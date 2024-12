- Thầy Minh Tuệ đã vào đất Lào để đi bộ tới Ấn Độ - New Zealand: 2 cán bộ VN (tiền trạm của Thủ tướng Phạm Minh Chính) gài thuốc mê, chuốc rượu 2 nữ phục vụ ở Wellington rồi tấn công sex, trốn về VN - Missouri: Cộng Hòa trình dự luật "Donald J. Trump Election Qualification Act" cho tội phạm hình sự được ứng cử công quyền - Trump bị hăm dọa: Thủ hiến 1 tỉnh Canada dọa cắt nguồn năng lượng đến Mỹ n

Hình sáng nay Thầy Minh Tuệ bộ hành tới cửa khẩu qua Lào. Nhà sư Minh Tuệ rạng sáng Thứ Năm 12/12/2024 đã du hành để thực hiện cuộc hành hương bộ hành sang đất Phật, dự kiến đảnh lễ 4 thánh tích Phật Giáo ở Ấn Độ.

- Thầy Minh Tuệ đã vào đất Lào để đi bộ tới Ấn Độ

- New Zealand: 2 cán bộ VN (tiền trạm của Thủ tướng Phạm Minh Chính) gài thuốc mê, chuốc rượu 2 nữ phục vụ ở Wellington rồi tấn công sex, trốn về VN

- Missouri: Cộng Hòa trình dự luật "Donald J. Trump Election Qualification Act" cho tội phạm hình sự được ứng cử công quyền

- Trump bị hăm dọa: Thủ hiến 1 tỉnh Canada dọa cắt nguồn năng lượng đến Mỹ nếu Trump áp thuế toàn diện Canada.

- Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) sẽ nói giọng MAGA: Trump cử Kari Lake làm giám đốc VOA

- Meta của Mark Zuckerberg nộp 1 triệu đô cho quỹ nhậm chức của Trump..

- Time Magazine: Trump là Nhân vật của năm 2024

- Trump mời Chủ tịch TQ Tập Cận Bình dự lễ nhậm chức của Trump vào tháng tới

- Robert F. Kennedy Jr. (ứng cử viên Bộ trưởng Y tế của Trump): muốn con dâu giữ chức Phó giám đốc CIA để điều tra vụ "CIA ám sát cố Tổng thống John F. Kennedy"

- Giám đốc FBI Christopher Wray sẽ từ chức trước khi Trump nhậm chức

- Trump ca ngợi Giám đốc FBI: Wray từ chức là một ngày tuyệt vời cho nước Mỹ

- Tài sản Elon Musk đã vượt qua 400 tỷ đô — người đầu tiên đạt được cột mốc giàu kỳ lục

- Bộ Quốc Phòng Mỹ: không có bằng chứng nào liên kết các máy bay không người lái trên bầu trời New Jersey dính với các nước ngoài

- TT Biden tự nhận là ngu vì không ký tên vào chi phiếu cứu trợ đại dịch tặng tiền dân Mỹ như Trump

- Trang web cá cược Polymarket bắt đầu đặt cược vào động thái tiếp theo của nghi phạm đã giết CEO của UnitedHealthcare.

- TT Biden giảm án 1.500 người, ân xá 39 người.

- Texas: rớt máy bay trên xa lộ, 4 người bị thương.

- Tập Cận Bình hù dọa Mỹ: hãy đối thoại, chớ đối đầu

- T6an chính phủ Syria: tạm ngưng Hiến pháp và quốc hội 3 tháng để chuyển đổi

- Nhóm 7 Cường Quốc (G7) sẽ hỗ trợ chuyển đổi chính trị ở Syria

- LHQ củng cố quân tại Syria vì quân Israel lấn chiếm khu vực biên giới Cao nguyên Golan.

- Liên Âu: cần tham dự nếu có hòa đàm về Ukraine

- California: mẹ bị đứa con 2 tuổi bắn chết, làm bạn trai của mẹ bị bắt về tội để súng sơ xuất

- California: 1 ông lãnh xong lô độc đắc 197 triệu đô, rồi kiện Ty Xổ Số vì có mua 1 vé khác (đã lạc mất) cùng các con số đó nên cần lãnh thêm

- San Diego: tịch thu gần 5 pound fentanyl từ 2 nghi phạm buôn lậu ma túy

- Boeing sẽ sa thải hơn 500 nhân viên tại California

- Quận Cam: truy tìm 1 tài xế bỏ chạy sau khi tông xe chết người.

- Texas: My Nguyen bị bắt vì tông xe chấn thương sọ não 1 cậu bé 16 tuổi đang đi xe đạp rồi lái xe bỏ chạy

- Quận Cam: sẽ bầu cử đặc biệt ngày 29/4/2025 cho ghế Thượng nghị sĩ tiểu bang thay cô Janet Nguyen (vào ghế Giám sát viên)

- HỎI 1: Chưa đến 1% người lái xe điện muốn chuyển lại sang lái xe chạy bằng xăng hoặc dầu diesel? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Thể dục tăng nhịp tim hôm nay sẽ làm tăng trí não ngày mai? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-12/12/2024) ⦿ ---- Nhà sư Minh Tuệ rạng sáng Thứ Năm 12/12/2024 đã du hành sang nước Lào để thực hiện cuộc hành hương bộ hành sang đất Phật, dự kiến đảnh lễ 4 thánh tích Phật Giáo ở Ấn Độ. Thầy Minh Tuệ hôm nay đã vào nước Lào, làm thủ tục giấy tờ nhập cảnh sau khi qua cửa khẩu. Trong đòan làm thủ tục cùng Thầy Minh Tuệ, theo các video trên YouTube, còn có Tiến sĩ Đoàn Văn Báu và anh Lê Khả Giáp - hai người có kinh nghiệm bộ hành ở các nước ASEAN.

Dự kiến, Thầy Minh Tuệ sẽ bộ hành khất thực qua Lào, Cam Bốt, Thái Lan, Myanmar (và có thể Bangladesh) rồi vào Ấn Độ. Sau khi hành hương 4 thánh tích, Thầy Minh Tuệ dự kiến sẽ về chân núi Hy Mã Lạp Sơn thiền định vài năm. Sau đây là sơ lược tiểu sử Thầy Minh Tuệ qua Wikipedia.

"Lê Anh Tú (sinh năm 1981), thường được biết đến với pháp hiệu Thích Minh Tuệ, là một tu sĩ Phật giáo người Việt Nam. Từng có thời gian ngắn tu tại chùa sau khi từ bỏ công việc địa chính viên, Thích Minh Tuệ quyết định "tập học theo lời Phật dạy" bằng cách giữ 13 hạnh đầu đà theo Phật giáo Thượng tọa bộ và bộ hành khất thực khắp đất nước trong nhiều năm. Hành trình đi bộ năm 2024 của ông gây nên sự chú ý với đông đảo quần chúng Việt Nam, thu hút hàng nghìn người đến tìm gặp và có lúc lên đến hàng trăm người theo chân ông, dẫn tới nhiều xáo trộn xã hội và trật tự trị an, đồng thời biến ông trở thành một nhân vật nổi tiếng trên Internet "bất đắc dĩ".

