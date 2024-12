- Báo WSJ: kinh tế VN sẽ bầm dập vì chính sách mới của Trump (VN đang cung cấp 1/3 giày thể thao, 1/2 giường gỗ và bàn ăn, và 1/4 pin mặt trời mà Mỹ nhập khẩu). - Sinh viên VN du học ở Mỹ chú ý: các đại học Mỹ gọi SV vào trường trước ngày Trump nhậm chức - RFA: Dự án 88: Lo sợ cách mạng màu, Chính phủ ra Nghị định 126 bóp nghẹt hơn quyền lập hội.

Hình trên: trong nhà máy dệt may ở VN. Báo WSJ: kinh tế VN sẽ bầm dập vì chính sách mới của Trump (VN đang cung cấp 1/3 giày thể thao, 1/2 giường gỗ và bàn ăn, và 1/4 pin mặt trời mà Mỹ nhập khẩu).

- Nhật Bản: SoftBank Corp. sẽ đầu tư 100 tỷ đô vào Mỹ, sẽ tạo ra 100.000 việc làm tại Mỹ, tập trung vào trí tuệ nhân tạo.

- Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mitt Romney: đại diện Cộng Hòa ứng cử Tổng Thống 2028 nhiều phần sẽ là JD Vance; Đảng Dân Chủ thua vì ưa bàn văn hóa, không bàn kinh tế.

- Pete Hegseth sẽ cho người phụ nữ cáo buộc ông tấn công sex ra khỏi thương lượng mật để cô có quyền kể lại. Hegseth đã chi tiền để cô im lặng.

- Anh cho bán công ty mẹ của Bưu điện Anh

- Ủy ban châu Âu kiện Anh vì công dân Liên Âu bị hạn chế đi lại ở Anh

- Putin: có thể có bước ngoặt ở mặt trận Ukraine, vì quân Nga vẫn tiến đều

- Putin: lo ngại vì Mỹ phát triển và bố trí tên lửa, leo thang căng thẳng vũ khí toàn cầu.

- Nga: hiện tại không có đàm phán nào với Ukraine.

- Quân đội Ukraine: đã giết và làm bị thương 30 lính Bắc Hàn ở khu vực Kursk của Nga.

- Tổng thống Syria bị lật đổ Bashar al-Assad từ Nga nói: không hề có ý chạy trốn, giờ chót Nga bảo chịu thua mới di tản

- Nhật Bản: được cảnh báo cần tiếp nhận thêm người nhập cư để đưa kinh tế Nhật trở lại thời kỳ hoàng kim

- Đài Loan: Người lao động di cư biểu tình, xin chính phủ ra luật bảo vệ

- Úc châu: trận bóng đá nữ giữa Úc và Đài Loan, 2 người phất cờ Đài Loan, bị đuổi.

- YouTube TV tăng giá, lên 82,99 đô/tháng

- Boston: phóng máy bay không người lái gần sân bay, 2 người bị bắt, người thứ ba chạy thoát

- Thế giới: Nhiều lễ hội Ông Già Noel tưng bừng

- Phí thấu chi (Overdraft fees) sẽ giảm từ năm tới

- Quận Cam: xe hơi xuống biển, người lái được cứu kịp

- San Diego: Một người bị 3 con chó mình nuôi cắn chết

- Quận Cam: bọn trộm giả giao hàng đánh cắp 41 hộp sản phẩm từ một kho hàng của Planet Beauty trị giá 80.000 đô

- HỎI 1: Con gái đầu lòng có xu hướng trưởng thành sớm hơn, cho phép chúng giúp mẹ nuôi dạy các em nhỏ hơn? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Nghiện thuốc gây nghiện opiods sẽ bị thay đổi não bộ? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-16/12/2024) ⦿ ---- Việt Nam chuẩn bị thê thảm vì Trump, theo bản tin trên Wall Street Journal sáng nay, Thứ Hai 16/12/2024. Việt Nam đã tìm thấy điểm ngọt ngào trong nền kinh tế toàn cầu trong cuộc chiến thương mại đầu tiên của Tổng thống đắc cử Donald Trump với Bắc Kinh: nằm ngay giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. VN lúc đó đã trở thành nam châm thu hút các nhà sản xuất Trung Quốc đang tìm kiếm cơ sở sản xuất để vận chuyển hàng hóa của họ đến Hoa Kỳ mà không phải chịu thuế quan. Bây giờ, khi chính quyền mới chuẩn bị cho những trận chiến mới về thương mại, Trump và nhóm của ông đang ra hiệu rằng họ có ý định đóng sầm cánh cửa sau này lại.

Hành động như vậy sẽ gây tổn hại đến nền kinh tế nhỏ nhưng đang phát triển nhanh chóng của Việt Nam và có khả năng sẽ khiến giá cả tăng cao đối với người tiêu dùng Hoa Kỳ mua hàng hóa Việt Nam và các công ty Hoa Kỳ do các nhà máy Việt Nam cung cấp. Kể từ khi Trump áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc cách đây sáu năm, Việt Nam đã tăng trưởng khoảng 8% một năm, được thúc đẩy bởi dòng vốn đầu tư nước ngoài và xuất khẩu bùng nổ sang Hoa Kỳ. Hiện nay, Việt Nam cung cấp 1/3 giày thể thao, 1/2 giường gỗ và bàn ăn, và 1/4 pin mặt trời mà Hoa Kỳ nhập khẩu.

Ngoài thủ đô Hà Nội, các tỉnh phía bắc từng im ắng đã trở thành cường quốc xuất khẩu, với những cánh đồng lúa nhường chỗ cho các nhà máy khổng lồ trị giá hàng tỷ đô la lắp ráp điện thoại thông minh và chất bán dẫn. Các công ty Hoa Kỳ có nhà cung cấp tại Việt Nam bao gồm Apple, Nike và Gap.

Nhưng vào tháng 5/2024, Jamieson Greer, người được Trump đề cử làm đại diện thương mại Hoa Kỳ, cho biết Hoa Kỳ nên thắt chặt các quy tắc thương mại để ngăn chặn những gì ông mô tả là "giải pháp tạm thời của quốc gia thứ ba", trong đó hàng hóa có chứa nhiều bộ phận của Trung Quốc hoặc được sản xuất tại một quốc gia thứ ba bởi một công ty con của một công ty Trung Quốc vào Hoa Kỳ mà không phải chịu mức thuế quan cao như khi chúng đến trực tiếp từ Trung Quốc. Mặc dù ông không nêu tên cụ thể, Việt Nam và Mexico nằm trong số những quốc gia mà các công ty Trung Quốc đã xây dựng cầu nối vào thị trường Hoa Kỳ.

Việt Nam cũng là mục tiêu thương mại của chính quyền mới theo những cách khác. Trump đã đưa ra ý tưởng đánh thuế đối với tất cả hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ và nói về việc buộc các quốc gia phải thu hẹp khoảng cách thương mại với Hoa Kỳ. Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ gấp chín lần so với lượng hàng nhập khẩu từ quốc gia này, đứng thứ tư sau Trung Quốc, Mexico và Liên minh Châu Âu về thâm hụt thương mại song phương lớn nhất của Hoa Kỳ. Năm 2019, Trump cho biết Việt Nam là "kẻ lạm dụng tồi tệ nhất trong tất cả mọi người" về thương mại, một cáo buộc mà Hà Nội phủ nhận.

