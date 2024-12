Sau trận động đất mạnh 7,3 độ richter tấn công Vanuatu là cảnh báo sóng thần.

.

- Động đất Vanuatu 7,3 độ: sụp đổ khu nhà sứ quán Mỹ, Pháp, Anh, Úc...

- Tình báo Ukraine ám sát Trung tướng Nga Igor Kirillov (Tư lệnh binh chủng hạt nhân, sinh học và hóa học Nga). Nga thề sẽ trả thù dữ dội. Lời Trump hứa hòa bình Ukraine trong 24 giờ khó thành.

- Tòa New York: Trump là tội phạm, không xóa tội được cho dù đã đắc cử Tổng Thống.

- Trump đệ đơn kiện tờ Des Moines Register và công ty thăm dò ý kiến ​​J. Ann Selzer: thăm dò dỏm, can thiệp bầu cử

- Trump lại chửi mắng bà Chrystia Freeland (khi bà vừa từ chức Bộ trưởng Tài chính Canada, gọi Thủ Tướng Canada là Thống Đốc

- Trump thú nhận không thể có hòa bình giữa Ukraine và Nga trong 24 giờ, nhưng vẫn có thể tìm được hòa bình.

- Trump: Thổ Nhĩ Kỳ đứng sau vụ kháng chiến Hồi Giáo toàn thắng ở Syria

- Trump: SoftBank Corp. sẽ đầu tư 100 tỷ đô vào Mỹ, tạo ra "tối thiểu 100.000 việc làm cho người Mỹ"

- Trump thú nhận muốn có Chủ tịch TQ Tập Cận Bình tại lễ nhậm chức tổng thống nhưng vẫn chưa nói chuyện với ông Tập về điều đó.

- Trump: có chỗ nồng ấm trong tim tôi cho TikTok

- Cậu Donald Trump Jr. và cô Bettina Anderson công khai mối tình, sau khi Kimberly Guilfoyle (vị hôn thê của Trump Jr.) được cử vào ghế Đại sứ Mỹ ở Hy Lạp

- Cựu mật báo viên FBI Alexander Smirnov đã nhận tội nói dối (vu khống 2 cha con Biden nhận tiền hối lộ của Ukraine)

- TQ điều tra các thỏa thuận công nghệ của Mỹ

- Ủy ban Châu Âu kiện TikTok vì nghi ngờ can thiệp bầu cử Châu Âu

- Nga: tình báo quốc tế loan tin vịt rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã chết.

- Israel: kiểm soát an ninh tương lai đối với Gaza

- Đạo diễn Michael Moore: Phải lên án kẻ sát nhân, nhưng giới bảo hiểm y tế lại không tử tế gì.

- Google triển khai công cụ trí tuệ nhân tạo tạo hình Whisk mới tại Hoa Kỳ.

- Đài Loan chia buồn với chính phủ Pháp và cam kết quyên góp 250.000 euro để cứu trợ sau khi Bão Chido tàn phá làm chết gần 1.000 người.

- Wisconsin: nữ sinh 17 tuổi xả súng, bắn bị thương 6 người, rồi tự sát

- California: nổ súng, 1 người đã nhập viện

- Có tới 13 quận tại California có thị trường nhà suy giảm. Nặng nhất là quận Riverside và El Dorado

- California: nữ cảnh sát bị bắt vì dọa bắn vào các nhân viên thức ăn nhanh vì khoai tây chiên bị mất trong đơn hàng

- California: thuyền chở 20 người bị lật, ít nhất 4 người, bao gồm cả trẻ em, đã được cứu và đưa đến bệnh viện

- California: 1 xe hơi tông cửa kính phòng tập thể dục 24 Hour Fitness, xe phóng xuống hồ bơi

- Quận Cam: ghi danh ứng cử chức Thượng nghị sĩ tiểu bang (mà Janet Nguyen bỏ trống) sẽ từ ngày 19/12/2024 đến ngày 2 tháng 1/2025.

- HỎI 1: Tập thể dục mạnh vài phút trong vài lần mỗi ngày, sẽ giảm 1/2 rủi ro bệnh tim mạch? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Nhiều phụ huynh dùng quà để hối lộ con, để con cư xử tốt hơn? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-17/12/2024) ⦿ ---- Các cơ quan quản lý chống độc quyền của Trung Quốc sẽ tăng cường điều tra các thỏa thuận công nghệ của Hoa Kỳ để ứng phó với các hạn chế xuất khẩu ngày càng gia tăng của Hoa Kỳ, theo báo The Information đưa tin hôm thứ Ba trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này.

.

Theo báo cáo, sau cuộc điều tra gần đây về việc Nvidia mua lại Mellanox Technologies vào năm 2020, Bắc Kinh được cho là đang cân nhắc xem xét các giao dịch quan trọng khác, bao gồm cả việc Synopsys mua lại Ansys trị giá 35 tỷ đô la. Báo cáo hôm nay, Thứ Ba 17/12/2024, cho biết thêm rằng SAMR (State Administration for Market Regulation: Sở Điều Hợp Thị Trường của TQ) cũng đang xem xét lại các vụ sáp nhập trước đây, chẳng hạn như các thỏa thuận của Coherent liên quan đến Finisar, với lý do có khả năng vi phạm các điều khoản phê duyệt.

.

Một trong những nguồn tin lưu ý rằng việc các cuộc điều tra bổ sung có được công bố chính thức hay không sẽ phụ thuộc vào mức độ căng thẳng leo thang với chính quyền Trump sắp tới. Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ Trump đã đe dọa sẽ áp thuế quan đáng kể đối với Trung Quốc sau khi ông nhậm chức.

.

⦿ ---- Ủy ban Châu Âu đã công bố hôm thứ Ba rằng họ đã mở các thủ tục chính thức chống lại TikTok vì nghi ngờ nền tảng truyền thông xã hội này đã vi phạm Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) liên quan đến việc đánh giá và ngăn ngừa rủi ro hệ thống liên quan đến bầu cử, "đặc biệt là trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống Romania gần đây vào ngày 24 tháng 11".

.

Các thủ tục sẽ liên quan đến việc quản lý các rủi ro liên quan đến bầu cử liên quan đến hệ thống đề xuất của TikTok và các chính sách của TikTok về quảng cáo chính trị và nội dung chính trị được tài trợ. Ủy ban Châu Âu đã quyết định mở cuộc điều tra sau khi nhận được thông tin từ chính quyền Romania và các báo cáo của bên thứ ba. Các thủ tục chính thức không có thời hạn pháp lý do DSA áp đặt và chúng cho phép Ủy ban yêu cầu TikTok cung cấp thêm thông tin và giám sát các hành động và thuật toán của TikTok.

.

"Chúng ta phải bảo vệ nền dân chủ của mình khỏi mọi hình thức can thiệp của nước ngoài. Bất cứ khi nào chúng ta nghi ngờ có sự can thiệp như vậy, đặc biệt là trong các cuộc bầu cử, chúng ta phải hành động nhanh chóng và kiên quyết", Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho biết.

.

⦿ ---- Động đất 7,3 độ: Hệ thống cảnh báo sóng thần Hoa Kỳ đã ban hành cảnh báo sóng thần cho Vanuatu và các đảo Thái Bình Dương khác, bao gồm Fiji, Kiribati, New Caledonia, Papua New Guinea, Quần đảo Solomon và Tuvalu sau trận động đất mạnh 7,3 độ richter tấn công Vanuatu. Có ít nhất một người đã thiệt mạng sau khi trận động đất mạnh 7,3 độ richter tấn công hòn đảo chính Vanuatu ở Nam Thái Bình Dương vào thứ Ba, gây ra lở đất, sập nhà và cắt đứt nguồn điện và thông tin liên lạc.

.

Các bức ảnh của AFP cho thấy tầng trệt của một khối bê tông bốn tầng ở Port Vila -- nơi các phái bộ ngoại giao Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Úc và New Zealand sử dụng -- đã bị san phẳng. Hai nước cho biết nhân viên đại sứ quán Hoa Kỳ và Pháp đều an toàn. Hoa Kỳ đã đóng cửa đại sứ quán cho đến khi có thông báo mới. Pháp cho biết cơ sở phái bộ của họ đã "bị phá hủy".

.

"Có người trong các tòa nhà trong thị trấn. Có nhiều xác chết ở đó khi chúng tôi đi ngang qua", cư dân Michael Thompson nói với AFP qua điện thoại vệ tinh sau khi đăng hình ảnh về vụ phá hủy lên mạng xã hội. Một trận lở đất trên một con đường đã phủ lên một chiếc xe buýt, ông nói, "vì vậy rõ ràng là có một số người chết ở đó".

.

Một nhà báo có trụ sở tại thủ đô Port Vila, nói với BBC rằng ông đã chứng kiến ​​"một số người bị thương nghiêm trọng" tại một trạm phân loại bên ngoài phòng cấp cứu của Bệnh viện Trung tâm Vila và cảnh sát đã xác nhận một trường hợp tử vong. Phóng viên Dan McGarry cho biết ông tin rằng trận động đất này là trận động đất mạnh nhất "trong hơn 20 năm" và ông dự kiến ​​số người chết sẽ tăng lên. "Các dịch vụ khẩn cấp sẽ bận rộn trong một thời gian. Chúng tôi có trang thiết bị và khả năng hạn chế ở đây [tại Vanuatu]", ông nói.

.

.

Các cảnh quay lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều người bị thương nằm trên cáng chờ điều trị bên ngoài bệnh viện, trong khi nhiều người khác đến bằng xe tải sàn phẳng hoặc được những người khác khiêng, và nhân viên cứu hộ đang cố gắng tiếp cận các tòa nhà bị sập và các phương tiện bị đè bẹp bên dưới các tòa nhà.

.

Khu ngoại giao của Port Vila trên đảo Efate bị ảnh hưởng nặng nề khi Đại sứ quán Hoa Kỳ tại đó báo cáo trong một bài đăng trên X rằng khu phức hợp của họ "chịu thiệt hại đáng kể" nhưng nhân viên đã có thể sơ tán và tất cả nhân viên đều "an toàn và được tính đến". Tuy nhiên, thiệt hại đã buộc phải đóng cửa đại sứ quán cho đến khi có thông báo mới.





.

Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ xác nhận trận động đất hôm thứ Ba có cường độ 7,3 độ richter với tâm chấn nằm cách Port Vila 18 dặm về phía tây ở độ sâu 35,5 dặm. Vanuatu, với dân số 280.000 người trải rộng trên 80 hòn đảo, rất dễ xảy ra động đất vì nằm trên cái gọi là Vành đai lửa, vòng cung đứt gãy kiến ​​tạo bao quanh hầu hết Thái Bình Dương, nơi hoạt động địa chấn và phun trào núi lửa xảy ra hàng ngày.

.

.

⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố hôm thứ Ba rằng các cơ quan tình báo nước ngoài đứng sau các báo cáo sai sự thật tuyên bố rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã chết. Phát biểu trên Kênh Một (Channel One), Zakharova mô tả vụ việc là "tin giả cổ điển", đồng thời nói thêm rằng đằng sau chúng là "các cơ quan liên quan của các quốc gia quan tâm đến tình trạng hỗn loạn trên lãnh thổ Syria". Theo Zakharova, mục tiêu là "giải quyết một số vấn đề cụ thể của riêng họ thông qua những tin tức này".

.

⦿ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố hôm thứ Ba rằng sau thất bại của Hamas, Israel có ý định duy trì "kiểm soát an ninh" đối với Dải Gaza, đảm bảo "tự do hành động hoàn toàn" trong lãnh thổ này. "Chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ tổ chức khủng bố nào chống lại cộng đồng Israel và công dân Israel từ Gaza. Chúng tôi sẽ không cho phép thực tế quay trở lại trước ngày 7 tháng 10/2023", Katz viết trong một bài đăng trên X. Bộ trưởng Quốc phòng trước đó đã lưu ý rằng một thỏa thuận giữa Israel và Hamas là "có thể" bao gồm việc thả tất cả các con tin khỏi vùng đất Palestine này.

.

⦿ ---- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã cam kết vào thứ Ba rằng Ukraine sẽ phải trả giá cho vụ nổ khiến Trung tướng Nga Igor Kirillov, người phụ trách lực lượng phòng thủ hạt nhân, sinh học và hóa học, thiệt mạng tại Moscow. "Bọn phát xít Bandera, bao gồm cả giới lãnh đạo quân sự-chính trị cấp cao của đất nước đang biến mất, sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt không thể tránh khỏi", Medvedev cho biết trong một bức điện chia buồn.

.

Trước đó, một nguồn tin đã nói với tờ Kyiv Independent rằng Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã chuẩn bị và thực hiện vụ tấn công khiến Kirillov thiệt mạng, sau khi buộc tội ông này sử dụng vũ khí hóa học bị cấm ở Ukraine. Các nguồn tin cho biết với Hãng thông tấn Tass rằng thiết bị nổ giết chết Trung tướng Nga Igor Kirillov hôm thứ Ba được cho là đã được kích nổ "từ xa".

.

Cũng nên ghi nhận rằng Tổng Thống đắc cử Donald Trump tuần qua đã công khai kêu gọi chính phủ Ukraine đừng tấn công vào nội địa Nga, vì như thế sẽ khó tìm được hòa bình. Thực tế, không dễ tìm cơ hội để ám sát một Trung tướng Nga và hằn là đã theo dõi và lên kế hoạch từ nhiều tháng. Như thế, chuyện Trump hứa là sẽ có hòa bình Ukraine trong 24 giờ đang tới một bước ngoặt mới.

.

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã đệ đơn kiện tờ Des Moines Register và công ty thăm dò ý kiến ​​J. Ann Selzer, cáo buộc gian lận và can thiệp bầu cử trong cuộc thăm dò trước bầu cử cho thấy Kamala Harris dẫn trước ở Iowa, theo Fox News đưa tin.

.

Được công bố chỉ ba ngày trước cuộc bỏ phiếu năm 2024, cuộc khảo sát cho thấy Phó Tổng thống Kamala Harris dẫn trước Trump ba điểm, nhưng Trump đã giành chiến thắng ở tiểu bang này với hơn 13 điểm. Nhóm luật sư của Trump lập luận rằng cuộc thăm dò đã trình bày sai lệch tình cảm của cử tri, gọi đó là nỗ lực "bị thao túng" để thúc đẩy Harris và đánh lừa công chúng. Họ chỉ trích danh tiếng về tính chính xác của Selzer, cáo buộc vụ việc này nhằm tạo ra "lời kể sai sự thật" về sự tất yếu của bà và gây sức ép buộc chiến dịch tranh cử của Trump phải chuyển hướng tiền một cách không cần thiết.

.

⦿ ---- Trump lại chửi mắng một phụ nữ Canada. Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump cho biết cựu Bộ trưởng Tài chính Canada Chrystia Freeland, người đã từ chức vào thứ Hai, "sẽ không được nhớ đến". Trump viết trên Truth Social: "Toàn thể Canada sửng sốt khi Bộ trưởng Tài chính từ chức hoặc bị Thống đốc Justin Trudeau sa thải khỏi vị trí của mình", Trump viết trên Truth Social. Freeland cho biết bà từ chức sau cuộc họp với Trudeau vào thứ Sáu, trong đó ông đã yêu cầu bà đảm nhiệm một vị trí khác. (GHI CHÚ: Trump cố ý viết "Governor Justin Trudeau" [Thống Đốc Justin Trudeau] trong khi chức vụ thật của Trudeau là "Prime Minister" [Thủ Tướng].)

.

"Hành vi của bà ấy [Freeland] hoàn toàn độc hại và hoàn toàn không có lợi cho việc thực hiện các thỏa thuận có lợi cho những công dân Canada đang rất bất mãn", Trump nói về Freeland trong bài đăng của mình.

.

⦿ ---- Phán quyết của Tòa hôm Thứ Hai 16/12/2024: Trump là tội phạm, không xóa tội được cho dù đã đắc cử Tổng Thống. Một thẩm phán New York đã duy trì phán quyết của bồi thẩm đoàn, theo đó Tổng thống đắc cử Trump là tội phạm, phán quyết rằng bản án trong vụ án tiền bịt miệng vẫn có giá trị pháp lý bất kể Tòa án Tối cao cho quyền miễn truy tố đối với hành vi tổng thống.

.

Phán quyết của thẩm phán Juan Merchan được đưa ra ngay sau chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống của Trump trước Phó Tổng thống Harris, khi cử tri chọn đưa Trump trở lại Bạch Ốc bất chấp nhiều năm gặp nguy hiểm về mặt pháp lý. Thẩm phán vẫn chưa ra phán quyết về nỗ lực của Trump nhằm hủy bỏ hoàn toàn vụ kiện sau khi ông đã là tổng thống đắc cử.

.

Các luật sư của Trump cho rằng các công tố viên New York đã đưa ra bằng chứng trong phiên tòa kéo dài bảy tuần của ông được bảo vệ bởi học thuyết miễn truy tố của tổng thống của Tòa án Tối cao. "Các bằng chứng liên quan đến các khiếu nại được lưu giữ hoàn toàn liên quan đến hành vi không chính thức và do đó, không được bảo vệ quyền miễn trừ", Merchan viết trong phán quyết của mình. (Ghi chú: Tòa án Tối cao cho Tổng Thống quyền miễn truy tố đối với hành vi trong cương vị Tổng Thống, nhưng Thẩm phán New York viết rằng chuyện Trump gian dâm với phụ nữ và giả giấy tờ kinh doanh để chi tiền bịt miệng cô thì không nằm trong công việc Tổng Thống.)

.

Sau phiên tòa, tòa án cấp cao [của New York] đã ra phán quyết rằng các cựu tổng thống được hưởng quyền miễn trừ tuyệt đối khỏi việc truy tố hình sự vì thực hiện các quyền hiến định cốt lõi và ít nhất là quyền miễn trừ được cho là đối với các hành vi chính thức khác. Hành vi không chính thức có thể bị truy tố, nhưng bồi thẩm đoàn không thể chất vấn động cơ đằng sau quyết định của tổng thống, theo tòa án cho biết.

.

Biện Lý quận Manhattan Alvin Bragg (D) thúc giục thẩm phán bác bỏ lập luận của Trump, lập luận rằng không có bằng chứng nào được trình lên bồi thẩm đoàn được bảo vệ, và ngay cả khi có, nó cũng không đáng kể so với "bằng chứng áp đảo khác về tội lỗi của bị cáo".

.

Thẩm phán Merchan đồng ý, nhận thấy rằng không có bằng chứng nào bị thách thức được bảo vệ. Ngay cả khi quyền miễn trừ được mở rộng đến bằng chứng đang được xem xét, Merchan viết rằng ông "vẫn sẽ thấy rằng việc Người dân sử dụng những hành vi này làm bằng chứng về hành vi cá nhân rõ ràng là làm giả hồ sơ kinh doanh không gây nguy cơ xâm phạm thẩm quyền và chức năng của Cơ quan hành pháp, một kết luận được hỗ trợ đầy đủ bởi bằng chứng không liên quan đến động cơ".

.

Trump đã bị kết án về 34 tội danh làm giả hồ sơ kinh doanh liên quan đến khoản tiền bịt miệng trị giá 130.000 đô la cho nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 để che giấu một mối quan hệ ngoài luồng, điều mà ông Trump đã phủ nhận. Các công tố viên tại văn phòng Biện Lý quận đã mô tả kế hoạch này như một nỗ lực nhằm tác động bất hợp pháp đến kết quả bầu cử 2016.

.

Vụ án tiền bịt miệng ở New York là vụ truy tố hình sự đầu tiên đối với một cựu tổng thống và là vụ duy nhất được đưa ra xét xử. Trump đã lập luận riêng rằng chiến thắng tại Bạch Ốc của ông buộc phải bác bỏ phán quyết của bồi thẩm đoàn và toàn bộ vụ án. Biện Lý quận Manhattan Alvin Bragg (D) đã phản đối, thay vào đó đưa ra các giải pháp thay thế như đóng băng các thủ tục trong nhiệm kỳ của Trump.

.

Thẩm phán vẫn chưa đưa ra phán quyết về vấn đề đó. Steven Cheung, người phát ngôn của Trump và giám đốc truyền thông Bạch Ốc sắp tới, cho biết trong một tuyên bố: "Quyết định hôm nay của thẩm phán Merchan, người có mâu thuẫn sâu sắc trong cuộc săn lùng phù thủy của DA Manhattan là hành vi vi phạm trực tiếp quyết định của Tòa án Tối cao về quyền miễn trừ và các học thuyết lâu đời khác."

.

Văn phòng của Biện Lý Bragg từ chối bình luận về phán quyết này. Trong một lá thư riêng, Thẩm phán Merchan tiết lộ rằng Trump cũng đã gửi một lá thư vào ngày 3 tháng 12 cáo buộc hành vi sai trái của bồi thẩm đoàn. Thẩm phán cung cấp thông tin chi tiết ít ỏi nhưng cho biết vấn đề này sẽ được Tòa công khai sau khi bôi đen các đoạn cần giữ bí mật.

.

⦿ ---- Trump thú nhận không thể có hòa bình giữa Ukraine và Nga trong 24 giờ, nhưng vẫn có thể tìm được hòa bình. Tổng thống đắc cử Trump hôm thứ Hai bày tỏ sự tự tin rằng ông có thể giải quyết cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nhưng cũng nhấn mạnh rằng cuộc chiến này sẽ khó khăn và có thể khó giải quyết hơn cuộc xung đột giữa Israel và nhóm chiến binh Palestine Hamas ở Gaza. Phát biểu tại một cuộc họp báo bất ngờ ở Florida, Trump gọi cuộc chiến ở Ukraine là "cuộc tàn sát" và nhấn mạnh rằng nó phải chấm dứt, nhưng ông thừa nhận những thách thức của nó lần đầu tiên trong những phát biểu chi tiết.

.

Ông cho biết cuộc xung đột Trung Đông giữa Israel và Hamas sẽ ở "vị trí tốt" khi ông nhậm chức lần đầu tiên, nhưng ông do dự về Nga và Ukraine. "Tôi nghĩ rằng thực sự khó khăn hơn sẽ là tình hình Nga-Ukraine", Trump nói. "Tôi thấy điều đó khó khăn hơn". Trump lưu ý đến sự phức tạp của cuộc chiến, trích dẫn quân đội Bắc Hàn chiến đấu cùng với lực lượng Nga chống lại Ukraine.

.

Ông cũng cho biết ông phản đối động thái của chính quyền Biden vào tháng trước cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa để bắn sâu vào đất Nga. Trump cho rằng ông có thể đảo ngược lệnh cho phép tấn công tầm xa (mà Biden cho phép Ukraine sử dụng Hệ thống tên lửa chiến thuật tầm xa của quân đội (ATACMS) để chống lại các vị trí xa của Nga).

.

Lời cam kết chấm dứt chiến tranh của Trump đã làm dấy lên lo ngại rằng ông có thể nhượng lại lãnh thổ ở miền đông Ukraine cho Nga, nhưng Trump đã từ chối cung cấp thông tin chi tiết về kế hoạch chấm dứt xung đột của mình.

.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ám chỉ rằng ông sẽ sẵn sàng từ bỏ lãnh thổ ngay bây giờ để đổi lấy tư cách thành viên NATO, nhưng điều đó có thể không được Tổng thống Nga Vladimir Putin chấp thuận. Trump đã cam kết trong chiến dịch tranh cử rằng sẽ chấm dứt chiến tranh ở Ukraine vào thời điểm ông nhậm chức. Đôi khi cũng tuyên bố rằng ông sẽ chấm dứt chiến tranh trong vòng 24 giờ.

.

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump cho biết hôm thứ Hai rằng ông tin rằng Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đứng sau các sự kiện gần đây ở Syria dẫn đến sự sụp đổ của chế độ cựu Tổng thống Bashar al-Assad và mô tả đó là một "cuộc tiếp quản không thân thiện".

.

"Không ai biết bên kia là ai", Trump nói về những diễn biến gần đây ở quốc gia bị chiến tranh tàn phá này, ông tiếp tục: "Nhưng tôi biết, Thổ Nhĩ Kỳ. Ông ấy [Erdogan] là một người rất thông minh, họ đã muốn điều đó trong hàng nghìn năm và ông ấy đã đạt được. Những người đã tham gia đều do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát và điều đó không sao cả, đó là một cách khác để chiến đấu".

.

Trump tuyên bố thêm rằng ông không muốn bất kỳ quân đội Hoa Kỳ nào thiệt mạng ở Syria nhưng kết luận rằng "không ai biết" kết quả của các cuộc xung đột ở Trung Đông sẽ như thế nào.

.

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã tuyên bố vào thứ Hai rằng SoftBank Corp. sẽ đầu tư 100 tỷ đô la vào Hoa Kỳ và tạo ra "tối thiểu 100.000 việc làm cho người Mỹ" đồng thời nói thêm rằng thỏa thuận này đạt được là nhờ sự lạc quan của công ty dựa trên chiến thắng trong cuộc bầu cử của ông.

.

Trước đó, Trump đã gặp CEO SoftBank Masayoshi Son và chính thức xác nhận các báo cáo trước đó về kế hoạch đầu tư lớn của công ty vào Hoa Kỳ tại một cuộc họp báo chung tại Mar-a-Lago. "Khoản đầu tư mang tính lịch sử này là minh chứng to lớn cho sự tự tin vào tương lai của nước Mỹ", Trump cho biết, đồng thời nói thêm rằng "sẽ giúp trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới nổi được xây dựng, tạo ra và phát triển ngay tại Hoa Kỳ". Bình luận về thỏa thuận này, Masayoshi ca ngợi cuộc bầu cử của Trump, nói rằng nó sẽ giúp phát triển nền kinh tế Hoa Kỳ.

.

⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump cho biết hôm thứ Hai rằng ông muốn có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ nhậm chức tổng thống của mình vào tháng 1 năm sau nhưng vẫn chưa nói chuyện với ông Tập về điều đó.

