừa để giúp ngăn chận lây lan vi khuẩn corona. (www.pixabay.com) Tuy nhiên, nghiên cứu và quan điểm chuyên môn nói với chúng ta rằng con số này có vẻ là lớn hơn nhiều – từ 70% tới 90% vì các biển thể vi khuẩn dễ lây lan cao đang bùng phát.



Với các trẻ em dưới 16 tuổi không thể chích ngừa, khiến cho 80% dân số Hoa Kỳ có đủ điều kiện để được chích ngừa. Một phần trăm rất nhỏ của những người lớn đó không nên được chích ngừa vì các chứng dị ứng nghiêm trọng đối với các thành phần trong các loại thuốc chích ngừa hay những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác.





Nhưng không phải tất cả những người lớn còn lại đều dự định sẽ chích ngừa. Một phần trăm lớn – 32% theo một thăm dò toàn quốc gần đây – nói rằng họ có thể hay quyết định sẽ không chích ngừa. Trong một thăm dò khác, gần một nửa nói rằng họ sẽ không chích ngừa ngoại trừ được yêu cầu hay họ muốn “chờ để xem” nó hiệu quả ra sao với những người khác.





Không có việc chích ngừa rộng rãi cho trẻ em để giảm sự truyền nhiễm Covid-19, việc miễn nhiễm cộng đồng sẽ không xảy ra.

Còn miễn nhiễm tự nhiên là gì?

Bạn có thể đang nêu câu hỏi: Đối với tất cả những người đã bị truyền nhiễm thì sao?









Cho đến nay, Hoa Kỳ đã có khoảng 28 triệu trường hợp bị truyền nhiễm Covid-19 được xác nhận. Bởi vì số lượng lớn những người đã bị truyền nhiễm chưa bao giờ thấy các triệu chứng, Cơ Quan CDC phỏng đoán rằng 83 triệu người tại Hoa Kỳ đã thực sự bị truyền nhiễm vào năm ngoái – khoảng ¼ tất cả dân số.

Tuy nhiên, tới thời điểm này, các nhà nghiên cứu không biết việc miễn nhiễm tự nhiên kéo dài bao lâu. Cơ Quan CDC đề nghị rằng những người đã dính Covid-19 cũng nên chích thuốc ngừa.





Nỗ lực chích thuốc ngừa vẫn có ảnh hưởng đến đại dịch, thậm chí miễn nhiễm cộng đồng kéo dài lâu hơn. Như cựu Giám Đốc CDC Tom Frieden cho tôi biết rằng, “Ngay dù không có trẻ em được chích ngừa, việc chích ngừa của người lớn sẽ làm giảm tử vong đáng kể và có thể giảm việc lây lan.”

Khi nào trẻ em có thể chích ngừa?





Các bậc cha mẹ cũng quan tâm đến việc chích thuốc ngừa cho con cái. (www.pixabay.com)

Một trong những câu hỏi chính trong số những bậc cha mẹ là khi nào trẻ em có thể chích ngừa. Câu trả lời ngắn gọn: Chúng ta chưa biết.





Thứ nhất, tiến trình chích ngừa trên toàn quốc vẫn đang tăng lên, bắt đầu với nhân viên y tế và những người lớn tuổi dễ bị tổn thương nhất. Khoảng 1.5 triệu người đang chích thuốc ngừa mỗi ngày, và mỗi người cần chích 2 liều.





Thứ hai, 2 loại thuốc chích ngừa với thẩm quyền sử dụng khẩn cấp của liên bang đã được cho phép chích cho những người lớn tuổi và thanh niên hiện nay – thuốc của Moderna cho người từ 18 tuổi trở lên và Pfizer cho người từ 16 tuổi trở lên.





Các công ty dược phẩm phải thực hiện các thử nghiệm lên hàng ngàn đối tượng để cho thấy các thuốc chích ngừa của họ là an toan và hiệu quả. Trong khi Cơ Quan FDA theo dõi nhanh các thử nghiệm thuốc chích ngừa Covid-19 đối với người lớn tuổi, tiến trình đối với trẻ em có vẻ sẽ cần lâu hơn vì nhiều yếu tố như tài liệu an toàn. Tùy thuộc vào kỹ thuật thuốc chích ngừa, tài liệu này đối với trẻ em có thể cần tới 6 tháng so với 2 tháng đối với những người lớn tuổi.





Moderna cũng gặp khó khăn lúc đầu trong việc tìm đủ những người tình nguyện để thử nghiệm trong giới vị thành niên. Vào giữa tháng 1, công ty này chỉ nhận được sự ghi danh khoảng 1/3 trong số 3,000 thiện nguyện viên mà họ cần. Thử nghiệm lâm sàng của Pfizer đối với vị thành niên đã hoàn tất việc tuyển mộ nhưng đã không công bố tài liệu.





Đối với giới trẻ, Tổng Giám Đốc của Moderna phúc trình trong tháng 1 rằng công ty sắp bắt đầu các thử nghiệm lâm sàng đối với lứa tuổi từ 1 đến 11. Pfizer đã không công bố các chi tiết đối với lớp tuổi đó.





Một loại thuốc chích ngừa thứ ba cũng có thể sắp có trong hỗn hợp. Các nhà cố vấn của FDA được dự đoán sẽ thảo luận đơn xin của Johnson & Johnson vào ngày 26 tháng 2.





Frieden cho biết các thuốc chích ngừa có thể được trao thẩm quyền sử dụng cho giới trẻ vào mùa hè. Thuốc đó sẽ thêm trẻ em tuổi từ 12 đến 15 vào danh sách đủ điều kiện để chích ngừa – thêm 5% khác của dân số Hoa Kỳ.





Bác Sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế trưởng về Covid-19 cho tổng thống, gần đây đã đề nghị một khung thời gian tương tự. Các thử nghiệm thuốc chích ngừa trong giới trẻ sẽ bắt đầu vào “vài tháng tới,” theo Fauci cho biết, và “khi chúng ta vào cuối mùa xuân và mùa hè, chúng ta sẽ có trẻ em có thể được chích ngừa.”