"Với thặng dư thương mại lớn của Việt Nam với Hoa Kỳ, đất nước này có thể đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi chương trình nghị sự kinh tế bảo hộ hơn", theo Adam Sitkoff, người đứng đầu Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội cho biết. Tuy nhiên, một số người ở Việt Nam cho rằng việc Trump tập trung vào Trung Quốc và Mexico sẽ khiến Việt Nam không được chú ý, cuối cùng sẽ thúc đẩy nhiều đầu tư nước ngoài hơn vào nước này. Và bất kỳ mức thuế mới nào đối với hàng hóa Việt Nam có khả năng sẽ thấp hơn mức thuế mà Trump áp dụng đối với Trung Quốc, giúp Việt Nam duy trì được lợi thế cạnh tranh của mình.

"Nhiều yếu tố khiến Việt Nam trở nên hấp dẫn trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump vẫn không thay đổi", Thùy Anh Nguyen, chuyên gia quốc gia tại Dragon Capital, một công ty quản lý tài sản có trụ sở tại Thành phố Sài Gòn, cho biết, đồng thời chỉ ra cơ sở hạ tầng được cải thiện, chi phí lao động và các chi phí khác thấp.

Đối với một số công ty công nghệ nói riêng, Việt Nam vẫn là một điểm thu hút lớn. Công ty khổng lồ sản xuất chip của Hoa Kỳ Nvidia cho biết trong tháng này rằng họ có kế hoạch mở một trung tâm nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam. Samsung, hãng khổng lồ về điện tử tiêu dùng của Hàn Quốc đã đầu tư hơn 22 tỷ đô la vào quốc gia cộng sản này, gần đây đã đồng ý xây dựng một nhà máy mới trị giá 1,8 tỷ đô la để sản xuất màn hình diode.

Apple có khoảng 35 hãng cung cấp đang sản xuất tại Việt Nam, gấp 3 lần số lượng nhà cung cấp tại đây trước khi chiến tranh thương mại bắt đầu. Apple, công ty đã bắt đầu đa dạng hóa chuỗi cung ứng của mình từ Trung Quốc trong những năm gần đây, hiện đang lắp ráp iPad, MacBook và tai nghe tại VN.

Thành công của Việt Nam trong việc vượt qua cả Hoa Kỳ và Trung Quốc phản ánh đặc điểm nhân khẩu học và địa lý thuận lợi của nước này. Là một quốc gia có 98 triệu dân với lực lượng lao động trẻ và giá rẻ, biên giới với Trung Quốc cho phép vận chuyển dễ dàng vật liệu và phụ tùng đến các nhà máy. Việt Nam cũng rất khéo léo trong ngoại giao khi giao dịch với Washington và Bắc Kinh, điều mà cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng, mô tả là "ngoại giao cây tre" - quan hệ đối ngoại có gốc rễ vững chắc nhưng linh hoạt.

Vào tháng 11/2024, các công ty Hoa Kỳ bao gồm hãng thiết kế thời trang Steve Madden và Acushnet, nhà sản xuất bóng gôn Titleist và giày gôn FootJoy, đã thảo luận trong các cuộc gọi với nhà đầu tư về việc chuyển hoạt động sản xuất giày từ Trung Quốc sang Việt Nam. Acushnet cho biết họ sẽ sản xuất tất cả giày của mình tại các nhà máy ở Việt Nam vào cuối năm 2025, thay vì ở Trung Quốc.

Kể từ khi nhiệm kỳ đầu tiên của Trump bắt đầu vào năm 2016, Việt Nam đã thu hút được gần 290 tỷ đô la đầu tư nước ngoài, gần bằng số tiền mà họ đã thu được trong hai thập niên trước. Hàn Quốc và Nhật Bản là một trong những nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam, nhưng Trung Quốc đã nhanh chóng bắt kịp. Trung Quốc và Hồng Kông đã đầu tư 54 tỷ đô la vào đó trong cùng kỳ, gấp 10 lần so với các công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Singapore là một nhà đầu tư lớn khác, rót khoảng 58 tỷ đô la trong cùng kỳ. Hồ sơ công ty cho thấy một số khoản đầu tư có trụ sở tại Singapore có thể bắt nguồn từ Trung Quốc. Theo hồ sơ chứng khoán, các nhà sản xuất Trung Quốc thường thành lập các công ty con tại Singapore hoặc Hồng Kông để chuyển tiền vào Việt Nam, chủ yếu là để giảm thiểu thuế.

UE Chairs, một sản xuất ghế công thái học (ergonomic: hiệu ứng, thoải mái trong môi trường lao động) của Trung Quốc cho các nhà bán lẻ như Staples và Office Depot, đã xây dựng nhà máy đầu tiên tại Việt Nam vào cuối năm 2018, khi thuế quan đối với đồ nội thất của Trung Quốc tăng vọt lên 25%. Công ty đã thành lập một công ty con tại Hồng Kông do công ty sở hữu hoàn toàn và sử dụng công ty đó để đầu tư vào nhà máy tại Việt Nam. Kể từ đó, UE Chairs đã bổ sung thêm một nhà máy nữa tại Việt Nam và nhà máy thứ ba đang trên đường đi vào hoạt động. Hiện tại, hầu hết hàng xuất khẩu của công ty sang Hoa Kỳ đều đến từ Việt Nam và Việt Nam đã giúp công ty mở rộng thị phần tại Hoa Kỳ, công ty cho biết.

Hãng sản xuất tất [vớ] và hàng may mặc Trung Quốc Zhejiang Jasan Holding Group, coi Uniqlo, Under Armour và Gap là những khách hàng lớn nhất của mình, đã công bố kế hoạch xây dựng một nhà máy mới tại tỉnh Nam Định, miền bắc Việt Nam vào tháng 10/2024. Jasan đã đầu tư thông qua công ty con do mình sở hữu hoàn toàn tại Singapore, theo hồ sơ nộp lên sàn giao dịch chứng khoán. Theo báo cáo thường niên, tài sản ở nước ngoài của Jasan, mà công ty cho biết chủ yếu bao gồm các cơ sở sản xuất tại Việt Nam, đã tăng gấp đôi từ năm 2017, trước khi chiến tranh thương mại Mỹ-Trung nổ ra, đến năm 2023. Tài sản ở nước ngoài hiện chiếm hơn 40% tổng tài sản của Jasan.

Ngay cả khi Trump áp thuế quan cao hơn, các nhà máy vẫn mất nhiều năm để thành lập. Frank Vossen, người có công ty Seditex hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài tìm nguồn cung ứng và thành lập tại Việt Nam, cho biết các công ty thà chuyển hướng xuất khẩu ra khỏi Hoa Kỳ sang các thị trường khác, còn hơn là chuyển [nhà máy] ra [khỏi VN]. (Ghi chú của người dịch: Vossen ám chỉ rằng dọn nhà máy ra khỏi VN sẽ bất lợi vì mất nhiều thì giờ hơn là chờ Trump về vườn.)

