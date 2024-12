Trang báo Stuff: Thủ tướng New Zealand: Đại sứ VN phải trả lời vụ 2 quan chức VN tấn công sex 2 cô hầu bàn ở Wellington.

.

- Đại sứ VN bỗng tàng hình, sau khi Thủ tướng New Zealand đòi trả lời vụ 2 quan chức VN tấn công sex 2 cô hầu bàn ở Wellington.

- Trump gợi ý nhiệm kỳ Tổng Thống lần thứ 3, sửa Tu chính án 22 nếu thu phục 38 thống đốc (2/3 trên 50 tiểu bang), bây giờ đã có 30

- Trump tăng tốc giễu Canada vì sao chưa xin làm tiểu bang thứ 51 của Mỹ.

- Elon Musk có thể không nhận được quyền miễn trừ an ninh hàng đầu vì thường xuyên phê ma túy, và cũng không muốn tiết lộ các liên lạc với Putin.

- Fitch Ratings cảnh báo Trump: thuế quan sẽ làm hại thị trường hàng hóa toàn cầu, đặc biệt là kim loại cơ bản, hóa chất và dầu mỏ.

- Dân biểu Gerry Connolly thắng cuộc bỏ phiếu kín để lãnh đạo đảng Dân chủ tại Ủy ban Giám sát và Trách nhiệm giải trình ở Hạ viện

- Nói chuyện với giới trẻ thiện nguyện, PTT Kamala Harris kêu gọi "tiếp tục chiến đấu" vì đó là trách nhiệm dân Mỹ

- Elon Musk mở trường mẫu giáo ở Austin để nhồi sọ trẻ em chống phe cấp tiến

- Luigi Mangione đã chính thức bị truy tố về tội giết người

- 41% người lớn dưới 30 tuổi coi vụ giết TGD9 của UnitedHealthcare Brian Thompson là chấp nhận được, 40% nói không thể chấp nhận được.

- Elon Musk và công ty thám hiểm không gian SpaceX bị điều tra liên bang về an ninh nhà nước

- Bộ tư pháp Mỹ trả 116 triệu đô bồi thường các vụ kiện từ 100 nữ tù nhân bị cai tù liên bang hiếp dâm

- Công bố Hồ sơ Giáo hội Công giáo ở Michigan về lạm dụng sex: 48 linh mục, 3 sư huynh, 4 phó tế. Truy tố 11 người, 9 bản án.

- Hãng Đài Loan Foxconn tính mua hãng xe Nhật Nissan Motor

- Mỹ: tòa nhà có đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Port Vila của Vanuatu không xài được nữa. Tổng kết động đất Vanuatu: chết ít nhất 14 người và làm bị thương 200 người.

- Maryland: nổ súng, 1 người chết và 9 bị thương

- LHQ: cần bầu cử "tự do" và "công bằng" tại Syria

- Gaza: Israel giết 31 người Palestine và làm bị thương 79 người trong 24 giờ qua. Số người Palestine chết từ tháng 10/2023 lên 45.059 người và bị thương lên 107.041.

- 5 người Palestine ở Gaza, West Bank và Mỹ kiện chính phủ Mỹ để đòi cắt viện trợ cho quân đội Israel vì vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, giết tùy tiện, bắt cóc, tra tấn, hiếp dâm.

- Tướng Nga: quân Nga đã đạt mục tiêu năm 2024.

- Liên Âu sẽ cấp cho Ukraine 13 tỷ euro ổn định kinh tế

- Nga: đã bắt nghi phạm vụ nổ bom ám sát Trung tướng Igor Kirillov (Tư lệnh binh chủng hạt nhân & hóa học của Nga)

- Mỹ: có vài trăm lính Bắc Hàn giúp Nga đã tử trận

- Tình báo Ukraine: trong 2 ngày, 220 lính Bắc Hàn bị thương ở vùng Kursk của Nga

- Zelensky: Trump biết rằng Ukraine sẽ không đầu hàng hoặc đóng băng chiến tranh

- 2 hãng xe Honda Co. và Nissan Motor bàn sáp nhập

- Một thẩm phán ở Brazil: ca khúc "Million Years Ago" năm 2015 của Adele là "chôm nhạc" phải bị gỡ bỏ mạng phân phối toàn cầu

- Salesforce sẽ tuyển 2.000 người để bán phần mềm AI

- Quận Los Angeles xóa nợ y tế cho 785.000 người nợ gần 3 tỷ đô

- Los Angeles: súng nổ bí ẩn, 1 phụ nữ trên 1 xe tải bị bắn chết và 1 người đàn ông bị thương

- Quận Los Angeles: 1 người chết sau khi bể vụ trộm, bị cảnh sát truy đuổi và nổ súng

- Walmart cho nhân cài viên máy quay phim đeo trên người

- Tài tử Tom Cruise được trao tặng danh hiệu dân sự cao nhất của Hải quân Hoa Kỳ nhờ các bộ phim về Hải quân

- Quận Riverside: nhiều máy bay không người lái bí ẩn.

- Quận Cam: xe buýt trường đụng SUV, 4 người nhập viện

- Báo Fortune viết về Adam Nguyen, người chuẩn bị cho học sinh từ lớp 5 để thi vào nhóm đại học ưu tú với giá 750.000 đô

- Úc châu: Tu Cam Thi Tran giả mù, vô tiệm trộm nữ trang, bị bắt, lãnh án hơn 5 năm rưỡi

- HỎI 1: Gần 75% thanh thiếu niên Úc bị trầm cảm hoặc lo âu? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Trí thông minh và phản ứng nhanh của tài xết taxi và xe cấp cứu giúp họ thoát khỏi bệnh lãng trí cuối đời? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-18/12/2024) ⦿ ---- Công ty sản xuất thiết bị điện tử theo hợp đồng Đài Loan Foxconn Precision Industry Co. Ltd đang cân nhắc một lời đề nghị mua lại hãng sản xuất xe Nhật Bản Nissan Motor Corporation để mở rộng "hoạt động kinh doanh xe điện mới ra đời", tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn nguồn tin thân cận.

.

Theo báo cáo, Foxconn quan tâm đến kỹ năng sản xuất và thiết kế phần cứng xe của Nissan. Báo cáo cũng lưu ý rằng mối liên hệ giữa hai công ty được Jun Seki, cựu giám đốc điều hành của Nissan, hiện là giám đốc chiến lược của Foxconn về mảng xe điện, tạo điều kiện thuận lợi. Nissan trước đây cũng được cho là đã bắt đầu đàm phán về khả năng sáp nhập với hãng Nhật Bản Honda, và Mitsubishi Motors cũng được cho là có kế hoạch tham gia thỏa thuận này.

.

⦿ ---- Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết tòa nhà có đại sứ quán Hoa Kỳ tại thủ đô Port Vila của Vanuatu "không đủ khả năng hoạt động" sau trận động đất mạnh 7,3 độ richter tấn công quốc đảo Nam Thái Bình Dương này hôm thứ Ba. "Tất cả nhân viên Đại sứ quán Hoa Kỳ, cũng như nhân viên và tình nguyện viên của Đoàn Hòa bình, đều an toàn và được tìm thấy", Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố.

.

Trích dẫn thông tin từ chính phủ, Katie Greenwood, người đứng đầu Phái đoàn Thái Bình Dương của Liên đoàn Hồng thập tự Quốc tế (IFRC), cho biết trong một bài đăng trên X rằng trận động đất đã giết chết ít nhất 14 người và làm bị thương 200 người.

.

⦿ ---- Maryland: 1 người đã chết và 9 người khác bị thương trong vụ xả súng ở Quận Baltimore, Maryland, ABC News đưa tin. Cảnh sát Baltimore đã phản hồi nhiều báo cáo về vụ xả súng và đến Towson, nơi họ phát hiện "một chiếc xe nằm nghiêng và bốc cháy" cùng "nhiều nạn nhân", Cảnh sát trưởng Quận Baltimore Robert McCullough nói trong cuộc họp báo. Ông nói thêm rằng một người đã chết tại hiện trường trong khi 9 người bị thương đã được nhập viện. "Có vẻ như đây là hành động cố ý. Đây được coi là một vụ xả súng hàng loạt", Sở Cảnh sát Quận Baltimore cho biết trong một bài đăng trên X.

.

⦿ ---- Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Geir Pedersen hôm thứ Tư đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức các cuộc bầu cử "tự do" và "công bằng" tại Syria sau sự sụp đổ của chế độ Bashar al-Assad. Phát biểu với các phóng viên tại Damascus, Pedersen cũng kêu gọi "hỗ trợ nhân đạo ngay lập tức" cho Syria và bày tỏ hy vọng về tiềm năng của một "giải pháp chính trị" ở vùng đông bắc do người Kurd kiểm soát. Trước đó, Pedersen đã cảnh báo rằng cuộc nội ở Syria vẫn chưa kết thúc, cảnh báo về nguy cơ xảy ra các cuộc đụng độ mới giữa các lực lượng được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn và các nhóm người Kurd ở phía bắc đất nước.

