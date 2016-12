Pleiku: Luật Sư Bị Đánh Ở Tòa Xử Án Chấn Thương Não, Gãy 2 Răng

HANOI -- Chuyện chỉ xảy ra tại thiên đường xã hội chủ nghĩa VN: một nữ luật sư bị đánh ngay trong phòng xử án.Báo Tiền Phong ngày 30/12/2016 ghi rằng vào ngày 30/12, luật sư Tạ Quang Tòng- Ủy viên Ủy ban bảo vệ quyền lợi luật sư Việt Nam cho biết đã đại diện Liên đoàn luật sư Việt Nam làm việc với TAND Tp. Pleiku và TAND tỉnh Gia Lai về việc luật sư Võ Thị Tiết tố cáo thẩm phán biết mà không can thiệp, để bà bị hành hung tại phòng xử án TAND Tp. Pleiku, phải nhập viện cấp cứu.Bản tin Tiền Phong ghi lời luật sư Tòng rằng, nội dung buổi làm việc cho thấy, bà Tiết đã thông báo về việc có sự đe dọa bà từ phía nguyên đơn trước phiên tòa, nhưng thẩm phán - chủ tọa phiên tòa là bà Nguyễn Thị Ngà đã không có động thái ngăn chặn, vì cho rằng chưa có căn cứ. Còn sau khi sự việc xảy ra, thẩm phán Ngà lại cho rằng lúc đó HĐXX đã vào nghị án, không còn ai trong phòng xử, nên không ai chứng kiến có chuyện đánh nhau.Ông Trần Đặng Anh Việt- Phó chánh án TAND Tp. Pleiku cho biết, khoảng thời gian bà Tiết nói bà bị đánh, ông đang làm việc trên lầu 3, có nghe tiếng la hét lớn nên chạy xuống thì thấy bà Tiết đứng một mình trong phòng xử. Nghe bà Tiết tố vừa bị nhóm đương sự hành hung, ông Việt đã mời bà lên làm tường trình.“Lãnh đạo Tòa án tỉnh đã khẳng định: Sau khi có giải trình của thẩm phán Nguyễn Thị Ngà, TAND tỉnh Gia Lai và TAND Tp. Pleiku sẽ tiếp tục giải quyết vụ việc triệt để”, luật sư Tạ Quang Tòng cho biết.Cũng trong sáng ngày 30/12, trả lời phóng viên, trung tá Mai Thế Vinh – Đội trưởng Đội tham mưu tổng hợp Tp. Pleiku cho biết vụ luật sư Tiết bị đánh Công an thành phố đã nhận được đơn tố cáo, đang tích cực triển khai điều tra, khi có kết quả sẽ thông tin đến báo chí.Bản tin báo TP ghi:“Trước đó, báo Tiền Phong đã có tin bài phản ánh việc luật sư Võ Thị Tiết, Đoàn luật sư Bình Định tố cáo bà bị nguyên đơn Diệp Thị Khánh Cúc (trú tại Tp. Pleiku) cùng một nhóm đối tượng hành hung ngay tại phòng xét xử của TAND Tp. Pleiku khiến bà phải vào bệnh viện cấp cứu, điều trị.Bệnh án thể hiện bà Võ Thị Tiết bị chấn thương sọ não kín, vùng đỉnh đầu bên trái bà Tiết có 1 khối sưng nề, gãy 2 răng số 46 và 47 ở hàm dưới, nhiều vết xây xát da ở 2 bả vai, 2 cánh tay, dọc sau 2 bên mạng sườn.Và khi bị hành hung, dù luật sư Tiết kêu la nhưng HĐXX vẫn làm ngơ, không có động thái can thiệp. Chỉ đến khi có thư ký tòa án chạy vào thì các đối tượng mới thả luật sư Tiết ra.”