Vossen cho biết số lượng yêu cầu mới mà ông nhận được từ các khách hàng Mỹ trong năm nay đã tăng gấp đôi so với một năm trước. Nhiều người đang tìm nguồn cung ứng các bộ phận kim loại và nhựa. Ông cho biết các khách hàng hiện tại của Hoa Kỳ cũng đang cân nhắc chuyển nhiều hoạt động kinh doanh hơn sang Việt Nam.

Có một số dấu hiệu thận trọng. Kể từ khi Trump đắc cử, một số hãng sản xuất thiết bị điện tử Đài Loan đã bắt đầu xem xét lại các khoản đầu tư mới có thể có vào Việt Nam, vì lo ngại rằng chính quyền của Trump sẽ áp thuế đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam hoặc nhắm vào quốc gia này vì các cáo buộc vi phạm thương mại khác.

Việt Nam cũng gặp vấn đề về tham nhũng và thiếu hụt nhân lực lành nghề. Và vẫn phụ thuộc rất nhiều vào các linh kiện và hàng hóa trung gian từ Trung Quốc. Việc thiếu hệ sinh thái cho các linh kiện này đã khiến các doanh nghiệp tìm đến các nước láng giềng như Thái Lan, nơi có nhiều nguyên liệu thô sản xuất tại địa phương hơn, hoặc đôi khi thậm chí quay trở lại Trung Quốc.

Trong một nhà máy dệt may ở VN.

Jake Phipps, Tổng giám đốc điều hành của Phipps International, hãng cung cấp đồ nội thất, đồ dùng nhà vệ sinh và đèn chiếu sáng, đã đóng cửa một nhà máy tại Việt Nam sản xuất tủ thuốc và gương vì ông không thể tìm được nhà cung cấp linh kiện địa phương đáng tin cậy và phải nhập khẩu mọi thứ từ Trung Quốc. Phipps cho biết, với công suất công nghiệp dư thừa tại Trung Quốc, giá cả ở đó đã giảm xuống và ông đã chuyển một số hoạt động sản xuất trở lại đó [tức là, dọn hãng trở lại TQ]. Ông nói thêm rằng "Chất lượng của Trung Quốc vượt trội hơn nhiều rồi".

⦿ ---- Sinh viên VN du học ở Mỹ chú ý: Các trường đại học trên khắp Hoa Kỳ đang khuyên sinh viên nước ngoài trong kỳ nghỉ đông điều chỉnh kế hoạch đi lại và quay lại trường trước ngày 20 tháng 1/2025, theo NPR đưa tin. Ngày này không phải là ngẫu nhiên: Tình cờ là ngày nhậm chức của Tổng thống đắc cử Trump, và Trump đã hứa sẽ trục xuất ào . "Mặc dù không chắc chắn những lệnh như vậy sẽ được ban hành, nhưng cách an toàn nhất để tránh mọi thách thức là phải có mặt tại Hoa Kỳ trước khi học kỳ mùa xuân bắt đầu", trích một email do Đại học University of Southern California gửi đi, theo Axios.

Thông tấn Axios thống kê có ít nhất 10 trường đại học lớn đã gửi cảnh báo tương tự. Trong số đó có các đại học Cornell, Harvard, UMass và Penn, theo báo New York Times đưa tin. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Trump đã áp dụng các hạn chế đi lại liên quan đến các quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi khiến hàng nghìn sinh viênbị mắc kẹt, tờ báo lưu ý. Trong lời cảnh báo của mình, Cornell đã cảnh báo sinh viên nước ngoài rằng "lệnh cấm đi lại có khả năng sẽ có hiệu lực ngay sau lễ nhậm chức" và liệt kê các quốc gia trước đây bị ảnh hưởng: Kyrgyzstan, Nigeria, Myanmar, Sudan, Tanzania, Iran, Libya, Bắc Hàn, Syria, Venezuela, Yemen và Somalia. Năm nay, Trung Quốc và Ấn Độ có thể được thêm vào, trường cho biết. Theo NAFSA, một hiệp hội các nhà giáo dục toàn cầu, ước tính có khoảng 1,1 triệu sinh viên nước ngoài đang theo học tại các trường đại học và cao đẳng Hoa Kỳ. Hơn một nửa trong số họ đến từ Ấn Độ và Trung Quốc, theo tờ NY Times.

⦿ ---- RFA: Dự án 88: Lo sợ cách mạng màu, Chính phủ ra Nghị định 126 bóp nghẹt hơn quyền lập hội. Theo Đài Á Châu Tự Do, "Nghị định 126 "Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội" trao cho Chính phủ quyền đình chỉ và giải thể các hội - một quyền sinh sát mà trước đây Chính phủ không có, tổ chức Dự án 88 (Project 88) viết trong bản phân tích công bố ngày 16/12. Tổ chức phi chính phủ chuyên về nhân quyền Việt Nam nói rằng văn bản có hiệu lực từ ngày 26/11/2024 được xây dựng nhằm hiện thực hoá Chỉ thị mật số 24 của Bộ Chính trị Đảng CSVN ban hành hồi năm ngoái vốn nhằm hạn chế hoạt động của xã hội dân sự. Dự án 88 chỉ ra Nghị định trên trao quyền cho cơ quan hành pháp tuỳ nghi diễn giải và ra quyết định về bất cứ hội nào, ví dụ như quy định “không được lợi dụng hoạt động của hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội…” nhưng lại không quy định chi tiết..."

⦿ ---- TIN VN. Việt kiều bị tuyên án tử hình vì mua bán hơn 100 kg ma túy. Theo VnExpress. Chu Bá Chung, Việt kiều Canada, cùng 3 đồng phạm, bị phạt mức án cao nhất vì mua bán, vận chuyển hơn 100 kg ma tuý từ nước ngoài về Việt Nam. Ngày 16/12, Chung, 40 tuổi; Trương Ngọc Mai; Trần Kim Loan bị TAND TP HCM tuyên án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy; Nguyễn Vũ Khải Hoàng cũng nhận mức án cao nhất về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Là đồng phạm của Chung và Mai, hai bị cáo khác bị phạt án chung thân; trong đó có một người đang nuôi con nhỏ dưới 3 tuổi.

⦿ ---- TIN VN. TP.HCM đề xuất miễn học phí cho toàn bộ học sinh các cấp (đi sau VNCH tới 50 năm). Theo báo Tuổi Trẻ. Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đề xuất miễn học phí cho học sinh mầm non, THPT, học viên hệ giáo dục thường xuyên từ năm học 2025 - 2026. Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM vừa hoàn thành dự thảo xin miễn học phí cho học sinh từ năm học 2025 - 2026. Cụ thể là dự thảo nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh THPT công lập, ngoài công lập, học viên giáo dục thường xuyên THPT từ năm học 2025 - 2026.

⦿ ---- Nhật Bản: Tổng giám đốc điều hành SoftBank Corp. Masayoshi Son dự kiến ​​sẽ gặp Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump tại Mar-a-Lago vào cuối ngày và công bố kế hoạch đầu tư 100 tỷ đô la của công ty ông vào Hoa Kỳ, CNBC đưa tin vào thứ Hai, trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này. Theo báo cáo, ngân hàng Nhật này đang có kế hoạch đầu tư số tiền đó trong bốn năm tới, trùng với nhiệm kỳ của Trump. Son và Trump cũng dự kiến ​​sẽ công bố việc tạo ra 100.000 việc làm tại Hoa Kỳ, chủ yếu tập trung vào trí tuệ nhân tạo.

⦿ ---- Thượng nghị sĩ Cộng hòa sắp mãn nhiệm Mitt Romney đã đưa ra dự đoán của mình về tương lai của Đảng Cộng hòa trong một "cuộc phỏng vấn rời nhiệm sở" của quốc hội với CNN vào Chủ Nhật, tờ Hill đưa tin. "MAGA là Đảng Cộng hòa, và Donald Trump là Đảng Cộng hòa ngày nay", Romney nói. "Và nếu bạn hỏi tôi ai sẽ là người được đề cử vào năm 2028, thì đó sẽ là JD Vance". Ông nói rằng phó tổng thống đắc cử "thông minh, ăn nói lưu loát, là một phần của phong trào MAGA". Khi được hỏi về những bình luận trước đây liên quan đến Vance - người mà Romney từng nói rằng ông không tôn trọng - Romney đã "bỏ qua" những bình luận đó, tờ USA Today đưa tin. Ông nói rằng ông đã đưa ra những bình luận đó "từ lâu rồi" và rằng cả hai đã cùng làm việc tại Thượng viện kể từ đó.

Romney cũng đã chỉ trích Trump trong quá khứ, nhưng ông cho biết vào Chủ Nhật rằng ông không muốn nhắc lại những bình luận đó. Romney cho biết "Donald Trump đã thắng. Ông ấy đã thắng áp đảo. Ông ấy đã nói những gì ông ấy sẽ làm và đó là những gì ông ấy đang làm". "Bạn không thể phàn nàn về một người làm những gì anh ta nói anh ta sẽ làm. Tôi đồng ý với anh ta về nhiều mặt chính sách. Tôi không đồng ý với anh ta về một số điều, nhưng giống như, được rồi, hãy cho anh ta một cơ hội để làm những gì anh ta nói anh ta sẽ làm và xem nó diễn ra như thế nào." Ông nói rằng quan điểm văn hóa của đảng Dân chủ đã đẩy những cử tri lao động ra xa, cảnh báo rằng đảng Dân chủ "đang gặp rắc rối". (Ghi chú: vấn đề văn hóa [không phải vấn đề kinh tế] đẩy Đảng Dân Chủ ra xa là ám chỉ chuyện phá thai, hợp pháp hóa cần sa, tôn trọng người giới tính thứ ba, bảo vệ bình đẳng giữa tôn giáo, giữa các màu da...)

⦿ ---- Pete Hegseth có kế hoạch để một người phụ nữ cáo buộc ông tấn công tình dục rời khỏi thỏa thuận bảo mật, theo Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (R-SC). Cựu ngôi sao Fox News Hegseth - người được Tổng thống đắc cử Donald Trump lựa chọn để lãnh đạo Bộ Quốc phòng - đã nói trong một cuộc họp riêng vào tuần trước rằng ông sẽ giải thoát người phụ nữ khỏi thỏa thuận cấm cô thảo luận về các cáo buộc của mình một cách công khai, Graham nói với NBC's Meet the Press Sunday.

Người phụ nữ đã cáo buộc Hegseth vào năm 2017 đã nhốt cô trong một phòng khách sạn tại một hội nghị ở Monterey, California và ép cô quan hệ tình dục ngay cả khi cô đã nhiều lần nói "không", theo một báo cáo của cảnh sát. Hegseth nói rằng cuộc gặp gỡ là có sự đồng thuận và không có cáo buộc nào được đệ trình, với luật sư của ông tuyên bố rằng sau đó ông đã đạt được một thỏa thuận với người phụ nữ bao gồm một điều khoản bảo mật vì sợ rằng những tuyên bố của cô có thể khiến ông mất việc tại Fox.

"Ông Hegseth nói với tôi rằng ông Hegseth sẽ giải thoát cô kia ra khỏi thỏa thuận đó", Graham nói với NBC, đồng thời nói thêm rằng những người đưa ra cáo buộc chống lại Hegseth nên công khai. "Hiện tại, ông Hegseth đang bị xét xử bởi các nguồn tin ẩn danh. Điều đó sẽ không còn hiệu lực nữa”, nhà lập pháp nói thêm. Luật sư của Hegseth, Timothy Parlatore, trước đó đã nói rằng thỏa thuận bảo mật không còn hiệu lực nữa, nhưng đe dọa sẽ kiện người phụ nữ này tội phỉ báng nếu cô đưa ra “tuyên bố sai sự thật” về thân chủ của ông. Luật sư của Hegseth cho biết rằng Hegseth đã trả tiền cho người phụ nữ đã cáo buộc ông ta tấn công tình dục vào năm 2017 như một phần của thỏa thuận im .

⦿ ---- Vương quốc Anh đã chính thức bật đèn xanh cho việc bán công ty mẹ của Royal Mail (Bưu Chính Vương Quốc Anh), International Distribution Services cho EP UK Bidco Limited (Bidco) của tỷ phú người Czech Daniel Kretinsky với giá 3,6 tỷ bảng Anh sau khi chính phủ "nhận được các cam kết ràng buộc về mặt pháp lý" từ bên đấu thầu, Bộ Kinh doanh và Thương mại Anh cho biết trong một thông cáo báo chí vào thứ Hai.

Thỏa thuận này bảo vệ nhân viên và các dịch vụ cốt lõi, đồng thời đảm bảo rằng Royal Mail sẽ tiếp tục có trụ sở tại Anh, đảm bảo việc làm và doanh thu thuế tại Anh, theo tuyên bố. "Tôi muốn cảm ơn EP Group và Daniel Kretinsky vì cách tiếp cận mang tính xây dựng của họ đối với các cuộc thảo luận của chúng tôi và cam kết bảo vệ biểu tượng quốc gia này. Tôi mong muốn được hợp tác với họ để sửa chữa nền tảng và đảm bảo Royal Mail tiếp tục cung cấp dịch vụ cho các cộng đồng và doanh nghiệp phụ thuộc nhiều nhất vào công ty", Bộ trưởng Kinh doanh Jonathan Reynolds tuyên bố.

⦿ ---- Ủy ban châu Âu cho biết hôm thứ Hai rằng họ đã kiện Anh tại Tòa án Công lý của Liên minh châu Âu (CJEU) về "những thiếu sót" của London trong việc thực hiện luật của Liên minh châu Âu (EU) về quyền tự do đi lại sau khi London rời khỏi khối. Ủy ban nhấn mạnh rằng Thỏa thuận Rút lui Brexit với Vương quốc Anh "bảo vệ quyền cư trú của những công dân EU đã thực hiện quyền tự do đi lại tại Vương quốc Anh vào cuối năm 2020", nhưng tuyên bố rằng luật pháp quốc gia của Anh "hạn chế phạm vi những người hưởng lợi từ luật tự do đi lại của EU".

"Sau khi đánh giá cẩn thận các câu trả lời của Vương quốc Anh, Ủy ban vẫn duy trì rằng một số yếu tố của khiếu nại vẫn chưa được giải quyết, bao gồm cả quyền của người lao động và quyền của các thành viên gia đình mở rộng. Do đó, Ủy ban đã quyết định n Vương quốc Anh đến Tòa án Công lý của Liên minh châu Âu", Ủy ban tuyên bố.