.

⦿ ---- Bộ Y tế Gaza cho biết hôm thứ Ba rằng các cuộc tấn công của Israel trên khắp Gaza đã giết ít nhất 31 người Palestine và làm bị thương 79 người trong vòng 24 giờ qua. Bộ này tính số thương vong dựa trên số người chết và bị thương đến bệnh viện. "Vẫn còn một số nạn nhân dưới đống đổ nát và trên đường phố, và các đội cứu thương và phòng vệ dân sự không thể tiếp cận họ", bộ này viết trên Telegram. Vụ bạo lực mới nhất đã nâng số người chết được ghi nhận kể từ tháng 10/2023 lên 45.059 người và số người bị thương lên 107.041.

.

⦿ ---- Một nhóm 5 người Palestine ở Gaza, West Bank (2 nơi bị Israel chiếm đóng) và tại Hoa Kỳ đang kiện chính phủ Mỹ để đòi cắt đứt viện trợ Mỹ cho quân đội Israel vì các vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Vụ kiện được công bố vào thứ Ba, cáo buộc Bộ Ngoại giao Mỹ không thực hiện luật liên bang cấm chuyển tiền cho các đơn vị quân đội nước ngoài tham gia vào các hành vi vi phạm nghiêm trọng như giết người ngoài vòng pháp luật và tra tấn.

.

"Việc Bộ Ngoại giao [Mỹ] không áp dụng Luật Leahy đặc biệt gây sốc trước sự leo thang chưa từng có của [các hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng] của Israel kể từ khi Chiến tranh Gaza nổ ra vào ngày 7 tháng 10/2023", đơn kiện viết. Các cuộc ném bom và hoạt động trên bộ của Israel ở Gaza đã giết chết hơn 45.000 người Palestine kể từ đầu tháng 10 năm 2023 và LHQ cùng các nhóm nhân quyền hàng đầu thế giới đã cáo buộc quân đội Israel thực hiện các tội ác chiến tranh, bao gồm cả tội diệt chủng.

.

Nguyên đơn chính trong vụ kiện này, một giáo viên ở Gaza được gọi bằng bút danh Amal Gaza, đã phải di tản cưỡng bức 7 lần kể từ khi chiến tranh bắt đầu và 20 thành viên trong gia đình cô đã bị trong các cuộc tấn công của Israel. Đơn kiện dựa vào Luật Leahy, một quy định liên bang cấm chính phủ Hoa Kỳ cung cấp tiền cho các đơn vị quân đội nước ngoài khi có "thông tin đáng tin cậy" về vi phạm nghiêm trọng nhân quyền. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết trong một tờ thông tin giải thích về luật rằng những vi phạm đó bao gồm tra tấn, giết người ngoài vòng pháp luật, cưỡng bức mất tích và hiếp dâm.

.

⦿ ---- Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov tuyên bố hôm thứ Tư rằng quân đội Nga đã đạt được mọi mục tiêu đề ra cho năm 2024. Phát biểu tại cuộc họp báo với các tùy viên quân sự của các nước, Gerasimov cho biết thêm rằng trong khi vũ khí và các thiết bị quân sự khác đang được "cập nhật", thì trình độ đào tạo nhân sự cũng đã được "cải thiện". Ông nói thêm rằng máy bay Tu-160 và Tu-95MS sẽ được "hiện đại hóa".

.

Trong khi đó, khi nói về các cường quốc phương Tây, Gerasimov nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ đã trở thành bên tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột Ukraine sau khi các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga được thực hiện. Tuy nhiên, ngay cả với sự giúp đỡ của phương Tây, quân đội Nga vẫn tiếp tục "chủ động và tiến lên" trên chiến trường, ông nhận xét.

.

⦿ ---- Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết hôm thứ Tư rằng Liên minh châu Âu (EU) sẽ cung cấp cho Ukraine 13 tỷ euro từ Cơ sở Ukraine Facility vào năm 2025 và sử dụng các tài sản bị đóng băng của Nga để bắt đầu trả phần khoản vay G7 cho Ukraine vào tháng 1. Điều này sẽ đưa tổng số tiền được chuyển cho Ukraine vào năm 2025 lên hơn 18 tỷ euro.

.

"Điều này sẽ mang lại cho Ukraine sự ổn định về kinh tế và tài chính cho đến cuối năm 2025 và sẽ giải phóng không gian tài chính của họ để mua thiết bị quân sự. Nói cách khác, chiến lược của [Tổng thống Nga Vladimir] Putin nhằm đẩy Kyiv vào vực thẳm tài chính đã hoàn toàn thất bại", chủ tịch Ủy ban cho biết. Von der Leyen cũng lưu ý rằng "điều cần thiết là phải làm suy yếu tiềm năng doanh thu của Putin", đó là lý do tại sao Ủy ban châu Âu đã thông qua gói trừng phạt thứ 15 đối với Nga vào tuần trước và đã bắt đầu chuẩn bị gói thứ 16.

.

⦿ ---- Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã thông báo vào thứ Tư rằng nghi phạm trong vụ ám sát Trung tướng Igor Kirillov (Tư lệnh binh chủng phòng thủ hạt nhân của Nga) đã được xác định là một công dân Uzbekistan 29 tuổi được tình báo Ukraine tuyển dụng. Nghi phạm đã bị giam tại khu vực Moscow. Nga tuyên bố cá nhân này đã được hứa thưởng 100.000 đô la và một chuyến đi đến Liên Âu để đổi lấy việc giết Kirillov và phụ tá của ông, Ilya Polikarpov. "Quân đặc nhiệm Ukraine tổ chức vụ tấn công khủng bố sẽ bị tìm thấy và sẽ phải chịu hình phạt xứng đáng", FSB cho biết trong tuyên bố.

.

⦿ ---- "Vài trăm" quân nhân Bắc Hàn hỗ trợ Nga chống lại quân Ukraine được cho là đã chết hoặc bị thương ở khu vực biên giới Kursk, theo AFP đưa tin hôm thứ Ba, trích lời một quan chức quân sự cấp cao giấu tên của Hoa Kỳ. "Vài trăm lính thương vong là ước tính mới nhất của chúng tôi mà Bắc Hàn phải gánh chịu", vị quan chức này cho biết thêm rằng con số này "bao gồm mọi thứ từ... vết thương nhẹ cho đến tử trận (KIA)". Ông lưu ý rằng quân Bắc Hàn dường như không "mạnh dạn chiến đấu", điều này góp phần vào số thương vong mà họ phải gánh chịu.

.

Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết hôm thứ Ba rằng Moscow đang tiến hành một "chiến dịch tấn công mạnh mẽ" ở khu vực Kursk của Nga, với sự tham gia "tích cực" của các đơn vị quân đội Bắc Hàn, những đơn vị mà ông cho biết "đã phải chịu tổn thất nặng nề".

.

⦿ ---- Tình báo Ukraine: Theo các cuộc trò chuyện bị chặn do Cơ quan An ninh SBU của Ukraine công bố trên Telegram vào ngày 18/12/2024, Bắc Hàn đã phải chịu ít nhất 220 binh lính bị thương tại Kursk Oblast của Nga trong ngày qua. SBU đã công bố một đoạn video về cuộc trò chuyện bị chặn giữa một y tá từ bệnh viện Oblat ở Moscow và chồng cô, người đang chiến đấu trong quân lực Nga chống Ukraine. Cuộc trò chuyện tiết lộ số thương vong đáng kể của Bắc Hàn, với việc cô y tá này tuyên bố rằng 2 chuyến tàu hỏa đã chở khoảng 220 lính Bắc Hàn bị thương đến bệnh viện của cô trong những ngày gần đây. Đó là những gì cô thấy.

.

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump hiểu rằng Ukraine sẽ không đồng ý đầu hàng hoặc đóng băng chiến tranh, theo lời Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Le Parisien được xuất bản vào ngày 17 tháng 12. Trump rất muốn tìm ra giải pháp nhưng "ông Trump vẫn chưa vào Bạch Ốc và không thể tiếp cận tất cả thông tin: tình báo, Bộ Quốc phòng, một số kênh ngoại giao, v.v. Khi ông Trump ở đó, chúng ta sẽ có thể nói cùng một ngôn ngữ, với cùng một mức độ thông tin", Zelenskyy cho biết.

.

Zelensky nói: "Đất nước Ukriane đã đấu tranh vì chủ quyền của mình trong một thời gian dài. Bất kể có bao nhiêu tổng thống hay thủ tướng muốn tuyên bố kết thúc chiến tranh, chúng ta sẽ không từ bỏ và từ bỏ nền độc lập của mình". Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của những thay đổi ở Hoa Kỳ khi Trump vào Bạch Ốc, cũng như sự hợp tác của Ukraine với chính quyền mới.