Phương pháp tu tập của ông đã gây tranh cãi trong giới tu hành Việt Nam, khi nhiều người tán thán đức tu buông bỏ vật chất của ông, song cũng có ý kiến cho rằng ông đang vô tình gây chia rẽ tôn giáo. Chính giới Việt Nam đã nhiều lần bày tỏ thái độ không hài lòng về sự nổi danh của ông, lo ngại rằng các nhóm bất đồng chính kiến có thể lợi dụng điều đó để chống lại đường lối của chính phủ và đảng cầm quyền. Việc Thích Minh Tuệ ngừng bộ hành vào đầu tháng 6 năm 2024 và ẩn tích làm dấy lên nghi vấn liệu ông có thực sự tự nguyện dừng bước, trong khi truyền thông nhà nước đã thẳng thừng bác bỏ mối nghi ngờ này.

Tính chính danh của ông cũng là đề tài được bàn tán rộng rãi. Giáo hội Phật giáo Việt Nam không chấp nhận gọi ông là "tu sĩ Phật giáo", tuy nhiên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất công nhận điều này và khen ngợi ông hội đủ phẩm hạnh cho danh xưng đó. Đồng tình với việc gọi Thích Minh Tuệ là tu sĩ, dù chính ông không tự nhận mình như thế, các nhà quan sát nhận định việc đánh giá một cá nhân có phải là tu sĩ hay không không phụ thuộc vào sự đồng ý của bất kỳ tổ chức nào." (ngưng trích)

Độc giả có thể tìm thêm thông tin về Thầy Minh Tuệ qua YouTube, Google, Wikipedia.

Hình sáng nay Thầy Minh Tuệ bộ hành tới cửa khẩu qua Lào.

Hình sáng nay Thầy Minh Tuệ tới làm thủ tục nhập cảnh ở Lào.

⦿ ---- 2 cán bộ VN xâm hại tình dục hai nữ phục vụ ở Wellington, được đưa về VN khẩn cấp để khỏi bị bắt. Bản tin này dịch theo bản tin "Vietnamese officials accused of Wellington sexual assault can't be extradited" trên báo New Zealand Herald ấn bản ngày 11 tháng 12/2024. Cảnh sát New Zealand chắc chắn rằng 2 viên chức Việt Nam đã có tấn công tình dục hai nữ phục vụ tại Wellington, nhưng không thể buộc tội họ. Cảnh sát đã xác định được 2 nghi phạm, nhưng 2 cán bộ VN này đã rời khỏi New Zealand và không có hiệp ước dẫn độ nào tồn tại.

.

Bộ Ngoại giao và Thương mại Zealand đã chuyển mối quan ngại tới đại sứ Việt Nam Hai viên chức Việt Nam bị cáo buộc tội khiếm nhã tình dục với hai nữ phục vụ trẻ tuổi tại Wellington không thể bị truy tố mặc dù cảnh sát "không nghi ngờ gì" rằng tội ác đã xảy ra.

.

Cảnh sát đã nhận được hai khiếu nại vào tháng 3/2024.rằng một cặp phụ nữ đã bị xâm hại khiếm nhã tại nơi làm việc và các cảnh sát đã bắt đầu điều tra, thanh tra thám tử John Van Den Heuvel, giám đốc điều tra tội phạm của quận cho biết. Cảnh sát đã xem lại cảnh quay CCTV và nói chuyện với các nhân chứng, ông cho biết.

.

“Cảnh sát đã xác định được nghi phạm của chúng tôi là ai và họ là những viên chức Việt Nam, đến thăm vì công việc chính thức. Sau đó, chúng tôi đã tiến hành điều tra với Đại sứ quán Việt Nam, những người đã nỗ lực hết sức để hỗ trợ cảnh sát trong quá trình điều tra của chúng tôi.”

.

Khi cảnh sát xác định được các nghi phạm, hai cán bộ VN đã rời khỏi New Zealand. “Vì chúng ta không có hiệp ước dẫn độ với Việt Nam nên chúng tôi không thể bắt đầu các thủ tục dẫn độ và do đó không có cáo buộc nào được đưa ra”.

.

Sau đó, cảnh sát đã viết một lá thư gửi qua Bộ Ngoại giao và Thương mại (MFAT) cho đại sứ Việt Nam, giải thích những gì đã xảy ra và “bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của Cảnh sát New Zealand về hành vi này”.

.

“Bộ Ngoại giao và Thương mại đã chia sẻ những mối quan ngại đó và điều này đã được chuyển đến đại sứ”. MFAT xác nhận 2 quan chức Việt Nam không được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao, vì điều này chỉ áp dụng cho nhân viên ngoại giao được công nhận tại New Zealand.

.

“Cảnh sát không nghi ngờ gì về việc hai người phụ nữ này đã bị hai người đàn ông xâm hại tình dục khi đang làm việc và nếu những người đàn ông này vẫn ở New Zealand, chúng tôi sẽ truy tố hình sự”, Van Den Heuvel cho biết.

.

Cảnh sát đã tiến hành “một cuộc điều tra kỹ lưỡng” và thường xuyên cập nhật thông tin cho các nạn nhân, cũng như cung cấp cho họ Hỗ trợ nạn nhân. “Mặc dù chúng tôi biết đây không phải là kết quả mà họ mong đợi, nhưng cảnh sát đã sử dụng hết mọi con đường điều tra hợp lý”.

.

⦿ ---- Phục rượu, gài thuốc mê, tấn công sex. Bản tin sau dịch theo tin AP về 2 cán bộ VN và 2 nữ nạn nhân nêu trên: gài thuốc mê để tấn công sex. Chính quyền New Zealand "không nghi ngờ gì" rằng hai viên chức Việt Nam đã tấn công tình dục hai nữ phục vụ trẻ tại một nhà hàng trong chuyến thăm đất nước này, nhưng không thể buộc tội những người đàn ông này trước khi họ trở về Việt Nam, cảnh sát cho biết hôm thứ Năm. Việt Nam và New Zealand không có hiệp ước dẫn độ nên những kẻ tấn công bị cáo buộc không thể bị buộc tội.

.

Một trong những người phụ nữ cho biết họ đã bị tấn công tại một nhà hàng ở Wellington vào tháng 3/2024, vài ngày trước khi Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính dự kiến ​​đến thăm New Zealand. Những người đàn ông bị cáo buộc này "có liên quan đến cảnh sát" tại Việt Nam và đã gặp các sĩ quan tại trường đào tạo cảnh sát gần Wellington, theo Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon nói với các phóng viên hôm thứ Năm.

.

Người phụ nữ, Alison Cook, nói với The Associated Press rằng cô và một người phục vụ khác tại nhà hàng Việt Nam nơi họ làm việc đã bị tấn công trong một phòng karaoke riêng bởi hai người đàn ông kéo những người phục vụ vào lòng, ấn họ vào tường và sờ mó họ. Cô cho biết cô đã bị ép uống rượu và tin rằng mình cũng đã bị chuốc thuốc mê (drugged).

.

Cook, khi đó 19 tuổi, cho biết cô đã bị thương trong vụ tấn công. Những người phụ nữ đã báo cáo vụ tấn công với chính quyền vào ngày hôm sau. Hãng thông tấn Associated Press thường không nêu tên những người nói rằng họ đã bị xâm hại tình dục, nhưng Cook cho biết cô muốn nêu tên mình.

.

"Cảnh sát không nghi ngờ gì về việc hai người phụ nữ này đã bị hai người đàn ông xâm hại tình dục khi đang làm việc, và nếu những người đàn ông này vẫn còn ở New Zealand, chúng tôi sẽ truy tố hình sự", Thanh tra thám tử John Van Den Heuvel cho biết trong một tuyên bố.

.

Xâm hại tình dục là một thuật ngữ pháp lý ở New Zealand bao gồm hành vi tiếp xúc thân thể không mong muốn có tính chất tình dục. Hành vi này có thể bị phạt tới bảy năm tù. Van Den Heuvel cho biết khi các cảnh sát xác nhận danh tính của hai người đàn ông thì họ đã không còn ở trong New Zealand. Họ sẽ không được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao, vốn chỉ dành riêng cho các nhà ngoại giao cấp cao.

.

Các nhà chức trách ở New Zealand hiện đã sử dụng hết mọi con đường điều tra hợp lý, Van Den Heuvel cho biết. Ông nói thêm rằng cảnh sát đã gửi một lá thư thông qua Bộ Ngoại giao New Zealand tới Đại sứ Việt Nam Nguyễn Văn Trung "nêu tóm tắt những gì đã xảy ra và bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của Cảnh sát New Zealand" về hành vi của những người đàn ông này.

.

Cook thúc giục chính quyền New Zealand yêu cầu chính phủ Việt Nam trả lại những người đàn ông này để đối mặt với việc truy tố. "Nếu họ chọn từ bỏ vụ án này ngay bây giờ, điều đó sẽ tạo ra một tiền lệ tàn khốc rằng việc phạm tội tình dục ở New Zealand là điều bình thường miễn là bạn có thể rời đi", theo cô nói.

.

Đại sứ quán Việt Nam tại Wellington đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận và không có ai ở đó khi AP đến thăm vào thứ năm. Nhà hàng nơi những người phụ nữ này làm việc đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã công bố vào thứ năm rằng ông sẽ giảm án cho gần 1.500 người và ân xá cho 39 người. Đây là lệnh ân xá lớn nhất trong một ngày của một tổng thống Hoa Kỳ.

.

Các bản án được giảm án bao gồm những người bị quản thúc tại gia trong thời gian đại dịch do vi khuẩn coronavirus gây ra trong ít nhất một năm "đã tái hòa nhập thành công vào gia đình và cộng đồng của họ", theo Bạch . Những người được ân xá đã bị kết án về các tội không bạo lực, chẳng hạn như tội ma túy, "và đã thay đổi cuộc sống của họ".

.

⦿ ---- Texas: rớt máy bay trên xa lộ, 4 người bị thương. Các nhà chức trách đã báo cáo vào thứ năm rằng một máy bay cánh quạt hai động cơ đã đâm xuống một xa lộ ở Texas, khiến 4 người bị thương. Vụ va chạm khiến máy bay vỡ ra và làm hỏng một số phương tiện.

.

Theo Phó cảnh sát trưởng Eline Moya của Cảnh sát Victoria, 3 người bị thương không nguy hiểm đến tính mạng, một người đã được đưa đến bệnh viện bên ngoài khu vực để được chăm sóc nâng cao hơn, trong khi phi công đang được đánh giá y tế. Cục Hàng không Liên bang (FAA) tuyên bố rằng chiếc Piper PA-31, chỉ có phi công trên máy bay, đã rơi xuống gần một cầu vượt xa lộ ở thành phố Victoria, nằm ở phía tây nam Houston.

.

⦿ ---- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết hôm thứ Năm rằng Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục "khám phá những con đường đúng đắn" với Hoa Kỳ để cả hai nước có thể "cùng tồn tại trong kỷ nguyên mới", theo hãng thông tấn nhà nước Xinhua. Ông nói thêm rằng Bắc Kinh và Washington nên "chọn đối thoại thay vì đối đầu" trong bối cảnh Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đe dọa áp thuế đối với hàng hóa Trung Quốc.

.

Tập ​​Cận Bình cũng bình luận về nền kinh tế trong nước, nhắc lại rằng đất nước đang tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2024. Tuy nhiên, ông cảnh báo về "nhiều khó khăn và thách thức", bao gồm nhu cầu trong nước yếu, tác động bất lợi "nghiêm trọng" từ các diễn biến bên ngoài và thị trường nhà ở và chứng khoán không ổn định. Ông cam kết Trung Quốc sẽ theo đuổi chính sách tiền tệ nới lỏng phù hợp và thực hiện cải cách tài chính và thuế.

.

⦿ ---- Người phát ngôn của chính phủ Syria Obaida Arnaout tuyên bố rằng chính quyền mới sẽ đình chỉ hiến pháp và quốc hội trong thời gian chuyển tiếp ba tháng sau khi chế độ của cựu Tổng thống Bashar al-Assad kết thúc. "Một ủy ban tư pháp và nhân quyền sẽ được thành lập để xem xét hiến pháp và sau đó đưa ra các sửa đổi", Arnaout nói với Agence France Presse (AFP).

.

Trong khi đó, Israel vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc không kích vào các cơ sở quân sự thuộc về chế độ cũ trong khi cũng tiến hành một chiến dịch chiếm trên bộ dọc theo vùng đệm phi quân sự dọc theo Cao nguyên Golan Heights đang tranh chấp.

.

⦿ ---- Các nhà lãnh đạo của Nhóm Bảy (G7) tuyên bố hôm thứ Năm rằng họ ủng hộ quá trình chuyển đổi chính trị ở Syria và sẽ hỗ trợ chính phủ Syria trong tương lai tuân thủ pháp quyền. "Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quá trình chuyển đổi theo khuôn khổ này, hướng đến nền quản trị đáng tin cậy, toàn diện và phi giáo phái, đảm bảo tôn trọng pháp quyền, quyền con người phổ quát, bao gồm quyền của phụ nữ, bảo vệ tất cả người dân Syria, bao gồm cả các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số, minh bạch và trách nhiệm giải trình", các nhà lãnh đạo G7 cho biết trong tuyên bố, đồng thời kêu gọi tất cả các bên tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria.

.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh đến nhu cầu phải buộc chế độ của nhà lãnh đạo Syria bị phế truất Bashar al-Assad "phải chịu trách nhiệm về các tội ác của mình" và lưu ý rằng các nhà lãnh đạo G7 sẽ hợp tác với Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) để tiêu hủy các kho vũ khí hóa học còn lại của Syria.

.

⦿ ---- Lực lượng quan sát viên rút quân của Liên hợp quốc (UNDOF) đã báo cáo vào thứ năm rằng họ đã triển khai thêm quân tới Syria để ứng phó với sự tiến triển của lực lượng quân sự Israel tại khu vực biên giới Cao nguyên Golan. "UNDOF tại Golan đã tăng cường một số vị trí của mình tại Cao nguyên Golan trong 24 giờ qua", tuyên bố cho biết thêm.

.

Trước đó, lực lượng vũ trang Israel tuyên bố rằng họ đã xóa sổ thành công 70% tài sản quân sự của chính phủ nhà lãnh đạo Syria bị phế truất, Bashar al-Assad mặc dù phủ nhận rằng các hoạt động của họ không liên quan đến việc xâm nhập vào lãnh thổ Syria sau khi Assad bị lật đổ.

.

⦿ ---- Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas tuyên bố hôm thứ năm rằng EU phải tham gia vào các cuộc đàm phán để chấm dứt xung đột ở Ukraine. "Tôi đã nói chuyện với Tổng thống Ukraine [Volodymyr] Zelensky về vấn đề này và nếu có bất kỳ cuộc đàm phán nào, EU nên tham gia. Hậu quả đối với châu Âu sẽ rất rõ ràng nếu có thể đạt được thỏa thuận hoặc đàm phán. Nhưng không có cuộc đàm phán nào như vậy diễn ra", Kallas nói với tờ báo Tây Ban Nha El Pais.

.

Giải thích thêm về chủ đề này, Kallas cũng cảnh báo về những rủi ro nếu sự ủng hộ của phương Tây đối với Ukraine giảm sút, đặc biệt là trong bối cảnh chính sách của Hoa Kỳ dưới thời Donald Trump không chắc chắn. Bà nhấn mạnh rằng viện trợ của EU không phải là từ thiện mà là khoản đầu tư vào an ninh toàn cầu, đồng thời kêu gọi hành động thống nhất của châu Âu để duy trì viện trợ tài chính và quân sự.

.

⦿ ---- Trump bị hăm dọa: Thủ hiến của tỉnh đông dân nhất Canada cho biết hôm thứ Tư rằng ông sẽ cắt nguồn năng lượng đến Hoa Kỳ nếu Tổng thống đắc cử Donald Trump áp thuế toàn diện đối với tất cả các sản phẩm của Canada. Trump đã đe dọa sẽ áp thuế 25% đối với tất cả các sản phẩm nhập khẩu vào Hoa Kỳ từ Canada và Mexico trừ khi họ ngăn chặn được dòng người di cư và ma túy.

.

"Chúng tôi sẽ lập danh sách của mình và tôi chắc rằng các tỉnh khác cũng sẽ làm như vậy. Nhưng chúng tôi sẽ thực hiện đến cùng, tùy thuộc vào mức độ của việc này. Chúng tôi sẽ thực hiện đến mức cắt nguồn năng lượng của họ", Thủ hiến Ontario Doug Ford cho biết sau cuộc gặp với Thủ tướng Canada Justin Trudeau và các thủ hiến tỉnh khác.

.

Ford cho biết ông không muốn điều này xảy ra nhưng không lạc quan rằng Canada có thể tránh được thuế quan. "Cuộc chiến này chắc chắn sẽ diễn ra vào ngày 20 hoặc 21 tháng 1", ông nói, ám chỉ đến ngày nhậm chức của Trump.

.

"Chúng tôi sẽ sử dụng mọi công cụ trong hộp công cụ của mình để chống trả. Chúng tôi không thể ngồi yên và bỏ cuộc. Chúng tôi sẽ không làm như vậy với tư cách là một quốc gia. Và đây không phải là điều đáng xấu hổ sao, những người bạn và đồng minh thân thiết nhất của chúng ta.”

.

Khoảng 60% lượng dầu thô nhập khẩu của Hoa Kỳ đến từ Canada và 85% lượng điện nhập khẩu của Hoa Kỳ cũng vậy. Hiện vẫn chưa rõ liệu Ford có đang nói về việc tất cả các tỉnh của Canada cắt giảm xuất khẩu năng lượng sang Hoa Kỳ hay chỉ riêng tỉnh của ông. Nhưng một phát ngôn viên của Ford, Grace Lee, cho biết vấn đề này đã được nêu ra trong cuộc gọi giữa Trudeau và các thủ hiến tỉnh.

.

“Thủ hiến Ford chỉ có thể nói thay mặt cho Ontario, nhưng đó là khu vực thuộc thẩm quyền của tỉnh mà chúng tôi chắc chắn sẽ xem xét,” Lee cho biết trong một email. Lee lưu ý rằng Ontario đã cung cấp điện cho 1,5 triệu hộ gia đình ở Hoa Kỳ vào năm 2023 và là nước xuất khẩu điện lớn sang Michigan, Minnesota và New York.

.

⦿ ---- Một Dân biểu tiểu bang của đảng Cộng hòa tại Missouri đã trình luật cho phép người đã nhận tội hoặc bị kết án trọng tội được phục vụ trong chức vụ công quyền – và đặt tên dự luật này theo tên của tổng thống đắc cử, người có tiền án trọng tội.

.

"Đạo luật đủ điều kiện bầu cử Donald J. Trump" (Donald J. Trump Election Qualification Act), do Dân biểu tiểu bang Michael Davis đưa ra, sẽ bãi bỏ luật năm 2015 của Missouri ngăn cấm một người có tiền án trọng tội trở thành ứng cử viên trong cuộc bầu cử địa phương hoặc toàn tiểu bang. Luật này sẽ cho phép người có tiền án trọng tội được ra tranh cử "nếu đủ điều kiện".

.

Đạo luật này rõ ràng là lấy một trang từ cuốn sách đời của Trump. Ông đã bị kết án nhiều trọng tội, nhưng hiện là tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ. Davis nói với tờ Missouri Independent: "Nhiều người không nghĩ đến thực tế là Donald Trump, nếu ông đáp ứng tất cả các yêu cầu khác, nếu ông là cư dân Missouri, thì không thể ra tranh cử đại diện tiểu bang hoặc Thượng viện tiểu bang. Trump sẽ bị loại khỏi việc ra tranh cử vào các chức vụ này nhưng có thể được bầu lại làm tổng thống Hoa Kỳ. Vì vậy, tôi nghĩ rằng ít nhất điều đó khiến mọi người bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này nhiều hơn một chút so với bình thường.”

.

Trump đã bị kết án 34 tội danh trọng tội ở New York vào tháng 5 vì làm giả hồ sơ kinh doanh để trình bày sai lệch các khoản tiền bịt miệng được trả cho một ngôi sao phim người lớn trước cuộc bầu cử tổng t.hống năm 2016.

“Tôi tin rằng chúng ta nên trừng phạt những kẻ làm sai, nhưng sau khi họ hoàn thành các điều khoản trong bản án, chúng ta nên cho phép những cá nhân đó tái hòa nhập vào xã hội”, Davis nói với Fox2Now. “Họ là công dân. Họ có khả năng làm việc và nộp thuế, và một trong những khía cạnh của việc trở thành công dân là được chính phủ của bạn đại diện và quyết định ai sẽ đại diện cho bạn.”

.

⦿ ---- Trump đổi giọng cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA), đưa 1 MAGA cuồng nhiệt về nắm. Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng ông sẽ chọn người dẫn chương trình tin tức Kari Lake làm giám đốc mới của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), một đài phát thanh do chính phủ tài trợ. Kari Lake là một người ủng hộ MAGA nhiệt tình.

.

Trong bài đăng trên Truth Social, Trump tuyên bố rằng Lake sẽ được Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ (US Agency for Global Media) bổ nhiệm và sẽ làm việc chặt chẽ với giám đốc tiếp theo của Sở này, người sẽ sớm được công bố. Trump viết thêm rằng cả hai sẽ "đảm bảo" rằng những gì ông mô tả là các giá trị "tự do và tự do" của người Mỹ được truyền bá trên toàn thế giới một cách "công bằng" và "chính xác", trái ngược với "những lời nói dối do Truyền thông Tin tức Giả mạo phát tán".

⦿ ---- Theo tờ Wall Street Journal, Meta Platforms Inc. của Mark Zuckerberg được cho là đã quyên góp 1 triệu đô la cho quỹ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump. Trước khi Zuckerberg gặp Trump tại Mar-a-Lago vào tháng 11, nhóm của anh đã thông báo cho ủy ban nhậm chức của Trump về ý định quyên góp của Meta, theo hãng thông tấn này cho biết, trích dẫn những người quen thuộc với các cuộc thảo luận.Tại cuộc họp, Zuckerberg đã trình diễn kính thông minh Ray-Ban của Meta và tặng chúng cho Trump, theo báo cáo. Cuộc trò chuyện của họ vào thời điểm đó được mô tả là "có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai của công nghệ Hoa Kỳ". Phó chủ tịch phụ trách các vấn đề toàn cầu và truyền thông của Meta, Nick Clegg sau đó tiết lộ rằng Zuckerberg đang hướng tới một vai trò tích cực hơn trong chính quyền sắp tới.⦿ ---- Tạp chí Time Magazine đã công bố vào thứ năm rằng họ đã chọn Tổng thống đắc cử Donald Trump là Nhân vật của năm 2024, trước đó đã giành được danh hiệu này sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.Trong 12 tháng trước, Trump đã có một "sự trở lại chính trị đáng kinh ngạc", như tạp chí đã nói, trong đó ông "định hình lại cử tri đoàn Hoa Kỳ" và "biến mọi tiểu bang dao động thành màu đỏ", nhấn mạnh nền kinh tế và an ninh biên giới là ưu tiên của ông. Ấn phẩm này cũng nêu rõ các vấn đề pháp lý và bản án của ông.Những người khác được đưa vào danh sách rút gọn cho danh hiệu này là Phó Tổng thống sắp mãn nhiệm Kamala Harris; Catherine, Công nương xứ Wales; doanh nhân tỷ phú Elon Musk; nhà hoạt động Yulia (vợ của cố lãnh đạo phe đối lập người Nga Alexey Navalny); Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu; Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell; người dẫn chương trình podcast Joe Rogan; Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum; và Tổng giám đốc điều hành (CEO) của Meta Platforms Inc. Mark Zuckerberg.⦿ ---- Tổng thống đắc cử Donald Trump đã mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự lễ nhậm chức của Trump vào tháng tới, theo nhiều nguồn tin cho biết với CBS News, và các quan chức nhậm chức đang lập kế hoạch cho các chức sắc nước ngoài khác tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức.Các nguồn tin cho biết Trump đã mời Tập vào đầu tháng 11, ngay sau cuộc bầu cử, nhưng không rõ liệu ông Tập có chấp nhận lời mời hay không. Một phát ngôn viên của đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã không đưa ra bình luận ngay lập tức.Ngoài Tập, nhóm của tổng thống đắc cử đã nêu khả năng tiếp đón các nhà lãnh đạo khác tại Điện Capitol vào ngày 20 tháng 1/2025. Nhà lãnh đạo cực hữu của Hungary, Thủ tướng Viktor Orbán, người có mối quan hệ nồng ấm với Trump và đã đến thăm ông tại Mar-a-Lago vào tuần này, "vẫn đang cân nhắc" liệu có nên tham dự hay không, theo một nguồn tin quen thuộc với các kế hoạch của Orbán."Các nhà lãnh đạo thế giới đang xếp hàng để gặp Tổng thống Trump vì họ biết rằng ông Trump sẽ sớm trở lại nắm quyền và khôi phục hòa bình thông qua sức mạnh của Hoa Kỳ trên toàn cầu", người phát ngôn chuyển giao của Trump Karoline Leavitt cho biết.Các đại sứ và nhà ngoại giao khác thường được mời đến lễ nhậm chức, nhưng hồ sơ của Bộ Ngoại giao có từ năm 1874 cho thấy chưa bao giờ có nhà lãnh đạo nước ngoài nào tham dự lễ chuyển giao quyền lực.⦿ ---- Robert F. Kennedy Jr., ứng cử viên cho vị trí Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, được cho là đang cố gắng chứng minh rằng Tình báo Trung ương (CIA) có liên quan đến vụ ám sát bác của ông, cựu Tổng thống Hoa Kỳ John F. Kennedy, đó là lý do tại sao ông đang thúc đẩy con dâu mình trở thành phó giám đốc CIA, theo Axios đưa tin vào thứ Tư, trích dẫn các nguồn tin của Đảng Cộng hòa.Theo các nguồn tin được trích dẫn trong báo cáo, Kennedy đã nói với mọi người rằng con dâu của ông, Amaryllis Fox Kennedy, sẽ có thể giúp ông điều tra những gì CIA biết về vụ ám sát cố tổng thống. Kennedy trước đây đã nói trong một podcast rằng "bằng chứng rất rõ ràng cho thấy CIA có liên quan đến vụ giết người và che đậy". Trong cùng một podcast, cựu ứng cử viên tổng thống cũng tuyên bố rằng CIA có liên quan đến cái chết của cha ông, Robert F. Kennedy (em của cố Tổng Thống Kennedy).⦿ ---- Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) Christopher Wray đã quyết định từ chức trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc, theo Fox News đưa tin vào thứ Tư. Wray tuyên bố ông sẽ rời khỏi cục trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump vào tháng 1, mở đường cho Kash Patel thay thế ông. Vị luật sư 57 tuổi, người được đề cử cho vai trò này trong chính quyền đầu tiên của Trump, đã đảm nhiệm chức vụ giám đốc FBI kể từ năm 2017. Nhiệm kỳ của một giám đốc FBI là mười năm.Vào năm 2022, FBI đã đột kích nơi ở của Trump ở Florida, tìm kiếm các tài liệu mật mà Trump bị nghi ngờ đã mang khỏi Bạch sau khi rời nhiệm sở, dường như làm phức tạp thêm mối quan hệ giữa Wray và Trump.⦿ ---- Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã ca ngợi Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) Christopher Wray vì quyết định từ chức của ông. "Việc Christopher Wray từ chức là một ngày tuyệt vời cho nước Mỹ vì nó sẽ chấm dứt việc biến cái được gọi là Bộ Bất công Hoa Kỳ thành vũ khí. Tôi chỉ không biết chuyện gì đã xảy ra với ông ấy", Trump cho biết trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social của mình, cáo buộc FBI đã "bất hợp pháp" đột kích vào nhà ông và tích cực "truy tố và buộc tội" ông một cách bất hợp pháp [trong vụ Trump giấu hồ sơ mật đưa về Florida].Tổng thống đắc cử cũng ca ngợi Kash Patel là "Người được đề cử đủ tiêu chuẩn nhất để lãnh đạo FBI trong Lịch sử của Cơ quan. Chúng tôi muốn FBI của chúng tôi trở lại, và điều đó sẽ xảy ra ngay bây giờ. Tôi mong chờ sự xác nhận của Kash Patel, để quá trình Làm cho FBI Vĩ đại Trở lại có thể bắt đầu."⦿ ---- Theo ước tính của Bloomberg News, giá trị tài sản ròng ước tính của Elon Musk hiện đã vượt qua 400 tỷ đô la — người đầu tiên đạt được cột mốc như vậy. Trong khi giá trị cổ phiếu của công ty xe điện Tesla và nhóm robot của Musk đã tăng vọt trong những tháng gần đây, thì chính cổ phần tư nhân của Musk tại SpaceX, công ty tên lửa mà ông đã giúp thành lập, đã đẩy khối tài sản của ông vượt qua ngưỡng mới nhất.Tuần này, Bloomberg đưa tin rằng việc bán cổ phiếu SpaceX tư nhân đã làm tăng vốn hóa thị trường của công ty lên khoảng 350 tỷ đô la, trở thành công ty khởi nghiệp tư nhân có giá trị nhất thế giới. Musk được cho là sở hữu 42% công ty. Khi cổ phiếu Tesla đạt mức cao kỷ lục mới vào thứ Tư, khối tài sản của Musk đã tăng vọt lên khoảng 440 tỷ đô la, theo Bloomberg.Vị thế người giàu nhất thế giới của Musk đã có một số biến động trong những năm gần đây trong bối cảnh giá cổ phiếu Tesla biến động, nhưng gần đây nhất ông đã giữ vị trí số 1 kể từ tháng 5. Một chỉ số tỷ phú riêng biệt do Forbes theo dõi định giá tài sản ròng của Musk ở mức khoảng 369 tỷ đô la, với nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos ở vị trí thứ 2 và nhà sáng lập Oracle Larry Ellison ở vị trí thứ 3.Đầu tháng này, một thẩm phán Delaware đã tái khẳng định phán quyết trước đó bác bỏ gói lương cho Musk đã được các cổ đông Tesla chấp thuận, với lý do xung đột lợi ích trong phiếu bầu của họ. Tuy nhiên, giá trị tài sản ròng của Musk đã tăng ngay cả khi không có thỏa thuận thưởng đó, hiện trị giá 100 tỷ đô la. Musk bày tỏ sự không đồng tình với phán quyết của Thẩm phán Kathleen McCormick về thỏa thuận bồi thường, tuyên bố trên nền tảng truyền thông xã hội X của mình: "Các cổ đông nên kiểm soát phiếu bầu của công ty, không phải thẩm phán."⦿ ---- Phó thư ký báo chí Bộ Quốc Phòng Sabrina Singh tuyên bố hôm thứ Tư rằng "không có bằng chứng" nào liên kết các máy bay không người lái được phát hiện trên New Jersey với các thực thể nước ngoài hoặc kẻ thù thù địch. Giải quyết suy đoán về mối liên hệ có thể có giữa máy bay không người lái và các báo cáo về một tàu mẹ của Iran được cho là đã rời Tehran một tháng trước, có khả năng phóng máy bay không người lái ngoài khơi Bờ biển phía Đông Hoa Kỳ, Singh tuyên bố chắc chắn rằng tuyên bố như là "không đúng sự thật".Dân biểu liên Jeff Van Drew của New Jersey cáo buộc ông có bằng chứng liên kết các vụ nhìn thấy máy bay không người lái bí ẩn trên khắp tiểu bang với Iran và Trung Quốc, kêu gọi bắn hạ các máy bay không người lái. Các vụ nhìn thấy máy bay không người lái lớn đã thúc đẩy chính quyền mở cuộc điều tra về các vật thể không xác định.⦿ ---- Tổng thống Joe Biden hôm thứ Ba cho biết ông "d9a4 ngu ngốc" khi không ghi tên mình vào các khoản chi phie61u cứu trợ đại dịch năm 2021, lưu ý rằng Donald Trump đã làm như vậy vào năm 2020 và có thể đã được ghi công vì đã giúp đỡ mọi người thông qua hành động xây dựng thương hiệu đơn giản và hiệu quả này. Biden đã suy nghĩ lại khi có bài phát biểu tại Viện Brookings bảo vệ thành tích kinh tế của mình và thách thức Trump bảo vệ các ý tưởng chính sách của đảng Dân chủ khi ông trở lại Bạch Ốc vào tháng tới.Khi Biden tập trung vào di sản của mình khi nhiệm kỳ của ông kết thúc, ông gợi ý rằng Trump nên tiếp tục đà phát triển của đảng Dân chủ và bỏ qua các chính sách của các đồng minh của mình. Tổng thống đã đưa ra dữ liệu kinh tế gần đây có lợi nhưng thừa nhận sự hối tiếc hiếm hoi của mình trước công chúng rằng ông đã không tự quảng cáo nhiều hơn về sự hỗ trợ tài chính mà chính quyền của ông cung cấp khi đất nước thoát khỏi đại dịch."Tôi đã ký Kế hoạch Cứu trợ của Hoa Kỳ, gói phục hồi kinh tế quan trọng nhất trong lịch sử của chúng ta và cũng học được điều gì đó từ Donald Trump", Biden phát biểu tại nhóm nghiên cứu có trụ sở tại Washington. "Ông Trump đã ký chi phiếu cho mọi người trị giá 7.400 đô la ... và tôi thì không. Thiệt là tôi ngu ngốc."Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris, người thay thế ông với tư cách là ứng cử viên của đảng Dân chủ, phần lớn đã không thuyết phục được công chúng Mỹ về sức mạnh của nền kinh tế. Việc bổ sung 16 triệu việc làm, tài trợ cho cơ sở hạ tầng, mở nhà máy mới và đầu tư vào năng lượng tái tạo là không đủ để vượt qua sự kiệt sức của công chúng vì lạm phát, tăng đột biến vào năm 2022 và khiến nhiều hộ gia đình phải đối mặt với chi phí thực phẩm, xăng dầu và nhà ở tăng cao.⦿ ---- Người dùng trang web cá cược Polymarket đã bắt đầu đặt cược vào động thái tiếp theo của nghi phạm đã giết CEO của UnitedHealthcare. Trang web này tập trung vào cá cược dự đoán, đã tạo nên làn sóng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Giờ đây, người dùng quan tâm đến những gì sẽ xảy ra với Luigi Mangione, sinh viên tốt nghiệp Ivy League 26 tuổi, người đã bị bắt vào thứ Hai tại một tiệm McDonald's ở Pennsylvania sau cuộc truy lùng kéo dài năm ngày sau vụ giết CEO của công ty bảo hiểm Brian Thompson ở Manhattan."Luigi Mangione có nhận tội không?" là một trong những lần cá cược có khối lượng gần 82.000 đô la tính đến chiều thứ Tư. Có 39 phần trăm người dùng đã đặt cược vào "Có". Bản tóm tắt cho biết "Chỉ những lời nhận tội đối với các cáo buộc bắt nguồn trực tiếp từ vụ tấn công vào CEO của UnitedHealthcare Brian Thompson mới đủ điều kiện (ví dụ: lời nhận tội đối với các cáo buộc sở hữu ID giả sẽ KHÔNG đủ điều kiện)".Các tùy chọn cá cược khác trên trang web bao gồm: "Luigi Mangione bị dẫn độ đến New York trước năm 2025?"; “Liệu Luigi Mangione có đăng tweet lại vào thứ sáu không?; và “Kiểm tra thực tế: Luigi Mangione có phải là người hành động đơn độc không?” Theo Polymarket, “Nhóm thị trường được tạo ra bởi nhóm thị trường với sự đóng góp của người dùng và cộng đồng.” Người dùng không thể trực tiếp tạo chủ đề cá cược của riêng mình, nhưng có thể đưa ra gợi ý.⦿ ---- Một phụ nữ California đã bị đứa con mới 2 tuổi của cô bắn chết, dẫn đến việc bạn trai của cô bị bắt giữ vì bị cáo buộc không cất giữ vũ khí đúng cách, theo cảnh sát Fresno cho biết trong tuần này. Jessinya Mina, 22 tuổi, đã tử vong vào thứ Sáu sau khi cảnh sát được gọi đến một căn hộ ở khu 5200 phố North Fresno, nơi cô đã bị bắn một phát vào phần thân trên khi đang nằm trên giường, theo Trung úy cảnh sát Fresno Paul Cervantes cho biết trong một cuộc họp báo vào thứ Ba.Cervantes gọi vụ nổ súng là một "thảm kịch" có thể phòng ngừa được vì "vũ khí được cất giữ ở một vị trí mà đứa trẻ đã tiếp cận được vũ khí, và sau đó tại một thời điểm nào đó, khi cầm vũ khí đó, đứa trẻ đã có thể bóp cò súng."Bạn trai của Mina, Andrew Sanchez, 18 tuổi, đã nói chuyện với các nhà điều tra và cho biết anh ta chịu trách nhiệm về việc đứa trẻ mới biết đi 2 tuổi rưỡi tìm thấy khẩu súng 9 mm. Cảnh sát cho biết Mina còn một đứa con khác, một đứa trẻ sơ sinh 8 tháng tuổi. Cảnh sát cho biết trong một tuyên bố rằng Sanchez đã bị giam giữ vì tội gây nguy hiểm cho trẻ em và tàng trữ vũ khí trái phép, cả hai đều là trọng tội.⦿ ---- California: một tờ vé số trúng giải độc đắc bị mất đã hết hạn vào cuối tuần qua. Thế là kiện. Một người đàn ông trúng một trong hai giải độc đắc Mega Millions từ cùng một đợt quay số, cả hai đều được bán tại cùng một cửa tiệm, tuyên bố rằng anh ta thực sự đã mua cả hai tờ vé số trúng thưởng nhưng lại làm mất tờ còn lại. Bây giờ anh đang kiện Xổ số California với hy vọng giữ lại toàn bộ số tiền.Faramarz Lahijani đã ra mặt hồi tháng 6 để lãnh tiền thắng từ một trong hai tờ vé số trúng thưởng được bán tại cùng một trạm xăng ở Encino vào tháng 12/2023. Anh đã được trao 197 triệu đô la vì đã xuất trình một trong những tờ vé số trúng thưởng. Nhưng bây giờ, theo một vụ kiện được đệ trình vào tuần trước tại Tòa án cấp cao Quận Los Angeles, Lahijani đang tuyên bố rằng anh ta là chủ sở hữu hợp pháp của cả hai tờ vé số trúng thưởng.Anh ta nói rằng anh ta đã mua cả hai tờ vé số nhưng làm mất một tờ và không thể tìm lại được trước khi hết hạn vào cuối tuần. Anh ta đã nộp đơn yêu cầu bồi thường cho tờ vé số thứ hai vào ngày 4 tháng 12/2024, ba ngày trước ngày hết hạn. Các con số trúng thưởng từ đợt quay số ngày 8 tháng 12 năm 2023 là 21, 26, 53, 66, 70 và Mega Ball 13. Lahijani tuyên bố rằng các con của ông đã chọn những con số này, và ông đã sử dụng chúng trong nhiều thập niên.Vụ kiện vi phạm hợp đồng nhằm đòi số tiền còn lại là 197 triệu đô la bao gồm phần còn lại của giải độc đắc chung từ đợt quay số tháng 12/2023, cáo buộc rằng có đủ bằng chứng để chứng minh Lahijani là người mua cả hai tấm vé trúng thưởng. Thời hạn để nhận giải thưởng trực tiếp đã qua hôm thứ Bảy.⦿ ---- San Diego: Biên phòng đã tịch thu gần 5 pound fentanyl từ hai nghi phạm buôn lậu ma túy đang chạy trốnở Quận San Diego vào tuần trước. Vụ này xảy ra vào thứ năm, ngày 5 tháng 12, khi một người đàn ông lái xe hơi đến gần Trạm kiểm soát nhập cư của Biên phòng trên Xa lộ Liên tiểu bang 8 gần Pine Valley. CBP nói, "Sau một cuộc truy đuổi ngắn của các nhân viên, tài xế của chiếc xe đã mất kiểm soát dẫn đến một vụ tai nạn đơn lẻ gần Đường East Willows trên Đường I-8."Hai nghi phạm không xác định đã bị bắt giữ sau khi cố gắng chạy trốn khỏi xe của họ bằng cách đi bộ. Khi các nghi phạm đang được điều trị vết thương, các nhân viên phát hiện ra tám gói bọc nhựa bên trong xe phù hợp với ma túy buôn lậu. Tại trạm kiểm soát, các gói đã được thử nghiệm và có kết quả dương tính với fentanyl. Tổng trọng lượng của những viên thuốc fentanyl là 4,73 pound." Các nghi phạm sau đó được đưa đến bệnh viện để điều trị vết thương, được mô tả là nhẹ. Họ sẽ bị truy tố ở cấp liên bang.⦿ ---- Nam California: Boeing nói sẽ sa thải hơn 500 nhân viên tại California như một phần của kế hoạch cắt giảm khoảng 17.000 nhân viên.Theo nhiều báo cáo, công ty cho biết hầu hết những người bị sa thải sẽ vẫn được trả lương trong hai tháng và nhận được một gói trợ cấp thôi việc. Theo nhiều hãng tin, gần 400 công nhân của Boeing cũng đã bị sa thải tại tiểu bang Washington.Nhân viên Boeing bị sa thải tại California là ở: Seal Beach: 179 người; El Segundo: 144; Long Beach: 115; Huntington Beach: 57; San Diego: 25; Mountain View: 4; Căn cứ Không quân Edwards (Quận Kern): 3; Ventura: 1; Victorville: 1; Van Nuys: 1; Palmdale: 1; Pleasanton: 1.⦿ ---- Quận Cam: Cảnh sát Fullerton hôm thứ Ba đã xin dân chúng giúp truy tìm một tài xế bỏ chạy sau khi tông xe chết người. Tai nạn xảy ra vào khoảng 8 giờ tối thứ Hai tại Phố South Euclid St. và Đại lộ West Orangethorpe Ave., cảnh sát cho biết. Cảnh sát đến hiện trường đã tìm thấy nạn nhân, người đang dắt xe đạp trên làn đường hướng đông bên trái của Orangethorpe, cảnh sát cho biết. Người phụ nữ, tên chưa được công bố ngay lập tức, đã được tuyên bố là đã tử vong tại hiện trường.Ban đầu, cô bị một chiếc Lexus RX 300 đời 2003 đâm phải, và tài xế của chiếc xe đó vẫn ở lại hiện trường và giúp đỡ các điều tra viên. Nhưng một tài xế khác cũng đã đâm nạn nhân bằng một chiếc xe bán tải màu sáng và bỏ trốn khỏi hiện trường, theo cảnh sát cho biết. Bất kỳ ai có thông tin liên quan cho các điều tra viên được yêu cầu gọi cho cảnh sát theo số 714-738-6812 hoặc liên hệ với jfeaster@fullertonpd.org. Hoặc tin ẩn danh theo số 855-TIP-OCCS hoặc tại occrimestoppers.org.⦿ ---- Texas:đã bị bắt sau khi bị cáo buộc tội tông xe vào một cậu bé 16 tuổi đang đi xe đạp và lái xe bỏ chạy vào tháng trước, theo tòa án. My Nguyen, 56 tuổi, bị buộc tội không dừng lại và không hỗ trợ liên quan đến vụ tai nạn bỏ chạy khiến Devin Yelle, 16 tuổi, bị chấn thương sọ não. Cảnh sát Quận Harris cho biết Nguyen cũng đã cố gắng che đậy vụ việc.Vụ tông xe xảy ra trên Đường East Louetta gần xa lộ I-45 vào Spring vào ngày 3 tháng 11. Mẹ của Devin Yelle, Tiffany Trusty, nói với ABC13 rằng cậu bé 16 tuổi và anh trai 17 tuổi của cậu, Layne Yelle, đang đi xe đạp với một người bạn vào khoảng 10 giờ tối. Tiffany Trusty cho biết chiếc xe đi tới từ phía sau và được cho là đã lạng lách về phía họ, đâm vào Devin Yelle nhưng không trúng hai cậu bé kia.Devin Yelle đã được xuất viện, nói chuyện với ABC13 và nói rằng anh vẫn không thể chơi thể thao hoặc đi học. Anh cũng đang vật lộn với trí nhớ ngắn hạn của mình, nhưng vẫn đếm những điều may mắn của mình.Các nhà điều tra cho biết Nguyen đã đến North Side Domestic and Imports để sửa xe vào sáng hôm sau vụ tai nạn. Hồ sơ tòa án cho biết ngày hôm sau, cô đã nộp báo cáo cảnh sát nói rằng xe của cô bị tông nhưng khẳng định cô không biết chuyện gì đã xảy ra. thứ Ba, Nguyen đã được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh và hiện đang ở ngoài tù.⦿ ---- Quận Cam: Văn phòng Thống đốc Gavin Newsom cho biết một cuộc bầu cử đặc biệt để lấp chỗ trống tại địa hạt 36 của Thượng viện California - bao gồm Quận Cam ven biển - sẽ được tổ chức vào tháng 4. Ghế này bị bỏ trống sau khiđược bầu vào Hội đồng Giám sát Quận Cam, thay thế Andrew Do, người đã từ chức Giám sát viên Quận 1 sau khi đồng ý nhận tội tham nhũng liên bang vào tháng 10.Cô Janet Nguyen trước đây đã phục vụ trong Hội đồng Giám sát O.C. từ năm 2007 đến năm 2014 và đã tuyên thệ nhậm chức Thượng nghị sĩ tiểu bang địa hạt 36 vào năm 2022. Sau khi giành chiến thắng trong cuộc đua đầu tiên cách đây 17 năm chỉ với bảy phiếu bầu, Nguyen đã trở thành nữ giám sát viên đầu tiên đại diện cho Quận 1, người Mỹ gốc Á và người Mỹ gốc Việt đầu tiên phục vụ trong hội đồng và cô cũng là người trẻ nhất được bầu làm giám sát viên trong lịch sử của quận. Cuộc bầu cử đặc biệt được ấn định vào ngày 29 tháng 4 năm 2025, với vòng bầu cử sơ bộ được tổ chức vào ngày 25 tháng 2.⦿ ---- HỎI 1: Chưa đến 1% người lái xe điện muốn chuyển lại sang lái xe chạy bằng xăng hoặc dầu diesel?ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu gần đây của Liên minh Người lái xe điện toàn cầu (GEVA: Global EV Drivers Alliance) đã xác định rằng chưa đến 1% người lái xe điện muốn chuyển lại sang lái xe chạy bằng xăng hoặc dầu diesel. Nghiên cứu của GEVA khá rộng, vì nó liên quan đến 23.254 người trả lời ở 18 quốc gia. Những quốc gia này bao gồm Áo, Brazil, Canada, Costa Rica, Pháp, Đức, Hungary, Ấn Độ, Ireland, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Slovenia, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Thể dục tăng nhịp tim hôm nay sẽ làm tăng trí não ngày mai?ĐÁP 2: Đúng vậy. Bạn muốn tăng cường trí não cho ngày mai? Một nghiên cứu mới cho thấy hãy tập một bài tập tăng nhịp tim một chút ngay hôm nay. Trong một phát hiện cho thấy lợi ích của việc tập thể dục có thể kéo dài lâu hơn dự kiến, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng người lớn tuổi trung niên và người cao tuổi thực hiện tốt hơn các bài kiểm tra trí nhớ ngay cả sau một ngày sau khi họ có một số hoạt động thể chất vừa phải đến mạnh mẽ."Hoạt động vừa phải hoặc mạnh mẽ có nghĩa là bất cứ điều gì làm tăng nhịp tim của bạn -- có thể là đi bộ nhanh, khiêu vũ hoặc đi bộ lên một vài cầu thang. Không nhất thiết phải là bài tập có cấu trúc", nhà nghiên cứu chính Mikaela Bloomberg, nghiên cứu viên cao cấp về dịch tễ học xã hội tại Viện Dịch tễ học & Chăm sóc sức khỏe của Đại học College London cho biết.Chi tiết: