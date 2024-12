Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ Tổ Chức Tiệc Mừng Giáng Sinh 2024

Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng và MC Hồng Vân chào mừng quan khách và chúc mừng Giáng Sinh



Garden Grove (Thanh Huy) – Trong không khí của mùa lễ Giáng Sinh đang về, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ tổ chức chương trình mừng Giáng Sinh cho các em thiếu nhi trong chương trình đào tạo và phát triển tài năng trẻ tại Hội Trường Trung Tâm Văn Hóa Và Truyền Thông Việt Nam số 10561 Garden Grove Blvd Thành Phố Garden Grove vào tối Thứ Bảy ngày 7 tháng 12 năm 2024.

Hàng trăm người tham dự bữa tiệc, trong đó có các em Ban Thiếu Nhi, Ban Văn Nghệ CLBTNS, quý phụ huynh, một số đại diện các hội đoàn, cộng đồng, các cơ quan truyền thông cùng đồng hương thân hữu. Quan khách có Dân Biểu Tiểu Bang Ông Tạ Đức Trí, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Garden Grove LS.Nguyễn Quốc Lân và phu nhân, Ông Ted Bùi Nghị Viên Thành Phố Fountain Valley và phu nhân, Bác Sĩ Nguyễn Hoàng Quân- Giám Đốc Trung Tâm Văn Hóa và Truyền Thông Việt Nam, cùng phu nhân, Ông Ted Nguyễn đại diện OCTA, BS. Đức Đỗ người bảo trợ cho chương trình “Đố Vui Để Học”...

Mở đầu, Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng, Hội Trưởng, sáng lập viên CLBTNS, trưởng ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quý vị mạnh thường quân, quý vị phụ huynh, quý vị dân cử , quý quan khách quý cơ quan truyền thông cùng đồng hương, thân hữu. Ông kính chúc tất cả quý vị một mùa Giáng Sinh an vui hạnh phúc. Ông tiếp: “những ngày cuối năm, các gia đình thường tổ chức những chuyến đi xa, nên CLB Tình Nghệ Sĩ muốn tổ chức chương trình mừng lễ Giáng Sinh sớm để các em có dịp tham dự. Chương trình Đào Tạo Và Phát Triển Tài Năng Trẻ đã được thực hiện trong 10 năm qua là một chương trình hoàn toàn miễn phí dành cho các em thiếu nhi từ 6 đến 18 tuổi. Các em được tham dự các lớp học hát, học múa, lớp tiếng Việt trong chương trình Hạt Mầm Việt Nam; vào mỗi chiều thứ Bảy hàng tuần. Gần đây, chương trình còn có thêm lớp K-Pop để các em có thể học những điệu nhảy theo trào lưu mới của tuổi trẻ với những bài hát tiếng Anh và tiếng Việt, song song với những lớp học múa truyền thống để bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa Việt Nam.”

Sau đó quý mạnh thường quân bảo trợ, quý vị dân cử cùng lên sân khấu có lời chúc Giáng Sinh đến mọi người tham dự. Mở đầu Dân Biểu Tạ Đức Trí có lời chúc mừng Giáng Sinh đến các em thiếu nhi, quý thầy cô cùng các thành viên CLBTNS. Trong dịp nầy Dân Biểu Tạ Đức Trí cũng đã trao bằng tưởng lệ của Hạ Viện Tiểu Bang Cali đến Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng và các thầy cô giáo, ghi nhận những đóng góp giá trị trong sinh hoạt chung của cộng đồng đa sắc tộc. Sau đó Dân Biểu Tạ Đức Trí cũng đã trao cho 70 em thiếu nhi mỗi em một bằng tưởng lục để khuyến khích các em đã tích cực tham gia vào các chương trình đào tạo tài năng trẻ.

LS.Nguyễn Quốc Lân, BS. Nguyễn Hoàng Quân, Nghị Viên Ted Bùi trong lời phát biểu đã hết lời khen ngợi tinh thần dấn thân của Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng, bỏ nhiều công sức để duy trì phát triển Câu Lạc Bộ TNS mỗi ngày một lớn mạnh. Đặc biệt là chương trình đào tạo các em thiếu nhi, một việc làm khó khăn mà Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng đã thực hiện và duy trì hoạt động trong 10 năm Ban Thiếu Nhi CLBTNS. Ông Ted Nguyễn đại diện OCTA chúc Giáng Sinh Nha Sĩ Cao Minh Hưng cùng anh chị em trong CLBTNS, trao cho các em quà Giáng Sinh.

Phần văn nghệ do các em thiếu nhi trình diễn thật đặc sắc và phong phú. Các tiết mục hợp ca với các nhạc phẩm ca ngợi công lao các thầy cô như “Học Sinh Hành Khúc,” “Bụi Phấn,” “ Hạt Mầm Việt Nam,” v.v.. Đặc biệt là 2 màn múa rất đẹp và nghệ thuật là “Tôi Yêu Tiếng Việt Tôi” và “Đêm Noel” do cô Quyên Trần và cô Dung Trần hướng dẫn. Chương trình còn có Hợp ca “Trường Làng Tôi”, Múa “Đêm Noel.” Kết thúc chương trình của các em Thiếu Nhi với màn nhảy K-Pop rất sôi nổi và hào hứng do cô Megan Đặng hướng dẫn. Những màn trình diễn của Ban Thiếu Nhi được người xem nhiệt liệt tán thưởng các em với những tràng pháo tay thật lớn.

Một tiết mục văn nghệ của các em thiếu nhi

Tiếp theo chương trình của các em thiếu nhi là hơn 20 tiết mục ca múa hát do các thành viên trong Ban Văn Nghệ CLBTNS trình diễn.



Nhân dịp này, Nhạc Sĩ Cao Minh Hưng cho biết ngày Chủ Nhật 23 tháng 3 năm 2025, CLBTNS sẽ tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập, với sự phát triển của 10 chi nhánh khắp nơi ở Hoa Kỳ và một số quốc gia khác, đào tạo hơn 100 em trong ở Pháp, Đức, Úc.



Các em thiếu nhi các thành viên trong ban văn nghệ của CLBNS luôn có mặt trong nhiều chương trình sinh hoạt trong cộng đồng Việt Nam, cũng như các cộng đồng khác để mang nét đẹp văn hóa Việt Nam giới thiệu đến các cộng đồng bạn.

Tuy xa quê cách một nửa vòng

Hà Nội, Huế, Sài Gòn xa xăm

Nhưng trong em vẫn giữ cội nguồn

Nhờ cô, thầy, cha, mẹ chăm lo

Đúng như những lời trong bài hát Hạt Mầm Việt Nam, nhạc sĩ Cao Minh Hưng và CLBTNS đã và đang bỏ nhiều thời gian và công sức để vun trồng thế hệ trẻ cho cộng đồng của chúng ta. Những hạt mầm Việt Nam đã và đang vươn lên thật đẹp, lung linh tỏa sáng như những ánh đèn màu rực rỡ.

Quý đông hương muốn biết về những sinh hoạt của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Si hoặc muốn cho con em vào sinh hoạt xin liên lạc về số điện thoại: (714) 403-9315)