.

⦿ ---- Chính phủ Mỹ sẽ trả gần 116 triệu đô la để bồi các vụ kiện do hơn 100 phụ nữ đệ đơn, những người cho biết họ đã bị ngược đãi hoặc lạm dụng tại một nhà tù liên bang hiện đã đóng cửa ở California, nơi được gọi là "Câu lạc bộ cưỡng hiếp" do nhân viên nhà tù có hành vi tình dục sai trái tràn lan, theo AP đưa tin. Theo thỏa thuận phê duyệt hôm thứ Ba, Bộ Tư pháp sẽ trả trung bình khoảng 1,1 triệu đô la cho mỗi người trong số 103 phụ nữ đã kiện Cục Nhà tù về cách đối xử của họ tại Cơ quan Cải huấn Liên bang ở thị trấn Dublin, California. Các luật sư của nguyên đơn cho biết đây là thỏa thuận lớn nhất từ ​​trước đến nay với cục liên bang, theo tờ New York Times.

.

Các thỏa thuận giải quyết vào thứ Ba bao gồm một làn sóng kiện tụng ban đầu nhằm tìm kiếm khoản bồi thường bằng tiền từ Cục Nhà tù sau khi cựu quản giáo Ray Garcia và các nhân viên khác tại FCI Dublin phải vào tù vì tội ngược đãi tù nhân, theo AP. Các vụ kiện tiếp theo vẫn chưa được giải quyết. Không chỉ có một vấn đề ảnh hưởng đến FCI Dublin: Theo tờ Guardian, một cuộc điều tra của Thượng viện năm 2022 đã phát hiện ra rằng, trong thập niên qua, nhân viên tại ít nhất 2/3 nhà tù liên bang dành cho phụ nữ đã lạm dụng tình dục tù nhân.

.

⦿ ---- Hàng chục nhân vật cấp cao của Giáo hội Công giáo ở Michigan đã bị cáo buộc có hành vi sai trái tình dục trong lịch sử từ những năm 1950s trong một báo cáo mang tính bước ngoặt được công bố vào thứ Hai từ công tố của tiểu bang. Dana Nessel, Bộ trưởng Tư pháp Michigan, cho biết trong báo cáo dài rằng các nhà điều tra đã phát hiện ra những cáo buộc sai trái rộng rãi trong Giáo phận Lansing đối với trẻ em và người lớn kể từ năm 1950.

.

Báo cáo của tiểu bang được đưa ra sau khi lệnh khám xét được ban hành vào năm 2018 và dựa trên các cuộc phỏng vấn với những người sống sót sau hành vi sai trái tình dục, phương tiện truyền thông nguồn mở, hơn 1.100 thông tin công khai và hàng triệu hồ sơ máy tính từ giáo phận, cũng như các báo cáo do nhà thờ tiết lộ. Tổng cộng, 56 người bị cáo buộc trong báo cáo bao gồm 48 linh mục, ba sư huynh (Ghi chú: sư huynh là "religious brothers" là thuộc các dòng tu rời.), "một cựu tu sĩ" và bốn phó tế. Hầu hết các hành vi sai trái bị cáo buộc xảy ra vào những năm 1970s và 1980s.

.

Có 11 người đã bị buộc tội liên quan đến cuộc điều tra, dẫn đến 9 bản án. Nhưng nhiều người trong số những người được liệt kê trong báo cáo mới hiện đã chết và một số nghi phạm còn sống không thể bị truy tố do luật hạn chế hoặc do nạn nhân bị cáo buộc không nộp đơn kiện, Bộ trưởng cho biết. Thay vì kết án hình sự, mục tiêu của báo cáo là cung cấp "lời thừa nhận cho các nạn nhân của những tội ác bị cáo buộc này" và cho thấy kết quả của một cuộc điều tra lớn kéo dài năm năm trong đó các cảnh sát đã thu giữ 220 hộp hồ sơ vật lý và tìm kiếm 3,5 triệu tài liệu kỹ thuật số.

.

⦿ ---- Nhiệm kỳ thứ 3... Cựu người dẫn chương trình Fox News Geraldo Rivera cho biết hôm thứ Ba rằng ông tin rằng "người bạn thường tụ tập" cũ của mình là Donald Trump sẽ cố gắng giành nhiệm kỳ tổng thống thứ ba chưa từng có bằng cách tìm cách sửa đổi Tu chính án thứ 22 trong nhiệm kỳ sắp tới của ông tại Bạch Ốc. "Để tham khảo trong tương lai: Tổng thống Trump và cộng sự sẽ sớm bắt đầu bàn tán về việc bãi bỏ/sửa đổi Tu chính án thứ 22, điều khoản giới hạn tổng thống chỉ được phục vụ hai nhiệm kỳ bốn năm", Rivera viết trên X tuần này.

.

"Ông chỉ cần 38 trong số 50 chính quyền tiểu bang đồng ý triệu tập. (Tức là 3/4) Trump đã thắng 30 trong bầu cử năm 2024. Trump vào năm 2028?" Được phê chuẩn vào năm 1951, Tu chính án thứ 22 nêu rõ rằng không một người nào được bầu vào chức vụ có thể làm tổng thống quá hai lần. Tu chính án này có thể được sửa đổi nếu hai phần ba số tiểu bang—tổng cộng là 38—đệ đơn xin tổ chức một đại hội. Trump đã thắng 30 trong số 50 tiểu bang trong cuộc bầu cử tháng trước.

.

Rivera không phải là người đầu tiên đề xuất Trump tìm kiếm nhiệm kỳ thứ ba—cựu chiến lược gia trưởng Bạch Ốc Steve Bannon cũng đã đưa ra ý tưởng này trong một buổi tiệc Gala của Câu lạc bộ Cộng hòa trẻ New York hôm Chủ Nhật, nói với đám đông: "Tôi không biết, có thể chúng ta sẽ làm lại vào năm 2028 ... Các bạn có muốn không? Trump 2028, nào, tới luôn bạn!"

.

⦿ ---- Donald Trump đã đẩy mạnh chiến dịch chế giễu Canada hôm nay, thứ Tư, với một bài đăng chế giễu trên Truth Social vào sáng sớm. "Không ai có thể trả lời tại sao chúng ta trợ cấp cho Canada lên tới hơn 100.000.000 đô la một năm? Thật vô lý!", tổng thống đắc cử đã viết. "Nhiều người Canada muốn Canada trở thành Tiểu bang thứ 51. Họ sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền thuế và bảo vệ quân sự. Tôi nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời. Tiểu bang thứ 51!!!"

.

Trump đã đe dọa sẽ áp thuế 25% đối với hàng hóa từ Canada nếu nước này không ngăn chặn được dòng người di cư và ma túy qua biên giới vào Hoa Kỳ. Thủ tướng Justin Trudeau đã gặp Trump tại Mar-a-Lago—nơi ông được cho là đã cảnh báo Trump rằng mức thuế như vậy sẽ giết chết nền kinh tế Canada, khiến Trump gợi ý rằng Canada có thể trở thành tiểu bang thứ 51.

.

Kể từ đó, đảng Cộng hòa đã công khai gọi Trudeau là "thống đốc" của "Canada vĩ đại" ngay cả khi chính phủ Canada rơi vào khủng hoảng, và khủng hoảng trở nên trầm trọng hơn vào tuần này khi Bộ trưởng Tài chính Chrystia Freeland từ chức và cáo buộc Trudeau không chuẩn bị tốt để đối phó với "cuộc chiến thuế quan sắp tới".

.

⦿ ---- CEO SpaceX Elon Musk có thể không nhận được quyền miễn trừ an ninh hàng đầu — mặc dù khoảng 400 nhân viên tại công ty tên lửa của ông đã có những quyền đó. Theo Wall Street Journal, các luật sư của SpaceX đã khuyên các giám đốc điều hành không nên cố gắng bảo đảm quyền miễn trừ an ninh cao hơn cho vị CEO thất thường này, vì điều đó sẽ buộc Musk phải tiết lộ thông tin về những lần liên lạc thường xuyên của mình với người nước ngoài, bao gồm cả tổng thống Nga Vladimir Putin, cũng như việc Musk sử dụng ma túy được đồn đoán nhiều.

.

Musk hiện đang nắm giữ quyền miễn trừ an ninh "tối mật" (top secret), cho phép Musk tiếp cận "một số bí mật an ninh quốc gia", nhưng không phải là quyền miễn trừ đầy đủ mà nhân viên làm việc trong các chương trình mật yêu cầu, theo các nguồn tin cho biết với WSJ.

.

Ngay cả quyền miễn trừ an ninh (security clearance) hiện tại của ông cũng mất nhiều năm để có được sau vụ nổi tiếng vì hút cần sa với Joe Rogan vào năm 2018. Các luật sư của SpaceX cũng được cho là đang xem xét việc Musk sử dụng ketamine, một chủ đề được tranh luận sôi nổi trên các phương tiện truyền thông. Tệ hơn nữa, bằng cách tìm kiếm quyền miễn trừ an ninh thậm chí còn cao hơn, Musk có thể có nguy cơ mất quyền miễn trừ "tối mật" hiện tại của mình, các luật sư lo ngại.

.

Nhưng giờ đây khi ông được Tổng thống đắc cử Donald Trump giao phụ trách cái gọi là Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), những lo ngại này có thể sớm trở thành vấn đề gây tranh cãi. Giờ đây, khi Musk đã đảm bảo được vị trí nổi bật trong hàng ngũ của chính quyền mới, người đàn ông giàu nhất thế giới này có thể sớm dễ dàng tiếp cận thông tin mật cao hơn nhiều.

.

Nếu không có quyền đối với "thông tin mật nhạy cảm", mà hàng trăm nhân viên SpaceX có, Musk được cho là không thể tiếp cận một số thông tin nhất định về chương trình vệ tinh do thám của công ty mình, có tên là Starshield. Theo WSJ, Musk thậm chí không được phép vào hầu hết các cơ sở nơi đang thực hiện công việc liên quan.

.

Đầu năm nay, WSJ đưa tin rằng Musk có tiền sử sử dụng thuốc mê hồn dược (psychoactive drugs) trong thời gian dài, bao gồm LSD và nấm ảo giác (psychedelic mushrooms). Tuy nhiên, luật sư của Musk sau đó đã phản bác báo cáo này, lập luận rằng "chưa bao giờ trượt" bài kiểm tra ma túy tại SpaceX.

.

⦿ ---- Fitch Ratings đã cảnh báo vào thứ Ba rằng mức thuế quan mà Tổng thống đắc cử Donald Trump đề xuất áp dụng đối với hàng xuất khẩu vào Hoa Kỳ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường hàng hóa toàn cầu, đặc biệt là kim loại cơ bản, hóa chất và dầu mỏ. Nhu cầu giảm, đặc biệt là từ Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ hàng hóa lớn nhất, gây ra rủi ro lớn nhất. Trong khi gói kích thích kinh tế của Trung Quốc có thể làm giảm bớt một số áp lực, thì mức thuế quan mới, đặc biệt là đối với thép và nhôm, có thể nới rộng khoảng cách giá cả và làm gián đoạn dòng chảy thương mại. Căng thẳng thương mại gia tăng cũng có thể làm tăng sự biến động của thị trường và chênh lệch giá theo khu vực.

.

Về năng lượng, cơ quan xếp hạng này cho biết mức thuế quan trả đũa của Trung Quốc khó có thể ảnh hưởng đáng kể đến thị trường năng lượng, vì Trung Quốc chiếm khoảng 10% lượng dầu xuất khẩu của Hoa Kỳ. Lập trường cứng rắn hơn của Hoa Kỳ đối với Iran có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu của Iran nhưng có thể được bù đắp bằng công suất dự phòng của OPEC+.

.

Trước đây, Trump đã đe dọa sẽ áp dụng mức thuế quan đáng kể nếu ông trở lại nhiệm sở, nhắm vào các quốc gia BRICS và áp đặt mức thuế lên tới 25% đối với Mexico, Canada và 10% đối với Trung Quốc. Mexico đã chỉ ra rằng họ sẽ trả đũa "tương tự". Trong khi một tỉnh Canada hăm dọa Trump rằng họ sẵn sàng cắt xuất khẩu năng lượng vào Mỹ để trả đũa, và ảnh hưởng có thể là hơn 1. triệu hộ dân Mỹ sẽ mất điện.

.

⦿ ---- Dân biểu Hoa Kỳ Gerry Connolly đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu kín vào thứ Ba để lãnh đạo đảng Dân chủ tại Ủy ban Giám sát và Trách nhiệm giải trình của Hạ viện trong Quốc hội khóa tới, đánh bại Dân biểu Hoa Kỳ Alexandria Ocasio-Cortez, theo Politico đưa tin, trích dẫn lời của hai người trong phòng bỏ phiếu.

.

Hôm Thứ Hai, Connolly đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu của Ủy ban Chỉ đạo và Chính sách của đảng Dân chủ và nhận được khuyến nghị của ủy ban này cho vị trí này, điều này làm tăng cơ hội của ông trong toàn thể Hội đồng, nơi ông nhận được 131 phiếu bầu, trái ngược với 84 phiếu bầu của bà Ocasio-Cortez, theo báo cáo của Axios. Ông sẽ kế nhiệm thành viên cấp cao sắp mãn nhiệm của Ủy ban Giám sát Jamie Raskin sau khi người này đưa ra nỗ lực để lãnh đạo đảng Dân chủ tại Ủy ban Tư pháp Hạ viện.

.

Trong chiến dịch của mình, Connolly được cho là cũng đã nhận được sự ủng hộ của cựu Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi, sau khi không thành công trong cuộc tranh cử cùng vị trí này tại Quốc hội năm ngoái, khi ông thua Raskin.

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Kamala Harris đã kêu gọi những người ủng hộ "tiếp tục chiến đấu" vào thứ Ba khi bà có bài phát biểu quan trọng đầu tiên kể từ bài phát biểu nhượng bộ. Bà không nhắc đến tên Tổng thống đắc cử Trump trong bài phát biểu mà Politico gọi là "bài phát biểu khích lệ" với những người trẻ tuổi trong chương trình phục vụ của Quân đoàn Maryland (Maryland Corps: một chương trình thanh niên thiện nguyện), nhưng bà cho biết hàng chục nghìn người Mỹ từ "mọi tầng lớp xã hội" đã viết thư cho bà kể từ cuộc bầu cử tháng trước, USA Today đưa tin. "Đúng là có sự thất vọng, nhưng cũng có quyết tâm cho tương lai", bà nói.

.

"Nhiều người đã đến gặp tôi, nói với tôi rằng họ cảm thấy mệt mỏi, thậm chí có thể đã từ chức", Harris nói, theo AP. "Mọi người đã nói với tôi rằng họ không chắc mình có đủ sức mạnh, chưa nói đến mong muốn, để tiếp tục chiến đấu hay không. Nhưng tôi xin nói rõ. Không ai có thể bỏ cuộc. Chúng ta phải tiếp tục chiến đấu. Mỗi người chúng ta". Harris đã không trả lời những tin đồn rằng bà có kế hoạch tranh cử tổng thống một lần nữa vào năm 2028 hoặc ghế thống đốc California vào năm 2026, nhưng bà cho biết bà sẽ tiếp tục tham gia chính trường, Politico đưa tin. "Không ai có thể bỏ cuộc", bà nói. "Chúng ta phải tiếp tục chiến đấu vì theo tôi, đó là trách nhiệm đi kèm với đặc quyền là một người Mỹ".

.

Tờ Washington Post—trích dẫn "các cuộc phỏng vấn với hơn 20 cố vấn, nhà tài trợ và người bạn tâm giao hiện tại và trước đây của Harris"—báo cáo rằng Harris không vội vàng thực hiện bước đi tiếp theo và vẫn để ngỏ cho một số khả năng. Tờ WP lưu ý rằng "với hoàn cảnh đặc biệt của cuộc chạy nước rút kéo dài 107 ngày của Harris cho đến Ngày bầu cử", một số đảng viên Dân chủ tin rằng bà nên phá vỡ truyền thống và tái tranh cử tổng thống mặc dù đã thua Trump.

.

⦿ ---- Elon Musk sắp mở trường mẫu giáo "phản thức tỉnh" (anti-woke: chống khuynh hướng woke, những người tỉnh thức khi thấy rằng xã hội Mỹ đang kỳ thị da màu và đang tạo ưu thế cho da trắng thượng đẳng) của mình tại Texas sau khi chính quyền dọn đường cho trường hoạt động với 21 học sinh, theo các tài liệu chính thức.

.

Theo Bloomberg, trường Montessori bên ngoài Bastrop, một phần của khu vực đô thị Greater Austin, sẽ được gọi là Ad Astra, trích dẫn các tài liệu được nộp lên chính quyền tiểu bang. Trang web của trường cho biết trường "hiện đang mở cửa cho tất cả trẻ em từ 3 đến 9 tuổi", trong khi trang X chính thức hiện đang hiển thị danh sách việc làm. Bloomberg đưa tin rằng lịch trình đề xuất có vẻ "khá điển hình". Nó bao gồm "các hoạt động và dự án theo chủ đề, dựa trên STEM" cũng như thời gian vui chơi ngoài trời và ngủ trưa.

.

"Sứ mệnh của Ad Astra là nuôi dưỡng sự tò mò, sáng tạo và tư duy phản biện ở thế hệ người giải quyết vấn đề và xây dựng tiếp theo", trang web của trường viết. Musk cũng có một trường học ở Los Angeles, California giảng dạy "chương trình giảng dạy theo phong cách Elon", theo Mirror U.S. Ông đã chỉ trích "các trường học thông thường" và chương trình giảng dạy trong quá khứ.

http://publichealth.lacounty.gov/hccp/medicalDebt/relieve.htm

Adam Nguyen

Tu Cam Thi Tran

Thủ tướng: Đại sứ Việt Nam phải trả lời các câu hỏi về vụ tấn công khiếm nhã

⦿ ---- Luigi Mangione đã chính thức bị truy tố ho6m thứ Ba về tội giết người vì đã bắn chết Tổng giám đốc điều hành của UnitedHealthcare Brian Thompson bên ngoài một khách sạn ở Midtown Manhattan vào đầu tháng này. Một bồi thẩm đoàn ở New York đã quyết định truy tố Mangione về 11 tội danh, bao gồm tội giết người cấp độ một và cấp độ hai, vì Thompson đã bị giết "để thực hiện hành động khủng bố", theo bản cáo trạng.Người đàn ông 26 tuổi này đã đấu tranh để chống bị dẫn độ về New York sau những cáo buộc rằng anh ta đã bắn chết Thompson vào ngày 4 tháng 12. Anh ta đã bị bắt tại Pennsylvania vì tội tàng trữ súng, làm giả giấy tờ tùy thân và cung cấp giấy tờ tùy thân giả.⦿ ---- Một cuộc thăm dò cho thấy 41% người lớn dưới 30 tuổi coi vụ giết Tổng giám đốc điều hành của UnitedHealthcare Brian Thompson là chấp nhận được, nhiều hơn 40% trong nhóm nhân khẩu học đó coi đó là không thể chấp nhận được. Sự tức giận đối với các công ty bảo hiểm y tế đã trở thành tâm điểm chú ý sau khi Thompson bị bắn chết vào ngày 4 tháng 12 tại Thành phố New York.Luigi Mangione, 26 tuổi, đã bị bắt vào tuần trước tại Pennsylvania và phải đối mặt với các cáo buộc giết Thompson. Cuộc khảo sát của Emerson College Polling cho thấy 68% tất cả những người được hỏi đều cho rằng hành động của kẻ đã bắn và giết Thompson là không thể chấp nhận được.Nhưng có tới 24% những người trong độ tuổi 18-29 cho rằng hành động đó "khá chấp nhận được" và 17% trong nhóm đó cho rằng hoàn toàn có thể chấp nhận được. Kể từ khi Thompson bị bắn, đầu tiên là vào lưng và sau đó là một lần nữa khi anh ngã xuống đất, một số bài đăng trên mạng xã hội từ những người nói rằng họ không thông cảm cho cái chết của anh đã trở nên phổ biến.Spencer Kimball, giám đốc điều hành của Emerson College Polling, cho biết 22% đảng viên Dân chủ cho biết họ thấy vụ giết người này là chấp nhận được, so với 16% người độc lập và 12% đảng viên Cộng hòa. Ông cho biết những phát hiện chung nhấn mạnh "thái độ xã hội thay đổi trong nhóm cử tri trẻ tuổi nhất và trong phạm vi đảng phái".Mangione đã bị bắt vào ngày 9 tháng 12 tại Altoona, Pa., sau khi nhận được thông tin từ một nhân viên McDonald's. Cơ quan thực thi pháp luật chưa công khai tiết lộ động cơ bị nghi ngờ của anh ta, nếu có.⦿ ---- Tổng giám đốc điều hành (CEO) và Chủ tịch X Corp. Elon Musk của Tesla Inc. và công ty thám hiểm không gian SpaceX của ông đang phải đối mặt với một số cuộc điều tra của liên bang liên quan đến nghi ngờ liệu họ có tuân thủ đầy đủ các quy định của Hoa Kỳ về an ninh nhà nước hay không, theo tờ The New York Times (NYT) đưa tin vào thứ Ba.Theo các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này, ít nhất ba cuộc điều tra đã được Văn phòng Tổng thanh tra (DoD OIG) của Bộ Quốc phòng, Văn phòng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng về Tình báo và An ninh (USD(I&S)) và Không quân Hoa Kỳ (USAF) khởi xướng.Các cuộc điều tra được cho là diễn ra sau khi Musk không báo cáo cho các cơ quan có liên quan toàn bộ nội dung thảo luận của ông với nhiều nhà lãnh đạo toàn cầu và sau khi một số nhân viên được cho là đã phàn nàn với DoD OIG rằng các quy định của SpaceX về báo cáo an ninh không đủ nghiêm ngặt.⦿ ---- Các hãng sản xuất xe hơi đa quốc gia của Nhật Bản là Honda Co. và Nissan Motor Corporation có kế hoạch tham gia vào các cuộc đàm phán sáp nhập như một phần trong nỗ lực thích ứng với ngành công nghiệp xe đang thay đổi nhanh chóng và trong bối cảnh cạnh tranh về xe điện (EV), theo Nikkei Asia.Hai công ty sẽ sử dụng chuyên môn công nghệ chung của mình để cạnh tranh với các hãng sản xuất xe EV như Tesla của Elon Musk và BYD của Trung Quốc. Người ta cũng cho biết hai hãng sản xuất xe này sẽ sớm ký một biên bản ghi nhớ để thành lập một công ty mẹ mới và có khả năng cũng mời Mitsubishi Motors tham gia vào liên doanh mới này.Tin đồn về vụ sáp nhập đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông từ đầu tháng 8, với việc chính phủ Nhật Bản được cho là động lực thúc đẩy kế hoạch này do Tokyo lo ngại rằng ngành công nghiệp của nước này có thể thua cuộc đua với xe điện.⦿ ---- Một thẩm phán ở Brazil đã ra phán quyết rằng ca khúc "Million Years Ago" năm 2015 của Adele phải bị gỡ khỏi hệ thống phân phối toàn cầu—bao gồm cả trên các nền tảng phát trực tuyến—trong bối cảnh vụ kiện đạo nhạc đang diễn ra. Một khiếu nại do nhà soạn nhạc người Brazil Toninho Geraes, 62 tuổi, đệ trình, cáo buộc rằng Adele đã sao chép bản nhạc samba kinh điển "Mulheres" ("Women") của ông và đã yêu cầu trả tiền bản quyền, bồi thường thiệt hại về mặt đạo đức và ghi nhận công lao sáng tác cho ca khúc này, tờ Independent đưa tin.Một thẩm phán đã ban hành lệnh cấm đối với các khoản tài trợ của Brazil dành cho Sony và Universal, các hãng thu âm của Adele, cấm họ phân phối hoặc sao chép bài hát. Lệnh cấm này bao gồm mọi hoạt động sử dụng trên toàn cầu và áp dụng mức phạt 8.000 đô la cho mọi "hành vi không tuân thủ". Các hãng thu âm có quyền kháng cáo quyết định này.Adele đã nói với BBC vào năm 2015 rằng cô đã được truyền cảm hứng để viết "Million Years Ago", một giai điệu acoustic chỉ có đàn guitar đệm, sau khi lái xe qua Công viên Brockwell ở phía nam London gần nơi cô lớn lên. Có vẻ như album phòng thu thứ ba của cô, 25, cũng bị người hâm mộ Ahmet Kaya cáo buộc là sao chép bản hit tiếng Thổ Nhĩ Kỳ năm 1985 của ca sĩ người Kurd này là "Acilara Tutunmak" ("Bám chặt vào nỗi đau").⦿ ---- Salesforce sẽ tuyển dụng 2.000 người để bán phần mềm trí tuệ nhân tạo cho khách hàng, CEO Marc Benioff cho biết vào thứ Ba, gấp đôi số lượng mà công ty cho biết họ đang có kế hoạch tuyển dụng một tháng trước. Công ty phần mềm đám mây, nhắm mục tiêu đến các đại diện bán hàng, nhà tiếp thị và đại lý dịch vụ khách hàng, là một trong số nhiều công ty công nghệ hy vọng sẽ tăng doanh thu bằng các tính năng AI tạo ra."Chúng tôi đang tuyển thêm vài nghìn nhân viên bán hàng để giúp bán các sản phẩm này", Benioff cho biết tại một sự kiện của công ty ở San Francisco. "Chúng tôi đã có 9.000 lượt giới thiệu cho 2.000 vị trí mà chúng tôi đã mở. Thật tuyệt vời". Tháng trước, Benioff nói với Bloomberg rằng họ có kế hoạch tuyển dụng 1.000 nhân viên bán hàng tập trung vào AI.Vào thứ Ba, Salesforce cho biết thế hệ thứ hai của công nghệ Agentforce tạo và vận hành các tác nhân AI sẽ có sẵn cho khách hàng vào tháng 2 năm 2025. Agentforce sẽ có thể giải quyết các câu hỏi phức tạp trong ứng dụng giao tiếp Slack của Salesforce. Salesforce đang tăng cường đội ngũ bán hàng AI của mình gần hai năm sau khi công bố sẽ sa thải hơn 7.000 nhân viên để phản ánh tốt hơn tình hình kinh tế. Tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2024, số lượng nhân viên là 72.682, giảm khoảng 1% so với hai năm trước đó, theo hồ sơ.⦿ ---- Nếu bạn là một trong hàng trăm nghìn cư dân Quận Los Angeles có nợ y tế, bạn có thể được xóa nợ. Chương trình xóa nợ y tế của quận bắt đầu từ thứ Ba, nhiều tháng sau khi một báo cáo của Sở Y tế Công cộng phát hiện ra rằng cứ 10 cư dân của quận thì có một người có nợ y tế và khoảng 785.000 người nợ gần 3 tỷ đô la.Chương trình của Sở Y tế Công cộng nhằm mục đích xóa 2 tỷ đô la trong số tiền đó "để ngoài cải cách dài hạn, chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt có ý nghĩa trong cuộc sống của 785.000 cư dân của quận LA đang phải gánh chịu nợ y tế hiện nay", sở này cho biết trên trang web của mình.Phần lớn người Mỹ ủng hộ việc xóa nợ y tế, cuộc thăm dò của AP-NORC cho thấy. Các quan chức của quận, những người đã hợp tác với tổ chức phi lợi nhuận Undue Medical Debt để mua và xóa nợ, cho biết thêm rằng họ hy vọng "các đối tác từ thiện, bệnh viện và các chương trình chăm sóc sức khỏe khác sẽ có thể bổ sung cho nỗ lực này".Vậy nếu bạn có nợ y tế, làm thế nào để bạn đủ điều kiện tham gia chương trình? Theo thông tin chi tiết của LAist, người nhận phải là cư dân của quận có thu nhập thấp hơn hoặc bằng 400% mức nghèo liên bang, tương đương khoảng 124.800 đô la cho một gia đình bốn người. Xem chi tiết để xóa nợ y tế ⦿ ---- Theo Cảnh sát Los Angeles, một phụ nữ trên 1 xe tải đã bị bắn chết và một người đàn ông khác bị thương ở Huntington Park. Vụ này xảy ra vào khoảng 9:40 giờ tối Thứ Hai tại khu nhà 3900 phố East 60th St. Người phụ nữ ở trong xe bán tải khi bị giết. Các nhà điều tra cho biết có những phát súng đã bắn vào xe tải.Người thứ hai bỏ chạy khoảng hai dãy nhà và đến một cửa hàng rượu địa phương, để lại một vệt máu. Người này đã sống sót. Bất kỳ ai có thông tin về vụ này được khuyến khích liên hệ với Cục Điều tra giết người của Sở Cảnh sát trưởng Quận Los Angeles theo số 323-890-5500.⦿ ---- Quận Los Angeles: Một người đàn ông đã tử vong sau khi cảnh sát phản ứng với một vụ trộm có thể xảy ra ở El Monte dẫn đến một cuộc truy đuổi ngắn và nổ súng vào thứ Hai. Vào khoảng 8:45 giờ tối, các đại biểu từ Sở Cảnh sát Quận Los Angeles đã phản ứng với các báo cáo về một vụ trộm có thể xảy ra tại một cửa hàng Target trên khu 3600 của Đường Peck Rd.Khi các cảnh sát đến, người đàn ông có súng và lái xe Chevy Malibu màu đen. Cuộc truy đuổi ngắn bắt đầu và kết thúc tại Valley Boulevard và Tyler Avenue. Người đàn ông ra khỏi xe và chạy về phía một ngân hàng Chase. Tại một thời điểm nào đó, các cảnh sát đã bắn vào người đàn ông và anh đã chết tại hiện trường. Một người phụ nữ ngồi ở ghế hành khách trên xe của người đàn ông và đã bị bắt giữ. LASD cho biết cặp đôi này đã vào bên trong cửa hàng Target để trộm đồ. Họ được yêu cầu trả lại đồ và rời khỏi cửa hàng.⦿ ---- Walmart đã bắt đầu cung cấp cho nhân viên cấp cửa hàng máy quay đeo trên người như một phần của chương trình thí điểm tại một số địa điểm của mình tại Hoa Kỳ, CNBC đã biết. Không rõ có bao nhiêu cửa hàng của Walmart có thiết bị ghi hình, nhưng một số địa điểm hiện có biển báo tại các điểm vào cảnh báo người mua sắm rằng cửa hàng có "máy quay đeo trên người đang được sử dụng", theo các nhân chứng và hình ảnh được đăng trực tuyến.Tại ít nhất một cửa hàng ở Denton, Texas — cách Dallas khoảng 40 dặm về phía bắc — một nhân viên kiểm tra biên lai đã được nhìn thấy đang đeo máy quay đeo trên người màu vàng và đen vào đầu tháng này, theo một người mua sắm đã chia sẻ một bức ảnh với CNBC."Mặc dù chúng tôi không nói về các biện pháp an ninh cụ thể của mình, nhưng chúng tôi luôn xem xét công nghệ mới và sáng tạo được sử dụng trong toàn ngành bán lẻ", một phát ngôn viên của Walmart nói với CNBC. "Đây là chương trình thí điểm mà chúng tôi đang thử nghiệm tại một thị trường và chúng tôi sẽ đánh giá kết quả trước khi đưa ra bất kỳ quyết định dài hạn nào".Walmart, hãng tuyển dụng phi chính phủ lớn nhất tại Hoa Kỳ, đang thử nghiệm công nghệ này sau khi các nhà bán lẻ nhỏ hơn bắt đầu thử nghiệm camera đeo người tại các cửa hàng của họ như một cách để ngăn chặn trộm cắp. Camera đeo người và cảnh quay thu thập được thường được quảng cáo là một cách để ngăn chặn trộm cắp vặt, nhưng Walmart có ý định sử dụng công nghệ này để đảm bảo an toàn cho người lao động — không phải là một công cụ phòng ngừa mất mát, theo một người quen thuộc với chương trình này.⦿ ---- Tài tử Tom Cruise đã được trao tặng danh hiệu dân sự cao nhất của Hải quân Hoa Kỳ hôm thứ Ba vì "những đóng góp to lớn cho Hải quân và Thủy quân Lục chiến" với "Top Gun" và các bộ phim khác. Cruise, người đang làm việc tại Vương quốc Anh, đã được Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Carlos Del Toro trao tặng Giải thưởng Dịch vụ Công cộng Xuất sắc trong một buổi lễ tại Longcross Studios gần London.Nam diễn viên 62 tuổi cho biết ông tự hào khi nhận được "sự công nhận đặc biệt", kèm theo một huy chương và một giấy chứng nhận. "Top Gun", bộ phim ăn khách năm 1986 về những phi công chu3 lu75c thời Chiến tranh Lạnh, đã đưa Cruise trở thành một ngôi sao và thúc đẩy sự gia tăng trong việc nhập ngũ. Hải quân thậm chí còn lập các bàn tuyển nh trong rạp chiếu phim.⦿ ---- Quận Riverside: Cư dân ở Quận Riverside đã chụp được những luồng sáng bí ẩn trên bầu trời có thể là máy bay không người lái. Cư dân trên khắp quận đã báo cáo phát hiện ra các hệ thống máy bay không người lái (UAS), làm dấy lên mối lo ngại về việc ai đang điều khiển chúng và tại sao. Một cư dân ở Hemet đã báo cáo nhìn thấy ba máy bay không người lái vào khoảng 6 giờ chiều thứ Sáu.Cư dân Temecula Damon Angel cho biết anh đã nhìn thấy chúng vào ba đêm khác nhau trong suốt cả tuần. "Kích thước bằng một chiếc xe hơi", anh mô tả chúng. "Thật điên khùng. Đó là điều mà không nhiều người có thể tin được vì nó quá kỳ lạ. Nó có kích thước bằng một chiếc xe hơi". Anh nói với NBC4 rằng anh không nghi ngờ gì về những thiết bị đó."Tôi đã chơi với máy bay không người lái khi còn nhỏ và tôi đã có những chiếc hình vuông nhỏ xíu hoặc bất cứ thứ gì. "Nhưng những chiếc này không giống như vậy, chúng chỉ là những hình tam giác khổng lồ có đèn trên đó và im lặng tuyệt đối". Theo Angel, những chiếc máy bay không người lái mà anh nhìn thấy dường như chỉ bay xung quanh. Anh cho biết trong một lần nhìn thấy, anh thấy một chiếc bay từ tây bắc sang tây qua ngọn đồi Rancho.Sự gia tăng các vụ phát hiện máy bay không người lái khiến người Mỹ lo lắng khi các nhà lãnh đạo tiểu bang khác nhau kêu gọi sự hỗ trợ của liên bang. Thống đốc Maryland Larry Jogan cho biết ông đã thấy được máy bay không người lái bay lơ lửng trên nhà mình và Thống đốc New Jersey Phil Murphy đã viết một lá thư cho Tổng thống Joe Biden để yêu cầu sự hỗ trợ của liên bang trong việc điều tra nguồn gốc của các thiết bị.⦿ ---- Quận Cam: Bốn người đã phải nhập viện sau khi một chiếc xe buýt của Học khu Orange Unified và một chiếc SUV va chạm vào nhau ở Orange vào thứ Hai, The Orange County Register đưa tin. Cảnh sát đã được điều động đến hiện trường vụ tai nạn vào khoảng 3 giờ chiều tại khu 6000 của Đường Santiago Canyon Rd, phía tây Thư viện Canyons. Có hai trẻ em nằm trong số những người được đưa vào viện "vì lý do phòng ngừa". Hiện vẫn chưa biết có bao nhiêu học sinh trên xe hoặc xe nào đâm vào xe kia trước.⦿ ---- Bài này dịch theo Tạp chí Fortune. Đối với tất cả các cuộc tranh luận về giá trị của trường đại học ở Hoa Kỳ - và đặc biệt là nhóm trường ưu tú Ivy League - các gia đình giàu có nhất ở Hoa Kỳ vẫn muốn con cái họ theo học. Và nhưcó thể chứng thực, họ sẽ trả rất nhiều tiền để đưa con mình vào đó. Là cựu viên chức tuyển sinh và người phỏng vấn tuyển sinh tại Văn phòng Tuyển sinh Đại học Columbia, Nguyen hiện đang điều hành Ivy Link, một công ty chuẩn bị tư vấn cho các gia đình có giá trị tài sản ròng cao và cực cao trên toàn thế giới về việc tuyển sinh vào các trường đại học ưu tú, làm việc với con cái của họ ngay từ lớp 5 và đôi khi cho đến khi học xong sau đại học.Những gia đình này có thể trả từ 100.000 đến 750.000 đô la - và đôi khi còn nhiều hơn nữa - cho chuyên môn của Nguyen và các gia sư mà Nguyen thuê. Các dịch vụ chuyên biệt như luyện thi SAT hoặc ACT có thêm chi phí là 50.000 đô la và đôi khi lên tới 200.000 đô la; một số gia đình cũng trả tiền cho gia sư đi cùng họ đến và đi từ ngôi nhà thứ hai và các điểm đến nghỉ dưỡng của họ, hoặc cho thêm gia sư trong các lĩnh vực chuyên môn cụ thể."Các gia đình mà chúng tôi làm việc cũng rất hiểu biết. Họ không chỉ nhìn nhận mọi thứ theo năm tháng mà còn theo thập niên hoặc lâu hơn nữa", Nguyen nói với Fortune. "Vì vậy, chúng tôi bắt đầu tư vấn và làm việc với các gia đình và học sinh trẻ ngay từ đầu [mặc dù] không nghiêm ngặt như khi chúng tôi vào trung học. Nhưng chúng tôi bắt đầu gieo mầm thành công".Với số tiền của mình, các gia đình mong đợi kết quả. Hầu hết đều hướng đến mục tiêu được nhận vào 20 trường hàng đầu tại Hoa Kỳ và quốc tế: Harvard và Yale, Oxford và Trinity. Các trường không thuộc Ivy League tại Hoa Kỳ như Đại học Chicago, MIT và Stanford cũng rất được ưa chuộng. Tùy thuộc vào nhu cầu của họ, Nguyen cũng có thể giúp học sinh chuẩn bị để được nhận vào các trường nội trú ưu tú hoặc trường trung học tư thục tuyển chọn.Gia sư không chỉ dành riêng cho những người cực kỳ giàu có. Nhưng dịch vụ của Nguyen giống với kế hoạch toàn diện, dài hạn hơn là vài giờ trợ giúp với các phương trình toán học mỗi tuần.Các gia đình giàu có biết trò chơi tuyển sinh đại học khó khăn như thế nào, đó là lý do tại sao họ thuê Nguyen ngay từ đầu hành trình giáo dục của con mình. Làm việc với trẻ em trong độ tuổi trung học cơ sở, Nguyen tư vấn không chỉ về học thuật mà còn về các hoạt động ngoại khóa quan trọng. Tùy thuộc vào nơi gia đình muốn tuyển sinh, Nguyen sẽ tìm ra những con đường tốt nhất để học sinh của mình có tính cạnh tranh, cho dù đó là chơi một môn thể thao đồng đội, chơi một môn thể thao cá nhân, chơi một nhạc cụ, viết lách, v.v. Bằng cách theo dõi những gì hiệu quả ở các trường khác nhau theo từng năm, Nguyen giúp "giảm rủi ro" cho quá trình tuyển sinh cho các gia đình.Nguyen nhấn mạnh những gì anh ấy gọi là "các môn thể thao quý tộc". Đây là những hoạt động như thể thao cưỡi ngựa, đấu kiếm, chèo thuyền, bóng quần, v.v. Với tất cả các chuyến đi và kỹ năng chuyên môn mà chúng đòi hỏi, chúng rất tốn kém để chơi. Và một số trường đại học ưu tú thực sự tuyển sinh cho các môn thể thao này—hoặc có cựu sinh viên giàu có đang tìm kiếm thành viên mới cho câu lạc bộ chèo thuyền, ví dụ—giúp sinh viên có thêm lợi thế.Nguyen cho biết các gia đình tuyển dụng anh làm như vậy vì con cái họ cần nổi bật so với những thiếu niên khác ở trường trung học. Không ai trong số những sinh viên này có thành tích học tập kém, nhưng đây là một trò chơi so sánh—và những gia đình giàu có nhất làm việc chăm chỉ để có lợi thế hơn những người khác trong nhóm của họ. Họ đã quen với việc trả tiền cho các cố vấn chuyên gia. (Và may mắn thay đã chọn tuyển dụng Ivy Link thay vì đi theo con đường Varsity Blues đầy hối lộ.)"Đây là những sinh viên có thành tích cao, giống như các vận động viên có thành tích cao", anh nói. "Bạn sẽ không bao giờ thấy các vận động viên đến Thế vận hội mà không có huấn luyện viên. Tom Brady có một huấn luyện viên. Những sinh viên hoặc gia đình mà bạn nghĩ là không cần giúp đỡ, họ trả tiền cho các dịch vụ này để thúc đẩy họ hơn nữa".Nguyen nghĩ gì về những lời lẽ hoa mỹ gần đây, do một số người trong giới tinh hoa thúc đẩy, về việc đại học nói chung và bằng cấp Ivy League nói riêng có khả năng được đánh giá quá cao hoặc không cần thiết trong thị trường việc làm ngày nay?Những nơi như Harvard và Yale, "họ gọi điện và bảo đảm rằng những cựu sinh viên này sẽ hạnh phúc. Nhưng những gì tôi thấy, họ luôn đe dọa ngôi trường, ngôi trường cũ của họ", ông nói, ám chỉ đến phản ứng của một số cựu sinh viên trước những tranh cãi bao gồm các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine gần đây trong khuôn viên trường. "Nhưng khi đến lúc phải đưa ra quyết định, nếu bạn nhận được lời mời từ Harvard, thì rất khó để từ chối. Nhìn chung, họ vẫn rất muốn có những người ưu tú hàng đầu".Nguyen cũng nói, không chỉ là người Mỹ giàu có cạnh tranh để giành được suất tuyển sinh hạn chế mỗi năm. Rất nhiều sinh viên quốc tế vui vẻ giành suất của những người Mỹ không còn thấy giá trị nữa. "Cạnh tranh thực sự khốc liệt", ông nói.⦿ ---- Úc châu:đã cải trang thành người khuyết tật và sử dụng dung dịch có "mùi ớt" cùng súng điện tự chế để ăn cắp đồ trang sức đang cố gắng xóa nợ cho một tổ chức buôn ma túy. Tu Cam Thi Tran, 43 tuổi, ở Unley, đã ra hầu tòa tại Tòa án Quận Adelaide vào thứ Ba sau khi trước đó đã nhận tội về 10 tội danh liên quan đến trộm cắp cũng như tội sở hữu trái phép và không tuân thủ thỏa thuận tại ngoại.Khi tuyên án, Thẩm phán Emily Telfer đã dán nhãn hành vi phạm tội của Tran trong khoảng thời gian sáu tháng từ tháng 5 năm 2023 cho đến khi cô bị bắt vào ngày 7 tháng 11 năm 2023 là "trơ tráo". Tran đã đến tiệm The Classic Jewellers ở Gawler Place, tại CBD của Adelaide, "đeo kính râm, đội tóc giả, đội mũ rộng vành" và cầm theo một cây gậy. Thẩm phán Emily Telfer nói: "Bà đã nói với nhân viên bán hàng rằng bà bị mù, nói với cô ấy rằng bà đang tìm mua một chiếc vòng tay vàng 18 carat có dây chuyền phù hợp cho một người đàn ông. [Nhân viên bán hàng] để bà cầm đồ trang sức vì cô ấy tin rằng bà bị suy giảm thị lực và cô ấy đang cố gắng giúp bà. Bà đột nhiên xịt thứ gì đó trong chai đó vào mặt cô ấy, mắt cô ấy bắt đầu bỏng rát và cô ấy bị chất đó đốt."Thẩm phán Telfer cho biết Tran đã lấy "cả một khay đồ trang sức" trước khi chạy ra khỏi cửa hàng. Chủ cửa hàng đã chạy theo. "Bà lao vào anh ta và kích hoạt một khẩu súng điện mà bà mang theo, nhưng khẩu súng điện không bắn trúng anh ta," Thẩm phán nói. Tran có động cơ phạm tội để xóa nợ cho một tổ chức buôn bán ma túy."Vào tháng 10 năm 2022, bà đã vay 25.000 đô la từ một tổ chức buôn bán ma túy để trả khoản nợ mà đối tác khi đó của cô nợ từ mua hàng", Thẩm phán Telfer cho biết. "Số tiền ban đầu là 25.000 đô la đang nhanh chóng tích lũy lãi suất và bà đang phải vật lộn để đáp ứng các khoản thanh toán hàng tháng dự kiến… xe của bà đã bị tịch thu và con chó của bà đã bị lấy làm tài sản thế chấp để đảm bảo thanh toán khoản nợ. Bà đã được thông báo rằng khoản nợ sẽ được xóa hoàn toàn bằng cách trộm những sợi dây chuyền vàng đắt tiền nhất từ cửa hàng trang sức. Bà lo lắng về sự an toàn của gia đình và bà hiểu rằng các thành viên của tổ chức này biết nơi mẹ bạn sống."Tran đã bị kết án cho tất cả các tội danh là năm năm, bảy tháng và 18 ngày tù giam với thời gian không được ân xá là hai năm và tám tháng. Bản án được tính ngược lại từ khi Tran bị bắt vào ngày 7 tháng 11/2023, khiến cô đủ điều kiện để nộp đơn xin ân xá vào tháng 7/2026.⦿ ---- Bản tin sau đây được VB dịch theo báo Stuff, ấn bản 16/12/2024, nhan đề "Prime Minister: Vietnamese ambassador should answer questions on indecent assault case".Thủ tướng Christopher Luxon cho biết đại sứ Việt Nam tại New Zealand phải lên tiếng về các thành viên của Bộ Công an Việt Nam đã sàm sỡ hai phụ nữ ở Wellington. Một nhóm từ Bộ Công an Việt Nam đang có chuyến thăm chính thức đến Cao đẳng Cảnh sát ở Porirua khi vụ tấn công khiếm nhã xảy ra ở một nhà hàng Việt Nam tên là Sài Gòn, ở Willis.Sau khi phục vụ bữa tối cho sáu người đàn ông và hai người phụ nữ, nữ sinh viên Alison Cook cho biết cô được mời uống rượu và hát karaoke với họ trong một phòng riêng ở phía sau nhà hàng. Vào khuya, 2 quan chức bắt đầu đổ rượu vào cổ họng cô. Khi cô say, hai người đàn ông đã sàm sỡ cô, cô nói. Mông và ngực cô bị sờ mó, và cô bị đẩy vào tường. Cô bị một vết cắt không rõ nguyên nhân ở núm vú.Báo Stuff đã nhiều lần đặt câu hỏi với đại sứ quán Việt Nam, nhưng không được trả lời. Sau khi Cảnh sát New Zealand tuyên bố "chắc chắn hai người phụ nữ này đã bị hai người đàn ông tấn công tình dục khi đang làm việc", vụ này đã trở thành tiêu đề trên các báo quốc tế, bao gồm cả ở Việt Nam. Hai quan chức VN đã rời khỏi New Zealand trước khi các thám tử Wellington xác định được danh tính của họ. Cảnh sát cho biết nếu họ vẫn ở lại đất nước này, họ sẽ bị buộc tội.Do không có phản hồi từ đại sứ quán Việt Nam, nên không rõ liệu các viên chức này có còn làm việc cho Bộ Công an Việt Nam hay không. Người ta không biết liệu những người đàn ông này có phải chịu bất kỳ hậu quả nào cho hành động của họ ở nước ngoài hay không.Cô Cook cho biết các thám tử đã nói với cô vào tháng 4 rằng ngoài việc chia sẻ mối quan ngại của họ với đại sứ quán Việt Nam, họ không thể làm gì hơn nữa. Cô và đồng nghiệp của cô "phải đối mặt với chấn thương, đau buồn và cảm giác bất lực trong suốt cuộc đời", trong khi các viên chức có khả năng sẽ thoát tội vì tội tấn công.Sau khi Cook chia sẻ kinh nghiệm của mình với Stuff, cảnh sát trưởng Richard Chambers cho biết nhóm của ông sẽ tiếp tục giải quyết vụ án. Cook cho biết việc đại sứ không phản hồi cho thấy chính phủ Việt Nam "không coi trọng các vụ tấn công tình dục".Tại một cuộc họp báo hôm thứ Ba, Christopher Luxon cũng được hỏi về sự im lặng của đại sứ Việt Nam Nguyễn Văn Trung. Thủ tướng cho rằng đại sứ nên công khai với công chúng về vụ việc. Về vụ tấn công khiếm nhã, Luxon cho biết mọi người đến thăm New Zealand đều phải "hành xử theo luật pháp của chúng tôi". Ông nhắc lại rằng các quan chức cảnh sát New Zealand đang làm việc với các đối tác Việt Nam của họ để tìm ra "một giải pháp".Tháng trước, một quan chức Việt Nam khác đã phải ra hầu tòa ở Chile sau khi bị bắt vì tội tấn công tình dục một công dân địa phương, theo đài truyền hình công cộng Chile TVN.Stuff lần đầu tiên liên hệ với đại sứ quán Việt Nam tại Wellington cách đây một tuần, để hỏi về vụ ở tiệm ăn "Saigon on Willis Wellington Restaurant & Bar". Sáng hôm 16/12/2024, một viên chức tại quầy lễ tân cho biết đại sứ không có mặt. Văn Trung đang tham dự một sự kiện riêng tư và viên chức này không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Ông cho biết không có ai khác có thể phát biểu, vì ông là người duy nhất tại đại sứ quán VN.

Hình trên là trang báo Stuff.

.

⦿ ---- HỎI 1: Gần 75% thanh thiếu niên Úc bị trầm cảm hoặc lo âu?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Gần 75% thanh thiếu niên Úc bị trầm cảm hoặc lo âu. Theo một nghiên cứu mới, gần ba phần tư thanh thiếu niên ở Úc bị các triệu chứng trầm cảm hoặc lo âu đáng kể về mặt lâm sàng, hầu hết là mãn tính. Và các chiến lược phòng ngừa bên ngoài phòng khám của chúng ta là rất cần thiết để giải quyết vấn đề sức khỏe cộng đồng đáng kể này mà quốc gia đang phải đối mặt.

.

Nghiên cứu do Viện nghiên cứu trẻ em Murdoch (MCRI) dẫn đầu và được công bố trên tạp chí The Lancet Psychiatry, phát hiện ra rằng các vấn đề sức khỏe tâm thần thường là mãn tính với 64 phần trăm báo cáo các triệu chứng ba lần trở lên trong những năm tháng vị thành niên của họ.

Chi tiết:

https://www.news-medical.net/news/20241217/Study-Nearly-7525-of-Australian-adolescents-experience-depression-or-anxiety.aspx

.

⦿ ---- HỎI 2: Trí thông minh và phản ứng nhanh của tài xết taxi và xe cấp cứu giúp họ thoát khỏi bệnh lãng trí cuối đời?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Tài xế taxi và xe cứu thương cần phải có trí thông minh nhanh nhạy và phản xạ nhanh nhẹn để vượt qua dòng xe cộ một cách hiệu quả. Theo một nghiên cứu mới được công bố hôm thứ Hai trên tạp chí BMJ, thì những đặc điểm này cũng có thể bảo vệ họ khỏi bệnh Alzheimer.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2024/12/17/taxi-ambulance-drivers-less-vulnerable-alzheimers/7801734444961/

.

.