Tiệm phở Việt kiện thành phố.

⦿ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố hôm thứ Hai rằng Lực lượng Nga có thể thấy có một bước ngoặt ở mặt trận Ukraine. Nói về các hoạt động quân sự của Nga tại Bộ Quốc phòng, Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì tiến độ trong khi thừa nhận các hạn chế về tài chính, nói rằng, "Nga không thể tăng chi tiêu quân sự vô thời hạn". Trong cùng sự kiện, Putin kêu gọi theo dõi dòng vũ khí đến Ukraine và giữ an toàn cho dân thường ở các khu vực bị ảnh hưởng.⦿ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hôm thứ Hai rằng Nga lo ngại về việc Hoa Kỳ phát triển và bố trí tên lửa tầm ngắn và tầm trung, báo hiệu sự leo thang tiềm tàng trong căng thẳng vũ khí toàn cầu. Tổng thống Nga nói thêm rằng Nga cần tăng cường sản xuất tên lửa siêu thanh Oreshnik. Putin cũng cáo buộc Hoa Kỳ khuyến khích xung đột ở Ukraine bằng cách cung cấp vũ khí và các khoản viện trợ khác. "Hoa Kỳ đang tạo ra các liên minh mới làm suy yếu cấu trúc an ninh đã được thiết lập trong nhiều thập niên", ông nói thêm. (Khôi hài: Nga tổng xâm lược Ukraine vào tháng 2/2022 nhưng lại đổ tội Mỹ khuyến khích xung đột.)⦿ ---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã nhắc lại vào thứ Hai rằng hiện tại không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra với Ukraine. "Trong những điều kiện này, chúng tôi tiếp tục một hoạt động quân sự đặc biệt. Cho đến nay, vẫn chưa có cuộc đàm phán nào", Peskov nói với báo chí. Bản buổi sáng cho biết quân đội Nga đã chiếm được một Làng mới ở miền đông Ukraine. Trong khi đó, Ukraine tuyên bố rằng họ đã gây thiệt hại cho quân đội của đối phương, với hơn 30 binh sĩ từ Bắc n bị thương và tử vong.⦿ ---- Quân đội Ukraine tiết lộ hôm thứ Hai rằng quân đội của họ đã giết và làm bị thương 30 quân nhân Bắc Hàn được triển khai tại khu vực Kursk của Nga. "Vào ngày 14 và 15 tháng 12, các đơn vị quân đội từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (DPRK) đã phải chịu tổn thất đáng kể gần các làng Plekhovo, Vorozhba, Martynovka ở khu vực Kursk của Nga -- ít nhất 30 binh sĩ đã thiệt mạng và bị thương", tình báo quân sự Ukraine chia sẻ.Vào thứ Bảy, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảnh báo rằng "một số lượng lớn" quân đội Bắc n đã được triển khai đến Kursk để thực hiện các cuộc tấn công vào lực lượng Ukraine. "Chúng tôi có thông tin cho thấy việc sử dụng chúng có thể mở rộng sang các khu vực khác của tiền tuyến", ông nói thêm.⦿ ---- Tổng thống Syria bị lật đổ Bashar al-Assad đã phủ nhận các báo cáo vào thứ Hai rằng ông đã lên kế hoạch hoặc thực hiện một cuộc khởi hành trong những giờ cuối cùng của các trận chiến ở Syria vào đầu tháng 12/2024. Trong một tuyên bố được đăng trên tài khoản chính thức của chính phủ Syria, Assad khẳng định ông vẫn ở lại Damascus, thực hiện nhiệm vụ của mình cho đến sáng Chủ Nhật, ngày 8 tháng 12.Ông thừa nhận rằng lực lượng Nga đã hỗ trợ ông trong việc điều hướng các khu vực xung đột nhưng bác bỏ các tuyên bố về việc chạy trốn trong những giờ đó. Theo phiên bản của ông về các sự kiện, phải đến chiều ngày hôm đó, căn cứ quân sự mới được sơ tán theo "yêu cầu của Moscow. Không có thời điểm nào trong các sự kiện này, tôi cân nhắc việc từ chức hoặc tìm nơi ẩn náu, và cũng không có cá nhân hay đảng phái nào đưa ra đề xuất như vậy. Hành động duy nhất là tiếp tục chiến đấu chống lại cuộc tấn công của bọn khủng bố".⦿ ---- Nhật Bản: Người đứng đầu một trong những thương hiệu đồ ăn nhẹ nổi tiếng nhất Nhật Bản gốc Ấn Độ đã cảnh báo rằng đất nước này phải thay đổi tư duy và tiếp nhận thêm người nhập cư để đưa nền kinh tế Nhật trở lại thời kỳ hoàng kim của những năm bùng nổ. Vài thập niên qua, một loạt các chương trình khác nhau đã không thể thúc đẩy kinh tế Nhật tăng trưởng, bao gồm chính sách tiền tệ cực kỳ lỏng lẻo và hàng nghìn tỷ đô la cho các biện pháp kích thích.Lekh Juneja, người đứng đầu công ty sản xuất bánh gạo khổng lồ Kameda Seika, cho biết ông lo lắng rằng quê hương thứ nhì của ông đã mất đi lợi thế. "Bốn mươi năm trước, tôi đến Nhật Bản vì nước này gần như đứng đầu về GDP... đang bùng nổ", nhà khoa học công nghệ sinh học này nói với AFP tại trụ sở chính của Kameda tại vùng đất trồng lúa Niigata của Nhật Bản.Nhưng đến một lúc nào đó, "Nhật Bản nghĩ rằng 'chúng ta đã có mọi thứ rồi'. Và tôi nghĩ rằng tinh thần khao khát (có) can đảm để vươn ra toàn cầu đã bắt đầu biến mất một chút". Sự mở rộng của Kameda phản ánh sự bùng nổ sau chiến tranh của Nhật Bản, doanh thu tăng gấp mười lần từ năm 1965 đến năm 1974 và trở thành biểu tượng đồng nghĩa với bánh quy "senbei" được cả nước yêu thích trong quá trình này.Nhưng quốc gia đã mang đến cho thế giới Sony Walkman, tàu siêu tốc và Super Mario không còn dẫn đầu về công nghệ nữa, đã bị Thung lũng Silicon của Mỹ, Nam Hàn và Trung Quốc vượt qua. Cuối những năm 1980s, các công ty Nhật Bản thống trị 10 công ty hàng đầu thế giới theo vốn hóa thị trường. Ngày nay, không có công ty nào lọt vào danh sách này.Dân số đang già đi và dự kiến sẽ giảm gần một phần ba trong 50 năm tới, và các công ty đã gặp vấn đề trong việc tuyển dụng nhân sự. Dù đã nới lỏng các quy tắc trong những năm gần đây, Nhật Bản vẫn chưa chuyển hướng mạnh mẽ sang nhập cư như một giải pháp.Juneja, 72 tuổi, người lần đầu tiên đến Nhật Bản vào năm 1984 và trước đây từng làm việc cho một nhà sản xuất nguyên liệu thực phẩm và một công ty dược phẩm, cho biết Nhật "không có lựa chọn nào khác" ngoài việc cho phép nhiều người nhập cư hơn. "Không chỉ là số lượng. Mà còn là tư duy, văn hóa. Chúng ta phải vươn ra toàn cầu", ông nói.Theo một nghiên cứu gần đây, Nhật Bản cần tăng gấp ba lần số lượng lao động nước ngoài lên 6,88 triệu vào năm 2040. Hiện tại, nước này đang trên đà thiếu hụt gần một triệu người.⦿ ---- Đài Loan: Người lao động di cư và các tổ chức dân sự đồng minh đã tập trung trước Bộ Lao động vào Chủ Nhật để phản đối cách đối xử của các công ty môi giới việc làm tại Đài Loan đối với người lao động di cư. Chỉ tính riêng năm 2024, Bộ đã nhận được hơn 2.800 khiếu nại liên quan đến người lao động di cư muốn rời đi hoặc chuyển công ty nhưng bị các công ty môi giới tại Đài Loan cản trở, theo CNA đưa tin. Người lao động di cư thất vọng với tình hình hiện tại đã gửi đơn kiến nghị lên Bộ Lao động để giải quyết tình trạng bất công này.Những người biểu tình đã tham gia cùng với đại diện của Liên đoàn Người chăm sóc Gia đình (DCU: Domestic Caretakers Union) tại Đào Viên (Taoyuan), Hiệp hội Công nhân Quốc tế Đài Loan và Mạng lưới Trao quyền cho Người di cư Đài Loan tại Đài Bắc vào thứ Bảy. Trong một thông cáo báo chí, DCU lưu ý rằng người lao động di cư hiếm khi được phép giữ lại giấy phép lao động và giấy phép chuyển nhượng của riêng họ, điều này khiến công việc và sinh kế của họ dễ bị các công ty môi giới việc làm bóc lột.Nhiều diễn giả đã chia sẻ micrô để thảo luận về những khó khăn mà người lao động di cư phải đối mặt khi không thể tìm cách khắc phục tình trạng làm việc kém hoặc tìm kiếm người sử dụng lao động mới vì họ không thể tự mình tiếp cận các tài liệu quan trọng này. DCU cho biết tình trạng không thể chấp nhận này vẫn tiếp diễn trong hơn 30 năm ở Đài Loan.Người ta thường biết và chấp nhận rằng các nhà môi giới sẽ giữ những tài liệu này để bảo quản, sau đó từ chối cung cấp cho người lao động khi được yêu cầu. Nếu không có giấy phép này và trong một số trường hợp là hộ chiếu của người lao động, họ không thể tự hành động, vẫn phải chịu sự chi phối của những nhà môi giới vô đạo đức. Trong nhiều trường hợp, các nhà môi giới sẽ yêu cầu trả phí quá cao trước khi cung cấp giấy phép cho người lao động. Theo những người biểu tình, những hành vi này góp phần tạo nên một chu kỳ bóc lột mà họ cho rằng chính phủ phải giải quyết.⦿ ---- Phất cờ Đài Loan, bị đuổi. Một vụ phất cờ Đài Loan tại một trận bóng đá nữ giữa Úc và Đài Loan đã làm dấy lên cuộc tranh luận về quyền tự do ngôn luận tại Úc. Vào ngày 4 tháng 12 tại sân vận động Kardinia Park gần Melbourne, một cặp đôi đã bị đuổi khỏi sân vì phất cờ Đài Loan trong trận đấu. Người đàn ông, Philip Rowse, và vợ là người Đài Loan, đã được hoan nghênh từ khán đài vì phất cờ, điều này đã thu hút sự chú ý của lực lượng an ninh sân vận động.Theo Rowse, người đã lên mạng xã hội sau vụ việc, ban đầu các quan chức an ninh cho rằng đội chơi là Trung Quốc, do tên gọi "Đài Bắc Trung Hoa" (Chinese Taipei) bắt buộc đối với các vận động viên Đài Loan tại các cuộc thi quốc tế. Sau đó, họ cho rằng Rowse và vợ đang thực hiện một hành động phản đối chính trị bằng cách phất cờ Đài Loan. Các quan chức đe dọa sẽ tịch thu lá cờ và vứt vào thùng rác. Sau đó, Rowse và vợ đã bị cảnh sát Victoria trục xuất khỏi sân vận động, theo báo cáo của Geelong Advertiser.Trong một thông cáo báo chí, Bev McArthur, đại biểu quốc hội Western Victoria, đã chỉ ra ảnh hưởng của Trung Quốc đối với các sự kiện thể thao công cộng của Úc và vấn đề tự do ngôn luận. McArthur kêu gọi sự ủng hộ và đoàn kết với Đài Loan, và nói rằng "hãy tưởng tượng một đội tuyển Úc ở nước ngoài được thông báo rằng quốc kỳ của chúng ta không được phép — điều đó thật không thể tưởng tượng được".⦿ ---- Phần đầu tiên trong dòng tweet của YouTube TV vào thứ năm có vẻ khá vô hại. "Chúng tôi luôn nỗ lực để cung cấp nội dung mà bạn yêu thích, với các tính năng để tận hưởng những gì tuyệt vời nhất của truyền hình trực tiếp", dịch vụ phát trực tuyến lưu ý. Nhưng tất nhiên có một "nhưng" sắp tới: "Để theo kịp chi phí nội dung tăng, chúng tôi đang cập nhật giá hàng tháng của mình lên 82,99 đô la/tháng". Việc tăng giá sẽ đưa tổng giá hàng tháng cho gói đăng ký cơ bản - bao gồm hơn 100 kênh và DVR có dung lượng lưu trữ không giới hạn - lên 82,99 đô la, tăng từ 72,99 đô la, bắt đầu từ ngày 13 tháng 1 đối với những người đăng ký hiện tại. Bất kỳ người đăng ký mới nào đăng ký sẽ bắt đầu ở mức giá đó, theo AP đưa tin.New York Times lưu ý rằng đó là mức tăng 14%. Những khách hàng đang trả giá khuyến mại hoặc giá dùng thử cho gói phát trực tuyến của họ sẽ không thấy hóa đơn của họ tăng cho đến khi các chương trình khuyến mại đó kết thúc. YouTube, thuộc sở hữu của Google, cho biết các khoản đầu tư và "chi phí nội dung tăng" đã buộc họ phải tăng giá. Theo Verge, các tranh chấp với chủ sở hữu nội dung như Disney và NBCUniversal cũng góp phần làm tăng giá. AP theo dõi sự phát triển của gói phát trực tuyến hàng tháng của YouTube TV, bắt đầu chỉ với 35 đô la vào năm 2017, sau đó tăng lên 50 đô la vào năm 2019 và 72,99 đô la vào tháng 3 năm 2023.Axios lưu ý rằng sự phát triển này lại gây thêm khó khăn cho chiến lược của những người được gọi là cắt cáp, những người từng hy vọng sẽ từ bỏ cáp (cable) để đổi lấy hóa đơn thấp hơn thông qua các dịch vụ phát trực tuyến như YouTube. Tuy nhiên, "Giá của YouTube TV hiện ngang bằng với giá của một gói cáp truyền thống", hãng tin này lưu ý, trích dẫn nhóm ngành CTAM.⦿ ---- Boston: Hai người đàn ông đã bị bắt vào tối thứ Bảy với cáo buộc xâm phạm sau khi một máy bay không người lái bay "rất gần" Sân bay Quốc tế Logan ở Boston, cảnh sát cho biết trong một tuyên bố. Sự việc bắt đầu vào chiều thứ Bảy khi một cảnh sát Boston phát hiện ra một "Hệ thống Máy bay Không người lái" hay UAS (Unmanned Aircraft System), đang hoạt động "rất gần" sân bay, theo cảnh sát.Cảnh sát cho biết viên cảnh sát đã sử dụng công nghệ giám sát UAS tiên tiến để xác định vị trí của máy bay không người lái, lịch sử bay và vị trí của người điều khiển trên Đảo Boston Harbor Island phần lớn không có người ở được gọi là Đảo Long.Cảnh sát cho biết Đơn vị Tuần tra Cảng của Cảnh sát Boston đã được điều động đến hòn đảo và phát hiện ra ba người bên trong Cơ sở Y tế Long Island đã ngừng hoạt động. Theo cảnh sát, những nghi phạm đã chạy trốn bằng đường bộ, nhưng hai người đã bị bắt và một máy bay không người lái được tìm thấy bên trong ba lô của một nghi phạm. Người thứ ba được cho là đã chạy trốn trên một chiếc tàu nhỏ và cuộc tìm kiếm vẫn đang được tiến hành.Robert Duffy, 42 tuổi ở Charlestown, và Jeremy Folcik, 32 tuổi ở Bridgewater, đã bị bắt và phải đối mặt với cáo buộc xâm phạm, cảnh sát cho biết. Họ có thể bị phạt thêm và bị buộc tội. Họ dự kiến sẽ bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Dorchester, cảnh sát cho biết.⦿ ---- Nhiều lễ hội Ông Già Noel tưng bừng... Ông già Noel đang đến thị trấn. Hàng ngàn Kris Kringles và Old St. Nicks vui vẻ đang tràn ngập đường phố, vỉa hè và quán bar từ Adelaide đến Vancouver vào thứ Bảy cho các cuộc hành từ thiện thường niên của SantaCon.Tại Thành phố New York, nơi nhiệt độ dao động quanh mức đóng băng, niềm vui lên men bắt đầu vào khoảng 10 giờ sáng và được lên kế hoạch kéo dài đến tối. Ông già Noel - cùng với những người hóa trang thành Grinch, yêu tinh hoặc các nhân vật ngày lễ khác - đã đi dạo đến các quán bar và câu lạc bộ từ trung tâm Manhattan đến East Village, tràn ngập đường phố với làn sóng đỏ thắm của niềm vui Giáng sinh."New York SantaCon là một hội nghị Ông già Noel từ thiện, phi thương mại, phi chính trị, vô nghĩa diễn ra một lần một năm để lan tỏa niềm vui phi lý", trang web của ban tổ chức giải thích. Những người tham gia SantaCon được khuyến khích quyên góp 15 đô la để vào các địa điểm tham gia. Ban tổ chức cho biết số tiền này sẽ được chuyển cho tổ chức từ thiện.Các lễ hội rượu theo chủ đề Giáng sinh tương tự đã được tổ chức vào thứ Bảy tại khoảng 50 thành phố trên toàn cầu, bao gồm London, Phoenix, Winnipeg và San Francisco. Một số nơi đã tổ chức SantaCons của họ vào thứ Sáu, cuối tuần trước hoặc cuối tháng trước. Nhiều lễ hội khác được lên lịch trong suốt tháng 12.⦿ ---- Phí thấu chi (Overdraft fees: bạn ký chi phiếu nhiều hơn tiền có trong tài khoản) sẽ được cắt giảm vào năm tới, nhờ vào một quy định mới được Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng liên bang hoàn thiện vào thứ năm. Cơ quan chính phủ này cho biết họ đã đóng một lỗ hổng về phí thấu chi, hạn chế khả năng các ngân hàng tính phí và tiết kiệm cho người tiêu dùng hàng tỷ đô la.Theo quy định này, các ngân hàng sẽ có thể lựa chọn trong ba tùy chọn khi tính phí thấu chi: giới hạn phí thấu chi ở mức 5 đô la, tính phí trang trải chi phí và tổn thất hoặc tính bất kỳ khoản phí nào miễn là các điều khoản của khoản vay thấu chi được tiết lộ giống như các khoản vay khác.Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng cho biết quy định mới sẽ giúp người tiêu dùng tiết kiệm tới 5 tỷ đô la phí thấu chi hàng năm, hoặc khoảng 225 đô la cho mỗi hộ gia đình trả phí. Quy định cuối cùng áp dụng cho các tổ chức tài chính có tài sản trên 10 tỷ đô la. Quy định này dự kiến có hiệu lực vào ngày 1 tháng 10/2025, miễn là nó không bị Quốc hội hoặc tòa án phản đối hoặc hủy bỏ.⦿ ---- Quận Cam: Theo Sở Cảnh sát Newport Beach, các đội cứu hộ đã giải cứu một người sau khi xe của họ lao xuống biển ở Corona del Mar vào sáng sớm thứ Bảy. Cảnh sát và lính cứu hỏa đã được gọi đến vào khoảng 5:30 sáng đến một chiếc xe dưới nước tại Bãi biển Corona del Mar State Beach. Tại đó, những người ứng cứu đầu tiên đã có thể giải cứu một người khỏi nước mặc dù điều kiện rất nguy hiểm.Cảnh sát Newport Beach cho biết "Hành động nhanh chóng của họ đã đảm bảo an toàn cho bệnh nhân, sau đó bệnh nhân được đưa đến một bệnh viện địa phương để đánh giá và điều trị". Cứu hỏa đã làm việc với nhân viên công trình công cộng để đưa chiếc xe ra khỏi nước. Không rõ làm thế nào nó lại trôi dạt vào bờ. Nguyên nhân khiến chiếc xe rơi xuống nước vẫn đang được điều tra.⦿ ---- San Diego: Một người đàn ông đã tử vong sau khi bị ba con chó của mình tấn công tại một công viên trong khu phố vào chiều thứ sáu, theo Sở Cảnh sát San Diego. Những con chó, được xác định là XL bullies — một giống chó nổi tiếng về kích thước và sức mạnh — đã tấn công chủ của chúng tại một sân chơi dành cho trẻ em ở Công viên Mesa Viking Neighborhood. Các cảnh sát đã phải sử dụng Taser để ngăn chặn cuộc tấn công.Nhân chứng Steve Marto, sống đối diện với công viên, nói với KSWB/KUSI của Nexstar rằng ban đầu anh nghĩ cảnh sát đang cố gắng bắt giữ một người. Những người tốt bụng đã cố gắng can thiệp bằng cách đánh những con chó bằng xẻng và có thể là một cây gậy đánh gôn, được tìm thấy tại hiện trường, cùng với quần áo rách và một chiếc giày. Một cảnh sát đã sử dụng Taser để ngăn chặn cuộc tấn công và những con chó đã bỏ chạy.Người đàn ông bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Chị gái của nạn nhân đã xác nhận với KSWB/KUSI rằng sau đó anh ta đã tử vong tại bệnh viện. Hai con chó đã nhanh chóng bị bắt, nhưng con thứ ba vẫn còn chạy trốn, khiến Trường Tiểu học Ericson gần đó phải đóng cửa. Phụ huynh của học sinh tại trường đã được thông báo qua email. Sau đó, cảnh sát tìm thấy con chó thứ ba tại nhà của chủ sở hữu, gần công viên.⦿ ---- Quận Cam: Những tên trộm cải trang thành người giao hàng đã đánh cắp 41 hộp sản phẩm từ một kho hàng của Planet Beauty ở Costa Mesa vào ngày 11 tháng 12. Người quản lý kho hàng, Oscar Hernandez, cho biết giá trị bán lẻ ước tính của số hàng hóa bị đánh cắp lên tới khoảng 80.000 đô la. Đoạn phim giám sát đã ghi lại vụ trộm xảy ra trong vòng vài phút vào thứ Tư, không xa những nhân viên không biết chuyện gì đang xảy ra giữa ban ngày."Những gã cao lớn có hình xăm trên cánh tay trái, tôi còn có thể nói gì nữa?" Hernandez kể lại với Chris Wolfe của KTLA. Đoạn phim cho thấy một người đàn ông vội vã đóng gói những hộp hàng hóa cao cấp vào một chiếc xe tải màu trắng có biển số Carmax. Những nghi phạm vẫn chưa được xác định. Ngoài những gì đã được camera ghi lại, Hernandez cho biết chúng phải khỏe mạnh mới có thể di chuyển những chiếc hộp nặng một cách dễ dàng và nhanh chóng.Các nạn nhân cho biết những kẻ phạm tội đã có thể đi lại nhiều lần trước khi cuối cùng bị phát hiện và đuổi đi. Hernandez cho biết ông muốn sự mất mát của họ trở thành câu chuyện cảnh báo cho những người khác, đặc biệt là các công ty đang hoạt động quá sức vào thời điểm này trong năm, bán và vận chuyển đủ loại hàng hóa cho các ngày lễ.⦿ ---- Oregon:Thành phố Portland đang phải đối mặt với vụ kiện từ chủ nhà hàng Việt đã đóng cửa vì các khiếu nại về mùi. Theo đơn kiện được đệ trình lên Tòa án Quận Multnomah vào thứ Tư, chủ sở hữu Pho Gabo là Eddie Dong đang yêu cầu thành phố bồi thường 2,4 triệu đô la. Đơn khiếu nại cáo buộc các viên chức thực thi không cân xứng quy định về mùi đối với "các nhà hàng phục vụ các món ăn liên quan đến cộng đồng thiểu số hoặc nhập cư".Nhà hàng Việt Nam này đã hoạt động tại 7330 NE Fremont St. từ năm 2018. Đài KOIN 6 trước đó đã đưa tin rằng nhà hàng đã đóng cửa vào tháng 2 năm nay sau khi thành phố và chủ sở hữu nhận được nhiều khiếu nại về mùi thức ăn. Hồ sơ tòa án cho thấy nhà hàng bắt đầu nhận được những khiếu nại ẩn danh này vào tháng 3/2022. Cục Dịch vụ Phát triển (BDS: Bureau of Development Services) của Portland đã bắt đầu tiến hành điều tra mùi tại cơ sở này vài tháng sau đó.Luật sư Zachary Walker của Dong cáo buộc rằng BDS đã không phát hiện ra bất kỳ mùi nào trong năm lần kiểm tra từ tháng 4 đến đầu tháng 6/2023, nhưng sau đó trong tháng đó, cơ quan này đã phát hiện ra mùi và cảnh báo Dong rằng anh ta có thể bị phạt. Anh ta đã nhận được khoản tiền phạt đầu tiên vào tháng 11. Theo luật sư, Dong tiếp tục tham khảo ý kiến của một số nhà thầu, thuê các dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp và xem xét lắp đặt các hệ thống lọc phức hợp mới để giải quyết vấn đề.Sau khi Pho Gabo đóng cửa vào năm nay, Ủy viên Portland Carmen Rubio đã chỉ đạo các viên chức tạm dừng thực thi quy định về mùi và thông báo thành phố sẽ cập nhật quy định về mùi theo "cách tiếp cận công bằng, thực tế và bình đẳng hơn". Văn phòng của bà phát hiện ra rằng Dong đã đầu tư khoảng 50.000 đô la để giảm thiểu mùi nấu ăn phát ra từ nhà hàng.Bất chấp thông báo của Rubio, chủ sở hữu cho biết doanh nghiệp của ông sẽ vẫn đóng cửa vì ông không thể đảm bảo rằng mình sẽ không phải đóng cửa một lần nữa trong tương lai. Các tài liệu của tòa án cho thấy quy định về mùi ban đầu của Portland — được ban hành vào tháng 1 năm 1991 — cấm "mùi liên tục, thường xuyên hoặc lặp đi lặp lại" trong hơn 15 phút mỗi ngày."Quy định không đưa ra tiêu chuẩn nào về mùi hoặc bất kỳ chỉ dẫn nào khác để xác định cách một thực thể có thể tuân thủ các yêu cầu của mình", luật sư của Dong, Zachary Walker đã viết. "Nếu hiểu theo nghĩa đen, hầu như bất kỳ nhà hàng nào nấu thức ăn tại chỗ đều sẽ vi phạm Quy định về mùi".Các viên chức thành phố đã cập nhật quy định vào tháng 11. Sắc lệnh mới không còn áp dụng cho các doanh nghiệp "mà mùi là một phần vốn có trong mô hình kinh doanh của họ". Theo những thay đổi gần đây, mùi liên tục từ các doanh nghiệp khác hiện được giới hạn ở mức 30 phút thay vì 15 phút.⦿ ---- HỎI 1: Con gái đầu lòng có xu hướng trưởng thành sớm hơn, cho phép chúng giúp mẹ nuôi dạy các em nhỏ hơn?ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nhóm nghiên cứu do Đại học California, Los Angeles đứng đầu đã phát hiện ra rằng, trong một số trường hợp, con gái đầu lòng có xu hướng trưởng thành sớm hơn, cho phép chúng giúp mẹ nuôi dạy các em nhỏ hơn. Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy mối tương quan giữa các dấu hiệu dậy thì sớm của tuyến thượng thận ở con gái đầu lòng và việc mẹ của chúng đã trải qua mức độ căng thẳng trước khi sinh cao.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Nghiện thuốc gây nghiện opiods sẽ bị thay đổi não bộ?ĐÁP 2: Đúng vậy. Những người nghiện opioid đã trải qua những thay đổi về cấu trúc và chức năng ở những vùng cụ thể của não, các bản chụp MRI cho thấy. Những thay đổi này rất quan trọng để hiểu, vì khoảng 2,5 triệu người lớn ở Hoa Kỳ mắc chứng rối loạn sử dụng opioid, các nhà nghiên cứu cho biết. Có hơn 81.000 ca tử vong do dùng thuốc quá liều liên quan đến opioid vào năm 2023.Chi tiết: